大智度論釋薩陀波崙品第八十八之餘(卷第九十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋薩陀波崙品第八十八之餘(卷第九十七)

龍樹菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「爾時，薩陀波崙菩薩受是空中教已，從是東行。不久，復作是念：『我云何不問空中聲：「我當何處去？去當遠近？當從誰聞般若波羅蜜？」』是時即住，啼哭憂愁，作是念：『我住是中，過一日一夜，若二、三、四、五、六、七日七夜，不念疲極，乃至不念飢渴、寒熱，不聞聽受般若波羅蜜因緣，終不起也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，薩陀波崙菩薩受是空中教已，從是東行。不久，復作是念：『我云何不問空中聲：「我當何處去？去當遠近？當從誰聞般若波羅蜜？」』是時即住，啼哭憂愁，作是念：『我住是中，過一日一夜，若二、三、四、五、六、七日七夜，不念疲極，乃至不念飢渴、寒熱，不聞聽受般若波羅蜜因緣，終不起也！』

「須菩提！譬如人有一子卒死，憂愁苦毒，唯懷懊惱，不生餘念。如是，須菩提！薩陀波崙菩薩爾時無有異心，但念：『我何時當得聞般若波羅蜜？我云何不問空中聲：「我應何處去？去當遠近？當從誰聞般若波羅蜜？」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如人有一子卒死，憂愁苦毒，唯懷懊惱，不生餘念。如是，須菩提！薩陀波崙菩薩爾時無有異心，但念：『我何時當得聞般若波羅蜜？我云何不問空中聲：「我應何處去？去當遠近？當從誰聞般若波羅蜜？」』

「須菩提！薩陀波崙菩薩如是愁念時，空中有佛，語薩陀波崙菩薩言：『善哉！善哉！善男子！過去諸佛行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今日。善男子！汝以是勤精進愛樂法故，從是東行，去此五百由旬，有城名眾香。其城七重，七寶莊嚴；臺觀、欄楯，皆以七寶校飾；七寶之塹，七寶行樹，周匝七重。其城縱廣十二由旬，豐樂安靜，人民熾盛；五百市里，街巷相當，端嚴如畫，橋津如地，寬博清淨。七重城上，皆有七寶樓櫓，寶樹行列，以黃金、白銀、車𤦲、馬瑙、珊瑚、琉璃、頗梨、紅色真珠以為枝葉。寶繩連綿，金為鈴網，以覆城上。風吹鈴聲，其音和雅，娛樂眾生；譬如巧作五樂，甚可悅喜。其城四邊，流池清淨，冷暖調適；中有諸船，七寶嚴飾；是諸眾生宿業所致，乘此寶船娛樂遊戲。諸池水中種種蓮華：青、黃、赤、白，眾雜好華遍覆水上，是三千大千世界所有眾華皆在其中。其城四邊有五百園觀，七寶莊嚴，甚可愛樂。一一園中，各有五百池，池各縱廣十里，皆以七寶校成，雜色莊嚴。諸池水中亦有青、黃、赤、白蓮華彌覆水上；其諸蓮華大如車輪，青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光。諸池水中鳧鴈、鴛鴦，異類眾鳥，音聲相和。是諸園觀適無所屬，是諸眾生宿業所致，長夜信樂深法，行般若波羅蜜因緣故，受是果報。善男子！是眾香城中有大高臺，曇無竭菩薩摩訶薩宮舍在上。其宮縱廣一由旬，皆以七寶校成，雜色莊嚴，甚可喜樂。垣牆七重，皆亦七寶；七重欄楯，七寶樓閣；寶塹七重，皆亦七寶；周圍深塹，七寶累成；七重行樹，七寶枝葉，七重圍繞。其宮舍中，有四種娛樂園：一名常喜，二名離憂，三名華飾，四名香飾。一一園中各有八池：一名賢，二名賢上，三名歡喜，四名喜上，五名安隱，六名多安隱，七名遠離，八名阿鞞跋致。諸池四邊，面各一寶，黃金、白銀、琉璃、頗梨；玟㻁為池底，其上布金沙。一一池側有八梯陛，種種妙寶以為嚴飾；諸梯陛間，有閻浮檀金芭蕉行樹。一切池中種種蓮華——青、黃、赤、白，彌覆水上；諸池四邊，生好華樹；風吹諸華，墮池水中。其池成就八種功德，香若栴檀，色、味具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！薩陀波崙菩薩如是愁念時，空中有佛，語薩陀波崙菩薩言：『善哉！善哉！善男子！過去諸佛行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今日。善男子！汝以是勤精進愛樂法故，從是東行，去此五百由旬，有城名眾香。其城七重，七寶莊嚴；臺觀、欄楯，皆以七寶校飾；七寶之塹，七寶行樹，周匝七重。其城縱廣十二由旬，豐樂安靜，人民熾盛；五百市里，街巷相當，端嚴如畫，橋津如地，寬博清淨。七重城上，皆有七寶樓櫓，寶樹行列，以黃金、白銀、車𤦲、馬瑙、珊瑚、琉璃、頗梨、紅色真珠以為枝葉。寶繩連綿，金為鈴網，以覆城上。風吹鈴聲，其音和雅，娛樂眾生；譬如巧作五樂，甚可悅喜。其城四邊，流池清淨，冷暖調適；中有諸船，七寶嚴飾；是諸眾生宿業所致，乘此寶船娛樂遊戲。諸池水中種種蓮華：青、黃、赤、白，眾雜好華遍覆水上，是三千大千世界所有眾華皆在其中。其城四邊有五百園觀，七寶莊嚴，甚可愛樂。一一園中，各有五百池，池各縱廣十里，皆以七寶校成，雜色莊嚴。諸池水中亦有青、黃、赤、白蓮華彌覆水上；其諸蓮華大如車輪，青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光。諸池水中鳧鴈、鴛鴦，異類眾鳥，音聲相和。是諸園觀適無所屬，是諸眾生宿業所致，長夜信樂深法，行般若波羅蜜因緣故，受是果報。善男子！是眾香城中有大高臺，曇無竭菩薩摩訶薩宮舍在上。其宮縱廣一由旬，皆以七寶校成，雜色莊嚴，甚可喜樂。垣牆七重，皆亦七寶；七重欄楯，七寶樓閣；寶塹七重，皆亦七寶；周圍深塹，七寶累成；七重行樹，七寶枝葉，七重圍繞。其宮舍中，有四種娛樂園：一名常喜，二名離憂，三名華飾，四名香飾。一一園中各有八池：一名賢，二名賢上，三名歡喜，四名喜上，五名安隱，六名多安隱，七名遠離，八名阿鞞跋致。諸池四邊，面各一寶，黃金、白銀、琉璃、頗梨；玟㻁為池底，其上布金沙。一一池側有八梯陛，種種妙寶以為嚴飾；諸梯陛間，有閻浮檀金芭蕉行樹。一切池中種種蓮華——青、黃、赤、白，彌覆水上；諸池四邊，生好華樹；風吹諸華，墮池水中。其池成就八種功德，香若栴檀，色、味具足。

「『曇無竭菩薩與六萬八千婇女，五欲具足，共相娛樂；及城中男女俱入常喜等園、賢等池中，五欲具足，共相娛樂。善男子！曇無竭菩薩與諸婇女遊戲娛樂已，日三時說般若波羅蜜。眾香城內男女大小，於其城中多聚人處敷大法座。其座四足，或以黃金、或以白銀、或以琉璃、或以頗梨，敷以綩綖，雜色茵褥，垂諸幃帶；以妙白㲲而覆其上，散以種種雜妙花香；座高五里，張白珠帳。其池四邊，散五色花，燒眾名香，澤香塗地，供養、恭敬般若波羅蜜故。曇無竭菩薩於此座上說般若波羅蜜；彼諸人眾如是恭敬供養曇無竭，為聞般若波羅蜜故。於是大會百千萬眾，諸天、世人一處和集，中有聽者，中有受者，中有持者，中有誦者，中有書者，中有正觀者，中有如說行者。當是時中，眾生以是因緣故，皆不墮惡道，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『曇無竭菩薩與六萬八千婇女，五欲具足，共相娛樂；及城中男女俱入常喜等園、賢等池中，五欲具足，共相娛樂。善男子！曇無竭菩薩與諸婇女遊戲娛樂已，日三時說般若波羅蜜。眾香城內男女大小，於其城中多聚人處敷大法座。其座四足，或以黃金、或以白銀、或以琉璃、或以頗梨，敷以綩綖，雜色茵褥，垂諸幃帶；以妙白㲲而覆其上，散以種種雜妙花香；座高五里，張白珠帳。其池四邊，散五色花，燒眾名香，澤香塗地，供養、恭敬般若波羅蜜故。曇無竭菩薩於此座上說般若波羅蜜；彼諸人眾如是恭敬供養曇無竭，為聞般若波羅蜜故。於是大會百千萬眾，諸天、世人一處和集，中有聽者，中有受者，中有持者，中有誦者，中有書者，中有正觀者，中有如說行者。當是時中，眾生以是因緣故，皆不墮惡道，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

「『汝善男子！往趣曇無竭菩薩，當聞般若波羅蜜。善男子！曇無竭菩薩世世是汝善知識，能教汝阿耨多羅三藐三菩提，示、教、利、喜。是曇無竭菩薩本求般若波羅蜜時，亦如汝今。汝去莫計晝夜，莫生障礙心，汝不久當得聞般若波羅蜜！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝善男子！往趣曇無竭菩薩，當聞般若波羅蜜。善男子！曇無竭菩薩世世是汝善知識，能教汝阿耨多羅三藐三菩提，示、教、利、喜。是曇無竭菩薩本求般若波羅蜜時，亦如汝今。汝去莫計晝夜，莫生障礙心，汝不久當得聞般若波羅蜜！』

「爾時，薩陀波崙菩薩摩訶薩歡喜心悅，作是念：『我當何時得見是善男子，得聞般若波羅蜜？』須菩提！譬如有人為毒箭所中，更無餘念，唯念：『何時當得良醫，拔出毒箭，除我此苦？』如是，須菩提！薩陀波崙菩薩摩訶薩更無餘念，但作是願：『我何時當得見曇無竭菩薩，令我得聞般若波羅蜜？我聞是般若波羅蜜，斷諸有心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，薩陀波崙菩薩摩訶薩歡喜心悅，作是念：『我當何時得見是善男子，得聞般若波羅蜜？』須菩提！譬如有人為毒箭所中，更無餘念，唯念：『何時當得良醫，拔出毒箭，除我此苦？』如是，須菩提！薩陀波崙菩薩摩訶薩更無餘念，但作是願：『我何時當得見曇無竭菩薩，令我得聞般若波羅蜜？我聞是般若波羅蜜，斷諸有心。』

「是時，薩陀波崙菩薩於是處住念曇無竭菩薩，一切法中得無礙知見已，即得無量三昧門現在前，所謂諸法性觀三昧，諸法性不可得三昧，破諸法無明三昧，諸法不異三昧，諸法不壞自在三昧，諸法能照明三昧，諸法離闇三昧，諸法無異相續三昧，諸法不可得三昧，散華三昧，諸法無我三昧，如幻威勢三昧，得如鏡像三昧，得一切眾生語言三昧，一切眾生歡喜三昧，入分別音聲三昧，得種種語言字句莊嚴三昧，無畏三昧，性常默然三昧，得無礙解脫三昧，離塵垢三昧，名字語句莊嚴三昧，見諸法三昧，諸法無礙頂三昧，如虛空三昧，如金剛三昧，不畏著色三昧，得勝三昧，轉眼三昧，畢法性三昧，能與安隱三昧，師子吼三昧，勝一切眾生三昧，華莊嚴三昧，斷疑三昧，隨一切堅固三昧，出諸法得神通力無畏三昧，能達諸法三昧，諸法財印三昧，諸法無分別見三昧，離諸見三昧，離一切闇三昧，離一切相三昧，解脫一切著三昧，除一切懈怠三昧，得深法明三昧，不可奪三昧，破魔三昧，不著三界三昧，起光明三昧，見諸佛三昧。薩陀波崙菩薩住是諸三昧中，即見十方無量阿僧祇諸佛為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，薩陀波崙菩薩於是處住念曇無竭菩薩，一切法中得無礙知見已，即得無量三昧門現在前，所謂諸法性觀三昧，諸法性不可得三昧，破諸法無明三昧，諸法不異三昧，諸法不壞自在三昧，諸法能照明三昧，諸法離闇三昧，諸法無異相續三昧，諸法不可得三昧，散華三昧，諸法無我三昧，如幻威勢三昧，得如鏡像三昧，得一切眾生語言三昧，一切眾生歡喜三昧，入分別音聲三昧，得種種語言字句莊嚴三昧，無畏三昧，性常默然三昧，得無礙解脫三昧，離塵垢三昧，名字語句莊嚴三昧，見諸法三昧，諸法無礙頂三昧，如虛空三昧，如金剛三昧，不畏著色三昧，得勝三昧，轉眼三昧，畢法性三昧，能與安隱三昧，師子吼三昧，勝一切眾生三昧，華莊嚴三昧，斷疑三昧，隨一切堅固三昧，出諸法得神通力無畏三昧，能達諸法三昧，諸法財印三昧，諸法無分別見三昧，離諸見三昧，離一切闇三昧，離一切相三昧，解脫一切著三昧，除一切懈怠三昧，得深法明三昧，不可奪三昧，破魔三昧，不著三界三昧，起光明三昧，見諸佛三昧。薩陀波崙菩薩住是諸三昧中，即見十方無量阿僧祇諸佛為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

薩陀波崙何以忘，不問空中聲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩陀波崙何以忘，不問空中聲？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

薩陀波崙大歡喜覆心故忘；如人大憂愁、大歡喜，以此二事故忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩陀波崙大歡喜覆心故忘；如人大憂愁、大歡喜，以此二事故忘。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

空中聲已滅，何以住此七日，不更求問處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中聲已滅，何以住此七日，不更求問處？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

如本於空閑處一心求般若故，空中有聲；今亦欲一心如本，冀更聞聲，斷其所疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如本於空閑處一心求般若故，空中有聲；今亦欲一心如本，冀更聞聲，斷其所疑。

復次，薩陀波崙於世樂已捨，深入佛道，愛樂情至；空中聲告，少為開示，竟未斷疑，其聲便滅。如小兒得少美味，著是味故，更復啼泣，而欲得之；薩陀波崙亦如是，得般若波羅蜜因緣味，不能通達，不知那去，是故住而啼泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，薩陀波崙於世樂已捨，深入佛道，愛樂情至；空中聲告，少為開示，竟未斷疑，其聲便滅。如小兒得少美味，著是味故，更復啼泣，而欲得之；薩陀波崙亦如是，得般若波羅蜜因緣味，不能通達，不知那去，是故住而啼泣。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以乃至七日，佛身乃現？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以乃至七日，佛身乃現？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

譬如人大渴故，乃知水美。若二日、三日，精進欲未深；若過七日，恐其憂愁妨心，不任求道。是故七日憂愁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如人大渴故，乃知水美。若二日、三日，精進欲未深；若過七日，恐其憂愁妨心，不任求道。是故七日憂愁。

如譬喻，經中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如譬喻，經中說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

薩陀波崙何以愁憂乃爾，如喪愛子？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩陀波崙何以愁憂乃爾，如喪愛子？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

般若波羅蜜於諸法中第一實，是十方諸佛真實法寶；薩陀波崙得少氣味，未具足故憂愁。如喪愛子，念其長大，多所成辦，冀得其力；菩薩亦如是，念增益般若波羅蜜力，得阿鞞跋致已，成就佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜於諸法中第一實，是十方諸佛真實法寶；薩陀波崙得少氣味，未具足故憂愁。如喪愛子，念其長大，多所成辦，冀得其力；菩薩亦如是，念增益般若波羅蜜力，得阿鞞跋致已，成就佛事。

如子於父，孝行終身，無有異心；般若波羅蜜於菩薩亦如是，若能得入，乃至成佛，終不遠離。如父見子，心即歡悅；菩薩雖得種種諸法，不如見般若波羅蜜之歡喜。如子假為其名；般若波羅蜜亦如是，空無定實，但有假名。如是等，是總相因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如子於父，孝行終身，無有異心；般若波羅蜜於菩薩亦如是，若能得入，乃至成佛，終不遠離。如父見子，心即歡悅；菩薩雖得種種諸法，不如見般若波羅蜜之歡喜。如子假為其名；般若波羅蜜亦如是，空無定實，但有假名。如是等，是總相因緣。

父雖愛子，不能以頭目與之；菩薩為般若波羅蜜故，無量世中，以頭目髓腦施與眾生。子之於父，或不能報恩，若能報恩，正可現世小利，衣食歡樂等；菩薩於般若波羅蜜中，無所不得，乃至一切智慧，何況菩薩力勢、世間富樂！子之報父，恩極一世；般若之益，至無量世，乃至成佛。子之於父，或好、或惡；般若波羅蜜無諸不可。子但是假名，虛誑不實之法；般若波羅蜜真實聖法，無有虛誑。子之報恩，雖得現世小樂，而有憂愁苦惱無量之苦；般若波羅蜜但得歡喜實樂，乃至佛樂。子但能以供養利益於父，不能免其生、老、病、死；般若波羅蜜令菩薩畢竟清淨，無復老、病、死、患。子但能令父得世樂自在；般若波羅蜜能令菩薩於一切世間為天人主。如是等，種種因緣譬喻差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父雖愛子，不能以頭目與之；菩薩為般若波羅蜜故，無量世中，以頭目髓腦施與眾生。子之於父，或不能報恩，若能報恩，正可現世小利，衣食歡樂等；菩薩於般若波羅蜜中，無所不得，乃至一切智慧，何況菩薩力勢、世間富樂！子之報父，恩極一世；般若之益，至無量世，乃至成佛。子之於父，或好、或惡；般若波羅蜜無諸不可。子但是假名，虛誑不實之法；般若波羅蜜真實聖法，無有虛誑。子之報恩，雖得現世小樂，而有憂愁苦惱無量之苦；般若波羅蜜但得歡喜實樂，乃至佛樂。子但能以供養利益於父，不能免其生、老、病、死；般若波羅蜜令菩薩畢竟清淨，無復老、病、死、患。子但能令父得世樂自在；般若波羅蜜能令菩薩於一切世間為天人主。如是等，種種因緣譬喻差別相。

世人皆知喪子憂愁故，以此為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世人皆知喪子憂愁故，以此為喻。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

空中佛現，是何等佛？先何以但有音聲而今現身？佛既現身，何以不即度，方遣至曇無竭所？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中佛現，是何等佛？先何以但有音聲而今現身？佛既現身，何以不即度，方遣至曇無竭所？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人言：非真佛，但是像現耳——或諸佛遣化，或大菩薩現作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：非真佛，但是像現耳——或諸佛遣化，或大菩薩現作。

以先善根福德未成就故，但聞聲；今七日七夜一心念佛，功德成就故，得見佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以先善根福德未成就故，但聞聲；今七日七夜一心念佛，功德成就故，得見佛身。

佛所以不即度者，以其與曇無竭世世因緣，應當從彼度故。有人應從舍利弗度，假使諸佛現身，不能令悟。佛讚言善哉者，以薩陀波崙至意求知去處、聞般若因緣故，佛現身而讚善哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所以不即度者，以其與曇無竭世世因緣，應當從彼度故。有人應從舍利弗度，假使諸佛現身，不能令悟。佛讚言善哉者，以薩陀波崙至意求知去處、聞般若因緣故，佛現身而讚善哉。

過去諸佛行菩薩道時，求此般若，亦如是種種勤苦；以初發心，先罪厚重，福德未集故。佛安慰其心：「汝求般若波羅蜜，雖勤苦，莫懈怠，莫生退沒心！一切眾生行異，因時皆苦，受果時樂。當思惟諸佛無量功德果報，以自勸勉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸佛行菩薩道時，求此般若，亦如是種種勤苦；以初發心，先罪厚重，福德未集故。佛安慰其心：「汝求般若波羅蜜，雖勤苦，莫懈怠，莫生退沒心！一切眾生行異，因時皆苦，受果時樂。當思惟諸佛無量功德果報，以自勸勉。」

如是安慰已，作是言：「汝從是東行，去此五百由旬，有城名眾香，乃至不久當聞般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是安慰已，作是言：「汝從是東行，去此五百由旬，有城名眾香，乃至不久當聞般若波羅蜜。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

眾香城在何處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾香城在何處？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

過去佛滅度後，但有遺法，是法不周遍閻浮提，眾生有聞法因緣處則到。爾時，眾香國土豐樂，多出七寶故，以七寶作城。時薩陀波崙雖同在閻浮提，而在無佛法、無七寶處生，但傳聞佛名、般若波羅蜜是佛道。是人先世廣集福德，煩惱輕微故，聞即信樂，厭惡世樂，捨其親屬，到空林中住，欲至有佛法國土。音聲示語者，恐其異去，不得到曇無竭菩薩所，是故語之；次後佛為現身，示其去處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去佛滅度後，但有遺法，是法不周遍閻浮提，眾生有聞法因緣處則到。爾時，眾香國土豐樂，多出七寶故，以七寶作城。時薩陀波崙雖同在閻浮提，而在無佛法、無七寶處生，但傳聞佛名、般若波羅蜜是佛道。是人先世廣集福德，煩惱輕微故，聞即信樂，厭惡世樂，捨其親屬，到空林中住，欲至有佛法國土。音聲示語者，恐其異去，不得到曇無竭菩薩所，是故語之；次後佛為現身，示其去處。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

薩陀波崙因緣已具聞於上，今曇無竭因緣為云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩陀波崙因緣已具聞於上，今曇無竭因緣為云何？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

「欝伽陀」，秦言「盛」；「達磨」，秦言「法」。此菩薩在眾香城中，為眾生隨意說法，令眾生廣種善根，故號「法盛」。其國無王，此中人民皆無吾我，如欝單越人，唯以曇無竭菩薩為王。其國難到，薩陀波崙不惜身命，又得諸佛菩薩接助能到。大菩薩為度眾生故，生如是國中；眾生無所乏短，其心調柔，易可得度故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欝伽陀」，秦言「盛」；「達磨」，秦言「法」。此菩薩在眾香城中，為眾生隨意說法，令眾生廣種善根，故號「法盛」。其國無王，此中人民皆無吾我，如欝單越人，唯以曇無竭菩薩為王。其國難到，薩陀波崙不惜身命，又得諸佛菩薩接助能到。大菩薩為度眾生故，生如是國中；眾生無所乏短，其心調柔，易可得度故。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

曇無竭菩薩為是生身？為是法身，為度眾生故，以神通力化作此身？若化身者，何用六萬婇女、園觀、浴池種種莊嚴而自娛樂？若是生身，云何能令薩陀波崙供養具皆在空中化成大臺，入諸三昧乃至七歲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇無竭菩薩為是生身？為是法身，為度眾生故，以神通力化作此身？若化身者，何用六萬婇女、園觀、浴池種種莊嚴而自娛樂？若是生身，云何能令薩陀波崙供養具皆在空中化成大臺，入諸三昧乃至七歲？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人言：是生身菩薩，得諸法實相及禪定神通力故，欲度是城中眾生。如餘菩薩利根故，能入禪定，亦能入欲界法；為攝眾生故，受五欲而不失禪定。如人避熱故，在泥中臥，還洗則如故。凡夫鈍根故，不能如是。是故以神通力化作華臺，七歲入定；又以方便力故，能受五欲，如先義說。菩薩不但行一道，為眾生故，行種種道引導之。如龍起雲，能降大雨、雷電、礔礰；菩薩亦如是，雖是生身，未離煩惱而能修行善法，為眾生故不盡結使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：是生身菩薩，得諸法實相及禪定神通力故，欲度是城中眾生。如餘菩薩利根故，能入禪定，亦能入欲界法；為攝眾生故，受五欲而不失禪定。如人避熱故，在泥中臥，還洗則如故。凡夫鈍根故，不能如是。是故以神通力化作華臺，七歲入定；又以方便力故，能受五欲，如先義說。菩薩不但行一道，為眾生故，行種種道引導之。如龍起雲，能降大雨、雷電、礔礰；菩薩亦如是，雖是生身，未離煩惱而能修行善法，為眾生故不盡結使。

有人言：是菩薩是法性生身，為度眾香城人故，變化而度。若是生身，云何能令十方佛稱讚，而遣薩陀波崙令從受法，得六萬三昧？是故知是大菩薩變化身。譬如大海中龍死相出時，如果熟應墮，金翅鳥則來食之；眾生亦如是，行業因緣熟故，大菩薩來度之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：是菩薩是法性生身，為度眾香城人故，變化而度。若是生身，云何能令十方佛稱讚，而遣薩陀波崙令從受法，得六萬三昧？是故知是大菩薩變化身。譬如大海中龍死相出時，如果熟應墮，金翅鳥則來食之；眾生亦如是，行業因緣熟故，大菩薩來度之。

爾時，薩陀波崙聞空中佛教，大歡喜，大欲心生故，「我何時當得見曇無竭菩薩——說般若波羅蜜者，能令我心中愛、見等諸煩惱箭出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，薩陀波崙聞空中佛教，大歡喜，大欲心生故，「我何時當得見曇無竭菩薩——說般若波羅蜜者，能令我心中愛、見等諸煩惱箭出？」

欲明是事故，此中佛說毒箭譬喻：如人毒箭在身，更無餘念：一者、苦痛急，二者、毒不疾出，則遍滿身中而失命。薩陀波崙亦如是，諸邪、疑等箭入心，貪欲等毒塗箭。聞曇無竭菩薩能拔出此箭。是人以邪見箭毒傷心，人畏貪欲等毒遍入身中，奪智慧命，與凡人同死；是故急欲見曇無竭菩薩，無復餘念。此中說斷諸所有心。所有心者，取相著，乃至善法中亦有是病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲明是事故，此中佛說毒箭譬喻：如人毒箭在身，更無餘念：一者、苦痛急，二者、毒不疾出，則遍滿身中而失命。薩陀波崙亦如是，諸邪、疑等箭入心，貪欲等毒塗箭。聞曇無竭菩薩能拔出此箭。是人以邪見箭毒傷心，人畏貪欲等毒遍入身中，奪智慧命，與凡人同死；是故急欲見曇無竭菩薩，無復餘念。此中說斷諸所有心。所有心者，取相著，乃至善法中亦有是病。

薩陀波崙目覩佛身，先所未見，從佛聞教，得法喜故，離五欲喜，即得一切法中無礙知見。無礙知見者，如薩陀波崙力所得無礙，非佛無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩陀波崙目覩佛身，先所未見，從佛聞教，得法喜故，離五欲喜，即得一切法中無礙知見。無礙知見者，如薩陀波崙力所得無礙，非佛無礙。

是時，得入諸三昧門—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，得入諸三昧門——

「諸法性觀三昧」者，能觀一切諸法實性。實性者，如先種種因緣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法性觀三昧」者，能觀一切諸法實性。實性者，如先種種因緣說。

「諸法性不可得三昧」者，初得三昧，所謂空、無生、無滅；今得是三昧，則不著是性，不得其決定相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法性不可得三昧」者，初得三昧，所謂空、無生、無滅；今得是三昧，則不著是性，不得其決定相。

「破諸法無明三昧」者，諸法於凡夫人心中，以無明因緣故，邪曲不正，所謂常、樂、我、淨；得是三昧故，常等顛倒相應無明破，但觀一切法無常、空、無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「破諸法無明三昧」者，諸法於凡夫人心中，以無明因緣故，邪曲不正，所謂常、樂、我、淨；得是三昧故，常等顛倒相應無明破，但觀一切法無常、空、無我。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若是菩薩破一切法中無明，此人尚不須見佛，何用至曇無竭菩薩所？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是菩薩破一切法中無明，此人尚不須見佛，何用至曇無竭菩薩所？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

破無明不唯一種——有遮令不起亦名為破，有得諸法實相故破無明。又無明種數甚多：有菩薩所破分，有佛所破分，有小菩薩所破分、大菩薩所破分；如先說燈譬喻。又須陀洹亦名破無明，乃至阿羅漢方是實破；大乘法中亦如是，新發意菩薩得諸法實相故亦名破無明，乃至佛無明盡破無餘。是故薩陀波崙於佛法中邪見、無明及我見皆盡故，得名破無明三昧，無咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破無明不唯一種——有遮令不起亦名為破，有得諸法實相故破無明。又無明種數甚多：有菩薩所破分，有佛所破分，有小菩薩所破分、大菩薩所破分；如先說燈譬喻。又須陀洹亦名破無明，乃至阿羅漢方是實破；大乘法中亦如是，新發意菩薩得諸法實相故亦名破無明，乃至佛無明盡破無餘。是故薩陀波崙於佛法中邪見、無明及我見皆盡故，得名破無明三昧，無咎。

「諸法不異三昧」者，得是三昧，觀一切法一相，所謂無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法不異三昧」者，得是三昧，觀一切法一相，所謂無相。

「諸法不壞自在三昧」者，得是三昧，觀一切法如、法性、實際、無為相故名不壞。得是法已，得自在，了了知諸法；為佛道故，不證是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法不壞自在三昧」者，得是三昧，觀一切法如、法性、實際、無為相故名不壞。得是法已，得自在，了了知諸法；為佛道故，不證是法。

「諸法能照明三昧」者，以總相、別相知一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法能照明三昧」者，以總相、別相知一切法。

「諸法離闇三昧」者，無明有二種：一者、厚，二者、薄。薄者名無明，厚者名黑闇。破厚無明故名離闇，先破薄無明故名破諸法無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法離闇三昧」者，無明有二種：一者、厚，二者、薄。薄者名無明，厚者名黑闇。破厚無明故名離闇，先破薄無明故名破諸法無明。

「諸法無異相續三昧」者，五眾念念滅，相似相續生，死時，相續生而不相似。得是三昧，知諸法念念相續法不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法無異相續三昧」者，五眾念念滅，相似相續生，死時，相續生而不相似。得是三昧，知諸法念念相續法不異。

「諸法不可得三昧」者，即是一切法空相應三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法不可得三昧」者，即是一切法空相應三昧。

「散華三昧」者，得是三昧者，於十方佛前，能以七寶華散佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「散華三昧」者，得是三昧者，於十方佛前，能以七寶華散佛。

「諸法無我三昧」者，觀一切法無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法無我三昧」者，觀一切法無我。

「如幻威勢三昧」者，得是三昧者，能種種變化身。如大幻師，能引導眾生發希有心；如大幻師，以幻力故，能轉一國人心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如幻威勢三昧」者，得是三昧者，能種種變化身。如大幻師，能引導眾生發希有心；如大幻師，以幻力故，能轉一國人心。

「得如鏡像三昧」者，得是三昧者，觀三界所有，如鏡中像，虛誑無實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得如鏡像三昧」者，得是三昧者，觀三界所有，如鏡中像，虛誑無實。

「得一切眾生語言三昧」者，得是三昧故，能解一切眾生語言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得一切眾生語言三昧」者，得是三昧故，能解一切眾生語言。

「一切眾生歡喜三昧」者，入是三昧，能轉眾生瞋心令歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾生歡喜三昧」者，入是三昧，能轉眾生瞋心令歡喜。

「入分別音聲三昧」者，入是三昧中，皆能分別一切天、人音聲大小、麁細等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入分別音聲三昧」者，入是三昧中，皆能分別一切天、人音聲大小、麁細等。

「得種種語言字句莊嚴三昧」者，得是三昧者，義理雖淺，能莊嚴字句語言，令人歡喜，何況深義！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得種種語言字句莊嚴三昧」者，得是三昧者，義理雖淺，能莊嚴字句語言，令人歡喜，何況深義！

「無畏三昧」者，得是三昧者，不畏一切魔民、外道、論師及諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無畏三昧」者，得是三昧者，不畏一切魔民、外道、論師及諸煩惱。

「性常默然三昧」者，入是三昧者，常默然攝心；為度眾生故，隨所應聞而出音聲，如天妓樂，應意而出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「性常默然三昧」者，入是三昧者，常默然攝心；為度眾生故，隨所應聞而出音聲，如天妓樂，應意而出。

「得無礙解脫三昧」者，得是三昧者，於一切法中得無礙智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得無礙解脫三昧」者，得是三昧者，於一切法中得無礙智慧。

「離塵垢三昧」者，得是三昧者，諸煩惱、結使塵垢皆滅，即是無生法忍三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離塵垢三昧」者，得是三昧者，諸煩惱、結使塵垢皆滅，即是無生法忍三昧。

「名字語句莊嚴三昧」者，得是三昧者，能種種莊嚴偈句語言說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名字語句莊嚴三昧」者，得是三昧者，能種種莊嚴偈句語言說法。

「見諸法三昧」者，入是三昧者，以見世諦及第一義諦知諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見諸法三昧」者，入是三昧者，以見世諦及第一義諦知諸法。

「諸法無礙頂三昧」者，如人在山頂遍觀四方；菩薩住是三昧中，普見一切諸法無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法無礙頂三昧」者，如人在山頂遍觀四方；菩薩住是三昧中，普見一切諸法無礙。

「如虛空三昧」者，入是三昧者，身及外法皆如虛空，皆得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如虛空三昧」者，入是三昧者，身及外法皆如虛空，皆得自在。

「如金剛三昧」者，如金剛能破諸山；是三昧亦如是，能破障礙六波羅蜜法，直至佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如金剛三昧」者，如金剛能破諸山；是三昧亦如是，能破障礙六波羅蜜法，直至佛道。

「不畏著色三昧」者，得是三昧者，乃至天色尚不著，何況餘色！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不畏著色三昧」者，得是三昧者，乃至天色尚不著，何況餘色！

「得勝三昧」者，欲有所作，皆能得勝不負。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得勝三昧」者，欲有所作，皆能得勝不負。

「轉眼三昧」者，得是三昧者，魔及魔民欲見菩薩短者，轉之令作好見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉眼三昧」者，得是三昧者，魔及魔民欲見菩薩短者，轉之令作好見。

「畢法性三昧」者，得是三昧者，見一切法畢入法性中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畢法性三昧」者，得是三昧者，見一切法畢入法性中。

「能與安隱三昧」者，得是三昧，雖往來六道迴轉，自知必當作佛，安樂無憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能與安隱三昧」者，得是三昧，雖往來六道迴轉，自知必當作佛，安樂無憂。

「師子吼三昧」者，入是三昧者，皆能降伏一切魔民、外道，無敢當者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子吼三昧」者，入是三昧者，皆能降伏一切魔民、外道，無敢當者。

「勝一切眾生三昧」者，得是三昧，於一切眾生最勝。一切有二種：一者、名字一切，二者、實一切。於三界著心凡夫及聲聞、辟支佛及初發意未得是三昧者中勝，故言一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勝一切眾生三昧」者，得是三昧，於一切眾生最勝。一切有二種：一者、名字一切，二者、實一切。於三界著心凡夫及聲聞、辟支佛及初發意未得是三昧者中勝，故言一切。

「花莊嚴三昧」者，得是三昧者，見十方佛，坐七寶蓮花上，於虛空中，雨寶蓮花於諸佛上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「花莊嚴三昧」者，得是三昧者，見十方佛，坐七寶蓮花上，於虛空中，雨寶蓮花於諸佛上。

「斷疑三昧」者，得是三昧者，雖未得佛，能斷一切眾生所疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斷疑三昧」者，得是三昧者，雖未得佛，能斷一切眾生所疑。

「隨一切堅固三昧」者，諸法實相名堅固；得是三昧者，隨諸法實相，不隨餘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨一切堅固三昧」者，諸法實相名堅固；得是三昧者，隨諸法實相，不隨餘法。

「出諸法得神通力無畏三昧」者，得是三昧者，過出一切凡夫法，得菩薩六神通、十力、四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出諸法得神通力無畏三昧」者，得是三昧者，過出一切凡夫法，得菩薩六神通、十力、四無所畏。

「能達諸法三昧」者，得是三昧者，乃至諸法如、法性、實際中通達不住，乃至諸法平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能達諸法三昧」者，得是三昧者，乃至諸法如、法性、實際中通達不住，乃至諸法平等。

「諸法財印三昧」者，財名善法，印者名相。如人得印綬，無敢陵易；菩薩得善法財印，亦無能為作留難者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法財印三昧」者，財名善法，印者名相。如人得印綬，無敢陵易；菩薩得善法財印，亦無能為作留難者。

「諸法無分別見三昧」者，若分別諸法，即生憎、愛心；得是三昧者，見一切法，不作分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法無分別見三昧」者，若分別諸法，即生憎、愛心；得是三昧者，見一切法，不作分別。

「離諸見三昧」者，「見」者，六十二邪見，及色等法中取相，乃至佛見、法見、僧見、涅槃見，皆名為見。所以者何？取相能生著心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離諸見三昧」者，「見」者，六十二邪見，及色等法中取相，乃至佛見、法見、僧見、涅槃見，皆名為見。所以者何？取相能生著心故。

「離一切相三昧」者，即是無相解脫門相應三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離一切相三昧」者，即是無相解脫門相應三昧。

「離一切著三昧」者，離一切相故，於一切法亦不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離一切著三昧」者，離一切相故，於一切法亦不著。

「除一切懈怠三昧」者，得是三昧者，如此中說乃至七歲不坐不臥。菩薩得是三昧，常無懈怠心，乃至得佛，初不止息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「除一切懈怠三昧」者，得是三昧者，如此中說乃至七歲不坐不臥。菩薩得是三昧，常無懈怠心，乃至得佛，初不止息。

「得深法明三昧」者，深法名諸佛法一切智慧等；菩薩得是三昧故，能遙見佛法，思惟籌量，知深妙無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得深法明三昧」者，深法名諸佛法一切智慧等；菩薩得是三昧故，能遙見佛法，思惟籌量，知深妙無比。

「不可奪三昧」者，得是三昧者，行菩薩法，無能奪其志者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不可奪三昧」者，得是三昧者，行菩薩法，無能奪其志者。

「破魔三昧」者，得是三昧力，魔雖是欲界主，菩薩以人身能破魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「破魔三昧」者，得是三昧力，魔雖是欲界主，菩薩以人身能破魔事。

「不著三界三昧」者，得是三昧，身雖在三界中，心常在涅槃故不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不著三界三昧」者，得是三昧，身雖在三界中，心常在涅槃故不著。

「起光明三昧」者，得是三昧者，能放無量光明，照於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起光明三昧」者，得是三昧者，能放無量光明，照於十方。

「見諸佛三昧」者，得是三昧，雖未得天眼、天耳，而能見十方諸佛，聞十方諸佛所說法，諮問所疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見諸佛三昧」者，得是三昧，雖未得天眼、天耳，而能見十方諸佛，聞十方諸佛所說法，諮問所疑。

薩陀波崙住如是等三昧中，即見十方無量阿僧祇諸佛在大眾中為諸菩薩說般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩陀波崙住如是等三昧中，即見十方無量阿僧祇諸佛在大眾中為諸菩薩說般若波羅蜜。