大智度論釋六喻品第七十七(卷八十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋六喻品第七十七(卷八十八)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

須菩提白佛言：「世尊！云何無相、不可分別、自相空諸法中具足修六波羅蜜，所謂檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜？世尊！云何無異法中而分別說異相？云何般若波羅蜜攝檀、尸、羼、精進、禪？云何行異相法，以一相道得果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何無相、不可分別、自相空諸法中具足修六波羅蜜，所謂檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜？世尊！云何無異法中而分別說異相？云何般若波羅蜜攝檀、尸、羼、精進、禪？云何行異相法，以一相道得果？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩住五陰如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，住是中行布施、持戒、修忍辱、勤精進、入禪定、修智慧。知是五陰實如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化；五陰如夢無相，乃至如化無相。何以故？夢無自性，響、影、焰、幻、化皆無自性。若法無自性，是法無相；若法無相，是法一相，所謂無相。以是因緣故，須菩提！當知菩薩布施無相、施者無相、受者無相。能如是知布施，是能具足檀波羅蜜乃至能具足般若波羅蜜，能具足四念處乃至八聖道分，能具足內空乃至無法有法空，能具足空三昧、無相、無作三昧，能具足八背捨、九次第定、五神通、五百陀羅尼門，能具足佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法。是菩薩住是報得無漏法中，飛到東方無量國土，供養諸佛衣服、飲食，乃至隨其所須而供養之。亦利益眾生，應以布施攝者，而布施攝之；應以持戒攝者，教令持戒；應以忍辱、精進、禪定、智慧攝者，教令忍辱、精進、禪定、智慧而攝取之；乃至應以種種善法攝者，以種種善法而攝取之。是菩薩成就是一切善法，受世間身，不為世間生死所污；為眾生故，於天、人中受尊貴富樂，以是尊貴富樂攝取眾生。是菩薩知一切法無相故，知須陀洹果亦不於中住，知斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果亦不於中住，知辟支佛道亦不於中住。何以故？是菩薩用一切種智知一切法已，應當得一切種智，不與聲聞、辟支佛共。如是，須菩提！菩薩摩訶薩知一切法無相已，知六波羅蜜無相，乃至知一切佛法無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩住五陰如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，住是中行布施、持戒、修忍辱、勤精進、入禪定、修智慧。知是五陰實如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化；五陰如夢無相，乃至如化無相。何以故？夢無自性，響、影、焰、幻、化皆無自性。若法無自性，是法無相；若法無相，是法一相，所謂無相。以是因緣故，須菩提！當知菩薩布施無相、施者無相、受者無相。能如是知布施，是能具足檀波羅蜜乃至能具足般若波羅蜜，能具足四念處乃至八聖道分，能具足內空乃至無法有法空，能具足空三昧、無相、無作三昧，能具足八背捨、九次第定、五神通、五百陀羅尼門，能具足佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法。是菩薩住是報得無漏法中，飛到東方無量國土，供養諸佛衣服、飲食，乃至隨其所須而供養之。亦利益眾生，應以布施攝者，而布施攝之；應以持戒攝者，教令持戒；應以忍辱、精進、禪定、智慧攝者，教令忍辱、精進、禪定、智慧而攝取之；乃至應以種種善法攝者，以種種善法而攝取之。是菩薩成就是一切善法，受世間身，不為世間生死所污；為眾生故，於天、人中受尊貴富樂，以是尊貴富樂攝取眾生。是菩薩知一切法無相故，知須陀洹果亦不於中住，知斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果亦不於中住，知辟支佛道亦不於中住。何以故？是菩薩用一切種智知一切法已，應當得一切種智，不與聲聞、辟支佛共。如是，須菩提！菩薩摩訶薩知一切法無相已，知六波羅蜜無相，乃至知一切佛法無相。」

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住五陰如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，能具足無相尸羅波羅蜜。是戒不缺、不破、不雜、不著，聖人所讚無漏戒，入八聖道分；住是戒中持一切戒，所謂名字戒、自然戒、律儀戒、作戒、無作戒、威儀戒、非威儀戒。是菩薩成就諸戒，不作是願：『我以此戒因緣故，生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、若小王家、若轉輪聖王家，若四天王天處生，若三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。』不作是願：『我持戒因緣故，當得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。』何以故？一切法無相，所謂一相。無相法不能得無相法，有相法不能得有相法；無相法不能得有相法，有相法不能得無相法。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，能具足無相尸羅波羅蜜而入菩薩位；入菩薩位已，得無生法忍；行道種智，得報得五神通；住五百陀羅尼門，得四無礙智。從一佛國至一佛國，供養諸佛，成就眾生、淨佛國土。雖入五道中，生死業報不能染污。須菩提！譬如化轉輪聖王，雖坐臥行住，不見來處，不見去處，不見住處、坐處、臥處，而能利益眾生，亦不得眾生；菩薩亦如是。須菩提！譬如須扇多佛，得阿耨多羅三藐三菩提，為三乘轉法輪，無有得菩薩記者；化作化佛已，捨身壽命，入無餘涅槃。須菩提！菩薩亦如是，行般若波羅蜜時，能具足尸羅波羅蜜；具足尸羅波羅蜜已，攝取一切善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住五陰如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，能具足無相尸羅波羅蜜。是戒不缺、不破、不雜、不著，聖人所讚無漏戒，入八聖道分；住是戒中持一切戒，所謂名字戒、自然戒、律儀戒、作戒、無作戒、威儀戒、非威儀戒。是菩薩成就諸戒，不作是願：『我以此戒因緣故，生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、若小王家、若轉輪聖王家，若四天王天處生，若三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。』不作是願：『我持戒因緣故，當得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。』何以故？一切法無相，所謂一相。無相法不能得無相法，有相法不能得有相法；無相法不能得有相法，有相法不能得無相法。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，能具足無相尸羅波羅蜜而入菩薩位；入菩薩位已，得無生法忍；行道種智，得報得五神通；住五百陀羅尼門，得四無礙智。從一佛國至一佛國，供養諸佛，成就眾生、淨佛國土。雖入五道中，生死業報不能染污。須菩提！譬如化轉輪聖王，雖坐臥行住，不見來處，不見去處，不見住處、坐處、臥處，而能利益眾生，亦不得眾生；菩薩亦如是。須菩提！譬如須扇多佛，得阿耨多羅三藐三菩提，為三乘轉法輪，無有得菩薩記者；化作化佛已，捨身壽命，入無餘涅槃。須菩提！菩薩亦如是，行般若波羅蜜時，能具足尸羅波羅蜜；具足尸羅波羅蜜已，攝取一切善法。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住五陰如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，具足無相羼提波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住五陰如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，具足無相羼提波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩具足無相羼提波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩具足無相羼提波羅蜜？」

「須菩提！菩薩摩訶薩住二忍中，能具足羼提波羅蜜。何等二忍？生忍、法忍。從初發意乃至坐道場，於其中間，若一切眾生來罵詈麁惡語，或以瓦石、刀杖加是菩薩，是菩薩欲具足羼提波羅蜜故，乃至不生一念惡。是菩薩如是思惟：『罵我者誰？害我者誰？以惡言加我、以瓦石刀杖害我者誰？』何以故？是菩薩於一切法得無相忍故，云何作是念：『是人罵我、害我』？若菩薩摩訶薩如是行，能具足羼提波羅蜜。以是羼提波羅蜜具足故，得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩住二忍中，能具足羼提波羅蜜。何等二忍？生忍、法忍。從初發意乃至坐道場，於其中間，若一切眾生來罵詈麁惡語，或以瓦石、刀杖加是菩薩，是菩薩欲具足羼提波羅蜜故，乃至不生一念惡。是菩薩如是思惟：『罵我者誰？害我者誰？以惡言加我、以瓦石刀杖害我者誰？』何以故？是菩薩於一切法得無相忍故，云何作是念：『是人罵我、害我』？若菩薩摩訶薩如是行，能具足羼提波羅蜜。以是羼提波羅蜜具足故，得無生法忍。」

須菩提白佛言：「世尊！云何為無生法忍？是忍何所斷？何所知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何為無生法忍？是忍何所斷？何所知？」

佛告須菩提：「得法忍，乃至不生少許不善法，是故名無生法忍。一切菩薩所斷煩惱盡，是名斷；用智慧知一切法不生，是名知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「得法忍，乃至不生少許不善法，是故名無生法忍。一切菩薩所斷煩惱盡，是名斷；用智慧知一切法不生，是名知。」

須菩提白佛言：「世尊！諸聲聞辟支佛無生法忍、菩薩無生法忍，有何等異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸聲聞辟支佛無生法忍、菩薩無生法忍，有何等異？」

佛告須菩提：「諸須陀洹若智、若斷，是名菩薩忍；斯陀含若智、若斷，是名菩薩忍；阿那含若智、若斷，是名菩薩忍；阿羅漢若智、若斷，是名菩薩忍；辟支佛若智、若斷，是名菩薩忍。是為異。須菩提！菩薩摩訶薩成就是忍，勝一切聲聞、辟支佛。住如是報得無生忍中，行菩薩道，能具足道種智；具足道種智故，常不離三十七助道法及空、無相、無作三昧，常不離五神通；不離五神通故，能成就眾生、淨佛國土；成就眾生、淨佛國土已，當得一切種智。如是，須菩提！菩薩摩訶薩具足無相羼提波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「諸須陀洹若智、若斷，是名菩薩忍；斯陀含若智、若斷，是名菩薩忍；阿那含若智、若斷，是名菩薩忍；阿羅漢若智、若斷，是名菩薩忍；辟支佛若智、若斷，是名菩薩忍。是為異。須菩提！菩薩摩訶薩成就是忍，勝一切聲聞、辟支佛。住如是報得無生忍中，行菩薩道，能具足道種智；具足道種智故，常不離三十七助道法及空、無相、無作三昧，常不離五神通；不離五神通故，能成就眾生、淨佛國土；成就眾生、淨佛國土已，當得一切種智。如是，須菩提！菩薩摩訶薩具足無相羼提波羅蜜。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住無相五陰如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，行身精進、心精進。以身精進故起神通；起神通故，到十方國土，供養諸佛、饒益眾生；以身精進力教化眾生，令住三乘。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能具足無相精進波羅蜜。是菩薩以心精進、聖無漏精進，入八聖道分中，能具足毘梨耶波羅蜜。是毘梨耶波羅蜜皆攝一切善法，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，四禪、四無量心、四無色定、八解脫、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法。是菩薩行是法，應具足一切種智；具足一切種智已，斷一切煩惱習，具足滿三十二相，身放無等無量光明；放光明已，三轉十二行法輪；法輪轉故，三千大千世界六種震動，光明遍照三千大千世界；三千大千世界中眾生聞說法聲，皆以三乘法而得度脫。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住精進波羅蜜中，能大饒益及能具足一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住無相五陰如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，行身精進、心精進。以身精進故起神通；起神通故，到十方國土，供養諸佛、饒益眾生；以身精進力教化眾生，令住三乘。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能具足無相精進波羅蜜。是菩薩以心精進、聖無漏精進，入八聖道分中，能具足毘梨耶波羅蜜。是毘梨耶波羅蜜皆攝一切善法，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，四禪、四無量心、四無色定、八解脫、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法。是菩薩行是法，應具足一切種智；具足一切種智已，斷一切煩惱習，具足滿三十二相，身放無等無量光明；放光明已，三轉十二行法輪；法輪轉故，三千大千世界六種震動，光明遍照三千大千世界；三千大千世界中眾生聞說法聲，皆以三乘法而得度脫。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住精進波羅蜜中，能大饒益及能具足一切種智。

「復次，須菩提！菩薩住無相五陰如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，能具足禪波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩住無相五陰如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，能具足禪波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩住五陰如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，能具足禪波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩住五陰如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，能具足禪波羅蜜？」

「須菩提！菩薩摩訶薩入初禪乃至入第四禪，入慈、悲、喜、捨無量心，入無邊虛空處乃至入非有想非無想處，入空三昧、無相、無作三昧，入如電光三昧，入如金剛三昧，入聖正三昧；除諸佛三昧，諸餘三昧，若共聲聞、辟支佛三昧，皆證皆入；亦不受三昧味，亦不受三昧果。何以故？是菩薩知是三昧無相、無所有性，當云何於無相法受無相法味、無所有法受無所有法味？若不受味，則不隨禪定力生若色界、若無色界。何以故？是菩薩不見是二界，亦不見是禪，亦不見入禪者，亦不見用法入禪者。若不得是法，即能具足無相禪波羅蜜。菩薩用是禪波羅蜜，能過聲聞、辟支佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩入初禪乃至入第四禪，入慈、悲、喜、捨無量心，入無邊虛空處乃至入非有想非無想處，入空三昧、無相、無作三昧，入如電光三昧，入如金剛三昧，入聖正三昧；除諸佛三昧，諸餘三昧，若共聲聞、辟支佛三昧，皆證皆入；亦不受三昧味，亦不受三昧果。何以故？是菩薩知是三昧無相、無所有性，當云何於無相法受無相法味、無所有法受無所有法味？若不受味，則不隨禪定力生若色界、若無色界。何以故？是菩薩不見是二界，亦不見是禪，亦不見入禪者，亦不見用法入禪者。若不得是法，即能具足無相禪波羅蜜。菩薩用是禪波羅蜜，能過聲聞、辟支佛地。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩具足無相禪波羅蜜故能過聲聞、辟支佛地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩具足無相禪波羅蜜故能過聲聞、辟支佛地？」

佛告須菩提：「菩薩善學內空，善學外空，乃至善學無法有法空；於是諸空，無法可住處——若須陀洹果，若斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，乃至一切種智；是諸空亦空。菩薩摩訶薩行如是諸空，能入菩薩位中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩善學內空，善學外空，乃至善學無法有法空；於是諸空，無法可住處——若須陀洹果，若斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，乃至一切種智；是諸空亦空。菩薩摩訶薩行如是諸空，能入菩薩位中。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩位？云何非位？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩位？云何非位？」

「須菩提！一切有所得是非菩薩位，一切無所得是菩薩位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切有所得是非菩薩位，一切無所得是菩薩位。」

「世尊！何等是有所得？何等是無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何等是有所得？何等是無所得？」

「須菩提！色是有所得，受、想、行、識是有所得，眼、耳、鼻、舌、身、意，乃至一切種智有所得，是非菩薩位。須菩提！菩薩位者，是諸法不可示、不可說。何等法不可示、不可說？若色乃至一切種智。何以故？須菩提！色性是不可示、不可說，乃至一切種智性是不可示、不可說。須菩提！如是名菩薩位。是菩薩入位中，一切禪定、三昧具足，尚不隨禪定、三昧力生，何況住婬、怒、癡，於中起罪業生！菩薩但住如幻法中饒益眾生，亦不得眾生及如幻法。若無所得，是時，能成就眾生、淨佛國土。如是，須菩提！是名菩薩具足無相禪波羅蜜，乃至能轉法輪，所謂不可得法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！色是有所得，受、想、行、識是有所得，眼、耳、鼻、舌、身、意，乃至一切種智有所得，是非菩薩位。須菩提！菩薩位者，是諸法不可示、不可說。何等法不可示、不可說？若色乃至一切種智。何以故？須菩提！色性是不可示、不可說，乃至一切種智性是不可示、不可說。須菩提！如是名菩薩位。是菩薩入位中，一切禪定、三昧具足，尚不隨禪定、三昧力生，何況住婬、怒、癡，於中起罪業生！菩薩但住如幻法中饒益眾生，亦不得眾生及如幻法。若無所得，是時，能成就眾生、淨佛國土。如是，須菩提！是名菩薩具足無相禪波羅蜜，乃至能轉法輪，所謂不可得法輪。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知一切法如夢、如響、如焰、如影、如幻、如化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知一切法如夢、如響、如焰、如影、如幻、如化。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何知一切法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何知一切法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化？」

「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見夢、不見見夢者，不見響、不見聞響者，不見影、不見見影者，不見焰、不見見焰者，不見幻、不見見幻者，不見化、不見見化者。何以故？是夢、響、影、焰、幻、化皆是凡夫愚人顛倒法故。阿羅漢不見夢、不見見夢者，乃至不見化、不見見化者；辟支佛、菩薩摩訶薩、諸佛亦不見夢、不見見夢者，乃至不見化、亦不見見化者。何以故？一切法無所有性、不生、不定。若法無所有性、不生、不定，菩薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜，是中取生相、定相？是處不然！何以故？若諸法少多有性、有生、有定，不名修般若波羅蜜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不著色乃至不著識，不著欲、色、無色界，不著諸禪、解脫、三昧，不著四念處乃至八聖道分，不著空三昧、無相、無作三昧，不著檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。不著故，能具足菩薩初地，於初地中亦不生著。何以故？是菩薩不得是地，云何生貪著？乃至十地亦如是。是菩薩行般若波羅蜜，亦不得般若波羅蜜；若行般若波羅蜜時不得般若波羅蜜，是時見一切法皆入般若波羅蜜中，亦不得是法。何以故？是諸法與般若波羅蜜無二無別。何以故？諸法入如、法性、實際故無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見夢、不見見夢者，不見響、不見聞響者，不見影、不見見影者，不見焰、不見見焰者，不見幻、不見見幻者，不見化、不見見化者。何以故？是夢、響、影、焰、幻、化皆是凡夫愚人顛倒法故。阿羅漢不見夢、不見見夢者，乃至不見化、不見見化者；辟支佛、菩薩摩訶薩、諸佛亦不見夢、不見見夢者，乃至不見化、亦不見見化者。何以故？一切法無所有性、不生、不定。若法無所有性、不生、不定，菩薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜，是中取生相、定相？是處不然！何以故？若諸法少多有性、有生、有定，不名修般若波羅蜜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不著色乃至不著識，不著欲、色、無色界，不著諸禪、解脫、三昧，不著四念處乃至八聖道分，不著空三昧、無相、無作三昧，不著檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。不著故，能具足菩薩初地，於初地中亦不生著。何以故？是菩薩不得是地，云何生貪著？乃至十地亦如是。是菩薩行般若波羅蜜，亦不得般若波羅蜜；若行般若波羅蜜時不得般若波羅蜜，是時見一切法皆入般若波羅蜜中，亦不得是法。何以故？是諸法與般若波羅蜜無二無別。何以故？諸法入如、法性、實際故無分別。」

須菩提白佛言：「世尊！若諸法無相、無分別，云何說是善是不善、是有漏是無漏、是世間是出世間、是有為是無為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若諸法無相、無分別，云何說是善是不善、是有漏是無漏、是世間是出世間、是有為是無為？」

「須菩提！於汝意云何？諸法實相中，有法可說是善、是不善，乃至是有為、是無為，是須陀洹果乃至是阿羅漢、是辟支佛、是菩薩、是阿耨多羅三藐三菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何？諸法實相中，有法可說是善、是不善，乃至是有為、是無為，是須陀洹果乃至是阿羅漢、是辟支佛、是菩薩、是阿耨多羅三藐三菩提不？」

「世尊！不可說也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不可說也！」

「須菩提！以是因緣故，當知一切法無相、無分別、無生、無定、不可示。須菩提！我本行菩薩道時，亦無有法可得性，若色、若受想行識乃至若有為、若無為，須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，從初發意乃至阿耨多羅三藐三菩提，應善學諸法性；善學諸法性故，是名阿耨多羅三藐三菩提道。行是道，能具足六波羅蜜，成就眾生、淨佛國土；住是法中得阿耨多羅三藐三菩提，以三乘法度脫眾生，亦不著三乘。如是，須菩提！菩薩摩訶薩以無相法應學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！以是因緣故，當知一切法無相、無分別、無生、無定、不可示。須菩提！我本行菩薩道時，亦無有法可得性，若色、若受想行識乃至若有為、若無為，須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，從初發意乃至阿耨多羅三藐三菩提，應善學諸法性；善學諸法性故，是名阿耨多羅三藐三菩提道。行是道，能具足六波羅蜜，成就眾生、淨佛國土；住是法中得阿耨多羅三藐三菩提，以三乘法度脫眾生，亦不著三乘。如是，須菩提！菩薩摩訶薩以無相法應學般若波羅蜜。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

須菩提問佛：「若諸法無相無分別，云何差別說六波羅蜜？」佛還答：「菩薩住是如夢五眾中，能具足六波羅蜜。」須菩提以空問，佛還以空答，此問答云何得別異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問佛：「若諸法無相無分別，云何差別說六波羅蜜？」佛還答：「菩薩住是如夢五眾中，能具足六波羅蜜。」須菩提以空問，佛還以空答，此問答云何得別異？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

須菩提問：「若諸法空，今眼見菩薩行六波羅蜜作佛！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「若諸法空，今眼見菩薩行六波羅蜜作佛！」

佛答：凡夫遠實智慧，取相，見菩薩行六波羅蜜作佛，著是空法故難。菩薩雖住五眾，住五眾如幻、如夢空法中，亦以空心行布施，是故雖行諸法，具足六波羅蜜，不妨於空。譬如雲霧，遠視則見，近之則無所見。凡夫亦如是，遠實相故，見諸佛。菩薩近實相故，見皆空，是故不妨；不妨故，能於檀波羅蜜一念中具足行諸善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：凡夫遠實智慧，取相，見菩薩行六波羅蜜作佛，著是空法故難。菩薩雖住五眾，住五眾如幻、如夢空法中，亦以空心行布施，是故雖行諸法，具足六波羅蜜，不妨於空。譬如雲霧，遠視則見，近之則無所見。凡夫亦如是，遠實相故，見諸佛。菩薩近實相故，見皆空，是故不妨；不妨故，能於檀波羅蜜一念中具足行諸善法。

是人常修無漏清淨波羅蜜故，轉身還報得無漏波羅蜜。報得名更不修行，自然而得；譬如報得眼根，自然能見色。得是報得無漏波羅蜜已，能變一身作無量阿僧祇身，於十方佛所具足聞諸佛甚深法，度脫十方眾生，漸漸淨佛世界，隨願作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人常修無漏清淨波羅蜜故，轉身還報得無漏波羅蜜。報得名更不修行，自然而得；譬如報得眼根，自然能見色。得是報得無漏波羅蜜已，能變一身作無量阿僧祇身，於十方佛所具足聞諸佛甚深法，度脫十方眾生，漸漸淨佛世界，隨願作佛。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若諸法空無相，云何分別？云何得知行檀波羅蜜等，各各具足餘波羅蜜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸法空無相，云何分別？云何得知行檀波羅蜜等，各各具足餘波羅蜜？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

行者雖不自分別，而諸佛、菩薩說其行檀、行尸，具足諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者雖不自分別，而諸佛、菩薩說其行檀、行尸，具足諸行。

如聲聞人入見諦，無漏、無相、無分別法中，餘聖人亦數其所入法：知諸法實相，所謂無相相，是名正見；正見得力已，名為正行；是時不惱眾生，不作諸惡，是名正語、正業、正命。是時雖無所說、亦無所造，而名為正語、正業。所以者何？是名深妙正語、正業，所謂畢竟不惱眾生故。是中發心有所造作，是名精進；繫念緣中，是名正念；攝心一處，是名正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如聲聞人入見諦，無漏、無相、無分別法中，餘聖人亦數其所入法：知諸法實相，所謂無相相，是名正見；正見得力已，名為正行；是時不惱眾生，不作諸惡，是名正語、正業、正命。是時雖無所說、亦無所造，而名為正語、正業。所以者何？是名深妙正語、正業，所謂畢竟不惱眾生故。是中發心有所造作，是名精進；繫念緣中，是名正念；攝心一處，是名正定。

見身、受、心、法實相，是名「四念處」。乃至七覺意，亦如是。於四念處中，亦如八直聖道中，諸聖人為數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見身、受、心、法實相，是名「四念處」。乃至七覺意，亦如是。於四念處中，亦如八直聖道中，諸聖人為數。

菩薩亦如是，行是無相檀波羅蜜，能具足尸波羅蜜等諸善法。如檀波羅蜜，尸波羅蜜等攝諸善法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是，行是無相檀波羅蜜，能具足尸波羅蜜等諸善法。如檀波羅蜜，尸波羅蜜等攝諸善法亦如是。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

上品中以一波羅蜜具諸波羅蜜，此無相攝一切法，有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上品中以一波羅蜜具諸波羅蜜，此無相攝一切法，有何差別？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

上以一念中能具諸波羅蜜，此以諸法雖空無相而能具諸波羅蜜為異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上以一念中能具諸波羅蜜，此以諸法雖空無相而能具諸波羅蜜為異。

大智度論釋四攝品第七十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋四攝品第七十八

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

須菩提白佛言：「世尊！若諸法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，無有實事、無所有性、自相空者，云何分別是善法、是不善法，是世間法、是出世間法，是有漏法、是無漏法，是有為法、是無為法，是法能得須陀洹果，能得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，能得辟支佛道，能得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若諸法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，無有實事、無所有性、自相空者，云何分別是善法、是不善法，是世間法、是出世間法，是有漏法、是無漏法，是有為法、是無為法，是法能得須陀洹果，能得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，能得辟支佛道，能得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「凡夫愚人得夢、得見夢者，乃至得化、得見化者，起身口意善業、不善業、無記業，起福業、若起罪業、作不動業。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住二空中——畢竟空、無始空，為眾生說法，作是言：『諸眾生！是色空無所有，受、想、行、識空無所有；十二入、十八界空無所有。色是夢，受、想、行、識是夢；十二入、十八界是夢。色是響、是影、是焰、是幻、是化，受、想、行、識亦如是。十二入、十八界是夢、是響、是影、是焰、是幻、是化。是中無陰、入、界，無夢亦無見夢者，無響亦無聞響者，無影亦無見影者，無焰亦無見焰者，無幻亦無見幻者，無化亦無見化者。一切法無根本實性無所有，汝等於無陰中見有陰、無入見有入、無界見有界。是一切法皆從因緣和合生，以顛倒心起，屬業果報，汝等何以故於諸法空無根本中而取根本相？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「凡夫愚人得夢、得見夢者，乃至得化、得見化者，起身口意善業、不善業、無記業，起福業、若起罪業、作不動業。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住二空中——畢竟空、無始空，為眾生說法，作是言：『諸眾生！是色空無所有，受、想、行、識空無所有；十二入、十八界空無所有。色是夢，受、想、行、識是夢；十二入、十八界是夢。色是響、是影、是焰、是幻、是化，受、想、行、識亦如是。十二入、十八界是夢、是響、是影、是焰、是幻、是化。是中無陰、入、界，無夢亦無見夢者，無響亦無聞響者，無影亦無見影者，無焰亦無見焰者，無幻亦無見幻者，無化亦無見化者。一切法無根本實性無所有，汝等於無陰中見有陰、無入見有入、無界見有界。是一切法皆從因緣和合生，以顛倒心起，屬業果報，汝等何以故於諸法空無根本中而取根本相？』

「是時，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，於慳法中拔出眾生，教行檀波羅蜜；持是布施功德，得大福報。從大福報拔出，教令持戒；持戒功德，生天上尊貴處。復拔出，令住初禪；初禪功德生梵天處。二禪、三禪、四禪、無邊空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處亦如是。眾生行是布施及布施果報，持戒及持戒果報，禪定及禪定果報，種種因緣拔出，安置無餘涅槃及涅槃道中，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空解脫門、無相、無作解脫門，八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，安隱眾生，令住聖無漏法——無色、無形、無對法中。有可得須陀洹果者，安隱教化，令住須陀洹果；可得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道者，令住斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道；可得阿耨多羅三藐三菩提者，亦安隱教化，令住阿耨多羅三藐三菩提中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，於慳法中拔出眾生，教行檀波羅蜜；持是布施功德，得大福報。從大福報拔出，教令持戒；持戒功德，生天上尊貴處。復拔出，令住初禪；初禪功德生梵天處。二禪、三禪、四禪、無邊空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處亦如是。眾生行是布施及布施果報，持戒及持戒果報，禪定及禪定果報，種種因緣拔出，安置無餘涅槃及涅槃道中，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空解脫門、無相、無作解脫門，八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，安隱眾生，令住聖無漏法——無色、無形、無對法中。有可得須陀洹果者，安隱教化，令住須陀洹果；可得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道者，令住斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道；可得阿耨多羅三藐三菩提者，亦安隱教化，令住阿耨多羅三藐三菩提中。」

須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚希有難及，能行是深般若波羅蜜，諸法無所有性，畢竟空、無始空，而分別諸法是善、是不善，是有漏、是無漏，乃至是有為、是無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚希有難及，能行是深般若波羅蜜，諸法無所有性，畢竟空、無始空，而分別諸法是善、是不善，是有漏、是無漏，乃至是有為、是無為。」

佛告須菩提：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩甚希有難及，能行是深般若波羅蜜，諸法無所有性，畢竟空、無始空，而分別諸法。須菩提！汝等若知是菩薩摩訶薩希有難及法，則知一切聲聞、辟支佛不能報，何況餘人！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩甚希有難及，能行是深般若波羅蜜，諸法無所有性，畢竟空、無始空，而分別諸法。須菩提！汝等若知是菩薩摩訶薩希有難及法，則知一切聲聞、辟支佛不能報，何況餘人！」

須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩希有難及法，諸聲聞、辟支佛所無有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩希有難及法，諸聲聞、辟支佛所無有？」

佛告須菩提：「一心諦聽！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住報得六波羅蜜中及住報得五神通、三十七助道法，住諸陀羅尼、諸無礙智，到十方世界，可以布施度者，以布施攝之；可以持戒度者，以持戒攝之；可以忍辱、精進、禪定、智慧度者，隨其所應而攝取之。可以初禪度者，以初禪攝取之；可以二禪、三禪、四禪、無邊空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處度者，隨其所應而攝取之。可以慈、悲、喜、捨心度者，以慈、悲、喜、捨心攝取之。可以四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧、無相、無作三昧度者，隨所攝之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「一心諦聽！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住報得六波羅蜜中及住報得五神通、三十七助道法，住諸陀羅尼、諸無礙智，到十方世界，可以布施度者，以布施攝之；可以持戒度者，以持戒攝之；可以忍辱、精進、禪定、智慧度者，隨其所應而攝取之。可以初禪度者，以初禪攝取之；可以二禪、三禪、四禪、無邊空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處度者，隨其所應而攝取之。可以慈、悲、喜、捨心度者，以慈、悲、喜、捨心攝取之。可以四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧、無相、無作三昧度者，隨所攝之。」

「世尊！菩薩摩訶薩云何以布施饒益眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩云何以布施饒益眾生？」

「須菩提！菩薩行般若波羅蜜時布施，隨其所須飲食、衣服、車馬、香華、瓔珞、種種所須，盡給與之。若供養佛、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹等無有異；若施入正道中人及凡人，下至禽獸，皆無分別，等一布施。何以故？一切法不異、不分別故。是菩薩無異、無別布施已，當得無分別法報，所謂一切種智。須菩提！若菩薩摩訶薩見乞匃者，若生是心：『佛是福田，我應供養；禽獸非福田，不應供養。』是非菩薩法。何以故？菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，不作是念：『是眾生應以布施饒益，是不應布施。』是眾生布施因緣故，應生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，乃至以是布施因緣，以三乘法度之，令入無餘涅槃。若眾生來從菩薩乞，亦不生異心分別：『應與是，不應與是。』何以故？是菩薩為是眾生故發阿耨多羅三藐三菩提心；若分別簡擇，便墮諸佛、菩薩、辟支佛、學無學人、一切世間天及人訶責處：『誰請汝救一切眾生？汝為一切眾生舍、一切眾生護、一切眾生依，而分別簡擇應與、不應與？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩行般若波羅蜜時布施，隨其所須飲食、衣服、車馬、香華、瓔珞、種種所須，盡給與之。若供養佛、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹等無有異；若施入正道中人及凡人，下至禽獸，皆無分別，等一布施。何以故？一切法不異、不分別故。是菩薩無異、無別布施已，當得無分別法報，所謂一切種智。須菩提！若菩薩摩訶薩見乞匃者，若生是心：『佛是福田，我應供養；禽獸非福田，不應供養。』是非菩薩法。何以故？菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，不作是念：『是眾生應以布施饒益，是不應布施。』是眾生布施因緣故，應生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，乃至以是布施因緣，以三乘法度之，令入無餘涅槃。若眾生來從菩薩乞，亦不生異心分別：『應與是，不應與是。』何以故？是菩薩為是眾生故發阿耨多羅三藐三菩提心；若分別簡擇，便墮諸佛、菩薩、辟支佛、學無學人、一切世間天及人訶責處：『誰請汝救一切眾生？汝為一切眾生舍、一切眾生護、一切眾生依，而分別簡擇應與、不應與？』

「復次，若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若人、若非人來，欲求乞菩薩身體支節，是時不應生二心：『若與？若不與？』何以故？是菩薩摩訶薩為眾生故受身，眾生來取，何可不與？『我以饒益眾生故受是身，眾生不乞，自應與之，何況乞而不與！』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若人、若非人來，欲求乞菩薩身體支節，是時不應生二心：『若與？若不與？』何以故？是菩薩摩訶薩為眾生故受身，眾生來取，何可不與？『我以饒益眾生故受是身，眾生不乞，自應與之，何況乞而不與！』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應如是學。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩見有乞者，應生是念：『是中誰與、誰受？所施何物？是一切法自性皆不可得，以畢竟空故；空相法，無與、無奪。』何以故？畢竟空故，內空故，外空、內外空、大空、第一義空、自相空故。住是諸空布施，是時具足檀波羅蜜。具足檀波羅蜜故，若斷內外法時，作是念：『截我者誰？割我者誰？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩見有乞者，應生是念：『是中誰與、誰受？所施何物？是一切法自性皆不可得，以畢竟空故；空相法，無與、無奪。』何以故？畢竟空故，內空故，外空、內外空、大空、第一義空、自相空故。住是諸空布施，是時具足檀波羅蜜。具足檀波羅蜜故，若斷內外法時，作是念：『截我者誰？割我者誰？』

「復次，須菩提！我以佛眼見東方如恒河沙等諸菩薩摩訶薩入大地獄，令火滅湯冷，以三事教化：一者、神通，二者、知他心，三者、說法。是菩薩以神通力，令大地獄火滅湯冷；知他心；以慈、悲、喜、捨，隨意說法。是眾生於菩薩生清淨心，從地獄得脫，漸以三乘法得盡苦際。南西北方、四維、上下亦如是。復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界，見如恒河沙等國土中諸菩薩，為諸佛給使，供養諸佛，隨意愛樂恭敬；若諸佛所說，盡能受持，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我以佛眼見東方如恒河沙等諸菩薩摩訶薩入大地獄，令火滅湯冷，以三事教化：一者、神通，二者、知他心，三者、說法。是菩薩以神通力，令大地獄火滅湯冷；知他心；以慈、悲、喜、捨，隨意說法。是眾生於菩薩生清淨心，從地獄得脫，漸以三乘法得盡苦際。南西北方、四維、上下亦如是。復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界，見如恒河沙等國土中諸菩薩，為諸佛給使，供養諸佛，隨意愛樂恭敬；若諸佛所說，盡能受持，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不忘失。

「復次，須菩提！我以佛眼觀十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩，為畜生故，捨其壽命，割截身體，分散諸方。諸有眾生食是諸菩薩摩訶薩肉者，皆愛敬菩薩；以愛敬故，即得離畜生道，值遇諸佛，聞佛說法，如說修行，漸以三乘——聲聞、辟支佛、佛法於無餘涅槃而般涅槃。如是，須菩提！諸菩薩摩訶薩所益甚多——教化眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心，如說修行，乃至於無餘涅槃而般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我以佛眼觀十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩，為畜生故，捨其壽命，割截身體，分散諸方。諸有眾生食是諸菩薩摩訶薩肉者，皆愛敬菩薩；以愛敬故，即得離畜生道，值遇諸佛，聞佛說法，如說修行，漸以三乘——聲聞、辟支佛、佛法於無餘涅槃而般涅槃。如是，須菩提！諸菩薩摩訶薩所益甚多——教化眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心，如說修行，乃至於無餘涅槃而般涅槃。

「復次，須菩提！我以佛眼見十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩除諸餓鬼飢渴苦，是諸餓鬼皆愛敬菩薩；以愛敬故，得離餓鬼道，值遇諸佛，聞諸佛說法，如說修行，漸以三乘——聲聞、辟支佛、佛法而般涅槃，乃至無餘涅槃。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為度眾生故，行大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我以佛眼見十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩除諸餓鬼飢渴苦，是諸餓鬼皆愛敬菩薩；以愛敬故，得離餓鬼道，值遇諸佛，聞諸佛說法，如說修行，漸以三乘——聲聞、辟支佛、佛法而般涅槃，乃至無餘涅槃。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為度眾生故，行大悲心。

「復次，須菩提！我以佛眼見諸菩薩摩訶薩在四天王天上說法，在三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天上說法；諸天聞菩薩說法，漸以三乘而得滅度。須菩提！是諸天眾中有貪著五欲者，是菩薩示現火起，燒其宮殿，而為說法，作是言：『諸天！一切有為法悉皆無常，誰得安者？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我以佛眼見諸菩薩摩訶薩在四天王天上說法，在三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天上說法；諸天聞菩薩說法，漸以三乘而得滅度。須菩提！是諸天眾中有貪著五欲者，是菩薩示現火起，燒其宮殿，而為說法，作是言：『諸天！一切有為法悉皆無常，誰得安者？』

「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界，見如恒河沙等國土中諸梵天著於邪見，諸菩薩摩訶薩教令遠離邪見，作是言：『汝等云何於空相虛妄諸法中而生邪見？』如是，須菩提！菩薩摩訶薩住大慈心，為眾生說法。須菩提！是為諸菩薩希有難及法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界，見如恒河沙等國土中諸梵天著於邪見，諸菩薩摩訶薩教令遠離邪見，作是言：『汝等云何於空相虛妄諸法中而生邪見？』如是，須菩提！菩薩摩訶薩住大慈心，為眾生說法。須菩提！是為諸菩薩希有難及法。

「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界如恒河沙等國土中，諸菩薩摩訶薩以四事攝取眾生。何等為四？布施、愛語、利益、同事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界如恒河沙等國土中，諸菩薩摩訶薩以四事攝取眾生。何等為四？布施、愛語、利益、同事。

「云何菩薩以布施攝取眾生？須菩提！菩薩以二種施攝取眾生：財施、法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩以布施攝取眾生？須菩提！菩薩以二種施攝取眾生：財施、法施。

「何等財施攝取眾生？須菩提！菩薩摩訶薩以金、銀、琉璃、頗梨、真珠、珂貝、珊瑚等諸寶物，或以飲食、衣服、臥具、房舍、燈燭、華、香、瓔珞，若男、若女，若牛、羊、象、馬、車乘，若以己身，給施眾生；語眾生言：『汝等若有所須，各來取之，如取己物，莫得疑難！』是菩薩施已，教三歸依：歸依佛、歸依法、歸依僧；或教受五戒，或教一日戒；或教初禪乃至教非有想非無想定，或教慈、悲、喜、捨，或教念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天，或教不淨觀，或教安那般那觀，或相、或觸；或教四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧，無相、無作三昧，八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好；或教須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，或教辟支佛道，或教阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力教眾生，財施已，後教令得無上安隱涅槃。須菩提！是名菩薩摩訶薩希有難及法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等財施攝取眾生？須菩提！菩薩摩訶薩以金、銀、琉璃、頗梨、真珠、珂貝、珊瑚等諸寶物，或以飲食、衣服、臥具、房舍、燈燭、華、香、瓔珞，若男、若女，若牛、羊、象、馬、車乘，若以己身，給施眾生；語眾生言：『汝等若有所須，各來取之，如取己物，莫得疑難！』是菩薩施已，教三歸依：歸依佛、歸依法、歸依僧；或教受五戒，或教一日戒；或教初禪乃至教非有想非無想定，或教慈、悲、喜、捨，或教念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天，或教不淨觀，或教安那般那觀，或相、或觸；或教四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧，無相、無作三昧，八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好；或教須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，或教辟支佛道，或教阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力教眾生，財施已，後教令得無上安隱涅槃。須菩提！是名菩薩摩訶薩希有難及法。

「須菩提！菩薩云何以法施攝取眾生？須菩提！法施有二種：一者、世間，二者、出世間。何等為世間法施？敷演、顯示世間法，所謂不淨觀、安那般那念、四禪、四無量心、四無色定。如是等世間法，及諸餘共凡夫所行法，是名世間法施。是菩薩如是世間法施已，以種種因緣教化，令遠離世間法；遠離世間法已，以方便力，令得聖無漏法及聖無漏法果。何等是聖無漏法？何等是聖無漏法果？聖無漏法者，三十七助道法、三解脫門。聖無漏法果者，須陀洹果乃至阿羅漢果，辟支佛道，阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩云何以法施攝取眾生？須菩提！法施有二種：一者、世間，二者、出世間。何等為世間法施？敷演、顯示世間法，所謂不淨觀、安那般那念、四禪、四無量心、四無色定。如是等世間法，及諸餘共凡夫所行法，是名世間法施。是菩薩如是世間法施已，以種種因緣教化，令遠離世間法；遠離世間法已，以方便力，令得聖無漏法及聖無漏法果。何等是聖無漏法？何等是聖無漏法果？聖無漏法者，三十七助道法、三解脫門。聖無漏法果者，須陀洹果乃至阿羅漢果，辟支佛道，阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩聖無漏法：須陀洹果中智慧乃至阿羅漢果中智慧、辟支佛道中智慧、三十七助道法中智慧、六波羅蜜中智慧乃至大慈大悲中智慧——如是等一切法，若世間若出世間智慧、若有漏若無漏、若有為若無為，是法中一切種智，是名菩薩摩訶薩聖無漏法。何等為聖無漏法果？斷一切煩惱習，是名聖無漏法果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩聖無漏法：須陀洹果中智慧乃至阿羅漢果中智慧、辟支佛道中智慧、三十七助道法中智慧、六波羅蜜中智慧乃至大慈大悲中智慧——如是等一切法，若世間若出世間智慧、若有漏若無漏、若有為若無為，是法中一切種智，是名菩薩摩訶薩聖無漏法。何等為聖無漏法果？斷一切煩惱習，是名聖無漏法果。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩得一切種智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩得一切種智不？」

佛言：「如是！如是！須菩提！菩薩摩訶薩得一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！須菩提！菩薩摩訶薩得一切種智。」

須菩提言：「菩薩與佛有何等異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩與佛有何等異？」

佛言：「有異。菩薩摩訶薩得一切種智，是名為佛。所以者何？菩薩心與佛心無有異。菩薩住是一切種智中，於一切法無不照明，是名菩薩摩訶薩世間法施。須菩提！菩薩摩訶薩因世間法施，得出世間法施。如是，須菩提！菩薩摩訶薩教眾生令得世間法已，以方便力教令得出世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有異。菩薩摩訶薩得一切種智，是名為佛。所以者何？菩薩心與佛心無有異。菩薩住是一切種智中，於一切法無不照明，是名菩薩摩訶薩世間法施。須菩提！菩薩摩訶薩因世間法施，得出世間法施。如是，須菩提！菩薩摩訶薩教眾生令得世間法已，以方便力教令得出世間法。

「須菩提！何等是菩薩出世間法不共凡夫法同？所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、三十二相、八十隨形好，五百陀羅尼門，是名出世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！何等是菩薩出世間法不共凡夫法同？所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、三十二相、八十隨形好，五百陀羅尼門，是名出世間法。

「須菩提！云何為四念處？菩薩摩訶薩觀內身循身觀、觀外身循身觀、觀內外身循身觀，勤精進，以一心智慧觀身、觀身集因緣、觀身滅、觀身集生滅；行是道，無所依，於世間無所愛。受、心、法念處，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何為四念處？菩薩摩訶薩觀內身循身觀、觀外身循身觀、觀內外身循身觀，勤精進，以一心智慧觀身、觀身集因緣、觀身滅、觀身集生滅；行是道，無所依，於世間無所愛。受、心、法念處，亦如是。

「須菩提！云何為四正勤？未生惡不善法，為不生故，勤、生欲、精進；已生惡不善法，為斷故，勤、生欲、精進；未生善法，為生故，勤、生欲、精進；已生諸善法，為增長修具足故，勤、生欲、精進；是名四正勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何為四正勤？未生惡不善法，為不生故，勤、生欲、精進；已生惡不善法，為斷故，勤、生欲、精進；未生善法，為生故，勤、生欲、精進；已生諸善法，為增長修具足故，勤、生欲、精進；是名四正勤。

「須菩提！云何為四如意足？欲三昧斷行成就初如意足，精進三昧、心三昧、思惟三昧斷行成就如意足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何為四如意足？欲三昧斷行成就初如意足，精進三昧、心三昧、思惟三昧斷行成就如意足。

「云何為五根？信根、精進根、念根、定根、慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為五根？信根、精進根、念根、定根、慧根。

「云何為五力？信力、精進力、念力、定力、慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為五力？信力、精進力、念力、定力、慧力。

「云何為七覺分？念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除息覺分、定覺分、捨覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為七覺分？念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除息覺分、定覺分、捨覺分。

「云何為八聖道分？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為八聖道分？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

「云何為三三昧？空三昧門，無相、無作三昧門。云何為空三昧？以空行、無我行攝心，是名空三昧。云何為無相三昧？以寂滅行、離行攝心，是為無相三昧。云何為無作三昧？無常行、苦行攝心，是為無作三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為三三昧？空三昧門，無相、無作三昧門。云何為空三昧？以空行、無我行攝心，是名空三昧。云何為無相三昧？以寂滅行、離行攝心，是為無相三昧。云何為無作三昧？無常行、苦行攝心，是為無作三昧。

「云何為八背捨？內色相外觀色，是初背捨；內無色相外觀色，是二背捨；淨背捨，是三背捨；過一切色相，滅一切對相，不念一切異相故，觀無邊虛空，入無邊空處；乃至過一切非有想非無想處，入滅受想背捨。是名八背捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為八背捨？內色相外觀色，是初背捨；內無色相外觀色，是二背捨；淨背捨，是三背捨；過一切色相，滅一切對相，不念一切異相故，觀無邊虛空，入無邊空處；乃至過一切非有想非無想處，入滅受想背捨。是名八背捨。

「云何九次第定？行者離欲、惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪；第二、第三、第四禪；乃至過非有想非無想處，入滅受想定。是名九次第定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何九次第定？行者離欲、惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪；第二、第三、第四禪；乃至過非有想非無想處，入滅受想定。是名九次第定。

「云何為佛十力？是處、不是處，如實知；知眾生過去、未來、現在諸業諸受法，知造業處，知因緣，知報；諸禪定、解脫、三昧、定垢淨分別相，如實知；知他眾生諸根上下相；知他眾生種種欲解；知一切世間種種無數性；知一切到道相；知種種宿命，一世乃至無量劫，如實知；天眼見眾生，乃至生善惡道；漏盡故，無漏心解脫，如實知。是為佛十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為佛十力？是處、不是處，如實知；知眾生過去、未來、現在諸業諸受法，知造業處，知因緣，知報；諸禪定、解脫、三昧、定垢淨分別相，如實知；知他眾生諸根上下相；知他眾生種種欲解；知一切世間種種無數性；知一切到道相；知種種宿命，一世乃至無量劫，如實知；天眼見眾生，乃至生善惡道；漏盡故，無漏心解脫，如實知。是為佛十力。

「云何為佛四無所畏？佛作誠言：『我是一切正智人。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾如實言：『是法不知。』乃至不見是微畏相。『以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾實不能轉。』一無畏也。佛作誠言：『我一切漏盡。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾如實言：『是漏不盡。』乃至不見是微畏相。『以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中作師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾實不能轉。』二無畏也。佛作誠言：『我說障法。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾如實言：『受是法不障道。』乃至不見是微畏相。『以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾實不能轉。』三無畏也。佛作誠言：『我所說聖道，能出世間；隨是行，能盡苦。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾如實言：『行是道不能出世間、不能盡苦。』乃至不見是微畏相。『以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾實不能轉。』四無畏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為佛四無所畏？佛作誠言：『我是一切正智人。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾如實言：『是法不知。』乃至不見是微畏相。『以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾實不能轉。』一無畏也。佛作誠言：『我一切漏盡。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾如實言：『是漏不盡。』乃至不見是微畏相。『以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中作師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾實不能轉。』二無畏也。佛作誠言：『我說障法。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾如實言：『受是法不障道。』乃至不見是微畏相。『以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾實不能轉。』三無畏也。佛作誠言：『我所說聖道，能出世間；隨是行，能盡苦。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾如實言：『行是道不能出世間、不能盡苦。』乃至不見是微畏相。『以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾實不能轉。』四無畏也。

「云何為四無礙智？一者、義無礙智，二者、法無礙智，三者、辭無礙智，四者、樂說無礙智。云何為義無礙智？緣義智慧，是為義無礙智。云何為法無礙智？緣法智慧，是為法無礙智。云何為辭無礙智？緣辭智慧，是為辭無礙智。云何為樂說無礙智？緣樂說智慧，是為樂說無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為四無礙智？一者、義無礙智，二者、法無礙智，三者、辭無礙智，四者、樂說無礙智。云何為義無礙智？緣義智慧，是為義無礙智。云何為法無礙智？緣法智慧，是為法無礙智。云何為辭無礙智？緣辭智慧，是為辭無礙智。云何為樂說無礙智？緣樂說智慧，是為樂說無礙智。

「云何為十八不共法？一者、諸佛身無失，二者、口無失，三、念無失，四、無異想，五、無不定心，六、無不知已捨心，七、欲無減，八、精進無減，九、念無減，十、慧無減，十一、解脫無減，十二、解脫知見無減，十三、一切身業隨智慧行，十四、一切口業隨智慧行，十五、一切意業隨智慧行，十六、智慧知過去世無礙，十七、智慧知未來世無礙，十八、智慧知現在世無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為十八不共法？一者、諸佛身無失，二者、口無失，三、念無失，四、無異想，五、無不定心，六、無不知已捨心，七、欲無減，八、精進無減，九、念無減，十、慧無減，十一、解脫無減，十二、解脫知見無減，十三、一切身業隨智慧行，十四、一切口業隨智慧行，十五、一切意業隨智慧行，十六、智慧知過去世無礙，十七、智慧知未來世無礙，十八、智慧知現在世無礙。

「云何三十二相？一者、足下安平立平如奩底；二者、足下千輻輞輪，輪相具足；三者、手足指長勝於餘人；四者、手足柔軟勝餘身分；五者、足跟廣具足滿好；六者、手足指合縵網勝於餘人；七者、足趺高平好，與跟相稱；八者、伊泥延鹿𨄔，𨄔纖好，如伊泥延鹿王；九者、平住兩手摩膝；十者、陰藏相，如馬王、象王；十一者、身縱廣等，如尼俱盧樹；十二者、一一孔一毛生，色青、柔軟、右旋；十三者、毛上向，青色柔軟右旋；十四者、金色相，其色微妙勝閻浮檀金；十五者、身光面一丈；十六者、皮薄細滑不受塵垢，不停蚊蜹；十七者、七處滿：兩足下、兩手中、兩肩上、項中皆滿字相分明；十八者、兩腋下滿；十九者、上身如師子；二十者、身廣端直；二十一者、肩圓好；二十二者、四十齒；二十三者、齒白齊密而根深；二十四者、四牙最白而大；二十五者、方頰車如師子；二十六者、味中得上味，咽中二處津液流出；二十七者、舌大、軟、薄，能覆面至耳髮際；二十八者、梵音深遠，如迦蘭頻伽聲；二十九者、眼色如金精；三十者、眼睫如牛王；三十一者、眉間白毫相，軟白如兜羅綿；三十二者、頂髻肉成。是三十二相，佛身成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何三十二相？一者、足下安平立平如奩底；二者、足下千輻輞輪，輪相具足；三者、手足指長勝於餘人；四者、手足柔軟勝餘身分；五者、足跟廣具足滿好；六者、手足指合縵網勝於餘人；七者、足趺高平好，與跟相稱；八者、伊泥延鹿𨄔，𨄔纖好，如伊泥延鹿王；九者、平住兩手摩膝；十者、陰藏相，如馬王、象王；十一者、身縱廣等，如尼俱盧樹；十二者、一一孔一毛生，色青、柔軟、右旋；十三者、毛上向，青色柔軟右旋；十四者、金色相，其色微妙勝閻浮檀金；十五者、身光面一丈；十六者、皮薄細滑不受塵垢，不停蚊蜹；十七者、七處滿：兩足下、兩手中、兩肩上、項中皆滿字相分明；十八者、兩腋下滿；十九者、上身如師子；二十者、身廣端直；二十一者、肩圓好；二十二者、四十齒；二十三者、齒白齊密而根深；二十四者、四牙最白而大；二十五者、方頰車如師子；二十六者、味中得上味，咽中二處津液流出；二十七者、舌大、軟、薄，能覆面至耳髮際；二十八者、梵音深遠，如迦蘭頻伽聲；二十九者、眼色如金精；三十者、眼睫如牛王；三十一者、眉間白毫相，軟白如兜羅綿；三十二者、頂髻肉成。是三十二相，佛身成就。

「光明遍照三千大千世界，若欲廣照，則遍滿十方無量阿僧祇世界，為眾生故受丈光；若放無量光明，則無日月、時節、歲數。佛音聲遍滿三千大千世界，若欲大聲，則遍滿十方無量阿僧祇世界；隨眾多少，音聲遍至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光明遍照三千大千世界，若欲廣照，則遍滿十方無量阿僧祇世界，為眾生故受丈光；若放無量光明，則無日月、時節、歲數。佛音聲遍滿三千大千世界，若欲大聲，則遍滿十方無量阿僧祇世界；隨眾多少，音聲遍至。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

上來已，處處說：「諸法性空，云何分別有善、不善？」須菩提何以從後已來，品品中義無異而作種種名問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來已，處處說：「諸法性空，云何分別有善、不善？」須菩提何以從後已來，品品中義無異而作種種名問？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是事上已答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是事上已答。

復次，眾生從無始生死已來著心深難解故，須菩提復作是重問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，眾生從無始生死已來著心深難解故，須菩提復作是重問。

復次，是般若波羅蜜欲說是空，義要故，數問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是般若波羅蜜欲說是空，義要故，數問。

復次，佛在世時，眾生利根易悟；佛滅度五百年後，像法中眾生愛著佛法，墮著法中，言：「若諸法皆空、如夢、如幻，何以故有善、不善？」以是故，須菩提憐愍未來眾生鈍根不解故重問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛在世時，眾生利根易悟；佛滅度五百年後，像法中眾生愛著佛法，墮著法中，言：「若諸法皆空、如夢、如幻，何以故有善、不善？」以是故，須菩提憐愍未來眾生鈍根不解故重問。

「世尊！若諸法皆空，云何分別有善、不善等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若諸法皆空，云何分別有善、不善等？」

此中佛自說因緣：「凡夫顛倒心故，於法皆作顛倒異見，乃至不見一法是實。凡夫於夢中，著夢、得夢、見夢者，亦著夢中所見事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛自說因緣：「凡夫顛倒心故，於法皆作顛倒異見，乃至不見一法是實。凡夫於夢中，著夢、得夢、見夢者，亦著夢中所見事。」

是人若不信罪福，起三種不善業；若信罪福，起三種善業。善、不善、不動：善名欲界中善法，喜樂果報；不善名憂悲苦惱果報；不動名生色、無色界因緣業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人若不信罪福，起三種不善業；若信罪福，起三種善業。善、不善、不動：善名欲界中善法，喜樂果報；不善名憂悲苦惱果報；不動名生色、無色界因緣業。

菩薩知是三種業皆是虛誑不實，住二空中，為眾生說法——畢竟空破諸法；無始空破眾生相。住中道，為眾生說法，所謂：「五眾、十二入、十八界皆是空，如夢、如幻乃至如化，是法中無夢、亦無見夢者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩知是三種業皆是虛誑不實，住二空中，為眾生說法——畢竟空破諸法；無始空破眾生相。住中道，為眾生說法，所謂：「五眾、十二入、十八界皆是空，如夢、如幻乃至如化，是法中無夢、亦無見夢者。」

菩薩語眾生：「汝等於空法顛倒心故生諸著！」如經中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩語眾生：「汝等於空法顛倒心故生諸著！」如經中廣說。

是菩薩方便力故，於顛倒中拔出眾生，著破顛倒法中。譬如：慳貪是顛倒，以布施破慳貪法。而眾生著是布施故，為說布施果報無常、實空；從布施拔出眾生，令持戒。持戒及持戒果報中拔出眾生，語眾生言：「天福盡時，無常苦惱！」拔出眾生，令離欲、行禪定；而為說禪定及果報虛誑不實，能令人墮顛倒中。種種因緣，為說布施、持戒、禪定無常過失，令住涅槃、得涅槃方便，所謂四念處乃至十八不共法，令眾生住是法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩方便力故，於顛倒中拔出眾生，著破顛倒法中。譬如：慳貪是顛倒，以布施破慳貪法。而眾生著是布施故，為說布施果報無常、實空；從布施拔出眾生，令持戒。持戒及持戒果報中拔出眾生，語眾生言：「天福盡時，無常苦惱！」拔出眾生，令離欲、行禪定；而為說禪定及果報虛誑不實，能令人墮顛倒中。種種因緣，為說布施、持戒、禪定無常過失，令住涅槃、得涅槃方便，所謂四念處乃至十八不共法，令眾生住是法中。

若布施、持戒、禪定是定實法，則不應令遠離。如布施、持戒等破凡夫法，此則因顛倒而生，雖少時益眾生，久則變異，能生苦惱故，亦教令捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若布施、持戒、禪定是定實法，則不應令遠離。如布施、持戒等破凡夫法，此則因顛倒而生，雖少時益眾生，久則變異，能生苦惱故，亦教令捨離。

菩薩方便力故，先教眾生捨罪，稱讚持戒、布施福德；次復為說持戒、布施亦未免無常苦惱，然後為說諸法空，但稱讚實法，所謂無餘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩方便力故，先教眾生捨罪，稱讚持戒、布施福德；次復為說持戒、布施亦未免無常苦惱，然後為說諸法空，但稱讚實法，所謂無餘涅槃。

是時，須菩提歡喜：「甚希有！菩薩能如是知是諸法實相，所謂畢竟空，而為眾生說法，令至無餘涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，須菩提歡喜：「甚希有！菩薩能如是知是諸法實相，所謂畢竟空，而為眾生說法，令至無餘涅槃。」

佛言：「是一種希有。問欲更知菩薩希有法，一切聲聞、辟支佛不能報是菩薩，何況餘人！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是一種希有。問欲更知菩薩希有法，一切聲聞、辟支佛不能報是菩薩，何況餘人！」

須菩提問：「何等是更有希有法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「何等是更有希有法？」

佛答，如經中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答，如經中說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

經中教令布施、持戒、禪定，今復更說，有何等異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經中教令布施、持戒、禪定，今復更說，有何等異？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

先說生身菩薩，今說變化身。先說一國土，今說無量世界。如是等差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先說生身菩薩，今說變化身。先說一國土，今說無量世界。如是等差別。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若菩薩知佛是福田、眾生非福田，是非菩薩法，菩薩以何力故能令佛與畜生等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩知佛是福田、眾生非福田，是非菩薩法，菩薩以何力故能令佛與畜生等？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩以般若波羅蜜力故，一切法中修畢竟空心，是故於一切法無分別。如畜生，五眾、十二入、十八界和合生，名為畜生；佛亦如是，從諸善法和合，假名為佛。若人憐愍眾生，得無量福德；於佛著心，起諸惡因緣，得無量罪。是故知一切法畢竟空故，不輕畜生，不著心貴佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩以般若波羅蜜力故，一切法中修畢竟空心，是故於一切法無分別。如畜生，五眾、十二入、十八界和合生，名為畜生；佛亦如是，從諸善法和合，假名為佛。若人憐愍眾生，得無量福德；於佛著心，起諸惡因緣，得無量罪。是故知一切法畢竟空故，不輕畜生，不著心貴佛。

復次，諸法實相，是一切法無相，是無相中不分別是佛、是畜生；若分別即是取相，是故等觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸法實相，是一切法無相，是無相中不分別是佛、是畜生；若分別即是取相，是故等觀。

復次，菩薩有二法門：一者、畢竟空法門，二者、分別好惡法門。入空法門，則得等觀；入分別法門，諸阿羅漢、辟支佛尚不及佛，何況畜生！為其輕眾生不憐愍布施故，教不分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩有二法門：一者、畢竟空法門，二者、分別好惡法門。入空法門，則得等觀；入分別法門，諸阿羅漢、辟支佛尚不及佛，何況畜生！為其輕眾生不憐愍布施故，教不分別。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

菩薩身非木石，云何眾生來割截而不生異心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩身非木石，云何眾生來割截而不生異心？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人言：菩薩久修羼提波羅蜜故，能不愁惱；如羼提仙人被截手足，血皆為乳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：菩薩久修羼提波羅蜜故，能不愁惱；如羼提仙人被截手足，血皆為乳。

有人言：菩薩無量世來深修大慈悲心故，雖有割截，亦不愁憂；譬如草木無有瞋心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：菩薩無量世來深修大慈悲心故，雖有割截，亦不愁憂；譬如草木無有瞋心。

有人言：菩薩深修般若波羅蜜，轉身得般若波羅蜜果報空心故，了了知空，割截身時心亦不動；如外物不動，內亦如是。得般若果報故，於諸法中無所分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：菩薩深修般若波羅蜜，轉身得般若波羅蜜果報空心故，了了知空，割截身時心亦不動；如外物不動，內亦如是。得般若果報故，於諸法中無所分別。

有人言：是菩薩非生死身，是出三界法性生身，住無漏聖心果報中故，身如木石，而能慈念割截者；是菩薩能生如是心故，割截劫奪內外法時，其心不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：是菩薩非生死身，是出三界法性生身，住無漏聖心果報中故，身如木石，而能慈念割截者；是菩薩能生如是心故，割截劫奪內外法時，其心不動。

是為菩薩希有法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為菩薩希有法。

復次，希有法者，如經中說：「我以佛眼見十方如恒河沙等世界中菩薩，入地獄中，令火滅湯冷，以三事教化眾生。」如經中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，希有法者，如經中說：「我以佛眼見十方如恒河沙等世界中菩薩，入地獄中，令火滅湯冷，以三事教化眾生。」如經中說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，不應有三惡道！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，不應有三惡道！

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

三惡道眾生無邊無量；菩薩雖無邊無量，眾生倍多無量。菩薩隨眾生可度因緣，若於三惡道中有餘功德者，菩薩則度；重罪者則不見菩薩。菩薩一相見無分別心故，不一一求覓眾生；譬如大赦，及者得脫，不及者則不蒙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三惡道眾生無邊無量；菩薩雖無邊無量，眾生倍多無量。菩薩隨眾生可度因緣，若於三惡道中有餘功德者，菩薩則度；重罪者則不見菩薩。菩薩一相見無分別心故，不一一求覓眾生；譬如大赦，及者得脫，不及者則不蒙。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若眾生割截菩薩、或食其肉，應當有罪，云何得度？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若眾生割截菩薩、或食其肉，應當有罪，云何得度？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

此菩薩本願：「若有眾生噉我肉者，當令得度。」如經中說：「眾生食菩薩肉者，則生慈心。」譬如有色、聲、香、觸，人聞見則喜，復有聞見則瞋；味亦如是，有瞋者、有起慈心者。如《毘摩羅鞊經》說：「服食香飯，七日得道者，有不得者。」非以噉肉故得度，以起發慈心故，得免畜生，生善處，值佛得度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此菩薩本願：「若有眾生噉我肉者，當令得度。」如經中說：「眾生食菩薩肉者，則生慈心。」譬如有色、聲、香、觸，人聞見則喜，復有聞見則瞋；味亦如是，有瞋者、有起慈心者。如《毘摩羅鞊經》說：「服食香飯，七日得道者，有不得者。」非以噉肉故得度，以起發慈心故，得免畜生，生善處，值佛得度。

有菩薩於無量阿僧祇劫深行慈心，外物給施眾生，意猶不滿，并自以身布施，爾乃足滿。如《法華經》中，藥王菩薩外物珍寶供養佛，意猶不滿；以身為燈供養於佛，爾乃足滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有菩薩於無量阿僧祇劫深行慈心，外物給施眾生，意猶不滿，并自以身布施，爾乃足滿。如《法華經》中，藥王菩薩外物珍寶供養佛，意猶不滿；以身為燈供養於佛，爾乃足滿。

復次，人得外物，雖多，不以為恩。所以者何？非所愛重故。得其身時，乃能驚感，是故以身布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，人得外物，雖多，不以為恩。所以者何？非所愛重故。得其身時，乃能驚感，是故以身布施。

菩薩又為天上諸天說法，如經中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩又為天上諸天說法，如經中廣說。

人以四事攝之：布施、愛語、利益、同事。布施有二事，如經中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人以四事攝之：布施、愛語、利益、同事。布施有二事，如經中廣說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以略說餘四道，而廣說人道中法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以略說餘四道，而廣說人道中法？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

三惡道中苦多故，眾生少疑，若見菩薩大神通希有事，則直信愛著得度。諸天有天眼故，自見罪福因緣；菩薩少現神足則解。人以肉眼不見罪福因緣果報，又多著外道邪師及邪見經書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三惡道中苦多故，眾生少疑，若見菩薩大神通希有事，則直信愛著得度。諸天有天眼故，自見罪福因緣；菩薩少現神足則解。人以肉眼不見罪福因緣果報，又多著外道邪師及邪見經書。

諸煩惱有二分：一者、屬見，二者、屬愛。若但有一事，則不能成大罪。三毒人得邪見力，能盡作重惡；邪見人得貪欲、瞋恚，能大作罪事。如須陀洹雖有三毒，無邪見故，不作墮三惡道重罪。是故人中多有三毒、邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸煩惱有二分：一者、屬見，二者、屬愛。若但有一事，則不能成大罪。三毒人得邪見力，能盡作重惡；邪見人得貪欲、瞋恚，能大作罪事。如須陀洹雖有三毒，無邪見故，不作墮三惡道重罪。是故人中多有三毒、邪見。

又眼不見罪福因緣故難度，難度故多說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又眼不見罪福因緣故難度，難度故多說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，於四事中何以多說布施，餘三略說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，於四事中何以多說布施，餘三略說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

布施中攝三事故，以財施、法施教化眾生，則無所不攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施中攝三事故，以財施、法施教化眾生，則無所不攝。

復次，四事中初廣開布施，則知餘三亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，四事中初廣開布施，則知餘三亦如是。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，何以略說財施而廣說法施？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，何以略說財施而廣說法施？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

財施少，法施廣故。所以者何？財施，有量果報；法施，無量果報。財施，欲界繫果報；法施，亦三界繫果報，亦是出三界果報。財施，能與三界富樂；法施，能與涅槃常樂。又財施從法施生，聞法則能施故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財施少，法施廣故。所以者何？財施，有量果報；法施，無量果報。財施，欲界繫果報；法施，亦三界繫果報，亦是出三界果報。財施，能與三界富樂；法施，能與涅槃常樂。又財施從法施生，聞法則能施故。

復次，財施果報，但富樂，無種種；法施亦有富樂，亦有餘事，乃至佛道涅槃果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，財施果報，但富樂，無種種；法施亦有富樂，亦有餘事，乃至佛道涅槃果報。

以是等因緣故，廣說法施。二施義，如經中佛自廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是等因緣故，廣說法施。二施義，如經中佛自廣說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

經中，須菩提何以故言「菩薩得一切種智不」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經中，須菩提何以故言「菩薩得一切種智不」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

須菩提意：若菩薩時得一切種智，則不名菩薩，云何未得佛而能得一切種智？得一切種智故名為佛；若先作佛，何用一切種智為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提意：若菩薩時得一切種智，則不名菩薩，云何未得佛而能得一切種智？得一切種智故名為佛；若先作佛，何用一切種智為？

佛答：今得一切種智，名為菩薩；已得一切種智，名為佛。菩薩時具足佛因緣，生心欲得一切種智；得已，名為佛。真實之言：菩薩不得，佛亦不得。所以者何？菩薩未得；佛得已竟，更不復得。世俗法故，說「菩薩今得，佛得已竟」；第一義中，則無一切法，何況佛及菩薩！又經中言：「佛心不異菩薩，菩薩不異佛心。」次第相續不斷故，有二心如，無異、無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：今得一切種智，名為菩薩；已得一切種智，名為佛。菩薩時具足佛因緣，生心欲得一切種智；得已，名為佛。真實之言：菩薩不得，佛亦不得。所以者何？菩薩未得；佛得已竟，更不復得。世俗法故，說「菩薩今得，佛得已竟」；第一義中，則無一切法，何況佛及菩薩！又經中言：「佛心不異菩薩，菩薩不異佛心。」次第相續不斷故，有二心如，無異、無分別故。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

九次第定、三十二相、八十隨形好，此是世間共有法，何以故名為「出世間不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九次第定、三十二相、八十隨形好，此是世間共有法，何以故名為「出世間不共法？」

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

四禪、四無色定、滅受想，名九次第。滅受定，但聖人能得。四禪、四無色定——從初禪起更不雜餘心而入二禪；從二禪乃至滅受定，念念中受，不雜餘心，名為次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四禪、四無色定、滅受想，名九次第。滅受定，但聖人能得。四禪、四無色定——從初禪起更不雜餘心而入二禪；從二禪乃至滅受定，念念中受，不雜餘心，名為次第。

凡夫是罪人鈍根，云何能得三十二相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫是罪人鈍根，云何能得三十二相？

如轉輪聖王、提婆達、難陀所得相，名字雖同，而威德、具足、淨潔、得處則不同於佛。如先分別轉輪聖王、佛相不同中說。又是相，聖無漏法果報，故自在隨意，無量無邊；轉輪聖王等相，是福德業因緣，不能自在，有量有限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪聖王、提婆達、難陀所得相，名字雖同，而威德、具足、淨潔、得處則不同於佛。如先分別轉輪聖王、佛相不同中說。又是相，聖無漏法果報，故自在隨意，無量無邊；轉輪聖王等相，是福德業因緣，不能自在，有量有限。

復次，提婆達、難陀有三十相，無三十二相；轉輪聖王，雖有三十二相，無威德、不具足、不得處，與愛等煩惱俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，提婆達、難陀有三十相，無三十二相；轉輪聖王，雖有三十二相，無威德、不具足、不得處，與愛等煩惱俱。

八十隨形好具足，唯佛菩薩有之；餘人正可有少許，或指纖長，或失腹，有如是等無威德之好，不足言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十隨形好具足，唯佛菩薩有之；餘人正可有少許，或指纖長，或失腹，有如是等無威德之好，不足言。

是故說言「出世間不共凡夫法」，無咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故說言「出世間不共凡夫法」，無咎。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

從初來處處說諸法五眾乃至一切種智，不說是三十二相、八十隨形好；今經欲竟，何以品品中說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從初來處處說諸法五眾乃至一切種智，不說是三十二相、八十隨形好；今經欲竟，何以品品中說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛有二種身：法身、生身。於二身中，法身為大；法身大，所益多故，上來廣說。今經欲訖故，生身義應當說，是故今說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有二種身：法身、生身。於二身中，法身為大；法身大，所益多故，上來廣說。今經欲訖故，生身義應當說，是故今說。

復次，是生身相好莊嚴是聖無漏法果報，今次第說；上雜諸波羅蜜說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是生身相好莊嚴是聖無漏法果報，今次第說；上雜諸波羅蜜說。

四念處等諸法義，如先說。十力等是佛法甚深義，今當更略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四念處等諸法義，如先說。十力等是佛法甚深義，今當更略說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛十力者，若總相說則一力，所謂一切種智力；若別相說則千萬億種力，隨法為名，今何以但說十力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛十力者，若總相說則一力，所謂一切種智力；若別相說則千萬億種力，隨法為名，今何以但說十力？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛實有無量智力，但以眾生不能得、不能行故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛實有無量智力，但以眾生不能得、不能行故不說。

是十力，可度眾生事辦。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十力，可度眾生事辦。所以者何？

佛用是處非處力，定知一切法中因果，所謂行惡業，墮惡道，有是處；行惡業，生天上，無是處。善亦如是。不離五蓋、不修七覺得道者，無有是處；離五蓋、修七覺得道者，有是處。餘九力盡入此力中。佛以此力籌量十方六道中眾生可度者、不可度者——可度者，以種種因緣、神通變化而度脫之；不可度者，於此人中修捨心。譬如良醫，觀其病相，審定知其可活則治之，不可活者則捨之。度眾生方便者，所謂二力：業力、定力。求其業因緣、生處。人以業因緣故受身、縛著世間，禪定因緣故得解脫。行者必應求苦從何而生、由何而滅。是故用二力。業力有二分：一者、淨業，能斷惡業；二者、垢業。淨業名禪定、解脫、諸三昧；不淨業者，能於三界中受身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛用是處非處力，定知一切法中因果，所謂行惡業，墮惡道，有是處；行惡業，生天上，無是處。善亦如是。不離五蓋、不修七覺得道者，無有是處；離五蓋、修七覺得道者，有是處。餘九力盡入此力中。佛以此力籌量十方六道中眾生可度者、不可度者——可度者，以種種因緣、神通變化而度脫之；不可度者，於此人中修捨心。譬如良醫，觀其病相，審定知其可活則治之，不可活者則捨之。度眾生方便者，所謂二力：業力、定力。求其業因緣、生處。人以業因緣故受身、縛著世間，禪定因緣故得解脫。行者必應求苦從何而生、由何而滅。是故用二力。業力有二分：一者、淨業，能斷惡業；二者、垢業。淨業名禪定、解脫、諸三昧；不淨業者，能於三界中受身。

人有二種：鈍根，為受身故作業；利根，為滅身故作業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人有二種：鈍根，為受身故作業；利根，為滅身故作業。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，何以不皆令作淨業？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，何以不皆令作淨業？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

以眾生根有利鈍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以眾生根有利鈍故。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

眾生何因緣故有利鈍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生何因緣故有利鈍？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

以有種種欲力故。惡欲眾生常入惡故鈍。欲名嗜好，嗜好罪事、生惡業故鈍。善欲者樂道、修助道法故利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以有種種欲力故。惡欲眾生常入惡故鈍。欲名嗜好，嗜好罪事、生惡業故鈍。善欲者樂道、修助道法故利。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

眾生何以不皆作善欲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生何以不皆作善欲？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是故佛說世間種種性，惡性、善性。惡性者惡欲，惡欲故根鈍。如火熱性、水濕性，不應責其所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故佛說世間種種性，惡性、善性。惡性者惡欲，惡欲故根鈍。如火熱性、水濕性，不應責其所以。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

惡欲即是惡性，有何差別而作二力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡欲即是惡性，有何差別而作二力？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

性先有，欲得因緣而生。譬如先有瘡，得觸因緣則血出。性在內，欲在外。性重，欲輕。性難除，欲易捨。性深，欲淺。用性作業必當受報，用欲作業不必受報。有如是等差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性先有，欲得因緣而生。譬如先有瘡，得觸因緣則血出。性在內，欲在外。性重，欲輕。性難除，欲易捨。性深，欲淺。用性作業必當受報，用欲作業不必受報。有如是等差別。

復有人言：欲常習增長，遂成為性；性亦能生欲。是人若今世、若後世常習是欲，則成為性；住是性中，作惡、作善；若住善性則可度，若住惡性則不可度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人言：欲常習增長，遂成為性；性亦能生欲。是人若今世、若後世常習是欲，則成為性；住是性中，作惡、作善；若住善性則可度，若住惡性則不可度。

佛既知眾生二種性已，知其果報善道、惡道種種差別。惡性者墮三惡道，善性者有四種道：人、天、阿修羅、涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛既知眾生二種性已，知其果報善道、惡道種種差別。惡性者墮三惡道，善性者有四種道：人、天、阿修羅、涅槃道。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

一切到處道力與天眼力有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切到處道力與天眼力有何差別？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

天眼但見生死時；此中未死時知，見因知果。天眼，見現前罪福果報。是名一切到處道力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼但見生死時；此中未死時知，見因知果。天眼，見現前罪福果報。是名一切到處道力。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

聲聞、辟支佛亦得涅槃、亦能化眾生，何以無是力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞、辟支佛亦得涅槃、亦能化眾生，何以無是力？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是故說後三力。三世中眾生事盡能通達遍知：以宿命力，一切眾生過去事本末悉知。以天眼生死智力故，一切眾生未來世中無量事盡能遍知。作是知已，知現世中眾生可度者為說漏盡法。以是故，但佛有此力，二乘所無。如有一人即日應得阿羅漢，舍利弗日中時語言：「汝無得道因緣。」捨而不度。晡時，佛以宿命神通見過去八萬劫前得道因緣，今應成就，晡時說法，即得阿羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故說後三力。三世中眾生事盡能通達遍知：以宿命力，一切眾生過去事本末悉知。以天眼生死智力故，一切眾生未來世中無量事盡能遍知。作是知已，知現世中眾生可度者為說漏盡法。以是故，但佛有此力，二乘所無。如有一人即日應得阿羅漢，舍利弗日中時語言：「汝無得道因緣。」捨而不度。晡時，佛以宿命神通見過去八萬劫前得道因緣，今應成就，晡時說法，即得阿羅漢道。

復次，佛以初力知眾生可度、不可度相；以第二力知眾生為三障所覆、無覆者；以第三力知眾生禪定、解脫淨不淨者；以第四力知眾生根有利、有鈍，能通法性、不通者；以第五力知眾生利鈍根因緣——善、惡欲；以第六力知二欲因緣——種種性；以第七力知眾生利鈍根善惡果報處七種道；以第八力知眾生宿世善惡業障、不障；以第九力知眾生今世未可度、未來世生處可度；以第十力知是人以空解脫門入涅槃，無相、無作門入涅槃；知是人於見諦道、思惟道中念念中斷若干結使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛以初力知眾生可度、不可度相；以第二力知眾生為三障所覆、無覆者；以第三力知眾生禪定、解脫淨不淨者；以第四力知眾生根有利、有鈍，能通法性、不通者；以第五力知眾生利鈍根因緣——善、惡欲；以第六力知二欲因緣——種種性；以第七力知眾生利鈍根善惡果報處七種道；以第八力知眾生宿世善惡業障、不障；以第九力知眾生今世未可度、未來世生處可度；以第十力知是人以空解脫門入涅槃，無相、無作門入涅槃；知是人於見諦道、思惟道中念念中斷若干結使。

以是十力籌量眾生所應度緣而為說法。是故說法，初無空言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是十力籌量眾生所應度緣而為說法。是故說法，初無空言。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛智慧無量，身相亦應無量！又佛身勝諸天王，何以正與轉輪聖王同有三十二相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智慧無量，身相亦應無量！又佛身勝諸天王，何以正與轉輪聖王同有三十二相？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

三十二相不多不少，義如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相不多不少，義如先說。

復次，有人言：佛、菩薩相不定，如此中說；隨眾生所好，可以引導其心者為現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人言：佛、菩薩相不定，如此中說；隨眾生所好，可以引導其心者為現。

又眾生不貴金而貴餘色——琉璃、頗梨、金剛等，如是世界人，佛則不現金色，觀其所好則為現色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又眾生不貴金而貴餘色——琉璃、頗梨、金剛等，如是世界人，佛則不現金色，觀其所好則為現色。

又眾生不貴纖長指及網縵，以長指利爪為羅剎相，以網縵為水鳥相，造事不便，如著手衣，何用是為？如罽賓國彌帝隸力利菩薩手網縵，其父惡以為怪，以刀割之，言：「我子何緣如鳥？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又眾生不貴纖長指及網縵，以長指利爪為羅剎相，以網縵為水鳥相，造事不便，如著手衣，何用是為？如罽賓國彌帝隸力利菩薩手網縵，其父惡以為怪，以刀割之，言：「我子何緣如鳥？」

有人不好肩圓大，以為似腫；有以腹不現，無腹如餓相；亦有人以青眼為不好，但好白黑分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人不好肩圓大，以為似腫；有以腹不現，無腹如餓相；亦有人以青眼為不好，但好白黑分明。

是故佛隨眾生所好而為現相好。如是等，無有常定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故佛隨眾生所好而為現相好。如是等，無有常定。

有人言：此三十二相實定，以神通力變化身，隨眾生所好而為現相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：此三十二相實定，以神通力變化身，隨眾生所好而為現相。

有人言：佛有時神通變化，有時隨世界處生，當生處不得言神通變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：佛有時神通變化，有時隨世界處生，當生處不得言神通變化。

又於三千大千世界中隨可度眾生處生，則為現相。如《密迹經》中說：「或現金色、或現銀色、或日月星宿色，或長、或短，隨可引導眾生則為現相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於三千大千世界中隨可度眾生處生，則為現相。如《密迹經》中說：「或現金色、或現銀色、或日月星宿色，或長、或短，隨可引導眾生則為現相。」

隨此間閻浮提中天竺國人所好，則為現三十二相。天竺國人于今故治肩髆令厚大、頭上皆以有髻為好。如人相中說五處長為好。眼、鼻、舌、臂、指、髀、手足相，若輪、若蓮華、若貝、若日月，是故佛手足有千輻輪、纖長指、鼻高好、舌廣長而薄。如是等皆勝於先所貴者故，起恭敬心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨此間閻浮提中天竺國人所好，則為現三十二相。天竺國人于今故治肩髆令厚大、頭上皆以有髻為好。如人相中說五處長為好。眼、鼻、舌、臂、指、髀、手足相，若輪、若蓮華、若貝、若日月，是故佛手足有千輻輪、纖長指、鼻高好、舌廣長而薄。如是等皆勝於先所貴者故，起恭敬心。

有國土佛為現千萬相，或無量阿僧祇相，或五、六、三、四相。隨天竺所好故，現三十二相、八十種隨形好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有國土佛為現千萬相，或無量阿僧祇相，或五、六、三、四相。隨天竺所好故，現三十二相、八十種隨形好。