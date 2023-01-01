大智度論釋次第學品第七十五之餘(卷八十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋次第學品第七十五之餘(卷八十七)

聖者龍樹菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩知諸法無所有性，因四禪、五神通，得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！新學菩薩摩訶薩云何於諸法無所有性中次第行、次第學、次第道，以是次第行、次第學、次第道，得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩知諸法無所有性，因四禪、五神通，得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！新學菩薩摩訶薩云何於諸法無所有性中次第行、次第學、次第道，以是次第行、次第學、次第道，得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩若初從諸佛聞，若從多供養諸佛菩薩聞，若諸阿羅漢、若諸阿那含、若諸斯陀含、若諸須陀洹所聞：『得無所有故是佛，得無所有故是阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹，一切賢聖皆以得無所有故有名。一切有為作法無所有性，乃至無有如毫末許所有。』是菩薩摩訶薩聞是已，作是念：『若一切法無所有性，得無所有故是佛，乃至得無所有故是須陀洹；我若當得阿耨多羅三藐三菩提、若不得，一切法常無有性，我何以不發心得阿耨多羅三藐三菩提？得阿耨多羅三藐三菩提已，一切眾生行於有相，當令住無所有中。』須菩提！菩薩摩訶薩如是思惟已，發阿耨多羅三藐三菩提心，為度一切眾生故，菩薩摩訶薩所行次第行、次第學、次第道者，如過去諸菩薩摩訶薩所行道，得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩若初從諸佛聞，若從多供養諸佛菩薩聞，若諸阿羅漢、若諸阿那含、若諸斯陀含、若諸須陀洹所聞：『得無所有故是佛，得無所有故是阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹，一切賢聖皆以得無所有故有名。一切有為作法無所有性，乃至無有如毫末許所有。』是菩薩摩訶薩聞是已，作是念：『若一切法無所有性，得無所有故是佛，乃至得無所有故是須陀洹；我若當得阿耨多羅三藐三菩提、若不得，一切法常無有性，我何以不發心得阿耨多羅三藐三菩提？得阿耨多羅三藐三菩提已，一切眾生行於有相，當令住無所有中。』須菩提！菩薩摩訶薩如是思惟已，發阿耨多羅三藐三菩提心，為度一切眾生故，菩薩摩訶薩所行次第行、次第學、次第道者，如過去諸菩薩摩訶薩所行道，得阿耨多羅三藐三菩提。

「是新發意菩薩應學六波羅蜜，所謂檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是新發意菩薩應學六波羅蜜，所謂檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。

「是菩薩摩訶薩若行檀波羅蜜時，自行布施，亦教人行布施，讚歎行布施功德，歡喜讚歎行布施者；以是布施因緣故，得大財富。是菩薩遠離慳心，布施眾生飲食、衣服、香、華、瓔珞、房舍、臥具、燈燭，種種資生所須，盡給與之。菩薩摩訶薩行是布施及持戒，生天、人中，得大尊貴。以是持戒、布施故，得禪定眾；以是布施、持戒、禪定故，得智慧眾、解脫眾、解脫知見眾。是菩薩因是布施、持戒、禪定眾、智慧眾、解脫眾、解脫知見眾故，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位。入菩薩位已，得淨佛國土、成就眾生，得一切種智；得一切種智已，轉法輪；轉法輪已，以三乘法度脫眾生生死。如是，須菩提！菩薩以是布施，次第行、次第學、次第道，是皆不可得。何以故？自性無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩若行檀波羅蜜時，自行布施，亦教人行布施，讚歎行布施功德，歡喜讚歎行布施者；以是布施因緣故，得大財富。是菩薩遠離慳心，布施眾生飲食、衣服、香、華、瓔珞、房舍、臥具、燈燭，種種資生所須，盡給與之。菩薩摩訶薩行是布施及持戒，生天、人中，得大尊貴。以是持戒、布施故，得禪定眾；以是布施、持戒、禪定故，得智慧眾、解脫眾、解脫知見眾。是菩薩因是布施、持戒、禪定眾、智慧眾、解脫眾、解脫知見眾故，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位。入菩薩位已，得淨佛國土、成就眾生，得一切種智；得一切種智已，轉法輪；轉法輪已，以三乘法度脫眾生生死。如是，須菩提！菩薩以是布施，次第行、次第學、次第道，是皆不可得。何以故？自性無所有故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意，自行持戒，教人持戒，讚歎持戒功德，歡喜讚歎行持戒者。持戒因緣故，生天、人中，得大尊貴。見貧窮者施以財物，不持戒者教令持戒，亂意者教令禪定，愚癡者教令智慧，無解脫者教令解脫，無解脫知見者教令解脫知見。以是持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見故，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位；入菩薩位已，得淨佛國土；淨佛國土已，成就眾生；成就眾生已，得一切種智；得一切種智已，轉法輪；轉法輪已，以三乘法度脫眾生。如是，須菩提！菩薩以是持戒，次第行、次第學、次第道，是事皆不可得。何以故？一切法自性無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意，自行持戒，教人持戒，讚歎持戒功德，歡喜讚歎行持戒者。持戒因緣故，生天、人中，得大尊貴。見貧窮者施以財物，不持戒者教令持戒，亂意者教令禪定，愚癡者教令智慧，無解脫者教令解脫，無解脫知見者教令解脫知見。以是持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見故，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位；入菩薩位已，得淨佛國土；淨佛國土已，成就眾生；成就眾生已，得一切種智；得一切種智已，轉法輪；轉法輪已，以三乘法度脫眾生。如是，須菩提！菩薩以是持戒，次第行、次第學、次第道，是事皆不可得。何以故？一切法自性無所有故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初以來，自行羼提波羅蜜，教人行羼提，讚歎羼提功德，歡喜讚歎行羼提者。行羼提波羅蜜時，布施眾生各令滿足，教令持戒，教令禪定乃至解脫知見。以是布施、持戒、禪定、智慧因緣故，過阿羅漢、辟支佛地，入菩薩位中；入菩薩位中已，得淨佛世界；淨佛世界已，成就眾生；成就眾生已，得一切種智；得一切種智已，轉法輪；轉法輪已，以三乘法度脫眾生。如是，須菩提！菩薩以羼提波羅蜜，次第行、次第學、次第道，是事皆不可得。何以故？一切法自性無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初以來，自行羼提波羅蜜，教人行羼提，讚歎羼提功德，歡喜讚歎行羼提者。行羼提波羅蜜時，布施眾生各令滿足，教令持戒，教令禪定乃至解脫知見。以是布施、持戒、禪定、智慧因緣故，過阿羅漢、辟支佛地，入菩薩位中；入菩薩位中已，得淨佛世界；淨佛世界已，成就眾生；成就眾生已，得一切種智；得一切種智已，轉法輪；轉法輪已，以三乘法度脫眾生。如是，須菩提！菩薩以羼提波羅蜜，次第行、次第學、次第道，是事皆不可得。何以故？一切法自性無所有故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初以來，自行毘梨耶波羅蜜，教人行毘梨耶，讚歎行毘梨耶功德，歡喜讚歎行毘梨耶者；乃至是事不可得，自性無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初以來，自行毘梨耶波羅蜜，教人行毘梨耶，讚歎行毘梨耶功德，歡喜讚歎行毘梨耶者；乃至是事不可得，自性無所有故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初以來，自入禪、入無量心、入無色定，亦教人入禪、入無量心、入無色定，讚歎入禪、入無量心、入無色定功德，歡喜讚歎行禪、無量心、無色定者。是菩薩住諸禪、定、無量心，布施眾生，各令滿足；教令持戒，教令禪定、智慧。以是布施、禪定、智慧、解脫、解脫知見因緣故，過阿羅漢、辟支佛地，入菩薩位；入菩薩位已，淨佛世界；淨佛世界已，成就眾生；成就眾生已，得一切種智；得一切種智已，轉法輪；轉法輪已，以三乘法度脫一切眾生。乃至是事不可得，自性無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初以來，自入禪、入無量心、入無色定，亦教人入禪、入無量心、入無色定，讚歎入禪、入無量心、入無色定功德，歡喜讚歎行禪、無量心、無色定者。是菩薩住諸禪、定、無量心，布施眾生，各令滿足；教令持戒，教令禪定、智慧。以是布施、禪定、智慧、解脫、解脫知見因緣故，過阿羅漢、辟支佛地，入菩薩位；入菩薩位已，淨佛世界；淨佛世界已，成就眾生；成就眾生已，得一切種智；得一切種智已，轉法輪；轉法輪已，以三乘法度脫一切眾生。乃至是事不可得，自性無所有故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初以來，行般若波羅蜜，布施眾生各令滿足，教令持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見。是菩薩行般若波羅蜜時，自行六波羅蜜，亦教他人令行六波羅蜜，讚歎六波羅蜜功德，歡喜讚歎行六波羅蜜者。是菩薩以是檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜因緣及方便力，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位；乃至是事不可得，自性無所有故。須菩提！是名初發意菩薩摩訶薩次第行、次第學、次第道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初以來，行般若波羅蜜，布施眾生各令滿足，教令持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見。是菩薩行般若波羅蜜時，自行六波羅蜜，亦教他人令行六波羅蜜，讚歎六波羅蜜功德，歡喜讚歎行六波羅蜜者。是菩薩以是檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜因緣及方便力，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位；乃至是事不可得，自性無所有故。須菩提！是名初發意菩薩摩訶薩次第行、次第學、次第道。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩次第行、次第學、次第道，菩薩摩訶薩從初以來，以一切種智相應心，信解諸法無所有性，修六念，所謂念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩次第行、次第學、次第道，菩薩摩訶薩從初以來，以一切種智相應心，信解諸法無所有性，修六念，所謂念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天。

「須菩提！云何菩薩摩訶薩修念佛？菩薩摩訶薩念佛，不以色念，不以受、想、行、識念。何以故？是色自性無，受、想、行、識自性無。若法自性無，是為無所有。何以故？無憶故，是為念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何菩薩摩訶薩修念佛？菩薩摩訶薩念佛，不以色念，不以受、想、行、識念。何以故？是色自性無，受、想、行、識自性無。若法自性無，是為無所有。何以故？無憶故，是為念佛。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩念佛，不以三十二相念，亦不念金色身、不念丈光、不念八十隨形好。何以故？是佛身自性無故。若法無性，是為無所有。何以故？無憶故，是為念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩念佛，不以三十二相念，亦不念金色身、不念丈光、不念八十隨形好。何以故？是佛身自性無故。若法無性，是為無所有。何以故？無憶故，是為念佛。

「復次，須菩提！不應以戒眾念佛，不應以定眾、智慧眾、解脫眾、解脫知見眾念佛。何以故？是眾無有自性。若法無自性，是為非法。無所有念，是為念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！不應以戒眾念佛，不應以定眾、智慧眾、解脫眾、解脫知見眾念佛。何以故？是眾無有自性。若法無自性，是為非法。無所有念，是為念佛。

「復次，須菩提！不應以十力念佛，不應以四無所畏、四無礙智、十八不共法念佛，不應以大慈大悲念佛。何以故？是諸法自性無。若法自性無，是為非法。無所念，是為念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！不應以十力念佛，不應以四無所畏、四無礙智、十八不共法念佛，不應以大慈大悲念佛。何以故？是諸法自性無。若法自性無，是為非法。無所念，是為念佛。

「復次，須菩提！不應以十二因緣法念佛。何以故？是因緣法自性無。若法自性無，是為非法。無所念，是為念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！不應以十二因緣法念佛。何以故？是因緣法自性無。若法自性無，是為非法。無所念，是為念佛。

「如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應念佛，是為菩薩初發意次第行、次第學、次第道。是菩薩摩訶薩次第行、次第學、次第道中住，能具足四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，修行空三昧、無相、無作三昧，乃至一切種智，諸法性無所有故。是菩薩知諸法性無所有，是中無有性、無無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應念佛，是為菩薩初發意次第行、次第學、次第道。是菩薩摩訶薩次第行、次第學、次第道中住，能具足四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，修行空三昧、無相、無作三昧，乃至一切種智，諸法性無所有故。是菩薩知諸法性無所有，是中無有性、無無性。

「須菩提！云何菩薩摩訶薩應修念法？須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不念善法、不念不善法，不念記法、無記法，不念世間法、不念出世間法，不念淨法、不念不淨法，不念聖法、不念凡夫法，不念有漏法、不念無漏法，不念欲界繫法、色界繫法、無色界繫法，不念有為法、無為法。何以故？是諸法自性無。若法自性無，是為非法。無所念，是為念法。念法中學無所有性故，乃至當得一切種智。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，得諸法無所有性；是無所有性中，非有相、非無相。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應修念法，於是法中，乃至無少許念，何況念法！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何菩薩摩訶薩應修念法？須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不念善法、不念不善法，不念記法、無記法，不念世間法、不念出世間法，不念淨法、不念不淨法，不念聖法、不念凡夫法，不念有漏法、不念無漏法，不念欲界繫法、色界繫法、無色界繫法，不念有為法、無為法。何以故？是諸法自性無。若法自性無，是為非法。無所念，是為念法。念法中學無所有性故，乃至當得一切種智。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，得諸法無所有性；是無所有性中，非有相、非無相。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應修念法，於是法中，乃至無少許念，何況念法！

「須菩提！菩薩摩訶薩云何應修念僧？須菩提！菩薩摩訶薩念僧，無為法故分別有佛弟子眾，是中乃至無有少許念，何況念僧！如是，菩薩摩訶薩應修念僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩云何應修念僧？須菩提！菩薩摩訶薩念僧，無為法故分別有佛弟子眾，是中乃至無有少許念，何況念僧！如是，菩薩摩訶薩應修念僧。

「須菩提！菩薩摩訶薩云何應修念戒？須菩提！菩薩摩訶薩從初發意已來，應念聖戒——無缺戒、無隙戒、無瑕戒、無濁戒、無著戒、自在戒、智者所讚戒、具足戒、隨定戒。應念是戒無所有性，乃至無少許念，何況念戒！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩云何應修念戒？須菩提！菩薩摩訶薩從初發意已來，應念聖戒——無缺戒、無隙戒、無瑕戒、無濁戒、無著戒、自在戒、智者所讚戒、具足戒、隨定戒。應念是戒無所有性，乃至無少許念，何況念戒！

「須菩提！菩薩摩訶薩從初發意已來應念捨——若自念捨、若念他捨，若捨財、若捨法、若捨煩惱；觀是捨不可得故，乃至無少許念，何況念捨！如是，須菩提！菩薩摩訶薩應念捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩從初發意已來應念捨——若自念捨、若念他捨，若捨財、若捨法、若捨煩惱；觀是捨不可得故，乃至無少許念，何況念捨！如是，須菩提！菩薩摩訶薩應念捨。

「須菩提！云何菩薩摩訶薩應念天？須菩提！菩薩作是念：『四天王諸天所有信、戒、施、聞、慧，此間命終，生彼天處；我亦有是信、戒、施、聞、慧。乃至他化自在天所有信、戒、施、聞、慧，此間命終，生彼天處；我亦有是信、戒、施、聞、慧。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩應念是天無所有性中尚無少許念，何況念天！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何菩薩摩訶薩應念天？須菩提！菩薩作是念：『四天王諸天所有信、戒、施、聞、慧，此間命終，生彼天處；我亦有是信、戒、施、聞、慧。乃至他化自在天所有信、戒、施、聞、慧，此間命終，生彼天處；我亦有是信、戒、施、聞、慧。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩應念是天無所有性中尚無少許念，何況念天！

「須菩提！菩薩摩訶薩行是六念，是名次第行、次第學、次第道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩行是六念，是名次第行、次第學、次第道。」

爾時，須菩提白佛言：「世尊！若一切法無所有性，所謂念色乃至識、眼乃至意、色乃至法，是無所有性；眼界乃至意識界，是無所有性；檀波羅蜜乃至般若波羅蜜、內空乃至無法有法空、四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智，是無所有性。世尊！若一切法無所有性者，是則無道、無智、無果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！若一切法無所有性，所謂念色乃至識、眼乃至意、色乃至法，是無所有性；眼界乃至意識界，是無所有性；檀波羅蜜乃至般若波羅蜜、內空乃至無法有法空、四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智，是無所有性。世尊！若一切法無所有性者，是則無道、無智、無果。」

佛告須菩提：「汝見是色性實有不？乃至一切種智實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝見是色性實有不？乃至一切種智實有不？」

須菩提言：「不見也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不見也！世尊！」

佛告須菩提：「汝若不見諸法實有，云何作是問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝若不見諸法實有，云何作是問？」

須菩提言：「世尊！我於是法不敢有疑，但為當來世諸比丘求聲聞、辟支佛道、菩薩道者。是人當如是言：『若一切法無所有性，誰垢誰淨？誰縛誰解？』是不知不解故而破於戒、破正見、破威儀、破淨命；是人破此事故，當墮三惡道。世尊！我畏當來世有如是事，以是故問佛。世尊！我於是法中信，不疑不悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！我於是法不敢有疑，但為當來世諸比丘求聲聞、辟支佛道、菩薩道者。是人當如是言：『若一切法無所有性，誰垢誰淨？誰縛誰解？』是不知不解故而破於戒、破正見、破威儀、破淨命；是人破此事故，當墮三惡道。世尊！我畏當來世有如是事，以是故問佛。世尊！我於是法中信，不疑不悔。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

須菩提伏受佛語，一切諸法雖空，而能起四禪、神通，是大菩薩近成佛者能行；今未知新發意者云何行，是故疑，問佛：「世尊！新發意菩薩摩訶薩云何於諸法無所有性中次第行、次第學、次第道，用是次第行得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提伏受佛語，一切諸法雖空，而能起四禪、神通，是大菩薩近成佛者能行；今未知新發意者云何行，是故疑，問佛：「世尊！新發意菩薩摩訶薩云何於諸法無所有性中次第行、次第學、次第道，用是次第行得阿耨多羅三藐三菩提？」

以次第行、次第學、次第道故，當知是新發意菩薩；雖無量劫發意，未得諸法實相，皆名新學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以次第行、次第學、次第道故，當知是新發意菩薩；雖無量劫發意，未得諸法實相，皆名新學。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若如是人是新學，但應教行布施、持戒等，佛何以教令於諸法無所有畢竟空性中行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如是人是新學，但應教行布施、持戒等，佛何以教令於諸法無所有畢竟空性中行？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

今明始入無所有、畢竟空法故，令行無所有。而是菩薩以無所有畢竟空和合布施、持戒等行；譬如小兒服藥，須蜜乃下。是故雖新發意，亦觀深空，無咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今明始入無所有、畢竟空法故，令行無所有。而是菩薩以無所有畢竟空和合布施、持戒等行；譬如小兒服藥，須蜜乃下。是故雖新發意，亦觀深空，無咎。

佛答須菩提：「菩薩若初從諸佛聞，若從多供養諸佛者聞。」諸佛者，若過去、若現在。多供養諸佛者，遍吉、觀世音、得大勢菩薩、文殊師利、彌勒菩薩等。四種聲聞聖人義，如先說。辟支佛不樂說法故，不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答須菩提：「菩薩若初從諸佛聞，若從多供養諸佛者聞。」諸佛者，若過去、若現在。多供養諸佛者，遍吉、觀世音、得大勢菩薩、文殊師利、彌勒菩薩等。四種聲聞聖人義，如先說。辟支佛不樂說法故，不說。

諸佛等聖人皆因無所有故有是分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛等聖人皆因無所有故有是分別。

聖人雖有禪定等諸功德，皆為涅槃故。涅槃即是寂滅相、無所有法，是故說：「諸聖人，皆因涅槃有是差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖人雖有禪定等諸功德，皆為涅槃故。涅槃即是寂滅相、無所有法，是故說：「諸聖人，皆因涅槃有是差別。」

一切有為作法從因緣和合生起故有，無有實定性乃至如毫末許所有。有為有二種：一者、色，二者、無色。色法破壞，分別乃至微塵，無有定實；無色法中，乃至無有一念定實。破義，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有為作法從因緣和合生起故有，無有實定性乃至如毫末許所有。有為有二種：一者、色，二者、無色。色法破壞，分別乃至微塵，無有定實；無色法中，乃至無有一念定實。破義，如上說。

是菩薩從諸佛聖人聞是法，餘人多以著心說，諸聖人以無著心說，是故但從聖人聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩從諸佛聖人聞是法，餘人多以著心說，諸聖人以無著心說，是故但從聖人聞。

爾時，次第學菩薩聞是法，以比智籌量決定，知諸法究竟必空，皆入佛所得實相中，所謂寂滅、無戲論相。我若得作佛、若不作佛，一等無異。何以故？諸法實相不增不減，更無新法可得故，法亦不失。若度眾生，眾生畢竟空，本末不可得；我所願、所作功德及成佛時神通力皆如夢、如幻故，無一定實相，畢竟空。得、不得雖同，我何以不發心作佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，次第學菩薩聞是法，以比智籌量決定，知諸法究竟必空，皆入佛所得實相中，所謂寂滅、無戲論相。我若得作佛、若不作佛，一等無異。何以故？諸法實相不增不減，更無新法可得故，法亦不失。若度眾生，眾生畢竟空，本末不可得；我所願、所作功德及成佛時神通力皆如夢、如幻故，無一定實相，畢竟空。得、不得雖同，我何以不發心作佛？

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若知諸法畢竟空、無所有者，云何復言「我何以不發心作佛」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知諸法畢竟空、無所有者，云何復言「我何以不發心作佛」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

畢竟空，無所有，無所障礙，何妨發心作佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟空，無所有，無所障礙，何妨發心作佛？

復次，若說畢竟空，滅諸戲論，云何障發心？若障，即是有性，云何言無所有性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若說畢竟空，滅諸戲論，云何障發心？若障，即是有性，云何言無所有性？

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若不障發心，亦應不障不發心，菩薩何不安住而發心受諸勤苦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不障發心，亦應不障不發心，菩薩何不安住而發心受諸勤苦？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人言：是菩薩有種種因緣應發心：或以多諸親屬知識皆不聞、不知、不得是諸法實相，是故今世、後世受諸苦惱；我幸有力，能使是人得離眾苦。譬如人得好良藥，親里知識受諸病苦，云何不與？是故菩薩雖知諸法性無所有，因親里故而發心，利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：是菩薩有種種因緣應發心：或以多諸親屬知識皆不聞、不知、不得是諸法實相，是故今世、後世受諸苦惱；我幸有力，能使是人得離眾苦。譬如人得好良藥，親里知識受諸病苦，云何不與？是故菩薩雖知諸法性無所有，因親里故而發心，利益眾生。

菩薩復作是念：「我雖聞諸法實相，心未深入，未有禪定，智慧未熟，受諸苦惱。」是故發心求阿耨多羅三藐三菩提，集諸功德，以無所有法作證，自為，亦為他人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩復作是念：「我雖聞諸法實相，心未深入，未有禪定，智慧未熟，受諸苦惱。」是故發心求阿耨多羅三藐三菩提，集諸功德，以無所有法作證，自為，亦為他人。

是菩薩復聞大乘深義，住眾生等、法等中，無別異心，可得佛。雖復中人及怨，都無異心。所以者何？是菩薩以畢竟空心，煩惱微薄、怨親平等，作是念：「怨親無定，以因緣故，親或為怨，怨或為親。」以此大因緣，具足忍波羅蜜故，得作佛。由何而得？由忍怨故。是以菩薩視怨如親。譬如欲過嶮道，應當敬重頂戴導師；又如良醫雖賤，為貴者所重。如是思惟、籌量、分別：「中人、怨家，雖於我無用，而是佛道因緣。」是故發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩復聞大乘深義，住眾生等、法等中，無別異心，可得佛。雖復中人及怨，都無異心。所以者何？是菩薩以畢竟空心，煩惱微薄、怨親平等，作是念：「怨親無定，以因緣故，親或為怨，怨或為親。」以此大因緣，具足忍波羅蜜故，得作佛。由何而得？由忍怨故。是以菩薩視怨如親。譬如欲過嶮道，應當敬重頂戴導師；又如良醫雖賤，為貴者所重。如是思惟、籌量、分別：「中人、怨家，雖於我無用，而是佛道因緣。」是故發阿耨多羅三藐三菩提心。

是名一種次第行、次第學、次第道。是故以過去菩薩所行為證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名一種次第行、次第學、次第道。是故以過去菩薩所行為證。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

次第行、次第學、次第道有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第行、次第學、次第道有何差別？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人言：無差別；若行、若學、若道，義一而語異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：無差別；若行、若學、若道，義一而語異。

有人言：初名行，中名學，後名道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：初名行，中名學，後名道。

行名布施，學名持戒，道名智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行名布施，學名持戒，道名智慧。

復次，行名持戒，學名禪定，道名智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行名持戒，學名禪定，道名智慧。

復次，行名正語、正業、正命，學名正精進、正念、正定，道名正見、正思惟。此八事雖名為道，然分別有三分：正見是道體；發起是道，名正思惟。正語、正業、正命，助益正見，故名為行。正精進、正念、正定，能成就正見，使令牢固，是名學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行名正語、正業、正命，學名正精進、正念、正定，道名正見、正思惟。此八事雖名為道，然分別有三分：正見是道體；發起是道，名正思惟。正語、正業、正命，助益正見，故名為行。正精進、正念、正定，能成就正見，使令牢固，是名學。

復次，有人言：檀波羅蜜、毘梨耶波羅蜜名為行，初入道故。尸羅波羅蜜名為學，人心常隨五欲難禁難制，無須臾停息，漸以尸羅波羅蜜、禪波羅蜜制伏其心，是故名學。羼提波羅蜜、般若波羅蜜名為道。何以故？忍為善，般若為智慧，善、智具足故名道。譬如人有眼有足，隨意所至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人言：檀波羅蜜、毘梨耶波羅蜜名為行，初入道故。尸羅波羅蜜名為學，人心常隨五欲難禁難制，無須臾停息，漸以尸羅波羅蜜、禪波羅蜜制伏其心，是故名學。羼提波羅蜜、般若波羅蜜名為道。何以故？忍為善，般若為智慧，善、智具足故名道。譬如人有眼有足，隨意所至。

如是等，名為三事差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等，名為三事差別。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以名次第？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以名次第？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

以須菩提意：若一切法無所有，初發心菩薩於是空法中云何能漸次第學？以是故說次第。諸法雖空難解，次第行得力故，能得成就；譬如緣梯，從一初桄漸上，上處雖高雖難，亦能得至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以須菩提意：若一切法無所有，初發心菩薩於是空法中云何能漸次第學？以是故說次第。諸法雖空難解，次第行得力故，能得成就；譬如緣梯，從一初桄漸上，上處雖高雖難，亦能得至。

次第行者，四種行六波羅蜜，如經中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第行者，四種行六波羅蜜，如經中說。

「自行檀，教人行檀，讚檀功德，歡喜讚行檀」者，善拔慳貪根，深愛檀波羅蜜，慈悲於眾生，通達諸法實相；以此因緣故，能四種行檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自行檀，教人行檀，讚檀功德，歡喜讚行檀」者，善拔慳貪根，深愛檀波羅蜜，慈悲於眾生，通達諸法實相；以此因緣故，能四種行檀波羅蜜。

或有人自行布施，不能教人布施：或畏他瞋，或畏為己教布施以之為恩。如是等因緣故，不能教人。或有人教人布施，自不能施；或有人種種讚歎布施之德，勸人令施而不能自行。有人自行布施，亦教人布施、稱讚布施之德，而見人布施不能歡喜。所以者何？或有破戒惡人行施而不喜見。有人喜見施主而不讚歎，以其邪見不識施果故。如是，各各不能具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有人自行布施，不能教人布施：或畏他瞋，或畏為己教布施以之為恩。如是等因緣故，不能教人。或有人教人布施，自不能施；或有人種種讚歎布施之德，勸人令施而不能自行。有人自行布施，亦教人布施、稱讚布施之德，而見人布施不能歡喜。所以者何？或有破戒惡人行施而不喜見。有人喜見施主而不讚歎，以其邪見不識施果故。如是，各各不能具足。

菩薩大悲心、深愛善法故，能行四事，如上說。菩薩若但自布施、不教他人，但能今世少許利益。是眾生隨業因緣墮貧窮處，是故菩薩教眾生言：「我不惜財物，我雖多施汝，汝亦不得持至後世；汝今當自作，後當自得。」以布施實功德，種種因緣教眾生行施。見行施者雖是破戒惡人，但念其好心布施之德，不念其惡，是故歡喜讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩大悲心、深愛善法故，能行四事，如上說。菩薩若但自布施、不教他人，但能今世少許利益。是眾生隨業因緣墮貧窮處，是故菩薩教眾生言：「我不惜財物，我雖多施汝，汝亦不得持至後世；汝今當自作，後當自得。」以布施實功德，種種因緣教眾生行施。見行施者雖是破戒惡人，但念其好心布施之德，不念其惡，是故歡喜讚歎。

復次，見三寶無盡福田中施故，施福不盡，必至佛道；觀其未來無盡功德故，歡喜行是四種布施，世世財富。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，見三寶無盡福田中施故，施福不盡，必至佛道；觀其未來無盡功德故，歡喜行是四種布施，世世財富。

是菩薩雖不為財富布施，未具足阿耨多羅三藐三菩提、六波羅蜜等法，中間而財富自至；譬如人為穀故種禾，而稾草自至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩雖不為財富布施，未具足阿耨多羅三藐三菩提、六波羅蜜等法，中間而財富自至；譬如人為穀故種禾，而稾草自至。

菩薩得財物報時，離慳貪心，隨眾生意布施，須食與食等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得財物報時，離慳貪心，隨眾生意布施，須食與食等。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是菩薩布施時，先施何等人？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩布施時，先施何等人？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是菩薩雖因眾生起大悲心，而菩薩布施，必先供養諸佛、大菩薩、辟支佛、阿羅漢及諸聖人。若無聖人，次第施持戒、精進、禪定、智慧離欲人。若無此人，施一切出家佛弟子。若無是人，次施持五戒、行十善道，及持一日戒、三歸。若無此人，次施中人非正非邪者。若無此人，次施五逆惡人，及諸畜生。不可不與，菩薩以施攝一切眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩雖因眾生起大悲心，而菩薩布施，必先供養諸佛、大菩薩、辟支佛、阿羅漢及諸聖人。若無聖人，次第施持戒、精進、禪定、智慧離欲人。若無此人，施一切出家佛弟子。若無是人，次施持五戒、行十善道，及持一日戒、三歸。若無此人，次施中人非正非邪者。若無此人，次施五逆惡人，及諸畜生。不可不與，菩薩以施攝一切眾生故。

有人言：應先布施五逆罪人、斷善根者，貧窮、老病、下賤、乞匃者，乃至畜生；譬如慈母，多有眾子，先念羸病，給其所須。又如菩薩為餓虎欲食子故，以身施之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：應先布施五逆罪人、斷善根者，貧窮、老病、下賤、乞匃者，乃至畜生；譬如慈母，多有眾子，先念羸病，給其所須。又如菩薩為餓虎欲食子故，以身施之。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

如是種種，應先施何者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種，應先施何者？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

一切眾生皆是菩薩福田，能生大悲故。菩薩常欲以阿耨多羅三藐三菩提施眾生，何況衣食等而有分別！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生皆是菩薩福田，能生大悲故。菩薩常欲以阿耨多羅三藐三菩提施眾生，何況衣食等而有分別！

又菩薩得無生忍法，平等無差。未得無生忍者，或慈悲心多、或分別心多，此二心不得俱行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又菩薩得無生忍法，平等無差。未得無生忍者，或慈悲心多、或分別心多，此二心不得俱行。

悲心多者，先施貧窮惡人，作是念：「種福田中，果報雖大，憐愍眾生故，先利貧者。」如是田雖不良，以慈悲心，得大果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲心多者，先施貧窮惡人，作是念：「種福田中，果報雖大，憐愍眾生故，先利貧者。」如是田雖不良，以慈悲心，得大果報。

分別心多者，作是念：「諸佛有無量功德故，應先供養。」以分別諸法、取著佛身故心小；其心雖小，福田良故，功德亦大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別心多者，作是念：「諸佛有無量功德故，應先供養。」以分別諸法、取著佛身故心小；其心雖小，福田良故，功德亦大。

若得諸法實相，入般若波羅蜜方便力中，心得自在，二事俱行——慈愍眾生，又視皆如佛。如是等，菩薩隨因緣行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得諸法實相，入般若波羅蜜方便力中，心得自在，二事俱行——慈愍眾生，又視皆如佛。如是等，菩薩隨因緣行布施。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

經何以不言「與衣食等」，而言「須食與食」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經何以不言「與衣食等」，而言「須食與食」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人須食與飲、須飲與衣，以不稱受者意故，福德少，是故言須食與食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人須食與飲、須飲與衣，以不稱受者意故，福德少，是故言須食與食。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

有人若羞、若怖，雖有所須，不能發言，云何知其所須？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人若羞、若怖，雖有所須，不能發言，云何知其所須？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩觀其相貌，隨時所須、土地所宜；或有知他心者，資生之具，隨意而與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩觀其相貌，隨時所須、土地所宜；或有知他心者，資生之具，隨意而與。

是人因是布施，得成戒眾；復作是念：「我憐愍眾生，以衣食布施，所益甚少；不如持戒，常以無惱、無畏施於眾生。」菩薩住是持戒中，為守護戒故，生禪定。心不散、清淨故，得成慧眾；無戲論、捨諸著是慧相。以是慧破諸煩惱縛，得解脫眾。了了知見證解脫故，名解脫知見眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人因是布施，得成戒眾；復作是念：「我憐愍眾生，以衣食布施，所益甚少；不如持戒，常以無惱、無畏施於眾生。」菩薩住是持戒中，為守護戒故，生禪定。心不散、清淨故，得成慧眾；無戲論、捨諸著是慧相。以是慧破諸煩惱縛，得解脫眾。了了知見證解脫故，名解脫知見眾。

是人先行布施及五眾因緣故，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人先行布施及五眾因緣故，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

菩薩應行六波羅蜜，入菩薩位，此中何以說五眾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩應行六波羅蜜，入菩薩位，此中何以說五眾？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

法雖一，以種種異名說，是故說五眾無咎。是人從一波羅蜜中欲起諸波羅蜜，布施為主，已先說。持戒眾名尸波羅蜜；定眾、解脫眾名禪波羅蜜；慧眾、解脫知見眾是般若波羅蜜；行諸波羅蜜時，能忍諸惡事，是名羼提波羅蜜；能起諸波羅蜜，不休不息，是名毘梨耶波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法雖一，以種種異名說，是故說五眾無咎。是人從一波羅蜜中欲起諸波羅蜜，布施為主，已先說。持戒眾名尸波羅蜜；定眾、解脫眾名禪波羅蜜；慧眾、解脫知見眾是般若波羅蜜；行諸波羅蜜時，能忍諸惡事，是名羼提波羅蜜；能起諸波羅蜜，不休不息，是名毘梨耶波羅蜜。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，何以不但說諸波羅蜜名而說五眾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，何以不但說諸波羅蜜名而說五眾？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是人欲入菩薩位，此中不但以持戒、禪定得，和合眾戒、清淨戒、無盡戒。以要言之，攝一切戒名為戒眾；能破煩惱，過二乘，入菩薩位。譬如一人、二人，不名為軍；和合多人，乃成為軍，能破怨敵。餘眾亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人欲入菩薩位，此中不但以持戒、禪定得，和合眾戒、清淨戒、無盡戒。以要言之，攝一切戒名為戒眾；能破煩惱，過二乘，入菩薩位。譬如一人、二人，不名為軍；和合多人，乃成為軍，能破怨敵。餘眾亦如是。

菩薩自得禪定等眾，亦令眾生得，是名菩薩教化眾生；教化眾生已，持自功德及眾生功德，盡迴向淨佛國。具此二法，即得一切種智，轉法輪，以三乘度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩自得禪定等眾，亦令眾生得，是名菩薩教化眾生；教化眾生已，持自功德及眾生功德，盡迴向淨佛國。具此二法，即得一切種智，轉法輪，以三乘度眾生。

是名菩薩次第行、次第學、次第道。先麁後細，先易後難，漸漸習學，名為次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名菩薩次第行、次第學、次第道。先麁後細，先易後難，漸漸習學，名為次第。

餘五波羅蜜，亦應隨義分別。諸法性雖無所有，而隨世諦行，為破顛倒故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘五波羅蜜，亦應隨義分別。諸法性雖無所有，而隨世諦行，為破顛倒故。

復次，念佛等六念是初次第行，以易行易得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，念佛等六念是初次第行，以易行易得故。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

六念中亦言不以色念佛，云何言易？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六念中亦言不以色念佛，云何言易？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有法共行，故名為易；譬如服苦藥，以蜜下之則易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有法共行，故名為易；譬如服苦藥，以蜜下之則易。

六念義，如初品中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六念義，如初品中廣說。

六波羅蜜、六念等，柔軟易行，不生邪見，是菩薩次第學法。餘三解脫門等，思惟籌量，或生邪見故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六波羅蜜、六念等，柔軟易行，不生邪見，是菩薩次第學法。餘三解脫門等，思惟籌量，或生邪見故不說。

此中須菩提難：「世尊！若實無所有，云何有次第行等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中須菩提難：「世尊！若實無所有，云何有次第行等？」

佛反問須菩提：「汝以聲聞智慧見色等法是一定實法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛反問須菩提：「汝以聲聞智慧見色等法是一定實法不？」

答言：「不見！」色等一切法但從因緣和合，假有其名，無有定實，云何言有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不見！」色等一切法但從因緣和合，假有其名，無有定實，云何言有？

佛語須菩提：「汝若不見實定有，云何以次第等難空？」而次第法不離於空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「汝若不見實定有，云何以次第等難空？」而次第法不離於空。

爾時，須菩提受解了了，是故說：「我無所疑，為當來世求三乘人，聞佛說空無所有性，以罪重智鈍故，取空相，便言：『誰垢誰淨？凡夫、惡人，何以名垢？出家、得道人，何以名淨？』是人不解佛語深義以何事而說，著是空故，言：『何用持戒等為？』以是因緣，即生邪見，破正見；破正見故，以少因緣而破戒及威儀，無所畏忌；出家人資仰白衣，便妄語求利衣食等，破於正命等。種此罪故，墮三惡道，或重於白衣。見有是失，故問佛。我已得道，於諸法無所受，又常聞佛說空法，云何戲論生疑？又我常修無諍三昧，憐愍眾生，是故問佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提受解了了，是故說：「我無所疑，為當來世求三乘人，聞佛說空無所有性，以罪重智鈍故，取空相，便言：『誰垢誰淨？凡夫、惡人，何以名垢？出家、得道人，何以名淨？』是人不解佛語深義以何事而說，著是空故，言：『何用持戒等為？』以是因緣，即生邪見，破正見；破正見故，以少因緣而破戒及威儀，無所畏忌；出家人資仰白衣，便妄語求利衣食等，破於正命等。種此罪故，墮三惡道，或重於白衣。見有是失，故問佛。我已得道，於諸法無所受，又常聞佛說空法，云何戲論生疑？又我常修無諍三昧，憐愍眾生，是故問佛。」

大智度論釋一心具萬行品第七十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋一心具萬行品第七十六

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

須菩提白佛言：「世尊！若一切法性無所有，菩薩見何等利益故，為眾生求阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法性無所有，菩薩見何等利益故，為眾生求阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「以一切法性無所有故，菩薩為眾生求阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！諸有得、有著者，難可解脫。須菩提！諸得相者，無有道、無有果、無阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「以一切法性無所有故，菩薩為眾生求阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！諸有得、有著者，難可解脫。須菩提！諸得相者，無有道、無有果、無阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「世尊！無得相者，有道、有果、有阿耨多羅三藐三菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！無得相者，有道、有果、有阿耨多羅三藐三菩提不？」

「須菩提！無所得即是道、即是果、即是阿耨多羅三藐三菩提，法性不壞故。若無所得法欲得道、欲得果、欲得阿耨多羅三藐三菩提，為欲壞法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！無所得即是道、即是果、即是阿耨多羅三藐三菩提，法性不壞故。若無所得法欲得道、欲得果、欲得阿耨多羅三藐三菩提，為欲壞法性。」

須菩提白佛言：「世尊！若無所得法即是道、即是果、即是阿耨多羅三藐三菩提，云何有菩薩初地乃至十地？云何有無生忍法？云何有報得神通？云何有報得布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，住是果報法中能成就眾生、能淨佛國土及供養諸佛衣服、飲食、香、華、瓔珞、房舍、臥具、燈燭、種種資生所須之具，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，不斷是福德？乃至般涅槃後舍利及弟子得供養，爾乃滅盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若無所得法即是道、即是果、即是阿耨多羅三藐三菩提，云何有菩薩初地乃至十地？云何有無生忍法？云何有報得神通？云何有報得布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，住是果報法中能成就眾生、能淨佛國土及供養諸佛衣服、飲食、香、華、瓔珞、房舍、臥具、燈燭、種種資生所須之具，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，不斷是福德？乃至般涅槃後舍利及弟子得供養，爾乃滅盡？」

佛告須菩提：「以諸法無所得相故，得菩薩初地乃至十地，有報得五神通、布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、成就眾生、淨佛國土，亦以善根因緣故，能利益眾生，乃至般涅槃後舍利及弟子得供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「以諸法無所得相故，得菩薩初地乃至十地，有報得五神通、布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、成就眾生、淨佛國土，亦以善根因緣故，能利益眾生，乃至般涅槃後舍利及弟子得供養。」

須菩提白佛言：「世尊！若諸法無所得相，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、諸神通，有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若諸法無所得相，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、諸神通，有何差別？」

佛告須菩提：「無所得法，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、神通無有差別。以眾生著布施乃至神通故分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「無所得法，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、神通無有差別。以眾生著布施乃至神通故分別說。

「世尊！云何無所得法布施乃至神通無差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無所得法布施乃至神通無差別？」

「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不得布施，施者、受者皆不可得而行布施，不得戒而持戒，不得忍而行忍，不得精進而行精進，不得禪而行禪，不得智慧而行智慧；不得神通而行神通；不得四念處而行四念處，乃至不得八聖道分而行八聖道分；不得空三昧、無相、無作三昧而行空、無相、無作三昧；不得眾生而成就眾生，不得佛國土而淨佛國土；不得諸佛法而得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！菩薩摩訶薩應如是行無所得般若波羅蜜！菩薩摩訶薩行是無所得般若波羅蜜時，魔、若魔天不能破壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不得布施，施者、受者皆不可得而行布施，不得戒而持戒，不得忍而行忍，不得精進而行精進，不得禪而行禪，不得智慧而行智慧；不得神通而行神通；不得四念處而行四念處，乃至不得八聖道分而行八聖道分；不得空三昧、無相、無作三昧而行空、無相、無作三昧；不得眾生而成就眾生，不得佛國土而淨佛國土；不得諸佛法而得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！菩薩摩訶薩應如是行無所得般若波羅蜜！菩薩摩訶薩行是無所得般若波羅蜜時，魔、若魔天不能破壞。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，一念中具足行六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分、三解脫門、佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，一念中具足行六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分、三解脫門、佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩所有布施，不遠離般若波羅蜜；所修持戒、忍辱、精進、禪定，不遠離般若波羅蜜；四禪、四無量心、四無色定、修四念處乃至八十隨形好，不遠離般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩所有布施，不遠離般若波羅蜜；所修持戒、忍辱、精進、禪定，不遠離般若波羅蜜；四禪、四無量心、四無色定、修四念處乃至八十隨形好，不遠離般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜故，一念中具足行六波羅蜜乃至八十隨形好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜故，一念中具足行六波羅蜜乃至八十隨形好？」

佛言：「菩薩行般若波羅蜜時，所有布施不遠離般若波羅蜜不二相，持戒時亦不二相，修忍辱、勤精進、入禪定亦不二相，乃至八十隨形好亦不二相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行般若波羅蜜時，所有布施不遠離般若波羅蜜不二相，持戒時亦不二相，修忍辱、勤精進、入禪定亦不二相，乃至八十隨形好亦不二相。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩布施時不二相，乃至修八十隨形好不二相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩布施時不二相，乃至修八十隨形好不二相？」

「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，欲具足檀波羅蜜，檀波羅蜜中攝諸波羅蜜及四念處乃至八十隨形好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，欲具足檀波羅蜜，檀波羅蜜中攝諸波羅蜜及四念處乃至八十隨形好。」

「世尊！云何菩薩布施時攝諸無漏法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩布施時攝諸無漏法？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住無漏心布施，於無漏心中不見相——所謂誰施？誰受？所施何物？以是無相心、無漏心，斷愛、斷慳貪心而行布施，是時不見布施，乃至不見阿耨多羅三藐三菩提法。是菩薩以無相心、無漏心持戒，不見是戒，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心忍辱，不見是忍，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心精進，不見是精進，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心入禪定，不見是禪定，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心修智慧，不見是智慧，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心修四念處，不見是四念處。乃至八十隨形好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住無漏心布施，於無漏心中不見相——所謂誰施？誰受？所施何物？以是無相心、無漏心，斷愛、斷慳貪心而行布施，是時不見布施，乃至不見阿耨多羅三藐三菩提法。是菩薩以無相心、無漏心持戒，不見是戒，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心忍辱，不見是忍，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心精進，不見是精進，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心入禪定，不見是禪定，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心修智慧，不見是智慧，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心修四念處，不見是四念處。乃至八十隨形好。」

「世尊！若諸法無相、無作，云何具足檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜？云何具足四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分？云何具足空三昧、無相、無作三昧、佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲？云何具足三十二相、八十隨形好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若諸法無相、無作，云何具足檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜？云何具足四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分？云何具足空三昧、無相、無作三昧、佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲？云何具足三十二相、八十隨形好？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無相心、無漏心布施，須食與食，乃至種種所須，盡給與之；若內、若外：若支解其身、若國城妻子，布施眾生。若有人來語菩薩言：『何用是布施為？是無所益！』行般若波羅蜜菩薩作是念：『是人雖來訶我布施，我終不悔！我當勤行布施，不應不與。』施已，與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，亦不見是相：誰施？誰受？所施何物？迴向者誰？何等是迴向法？何等是迴向處——所謂阿耨多羅三藐三菩提？是相皆不可見。何以故？一切法皆以內空故空，外空故空，內外空故空，空空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、一切法空、自相空故空。如是觀，作是念：『迴向者誰？迴向何處？用何法迴向？』是名正迴向。爾時，菩薩能成就眾生、淨佛國土，能具足檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，乃至三十七助道法，空、無相、無作三昧，乃至十八不共法。是菩薩能如是具足檀波羅蜜而不受世間果報。譬如他化自在諸天，隨意所須，即皆得之；菩薩亦如是，心生所願，隨意即得。是菩薩摩訶薩以是布施果報故，能供養諸佛，亦能滿足一切眾生、天及人、阿修羅。是菩薩以檀波羅蜜攝取眾生，用方便力，以三乘法度脫眾生。如是，須菩提！菩薩摩訶薩於無相、無得、無作諸法中具足檀波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無相心、無漏心布施，須食與食，乃至種種所須，盡給與之；若內、若外：若支解其身、若國城妻子，布施眾生。若有人來語菩薩言：『何用是布施為？是無所益！』行般若波羅蜜菩薩作是念：『是人雖來訶我布施，我終不悔！我當勤行布施，不應不與。』施已，與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，亦不見是相：誰施？誰受？所施何物？迴向者誰？何等是迴向法？何等是迴向處——所謂阿耨多羅三藐三菩提？是相皆不可見。何以故？一切法皆以內空故空，外空故空，內外空故空，空空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、一切法空、自相空故空。如是觀，作是念：『迴向者誰？迴向何處？用何法迴向？』是名正迴向。爾時，菩薩能成就眾生、淨佛國土，能具足檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，乃至三十七助道法，空、無相、無作三昧，乃至十八不共法。是菩薩能如是具足檀波羅蜜而不受世間果報。譬如他化自在諸天，隨意所須，即皆得之；菩薩亦如是，心生所願，隨意即得。是菩薩摩訶薩以是布施果報故，能供養諸佛，亦能滿足一切眾生、天及人、阿修羅。是菩薩以檀波羅蜜攝取眾生，用方便力，以三乘法度脫眾生。如是，須菩提！菩薩摩訶薩於無相、無得、無作諸法中具足檀波羅蜜。」

「須菩提！菩薩摩訶薩云何於無相、無得、無作法中具足尸羅波羅蜜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩云何於無相、無得、無作法中具足尸羅波羅蜜？

「須菩提！是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，持種種戒，所謂聖無漏入八聖道分戒、自然戒、報得戒、受得戒、心生戒，如是等不缺、不破、不雜、不濁、不著，自在戒，智所讚戒。用是戒，無所取：若色，若受、想、行、識；若三十二相、八十隨形好；若剎利大姓、若婆羅門大姓、居士大家；若四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵眾天、光音天、遍淨天、廣果天、無想天、無煩天、無熱天、妙見天、喜見天、阿迦膩吒天、空處天、識處天、無所有處天、非有想非無想處天；若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果、若辟支佛道；若轉輪聖王、若天王。但為一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無相、無得、無二迴向，為世俗法故，非第一實義。是菩薩具足尸羅波羅蜜，以方便力起四禪，不味著故，得五神通。因四禪得天眼；是菩薩住二種天眼：修得、報得。得天眼已，見東方現在諸佛，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，如所見事不失；南西北方、四維、上下現在諸佛，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，如所見不失。是菩薩用天耳淨，過於人耳，聞十方諸佛說法；如所聞不失，能自饒益，亦益他人。是菩薩以知他心智，知十方諸佛心及知一切眾生心，亦能饒益一切眾生。是菩薩用宿命智，知過去諸業因緣；是諸業因緣不失故，是眾生在在處處所生悉知。是菩薩用是漏盡智，令眾生得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，在在處處能令眾生入善法中。如是，須菩提！菩薩摩訶薩於諸法無相、無得、無作，具足尸羅波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，持種種戒，所謂聖無漏入八聖道分戒、自然戒、報得戒、受得戒、心生戒，如是等不缺、不破、不雜、不濁、不著，自在戒，智所讚戒。用是戒，無所取：若色，若受、想、行、識；若三十二相、八十隨形好；若剎利大姓、若婆羅門大姓、居士大家；若四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵眾天、光音天、遍淨天、廣果天、無想天、無煩天、無熱天、妙見天、喜見天、阿迦膩吒天、空處天、識處天、無所有處天、非有想非無想處天；若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果、若辟支佛道；若轉輪聖王、若天王。但為一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無相、無得、無二迴向，為世俗法故，非第一實義。是菩薩具足尸羅波羅蜜，以方便力起四禪，不味著故，得五神通。因四禪得天眼；是菩薩住二種天眼：修得、報得。得天眼已，見東方現在諸佛，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，如所見事不失；南西北方、四維、上下現在諸佛，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，如所見不失。是菩薩用天耳淨，過於人耳，聞十方諸佛說法；如所聞不失，能自饒益，亦益他人。是菩薩以知他心智，知十方諸佛心及知一切眾生心，亦能饒益一切眾生。是菩薩用宿命智，知過去諸業因緣；是諸業因緣不失故，是眾生在在處處所生悉知。是菩薩用是漏盡智，令眾生得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，在在處處能令眾生入善法中。如是，須菩提！菩薩摩訶薩於諸法無相、無得、無作，具足尸羅波羅蜜。」

「世尊！云何諸法無相、無作、無得，菩薩摩訶薩能具足羼提波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸法無相、無作、無得，菩薩摩訶薩能具足羼提波羅蜜？」

「須菩提！菩薩摩訶薩從初發意以來乃至坐道場，於其中間，若一切眾生來，以瓦石、刀杖加是菩薩，菩薩是時不起瞋心，乃至不生一念。爾時，菩薩應修二種忍：一者、一切眾生惡口罵詈、若加刀杖瓦石，瞋心不起；二者、一切法無生無生法忍。菩薩，若人來惡口罵詈或以瓦石刀杖加之，爾時，菩薩應如是思惟：『罵我者誰？譏訶者誰？打擲者誰？誰有受者？』即時菩薩應思惟諸法實性，所謂畢竟空，無法、無眾生；諸法尚不可得，何況有眾生！如是觀諸法相時，不見罵者、不見割截者。是菩薩如是觀諸法相時，即得無生法忍。云何名無生法忍？知諸法相常不生，諸煩惱從本已來亦常不生。是菩薩摩訶薩住是二忍，能具足四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分，三解脫門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。是菩薩住是聖無漏出世間法，不共一切聲聞、辟支佛，具足聖神通。住聖神通已，以天眼見東方諸佛，是人得念佛三昧，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不斷絕；南西北方、四維、上下亦如是。是菩薩用天耳聞十方諸佛所說法，如所聞為眾生說。是菩薩亦知十方諸佛心，及知一切眾生念，知已，隨其心而為說法。是菩薩以宿命智知一切眾生宿世善根，為眾生說法，令其歡喜。是菩薩以漏盡神通，教化眾生，令得三乘。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力成就眾生，具足一切種智，得阿耨多羅三藐三菩提，轉法輪。如是，須菩提！菩薩摩訶薩無相、無得、無作法中，具足羼提波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩從初發意以來乃至坐道場，於其中間，若一切眾生來，以瓦石、刀杖加是菩薩，菩薩是時不起瞋心，乃至不生一念。爾時，菩薩應修二種忍：一者、一切眾生惡口罵詈、若加刀杖瓦石，瞋心不起；二者、一切法無生無生法忍。菩薩，若人來惡口罵詈或以瓦石刀杖加之，爾時，菩薩應如是思惟：『罵我者誰？譏訶者誰？打擲者誰？誰有受者？』即時菩薩應思惟諸法實性，所謂畢竟空，無法、無眾生；諸法尚不可得，何況有眾生！如是觀諸法相時，不見罵者、不見割截者。是菩薩如是觀諸法相時，即得無生法忍。云何名無生法忍？知諸法相常不生，諸煩惱從本已來亦常不生。是菩薩摩訶薩住是二忍，能具足四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分，三解脫門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。是菩薩住是聖無漏出世間法，不共一切聲聞、辟支佛，具足聖神通。住聖神通已，以天眼見東方諸佛，是人得念佛三昧，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不斷絕；南西北方、四維、上下亦如是。是菩薩用天耳聞十方諸佛所說法，如所聞為眾生說。是菩薩亦知十方諸佛心，及知一切眾生念，知已，隨其心而為說法。是菩薩以宿命智知一切眾生宿世善根，為眾生說法，令其歡喜。是菩薩以漏盡神通，教化眾生，令得三乘。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力成就眾生，具足一切種智，得阿耨多羅三藐三菩提，轉法輪。如是，須菩提！菩薩摩訶薩無相、無得、無作法中，具足羼提波羅蜜。」

須菩提言：「世尊！菩薩摩訶薩云何於諸法無相、無作、無得，能具足毘梨耶波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！菩薩摩訶薩云何於諸法無相、無作、無得，能具足毘梨耶波羅蜜？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，成就身精進、心精進，入初禪乃至入第四禪，受種種神通力，能分一身為多身，乃至手捫摸日月。成就身精進故，飛到東方過無量百千萬諸佛世界，供養諸佛飲食、衣服、醫藥、臥具、華、香、瓔珞種種所須，乃至阿耨多羅三藐三菩提，福德果報終不可盡。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，一切世間天及人勤設供養衣服、飲食，乃至入無餘涅槃後，舍利及弟子得供養。亦以是神通力故，至諸佛所，聽受法教，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不違失。是菩薩修一切種智時，淨佛世界、成就眾生。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就身精進，能具足毘梨耶波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，成就身精進、心精進，入初禪乃至入第四禪，受種種神通力，能分一身為多身，乃至手捫摸日月。成就身精進故，飛到東方過無量百千萬諸佛世界，供養諸佛飲食、衣服、醫藥、臥具、華、香、瓔珞種種所須，乃至阿耨多羅三藐三菩提，福德果報終不可盡。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，一切世間天及人勤設供養衣服、飲食，乃至入無餘涅槃後，舍利及弟子得供養。亦以是神通力故，至諸佛所，聽受法教，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不違失。是菩薩修一切種智時，淨佛世界、成就眾生。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就身精進，能具足毘梨耶波羅蜜。

「須菩提！云何菩薩成就心精進，能具足毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩心精進，以是心精進聖無漏，入八聖道分精進，不令身、口不善業得入；亦不取諸法相若常、若無常，若苦、若樂，若我、若無我，若有為、若無為，若欲界、若色界、若無色界，若有漏性、若無漏性，若初禪乃至第四禪，若慈、悲、喜、捨，若無邊虛空處乃至非有想非無想處，若四念處、若四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，若空、無相、無作，若佛十力乃至十八不共法。不取相若常、若無常，若苦、若樂，若我、若無我，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、若阿羅漢果、若辟支佛道，若菩薩道、若阿耨多羅三藐三菩提，若是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，若是辟支佛，是菩薩，是佛。不取相是眾生斷三結故得須陀洹，是眾生三毒薄故得斯陀含，是眾生斷下分結故得阿那含，是眾生斷上分結故得阿羅漢，是眾生以辟支佛道故作辟支佛，是眾生行道種智故名菩薩，亦不取是諸法相。何以故？不可以性取相，是性無故。是菩薩以是心精進故，廣利益眾生，亦不得是眾生，是為菩薩具足毘梨耶波羅蜜。具足諸佛法、淨佛國土、成就眾生，不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何菩薩成就心精進，能具足毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩心精進，以是心精進聖無漏，入八聖道分精進，不令身、口不善業得入；亦不取諸法相若常、若無常，若苦、若樂，若我、若無我，若有為、若無為，若欲界、若色界、若無色界，若有漏性、若無漏性，若初禪乃至第四禪，若慈、悲、喜、捨，若無邊虛空處乃至非有想非無想處，若四念處、若四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，若空、無相、無作，若佛十力乃至十八不共法。不取相若常、若無常，若苦、若樂，若我、若無我，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、若阿羅漢果、若辟支佛道，若菩薩道、若阿耨多羅三藐三菩提，若是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，若是辟支佛，是菩薩，是佛。不取相是眾生斷三結故得須陀洹，是眾生三毒薄故得斯陀含，是眾生斷下分結故得阿那含，是眾生斷上分結故得阿羅漢，是眾生以辟支佛道故作辟支佛，是眾生行道種智故名菩薩，亦不取是諸法相。何以故？不可以性取相，是性無故。是菩薩以是心精進故，廣利益眾生，亦不得是眾生，是為菩薩具足毘梨耶波羅蜜。具足諸佛法、淨佛國土、成就眾生，不可得故。

「是菩薩身精進、心精進成就故，攝取一切諸善法；是法亦不著故。從一佛國至一佛國，為利益眾生，所作神通，隨意無礙：若雨諸華、若諸名香、若作伎樂、若動大地、若放光明、若示七寶莊嚴國土、若現種種身、若放大智光明，令知聖道，令遠離殺生乃至邪見；或以布施利益眾生，或以持戒，或支解身體、或以妻子、或以國土、或以己身給施，隨所方便，利益眾生。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無相、無作、無得諸法中，用身心精進，能具足毘梨耶波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩身精進、心精進成就故，攝取一切諸善法；是法亦不著故。從一佛國至一佛國，為利益眾生，所作神通，隨意無礙：若雨諸華、若諸名香、若作伎樂、若動大地、若放光明、若示七寶莊嚴國土、若現種種身、若放大智光明，令知聖道，令遠離殺生乃至邪見；或以布施利益眾生，或以持戒，或支解身體、或以妻子、或以國土、或以己身給施，隨所方便，利益眾生。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無相、無作、無得諸法中，用身心精進，能具足毘梨耶波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住無相、無作、無得法中，能具足禪波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住無相、無作、無得法中，能具足禪波羅蜜？」

「須菩提！菩薩摩訶薩，除佛諸禪定，餘一切諸禪、三昧，皆能具足。是菩薩離諸欲、諸惡不善法，離生喜樂，有覺有觀，入初禪；乃至入第四禪。以是慈、悲、喜、捨心，遍滿一方，乃至十方一切世間遍滿。是菩薩過一切色相，滅有對相，不念別異相故，入無邊虛空處；乃至入非有想非無想處。是菩薩於禪波羅蜜中住，逆順入八背捨、九次第定，入空三昧，無相、無作三昧，或時入如電光三昧，或時入聖正三昧，或時入如金剛三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩，除佛諸禪定，餘一切諸禪、三昧，皆能具足。是菩薩離諸欲、諸惡不善法，離生喜樂，有覺有觀，入初禪；乃至入第四禪。以是慈、悲、喜、捨心，遍滿一方，乃至十方一切世間遍滿。是菩薩過一切色相，滅有對相，不念別異相故，入無邊虛空處；乃至入非有想非無想處。是菩薩於禪波羅蜜中住，逆順入八背捨、九次第定，入空三昧，無相、無作三昧，或時入如電光三昧，或時入聖正三昧，或時入如金剛三昧。

「是菩薩住禪波羅蜜中，修三十七助道法，用道種智入一切禪定，過乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已辦地、辟支佛地，入菩薩位；入菩薩位已，具足佛地。是諸地中行，乃至阿耨多羅三藐三菩提，不中道取道果。是菩薩住是禪波羅蜜中，從一佛國至一佛國，供養諸佛，從諸佛所植諸善根，淨佛國土。從一佛國，至一佛國，利益眾生。以布施攝取眾生，或以持戒、或以三昧、或以智慧、或以解脫、或以解脫知見攝取眾生；教眾生令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，辟支佛道。諸有善法能令眾生得道，皆教令得。是菩薩住此禪波羅蜜中，能生一切陀羅尼門，得四無礙智、報得神通。是菩薩終不入母人胞胎，終不受五欲，無生不生；雖生，不為生法所污。何以故？是菩薩見一切作法如幻，而利益眾生，亦不得眾生及一切法，教眾生令得無所得處；是世俗法故，非第一實義。住是禪波羅蜜，一切行禪、定、解脫、三昧，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離禪波羅蜜。是菩薩行如是道種智時，得一切種智，斷一切煩惱習；斷已，自益其身，亦益他人；自益益他已，為一切世間天及人、阿修羅作福田。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，能具足無相禪波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩住禪波羅蜜中，修三十七助道法，用道種智入一切禪定，過乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已辦地、辟支佛地，入菩薩位；入菩薩位已，具足佛地。是諸地中行，乃至阿耨多羅三藐三菩提，不中道取道果。是菩薩住是禪波羅蜜中，從一佛國至一佛國，供養諸佛，從諸佛所植諸善根，淨佛國土。從一佛國，至一佛國，利益眾生。以布施攝取眾生，或以持戒、或以三昧、或以智慧、或以解脫、或以解脫知見攝取眾生；教眾生令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，辟支佛道。諸有善法能令眾生得道，皆教令得。是菩薩住此禪波羅蜜中，能生一切陀羅尼門，得四無礙智、報得神通。是菩薩終不入母人胞胎，終不受五欲，無生不生；雖生，不為生法所污。何以故？是菩薩見一切作法如幻，而利益眾生，亦不得眾生及一切法，教眾生令得無所得處；是世俗法故，非第一實義。住是禪波羅蜜，一切行禪、定、解脫、三昧，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離禪波羅蜜。是菩薩行如是道種智時，得一切種智，斷一切煩惱習；斷已，自益其身，亦益他人；自益益他已，為一切世間天及人、阿修羅作福田。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，能具足無相禪波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住無相、無作、無得法中，修具足般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住無相、無作、無得法中，修具足般若波羅蜜？」

「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，於諸法不見定實相。是菩薩見色不定、非實相，乃至見識不定、非實相。不見色生，乃至不見識生；若不見色生乃至不見識生，一切法若有漏、若無漏，不見來處、不見去處、亦不見集處。如是觀時，不得色性乃至識性，亦不得有漏、無漏法性。是菩薩行般若波羅蜜時，信解一切諸法無所有相。如是信解已，行內空乃至無法有法空，於諸法無所著若色，若受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩行無所有般若波羅蜜，能具足菩薩道，所謂六波羅蜜，乃至三十七助道法，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、三十二相、八十隨形好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，於諸法不見定實相。是菩薩見色不定、非實相，乃至見識不定、非實相。不見色生，乃至不見識生；若不見色生乃至不見識生，一切法若有漏、若無漏，不見來處、不見去處、亦不見集處。如是觀時，不得色性乃至識性，亦不得有漏、無漏法性。是菩薩行般若波羅蜜時，信解一切諸法無所有相。如是信解已，行內空乃至無法有法空，於諸法無所著若色，若受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩行無所有般若波羅蜜，能具足菩薩道，所謂六波羅蜜，乃至三十七助道法，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、三十二相、八十隨形好。

「是菩薩住空淨佛道中，所謂六波羅蜜、三十七助道法、報得神通，以是法饒益眾生：宜以布施攝，教令布施；宜以戒攝，教令持戒；宜以禪定、智慧、解脫、解脫知見攝，教令修禪定、智慧、解脫、解脫知見；宜以諸道法教者，教令得須陀洹果、得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道；宜以佛道化者，教令得菩薩道，具足佛道——如是等，隨其所應道地而教化之，各令得所。是菩薩現種種神通力時，過無量恒河沙國土，度脫眾生，隨其所須，皆化給之，各令滿足。從一國土至一國土，見淨妙國土，以自莊嚴己佛國土。譬如他化自在天中，資生所須，隨意自至；亦如諸淨佛國，離於求欲。是人以是報得檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，報得五神通，行菩薩道種智，成就一切功德，當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩住空淨佛道中，所謂六波羅蜜、三十七助道法、報得神通，以是法饒益眾生：宜以布施攝，教令布施；宜以戒攝，教令持戒；宜以禪定、智慧、解脫、解脫知見攝，教令修禪定、智慧、解脫、解脫知見；宜以諸道法教者，教令得須陀洹果、得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道；宜以佛道化者，教令得菩薩道，具足佛道——如是等，隨其所應道地而教化之，各令得所。是菩薩現種種神通力時，過無量恒河沙國土，度脫眾生，隨其所須，皆化給之，各令滿足。從一國土至一國土，見淨妙國土，以自莊嚴己佛國土。譬如他化自在天中，資生所須，隨意自至；亦如諸淨佛國，離於求欲。是人以是報得檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，報得五神通，行菩薩道種智，成就一切功德，當得阿耨多羅三藐三菩提。

「是菩薩爾時不受色法乃至識，不受一切法若善若不善、若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，如是一切法皆不受。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，國土一切所有資生之物皆無有主。何以故？是菩薩行一切法不受，以不可得故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩無相法中，能具足般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩爾時不受色法乃至識，不受一切法若善若不善、若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，如是一切法皆不受。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，國土一切所有資生之物皆無有主。何以故？是菩薩行一切法不受，以不可得故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩無相法中，能具足般若波羅蜜。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

問者、答者俱言「無所有」，云何分別知是問、是答？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問者、答者俱言「無所有」，云何分別知是問、是答？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

所言法雖一而心異——問者以著心問，答者以無著心答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言法雖一而心異——問者以著心問，答者以無著心答。

須菩提意謂：無所有中不應發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提意謂：無所有中不應發心。

須菩提為聽者著心故作是問。諸法空中，不見菩薩發心者，不見眾生可利益者，不見阿耨多羅三藐三菩提，是故於無所有法中作難者：「若一切法無所有性，菩薩見何利故發心？」須菩提於菩薩、眾生、阿耨多羅三藐三菩提中不疑，但問無所有法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提為聽者著心故作是問。諸法空中，不見菩薩發心者，不見眾生可利益者，不見阿耨多羅三藐三菩提，是故於無所有法中作難者：「若一切法無所有性，菩薩見何利故發心？」須菩提於菩薩、眾生、阿耨多羅三藐三菩提中不疑，但問無所有法。

佛答：「正以無所有、空故能發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「正以無所有、空故能發心。」

若無所有、空，菩薩、眾生、阿耨多羅三藐三菩提亦皆空、無所有，云何起難？若眾生、菩薩及阿耨多羅三藐三菩提離無所有、空者，可有是難。如先說：「畢竟空於諸法無所障礙，何妨發心？」佛還以無所有、空破須菩提所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無所有、空，菩薩、眾生、阿耨多羅三藐三菩提亦皆空、無所有，云何起難？若眾生、菩薩及阿耨多羅三藐三菩提離無所有、空者，可有是難。如先說：「畢竟空於諸法無所障礙，何妨發心？」佛還以無所有、空破須菩提所問。

亦復自說因緣：「須菩提！著心者難得解脫。」是人從無始生死中來以一切煩惱故深著諸法，聞有亦著，聞空亦著，得失亦著；如是眾生難可勉出。是故菩薩發無上道心，自以相好嚴身，得梵音聲，有大威德，知眾生三世心根本，以種種神通力、因緣、譬喻，為說無所有法、空解脫門，引導其心。眾生見如是希有事，即時其心柔軟，信佛受法。是故經說：「著有者難得解脫；有所得者，無道、無果、無阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復自說因緣：「須菩提！著心者難得解脫。」是人從無始生死中來以一切煩惱故深著諸法，聞有亦著，聞空亦著，得失亦著；如是眾生難可勉出。是故菩薩發無上道心，自以相好嚴身，得梵音聲，有大威德，知眾生三世心根本，以種種神通力、因緣、譬喻，為說無所有法、空解脫門，引導其心。眾生見如是希有事，即時其心柔軟，信佛受法。是故經說：「著有者難得解脫；有所得者，無道、無果、無阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提問：「世尊！若有所得者，無道、無果、無阿耨多羅三藐三菩提；無所得者有道、有果不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「世尊！若有所得者，無道、無果、無阿耨多羅三藐三菩提；無所得者有道、有果不？」

佛答：「無所有即是道、即是果、即是阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「無所有即是道、即是果、即是阿耨多羅三藐三菩提。」

若人不分別是有所得、是無所得，入諸法實相畢竟空中，是亦無所得，即是道、即是果、即是阿耨多羅三藐三菩提，不破壞諸法實相故。法性即是諸法實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不分別是有所得、是無所得，入諸法實相畢竟空中，是亦無所得，即是道、即是果、即是阿耨多羅三藐三菩提，不破壞諸法實相故。法性即是諸法實相。

須菩提意謂：法性，正行、邪行常不可破壞，何以佛言「不壞法性是道、是果」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提意謂：法性，正行、邪行常不可破壞，何以佛言「不壞法性是道、是果」？

佛答：「法性雖不可破壞，眾生邪行故名為破壞。」如虛空，雲霧土塵雖不能染，亦名不淨。如人實欲染污虛空，是人為欲染污法性，無是事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「法性雖不可破壞，眾生邪行故名為破壞。」如虛空，雲霧土塵雖不能染，亦名不淨。如人實欲染污虛空，是人為欲染污法性，無是事故。

佛說譬喻：「若人欲壞法性，是人為欲於無所有法中得道、得果、得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說譬喻：「若人欲壞法性，是人為欲於無所有法中得道、得果、得阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛：「若無所有即是道，云何有十地等諸菩薩法？」如經廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛：「若無所有即是道，云何有十地等諸菩薩法？」如經廣說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

此事佛已先答，所謂：「若法空，菩薩見何事故發心？」今言：「若法空，云何有初地等？」佛皆以空答，今須菩提何以更問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此事佛已先答，所謂：「若法空，菩薩見何事故發心？」今言：「若法空，云何有初地等？」佛皆以空答，今須菩提何以更問？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

以眾生著心難解故更問。是眾中，有新發意菩薩，聞是諸法實相空，即生著心，佛破其著，亦著所破法。須菩提為是人故更問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以眾生著心難解故更問。是眾中，有新發意菩薩，聞是諸法實相空，即生著心，佛破其著，亦著所破法。須菩提為是人故更問。

佛答須菩提：「以無所得故有初地，乃至般涅槃後舍利得供養。」有所著中，不可說初地及諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答須菩提：「以無所得故有初地，乃至般涅槃後舍利得供養。」有所著中，不可說初地及諸功德。

亦以無所得因緣故，從布施乃至諸神通無有差別，無有差別故不應難！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦以無所得因緣故，從布施乃至諸神通無有差別，無有差別故不應難！

須菩提復問：「云何無所得布施乃至諸神通無有差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復問：「云何無所得布施乃至諸神通無有差別？」

佛答：「菩薩從初發心已來，似阿耨多羅三藐三菩提寂滅相，布施畢竟空，所謂不得施者、受者、財物而行布施，如是布施中無有分別；乃至不得菩提而得阿耨多羅三藐三菩提，亦如是。是名菩薩行無所得般若波羅蜜。行是無所得般若波羅蜜，魔、若魔天不能破壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「菩薩從初發心已來，似阿耨多羅三藐三菩提寂滅相，布施畢竟空，所謂不得施者、受者、財物而行布施，如是布施中無有分別；乃至不得菩提而得阿耨多羅三藐三菩提，亦如是。是名菩薩行無所得般若波羅蜜。行是無所得般若波羅蜜，魔、若魔天不能破壞。」

一念中行六波羅蜜者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念中行六波羅蜜者。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

須菩提何以故問「一念中行六波羅蜜等諸功德」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提何以故問「一念中行六波羅蜜等諸功德」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

須菩提從佛聞般若波羅蜜甚深無所有相，於諸法中無礙相；若爾者，則無所不能、無事不作，云何菩薩一念中能攝六波羅蜜乃至八十隨形好？初發心時，以著有無心重故，漸漸次第行；今有無悉捨故，無所不能，是故問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提從佛聞般若波羅蜜甚深無所有相，於諸法中無礙相；若爾者，則無所不能、無事不作，云何菩薩一念中能攝六波羅蜜乃至八十隨形好？初發心時，以著有無心重故，漸漸次第行；今有無悉捨故，無所不能，是故問。

佛答：「菩薩不離般若波羅蜜行布施等諸功德，無障礙故，能一念中行。」若遠離般若波羅蜜，則漸漸次第行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「菩薩不離般若波羅蜜行布施等諸功德，無障礙故，能一念中行。」若遠離般若波羅蜜，則漸漸次第行。

須菩提問：「云何名不遠離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「云何名不遠離？」

佛答：「菩薩不以二相行布施等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「菩薩不以二相行布施等。」

復問：「云何不以二相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「云何不以二相？」

佛答：「菩薩行般若波羅蜜時，欲具足檀波羅蜜，於布施一念中攝一切善法。」如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「菩薩行般若波羅蜜時，欲具足檀波羅蜜，於布施一念中攝一切善法。」如先說。

何等是一念？所謂菩薩得無生法忍，斷一切煩惱，除諸憶想分別，安住無漏心中，布施一切。無漏心是無相相。菩薩住是心中，不見誰施、誰受、誰物，離一切相心布施；不見有一法，乃至阿耨多羅三藐三菩提尚不見，何況餘法！是名不二相。乃至八十隨形好，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等是一念？所謂菩薩得無生法忍，斷一切煩惱，除諸憶想分別，安住無漏心中，布施一切。無漏心是無相相。菩薩住是心中，不見誰施、誰受、誰物，離一切相心布施；不見有一法，乃至阿耨多羅三藐三菩提尚不見，何況餘法！是名不二相。乃至八十隨形好，亦如是。

須菩提更以異事問此義：「世尊！諸法無相、無作、無起，云何能具足檀波羅蜜等，乃至八十隨形好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提更以異事問此義：「世尊！諸法無相、無作、無起，云何能具足檀波羅蜜等，乃至八十隨形好？」

佛答：「菩薩無相、無作法中不取相故，無障礙心布施，須食與食等。」經中已委悉。又先品中亦廣說，是故更不解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「菩薩無相、無作法中不取相故，無障礙心布施，須食與食等。」經中已委悉。又先品中亦廣說，是故更不解。

無漏、無相六波羅蜜有二種：一者、得無生法忍菩薩所行，二者、未得無生法忍菩薩所行。得無生法忍菩薩所行，如此中所說。何以故？住無相、無漏心中，行布施等諸法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏、無相六波羅蜜有二種：一者、得無生法忍菩薩所行，二者、未得無生法忍菩薩所行。得無生法忍菩薩所行，如此中所說。何以故？住無相、無漏心中，行布施等諸法故。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

生身菩薩貪惜未除故，割截甚痛，是則為難；得無生法忍菩薩，如化人所作，割截無痛，有何恩分？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生身菩薩貪惜未除故，割截甚痛，是則為難；得無生法忍菩薩，如化人所作，割截無痛，有何恩分？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

得無生法忍菩薩，行是六波羅蜜為難！所以者何？得無生法忍寂滅心，應受涅槃樂，而捨此寂滅樂，入眾生中受種種身，或為賤人、或為畜生等，是則為難！生身菩薩，貪愛未除，著佛身故，以身布施；是為悕望，非清淨施，是故不如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無生法忍菩薩，行是六波羅蜜為難！所以者何？得無生法忍寂滅心，應受涅槃樂，而捨此寂滅樂，入眾生中受種種身，或為賤人、或為畜生等，是則為難！生身菩薩，貪愛未除，著佛身故，以身布施；是為悕望，非清淨施，是故不如。

復次，行無漏、無相六波羅蜜，是時能具足；有漏、有相則不能具足。是故能具足者有大恩分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行無漏、無相六波羅蜜，是時能具足；有漏、有相則不能具足。是故能具足者有大恩分。