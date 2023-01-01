大智度論釋大方便品第六十九之餘(卷八十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋大方便品第六十九之餘(卷八十三)

聖者龍樹菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「世尊！是門，利根菩薩摩訶薩所入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是門，利根菩薩摩訶薩所入。」

佛言：「鈍根菩薩亦可入是門，中根菩薩、散心菩薩亦可入是門；是門無礙，若菩薩摩訶薩一心學者皆入是門。懈怠、少精進、妄憶念、亂心者所不能入，精進、不懈怠、正憶念、攝心者能入。欲住阿鞞跋致地、欲逮一切種智者能入。是菩薩摩訶薩如般若波羅蜜所說當學，乃至如檀波羅蜜所說當學，是菩薩摩訶薩當得一切智。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，所有魔事欲起即滅。以是故，菩薩摩訶薩欲得方便力，當行般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩如是行、如是習、如是修般若波羅蜜，是時，無量阿僧祇國土中現在諸佛念是行般若波羅蜜菩薩。何以故？是般若波羅蜜中生過去、未來、現在諸佛故。以是故，菩薩摩訶薩應如是思惟：『過去、未來、現在諸佛所得法，我亦當得。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩應習般若波羅蜜！若如是習般若波羅蜜，疾得阿耨多羅三藐三菩提。以是故，菩薩摩訶薩常應不遠離薩婆若念。若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，乃至彈指頃，是菩薩福德甚多。若有人教三千大千世界中眾生自恣布施，教令持戒、禪定、智慧，教令得解脫、解脫知見，教令得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，不如是菩薩修般若波羅蜜乃至彈指頃。何以故？是般若波羅蜜中生布施、持戒、禪定、智慧、須陀洹果乃至辟支佛道；十方現在諸佛亦從般若波羅蜜中生，過去、未來諸佛亦從般若波羅蜜中生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「鈍根菩薩亦可入是門，中根菩薩、散心菩薩亦可入是門；是門無礙，若菩薩摩訶薩一心學者皆入是門。懈怠、少精進、妄憶念、亂心者所不能入，精進、不懈怠、正憶念、攝心者能入。欲住阿鞞跋致地、欲逮一切種智者能入。是菩薩摩訶薩如般若波羅蜜所說當學，乃至如檀波羅蜜所說當學，是菩薩摩訶薩當得一切智。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，所有魔事欲起即滅。以是故，菩薩摩訶薩欲得方便力，當行般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩如是行、如是習、如是修般若波羅蜜，是時，無量阿僧祇國土中現在諸佛念是行般若波羅蜜菩薩。何以故？是般若波羅蜜中生過去、未來、現在諸佛故。以是故，菩薩摩訶薩應如是思惟：『過去、未來、現在諸佛所得法，我亦當得。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩應習般若波羅蜜！若如是習般若波羅蜜，疾得阿耨多羅三藐三菩提。以是故，菩薩摩訶薩常應不遠離薩婆若念。若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，乃至彈指頃，是菩薩福德甚多。若有人教三千大千世界中眾生自恣布施，教令持戒、禪定、智慧，教令得解脫、解脫知見，教令得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，不如是菩薩修般若波羅蜜乃至彈指頃。何以故？是般若波羅蜜中生布施、持戒、禪定、智慧、須陀洹果乃至辟支佛道；十方現在諸佛亦從般若波羅蜜中生，過去、未來諸佛亦從般若波羅蜜中生故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩應薩婆若念行般若波羅蜜，若須臾時、若半日、若一日、若一月、若百日、若一歲、若百歲、若一劫、若百劫，乃至無量無邊阿僧祇劫，是菩薩修是般若波羅蜜福德甚多；勝於教十方恒河沙等世界中眾生布施、持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見，教令得須陀洹果乃至辟支佛道。何以故？諸佛從般若波羅蜜中生，說是布施、持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見，須陀洹果乃至辟支佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩應薩婆若念行般若波羅蜜，若須臾時、若半日、若一日、若一月、若百日、若一歲、若百歲、若一劫、若百劫，乃至無量無邊阿僧祇劫，是菩薩修是般若波羅蜜福德甚多；勝於教十方恒河沙等世界中眾生布施、持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見，教令得須陀洹果乃至辟支佛道。何以故？諸佛從般若波羅蜜中生，說是布施、持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見，須陀洹果乃至辟支佛道。

「若有菩薩摩訶薩如般若波羅蜜所說住，當知是菩薩摩訶薩是阿鞞跋致，為諸佛所念，如是方便力成就；當知是菩薩親近、供養無量千萬億諸佛，種善根，與善知識相隨，久行六波羅蜜，久修十八空、四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智；當知是菩薩住法王子地，滿足諸願，常不離諸佛，不離諸善根，從一佛國至一佛國；當知是菩薩辯才無盡，具足得陀羅尼，身色具足、受記具足故，為眾生受身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩摩訶薩如般若波羅蜜所說住，當知是菩薩摩訶薩是阿鞞跋致，為諸佛所念，如是方便力成就；當知是菩薩親近、供養無量千萬億諸佛，種善根，與善知識相隨，久行六波羅蜜，久修十八空、四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智；當知是菩薩住法王子地，滿足諸願，常不離諸佛，不離諸善根，從一佛國至一佛國；當知是菩薩辯才無盡，具足得陀羅尼，身色具足、受記具足故，為眾生受身。

「當知是菩薩善知字門、善知非字門，善於言、善於不言，善於一言、善於二言、善於多言，善知女語、善知男語，善知色乃至識，善知世間性、善知涅槃性，善知法相，善知有為相、善知無為相，善知有法、善知無法，善知自性、善知他性，善知合法、善知散法，善知相應法、善知不相應法、善知相應不相應法，善知如、善知不如，善知法性、善知法位，善知緣、善知無緣，善知陰、善知界、善知入，善知諦、善知十二因緣，善知禪、善知無量心、善知無色定，善知六波羅蜜、善知四念處乃至善知一切種智，善知有為性、善知無為性，善知有性、善知無性，善知色觀、善知受想行識觀乃至善知一切種智觀，善知色色相空、善知受想行識識相空乃至善知菩提菩提相空，善知捨道、善知不捨道，善知生、善知滅、善知住異，善知欲、善知瞋、善知癡，善知不欲、善知不瞋、善知不癡，善知見、善知不見，善知邪見、善知正見、善知一切見，善知名、善知色、善知名色，善知因緣、善知次第緣、善知緣緣、善知增上緣，善知行相，善知苦、善知集、善知滅、善知道，善知地獄、善知餓鬼、善知畜生、善知人、善知天，善知地獄趣、善知餓鬼趣、善知畜生趣、善知人趣、善知天趣，善知須陀洹、善知須陀洹果、善知須陀洹道，善知斯陀含、善知斯陀含果、善知斯陀含道，善知阿那含、善知阿那含果、善知阿那含道，善知阿羅漢、善知阿羅漢果、善知阿羅漢道，善知辟支佛、善知辟支佛果、善知辟支佛道，善知佛、善知一切智、善知一切智道，善知諸根、善知諸根具足，善知慧、善知疾慧、善知有力慧、善知利慧、善知出慧、善知達慧、善知廣慧、善知深慧、善知大慧、善知無等慧、善知寶慧，善知過去世、善知未來世、善知現在世，善知方便、善知待眾生，善知心、善知深心，善知義、善知語，善知分別三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是菩薩善知字門、善知非字門，善於言、善於不言，善於一言、善於二言、善於多言，善知女語、善知男語，善知色乃至識，善知世間性、善知涅槃性，善知法相，善知有為相、善知無為相，善知有法、善知無法，善知自性、善知他性，善知合法、善知散法，善知相應法、善知不相應法、善知相應不相應法，善知如、善知不如，善知法性、善知法位，善知緣、善知無緣，善知陰、善知界、善知入，善知諦、善知十二因緣，善知禪、善知無量心、善知無色定，善知六波羅蜜、善知四念處乃至善知一切種智，善知有為性、善知無為性，善知有性、善知無性，善知色觀、善知受想行識觀乃至善知一切種智觀，善知色色相空、善知受想行識識相空乃至善知菩提菩提相空，善知捨道、善知不捨道，善知生、善知滅、善知住異，善知欲、善知瞋、善知癡，善知不欲、善知不瞋、善知不癡，善知見、善知不見，善知邪見、善知正見、善知一切見，善知名、善知色、善知名色，善知因緣、善知次第緣、善知緣緣、善知增上緣，善知行相，善知苦、善知集、善知滅、善知道，善知地獄、善知餓鬼、善知畜生、善知人、善知天，善知地獄趣、善知餓鬼趣、善知畜生趣、善知人趣、善知天趣，善知須陀洹、善知須陀洹果、善知須陀洹道，善知斯陀含、善知斯陀含果、善知斯陀含道，善知阿那含、善知阿那含果、善知阿那含道，善知阿羅漢、善知阿羅漢果、善知阿羅漢道，善知辟支佛、善知辟支佛果、善知辟支佛道，善知佛、善知一切智、善知一切智道，善知諸根、善知諸根具足，善知慧、善知疾慧、善知有力慧、善知利慧、善知出慧、善知達慧、善知廣慧、善知深慧、善知大慧、善知無等慧、善知寶慧，善知過去世、善知未來世、善知現在世，善知方便、善知待眾生，善知心、善知深心，善知義、善知語，善知分別三乘。

「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜、生般若波羅蜜、修般若波羅蜜，得如是等利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜、生般若波羅蜜、修般若波羅蜜，得如是等利益。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

須菩提意：以四種門雖安隱，以甚深故，利根者乃得入。佛答：「無不入者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提意：以四種門雖安隱，以甚深故，利根者乃得入。佛答：「無不入者。」

須菩提明智慧利根者能入，佛意：但一心精進欲學者可入。譬如熱時，清涼池，有目有足皆可入；雖近，不欲入者則不入。四門、般若波羅蜜池亦如是，四方眾生無有遮者。不懈怠者是正精進，不妄念者是正念，不亂心者是正定，如等四門是正見，正見等安住是戒行——此八聖道能得般若波羅蜜。須菩提小乘智短故，但說「利根者能入」；佛大乘大智故，說「雖中根、鈍根，八法和合故，能入是四門」。佛此中以大悲氣故說「中根、鈍根皆可得入」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提明智慧利根者能入，佛意：但一心精進欲學者可入。譬如熱時，清涼池，有目有足皆可入；雖近，不欲入者則不入。四門、般若波羅蜜池亦如是，四方眾生無有遮者。不懈怠者是正精進，不妄念者是正念，不亂心者是正定，如等四門是正見，正見等安住是戒行——此八聖道能得般若波羅蜜。須菩提小乘智短故，但說「利根者能入」；佛大乘大智故，說「雖中根、鈍根，八法和合故，能入是四門」。佛此中以大悲氣故說「中根、鈍根皆可得入」。

若菩薩能如般若所說六波羅蜜學，不久當得薩婆若。如聲聞法中，不但以正見得道，以八分合行故；大乘法亦如是，不但學般若故得薩婆若，與五波羅蜜合故得。是故說：「菩薩如所說般若波羅蜜，當學得一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩能如般若所說六波羅蜜學，不久當得薩婆若。如聲聞法中，不但以正見得道，以八分合行故；大乘法亦如是，不但學般若故得薩婆若，與五波羅蜜合故得。是故說：「菩薩如所說般若波羅蜜，當學得一切智。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

上說「但般若能至一切種智」，今何以言「與五波羅蜜合故得至」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上說「但般若能至一切種智」，今何以言「與五波羅蜜合故得至」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

常說與六波羅蜜合故得至。或時有清淨佛國，但聞實相得至薩婆若，不用次第行諸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常說與六波羅蜜合故得至。或時有清淨佛國，但聞實相得至薩婆若，不用次第行諸波羅蜜。

此中說菩薩得薩婆若，則般若功報已足。今但讚行般若人力勢，如經中說：「是菩薩行般若，所有魔事起即滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說菩薩得薩婆若，則般若功報已足。今但讚行般若人力勢，如經中說：「是菩薩行般若，所有魔事起即滅。」

從上「諸佛所念」來至此，皆是讚菩薩行般若功德，乃至「分別善知三乘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從上「諸佛所念」來至此，皆是讚菩薩行般若功德，乃至「分別善知三乘」。

善知字門者，如文字陀羅尼中說。非字名如、法性、實際，此中無文字。略說義，是菩薩無量福德力故，善知二法：世間及涅槃。若厭世苦，則念涅槃；若欲沒涅槃，還念世間。集諸福德道故，善知字；破福德中顛倒故，善知無字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知字門者，如文字陀羅尼中說。非字名如、法性、實際，此中無文字。略說義，是菩薩無量福德力故，善知二法：世間及涅槃。若厭世苦，則念涅槃；若欲沒涅槃，還念世間。集諸福德道故，善知字；破福德中顛倒故，善知無字。

語、不語亦如是。一語者，以是一語能分別多少淨語、不淨語。一語、二語、多語，男語、女語等，音聲各異。菩薩善知是事故能伏諸邪道及諸豪勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語、不語亦如是。一語者，以是一語能分別多少淨語、不淨語。一語、二語、多語，男語、女語等，音聲各異。菩薩善知是事故能伏諸邪道及諸豪勝。

善知色乃至識二種相，若常、若無常，如先說。善知捨道者，菩薩從一地至一地，捨下地不憂，得上地不貪。不捨道者，住是地中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知色乃至識二種相，若常、若無常，如先說。善知捨道者，菩薩從一地至一地，捨下地不憂，得上地不貪。不捨道者，住是地中。

邪見；次世間正見；一切見：學、無學等諸見。行者，十六行。善知須陀洹者，人也；須陀洹道者，見諦道也；須陀洹果，第十六心、心數法及無漏戒等諸法。乃至佛亦如是。善知諸根者，善分別二十二根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見；次世間正見；一切見：學、無學等諸見。行者，十六行。善知須陀洹者，人也；須陀洹道者，見諦道也；須陀洹果，第十六心、心數法及無漏戒等諸法。乃至佛亦如是。善知諸根者，善分別二十二根。

有人言：觀可度眾生根有利鈍，具足者可度，不具足者未可度。又菩薩亦自知善根具足、不具足；如鳥子自知毛羽具足，爾乃可飛。慧者，一切智慧總相。疾慧者，速知諸法。有人雖疾而智力不強，如馬雖疾而力弱；有人雖有強智力而不利，譬如鈍斧雖有大力，不能破物。出慧者，於種種難中能自拔出，亦能於諸煩惱中自拔出三界入涅槃。達慧者，究盡通達，於佛法中乃至漏盡、得涅槃，破壞諸法到法性中。廣慧者，道俗種種經書論議，於佛法中有無，無不悉知。深慧者，觀一切法無量、無相、不可思議。世間深智慧者，能知久遠事，利中有衰、衰中有利。大慧者，總具上諸慧名為大。又復一切眾生中佛為大，諸法中般若為大；知佛、信法，與大法和合，故名為大。無等慧者，於般若中不著般若，能如是深入，更無異法可喻。復次，菩薩漸漸行道，到不可思議性中，無有與等者，故名無等。寶慧者，如如意寶，自無定色，隨前物而變；般若亦如是，自無定相，隨諸法行。又如如意珠，隨願皆得；般若亦如是，有人行者能得佛願，何況餘者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：觀可度眾生根有利鈍，具足者可度，不具足者未可度。又菩薩亦自知善根具足、不具足；如鳥子自知毛羽具足，爾乃可飛。慧者，一切智慧總相。疾慧者，速知諸法。有人雖疾而智力不強，如馬雖疾而力弱；有人雖有強智力而不利，譬如鈍斧雖有大力，不能破物。出慧者，於種種難中能自拔出，亦能於諸煩惱中自拔出三界入涅槃。達慧者，究盡通達，於佛法中乃至漏盡、得涅槃，破壞諸法到法性中。廣慧者，道俗種種經書論議，於佛法中有無，無不悉知。深慧者，觀一切法無量、無相、不可思議。世間深智慧者，能知久遠事，利中有衰、衰中有利。大慧者，總具上諸慧名為大。又復一切眾生中佛為大，諸法中般若為大；知佛、信法，與大法和合，故名為大。無等慧者，於般若中不著般若，能如是深入，更無異法可喻。復次，菩薩漸漸行道，到不可思議性中，無有與等者，故名無等。寶慧者，如如意寶，自無定色，隨前物而變；般若亦如是，自無定相，隨諸法行。又如如意珠，隨願皆得；般若亦如是，有人行者能得佛願，何況餘者！

過去已滅、未來未起，不得言有、不得言無，於是中能行實相，是名善知。現在法念念生滅故不可知，而能通達，是名善知現在世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去已滅、未來未起，不得言有、不得言無，於是中能行實相，是名善知。現在法念念生滅故不可知，而能通達，是名善知現在世。

方便名欲成辦其事，能具足因緣多少得所，於中不令有失。如菩薩雖行空，不證實際；雖行福德，亦復不著。待眾生者，如估客、大將雖乘駃馬能疾到所止，故待眾人；菩薩亦如是，乘智慧駃馬，雖能疾入涅槃，亦待眾生故不入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便名欲成辦其事，能具足因緣多少得所，於中不令有失。如菩薩雖行空，不證實際；雖行福德，亦復不著。待眾生者，如估客、大將雖乘駃馬能疾到所止，故待眾人；菩薩亦如是，乘智慧駃馬，雖能疾入涅槃，亦待眾生故不入。

善知眾生種種善惡心。深心者，現在雖惡，其本則好；如父母撾子，外惡內善；如佛度鴦崛魔羅，知其淺心雖惡，深心實善。菩薩觀眾生信等五善根，從深心中來，是時可度。義者有二，亦法、亦名。語者語言，以名字名物。得義無礙、法無礙故，名善知義。辭無礙、樂說無礙故，名善知語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知眾生種種善惡心。深心者，現在雖惡，其本則好；如父母撾子，外惡內善；如佛度鴦崛魔羅，知其淺心雖惡，深心實善。菩薩觀眾生信等五善根，從深心中來，是時可度。義者有二，亦法、亦名。語者語言，以名字名物。得義無礙、法無礙故，名善知義。辭無礙、樂說無礙故，名善知語。

菩薩住是二善知中，能以三乘度眾生，是名善知分別三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是二善知中，能以三乘度眾生，是名善知分別三乘。

如是難解故解說，易解者不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是難解故解說，易解者不說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以故先說「善知色乃至識」，後說「知眾、界、入」？何以先說「善知緣」，後說「因、次第、緣、增上」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故先說「善知色乃至識」，後說「知眾、界、入」？何以先說「善知緣」，後說「因、次第、緣、增上」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

先廣說，後略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先廣說，後略說。

復有人言：「先五眾有三種：善、不善、無記。戒眾等五，亦名為五眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人言：「先五眾有三種：善、不善、無記。戒眾等五，亦名為五眾。」

緣，先略說，後廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣，先略說，後廣說。

大智度論釋三慧品第七十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋三慧品第七十

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜？云何生般若波羅蜜？云何修般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜？云何生般若波羅蜜？云何修般若波羅蜜？」

佛言：「色寂滅故，色空故，色虛誑故，色不堅實故，應行般若波羅蜜。受、想、行、識亦如是。如汝所問：『云何生般若波羅蜜？』如虛空生故，應生般若波羅蜜。如汝所問：『云何修般若波羅蜜？』修諸法破壞故，應修般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色寂滅故，色空故，色虛誑故，色不堅實故，應行般若波羅蜜。受、想、行、識亦如是。如汝所問：『云何生般若波羅蜜？』如虛空生故，應生般若波羅蜜。如汝所問：『云何修般若波羅蜜？』修諸法破壞故，應修般若波羅蜜。」

須菩提言：「世尊！行般若波羅蜜、生般若波羅蜜、修般若波羅蜜，應幾時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！行般若波羅蜜、生般若波羅蜜、修般若波羅蜜，應幾時？」

佛言：「從初發意乃至坐道場，應行、應生、應修般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從初發意乃至坐道場，應行、應生、應修般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！次第心應行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！次第心應行般若波羅蜜？」

佛言：「常不捨薩婆若心，不令餘念得入，為行般若波羅蜜、為生般若波羅蜜、為修般若波羅蜜。若心、心數法不行故，為行般若波羅蜜、為生般若波羅蜜、為修般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「常不捨薩婆若心，不令餘念得入，為行般若波羅蜜、為生般若波羅蜜、為修般若波羅蜜。若心、心數法不行故，為行般若波羅蜜、為生般若波羅蜜、為修般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩修般若波羅蜜，當得薩婆若不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩修般若波羅蜜，當得薩婆若不？」

佛言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不。」

「世尊！不修般若波羅蜜，得薩婆若不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不修般若波羅蜜，得薩婆若不？」

佛言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不。」

「世尊！修不修，得薩婆若不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修不修，得薩婆若不？」

佛言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不。」

「世尊！非修非不修，得薩婆若不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！非修非不修，得薩婆若不？」

佛言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不。」

「世尊！若不爾，云何當得薩婆若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不爾，云何當得薩婆若？」

佛言：「菩薩摩訶薩得薩婆若，如如相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩得薩婆若，如如相。」

「世尊！云何如如相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如如相？」

「如實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如實際。」

「云何如實際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何如實際？」

「如法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如法性。」

「云何如法性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何如法性？」

「如我性、眾生性、壽命性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我性、眾生性、壽命性。」

「世尊！云何我性、眾生性、壽命性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何我性、眾生性、壽命性？」

佛告須菩提：「於汝意云何？我、眾生、壽命法可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何？我、眾生、壽命法可得不？」

須菩提言：「不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不可得。」

佛言：「若我、眾生、壽命不可得，云何當說有我性、眾生性、壽命性？若般若波羅蜜中不說有一切法，當得一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若我、眾生、壽命不可得，云何當說有我性、眾生性、壽命性？若般若波羅蜜中不說有一切法，當得一切種智。」

須菩提言：「世尊！但般若波羅蜜是不可說？禪波羅蜜乃至檀波羅蜜亦不可說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！但般若波羅蜜是不可說？禪波羅蜜乃至檀波羅蜜亦不可說？」

佛告須菩提：「般若波羅蜜不可說，檀波羅蜜乃至一切法——若有為、若無為，若聲聞法、若辟支佛法、若菩薩法、若佛法，亦不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「般若波羅蜜不可說，檀波羅蜜乃至一切法——若有為、若無為，若聲聞法、若辟支佛法、若菩薩法、若佛法，亦不可說。」

「世尊！若一切法不可說，云何說是地獄、是畜生、是餓鬼、是人、是天，是須陀洹、是斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，是諸佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若一切法不可說，云何說是地獄、是畜生、是餓鬼、是人、是天，是須陀洹、是斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，是諸佛？」

佛告須菩提：「於汝意云何？是眾生名字實可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何？是眾生名字實可得不？」

「世尊！不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不可得。」

佛言：「若眾生不可得，云何當說有地獄、餓鬼、畜生、人、天、須陀洹乃至佛？如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應當學一切法不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若眾生不可得，云何當說有地獄、餓鬼、畜生、人、天、須陀洹乃至佛？如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應當學一切法不可說。」

須菩提言：「世尊！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時，應學色、受、想、行、識，乃至應學一切種智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時，應學色、受、想、行、識，乃至應學一切種智？」

佛告須菩提：「是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時，應學色不增不減，乃至應學一切種智不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時，應學色不增不減，乃至應學一切種智不增不減。」

須菩提言：「世尊！云何色不增不減學？乃至一切種智不增不減學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！云何色不增不減學？乃至一切種智不增不減學？」

佛言：「不生不滅故學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不生不滅故學。」

「世尊！云何名不生不滅學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名不生不滅學？」

佛言：「不起不作諸行業若有、若無故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不起不作諸行業若有、若無故。」

「世尊！云何不起不作諸行業若有、若無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何不起不作諸行業若有、若無？」

佛言：「觀諸法自相空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀諸法自相空故。」

「世尊！云何應觀諸法自相空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何應觀諸法自相空？」

佛言：「應觀色、色相空，應觀受想行識、識相空；應觀眼、眼相空，乃至意，色乃至法，眼識界乃至意識界、意識界相空；應觀內空、內空相空，乃至應觀自相空、自相空相空；應觀四禪、四禪相空，乃至滅受想定、滅受想定相空；應觀四念處、四念處相空，乃至阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提相空。如是，須菩提！菩薩行般若波羅蜜時，應行諸法自相空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應觀色、色相空，應觀受想行識、識相空；應觀眼、眼相空，乃至意，色乃至法，眼識界乃至意識界、意識界相空；應觀內空、內空相空，乃至應觀自相空、自相空相空；應觀四禪、四禪相空，乃至滅受想定、滅受想定相空；應觀四念處、四念處相空，乃至阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提相空。如是，須菩提！菩薩行般若波羅蜜時，應行諸法自相空。」

「世尊！若色、色相空，乃至阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提相空，云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若色、色相空，乃至阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提相空，云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜？」

佛言：「不行，是名行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不行，是名行般若波羅蜜。」

「世尊！云何不行是行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何不行是行般若波羅蜜？」

佛言：「般若波羅蜜不可得故，菩薩不可得，行亦不可得，行者、行法、行處亦不可得故，是名菩薩摩訶薩行不行般若波羅蜜，一切諸戲論不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「般若波羅蜜不可得故，菩薩不可得，行亦不可得，行者、行法、行處亦不可得故，是名菩薩摩訶薩行不行般若波羅蜜，一切諸戲論不可得故。」

「世尊！若不行是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，從初發意菩薩，云何行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不行是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，從初發意菩薩，云何行般若波羅蜜？」

「須菩提！菩薩從初發意已來，應學空無所得法。是菩薩用無所得法故布施、持戒、忍辱、精進、禪定，以無所得法故修智慧，乃至一切種智亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩從初發意已來，應學空無所得法。是菩薩用無所得法故布施、持戒、忍辱、精進、禪定，以無所得法故修智慧，乃至一切種智亦如是。」

須菩提白佛言：「世尊！云何名有所得？云何名無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何名有所得？云何名無所得？」

佛告須菩提：「諸有二者，是有所得；無有二者，是無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「諸有二者，是有所得；無有二者，是無所得。」

「世尊！何等是二有所得？何等是不二無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何等是二有所得？何等是不二無所得？」

佛言：「眼、色為二，乃至意、法為二，乃至阿耨多羅三藐三菩提、佛為二，是名為二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「眼、色為二，乃至意、法為二，乃至阿耨多羅三藐三菩提、佛為二，是名為二。」

「世尊！從有所得中無所得？從無所得中無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！從有所得中無所得？從無所得中無所得？」

佛言：「不從有所得中無所得，不從無所得中無所得。須菩提！有所得、無所得平等，是名無所得。如是，須菩提！菩薩摩訶薩於有所得、無所得平等法中應學！須菩提！菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜，是名無所得者，無有過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不從有所得中無所得，不從無所得中無所得。須菩提！有所得、無所得平等，是名無所得。如是，須菩提！菩薩摩訶薩於有所得、無所得平等法中應學！須菩提！菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜，是名無所得者，無有過失。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩行般若波羅蜜，不行有所得、不行無所得，云何從一地至一地，得一切種智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩行般若波羅蜜，不行有所得、不行無所得，云何從一地至一地，得一切種智？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不住有所得中，從一地至一地。何以故？有所得中住，不能從一地至一地。何以故？須菩提！無所得是般若波羅蜜相，無所得是阿耨多羅三藐三菩提相，無所得亦是行般若波羅蜜者相。須菩提！菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不住有所得中，從一地至一地。何以故？有所得中住，不能從一地至一地。何以故？須菩提！無所得是般若波羅蜜相，無所得是阿耨多羅三藐三菩提相，無所得亦是行般若波羅蜜者相。須菩提！菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜！」

須菩提白佛言：「世尊！若般若波羅蜜不可得，阿耨多羅三藐三菩提亦不可得，行般若波羅蜜者亦不可得，云何菩薩摩訶薩分別諸法相，是色，是受、想、行、識，乃至是阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若般若波羅蜜不可得，阿耨多羅三藐三菩提亦不可得，行般若波羅蜜者亦不可得，云何菩薩摩訶薩分別諸法相，是色，是受、想、行、識，乃至是阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不得色，不得受、想、行、識，乃至不得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不得色，不得受、想、行、識，乃至不得阿耨多羅三藐三菩提。」

「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，色不可得，乃至阿耨多羅三藐三菩提不可得，云何具足檀波羅蜜乃至具足般若波羅蜜，入菩薩法位中；入已，淨佛國土、成就眾生，得一切種智；得一切種智已，轉法輪、作佛事，度眾生生死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，色不可得，乃至阿耨多羅三藐三菩提不可得，云何具足檀波羅蜜乃至具足般若波羅蜜，入菩薩法位中；入已，淨佛國土、成就眾生，得一切種智；得一切種智已，轉法輪、作佛事，度眾生生死？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩不為色故行般若波羅蜜，乃至不為阿耨多羅三藐三菩提故行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩不為色故行般若波羅蜜，乃至不為阿耨多羅三藐三菩提故行般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩為何事故行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩為何事故行般若波羅蜜？」

佛言：「無所為故行般若波羅蜜。何以故？一切諸法無所為、無所作，般若波羅蜜亦無所為、無所作，阿耨多羅三藐三菩提亦無所為、無所作，菩薩亦無所為、無所作。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜無所為、無所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無所為故行般若波羅蜜。何以故？一切諸法無所為、無所作，般若波羅蜜亦無所為、無所作，阿耨多羅三藐三菩提亦無所為、無所作，菩薩亦無所為、無所作。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜無所為、無所作。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

聽者聞種種讚般若功德，得善知一切事，而貴愛是般若波羅蜜，方便欲得。須菩提知眾人意，是故問佛：「世尊！云何行般若？云何生？云何修？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽者聞種種讚般若功德，得善知一切事，而貴愛是般若波羅蜜，方便欲得。須菩提知眾人意，是故問佛：「世尊！云何行般若？云何生？云何修？」

有人言：行者，在乾慧地；生者，得無生忍法；修者，得無生忍法後，以禪波羅蜜熏修般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：行者，在乾慧地；生者，得無生忍法；修者，得無生忍法後，以禪波羅蜜熏修般若。

佛答：五眾是一切世間心所行結縛處，涅槃是寂滅相。菩薩以般若波羅蜜利智慧力故，能破五眾，通達令空，即是涅槃寂滅相。從寂滅出，住六情中，還念寂滅相，知世間諸法皆是空、虛誑、不堅實，是名般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：五眾是一切世間心所行結縛處，涅槃是寂滅相。菩薩以般若波羅蜜利智慧力故，能破五眾，通達令空，即是涅槃寂滅相。從寂滅出，住六情中，還念寂滅相，知世間諸法皆是空、虛誑、不堅實，是名般若。

行般若，無定相故，不可得說若有、若無，言語道斷故。空如虛空，是故說「如虛空生」。又如虛空，虛空中無有法生，虛空亦不能有所生。所以者何？無法、無形、無觸，無作相故；般若波羅蜜亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行般若，無定相故，不可得說若有、若無，言語道斷故。空如虛空，是故說「如虛空生」。又如虛空，虛空中無有法生，虛空亦不能有所生。所以者何？無法、無形、無觸，無作相故；般若波羅蜜亦如是。

復有人言：有是虛空，但以常法、無作故不能生，是為定相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人言：有是虛空，但以常法、無作故不能生，是為定相。

摩訶衍中，虛空名無法，不得說常、不得說無常，不得言有、不得言無，非有非無亦不可得；滅諸戲論，無染無著，亦無文字。般若波羅蜜亦如是，能觀世間似如虛空。是名「生般若波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶衍中，虛空名無法，不得說常、不得說無常，不得言有、不得言無，非有非無亦不可得；滅諸戲論，無染無著，亦無文字。般若波羅蜜亦如是，能觀世間似如虛空。是名「生般若波羅蜜」。

菩薩得般若已，入甚深禪定，以般若力故，觀禪定及禪定緣皆破壞。何以故？般若波羅蜜捨一切法，不著相故。是名「修般若波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得般若已，入甚深禪定，以般若力故，觀禪定及禪定緣皆破壞。何以故？般若波羅蜜捨一切法，不著相故。是名「修般若波羅蜜」。

聽者作是念：「一切法皆有時節。」是故須菩提問：「般若波羅蜜應幾時行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽者作是念：「一切法皆有時節。」是故須菩提問：「般若波羅蜜應幾時行？」

佛答：「從初發心乃至坐道場應行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「從初發心乃至坐道場應行。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

菩薩從初發心，應行十地、六波羅蜜、三十七品一切善法，何以但說行般若？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩從初發心，應行十地、六波羅蜜、三十七品一切善法，何以但說行般若？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

須菩提但問般若故，佛答以行般若。又復是一切法皆與般若波羅蜜和合，以般若大故，不說餘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提但問般若故，佛答以行般若。又復是一切法皆與般若波羅蜜和合，以般若大故，不說餘法。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

般若波羅蜜無量無限，何以故以道場為限？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜無量無限，何以故以道場為限？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

先已答：是般若到佛心中轉名薩婆若。理雖一，名變故，言至道場應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先已答：是般若到佛心中轉名薩婆若。理雖一，名變故，言至道場應行。

菩薩至道場，發意已來所得諸法皆捨；得無礙解脫故，皆通達三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩至道場，發意已來所得諸法皆捨；得無礙解脫故，皆通達三世。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

彈指頃六十念，念念生滅，云何「一心常念薩婆若，不令餘念得入」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彈指頃六十念，念念生滅，云何「一心常念薩婆若，不令餘念得入」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

心有二種：一者、念念生滅心，二者、相續次第生，總名一心。以相續次第生故，雖多，名為一心。是時，不令貪、恚等心相續得入。何以故？貪、恚等心久住則能障般若波羅蜜，念少則不能為害。此為新發意菩薩故說。復有大菩薩，雖行餘諸善法，皆與般若和合，能令念念中餘心不入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心有二種：一者、念念生滅心，二者、相續次第生，總名一心。以相續次第生故，雖多，名為一心。是時，不令貪、恚等心相續得入。何以故？貪、恚等心久住則能障般若波羅蜜，念少則不能為害。此為新發意菩薩故說。復有大菩薩，雖行餘諸善法，皆與般若和合，能令念念中餘心不入。

菩薩多於般若中起種種戲論及諸邪心，是故佛教常念薩婆若，不令餘念得入。常念者，心無餘向，縱使死急事至，不忘薩婆若。般若波羅蜜行相者，所謂心、心數法不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩多於般若中起種種戲論及諸邪心，是故佛教常念薩婆若，不令餘念得入。常念者，心無餘向，縱使死急事至，不忘薩婆若。般若波羅蜜行相者，所謂心、心數法不行。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

凡夫人入無想定、若生無想天，聖人住有餘涅槃入滅盡定，一切聖人入無餘涅槃，心、心數法皆不行——是則心、心數法不行。菩薩行般若時，云何心、心數法不行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫人入無想定、若生無想天，聖人住有餘涅槃入滅盡定，一切聖人入無餘涅槃，心、心數法皆不行——是則心、心數法不行。菩薩行般若時，云何心、心數法不行？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是事阿毘曇中說，非大乘中義。小乘、大乘種種差別，如先說。是故不應以阿毘曇難摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是事阿毘曇中說，非大乘中義。小乘、大乘種種差別，如先說。是故不應以阿毘曇難摩訶衍。

復次，無相三昧中，色等諸相滅故名「無相」；以「無相」故，不應生心、心數法；此亦非無想定、滅盡定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，無相三昧中，色等諸相滅故名「無相」；以「無相」故，不應生心、心數法；此亦非無想定、滅盡定。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

無相義，佛種種說：或名見諦道——信行、法行為無相人，以疾故；或說無色定，想微細難覺故亦名無相；或以三解脫門中緣涅槃故名無相。是故不得但以無相故名心、心數法不行。乃至緣涅槃無相法，心、心數法不滅，何況緣有相法！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相義，佛種種說：或名見諦道——信行、法行為無相人，以疾故；或說無色定，想微細難覺故亦名無相；或以三解脫門中緣涅槃故名無相。是故不得但以無相故名心、心數法不行。乃至緣涅槃無相法，心、心數法不滅，何況緣有相法！

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

見諦道中、無色定中說無相可爾。若言「緣涅槃無相法」，是事不然！佛常種種讚歎涅槃無相、無量、不可思議法，即是「無相無緣法」，汝云何言緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諦道中、無色定中說無相可爾。若言「緣涅槃無相法」，是事不然！佛常種種讚歎涅槃無相、無量、不可思議法，即是「無相無緣法」，汝云何言緣？

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

滅男、女、色等相，故名無相，不言「無涅槃相」！行者取是涅槃相，生心、心數法，是名緣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅男、女、色等相，故名無相，不言「無涅槃相」！行者取是涅槃相，生心、心數法，是名緣！

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛說一切有為生法皆是魔網、虛誑、不實。若緣涅槃心、心數法是實，則失有為法虛誑相；若不實，不能見涅槃。是故汝言「涅槃有相可緣」，是事不爾！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切有為生法皆是魔網、虛誑、不實。若緣涅槃心、心數法是實，則失有為法虛誑相；若不實，不能見涅槃。是故汝言「涅槃有相可緣」，是事不爾！

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛自說涅槃法有三相，云何言無相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛自說涅槃法有三相，云何言無相？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是三相假名無實。何以故？破有為三相故說無生、無滅、無住無異，無為更無別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三相假名無實。何以故？破有為三相故說無生、無滅、無住無異，無為更無別相。

復次，生相，先已種種因緣破生，畢竟不可得故，云何有無生？離有為相，無為相不可得。是故無為但有名字，無有自相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，生相，先已種種因緣破生，畢竟不可得故，云何有無生？離有為相，無為相不可得。是故無為但有名字，無有自相。

復次，佛法真實寂滅無戲論；若涅槃有相，即是有定相可取，便是戲論，戲論故而生諍訟；若諍訟瞋恚，尚不得生天人中，何況涅槃！是故如佛說：「涅槃，無相、無量、不可思議，滅諸戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛法真實寂滅無戲論；若涅槃有相，即是有定相可取，便是戲論，戲論故而生諍訟；若諍訟瞋恚，尚不得生天人中，何況涅槃！是故如佛說：「涅槃，無相、無量、不可思議，滅諸戲論。」

此涅槃相，即是般若波羅蜜，是故不應有心、心數法。如先品說：「菩薩行般若，離心、非心相。」若有非心相，應當難言：「無心相云何行般若？」今離此二邊，故不應難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此涅槃相，即是般若波羅蜜，是故不應有心、心數法。如先品說：「菩薩行般若，離心、非心相。」若有非心相，應當難言：「無心相云何行般若？」今離此二邊，故不應難。

復次，先世無明顛倒邪見因緣故，得是身。是身中心、心數法雖有善，因緣生故無自性，虛誑、不實；是善心果報，受人天福樂，皆是無常故，能生大苦，亦是虛誑、不實，何況不善、無記心！因虛誑故，果亦虛誑。般若波羅蜜真故，心、心數法不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，先世無明顛倒邪見因緣故，得是身。是身中心、心數法雖有善，因緣生故無自性，虛誑、不實；是善心果報，受人天福樂，皆是無常故，能生大苦，亦是虛誑、不實，何況不善、無記心！因虛誑故，果亦虛誑。般若波羅蜜真故，心、心數法不行。

須菩提聞是「心、心數法不行」，故問佛：「世尊！修般若波羅蜜得薩婆若不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提聞是「心、心數法不行」，故問佛：「世尊！修般若波羅蜜得薩婆若不？」

佛言：「不。」何以故？修名常行積集，皆應是心、心數法力，是故言修。修尚不得，何況不修！修不修者，是般若無為法故不修，能觀實相故言修；二俱有過，故言不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不。」何以故？修名常行積集，皆應是心、心數法力，是故言修。修尚不得，何況不修！修不修者，是般若無為法故不修，能觀實相故言修；二俱有過，故言不。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若第三中有過，第四有何過，復言「不」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若第三中有過，第四有何過，復言「不」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

須菩提以取相著心問，故佛言「不」。以受「修不修」故有「非修非不修」，是故佛言「不」。若以不取相心說「非修非不修」，則無有過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提以取相著心問，故佛言「不」。以受「修不修」故有「非修非不修」，是故佛言「不」。若以不取相心說「非修非不修」，則無有過。

須菩提四種問，佛皆不聽，心惑故，復問世尊：「今云何當得薩婆若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提四種問，佛皆不聽，心惑故，復問世尊：「今云何當得薩婆若？」

佛答：「如如相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「如如相。」

如亦不解，是故佛言：「如實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如亦不解，是故佛言：「如實際。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

〈如品〉中，須菩提自善說如，今云何有疑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈如品〉中，須菩提自善說如，今云何有疑？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是如無一定相，是故不得不問；若如有一定相者，便應已解。是如甚深無量故，須菩提有處解、有處不解；譬如大水，有人入深者、入淺者，皆名入水，不得言入淺者不入水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是如無一定相，是故不得不問；若如有一定相者，便應已解。是如甚深無量故，須菩提有處解、有處不解；譬如大水，有人入深者、入淺者，皆名入水，不得言入淺者不入水。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以不以如喻實際，而以實際喻如？實際有何易解故譬喻？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以不以如喻實際，而以實際喻如？實際有何易解故譬喻？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

如、實際雖是一物，觀時異；如是諸法體性，實際是行者心取證。佛以須菩提得是實際為證，故以為譬喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如、實際雖是一物，觀時異；如是諸法體性，實際是行者心取證。佛以須菩提得是實際為證，故以為譬喻。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

常說「法性」次「如」，「實際」次「法性」，今「法性」何以在後？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常說「法性」次「如」，「實際」次「法性」，今「法性」何以在後？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

今欲以我性、眾生性說畢竟空故，轉次在後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今欲以我性、眾生性說畢竟空故，轉次在後。

復次，從見諦道、學道中能觀諸法如。無學道中煩惱盡故，定心作證；定心作證故，於一切總相、別相中通達，名為法性。諸法本生處名為性，是故以法性喻實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，從見諦道、學道中能觀諸法如。無學道中煩惱盡故，定心作證；定心作證故，於一切總相、別相中通達，名為法性。諸法本生處名為性，是故以法性喻實際。

法性有聲聞分、有大乘分；須菩提於聲聞分中不疑，大乘分中有疑故問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性有聲聞分、有大乘分；須菩提於聲聞分中不疑，大乘分中有疑故問。

佛欲以凡人所可解事為證，故言：「如我性、眾生性、壽命性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛欲以凡人所可解事為證，故言：「如我性、眾生性、壽命性。」

須菩提更無所問，佛欲結句故，反問須菩提：「於汝意云何？我法相實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提更無所問，佛欲結句故，反問須菩提：「於汝意云何？我法相實有不？」

須菩提得道，故言無。須陀洹尚不見我，何況阿羅漢！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提得道，故言無。須陀洹尚不見我，何況阿羅漢！

佛言：「汝以小乘鈍智尚不得我，何況佛！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝以小乘鈍智尚不得我，何況佛！」

佛以智慧求我不可得，云何可說？如我不可說有，一切法亦如是。菩薩能行是不可說法故，當得薩婆若。不可說者，不可分別若有、若無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以智慧求我不可得，云何可說？如我不可說有，一切法亦如是。菩薩能行是不可說法故，當得薩婆若。不可說者，不可分別若有、若無。

須菩提問：「世尊！諸法若不可分別，云何分別說有地獄等五道、須陀洹等諸聖道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「世尊！諸法若不可分別，云何分別說有地獄等五道、須陀洹等諸聖道？」

佛答：「眾生無有定法，但有假名字，云何當分別說有地獄等？」眾生及諸聖人，從分別眾生等故有諸道名，眾生實不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「眾生無有定法，但有假名字，云何當分別說有地獄等？」眾生及諸聖人，從分別眾生等故有諸道名，眾生實不可得。

「如是，須菩提！菩薩應如是學不可說般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，須菩提！菩薩應如是學不可說般若波羅蜜。」

須菩提問：「世尊！菩薩應學色等諸法，今何以言學一切法不可說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「世尊！菩薩應學色等諸法，今何以言學一切法不可說？」

佛答：「菩薩雖應學色等法，但應作不增不減故學。」不增不減義，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「菩薩雖應學色等法，但應作不增不減故學。」不增不減義，如先說。

此中佛自說得不增不減因緣：「若菩薩學不生不滅法，即是學不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛自說得不增不減因緣：「若菩薩學不生不滅法，即是學不增不減。」

須菩提問：「云何學不生不滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「云何學不生不滅？」

佛答：「不起不作諸行業若有、若無故。」有名三有：欲有、色有、無色有。無名斷滅邊，離八聖道強欲求滅。以是二事，凡夫人起諸行業若善、若不善。是菩薩知諸法實相，所謂不生不滅，是故不作三種業，不起業相應諸法，是名「無作解脫門」。不生不滅，是「無相解脫門」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「不起不作諸行業若有、若無故。」有名三有：欲有、色有、無色有。無名斷滅邊，離八聖道強欲求滅。以是二事，凡夫人起諸行業若善、若不善。是菩薩知諸法實相，所謂不生不滅，是故不作三種業，不起業相應諸法，是名「無作解脫門」。不生不滅，是「無相解脫門」。

復問世尊：「何等方便故，能不作不起諸行業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問世尊：「何等方便故，能不作不起諸行業？」

佛答：「若菩薩能觀諸法自相空，所謂色、色相空，乃至阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提相空，菩薩爾時能作二事：一、能不作不起諸行業，二、能於一切法中行自相空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「若菩薩能觀諸法自相空，所謂色、色相空，乃至阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提相空，菩薩爾時能作二事：一、能不作不起諸行業，二、能於一切法中行自相空。」

復問世尊：「若色等法自相空，云何菩薩應般若波羅蜜中行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問世尊：「若色等法自相空，云何菩薩應般若波羅蜜中行？」

佛答：「不行是名菩薩般若中行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「不行是名菩薩般若中行。」

此中自說因緣：「般若波羅蜜體不可得，行者、行法、行處不可得。」法空故，般若波羅蜜不可得，行處亦不可得；眾生空故，行者不可得。一切戲論不可得故，菩薩不行，名為般若波羅蜜行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中自說因緣：「般若波羅蜜體不可得，行者、行法、行處不可得。」法空故，般若波羅蜜不可得，行處亦不可得；眾生空故，行者不可得。一切戲論不可得故，菩薩不行，名為般若波羅蜜行。

須菩提問：「若不行是般若行者，初發心菩薩云何應行般若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「若不行是般若行者，初發心菩薩云何應行般若？」

須菩提意：若「不行為行」者，初發心菩薩心則迷悶；若「以行為行」者，是則顛倒，是故問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提意：若「不行為行」者，初發心菩薩心則迷悶；若「以行為行」者，是則顛倒，是故問。

佛答：「初發心菩薩應學無所得法。」無所得法即是無行。學名以方便力漸漸行，所謂布施時，以無所得法故應布施。諸法實相畢竟空，畢竟空中無有可得若有、若無；菩薩住如是智慧心中，應若多若少布施；布施物、與者、受者平等觀故，所謂皆不可得。乃至薩婆若亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「初發心菩薩應學無所得法。」無所得法即是無行。學名以方便力漸漸行，所謂布施時，以無所得法故應布施。諸法實相畢竟空，畢竟空中無有可得若有、若無；菩薩住如是智慧心中，應若多若少布施；布施物、與者、受者平等觀故，所謂皆不可得。乃至薩婆若亦如是。

須菩提作是念：「有所得故則是世間顛倒，無所得故即是涅槃。」是故問佛：「云何有所得？云何無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提作是念：「有所得故則是世間顛倒，無所得故即是涅槃。」是故問佛：「云何有所得？云何無所得？」

佛略答：「二相是有所得；無二相是無所得。」二相者，眼一、色一，兩一和合名為二。以眼故知是色，以色故知是眼，眼、色是相待法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛略答：「二相是有所得；無二相是無所得。」二相者，眼一、色一，兩一和合名為二。以眼故知是色，以色故知是眼，眼、色是相待法。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若不見色時亦有眼，云何眼不離色？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不見色時亦有眼，云何眼不離色？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

以曾見色故名為眼，今雖不觀色，以本為名。是故一切有為法皆屬因緣，因屬果，果屬緣，無有定自在者。乃至意、法，菩薩、佛，亦如是。凡夫無智，各各分別，作善、不善業；智者知是二法皆虛誑、屬因緣，不以是二為二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以曾見色故名為眼，今雖不觀色，以本為名。是故一切有為法皆屬因緣，因屬果，果屬緣，無有定自在者。乃至意、法，菩薩、佛，亦如是。凡夫無智，各各分別，作善、不善業；智者知是二法皆虛誑、屬因緣，不以是二為二。

須菩提問：「是二法即是有所得，不二法即是無所得。世尊！從有所得法中無所得？從無所得法中無所得？」為緣諸法取相行道故，得是畢竟空無所得？為不作緣不取相不行道故，得是畢竟空無所得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「是二法即是有所得，不二法即是無所得。世尊！從有所得法中無所得？從無所得法中無所得？」為緣諸法取相行道故，得是畢竟空無所得？為不作緣不取相不行道故，得是畢竟空無所得？

若有所得中無所得者，有所得即是顛倒，行顛倒云何得實？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有所得中無所得者，有所得即是顛倒，行顛倒云何得實？

若無所得中得無所得者，無所得即是無所有，無所有云何能生無所有？佛以二俱過故皆不聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無所得中得無所得者，無所得即是無所有，無所有云何能生無所有？佛以二俱過故皆不聽。

有所得、無所得二事皆能平等觀。平等即是畢竟空、無所得。因無所得破有所得，事既辦亦捨無所得。如是菩薩於有所得、無所得平等般若中應學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有所得、無所得二事皆能平等觀。平等即是畢竟空、無所得。因無所得破有所得，事既辦亦捨無所得。如是菩薩於有所得、無所得平等般若中應學。

若菩薩能如是學，是名真無所得者，無有過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩能如是學，是名真無所得者，無有過失。

從一地至一地，義亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一地至一地，義亦如是。

須菩提問：「世尊！若般若不可得、菩提不可得、菩薩不可得，云何菩薩學般若，分別諸法相——所謂惱相是色，苦樂相是受等？若菩薩行般若波羅蜜，色等法不可得，云何能具足檀波羅蜜等諸善法？云何能入菩薩位中？」如經中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「世尊！若般若不可得、菩提不可得、菩薩不可得，云何菩薩學般若，分別諸法相——所謂惱相是色，苦樂相是受等？若菩薩行般若波羅蜜，色等法不可得，云何能具足檀波羅蜜等諸善法？云何能入菩薩位中？」如經中廣說。

佛語須菩提：「菩薩不以得色等諸法相故行般若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「菩薩不以得色等諸法相故行般若。」

復問：「為何等事故行般若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「為何等事故行般若？」

佛答：「以無所得故行般若。何以故？一切法空、無相、無作、無起，般若波羅蜜、菩薩、菩提亦無相、無作、無起。菩薩為一切法實相故行般若，非以顛倒故。須菩提！菩薩應如是無作般若中行無作、無起故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「以無所得故行般若。何以故？一切法空、無相、無作、無起，般若波羅蜜、菩薩、菩提亦無相、無作、無起。菩薩為一切法實相故行般若，非以顛倒故。須菩提！菩薩應如是無作般若中行無作、無起故。」