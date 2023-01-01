大智度論
龍樹菩薩造 後秦 鳩摩羅什譯100卷CBETA T1509大于一万字 159 h
向佛经 GPT 提问
第 79 卷
大智度論釋稱揚品第六十五之餘(卷七十九)
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聖者龍樹造
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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【經】「須菩提！菩薩摩訶薩成就二法，魔不能壞。何等二？觀一切法空，不捨一切眾生。須菩提！菩薩成就此二法，魔不能壞。
【經】「須菩提！菩薩摩訶薩成就二法，魔不能壞。何等二？觀一切法空，不捨一切眾生。須菩提！菩薩成就此二法，魔不能壞。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩復有二法成就，魔不能壞。何等二？所作如所言，亦為諸佛所念。菩薩成就此二法，魔不能壞。須菩提！菩薩如是行，是諸天皆來至菩薩所，親近、諮問、勸喻、安慰，作是言：『善男子！汝疾得阿耨多羅三藐三菩提不久。善男子！汝常當行是空、無相、無作行。何以故？善男子！汝行是行，無護眾生汝為作護，無依眾生為作依，無救眾生為作救，無究竟道眾生為作究竟道，無歸眾生為作歸，無洲眾生為作洲，冥者為作明，盲者為作眼。』何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，十方現在無量阿僧祇諸佛在大眾中說法時，自讚歎稱揚是菩薩摩訶薩名姓，言：『某甲菩薩成就般若波羅蜜功德。』須菩提！如我今說法時，自稱揚寶相菩薩、尸棄菩薩。復有諸菩薩摩訶薩在阿閦佛世界中行般若波羅蜜、淨修梵行，我亦稱揚是菩薩名姓。須菩提！亦如東方現在諸佛說法時，是中有菩薩摩訶薩淨修梵行，佛亦歡喜，自稱揚讚歎是菩薩；南西北方、四維、上下，亦如是。復有菩薩從初發意欲具足佛道，乃至得一切種智；諸佛說法時，亦歡喜自稱揚讚歎是菩薩。何以故？是諸菩薩摩訶薩所行甚難，不斷佛種行。」
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩復有二法成就，魔不能壞。何等二？所作如所言，亦為諸佛所念。菩薩成就此二法，魔不能壞。須菩提！菩薩如是行，是諸天皆來至菩薩所，親近、諮問、勸喻、安慰，作是言：『善男子！汝疾得阿耨多羅三藐三菩提不久。善男子！汝常當行是空、無相、無作行。何以故？善男子！汝行是行，無護眾生汝為作護，無依眾生為作依，無救眾生為作救，無究竟道眾生為作究竟道，無歸眾生為作歸，無洲眾生為作洲，冥者為作明，盲者為作眼。』何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，十方現在無量阿僧祇諸佛在大眾中說法時，自讚歎稱揚是菩薩摩訶薩名姓，言：『某甲菩薩成就般若波羅蜜功德。』須菩提！如我今說法時，自稱揚寶相菩薩、尸棄菩薩。復有諸菩薩摩訶薩在阿閦佛世界中行般若波羅蜜、淨修梵行，我亦稱揚是菩薩名姓。須菩提！亦如東方現在諸佛說法時，是中有菩薩摩訶薩淨修梵行，佛亦歡喜，自稱揚讚歎是菩薩；南西北方、四維、上下，亦如是。復有菩薩從初發意欲具足佛道，乃至得一切種智；諸佛說法時，亦歡喜自稱揚讚歎是菩薩。何以故？是諸菩薩摩訶薩所行甚難，不斷佛種行。」
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須菩提白佛言：「世尊！何等菩薩摩訶薩，諸佛說法時，自讚歎稱揚？」
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佛告須菩提：「阿鞞跋致菩薩，諸佛說法時，自讚歎稱揚。」
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須菩提言：「何等阿鞞跋致菩薩為佛所讚？」
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佛言：「如阿閦佛為菩薩時所行所學，諸菩薩亦如是學；是諸阿鞞跋致菩薩，諸佛說法時，歡喜讚歎。
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「復次，須菩提！有菩薩行般若波羅蜜，信解一切法無生，未得無生忍法；信解一切法空，未得無生忍法；信解一切法虛誑、不實、不堅固，未得無生忍法。須菩提！如是等諸菩薩摩訶薩，佛說法時，歡喜自讚歎稱揚名姓。須菩提！若諸菩薩摩訶薩，諸佛說法時，歡喜自讚歎者，是菩薩滅聲聞、辟支佛地，當得阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！若菩薩摩訶薩，諸佛說法時，歡喜自讚歎者，是菩薩當住阿鞞跋致地；住是地已，當得薩婆若。
「復次，須菩提！有菩薩行般若波羅蜜，信解一切法無生，未得無生忍法；信解一切法空，未得無生忍法；信解一切法虛誑、不實、不堅固，未得無生忍法。須菩提！如是等諸菩薩摩訶薩，佛說法時，歡喜自讚歎稱揚名姓。須菩提！若諸菩薩摩訶薩，諸佛說法時，歡喜自讚歎者，是菩薩滅聲聞、辟支佛地，當得阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！若菩薩摩訶薩，諸佛說法時，歡喜自讚歎者，是菩薩當住阿鞞跋致地；住是地已，當得薩婆若。
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「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜，其心明利、不疑不悔，作是念：『是事如佛所說。』是菩薩亦當於阿閦佛及諸菩薩所廣聞是般若波羅蜜，亦信解；信解已，如佛所說，當住阿鞞跋致地。如是，須菩提！但聞般若波羅蜜，得大利益，何況信解！信解已，如說住、如說行；如說住、行已，住一切種智中。」
「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜，其心明利、不疑不悔，作是念：『是事如佛所說。』是菩薩亦當於阿閦佛及諸菩薩所廣聞是般若波羅蜜，亦信解；信解已，如佛所說，當住阿鞞跋致地。如是，須菩提！但聞般若波羅蜜，得大利益，何況信解！信解已，如說住、如說行；如說住、行已，住一切種智中。」
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須菩提白佛言：「世尊！若佛說菩薩摩訶薩如所說住、如所說行，住薩婆若；若菩薩摩訶薩無所得法，云何住薩婆若？」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩住諸法如中，住薩婆若。」
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須菩提言：「世尊！除如更無法可得，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提？誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提！誰住如中而說法？無有是處！」
須菩提言：「世尊！除如更無法可得，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提？誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提！誰住如中而說法？無有是處！」
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佛告須菩提：「如汝所言：『除如，更無法，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提？誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提！誰住如中而說法？無有是處！』」
佛告須菩提：「如汝所言：『除如，更無法，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提？誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提！誰住如中而說法？無有是處！』」
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佛言：「如是！如是！須菩提！除如，更無有法可得，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提？誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如中得阿耨多羅三藐三菩提！誰住如中而說法？何以故？是如生不可得、滅不可得、住異不可得；若法生、滅、住異不可得，是中誰當住如？誰當住如已，得阿耨多羅三藐三菩提？誰當住如而說法？無有是處！」
佛言：「如是！如是！須菩提！除如，更無有法可得，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提？誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如中得阿耨多羅三藐三菩提！誰住如中而說法？何以故？是如生不可得、滅不可得、住異不可得；若法生、滅、住異不可得，是中誰當住如？誰當住如已，得阿耨多羅三藐三菩提？誰當住如而說法？無有是處！」
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釋提桓因白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所為甚難，深般若波羅蜜中欲得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？世尊！無有如中住者，亦無當得阿耨多羅三藐三菩提者，亦無說法者。菩薩摩訶薩於是處心不驚、不沒，不怖、不畏，不疑、不悔。」
釋提桓因白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所為甚難，深般若波羅蜜中欲得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？世尊！無有如中住者，亦無當得阿耨多羅三藐三菩提者，亦無說法者。菩薩摩訶薩於是處心不驚、不沒，不怖、不畏，不疑、不悔。」
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爾時，須菩提語釋提桓因：「如憍尸迦說：『菩薩摩訶薩所為甚難，是甚深法中心不驚、不沒，不怖、不畏，不疑、不悔。』憍尸迦！諸法空中誰驚、誰沒？誰怖、誰畏？誰疑、誰悔？」
爾時，須菩提語釋提桓因：「如憍尸迦說：『菩薩摩訶薩所為甚難，是甚深法中心不驚、不沒，不怖、不畏，不疑、不悔。』憍尸迦！諸法空中誰驚、誰沒？誰怖、誰畏？誰疑、誰悔？」
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是時，釋提桓因語須菩提：「須菩提所說，但為空事，無所罣礙。譬如仰射空中，箭去無礙；須菩提說法無礙亦如是。」
是時，釋提桓因語須菩提：「須菩提所說，但為空事，無所罣礙。譬如仰射空中，箭去無礙；須菩提說法無礙亦如是。」
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【論】
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釋曰：
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眾會疑：「菩薩何因緣故得如是力，魔不能壞？」
眾會疑：「菩薩何因緣故得如是力，魔不能壞？」
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佛答：「有二因緣故，魔不能壞：一者、觀諸法空，二者、不捨一切眾生。」
佛答：「有二因緣故，魔不能壞：一者、觀諸法空，二者、不捨一切眾生。」
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以日月因緣故，萬物潤生。但有月而無日，則萬物濕壞；但有日而無月，則萬物燋爛。日、月和合故，萬物成熟。菩薩亦如是，有二道：一者、悲，二者、空。悲心憐愍眾生，誓願欲度；空心來則滅憐愍心。若但有憐愍心、無智慧，則心沒在無眾生而有眾生顛倒中；若但有空心，捨憐愍度眾生心，則墮斷滅中。
以日月因緣故，萬物潤生。但有月而無日，則萬物濕壞；但有日而無月，則萬物燋爛。日、月和合故，萬物成熟。菩薩亦如是，有二道：一者、悲，二者、空。悲心憐愍眾生，誓願欲度；空心來則滅憐愍心。若但有憐愍心、無智慧，則心沒在無眾生而有眾生顛倒中；若但有空心，捨憐愍度眾生心，則墮斷滅中。
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是故佛說二事兼用，雖觀一切空而不捨眾生，雖憐愍眾生不捨一切空。觀一切法空，空亦空故不著空，是故不妨憐愍眾生；觀憐愍眾生，亦不著眾生、不取眾生相，但憐愍眾生，引導入空，是故雖行憐愍而不妨空。雖行空，亦不取空相故，不妨憐愍心，如日月相須。
是故佛說二事兼用，雖觀一切空而不捨眾生，雖憐愍眾生不捨一切空。觀一切法空，空亦空故不著空，是故不妨憐愍眾生；觀憐愍眾生，亦不著眾生、不取眾生相，但憐愍眾生，引導入空，是故雖行憐愍而不妨空。雖行空，亦不取空相故，不妨憐愍心，如日月相須。
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諸神天輕賤妄語人，若菩薩不如所說行，則五種執金剛神捨離、不復守護，惡鬼得便。是人喜生惡心，惡心故則生惡業，生惡業故則墮惡道。菩薩不為諸佛所念者，則善根朽壞；如魚子不為母念，則爛壞不生。是故言：「所作如所言，亦為諸佛所念。得此二法故，不可破壞。」
諸神天輕賤妄語人，若菩薩不如所說行，則五種執金剛神捨離、不復守護，惡鬼得便。是人喜生惡心，惡心故則生惡業，生惡業故則墮惡道。菩薩不為諸佛所念者，則善根朽壞；如魚子不為母念，則爛壞不生。是故言：「所作如所言，亦為諸佛所念。得此二法故，不可破壞。」
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若菩薩能如是真行般若波羅蜜，魔不能壞，功德智慧增益，諸天則來親近、諮問、安慰、勸喻，作是言：「善男子！汝疾得阿耨多羅三藐三菩提不久。以是因緣故，常行空行。」
若菩薩能如是真行般若波羅蜜，魔不能壞，功德智慧增益，諸天則來親近、諮問、安慰、勸喻，作是言：「善男子！汝疾得阿耨多羅三藐三菩提不久。以是因緣故，常行空行。」
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問曰：
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諸天未得一切智，云何能與菩薩授記？
諸天未得一切智，云何能與菩薩授記？
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答曰：
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諸天長壽，從過去諸佛聞如是行得記，今見菩薩有如是行故說，見因知有果故。諸天見是菩薩行三解脫門印，亦兼行慈悲心於眾生，是故說言「不久作佛」。
諸天長壽，從過去諸佛聞如是行得記，今見菩薩有如是行故說，見因知有果故。諸天見是菩薩行三解脫門印，亦兼行慈悲心於眾生，是故說言「不久作佛」。
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「無守護眾生汝為作守護，無歸與作歸」等義，如先說。
「無守護眾生汝為作守護，無歸與作歸」等義，如先說。
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若菩薩能如是行甚深般若波羅蜜，十方現在無量諸佛說法時，稱揚讚歎是名字者，如我今稱揚寶相菩薩、尸棄菩薩及阿閦佛世界中菩薩。又如十方佛說法時，稱揚諸妙行菩薩。菩薩能如所說應諸法實相者，十方諸佛說法時，亦以是菩薩為譬喻，作是言：「某方某世界菩薩雖未作佛，能如是行甚深般若波羅蜜，功德希有故。」
若菩薩能如是行甚深般若波羅蜜，十方現在無量諸佛說法時，稱揚讚歎是名字者，如我今稱揚寶相菩薩、尸棄菩薩及阿閦佛世界中菩薩。又如十方佛說法時，稱揚諸妙行菩薩。菩薩能如所說應諸法實相者，十方諸佛說法時，亦以是菩薩為譬喻，作是言：「某方某世界菩薩雖未作佛，能如是行甚深般若波羅蜜，功德希有故。」
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如大國王有大將，不惜身命，有方便能破怨敵，常為國王所稱譽；菩薩亦如是，觀畢竟空，不惜我身，破煩惱賊，有方便而不作證，教化眾生，諸佛所稱譽。
如大國王有大將，不惜身命，有方便能破怨敵，常為國王所稱譽；菩薩亦如是，觀畢竟空，不惜我身，破煩惱賊，有方便而不作證，教化眾生，諸佛所稱譽。
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諸佛雖無著心，無分別善不善法，視諸阿羅漢、外道亦無憎愛，為利益眾生故，讚歎善人，稱揚善法，毀訾不善。所以者何？欲使眾生依附好人，心隨善法，令出世間故。
諸佛雖無著心，無分別善不善法，視諸阿羅漢、外道亦無憎愛，為利益眾生故，讚歎善人，稱揚善法，毀訾不善。所以者何？欲使眾生依附好人，心隨善法，令出世間故。
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問曰：
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何經中說二菩薩佛所讚歎？
何經中說二菩薩佛所讚歎？
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答曰：
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佛經無量。佛涅槃後，諸惡邪見王出，焚燒經法，破壞塔寺，害諸沙門。五百歲後，像法不淨，諸阿羅漢、神通菩薩難可得見故，諸深經不盡在閻浮提，行者、受者少故，諸天龍神持去。
佛經無量。佛涅槃後，諸惡邪見王出，焚燒經法，破壞塔寺，害諸沙門。五百歲後，像法不淨，諸阿羅漢、神通菩薩難可得見故，諸深經不盡在閻浮提，行者、受者少故，諸天龍神持去。
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問曰：
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如遍吉菩薩、觀世音菩薩、大力勢菩薩、文殊尸利、彌勒菩薩等何以故不讚歎，而但稱譽二菩薩？
如遍吉菩薩、觀世音菩薩、大力勢菩薩、文殊尸利、彌勒菩薩等何以故不讚歎，而但稱譽二菩薩？
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答曰：
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是二菩薩未得無生忍法而能似無生忍法行。必有此事，一切魔民所不能壞，是故佛歎希有。
是二菩薩未得無生忍法而能似無生忍法行。必有此事，一切魔民所不能壞，是故佛歎希有。
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復次，是二菩薩清淨大願行、深大慈悲心，不期疾作佛，為度眾生故；有如是等功德，故佛稱讚。
復次，是二菩薩清淨大願行、深大慈悲心，不期疾作佛，為度眾生故；有如是等功德，故佛稱讚。
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復次，遍吉、觀世音菩薩等功德極大，人皆知；是二菩薩，人未知，故稱揚。
復次，遍吉、觀世音菩薩等功德極大，人皆知；是二菩薩，人未知，故稱揚。
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阿閦佛世界菩薩皆效阿閦佛，初發心來，行清淨、不雜行；生彼菩薩皆效其行，是故說阿閦佛世界菩薩，稱譽其德。又如十方諸佛亦稱揚諸世界上妙菩薩，亦如釋迦文尼佛稱揚二菩薩。
阿閦佛世界菩薩皆效阿閦佛，初發心來，行清淨、不雜行；生彼菩薩皆效其行，是故說阿閦佛世界菩薩，稱譽其德。又如十方諸佛亦稱揚諸世界上妙菩薩，亦如釋迦文尼佛稱揚二菩薩。
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何等是？菩薩從初發意乃至十地，佛讚歎是菩薩所為甚難，能不斷佛種。
何等是？菩薩從初發意乃至十地，佛讚歎是菩薩所為甚難，能不斷佛種。
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此中須菩提問：「何等菩薩，佛說法時，稱揚讚歎說其名字？」
此中須菩提問：「何等菩薩，佛說法時，稱揚讚歎說其名字？」
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問曰：
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佛已先說，須菩提何以更問？
佛已先說，須菩提何以更問？
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答曰：
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佛初說「大菩薩」，後稱說「一切菩薩，從初發意乃至十地」；是故須菩提疑問佛：「佛讚歎何等菩薩，稱其名字？」
佛初說「大菩薩」，後稱說「一切菩薩，從初發意乃至十地」；是故須菩提疑問佛：「佛讚歎何等菩薩，稱其名字？」
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佛答：「佛雖皆愛念一切菩薩，其中有德行勝者，稱揚其名字。」
佛答：「佛雖皆愛念一切菩薩，其中有德行勝者，稱揚其名字。」
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何等菩薩佛所稱歎？如阿閦佛初發心時，行清淨行，不休不息，乃至阿耨多羅三藐三菩提，如是等菩薩，佛所讚歎。
何等菩薩佛所稱歎？如阿閦佛初發心時，行清淨行，不休不息，乃至阿耨多羅三藐三菩提，如是等菩薩，佛所讚歎。
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復次，有菩薩未得無生法忍、未入菩薩位，行般若波羅蜜力故，常思惟籌量，求諸法實相，能信解、忍，通一切法無生相、空、虛誑、不堅固。有如是等相諸菩薩摩訶薩，佛稱名讚歎。虛誑、不實、不堅固者，皆是無常、苦、無我門。一切法空者，即是空門。一切法無生者，即是諸法實相，滅諸觀。
復次，有菩薩未得無生法忍、未入菩薩位，行般若波羅蜜力故，常思惟籌量，求諸法實相，能信解、忍，通一切法無生相、空、虛誑、不堅固。有如是等相諸菩薩摩訶薩，佛稱名讚歎。虛誑、不實、不堅固者，皆是無常、苦、無我門。一切法空者，即是空門。一切法無生者，即是諸法實相，滅諸觀。
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復次，虛誑、不實、不堅固，即是無作解脫門；一切法空，即是空解脫門；一切法無生，即是無相解脫門。
復次，虛誑、不實、不堅固，即是無作解脫門；一切法空，即是空解脫門；一切法無生，即是無相解脫門。
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如是等三種差別。
如是等三種差別。
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是人出柔順法忍、未得無生法忍，出凡夫法、未入聖法，而能信受聖法，似得聖法人，是故希有。如佛所稱譽阿鞞跋致菩薩，能斷二地、得受記；是人為佛所稱譽，亦如是。如是相人，雖未得無生法忍，智慧力故，為諸佛稱名讚歎。
是人出柔順法忍、未得無生法忍，出凡夫法、未入聖法，而能信受聖法，似得聖法人，是故希有。如佛所稱譽阿鞞跋致菩薩，能斷二地、得受記；是人為佛所稱譽，亦如是。如是相人，雖未得無生法忍，智慧力故，為諸佛稱名讚歎。
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今以信根力勝故，佛亦稱名讚歎。何者是？所謂：「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩聞是深般若，其心明利、不疑不悔，作是念：『是事如佛所說。』」
今以信根力勝故，佛亦稱名讚歎。何者是？所謂：「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩聞是深般若，其心明利、不疑不悔，作是念：『是事如佛所說。』」
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問曰：
問曰：
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是菩薩已信解般若波羅蜜，何以更從阿閦佛及諸菩薩邊聞？
是菩薩已信解般若波羅蜜，何以更從阿閦佛及諸菩薩邊聞？
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答曰：
答曰：
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是人聞阿閦佛作菩薩時所行清淨；是人聞已，欲效阿閦佛所行。是故佛說：「此人於是得信力、於彼得智慧力故，當住阿鞞跋致地。」是人未得無生忍法，以智慧力故，得如阿鞞跋致，為諸佛所讚；有信力故，得如阿鞞跋致，為諸佛所讚。
是人聞阿閦佛作菩薩時所行清淨；是人聞已，欲效阿閦佛所行。是故佛說：「此人於是得信力、於彼得智慧力故，當住阿鞞跋致地。」是人未得無生忍法，以智慧力故，得如阿鞞跋致，為諸佛所讚；有信力故，得如阿鞞跋致，為諸佛所讚。
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若但聞般若，得如是利益，何況信受、如所說行，漸住一切種智中！
若但聞般若，得如是利益，何況信受、如所說行，漸住一切種智中！
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須菩提問佛：「一切法空相無所得，云何菩薩住薩婆若？」
須菩提問佛：「一切法空相無所得，云何菩薩住薩婆若？」
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佛言：「如中住。」如者即是空。菩薩住是畢竟空中，名為住薩婆若。
佛言：「如中住。」如者即是空。菩薩住是畢竟空中，名為住薩婆若。
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此中須菩提問佛：「除如，更無法可得，誰住如中？」乃至「無有是處」，如經廣說。
此中須菩提問佛：「除如，更無法可得，誰住如中？」乃至「無有是處」，如經廣說。
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佛可須菩提所語，說如亦空因緣，所謂：「是如，生、滅、住異不可得，若法無三相，即是畢竟空，云何可住？若住此中得阿耨多羅三藐三菩提而說法，無有是處！」
佛可須菩提所語，說如亦空因緣，所謂：「是如，生、滅、住異不可得，若法無三相，即是畢竟空，云何可住？若住此中得阿耨多羅三藐三菩提而說法，無有是處！」
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釋提桓因欲取般若一定相，聞佛共須菩提說無相亦不可得，是故白佛言：「希有！世尊！是般若甚深，是菩薩所為甚難，欲得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是如畢竟空，除如，更無菩薩住是如中得阿耨多羅三藐三菩提，亦無定法名為佛，說法者所度眾生亦不離如，亦無拔出處涅槃，諸法常住如相故。菩薩聞是事，心不疑悔，是事為難！雖信一切法畢竟空，而欲求阿耨多羅三藐三菩提，精進、不休不息，是為難。」
釋提桓因欲取般若一定相，聞佛共須菩提說無相亦不可得，是故白佛言：「希有！世尊！是般若甚深，是菩薩所為甚難，欲得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是如畢竟空，除如，更無菩薩住是如中得阿耨多羅三藐三菩提，亦無定法名為佛，說法者所度眾生亦不離如，亦無拔出處涅槃，諸法常住如相故。菩薩聞是事，心不疑悔，是事為難！雖信一切法畢竟空，而欲求阿耨多羅三藐三菩提，精進、不休不息，是為難。」
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須菩提語帝釋：「若諸法畢竟空、無所有，疑從何生？何有難事？」
須菩提語帝釋：「若諸法畢竟空、無所有，疑從何生？何有難事？」
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帝釋心歡喜，作是念：「須菩提實是樂說空法；須菩提有所解說，皆說空事。雖說色等餘事，其義皆趣向空；若有難問，不能作礙，空亦空故。」
帝釋心歡喜，作是念：「須菩提實是樂說空法；須菩提有所解說，皆說空事。雖說色等餘事，其義皆趣向空；若有難問，不能作礙，空亦空故。」
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若人難空，須菩提先已破空，於有無中都無所礙；譬如仰射空中。虛空即是畢竟空，箭是須菩提智慧。所說，如箭於空無礙，勢盡自墮，非為空盡；須菩提說法因緣事辦故便止，非為法盡。若有人雖有利箭，射壁不能過；人雖有利智慧，邪見著有，則礙而不能通。是故須菩提說無障無礙法。
若人難空，須菩提先已破空，於有無中都無所礙；譬如仰射空中。虛空即是畢竟空，箭是須菩提智慧。所說，如箭於空無礙，勢盡自墮，非為空盡；須菩提說法因緣事辦故便止，非為法盡。若有人雖有利箭，射壁不能過；人雖有利智慧，邪見著有，則礙而不能通。是故須菩提說無障無礙法。
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大智度論釋囑累品第六十六
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【經】
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爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！我如是說、如是答，為隨順法不？為正答不？」
爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！我如是說、如是答，為隨順法不？為正答不？」
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佛告釋提桓因言：「憍尸迦！汝所說、所答，實皆隨順。」
佛告釋提桓因言：「憍尸迦！汝所說、所答，實皆隨順。」
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釋提桓因言：「希有！世尊！須菩提所樂說皆為空、為無相、無作，為四念處乃至為阿耨多羅三藐三菩提。」
釋提桓因言：「希有！世尊！須菩提所樂說皆為空、為無相、無作，為四念處乃至為阿耨多羅三藐三菩提。」
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佛告釋提桓因：「須菩提比丘行空時，檀波羅蜜不可得，何況行檀波羅蜜者！乃至般若波羅蜜不可得，何況行般若波羅蜜者！四念處不可得，何況修四念處者！乃至八聖道分不可得，何況修八聖道分者！禪、解脫、三昧、定不可得，何況修禪、解脫、三昧、定者！佛十力不可得，何況修佛十力者！四無所畏不可得，何況能生四無所畏者！四無礙智不可得，何況能生四無礙智者！大慈、大悲不可得，何況行大慈、大悲者！十八不共法不可得，何況生十八不共法者！阿耨多羅三藐三菩提不可得，何況得阿耨多羅三藐三菩提者！一切智不可得，何況得一切智者！如來不可得，何況當作如來者！無生法不可得，何況無生法作證者！三十二相不可得，何況得三十二相者！八十隨形好不可得，何況得八十隨形好者！何以故？憍尸迦！須菩提比丘一切法離行、一切法無所得行、一切法空行、一切法無相行、一切法無作行。憍尸迦！是為須菩提比丘所行，欲比菩薩摩訶薩般若波羅蜜行，百分不及一，千分、千萬億分乃至算數譬喻所不能及。何以故？除佛行，是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於聲聞、辟支佛諸行中最尊、最妙、最上。以是故，菩薩摩訶薩欲得於一切眾生中最上，當行是般若波羅蜜行。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位，能具足佛法，得一切種智，斷一切煩惱習，作佛。」
佛告釋提桓因：「須菩提比丘行空時，檀波羅蜜不可得，何況行檀波羅蜜者！乃至般若波羅蜜不可得，何況行般若波羅蜜者！四念處不可得，何況修四念處者！乃至八聖道分不可得，何況修八聖道分者！禪、解脫、三昧、定不可得，何況修禪、解脫、三昧、定者！佛十力不可得，何況修佛十力者！四無所畏不可得，何況能生四無所畏者！四無礙智不可得，何況能生四無礙智者！大慈、大悲不可得，何況行大慈、大悲者！十八不共法不可得，何況生十八不共法者！阿耨多羅三藐三菩提不可得，何況得阿耨多羅三藐三菩提者！一切智不可得，何況得一切智者！如來不可得，何況當作如來者！無生法不可得，何況無生法作證者！三十二相不可得，何況得三十二相者！八十隨形好不可得，何況得八十隨形好者！何以故？憍尸迦！須菩提比丘一切法離行、一切法無所得行、一切法空行、一切法無相行、一切法無作行。憍尸迦！是為須菩提比丘所行，欲比菩薩摩訶薩般若波羅蜜行，百分不及一，千分、千萬億分乃至算數譬喻所不能及。何以故？除佛行，是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於聲聞、辟支佛諸行中最尊、最妙、最上。以是故，菩薩摩訶薩欲得於一切眾生中最上，當行是般若波羅蜜行。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位，能具足佛法，得一切種智，斷一切煩惱習，作佛。」
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是會中諸三十三天以天文陀羅花散佛及僧。是時，八百比丘從坐起，以華散佛，偏袒右肩，合掌，右膝著地，白佛言：「世尊！我等當行是無上行，聲聞、辟支佛所不能行！」
是會中諸三十三天以天文陀羅花散佛及僧。是時，八百比丘從坐起，以華散佛，偏袒右肩，合掌，右膝著地，白佛言：「世尊！我等當行是無上行，聲聞、辟支佛所不能行！」
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爾時，佛知諸比丘心行，便微笑。如諸佛法，種種色光：青、黃、赤、白、紅、縹，從口中出，遍照三千大千世界，遶佛三匝，還從頂入。
爾時，佛知諸比丘心行，便微笑。如諸佛法，種種色光：青、黃、赤、白、紅、縹，從口中出，遍照三千大千世界，遶佛三匝，還從頂入。
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爾時，阿難偏袒右肩，右膝著地，白佛言：「世尊！何因緣故笑？諸佛不以無因緣而笑。」
爾時，阿難偏袒右肩，右膝著地，白佛言：「世尊！何因緣故笑？諸佛不以無因緣而笑。」
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佛告阿難：「是八百比丘於星宿劫中當得阿耨多羅三藐三菩提，佛名散華，皆同一字，比丘僧、世界、壽命皆等，各各過十萬歲，出家、作佛，是時，諸世界常雨五色天花。以是故，阿難！菩薩摩訶薩欲行最上行，當行般若波羅蜜。」
佛告阿難：「是八百比丘於星宿劫中當得阿耨多羅三藐三菩提，佛名散華，皆同一字，比丘僧、世界、壽命皆等，各各過十萬歲，出家、作佛，是時，諸世界常雨五色天花。以是故，阿難！菩薩摩訶薩欲行最上行，當行般若波羅蜜。」
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佛告阿難：「若有善男子、善女人能行是深般若波羅蜜，當知是菩薩人中死、此間生，若兜率天上死、來生此間；若人中、若兜率天上廣聞是深般若波羅蜜。阿難！我見是諸菩薩摩訶薩能行是深般若波羅蜜。阿難！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，受持、讀、誦、親近、正憶念，轉復以般若波羅蜜教行菩薩道者，當知是菩薩面從佛聞深般若波羅蜜，乃至親近，亦從諸佛所種善根。善男子、善女人當作是念：『我等非聲聞所種善根，亦不從聲聞所聞是深般若波羅蜜。』阿難！若有善男子、善女人受持是深般若波羅蜜，讀、誦、親近、隨義隨法行，當知是善男子、善女人則為面見佛。阿難！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，信心清淨，不可沮壞，當知是善男子、善女人曾供養諸佛、種善根、與善知識相得。
佛告阿難：「若有善男子、善女人能行是深般若波羅蜜，當知是菩薩人中死、此間生，若兜率天上死、來生此間；若人中、若兜率天上廣聞是深般若波羅蜜。阿難！我見是諸菩薩摩訶薩能行是深般若波羅蜜。阿難！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，受持、讀、誦、親近、正憶念，轉復以般若波羅蜜教行菩薩道者，當知是菩薩面從佛聞深般若波羅蜜，乃至親近，亦從諸佛所種善根。善男子、善女人當作是念：『我等非聲聞所種善根，亦不從聲聞所聞是深般若波羅蜜。』阿難！若有善男子、善女人受持是深般若波羅蜜，讀、誦、親近、隨義隨法行，當知是善男子、善女人則為面見佛。阿難！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，信心清淨，不可沮壞，當知是善男子、善女人曾供養諸佛、種善根、與善知識相得。
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「阿難！於諸佛福田種善根雖不虛誑，要得聲聞、辟支佛、佛而得解脫，應當深了了行六波羅蜜乃至一切種智！阿難！若菩薩深了了行六波羅蜜乃至一切種智，是人若住聲聞辟支佛道、不得阿耨多羅三藐三菩提，無有是處！是故，阿難！我以般若波羅蜜囑累汝！阿難！汝若受持一切法，除般若波羅蜜，若忘若失，其過小小，無有大罪。阿難！汝受持深般若波羅蜜，若忘失一句，其過甚大！阿難！汝若受持深般若波羅蜜，後還忘失，其罪甚多！以是故，阿難！囑累汝！是深般若波羅蜜，汝當善受持讀誦令利！
「阿難！於諸佛福田種善根雖不虛誑，要得聲聞、辟支佛、佛而得解脫，應當深了了行六波羅蜜乃至一切種智！阿難！若菩薩深了了行六波羅蜜乃至一切種智，是人若住聲聞辟支佛道、不得阿耨多羅三藐三菩提，無有是處！是故，阿難！我以般若波羅蜜囑累汝！阿難！汝若受持一切法，除般若波羅蜜，若忘若失，其過小小，無有大罪。阿難！汝受持深般若波羅蜜，若忘失一句，其過甚大！阿難！汝若受持深般若波羅蜜，後還忘失，其罪甚多！以是故，阿難！囑累汝！是深般若波羅蜜，汝當善受持讀誦令利！
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「阿難！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜，則為受持過去、未來、現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！若善男子、善女人現在供養我，恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞、擣香、澤香、衣服、幡蓋，應當受持般若波羅蜜，讀、誦、說、親近、供養、恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幢幡。阿難！供養般若波羅蜜，則為供養我，亦供養過去、未來、現在佛已。若有善男子、善女人聞說深般若波羅蜜，信心清淨恭敬愛樂，則為信心清淨恭敬愛樂過去、未來、現在諸佛已。阿難！汝愛樂佛、不捨離，當愛樂般若波羅蜜莫捨離！阿難！深般若波羅蜜，乃至一句，不應令失！阿難！我說囑累因緣甚多，今但略說：如我為世尊，般若波羅蜜亦是世尊。以是故，阿難！種種因緣囑累汝般若波羅蜜。阿難！今我於一切世間人、天、阿修羅眾中囑累汝。諸欲不捨佛、不捨法、不捨僧、不捨過去、未來、現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提者，慎莫捨般若波羅蜜。阿難！是我所教化弟子法。
「阿難！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜，則為受持過去、未來、現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！若善男子、善女人現在供養我，恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞、擣香、澤香、衣服、幡蓋，應當受持般若波羅蜜，讀、誦、說、親近、供養、恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幢幡。阿難！供養般若波羅蜜，則為供養我，亦供養過去、未來、現在佛已。若有善男子、善女人聞說深般若波羅蜜，信心清淨恭敬愛樂，則為信心清淨恭敬愛樂過去、未來、現在諸佛已。阿難！汝愛樂佛、不捨離，當愛樂般若波羅蜜莫捨離！阿難！深般若波羅蜜，乃至一句，不應令失！阿難！我說囑累因緣甚多，今但略說：如我為世尊，般若波羅蜜亦是世尊。以是故，阿難！種種因緣囑累汝般若波羅蜜。阿難！今我於一切世間人、天、阿修羅眾中囑累汝。諸欲不捨佛、不捨法、不捨僧、不捨過去、未來、現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提者，慎莫捨般若波羅蜜。阿難！是我所教化弟子法。
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「阿難！若善男子、善女人受持深般若波羅蜜，讀、誦、說、正憶念，復為他人種種廣說其義，開示、演暢、分別，令易解，是善男子、善女人疾得阿耨多羅三藐三菩提、疾近薩婆若。何以故？般若波羅蜜中生諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！過去、未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆從般若波羅蜜中生，今現在東方南方西方北方、四維、上下諸佛阿耨多羅三藐三菩提，亦從般若波羅蜜中生。以是故，阿難！諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應當學六波羅蜜！何以故？阿難！六波羅蜜是菩薩摩訶薩母，生諸菩薩故。阿難！若有菩薩摩訶薩學是六波羅蜜，皆當得阿耨多羅三藐三菩提。以是故，我以六波羅蜜倍復囑累汝。阿難！是六波羅蜜是諸佛無盡法藏。阿難！十方諸佛現在說法，皆從六波羅蜜法藏中出。過去諸佛亦從六波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提；未來諸佛亦從六波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提；現在諸佛亦從六波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提，過去、未來、現在諸佛弟子皆從六波羅蜜中學得滅度，已得、今得、當得滅度。
「阿難！若善男子、善女人受持深般若波羅蜜，讀、誦、說、正憶念，復為他人種種廣說其義，開示、演暢、分別，令易解，是善男子、善女人疾得阿耨多羅三藐三菩提、疾近薩婆若。何以故？般若波羅蜜中生諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！過去、未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆從般若波羅蜜中生，今現在東方南方西方北方、四維、上下諸佛阿耨多羅三藐三菩提，亦從般若波羅蜜中生。以是故，阿難！諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應當學六波羅蜜！何以故？阿難！六波羅蜜是菩薩摩訶薩母，生諸菩薩故。阿難！若有菩薩摩訶薩學是六波羅蜜，皆當得阿耨多羅三藐三菩提。以是故，我以六波羅蜜倍復囑累汝。阿難！是六波羅蜜是諸佛無盡法藏。阿難！十方諸佛現在說法，皆從六波羅蜜法藏中出。過去諸佛亦從六波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提；未來諸佛亦從六波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提；現在諸佛亦從六波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提，過去、未來、現在諸佛弟子皆從六波羅蜜中學得滅度，已得、今得、當得滅度。
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「阿難！汝為諸聲聞人說法，令三千大千世界中眾生皆得阿羅漢果證，猶未為我弟子事；汝若以般若波羅蜜相應一句教菩薩摩訶薩，則為我弟子事，我亦歡喜，勝教三千大千世界中眾生令得阿羅漢果。復次，阿難！是三千大千世界中眾生，不前不後，一時皆得阿羅漢果證；是諸阿羅漢行布施功德、持戒、禪定功德，是功德多不？」
「阿難！汝為諸聲聞人說法，令三千大千世界中眾生皆得阿羅漢果證，猶未為我弟子事；汝若以般若波羅蜜相應一句教菩薩摩訶薩，則為我弟子事，我亦歡喜，勝教三千大千世界中眾生令得阿羅漢果。復次，阿難！是三千大千世界中眾生，不前不後，一時皆得阿羅漢果證；是諸阿羅漢行布施功德、持戒、禪定功德，是功德多不？」
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阿難言：「甚多！世尊！」
阿難言：「甚多！世尊！」
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佛言：「阿難！不如弟子以般若波羅蜜相應法為菩薩摩訶薩說，乃至一日，其福多！置一日，但半日；置半日，但一食頃；置一食頃，但須臾間說，其福多！何以故？菩薩摩訶薩善根勝一切聲聞、辟支佛故。菩薩摩訶薩自欲得阿耨多羅三藐三菩提，亦示、教、利、喜他人，令得阿耨多羅三藐三菩提。阿難！如是菩薩行六波羅蜜，行四念處乃至行一切種智，增益善根，若不得阿耨多羅三藐三菩提，無有是處！」
佛言：「阿難！不如弟子以般若波羅蜜相應法為菩薩摩訶薩說，乃至一日，其福多！置一日，但半日；置半日，但一食頃；置一食頃，但須臾間說，其福多！何以故？菩薩摩訶薩善根勝一切聲聞、辟支佛故。菩薩摩訶薩自欲得阿耨多羅三藐三菩提，亦示、教、利、喜他人，令得阿耨多羅三藐三菩提。阿難！如是菩薩行六波羅蜜，行四念處乃至行一切種智，增益善根，若不得阿耨多羅三藐三菩提，無有是處！」
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說是〈般若波羅蜜品〉時，佛在四眾中、天、人、龍、鬼神、甄陀羅、摩睺羅伽等，於大眾前而現神足變化：一切大眾皆見阿閦佛，比丘僧圍繞，說法；大眾譬如大海水，皆是阿羅漢；漏盡無煩惱，皆得自在，得好解脫——心好解脫，慧好解脫；其心調柔，譬如大象；所作以辦，逮得己利，盡諸有結，正智得解脫；一切心、心數法中得自在；及諸菩薩摩訶薩無量功德成就。
說是〈般若波羅蜜品〉時，佛在四眾中、天、人、龍、鬼神、甄陀羅、摩睺羅伽等，於大眾前而現神足變化：一切大眾皆見阿閦佛，比丘僧圍繞，說法；大眾譬如大海水，皆是阿羅漢；漏盡無煩惱，皆得自在，得好解脫——心好解脫，慧好解脫；其心調柔，譬如大象；所作以辦，逮得己利，盡諸有結，正智得解脫；一切心、心數法中得自在；及諸菩薩摩訶薩無量功德成就。
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爾時，佛攝神足，一切大眾不復見阿閦佛、聲聞人、菩薩摩訶薩及其世界，不與眼作對。何以故？佛攝神足故。
爾時，佛攝神足，一切大眾不復見阿閦佛、聲聞人、菩薩摩訶薩及其世界，不與眼作對。何以故？佛攝神足故。
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爾時，佛告阿難：「如是，阿難！一切法不與眼作對，法法不相見、法法不相知。如是，阿難！如阿閦佛、弟子、菩薩、世界，不與眼作對。如是，阿難！一切法不與眼作對，法法不相知、法法不相見。何以故？一切法無知、無見、無作、無動、不可捉、不可思議，如幻人無受、無覺、無真實。菩薩摩訶薩如是行，為行般若波羅蜜，亦不著諸法。阿難！菩薩摩訶薩如是學，名為學般若波羅蜜。欲得諸波羅蜜，當學般若波羅蜜。何以故？如是學名為第一學、最上學、微妙學。如是學，安樂、利益一切世間，無護者為作護，是諸佛所學。諸佛住是學中，能以右手舉三千大千世界，還著本處，是中眾生無覺知者。何以故？阿難！諸佛學是般若波羅蜜，過去、未來、現在法中得無礙智見。阿難！如般若波羅蜜於諸學中最尊、第一、微妙、無上。阿難！若有人欲得般若波羅蜜邊際，為欲得虛空邊際。何以故？阿難！般若波羅蜜無有量，我初不說般若波羅蜜量；名眾、句眾、字眾是有量，般若波羅蜜無有量。」
爾時，佛告阿難：「如是，阿難！一切法不與眼作對，法法不相見、法法不相知。如是，阿難！如阿閦佛、弟子、菩薩、世界，不與眼作對。如是，阿難！一切法不與眼作對，法法不相知、法法不相見。何以故？一切法無知、無見、無作、無動、不可捉、不可思議，如幻人無受、無覺、無真實。菩薩摩訶薩如是行，為行般若波羅蜜，亦不著諸法。阿難！菩薩摩訶薩如是學，名為學般若波羅蜜。欲得諸波羅蜜，當學般若波羅蜜。何以故？如是學名為第一學、最上學、微妙學。如是學，安樂、利益一切世間，無護者為作護，是諸佛所學。諸佛住是學中，能以右手舉三千大千世界，還著本處，是中眾生無覺知者。何以故？阿難！諸佛學是般若波羅蜜，過去、未來、現在法中得無礙智見。阿難！如般若波羅蜜於諸學中最尊、第一、微妙、無上。阿難！若有人欲得般若波羅蜜邊際，為欲得虛空邊際。何以故？阿難！般若波羅蜜無有量，我初不說般若波羅蜜量；名眾、句眾、字眾是有量，般若波羅蜜無有量。」
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阿難白佛言：「世尊！般若波羅蜜何以故無有量？」
阿難白佛言：「世尊！般若波羅蜜何以故無有量？」
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佛告阿難：「般若波羅蜜無盡故無有量，般若波羅蜜離故無有量。阿難！過去諸佛皆學般若波羅蜜得度，般若波羅蜜故不盡；未來世諸佛亦學是般若波羅蜜得度，是般若波羅蜜故不盡；現在十方諸佛皆學是般若波羅蜜得度，般若波羅蜜故不盡，已不盡、今不盡、當不盡。阿難！欲盡般若波羅蜜，為欲盡虛空。般若波羅蜜不可盡，已不盡、今不盡、當不盡；禪波羅蜜乃至檀波羅蜜不可盡，已不盡、今不盡、當不盡；乃至一切種智亦如是。何以故？是一切法皆無生；若法無生，云何有盡？」
佛告阿難：「般若波羅蜜無盡故無有量，般若波羅蜜離故無有量。阿難！過去諸佛皆學般若波羅蜜得度，般若波羅蜜故不盡；未來世諸佛亦學是般若波羅蜜得度，是般若波羅蜜故不盡；現在十方諸佛皆學是般若波羅蜜得度，般若波羅蜜故不盡，已不盡、今不盡、當不盡。阿難！欲盡般若波羅蜜，為欲盡虛空。般若波羅蜜不可盡，已不盡、今不盡、當不盡；禪波羅蜜乃至檀波羅蜜不可盡，已不盡、今不盡、當不盡；乃至一切種智亦如是。何以故？是一切法皆無生；若法無生，云何有盡？」
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爾時，佛出覆面舌相，告阿難：「從今日，於四眾中廣演、開示、分別般若波羅蜜，當令分明易解。何以故？是深般若波羅蜜中廣說諸法相。是中求聲聞、辟支佛、求佛者，皆當於中學；學已，各得成就。阿難！是深般若波羅蜜則是一切字門。行是深般若波羅蜜，能入陀羅尼門；學是陀羅尼門，諸菩薩得一切樂說辯才。阿難！般若波羅蜜是三世諸佛妙法。以是故，阿難！我為汝了了說，若有人受持深般若波羅蜜，讀、誦、親近，是人則能持三世諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！我說般若波羅蜜是行者足。汝持是般若波羅蜜陀羅尼故，則能持一切諸法。」
爾時，佛出覆面舌相，告阿難：「從今日，於四眾中廣演、開示、分別般若波羅蜜，當令分明易解。何以故？是深般若波羅蜜中廣說諸法相。是中求聲聞、辟支佛、求佛者，皆當於中學；學已，各得成就。阿難！是深般若波羅蜜則是一切字門。行是深般若波羅蜜，能入陀羅尼門；學是陀羅尼門，諸菩薩得一切樂說辯才。阿難！般若波羅蜜是三世諸佛妙法。以是故，阿難！我為汝了了說，若有人受持深般若波羅蜜，讀、誦、親近，是人則能持三世諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！我說般若波羅蜜是行者足。汝持是般若波羅蜜陀羅尼故，則能持一切諸法。」
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【論】
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問曰：
問曰：
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釋提桓因何以自疑所說，言：「我為隨順法、正答不？」
釋提桓因何以自疑所說，言：「我為隨順法、正答不？」
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答曰：
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釋提桓因非一切智人，雖得初道，三毒未盡，猶有錯謬，而自籌量：「我雖福德因緣為諸天主，雖得聖道味而未有一切智，一切漏未盡故，所說或能錯謬，不自覺知。」是故問。
釋提桓因非一切智人，雖得初道，三毒未盡，猶有錯謬，而自籌量：「我雖福德因緣為諸天主，雖得聖道味而未有一切智，一切漏未盡故，所說或能錯謬，不自覺知。」是故問。
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復次，眾中大有阿鞞跋致菩薩、漏盡阿羅漢及離欲諸天，是諸人見釋提桓因與佛、須菩提共問難，心不怯弱，作是念：「是釋提桓因漏尚未盡，何能問難，盡諸法邊？」釋提桓因以是事故問佛。
復次，眾中大有阿鞞跋致菩薩、漏盡阿羅漢及離欲諸天，是諸人見釋提桓因與佛、須菩提共問難，心不怯弱，作是念：「是釋提桓因漏尚未盡，何能問難，盡諸法邊？」釋提桓因以是事故問佛。
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復次，釋提桓因自知所說諸法相無違錯，求佛印可，使聽者信受，故佛即可之。
復次，釋提桓因自知所說諸法相無違錯，求佛印可，使聽者信受，故佛即可之。
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問曰：
問曰：
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佛何以可釋提桓因說？
佛何以可釋提桓因說？
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答曰：
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釋提桓因雖非一切智人，常從佛聞，誦讀力強，是故所說有理，佛便印可。佛說有三種慧：聞慧、思慧、修慧。有人聞慧、思慧明了故，能與修慧人問難。譬如乘船隨流，不自用力而疾於陸行；如阿難雖未離欲，未得甚深禪定，而能與佛、漏盡阿羅漢等論議，隨法無違。
釋提桓因雖非一切智人，常從佛聞，誦讀力強，是故所說有理，佛便印可。佛說有三種慧：聞慧、思慧、修慧。有人聞慧、思慧明了故，能與修慧人問難。譬如乘船隨流，不自用力而疾於陸行；如阿難雖未離欲，未得甚深禪定，而能與佛、漏盡阿羅漢等論議，隨法無違。
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釋提桓因白佛言：「世尊！須菩提好樂說空、善巧說空，於諸弟子中最為第一。有所言說，皆趣向空、無相、無作，所謂四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提，是法中皆和合畢竟空說。」
釋提桓因白佛言：「世尊！須菩提好樂說空、善巧說空，於諸弟子中最為第一。有所言說，皆趣向空、無相、無作，所謂四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提，是法中皆和合畢竟空說。」
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佛語釋提桓因：「須菩提是行畢竟空人，世世修集，非但今世。是人以空解脫門入道，亦以此門教化眾生。是人若入深空法，尚不得法，何況行是法者！」如經說：「檀波羅蜜不可得，何況行檀者！乃至八十隨形好不可得，何況得八十種隨形好者！」
佛語釋提桓因：「須菩提是行畢竟空人，世世修集，非但今世。是人以空解脫門入道，亦以此門教化眾生。是人若入深空法，尚不得法，何況行是法者！」如經說：「檀波羅蜜不可得，何況行檀者！乃至八十隨形好不可得，何況得八十種隨形好者！」
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須菩提所行空行，欲比菩薩空行，百分不及一。
須菩提所行空行，欲比菩薩空行，百分不及一。
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問曰：
問曰：
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法空、眾生空，復有何不盡，而言「百分不及一」？
法空、眾生空，復有何不盡，而言「百分不及一」？
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答曰：
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佛此中自說「除佛，諸聲聞、辟支佛無有及菩薩」者，諸法實相有種種名字：或說空，或說畢竟空，或說般若波羅蜜，或名阿耨多羅三藐三菩提。此中說諸法實相名為空行。如一切聲聞弟子中，須菩提空行最勝；如是，除佛，諸菩薩空行勝於二乘。何以故？智慧分別利鈍，入有深淺故，皆名得諸法實相，但利根者得之了了。譬如破闇故然燈，更有大燈，明則轉勝。當知先燈雖炤，微闇不盡；若盡，後燈則無用。行空者亦如是，雖俱得道，智慧有利鈍故，無明有盡、不盡；惟有佛智，能盡諸無明。
佛此中自說「除佛，諸聲聞、辟支佛無有及菩薩」者，諸法實相有種種名字：或說空，或說畢竟空，或說般若波羅蜜，或名阿耨多羅三藐三菩提。此中說諸法實相名為空行。如一切聲聞弟子中，須菩提空行最勝；如是，除佛，諸菩薩空行勝於二乘。何以故？智慧分別利鈍，入有深淺故，皆名得諸法實相，但利根者得之了了。譬如破闇故然燈，更有大燈，明則轉勝。當知先燈雖炤，微闇不盡；若盡，後燈則無用。行空者亦如是，雖俱得道，智慧有利鈍故，無明有盡、不盡；惟有佛智，能盡諸無明。
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復次，聲聞、辟支佛無慈悲心，無度眾生心，無淨佛世界，無無量佛法願，無轉法輪度眾生，亦無入無餘涅槃乃至遺法度眾生願，無有三世度眾生心，所謂菩薩時、作佛時、滅度時，非但以空行故與菩薩等。
復次，聲聞、辟支佛無慈悲心，無度眾生心，無淨佛世界，無無量佛法願，無轉法輪度眾生，亦無入無餘涅槃乃至遺法度眾生願，無有三世度眾生心，所謂菩薩時、作佛時、滅度時，非但以空行故與菩薩等。
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復次，二乘得空，有分有量；諸佛、菩薩，無分無量。如渴者飲河，不過自足，何得言俱行空不應有異？又如毛孔之空欲比十方空，無有是理！是故比佛、菩薩，千萬億分不及一。
復次，二乘得空，有分有量；諸佛、菩薩，無分無量。如渴者飲河，不過自足，何得言俱行空不應有異？又如毛孔之空欲比十方空，無有是理！是故比佛、菩薩，千萬億分不及一。
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佛分別是空行已，告釋提桓因：「若欲於一切眾生最上，當行般若波羅蜜。」
佛分別是空行已，告釋提桓因：「若欲於一切眾生最上，當行般若波羅蜜。」
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此中佛自說因緣：「菩薩學是般若波羅蜜空行，不取空相故，過於二地，得無生忍法，入菩薩位；入菩薩位故，具足佛法。」佛法是菩薩道，菩薩道具足故，當得一切種智；得一切種智故名為佛，斷一切煩惱習人。是諸事，空行為根本。
此中佛自說因緣：「菩薩學是般若波羅蜜空行，不取空相故，過於二地，得無生忍法，入菩薩位；入菩薩位故，具足佛法。」佛法是菩薩道，菩薩道具足故，當得一切種智；得一切種智故名為佛，斷一切煩惱習人。是諸事，空行為根本。
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問曰：
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涅槃是無量，何以言「二乘所得有量」？
涅槃是無量，何以言「二乘所得有量」？
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答曰：
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言「智慧有分有量」，不說「諸法法性有量」。不聞說大水喻耶？器有量，非水有量。
言「智慧有分有量」，不說「諸法法性有量」。不聞說大水喻耶？器有量，非水有量。
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復次，量、無量，相待法。於凡人是無量，佛皆能量。爾所分是須陀洹，乃至爾所分是阿羅漢、辟支佛、菩薩，餘殘究盡法性是佛。爾時，會中諸天以天曼陀羅華散佛等，如經中說。
復次，量、無量，相待法。於凡人是無量，佛皆能量。爾所分是須陀洹，乃至爾所分是阿羅漢、辟支佛、菩薩，餘殘究盡法性是佛。爾時，會中諸天以天曼陀羅華散佛等，如經中說。
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華供養佛及僧，是八百比丘何以獨取供養佛？
華供養佛及僧，是八百比丘何以獨取供養佛？
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答曰：
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諸天所散華，諸比丘當分所得墮衣上者，見其色香甚妙，因以發心供養於佛，白言：「我從今日，當行是無上行，所謂畢竟空、無相、無作等，為度一切眾生故，如佛所說，二乘所不及。」
諸天所散華，諸比丘當分所得墮衣上者，見其色香甚妙，因以發心供養於佛，白言：「我從今日，當行是無上行，所謂畢竟空、無相、無作等，為度一切眾生故，如佛所說，二乘所不及。」
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爾時，佛微笑。笑義，如〈恒伽提婆品〉中說。
爾時，佛微笑。笑義，如〈恒伽提婆品〉中說。
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是八百比丘皆是善知識，行同心等，世世共修集功德故，一時作佛，皆同一字。五色天華供養佛故，世界中常雨五色天曼陀羅華。
是八百比丘皆是善知識，行同心等，世世共修集功德故，一時作佛，皆同一字。五色天華供養佛故，世界中常雨五色天曼陀羅華。
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佛因是事讚般若，作是言：「阿難！欲行最上菩薩道，當行般若波羅蜜。」
佛因是事讚般若，作是言：「阿難！欲行最上菩薩道，當行般若波羅蜜。」
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「阿難！若有善男子能行是深般若波羅蜜，當知是人人道中來，或兜率天上來。」所以者何？三惡道中罪苦多，故不得行深般若；欲界天著淨妙五欲，心則狂惑，不能行；色界天深著禪定味，故不能行；無色界無形，故不能行；鬼神道眼根等利，諸煩惱覆心，故不能專行深般若。
「阿難！若有善男子能行是深般若波羅蜜，當知是人人道中來，或兜率天上來。」所以者何？三惡道中罪苦多，故不得行深般若；欲界天著淨妙五欲，心則狂惑，不能行；色界天深著禪定味，故不能行；無色界無形，故不能行；鬼神道眼根等利，諸煩惱覆心，故不能專行深般若。
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人道中，苦差三惡道，樂不如諸天，眼等諸根濁重，身多地種，故能制苦樂意而行般若。兜率天上，常有一生補處菩薩，彼中諸天常聞說般若，五欲雖多，法力勝。是故說二處來。
人道中，苦差三惡道，樂不如諸天，眼等諸根濁重，身多地種，故能制苦樂意而行般若。兜率天上，常有一生補處菩薩，彼中諸天常聞說般若，五欲雖多，法力勝。是故說二處來。
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若從他方佛世界來，若此間有般若波羅蜜處來。
若從他方佛世界來，若此間有般若波羅蜜處來。
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復次，「阿難！若有求佛道者，能問、能信、受持乃至正憶念，當知是人，佛常以佛眼見是諸人等；應當作是念：『我等便是面從佛受，從佛發心、種善根，不從二乘發。』阿難！若有人信心清淨、不可破壞者，當知是人先世供養無量諸佛、為善知識守護，故能受持。」
復次，「阿難！若有求佛道者，能問、能信、受持乃至正憶念，當知是人，佛常以佛眼見是諸人等；應當作是念：『我等便是面從佛受，從佛發心、種善根，不從二乘發。』阿難！若有人信心清淨、不可破壞者，當知是人先世供養無量諸佛、為善知識守護，故能受持。」
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問曰：
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佛亦名為寶，亦名為無上福田；若人從佛種善根，必以三乘法入涅槃不虛。如《法華》中說：「有人或以一華，或以少香供養於佛，乃至一稱南無佛，如是等人皆當作佛。」若爾者，有人作是念：「但行五波羅蜜，欲作佛時乃觀空，何用常行般若波羅蜜，難知難得空行？」
佛亦名為寶，亦名為無上福田；若人從佛種善根，必以三乘法入涅槃不虛。如《法華》中說：「有人或以一華，或以少香供養於佛，乃至一稱南無佛，如是等人皆當作佛。」若爾者，有人作是念：「但行五波羅蜜，欲作佛時乃觀空，何用常行般若波羅蜜，難知難得空行？」
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以是事故，佛自答阿難：「於佛福田中雖不虛誑，要得三乘入涅槃，應當了了行六波羅蜜，乃至一切種智了了行故，疾得佛道，不久受生死苦。般若有如是等利益功德故，應當行。」
以是事故，佛自答阿難：「於佛福田中雖不虛誑，要得三乘入涅槃，應當了了行六波羅蜜，乃至一切種智了了行故，疾得佛道，不久受生死苦。般若有如是等利益功德故，應當行。」
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「阿難！般若有如是功德利益故，我囑累汝。」
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問曰：
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佛無所貪，乃至一切種智、佛無礙解脫——清淨微妙諸佛法猶尚不貪，何以故以般若波羅蜜慇懃囑累阿難，似如貪惜？
佛無所貪，乃至一切種智、佛無礙解脫——清淨微妙諸佛法猶尚不貪，何以故以般若波羅蜜慇懃囑累阿難，似如貪惜？
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答曰：
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諸佛為利益眾生故出世，現三十二相、八十種隨形好、無量光明、神足變化，皆為眾生故。第一利益眾生無過般若波羅蜜，能盡諸苦故。是般若波羅蜜因語言、文字、章句可得其義，是故佛以般若經卷慇懃囑累阿難。
諸佛為利益眾生故出世，現三十二相、八十種隨形好、無量光明、神足變化，皆為眾生故。第一利益眾生無過般若波羅蜜，能盡諸苦故。是般若波羅蜜因語言、文字、章句可得其義，是故佛以般若經卷慇懃囑累阿難。
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復次，有人見佛慇懃囑累，故言：「佛大事辦，猶尚尊重般若，是法必尊、必妙！」譬如大富長者命欲終時，以眾寶與兒，偏以如意寶珠慇懃囑累：「汝勿以此寶自無定色、質如虛空、微妙難識故而不守護！若失餘寶為可，此寶不可失也！」大富長者是佛，以般若波羅蜜囑累阿難：「汝好受持守護，無令忘失！」
復次，有人見佛慇懃囑累，故言：「佛大事辦，猶尚尊重般若，是法必尊、必妙！」譬如大富長者命欲終時，以眾寶與兒，偏以如意寶珠慇懃囑累：「汝勿以此寶自無定色、質如虛空、微妙難識故而不守護！若失餘寶為可，此寶不可失也！」大富長者是佛，以般若波羅蜜囑累阿難：「汝好受持守護，無令忘失！」
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除般若，雖有十二部經，盡皆忘失，其過尚少；若失般若一句，其過太多！何以故？是深般若法藏是十方三世諸佛母，能令人疾至佛道。如經中說「三世諸佛皆從般若得」，乃至「為聲聞人說法」，其中皆是讚般若事。
除般若，雖有十二部經，盡皆忘失，其過尚少；若失般若一句，其過太多！何以故？是深般若法藏是十方三世諸佛母，能令人疾至佛道。如經中說「三世諸佛皆從般若得」，乃至「為聲聞人說法」，其中皆是讚般若事。
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問曰：
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說法令三千大千世界眾生盡得阿羅漢，云何不如以般若一句教菩薩？
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答曰：
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是事先雖答，今當更略說：是三千大千世界中眾生雖皆得阿羅漢，自度其身，不中作佛；若說般若一句，聞者得作佛故。如人種眾果樹，不如一人種一如意樹，能隨人所願，如意皆得。
是事先雖答，今當更略說：是三千大千世界中眾生雖皆得阿羅漢，自度其身，不中作佛；若說般若一句，聞者得作佛故。如人種眾果樹，不如一人種一如意樹，能隨人所願，如意皆得。
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復次，為聲聞說法中，無大慈悲心；大乘法中，一句雖少，有大慈悲。聲聞法中皆自為身；大乘法中廣為眾生。聲聞法中無欲廣知諸法心，但欲疾離老、病、死；大乘法中欲了了知一切法。聲聞法功德有限量；大乘法中欲盡諸功德，無有遺餘。如是等大小乘差別。譬如金剛雖小，能勝一切寶，不得言少故不如多。三千大千世界中阿羅漢福德，比般若一句教菩薩，一日乃至須臾，其福甚多！
復次，為聲聞說法中，無大慈悲心；大乘法中，一句雖少，有大慈悲。聲聞法中皆自為身；大乘法中廣為眾生。聲聞法中無欲廣知諸法心，但欲疾離老、病、死；大乘法中欲了了知一切法。聲聞法功德有限量；大乘法中欲盡諸功德，無有遺餘。如是等大小乘差別。譬如金剛雖小，能勝一切寶，不得言少故不如多。三千大千世界中阿羅漢福德，比般若一句教菩薩，一日乃至須臾，其福甚多！
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此中佛自說因緣：「是人自欲得阿耨多羅三藐三菩提，亦教人令得；自行六波羅蜜諸功德，亦為人說。菩薩集二處功德，不得佛道，無有是處。」
此中佛自說因緣：「是人自欲得阿耨多羅三藐三菩提，亦教人令得；自行六波羅蜜諸功德，亦為人說。菩薩集二處功德，不得佛道，無有是處。」
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爾時，佛欲明了是事故引證，亦欲證一切法空，不著是空法，但憐愍眾生故囑累。
爾時，佛欲明了是事故引證，亦欲證一切法空，不著是空法，但憐愍眾生故囑累。
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如阿閦佛、大眾、莊嚴不與眼作對，一切法不與眼作對亦如是。肉眼、天眼所見，皆是作法，虛誑不實。慧眼、法眼、佛眼，皆是無相無為法，故不可見；若不可見，亦不可知。無作等亦如是。所見阿閦佛會，如幻、如夢；能如是觀諸法，是名菩薩行般若，名無所著。
如阿閦佛、大眾、莊嚴不與眼作對，一切法不與眼作對亦如是。肉眼、天眼所見，皆是作法，虛誑不實。慧眼、法眼、佛眼，皆是無相無為法，故不可見；若不可見，亦不可知。無作等亦如是。所見阿閦佛會，如幻、如夢；能如是觀諸法，是名菩薩行般若，名無所著。
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佛所囑累亦無所著，但以大慈悲故讚是般若。一切法雖是不可思議相，而以利益眾生故讚歎，作是言：「阿難！如是學，為學般若；若欲得一切諸波羅蜜，當學般若波羅蜜。」如是等，如經廣說。
佛所囑累亦無所著，但以大慈悲故讚是般若。一切法雖是不可思議相，而以利益眾生故讚歎，作是言：「阿難！如是學，為學般若；若欲得一切諸波羅蜜，當學般若波羅蜜。」如是等，如經廣說。
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佛以無量讚般若：若佛智慧不可盡，般若功德亦不可盡。何以故？般若波羅蜜無量相故。名眾等言語章句、卷數有量，如《小品》、《放光》、《光讚》等般若波羅蜜經卷章句，有限有量；般若波羅蜜義無量。
佛以無量讚般若：若佛智慧不可盡，般若功德亦不可盡。何以故？般若波羅蜜無量相故。名眾等言語章句、卷數有量，如《小品》、《放光》、《光讚》等般若波羅蜜經卷章句，有限有量；般若波羅蜜義無量。
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阿難問：「般若波羅蜜云何無量？」
阿難問：「般若波羅蜜云何無量？」
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佛答：「般若波羅蜜相自離。」離故，從本已來不生不集，不生不集故不盡不滅。
佛答：「般若波羅蜜相自離。」離故，從本已來不生不集，不生不集故不盡不滅。
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此中佛自說因緣：「過去無量阿僧祇諸佛及弟子，用是般若波羅蜜照明十方，度無量眾生，皆共入無餘涅槃，般若波羅蜜故不盡；未來、現在亦如是。譬如有人欲盡虛空，虛空不可盡；般若波羅蜜等諸功德乃至一切種智亦如是，今不盡、已不盡、當不盡。」有人知過去不盡，謂未來、現在有盡，是故說「三世不可盡」。何以故？諸法本無生，云何當盡？
此中佛自說因緣：「過去無量阿僧祇諸佛及弟子，用是般若波羅蜜照明十方，度無量眾生，皆共入無餘涅槃，般若波羅蜜故不盡；未來、現在亦如是。譬如有人欲盡虛空，虛空不可盡；般若波羅蜜等諸功德乃至一切種智亦如是，今不盡、已不盡、當不盡。」有人知過去不盡，謂未來、現在有盡，是故說「三世不可盡」。何以故？諸法本無生，云何當盡？
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佛知般若是真無盡，為名字語言句眾有盡故囑累。如人以香油瓶囑累子弟，雖不惜瓶，為受持香油故；語言能持義亦如是，若失語言，則義不可得。
佛知般若是真無盡，為名字語言句眾有盡故囑累。如人以香油瓶囑累子弟，雖不惜瓶，為受持香油故；語言能持義亦如是，若失語言，則義不可得。
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爾時，佛為人信受般若故，出舌相覆面，告阿難：「我今於四眾中囑累汝般若，汝當為眾生解說、顯示、分別，令易解。」所以現舌相者，世間相法，舌能覆鼻，是不妄語相，何況覆面！
爾時，佛為人信受般若故，出舌相覆面，告阿難：「我今於四眾中囑累汝般若，汝當為眾生解說、顯示、分別，令易解。」所以現舌相者，世間相法，舌能覆鼻，是不妄語相，何況覆面！
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是故佛示眾生——我從父母生身，有此舌相，欲以般若波羅蜜令汝信解；以汝等未得一切智，不能遍知，欲令汝等信故，非以神通力所現。佛於甚深妙法、智慧、禪定中猶尚不著，何況世間八法、供養利故而作虛誑！於一切法中，如鳥飛虛空，無所觸礙，但以本願誓度眾生、大悲心憐愍一切故，以第一利般若波羅蜜慇懃囑累汝。
是故佛示眾生——我從父母生身，有此舌相，欲以般若波羅蜜令汝信解；以汝等未得一切智，不能遍知，欲令汝等信故，非以神通力所現。佛於甚深妙法、智慧、禪定中猶尚不著，何況世間八法、供養利故而作虛誑！於一切法中，如鳥飛虛空，無所觸礙，但以本願誓度眾生、大悲心憐愍一切故，以第一利般若波羅蜜慇懃囑累汝。
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復次，「阿難！是行深般若波羅蜜者，能入一切文字陀羅尼。」因一字即入畢竟空，是名文字陀羅尼。如先陀羅尼中說。諸文字法皆因般若波羅蜜得；餘聞持等諸陀羅尼亦皆從學般若波羅蜜得。菩薩得諸陀羅尼已，得種種樂說辯才，無量阿僧祇劫，說一句義不可盡。是名三世諸佛真法，更無異法。
復次，「阿難！是行深般若波羅蜜者，能入一切文字陀羅尼。」因一字即入畢竟空，是名文字陀羅尼。如先陀羅尼中說。諸文字法皆因般若波羅蜜得；餘聞持等諸陀羅尼亦皆從學般若波羅蜜得。菩薩得諸陀羅尼已，得種種樂說辯才，無量阿僧祇劫，說一句義不可盡。是名三世諸佛真法，更無異法。
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又復，阿難！般若是十方三世諸佛妙法。如一門城，四方來者，無異門入。
又復，阿難！般若是十方三世諸佛妙法。如一門城，四方來者，無異門入。
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「阿難！我今為汝了了說：『若有人受持般若，非但受持我法，是人受持三世諸佛阿耨多羅三藐三菩提。』」
「阿難！我今為汝了了說：『若有人受持般若，非但受持我法，是人受持三世諸佛阿耨多羅三藐三菩提。』」
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「阿難！是般若波羅蜜，我處處說，是行者足。」所以者何？菩薩得是般若，能行菩薩道。「阿難！汝得是般若波羅蜜陀羅尼故，能持一切佛所說法。」
「阿難！是般若波羅蜜，我處處說，是行者足。」所以者何？菩薩得是般若，能行菩薩道。「阿難！汝得是般若波羅蜜陀羅尼故，能持一切佛所說法。」
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問曰：
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以聞持陀羅尼力故能持，何以言「得般若故，能持一切諸佛法」？
以聞持陀羅尼力故能持，何以言「得般若故，能持一切諸佛法」？
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聞持陀羅尼，能持有數有量法，世間亦有，如須尸摩外道亦得聞持陀羅尼；是人雖少時得，久則忘失。從般若得陀羅尼，廣受持諸法，終不忘失。以是為差別。
聞持陀羅尼，能持有數有量法，世間亦有，如須尸摩外道亦得聞持陀羅尼；是人雖少時得，久則忘失。從般若得陀羅尼，廣受持諸法，終不忘失。以是為差別。
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問曰：
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般若便是波羅蜜，何以名為陀羅尼？
般若便是波羅蜜，何以名為陀羅尼？
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諸法實相是般若，能種種利益，眾生愛念故，作種種名。如佛有十號等文字；般若波羅蜜亦如是：能到一切諸智慧邊，是名為般若波羅蜜；菩薩行般若作佛已，變名為阿耨多羅三藐三菩提；若在小乘心中，但名為三十七品、三解脫門；若人欲得聞而不忘，在是人心中名為陀羅尼。是故佛說如意珠譬喻，隨前物色變為名。
諸法實相是般若，能種種利益，眾生愛念故，作種種名。如佛有十號等文字；般若波羅蜜亦如是：能到一切諸智慧邊，是名為般若波羅蜜；菩薩行般若作佛已，變名為阿耨多羅三藐三菩提；若在小乘心中，但名為三十七品、三解脫門；若人欲得聞而不忘，在是人心中名為陀羅尼。是故佛說如意珠譬喻，隨前物色變為名。
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佛如是種種說般若大功德。
佛如是種種說般若大功德。
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大智度論卷第七十九
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