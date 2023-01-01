大智度論釋願樂品第六十四(卷七十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋願樂品第六十四(卷七十八)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，釋提桓因作是念：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜、禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜乃至十八不共法時，出一切眾生之上，何況得阿耨多羅三藐三菩提時！是諸眾生聞是薩婆若信者，得人中之善利、壽命中最，何況發阿耨多羅三藐三菩提意者！是眾生能發阿耨多羅三藐三菩提意者，其餘眾生應當願樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因作是念：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜、禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜乃至十八不共法時，出一切眾生之上，何況得阿耨多羅三藐三菩提時！是諸眾生聞是薩婆若信者，得人中之善利、壽命中最，何況發阿耨多羅三藐三菩提意者！是眾生能發阿耨多羅三藐三菩提意者，其餘眾生應當願樂。」

爾時，釋提桓因以天曼陀羅華而散佛上，發是言：「以此福德，若有求阿耨多羅三藐三菩提者，令此人具足佛法、具足一切種智、具足自然法；若求聲聞者，令具足聲聞法。世尊！若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提意者，我終不生一念令其轉還，我亦不生一念令其轉還墮聲聞、辟支佛地。世尊！我願諸菩薩倍復精進於阿耨多羅三藐三菩提，見眾生生死中種種苦惱，欲利益安樂一切世間天及人、阿修羅；以是心，作是願：『我既自度，亦當度未度者；我既自脫，當脫未脫者；我既安隱，當安未安者；我既滅度，當使未入滅度者得滅度。』世尊！善男子、善女人於初發意菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於久發意菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於阿鞞跋致菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於一生補處菩薩功德隨喜心，得幾許福德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因以天曼陀羅華而散佛上，發是言：「以此福德，若有求阿耨多羅三藐三菩提者，令此人具足佛法、具足一切種智、具足自然法；若求聲聞者，令具足聲聞法。世尊！若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提意者，我終不生一念令其轉還，我亦不生一念令其轉還墮聲聞、辟支佛地。世尊！我願諸菩薩倍復精進於阿耨多羅三藐三菩提，見眾生生死中種種苦惱，欲利益安樂一切世間天及人、阿修羅；以是心，作是願：『我既自度，亦當度未度者；我既自脫，當脫未脫者；我既安隱，當安未安者；我既滅度，當使未入滅度者得滅度。』世尊！善男子、善女人於初發意菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於久發意菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於阿鞞跋致菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於一生補處菩薩功德隨喜心，得幾許福德？」

佛告釋提桓因：「憍尸迦！四天下世界可稱知斤兩，是隨喜心福德不可稱量。復次，憍尸迦！是三千大千世界皆可稱知斤兩，是隨喜心福德不可稱量。復次，憍尸迦！三千大千世界滿中海水，取一髮破為百分，以一分髮渧取海水，可知渧數，是隨喜心福德不可數知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「憍尸迦！四天下世界可稱知斤兩，是隨喜心福德不可稱量。復次，憍尸迦！是三千大千世界皆可稱知斤兩，是隨喜心福德不可稱量。復次，憍尸迦！三千大千世界滿中海水，取一髮破為百分，以一分髮渧取海水，可知渧數，是隨喜心福德不可數知。」

釋提桓因白佛言：「世尊！若眾生心不隨喜阿耨多羅三藐三菩提者，皆是魔眷屬；諸心不隨喜者，從魔中來生。何以故？世尊！是諸發心菩薩為破魔境界故生。是故欲愛敬三尊者，應生隨喜心；隨喜已，應迴向阿耨多羅三藐三菩提，以不一不二相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！若眾生心不隨喜阿耨多羅三藐三菩提者，皆是魔眷屬；諸心不隨喜者，從魔中來生。何以故？世尊！是諸發心菩薩為破魔境界故生。是故欲愛敬三尊者，應生隨喜心；隨喜已，應迴向阿耨多羅三藐三菩提，以不一不二相故。」

佛言：「如是！如是！憍尸迦！若有人於菩薩能如是隨喜迴向者，常值諸佛；終不見惡色，終不聞惡聲，終不嗅惡香，終不食惡味，終不觸惡觸，終不隨惡念；終不遠離諸佛，從一佛界至一佛界，親近諸佛、種善根。何以故？善男子、善女人為無量阿僧祇初發意菩薩諸善根隨喜迴向，為無量阿僧祇第二地、第三地乃至第十地、一生補處諸菩薩摩訶薩善根，隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。以是善根因緣故，疾近阿耨多羅三藐三菩提。是諸菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已，度無量無邊阿僧祇眾生。憍尸迦！以是因緣故，善男子、善女人於初發意菩薩善根，應隨喜、迴向阿耨多羅三藐三菩提，非心、非離心；於久發意、阿鞞跋致、一生補處善根，隨喜、迴向阿耨多羅三藐三菩提，非心、非離心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！憍尸迦！若有人於菩薩能如是隨喜迴向者，常值諸佛；終不見惡色，終不聞惡聲，終不嗅惡香，終不食惡味，終不觸惡觸，終不隨惡念；終不遠離諸佛，從一佛界至一佛界，親近諸佛、種善根。何以故？善男子、善女人為無量阿僧祇初發意菩薩諸善根隨喜迴向，為無量阿僧祇第二地、第三地乃至第十地、一生補處諸菩薩摩訶薩善根，隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。以是善根因緣故，疾近阿耨多羅三藐三菩提。是諸菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已，度無量無邊阿僧祇眾生。憍尸迦！以是因緣故，善男子、善女人於初發意菩薩善根，應隨喜、迴向阿耨多羅三藐三菩提，非心、非離心；於久發意、阿鞞跋致、一生補處善根，隨喜、迴向阿耨多羅三藐三菩提，非心、非離心。」

須菩提白佛言：「世尊！是心如幻，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是心如幻，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「於汝意云何？汝見是心如幻不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何？汝見是心如幻不？」

「不也！世尊！我不見幻，亦不見心如幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！我不見幻，亦不見心如幻。」

「須菩提！於汝意云何？若無幻，亦無心如幻，汝見是心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何？若無幻，亦無心如幻，汝見是心不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「須菩提！於汝意云何？離幻、離心如幻，汝見更有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何？離幻、離心如幻，汝見更有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」

「不也！世尊！我不見離幻、離心如幻，更有法得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我不見更有法、何等法可說若有若無！是法相畢竟離故，不墮有、不墮無。若法畢竟離者，不能得阿耨多羅三藐三菩提；無所有法，亦不應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？世尊！一切法無所有，是中無垢者、無淨者。世尊！以是故，般若波羅蜜畢竟離，禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜畢竟離，乃至阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。若法畢竟離，則不應修、不應壞。行般若波羅蜜亦無有法可得，畢竟離故。世尊！若般若波羅蜜畢竟離者，云何因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提？阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離，二離中云何能有所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！我不見離幻、離心如幻，更有法得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我不見更有法、何等法可說若有若無！是法相畢竟離故，不墮有、不墮無。若法畢竟離者，不能得阿耨多羅三藐三菩提；無所有法，亦不應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？世尊！一切法無所有，是中無垢者、無淨者。世尊！以是故，般若波羅蜜畢竟離，禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜畢竟離，乃至阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。若法畢竟離，則不應修、不應壞。行般若波羅蜜亦無有法可得，畢竟離故。世尊！若般若波羅蜜畢竟離者，云何因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提？阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離，二離中云何能有所得？」

佛告須菩提：「善哉！善哉！是般若波羅蜜畢竟離，禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜畢竟離，乃至一切種智畢竟離。須菩提！若般若波羅蜜畢竟離乃至一切種智畢竟離，以是故能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若般若波羅蜜非畢竟離乃至一切種智非畢竟離，是不名般若波羅蜜，不名禪波羅蜜乃至一切種智。須菩提！若般若波羅蜜畢竟離乃至一切種智畢竟離，以是故，須菩提！非不因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，亦不以離得離，而得阿耨多羅三藐三菩提，非不因般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「善哉！善哉！是般若波羅蜜畢竟離，禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜畢竟離，乃至一切種智畢竟離。須菩提！若般若波羅蜜畢竟離乃至一切種智畢竟離，以是故能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若般若波羅蜜非畢竟離乃至一切種智非畢竟離，是不名般若波羅蜜，不名禪波羅蜜乃至一切種智。須菩提！若般若波羅蜜畢竟離乃至一切種智畢竟離，以是故，須菩提！非不因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，亦不以離得離，而得阿耨多羅三藐三菩提，非不因般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所行義甚深！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所行義甚深！」

佛言：「如是！須菩提！菩薩摩訶薩所行義甚深。須菩提！諸菩薩摩訶薩能為難事，所謂行是深義，而不證聲聞、辟支佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！須菩提！菩薩摩訶薩所行義甚深。須菩提！諸菩薩摩訶薩能為難事，所謂行是深義，而不證聲聞、辟支佛地。」

須菩提白佛言：「世尊！如我從佛聞義，菩薩摩訶薩所行不為難。何以故？是菩薩摩訶薩不得是義可作證，亦不得般若波羅蜜作證，亦無作證者。世尊！若一切法不可得，何等是義可作證？何等是般若波羅蜜作證？何等是作證者？作證已得阿耨多羅三藐三菩提？世尊！是名菩薩摩訶薩無所得行。菩薩行是，於一切法皆得明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如我從佛聞義，菩薩摩訶薩所行不為難。何以故？是菩薩摩訶薩不得是義可作證，亦不得般若波羅蜜作證，亦無作證者。世尊！若一切法不可得，何等是義可作證？何等是般若波羅蜜作證？何等是作證者？作證已得阿耨多羅三藐三菩提？世尊！是名菩薩摩訶薩無所得行。菩薩行是，於一切法皆得明了。

「世尊！若菩薩摩訶薩聞是深法，心不驚、不沒、不怖、不畏，是名為行般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見我行般若波羅蜜，亦不見是般若波羅蜜，亦不見我當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩聞是深法，心不驚、不沒、不怖、不畏，是名為行般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見我行般若波羅蜜，亦不見是般若波羅蜜，亦不見我當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』

「世尊！譬如虛空不作是念：『有法去我遠、去我近。』何以故？世尊！虛空無分別故。世尊！行般若波羅蜜菩薩亦不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』何以故？般若波羅蜜中無分別故。世尊！譬如幻人不作是念：『幻師去我近，觀人去我遠。』何以故？幻人無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』世尊！譬如鏡中像不作是念：『所因者去我近，餘者去我遠。』何以故？像無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』何以故？般若波羅蜜中無分別故。世尊！行般若波羅蜜菩薩無愛無憎。何以故？般若波羅蜜自性不可得故。世尊！譬如佛無愛無憎；行般若波羅蜜菩薩無愛無憎亦如是。何以故？般若波羅蜜中無憎無愛故。世尊！譬如佛一切分別想斷；行般若波羅蜜菩薩亦如是，一切分別想斷，畢竟空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如虛空不作是念：『有法去我遠、去我近。』何以故？世尊！虛空無分別故。世尊！行般若波羅蜜菩薩亦不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』何以故？般若波羅蜜中無分別故。世尊！譬如幻人不作是念：『幻師去我近，觀人去我遠。』何以故？幻人無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』世尊！譬如鏡中像不作是念：『所因者去我近，餘者去我遠。』何以故？像無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』何以故？般若波羅蜜中無分別故。世尊！行般若波羅蜜菩薩無愛無憎。何以故？般若波羅蜜自性不可得故。世尊！譬如佛無愛無憎；行般若波羅蜜菩薩無愛無憎亦如是。何以故？般若波羅蜜中無憎無愛故。世尊！譬如佛一切分別想斷；行般若波羅蜜菩薩亦如是，一切分別想斷，畢竟空故。

「世尊！譬如佛所化人不作是念：『聲聞、辟支佛去我遠，阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？佛所化人無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦如是，不作是念：『聲聞、辟支佛去我遠，阿耨多羅三藐三菩提去我近。』世尊！譬如有所為故作化，化所作事無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，有所為事而修是事成就，而般若波羅蜜亦無分別。世尊！譬如工匠、若工匠弟子有所為故作木人，若男、若女、象、馬、牛、羊，是所作亦能有所作，是亦無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，有所為故說是事成就，而般若波羅蜜亦無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如佛所化人不作是念：『聲聞、辟支佛去我遠，阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？佛所化人無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦如是，不作是念：『聲聞、辟支佛去我遠，阿耨多羅三藐三菩提去我近。』世尊！譬如有所為故作化，化所作事無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，有所為事而修是事成就，而般若波羅蜜亦無分別。世尊！譬如工匠、若工匠弟子有所為故作木人，若男、若女、象、馬、牛、羊，是所作亦能有所作，是亦無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，有所為故說是事成就，而般若波羅蜜亦無分別。」

舍利弗問須菩提：「但般若波羅蜜無分別，禪波羅蜜乃至檀波羅蜜亦無分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「但般若波羅蜜無分別，禪波羅蜜乃至檀波羅蜜亦無分別？」

須菩提語舍利弗：「禪波羅蜜無分別，乃至檀波羅蜜亦無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「禪波羅蜜無分別，乃至檀波羅蜜亦無分別。」

舍利弗問須菩提：「色無分別乃至識亦無分別？眼乃至意無分別？色乃至法無分別？眼識觸乃至意識觸無分別？眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分，空、無相、無作，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法、阿耨多羅三藐三菩提、無為性，亦無分別？須菩提！若色無分別乃至無為性無分別，若一切法無分別，云何分別有六道生死——是地獄、是餓鬼、是畜生、是天、是人、是阿修羅？云何分別是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「色無分別乃至識亦無分別？眼乃至意無分別？色乃至法無分別？眼識觸乃至意識觸無分別？眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分，空、無相、無作，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法、阿耨多羅三藐三菩提、無為性，亦無分別？須菩提！若色無分別乃至無為性無分別，若一切法無分別，云何分別有六道生死——是地獄、是餓鬼、是畜生、是天、是人、是阿修羅？云何分別是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸佛？」

須菩提報舍利弗：「眾生顛倒因緣故，造作身口意業，隨欲本業報受六道身：地獄、餓鬼、畜生、人、天、阿修羅身。如汝言：『云何分別有須陀洹乃至佛道？』舍利弗！須陀洹即是無分別故有，須陀洹果亦是無分別故有，乃至阿羅漢、阿羅漢果、辟支佛、辟支佛道、佛、佛道，亦是無分別故有。舍利弗！過去諸佛亦是無分別、斷分別故有。以是故，舍利弗！當知一切法無有分別、不壞相，如法如、法性、實際故。舍利弗！如是菩薩摩訶薩應行無分別般若波羅蜜；行無分別般若波羅蜜已，便得無分別阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提報舍利弗：「眾生顛倒因緣故，造作身口意業，隨欲本業報受六道身：地獄、餓鬼、畜生、人、天、阿修羅身。如汝言：『云何分別有須陀洹乃至佛道？』舍利弗！須陀洹即是無分別故有，須陀洹果亦是無分別故有，乃至阿羅漢、阿羅漢果、辟支佛、辟支佛道、佛、佛道，亦是無分別故有。舍利弗！過去諸佛亦是無分別、斷分別故有。以是故，舍利弗！當知一切法無有分別、不壞相，如法如、法性、實際故。舍利弗！如是菩薩摩訶薩應行無分別般若波羅蜜；行無分別般若波羅蜜已，便得無分別阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

是時，釋提桓因及會中人皆共歡喜。釋提桓因作是念：「是菩薩行菩薩道時，所有功德尚勝一切眾生，何況成阿耨多羅三藐三菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，釋提桓因及會中人皆共歡喜。釋提桓因作是念：「是菩薩行菩薩道時，所有功德尚勝一切眾生，何況成阿耨多羅三藐三菩提！」

眾生有二種：一者、發心，二者、未發心。發心菩薩勝一切未發心者。所以者何？是人種無量無上佛法因緣，欲度一切眾生，令離苦得樂；其餘眾生但自求樂，欲與他苦。如是等因緣故，發心者勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生有二種：一者、發心，二者、未發心。發心菩薩勝一切未發心者。所以者何？是人種無量無上佛法因緣，欲度一切眾生，令離苦得樂；其餘眾生但自求樂，欲與他苦。如是等因緣故，發心者勝。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

諸阿羅漢、辟支佛及五通，是離欲人；發心者，或有未離欲但發心，云何得勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸阿羅漢、辟支佛及五通，是離欲人；發心者，或有未離欲但發心，云何得勝？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是事，先品中已種種答。阿羅漢等雖漏盡，不如初發心菩薩。譬如轉輪聖王太子，雖在胎中，已勝餘子；又如國王太子，雖未即位，勝諸大臣有位富貴者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是事，先品中已種種答。阿羅漢等雖漏盡，不如初發心菩薩。譬如轉輪聖王太子，雖在胎中，已勝餘子；又如國王太子，雖未即位，勝諸大臣有位富貴者。

發心菩薩有二種：一者、行諸波羅蜜等菩薩道，二者、但空發心。此中說「行菩薩道者」；是人雖事未成就，能勝一切眾生，何況成就！如歌羅頻伽鳥在𣫘中，未發聲已能勝諸鳥，何況成就！菩薩亦如是，雖未成佛，行菩薩道，說諸法實相音聲，破諸外道及魔民戲論，何況成佛！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心菩薩有二種：一者、行諸波羅蜜等菩薩道，二者、但空發心。此中說「行菩薩道者」；是人雖事未成就，能勝一切眾生，何況成就！如歌羅頻伽鳥在𣫘中，未發聲已能勝諸鳥，何況成就！菩薩亦如是，雖未成佛，行菩薩道，說諸法實相音聲，破諸外道及魔民戲論，何況成佛！

有人言：若有能一發心言：「我當作佛，滅一切眾生苦。」雖未斷煩惱、未行難事，以心、口業重故，勝於一切眾生。一切眾生皆自求樂，自為身故，愛其所親；阿羅漢、辟支佛雖不貪世樂，自為滅苦故，求涅槃樂，不能為眾生；菩薩心生、口言，為度一切，是故勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：若有能一發心言：「我當作佛，滅一切眾生苦。」雖未斷煩惱、未行難事，以心、口業重故，勝於一切眾生。一切眾生皆自求樂，自為身故，愛其所親；阿羅漢、辟支佛雖不貪世樂，自為滅苦故，求涅槃樂，不能為眾生；菩薩心生、口言，為度一切，是故勝。

譬如一六神通阿羅漢，將一沙彌，令負衣鉢，循路而行。沙彌思惟：「我當以何乘入涅槃？」即發心：「佛為世尊，最上最妙，我當以佛乘入涅槃。」師知其念，即取衣鉢自擔，推沙彌在前行。沙彌覆復思惟：「佛道甚難，久住生死，受無量苦，且以小乘早入涅槃。」師復以衣鉢囊還與沙彌令擔，語在後行。如是至三。沙彌白師：「師年老耄，狀如小兒戲！方始令我在前，已復令我在後，何其太速？」師答：「汝初念發心作佛，是心貴重，則住我師道中。如是人，諸辟支佛尚應供養，何況阿羅漢！以是故，推汝在前。汝心還悔，欲取小乘，而未便得，汝去我懸遠，是故令汝在後。」沙彌聞已驚悟：「我師能知我心！我一發意已勝阿羅漢，何況成就！」即自堅固住大乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如一六神通阿羅漢，將一沙彌，令負衣鉢，循路而行。沙彌思惟：「我當以何乘入涅槃？」即發心：「佛為世尊，最上最妙，我當以佛乘入涅槃。」師知其念，即取衣鉢自擔，推沙彌在前行。沙彌覆復思惟：「佛道甚難，久住生死，受無量苦，且以小乘早入涅槃。」師復以衣鉢囊還與沙彌令擔，語在後行。如是至三。沙彌白師：「師年老耄，狀如小兒戲！方始令我在前，已復令我在後，何其太速？」師答：「汝初念發心作佛，是心貴重，則住我師道中。如是人，諸辟支佛尚應供養，何況阿羅漢！以是故，推汝在前。汝心還悔，欲取小乘，而未便得，汝去我懸遠，是故令汝在後。」沙彌聞已驚悟：「我師能知我心！我一發意已勝阿羅漢，何況成就！」即自堅固住大乘法。

復次，勝名不必一切事中皆勝，但以「一發心，欲作佛，度眾生」，是事為勝；諸餘禪定、解脫等，猶尚未有，何得言勝？譬如以飛言之，鳥則勝人。未來當得功德，此事不論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，勝名不必一切事中皆勝，但以「一發心，欲作佛，度眾生」，是事為勝；諸餘禪定、解脫等，猶尚未有，何得言勝？譬如以飛言之，鳥則勝人。未來當得功德，此事不論。

小乘人言：「乃至補處菩薩，尚不勝小沙彌得無量律儀者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小乘人言：「乃至補處菩薩，尚不勝小沙彌得無量律儀者。」

摩訶衍論中，或有人如是言：「其有發大乘心者，雖復在弊惡小人中，猶勝二乘得解脫者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶衍論中，或有人如是言：「其有發大乘心者，雖復在弊惡小人中，猶勝二乘得解脫者。」

是名二邊。離是二邊，名為中道。中道義，如上說。以其有義理實故，應當取。是故說：「初發心時，勝一切眾生，何況成佛！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名二邊。離是二邊，名為中道。中道義，如上說。以其有義理實故，應當取。是故說：「初發心時，勝一切眾生，何況成佛！」

聞薩婆若信者，得人中善利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞薩婆若信者，得人中善利。

有人言：「六波羅蜜是利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「六波羅蜜是利。」

有人言：「六波羅蜜果報是利，所謂轉輪聖王、釋梵天王、人王、法王等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「六波羅蜜果報是利，所謂轉輪聖王、釋梵天王、人王、法王等。」

有人言：「得阿鞞跋致，不墮惡道，常生人天富貴處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「得阿鞞跋致，不墮惡道，常生人天富貴處。」

有人言：「菩薩住於果報神通，遊至十方，供養諸佛，種種方便教化眾生；信受因緣，教化眾生，得如是等大利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「菩薩住於果報神通，遊至十方，供養諸佛，種種方便教化眾生；信受因緣，教化眾生，得如是等大利。」

壽命中最者，眾生有二種命：一者、命根，二者、智慧命。是人得智慧命故，說「壽命中最」。何況發心！發心者可敬可貴。所以者何？如先說因緣：「能捨自樂、與他樂；不自憂苦，憂他人苦故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽命中最者，眾生有二種命：一者、命根，二者、智慧命。是人得智慧命故，說「壽命中最」。何況發心！發心者可敬可貴。所以者何？如先說因緣：「能捨自樂、與他樂；不自憂苦，憂他人苦故。」

爾時，釋提桓因欲現歡喜相，以天文陀羅花散佛上，如經廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因欲現歡喜相，以天文陀羅花散佛上，如經廣說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

罪福不可以與人，雖欲與，亦不得，釋提桓因何以言「以此福德令求佛道者具足佛法」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪福不可以與人，雖欲與，亦不得，釋提桓因何以言「以此福德令求佛道者具足佛法」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

雖不可與人，然自令心好。又是釋提桓因顯此不著福，是故以隨喜心與求佛道者。與聲聞人亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖不可與人，然自令心好。又是釋提桓因顯此不著福，是故以隨喜心與求佛道者。與聲聞人亦爾。

釋提桓因白佛：「我雖得聲聞道，亦不生一念令菩薩轉還向二乘心。所以者何？諸菩薩見眾生在生死中有種種苦，欲利益一切世間故，作是願：『未度者我當等度。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛：「我雖得聲聞道，亦不生一念令菩薩轉還向二乘心。所以者何？諸菩薩見眾生在生死中有種種苦，欲利益一切世間故，作是願：『未度者我當等度。』」

爾時，會中眾生有作是念：「若如上說隨喜有功德，初發心人隨喜，於久發心人隨喜，有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中眾生有作是念：「若如上說隨喜有功德，初發心人隨喜，於久發心人隨喜，有何差別？」

釋提桓因欲解眾人疑故，問佛言：「世尊！於初發心菩薩功德隨喜得幾許福德？」如經廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因欲解眾人疑故，問佛言：「世尊！於初發心菩薩功德隨喜得幾許福德？」如經廣說。

是福德無量無邊，以種無量無邊田中；人不能數知，故說譬喻令解，如經中廣說。隨喜之德雖無量無邊，於近佛道者，隨喜福德轉多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是福德無量無邊，以種無量無邊田中；人不能數知，故說譬喻令解，如經中廣說。隨喜之德雖無量無邊，於近佛道者，隨喜福德轉多。

是時，帝釋歡喜故白佛言：「世尊！諸有聞是功德不隨喜者，則是魔民，從魔天來。」所以者何？在魔境界，積集惡心故不隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，帝釋歡喜故白佛言：「世尊！諸有聞是功德不隨喜者，則是魔民，從魔天來。」所以者何？在魔境界，積集惡心故不隨喜。

此中說因緣：「隨喜心能破魔界。是故求佛道者，欲愛敬三尊不捨者，當以隨喜心迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說因緣：「隨喜心能破魔界。是故求佛道者，欲愛敬三尊不捨者，當以隨喜心迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

不一不二相者，不見諸法有一定相不屬因緣者，故言「不一」；不分別隨喜心、迴向心，是名「不二」，畢竟空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不一不二相者，不見諸法有一定相不屬因緣者，故言「不一」；不分別隨喜心、迴向心，是名「不二」，畢竟空故。

佛可帝釋意已，更稱說隨喜功德：「是人常憶念十方諸佛功德隨喜故，疾得見佛。又以深心，於一切眾生欲令離苦得樂，是故往來生死，六情初不受惡塵。終不離生諸佛前，以不斷種見佛行故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可帝釋意已，更稱說隨喜功德：「是人常憶念十方諸佛功德隨喜故，疾得見佛。又以深心，於一切眾生欲令離苦得樂，是故往來生死，六情初不受惡塵。終不離生諸佛前，以不斷種見佛行故。」

此中佛自說因緣：「是人於無央數阿僧祇初發心菩薩乃至無量一生補處菩薩皆隨喜故，得如上果報，疾成佛道，度無量阿僧祇眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛自說因緣：「是人於無央數阿僧祇初發心菩薩乃至無量一生補處菩薩皆隨喜故，得如上果報，疾成佛道，度無量阿僧祇眾生。」

復次，憍尸迦！是菩薩因是福德如諸法實相迴向。於實相中心不可得，是故說「非心，亦不離心」；如上說「不一不二」義，以事異故更說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，憍尸迦！是菩薩因是福德如諸法實相迴向。於實相中心不可得，是故說「非心，亦不離心」；如上說「不一不二」義，以事異故更說。

須菩提聞已，取是空無有心相難佛：「是心非心，空、無所有、如幻，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提聞已，取是空無有心相難佛：「是心非心，空、無所有、如幻，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛反問須菩提：「汝見是空心定相如幻不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛反問須菩提：「汝見是空心定相如幻不？」

須菩提作是念：「心若空如幻，云何可見？若可見，則非空。」是故答言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提作是念：「心若空如幻，云何可見？若可見，則非空。」是故答言：「不。」

佛言：「心若空、無所有，汝見是中有是若有若無戲論不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「心若空、無所有，汝見是中有是若有若無戲論不？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

「離是空、無所有、如幻心，汝見更有法能得無上道不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離是空、無所有、如幻心，汝見更有法能得無上道不？」

答言：「不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不見。」

不見、不可得故，何有法若有、若無？一切諸法畢竟離故、畢竟空故，不墮有、不墮無；若法不墮有無中，是則畢竟無所有，不應得無上道。以是因緣故，般若波羅蜜畢竟離相，見有、無二俱過故。禪波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提，亦如是畢竟離相。若法畢竟離，則不可得見、不可得修、不可得斷、不可得證；行是法則更無所得，畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見、不可得故，何有法若有、若無？一切諸法畢竟離故、畢竟空故，不墮有、不墮無；若法不墮有無中，是則畢竟無所有，不應得無上道。以是因緣故，般若波羅蜜畢竟離相，見有、無二俱過故。禪波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提，亦如是畢竟離相。若法畢竟離，則不可得見、不可得修、不可得斷、不可得證；行是法則更無所得，畢竟離故。

「世尊！今般若波羅蜜畢竟離，阿耨多羅三藐三菩提畢竟離，云何以畢竟離得畢竟離？」若一法畢竟離，尚不應有所得，何況二離！譬如以指觸虛空，虛空無觸故，指不能觸，何況二皆無觸！亦如虛空、涅槃。般若波羅蜜畢竟離、阿耨多羅三藐三菩提畢竟離，云何用離得離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！今般若波羅蜜畢竟離，阿耨多羅三藐三菩提畢竟離，云何以畢竟離得畢竟離？」若一法畢竟離，尚不應有所得，何況二離！譬如以指觸虛空，虛空無觸故，指不能觸，何況二皆無觸！亦如虛空、涅槃。般若波羅蜜畢竟離、阿耨多羅三藐三菩提畢竟離，云何用離得離？

佛知須菩提隨諸法實相說故，可其言：「善哉！善哉！」即說因緣：「須菩提！若般若波羅蜜畢竟離、阿耨多羅三藐三菩提畢竟離，以是因緣故可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知須菩提隨諸法實相說故，可其言：「善哉！善哉！」即說因緣：「須菩提！若般若波羅蜜畢竟離、阿耨多羅三藐三菩提畢竟離，以是因緣故可得。」

何以故？若一法定有相非空者，則是常法、不生相，從未來至現在，從現在至過去。若無實生相則無滅相，若無生滅則無四諦，若無四諦則無法寶，法寶無故亦無阿耨多羅三藐三菩提——法寶即是阿耨多羅三藐三菩提故，若無法寶則無佛寶，若無佛法則無僧寶，若無三寶則無一切諸法——有如是等過罪故。畢竟離相，則通達無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故？若一法定有相非空者，則是常法、不生相，從未來至現在，從現在至過去。若無實生相則無滅相，若無生滅則無四諦，若無四諦則無法寶，法寶無故亦無阿耨多羅三藐三菩提——法寶即是阿耨多羅三藐三菩提故，若無法寶則無佛寶，若無佛法則無僧寶，若無三寶則無一切諸法——有如是等過罪故。畢竟離相，則通達無礙。

若說畢竟離，當知亦離空；若不離空，不名畢竟離。是故經說言：「般若波羅蜜畢竟離故，能得阿耨多羅三藐三菩提；雖不離般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，亦不以二離而得二離。」畢竟空故不應難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說畢竟離，當知亦離空；若不離空，不名畢竟離。是故經說言：「般若波羅蜜畢竟離故，能得阿耨多羅三藐三菩提；雖不離般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，亦不以二離而得二離。」畢竟空故不應難。

須菩提知佛所說甚深相，是故白佛言：「若菩薩能如是行，則是行甚深義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提知佛所說甚深相，是故白佛言：「若菩薩能如是行，則是行甚深義。」

佛可其言：「是菩薩能為難事——能行如是甚深義，而不證二乘。」所以者何？是菩薩一心以利智深入空而不證涅槃，是則為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可其言：「是菩薩能為難事——能行如是甚深義，而不證二乘。」所以者何？是菩薩一心以利智深入空而不證涅槃，是則為難。

須菩提言：「如我解佛所說義，是不為難。何以故？是人不得是甚深義一定相可作證，不得般若波羅蜜，不得證者，誰當以甚深義得證？若不證是甚深義，誰當得阿耨多羅三藐三菩提？是名菩薩無所得行。行是道，則照明一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如我解佛所說義，是不為難。何以故？是人不得是甚深義一定相可作證，不得般若波羅蜜，不得證者，誰當以甚深義得證？若不證是甚深義，誰當得阿耨多羅三藐三菩提？是名菩薩無所得行。行是道，則照明一切法。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛說言「難」，須菩提言「不難」。師弟子義應同，何以各相違背？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說言「難」，須菩提言「不難」。師弟子義應同，何以各相違背？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛以世諦故說，須菩提以第一義諦故說。佛說菩薩得是甚深義，須菩提說菩薩亦不得是甚深義。佛以須菩提為眾生故說：「有人聞難事則發心，故說難事；有人聞難事而廢退，故說無難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以世諦故說，須菩提以第一義諦故說。佛說菩薩得是甚深義，須菩提說菩薩亦不得是甚深義。佛以須菩提為眾生故說：「有人聞難事則發心，故說難事；有人聞難事而廢退，故說無難。」

是名菩薩無所得行；住是行中，於一切法通達無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名菩薩無所得行；住是行中，於一切法通達無礙。

須菩提言：「若菩薩聞如是說畢竟離，無法可證，無取證者，亦無般若及阿耨多羅三藐三菩提，是時不驚、不沒、通達無礙者，是名行般若波羅蜜。」行般若波羅蜜者，是名真行、深行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「若菩薩聞如是說畢竟離，無法可證，無取證者，亦無般若及阿耨多羅三藐三菩提，是時不驚、不沒、通達無礙者，是名行般若波羅蜜。」行般若波羅蜜者，是名真行、深行。

何以故？是菩薩不見般若波羅蜜，亦不見我行般若波羅蜜，不見阿耨多羅三藐三菩提，亦不見是法可得阿耨多羅三藐三菩提，都無所分別。是菩薩安住一切諸法實相中，故不作是分別言：「二乘離我遠，佛道離我近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故？是菩薩不見般若波羅蜜，亦不見我行般若波羅蜜，不見阿耨多羅三藐三菩提，亦不見是法可得阿耨多羅三藐三菩提，都無所分別。是菩薩安住一切諸法實相中，故不作是分別言：「二乘離我遠，佛道離我近。」

此中說虛空等譬喻，此諸譬喻，為明了畢竟空義故。般若波羅蜜雖空，若有所修，能成其事。乃至如木人，隨作何事，皆能成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說虛空等譬喻，此諸譬喻，為明了畢竟空義故。般若波羅蜜雖空，若有所修，能成其事。乃至如木人，隨作何事，皆能成就。

舍利弗問須菩提：「但般若無分別，諸波羅蜜亦無分別？」若但般若空無分別，餘波羅蜜應是有相，是則菩薩道有別異、不平等。又初品中說：「行檀波羅蜜時，無施者、受者、亦無財物。」今云何言別？若五事皆空，則無分別，無有六名，亦無可修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「但般若無分別，諸波羅蜜亦無分別？」若但般若空無分別，餘波羅蜜應是有相，是則菩薩道有別異、不平等。又初品中說：「行檀波羅蜜時，無施者、受者、亦無財物。」今云何言別？若五事皆空，則無分別，無有六名，亦無可修行。

須菩提言：「五波羅蜜亦空、無有分別。」初發心、未得無生法忍者有分別。譬如四河未會大海則有別名，既入大海則無差別；菩薩亦如是，世俗諦中有差別，第一義諦則無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「五波羅蜜亦空、無有分別。」初發心、未得無生法忍者有分別。譬如四河未會大海則有別名，既入大海則無差別；菩薩亦如是，世俗諦中有差別，第一義諦則無分別。

舍利弗問：「色乃至阿耨多羅三藐三菩提，乃至無為性，亦無分別？若此法空無差別，云何有六道別異？云何有分別須陀洹乃至佛道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問：「色乃至阿耨多羅三藐三菩提，乃至無為性，亦無分別？若此法空無差別，云何有六道別異？云何有分別須陀洹乃至佛道？」

須菩提答舍利弗：「諸法雖畢竟空、無分別，而是眾生狂顛倒心而起身口意業，隨業受身業報。」貪欲是本，但為欲所逼而生著心，諸法無有定相。業果報者，所謂六道。以是故知：空、無所分別是其實本；但以顛倒不實故，有六道差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答舍利弗：「諸法雖畢竟空、無分別，而是眾生狂顛倒心而起身口意業，隨業受身業報。」貪欲是本，但為欲所逼而生著心，諸法無有定相。業果報者，所謂六道。以是故知：空、無所分別是其實本；但以顛倒不實故，有六道差別。

又須陀洹等賢聖，亦因畢竟空無分別法生，所謂斷三結法，名須陀洹果。三結使即是顛倒，覺顛倒除却名為斷，是故斷法即是空、無有分別。世諦故，假名人，得是法故名須陀洹果；是故當知須陀洹人及果畢竟空、無分別。乃至佛、佛道亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又須陀洹等賢聖，亦因畢竟空無分別法生，所謂斷三結法，名須陀洹果。三結使即是顛倒，覺顛倒除却名為斷，是故斷法即是空、無有分別。世諦故，假名人，得是法故名須陀洹果；是故當知須陀洹人及果畢竟空、無分別。乃至佛、佛道亦如是。

此中說因緣：「非但現在無分別，過去如恒河沙諸佛一切分別斷故，入無餘涅槃，無有少許法定相可分別。一切法畢竟空，入是如、法性、實際門故。」是故言「因緣法甚深」，入是三昧門故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說因緣：「非但現在無分別，過去如恒河沙諸佛一切分別斷故，入無餘涅槃，無有少許法定相可分別。一切法畢竟空，入是如、法性、實際門故。」是故言「因緣法甚深」，入是三昧門故。

菩薩應如是行無分別般若波羅蜜，行無分別般若波羅蜜故得無分別法，所謂阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩應如是行無分別般若波羅蜜，行無分別般若波羅蜜故得無分別法，所謂阿耨多羅三藐三菩提。

大智度論釋稱揚品第六十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋稱揚品第六十五

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為行真實法？為行無真實法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為行真實法？為行無真實法？」

須菩提報舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為行無真實法。何以故？是般若波羅蜜無真實，乃至一切種智無真實故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無真實不可得，何況真實！乃至行一切種智，無真實法不可得，何況真實！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提報舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為行無真實法。何以故？是般若波羅蜜無真實，乃至一切種智無真實故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無真實不可得，何況真實！乃至行一切種智，無真實法不可得，何況真實！」

爾時，欲、色界諸天子作是念：「諸有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提意，如深般若波羅蜜所說義，行於等法，不作實際證，不墮聲聞、辟支佛地，應當為作禮！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，欲、色界諸天子作是念：「諸有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提意，如深般若波羅蜜所說義，行於等法，不作實際證，不墮聲聞、辟支佛地，應當為作禮！」

須菩提語諸天子：「諸菩薩摩訶薩於等法不作證聲聞、辟支佛地，不為難。諸菩薩摩訶薩大誓莊嚴：『我當度無量無邊阿僧祇眾生。』知眾生畢竟不可得而度眾生，是乃為難！諸天子！諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願：『我當度一切眾生。』眾生實不可得，是人欲度眾生，如欲度虛空。何以故？虛空離故，當知眾生亦離；虛空空故，當知眾生亦空；虛空無堅固，當知眾生亦無堅固；虛空虛誑，當知眾生亦虛誑。諸天子！以是因緣故，當知菩薩所作為難。為利益無所有眾生故而大莊嚴，是人為眾生結誓，為欲與虛空共鬪。是菩薩結誓已，亦不得眾生而為眾生結誓。何以故？眾生離故，當知大誓亦離；眾生虛誑故，當知大誓亦虛誑。若菩薩摩訶薩聞是法，心不驚、不沒，當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。何以故？色離，即是眾生離；受、想、行、識離，即是眾生離。色離，即是六波羅蜜離；受、想、行、識離，即是六波羅蜜離。乃至一切種智離，即是六波羅蜜離。若菩薩摩訶薩聞是一切諸法離相，心不驚、不沒、不怖、不畏，當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語諸天子：「諸菩薩摩訶薩於等法不作證聲聞、辟支佛地，不為難。諸菩薩摩訶薩大誓莊嚴：『我當度無量無邊阿僧祇眾生。』知眾生畢竟不可得而度眾生，是乃為難！諸天子！諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願：『我當度一切眾生。』眾生實不可得，是人欲度眾生，如欲度虛空。何以故？虛空離故，當知眾生亦離；虛空空故，當知眾生亦空；虛空無堅固，當知眾生亦無堅固；虛空虛誑，當知眾生亦虛誑。諸天子！以是因緣故，當知菩薩所作為難。為利益無所有眾生故而大莊嚴，是人為眾生結誓，為欲與虛空共鬪。是菩薩結誓已，亦不得眾生而為眾生結誓。何以故？眾生離故，當知大誓亦離；眾生虛誑故，當知大誓亦虛誑。若菩薩摩訶薩聞是法，心不驚、不沒，當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。何以故？色離，即是眾生離；受、想、行、識離，即是眾生離。色離，即是六波羅蜜離；受、想、行、識離，即是六波羅蜜離。乃至一切種智離，即是六波羅蜜離。若菩薩摩訶薩聞是一切諸法離相，心不驚、不沒、不怖、不畏，當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。」

佛告須菩提：「何因緣故，菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜中心不沒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「何因緣故，菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜中心不沒？」

須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜無所有故不沒，般若波羅蜜離故不沒，般若波羅蜜寂滅故不沒。世尊！以是因緣故，菩薩於深般若波羅蜜中心不沒。何以故？是菩薩不得沒者、不得沒事、不得沒處，是一切法皆不可得故。世尊！若菩薩摩訶薩聞是法，心不驚、不沒、不怖、不畏，當知是菩薩為行般若波羅蜜。何以故？沒者、沒事、沒處，是法皆不可得故。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，諸天及釋提桓因天、梵天王天及世界主天皆為作禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜無所有故不沒，般若波羅蜜離故不沒，般若波羅蜜寂滅故不沒。世尊！以是因緣故，菩薩於深般若波羅蜜中心不沒。何以故？是菩薩不得沒者、不得沒事、不得沒處，是一切法皆不可得故。世尊！若菩薩摩訶薩聞是法，心不驚、不沒、不怖、不畏，當知是菩薩為行般若波羅蜜。何以故？沒者、沒事、沒處，是法皆不可得故。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，諸天及釋提桓因天、梵天王天及世界主天皆為作禮。」

佛告須菩提：「不但釋提桓因諸天、梵王及諸天、世界主及諸天禮是菩薩行般若波羅蜜者，過是上，光音天、遍淨天、廣果天、淨居天皆為是菩薩摩訶薩作禮。須菩提！今現在十方無量諸佛，亦念是行般若波羅蜜菩薩摩訶薩。當知是菩薩為如佛。須菩提！若恒河沙等世界中眾生悉使為魔，是一一魔復化作魔，如恒河沙等魔，是一切魔不能留難菩薩行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「不但釋提桓因諸天、梵王及諸天、世界主及諸天禮是菩薩行般若波羅蜜者，過是上，光音天、遍淨天、廣果天、淨居天皆為是菩薩摩訶薩作禮。須菩提！今現在十方無量諸佛，亦念是行般若波羅蜜菩薩摩訶薩。當知是菩薩為如佛。須菩提！若恒河沙等世界中眾生悉使為魔，是一一魔復化作魔，如恒河沙等魔，是一切魔不能留難菩薩行般若波羅蜜。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

爾時，舍利弗聞上無分別相法，心大歡喜，問須菩提：「若菩薩行般若波羅蜜，為行真實法？為行無真實法？」真實法者，審定、不變異，即是可取、可著；若不真實，即是虛誑妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗聞上無分別相法，心大歡喜，問須菩提：「若菩薩行般若波羅蜜，為行真實法？為行無真實法？」真實法者，審定、不變異，即是可取、可著；若不真實，即是虛誑妄語。

須菩提常樂行深空，心無障礙，故答：「行般若者，即是行無真實。何以故？般若波羅蜜空、無定相、無分別故。乃至一切種智亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提常樂行深空，心無障礙，故答：「行般若者，即是行無真實。何以故？般若波羅蜜空、無定相、無分別故。乃至一切種智亦如是。」

菩薩行如是般若波羅蜜時，先來生死中，所習、所著虛誑有為法尚不可得，何況後來觀虛誑因緣生般若波羅蜜非所著法而可得！是故菩薩觀一切世間不真實，亦不著是般若波羅蜜。世諦故說真實；第一義中真實不可得，何況不真實！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行如是般若波羅蜜時，先來生死中，所習、所著虛誑有為法尚不可得，何況後來觀虛誑因緣生般若波羅蜜非所著法而可得！是故菩薩觀一切世間不真實，亦不著是般若波羅蜜。世諦故說真實；第一義中真實不可得，何況不真實！

爾時，欲、色界諸天子歡喜言：「其有發菩薩心者，皆應禮敬！能為難事，能行第一深義而不作證故。」第一義即是平等法，但以異名說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，欲、色界諸天子歡喜言：「其有發菩薩心者，皆應禮敬！能為難事，能行第一深義而不作證故。」第一義即是平等法，但以異名說。

須菩提語諸天子：「菩薩於平等法不作證，不為難；菩薩欲度無量眾生，眾生畢竟不可得，是則為難！何以故？欲度眾生者，為欲度虛空。虛空離故，眾生亦離；虛空虛誑不實故，眾生亦虛誑不實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語諸天子：「菩薩於平等法不作證，不為難；菩薩欲度無量眾生，眾生畢竟不可得，是則為難！何以故？欲度眾生者，為欲度虛空。虛空離故，眾生亦離；虛空虛誑不實故，眾生亦虛誑不實。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

於平等法而不證，眾生畢竟空而度眾生，此二俱畢竟空，云何言一難、一不難？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於平等法而不證，眾生畢竟空而度眾生，此二俱畢竟空，云何言一難、一不難？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

眾生，虛誑假名故，是所著處；平等法，無為故，非所著處。眾生從有為法假名而生，無為法是第一義。於顛倒著處而能不著為難；於無著處不著，是不為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生，虛誑假名故，是所著處；平等法，無為故，非所著處。眾生從有為法假名而生，無為法是第一義。於顛倒著處而能不著為難；於無著處不著，是不為難。

以是故如是說：「眾生空故，大莊嚴亦空；若大莊嚴空而能發心為難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故如是說：「眾生空故，大莊嚴亦空；若大莊嚴空而能發心為難。」

菩薩若聞是第一平等義，度眾生、大莊嚴皆畢竟空，而心不驚、不沒。譬如調馬，自見影不驚。何以故？自知影從身出故。菩薩亦如是，知畢竟空，因有為和合虛妄法生故。菩薩聞是事，不驚、不沒，是為行般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩若聞是第一平等義，度眾生、大莊嚴皆畢竟空，而心不驚、不沒。譬如調馬，自見影不驚。何以故？自知影從身出故。菩薩亦如是，知畢竟空，因有為和合虛妄法生故。菩薩聞是事，不驚、不沒，是為行般若波羅蜜。

色等法離故，眾生亦離。離名為空。若眾生空，法不空，應有怖畏；若法亦空，無生怖畏處。若菩薩聞是一切法離相，心不畏，是亦名菩薩行般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色等法離故，眾生亦離。離名為空。若眾生空，法不空，應有怖畏；若法亦空，無生怖畏處。若菩薩聞是一切法離相，心不畏，是亦名菩薩行般若波羅蜜。

上聞眾生空故不畏，今聞法空故不畏。若聞是二空不畏，是為真行般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上聞眾生空故不畏，今聞法空故不畏。若聞是二空不畏，是為真行般若。

「佛問須菩提，何以故菩薩心不沒」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛問須菩提，何以故菩薩心不沒」者。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛是一切智人，何以問弟子心不驚、不沒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛是一切智人，何以問弟子心不驚、不沒？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

以眾會有疑，敬難故不敢問，是以佛問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以眾會有疑，敬難故不敢問，是以佛問。

復次，是第一平等義甚深難得，深處應當沒而不沒，故試問須菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是第一平等義甚深難得，深處應當沒而不沒，故試問須菩提。

復次，佛以須菩提為說法主，聽者法應問難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛以須菩提為說法主，聽者法應問難。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛為一切智，何以不自為說主，而令須菩提說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為一切智，何以不自為說主，而令須菩提說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

眾中有人以佛智慧無量無邊，我等智力有量，若心有所疑，不敢發問。為是人故，命須菩提說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾中有人以佛智慧無量無邊，我等智力有量，若心有所疑，不敢發問。為是人故，命須菩提說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，何以不令大菩薩說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，何以不令大菩薩說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

大菩薩智慧亦大，不可思議，威德重故，亦不敢問難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大菩薩智慧亦大，不可思議，威德重故，亦不敢問難。

復次，有人言：阿羅漢、辟支佛、佛，三界繫無明永盡無餘故，能如實說法；諸菩薩雖廣集福德，漏未盡故，或不可信，是故不命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人言：阿羅漢、辟支佛、佛，三界繫無明永盡無餘故，能如實說法；諸菩薩雖廣集福德，漏未盡故，或不可信，是故不命。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，舍利弗智慧第一，及餘大弟子，何以不命？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，舍利弗智慧第一，及餘大弟子，何以不命？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是事先已答，所謂須菩提樂於空行，偏善說空；般若波羅蜜多說空故，令須菩提說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是事先已答，所謂須菩提樂於空行，偏善說空；般若波羅蜜多說空故，令須菩提說。

須菩提白佛：「一切法畢竟空、無所有，無所有故自相離，離相故常寂滅，常寂滅故無憶想分別，是故菩薩不應驚、不應沒——沒者、沒處、沒法，皆不可得。若菩薩聞是事不驚、不沒，是為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛：「一切法畢竟空、無所有，無所有故自相離，離相故常寂滅，常寂滅故無憶想分別，是故菩薩不應驚、不應沒——沒者、沒處、沒法，皆不可得。若菩薩聞是事不驚、不沒，是為行般若波羅蜜。」

須菩提答已，白佛言：「能如是行，亦名為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答已，白佛言：「能如是行，亦名為行般若波羅蜜。」

世尊！菩薩能如是行，一切諸天、帝釋及世界主禮菩薩者，地神、虛空中神、四天王、忉利天，帝釋為主，皆共禮是菩薩。梵天王，初禪中梵世界眾生主；世界主者，欲界餘天主。眾生多信有此天，故須菩提說言作禮。何以故？是菩薩捨自樂，欲利益眾生；是三種天，但自求樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！菩薩能如是行，一切諸天、帝釋及世界主禮菩薩者，地神、虛空中神、四天王、忉利天，帝釋為主，皆共禮是菩薩。梵天王，初禪中梵世界眾生主；世界主者，欲界餘天主。眾生多信有此天，故須菩提說言作禮。何以故？是菩薩捨自樂，欲利益眾生；是三種天，但自求樂故。

佛語須菩提：「非但是三種天作禮，光音天等清淨一心諸天皆亦作禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「非但是三種天作禮，光音天等清淨一心諸天皆亦作禮。」

欲界諸天，著婬欲心多故，禮不足為貴；初禪天有覺觀散亂，亦不足為妙；上諸天心清淨，以菩薩有大功德故作禮，爾乃為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界諸天，著婬欲心多故，禮不足為貴；初禪天有覺觀散亂，亦不足為妙；上諸天心清淨，以菩薩有大功德故作禮，爾乃為難。

「須菩提！菩薩若能如是行般若，為十方無量諸佛所念。」佛念因緣，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩若能如是行般若，為十方無量諸佛所念。」佛念因緣，如先說。

今佛說，是菩薩諸佛念果報，所謂當知是菩薩為如佛，以其必至佛道不退故。所以者何？如恒河沙等魔，不能壞是菩薩，如經廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今佛說，是菩薩諸佛念果報，所謂當知是菩薩為如佛，以其必至佛道不退故。所以者何？如恒河沙等魔，不能壞是菩薩，如經廣說。