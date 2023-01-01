大智度論釋燈喻品第五十七之餘(卷七十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋燈喻品第五十七之餘(卷七十五)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩用初心得阿耨多羅三藐三菩提？用後心得阿耨多羅三藐三菩提？世尊！是初心不至後心，後心不在初心。世尊！如是心心數法不俱，云何善根增益？若善根不增，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩用初心得阿耨多羅三藐三菩提？用後心得阿耨多羅三藐三菩提？世尊！是初心不至後心，後心不在初心。世尊！如是心心數法不俱，云何善根增益？若善根不增，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「我當為汝說譬喻，智者得譬喻，則於義易解。須菩提！譬如燃燈，為用初焰燋炷？為用後焰燋炷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「我當為汝說譬喻，智者得譬喻，則於義易解。須菩提！譬如燃燈，為用初焰燋炷？為用後焰燋炷？」

須菩提言：「世尊！非初焰燋炷，亦非離初焰。世尊！非後焰燋炷，亦非離後焰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！非初焰燋炷，亦非離初焰。世尊！非後焰燋炷，亦非離後焰。」

「須菩提！於汝意云何？炷為燋不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何？炷為燋不？」

「世尊！炷實燋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！炷實燋。」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩亦如是，不用初心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離初心得阿耨多羅三藐三菩提；不用後心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離後心得阿耨多羅三藐三菩提，而得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是中菩薩摩訶薩從初發意行般若波羅蜜，具足十地，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩亦如是，不用初心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離初心得阿耨多羅三藐三菩提；不用後心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離後心得阿耨多羅三藐三菩提，而得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是中菩薩摩訶薩從初發意行般若波羅蜜，具足十地，得阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是十地，菩薩具足已，得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是十地，菩薩具足已，得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛言：「菩薩摩訶薩具足乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已作地、辟支佛地、菩薩地、佛地——具足是地，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！菩薩摩訶薩學是十地已，非初心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離初心得阿耨多羅三藐三菩提；非後心得阿耨多羅三藐三菩提，亦非離後心得阿耨多羅三藐三菩提，而得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩具足乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已作地、辟支佛地、菩薩地、佛地——具足是地，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！菩薩摩訶薩學是十地已，非初心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離初心得阿耨多羅三藐三菩提；非後心得阿耨多羅三藐三菩提，亦非離後心得阿耨多羅三藐三菩提，而得阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提言：「世尊！是因緣法甚深，所謂非初心、非離初心，非後心、非離後心得阿耨多羅三藐三菩提，而得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！是因緣法甚深，所謂非初心、非離初心，非後心、非離後心得阿耨多羅三藐三菩提，而得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告須菩提：「於汝意云何？若心滅已，是心更生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何？若心滅已，是心更生不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「須菩提！於汝意云何？心生，是滅相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何？心生，是滅相不？」

「世尊！是滅相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是滅相。」

「須菩提！於汝意云何？以心滅相，是滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何？以心滅相，是滅不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

佛告須菩提：「於汝意云何？亦如是住不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何？亦如是住不？」

須菩提言：「世尊！亦如是住，如如住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！亦如是住，如如住。」

佛告須菩提：「於汝意云何？若是心如如住，當作實際不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何？若是心如如住，當作實際不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

佛告須菩提：「於汝意云何？是如深不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何？是如深不？」

「世尊！甚深！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深！」

「須菩提！於汝意云何？但如是心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何？但如是心不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「離如是心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離如是心不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「須菩提！於汝意云何？如見如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何？如見如不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「須菩提！於汝意云何？若菩薩能如是行，為行深般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何？若菩薩能如是行，為行深般若波羅蜜不？」

須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，為行深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，為行深般若波羅蜜。」

「須菩提！於汝意云何？菩薩摩訶薩如是行，是何處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何？菩薩摩訶薩如是行，是何處行？」

須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩如是行，為無處所行。何以故？若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住諸法如中，無如是念、無念處、無念者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩如是行，為無處所行。何以故？若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住諸法如中，無如是念、無念處、無念者。」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩如是行，為何處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩如是行，為何處行？」

須菩提言：「世尊！是菩薩摩訶薩如是行，為第一義中行，二行不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！是菩薩摩訶薩如是行，為第一義中行，二行不可得故。」

「須菩提！於汝意云何？若菩薩第一義無念中行，為行相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何？若菩薩第一義無念中行，為行相不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

佛告須菩提：「於汝意云何？是菩薩摩訶薩壞相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何？是菩薩摩訶薩壞相不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

佛告須菩提：「云何名不壞相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「云何名不壞相？」

須菩提言：「世尊！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我當壞諸法相。』世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，未具足佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，不得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！菩薩摩訶薩以方便力故，於諸法亦不取相，亦不壞相。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩知一切諸法自相空故。菩薩摩訶薩住是自相空中，為眾生故入三三昧，用三三昧成就眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我當壞諸法相。』世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，未具足佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，不得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！菩薩摩訶薩以方便力故，於諸法亦不取相，亦不壞相。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩知一切諸法自相空故。菩薩摩訶薩住是自相空中，為眾生故入三三昧，用三三昧成就眾生。」

須菩提言：「世尊！云何菩薩摩訶薩入三三昧成就眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！云何菩薩摩訶薩入三三昧成就眾生？」

佛言：「菩薩住是三三昧，見眾生作法中行，菩薩以方便力故，教令得無作；見眾生我相中行，以方便力故，教令行空；見眾生一切相中行，以方便力故，教令行無相。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，入三三昧，以三三昧成就眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住是三三昧，見眾生作法中行，菩薩以方便力故，教令得無作；見眾生我相中行，以方便力故，教令行空；見眾生一切相中行，以方便力故，教令行無相。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，入三三昧，以三三昧成就眾生。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

須菩提問佛：以初心得無上道，為用後心得者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問佛：以初心得無上道，為用後心得者。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

須菩提何因緣故作是問難？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提何因緣故作是問難？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

須菩提上聞諸法不增不減，心自生疑：「若諸法不增不減，云何得無上道？復次，若以如實正行得無上道，唯佛能爾；菩薩未斷無明等煩惱，云何能如實正行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提上聞諸法不增不減，心自生疑：「若諸法不增不減，云何得無上道？復次，若以如實正行得無上道，唯佛能爾；菩薩未斷無明等煩惱，云何能如實正行？」

復次，須菩提此中自說難問因緣，所謂：「初心不至後心，後心不在初心，云何增益善根得無上道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，須菩提此中自說難問因緣，所謂：「初心不至後心，後心不在初心，云何增益善根得無上道？」

如是等因緣，故作是問：「以初心得、後心得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等因緣，故作是問：「以初心得、後心得？」

佛以深因緣法答，所謂：「不但以初心得，亦不離初心得。」所以者何？若但以初心得、不以後心者，菩薩初發心，便應是佛；若無初心，云何有第二、第三心？第二、第三心以初心為根本因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以深因緣法答，所謂：「不但以初心得，亦不離初心得。」所以者何？若但以初心得、不以後心者，菩薩初發心，便應是佛；若無初心，云何有第二、第三心？第二、第三心以初心為根本因緣。

「亦不但後心、亦不離後心」者，是後心亦不離初心，若無初心，則無後心。初心集種種無量功德，後心則具足；具足故能斷煩惱習，得無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦不但後心、亦不離後心」者，是後心亦不離初心，若無初心，則無後心。初心集種種無量功德，後心則具足；具足故能斷煩惱習，得無上道。

須菩提此中自說難因緣：「初、後心心數法不俱，不俱者，則過去已滅，不得和合；若無和合，則善根不集；善根不集，云何成無上道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提此中自說難因緣：「初、後心心數法不俱，不俱者，則過去已滅，不得和合；若無和合，則善根不集；善根不集，云何成無上道？」

佛以現事譬喻答：「如燈炷，非獨初焰燋，亦不離初焰，非獨後焰燋，亦不離後焰而燈炷燋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以現事譬喻答：「如燈炷，非獨初焰燋，亦不離初焰，非獨後焰燋，亦不離後焰而燈炷燋。」

佛語須菩提：「汝自見炷燋，非初非後而炷燋；我亦以佛眼見菩薩得無上道，不以初心得，亦不離初心，亦不以後心得，亦不離後心而得無上道。」燈譬菩薩道，炷喻無明等煩惱，焰如初地相應智慧乃至金剛三昧相應智慧。燋無明等煩惱炷，亦非初心智焰，亦非後心智焰，而無明等煩惱炷燋盡，得成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「汝自見炷燋，非初非後而炷燋；我亦以佛眼見菩薩得無上道，不以初心得，亦不離初心，亦不以後心得，亦不離後心而得無上道。」燈譬菩薩道，炷喻無明等煩惱，焰如初地相應智慧乃至金剛三昧相應智慧。燋無明等煩惱炷，亦非初心智焰，亦非後心智焰，而無明等煩惱炷燋盡，得成無上道。

此中佛更解得無上道因緣，所謂：「菩薩從初發心來行般若波羅蜜，具足初地乃至十地，是十地皆佐助成無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛更解得無上道因緣，所謂：「菩薩從初發心來行般若波羅蜜，具足初地乃至十地，是十地皆佐助成無上道。」

「十地」者，乾慧地等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十地」者，乾慧地等。

「乾慧地」有二種：一者、聲聞，二者、菩薩。聲聞人獨為涅槃故，勤精進，持戒心清淨，堪任受道；或習觀佛三昧、或不淨觀，或行慈悲、無常等觀，分別集諸善法、捨不善法。雖有智慧，不得禪定水則不能得道，故名乾慧地。於菩薩，則初發心乃至未得順忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乾慧地」有二種：一者、聲聞，二者、菩薩。聲聞人獨為涅槃故，勤精進，持戒心清淨，堪任受道；或習觀佛三昧、或不淨觀，或行慈悲、無常等觀，分別集諸善法、捨不善法。雖有智慧，不得禪定水則不能得道，故名乾慧地。於菩薩，則初發心乃至未得順忍。

「性地」者，聲聞人，從煖法乃至世間第一法。於菩薩，得順忍，愛著諸法實相，亦不生邪見，得禪定水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「性地」者，聲聞人，從煖法乃至世間第一法。於菩薩，得順忍，愛著諸法實相，亦不生邪見，得禪定水。

「八人地」者，從苦法忍乃至道比智忍，是十五心。於菩薩則是無生法忍，入菩薩位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八人地」者，從苦法忍乃至道比智忍，是十五心。於菩薩則是無生法忍，入菩薩位。

「見地」者，初得聖果，所謂須陀洹果。於菩薩則是阿鞞跋致地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見地」者，初得聖果，所謂須陀洹果。於菩薩則是阿鞞跋致地。

「薄地」者，或須陀洹、或斯陀含，欲界九種煩惱分斷故。於菩薩，過阿鞞跋致地，乃至未成佛；斷諸煩惱，餘氣亦薄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薄地」者，或須陀洹、或斯陀含，欲界九種煩惱分斷故。於菩薩，過阿鞞跋致地，乃至未成佛；斷諸煩惱，餘氣亦薄。

「離欲地」者，離欲界等貪欲諸煩惱，是名阿那含。於菩薩，離欲因緣故，得五神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離欲地」者，離欲界等貪欲諸煩惱，是名阿那含。於菩薩，離欲因緣故，得五神通。

「已作地」者，聲聞人得盡智、無生智，得阿羅漢。於菩薩，成就佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已作地」者，聲聞人得盡智、無生智，得阿羅漢。於菩薩，成就佛地。

「辟支佛地」者，先世種辟支佛道因緣，今世得少因緣出家，亦觀深因緣法成道，名辟支佛。辟支迦，秦言因緣，亦名覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辟支佛地」者，先世種辟支佛道因緣，今世得少因緣出家，亦觀深因緣法成道，名辟支佛。辟支迦，秦言因緣，亦名覺。

「菩薩地」者，從乾慧地乃至離欲地，如上說。復次，菩薩地，從歡喜地乃至法雲地，皆名菩薩地。有人言：從一發心來乃至金剛三昧，名菩薩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩地」者，從乾慧地乃至離欲地，如上說。復次，菩薩地，從歡喜地乃至法雲地，皆名菩薩地。有人言：從一發心來乃至金剛三昧，名菩薩地。

「佛地」者，一切種智等諸佛法，菩薩於自地中行具足，於他地中觀具足，二事具故名具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛地」者，一切種智等諸佛法，菩薩於自地中行具足，於他地中觀具足，二事具故名具足。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以故不說菩薩似辟支佛地？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故不說菩薩似辟支佛地？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

餘地不說名字，辟支佛地說辟支佛名字故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘地不說名字，辟支佛地說辟支佛名字故。

復次，菩薩能分別知眾生可以辟支佛因緣度者，是故菩薩以智慧行辟支佛事。如《首楞嚴經》中，文殊尸利七十二億反作辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩能分別知眾生可以辟支佛因緣度者，是故菩薩以智慧行辟支佛事。如《首楞嚴經》中，文殊尸利七十二億反作辟支佛。

菩薩亦如是，滿足九地，修集佛法，十力、四無所畏等雖未具足，以修習近佛道故，名「具足」。以是故言：「十地具足故，得無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是，滿足九地，修集佛法，十力、四無所畏等雖未具足，以修習近佛道故，名「具足」。以是故言：「十地具足故，得無上道。」

是諸法皆因緣和合故，非初、亦不離初，非後、亦不離後，而得無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸法皆因緣和合故，非初、亦不離初，非後、亦不離後，而得無上道。

須菩提尊重是法故歎言：「世尊！是因緣法甚深，所謂過去心不滅、不住，而能增益得無上道。是事甚深希有，難可信解！此心為住、為滅耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提尊重是法故歎言：「世尊！是因緣法甚深，所謂過去心不滅、不住，而能增益得無上道。是事甚深希有，難可信解！此心為住、為滅耶？」

「佛反問須菩提：『於汝意云何？若心滅已更生不』」者，諸法雖畢竟空、不生不滅，為眾生以六情所見生滅法故，問：「心已滅更生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛反問須菩提：『於汝意云何？若心滅已更生不』」者，諸法雖畢竟空、不生不滅，為眾生以六情所見生滅法故，問：「心已滅更生不？」

須菩提言：「不也！世尊！」何以故？心滅已，云何當更生？若心滅已更生，則墮常中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也！世尊！」何以故？心滅已，云何當更生？若心滅已更生，則墮常中。

「若心生，是滅相不」者，上問過去心已，今問：「現在心相當滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若心生，是滅相不」者，上問過去心已，今問：「現在心相當滅不？」

是故答：「是滅相。」何以故？生滅是相待法，有生必有滅故，先無今有、已有還無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故答：「是滅相。」何以故？生滅是相待法，有生必有滅故，先無今有、已有還無故。

「心滅相是滅不」者，若心滅相即是滅耶？更有滅耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心滅相是滅不」者，若心滅相即是滅耶？更有滅耶？

答言：「不也！世尊！」何以故？若即是滅，則一心有兩時：生時、滅時。說無常者，心不過一念時。如《阿毘曇經》說：「有生法，有不生法；有欲生法，有不欲生法；有滅法，有不滅法；有欲滅法，有不欲滅法。」生法現在一心中有二種：一者、生，二者、欲滅。生非欲滅相，欲滅相非生。是事不然，故言「不也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也！世尊！」何以故？若即是滅，則一心有兩時：生時、滅時。說無常者，心不過一念時。如《阿毘曇經》說：「有生法，有不生法；有欲生法，有不欲生法；有滅法，有不滅法；有欲滅法，有不欲滅法。」生法現在一心中有二種：一者、生，二者、欲滅。生非欲滅相，欲滅相非生。是事不然，故言「不也」。

「當如是住不」者，若滅相非即是滅者，應常住不？若常住，即是不滅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當如是住不」者，若滅相非即是滅者，應常住不？若常住，即是不滅相。

佛如是翻覆難，須菩提理窮故，作是念：「我若言滅相即是滅，則一心墮二時；若言不滅，實是滅相，云何言不滅？」以上二理有過故，須菩提自以所證智慧答：「世尊！如是住，如如住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如是翻覆難，須菩提理窮故，作是念：「我若言滅相即是滅，則一心墮二時；若言不滅，實是滅相，云何言不滅？」以上二理有過故，須菩提自以所證智慧答：「世尊！如是住，如如住。」

「若是心如如住，當作實際不」者，若說「心相同如住」者，如即是實際；若爾者，心可即作實際不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是心如如住，當作實際不」者，若說「心相同如住」者，如即是實際；若爾者，心可即作實際不？

須菩提言：「不也！世尊！」何以故？須菩提久尊重是實際；心是虛誑法，小乘智慧力少，不能觀心即作實際，是故言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也！世尊！」何以故？須菩提久尊重是實際；心是虛誑法，小乘智慧力少，不能觀心即作實際，是故言：「不也！」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若須菩提已說「是心如如」，何以不得作實際？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若須菩提已說「是心如如」，何以不得作實際？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

如名一切法實相，心實相亦名如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如名一切法實相，心實相亦名如。

須菩提心謂「凡夫六情所見，虛妄顛倒故有過」，今說「心相如實」，無咎，故言「如如住」。今實際即是涅槃，須菩提久貴涅槃故，不能即以心為涅槃，是故言：「不也！」復次，以實際無相故，不得言「心即是實際」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提心謂「凡夫六情所見，虛妄顛倒故有過」，今說「心相如實」，無咎，故言「如如住」。今實際即是涅槃，須菩提久貴涅槃故，不能即以心為涅槃，是故言：「不也！」復次，以實際無相故，不得言「心即是實際」。

「是如深不」者，以須菩提言「心如如住」，復言「不得作實際」，是故問：「如是甚深不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是如深不」者，以須菩提言「心如如住」，復言「不得作實際」，是故問：「如是甚深不？」

須菩提不能遍知故，答言：「甚深！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提不能遍知故，答言：「甚深！」

「但如是心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但如是心不？」

須菩提答言：「不也！世尊！」何以故？如是一相、不二相；心憶想分別因緣生故，是二相。如無所知，心有所知。又復如畢竟清淨故無所知，心有所覺知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答言：「不也！世尊！」何以故？如是一相、不二相；心憶想分別因緣生故，是二相。如無所知，心有所知。又復如畢竟清淨故無所知，心有所覺知故。

離如，心亦如是。何以故？一切法皆有如，云何離如而有心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離如，心亦如是。何以故？一切法皆有如，云何離如而有心？

佛問須菩提：「如能見如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問須菩提：「如能見如不？」

答：如中無分別——是知、是可知；是菩薩不住如、法性、實際，真行深菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如中無分別——是知、是可知；是菩薩不住如、法性、實際，真行深菩薩道。

佛問須菩提：「若如是行，能行深般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問須菩提：「若如是行，能行深般若波羅蜜不？」

須菩提自觀小乘淺薄、觀大乘法深故，答言：「如是行，是為行深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提自觀小乘淺薄、觀大乘法深故，答言：「如是行，是為行深般若波羅蜜。」

爾時，有未得無生法忍菩薩聞是法則心高，自謂：「出小乘，深入大乘。」佛欲破其高心故，問須菩提：「菩薩如是行，為何處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有未得無生法忍菩薩聞是法則心高，自謂：「出小乘，深入大乘。」佛欲破其高心故，問須菩提：「菩薩如是行，為何處行？」

須菩提言：「如是行，為無處所行。」何以故？菩薩住如中，無所分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是行，為無處所行。」何以故？菩薩住如中，無所分別故。

菩薩聞無處所行，或墮斷滅中，是故佛復問須菩提：「菩薩行般若，為何處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩聞無處所行，或墮斷滅中，是故佛復問須菩提：「菩薩行般若，為何處行？」

須菩提言：「第一義中行。」第一義相者，無有二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「第一義中行。」第一義相者，無有二相。

佛語須菩提：「於汝意云何？若菩薩無念行第一義，是行取相法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「於汝意云何？若菩薩無念行第一義，是行取相法不？」

須菩提言：「不也！世尊！」何以故？一切法畢竟空，無憶念，即是不行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也！世尊！」何以故？一切法畢竟空，無憶念，即是不行相。

佛問須菩提：「是菩薩壞相得無相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問須菩提：「是菩薩壞相得無相不？」

須菩提言：「不也！」相從本已來無，但為除顛倒故，不壞法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也！」相從本已來無，但為除顛倒故，不壞法相。

佛語須菩提：「若不壞相，云何行無相行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「若不壞相，云何行無相行？」

須菩提言：「世尊！菩薩不作是念：『我當破相故行般若。』是菩薩未具足佛十力等諸佛法，以方便力故，不作有相、不作無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！菩薩不作是念：『我當破相故行般若。』是菩薩未具足佛十力等諸佛法，以方便力故，不作有相、不作無相。」

何以故？若取相，是相皆虛誑妄語，有諸過失；若破相，則墮斷滅中，亦多過失。是故不取有相、不取無相。取相即是有法，不取相即是無法；方便力故，離是有、無二邊，行於中道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故？若取相，是相皆虛誑妄語，有諸過失；若破相，則墮斷滅中，亦多過失。是故不取有相、不取無相。取相即是有法，不取相即是無法；方便力故，離是有、無二邊，行於中道。

此中佛自說因緣，所謂：「知一切法自性空故，不著有無。」自相空破一切法相，亦自破其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛自說因緣，所謂：「知一切法自性空故，不著有無。」自相空破一切法相，亦自破其相。

菩薩住是自相空中起三三昧，利益眾生。眾生於六道中，種種作願受身。有人不攝心，不能修福，自放恣隨意造業。若墮地獄，臨死時，冷風逼切，則願欲得火，便入地獄等三惡道；若得為人，貧窮下賤。有人攝心，能折伏慳貪，行布施、持戒等善行，是人生欲界人天中富樂處。有人離欲界，除五蓋，因信等五根，得五支等諸禪，則生色界。有人捨諸色相，滅有對相，不念雜相故，入無邊虛空處無色定等。是諸所作，皆是邪願。何以故？久久皆當破壞墮落；譬如以繩繫鳥，繩盡復還。菩薩以是無作三昧斷眾生作願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是自相空中起三三昧，利益眾生。眾生於六道中，種種作願受身。有人不攝心，不能修福，自放恣隨意造業。若墮地獄，臨死時，冷風逼切，則願欲得火，便入地獄等三惡道；若得為人，貧窮下賤。有人攝心，能折伏慳貪，行布施、持戒等善行，是人生欲界人天中富樂處。有人離欲界，除五蓋，因信等五根，得五支等諸禪，則生色界。有人捨諸色相，滅有對相，不念雜相故，入無邊虛空處無色定等。是諸所作，皆是邪願。何以故？久久皆當破壞墮落；譬如以繩繫鳥，繩盡復還。菩薩以是無作三昧斷眾生作願。

又復是身皆空，但有筋骨、五藏，血塗、皮裹，不淨充滿，風隨心動作；是心生滅不住，如幻如化，無定實相。眾生見是來去、語言諸相故，謂有人、有我、有我所，起顛倒心，但憶想分別故，有是錯謬。菩薩以空三昧斷眾生我、我所心，令住空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復是身皆空，但有筋骨、五藏，血塗、皮裹，不淨充滿，風隨心動作；是心生滅不住，如幻如化，無定實相。眾生見是來去、語言諸相故，謂有人、有我、有我所，起顛倒心，但憶想分別故，有是錯謬。菩薩以空三昧斷眾生我、我所心，令住空中。

又復眾生取諸男女、色聲香味、好醜、脩短相，以取相故，生種種煩惱，受諸憂苦。菩薩以是無相三昧斷眾生諸相，令住無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復眾生取諸男女、色聲香味、好醜、脩短相，以取相故，生種種煩惱，受諸憂苦。菩薩以是無相三昧斷眾生諸相，令住無相。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若教化眾生令得空便足，何用無相、無作三昧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若教化眾生令得空便足，何用無相、無作三昧？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

眾生根有利、鈍。利根者聞空，即得無相、無作。鈍根者聞空破諸法，即取空相，是故說「無相」。若人雖知空、無相，因是智慧，更欲作身；是有為法，有種種過患，是故不應作身，如經說：「離菩薩身，餘身彈指頃不可樂，何況久住！」是故說「無作」。以是因緣故，具說三三昧，教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生根有利、鈍。利根者聞空，即得無相、無作。鈍根者聞空破諸法，即取空相，是故說「無相」。若人雖知空、無相，因是智慧，更欲作身；是有為法，有種種過患，是故不應作身，如經說：「離菩薩身，餘身彈指頃不可樂，何況久住！」是故說「無作」。以是因緣故，具說三三昧，教化眾生。

大智度論釋夢中入三昧品第五十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋夢中入三昧品第五十八

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，舍利弗問須菩提：「若菩薩摩訶薩夢中入三三昧：空、無相、無作三昧，寧有益於般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗問須菩提：「若菩薩摩訶薩夢中入三三昧：空、無相、無作三昧，寧有益於般若波羅蜜不？」

須菩提報舍利弗：「若菩薩晝日入三三昧有益於般若波羅蜜，夜夢中亦當有益。何以故？晝、夜夢中等無異故。舍利弗！若菩薩摩訶薩晝日行般若波羅蜜有益，是菩薩夢中行般若波羅蜜亦應有益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提報舍利弗：「若菩薩晝日入三三昧有益於般若波羅蜜，夜夢中亦當有益。何以故？晝、夜夢中等無異故。舍利弗！若菩薩摩訶薩晝日行般若波羅蜜有益，是菩薩夢中行般若波羅蜜亦應有益。」

舍利弗問須菩提：「菩薩摩訶薩若夢中所作業，是業有集成不？如佛說，一切法如夢。以是故不應集成。何以故？夢中無有法集成。若覺時憶想分別，應有集成！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「菩薩摩訶薩若夢中所作業，是業有集成不？如佛說，一切法如夢。以是故不應集成。何以故？夢中無有法集成。若覺時憶想分別，應有集成！」

須菩提語舍利弗：「若人夢中殺眾生，覺已憶念，取相分別：『我殺是快耶？』舍利弗！是事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「若人夢中殺眾生，覺已憶念，取相分別：『我殺是快耶？』舍利弗！是事云何？」

舍利弗言：「無緣業不生，無緣思不生；有緣業生，有緣思生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無緣業不生，無緣思不生；有緣業生，有緣思生。」

「舍利弗！如是！如是！無緣業不生，無緣思不生；有緣業生，有緣思生。於見聞覺知法中心生，不從不見聞覺知法中心生，是中心有淨有垢。以是故，舍利弗！有緣故業生，不從無緣生；有緣故思生，不從無緣生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如是！如是！無緣業不生，無緣思不生；有緣業生，有緣思生。於見聞覺知法中心生，不從不見聞覺知法中心生，是中心有淨有垢。以是故，舍利弗！有緣故業生，不從無緣生；有緣故思生，不從無緣生。」

舍利弗語須菩提：「如佛說，一切諸業、諸思自相離。云何言『有緣故業生，無緣不生；有緣故思生，無緣不生』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「如佛說，一切諸業、諸思自相離。云何言『有緣故業生，無緣不生；有緣故思生，無緣不生』？」

須菩提語舍利弗：「取相故，有緣業生，不從無緣生；取相故，有緣思生，不從無緣生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「取相故，有緣業生，不從無緣生；取相故，有緣思生，不從無緣生。」

舍利弗語須菩提：「若菩薩摩訶薩夢中布施、持戒、忍辱、精進、禪定、修智慧，是善根福德迴向阿耨多羅三藐三菩提，是實迴向不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「若菩薩摩訶薩夢中布施、持戒、忍辱、精進、禪定、修智慧，是善根福德迴向阿耨多羅三藐三菩提，是實迴向不？」

須菩提語舍利弗：「彌勒菩薩今現在前，佛授不退轉記，當作佛；當問彌勒，彌勒當答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「彌勒菩薩今現在前，佛授不退轉記，當作佛；當問彌勒，彌勒當答。」

舍利弗白彌勒菩薩：「須菩提言：『彌勒菩薩今現在前，佛受不退轉記，當作佛；彌勒當答！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白彌勒菩薩：「須菩提言：『彌勒菩薩今現在前，佛受不退轉記，當作佛；彌勒當答！』」

彌勒菩薩語舍利弗：「當以彌勒名答耶？若色、受、想、行、識答耶？若色空答耶？若受、想、行、識空答？是色不能答，受、想、行、識不能答；色空不能答，受、想、行、識空不能答。我不見是法可答，不見能答者；我不見是人授記，亦不見法可授記者，亦不見授記處。是一切法皆無二無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩語舍利弗：「當以彌勒名答耶？若色、受、想、行、識答耶？若色空答耶？若受、想、行、識空答？是色不能答，受、想、行、識不能答；色空不能答，受、想、行、識空不能答。我不見是法可答，不見能答者；我不見是人授記，亦不見法可授記者，亦不見授記處。是一切法皆無二無別。」

舍利弗語彌勒菩薩：「如仁者所說，如是為得法作證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語彌勒菩薩：「如仁者所說，如是為得法作證不？」

彌勒答舍利弗：「如我所說法，如是不證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒答舍利弗：「如我所說法，如是不證。」

爾時，舍利弗作是念：「彌勒菩薩智慧甚深，久行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，用無所得故，能如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗作是念：「彌勒菩薩智慧甚深，久行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，用無所得故，能如是說。」

爾時，佛告舍利弗：「於汝意云何？汝用是法得阿羅漢，見是法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗：「於汝意云何？汝用是法得阿羅漢，見是法不？」

舍利弗言：「不見也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不見也。」

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦如是，不作是念：『是法當得授記，是法已授記，是法當得阿耨多羅三藐三菩提。』如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不疑我若得、若不得，自知實得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦如是，不作是念：『是法當得授記，是法已授記，是法當得阿耨多羅三藐三菩提。』如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不疑我若得、若不得，自知實得阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

舍利弗何以故夢難菩薩三三昧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗何以故夢難菩薩三三昧？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

以夢虛誑、如狂、非實見故；是三三昧是實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以夢虛誑、如狂、非實見故；是三三昧是實法。

又復餘處說：夢中亦有三種：善、不善、無記。若菩薩善心行三三昧，應得福德；然夢是狂癡法，不應於中行實法得果報！若有實法，不名為夢。以是故問：「若菩薩夢中行三三昧，增益般若波羅蜜福德，集善根，近佛道不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復餘處說：夢中亦有三種：善、不善、無記。若菩薩善心行三三昧，應得福德；然夢是狂癡法，不應於中行實法得果報！若有實法，不名為夢。以是故問：「若菩薩夢中行三三昧，增益般若波羅蜜福德，集善根，近佛道不？」

須菩提意：「若言有益，夢是虛誑，般若是實法，云何得增益？若言無益，夢中有善，云何無益？」不得答言有益、無益，是故須菩提離此二邊難，故以諸法實相答，尚破晝日所行，何況夢中！作是言：「舍利弗！菩薩若晝日行般若有益者，夜亦應有益；而晝日無益故，何況夢中！」何以故？般若波羅蜜，不分別有晝、夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提意：「若言有益，夢是虛誑，般若是實法，云何得增益？若言無益，夢中有善，云何無益？」不得答言有益、無益，是故須菩提離此二邊難，故以諸法實相答，尚破晝日所行，何況夢中！作是言：「舍利弗！菩薩若晝日行般若有益者，夜亦應有益；而晝日無益故，何況夢中！」何以故？般若波羅蜜，不分別有晝、夜。

舍利弗聞須菩提所說，既知般若無增無減，不應復難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗聞須菩提所說，既知般若無增無減，不應復難。

今更因餘事問夢中：「須菩提！若夢中所作業，是業有集成不？」「集成」者，是業實集能成果報不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今更因餘事問夢中：「須菩提！若夢中所作業，是業有集成不？」「集成」者，是業實集能成果報不？

是業若有實，佛常說「一切法空如夢」，不應得集成！何以故？是夢心微弱故，不能集成。晝日微弱心，尚不能集成，何況夢中！若夢覺已，分別夢中生善、不善心，是應集成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是業若有實，佛常說「一切法空如夢」，不應得集成！何以故？是夢心微弱故，不能集成。晝日微弱心，尚不能集成，何況夢中！若夢覺已，分別夢中生善、不善心，是應集成。

須菩提語舍利弗：「如人夢中殺人，覺已，分別我殺是快耶？舍利弗！是業云何，為集成不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「如人夢中殺人，覺已，分別我殺是快耶？舍利弗！是業云何，為集成不？」

舍利弗語須菩提：「一切業若晝、若夢皆從因緣生，無因緣則不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「一切業若晝、若夢皆從因緣生，無因緣則不生。」

須菩提可其言：「如是！業有因緣生、無因緣不生，思有因緣生、無因緣不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提可其言：「如是！業有因緣生、無因緣不生，思有因緣生、無因緣不生。」

業者，身口業；思者，但意業。思是真業，身口業為思故名為業。是三業因四種法：若見、若聞、若覺、若知，因此四種則心生；是心隨因緣生，或淨、或不淨。不淨，罪業；淨，福業。是故若夢中所見，皆因先見、聞、覺、知。夢中所作善惡，為眠覆心、不自在故，無有勢力，不能集成果報；若是業得覺時，善惡心和合故，能助成果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業者，身口業；思者，但意業。思是真業，身口業為思故名為業。是三業因四種法：若見、若聞、若覺、若知，因此四種則心生；是心隨因緣生，或淨、或不淨。不淨，罪業；淨，福業。是故若夢中所見，皆因先見、聞、覺、知。夢中所作善惡，為眠覆心、不自在故，無有勢力，不能集成果報；若是業得覺時，善惡心和合故，能助成果報。

須菩提意謂：「夢中業實有集成。何以故？有因緣起故。晝日心、夢中心無異。所以者何？皆因四種生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提意謂：「夢中業實有集成。何以故？有因緣起故。晝日心、夢中心無異。所以者何？皆因四種生故。」

舍利弗以空難須菩提：「如佛說，一切諸業自相離。汝云何定說『諸業有因緣生，無因緣不生』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗以空難須菩提：「如佛說，一切諸業自相離。汝云何定說『諸業有因緣生，無因緣不生』？」

須菩提答：「諸法雖空、遠離相，而凡夫取相，有因緣故業生；若不取相，無因緣則不生。是故一切業皆從取相因緣生故有，晝日、夢中無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答：「諸法雖空、遠離相，而凡夫取相，有因緣故業生；若不取相，無因緣則不生。是故一切業皆從取相因緣生故有，晝日、夢中無異。」

舍利弗復問：「若菩薩夢中行六波羅蜜，迴向無上道，是實迴向不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗復問：「若菩薩夢中行六波羅蜜，迴向無上道，是實迴向不？」

舍利弗難：「若夢中、晝日無異者，是夢中迴向應當是實！又復若晝日著心取相，不名為迴向，何況眠睡覆心！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗難：「若夢中、晝日無異者，是夢中迴向應當是實！又復若晝日著心取相，不名為迴向，何況眠睡覆心！」

須菩提以此二難深，難答故，語舍利弗：「當問彌勒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提以此二難深，難答故，語舍利弗：「當問彌勒。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

彌勒何以但說空而不答？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒何以但說空而不答？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是二大弟子為利益菩薩故，分別覺、夢若同、若異。以佛常說「一切法如夢」故，若晝日行道，夢中亦應行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是二大弟子為利益菩薩故，分別覺、夢若同、若異。以佛常說「一切法如夢」故，若晝日行道，夢中亦應行道。

彌勒知見二人各有所執、不能通達故，是故彌勒不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒知見二人各有所執、不能通達故，是故彌勒不答。

復有人言：彌勒以是空答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人言：彌勒以是空答。

舍利弗問彌勒：「如所說空，以此為證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問彌勒：「如所說空，以此為證不？」

舍利弗意：「若以此法為證，即欲生難：『云何為證？』若不證，汝自不得、不知，云何能說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗意：「若以此法為證，即欲生難：『云何為證？』若不證，汝自不得、不知，云何能說？」

彌勒意：「汝以涅槃為證，我以涅槃亦空、無所得故不證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒意：「汝以涅槃為證，我以涅槃亦空、無所得故不證。」

有人言：彌勒未具足佛法故，說言「不證」；菩薩法，應知空、無相、無作法，不應證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：彌勒未具足佛法故，說言「不證」；菩薩法，應知空、無相、無作法，不應證。

爾時，舍利弗作是念：「彌勒菩薩其智甚深，能如是說。」能知涅槃相而不取證，是名甚深。此中舍利弗自說因緣：「久行六波羅蜜故，其智甚深。」舍利弗意：「彌勒次當作佛，應當能答而今不答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗作是念：「彌勒菩薩其智甚深，能如是說。」能知涅槃相而不取證，是名甚深。此中舍利弗自說因緣：「久行六波羅蜜故，其智甚深。」舍利弗意：「彌勒次當作佛，應當能答而今不答。」

是故佛還問舍利弗：「於汝意云何？汝見用是法得阿羅漢不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故佛還問舍利弗：「於汝意云何？汝見用是法得阿羅漢不？」

舍利弗言：「不見。」何以故？是法空、無相、無作，云何得見？若見，即是有相。肉眼、天眼分別取相，故不應見；慧眼無分別相，故亦不見。以是故言不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不見。」何以故？是法空、無相、無作，云何得見？若見，即是有相。肉眼、天眼分別取相，故不應見；慧眼無分別相，故亦不見。以是故言不見。

佛言：「菩薩摩訶薩亦如是，得無生忍時，不作是言：『見是法，得授記，當得無上道。』雖不作是見，亦不生疑：『我不得無上道。』如汝雖不見法，亦不疑我成阿羅漢、不成阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩亦如是，得無生忍時，不作是言：『見是法，得授記，當得無上道。』雖不作是見，亦不生疑：『我不得無上道。』如汝雖不見法，亦不疑我成阿羅漢、不成阿羅漢。」

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時，若見眾生飢寒凍餓、衣服弊壞，菩薩當作是願：『我隨爾所時行檀波羅蜜，我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。衣服、飲食、資生之具，當如四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足檀波羅蜜、近阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時，若見眾生飢寒凍餓、衣服弊壞，菩薩當作是願：『我隨爾所時行檀波羅蜜，我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。衣服、飲食、資生之具，當如四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足檀波羅蜜、近阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，見眾生殺生乃至邪見，短壽、多病、顏色不好、無有威德、貧乏財物、生下賤家、形殘醜陋，當作是願：『我隨爾所時行尸羅波羅蜜，如我得佛時，令我國土眾生無如是事。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足尸羅波羅蜜、近阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，見眾生殺生乃至邪見，短壽、多病、顏色不好、無有威德、貧乏財物、生下賤家、形殘醜陋，當作是願：『我隨爾所時行尸羅波羅蜜，如我得佛時，令我國土眾生無如是事。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足尸羅波羅蜜、近阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，見諸眾生互相瞋恚罵詈，刀杖瓦石共相殘害奪命，當作是願：『我隨爾所時行羼提波羅蜜，我作佛時，令我國土眾生無如是事。相視如父、如母，如兄、如弟，如姊、如妹，如善知識，皆行慈悲。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足羼提波羅蜜、近阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，見諸眾生互相瞋恚罵詈，刀杖瓦石共相殘害奪命，當作是願：『我隨爾所時行羼提波羅蜜，我作佛時，令我國土眾生無如是事。相視如父、如母，如兄、如弟，如姊、如妹，如善知識，皆行慈悲。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足羼提波羅蜜、近阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時，見眾生懈怠、不勤精進、棄捨三乘——聲聞、辟支佛、佛乘，當作是願：『我隨爾所時行毘梨耶波羅蜜，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。一切眾生勤修精進，於三乘道各得度脫。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足毘梨耶波羅蜜、近阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時，見眾生懈怠、不勤精進、棄捨三乘——聲聞、辟支佛、佛乘，當作是願：『我隨爾所時行毘梨耶波羅蜜，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。一切眾生勤修精進，於三乘道各得度脫。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足毘梨耶波羅蜜、近阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時，見眾生為五蓋所覆：婬欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑，失於初禪乃至第四禪，失慈、悲、喜、捨、虛空處、識處、無所有處、非有想非無想處，當作是願：『我隨爾所時行禪波羅蜜，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足禪波羅蜜、近阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時，見眾生為五蓋所覆：婬欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑，失於初禪乃至第四禪，失慈、悲、喜、捨、虛空處、識處、無所有處、非有想非無想處，當作是願：『我隨爾所時行禪波羅蜜，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足禪波羅蜜、近阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，見眾生愚癡，失世間、出世間正見，或說無業、無業因緣，或說神常、或說斷滅，或說無所有，當作是願：『我隨爾所時行般若波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足般若波羅蜜、近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，見眾生愚癡，失世間、出世間正見，或說無業、無業因緣，或說神常、或說斷滅，或說無所有，當作是願：『我隨爾所時行般若波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足般若波羅蜜、近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生住於三聚：一者、必正聚，二者、必邪聚，三者、不定聚，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我得佛時，令我國土眾生無邪聚，乃至無其名。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜、近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生住於三聚：一者、必正聚，二者、必邪聚，三者、不定聚，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我得佛時，令我國土眾生無邪聚，乃至無其名。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜、近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見地獄中眾生，畜生、餓鬼中眾生，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我得佛時，令我國土中乃至無三惡道名！』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜、近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見地獄中眾生，畜生、餓鬼中眾生，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我得佛時，令我國土中乃至無三惡道名！』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜、近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見是大地株杌、荊棘、山陵、溝坑、穢惡之處，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土無如是惡，地平如掌。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜、近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見是大地株杌、荊棘、山陵、溝坑、穢惡之處，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土無如是惡，地平如掌。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜、近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見是大地純土，無有金銀珍寶，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土以金沙布地。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜、近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見是大地純土，無有金銀珍寶，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土以金沙布地。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜、近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有所戀著，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無所戀著。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜、近阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有所戀著，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無所戀著。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜、近阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見四姓眾生——剎帝利、婆羅門、鞞舍、首陀羅，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無四姓之名。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜、近阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見四姓眾生——剎帝利、婆羅門、鞞舍、首陀羅，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無四姓之名。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜、近阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有下、中、上，生下、中、上家，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無如是優劣。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有下、中、上，生下、中、上家，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無如是優劣。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生種種別異色，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無種種別異色，一切眾生皆端政淨潔，妙色成就。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生種種別異色，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無種種別異色，一切眾生皆端政淨潔，妙色成就。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有主，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無有主名，乃至無其形像，除佛法王。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有主，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無有主名，乃至無其形像，除佛法王。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有六道別異，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無六道之名：是地獄，是畜生，是餓鬼，是神，是天，是人；一切眾生皆同一業，修四念處乃至八聖道分。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有六道別異，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無六道之名：是地獄，是畜生，是餓鬼，是神，是天，是人；一切眾生皆同一業，修四念處乃至八聖道分。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有四生：卵生、胎生、濕生、化生，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無三種生，等一化生。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有四生：卵生、胎生、濕生、化生，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無三種生，等一化生。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生無五神通，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生一切皆得五神通。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生無五神通，當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生一切皆得五神通。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有大小便患，當作是願：『我作佛時，令我國土眾生皆以法喜為食，無有便利之患。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有大小便患，當作是願：『我作佛時，令我國土眾生皆以法喜為食，無有便利之患。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生無有光明，當作是願：『我作佛時，令我國土眾生皆有光明。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生無有光明，當作是願：『我作佛時，令我國土眾生皆有光明。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見有日月、時節、歲數，當作是願：『我作佛時，令我國土中無有日月、時節、歲數之名。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見有日月、時節、歲數，當作是願：『我作佛時，令我國土中無有日月、時節、歲數之名。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生短命，當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生壽命無量劫。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生短命，當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生壽命無量劫。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生無有相好，當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生皆有三十二相成就。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生無有相好，當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生皆有三十二相成就。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生離諸善根，當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生諸善根成就，以是福德，供養諸佛。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生離諸善根，當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生諸善根成就，以是福德，供養諸佛。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有三毒、四病，當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生無四種病：冷、熱、風病、三種雜病，及三毒病。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有三毒、四病，當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生無四種病：冷、熱、風病、三種雜病，及三毒病。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有三乘，當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生無二乘之名，純一大乘。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有三乘，當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生無二乘之名，純一大乘。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有增上慢，當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生無增上慢之名。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有增上慢，當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生無增上慢之名。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，應作是願：『若我光明、壽命有量，僧數有限，當作是願：「我行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生；我作佛時，令我光明、壽命無量，僧數無限。」』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，應作是願：『若我光明、壽命有量，僧數有限，當作是願：「我行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生；我作佛時，令我光明、壽命無量，僧數無限。」』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，應作是願：『若我國土有量，當作是願：「我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生；我作佛時，令我一國土如恒河沙等諸佛世界。」』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，應作是願：『若我國土有量，當作是願：「我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛世界、成就眾生；我作佛時，令我一國土如恒河沙等諸佛世界。」』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，當作是念：『雖生死道長、眾生性多，爾時應如是正憶念——生死邊如虛空，眾生性邊亦如虛空，是中實無生死往來，亦無解脫者。』菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，當作是念：『雖生死道長、眾生性多，爾時應如是正憶念——生死邊如虛空，眾生性邊亦如虛空，是中實無生死往來，亦無解脫者。』菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

有何次第故，說菩薩見眾生饑寒、凍餓等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有何次第故，說菩薩見眾生饑寒、凍餓等？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩過聲聞、辟支佛地，得無生法忍、授記，更無餘事，唯行淨佛世界、成就眾生。今說淨佛世界因緣，見不淨世界相，願我國土無如是事。是故次第說是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩過聲聞、辟支佛地，得無生法忍、授記，更無餘事，唯行淨佛世界、成就眾生。今說淨佛世界因緣，見不淨世界相，願我國土無如是事。是故次第說是事。

菩薩行檀波羅蜜時，若見眾生飢渴、衣服弊壞，即作念言：「我今福德、智慧未成就，不能給足眾生所須；若我但行慈悲心，則於眾生無益。我當爾所時，深行三種福德，住三種福德中，能令貧窮眾生皆得滿足：若作轉輪聖王、若作天王、若作神通聖人，則能多引導眾生，破其堅貪，令住布施。」以是眾生布施乃至菩薩布施因緣故，後成佛時，國土中無有貧窮者，心生隨意所得，如欲界第六天所有諸物。菩薩如是隨爾所時積集檀波羅蜜功德故，充滿一切。何以故？一切有為法屬因緣，行善因緣具足故，皆隨意得果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行檀波羅蜜時，若見眾生飢渴、衣服弊壞，即作念言：「我今福德、智慧未成就，不能給足眾生所須；若我但行慈悲心，則於眾生無益。我當爾所時，深行三種福德，住三種福德中，能令貧窮眾生皆得滿足：若作轉輪聖王、若作天王、若作神通聖人，則能多引導眾生，破其堅貪，令住布施。」以是眾生布施乃至菩薩布施因緣故，後成佛時，國土中無有貧窮者，心生隨意所得，如欲界第六天所有諸物。菩薩如是隨爾所時積集檀波羅蜜功德故，充滿一切。何以故？一切有為法屬因緣，行善因緣具足故，皆隨意得果報。

復次，眾生破尸羅波羅蜜因緣故，短命、多病、無有威德等；菩薩作是願：「我自具足持戒，亦教眾生令持戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，眾生破尸羅波羅蜜因緣故，短命、多病、無有威德等；菩薩作是願：「我自具足持戒，亦教眾生令持戒。」

餘殘諸願亦如是，隨義分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘殘諸願亦如是，隨義分別。

最後願義不明了，今當略說。菩薩作如是上願已，疲厭心起：「佛道無量無數阿僧祇劫行諸功德，然後可得；但一劫歲數不可得數，故佛以譬喻示人，何況無量無邊阿僧祇劫經此生死受諸苦惱！眾生亦無量無邊，非可譬喻算數所及，但以三千大千世界中微塵等眾生猶尚難度，何況十方無量世界微塵等眾生而可得度！」以是事故，或心生退沒，是名邪憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後願義不明了，今當略說。菩薩作如是上願已，疲厭心起：「佛道無量無數阿僧祇劫行諸功德，然後可得；但一劫歲數不可得數，故佛以譬喻示人，何況無量無邊阿僧祇劫經此生死受諸苦惱！眾生亦無量無邊，非可譬喻算數所及，但以三千大千世界中微塵等眾生猶尚難度，何況十方無量世界微塵等眾生而可得度！」以是事故，或心生退沒，是名邪憶念。

是故佛教是菩薩正憶念：生死雖長，是事皆空，如虛空、如夢中所見，非實長遠，不應生厭心。又未來世亦是一念所緣，亦非長遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故佛教是菩薩正憶念：生死雖長，是事皆空，如虛空、如夢中所見，非實長遠，不應生厭心。又未來世亦是一念所緣，亦非長遠。

復次，菩薩無量福德智慧力故，能超無量劫。如是種種因緣故，不應生厭心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩無量福德智慧力故，能超無量劫。如是種種因緣故，不應生厭心。

此中佛說大因緣，所謂：「生死如虛空，眾生亦如是；眾生雖多，亦無定實眾生。如眾生無量無邊，佛智慧亦無量無邊，度亦不難，是故菩薩不應生疲厭心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛說大因緣，所謂：「生死如虛空，眾生亦如是；眾生雖多，亦無定實眾生。如眾生無量無邊，佛智慧亦無量無邊，度亦不難，是故菩薩不應生疲厭心。」

大智度論釋恒伽提婆品第五十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋恒伽提婆品第五十九

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，有一女人，字恒伽提婆，在眾中坐。是女人從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！我當行六波羅蜜，取淨佛世界，如般若波羅蜜中所說，我盡當行。」是時，女人以金銀華及水陸生華、種種莊嚴供養之具、金縷織成疊兩張，以散佛上；散已，於佛頂上虛空中化成四柱寶臺，端正嚴好。是女人持是功德，與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有一女人，字恒伽提婆，在眾中坐。是女人從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！我當行六波羅蜜，取淨佛世界，如般若波羅蜜中所說，我盡當行。」是時，女人以金銀華及水陸生華、種種莊嚴供養之具、金縷織成疊兩張，以散佛上；散已，於佛頂上虛空中化成四柱寶臺，端正嚴好。是女人持是功德，與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。

爾時，世尊知是女人深心因緣，即時微笑。如諸佛法種種色光從口中出，青、黃、赤、白、紅、縹，遍照十方無量無邊佛國，還遶佛三匝，從頂上入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知是女人深心因緣，即時微笑。如諸佛法種種色光從口中出，青、黃、赤、白、紅、縹，遍照十方無量無邊佛國，還遶佛三匝，從頂上入。

爾時，阿難從座起，右膝著地，合掌白佛：「佛何因緣微笑？諸佛法不以無因緣而笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難從座起，右膝著地，合掌白佛：「佛何因緣微笑？諸佛法不以無因緣而笑。」

佛告阿難：「是恒伽提婆姊未來世中當作佛，劫名星宿，佛號金花。阿難！是女人畢女身，受男子形，當生阿閦佛阿毘羅提國土，於彼淨修梵行。阿難！是菩薩在彼國土，亦號金花。是金華菩薩於彼壽終，復至他方佛國；從一佛國至一佛國，不離諸佛。譬如轉輪聖王，從一觀至一觀，從生至終，足不蹈地。阿難！是金花菩薩摩訶薩亦如是，從一佛國至一佛國，乃至阿耨多羅三藐三菩提，未甞不見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是恒伽提婆姊未來世中當作佛，劫名星宿，佛號金花。阿難！是女人畢女身，受男子形，當生阿閦佛阿毘羅提國土，於彼淨修梵行。阿難！是菩薩在彼國土，亦號金花。是金華菩薩於彼壽終，復至他方佛國；從一佛國至一佛國，不離諸佛。譬如轉輪聖王，從一觀至一觀，從生至終，足不蹈地。阿難！是金花菩薩摩訶薩亦如是，從一佛國至一佛國，乃至阿耨多羅三藐三菩提，未甞不見佛。」

時，阿難作是念言：「是金華菩薩摩訶薩後作佛時，諸菩薩摩訶薩會，當知為如佛會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難作是念言：「是金華菩薩摩訶薩後作佛時，諸菩薩摩訶薩會，當知為如佛會。」

佛知阿難意所念，告阿難言：「如是！如是！是金花佛時菩薩摩訶薩會，當知為如佛會。阿難！是金花佛比丘僧無量無邊、不可數不可數，若干百千萬億那由他。阿難！是金花菩薩作佛時，其國土無有是諸眾惡，如上所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知阿難意所念，告阿難言：「如是！如是！是金花佛時菩薩摩訶薩會，當知為如佛會。阿難！是金花佛比丘僧無量無邊、不可數不可數，若干百千萬億那由他。阿難！是金花菩薩作佛時，其國土無有是諸眾惡，如上所說。」

阿難白佛言：「世尊！是女人從何處殖德本、種善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！是女人從何處殖德本、種善根？」

佛告阿難：「是女人從然燈佛所種善根，初發阿耨多羅三藐三菩提心，以是功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提；亦以金華散然燈佛上，求阿耨多羅三藐三菩提。阿難！如我爾時以五華散然燈佛上，求阿耨多羅三藐三菩提。然燈佛知我善根成就，與我受阿耨多羅三藐三菩提記。是女人聞我受記，發心言：『我當來世亦如是菩薩，得受阿耨多羅三藐三菩提記。』阿難！當知是女人於然燈佛所初發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是女人從然燈佛所種善根，初發阿耨多羅三藐三菩提心，以是功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提；亦以金華散然燈佛上，求阿耨多羅三藐三菩提。阿難！如我爾時以五華散然燈佛上，求阿耨多羅三藐三菩提。然燈佛知我善根成就，與我受阿耨多羅三藐三菩提記。是女人聞我受記，發心言：『我當來世亦如是菩薩，得受阿耨多羅三藐三菩提記。』阿難！當知是女人於然燈佛所初發心。」

阿難白佛言：「世尊！是女人久習行阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！是女人久習行阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「如是！如是！是女人久習行阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！是女人久習行阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

如是大眾聞說淨國土行，何以但一女人取淨國土願？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大眾聞說淨國土行，何以但一女人取淨國土願？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

多有發淨國土願者，但不發言；女人性輕躁好勝，世世習氣故發言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多有發淨國土願者，但不發言；女人性輕躁好勝，世世習氣故發言。

復次，有人言：大人有得道分，餘人無分；佛法不然，隨眾生業因緣。譬如良藥療治諸病，不擇貴賤。雖復女人淺智，而先世業因緣，應得受記；心生欲說，故佛聽自說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人言：大人有得道分，餘人無分；佛法不然，隨眾生業因緣。譬如良藥療治諸病，不擇貴賤。雖復女人淺智，而先世業因緣，應得受記；心生欲說，故佛聽自說。

復次，若佛默然與受記者，人則生疑：「有何因緣故，獨與此女受記？」是故佛因其自說故而與受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若佛默然與受記者，人則生疑：「有何因緣故，獨與此女受記？」是故佛因其自說故而與受記。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以名為「恒伽提婆」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以名為「恒伽提婆」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

一切皆有名字，為識故，何足求義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆有名字，為識故，何足求義？

有人言：是女父母供養恒伽神，得此女故，言恒伽提婆。恒伽是河名，提婆名天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：是女父母供養恒伽神，得此女故，言恒伽提婆。恒伽是河名，提婆名天。

是女人福德因緣，生於富家，聞佛法信樂故，能以金銀寶華、金縷織成上下衣，并莊嚴自身瓔珞具，用供養上佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是女人福德因緣，生於富家，聞佛法信樂故，能以金銀寶華、金縷織成上下衣，并莊嚴自身瓔珞具，用供養上佛。

佛報以受記，觀是女人宿世所行，便微笑。微笑義如先說。此中小因緣而起大事，故佛微笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛報以受記，觀是女人宿世所行，便微笑。微笑義如先說。此中小因緣而起大事，故佛微笑。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是女福德應久轉女人，何以方於阿閦佛國乃轉女身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是女福德應久轉女人，何以方於阿閦佛國乃轉女身？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

世間五欲難斷，女人著欲情多故，雖世世行諸福德，不能得男子身；今得受記，諸煩惱折薄，是故於阿閦佛國方得男子身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間五欲難斷，女人著欲情多故，雖世世行諸福德，不能得男子身；今得受記，諸煩惱折薄，是故於阿閦佛國方得男子身。

有人言：此女宿世以人多輕女人故，願女身受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：此女宿世以人多輕女人故，願女身受記。

如是等因緣，不轉女身而得受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等因緣，不轉女身而得受記。

復次，經說女人五礙，不說不得受記，是故不應生難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，經說女人五礙，不說不得受記，是故不應生難。

阿難聞是女人無量劫中從一佛國至一佛國廣集功德，當來得淨佛世界，其中菩薩皆有三十二相、八十種隨形好、無量光明，是故阿難歎未曾有：「能如是淨佛國土，便為如佛會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難聞是女人無量劫中從一佛國至一佛國廣集功德，當來得淨佛世界，其中菩薩皆有三十二相、八十種隨形好、無量光明，是故阿難歎未曾有：「能如是淨佛國土，便為如佛會。」

佛可其言已，阿難等疑此女人希有，聞少法而得大果報，是故難問：「是女人從何處殖諸德本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可其言已，阿難等疑此女人希有，聞少法而得大果報，是故難問：「是女人從何處殖諸德本？」

佛答：「定光佛授我記時，是女人持金華散佛，彼作是願：『此人後成佛時，亦當受與我記。』從彼種善根，今得果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「定光佛授我記時，是女人持金華散佛，彼作是願：『此人後成佛時，亦當受與我記。』從彼種善根，今得果報。」