大智度論釋轉不轉品第五十六之餘(卷七十四)聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋轉不轉品第五十六之餘(卷七十四)聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「復次，須菩提！今當更說阿鞞跋致菩薩摩訶薩行、類、相貌，一心諦聽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！今當更說阿鞞跋致菩薩摩訶薩行、類、相貌，一心諦聽！」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，常不離阿耨多羅三藐三菩提心故，不說五眾事，不說十二入事，不說十八界事。何以故？常念觀五眾空相、十二入、十八界空相故。是菩薩摩訶薩不好說官事，何以故？是菩薩諸法空相中住，不見法若貴、若賤。不好說賊事，何以故？諸法自相空故，不見若得、若失。不好說軍事，何以故？諸法自相空故，不見若多、若少。不好說鬪事，何以故？是菩薩摩訶薩住諸法如中，不見法若憎、若愛。不好說婦女事，何以故？住諸法空中，不見好醜故。不好說聚落事，何以故？諸法自相空故，不見法若合、若散。不好說城邑事，何以故？住諸法實相中，不見有勝、有負。不好說國事，何以故？住實際中，不見法有所屬、有不屬。不好說我事，何以故？法性中住，不見法是我、是無我，乃至不見知者、見者。如是等，不說種種世間事，但好說般若波羅蜜，不遠離薩婆若心。若行檀波羅蜜時，不為慳貪事；行尸波羅蜜時，不為破戒事；行羼提波羅蜜時，不為瞋諍事；行毘梨耶波羅蜜時，不為懈怠事；行禪波羅蜜時，不為散亂事；行般若波羅蜜時，不為愚癡事。是菩薩雖行一切法空，而樂法、愛法。是菩薩雖行法性，常讚不壞法，而愛樂善知識，所謂諸佛及菩薩、聲聞、辟支佛諸能教化令樂住阿耨多羅三藐三菩提者。是人常願欲見諸佛，聞在所處國土中有現在佛，隨願往生。如是心常晝夜行，所謂念佛心。如是，須菩提！阿鞞跋致菩薩摩訶薩行初禪乃至非有想非無想處，以方便力故起欲界心，若眾生能行十善道者及現在有佛處在中生。如是行、類、相貌，當知是為阿鞞跋致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，常不離阿耨多羅三藐三菩提心故，不說五眾事，不說十二入事，不說十八界事。何以故？常念觀五眾空相、十二入、十八界空相故。是菩薩摩訶薩不好說官事，何以故？是菩薩諸法空相中住，不見法若貴、若賤。不好說賊事，何以故？諸法自相空故，不見若得、若失。不好說軍事，何以故？諸法自相空故，不見若多、若少。不好說鬪事，何以故？是菩薩摩訶薩住諸法如中，不見法若憎、若愛。不好說婦女事，何以故？住諸法空中，不見好醜故。不好說聚落事，何以故？諸法自相空故，不見法若合、若散。不好說城邑事，何以故？住諸法實相中，不見有勝、有負。不好說國事，何以故？住實際中，不見法有所屬、有不屬。不好說我事，何以故？法性中住，不見法是我、是無我，乃至不見知者、見者。如是等，不說種種世間事，但好說般若波羅蜜，不遠離薩婆若心。若行檀波羅蜜時，不為慳貪事；行尸波羅蜜時，不為破戒事；行羼提波羅蜜時，不為瞋諍事；行毘梨耶波羅蜜時，不為懈怠事；行禪波羅蜜時，不為散亂事；行般若波羅蜜時，不為愚癡事。是菩薩雖行一切法空，而樂法、愛法。是菩薩雖行法性，常讚不壞法，而愛樂善知識，所謂諸佛及菩薩、聲聞、辟支佛諸能教化令樂住阿耨多羅三藐三菩提者。是人常願欲見諸佛，聞在所處國土中有現在佛，隨願往生。如是心常晝夜行，所謂念佛心。如是，須菩提！阿鞞跋致菩薩摩訶薩行初禪乃至非有想非無想處，以方便力故起欲界心，若眾生能行十善道者及現在有佛處在中生。如是行、類、相貌，當知是為阿鞞跋致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！阿鞞跋致菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住內空、外空乃至無法有法空，住四念處乃至空、無相、無作解脫門；於自地中了了，不疑我是阿鞞跋致、非阿鞞跋致。何以故？乃至不見少許法於阿耨多羅三藐三菩提中，若轉、若不轉。須菩提！譬如人得須陀洹果，住須陀洹地中，自了知，終不疑不悔；阿鞞跋致菩薩摩訶薩亦如是，住阿鞞跋致地中，終不疑。住是地中，淨佛世界、成就眾生。種種魔事起，即時覺知；亦不隨魔事，破壞魔事。須菩提！譬如有人作五逆罪，五逆罪心乃至死時常逐不捨，雖有異心不能障隔。須菩提！阿鞞跋致菩薩摩訶薩亦如是，自住其地，心常不動，一切世間天、人、阿修羅不能動轉。何以故？是菩薩摩訶薩出一切世間天、人、阿修羅上，入正法位中，自證地中住。具足諸菩薩神通，能淨佛世界、成就眾生，從一佛界至一佛界，於十方佛所，殖諸善根，親近、諮問諸佛。是菩薩如是住，種種魔事起，覺而不隨；以方便力處魔事著實際中；自證地中，不疑、不悔。何以故？實際中無疑相故，知是實際非一非二。以是因緣故，是人乃至轉身終不向聲聞、辟支佛地。是菩薩摩訶薩諸法自相空中不見法若生若滅、若垢若淨。須菩提！是菩薩摩訶薩乃至轉身亦不疑我當得阿耨多羅三藐三菩提、若不得。何以故？須菩提！諸法自相空，即是阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是菩薩摩訶薩住自證地中，不隨他語，無能壞者。何以故？是阿鞞跋致菩薩摩訶薩成就不動智慧故。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿鞞跋致菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住內空、外空乃至無法有法空，住四念處乃至空、無相、無作解脫門；於自地中了了，不疑我是阿鞞跋致、非阿鞞跋致。何以故？乃至不見少許法於阿耨多羅三藐三菩提中，若轉、若不轉。須菩提！譬如人得須陀洹果，住須陀洹地中，自了知，終不疑不悔；阿鞞跋致菩薩摩訶薩亦如是，住阿鞞跋致地中，終不疑。住是地中，淨佛世界、成就眾生。種種魔事起，即時覺知；亦不隨魔事，破壞魔事。須菩提！譬如有人作五逆罪，五逆罪心乃至死時常逐不捨，雖有異心不能障隔。須菩提！阿鞞跋致菩薩摩訶薩亦如是，自住其地，心常不動，一切世間天、人、阿修羅不能動轉。何以故？是菩薩摩訶薩出一切世間天、人、阿修羅上，入正法位中，自證地中住。具足諸菩薩神通，能淨佛世界、成就眾生，從一佛界至一佛界，於十方佛所，殖諸善根，親近、諮問諸佛。是菩薩如是住，種種魔事起，覺而不隨；以方便力處魔事著實際中；自證地中，不疑、不悔。何以故？實際中無疑相故，知是實際非一非二。以是因緣故，是人乃至轉身終不向聲聞、辟支佛地。是菩薩摩訶薩諸法自相空中不見法若生若滅、若垢若淨。須菩提！是菩薩摩訶薩乃至轉身亦不疑我當得阿耨多羅三藐三菩提、若不得。何以故？須菩提！諸法自相空，即是阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是菩薩摩訶薩住自證地中，不隨他語，無能壞者。何以故？是阿鞞跋致菩薩摩訶薩成就不動智慧故。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！是菩薩摩訶薩若惡魔作佛身來，語菩薩言：『汝今於是間取阿羅漢道。汝亦無阿耨多羅三藐三菩提記，汝亦未得無生法忍，汝亦無是阿鞞跋致行、類、相貌，亦無是相得受阿耨多羅三藐三菩提記。』須菩提！若菩薩摩訶薩聞是語，心不異、不沒、不驚、不畏；是菩薩應自知：『我必從諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？諸菩薩以是法受記，我亦有是法得受記。』須菩提！若惡魔、若為魔所使作佛形像來，與菩薩受聲聞、辟支佛記。須菩提！是菩薩作是念：『是惡魔、若為魔所使作佛形像來語。佛不應教菩薩遠離阿耨多羅三藐三菩提，教住聲聞、辟支佛道。』須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿鞞跋致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！是菩薩摩訶薩若惡魔作佛身來，語菩薩言：『汝今於是間取阿羅漢道。汝亦無阿耨多羅三藐三菩提記，汝亦未得無生法忍，汝亦無是阿鞞跋致行、類、相貌，亦無是相得受阿耨多羅三藐三菩提記。』須菩提！若菩薩摩訶薩聞是語，心不異、不沒、不驚、不畏；是菩薩應自知：『我必從諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？諸菩薩以是法受記，我亦有是法得受記。』須菩提！若惡魔、若為魔所使作佛形像來，與菩薩受聲聞、辟支佛記。須菩提！是菩薩作是念：『是惡魔、若為魔所使作佛形像來語。佛不應教菩薩遠離阿耨多羅三藐三菩提，教住聲聞、辟支佛道。』須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿鞞跋致相。

「復次，須菩提！惡魔作佛身來到菩薩所，作是言：『汝所學經書非佛所說、亦非聲聞說，是魔所說。』須菩提！是菩薩摩訶薩當作是知：『是惡魔、若魔所使，教我遠離阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！當知是菩薩已為過去佛所受記，住阿鞞跋致地。何以故？諸菩薩所有阿鞞跋致行、類、相貌，是菩薩亦有是行、類、相貌，是名阿鞞跋致菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔作佛身來到菩薩所，作是言：『汝所學經書非佛所說、亦非聲聞說，是魔所說。』須菩提！是菩薩摩訶薩當作是知：『是惡魔、若魔所使，教我遠離阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！當知是菩薩已為過去佛所受記，住阿鞞跋致地。何以故？諸菩薩所有阿鞞跋致行、類、相貌，是菩薩亦有是行、類、相貌，是名阿鞞跋致菩薩相。

「復次，須菩提！阿鞞跋致菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，為護持諸法故，不惜身命，何況餘物！是菩薩護持法故，作是念：『我不為護持一佛法故，我為護持三世十方諸佛法故。』須菩提！云何菩薩摩訶薩護持佛法故不惜身命？須菩提！如佛說：『一切諸法真空。』是時，有愚癡人破壞、不受，作是言：『是非法，非善，非世尊教！』須菩提！菩薩護持如是法故，不惜身命。菩薩亦應作是念：『未來世諸佛，我亦在是數中，在中受記，是法亦是我法，以是故不惜身命。』須菩提！菩薩見是利益故，護持是法，不惜身命。須菩提！以是行、類、相貌，知是阿鞞跋致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿鞞跋致菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，為護持諸法故，不惜身命，何況餘物！是菩薩護持法故，作是念：『我不為護持一佛法故，我為護持三世十方諸佛法故。』須菩提！云何菩薩摩訶薩護持佛法故不惜身命？須菩提！如佛說：『一切諸法真空。』是時，有愚癡人破壞、不受，作是言：『是非法，非善，非世尊教！』須菩提！菩薩護持如是法故，不惜身命。菩薩亦應作是念：『未來世諸佛，我亦在是數中，在中受記，是法亦是我法，以是故不惜身命。』須菩提！菩薩見是利益故，護持是法，不惜身命。須菩提！以是行、類、相貌，知是阿鞞跋致相。

「復次，須菩提！阿鞞跋致菩薩摩訶薩聞佛說法，不疑、不悔，聞已受持，終不忘失。何以故？得陀羅尼故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿鞞跋致菩薩摩訶薩聞佛說法，不疑、不悔，聞已受持，終不忘失。何以故？得陀羅尼故。」

須菩提言：「世尊！得何等陀羅尼，聞佛所說諸經而不忘失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！得何等陀羅尼，聞佛所說諸經而不忘失？」

佛告須菩提：「菩薩得聞持等陀羅尼故，聞佛說諸經，不忘、不失，不疑、不悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩得聞持等陀羅尼故，聞佛說諸經，不忘、不失，不疑、不悔。」

須菩提白佛言：「世尊！但聞佛說法不忘、不失，不疑、不悔；聲聞、辟支佛說，天、龍、鬼神、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽說，亦復不忘、不失，不疑、不悔耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！但聞佛說法不忘、不失，不疑、不悔；聲聞、辟支佛說，天、龍、鬼神、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽說，亦復不忘、不失，不疑、不悔耶？」

佛告須菩提：「所有言說眾事，得陀羅尼菩薩皆不忘、不失，不疑、不悔。須菩提！如是行、類、相貌成就故，當知是阿鞞跋致菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「所有言說眾事，得陀羅尼菩薩皆不忘、不失，不疑、不悔。須菩提！如是行、類、相貌成就故，當知是阿鞞跋致菩薩摩訶薩。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

佛更欲細說阿鞞跋致相故，告須菩提：「一心諦聽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛更欲細說阿鞞跋致相故，告須菩提：「一心諦聽！」

是菩薩常不離阿耨多羅三藐三菩提，樂行畢竟空故，不喜說分別五眾、十二入、十八界決定相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩常不離阿耨多羅三藐三菩提，樂行畢竟空故，不喜說分別五眾、十二入、十八界決定相。

又不喜說國王等事。如餘外道，受他供養，無正道故，虛妄深著，心懈怠故，說諸國事，分別過去世諸王力勢等樂。阿鞞跋致菩薩不說是事。見一切世間常為無常火燒，眾生可愍，我未得佛道，我但應說度眾生法，不應說餘事。一切法畢竟空故，大小相不可得。賊等事亦如是。畢竟空即是如、法性、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又不喜說國王等事。如餘外道，受他供養，無正道故，虛妄深著，心懈怠故，說諸國事，分別過去世諸王力勢等樂。阿鞞跋致菩薩不說是事。見一切世間常為無常火燒，眾生可愍，我未得佛道，我但應說度眾生法，不應說餘事。一切法畢竟空故，大小相不可得。賊等事亦如是。畢竟空即是如、法性、實際。

行六波羅蜜，不說六弊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行六波羅蜜，不說六弊。

菩薩雖安住一切法空中，而樂法、愛法。何以故？是菩薩不著是一切法空故。又我行次第法，禪定、智慧等，然後得一切法空。此空不可但口說而心著，是故先行次第法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩雖安住一切法空中，而樂法、愛法。何以故？是菩薩不著是一切法空故。又我行次第法，禪定、智慧等，然後得一切法空。此空不可但口說而心著，是故先行次第法。

復次，法性中不分別諸法故，法性非破壞相。是菩薩不著法性，憐愍眾生，為種種分別善、不善法等，令眾生得解；雖為眾生如是說，亦常讚歎不壞法，引導眾生令入法性中故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，法性中不分別諸法故，法性非破壞相。是菩薩不著法性，憐愍眾生，為種種分別善、不善法等，令眾生得解；雖為眾生如是說，亦常讚歎不壞法，引導眾生令入法性中故。

復次，阿鞞跋致菩薩更無親善，但以諸佛及大菩薩、諸能讚歎實相法者為親善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，阿鞞跋致菩薩更無親善，但以諸佛及大菩薩、諸能讚歎實相法者為親善。

是人功德、智慧大故，隨意所往，若欲至諸佛世界，隨意得生。是菩薩雖離欲得諸禪定，以方便力故，為眾生生欲界有現在佛處。「生欲界」者，故為眾生留愛、慢分，不以此禪定果報生色、無色界；但以禪定柔和其心，不受其報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人功德、智慧大故，隨意所往，若欲至諸佛世界，隨意得生。是菩薩雖離欲得諸禪定，以方便力故，為眾生生欲界有現在佛處。「生欲界」者，故為眾生留愛、慢分，不以此禪定果報生色、無色界；但以禪定柔和其心，不受其報。

復次，是菩薩安住內空等諸空中。安住者，深入通達。心無所著，故不生疑：「我是阿鞞跋致、非阿鞞跋致。」自心中深入智慧故，是名自地證。又是人不見一切法若轉、若不轉，是故不生疑。疑，名取相有所得。如人夜見樹杌，尋復生念，人形亦爾，便生疑心；若取此二相故名疑。菩薩行無相三昧故，於一切法中不取相，則無生疑處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是菩薩安住內空等諸空中。安住者，深入通達。心無所著，故不生疑：「我是阿鞞跋致、非阿鞞跋致。」自心中深入智慧故，是名自地證。又是人不見一切法若轉、若不轉，是故不生疑。疑，名取相有所得。如人夜見樹杌，尋復生念，人形亦爾，便生疑心；若取此二相故名疑。菩薩行無相三昧故，於一切法中不取相，則無生疑處。

此中佛說譬喻：「如須陀洹從無始世來，未得是無漏智慧；三結斷故，即自知得無漏法，於四諦中定心不疑，若苦、若樂。阿鞞跋致亦如是，從無始世來，未得諸法實相，所謂阿鞞跋致地；得時，亦不生疑。」諸生疑者，見違失事，不如本所聞故。是菩薩於一切法畢竟空故，不得是不如所聞法，疑無住處故無疑；自知此是究竟道，不可論、不可破。住是地中，教化眾生、淨佛世界，亦能以方便力故破種種魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛說譬喻：「如須陀洹從無始世來，未得是無漏智慧；三結斷故，即自知得無漏法，於四諦中定心不疑，若苦、若樂。阿鞞跋致亦如是，從無始世來，未得諸法實相，所謂阿鞞跋致地；得時，亦不生疑。」諸生疑者，見違失事，不如本所聞故。是菩薩於一切法畢竟空故，不得是不如所聞法，疑無住處故無疑；自知此是究竟道，不可論、不可破。住是地中，教化眾生、淨佛世界，亦能以方便力故破種種魔事。

是阿鞞跋致法常隨逐菩薩，乃至成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是阿鞞跋致法常隨逐菩薩，乃至成佛。

此中佛說二譬喻：一者、須陀洹，二者、五逆。是二心厚重故不可却：須陀洹心，常不却；五逆心，罪畢乃除——如人著衰，鬼常隨逐。阿鞞跋致心，復過於是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛說二譬喻：一者、須陀洹，二者、五逆。是二心厚重故不可却：須陀洹心，常不却；五逆心，罪畢乃除——如人著衰，鬼常隨逐。阿鞞跋致心，復過於是。

「阿鞞跋致心，一切無能動轉」者，種種苦事逼迫不能動，種種供養利樂因緣不能令捨實相心及慈悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿鞞跋致心，一切無能動轉」者，種種苦事逼迫不能動，種種供養利樂因緣不能令捨實相心及慈悲心。

上來種種說阿鞞跋致相貌；今說其行事，所謂教化眾生、淨佛世界，從諸佛所新種善根，從一佛諮問諸佛諸深法要及種種度眾生門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來種種說阿鞞跋致相貌；今說其行事，所謂教化眾生、淨佛世界，從諸佛所新種善根，從一佛諮問諸佛諸深法要及種種度眾生門。

十方種種魔事起而不隨逐，以方便力，觀是魔事如佛法，觀諸魔身如佛無異。所以者何？一切法及實際同一相，所謂無相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方種種魔事起而不隨逐，以方便力，觀是魔事如佛法，觀諸魔身如佛無異。所以者何？一切法及實際同一相，所謂無相故。

是人轉身，亦不向聲聞、辟支佛地。何以故？是菩薩初得阿鞞跋致地時，知一切法實相空；轉身，心亦不向二地。心不自疑若得無上道、若不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人轉身，亦不向聲聞、辟支佛地。何以故？是菩薩初得阿鞞跋致地時，知一切法實相空；轉身，心亦不向二地。心不自疑若得無上道、若不得。

是菩薩世世無人能降伏破壞者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩世世無人能降伏破壞者。

佛為驗是菩薩故作譬喻：「若魔作佛身來，欲誑試是菩薩，語言：『汝可今世取阿羅漢，汝無阿鞞跋致相可得佛道；無生忍法即是無一切法，是中云何可得忍？』」若菩薩聞是，心不退沒，是菩薩自知必從諸佛受記。何以故？我有無生法忍，聞是魔事，心不怖畏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為驗是菩薩故作譬喻：「若魔作佛身來，欲誑試是菩薩，語言：『汝可今世取阿羅漢，汝無阿鞞跋致相可得佛道；無生忍法即是無一切法，是中云何可得忍？』」若菩薩聞是，心不退沒，是菩薩自知必從諸佛受記。何以故？我有無生法忍，聞是魔事，心不怖畏故。

復次，惡魔知菩薩歡喜，與授聲聞、辟支佛道記——若今世得阿羅漢，後世得辟支佛道。若菩薩不隨此變化佛身語，覺知是魔、若魔所使。何以故？身是而言非。如試金錢，彈之聲出，則知其真偽。若佛與菩薩受聲聞、辟支佛記，終無是處！所以者何？諸佛種種方便欲令一切人盡入佛道，云何引菩薩與聲聞記？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，惡魔知菩薩歡喜，與授聲聞、辟支佛道記——若今世得阿羅漢，後世得辟支佛道。若菩薩不隨此變化佛身語，覺知是魔、若魔所使。何以故？身是而言非。如試金錢，彈之聲出，則知其真偽。若佛與菩薩受聲聞、辟支佛記，終無是處！所以者何？諸佛種種方便欲令一切人盡入佛道，云何引菩薩與聲聞記？

復次，魔作佛身，語菩薩言：「汝所行經書，盡是魔所說。」是菩薩覺知是魔事，當知是菩薩已得受記，安住阿鞞跋致中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，魔作佛身，語菩薩言：「汝所行經書，盡是魔所說。」是菩薩覺知是魔事，當知是菩薩已得受記，安住阿鞞跋致中。

復次，阿鞞跋致菩薩深愛樂法故，聞即心深，衣毛皆竪；念佛大悲，則歡喜悲泣；或於甚深法中生大歡喜，當知是阿鞞跋致。譬如大軍，退敗則怖懅迷悶，臥地似死；親族見之，欲知活不，以杖鞭之，若癮疹起者，則知必活。菩薩亦如是，皆是肉身，何以故知必能成佛？若聞說佛法，身中相現——衣毛為竪，顏色相異；餘人聞不入心，則無異相，如死人無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，阿鞞跋致菩薩深愛樂法故，聞即心深，衣毛皆竪；念佛大悲，則歡喜悲泣；或於甚深法中生大歡喜，當知是阿鞞跋致。譬如大軍，退敗則怖懅迷悶，臥地似死；親族見之，欲知活不，以杖鞭之，若癮疹起者，則知必活。菩薩亦如是，皆是肉身，何以故知必能成佛？若聞說佛法，身中相現——衣毛為竪，顏色相異；餘人聞不入心，則無異相，如死人無異。

是菩薩深愛法故，能捨身命為法。若佛、若佛弟子於大會種種因緣說諸法畢竟空；有一狂人，取音聲名字相，著是畢竟空，出其過罪：「若諸法盡畢竟空，則無佛、無法，無罪福業因緣，亦無修行精進得道果報！」如是等出無量過罪。阿鞞跋致菩薩觀察、籌量，知說法有無著心、隨佛語憐愍故說；知狂人著語言取相，破是畢竟空。爾時，阿鞞跋致則沒命佐助言：「是狂人言！是邪見人！自沒邪見，亦多化眾人令墮邪見，壞滅佛法。」深懷瞋恨故，或自殺，或使弟子殺。爾時，菩薩若死事至，為佐法故，不以怖畏而壞諸法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩深愛法故，能捨身命為法。若佛、若佛弟子於大會種種因緣說諸法畢竟空；有一狂人，取音聲名字相，著是畢竟空，出其過罪：「若諸法盡畢竟空，則無佛、無法，無罪福業因緣，亦無修行精進得道果報！」如是等出無量過罪。阿鞞跋致菩薩觀察、籌量，知說法有無著心、隨佛語憐愍故說；知狂人著語言取相，破是畢竟空。爾時，阿鞞跋致則沒命佐助言：「是狂人言！是邪見人！自沒邪見，亦多化眾人令墮邪見，壞滅佛法。」深懷瞋恨故，或自殺，或使弟子殺。爾時，菩薩若死事至，為佐法故，不以怖畏而壞諸法性。

此中佛說因緣，菩薩作是念：「未來世佛，我亦在是數中，是法亦是我法；是我法故，不惜身命而守護之。」作是思惟：「我無量世中，為煩惱邪見故喪身無數；今為十方三世諸佛法佐助發起，若有益而死，勝無益而生。」如是等為法故，不惜身命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛說因緣，菩薩作是念：「未來世佛，我亦在是數中，是法亦是我法；是我法故，不惜身命而守護之。」作是思惟：「我無量世中，為煩惱邪見故喪身無數；今為十方三世諸佛法佐助發起，若有益而死，勝無益而生。」如是等為法故，不惜身命。

復次，是菩薩未成佛道，從佛聞甚深法，能盡受、不失。信力故能受，聞持陀羅尼力故不失，斷疑陀羅尼力故不疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是菩薩未成佛道，從佛聞甚深法，能盡受、不失。信力故能受，聞持陀羅尼力故不失，斷疑陀羅尼力故不疑。

須菩提問：「但聞佛語能信持不疑，聞餘語亦爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「但聞佛語能信持不疑，聞餘語亦爾？」

佛言：「一切有所說者皆能持，若二乘、天、龍等。」所說有道理，能信、持、不疑；無道理者，持之無疑而不信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切有所說者皆能持，若二乘、天、龍等。」所說有道理，能信、持、不疑；無道理者，持之無疑而不信。

復次，有人言：信是邪法，不疑不善、是善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人言：信是邪法，不疑不善、是善。

有人言：諸天、龍、二乘所說皆是佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：諸天、龍、二乘所說皆是佛法。

是阿鞞跋致相，聞則能持，無疑、無悔。是菩薩雖未作佛，於諸法實相中都無有疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是阿鞞跋致相，聞則能持，無疑、無悔。是菩薩雖未作佛，於諸法實相中都無有疑。

如是等行、類、相貌，是阿鞞跋致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等行、類、相貌，是阿鞞跋致菩薩。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

得何事來名阿鞞跋致？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得何事來名阿鞞跋致？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

《阿毘曇毘婆沙》中說：「過三阿僧祇劫後，種三十二相因緣。」從是以來名阿鞞跋致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《阿毘曇毘婆沙》中說：「過三阿僧祇劫後，種三十二相因緣。」從是以來名阿鞞跋致。

《毘泥阿波陀那》中說：「從見然燈佛，以五莖花散佛，以髮布地；佛為授阿鞞跋致記；騰身虛空，以偈讚佛。」從是已來，名阿鞞跋致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《毘泥阿波陀那》中說：「從見然燈佛，以五莖花散佛，以髮布地；佛為授阿鞞跋致記；騰身虛空，以偈讚佛。」從是已來，名阿鞞跋致。

此般若波羅蜜中，若菩薩具足行六波羅蜜，得智慧方便力，不著是畢竟空波羅蜜；觀一切法不生不滅、不增不減、不垢不淨、不來不去、不一不異、不常不斷、非有非無；如是等無量相待二法，因是智慧觀，破一切生滅等無常相。先因無常等故破常等倒，今亦捨無生無滅等、捨無常觀等，於不生不滅亦不著，亦不墮空無所有中；亦知是不生不滅相不得不著故，亦信用是不生不滅法。三世十方諸佛真智慧中，信力故通達無礙，是名菩薩得無生忍法，入菩薩位，名阿鞞跋致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此般若波羅蜜中，若菩薩具足行六波羅蜜，得智慧方便力，不著是畢竟空波羅蜜；觀一切法不生不滅、不增不減、不垢不淨、不來不去、不一不異、不常不斷、非有非無；如是等無量相待二法，因是智慧觀，破一切生滅等無常相。先因無常等故破常等倒，今亦捨無生無滅等、捨無常觀等，於不生不滅亦不著，亦不墮空無所有中；亦知是不生不滅相不得不著故，亦信用是不生不滅法。三世十方諸佛真智慧中，信力故通達無礙，是名菩薩得無生忍法，入菩薩位，名阿鞞跋致。

是菩薩雖從初發心以來名阿鞞跋致；阿鞞跋致相未具足故，不與授記。何以故？外道聖人、諸天、小菩薩等作此念：「佛見是人有何等事而與授記？是人於佛道因緣中未住，云何與授記？」是故佛未與授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩雖從初發心以來名阿鞞跋致；阿鞞跋致相未具足故，不與授記。何以故？外道聖人、諸天、小菩薩等作此念：「佛見是人有何等事而與授記？是人於佛道因緣中未住，云何與授記？」是故佛未與授記。

是菩薩有二種：一者、生死肉身，二者、法性生身。得無生忍法，斷諸煩惱；捨是身後，得法性生身。肉身阿鞞跋致亦有二種：有於佛前得授記；有不於佛前授記——若佛不在世時，得無生法忍，是不於佛前授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩有二種：一者、生死肉身，二者、法性生身。得無生忍法，斷諸煩惱；捨是身後，得法性生身。肉身阿鞞跋致亦有二種：有於佛前得授記；有不於佛前授記——若佛不在世時，得無生法忍，是不於佛前授記。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，有人讀、誦、說、正憶念，隨順無生法忍義，是人未得禪定，或生疑心、或為著心所牽，如是人比，是何等菩薩？為是阿鞞跋致不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，有人讀、誦、說、正憶念，隨順無生法忍義，是人未得禪定，或生疑心、或為著心所牽，如是人比，是何等菩薩？為是阿鞞跋致不？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是人不名為阿鞞跋致。阿鞞跋致菩薩，於甚深佛法中尚無疑，何況無生忍初法門！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人不名為阿鞞跋致。阿鞞跋致菩薩，於甚深佛法中尚無疑，何況無生忍初法門！

是未得阿鞞跋致者，有二種：一者、信少疑多，二者、疑少信多。疑多信少者，於讀誦經人小勝；信多疑少者，若得禪定，即時得柔順忍，未斷法愛故，或生著心，或還退沒。是人若常修習此柔順忍，柔順忍增長故，斷法愛，得無生忍，入菩薩位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是未得阿鞞跋致者，有二種：一者、信少疑多，二者、疑少信多。疑多信少者，於讀誦經人小勝；信多疑少者，若得禪定，即時得柔順忍，未斷法愛故，或生著心，或還退沒。是人若常修習此柔順忍，柔順忍增長故，斷法愛，得無生忍，入菩薩位。

略說阿鞞跋致相義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說阿鞞跋致相義。

大智度論釋燈炷品第五十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋燈炷品第五十七

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

須菩提白佛言：「世尊！是阿鞞跋致菩薩摩訶薩大功德成就！世尊！是阿鞞跋致菩薩摩訶薩無量功德成就、無邊功德成就！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是阿鞞跋致菩薩摩訶薩大功德成就！世尊！是阿鞞跋致菩薩摩訶薩無量功德成就、無邊功德成就！」

佛告須菩提：「如是！如是！是阿鞞跋致菩薩摩訶薩大功德成就！是阿鞞跋致菩薩摩訶薩無量、無邊功德成就！何以故？是菩薩摩訶薩得無量無邊智慧，不與一切聲聞、辟支佛共故。阿鞞跋致菩薩住是智慧中，生四無礙智；得是無礙智故，一切世間天及人無能窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是！如是！是阿鞞跋致菩薩摩訶薩大功德成就！是阿鞞跋致菩薩摩訶薩無量、無邊功德成就！何以故？是菩薩摩訶薩得無量無邊智慧，不與一切聲聞、辟支佛共故。阿鞞跋致菩薩住是智慧中，生四無礙智；得是無礙智故，一切世間天及人無能窮盡。」

須菩提白佛言：「世尊！佛能以如恒河沙等劫歎說阿鞞跋致菩薩摩訶薩行、類、相貌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！佛能以如恒河沙等劫歎說阿鞞跋致菩薩摩訶薩行、類、相貌。」

須菩提言：「世尊！何等是深奧處，阿鞞跋致菩薩摩訶薩住是中行六波羅蜜時，具足四念處，乃至具足一切種智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！何等是深奧處，阿鞞跋致菩薩摩訶薩住是中行六波羅蜜時，具足四念處，乃至具足一切種智？」

佛讚須菩提：「善哉！善哉！須菩提！汝能為阿鞞跋致菩薩摩訶薩問是深奧處。須菩提！深奧處者，空是其義，無相、無作、無起、無生、無染、離、寂滅、如、法性、實際、涅槃。須菩提！如是等法，是為深奧義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛讚須菩提：「善哉！善哉！須菩提！汝能為阿鞞跋致菩薩摩訶薩問是深奧處。須菩提！深奧處者，空是其義，無相、無作、無起、無生、無染、離、寂滅、如、法性、實際、涅槃。須菩提！如是等法，是為深奧義。」

須菩提白佛言：「世尊！但空乃至涅槃是深奧，非一切法深奧耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！但空乃至涅槃是深奧，非一切法深奧耶？」

佛言：「一切法亦是深奧義。須菩提！色亦深奧，受、想、行、識亦深奧；眼亦深奧乃至意，色乃至法，眼界乃至意識界，檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提亦深奧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法亦是深奧義。須菩提！色亦深奧，受、想、行、識亦深奧；眼亦深奧乃至意，色乃至法，眼界乃至意識界，檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提亦深奧。」

「世尊！云何色深奧乃至阿耨多羅三藐三菩提亦深奧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色深奧乃至阿耨多羅三藐三菩提亦深奧？」

佛言：「色如深奧故，色深奧；受、想、行、識如，乃至阿耨多羅三藐三菩提如深奧故，阿耨多羅三藐三菩提深奧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色如深奧故，色深奧；受、想、行、識如，乃至阿耨多羅三藐三菩提如深奧故，阿耨多羅三藐三菩提深奧。」

「世尊！云何色如深奧乃至阿耨多羅三藐三菩提如深奧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色如深奧乃至阿耨多羅三藐三菩提如深奧？」

「須菩提！是色如，非是色、非離色；乃至識如，非是識、非離識；乃至阿耨多羅三藐三菩提如，非是阿耨多羅三藐三菩提、非離阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！是色如，非是色、非離色；乃至識如，非是識、非離識；乃至阿耨多羅三藐三菩提如，非是阿耨多羅三藐三菩提、非離阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「希有！世尊微妙方便力故，令阿鞞跋致菩薩離色處涅槃，亦令離受、想、行、識處涅槃；亦令離一切法——若世間若出世間、若有諍若無諍、若有漏若無漏法處涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「希有！世尊微妙方便力故，令阿鞞跋致菩薩離色處涅槃，亦令離受、想、行、識處涅槃；亦令離一切法——若世間若出世間、若有諍若無諍、若有漏若無漏法處涅槃。」

佛言：「如是！如是！須菩提！佛以微妙方便力故，令阿鞞跋致菩薩離色處涅槃乃至離有漏、無漏法處涅槃。須菩提！若菩薩摩訶薩如是甚深法與般若波羅蜜相應，觀察、籌量、思惟，作是念：『我應如是行，如般若波羅蜜中教；我應如是學，如般若波羅蜜中說。』須菩提！若是菩薩摩訶薩能如說行、如說學、如般若波羅蜜中觀，具足勤精進，一念生時，當得無量無邊阿僧祇福德，是菩薩摩訶薩超越無量劫，近阿耨多羅三藐三菩提；何況常行般若波羅蜜，應阿耨多羅三藐三菩提念！須菩提！譬如多婬欲人與端正淨潔女人共期；此女人限礙，不得時往。於須菩提意云何？是人所念為在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！須菩提！佛以微妙方便力故，令阿鞞跋致菩薩離色處涅槃乃至離有漏、無漏法處涅槃。須菩提！若菩薩摩訶薩如是甚深法與般若波羅蜜相應，觀察、籌量、思惟，作是念：『我應如是行，如般若波羅蜜中教；我應如是學，如般若波羅蜜中說。』須菩提！若是菩薩摩訶薩能如說行、如說學、如般若波羅蜜中觀，具足勤精進，一念生時，當得無量無邊阿僧祇福德，是菩薩摩訶薩超越無量劫，近阿耨多羅三藐三菩提；何況常行般若波羅蜜，應阿耨多羅三藐三菩提念！須菩提！譬如多婬欲人與端正淨潔女人共期；此女人限礙，不得時往。於須菩提意云何？是人所念為在何處？」

「世尊！是人念念常在彼女人所，恒作是念，憶想當來與共坐臥歡樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是人念念常在彼女人所，恒作是念，憶想當來與共坐臥歡樂。」

「須菩提！是人一日一夜為有幾念生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！是人一日一夜為有幾念生？」

須菩提言：「世尊！是人一日一夜其念甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！是人一日一夜其念甚多！」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩念般若波羅蜜，如般若波羅蜜中說，行是道，一念頃超越劫數，亦如彼人一日一夜心念之數。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，遠離眾罪，所謂離阿耨多羅三藐三菩提罪。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一日所得善根功德，假令滿如恒河沙等三千大千世界中餘功德，猶亦不減；於餘殘功德，百分不及一分，千分千億萬分，乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩念般若波羅蜜，如般若波羅蜜中說，行是道，一念頃超越劫數，亦如彼人一日一夜心念之數。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，遠離眾罪，所謂離阿耨多羅三藐三菩提罪。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一日所得善根功德，假令滿如恒河沙等三千大千世界中餘功德，猶亦不減；於餘殘功德，百分不及一分，千分千億萬分，乃至算數譬喻所不能及。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

須菩提聞阿鞞跋致相時，具聞阿鞞跋致功德，心大歡喜；欲讚歎阿鞞跋致功德故，白佛言：「世尊！阿鞞跋致成就大功德！成就無量、無邊功德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提聞阿鞞跋致相時，具聞阿鞞跋致功德，心大歡喜；欲讚歎阿鞞跋致功德故，白佛言：「世尊！阿鞞跋致成就大功德！成就無量、無邊功德！」

佛可其所讚，更自說大功德等因緣，所謂「阿鞞跋致菩薩得無量無邊智慧，不與聲聞、辟支佛共行」者，要先知而後行，行已，受其功德。以是故說功德因緣：由於智慧無量無邊。智慧者，所謂般若波羅蜜。菩薩住是般若波羅蜜中，能生四無礙智：一切法實義中，智慧無礙無障；既知義無礙已，分別種種諸法名字，為說義故，是名法無礙；是名字要由語言，由語言故，出是種種名字，是名辭無礙；得是法無礙及辭無礙故，便樂說諸法實義，是名樂說無礙。是菩薩安住四無礙中，一切眾生問難，無能窮盡；如大海水，不可傾竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可其所讚，更自說大功德等因緣，所謂「阿鞞跋致菩薩得無量無邊智慧，不與聲聞、辟支佛共行」者，要先知而後行，行已，受其功德。以是故說功德因緣：由於智慧無量無邊。智慧者，所謂般若波羅蜜。菩薩住是般若波羅蜜中，能生四無礙智：一切法實義中，智慧無礙無障；既知義無礙已，分別種種諸法名字，為說義故，是名法無礙；是名字要由語言，由語言故，出是種種名字，是名辭無礙；得是法無礙及辭無礙故，便樂說諸法實義，是名樂說無礙。是菩薩安住四無礙中，一切眾生問難，無能窮盡；如大海水，不可傾竭。

須菩提聞佛上二品中說阿鞞跋致具足相；入此品，佛方開四無礙門，更欲說阿鞞跋致相。是故須菩提讚佛：「世尊智慧無量無邊，阿鞞跋致功德亦無量無邊。佛若恒河沙等劫樂說，樂說亦不可盡，阿鞞跋致相貌亦不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提聞佛上二品中說阿鞞跋致具足相；入此品，佛方開四無礙門，更欲說阿鞞跋致相。是故須菩提讚佛：「世尊智慧無量無邊，阿鞞跋致功德亦無量無邊。佛若恒河沙等劫樂說，樂說亦不可盡，阿鞞跋致相貌亦不可盡。」

「世尊！何等是阿鞞跋致深奧處？阿鞞跋致菩薩住是深奧處，能具足六波羅蜜、四念處乃至一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何等是阿鞞跋致深奧處？阿鞞跋致菩薩住是深奧處，能具足六波羅蜜、四念處乃至一切種智。」

佛歎須菩提：「善哉！汝能為阿鞞跋致菩薩問深奧義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛歎須菩提：「善哉！汝能為阿鞞跋致菩薩問深奧義。」

佛語須菩提：「空等乃至涅槃是名深奧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「空等乃至涅槃是名深奧。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

諸有法種種細分別，人不解故有深；空無所有，以何為深？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有法種種細分別，人不解故有深；空無所有，以何為深？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

非直口說名字故空；分別解諸有相，內不見有我，外不見定實法。得是空已，觀一切法相皆是虛誑，有諸過罪。若滅諸相，更不作願生三界。此空是得道空，非但口說，是故言深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非直口說名字故空；分別解諸有相，內不見有我，外不見定實法。得是空已，觀一切法相皆是虛誑，有諸過罪。若滅諸相，更不作願生三界。此空是得道空，非但口說，是故言深。

復次，空亦復空；若著是空，則有過失，是不名深。若空從破邪見有故出，是為深；若於空中，亦不著空故亦深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，空亦復空；若著是空，則有過失，是不名深。若空從破邪見有故出，是為深；若於空中，亦不著空故亦深。

復次，觀五眾生滅，破常顛倒；觀畢竟空，破生滅。何以故？空中無無常、無生滅故。無生滅有二種：一者、邪見人謂世間常有故無生滅，二者、破生滅故言無生滅。此中破生滅，亦不著是不生不滅，故名為深。諸煩惱難除，故言：「離欲、寂滅故深。」錯誤易、真實難，故如、法性、實際為深。涅槃，諸梵天等九十六種道所不能及，故深。復次，涅槃中一切得道人入者永不復出，故深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，觀五眾生滅，破常顛倒；觀畢竟空，破生滅。何以故？空中無無常、無生滅故。無生滅有二種：一者、邪見人謂世間常有故無生滅，二者、破生滅故言無生滅。此中破生滅，亦不著是不生不滅，故名為深。諸煩惱難除，故言：「離欲、寂滅故深。」錯誤易、真實難，故如、法性、實際為深。涅槃，諸梵天等九十六種道所不能及，故深。復次，涅槃中一切得道人入者永不復出，故深。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

此中說空等法深，是何等空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說空等法深，是何等空？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人言：三三昧——空、無相、無作；心數法名為定，定故能觀諸法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：三三昧——空、無相、無作；心數法名為定，定故能觀諸法空。

有人言：外所緣色等諸法皆空，緣外空故名為空三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：外所緣色等諸法皆空，緣外空故名為空三昧。

此中佛說：「不以空三昧故空，亦不以所緣外色等諸法故空。」何以故？若外法不實空，以三昧力故空者，是虛妄不實。若緣外空故生三昧者，是亦不然！所以者何？若色等法實是空相，則不能生空三昧；若生空三昧，則非是空。此中說：離是二邊說中道，所謂諸法因緣和合生，是和合法無有一定法故空。何以故？因緣生法無自性，無自性故即是畢竟空。是畢竟空，從本以來空，非佛所作，亦非餘人所作；諸佛為可度眾生故說是畢竟空相。是空相是一切諸法實體，不因內外有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛說：「不以空三昧故空，亦不以所緣外色等諸法故空。」何以故？若外法不實空，以三昧力故空者，是虛妄不實。若緣外空故生三昧者，是亦不然！所以者何？若色等法實是空相，則不能生空三昧；若生空三昧，則非是空。此中說：離是二邊說中道，所謂諸法因緣和合生，是和合法無有一定法故空。何以故？因緣生法無自性，無自性故即是畢竟空。是畢竟空，從本以來空，非佛所作，亦非餘人所作；諸佛為可度眾生故說是畢竟空相。是空相是一切諸法實體，不因內外有。

是空有種種名字，所謂無相、無作、寂滅、離、涅槃等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是空有種種名字，所謂無相、無作、寂滅、離、涅槃等。

須菩提知諸菩薩利根，深著涅槃，為是菩薩故問世尊：「但涅槃甚深，諸法不甚深耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提知諸菩薩利根，深著涅槃，為是菩薩故問世尊：「但涅槃甚深，諸法不甚深耶？」

佛答：「正觀色等一切法得涅槃，色等諸法因涅槃故甚深。」是故經中說：「色等如故甚深。」色等如即是正觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「正觀色等一切法得涅槃，色等諸法因涅槃故甚深。」是故經中說：「色等如故甚深。」色等如即是正觀。

須菩提問：「云何色等如故色等法甚深？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「云何色等如故色等法甚深？」

此中佛自說深因緣，所謂「如，非是色、非離色。」譬如以泥為瓶，泥非即是瓶、不離泥有瓶，亦不得言無瓶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛自說深因緣，所謂「如，非是色、非離色。」譬如以泥為瓶，泥非即是瓶、不離泥有瓶，亦不得言無瓶。

須菩提知是因緣法甚深，如大海無有底故，讚言：「希有！世尊！佛以微妙方便力故，令菩薩離色等諸法，處於涅槃，亦不著涅槃，亦不住世間，是微妙方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提知是因緣法甚深，如大海無有底故，讚言：「希有！世尊！佛以微妙方便力故，令菩薩離色等諸法，處於涅槃，亦不著涅槃，亦不住世間，是微妙方便。」

佛可其所說，讚歎菩薩行諸法實相果報福德，告須菩提：「如是甚深法與般若相應，觀察、籌量等一念生時，得無量無邊阿僧祇福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可其所說，讚歎菩薩行諸法實相果報福德，告須菩提：「如是甚深法與般若相應，觀察、籌量等一念生時，得無量無邊阿僧祇福德。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

二乘無漏法尚無果報福德，何況大乘畢竟空觀法得無量福德！而福德從大慈悲愍眾生故生，如罪亦由惱害眾生故得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二乘無漏法尚無果報福德，何況大乘畢竟空觀法得無量福德！而福德從大慈悲愍眾生故生，如罪亦由惱害眾生故得。

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

二乘無漏心中煩惱盡故，無果報福德；菩薩煩惱未盡故，應有福德果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二乘無漏心中煩惱盡故，無果報福德；菩薩煩惱未盡故，應有福德果報。

復次，二乘於實際證故，燒盡諸功德；菩薩不證，更有生故，便有福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，二乘於實際證故，燒盡諸功德；菩薩不證，更有生故，便有福德。

復次，人於實事錯謬故福德少，正行實事故得福多。如施畜生得百倍，施惡人得千倍，施善人得十萬倍，施離欲人得十億萬倍，施須陀洹等諸聖人得無量福。凡夫人雖離欲行慈悲心，不得實法相故，不得作無量福田；須陀洹雖未離欲，分別諸法實相故，福田無量。諸法實相，得有深淺；是故菩薩深入實相故，一念中福德無量無邊。此中念念福德多，故說譬喻：眾生心雖念念生滅，但相續生故，不覺隨滅。淫欲人心深著所欲，不遂情故，心生憶念、取相，種種分別不來因緣事，所謂「彼女為心自悔不來？為人遮不來？」如是等多生覺觀心。是心易覺知故，以為譬喻。如是一念因緣事超一劫。如人服軟藥，一歲乃差病；服大力藥，一日能差。菩薩亦如是，行五波羅蜜，久久乃成佛者；有行般若波羅蜜，疾得成佛者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，人於實事錯謬故福德少，正行實事故得福多。如施畜生得百倍，施惡人得千倍，施善人得十萬倍，施離欲人得十億萬倍，施須陀洹等諸聖人得無量福。凡夫人雖離欲行慈悲心，不得實法相故，不得作無量福田；須陀洹雖未離欲，分別諸法實相故，福田無量。諸法實相，得有深淺；是故菩薩深入實相故，一念中福德無量無邊。此中念念福德多，故說譬喻：眾生心雖念念生滅，但相續生故，不覺隨滅。淫欲人心深著所欲，不遂情故，心生憶念、取相，種種分別不來因緣事，所謂「彼女為心自悔不來？為人遮不來？」如是等多生覺觀心。是心易覺知故，以為譬喻。如是一念因緣事超一劫。如人服軟藥，一歲乃差病；服大力藥，一日能差。菩薩亦如是，行五波羅蜜，久久乃成佛者；有行般若波羅蜜，疾得成佛者。

復次，一日行般若波羅蜜功德，假令有形，取滿如恒河沙等三千大千世界中，於一日中正功德體，猶故不減，於此福德，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，一日行般若波羅蜜功德，假令有形，取滿如恒河沙等三千大千世界中，於一日中正功德體，猶故不減，於此福德，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙等劫布施三寶：佛寶、法寶、比丘僧寶。須菩提！於意云何？是菩薩摩訶薩以是因緣故，得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙等劫布施三寶：佛寶、法寶、比丘僧寶。須菩提！於意云何？是菩薩摩訶薩以是因緣故，得福多不？」

須菩提言：「世尊！甚多！無量無邊阿僧祇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚多！無量無邊阿僧祇。」

佛告須菩提：「不如菩薩摩訶薩深般若波羅蜜中一日如說修行得福多。何以故？般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩道，乘是道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若菩薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙劫供養須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛及諸佛。須菩提！於意云何？是菩薩摩訶薩以是因緣故，得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「不如菩薩摩訶薩深般若波羅蜜中一日如說修行得福多。何以故？般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩道，乘是道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若菩薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙劫供養須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛及諸佛。須菩提！於意云何？是菩薩摩訶薩以是因緣故，得福多不？」

須菩提言：「世尊！甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚多！」

佛言：「不如是菩薩摩訶薩深般若波羅蜜如說修行一日得福多。何以故？菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜，過一切聲聞、辟支佛地，入菩薩位，漸漸得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙劫，行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。於意云何？是人以是因緣故，得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是菩薩摩訶薩深般若波羅蜜如說修行一日得福多。何以故？菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜，過一切聲聞、辟支佛地，入菩薩位，漸漸得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙劫，行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。於意云何？是人以是因緣故，得福多不？」

須菩提言：「世尊！甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚多！」

佛言：「不如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如說修行，一日布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧得福多。何以故？須菩提！般若波羅蜜是菩薩摩訶薩母故，是般若波羅蜜能生諸菩薩摩訶薩。諸菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，能具足一切佛法。須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙劫壽行法施。須菩提！於汝意云何？是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如說修行，一日布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧得福多。何以故？須菩提！般若波羅蜜是菩薩摩訶薩母故，是般若波羅蜜能生諸菩薩摩訶薩。諸菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，能具足一切佛法。須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙劫壽行法施。須菩提！於汝意云何？是人得福多不？」

須菩提言：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說修行，乃至一日法施得福多。何以故？須菩提！是菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜，則不遠離一切種智；不遠離一切種智，則不遠離般若波羅蜜。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，不當遠離般若波羅蜜。須菩提！若菩薩摩訶薩如恒河沙劫遠離般若波羅蜜，修行四念處乃至八聖道分、內空乃至一切種智。須菩提！於汝意云何？是善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說修行，乃至一日法施得福多。何以故？須菩提！是菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜，則不遠離一切種智；不遠離一切種智，則不遠離般若波羅蜜。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，不當遠離般若波羅蜜。須菩提！若菩薩摩訶薩如恒河沙劫遠離般若波羅蜜，修行四念處乃至八聖道分、內空乃至一切種智。須菩提！於汝意云何？是善男子、善女人得福多不？」

須菩提言：「世尊！甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說一日修行四念處乃至一切種智得福多。何以故？須菩提！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜，於薩婆若轉者，無有是處！須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，於薩婆若轉，則有是處。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩常不應遠離般若波羅蜜行。須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙劫壽財施、法施及禪定福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。於汝意云何？是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說一日修行四念處乃至一切種智得福多。何以故？須菩提！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜，於薩婆若轉者，無有是處！須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，於薩婆若轉，則有是處。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩常不應遠離般若波羅蜜行。須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙劫壽財施、法施及禪定福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。於汝意云何？是人得福多不？」

須菩提言：「世尊！甚多！甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚多！甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說修行乃至一日財施、法施、禪定福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提得福多。何以故？是第一迴向，所謂般若波羅蜜迴向。若遠離般若波羅蜜迴向，是不名迴向。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應方便學般若波羅蜜迴向。須菩提！若善男子、善女人遠離般若波羅蜜，如恒河沙劫壽過去、未來、現在諸佛及弟子善根和合，隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！於汝意云何？是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說修行乃至一日財施、法施、禪定福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提得福多。何以故？是第一迴向，所謂般若波羅蜜迴向。若遠離般若波羅蜜迴向，是不名迴向。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應方便學般若波羅蜜迴向。須菩提！若善男子、善女人遠離般若波羅蜜，如恒河沙劫壽過去、未來、現在諸佛及弟子善根和合，隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！於汝意云何？是人得福多不？」

須菩提言：「世尊！甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說修行乃至一日隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得福多。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應學般若波羅蜜中方便迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說修行乃至一日隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得福多。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應學般若波羅蜜中方便迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，因緣起法從妄想生，非實。云何善男子、善女人得大福德？世尊！用是因緣起法，不應得正見、入法位，不應得須陀洹果，乃至不應得阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，因緣起法從妄想生，非實。云何善男子、善女人得大福德？世尊！用是因緣起法，不應得正見、入法位，不應得須陀洹果，乃至不應得阿耨多羅三藐三菩提果。」

佛告須菩提：「如是！如是！須菩提！用是因緣起法，不應得正見、入法位，乃至不應得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！行般若波羅蜜菩薩摩訶薩，知因緣起法亦空、無堅固、虛誑不實。何以故？須菩提！是菩薩摩訶薩善學內空乃至善學無法有法空故。是菩薩摩訶薩住是十八空，種種觀作法空，即不遠離般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩如是漸漸不離般若波羅蜜，漸漸得無數、無量、無邊福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是！如是！須菩提！用是因緣起法，不應得正見、入法位，乃至不應得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！行般若波羅蜜菩薩摩訶薩，知因緣起法亦空、無堅固、虛誑不實。何以故？須菩提！是菩薩摩訶薩善學內空乃至善學無法有法空故。是菩薩摩訶薩住是十八空，種種觀作法空，即不遠離般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩如是漸漸不離般若波羅蜜，漸漸得無數、無量、無邊福德。」

須菩提白佛言：「世尊！無數、無量、無邊，有何等異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！無數、無量、無邊，有何等異？」

「須菩提！無數者，名不墮數中——若有為性中、若無為性中。無量者，量不可得，若過去、若未來、若現在。無邊者，諸法邊不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！無數者，名不墮數中——若有為性中、若無為性中。無量者，量不可得，若過去、若未來、若現在。無邊者，諸法邊不可得。」

須菩提言：「世尊！頗有色亦無數、無量、無邊？頗有受、想、行、識亦無數、無量、無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！頗有色亦無數、無量、無邊？頗有受、想、行、識亦無數、無量、無邊？」

「須菩提！有因緣，色亦無數、無量、無邊，受、想、行、識亦無數、無量、無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！有因緣，色亦無數、無量、無邊，受、想、行、識亦無數、無量、無邊。」

「世尊！何等因緣故，色亦無數、無量、無邊，受、想、行、識亦無數、無量、無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何等因緣故，色亦無數、無量、無邊，受、想、行、識亦無數、無量、無邊？」

佛告須菩提：「色空故，無數、無量、無邊；受、想、行、識空故，無數、無量、無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「色空故，無數、無量、無邊；受、想、行、識空故，無數、無量、無邊。」

「世尊！但色空、受想行識空，非一切法空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！但色空、受想行識空，非一切法空耶？」

「須菩提！我不說一切法空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！我不說一切法空耶？」

須菩提言：「世尊說一切法空。世尊！諸法空，即是不可盡、無有數、無量、無邊。世尊！空中數不可得、量不可得、邊不可得。以是故，世尊！是不可盡、無數、無量、無邊義，無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊說一切法空。世尊！諸法空，即是不可盡、無有數、無量、無邊。世尊！空中數不可得、量不可得、邊不可得。以是故，世尊！是不可盡、無數、無量、無邊義，無有異。」

佛告須菩提：「如是！如是！是法義無別異。須菩提！是法不可說，佛以方便力故分別說，所謂不可盡、無數、無量、無邊、無著、空、無想、無作、無起、無生、無滅、無染、涅槃。佛種種因緣，以方便力說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是！如是！是法義無別異。須菩提！是法不可說，佛以方便力故分別說，所謂不可盡、無數、無量、無邊、無著、空、無想、無作、無起、無生、無滅、無染、涅槃。佛種種因緣，以方便力說。」

須菩提白佛言：「希有！世尊！諸法實相不可說，而佛以方便力說。世尊！如我解佛所說義，一切法亦不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「希有！世尊！諸法實相不可說，而佛以方便力說。世尊！如我解佛所說義，一切法亦不可說。」

佛言：「如是！如是！須菩提！一切法不可說。一切法不可說相即是空，是空不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！須菩提！一切法不可說。一切法不可說相即是空，是空不可說。」

「世尊！不可說義有增有減不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不可說義有增有減不？」

佛言：「不也！須菩提！不可說義無增無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！須菩提！不可說義無增無減。」

「世尊！若不可說義無增無減，檀波羅蜜亦當無增無減，乃至般若波羅蜜亦當無增無減；四念處乃至八聖道分亦當無增無減；四禪、四無量心、四無色定、五神通、八背捨、八勝處、九次第定、佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法亦當無增無減。世尊！若菩薩摩訶薩六波羅蜜不增乃至十八不共法不增者，云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不可說義無增無減，檀波羅蜜亦當無增無減，乃至般若波羅蜜亦當無增無減；四念處乃至八聖道分亦當無增無減；四禪、四無量心、四無色定、五神通、八背捨、八勝處、九次第定、佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法亦當無增無減。世尊！若菩薩摩訶薩六波羅蜜不增乃至十八不共法不增者，云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛言：「如是！如是！須菩提！不可說義無增無減。菩薩摩訶薩習行般若波羅蜜，有方便力故，不作是念：『我增般若波羅蜜，乃至增檀波羅蜜。』當作是念：『但名字故，名檀波羅蜜。』是菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時，是心及善根，如阿耨多羅三藐三菩提相迴向；乃至行般若波羅蜜時，是心及善根，如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！須菩提！不可說義無增無減。菩薩摩訶薩習行般若波羅蜜，有方便力故，不作是念：『我增般若波羅蜜，乃至增檀波羅蜜。』當作是念：『但名字故，名檀波羅蜜。』是菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時，是心及善根，如阿耨多羅三藐三菩提相迴向；乃至行般若波羅蜜時，是心及善根，如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是阿耨多羅三藐三菩提？」

佛言：「一切法如相是名阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法如相是名阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是一切法如相是阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是一切法如相是阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「色如相，受、想、行、識如相，乃至涅槃如相，是阿耨多羅三藐三菩提。是如相亦不增不減。須菩提！是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜，常觀是如法，不見有增有減。以是因緣故，須菩提！不可說義無增無減，檀波羅蜜亦不增不減，乃至十八不共法亦不增不減。須菩提！菩薩摩訶薩以是不增不減法故，應般若波羅蜜行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「色如相，受、想、行、識如相，乃至涅槃如相，是阿耨多羅三藐三菩提。是如相亦不增不減。須菩提！是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜，常觀是如法，不見有增有減。以是因緣故，須菩提！不可說義無增無減，檀波羅蜜亦不增不減，乃至十八不共法亦不增不減。須菩提！菩薩摩訶薩以是不增不減法故，應般若波羅蜜行。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

離般若波羅蜜，恒河沙劫供養三寶，不及一日行般若。又復有人住壽如恒河沙等劫供養須陀洹等，亦不及一日行般若。此中佛自說因緣：「菩薩行般若，過二地，入菩薩位，成無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離般若波羅蜜，恒河沙劫供養三寶，不及一日行般若。又復有人住壽如恒河沙等劫供養須陀洹等，亦不及一日行般若。此中佛自說因緣：「菩薩行般若，過二地，入菩薩位，成無上道。」

又復遠離般若，恒河沙等劫行布施等六法，亦不及一日如所說住般若中行布施等六法。是中說勝因緣：「般若是諸佛母，住是般若中，能具足諸佛法。」(財施章) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復遠離般若，恒河沙等劫行布施等六法，亦不及一日如所說住般若中行布施等六法。是中說勝因緣：「般若是諸佛母，住是般若中，能具足諸佛法。」(財施章)

若遠離般若，如恒河沙等劫行法施，不及一日住般若中行法施。復次，遠離般若，用聲聞、辟支佛法修行四念處如恒河沙等劫，不如一日如所說住般若中修四念處；乃至一切種智。此中自說勝因緣，所謂：「不離般若，於薩婆若轉者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若遠離般若，如恒河沙等劫行法施，不及一日住般若中行法施。復次，遠離般若，用聲聞、辟支佛法修行四念處如恒河沙等劫，不如一日如所說住般若中修四念處；乃至一切種智。此中自說勝因緣，所謂：「不離般若，於薩婆若轉者，無有是處。」

復次，菩薩離般若，如恒河沙等劫財施、法施、禪定生福德，迴向無上道，不如一日應般若財施、法施、禪定生福德，迴向無上道。何以故？般若波羅蜜無雜毒、正迴向故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩離般若，如恒河沙等劫財施、法施、禪定生福德，迴向無上道，不如一日應般若財施、法施、禪定生福德，迴向無上道。何以故？般若波羅蜜無雜毒、正迴向故。

復次，若菩薩離般若，壽如恒河沙劫等，十方三世諸佛功德，隨喜迴向無上道，不如一日應般若隨喜迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若菩薩離般若，壽如恒河沙劫等，十方三世諸佛功德，隨喜迴向無上道，不如一日應般若隨喜迴向。

爾時，須菩提難佛：「如佛說一切有為法，虛誑不實、如幻，不能生正見、入正位，云何菩薩一日福德勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提難佛：「如佛說一切有為法，虛誑不實、如幻，不能生正見、入正位，云何菩薩一日福德勝？」

佛可其言：「如是！如是！有為法皆虛誑，不得以虛誑法入正位、得聖道。菩薩行般若波羅蜜時，所作福德，知皆虛誑、空、無堅固，心不著是福德。是福德清淨故，勝餘福德。」如金剛雖小，能摧破大山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可其言：「如是！如是！有為法皆虛誑，不得以虛誑法入正位、得聖道。菩薩行般若波羅蜜時，所作福德，知皆虛誑、空、無堅固，心不著是福德。是福德清淨故，勝餘福德。」如金剛雖小，能摧破大山。

此中佛說：「菩薩善學十八空。」雖觀空，而能行諸功德；雖知涅槃無上道，而憐愍眾生故修集福德。雖知一切法相不可說，而為眾生種種方便說法；雖知法性中無有分別、一相無相，而為眾生分別是善是不善、是可行是不可行、是取是捨、是利是失等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛說：「菩薩善學十八空。」雖觀空，而能行諸功德；雖知涅槃無上道，而憐愍眾生故修集福德。雖知一切法相不可說，而為眾生種種方便說法；雖知法性中無有分別、一相無相，而為眾生分別是善是不善、是可行是不可行、是取是捨、是利是失等。

若菩薩雖觀畢竟空，而能起諸福德，是名「不離般若波羅蜜行」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩雖觀畢竟空，而能起諸福德，是名「不離般若波羅蜜行」。

若菩薩常不離般若波羅蜜，漸得無數、無量、無邊功德。何以故？若菩薩初學般若時，煩惱力強，般若力弱；漸漸得般若力，斷諸煩惱、滅諸戲論，是故得福德無數、無量、無邊。無數、無量、無邊義，佛自分別說。所謂無數者，不墮若有為性中、若無為性中。三世量不可得，故名無量。十方邊不可得，故名無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩常不離般若波羅蜜，漸得無數、無量、無邊功德。何以故？若菩薩初學般若時，煩惱力強，般若力弱；漸漸得般若力，斷諸煩惱、滅諸戲論，是故得福德無數、無量、無邊。無數、無量、無邊義，佛自分別說。所謂無數者，不墮若有為性中、若無為性中。三世量不可得，故名無量。十方邊不可得，故名無邊。

須菩提問佛：「五眾頗有因緣亦無數、無量、無邊耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問佛：「五眾頗有因緣亦無數、無量、無邊耶？」

佛答：「有！以五眾空故，亦無數、無量、無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「有！以五眾空故，亦無數、無量、無邊。」

須菩提問：「世尊！但五眾空，非一切法空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「世尊！但五眾空，非一切法空耶？」

佛答：「一切法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「一切法空。」

須菩提言：「是空法即不可盡，不可盡故即是無數，無數即是無量，無量即是無邊。是故空中，盡不可得故名無盡，數不可得故名無數，量不可得故名無量，邊不可得故名無邊。」四事名雖異，義是一，所謂畢竟空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「是空法即不可盡，不可盡故即是無數，無數即是無量，無量即是無邊。是故空中，盡不可得故名無盡，數不可得故名無數，量不可得故名無量，邊不可得故名無邊。」四事名雖異，義是一，所謂畢竟空。

佛可其言：「如是！」更自說因緣：「須菩提！是空法相不可說；若不可說，不名為空。佛以大慈悲心憐愍眾生故方便為說，強作名字語言，令眾生得解——所謂空，或說不可盡、無數、無量、無邊等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可其言：「如是！」更自說因緣：「須菩提！是空法相不可說；若不可說，不名為空。佛以大慈悲心憐愍眾生故方便為說，強作名字語言，令眾生得解——所謂空，或說不可盡、無數、無量、無邊等。」

是實相不生、不作故說「不盡」。諸聖人得諸法實相，入無餘涅槃時，不墮六道數；是實相法亦不墮有為、無為等諸法數中，是故說「無數」。「量」名以智慧稱量好醜、多少、大小、是非等；諸法實相中，滅諸相故，是故說「無量」。諸法實相不可量故說「無邊」。是實相法寂滅故說「無著」。是實相法我我所定相不可得故說「空」。空故無相，無相故則「無作」、「無起」。是法常住不壞故「無生」、「無滅」。是法能斷三界染故名「無染」。更不織煩惱業故名「涅槃」。如是等有無量名字，種種因緣說是諸法實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是實相不生、不作故說「不盡」。諸聖人得諸法實相，入無餘涅槃時，不墮六道數；是實相法亦不墮有為、無為等諸法數中，是故說「無數」。「量」名以智慧稱量好醜、多少、大小、是非等；諸法實相中，滅諸相故，是故說「無量」。諸法實相不可量故說「無邊」。是實相法寂滅故說「無著」。是實相法我我所定相不可得故說「空」。空故無相，無相故則「無作」、「無起」。是法常住不壞故「無生」、「無滅」。是法能斷三界染故名「無染」。更不織煩惱業故名「涅槃」。如是等有無量名字，種種因緣說是諸法實相。

爾時，須菩提白佛：「希有！世尊！諸法實相雖不可說，而佛以方便力說！如我解佛義，非但實相不可說，一切諸法亦不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛：「希有！世尊！諸法實相雖不可說，而佛以方便力說！如我解佛義，非但實相不可說，一切諸法亦不可說。」

佛可其言而說因緣：「一切法終歸於空，歸於空故不可說，不可說義即是無增無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可其言而說因緣：「一切法終歸於空，歸於空故不可說，不可說義即是無增無減。」

「若一切法無增無減，六波羅蜜等諸善法亦無增無減；若六波羅蜜善法不增者，云何得無上道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若一切法無增無減，六波羅蜜等諸善法亦無增無減；若六波羅蜜善法不增者，云何得無上道？」

佛可其言，更為說因緣：「法雖無增減，而可得無上道。所謂菩薩習行般若波羅蜜，方便力故，雖行檀波羅蜜諸助道法，我我所、憍慢斷故，不作是念：『我增長是六波羅蜜等法。』不取內外諸法相行，是謂善法，如無上道相迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可其言，更為說因緣：「法雖無增減，而可得無上道。所謂菩薩習行般若波羅蜜，方便力故，雖行檀波羅蜜諸助道法，我我所、憍慢斷故，不作是念：『我增長是六波羅蜜等法。』不取內外諸法相行，是謂善法，如無上道相迴向。」

須菩提問：「何等是無上道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「何等是無上道？」

佛答：「諸法如即是無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「諸法如即是無上道。」

須菩提問：「何等是一切法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「何等是一切法？」

佛答：「色等法乃至涅槃。是諸法如即是寂滅相，是無上道相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「色等法乃至涅槃。是諸法如即是寂滅相，是無上道相。」

寂滅者，不增不減、不高不下，滅諸煩惱、戲論，不動不壞、無所障礙。菩薩以般若波羅蜜方便力故，亦能令布施等如寂滅相。如是種種因緣說無上道相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅者，不增不減、不高不下，滅諸煩惱、戲論，不動不壞、無所障礙。菩薩以般若波羅蜜方便力故，亦能令布施等如寂滅相。如是種種因緣說無上道相。

若菩薩常念無上道寂滅相，令一切法皆同寂滅相，亦觀不可說義，所謂不增不減相；菩薩如是疾得無上道，以不增不減、不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩常念無上道寂滅相，令一切法皆同寂滅相，亦觀不可說義，所謂不增不減相；菩薩如是疾得無上道，以不增不減、不可得故。