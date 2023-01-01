大智度論釋大事起品第五十(卷七十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋大事起品第五十(卷七十一)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜為大事故起、不可思議事故起、不可稱事故起、無有量事故起。世尊！是深般若波羅蜜無等等事故起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜為大事故起、不可思議事故起、不可稱事故起、無有量事故起。世尊！是深般若波羅蜜無等等事故起。」

佛告須菩提：「如是！如是！是深般若波羅蜜為大事故起，乃至無等等事故起。何以故？般若波羅蜜中含受五波羅蜜，般若波羅蜜中含受內空乃至無法有法空，含受四念處乃至八聖道分，是深般若波羅蜜中含受佛十力乃至一切種智。譬如灌頂王，國土中尊，諸有官事皆委大臣，國王安樂無事；如是，須菩提！所有聲聞辟支佛法、若菩薩法、若佛法，一切皆在般若波羅蜜中，般若波羅蜜能成辦其事。以是故，須菩提！般若波羅蜜為大事故起，乃至無等等事故起。復次，須菩提！是般若波羅蜜不取色、不著色故能成辦，受、想、行、識不取、不著故能成辦；乃至一切種智不取、不著故能成辦；須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道乃至阿耨多羅三藐三菩提不取、不著故能成辦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是！如是！是深般若波羅蜜為大事故起，乃至無等等事故起。何以故？般若波羅蜜中含受五波羅蜜，般若波羅蜜中含受內空乃至無法有法空，含受四念處乃至八聖道分，是深般若波羅蜜中含受佛十力乃至一切種智。譬如灌頂王，國土中尊，諸有官事皆委大臣，國王安樂無事；如是，須菩提！所有聲聞辟支佛法、若菩薩法、若佛法，一切皆在般若波羅蜜中，般若波羅蜜能成辦其事。以是故，須菩提！般若波羅蜜為大事故起，乃至無等等事故起。復次，須菩提！是般若波羅蜜不取色、不著色故能成辦，受、想、行、識不取、不著故能成辦；乃至一切種智不取、不著故能成辦；須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道乃至阿耨多羅三藐三菩提不取、不著故能成辦。」

須菩提白佛言：「云何色不取、不著故般若波羅蜜能成辦？云何受、想、行、識乃至阿耨多羅三藐三菩提不取、不著故般若波羅蜜能成辦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「云何色不取、不著故般若波羅蜜能成辦？云何受、想、行、識乃至阿耨多羅三藐三菩提不取、不著故般若波羅蜜能成辦？」

佛告須菩提：「於汝意云何？頗見是色可取、可著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何？頗見是色可取、可著不？」

須菩提言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也！世尊！」

「須菩提！於汝意云何？頗見受、想、行、識乃至阿耨多羅三藐三菩提可取、可著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何？頗見受、想、行、識乃至阿耨多羅三藐三菩提可取、可著不？」

須菩提言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也！世尊！」

佛言：「善哉！善哉！須菩提！我亦不見是色可取、可著，不見故不取，不取故不著；我亦不見受、想、行、識乃至阿耨多羅三藐三菩提及一切種智可取、可著，不見故不取，不取故不著；須菩提！我亦不見佛法、如來法、自然人法、一切智人法可取、可著，不見故不取，不取故不著。以是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩，色亦不應取、亦不應著，受、想、行、識乃至佛法、如來法、自然人法、一切智人法亦不應取、亦不應著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！須菩提！我亦不見是色可取、可著，不見故不取，不取故不著；我亦不見受、想、行、識乃至阿耨多羅三藐三菩提及一切種智可取、可著，不見故不取，不取故不著；須菩提！我亦不見佛法、如來法、自然人法、一切智人法可取、可著，不見故不取，不取故不著。以是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩，色亦不應取、亦不應著，受、想、行、識乃至佛法、如來法、自然人法、一切智人法亦不應取、亦不應著。」

爾時，欲、色界諸天子白佛言：「世尊！是般若波羅蜜，甚深、難見、難解、不可思惟比類知；微妙、善巧、智慧、寂滅者可知。能信是般若波羅蜜者，當知是菩薩多供養諸佛、多種善根、與善知識相隨，能信解深般若波羅蜜。世尊！若三千大千世界中所有眾生皆作信行、法行人、八人、得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛若智、若斷，不如是菩薩一日行深般若波羅蜜，忍、欲、思惟、籌量。何以故？是信行、法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛若智、若斷，即是菩薩摩訶薩無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，欲、色界諸天子白佛言：「世尊！是般若波羅蜜，甚深、難見、難解、不可思惟比類知；微妙、善巧、智慧、寂滅者可知。能信是般若波羅蜜者，當知是菩薩多供養諸佛、多種善根、與善知識相隨，能信解深般若波羅蜜。世尊！若三千大千世界中所有眾生皆作信行、法行人、八人、得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛若智、若斷，不如是菩薩一日行深般若波羅蜜，忍、欲、思惟、籌量。何以故？是信行、法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛若智、若斷，即是菩薩摩訶薩無生法忍。」

佛告欲、色界諸天子：「如是！如是！諸天子！若信行、法行人、八人、須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛，即是菩薩摩訶薩無生法忍。諸天子！若善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，書、持受、讀、誦、說、正憶念，是善男子、善女人疾得涅槃，勝求聲聞、辟支佛乘善男子、善女人遠離深般若波羅蜜行餘經，若一劫、若減一劫。何以故？是深般若波羅蜜中廣說上妙法，是信行、法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛所應學；菩薩摩訶薩亦所應學，學已得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告欲、色界諸天子：「如是！如是！諸天子！若信行、法行人、八人、須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛，即是菩薩摩訶薩無生法忍。諸天子！若善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，書、持受、讀、誦、說、正憶念，是善男子、善女人疾得涅槃，勝求聲聞、辟支佛乘善男子、善女人遠離深般若波羅蜜行餘經，若一劫、若減一劫。何以故？是深般若波羅蜜中廣說上妙法，是信行、法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛所應學；菩薩摩訶薩亦所應學，學已得阿耨多羅三藐三菩提。」

是時欲、色界諸天子俱發聲言：「世尊！是深般若波羅蜜名摩訶波羅蜜，世尊！是般若波羅蜜名不可思議、不可稱、無有量、無等等波羅蜜。信行、法行人、八人學是深般若波羅蜜，得成就；須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛學是深般若波羅蜜，得成；菩薩摩訶薩是深般若波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提。是深般若波羅蜜亦不增、亦不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時欲、色界諸天子俱發聲言：「世尊！是深般若波羅蜜名摩訶波羅蜜，世尊！是般若波羅蜜名不可思議、不可稱、無有量、無等等波羅蜜。信行、法行人、八人學是深般若波羅蜜，得成就；須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛學是深般若波羅蜜，得成；菩薩摩訶薩是深般若波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提。是深般若波羅蜜亦不增、亦不減。」

是時諸欲、色界天子頂禮佛足，遶佛而去；去是不遠，忽然不現，各還本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸欲、色界天子頂禮佛足，遶佛而去；去是不遠，忽然不現，各還本處。

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即時信解者，從何處終來生是間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即時信解者，從何處終來生是間？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即時信解，不沒、不却、不難、不疑、不悔，歡喜樂聽，聽已憶念，終不遠離是深般若波羅蜜，若行、若住、若坐、若臥，終不廢忘，常隨法師。譬如新生犢子不離其母；菩薩摩訶薩亦如是，為聞深般若波羅蜜故，終不遠離法師，乃至得是深般若波羅蜜，口誦、心解，正見通達。須菩提！當知是菩薩從人道中終還生是間人中。何以故？是求佛道者前世時聞深般若波羅蜜，書、持、恭敬、尊重、讚歎、華香乃至幡蓋供養。以是因緣故，人中命終還生人中，聞是深般若波羅蜜，即時信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即時信解，不沒、不却、不難、不疑、不悔，歡喜樂聽，聽已憶念，終不遠離是深般若波羅蜜，若行、若住、若坐、若臥，終不廢忘，常隨法師。譬如新生犢子不離其母；菩薩摩訶薩亦如是，為聞深般若波羅蜜故，終不遠離法師，乃至得是深般若波羅蜜，口誦、心解，正見通達。須菩提！當知是菩薩從人道中終還生是間人中。何以故？是求佛道者前世時聞深般若波羅蜜，書、持、恭敬、尊重、讚歎、華香乃至幡蓋供養。以是因緣故，人中命終還生人中，聞是深般若波羅蜜，即時信解。」

須菩提白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩如是功德成就，他方世界供養諸佛，於彼命終來生是間，聞深般若波羅蜜即時信解，書、持、讀、誦、正憶念，有是者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩如是功德成就，他方世界供養諸佛，於彼命終來生是間，聞深般若波羅蜜即時信解，書、持、讀、誦、正憶念，有是者不？」

佛言：「有！菩薩如是功德成就，他方世界供養諸佛，於彼命終，來生是間，聞是深般若波羅蜜，即時信解，書、持、讀、誦、說、正憶念。何以故？是菩薩摩訶薩從他方諸佛所聞是深般若波羅蜜，信解、書、持、讀、誦、說、正憶念，於彼間終，來生此間，當知是人是先世功德成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有！菩薩如是功德成就，他方世界供養諸佛，於彼命終，來生是間，聞是深般若波羅蜜，即時信解，書、持、讀、誦、說、正憶念。何以故？是菩薩摩訶薩從他方諸佛所聞是深般若波羅蜜，信解、書、持、讀、誦、說、正憶念，於彼間終，來生此間，當知是人是先世功德成就。

「復次，須菩提！有菩薩從彌勒菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜，以是善根因緣故，來生此間。須菩提！復有菩薩摩訶薩前世時雖聞深般若波羅蜜，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜，心有疑悔，難悟。須菩提！如是菩薩，當知先世雖聞是深般若波羅蜜，不問故，今續生疑悔，難悟。須菩提！若菩薩先世雖聞禪波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜時，不問故，續生疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞毘梨耶波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世聞羼提波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞尸羅波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞檀波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！有菩薩從彌勒菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜，以是善根因緣故，來生此間。須菩提！復有菩薩摩訶薩前世時雖聞深般若波羅蜜，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜，心有疑悔，難悟。須菩提！如是菩薩，當知先世雖聞是深般若波羅蜜，不問故，今續生疑悔，難悟。須菩提！若菩薩先世雖聞禪波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜時，不問故，續生疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞毘梨耶波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世聞羼提波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞尸羅波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞檀波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世雖聞內空、外空、內外空乃至無法有法空，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜，不問故，續復疑悔，難悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世雖聞內空、外空、內外空乃至無法有法空，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜，不問故，續復疑悔，難悟。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世雖聞四念處乃至八聖道分、四禪、四無量心、四無色定、五神通、佛十力乃至一切種智，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜，不問故，續復疑悔，難悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世雖聞四念處乃至八聖道分、四禪、四無量心、四無色定、五神通、佛十力乃至一切種智，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜，不問故，續復疑悔，難悟。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世聞深般若波羅蜜，不問中事而不行；捨身生時，聞是深般若波羅蜜，若一日、二日、三日、四日、五日，其心堅固無能壞者，若離所聞時便退失。何以故？先世聞是深般若波羅蜜時，雖問中事，不如說行。是人或時欲聞、或時不欲聞，心輕不固、志亂不定，譬如輕毛隨風東西。須菩提！當知是菩薩發意不久，不與善知識相隨，不多供養諸佛，先世不書是深般若波羅蜜，不讀、不誦、不正憶念，不學般若波羅蜜、不學禪波羅蜜、不學毘梨耶波羅蜜、不學羼提波羅蜜、不學尸羅波羅蜜、不學檀波羅蜜，不學內空乃至無法有法空，不學四念處乃至八聖道分，不學四禪、四無量心、五神通、佛十力，乃至不學一切種智。如是，須菩提！當知是菩薩摩訶薩新發大乘意，少信、少樂故，不能書是深般若波羅蜜，不能受持、讀、誦、說、正憶念。須菩提！若求佛道善男子、善女人不書是深般若波羅蜜，不受持讀誦、不說、不正憶念，亦不為深般若波羅蜜所護，乃至不為一切種智所護；是人亦不如說行深般若波羅蜜，乃至不如說行一切種智，是人或墮二地——若聲聞地、若辟支佛地。何以故？是善男子、善女人不書是深般若波羅蜜，不讀、不誦、不說、不正憶念，是人亦不為深般若波羅蜜所護、亦不如說行。以是故，是善男子、善女人於二地中當墮一地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世聞深般若波羅蜜，不問中事而不行；捨身生時，聞是深般若波羅蜜，若一日、二日、三日、四日、五日，其心堅固無能壞者，若離所聞時便退失。何以故？先世聞是深般若波羅蜜時，雖問中事，不如說行。是人或時欲聞、或時不欲聞，心輕不固、志亂不定，譬如輕毛隨風東西。須菩提！當知是菩薩發意不久，不與善知識相隨，不多供養諸佛，先世不書是深般若波羅蜜，不讀、不誦、不正憶念，不學般若波羅蜜、不學禪波羅蜜、不學毘梨耶波羅蜜、不學羼提波羅蜜、不學尸羅波羅蜜、不學檀波羅蜜，不學內空乃至無法有法空，不學四念處乃至八聖道分，不學四禪、四無量心、五神通、佛十力，乃至不學一切種智。如是，須菩提！當知是菩薩摩訶薩新發大乘意，少信、少樂故，不能書是深般若波羅蜜，不能受持、讀、誦、說、正憶念。須菩提！若求佛道善男子、善女人不書是深般若波羅蜜，不受持讀誦、不說、不正憶念，亦不為深般若波羅蜜所護，乃至不為一切種智所護；是人亦不如說行深般若波羅蜜，乃至不如說行一切種智，是人或墮二地——若聲聞地、若辟支佛地。何以故？是善男子、善女人不書是深般若波羅蜜，不讀、不誦、不說、不正憶念，是人亦不為深般若波羅蜜所護、亦不如說行。以是故，是善男子、善女人於二地中當墮一地。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

上來數說是般若波羅蜜甚深因緣，今何以復重說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來數說是般若波羅蜜甚深因緣，今何以復重說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

處處說甚深，多有所益；凡人不知，謂為重說。譬如大國王未有嫡子，求禱神祇，積年無應。時王出行，夫人產子男，遣信告王：「大夫人產男。」王聞喜而不答，乃至十反。使者白王：「向所白者王不聞耶？」王曰：「我即聞之，久來願滿故，喜心內悅，樂聞不已耳！」即勅有司賜此人百萬兩金，一語十萬兩。王聞使者言語，語中有利益，非重語，不知者謂為重。處處說甚深亦如是，佛與菩薩、須菩提知大有利益，須菩提聞佛說深般若不能得底，轉覺甚深。聽者處處聞甚深，得禪定、智慧利益等；凡夫人謂為重說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處說甚深，多有所益；凡人不知，謂為重說。譬如大國王未有嫡子，求禱神祇，積年無應。時王出行，夫人產子男，遣信告王：「大夫人產男。」王聞喜而不答，乃至十反。使者白王：「向所白者王不聞耶？」王曰：「我即聞之，久來願滿故，喜心內悅，樂聞不已耳！」即勅有司賜此人百萬兩金，一語十萬兩。王聞使者言語，語中有利益，非重語，不知者謂為重。處處說甚深亦如是，佛與菩薩、須菩提知大有利益，須菩提聞佛說深般若不能得底，轉覺甚深。聽者處處聞甚深，得禪定、智慧利益等；凡夫人謂為重說。

復次，深淺無定，隨眾生，解者無深，不解者謂為深。般若波羅蜜除佛無能遍知故，常言「甚深」。是故佛為眾生故說「甚深」，無定甚深相；若定甚深，無人能行。是故言：「菩薩謂般若甚深，為不行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，深淺無定，隨眾生，解者無深，不解者謂為深。般若波羅蜜除佛無能遍知故，常言「甚深」。是故佛為眾生故說「甚深」，無定甚深相；若定甚深，無人能行。是故言：「菩薩謂般若甚深，為不行般若波羅蜜。」

甚深因緣，所謂「為大事故起，乃至無等等事故起。」大事等義如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深因緣，所謂「為大事故起，乃至無等等事故起。」大事等義如先說。

此中佛自說大事等因緣，所謂「般若波羅蜜含受五波羅蜜等諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛自說大事等因緣，所謂「般若波羅蜜含受五波羅蜜等諸法。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

五波羅蜜等各異相，云何言「般若波羅蜜中含受」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五波羅蜜等各異相，云何言「般若波羅蜜中含受」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是中說經中含受。復次，五波羅蜜等諸法與般若波羅蜜和合方便迴向故，五波羅蜜等諸法得至佛道。灌頂王如佛，國事是種種度眾生法，大臣是般若波羅蜜。佛委仗般若波羅蜜成辦種種法故，安處禪定，快樂無事。又如欲除乾薪草木，以火投中，則火力能燒令盡，人便無事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中說經中含受。復次，五波羅蜜等諸法與般若波羅蜜和合方便迴向故，五波羅蜜等諸法得至佛道。灌頂王如佛，國事是種種度眾生法，大臣是般若波羅蜜。佛委仗般若波羅蜜成辦種種法故，安處禪定，快樂無事。又如欲除乾薪草木，以火投中，則火力能燒令盡，人便無事。

復次，是般若波羅蜜不取、不著色等諸法故名含受。初染曰取，生愛曰著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是般若波羅蜜不取、不著色等諸法故名含受。初染曰取，生愛曰著。

須菩提問：「云何般若為色等諸法不取、不著故名含受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「云何般若為色等諸法不取、不著故名含受？」

佛於四答中以反問答：「於汝意云何？以智慧眼見是色等法可取、可著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於四答中以反問答：「於汝意云何？以智慧眼見是色等法可取、可著不？」

須菩提意念：「若智慧眼見空、無相、無作、無量、不可思議相，云何當答色等法定相可取、可著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提意念：「若智慧眼見空、無相、無作、無量、不可思議相，云何當答色等法定相可取、可著？」

佛可其所說：「汝未得一切智，不見色等諸法；我一切智人亦不見色等諸法。」是故歎言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可其所說：「汝未得一切智，不見色等諸法；我一切智人亦不見色等諸法。」是故歎言：「善哉！」

是時諸天子讚歎般若波羅蜜及行般若波羅蜜者，作是言：「若三千大千世界中眾生皆作信行、法行乃至辟支佛，若智、若斷。智者，十智。斷者，二種斷：有殘斷、無殘斷；學人有殘斷，無學人無殘斷。不如是菩薩一日行深般若波羅蜜。何以故？是諸賢聖智、斷，皆是菩薩無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸天子讚歎般若波羅蜜及行般若波羅蜜者，作是言：「若三千大千世界中眾生皆作信行、法行乃至辟支佛，若智、若斷。智者，十智。斷者，二種斷：有殘斷、無殘斷；學人有殘斷，無學人無殘斷。不如是菩薩一日行深般若波羅蜜。何以故？是諸賢聖智、斷，皆是菩薩無生法忍。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若諸賢聖智、斷即是無生忍者，何以言不如？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸賢聖智、斷即是無生忍者，何以言不如？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

信行等人無大悲、捨眾生故不如；無方便力，不能於涅槃自反。譬如眾水會恒河俱入大海，欲入海時水勢湊急，眾生在中無能自反，惟有大力者乃能自出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信行等人無大悲、捨眾生故不如；無方便力，不能於涅槃自反。譬如眾水會恒河俱入大海，欲入海時水勢湊急，眾生在中無能自反，惟有大力者乃能自出。

復次，諸餘賢聖智、斷成就，菩薩始得無生忍而力能過之，是故勝。智、斷功德雖成就，不及菩薩初忍；譬如大臣功業雖大，不及太子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸餘賢聖智、斷成就，菩薩始得無生忍而力能過之，是故勝。智、斷功德雖成就，不及菩薩初忍；譬如大臣功業雖大，不及太子。

復次，煖、頂、忍法是小乘初門，菩薩法忍是大乘初門；聲聞、辟支佛雖終成，尚不及菩薩初入道門，何況成佛！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，煖、頂、忍法是小乘初門，菩薩法忍是大乘初門；聲聞、辟支佛雖終成，尚不及菩薩初入道門，何況成佛！

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

聲聞、辟支佛法是小乘，菩薩是大乘，云何言「二乘智斷即是菩薩無生忍」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞、辟支佛法是小乘，菩薩是大乘，云何言「二乘智斷即是菩薩無生忍」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

所緣同，如、法性、實際亦同。利鈍智慧為異，又有無量功德及大悲心守護故勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所緣同，如、法性、實際亦同。利鈍智慧為異，又有無量功德及大悲心守護故勝。

餘種種說，是讚般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘種種說，是讚般若波羅蜜。

行般若波羅蜜人有上、中、下：下者，聞般若波羅蜜直信聽受，不問中義；中者，既聞已，問義而不能行；上者，聞、解、能行。下者，雖得人身，聞般若疑悔難悟，根鈍、福薄故；中者，得人身，聞般若，一心信樂，能知義趣，從一日至四、五日，心能堅固；過是已往不能信樂，或欲聞、或不欲聞，以其宿世雖解義而不能行，根鈍、福薄故；上者，得人身，聞般若，心即深解，信樂不捨，常隨法師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行般若波羅蜜人有上、中、下：下者，聞般若波羅蜜直信聽受，不問中義；中者，既聞已，問義而不能行；上者，聞、解、能行。下者，雖得人身，聞般若疑悔難悟，根鈍、福薄故；中者，得人身，聞般若，一心信樂，能知義趣，從一日至四、五日，心能堅固；過是已往不能信樂，或欲聞、或不欲聞，以其宿世雖解義而不能行，根鈍、福薄故；上者，得人身，聞般若，心即深解，信樂不捨，常隨法師。

上二種菩薩不能得上地故，當墮二乘，不為般若所守護故。為更明了是事故，佛於後品中為作譬喻：「如大海水中船破，若得所依則能渡，不得所依則不能渡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上二種菩薩不能得上地故，當墮二乘，不為般若所守護故。為更明了是事故，佛於後品中為作譬喻：「如大海水中船破，若得所依則能渡，不得所依則不能渡。」

大智度論釋譬喻品第五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋譬喻品第五十一

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

佛告須菩提：「譬如大海中船破壞，其中人若不取木、不取器物、不取浮囊、不取死屍，須菩提！當知是人不到彼岸，沒海中死。須菩提！若船破時，其中人取木、取器物、浮囊、死屍者，當知是人終不沒死，安隱無礙，得到彼岸。須菩提！求佛道善男子、善女人亦復如是，若但有信樂，不依深般若波羅蜜，不書、不讀、不誦、不正憶念；不依禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，不書、不讀、不誦、不正憶念；乃至不依一切種智，不書、不讀、不誦、不正憶念。須菩提！當知是善男子中道衰耗，是人未到一切種智，於聲聞、辟支佛地取證。須菩提！若有求佛道善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，有信、有忍、有淨心、有深心、有欲、有解、有捨、有精進，是人依深般若波羅蜜，書、持、讀、誦、說、正憶念；是善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，有諸信、忍、淨心、深心、欲、解、捨、精進，為深般若波羅蜜所護乃至一切種智所護故，終不中道衰耗，過聲聞、辟支佛地，能淨佛世界、成就眾生，當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「譬如大海中船破壞，其中人若不取木、不取器物、不取浮囊、不取死屍，須菩提！當知是人不到彼岸，沒海中死。須菩提！若船破時，其中人取木、取器物、浮囊、死屍者，當知是人終不沒死，安隱無礙，得到彼岸。須菩提！求佛道善男子、善女人亦復如是，若但有信樂，不依深般若波羅蜜，不書、不讀、不誦、不正憶念；不依禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，不書、不讀、不誦、不正憶念；乃至不依一切種智，不書、不讀、不誦、不正憶念。須菩提！當知是善男子中道衰耗，是人未到一切種智，於聲聞、辟支佛地取證。須菩提！若有求佛道善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，有信、有忍、有淨心、有深心、有欲、有解、有捨、有精進，是人依深般若波羅蜜，書、持、讀、誦、說、正憶念；是善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，有諸信、忍、淨心、深心、欲、解、捨、精進，為深般若波羅蜜所護乃至一切種智所護故，終不中道衰耗，過聲聞、辟支佛地，能淨佛世界、成就眾生，當得阿耨多羅三藐三菩提。

「須菩提！譬如男子、女人持坏瓶取水，當知是瓶不久爛壞。何以故？是瓶未熟故，還歸於地。如是，須菩提！善男子、善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信、有忍、有淨心、有深心、有欲、有解、有捨、有精進，不為般若波羅蜜、方便力所守護，不為禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜所守護，不為內空乃至無法有法空、四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智所守護。須菩提！當知是人中道衰耗，墮聲聞、辟支佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如男子、女人持坏瓶取水，當知是瓶不久爛壞。何以故？是瓶未熟故，還歸於地。如是，須菩提！善男子、善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信、有忍、有淨心、有深心、有欲、有解、有捨、有精進，不為般若波羅蜜、方便力所守護，不為禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜所守護，不為內空乃至無法有法空、四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智所守護。須菩提！當知是人中道衰耗，墮聲聞、辟支佛地。

「須菩提！譬如男子女人持熟瓶取水，若河、若井、若池、若泉，當知是瓶持水安隱。何以故？是瓶成熟故。如是，須菩提！善男子、善女人求阿耨多羅三藐三菩提，有諸信、忍、淨心、深心、欲、解、捨、精進，為般若波羅蜜、方便力所護，為禪定、精進、忍、戒、施乃至一切種智所護故。須菩提！當知是人不中道衰耗，過聲聞、辟支佛地，能淨世界、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如男子女人持熟瓶取水，若河、若井、若池、若泉，當知是瓶持水安隱。何以故？是瓶成熟故。如是，須菩提！善男子、善女人求阿耨多羅三藐三菩提，有諸信、忍、淨心、深心、欲、解、捨、精進，為般若波羅蜜、方便力所護，為禪定、精進、忍、戒、施乃至一切種智所護故。須菩提！當知是人不中道衰耗，過聲聞、辟支佛地，能淨世界、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提。」

「須菩提！譬如大海邊船未莊治，便持財物著上，須菩提！當知是船中道壞沒，船與財物各在一處；是估客無方便力故，亡其重寶。如是，須菩提！是求佛道善男子、善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信、忍、淨心、深心、欲、解、捨、精進，不為般若波羅蜜、方便力所守護，乃至不為一切種智所守護故，當知是人中道衰耗，失大珍寶。大珍寶者，所謂一切種智。衰耗者，墮聲聞、辟支佛地。須菩提！譬如人有智方便莊治海邊大船，然後推著水中，持財物著上而去，當知是船不中道沒壞，必得安隱到所至處。如是，須菩提！善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提，有信、忍、淨心、深心、欲、解、捨、精進，為般若波羅蜜、方便力所護，為禪、精進、忍、持戒、施乃至一切種智所護故，當知是菩薩得到阿耨多羅三藐三菩提，不中道墮聲聞、辟支佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如大海邊船未莊治，便持財物著上，須菩提！當知是船中道壞沒，船與財物各在一處；是估客無方便力故，亡其重寶。如是，須菩提！是求佛道善男子、善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信、忍、淨心、深心、欲、解、捨、精進，不為般若波羅蜜、方便力所守護，乃至不為一切種智所守護故，當知是人中道衰耗，失大珍寶。大珍寶者，所謂一切種智。衰耗者，墮聲聞、辟支佛地。須菩提！譬如人有智方便莊治海邊大船，然後推著水中，持財物著上而去，當知是船不中道沒壞，必得安隱到所至處。如是，須菩提！善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提，有信、忍、淨心、深心、欲、解、捨、精進，為般若波羅蜜、方便力所護，為禪、精進、忍、持戒、施乃至一切種智所護故，當知是菩薩得到阿耨多羅三藐三菩提，不中道墮聲聞、辟支佛地。

「須菩提！譬如有人年百二十歲，年耆根熟，又有風、冷、熱病、若雜病。須菩提！於汝意云何？是人能從床起不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如有人年百二十歲，年耆根熟，又有風、冷、熱病、若雜病。須菩提！於汝意云何？是人能從床起不？」

須菩提言：「不能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不能。」

佛言：「是人或能起者，云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是人或能起者，云何？」

須菩提言：「是人雖能起，不能遠行若十里、若二十里，以其老病故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「是人雖能起，不能遠行若十里、若二十里，以其老病故。」

「如是，須菩提！善男子、善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信、忍、淨心、深心、欲、解、捨、精進，不為般若波羅蜜、方便力所守護，乃至不為一切種智所守護故，當知是人中道墮聲聞、辟支佛地。何以故？不為般若波羅蜜、方便力所守護故。須菩提！如向老人百二十歲，年耆根熟，又有風、冷、熱病、若雜病，是人欲起行，有兩健人各扶一腋，語老人言：『莫有所難，隨所欲至，我等二人終不相捨。』如是，須菩提！若善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提，有信、忍、淨心、深心、欲、解、捨、精進，為般若波羅蜜、方便力所護，乃至為一切種智所護，當知是人不中道墮聲聞、辟支佛地，能到是處，所謂阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，須菩提！善男子、善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信、忍、淨心、深心、欲、解、捨、精進，不為般若波羅蜜、方便力所守護，乃至不為一切種智所守護故，當知是人中道墮聲聞、辟支佛地。何以故？不為般若波羅蜜、方便力所守護故。須菩提！如向老人百二十歲，年耆根熟，又有風、冷、熱病、若雜病，是人欲起行，有兩健人各扶一腋，語老人言：『莫有所難，隨所欲至，我等二人終不相捨。』如是，須菩提！若善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提，有信、忍、淨心、深心、欲、解、捨、精進，為般若波羅蜜、方便力所護，乃至為一切種智所護，當知是人不中道墮聲聞、辟支佛地，能到是處，所謂阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

菩薩有二種：一者、得諸法實相；二者、雖未得實相，於佛道中有信、有忍、有淨心、有深心、有欲、有解、有捨、有精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有二種：一者、得諸法實相；二者、雖未得實相，於佛道中有信、有忍、有淨心、有深心、有欲、有解、有捨、有精進。

「信」者，信罪福業因緣果報，信行六波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。有人雖信佛道，思惟、籌量，心不能忍，是故說「有忍」。有人雖忍，邪疑未斷故心濁不淨，是故說「有淨」。有人雖信、忍、心淨，而有淺、有深，是故說「深心」。四事因緣故，一心欲得無上道，不欲餘事，是故說「有欲」。了了決定知無上道為大、世間餘事為小，是故說「有解」。以欲、解定心故，捨財及捨諸惡心、慳、恚等煩惱，是故說「捨」。為捨故常能「精進」。有如是等諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「信」者，信罪福業因緣果報，信行六波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。有人雖信佛道，思惟、籌量，心不能忍，是故說「有忍」。有人雖忍，邪疑未斷故心濁不淨，是故說「有淨」。有人雖信、忍、心淨，而有淺、有深，是故說「深心」。四事因緣故，一心欲得無上道，不欲餘事，是故說「有欲」。了了決定知無上道為大、世間餘事為小，是故說「有解」。以欲、解定心故，捨財及捨諸惡心、慳、恚等煩惱，是故說「捨」。為捨故常能「精進」。有如是等諸功德。

若不得般若波羅蜜，若身壞命終時，若惡知識沮壞，則失菩薩道；世間功德故受世間果報，然後墮聲聞、辟支佛地，不能至無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不得般若波羅蜜，若身壞命終時，若惡知識沮壞，則失菩薩道；世間功德故受世間果報，然後墮聲聞、辟支佛地，不能至無上道。

此中佛自說五譬喻： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛自說五譬喻：

「船」是行者身。「浮囊等物」即是般若、方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「船」是行者身。「浮囊等物」即是般若、方便。

「瓶」是菩薩道。般若、方便是火。未與般若、方便和合故，不能受持六波羅蜜功德水至無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瓶」是菩薩道。般若、方便是火。未與般若、方便和合故，不能受持六波羅蜜功德水至無上道。

「不補治船」，是菩薩無方便。信等功德寶物，是五波羅蜜等諸善法船。寶異處者，與本願乖異，或受人天樂、或墮二乘。大利者，所謂一切智等佛法寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不補治船」，是菩薩無方便。信等功德寶物，是五波羅蜜等諸善法船。寶異處者，與本願乖異，或受人天樂、或墮二乘。大利者，所謂一切智等佛法寶。

「老病人」是有信等功德菩薩。不斷六十二邪見故名老；不斷百八等諸煩惱故名病。從床起者，從三界床起，我當作佛。以邪見煩惱因緣故不能成菩薩道。二人者，般若及方便。般若波羅蜜能滅諸邪見、煩惱、戲論，將至畢竟空中。方便將出畢竟空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「老病人」是有信等功德菩薩。不斷六十二邪見故名老；不斷百八等諸煩惱故名病。從床起者，從三界床起，我當作佛。以邪見煩惱因緣故不能成菩薩道。二人者，般若及方便。般若波羅蜜能滅諸邪見、煩惱、戲論，將至畢竟空中。方便將出畢竟空。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，佛語須菩提言：「善哉！善哉！須菩提！汝為諸菩薩摩訶薩問佛是事。須菩提！若有求佛道善男子、善女人，從初發意已來，以我我所心布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧；是善男子、善女人布施時作是念：『我是施主，我施是人，我施是物。我持戒，我修忍，我精進，我入禪，我修智慧。』是善男子、善女人念『有是施，是我施』，乃至念『有是慧，是我慧』。何以故？檀波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀波羅蜜相；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜，般若波羅蜜中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是般若波羅蜜相。是人不知此岸、不知彼岸，是人不為檀波羅蜜乃至不為一切種智所護故，墮聲聞、辟支佛地，不能到薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛語須菩提言：「善哉！善哉！須菩提！汝為諸菩薩摩訶薩問佛是事。須菩提！若有求佛道善男子、善女人，從初發意已來，以我我所心布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧；是善男子、善女人布施時作是念：『我是施主，我施是人，我施是物。我持戒，我修忍，我精進，我入禪，我修智慧。』是善男子、善女人念『有是施，是我施』，乃至念『有是慧，是我慧』。何以故？檀波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀波羅蜜相；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜，般若波羅蜜中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是般若波羅蜜相。是人不知此岸、不知彼岸，是人不為檀波羅蜜乃至不為一切種智所護故，墮聲聞、辟支佛地，不能到薩婆若。

「須菩提！云何求佛道人無方便？須菩提！求佛道人從初發心已來無方便行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、修智慧。是人作如是念：『我布施，施是人，以是物施；我持戒、修忍辱、勤精進、入禪定，修智慧、如是修智慧。』是人念有是施、是我施，以是施自高；念有是戒、是我戒，以是戒自高；念有是忍、是我忍，以是忍自高；念有是精進、是我精進，以是精進自高；念有是禪定、是我禪定，以是禪定自高；念有是慧、是我慧，以是慧自高。何以故？檀波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀波羅蜜相；遠離此彼岸是尸羅波羅蜜相；遠離此彼岸是羼提波羅蜜相；遠離此彼岸是毘梨耶波羅蜜相；遠離此彼岸是禪波羅蜜相；遠離此彼岸是般若波羅蜜相。何以故？般若波羅蜜中無如是憶念分別。是求佛道善男子、善女人不知此岸、不知彼岸，是人不為檀波羅蜜所護，不為尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜所護故，乃至不為一切種智所護故，或墮聲聞道中、或墮辟支佛道中，不能得到薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩不為般若波羅蜜、方便力所守護故，或墮聲聞地、或墮辟支佛道中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何求佛道人無方便？須菩提！求佛道人從初發心已來無方便行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、修智慧。是人作如是念：『我布施，施是人，以是物施；我持戒、修忍辱、勤精進、入禪定，修智慧、如是修智慧。』是人念有是施、是我施，以是施自高；念有是戒、是我戒，以是戒自高；念有是忍、是我忍，以是忍自高；念有是精進、是我精進，以是精進自高；念有是禪定、是我禪定，以是禪定自高；念有是慧、是我慧，以是慧自高。何以故？檀波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀波羅蜜相；遠離此彼岸是尸羅波羅蜜相；遠離此彼岸是羼提波羅蜜相；遠離此彼岸是毘梨耶波羅蜜相；遠離此彼岸是禪波羅蜜相；遠離此彼岸是般若波羅蜜相。何以故？般若波羅蜜中無如是憶念分別。是求佛道善男子、善女人不知此岸、不知彼岸，是人不為檀波羅蜜所護，不為尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜所護故，乃至不為一切種智所護故，或墮聲聞道中、或墮辟支佛道中，不能得到薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩不為般若波羅蜜、方便力所守護故，或墮聲聞地、或墮辟支佛道中。」

「須菩提！云何菩薩摩訶薩為般若波羅蜜、方便力所守護故，不墮聲聞、辟支佛道中，疾得阿耨多羅三藐三菩提？須菩提！菩薩從初已來，以方便力布施，無我、我所心布施，乃至無我、我所心修智慧；是人不作是念：『我有是施，是我施。』不以是施自高；乃至般若波羅蜜亦如是。是菩薩不念『我布施』，不念『我施是人，用是物施』；不念『我持戒，有是戒』；不念『我忍辱，有是忍辱』；不念『我精進，有是精進』；不念『我禪定，有是禪定』；不念『我修智慧，有是智慧。』何以故？是檀波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀波羅蜜相；遠離此彼岸是尸羅波羅蜜相；遠離此彼岸是羼提波羅蜜相；遠離此彼岸是毘梨耶波羅蜜相；遠離此彼岸是禪波羅蜜相；遠離此彼岸是般若波羅蜜相。何以故？是般若波羅蜜中無如是憶想分別。是菩薩摩訶薩知此岸、知彼岸，是人為檀波羅蜜所護、為尸羅波羅蜜所護、為羼提波羅蜜所護、為毘梨耶波羅蜜所護、為禪波羅蜜所護、為般若波羅蜜所護，乃至為一切種智所護故，不墮聲聞、辟支佛地，得到薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為般若波羅蜜、方便力所護故，不墮聲聞、辟支佛地，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何菩薩摩訶薩為般若波羅蜜、方便力所守護故，不墮聲聞、辟支佛道中，疾得阿耨多羅三藐三菩提？須菩提！菩薩從初已來，以方便力布施，無我、我所心布施，乃至無我、我所心修智慧；是人不作是念：『我有是施，是我施。』不以是施自高；乃至般若波羅蜜亦如是。是菩薩不念『我布施』，不念『我施是人，用是物施』；不念『我持戒，有是戒』；不念『我忍辱，有是忍辱』；不念『我精進，有是精進』；不念『我禪定，有是禪定』；不念『我修智慧，有是智慧。』何以故？是檀波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀波羅蜜相；遠離此彼岸是尸羅波羅蜜相；遠離此彼岸是羼提波羅蜜相；遠離此彼岸是毘梨耶波羅蜜相；遠離此彼岸是禪波羅蜜相；遠離此彼岸是般若波羅蜜相。何以故？是般若波羅蜜中無如是憶想分別。是菩薩摩訶薩知此岸、知彼岸，是人為檀波羅蜜所護、為尸羅波羅蜜所護、為羼提波羅蜜所護、為毘梨耶波羅蜜所護、為禪波羅蜜所護、為般若波羅蜜所護，乃至為一切種智所護故，不墮聲聞、辟支佛地，得到薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為般若波羅蜜、方便力所護故，不墮聲聞、辟支佛地，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

爾時，佛可須菩提意，更說失行因緣：「菩薩雖行信等善法，亦不得無上道，所謂以我、我所心行六波羅蜜故。」是中無分別此岸、彼岸，以遠離相是般若波羅蜜；而分別著行，是為失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛可須菩提意，更說失行因緣：「菩薩雖行信等善法，亦不得無上道，所謂以我、我所心行六波羅蜜故。」是中無分別此岸、彼岸，以遠離相是般若波羅蜜；而分別著行，是為失。

上佛雖說無方便義，不說無方便名；欲令是事明了故，命須菩提：「云何有方便、無方便？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上佛雖說無方便義，不說無方便名；欲令是事明了故，命須菩提：「云何有方便、無方便？」

內無我、我所心，外觀一切法空不取相，般若、方便乃至一切種智守護菩薩故，名有方便。守護者，五波羅蜜邊得功德力，般若波羅蜜邊得智慧力——以二因緣故不失道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內無我、我所心，外觀一切法空不取相，般若、方便乃至一切種智守護菩薩故，名有方便。守護者，五波羅蜜邊得功德力，般若波羅蜜邊得智慧力——以二因緣故不失道。

大智度論釋善知識品第五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋善知識品第五十二

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，須菩提白佛言：「世尊！新學菩薩摩訶薩云何應學般若波羅蜜、禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！新學菩薩摩訶薩云何應學般若波羅蜜、禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜？」

佛告須菩提：「新學菩薩摩訶薩若欲學般若波羅蜜，禪、精進、忍、戒、檀波羅蜜，先當親近、供養善知識能說是深般若波羅蜜者。是人作是教：『汝善男子！所有布施，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提；善男子！所有持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。汝莫以色是阿耨多羅三藐三菩提，莫以受、想、行、識是阿耨多羅三藐三菩提；莫以檀波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提，莫以尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提；莫以內空乃至無法有法空是阿耨多羅三藐三菩提；莫以四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分是阿耨多羅三藐三菩提；莫以四禪、四無量心、四無色定、五神通是阿耨多羅三藐三菩提；莫以佛十力乃至十八不共法是阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？不取色便得阿耨多羅三藐三菩提，不取受、想、行、識便得阿耨多羅三藐三菩提；不取檀波羅蜜乃至般若波羅蜜便得阿耨多羅三藐三菩提；不取內空乃至無法有法空；不取四念處乃至十八不共法便得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！行是深般若波羅蜜時莫貪色。何以故？善男子！是色非可貪者。莫貪受、想、行、識。何以故？受、想、行、識非可貪者。善男子！莫貪檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜；莫貪內空乃至無法有法空，莫貪四念處乃至八聖道分，莫貪四禪、四無量心、四無色定、五神通，莫貪佛十力乃至一切種智。何以故？一切種智非可貪者。善男子！莫貪須陀洹果乃至阿羅漢果，莫貪辟支佛道，莫貪菩薩法位，莫貪阿耨多羅三藐三菩提。何以故？阿耨多羅三藐三菩提非可貪者。所以者何？諸法性空故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「新學菩薩摩訶薩若欲學般若波羅蜜，禪、精進、忍、戒、檀波羅蜜，先當親近、供養善知識能說是深般若波羅蜜者。是人作是教：『汝善男子！所有布施，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提；善男子！所有持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。汝莫以色是阿耨多羅三藐三菩提，莫以受、想、行、識是阿耨多羅三藐三菩提；莫以檀波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提，莫以尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提；莫以內空乃至無法有法空是阿耨多羅三藐三菩提；莫以四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分是阿耨多羅三藐三菩提；莫以四禪、四無量心、四無色定、五神通是阿耨多羅三藐三菩提；莫以佛十力乃至十八不共法是阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？不取色便得阿耨多羅三藐三菩提，不取受、想、行、識便得阿耨多羅三藐三菩提；不取檀波羅蜜乃至般若波羅蜜便得阿耨多羅三藐三菩提；不取內空乃至無法有法空；不取四念處乃至十八不共法便得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！行是深般若波羅蜜時莫貪色。何以故？善男子！是色非可貪者。莫貪受、想、行、識。何以故？受、想、行、識非可貪者。善男子！莫貪檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜；莫貪內空乃至無法有法空，莫貪四念處乃至八聖道分，莫貪四禪、四無量心、四無色定、五神通，莫貪佛十力乃至一切種智。何以故？一切種智非可貪者。善男子！莫貪須陀洹果乃至阿羅漢果，莫貪辟支佛道，莫貪菩薩法位，莫貪阿耨多羅三藐三菩提。何以故？阿耨多羅三藐三菩提非可貪者。所以者何？諸法性空故。』」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

須菩提問新學所行，佛何以乃答菩薩久行微妙事——所謂「不取一切法，一切法性空故」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問新學所行，佛何以乃答菩薩久行微妙事——所謂「不取一切法，一切法性空故」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

諸法性空有二種：一者、大菩薩所得；二者、小菩薩所學柔順忍，以智慧發心。此中但說小菩薩所學空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法性空有二種：一者、大菩薩所得；二者、小菩薩所學柔順忍，以智慧發心。此中但說小菩薩所學空。

復次，有實智慧氣分，佛數為菩薩；若無者，雖久行餘功德，不數為菩薩。譬如佛說聲聞法中頂法相：於三寶中有少信是名頂法；是信過煖法，修禪定生，以色界心得；於佛無礙解脫是為小，於凡夫為大。如是新發意菩薩得般若波羅蜜氣味故能受化，名為新學；過五波羅蜜功德；於凡夫為大，於佛為小。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有實智慧氣分，佛數為菩薩；若無者，雖久行餘功德，不數為菩薩。譬如佛說聲聞法中頂法相：於三寶中有少信是名頂法；是信過煖法，修禪定生，以色界心得；於佛無礙解脫是為小，於凡夫為大。如是新發意菩薩得般若波羅蜜氣味故能受化，名為新學；過五波羅蜜功德；於凡夫為大，於佛為小。

復次，佛不直說諸法性空，先教供養、親近善知識；善知識為說五波羅蜜功德。善知識雖種種教化，佛但稱其不壞法，所謂於色等諸法不貪、不著、不取。譬如金翅鳥子始生，從一須彌至一須彌；菩薩亦如是，初學能生如是深智，何況久學！又如小火能燒，何況大者！菩薩亦如是，新學時能以般若轉世間法令畢竟空，燒諸煩惱，何況得力具足！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛不直說諸法性空，先教供養、親近善知識；善知識為說五波羅蜜功德。善知識雖種種教化，佛但稱其不壞法，所謂於色等諸法不貪、不著、不取。譬如金翅鳥子始生，從一須彌至一須彌；菩薩亦如是，初學能生如是深智，何況久學！又如小火能燒，何況大者！菩薩亦如是，新學時能以般若轉世間法令畢竟空，燒諸煩惱，何況得力具足！

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能為難事——於一切性空法中求阿耨多羅三藐三菩提，欲得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能為難事——於一切性空法中求阿耨多羅三藐三菩提，欲得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「如是！如是！須菩提！菩薩摩訶薩能為難事——於一切性空法中求阿耨多羅三藐三菩提，欲得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！諸菩薩摩訶薩為安隱世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為安樂世間故、為救世間故、為世間歸故、為世間依處故、為世間洲故、為世間將導故、為世間究竟道故、為世間趣故，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！須菩提！菩薩摩訶薩能為難事——於一切性空法中求阿耨多羅三藐三菩提，欲得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！諸菩薩摩訶薩為安隱世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為安樂世間故、為救世間故、為世間歸故、為世間依處故、為世間洲故、為世間將導故、為世間究竟道故、為世間趣故，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「須菩提！云何菩薩摩訶薩為安隱世間故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出六道眾生，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為安隱世間故發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何菩薩摩訶薩為安隱世間故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出六道眾生，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為安隱世間故發阿耨多羅三藐三菩提心。

「云何菩薩摩訶薩為安樂世間故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出眾生種種憂苦愁惱，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為安樂世間故發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為安樂世間故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出眾生種種憂苦愁惱，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為安樂世間故發阿耨多羅三藐三菩提心。

「云何菩薩摩訶薩為救世間故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，救眾生生死中種種苦，亦為斷是苦故而為說法；眾生聞法，漸以三乘而得度脫。須菩提！是為菩薩摩訶薩為救世間故發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為救世間故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，救眾生生死中種種苦，亦為斷是苦故而為說法；眾生聞法，漸以三乘而得度脫。須菩提！是為菩薩摩訶薩為救世間故發阿耨多羅三藐三菩提心。

「云何菩薩摩訶薩為世間歸故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出眾生生老病死相、憂悲愁惱法，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間歸故發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為世間歸故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出眾生生老病死相、憂悲愁惱法，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間歸故發阿耨多羅三藐三菩提心。

「云何菩薩摩訶薩為世間依處故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說一切法無依處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間依處故發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為世間依處故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說一切法無依處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間依處故發阿耨多羅三藐三菩提心。」

須菩提白佛言：「世尊！云何一切法無依處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何一切法無依處？」

佛言：「色不相續即是色無生，色無生即是色不滅，色不滅即是色無依處；受、想、行、識乃至一切種智亦如是。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間依處故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間究竟道故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！若菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說如是法：色究竟相非是色，受、想、行、識，乃至一切種智究竟相非是一切種智。須菩提！如究竟相，一切法相亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色不相續即是色無生，色無生即是色不滅，色不滅即是色無依處；受、想、行、識乃至一切種智亦如是。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間依處故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間究竟道故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！若菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說如是法：色究竟相非是色，受、想、行、識，乃至一切種智究竟相非是一切種智。須菩提！如究竟相，一切法相亦如是。」

須菩提言：「世尊！若一切法如究竟相者，諸菩薩摩訶薩皆應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？世尊！色究竟相中無有分別，受、想、行、識究竟相中無有分別，乃至一切種智究竟相中無有分別——所謂是色，是受、想、行、識，乃至是一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！若一切法如究竟相者，諸菩薩摩訶薩皆應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？世尊！色究竟相中無有分別，受、想、行、識究竟相中無有分別，乃至一切種智究竟相中無有分別——所謂是色，是受、想、行、識，乃至是一切種智。」

佛告須菩提：「如是！如是！色究竟相中無有分別，受、想、行、識乃至一切種智究竟相中無有分別——所謂是色乃至是一切種智。須菩提！是為菩薩摩訶薩難事。如是觀諸法寂滅相而心不沒不却。何以故？是菩薩摩訶薩作是念：『是諸深法，我應如是知，得阿耨多羅三藐三菩提；如是寂滅微妙法，當為眾生說。』是為菩薩摩訶薩為世間究竟道故發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是！如是！色究竟相中無有分別，受、想、行、識乃至一切種智究竟相中無有分別——所謂是色乃至是一切種智。須菩提！是為菩薩摩訶薩難事。如是觀諸法寂滅相而心不沒不却。何以故？是菩薩摩訶薩作是念：『是諸深法，我應如是知，得阿耨多羅三藐三菩提；如是寂滅微妙法，當為眾生說。』是為菩薩摩訶薩為世間究竟道故發阿耨多羅三藐三菩提心。

「云何菩薩摩訶薩為世間洲故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！若江河大海，四邊水斷，是名為洲。須菩提！色亦如是前後際斷，受、想、行、識前後際斷，乃至一切種智前後際斷。以是前後際斷故，一切法亦斷。須菩提！是一切法前後際斷故，即是寂滅、即是妙寶——所謂空、無所得、愛盡無餘、離欲、涅槃。須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，以寂滅微妙法為眾生說。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間洲故發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為世間洲故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！若江河大海，四邊水斷，是名為洲。須菩提！色亦如是前後際斷，受、想、行、識前後際斷，乃至一切種智前後際斷。以是前後際斷故，一切法亦斷。須菩提！是一切法前後際斷故，即是寂滅、即是妙寶——所謂空、無所得、愛盡無餘、離欲、涅槃。須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，以寂滅微妙法為眾生說。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間洲故發阿耨多羅三藐三菩提心。

「云何菩薩摩訶薩為世間將導故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說色不生不滅、不垢不淨，說受想行識不生不滅、不垢不淨；說十二處、十八界、四念處乃至八聖道分、四禪、四無量心、四無色定、五神通不生不滅、不垢不淨；說須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道不生不滅、不垢不淨；說佛十力乃至一切種智不生不滅、不垢不淨。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間將導故發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為世間將導故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說色不生不滅、不垢不淨，說受想行識不生不滅、不垢不淨；說十二處、十八界、四念處乃至八聖道分、四禪、四無量心、四無色定、五神通不生不滅、不垢不淨；說須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道不生不滅、不垢不淨；說佛十力乃至一切種智不生不滅、不垢不淨。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間將導故發阿耨多羅三藐三菩提心。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

須菩提發希有心白佛言：「諸菩薩未斷煩惱、大悲未具、未得阿鞞跋致，知諸法本性空而能發無上道心，是事甚難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提發希有心白佛言：「諸菩薩未斷煩惱、大悲未具、未得阿鞞跋致，知諸法本性空而能發無上道心，是事甚難。」

佛可其言：「如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可其言：「如是！」

更讚菩薩希有因緣，所謂菩薩安穩世間故發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更讚菩薩希有因緣，所謂菩薩安穩世間故發心。

「安穩」者，能破一切煩惱，究竟不變失；譬如良藥能破病，不問甘苦，以能究竟除病、安穩故。佛能使眾生常安穩，不期一世、二世。世間樂者，有法雖安穩而不樂，有法今世苦、後世樂。如服苦藥，腹中安穩、口中不美。是故說：「佛能與今世、後世樂。」六道無常相故非安穩，是故說出六道名安穩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安穩」者，能破一切煩惱，究竟不變失；譬如良藥能破病，不問甘苦，以能究竟除病、安穩故。佛能使眾生常安穩，不期一世、二世。世間樂者，有法雖安穩而不樂，有法今世苦、後世樂。如服苦藥，腹中安穩、口中不美。是故說：「佛能與今世、後世樂。」六道無常相故非安穩，是故說出六道名安穩。

世間樂著因緣故，久後必生憂惱，不名為樂；涅槃樂，始終無變，故說離憂苦為樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間樂著因緣故，久後必生憂惱，不名為樂；涅槃樂，始終無變，故說離憂苦為樂。

「救世間」者，如人為怨賊所逐，若親戚、若官力能救；眾生亦如是，惡罪諸煩惱因緣及魔民所逐，惟諸佛能說法救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「救世間」者，如人為怨賊所逐，若親戚、若官力能救；眾生亦如是，惡罪諸煩惱因緣及魔民所逐，惟諸佛能說法救護。

「世間歸」者，如人遇暴風疾雨，必歸房舍；世間種種邪見煩惱等、身心內外苦惱老病死諸憂苦等，若歸佛，佛以種種因緣拔其憂悲苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間歸」者，如人遇暴風疾雨，必歸房舍；世間種種邪見煩惱等、身心內外苦惱老病死諸憂苦等，若歸佛，佛以種種因緣拔其憂悲苦惱。

「依處」者，一切有為法從和合因緣生故，無有自力、不可依止。眾生為苦所逼來依止佛，佛為說無依止法。無依止法者是真實，所謂無餘涅槃，色等五眾滅，更不相續；不相續即是不生不滅，不生不滅即是畢竟空，無依止處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依處」者，一切有為法從和合因緣生故，無有自力、不可依止。眾生為苦所逼來依止佛，佛為說無依止法。無依止法者是真實，所謂無餘涅槃，色等五眾滅，更不相續；不相續即是不生不滅，不生不滅即是畢竟空，無依止處。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若無依止處，何以說依止？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無依止處，何以說依止？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

依止有二種：一者、以愛、見等諸煩惱依止有為法，二者、清淨智慧說依止涅槃。煩惱見故說無依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止有二種：一者、以愛、見等諸煩惱依止有為法，二者、清淨智慧說依止涅槃。煩惱見故說無依止。

「究竟道」者，所謂諸法實相、畢竟空。色等法，前際中無，後際中亦無；現在中，凡夫人憶想分別，業果報諸情力故有顛倒見；聖人以智慧眼觀之皆虛誑不實。如前、後，中亦爾；若無先後，云何有中？能如是為眾生說法，則安處眾生於究竟第一道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「究竟道」者，所謂諸法實相、畢竟空。色等法，前際中無，後際中亦無；現在中，凡夫人憶想分別，業果報諸情力故有顛倒見；聖人以智慧眼觀之皆虛誑不實。如前、後，中亦爾；若無先後，云何有中？能如是為眾生說法，則安處眾生於究竟第一道中。

「世間洲」者，如洲四邊無地，色等法亦如是，前、後皆不可得；中間，如究竟道中破。入前、後空故，中間亦空。「水」者，三漏、四流諸煩惱及業果報中一切法。畢竟空、無所取，所謂涅槃，是為洲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間洲」者，如洲四邊無地，色等法亦如是，前、後皆不可得；中間，如究竟道中破。入前、後空故，中間亦空。「水」者，三漏、四流諸煩惱及業果報中一切法。畢竟空、無所取，所謂涅槃，是為洲。

眾生沒在四流水中，佛以八正道船引著涅槃洲上。如是種種因緣接度眾生名為「將導」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生沒在四流水中，佛以八正道船引著涅槃洲上。如是種種因緣接度眾生名為「將導」。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「云何菩薩摩訶薩為世間趣故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說色趣空，說受、想、行、識趣空，乃至說一切種智趣空。為眾生說色非趣非不趣。何以故？是色空相，非趣非不趣。說受、想、行、識非趣非不趣。何以故？是受、想、行、識空相，非趣非不趣。乃至一切種智非趣非不趣。何以故？是一切種智空相，非趣非不趣。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為世間趣故發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？一切法趣空，是趣不過。何以故？空中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣無相，是趣不過。何以故？無相中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣無作，是趣不過。何以故？無作中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣無起，是趣不過。何以故？無起中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣無所有、不生不滅、不垢不淨，是趣不過。何以故？無所有、不生不滅、不垢不淨中，趣、非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為世間趣故發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說色趣空，說受、想、行、識趣空，乃至說一切種智趣空。為眾生說色非趣非不趣。何以故？是色空相，非趣非不趣。說受、想、行、識非趣非不趣。何以故？是受、想、行、識空相，非趣非不趣。乃至一切種智非趣非不趣。何以故？是一切種智空相，非趣非不趣。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為世間趣故發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？一切法趣空，是趣不過。何以故？空中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣無相，是趣不過。何以故？無相中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣無作，是趣不過。何以故？無作中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣無起，是趣不過。何以故？無起中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣無所有、不生不滅、不垢不淨，是趣不過。何以故？無所有、不生不滅、不垢不淨中，趣、非趣不可得故。

「須菩提！一切法趣夢，是趣不過。何以故？夢中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣幻、趣嚮、趣影、趣化，趣是趣不過。何以故？是化等中，趣、非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切法趣夢，是趣不過。何以故？夢中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣幻、趣嚮、趣影、趣化，趣是趣不過。何以故？是化等中，趣、非趣不可得故。

「須菩提！一切法趣無量、無邊，是趣不過。何以故？無量、無邊中，趣、非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切法趣無量、無邊，是趣不過。何以故？無量、無邊中，趣、非趣不可得故。

「須菩提！一切法趣不與不取，是趣不過。何以故？不與不取中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣不舉不下，是趣不過。何以故？不舉不下中，趣、非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切法趣不與不取，是趣不過。何以故？不與不取中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣不舉不下，是趣不過。何以故？不舉不下中，趣、非趣不可得故。

須菩提！一切法趣不增不減，是趣不過。何以故？無增無減中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣不來不去，是趣不過。何以故？不來不去中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣不入不出、不合不散、不著不斷，是趣不過。何以故？不著不斷中，趣、非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提！一切法趣不增不減，是趣不過。何以故？無增無減中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣不來不去，是趣不過。何以故？不來不去中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣不入不出、不合不散、不著不斷，是趣不過。何以故？不著不斷中，趣、非趣不可得故。

「須菩提！一切法趣我、眾生、壽命、人、起、使起、作、使作、知者、見者，是趣不過。何以故？我乃至知者、見者畢竟不可得，何況當有趣、非趣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切法趣我、眾生、壽命、人、起、使起、作、使作、知者、見者，是趣不過。何以故？我乃至知者、見者畢竟不可得，何況當有趣、非趣！

「須菩提！一切法趣有常，是趣不過。何以故？常畢竟不可得，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣樂、淨、我，是趣不過。何以故？樂、淨、我畢竟不可得，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣無常、苦、不淨、無我，是趣不過。何以故？無常、苦、不淨、無我畢竟不可得，云何當有趣、非趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切法趣有常，是趣不過。何以故？常畢竟不可得，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣樂、淨、我，是趣不過。何以故？樂、淨、我畢竟不可得，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣無常、苦、不淨、無我，是趣不過。何以故？無常、苦、不淨、無我畢竟不可得，云何當有趣、非趣？

「須菩提！一切法趣欲事，是趣不過。何以故？欲事畢竟不可得，何況當有趣、非趣？須菩提！一切法趣瞋事、癡事、見事，是趣不過。何以故？瞋事、癡事、見事畢竟不可得，何況當有趣、非趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切法趣欲事，是趣不過。何以故？欲事畢竟不可得，何況當有趣、非趣？須菩提！一切法趣瞋事、癡事、見事，是趣不過。何以故？瞋事、癡事、見事畢竟不可得，何況當有趣、非趣？

「須菩提！一切法趣如，是趣不過。何以故？如中無來無去故。須菩提！一切法趣法性、實際、不可思議性，是趣不過。何以故？法性、實際、不可思議性中無來無去故。須菩提！一切法趣平等，是趣不過。何以故？平等中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣不動相，是趣不過。何以故？不動相中，趣、非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切法趣如，是趣不過。何以故？如中無來無去故。須菩提！一切法趣法性、實際、不可思議性，是趣不過。何以故？法性、實際、不可思議性中無來無去故。須菩提！一切法趣平等，是趣不過。何以故？平等中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣不動相，是趣不過。何以故？不動相中，趣、非趣不可得故。

「須菩提！一切法趣色，是趣不過。何以故？色畢竟不可得，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣受、想、行、識，是趣不過。何以故？受、想、行、識畢竟不可得，云何當有趣、非趣？十二處、十八界亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切法趣色，是趣不過。何以故？色畢竟不可得，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣受、想、行、識，是趣不過。何以故？受、想、行、識畢竟不可得，云何當有趣、非趣？十二處、十八界亦如是。

「須菩提！一切法趣檀波羅蜜，是趣不過。何以故？檀畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣尸羅波羅蜜，是趣不過。何以故？尸羅畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣羼提波羅蜜，是趣不過。何以故？羼提畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣毘梨耶波羅蜜，是趣不過。何以故？毘梨耶畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣禪波羅蜜，是趣不過。何以故？禪畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣般若波羅蜜，是趣不過。何以故？般若畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切法趣檀波羅蜜，是趣不過。何以故？檀畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣尸羅波羅蜜，是趣不過。何以故？尸羅畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣羼提波羅蜜，是趣不過。何以故？羼提畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣毘梨耶波羅蜜，是趣不過。何以故？毘梨耶畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣禪波羅蜜，是趣不過。何以故？禪畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣般若波羅蜜，是趣不過。何以故？般若畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？

「須菩提！一切法趣內空，是趣不過。何以故？內空畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣外空，是趣不過。何以故？外空畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣內外空，是趣不過。何以故？內外空畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？乃至一切法趣無法有法空，是趣不過。何以故？無法有法空畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切法趣內空，是趣不過。何以故？內空畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣外空，是趣不過。何以故？外空畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？須菩提！一切法趣內外空，是趣不過。何以故？內外空畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？乃至一切法趣無法有法空，是趣不過。何以故？無法有法空畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？

「須菩提！一切法趣四念處乃至八聖道分，是趣不過。何以故？四念處乃至八聖道分畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切法趣四念處乃至八聖道分，是趣不過。何以故？四念處乃至八聖道分畢竟不可得故，云何當有趣、非趣？

「須菩提！一切法趣佛十力乃至一切種智，是趣不過。何以故？一切種智中，趣、非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切法趣佛十力乃至一切種智，是趣不過。何以故？一切種智中，趣、非趣不可得故。

「須菩提！一切法趣須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，是趣不過。何以故？須陀洹果乃至辟支佛道中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣阿耨多羅三藐三菩提，是趣不過。何以故？阿耨多羅三藐三菩提中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣須陀洹乃至佛，是趣不過。何以故？須陀洹乃至佛中，趣、非趣不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切法趣須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，是趣不過。何以故？須陀洹果乃至辟支佛道中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣阿耨多羅三藐三菩提，是趣不過。何以故？阿耨多羅三藐三菩提中，趣、非趣不可得故。須菩提！一切法趣須陀洹乃至佛，是趣不過。何以故？須陀洹乃至佛中，趣、非趣不可得故。」

須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜誰能信解者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜誰能信解者？」

佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩先於諸佛所久行六波羅蜜、善根純熟、供養無數百千萬億諸佛、與善知識相隨，是輩人能信解深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩先於諸佛所久行六波羅蜜、善根純熟、供養無數百千萬億諸佛、與善知識相隨，是輩人能信解深般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！能信解是深般若波羅蜜者，有何等性、何等相、何等貌？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！能信解是深般若波羅蜜者，有何等性、何等相、何等貌？」

佛言：「欲、瞋、癡斷離是性、相、貌，是菩薩摩訶薩則能信解深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲、瞋、癡斷離是性、相、貌，是菩薩摩訶薩則能信解深般若波羅蜜。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

上諸事中略說，今「趣」中何以廣說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上諸事中略說，今「趣」中何以廣說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

「趣」是總上九事之會歸，是故多說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「趣」是總上九事之會歸，是故多說。

復次，安樂等及趣皆同一義，俱出眾生著涅槃故。若事事廣說則不可盡，「趣」最在後故廣說；當知餘者亦皆應廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，安樂等及趣皆同一義，俱出眾生著涅槃故。若事事廣說則不可盡，「趣」最在後故廣說；當知餘者亦皆應廣說。

「色等法趣空」者，如虛空但有名而無法；色等法亦爾，終歸於空。諸法究竟相必空故，餘者皆虛妄。如人初雖有善言，久久乃知情實；色等諸法亦如是，入無餘涅槃時與虛空無異，當知先亦如是，但凡夫顛倒果報故見異。一切法無有過出空等諸相，如人欲出過虛空不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色等法趣空」者，如虛空但有名而無法；色等法亦爾，終歸於空。諸法究竟相必空故，餘者皆虛妄。如人初雖有善言，久久乃知情實；色等諸法亦如是，入無餘涅槃時與虛空無異，當知先亦如是，但凡夫顛倒果報故見異。一切法無有過出空等諸相，如人欲出過虛空不可得。

我等十六名，皆因五眾和合假有此名，無有實法，云何當有趣、非趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等十六名，皆因五眾和合假有此名，無有實法，云何當有趣、非趣？

若常、淨、樂、我等四顛倒破四聖行。如常等四法不可得，以顛倒故；色等諸法亦如是。如常等不可得，無常等從常等出故亦不可得。是故說：「一切法趣常等、趣無常等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若常、淨、樂、我等四顛倒破四聖行。如常等四法不可得，以顛倒故；色等諸法亦如是。如常等不可得，無常等從常等出故亦不可得。是故說：「一切法趣常等、趣無常等。」

須菩提問佛：「是法甚深微細，誰當信解者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問佛：「是法甚深微細，誰當信解者？」

佛答說：「久行等因緣能信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答說：「久行等因緣能信。」

更問：「久行等人有何等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更問：「久行等人有何等相？」

佛答：「是人離三毒心，亦不見是離，深入諸法實相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「是人離三毒心，亦不見是離，深入諸法實相故。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是人未得無生忍法，云何言「斷三毒」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人未得無生忍法，云何言「斷三毒」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

斷有二種：一者、根本斷，二者、薄少斷。此中說薄少斷。行者不分別是斷、是煩惱。何以故？煩惱相顛倒不定故，煩惱即是斷，是故言離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷有二種：一者、根本斷，二者、薄少斷。此中說薄少斷。行者不分別是斷、是煩惱。何以故？煩惱相顛倒不定故，煩惱即是斷，是故言離。

大智度論釋趣一切智品第五十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋趣一切智品第五十三

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

須菩提白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜者，當趣何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜者，當趣何所？」

佛告須菩提：「是菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜者，當趣一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜者，當趣一切種智。」

須菩提白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩能趣一切種智者，則為一切眾生所歸趣，修般若波羅蜜故。世尊！修般若波羅蜜即是修一切諸法。世尊！無所修是修般若波羅蜜，不受修、壞修是修般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩能趣一切種智者，則為一切眾生所歸趣，修般若波羅蜜故。世尊！修般若波羅蜜即是修一切諸法。世尊！無所修是修般若波羅蜜，不受修、壞修是修般若波羅蜜。」

佛告須菩提：「何等法壞故，般若波羅蜜為壞修？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「何等法壞故，般若波羅蜜為壞修？」

「世尊！色壞故，般若波羅蜜為壞修；受、想、行、識、十二處、十八界壞故，般若波羅蜜為壞修；我乃至知者、見者壞故，般若波羅蜜為壞修。世尊！檀波羅蜜壞故，般若波羅蜜為壞修；乃至般若波羅蜜壞故，般若波羅蜜為壞修；內空乃至無法有法空、四念處乃至十八不共法、須陀洹果乃至一切種智壞故，般若波羅蜜為壞修。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色壞故，般若波羅蜜為壞修；受、想、行、識、十二處、十八界壞故，般若波羅蜜為壞修；我乃至知者、見者壞故，般若波羅蜜為壞修。世尊！檀波羅蜜壞故，般若波羅蜜為壞修；乃至般若波羅蜜壞故，般若波羅蜜為壞修；內空乃至無法有法空、四念處乃至十八不共法、須陀洹果乃至一切種智壞故，般若波羅蜜為壞修。」

佛言：「如是！如是！須菩提！色壞故，般若波羅蜜為壞修；乃至一切種智壞故，般若波羅蜜為壞修。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！須菩提！色壞故，般若波羅蜜為壞修；乃至一切種智壞故，般若波羅蜜為壞修。」

爾時，佛告須菩提：「是深般若波羅蜜中，阿鞞跋致菩薩摩訶薩應當驗知！若菩薩摩訶薩是深般若波羅蜜中不著，當知是阿鞞跋致；禪波羅蜜乃至檀波羅蜜中不著，四念處乃至一切種智中不著，當知是阿鞞跋致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告須菩提：「是深般若波羅蜜中，阿鞞跋致菩薩摩訶薩應當驗知！若菩薩摩訶薩是深般若波羅蜜中不著，當知是阿鞞跋致；禪波羅蜜乃至檀波羅蜜中不著，四念處乃至一切種智中不著，當知是阿鞞跋致。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

般若波羅蜜非趣、非不趣，須菩提何以故問「行般若者趣至何處」？又佛何以答「趣薩婆若」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜非趣、非不趣，須菩提何以故問「行般若者趣至何處」？又佛何以答「趣薩婆若」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

外道言：「諸法從因趣果、從先世入今世、從今世趣後世。」破是常顛倒故，言「無趣不趣」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道言：「諸法從因趣果、從先世入今世、從今世趣後世。」破是常顛倒故，言「無趣不趣」。

此中，須菩提以無著心問，佛以無著心答。般若波羅蜜畢竟空，於諸法無障無礙；得無障無礙解脫故無障無礙。因果相似故，故言：「解深般若者，趣一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中，須菩提以無著心問，佛以無著心答。般若波羅蜜畢竟空，於諸法無障無礙；得無障無礙解脫故無障無礙。因果相似故，故言：「解深般若者，趣一切種智。」

須菩提言：「菩薩知般若波羅蜜者為一切眾生所歸趣。」如子為苦惱所逼，則趣父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩知般若波羅蜜者為一切眾生所歸趣。」如子為苦惱所逼，則趣父母。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以故但菩薩解深般若波羅蜜為眾生所歸趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故但菩薩解深般若波羅蜜為眾生所歸趣？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩於眾生中大悲心故，常修習般若波羅蜜。以修故，能解一切諸法皆入般若波羅蜜，是故「修般若波羅蜜即修一切法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於眾生中大悲心故，常修習般若波羅蜜。以修故，能解一切諸法皆入般若波羅蜜，是故「修般若波羅蜜即修一切法」。

般若無定實法可得，故經中說「無所修是修般若波羅蜜」。般若波羅蜜中，一切諸觀有過故不受，是名不受修。壞修者，一切法無常散壞，故名壞修。可破壞法者，所謂色等乃至一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若無定實法可得，故經中說「無所修是修般若波羅蜜」。般若波羅蜜中，一切諸觀有過故不受，是名不受修。壞修者，一切法無常散壞，故名壞修。可破壞法者，所謂色等乃至一切種智。

佛可須菩提所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可須菩提所說。

上品末說阿鞞跋致菩薩性、相、貌，今應驗試知。於深般若波羅蜜中著不？若著，則非；若不著，則是其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上品末說阿鞞跋致菩薩性、相、貌，今應驗試知。於深般若波羅蜜中著不？若著，則非；若不著，則是其相。

行般若波羅蜜菩薩有二種：一者、因般若波羅蜜觀一切法畢竟空，般若亦自空；二者、不能觀般若亦空。是故經中試知著不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行般若波羅蜜菩薩有二種：一者、因般若波羅蜜觀一切法畢竟空，般若亦自空；二者、不能觀般若亦空。是故經中試知著不？

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「若阿鞞跋致菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時，不以他人語為堅要，亦不隨他教行。阿鞞跋致菩薩摩訶薩不為欲心、瞋心、癡心所牽。若阿鞞跋致菩薩摩訶薩不遠離六波羅蜜。若阿鞞跋致菩薩摩訶薩聞說深般若波羅蜜時，心不驚、不沒、不怖、不畏、不悔，歡喜樂聞，受持、讀、誦、正憶念、如說行。須菩提！當知是菩薩先世已問是深般若波羅蜜中事已，受持、讀、誦、說、正憶念。何以故？是菩薩摩訶薩有大威德故，聞是深般若波羅蜜，心不驚、不怖、不畏、不沒、不悔，歡喜樂聞，受持、讀、誦、正憶念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若阿鞞跋致菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時，不以他人語為堅要，亦不隨他教行。阿鞞跋致菩薩摩訶薩不為欲心、瞋心、癡心所牽。若阿鞞跋致菩薩摩訶薩不遠離六波羅蜜。若阿鞞跋致菩薩摩訶薩聞說深般若波羅蜜時，心不驚、不沒、不怖、不畏、不悔，歡喜樂聞，受持、讀、誦、正憶念、如說行。須菩提！當知是菩薩先世已問是深般若波羅蜜中事已，受持、讀、誦、說、正憶念。何以故？是菩薩摩訶薩有大威德故，聞是深般若波羅蜜，心不驚、不怖、不畏、不沒、不悔，歡喜樂聞，受持、讀、誦、正憶念。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜，不驚、不怖乃至正憶念，世尊！是菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜，不驚、不怖乃至正憶念，世尊！是菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜？」

佛言：「隨順一切種智心，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「隨順一切種智心，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。」

「世尊！云何名隨順一切種智心，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名隨順一切種智心，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜？」

佛言：「以空隨順，是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜；以無相、無作、無所有、不生不滅、不垢不淨隨順，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜；以如夢、幻、炎、嚮、化隨順，是行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以空隨順，是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜；以無相、無作、無所有、不生不滅、不垢不淨隨順，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜；以如夢、幻、炎、嚮、化隨順，是行般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「佛說以空隨順乃至如夢如幻隨順，是行般若波羅蜜。世尊！是菩薩摩訶薩行何法——若色，若受、想、行、識，乃至一切種智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「佛說以空隨順乃至如夢如幻隨順，是行般若波羅蜜。世尊！是菩薩摩訶薩行何法——若色，若受、想、行、識，乃至一切種智？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩不行色，不行受、想、行、識，乃至不行一切種智。何以故？是菩薩摩訶薩行處，無作法、無壞法、無所從來、亦無所去、無住處，是法不可數、無有量；若無數、無量，是法不可得——不可以色得，乃至不可以一切種智得。何以故？色即是薩婆若，乃至一切種智即是薩婆若。色如相乃至一切種智如相皆是一如，無二無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩不行色，不行受、想、行、識，乃至不行一切種智。何以故？是菩薩摩訶薩行處，無作法、無壞法、無所從來、亦無所去、無住處，是法不可數、無有量；若無數、無量，是法不可得——不可以色得，乃至不可以一切種智得。何以故？色即是薩婆若，乃至一切種智即是薩婆若。色如相乃至一切種智如相皆是一如，無二無別。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

阿鞞跋致菩薩所說事，於他語言中不生念：「是中有實、不實。」何以故？他人有二種：在家人，著五欲樂，虛誑不淨；出家外道，著諸邪見不實。此等所說皆無實事，是故不信。自得諸法實相故，乃至佛身來說破諸法實相者亦不信；得無為法故，心則安重，不復移轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿鞞跋致菩薩所說事，於他語言中不生念：「是中有實、不實。」何以故？他人有二種：在家人，著五欲樂，虛誑不淨；出家外道，著諸邪見不實。此等所說皆無實事，是故不信。自得諸法實相故，乃至佛身來說破諸法實相者亦不信；得無為法故，心則安重，不復移轉。

是菩薩雖未得佛道，貪欲等諸煩惱折薄故，不為所牽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩雖未得佛道，貪欲等諸煩惱折薄故，不為所牽。

心常不離六波羅蜜，知善法果報味故，心常愛樂，不離六波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常不離六波羅蜜，知善法果報味故，心常愛樂，不離六波羅蜜。

如是等種種因緣故，聞深般若不怖、不畏，歡喜欲聞，讀、誦、問義、修習。如雷霆，小鳥則怖畏悶死；孔雀大鳥歡喜舞戲。般若波羅蜜亦如是，邪見凡夫聞則恐怖；阿鞞跋致菩薩聞則歡喜，心無厭足，是故說「歡喜樂聞」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等種種因緣故，聞深般若不怖、不畏，歡喜欲聞，讀、誦、問義、修習。如雷霆，小鳥則怖畏悶死；孔雀大鳥歡喜舞戲。般若波羅蜜亦如是，邪見凡夫聞則恐怖；阿鞞跋致菩薩聞則歡喜，心無厭足，是故說「歡喜樂聞」。

是中佛說因緣：「是菩薩於過去世已聞深般若波羅蜜，多集諸福德、智慧故有大威德，有大威德故不怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中佛說因緣：「是菩薩於過去世已聞深般若波羅蜜，多集諸福德、智慧故有大威德，有大威德故不怖畏。」

須菩提問：「是菩薩聞深般若波羅蜜雖不怖畏，是般若無定相，云何應行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「是菩薩聞深般若波羅蜜雖不怖畏，是般若無定相，云何應行？」

佛言：「隨順一切種智心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「隨順一切種智心。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是菩薩未得一切種智，云何能順？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩未得一切種智，云何能順？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是故說：「隨順畢竟空心則順一切種智心。」一切種智是寂滅相，佛後品中說：「一切寂滅相是一切種智。」是故言：「順畢竟空則順一切種智。」無相、無作、虛空、無生無滅、無垢無淨、如夢等亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故說：「隨順畢竟空心則順一切種智心。」一切種智是寂滅相，佛後品中說：「一切寂滅相是一切種智。」是故言：「順畢竟空則順一切種智。」無相、無作、虛空、無生無滅、無垢無淨、如夢等亦如是。

爾時，須菩提問：「順畢竟空心，觀何等法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提問：「順畢竟空心，觀何等法？」

佛答：「不觀色乃至一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「不觀色乃至一切種智。」

何以故？智慧欲求實事，色等有為作法皆虛妄，一切種智是實法。實法故，過有為法；過有為法故，說是法——「無作」，無作者。「無壞法」，無壞者。是法不從六波羅蜜來，故言「無所從來」。不入佛法中，故言「無所去」。有為，虛誑故「不住」；無為法中，無憶想分別故亦「不住」。五眾和合故有六道數，壞五眾相續故則「無數、無量」。無數、無量故則語言道斷，語言道斷故不可以行色等諸法得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故？智慧欲求實事，色等有為作法皆虛妄，一切種智是實法。實法故，過有為法；過有為法故，說是法——「無作」，無作者。「無壞法」，無壞者。是法不從六波羅蜜來，故言「無所從來」。不入佛法中，故言「無所去」。有為，虛誑故「不住」；無為法中，無憶想分別故亦「不住」。五眾和合故有六道數，壞五眾相續故則「無數、無量」。無數、無量故則語言道斷，語言道斷故不可以行色等諸法得。

佛此中自說因緣：「色等諸法即是薩婆若，薩婆若即是色等諸法。何以故？色等諸法如即是薩婆若如，薩婆若如即是色等諸法如，以是故說如，是如無二無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛此中自說因緣：「色等諸法即是薩婆若，薩婆若即是色等諸法。何以故？色等諸法如即是薩婆若如，薩婆若如即是色等諸法如，以是故說如，是如無二無別。」