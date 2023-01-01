大智度論
龍樹菩薩造 後秦 鳩摩羅什譯100卷CBETA T1509大于一万字 159 h
向佛经 GPT 提问
第 67 卷
大智度論釋歎信行品第四十五之餘(卷六十七)聖者龍樹造
大智度論釋歎信行品第四十五之餘(卷六十七)聖者龍樹造
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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【經】
【經】
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須菩提白佛言：「希有！世尊！諸菩薩摩訶薩大功德成就，所謂為一切眾生行般若波羅蜜，欲得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！云何諸菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜？」
須菩提白佛言：「希有！世尊！諸菩薩摩訶薩大功德成就，所謂為一切眾生行般若波羅蜜，欲得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！云何諸菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜？」
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佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見色增相，亦不見色減相；不見受、想、行、識增相，亦不見減相；乃至一切種智不見增相，亦不見減相。菩薩摩訶薩是時具足般若波羅蜜。復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見是法、是非法，不見是過去法、是未來現在法，不見是善法、不善法、有記法、無記法，不見是有為法、無為法，不見欲界、色界、無色界，不見檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，乃至不見一切種智。如是，菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜。何以故？諸法無相故，諸法空、欺誑、不堅固，無覺者、無壽者故。」
佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見色增相，亦不見色減相；不見受、想、行、識增相，亦不見減相；乃至一切種智不見增相，亦不見減相。菩薩摩訶薩是時具足般若波羅蜜。復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見是法、是非法，不見是過去法、是未來現在法，不見是善法、不善法、有記法、無記法，不見是有為法、無為法，不見欲界、色界、無色界，不見檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，乃至不見一切種智。如是，菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜。何以故？諸法無相故，諸法空、欺誑、不堅固，無覺者、無壽者故。」
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須菩提言：「世尊！世尊所說不可思議！」
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佛告須菩提：「色不可思議故，所說不可思議；受、想、行、識不可思議故，所說不可思議；六波羅蜜不可思議故，所說不可思議；乃至一切種智不可思議故，所說不可思議。須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，知色是不可思議，受、想、行、識是不可思議，乃至知一切種智是不可思議，是菩薩則不能具足般若波羅蜜。」
佛告須菩提：「色不可思議故，所說不可思議；受、想、行、識不可思議故，所說不可思議；六波羅蜜不可思議故，所說不可思議；乃至一切種智不可思議故，所說不可思議。須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，知色是不可思議，受、想、行、識是不可思議，乃至知一切種智是不可思議，是菩薩則不能具足般若波羅蜜。」
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須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜，誰當信解者？」
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佛言：「若有菩薩摩訶薩久行六波羅蜜、種善根、多親近供養諸佛、與善知識相隨，是菩薩能信解深般若波羅蜜。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩久行六波羅蜜、種善根、多親近供養諸佛、與善知識相隨？」
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佛言：「若菩薩摩訶薩不分別色，不分別色相，不分別色性；不分別受、想、行、識，不分別識相，不分別識性。眼、耳、鼻、舌、身、意，色、聲、香、味、觸、法，眼界乃至意識界，亦如是。不分別欲界、色界、無色界，不分別三界相、性。不分別檀波羅蜜乃至般若波羅蜜、內空乃至無法有法空、四念處乃至八聖道分、佛十力乃至十八不共法，不分別十八不共法相、性；不分別道種智、相、性；不分別一切種智，不分別一切種智相，不分別一切種智性。何以故？須菩提！色不可思議，受、想、行、識不可思議，乃至一切種智不可思議。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩久行六波羅蜜、種善根、多親近供養諸佛、與善知識相隨。」
佛言：「若菩薩摩訶薩不分別色，不分別色相，不分別色性；不分別受、想、行、識，不分別識相，不分別識性。眼、耳、鼻、舌、身、意，色、聲、香、味、觸、法，眼界乃至意識界，亦如是。不分別欲界、色界、無色界，不分別三界相、性。不分別檀波羅蜜乃至般若波羅蜜、內空乃至無法有法空、四念處乃至八聖道分、佛十力乃至十八不共法，不分別十八不共法相、性；不分別道種智、相、性；不分別一切種智，不分別一切種智相，不分別一切種智性。何以故？須菩提！色不可思議，受、想、行、識不可思議，乃至一切種智不可思議。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩久行六波羅蜜、種善根、多親近供養諸佛、與善知識相隨。」
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須菩提白佛言：「世尊！色甚深故，般若波羅蜜甚深；受、想、行、識甚深，乃至一切種智甚深故，般若波羅蜜甚深。世尊！是般若波羅蜜珍寶聚，有須陀洹果寶故，有斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提寶故；有四禪、四無量心、四無色定、五神通，四念處乃至八聖道分，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，一切智、一切種智寶故。世尊！是般若波羅蜜是清淨聚。色清淨故，般若波羅蜜清淨聚；受、想、行、識清淨乃至一切種智清淨故，般若波羅蜜清淨聚。」
須菩提白佛言：「世尊！色甚深故，般若波羅蜜甚深；受、想、行、識甚深，乃至一切種智甚深故，般若波羅蜜甚深。世尊！是般若波羅蜜珍寶聚，有須陀洹果寶故，有斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提寶故；有四禪、四無量心、四無色定、五神通，四念處乃至八聖道分，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，一切智、一切種智寶故。世尊！是般若波羅蜜是清淨聚。色清淨故，般若波羅蜜清淨聚；受、想、行、識清淨乃至一切種智清淨故，般若波羅蜜清淨聚。」
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【論】
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釋曰：
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「是菩薩大功德成就」者，如先說：「自行，亦教他人。」
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復次，多功德者，眾生非親里，又無所貪利，而為是眾生勤苦行般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩摩訶薩有大恩分，故名大功德。
復次，多功德者，眾生非親里，又無所貪利，而為是眾生勤苦行般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩摩訶薩有大恩分，故名大功德。
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修般若波羅蜜相，如先品中種種因緣說；今問修般若具足相。
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佛言：如修般若，具足相亦如是。所以者何？若菩薩不見色等諸法增減，如是名具足。是菩薩雖得十地，坐道場，爾時修般若波羅蜜具足；如夢如幻、不增不減，以畢竟空故說。
佛言：如修般若，具足相亦如是。所以者何？若菩薩不見色等諸法增減，如是名具足。是菩薩雖得十地，坐道場，爾時修般若波羅蜜具足；如夢如幻、不增不減，以畢竟空故說。
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復次，若菩薩於一切法不分別是法、是非法，悉皆是法；如大海水，百川萬流，皆合一味。爾時修般若波羅蜜具足。
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復次，若菩薩入法空中，不見法有三世、善不善等，不見六波羅蜜乃至一切種智，爾時修般若波羅蜜具足。
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何以故？「諸法無相」是實相，若分別諸法，皆是邪見相。用十八空故名「諸法空」。諸法和合因緣生以為有，諸緣離則破壞，故「虛誑」。一切有為法中無常、無實故，是名「不堅固」。無受苦樂者，眾生空故「無覺者」，不覺苦樂。「無壽命者」，壽名命根。有人言：是命根有我相，是故壽命為我。眾生空中，已種種因緣破，是故無行法者、無受法者。若觀諸法空，眾生空、法空，如是則具足修般若波羅蜜。
何以故？「諸法無相」是實相，若分別諸法，皆是邪見相。用十八空故名「諸法空」。諸法和合因緣生以為有，諸緣離則破壞，故「虛誑」。一切有為法中無常、無實故，是名「不堅固」。無受苦樂者，眾生空故「無覺者」，不覺苦樂。「無壽命者」，壽名命根。有人言：是命根有我相，是故壽命為我。眾生空中，已種種因緣破，是故無行法者、無受法者。若觀諸法空，眾生空、法空，如是則具足修般若波羅蜜。
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須菩提是時驚喜，不能自安，所說般若波羅蜜不可思議。
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佛言：「色等諸法不可思議故不可思議。」所以者何？因果相似故。復次，若菩薩知色等法亦不可思議，若住是不可思議中，則不具足般若波羅蜜，取不可思議相故。是故說：「若菩薩知色等法不可思議相故，則不具足般若波羅蜜。」
佛言：「色等諸法不可思議故不可思議。」所以者何？因果相似故。復次，若菩薩知色等法亦不可思議，若住是不可思議中，則不具足般若波羅蜜，取不可思議相故。是故說：「若菩薩知色等法不可思議相故，則不具足般若波羅蜜。」
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爾時，須菩提於般若中不得依止處，如沒大海，是故白佛：「是深般若不可思議，不可思議亦不可思議故，誰當信解者？」若但不可思議猶不可信，何況不可思議復不可思議！
爾時，須菩提於般若中不得依止處，如沒大海，是故白佛：「是深般若不可思議，不可思議亦不可思議故，誰當信解者？」若但不可思議猶不可信，何況不可思議復不可思議！
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佛答：「若菩薩久行六波羅蜜、久種善根、久供養親近諸佛、久與善知識相隨；是因緣故，信心牢固，能信受深般若波羅蜜。」
佛答：「若菩薩久行六波羅蜜、久種善根、久供養親近諸佛、久與善知識相隨；是因緣故，信心牢固，能信受深般若波羅蜜。」
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餘品中說「有新發意者亦能信深般若波羅蜜」，今佛說「久發意故能信」；是以須菩提問：「云何是久發意者？」
餘品中說「有新發意者亦能信深般若波羅蜜」，今佛說「久發意故能信」；是以須菩提問：「云何是久發意者？」
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佛言：若菩薩摩訶薩了了知般若波羅蜜相，不分別一切法，所謂「不分別色」——四大、若四大造色。「不分別色相」者，不分別色是可見、聲是可聞；是色若好若醜、若短若長、若常若無常、若苦若樂等。「不分別色性」者，不見色常法，所謂地堅性等。
佛言：若菩薩摩訶薩了了知般若波羅蜜相，不分別一切法，所謂「不分別色」——四大、若四大造色。「不分別色相」者，不分別色是可見、聲是可聞；是色若好若醜、若短若長、若常若無常、若苦若樂等。「不分別色性」者，不見色常法，所謂地堅性等。
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復次，色實性名法性，畢竟空故；是菩薩不分別法性，法性不壞相故。乃至一切種智亦如是。
復次，色實性名法性，畢竟空故；是菩薩不分別法性，法性不壞相故。乃至一切種智亦如是。
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問曰：
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地是堅相，何以言性？
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答曰：
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是相積習成性；譬如人瞋，日習不已，則成惡性。或性相異，如見烟知火，烟是火相，而非火也。或相性不異，如熱是火相，亦是火性。
是相積習成性；譬如人瞋，日習不已，則成惡性。或性相異，如見烟知火，烟是火相，而非火也。或相性不異，如熱是火相，亦是火性。
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此中佛說因緣：「色等諸法不可思議。」不可思議即是畢竟空，諸法實相常清淨。
此中佛說因緣：「色等諸法不可思議。」不可思議即是畢竟空，諸法實相常清淨。
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須菩提言：「菩薩雖日月年歲不久，能如是行，是名久。」
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須菩提聞般若波羅蜜，更得深利益，故白佛言：「世尊！般若波羅蜜甚深，色等甚深故。」色等甚深相，如先說。
須菩提聞般若波羅蜜，更得深利益，故白佛言：「世尊！般若波羅蜜甚深，色等甚深故。」色等甚深相，如先說。
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「世尊！般若波羅蜜是珍寶聚」——「珍寶」者，所謂須陀洹果，能滅三結惡毒故；乃至阿耨多羅三藐三菩提，能滅一切煩惱及習，能滿一切願。是諸果，依諸禪乃至一切種智，因果合說，是名「珍寶聚」。
「世尊！般若波羅蜜是珍寶聚」——「珍寶」者，所謂須陀洹果，能滅三結惡毒故；乃至阿耨多羅三藐三菩提，能滅一切煩惱及習，能滿一切願。是諸果，依諸禪乃至一切種智，因果合說，是名「珍寶聚」。
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「是般若波羅蜜清淨聚，色等諸法清淨故。」色等法中正行不邪，名為「清淨」，無諸過患；乃至畢竟空亦不著，不可思議亦不著，是故名「清淨聚」。
「是般若波羅蜜清淨聚，色等諸法清淨故。」色等法中正行不邪，名為「清淨」，無諸過患；乃至畢竟空亦不著，不可思議亦不著，是故名「清淨聚」。
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爾時，須菩提應作是念：「是般若波羅蜜是珍寶聚，能滿一切眾生願，所謂今世樂、後世樂、涅槃樂、阿耨多羅三藐三菩提樂。愚癡之人而復欲破壞是般若波羅蜜清淨聚。如如意寶珠無有瑕穢，如虛空無有塵垢，般若波羅蜜畢竟清淨聚。而人自起邪見因緣，欲作留難、破壞；譬如人眼翳，見妙珍寶，謂為不淨。」
爾時，須菩提應作是念：「是般若波羅蜜是珍寶聚，能滿一切眾生願，所謂今世樂、後世樂、涅槃樂、阿耨多羅三藐三菩提樂。愚癡之人而復欲破壞是般若波羅蜜清淨聚。如如意寶珠無有瑕穢，如虛空無有塵垢，般若波羅蜜畢竟清淨聚。而人自起邪見因緣，欲作留難、破壞；譬如人眼翳，見妙珍寶，謂為不淨。」
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作是念已。
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【經】
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須菩提言：「世尊！甚可怪！說是般若波羅蜜時，多有留難！」
須菩提言：「世尊！甚可怪！說是般若波羅蜜時，多有留難！」
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佛言：「如是！如是！須菩提！是甚深般若波羅蜜，多有留難。以是事故，善男子、善女人若欲書是般若波羅蜜時，應當疾書；若讀、誦、思惟、說、正憶念、修行時，亦應疾修行。何以故？是甚深般若波羅蜜，若書時，讀、誦、思惟、說、正憶念、修行時，不欲令諸難起故。善男子、善女人若能一月書成，當應勤書；若二月、三月、四月、五月、六月、七月，若一歲書成，亦當勤書；讀、誦、思惟、說、正憶念、修行，若一月得成就乃至一歲得成就，應當勤成就。何以故？須菩提！是珍寶中多有難起故。」
佛言：「如是！如是！須菩提！是甚深般若波羅蜜，多有留難。以是事故，善男子、善女人若欲書是般若波羅蜜時，應當疾書；若讀、誦、思惟、說、正憶念、修行時，亦應疾修行。何以故？是甚深般若波羅蜜，若書時，讀、誦、思惟、說、正憶念、修行時，不欲令諸難起故。善男子、善女人若能一月書成，當應勤書；若二月、三月、四月、五月、六月、七月，若一歲書成，亦當勤書；讀、誦、思惟、說、正憶念、修行，若一月得成就乃至一歲得成就，應當勤成就。何以故？須菩提！是珍寶中多有難起故。」
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須菩提言：「世尊！是甚深般若波羅蜜中惡魔喜作留難故，不得令書，不得令讀、誦、思惟、說、正憶念、修行。」
須菩提言：「世尊！是甚深般若波羅蜜中惡魔喜作留難故，不得令書，不得令讀、誦、思惟、說、正憶念、修行。」
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佛告須菩提：「惡魔雖欲留難是深般若波羅蜜令不得書、讀、誦、思惟、說、正憶念、修行，亦不能破壞是菩薩摩訶薩書般若波羅蜜乃至修行。」
佛告須菩提：「惡魔雖欲留難是深般若波羅蜜令不得書、讀、誦、思惟、說、正憶念、修行，亦不能破壞是菩薩摩訶薩書般若波羅蜜乃至修行。」
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爾時，舍利弗白佛言：「世尊！誰力故，令惡魔不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行？」
爾時，舍利弗白佛言：「世尊！誰力故，令惡魔不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行？」
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佛言：「是佛力故，惡魔不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行。舍利弗！亦是十方世界現在諸佛力故，是諸佛擁護念是菩薩故，令魔不能留難菩薩摩訶薩令不書成般若波羅蜜乃至修行。何以故？十方世界中，現在無量無邊阿僧祇諸佛，擁護念是菩薩書深般若波羅蜜乃至修行；法應爾，無能作留難！舍利弗！善男子、善女人應當作是念：『我書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是十方諸佛力。』」
佛言：「是佛力故，惡魔不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行。舍利弗！亦是十方世界現在諸佛力故，是諸佛擁護念是菩薩故，令魔不能留難菩薩摩訶薩令不書成般若波羅蜜乃至修行。何以故？十方世界中，現在無量無邊阿僧祇諸佛，擁護念是菩薩書深般若波羅蜜乃至修行；法應爾，無能作留難！舍利弗！善男子、善女人應當作是念：『我書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是十方諸佛力。』」
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舍利弗言：「世尊！若有善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是佛力故，當知是人是諸佛所護。」
舍利弗言：「世尊！若有善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是佛力故，當知是人是諸佛所護。」
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佛言：「如是！如是！舍利弗！當知若有善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是佛力故，當知亦是諸佛所護。」
佛言：「如是！如是！舍利弗！當知若有善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是佛力故，當知亦是諸佛所護。」
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舍利弗言：「世尊！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人書深般若波羅蜜乃至修行時。」
舍利弗言：「世尊！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人書深般若波羅蜜乃至修行時。」
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佛言：「如是！如是！舍利弗！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人書深般若波羅蜜乃至修行時。舍利弗！是中求菩薩道善男子、善女人若書是深般若波羅蜜，受持、讀、誦、正憶念、如說修行，當知是人近阿耨多羅三藐三菩提不久。舍利弗！善男子、善女人書是深般若波羅蜜，受持、讀、誦乃至正憶念，是人於深般若波羅蜜多信解相，亦供養、恭敬、尊重、讚歎是深般若波羅蜜，華香、瓔珞乃至幡蓋供養。舍利弗！諸佛皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人。
佛言：「如是！如是！舍利弗！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人書深般若波羅蜜乃至修行時。舍利弗！是中求菩薩道善男子、善女人若書是深般若波羅蜜，受持、讀、誦、正憶念、如說修行，當知是人近阿耨多羅三藐三菩提不久。舍利弗！善男子、善女人書是深般若波羅蜜，受持、讀、誦乃至正憶念，是人於深般若波羅蜜多信解相，亦供養、恭敬、尊重、讚歎是深般若波羅蜜，華香、瓔珞乃至幡蓋供養。舍利弗！諸佛皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人。
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「是善男子、善女人供養功德，當得大利益、大果報。舍利弗！是善男子、善女人以是供養功德因緣故，終不墮惡道中，乃至阿鞞跋致地，終不遠離諸佛。舍利弗！是善男子、善女人以是善根因緣故，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不遠離六波羅蜜，終不遠離內空乃至無法有法空，終不遠離四念處乃至八聖道分，終不遠離佛十力乃至阿耨多羅三藐三菩提。」
「是善男子、善女人供養功德，當得大利益、大果報。舍利弗！是善男子、善女人以是供養功德因緣故，終不墮惡道中，乃至阿鞞跋致地，終不遠離諸佛。舍利弗！是善男子、善女人以是善根因緣故，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不遠離六波羅蜜，終不遠離內空乃至無法有法空，終不遠離四念處乃至八聖道分，終不遠離佛十力乃至阿耨多羅三藐三菩提。」
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【論】
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釋曰：
釋曰：
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留難者，魔事等壞般若波羅蜜因緣。
留難者，魔事等壞般若波羅蜜因緣。
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佛可須菩提所說：「若善男子、善女人欲書是般若波羅蜜，當疾疾書；乃至正憶念、如說行時，疾修行。」所以疾者，是有為法不可信，多有留難起。
佛可須菩提所說：「若善男子、善女人欲書是般若波羅蜜，當疾疾書；乃至正憶念、如說行時，疾修行。」所以疾者，是有為法不可信，多有留難起。
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是般若波羅蜜部黨經卷有多、有少，有上、中、下——光讚、放光、道行。有書寫者，書有遲、疾，有一心勤書者、有懈墮不精勤者；人身無常，有為法不可信。釋迦文佛出惡世故，多有留難，是故說：「若可一月書竟，當勤書成，莫有中廢，畏有留難故；乃至一歲。如書，乃至修行亦如是。」隨人根利鈍，得有遲疾。
是般若波羅蜜部黨經卷有多、有少，有上、中、下——光讚、放光、道行。有書寫者，書有遲、疾，有一心勤書者、有懈墮不精勤者；人身無常，有為法不可信。釋迦文佛出惡世故，多有留難，是故說：「若可一月書竟，當勤書成，莫有中廢，畏有留難故；乃至一歲。如書，乃至修行亦如是。」隨人根利鈍，得有遲疾。
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此中佛更說因緣：「世間以珍寶故，多有賊出；般若即是大珍寶故，多有留難。」
此中佛更說因緣：「世間以珍寶故，多有賊出；般若即是大珍寶故，多有留難。」
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留難者，雖有疾病、飢餓等，但以魔事大故，說言魔事。若魔、若魔民、惡鬼作惡因緣，入人身中，嬈亂人身心，破書般若；或令書人疲厭，或令國土事起，或書人不得供養，如是等。
留難者，雖有疾病、飢餓等，但以魔事大故，說言魔事。若魔、若魔民、惡鬼作惡因緣，入人身中，嬈亂人身心，破書般若；或令書人疲厭，或令國土事起，或書人不得供養，如是等。
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讀誦時，師徒不和合。
讀誦時，師徒不和合。
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大眾中說時，或有人來說法師過罪；或言：「不能如說行，何足聽受？」或言：「雖能持戒，而復鈍根，不解深義，聽其所說，了無所益。」或說：「般若波羅蜜空無所有，滅一切法，無可行處；譬如裸人，自言：『我著天衣。』」如是等留難，令不得說。不正憶念者，魔作好身，若善知識身，或作所敬信沙門形，為說：「般若波羅蜜空無所有，雖有罪福名而無道理。」或說：「般若波羅蜜空，可即取涅槃。」如是等，破修佛道正憶念事。
大眾中說時，或有人來說法師過罪；或言：「不能如說行，何足聽受？」或言：「雖能持戒，而復鈍根，不解深義，聽其所說，了無所益。」或說：「般若波羅蜜空無所有，滅一切法，無可行處；譬如裸人，自言：『我著天衣。』」如是等留難，令不得說。不正憶念者，魔作好身，若善知識身，或作所敬信沙門形，為說：「般若波羅蜜空無所有，雖有罪福名而無道理。」或說：「般若波羅蜜空，可即取涅槃。」如是等，破修佛道正憶念事。
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新發意菩薩聞是事，心大驚怖：「我等生死身，魔是欲界主，威勢甚大，我等云何行般若波羅蜜，得無上道？」是故佛說：「惡魔雖欲留難，亦不能破壞。」何以故？大能破小故。如離欲人常勝貪欲者，慈悲人常勝瞋恚者，智人常勝無智者。般若波羅蜜是真智慧，其力甚大；魔事虛誑。是菩薩雖未得具足般若波羅蜜，得其氣分故，魔不能壞。
新發意菩薩聞是事，心大驚怖：「我等生死身，魔是欲界主，威勢甚大，我等云何行般若波羅蜜，得無上道？」是故佛說：「惡魔雖欲留難，亦不能破壞。」何以故？大能破小故。如離欲人常勝貪欲者，慈悲人常勝瞋恚者，智人常勝無智者。般若波羅蜜是真智慧，其力甚大；魔事虛誑。是菩薩雖未得具足般若波羅蜜，得其氣分故，魔不能壞。
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是事因緣故，舍利弗白佛：「誰力故魔不能破？」
是事因緣故，舍利弗白佛：「誰力故魔不能破？」
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佛答：「佛力故。」如惡人中魔為大，善人中佛為大；縛人中魔為大，解人中佛為大；留難人中魔為大，通達人中佛為大。初說「佛力」者，釋迦文佛；後說「十方現在佛」，是餘佛：阿閦、阿彌陀等。如惡賊，餘惡相助；諸佛法亦如是，常為一切眾生故，有發意者，便為作護。所以者何？般若波羅蜜是十方諸佛母，人欲沮壞，不得不護。應當知其有書、讀乃至正憶念者，皆是十方佛力，是諸留難力大故。
佛答：「佛力故。」如惡人中魔為大，善人中佛為大；縛人中魔為大，解人中佛為大；留難人中魔為大，通達人中佛為大。初說「佛力」者，釋迦文佛；後說「十方現在佛」，是餘佛：阿閦、阿彌陀等。如惡賊，餘惡相助；諸佛法亦如是，常為一切眾生故，有發意者，便為作護。所以者何？般若波羅蜜是十方諸佛母，人欲沮壞，不得不護。應當知其有書、讀乃至正憶念者，皆是十方佛力，是諸留難力大故。
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舍利弗言：「若有書持乃至修行，皆是諸佛所護。」佛可其言。
舍利弗言：「若有書持乃至修行，皆是諸佛所護。」佛可其言。
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舍利弗復說：「世尊！書、持等善男子、善女人，十方現在諸佛皆以佛眼見知念耶？」
舍利弗復說：「世尊！書、持等善男子、善女人，十方現在諸佛皆以佛眼見知念耶？」
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佛可言：「如是！」先惡魔來欲破壞，佛及十方諸佛守護，不令沮壞；今以佛眼見是善男子、善女人，知是人功德難有，未破魔網而能行是般若波羅蜜大事；是故十方佛以佛眼見知念是人。
佛可言：「如是！」先惡魔來欲破壞，佛及十方諸佛守護，不令沮壞；今以佛眼見是善男子、善女人，知是人功德難有，未破魔網而能行是般若波羅蜜大事；是故十方佛以佛眼見知念是人。
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問曰：
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為以天眼見？以佛眼見？若以天眼見，云何此中說佛眼？若以佛眼見，眾生虛誑，云何以佛眼見？
為以天眼見？以佛眼見？若以天眼見，云何此中說佛眼？若以佛眼見，眾生虛誑，云何以佛眼見？
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答曰：
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天眼有二種：一者、佛眼所攝，二者、不攝。佛眼所不攝者，見現在眾生，有限有量；佛眼所攝者，見三世眾生，無限無量。法眼入佛眼中，但見諸法，不見眾生；慧眼入佛眼中，不見法，但見畢竟空。
天眼有二種：一者、佛眼所攝，二者、不攝。佛眼所不攝者，見現在眾生，有限有量；佛眼所攝者，見三世眾生，無限無量。法眼入佛眼中，但見諸法，不見眾生；慧眼入佛眼中，不見法，但見畢竟空。
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問曰：
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佛眼所攝天眼，為實？為虛妄？若虛妄，佛不應以虛妄見！若實者，眾生空，現在眾生尚不實，何況未來、過去？
佛眼所攝天眼，為實？為虛妄？若虛妄，佛不應以虛妄見！若實者，眾生空，現在眾生尚不實，何況未來、過去？
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答曰：
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佛眼所攝皆是實。眾生於涅槃是虛妄，非於世界所見是虛妄；若人於眾生取定相故，說言虛妄，非為世諦故說虛妄。以是故，佛眼所攝天眼見眾生。
佛眼所攝皆是實。眾生於涅槃是虛妄，非於世界所見是虛妄；若人於眾生取定相故，說言虛妄，非為世諦故說虛妄。以是故，佛眼所攝天眼見眾生。
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問曰：
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若爾者，何以不以佛眼所攝慧眼見眾生？
若爾者，何以不以佛眼所攝慧眼見眾生？
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答曰：
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慧眼無相利故。慧眼常以空、無相、無作共相應，不中觀眾生。何以故？五眾和合，假名眾生。譬如小兒，可以小杖鞭之，不可與大杖。此中讚菩薩行般若波羅蜜，為世諦故說，非第一義諦。
慧眼無相利故。慧眼常以空、無相、無作共相應，不中觀眾生。何以故？五眾和合，假名眾生。譬如小兒，可以小杖鞭之，不可與大杖。此中讚菩薩行般若波羅蜜，為世諦故說，非第一義諦。
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問曰：
問曰：
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未來世未有，念知尚難，何況眼見？
未來世未有，念知尚難，何況眼見？
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答曰：
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如過去法，雖滅、無所有，而心心數法中念力故，能憶過去事，盡其宿命；聖人亦如是，有聖智力，雖未起而能知、能見。
如過去法，雖滅、無所有，而心心數法中念力故，能憶過去事，盡其宿命；聖人亦如是，有聖智力，雖未起而能知、能見。
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復次，是般若中，三世無分別，未來、過去、現在不異。若見現在，過去、未來亦應見；若不見過去、未來，亦應不見現在。
復次，是般若中，三世無分別，未來、過去、現在不異。若見現在，過去、未來亦應見；若不見過去、未來，亦應不見現在。
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北方末法眾生漏結未盡，是罪惡人，佛何以故見知念？
北方末法眾生漏結未盡，是罪惡人，佛何以故見知念？
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佛大悲相，愛徹骨髓；是菩薩能發無上道心，為眾生故。佛觀是法末後熾盛，我涅槃後，是人佐助佛法故，是以念知。
佛大悲相，愛徹骨髓；是菩薩能發無上道心，為眾生故。佛觀是法末後熾盛，我涅槃後，是人佐助佛法故，是以念知。
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復次，北方末後人生於邊地惡世，三毒熾盛，刀兵劫中，賢聖希少；是人自不知諸罪福業因緣，但從人聞、若讀經，便能信樂、供養，疾近無上道不久，是事為難！若佛在世，作阿鞞跋致，信行般若波羅蜜，不足為難。如是等種種無量因緣故，佛應見念知。
復次，北方末後人生於邊地惡世，三毒熾盛，刀兵劫中，賢聖希少；是人自不知諸罪福業因緣，但從人聞、若讀經，便能信樂、供養，疾近無上道不久，是事為難！若佛在世，作阿鞞跋致，信行般若波羅蜜，不足為難。如是等種種無量因緣故，佛應見念知。
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是人信解相大，故能供養般若波羅蜜。供養具華香等，如先說。是供養故，得大果報；如毀呰者，受大苦惱。
是人信解相大，故能供養般若波羅蜜。供養具華香等，如先說。是供養故，得大果報；如毀呰者，受大苦惱。
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大果報者，如須陀洹，終不墮三惡道。是菩薩一心信解、供養般若波羅蜜，亦如是愛念諸佛故，常行念佛三昧故，終不離諸佛；乃至到阿鞞跋致地，教化眾生，離諸佛無咎。如小兒不離其母，恐墮諸難故。常深愛念善法故，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離六波羅蜜等。得如是等今世、後世大果報。
大果報者，如須陀洹，終不墮三惡道。是菩薩一心信解、供養般若波羅蜜，亦如是愛念諸佛故，常行念佛三昧故，終不離諸佛；乃至到阿鞞跋致地，教化眾生，離諸佛無咎。如小兒不離其母，恐墮諸難故。常深愛念善法故，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離六波羅蜜等。得如是等今世、後世大果報。
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【經】
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「舍利弗！是深般若波羅蜜，佛般涅槃後，當至南方國土，是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷當書是深般若波羅蜜，當受持、讀、誦、思惟、說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上、人中樂；增益六波羅蜜，供養、恭敬、尊重、讚歎諸佛；漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。
「舍利弗！是深般若波羅蜜，佛般涅槃後，當至南方國土，是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷當書是深般若波羅蜜，當受持、讀、誦、思惟、說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上、人中樂；增益六波羅蜜，供養、恭敬、尊重、讚歎諸佛；漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。
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「舍利弗！是深般若波羅蜜，從南方當轉至西方所在處，是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷當書是深般若波羅蜜，當受持、讀、誦、思惟、說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上、人中樂；增益六波羅蜜，供養、恭敬、尊重、讚歎諸佛；漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。
「舍利弗！是深般若波羅蜜，從南方當轉至西方所在處，是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷當書是深般若波羅蜜，當受持、讀、誦、思惟、說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上、人中樂；增益六波羅蜜，供養、恭敬、尊重、讚歎諸佛；漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。
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「舍利弗！是深般若波羅蜜，從西方當轉至北方所在處，是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷當書是深般若波羅蜜，當受持、讀、誦、思惟、說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上、人中樂；增益六波羅蜜，供養、恭敬、尊重、讚歎諸佛；漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波羅蜜，是時北方當作佛事。何以故？舍利弗！我法盛時，無有滅相。舍利弗！我已念是善男子、善女人受持是深般若波羅蜜乃至修行；亦念是善男子、善女人能書是般若波羅蜜，恭敬、供養、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋。舍利弗！是善男子、善女人以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上、人中樂；增益六波羅蜜，供養、恭敬、尊重、讚歎諸佛；漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。何以故？舍利弗！我以佛眼見是人，我亦稱譽、讚歎；十方世界中無量無邊阿僧祇諸佛亦以佛眼見是人，亦稱譽、讚歎。」
「舍利弗！是深般若波羅蜜，從西方當轉至北方所在處，是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷當書是深般若波羅蜜，當受持、讀、誦、思惟、說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上、人中樂；增益六波羅蜜，供養、恭敬、尊重、讚歎諸佛；漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波羅蜜，是時北方當作佛事。何以故？舍利弗！我法盛時，無有滅相。舍利弗！我已念是善男子、善女人受持是深般若波羅蜜乃至修行；亦念是善男子、善女人能書是般若波羅蜜，恭敬、供養、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋。舍利弗！是善男子、善女人以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上、人中樂；增益六波羅蜜，供養、恭敬、尊重、讚歎諸佛；漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。何以故？舍利弗！我以佛眼見是人，我亦稱譽、讚歎；十方世界中無量無邊阿僧祇諸佛亦以佛眼見是人，亦稱譽、讚歎。」
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舍利弗白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜後時當在北方廣行耶？」
舍利弗白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜後時當在北方廣行耶？」
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佛言：「如是！如是！舍利弗！是深般若波羅蜜後時在北方當廣行。舍利弗！後時於北方，是善男子、善女人若聞是深般若波羅蜜，若書、受持、讀、誦、思惟、說、正憶念、如說修行，當知是善男子、善女人久發大乘心、多供養諸佛、種諸善根、久與善知識相隨。」
佛言：「如是！如是！舍利弗！是深般若波羅蜜後時在北方當廣行。舍利弗！後時於北方，是善男子、善女人若聞是深般若波羅蜜，若書、受持、讀、誦、思惟、說、正憶念、如說修行，當知是善男子、善女人久發大乘心、多供養諸佛、種諸善根、久與善知識相隨。」
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舍利弗白佛言：「世尊！後時北方當有幾所善男子、善女人求佛道，書深般若波羅蜜乃至如說修行？」
舍利弗白佛言：「世尊！後時北方當有幾所善男子、善女人求佛道，書深般若波羅蜜乃至如說修行？」
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佛告舍利弗：「後時北方雖多有求佛道善男子、善女人，少有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜不沒、不驚、不怖、不畏。何以故？是人多親近供養諸佛、多諮問諸佛，是人必能具足般若波羅蜜、禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，具足四念處，乃至具足十八不共法。舍利弗！是善男子、善女人善根純厚故，能多利益眾生，為阿耨多羅三藐三菩提。何以故？我今為是善男子、善女人說應薩婆若法，過去諸佛亦為是善男子、善女人說應薩婆若法。以是因緣故，是人後生時續得阿耨多羅三藐三菩提心，亦為他人說阿耨多羅三藐三菩提法。是善男子、善女人皆一心和合，魔、若魔民不能沮壞阿耨多羅三藐三菩提心，何況惡行人毀呰行深般若波羅蜜者能壞其阿耨多羅三藐三菩提心！舍利弗！是求菩薩道諸善男子、善女人，聞是深般若波羅蜜，大得法喜、法樂，亦立多人於善根，為阿耨多羅三藐三菩提。」
佛告舍利弗：「後時北方雖多有求佛道善男子、善女人，少有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜不沒、不驚、不怖、不畏。何以故？是人多親近供養諸佛、多諮問諸佛，是人必能具足般若波羅蜜、禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，具足四念處，乃至具足十八不共法。舍利弗！是善男子、善女人善根純厚故，能多利益眾生，為阿耨多羅三藐三菩提。何以故？我今為是善男子、善女人說應薩婆若法，過去諸佛亦為是善男子、善女人說應薩婆若法。以是因緣故，是人後生時續得阿耨多羅三藐三菩提心，亦為他人說阿耨多羅三藐三菩提法。是善男子、善女人皆一心和合，魔、若魔民不能沮壞阿耨多羅三藐三菩提心，何況惡行人毀呰行深般若波羅蜜者能壞其阿耨多羅三藐三菩提心！舍利弗！是求菩薩道諸善男子、善女人，聞是深般若波羅蜜，大得法喜、法樂，亦立多人於善根，為阿耨多羅三藐三菩提。」
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【論】
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釋曰：
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「是深般若波羅蜜，佛滅度後，當至南方國土」者，佛出東方，於中說般若波羅蜜，破魔及魔民、外道，度無量眾生，然後於拘夷那竭雙樹下滅度；後般若波羅蜜，從東方至南方。如日月、五星、二十八宿，常從東方至南方，從南方至西方，從西方至北方，圍繞須彌山。又如供養常法右繞，遍度閻浮提人。以是因緣故，從東方至南方，從南方至西方。
「是深般若波羅蜜，佛滅度後，當至南方國土」者，佛出東方，於中說般若波羅蜜，破魔及魔民、外道，度無量眾生，然後於拘夷那竭雙樹下滅度；後般若波羅蜜，從東方至南方。如日月、五星、二十八宿，常從東方至南方，從南方至西方，從西方至北方，圍繞須彌山。又如供養常法右繞，遍度閻浮提人。以是因緣故，從東方至南方，從南方至西方。
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如佛無著心故，不定一處；般若波羅蜜亦如是，不定住一處。從西方至北方，二方眾生，好供養、書、讀乃至修行，華香乃至幡蓋，受大果報，如經中說。後展轉至北方。此中供養所得果報，如上所說。
如佛無著心故，不定一處；般若波羅蜜亦如是，不定住一處。從西方至北方，二方眾生，好供養、書、讀乃至修行，華香乃至幡蓋，受大果報，如經中說。後展轉至北方。此中供養所得果報，如上所說。
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「舍利弗！是般若波羅蜜，北方當作佛事。」是中說因緣：「佛在時，能斷眾疑，佛法興盛，不畏法滅；佛滅後，過五百歲，正法漸滅，是時佛事轉難。是時，利根者，讀、誦、正憶念，亦華香供養；鈍根者，書寫、華香等供養。」是二種人久久皆當得度，是故說「當作佛事」。
「舍利弗！是般若波羅蜜，北方當作佛事。」是中說因緣：「佛在時，能斷眾疑，佛法興盛，不畏法滅；佛滅後，過五百歲，正法漸滅，是時佛事轉難。是時，利根者，讀、誦、正憶念，亦華香供養；鈍根者，書寫、華香等供養。」是二種人久久皆當得度，是故說「當作佛事」。
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佛言：「是善男子、善女人，我及十方諸佛皆以佛眼見，念知、讚歎。」
佛言：「是善男子、善女人，我及十方諸佛皆以佛眼見，念知、讚歎。」
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舍利弗白佛言：「是深般若在北方廣行耶？」
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廣行者，於閻浮提北方廣大故。又北方地有雪山，雪山冷故，藥草能殺諸毒；所食米穀，三毒不能大發；三毒不能大發故，眾生柔軟，信等五根皆得勢力。如是等因緣，北方多行般若波羅蜜。是人聞是深般若波羅蜜，書、持乃至正憶念、如說行，當知是人久發大乘意、多供養佛、種善根、與善知識相隨，是故能於惡世書、持、信受乃至如說修行。
廣行者，於閻浮提北方廣大故。又北方地有雪山，雪山冷故，藥草能殺諸毒；所食米穀，三毒不能大發；三毒不能大發故，眾生柔軟，信等五根皆得勢力。如是等因緣，北方多行般若波羅蜜。是人聞是深般若波羅蜜，書、持乃至正憶念、如說行，當知是人久發大乘意、多供養佛、種善根、與善知識相隨，是故能於惡世書、持、信受乃至如說修行。
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舍利弗問：「北方有幾許人聞是深般若波羅蜜，能書、讀、誦乃至如說修行？」
舍利弗問：「北方有幾許人聞是深般若波羅蜜，能書、讀、誦乃至如說修行？」
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佛答：「是深般若波羅蜜，難知、難行，雖多有人發無上道心得名菩薩，少有人聞是般若波羅蜜心通達、不驚、不沒。」
佛答：「是深般若波羅蜜，難知、難行，雖多有人發無上道心得名菩薩，少有人聞是般若波羅蜜心通達、不驚、不沒。」
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心通達、不驚、不怖相，佛此中自說：「是人多親近諸佛」——「親近諸佛」者，於無量世常見諸佛，恭敬供養。「問難」者，直問其事，疑心不解，重種種問，名為「難」；是人世世從諸佛問難般若波羅蜜事。是人功德果報雖未成，當知是人具足六波羅蜜、三十七品，乃至十八不共法具足。
心通達、不驚、不怖相，佛此中自說：「是人多親近諸佛」——「親近諸佛」者，於無量世常見諸佛，恭敬供養。「問難」者，直問其事，疑心不解，重種種問，名為「難」；是人世世從諸佛問難般若波羅蜜事。是人功德果報雖未成，當知是人具足六波羅蜜、三十七品，乃至十八不共法具足。
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是福德淳熟故，多利益眾生，所謂檀波羅蜜、尸羅波羅蜜因緣故，生於富貴家，自行布施，教人布施。羼提波羅蜜、禪波羅蜜因緣故，令無量眾生出家、受戒、發阿耨多羅三藐三菩提心。
是福德淳熟故，多利益眾生，所謂檀波羅蜜、尸羅波羅蜜因緣故，生於富貴家，自行布施，教人布施。羼提波羅蜜、禪波羅蜜因緣故，令無量眾生出家、受戒、發阿耨多羅三藐三菩提心。
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此中佛說因緣：「是人從我及過去諸佛聞應薩婆若大乘法，是故後生不失是心；是人亦教化他人，說如是事。」如然一燈，展轉皆然。
此中佛說因緣：「是人從我及過去諸佛聞應薩婆若大乘法，是故後生不失是心；是人亦教化他人，說如是事。」如然一燈，展轉皆然。
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是人諸煩惱薄，無慳貪、嫉妬、瞋恚故，不相讒謗，常一心和合；是故魔、若魔民不能沮壞。若人少有錯故，魔得其便；如人有瘡受毒。魔是欲界主，尚不能沮壞，何況惡行人！或有人惡行而非惡，如未離欲聖人；以是故說：「惡行人毀呰般若波羅蜜，即毀壞菩薩。」
是人諸煩惱薄，無慳貪、嫉妬、瞋恚故，不相讒謗，常一心和合；是故魔、若魔民不能沮壞。若人少有錯故，魔得其便；如人有瘡受毒。魔是欲界主，尚不能沮壞，何況惡行人！或有人惡行而非惡，如未離欲聖人；以是故說：「惡行人毀呰般若波羅蜜，即毀壞菩薩。」
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復次，諸善男子、善女人無量世來愛佛法、深著實法，信力、慧力多故，聞深般若波羅蜜、得大慈大悲心故，隨眾生力，令入深般若波羅蜜、若令得般若因緣——所謂布施、持戒等諸善根。「為阿耨多羅三藐三菩提故」者，是善男子、善女人求無上道故，教他令住諸善根、福德。
復次，諸善男子、善女人無量世來愛佛法、深著實法，信力、慧力多故，聞深般若波羅蜜、得大慈大悲心故，隨眾生力，令入深般若波羅蜜、若令得般若因緣——所謂布施、持戒等諸善根。「為阿耨多羅三藐三菩提故」者，是善男子、善女人求無上道故，教他令住諸善根、福德。
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【經】
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「是善男子、善女人，於我前立誓願：『我行菩薩道時，當度無數百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，示、教、利、喜，乃至阿鞞跋致地受記。』我知其心，我亦隨喜。是善男子、善女人亦於過去諸佛前立誓願：『我行菩薩道時，當度無數百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，示、教、利、喜，乃至阿鞞跋致地受記。』諸過去佛亦知其心而隨喜。
「是善男子、善女人，於我前立誓願：『我行菩薩道時，當度無數百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，示、教、利、喜，乃至阿鞞跋致地受記。』我知其心，我亦隨喜。是善男子、善女人亦於過去諸佛前立誓願：『我行菩薩道時，當度無數百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，示、教、利、喜，乃至阿鞞跋致地受記。』諸過去佛亦知其心而隨喜。
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「舍利弗！是諸善男子、善女人所為心大，所受色、聲、香、味、觸、法亦大，亦能大施；能大施已，種大善根；種大善根已，得大果報。為攝眾生故受身，能於眾生中捨內外所有物。以是善根因緣故，發願欲生他方世界現在諸佛說深般若波羅蜜處；於諸佛前聞是深般若波羅蜜已，亦於彼示、教、利、喜百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。」
「舍利弗！是諸善男子、善女人所為心大，所受色、聲、香、味、觸、法亦大，亦能大施；能大施已，種大善根；種大善根已，得大果報。為攝眾生故受身，能於眾生中捨內外所有物。以是善根因緣故，發願欲生他方世界現在諸佛說深般若波羅蜜處；於諸佛前聞是深般若波羅蜜已，亦於彼示、教、利、喜百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。」
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舍利弗白佛言：「希有！世尊！佛於過去、未來、現在法無法不知，無法知相不知，眾生之行無事不知。今佛悉知過去諸佛及菩薩、聲聞，亦知今現在十方諸佛世界菩薩及聲聞，亦知未來諸佛及菩薩、聲聞。世尊！未來世有善男子、善女人勤求六波羅蜜，受持、讀、誦乃至修行，有得、有不得？」
舍利弗白佛言：「希有！世尊！佛於過去、未來、現在法無法不知，無法知相不知，眾生之行無事不知。今佛悉知過去諸佛及菩薩、聲聞，亦知今現在十方諸佛世界菩薩及聲聞，亦知未來諸佛及菩薩、聲聞。世尊！未來世有善男子、善女人勤求六波羅蜜，受持、讀、誦乃至修行，有得、有不得？」
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佛告舍利弗：「若善男子、善女人一心精進勤求，當得應六波羅蜜諸經。」
佛告舍利弗：「若善男子、善女人一心精進勤求，當得應六波羅蜜諸經。」
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舍利弗白佛言：「善男子、善女人如是勤行，當得是應六波羅蜜深經？」
舍利弗白佛言：「善男子、善女人如是勤行，當得是應六波羅蜜深經？」
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佛語舍利弗：「是善男子、善女人得是應六波羅蜜深經。何以故？善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，與眾生說法，示、教、利、喜，令住六波羅蜜中。以是因緣故，是善男子、善女人後身轉生易得應六波羅蜜深經；得已，如六波羅蜜所說修行，精勤不息，乃至淨佛世界、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提。」
佛語舍利弗：「是善男子、善女人得是應六波羅蜜深經。何以故？善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，與眾生說法，示、教、利、喜，令住六波羅蜜中。以是因緣故，是善男子、善女人後身轉生易得應六波羅蜜深經；得已，如六波羅蜜所說修行，精勤不息，乃至淨佛世界、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提。」
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【論】
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釋曰：
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佛說：「善男子、善女人於我前及過去諸佛前立誓願：『我行菩薩道，當令無量百千萬億眾生發無上道意，示、教、利、喜，令得阿鞞跋致記。』我及過去佛，知是善男子心大，能有所作，故隨喜。」
佛說：「善男子、善女人於我前及過去諸佛前立誓願：『我行菩薩道，當令無量百千萬億眾生發無上道意，示、教、利、喜，令得阿鞞跋致記。』我及過去佛，知是善男子心大，能有所作，故隨喜。」
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善男子、善女人聞佛知其心，則生歡喜，自念過去作誓願事，倍加精進。「大心」者，一切眾生心皆樂緣六塵：有人行雜福德，所謂作福時心生疑悔；是福德果報，雖得富貴，不能好用，亦不能與他；罪業因緣故，諸根闇鈍，不擇好醜。
善男子、善女人聞佛知其心，則生歡喜，自念過去作誓願事，倍加精進。「大心」者，一切眾生心皆樂緣六塵：有人行雜福德，所謂作福時心生疑悔；是福德果報，雖得富貴，不能好用，亦不能與他；罪業因緣故，諸根闇鈍，不擇好醜。
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是善男子未得道時，清淨福德故，得上妙五欲，亦能盡意用，能隨意施與，或施窮乏，或種於福田。若得善知識，聞佛法，著欲心息，憐愍眾生，為阿耨多羅三藐三菩提故，內外所有布施，無所愛惜。若持戒，遍行十善道，具戒律儀，以慈悲心共行。餘善法亦如是，皆以深心自行，及引導他人令行善道。是福德因緣故，不求世樂，天王、人王、富貴處；聞有現在佛處，願往生彼。是菩薩知諸法實相故不樂生；若為眾生，生十方佛前。聞深般若波羅蜜；聞已，於彼開化無量百千眾生，發無上道心。
是善男子未得道時，清淨福德故，得上妙五欲，亦能盡意用，能隨意施與，或施窮乏，或種於福田。若得善知識，聞佛法，著欲心息，憐愍眾生，為阿耨多羅三藐三菩提故，內外所有布施，無所愛惜。若持戒，遍行十善道，具戒律儀，以慈悲心共行。餘善法亦如是，皆以深心自行，及引導他人令行善道。是福德因緣故，不求世樂，天王、人王、富貴處；聞有現在佛處，願往生彼。是菩薩知諸法實相故不樂生；若為眾生，生十方佛前。聞深般若波羅蜜；聞已，於彼開化無量百千眾生，發無上道心。
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舍利弗無一切智，聞說三世菩薩願行事，發希有心，白佛言：「世尊！佛於三世中無法不知；從如、法性、實際無不知者；諸眾生心所行業、果報因緣，無事不知；從十方現在諸佛及過去、未來世佛及世界弟子及所行事，皆悉遍知。佛一切智，其力甚大，不可思議！」
舍利弗無一切智，聞說三世菩薩願行事，發希有心，白佛言：「世尊！佛於三世中無法不知；從如、法性、實際無不知者；諸眾生心所行業、果報因緣，無事不知；從十方現在諸佛及過去、未來世佛及世界弟子及所行事，皆悉遍知。佛一切智，其力甚大，不可思議！」
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舍利弗意謂：「同是出家人，俱求般若波羅蜜，何以故有得、有不得者？」
舍利弗意謂：「同是出家人，俱求般若波羅蜜，何以故有得、有不得者？」
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佛答：「若是菩薩常一心求六波羅蜜，不惜身命，是人內有好心，外諸佛菩薩及諸天所護助故。」
佛答：「若是菩薩常一心求六波羅蜜，不惜身命，是人內有好心，外諸佛菩薩及諸天所護助故。」
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舍利弗意：「雖復精進，佛不在世，魔力復大，是菩薩云何得是般若波羅蜜深經？」是故更問：「得是應六波羅蜜深經？」
舍利弗意：「雖復精進，佛不在世，魔力復大，是菩薩云何得是般若波羅蜜深經？」是故更問：「得是應六波羅蜜深經？」
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佛言：「得。」此中說得因緣，所謂「善男子、善女人為無上道故，為眾生說法，示、教、利、喜，令住六波羅蜜，開佛道。是業果報故，轉身易得應六波羅蜜深經；若得，能疾受持，乃至如所說修行，精進不捨，世世常不離；用六波羅蜜果報故，淨佛世界、成就眾生，乃至無上道。」
佛言：「得。」此中說得因緣，所謂「善男子、善女人為無上道故，為眾生說法，示、教、利、喜，令住六波羅蜜，開佛道。是業果報故，轉身易得應六波羅蜜深經；若得，能疾受持，乃至如所說修行，精進不捨，世世常不離；用六波羅蜜果報故，淨佛世界、成就眾生，乃至無上道。」
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若悋惜法，則常生邊地無佛法處。
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大智度論卷第六十七
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