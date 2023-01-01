大智度論
龍樹菩薩造 後秦 鳩摩羅什譯100卷CBETA T1509大于一万字 159 h
向佛经 GPT 提问
第 66 卷
大智度論釋歎信行品第四十五(卷六十六)
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聖者龍樹造
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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【經】
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爾時釋提桓因作是念：「若善男子、善女人得聞般若波羅蜜經耳者，是人於前世佛作功德，與善知識相隨，何況受持、親近、讀、誦、正憶念、如說行！當知是善男子、善女人多親近諸佛，能得聽、受、如說行、能問、能答；當知是善男子、善女人於前世多供養、親近諸佛故，聞是深般若波羅蜜，不驚、不怖、不畏；當知是人亦於無量億劫行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。」
爾時釋提桓因作是念：「若善男子、善女人得聞般若波羅蜜經耳者，是人於前世佛作功德，與善知識相隨，何況受持、親近、讀、誦、正憶念、如說行！當知是善男子、善女人多親近諸佛，能得聽、受、如說行、能問、能答；當知是善男子、善女人於前世多供養、親近諸佛故，聞是深般若波羅蜜，不驚、不怖、不畏；當知是人亦於無量億劫行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。」
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爾時，舍利弗白佛言：「世尊！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，不驚、不怖、不畏，聞已受持、親近、如說習行，當知是善男子、善女人如阿鞞跋致菩薩摩訶薩。何以故？世尊！是般若波羅蜜甚深！若先世不久行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，終不能信解深般若波羅蜜。世尊！若有善男子、善女人呰毀深般若波羅蜜者，當知是人前世亦呰毀深般若波羅蜜。何以故？是善男子、善女人聞說深般若波羅蜜時，無信無樂，心不清淨，當知是善男子、善女人先世不問不難諸佛及弟子：『云何應行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜？云何應修內空乃至云何應修無法有法空？云何應修四念處乃至云何應修八聖道分？云何應修佛十力乃至云何應修十八不共法？』」
爾時，舍利弗白佛言：「世尊！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，不驚、不怖、不畏，聞已受持、親近、如說習行，當知是善男子、善女人如阿鞞跋致菩薩摩訶薩。何以故？世尊！是般若波羅蜜甚深！若先世不久行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，終不能信解深般若波羅蜜。世尊！若有善男子、善女人呰毀深般若波羅蜜者，當知是人前世亦呰毀深般若波羅蜜。何以故？是善男子、善女人聞說深般若波羅蜜時，無信無樂，心不清淨，當知是善男子、善女人先世不問不難諸佛及弟子：『云何應行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜？云何應修內空乃至云何應修無法有法空？云何應修四念處乃至云何應修八聖道分？云何應修佛十力乃至云何應修十八不共法？』」
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釋提桓因語舍利弗：「是深般若波羅蜜，若有善男子、善女人不久行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，不行內空乃至無法有法空，不行四禪、四無量心、四無色定，不行四念處乃至八聖道分，不行佛十力乃至十八不共法——如是人不信解是深般若波羅蜜，有何可怪！大德舍利弗！我禮般若波羅蜜！禮般若波羅蜜，是禮一切智。」
釋提桓因語舍利弗：「是深般若波羅蜜，若有善男子、善女人不久行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，不行內空乃至無法有法空，不行四禪、四無量心、四無色定，不行四念處乃至八聖道分，不行佛十力乃至十八不共法——如是人不信解是深般若波羅蜜，有何可怪！大德舍利弗！我禮般若波羅蜜！禮般若波羅蜜，是禮一切智。」
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佛告釋提桓因：「如是！如是！憍尸迦！禮般若波羅蜜，是禮一切智。何以故？憍尸迦！諸佛一切智皆從般若波羅蜜生，一切智即是般若波羅蜜。以是故，憍尸迦！善男子、善女人欲住一切智，當住般若波羅蜜。若善男子、善女人欲生道種智，當習行般若波羅蜜；欲斷一切諸結及習，當習行般若波羅蜜。善男子、善女人欲轉法輪，當習行般若波羅蜜。善男子、善女人欲得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，當習行般若波羅蜜；欲得辟支佛道，當習行般若波羅蜜；欲教眾生令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，當習行般若波羅蜜。若善男子、善女人欲教眾生令得阿耨多羅三藐三菩提，若欲總攝比丘僧，當習行般若波羅蜜。」
佛告釋提桓因：「如是！如是！憍尸迦！禮般若波羅蜜，是禮一切智。何以故？憍尸迦！諸佛一切智皆從般若波羅蜜生，一切智即是般若波羅蜜。以是故，憍尸迦！善男子、善女人欲住一切智，當住般若波羅蜜。若善男子、善女人欲生道種智，當習行般若波羅蜜；欲斷一切諸結及習，當習行般若波羅蜜。善男子、善女人欲轉法輪，當習行般若波羅蜜。善男子、善女人欲得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，當習行般若波羅蜜；欲得辟支佛道，當習行般若波羅蜜；欲教眾生令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，當習行般若波羅蜜。若善男子、善女人欲教眾生令得阿耨多羅三藐三菩提，若欲總攝比丘僧，當習行般若波羅蜜。」
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【論】
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釋曰：
釋曰：
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釋提桓因是諸天主，利根、智勝、信佛法故，倍復增益；如火得風，愈更熾盛。聞須菩提以種種因緣讚般若波羅蜜，佛以深理成其所讚。帝釋發希有心，作是念：若善男子、善女人得聞般若經耳者，是人於前世多供養諸佛、作大功德，今世得遇好師、同學等善知識。因先世供養佛、緣今世善知識故，聞般若波羅蜜能信；何況讀、誦、思惟、正憶念、修習禪定、籌量分別義趣、能成辦事者！當知是人從過去諸佛及弟子聞深般若波羅蜜義，信受，不怖、不畏。何以故？是人於無量阿僧祇劫行六波羅蜜等諸功德，是故雖未得阿鞞跋致地，於深法中不疑、不悔。譬如新劈乾毳，隨風東西；濕毳緤緻，則不可動。新發意菩薩亦如是，不久修德、作福淺薄、隨他人語，不能信受般若波羅蜜；若久修福德、不隨他語，則能信受深般若波羅蜜，不驚、不怖。
釋提桓因是諸天主，利根、智勝、信佛法故，倍復增益；如火得風，愈更熾盛。聞須菩提以種種因緣讚般若波羅蜜，佛以深理成其所讚。帝釋發希有心，作是念：若善男子、善女人得聞般若經耳者，是人於前世多供養諸佛、作大功德，今世得遇好師、同學等善知識。因先世供養佛、緣今世善知識故，聞般若波羅蜜能信；何況讀、誦、思惟、正憶念、修習禪定、籌量分別義趣、能成辦事者！當知是人從過去諸佛及弟子聞深般若波羅蜜義，信受，不怖、不畏。何以故？是人於無量阿僧祇劫行六波羅蜜等諸功德，是故雖未得阿鞞跋致地，於深法中不疑、不悔。譬如新劈乾毳，隨風東西；濕毳緤緻，則不可動。新發意菩薩亦如是，不久修德、作福淺薄、隨他人語，不能信受般若波羅蜜；若久修福德、不隨他語，則能信受深般若波羅蜜，不驚、不怖。
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帝釋思惟念般若波羅蜜有無量功德時，舍利弗知帝釋所念，而白佛言：「世尊！善男子、善女人雖未入菩薩位，能信受深般若波羅蜜，不驚、不怖，如說修行，是人大福德、智慧、信力故，當知如阿鞞跋致無異。」
帝釋思惟念般若波羅蜜有無量功德時，舍利弗知帝釋所念，而白佛言：「世尊！善男子、善女人雖未入菩薩位，能信受深般若波羅蜜，不驚、不怖，如說修行，是人大福德、智慧、信力故，當知如阿鞞跋致無異。」
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此中佛自說因緣：般若波羅蜜甚深！無相可取、可信、可受；若能信受，是為希有！如人空中種殖，是為甚難！一切凡夫得勝法，則捨本事；如得禪定樂，捨五欲樂，乃至依有頂處，捨無所有處功德；不能無所依止而有所捨。如尺蠖尋條，安前足，進後足，盡樹端，更無所依止，還歸本處。是菩薩未得道，於般若波羅蜜無所依止，而能修福德、捨五欲，是事希有！是中說因緣：「是人先世信受，久行六波羅蜜，大集諸福德。」
此中佛自說因緣：般若波羅蜜甚深！無相可取、可信、可受；若能信受，是為希有！如人空中種殖，是為甚難！一切凡夫得勝法，則捨本事；如得禪定樂，捨五欲樂，乃至依有頂處，捨無所有處功德；不能無所依止而有所捨。如尺蠖尋條，安前足，進後足，盡樹端，更無所依止，還歸本處。是菩薩未得道，於般若波羅蜜無所依止，而能修福德、捨五欲，是事希有！是中說因緣：「是人先世信受，久行六波羅蜜，大集諸福德。」
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與信相違，則毀呰般若波羅蜜。如厚福德者，從久積集；不信毀呰者，亦從久習。
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問曰：
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若先世毀呰誹謗，應墮地獄，何緣復得聞般若？
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答曰：
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有人言：是人墮地獄罪畢，還來毀呰，不說次後身。
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有人言：作業積集厚重，則能與果報；是人前世雖不信，而積業未厚，則未得果報；以餘福德故生人中，續復不信。
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復次，有人言：五逆罪，次後身必受；餘罪不爾，或次後身、或久後身。
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爾時，帝釋語舍利弗：「是般若波羅蜜，畢竟空、無所有故甚深。菩薩不久行功德，則著心堅固、信力微弱，不信般若波羅蜜乃至一切智，何足怪？」
爾時，帝釋語舍利弗：「是般若波羅蜜，畢竟空、無所有故甚深。菩薩不久行功德，則著心堅固、信力微弱，不信般若波羅蜜乃至一切智，何足怪？」
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帝釋思惟籌量：「信般若波羅蜜福德無量，不信者得罪深重。」深愛敬般若波羅蜜故，發是言：「我當禮是般若！何以故？禮般若波羅蜜，則為禮一切智；禮一切智者，則禮三世十方諸佛。」
帝釋思惟籌量：「信般若波羅蜜福德無量，不信者得罪深重。」深愛敬般若波羅蜜故，發是言：「我當禮是般若！何以故？禮般若波羅蜜，則為禮一切智；禮一切智者，則禮三世十方諸佛。」
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爾時，佛可其言，復說讚般若波羅蜜因緣，所謂諸佛一切智慧皆從般若中生，是故言：「若有菩薩欲住一切智中乃至總攝比丘僧，當習行般若波羅蜜。」
爾時，佛可其言，復說讚般若波羅蜜因緣，所謂諸佛一切智慧皆從般若中生，是故言：「若有菩薩欲住一切智中乃至總攝比丘僧，當習行般若波羅蜜。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜時，云何名住般若波羅蜜、禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜？云何住內空乃至無法有法空？云何住四禪、四無量心、四無色定、五神通？云何住四念處乃至八聖道分？云何住佛十力乃至十八不共法？世尊！菩薩摩訶薩云何習行般若波羅蜜乃至檀波羅蜜、內空乃至十八不共法？」
釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜時，云何名住般若波羅蜜、禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜？云何住內空乃至無法有法空？云何住四禪、四無量心、四無色定、五神通？云何住四念處乃至八聖道分？云何住佛十力乃至十八不共法？世尊！菩薩摩訶薩云何習行般若波羅蜜乃至檀波羅蜜、內空乃至十八不共法？」
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佛語釋提桓因：「善哉！善哉！憍尸迦！汝能樂問是事，皆是佛神力！憍尸迦！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若不住色中，為習行般若波羅蜜；若不住受、想、行、識中，為習行般若波羅蜜。眼、耳、鼻、舌、身、意，色、聲、香、味、觸、法，眼界乃至意識界，亦如是。憍尸迦！若菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜中，為習般若波羅蜜；不住禪波羅蜜中，為習禪波羅蜜；不住毘梨耶波羅蜜中，為習毘梨耶波羅蜜；不住羼提波羅蜜中，為習羼提波羅蜜；不住尸羅波羅蜜中，為習尸羅波羅蜜；不住檀波羅蜜中，為習檀波羅蜜。如是，憍尸迦！是名菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜，為習般若波羅蜜。憍尸迦！不住內空中，為習內空；乃至不住無法有法空，為習無法有法空。不住四禪，為習四禪；不住四無量心，為習四無量心；不住四無色定，為習四無色定；不住五神通，為習五神通。不住四念處，為習四念處；乃至不住八聖道分，為習行八聖道分。不住佛十力，為習行佛十力；乃至不住十八不共法，為習行十八不共法。何以故？憍尸迦！是菩薩不得色可住可習處；乃至十八不共法不得十八不共法可住可習處。復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩不習色，若不習色，是名習色；受、想、行、識乃至十八不共法亦如是。何以故？是菩薩摩訶薩，色前際不可得、中際不可得、後際不可得；乃至十八不共法亦如是。」
佛語釋提桓因：「善哉！善哉！憍尸迦！汝能樂問是事，皆是佛神力！憍尸迦！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若不住色中，為習行般若波羅蜜；若不住受、想、行、識中，為習行般若波羅蜜。眼、耳、鼻、舌、身、意，色、聲、香、味、觸、法，眼界乃至意識界，亦如是。憍尸迦！若菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜中，為習般若波羅蜜；不住禪波羅蜜中，為習禪波羅蜜；不住毘梨耶波羅蜜中，為習毘梨耶波羅蜜；不住羼提波羅蜜中，為習羼提波羅蜜；不住尸羅波羅蜜中，為習尸羅波羅蜜；不住檀波羅蜜中，為習檀波羅蜜。如是，憍尸迦！是名菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜，為習般若波羅蜜。憍尸迦！不住內空中，為習內空；乃至不住無法有法空，為習無法有法空。不住四禪，為習四禪；不住四無量心，為習四無量心；不住四無色定，為習四無色定；不住五神通，為習五神通。不住四念處，為習四念處；乃至不住八聖道分，為習行八聖道分。不住佛十力，為習行佛十力；乃至不住十八不共法，為習行十八不共法。何以故？憍尸迦！是菩薩不得色可住可習處；乃至十八不共法不得十八不共法可住可習處。復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩不習色，若不習色，是名習色；受、想、行、識乃至十八不共法亦如是。何以故？是菩薩摩訶薩，色前際不可得、中際不可得、後際不可得；乃至十八不共法亦如是。」
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舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深！」
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佛言：「色如甚深故，般若波羅蜜甚深；受、想、行、識如甚深故，般若波羅蜜甚深；乃至十八不共法亦如是。」
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舍利弗言：「世尊！是般若波羅蜜難可測量！」
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佛言：「色難可測量故，般若波羅蜜難可測量；受、想、行、識乃至十八不共法難可測量故，般若波羅蜜難可測量。」
佛言：「色難可測量故，般若波羅蜜難可測量；受、想、行、識乃至十八不共法難可測量故，般若波羅蜜難可測量。」
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「世尊！是般若波羅蜜無量！」
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佛言：「色無量故，般若波羅蜜無量；受、想、行、識乃至十八不共法無量故，般若波羅蜜無量。」
佛言：「色無量故，般若波羅蜜無量；受、想、行、識乃至十八不共法無量故，般若波羅蜜無量。」
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佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色甚深，為行般若波羅蜜；不行受、想、行、識乃至不行十八不共法甚深，為行般若波羅蜜。何以故？色甚深相為非色；受、想、行、識，乃至十八不共法甚深相為非十八不共法。如是不行，為行般若波羅蜜。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色難測量，為行般若波羅蜜；不行受、想、行、識，乃至不行十八不共法難測量，為行般若波羅蜜。何以故？色難測量相為非色；受、想、行、識，乃至十八不共法難測量相為非十八不共法。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色無量，為行般若波羅蜜；不行受、相、行、識，乃至不行十八不共法無量，為行般若波羅蜜。何以故？色是無量相為非色；受、想、行、識，乃至十八不共法無量相為非十八不共法。」
佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色甚深，為行般若波羅蜜；不行受、想、行、識乃至不行十八不共法甚深，為行般若波羅蜜。何以故？色甚深相為非色；受、想、行、識，乃至十八不共法甚深相為非十八不共法。如是不行，為行般若波羅蜜。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色難測量，為行般若波羅蜜；不行受、想、行、識，乃至不行十八不共法難測量，為行般若波羅蜜。何以故？色難測量相為非色；受、想、行、識，乃至十八不共法難測量相為非十八不共法。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色無量，為行般若波羅蜜；不行受、相、行、識，乃至不行十八不共法無量，為行般若波羅蜜。何以故？色是無量相為非色；受、想、行、識，乃至十八不共法無量相為非十八不共法。」
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舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深，甚深相難見、難解、不可思量，不應在新發意菩薩前說。何以故？新發意菩薩聞是甚深般若波羅蜜，或當驚怖，心生疑悔，不信、不行。是甚深般若波羅蜜當在阿鞞跋致菩薩摩訶薩前說；是菩薩聞是甚深般若波羅蜜，不驚、不怖，心不疑悔，則能信行。」
舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深，甚深相難見、難解、不可思量，不應在新發意菩薩前說。何以故？新發意菩薩聞是甚深般若波羅蜜，或當驚怖，心生疑悔，不信、不行。是甚深般若波羅蜜當在阿鞞跋致菩薩摩訶薩前說；是菩薩聞是甚深般若波羅蜜，不驚、不怖，心不疑悔，則能信行。」
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釋提桓因問舍利弗：「若在新發意菩薩摩訶薩前說是深般若波羅蜜，有何等過？」
釋提桓因問舍利弗：「若在新發意菩薩摩訶薩前說是深般若波羅蜜，有何等過？」
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舍利弗報釋提桓因：「憍尸迦！若在新發意菩薩前說是深般若波羅蜜，或當驚怖，呰毀、不信，是新發意菩薩或有是處。若新發意菩薩聞是深般若波羅蜜，毀呰、不信，種三惡道業；是業因緣故，久久難得阿耨多羅三藐三菩提。」
舍利弗報釋提桓因：「憍尸迦！若在新發意菩薩前說是深般若波羅蜜，或當驚怖，呰毀、不信，是新發意菩薩或有是處。若新發意菩薩聞是深般若波羅蜜，毀呰、不信，種三惡道業；是業因緣故，久久難得阿耨多羅三藐三菩提。」
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釋曰：
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爾時，帝釋從佛聞讚般若波羅蜜具足故，今問佛：「菩薩云何住般若波羅蜜，從禪波羅蜜，乃至十八不共法？」
爾時，帝釋從佛聞讚般若波羅蜜具足故，今問佛：「菩薩云何住般若波羅蜜，從禪波羅蜜，乃至十八不共法？」
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佛讚言「善哉！善哉」者，以釋提桓因諸天中主，言必可信。問是事，斷大眾疑，通達無礙，能大利益，故言：「善哉！善哉！」復次，佛以帝釋能捨上妙五欲、七寶、宮殿，能問佛賢聖所行事，是故言「善哉」
佛讚言「善哉！善哉」者，以釋提桓因諸天中主，言必可信。問是事，斷大眾疑，通達無礙，能大利益，故言：「善哉！善哉！」復次，佛以帝釋能捨上妙五欲、七寶、宮殿，能問佛賢聖所行事，是故言「善哉」
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「以佛神力故，汝能樂問此事」，是中更有上妙諸天觀佛神德無量；今帝釋能於大眾中諮問佛事，故是佛威神。如《持心經》說：「佛光明入身中，能問佛事。」
「以佛神力故，汝能樂問此事」，是中更有上妙諸天觀佛神德無量；今帝釋能於大眾中諮問佛事，故是佛威神。如《持心經》說：「佛光明入身中，能問佛事。」
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「佛答憍尸迦：若菩薩不住色等，是習行般若波羅蜜」者，是菩薩見色無常、苦等過罪，故不住色；若不住色，即是能習行般若波羅蜜。凡夫人見色著色故，起顛倒煩惱，失是般若波羅蜜道。以是故，不住者，能習行般若波羅蜜。五眾、十二入、十八界亦如是。
「佛答憍尸迦：若菩薩不住色等，是習行般若波羅蜜」者，是菩薩見色無常、苦等過罪，故不住色；若不住色，即是能習行般若波羅蜜。凡夫人見色著色故，起顛倒煩惱，失是般若波羅蜜道。以是故，不住者，能習行般若波羅蜜。五眾、十二入、十八界亦如是。
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問曰：
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何以故不住六波羅蜜等各各自習其行？
何以故不住六波羅蜜等各各自習其行？
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答曰：
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是六波羅蜜等皆是善法行法，以是故說：不住六度等，言各習其行；眾、界、入，為習行般若波羅蜜。若於是法中不著，則斷愛著；斷愛著故，色等諸法中清淨習。
是六波羅蜜等皆是善法行法，以是故說：不住六度等，言各習其行；眾、界、入，為習行般若波羅蜜。若於是法中不著，則斷愛著；斷愛著故，色等諸法中清淨習。
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此中說不住因緣，所謂不得色等法住處，不得色等法習處。
此中說不住因緣，所謂不得色等法住處，不得色等法習處。
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復次，佛以此事難解，故更說因緣：「不習色」者，是菩薩見色過，故不住色中；不住故不習。「習色」名取色相，若常、若無常等。復次，菩薩常行善法，正語、正業等，積習純厚，故名「習色」。
復次，佛以此事難解，故更說因緣：「不習色」者，是菩薩見色過，故不住色中；不住故不習。「習色」名取色相，若常、若無常等。復次，菩薩常行善法，正語、正業等，積習純厚，故名「習色」。
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今菩薩欲行般若故，散壞是色，不習。所以者何？過去色已滅、未來色未有故不可習；現在色生時即滅故不住，若住一念尚無習，何況念念滅？是故此中說不習色因緣：「三世色不可得。」乃至十八不共法亦如是。若能如是觀諸法散壞，不取相，是名「能習色等諸法實相」。
今菩薩欲行般若故，散壞是色，不習。所以者何？過去色已滅、未來色未有故不可習；現在色生時即滅故不住，若住一念尚無習，何況念念滅？是故此中說不習色因緣：「三世色不可得。」乃至十八不共法亦如是。若能如是觀諸法散壞，不取相，是名「能習色等諸法實相」。
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爾時，舍利弗從佛聞是義，歡喜，深入空智，白佛：「般若波羅蜜甚深！」
爾時，舍利弗從佛聞是義，歡喜，深入空智，白佛：「般若波羅蜜甚深！」
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佛然可，成其所讚：「色等諸法如故甚深。」佛語：「不但眼見色甚深，以般若波羅蜜分別色入如實故甚深。」如雨渧渧，不名甚深；和合眾流，入於大海，乃名甚深。色等亦如是。
佛然可，成其所讚：「色等諸法如故甚深。」佛語：「不但眼見色甚深，以般若波羅蜜分別色入如實故甚深。」如雨渧渧，不名甚深；和合眾流，入於大海，乃名甚深。色等亦如是。
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天眼、肉眼，見淺而不深；若以慧眼觀，則深不可測。甚深故難可測量，唯有諸佛乃盡其底。
天眼、肉眼，見淺而不深；若以慧眼觀，則深不可測。甚深故難可測量，唯有諸佛乃盡其底。
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甚深不可測量，故名「無量」。無有智慧能取色等實相，若常、若無常，籌量有過罪故。
甚深不可測量，故名「無量」。無有智慧能取色等實相，若常、若無常，籌量有過罪故。
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是時，舍利弗及諸聽者作是念：「般若波羅蜜不可測量、無有量，菩薩當云何行？」
是時，舍利弗及諸聽者作是念：「般若波羅蜜不可測量、無有量，菩薩當云何行？」
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佛知其念，告舍利弗：「菩薩摩訶薩若行色等甚深者，則為失般若波羅蜜；若不行色甚深，是為得般若波羅蜜。」
佛知其念，告舍利弗：「菩薩摩訶薩若行色等甚深者，則為失般若波羅蜜；若不行色甚深，是為得般若波羅蜜。」
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凡夫鈍根，故言甚深；若有一心、福德、利根者，為非甚深。譬如水深淺無定，若於小兒則深，長者則淺；乃至大海，於人則深，於羅睺阿修羅王則淺。如是，於凡夫人、新發意、懈怠者為甚深，於久積德阿鞞跋致則淺。諸佛如羅睺阿修羅王，於一切法無有深者，得無礙解脫故。以是故知：為眾生及時節、利鈍、初久、懈怠精進故，分別說深淺。不可測量、無有量，亦如是。
凡夫鈍根，故言甚深；若有一心、福德、利根者，為非甚深。譬如水深淺無定，若於小兒則深，長者則淺；乃至大海，於人則深，於羅睺阿修羅王則淺。如是，於凡夫人、新發意、懈怠者為甚深，於久積德阿鞞跋致則淺。諸佛如羅睺阿修羅王，於一切法無有深者，得無礙解脫故。以是故知：為眾生及時節、利鈍、初久、懈怠精進故，分別說深淺。不可測量、無有量，亦如是。
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此中佛自說因緣：「色等法甚深相為非色。何以故？怖畏、心沒、疑悔故，以色為甚深，色相則無深。」如先說。
此中佛自說因緣：「色等法甚深相為非色。何以故？怖畏、心沒、疑悔故，以色為甚深，色相則無深。」如先說。
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舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深，甚深相難見、難解。」
舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深，甚深相難見、難解。」
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問曰：
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上說「菩薩不行甚深，為行般若波羅蜜」，今舍利弗何以復說「甚深」？
上說「菩薩不行甚深，為行般若波羅蜜」，今舍利弗何以復說「甚深」？
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答曰：
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舍利弗非定心說甚深，得佛意趣，為人故說甚深。是故此中說：「世尊！不應於新發意菩薩前說是般若波羅蜜，新學菩薩聞是深智慧則心沒。應當在阿鞞跋致菩薩前說，阿鞞跋致智慧深故，信而不沒。」譬如深水，不應使小兒渡，應教大人令渡。
舍利弗非定心說甚深，得佛意趣，為人故說甚深。是故此中說：「世尊！不應於新發意菩薩前說是般若波羅蜜，新學菩薩聞是深智慧則心沒。應當在阿鞞跋致菩薩前說，阿鞞跋致智慧深故，信而不沒。」譬如深水，不應使小兒渡，應教大人令渡。
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帝釋問舍利弗：「若為新發意菩薩說，有何等過？」
帝釋問舍利弗：「若為新發意菩薩說，有何等過？」
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舍利弗答：「是新發意者則不信、心沒，心沒故生疑悔、怖畏——若受一切空法，我云何當墮斷滅中？若不受者，佛所說法，何可不受！是故怖畏、生疑悔。」若心定，則生惡邪毀呰；毀呰果報，如〈地獄品〉中說。此中略說：「種三惡道業因緣，久久難得無上道。」
舍利弗答：「是新發意者則不信、心沒，心沒故生疑悔、怖畏——若受一切空法，我云何當墮斷滅中？若不受者，佛所說法，何可不受！是故怖畏、生疑悔。」若心定，則生惡邪毀呰；毀呰果報，如〈地獄品〉中說。此中略說：「種三惡道業因緣，久久難得無上道。」
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【經】
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釋提桓因問舍利弗：「頗有未受記菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚、不怖者不？」
釋提桓因問舍利弗：「頗有未受記菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚、不怖者不？」
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舍利弗言：「如是！憍尸迦！若有菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚、不怖，當知是菩薩，受阿耨多羅三藐三菩提記不久，不過一佛、兩佛。」
舍利弗言：「如是！憍尸迦！若有菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚、不怖，當知是菩薩，受阿耨多羅三藐三菩提記不久，不過一佛、兩佛。」
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佛告舍利弗：「如是！如是！是菩薩摩訶薩久發意、行六波羅蜜、多供養諸佛，聞是深般若波羅蜜，不驚、不怖、不畏，聞即受持，如般若波羅蜜中所說行。」
佛告舍利弗：「如是！如是！是菩薩摩訶薩久發意、行六波羅蜜、多供養諸佛，聞是深般若波羅蜜，不驚、不怖、不畏，聞即受持，如般若波羅蜜中所說行。」
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爾時，舍利弗白佛言：「世尊！我欲說譬喻。如求菩薩道善男子、善女人夢中修行般若波羅蜜、入禪定、勤精進、具足忍辱、守護於戒、行布施，修行內空、外空，乃至坐於道場，當知是善男子、善女人近阿耨多羅三藐三菩提；何況菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，覺時修行般若波羅蜜、入禪定、勤精進、具足忍辱、守護於戒、行布施，而不疾成阿耨多羅三藐三菩提、坐於道場！世尊！善男子、善女人善根成就，得聞般若波羅蜜，受持乃至如說行；當知是菩薩摩訶薩久發意、種善根、多供養諸佛、與善知識相隨；是人能受持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是人近受阿耨多羅三藐三菩提記。當知是善男子、善女人如阿鞞跋致菩薩摩訶薩，於阿耨多羅三藐三菩提不動轉，能得深般若波羅蜜；得已，能受持、讀、誦，乃至正憶念。
爾時，舍利弗白佛言：「世尊！我欲說譬喻。如求菩薩道善男子、善女人夢中修行般若波羅蜜、入禪定、勤精進、具足忍辱、守護於戒、行布施，修行內空、外空，乃至坐於道場，當知是善男子、善女人近阿耨多羅三藐三菩提；何況菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，覺時修行般若波羅蜜、入禪定、勤精進、具足忍辱、守護於戒、行布施，而不疾成阿耨多羅三藐三菩提、坐於道場！世尊！善男子、善女人善根成就，得聞般若波羅蜜，受持乃至如說行；當知是菩薩摩訶薩久發意、種善根、多供養諸佛、與善知識相隨；是人能受持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是人近受阿耨多羅三藐三菩提記。當知是善男子、善女人如阿鞞跋致菩薩摩訶薩，於阿耨多羅三藐三菩提不動轉，能得深般若波羅蜜；得已，能受持、讀、誦，乃至正憶念。
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「世尊！譬如人欲過百由旬、若二百、三百、四百由旬曠野嶮道，先見諸相：若放牧者、若壃界、若園林，如是等諸相，故知近城、邑、聚落。是人見是相已，作如是念：『如我所見相，當知城、邑、聚落不遠。』心得安隱，不畏賊難、惡蟲、飢渴。
「世尊！譬如人欲過百由旬、若二百、三百、四百由旬曠野嶮道，先見諸相：若放牧者、若壃界、若園林，如是等諸相，故知近城、邑、聚落。是人見是相已，作如是念：『如我所見相，當知城、邑、聚落不遠。』心得安隱，不畏賊難、惡蟲、飢渴。
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「世尊！菩薩摩訶薩亦如是，若得是深般若波羅蜜，受持、讀、誦乃至正憶念，當知近受得阿耨多羅三藐三菩提記不久，當知是菩薩摩訶薩不應畏墮聲聞、辟支佛地。是諸先相，所謂甚深般若波羅蜜，得聞、得見、得受乃至正憶念故。」
「世尊！菩薩摩訶薩亦如是，若得是深般若波羅蜜，受持、讀、誦乃至正憶念，當知近受得阿耨多羅三藐三菩提記不久，當知是菩薩摩訶薩不應畏墮聲聞、辟支佛地。是諸先相，所謂甚深般若波羅蜜，得聞、得見、得受乃至正憶念故。」
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佛告舍利弗：「如是！如是！汝復樂說者，便說。」
佛告舍利弗：「如是！如是！汝復樂說者，便說。」
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「世尊！譬如人欲見大海，發心往趣，不見樹相、不見山相，是人雖未見大海，知大海不遠。何以故？大海處平，無樹相、無山相故。如是，世尊！菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜、受持乃至正憶念時，雖未佛前受劫數之記，若劫百、千劫、萬劫、百千萬億劫，是菩薩自知近受阿耨多羅三藐三菩提記不久。何以故？我得聞是深般若波羅蜜，受持、讀、誦乃至正憶念故。
「世尊！譬如人欲見大海，發心往趣，不見樹相、不見山相，是人雖未見大海，知大海不遠。何以故？大海處平，無樹相、無山相故。如是，世尊！菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜、受持乃至正憶念時，雖未佛前受劫數之記，若劫百、千劫、萬劫、百千萬億劫，是菩薩自知近受阿耨多羅三藐三菩提記不久。何以故？我得聞是深般若波羅蜜，受持、讀、誦乃至正憶念故。
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「世尊！譬如初春，諸樹陳葉已墮，當知此樹新葉華果出在不久。何以故？見是諸樹先相故，知今不久葉華果出；是時閻浮提人，見樹先相，皆大歡喜。世尊！菩薩摩訶薩得聞是深般若波羅蜜，受持、讀、誦乃至正憶念、如說行，當知是菩薩善根成就、多供養諸佛。是菩薩應作是念：『先世善根所追，趣阿耨多羅三藐三菩提，以是因緣故，得見、得聞是深般若波羅蜜，受持、讀、誦乃至正憶念、如說行。』是中諸天子曾見佛者，歡喜踊躍，作是念言：『先諸菩薩摩訶薩亦有如是受記先相，今是菩薩摩訶薩受阿耨多羅三藐三菩提記亦不久。』
「世尊！譬如初春，諸樹陳葉已墮，當知此樹新葉華果出在不久。何以故？見是諸樹先相故，知今不久葉華果出；是時閻浮提人，見樹先相，皆大歡喜。世尊！菩薩摩訶薩得聞是深般若波羅蜜，受持、讀、誦乃至正憶念、如說行，當知是菩薩善根成就、多供養諸佛。是菩薩應作是念：『先世善根所追，趣阿耨多羅三藐三菩提，以是因緣故，得見、得聞是深般若波羅蜜，受持、讀、誦乃至正憶念、如說行。』是中諸天子曾見佛者，歡喜踊躍，作是念言：『先諸菩薩摩訶薩亦有如是受記先相，今是菩薩摩訶薩受阿耨多羅三藐三菩提記亦不久。』
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「世尊！譬如母人懷妊，身體苦重，行步不便，坐起不安，眠食轉少，不喜言語，厭本所習，受苦痛故；有異母人見其先相，當知產生不久。菩薩摩訶薩亦如是，種善根、多供養諸佛、久行六波羅蜜、與善知識相隨，善根成就，得聞深般若波羅蜜，受持、讀、誦乃至正憶念、如說行；諸菩薩亦知是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提記不久。」
「世尊！譬如母人懷妊，身體苦重，行步不便，坐起不安，眠食轉少，不喜言語，厭本所習，受苦痛故；有異母人見其先相，當知產生不久。菩薩摩訶薩亦如是，種善根、多供養諸佛、久行六波羅蜜、與善知識相隨，善根成就，得聞深般若波羅蜜，受持、讀、誦乃至正憶念、如說行；諸菩薩亦知是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提記不久。」
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佛告舍利弗：「善哉！善哉！汝所樂說，皆是佛力。」
佛告舍利弗：「善哉！善哉！汝所樂說，皆是佛力。」
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爾時，須菩提白佛言：「希有！世尊！諸多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀善付諸菩薩摩訶薩事！」
爾時，須菩提白佛言：「希有！世尊！諸多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀善付諸菩薩摩訶薩事！」
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佛告須菩提：「是諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，安隱多眾生，令無量眾生得樂，憐愍、安樂、饒益諸天人故。是諸菩薩行菩薩道時，以四事攝無量百千眾生，所謂布施、愛語、利益、同事；亦以十善道成就眾生。自行初禪，亦教他人令行初禪；乃至自行非有想非無想處，亦教他人令行乃至非有想非無想處。自行檀波羅蜜，亦教他人令行檀波羅蜜；自行尸羅波羅蜜，亦教他人令行尸羅波羅蜜；自行羼提波羅蜜，亦教他人令行羼提波羅蜜；自行毘梨耶波羅蜜，亦教他人令行毘梨耶波羅蜜；自行禪波羅蜜，亦教他人令行禪波羅蜜；自行般若波羅蜜，亦教他人令行般若波羅蜜。是菩薩得般若波羅蜜，以方便力教眾生令得須陀洹果，自於內不證；教眾生令得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，自於內不證；教眾生令得辟支佛道，自於內不證。自行六波羅蜜，亦教無量百千萬諸菩薩令行六波羅蜜。自住阿鞞跋致地，亦教他人住阿鞞跋致地。自淨佛世界，亦教他人淨佛世界。自成就眾生，亦教他人成就眾生。自得菩薩神通，亦教他人令得菩薩神通。自淨陀羅尼門，亦教他人淨陀羅尼門。自具足樂說辯才，亦教他人具足樂說辯才。自受色成就，亦教他人令受色成就。自成就三十二相，亦教他人成就三十二相。自成就童真地，亦教他人成就童真地。自成就佛十力，亦教他人令成就佛十力。自行四無所畏，亦教他人行四無所畏。自行十八不共法，亦教他人行十八不共法。自行大慈、大悲，亦教他人令行大慈大悲。自得一切種智，亦教他人令得一切種智。自離一切結使及習，亦教他人令離一切結使及習。自轉法輪，亦教他人轉法輪。」
佛告須菩提：「是諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，安隱多眾生，令無量眾生得樂，憐愍、安樂、饒益諸天人故。是諸菩薩行菩薩道時，以四事攝無量百千眾生，所謂布施、愛語、利益、同事；亦以十善道成就眾生。自行初禪，亦教他人令行初禪；乃至自行非有想非無想處，亦教他人令行乃至非有想非無想處。自行檀波羅蜜，亦教他人令行檀波羅蜜；自行尸羅波羅蜜，亦教他人令行尸羅波羅蜜；自行羼提波羅蜜，亦教他人令行羼提波羅蜜；自行毘梨耶波羅蜜，亦教他人令行毘梨耶波羅蜜；自行禪波羅蜜，亦教他人令行禪波羅蜜；自行般若波羅蜜，亦教他人令行般若波羅蜜。是菩薩得般若波羅蜜，以方便力教眾生令得須陀洹果，自於內不證；教眾生令得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，自於內不證；教眾生令得辟支佛道，自於內不證。自行六波羅蜜，亦教無量百千萬諸菩薩令行六波羅蜜。自住阿鞞跋致地，亦教他人住阿鞞跋致地。自淨佛世界，亦教他人淨佛世界。自成就眾生，亦教他人成就眾生。自得菩薩神通，亦教他人令得菩薩神通。自淨陀羅尼門，亦教他人淨陀羅尼門。自具足樂說辯才，亦教他人具足樂說辯才。自受色成就，亦教他人令受色成就。自成就三十二相，亦教他人成就三十二相。自成就童真地，亦教他人成就童真地。自成就佛十力，亦教他人令成就佛十力。自行四無所畏，亦教他人行四無所畏。自行十八不共法，亦教他人行十八不共法。自行大慈、大悲，亦教他人令行大慈大悲。自得一切種智，亦教他人令得一切種智。自離一切結使及習，亦教他人令離一切結使及習。自轉法輪，亦教他人轉法輪。」
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【論】
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釋曰：
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爾時，帝釋問舍利弗：「頗有未受記菩薩聞是深般若不驚、不怖者不？」
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舍利弗言：「無有不受記聞般若能信者。若或時能信者，當知垂欲受記，不過見一佛、二佛，便得受記。」
舍利弗言：「無有不受記聞般若能信者。若或時能信者，當知垂欲受記，不過見一佛、二佛，便得受記。」
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佛可舍利弗語。
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舍利弗聞佛可其所說，心生歡喜；復欲分明了了是事故說譬喻，作是言：「夢中心為睡所覆故，非真心所作；若善男子、善女人於夢中發意行六波羅蜜乃至坐於道場，當知是人福德輕微，近於受阿耨多羅三藐三菩提記。何況菩薩摩訶薩覺時實心發阿耨多羅三藐三菩提、行六波羅蜜而不近受記！世尊！若人往來六道生死中，或時得聞般若波羅蜜，受持、讀、誦、正憶念，必知是人不久得阿耨多羅三藐三菩提。」
舍利弗聞佛可其所說，心生歡喜；復欲分明了了是事故說譬喻，作是言：「夢中心為睡所覆故，非真心所作；若善男子、善女人於夢中發意行六波羅蜜乃至坐於道場，當知是人福德輕微，近於受阿耨多羅三藐三菩提記。何況菩薩摩訶薩覺時實心發阿耨多羅三藐三菩提、行六波羅蜜而不近受記！世尊！若人往來六道生死中，或時得聞般若波羅蜜，受持、讀、誦、正憶念，必知是人不久得阿耨多羅三藐三菩提。」
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如吞鉤之魚，雖復遊戲池中，當知出在不久；行者亦如是，深信樂般若波羅蜜，不久住於生死。
如吞鉤之魚，雖復遊戲池中，當知出在不久；行者亦如是，深信樂般若波羅蜜，不久住於生死。
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此中舍利弗自說譬喻——
此中舍利弗自說譬喻——
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「若人欲過險道」：「險道」者即是世間。「百由旬」者是欲界，「二百由旬」者是色界，「三百由旬」者是無色界，「四百由旬」者是聲聞、辟支佛道。
「若人欲過險道」：「險道」者即是世間。「百由旬」者是欲界，「二百由旬」者是色界，「三百由旬」者是無色界，「四百由旬」者是聲聞、辟支佛道。
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復次，「四百由旬」是欲界，「三百由旬」是色界，「二百由旬」是無色界，「百由旬」是聲聞、辟支佛。
復次，「四百由旬」是欲界，「三百由旬」是色界，「二百由旬」是無色界，「百由旬」是聲聞、辟支佛。
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「欲出」者，是信受行般若波羅蜜人。「先見諸法相」者，見大菩薩捨世間欲樂，深心樂般若波羅蜜。「壃界」者，分別諸法——是聲聞法、是辟支佛法、是大乘法；如是小利是聲聞，大利是菩薩；魔界是生死，佛界是般若波羅蜜、甘露法味不死之處。「園林」者，隨佛道禪定、智慧等樂。如是等無量善法相。「聚落」者，是柔順法忍，「邑」是無生法忍，「城」是阿耨多羅三藐三菩提。「得安穩」者，菩薩聞是法，思惟籌量行：「我得是法心安穩，當得阿耨多羅三藐三菩提。」「賊」者，是我等六十二邪見。「惡蟲」者，是愛、恚等諸煩惱。「不畏賊」者，人不得便。「不畏惡蟲」者，非人不得便。「不畏飢」者，不畏不能得聖人真智慧。「不畏渴」者，不畏不能得禪定、解脫等法樂味。
「欲出」者，是信受行般若波羅蜜人。「先見諸法相」者，見大菩薩捨世間欲樂，深心樂般若波羅蜜。「壃界」者，分別諸法——是聲聞法、是辟支佛法、是大乘法；如是小利是聲聞，大利是菩薩；魔界是生死，佛界是般若波羅蜜、甘露法味不死之處。「園林」者，隨佛道禪定、智慧等樂。如是等無量善法相。「聚落」者，是柔順法忍，「邑」是無生法忍，「城」是阿耨多羅三藐三菩提。「得安穩」者，菩薩聞是法，思惟籌量行：「我得是法心安穩，當得阿耨多羅三藐三菩提。」「賊」者，是我等六十二邪見。「惡蟲」者，是愛、恚等諸煩惱。「不畏賊」者，人不得便。「不畏惡蟲」者，非人不得便。「不畏飢」者，不畏不能得聖人真智慧。「不畏渴」者，不畏不能得禪定、解脫等法樂味。
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此中自說因緣：「菩薩摩訶薩得先相者，不久當得阿耨多羅三藐三菩提。」
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「不畏墮惡道中、飢餓死」者，不畏墮聲聞、辟支佛地。
「不畏墮惡道中、飢餓死」者，不畏墮聲聞、辟支佛地。
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佛然可其喻，以麁喻細，以世間喻出世間。
佛然可其喻，以麁喻細，以世間喻出世間。
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餘三譬喻，亦應如上分別說。
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「大海水」是無上道；「平地無樹無山」，是般若波羅蜜經卷等。
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「樹果」是無上道，「樹華」是阿鞞跋致地；「春時陳葉落，更生新葉」，是諸煩惱邪見、疑等滅，能得般若波羅蜜經卷等。
「樹果」是無上道，「樹華」是阿鞞跋致地；「春時陳葉落，更生新葉」，是諸煩惱邪見、疑等滅，能得般若波羅蜜經卷等。
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「母人」是行者，「所任身」是無上道，「欲產相」是菩薩久習行般若波羅蜜；「厭本所習」是患世間婬欲樂，不復喜著。
「母人」是行者，「所任身」是無上道，「欲產相」是菩薩久習行般若波羅蜜；「厭本所習」是患世間婬欲樂，不復喜著。
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佛讚其所說善哉！
佛讚其所說善哉！
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爾時，須菩提聞佛然舍利弗所說，讚其善哉，知佛意深敬念是菩薩，是故白佛言：「世尊！甚為希有！善付菩薩事。」「菩薩事」者，空道，福德道；亦如佛種種總相、別相說，以寄付阿難、彌勒等，入無餘涅槃後，好自奉行教示，利益眾生，無令謬錯！
爾時，須菩提聞佛然舍利弗所說，讚其善哉，知佛意深敬念是菩薩，是故白佛言：「世尊！甚為希有！善付菩薩事。」「菩薩事」者，空道，福德道；亦如佛種種總相、別相說，以寄付阿難、彌勒等，入無餘涅槃後，好自奉行教示，利益眾生，無令謬錯！
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佛說善付因緣：諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。
佛說善付因緣：諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。
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「安穩多眾生」者，一切眾生中，無量無邊阿僧祇，除佛無能計知者；從佛得利益者不可數故名「多」。「安穩」者，眾生著常，教無常；著樂者，教苦；著實者，教空；著我者，教無我——如是等名安穩。凡夫人聞是，當時雖不喜樂，久久滅諸煩惱，得安穩樂；如服苦藥，當時雖苦，後得除患。「無量眾生得樂」者，菩薩求般若波羅蜜未得成就時，以今世、後世樂利益眾生，如《菩薩本生經》說。若得般若波羅蜜，已斷諸煩惱亦以世間樂、出世間樂利益眾生；若得無上道時，但以出世間樂利益眾生。「安樂、饒益」者，但以憐愍心故安樂、饒益。饒者，多利益天、人；餘道中饒益少故不說。
「安穩多眾生」者，一切眾生中，無量無邊阿僧祇，除佛無能計知者；從佛得利益者不可數故名「多」。「安穩」者，眾生著常，教無常；著樂者，教苦；著實者，教空；著我者，教無我——如是等名安穩。凡夫人聞是，當時雖不喜樂，久久滅諸煩惱，得安穩樂；如服苦藥，當時雖苦，後得除患。「無量眾生得樂」者，菩薩求般若波羅蜜未得成就時，以今世、後世樂利益眾生，如《菩薩本生經》說。若得般若波羅蜜，已斷諸煩惱亦以世間樂、出世間樂利益眾生；若得無上道時，但以出世間樂利益眾生。「安樂、饒益」者，但以憐愍心故安樂、饒益。饒者，多利益天、人；餘道中饒益少故不說。
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「利益事」者，所謂四攝法。以財施、法施二種攝取眾生。「愛語」有二種：一者、隨意愛語，二者、隨其所愛法為說。是菩薩未得道，憐愍眾生，自破憍慢，隨意說法。若得道，隨所應度法為說：高心富人，為讚布施，是人能得他物利名聲福德故；若為讚持戒、毀呰破戒，則心不喜樂——如是等，隨其所應而為說法。「利益」亦有二種：一者、今世利、後世利，為說法，以法治生，勤修利事；二者、未信教令信，破戒令持戒，寡識令多聞，不施者令布施，癡者教智慧——如是等，以善法利益眾生。「同事」者，菩薩教化眾生，令行善法，同其所行；菩薩善心，眾生惡心，能化其惡，令同己善。
「利益事」者，所謂四攝法。以財施、法施二種攝取眾生。「愛語」有二種：一者、隨意愛語，二者、隨其所愛法為說。是菩薩未得道，憐愍眾生，自破憍慢，隨意說法。若得道，隨所應度法為說：高心富人，為讚布施，是人能得他物利名聲福德故；若為讚持戒、毀呰破戒，則心不喜樂——如是等，隨其所應而為說法。「利益」亦有二種：一者、今世利、後世利，為說法，以法治生，勤修利事；二者、未信教令信，破戒令持戒，寡識令多聞，不施者令布施，癡者教智慧——如是等，以善法利益眾生。「同事」者，菩薩教化眾生，令行善法，同其所行；菩薩善心，眾生惡心，能化其惡，令同己善。
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是菩薩以四種攝眾生令住十善道，是廣說四攝義。於二施中法施。隨其所樂而為說法，是愛語中第一；眾生愛惜壽命，令行十善道，則得久壽。利益，於一切寶物利中，法利最勝，是為利益。同事中，同行善法為勝；是菩薩自行十善，亦以教人。
是菩薩以四種攝眾生令住十善道，是廣說四攝義。於二施中法施。隨其所樂而為說法，是愛語中第一；眾生愛惜壽命，令行十善道，則得久壽。利益，於一切寶物利中，法利最勝，是為利益。同事中，同行善法為勝；是菩薩自行十善，亦以教人。
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有人言：後自行十善等，是第四同義，是故說：「自行十善，亦教人行。」
有人言：後自行十善等，是第四同義，是故說：「自行十善，亦教人行。」
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「自行初禪，亦教他行」，初禪等同離欲，同持戒，是故名相攝；相攝故，漸漸能以三乘法度。乃至非有想非無想處，亦如是。自行六波羅蜜，亦以教他。
「自行初禪，亦教他行」，初禪等同離欲，同持戒，是故名相攝；相攝故，漸漸能以三乘法度。乃至非有想非無想處，亦如是。自行六波羅蜜，亦以教他。
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因般若故令眾生得般若分，所謂得須陀洹等；方便力故自不證。是人福德、智慧力增益故，教無量阿僧祇菩薩令住六波羅蜜。自住阿鞞跋致地等，亦以教他；乃至自轉法輪，亦教他轉法輪。
因般若故令眾生得般若分，所謂得須陀洹等；方便力故自不證。是人福德、智慧力增益故，教無量阿僧祇菩薩令住六波羅蜜。自住阿鞞跋致地等，亦以教他；乃至自轉法輪，亦教他轉法輪。
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是故我以慈悲心故善付是菩薩事，不以愛著故。
是故我以慈悲心故善付是菩薩事，不以愛著故。
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大智度論卷第六十六
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