大智度論釋無作實相品第四十三之餘(卷六十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋無作實相品第四十三之餘(卷六十五)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

須菩提白佛言：「世尊！若善男子、善女人受持是般若波羅蜜，親近、正憶念者，終不病眼，耳、鼻、舌、身亦終不病，身無刑殘，亦不衰耄，終不橫死。無數百千萬諸天，四天王天乃至淨居諸天皆悉隨從聽受。六齋日——月八日、二十三日、十四日、二十九日、十五日、三十日，諸天眾會。善男子為法師者，在所說般若波羅蜜處皆悉來集。是善男子、善女人在大眾中說是般若波羅蜜，得無量、無邊、阿僧祇、不可思議、不可稱量福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若善男子、善女人受持是般若波羅蜜，親近、正憶念者，終不病眼，耳、鼻、舌、身亦終不病，身無刑殘，亦不衰耄，終不橫死。無數百千萬諸天，四天王天乃至淨居諸天皆悉隨從聽受。六齋日——月八日、二十三日、十四日、二十九日、十五日、三十日，諸天眾會。善男子為法師者，在所說般若波羅蜜處皆悉來集。是善男子、善女人在大眾中說是般若波羅蜜，得無量、無邊、阿僧祇、不可思議、不可稱量福德。」

佛告須菩提：「如是！如是！是善男子、善女人，若六齋日——月八日、二十三日、十四日、二十九日、十五日、三十日，在諸天眾前說是般若波羅蜜，是善男子、善女人得無量、無邊、阿僧祇、不可思議、不可稱量福德。何以故？須菩提！般若波羅蜜是大珍寶。何等是大珍寶？是般若波羅蜜能拔地獄、畜生、餓鬼及人中貧窮，能與剎利、婆羅門大姓、居士大家，能與四天王天處乃至非有想非無想處，能與須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是般若波羅蜜中廣說十善道、四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分，檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，廣說內空乃至無法有法空，廣說佛十力乃至一切智。從是中學，出生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，出生四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵身天、梵輔天、梵眾天、大梵天，光天、少光天、無量光天、光音天，淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天，阿那婆伽天、得福天、廣果天、無想天、阿浮呵那天、不熱天、快見天、妙見天、阿迦尼吒天，虛空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非有想非無想處天。是法中學，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，得辟支佛道，得阿耨多羅三藐三菩提。以是故，須菩提！般若波羅蜜名為大珍寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是！如是！是善男子、善女人，若六齋日——月八日、二十三日、十四日、二十九日、十五日、三十日，在諸天眾前說是般若波羅蜜，是善男子、善女人得無量、無邊、阿僧祇、不可思議、不可稱量福德。何以故？須菩提！般若波羅蜜是大珍寶。何等是大珍寶？是般若波羅蜜能拔地獄、畜生、餓鬼及人中貧窮，能與剎利、婆羅門大姓、居士大家，能與四天王天處乃至非有想非無想處，能與須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是般若波羅蜜中廣說十善道、四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分，檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，廣說內空乃至無法有法空，廣說佛十力乃至一切智。從是中學，出生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，出生四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵身天、梵輔天、梵眾天、大梵天，光天、少光天、無量光天、光音天，淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天，阿那婆伽天、得福天、廣果天、無想天、阿浮呵那天、不熱天、快見天、妙見天、阿迦尼吒天，虛空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非有想非無想處天。是法中學，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，得辟支佛道，得阿耨多羅三藐三菩提。以是故，須菩提！般若波羅蜜名為大珍寶。

「珍寶波羅蜜中，無有法可得若生若滅、若垢若淨、若取若捨；珍寶波羅蜜，亦無有法若善若不善、若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為。以是故，須菩提！是名無所得珍寶波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「珍寶波羅蜜中，無有法可得若生若滅、若垢若淨、若取若捨；珍寶波羅蜜，亦無有法若善若不善、若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為。以是故，須菩提！是名無所得珍寶波羅蜜。

「須菩提！是珍寶波羅蜜，無有法能染污。何以故？所用染法不可得故。須菩提！以是故名無染珍寶波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！是珍寶波羅蜜，無有法能染污。何以故？所用染法不可得故。須菩提！以是故名無染珍寶波羅蜜。

「須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，亦如是不知，亦如是不分別，亦如是不得，亦如是不戲論，是為能修行般若波羅蜜；亦能禮覲諸佛，從一佛國至一佛國，供養、恭敬、尊重、讚歎諸佛；遊諸佛剎，成就眾生、淨佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，亦如是不知，亦如是不分別，亦如是不得，亦如是不戲論，是為能修行般若波羅蜜；亦能禮覲諸佛，從一佛國至一佛國，供養、恭敬、尊重、讚歎諸佛；遊諸佛剎，成就眾生、淨佛國土。

「須菩提！是般若波羅蜜於諸法無有力、無非力，亦無受、亦無與，不生不滅、不垢不淨、不增不減。是波羅蜜亦非過去、非未來、非現在，不捨欲界、不住欲界，不捨色界、不住色界，不捨無色界、不住無色界。是般若波羅蜜不與檀波羅蜜亦不捨，不與尸波羅蜜亦不捨，不與羼提波羅蜜亦不捨，不與毘梨耶波羅蜜亦不捨，不與禪波羅蜜亦不捨，不與般若波羅蜜亦不捨；不與內空亦不捨，乃至不與無法有法空亦不捨；不與四念處亦不捨，乃至不與八聖道分亦不捨；不與佛十力亦不捨，乃至不與十八不共法亦不捨；不與須陀洹果亦不捨，乃至不與阿羅漢果亦不捨；不與辟支佛道亦不捨，乃至不與一切智亦不捨。是般若波羅蜜不與阿羅漢法、不捨凡人法；不與辟支佛法、不捨阿羅漢法；不與佛法、不捨辟支佛法。是般若波羅蜜亦不與無為法、不捨有為法。何以故？若有諸佛、若無諸佛，是諸法相常住不異，法相、法住、法位常住，不謬不失故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！是般若波羅蜜於諸法無有力、無非力，亦無受、亦無與，不生不滅、不垢不淨、不增不減。是波羅蜜亦非過去、非未來、非現在，不捨欲界、不住欲界，不捨色界、不住色界，不捨無色界、不住無色界。是般若波羅蜜不與檀波羅蜜亦不捨，不與尸波羅蜜亦不捨，不與羼提波羅蜜亦不捨，不與毘梨耶波羅蜜亦不捨，不與禪波羅蜜亦不捨，不與般若波羅蜜亦不捨；不與內空亦不捨，乃至不與無法有法空亦不捨；不與四念處亦不捨，乃至不與八聖道分亦不捨；不與佛十力亦不捨，乃至不與十八不共法亦不捨；不與須陀洹果亦不捨，乃至不與阿羅漢果亦不捨；不與辟支佛道亦不捨，乃至不與一切智亦不捨。是般若波羅蜜不與阿羅漢法、不捨凡人法；不與辟支佛法、不捨阿羅漢法；不與佛法、不捨辟支佛法。是般若波羅蜜亦不與無為法、不捨有為法。何以故？若有諸佛、若無諸佛，是諸法相常住不異，法相、法住、法位常住，不謬不失故。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若受持般若、正憶念，猶有眾患，云何言終不病眼等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若受持般若、正憶念，猶有眾患，云何言終不病眼等？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是事，上〈功德、地獄品〉中已廣說，所謂非必受報業，故無眾患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是事，上〈功德、地獄品〉中已廣說，所謂非必受報業，故無眾患。

又常受持、正憶念、如所說行般若，故無眾患。譬如良藥，能破眾病；若不能將順，則不除患，非藥之失。又如𤻝人雖得利器，不能御難，非器之過。行者如是，先世重罪、今世不如所說行故，不得般若力，非般若過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又常受持、正憶念、如所說行般若，故無眾患。譬如良藥，能破眾病；若不能將順，則不除患，非藥之失。又如𤻝人雖得利器，不能御難，非器之過。行者如是，先世重罪、今世不如所說行故，不得般若力，非般若過。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

天上亦有般若波羅蜜，諸天何以於六齋日隨逐不淨人身求聞般若？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上亦有般若波羅蜜，諸天何以於六齋日隨逐不淨人身求聞般若？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

天上有經卷，傳聞如是，亦非佛說。若令有者，忉利天上、兜率天上當有。何以故？阿修羅共忉利天鬪時，佛勅帝釋：「汝當誦念般若。」兜率天上常有補處菩薩為諸天說，故可有。色界諸天，身及衣服輕微，乃至無兩數，常樂宴寂，受禪定味，是故不應有經卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上有經卷，傳聞如是，亦非佛說。若令有者，忉利天上、兜率天上當有。何以故？阿修羅共忉利天鬪時，佛勅帝釋：「汝當誦念般若。」兜率天上常有補處菩薩為諸天說，故可有。色界諸天，身及衣服輕微，乃至無兩數，常樂宴寂，受禪定味，是故不應有經卷。

諸天著二種樂：欲樂、定樂，不能懃苦書持般若波羅蜜。閻浮提人能精進書、持、受學、正憶念。如經說：「閻浮提人以三因緣勝諸天及欝單曰人：一者、能斷淫欲，二者、強識念力，三者、能精懃勇猛。」是閻浮提人能書寫、讀、誦、受持，以是故諸天來下，禮拜般若經卷，或欲聞說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天著二種樂：欲樂、定樂，不能懃苦書持般若波羅蜜。閻浮提人能精進書、持、受學、正憶念。如經說：「閻浮提人以三因緣勝諸天及欝單曰人：一者、能斷淫欲，二者、強識念力，三者、能精懃勇猛。」是閻浮提人能書寫、讀、誦、受持，以是故諸天來下，禮拜般若經卷，或欲聞說。

復有人言：天上若有經卷，遠來供養，福德增益，求般若波羅蜜亦無厭足。有菩薩，天欲令般若尊重，故來下，欲令眾生益加信敬——「諸天尚來，何況我等！」行者若聞好香、若見光明，有如是希有事故，深心信樂般若。又未離欲人，惡鬼、魔民常逐伺便，令墮惡處；從四天王乃至淨居天，是大力諸天來，小鬼避去。菩薩能生清淨大心，如先品中說，是故來隨逐法師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人言：天上若有經卷，遠來供養，福德增益，求般若波羅蜜亦無厭足。有菩薩，天欲令般若尊重，故來下，欲令眾生益加信敬——「諸天尚來，何況我等！」行者若聞好香、若見光明，有如是希有事故，深心信樂般若。又未離欲人，惡鬼、魔民常逐伺便，令墮惡處；從四天王乃至淨居天，是大力諸天來，小鬼避去。菩薩能生清淨大心，如先品中說，是故來隨逐法師。

六齋日，諸天來觀人心，十五日、三十日，上白諸天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六齋日，諸天來觀人心，十五日、三十日，上白諸天。

復次，是六齋日是惡日，令人衰凶；若有是日受八戒，持齋、布施、聽法，是時諸天歡喜，小鬼不得其便，利益行者。是日法師高座說法，如是等種種因緣故諸天皆來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是六齋日是惡日，令人衰凶；若有是日受八戒，持齋、布施、聽法，是時諸天歡喜，小鬼不得其便，利益行者。是日法師高座說法，如是等種種因緣故諸天皆來。

說法者讚歎無量無邊無上法——所謂般若波羅蜜，亦得無量無邊福德。若為人說，人鈍根、福德薄，故得福少；諸天利根、福德多、福田勝，故得福多。故佛說：「行者齋日，諸天及大眾中說般若，得福無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法者讚歎無量無邊無上法——所謂般若波羅蜜，亦得無量無邊福德。若為人說，人鈍根、福德薄，故得福少；諸天利根、福德多、福田勝，故得福多。故佛說：「行者齋日，諸天及大眾中說般若，得福無量。」

此中佛可須菩提所言，復自說無量福德因緣，所謂「般若波羅蜜是大珍寶波羅蜜。」如如意寶珠能滿一切人願；是般若波羅蜜能滿一切眾生願，所謂離苦、得樂。離苦者，般若波羅蜜能拔眾生地獄、畜生、餓鬼及人中貧窮；與樂者，能與剎利大姓乃至阿耨多羅三藐三菩提。是樂因緣善法，般若波羅蜜中廣說，所謂十善道乃至一切智。如如意寶能出衣服、飲食、金銀等，隨意所須；般若波羅蜜亦如是，能令得十善道乃至一切智、剎利大姓乃至佛。以是事故，名為「珍寶波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛可須菩提所言，復自說無量福德因緣，所謂「般若波羅蜜是大珍寶波羅蜜。」如如意寶珠能滿一切人願；是般若波羅蜜能滿一切眾生願，所謂離苦、得樂。離苦者，般若波羅蜜能拔眾生地獄、畜生、餓鬼及人中貧窮；與樂者，能與剎利大姓乃至阿耨多羅三藐三菩提。是樂因緣善法，般若波羅蜜中廣說，所謂十善道乃至一切智。如如意寶能出衣服、飲食、金銀等，隨意所須；般若波羅蜜亦如是，能令得十善道乃至一切智、剎利大姓乃至佛。以是事故，名為「珍寶波羅蜜」。

復次，「珍寶波羅蜜」者，如人得如意寶，則隨意所須皆得，失則憂惱；是般若波羅蜜不生不滅，常不失，世世與眾生樂，末後令得佛道。如人得如意寶，則心生自高、輕賤他人，是為衰因緣；若人得世間般若波羅蜜，亦如是分別，著諸善法、捨諸惡法，生高心、輕蔑餘人，則開諸罪門。珍寶般若波羅蜜出世間般若波羅蜜中，不分別善、不善，是名大珍寶波羅蜜，能利眾生，畢竟無憂。是珍寶波羅蜜，善法尚不能污染，何況不善法！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「珍寶波羅蜜」者，如人得如意寶，則隨意所須皆得，失則憂惱；是般若波羅蜜不生不滅，常不失，世世與眾生樂，末後令得佛道。如人得如意寶，則心生自高、輕賤他人，是為衰因緣；若人得世間般若波羅蜜，亦如是分別，著諸善法、捨諸惡法，生高心、輕蔑餘人，則開諸罪門。珍寶般若波羅蜜出世間般若波羅蜜中，不分別善、不善，是名大珍寶波羅蜜，能利眾生，畢竟無憂。是珍寶波羅蜜，善法尚不能污染，何況不善法！

如此中說「如是亦不知」者，如上說般若相，亦不作是知、不作知者；不取相亦不生著，不分別，不得定相；是名「無有過患、無有法愛、斷諸戲論」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此中說「如是亦不知」者，如上說般若相，亦不作是知、不作知者；不取相亦不生著，不分別，不得定相；是名「無有過患、無有法愛、斷諸戲論」。

如是人能實修行般若波羅蜜，以法禮佛、自得實法利益故，能利益眾生；能自離惡、能令眾生離惡故，得淨佛世界。用無所得方便力故，知諸法畢竟寂滅相，而能為眾生故起諸善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是人能實修行般若波羅蜜，以法禮佛、自得實法利益故，能利益眾生；能自離惡、能令眾生離惡故，得淨佛世界。用無所得方便力故，知諸法畢竟寂滅相，而能為眾生故起諸善法。

般若波羅蜜畢竟清淨故，無力、無非力；譬如虛空，雖無有法，而因虛空得有所作。無有一法定相可著，故無有力；得諸法實相，於諸善法無礙，乃至降魔成佛，非無有力。「不受不與」、「不生不滅」等乃至「不捨有為法、不與無為法」，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜畢竟清淨故，無力、無非力；譬如虛空，雖無有法，而因虛空得有所作。無有一法定相可著，故無有力；得諸法實相，於諸善法無礙，乃至降魔成佛，非無有力。「不受不與」、「不生不滅」等乃至「不捨有為法、不與無為法」，亦如是。

此中說因緣：「有佛、無佛，諸法性常住世間。」諸法性者，即是諸法實相；諸法實相者，即是般若波羅蜜。若以常、無常等求諸法實相，是皆為錯；若人入法性中求，則無有錯謬。法性常故不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說因緣：「有佛、無佛，諸法性常住世間。」諸法性者，即是諸法實相；諸法實相者，即是般若波羅蜜。若以常、無常等求諸法實相，是皆為錯；若人入法性中求，則無有錯謬。法性常故不失。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，諸天子虛空中立，發大音聲，踊躍歡喜，以漚鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、分陀利華而散佛上，如是言：「我等於閻浮提見第二法輪轉。」是中無量百千天子得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天子虛空中立，發大音聲，踊躍歡喜，以漚鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、分陀利華而散佛上，如是言：「我等於閻浮提見第二法輪轉。」是中無量百千天子得無生法忍。

佛告須菩提：「是法輪非第一轉、非第二轉。是般若波羅蜜不為轉故出、不為還故出，無法有法空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是法輪非第一轉、非第二轉。是般若波羅蜜不為轉故出、不為還故出，無法有法空故。」

須菩提白佛言：「世尊！云何無法有法空故，般若波羅蜜不為轉、不為還故出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何無法有法空故，般若波羅蜜不為轉、不為還故出？」

佛言：「般若波羅蜜般若波羅蜜相空，乃至檀波羅蜜檀波羅蜜相空；內空內空相空，乃至無法有法空無法有法空相空；四念處四念處相空，乃至八聖道分八聖道分相空；佛十力佛十力相空，乃至十八不共法十八不共法相空；須陀洹果須陀洹果相空，斯陀含果斯陀含果相空，阿那含果阿那含果相空，阿羅漢果阿羅漢果相空，辟支佛道辟支佛道相空；一切種智一切種智相空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「般若波羅蜜般若波羅蜜相空，乃至檀波羅蜜檀波羅蜜相空；內空內空相空，乃至無法有法空無法有法空相空；四念處四念處相空，乃至八聖道分八聖道分相空；佛十力佛十力相空，乃至十八不共法十八不共法相空；須陀洹果須陀洹果相空，斯陀含果斯陀含果相空，阿那含果阿那含果相空，阿羅漢果阿羅漢果相空，辟支佛道辟支佛道相空；一切種智一切種智相空。」

須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜是摩訶波羅蜜！何以故？雖一切法自相空，而諸菩薩摩訶薩因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，亦無法可得。轉法輪，亦無法可轉，亦無法可還；是摩訶般若波羅蜜中，亦無有法可見。何以故？是法不可得，若轉、若還，一切法畢竟不生故。何以故？是空相不能轉、不能還，無相相不能轉、不能還，無作相不能轉、不能還。若能如是說般若波羅蜜，教、照、開、示，分別，顯現，解釋，淺易——有能如是教者，是名清淨說般若波羅蜜。亦無說者、亦無受者、亦無證者；若無說、無受、無證，亦無滅者，是說法中亦無畢定福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜是摩訶波羅蜜！何以故？雖一切法自相空，而諸菩薩摩訶薩因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，亦無法可得。轉法輪，亦無法可轉，亦無法可還；是摩訶般若波羅蜜中，亦無有法可見。何以故？是法不可得，若轉、若還，一切法畢竟不生故。何以故？是空相不能轉、不能還，無相相不能轉、不能還，無作相不能轉、不能還。若能如是說般若波羅蜜，教、照、開、示，分別，顯現，解釋，淺易——有能如是教者，是名清淨說般若波羅蜜。亦無說者、亦無受者、亦無證者；若無說、無受、無證，亦無滅者，是說法中亦無畢定福田。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

諸天聞般若，大歡喜踊躍。諸天身輕利根，分別著相，知有輕重；聞般若波羅蜜畢竟清淨、平等實相，大利益眾生，無有過者，是故踊躍歡喜。起身業、口業，持供養具蓮華等，供養於佛，作是言：「我等於閻浮提見第二法輪轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天聞般若，大歡喜踊躍。諸天身輕利根，分別著相，知有輕重；聞般若波羅蜜畢竟清淨、平等實相，大利益眾生，無有過者，是故踊躍歡喜。起身業、口業，持供養具蓮華等，供養於佛，作是言：「我等於閻浮提見第二法輪轉。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

初說法令人得道，是名轉法輪，今何以言「第二法輪轉」？若以佛說名為轉法輪者，皆是法輪，何限第二？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初說法令人得道，是名轉法輪，今何以言「第二法輪轉」？若以佛說名為轉法輪者，皆是法輪，何限第二？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

初說法名定實一法輪，因初轉乃至法盡，通名為轉。是諸天見是會中多有人發無上道、得無生法忍；見是利益，故讚言「第二轉法輪」。初轉法輪，八萬諸天得無生法忍，阿若憍陳如一人得初道；今無量諸天得無生法忍，是故說第二法輪轉。今轉法輪似如初轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初說法名定實一法輪，因初轉乃至法盡，通名為轉。是諸天見是會中多有人發無上道、得無生法忍；見是利益，故讚言「第二轉法輪」。初轉法輪，八萬諸天得無生法忍，阿若憍陳如一人得初道；今無量諸天得無生法忍，是故說第二法輪轉。今轉法輪似如初轉。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

今轉法輪多人得道，初轉法輪得道者少，云何以大喻小？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今轉法輪多人得道，初轉法輪得道者少，云何以大喻小？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

諸佛事有二種：一者、密，二者、現。初轉法輪，聲聞人見八萬、一人得初道；諸菩薩見無數阿僧祇人得聲聞道，無數人種辟支佛道因緣，無數阿僧祇人發無上道心，無數阿僧祇人行六波羅蜜道，得諸深三昧陀羅尼門，十方無量眾生得無生法忍，無量阿僧祇眾生從初地中乃至十地住，無量阿僧祇眾生得一生補處，無量阿僧祇眾生得坐道場，聞是法疾成佛道——如是等不可思議相，是名密轉法輪相。譬如大雨，大樹則多受，小樹則少受。以是故，當知初轉法輪亦大，以後喻前無咎！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛事有二種：一者、密，二者、現。初轉法輪，聲聞人見八萬、一人得初道；諸菩薩見無數阿僧祇人得聲聞道，無數人種辟支佛道因緣，無數阿僧祇人發無上道心，無數阿僧祇人行六波羅蜜道，得諸深三昧陀羅尼門，十方無量眾生得無生法忍，無量阿僧祇眾生從初地中乃至十地住，無量阿僧祇眾生得一生補處，無量阿僧祇眾生得坐道場，聞是法疾成佛道——如是等不可思議相，是名密轉法輪相。譬如大雨，大樹則多受，小樹則少受。以是故，當知初轉法輪亦大，以後喻前無咎！

「轉法輪非一非二」者，為畢竟空及轉法輪果報涅槃故如是說，是則因中說果。法輪即是般若波羅蜜；是般若波羅蜜無起無作相，故無轉無還。如十二因緣中說：無明畢竟空故，不能實生諸行等；無明虛妄顛倒、無有實定故，無法可滅。說世間生法，故名為轉；說世間滅法，故名為還。般若波羅蜜中無此二事，故說無轉、無還。「無法有法空故」——無轉是「有法空」，無還是「無法空」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉法輪非一非二」者，為畢竟空及轉法輪果報涅槃故如是說，是則因中說果。法輪即是般若波羅蜜；是般若波羅蜜無起無作相，故無轉無還。如十二因緣中說：無明畢竟空故，不能實生諸行等；無明虛妄顛倒、無有實定故，無法可滅。說世間生法，故名為轉；說世間滅法，故名為還。般若波羅蜜中無此二事，故說無轉、無還。「無法有法空故」——無轉是「有法空」，無還是「無法空」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

須菩提何以作是問——「有法無法空故，般若波羅蜜不為轉、不為還故出」？而佛還以空答？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提何以作是問——「有法無法空故，般若波羅蜜不為轉、不為還故出」？而佛還以空答？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人說：諸法有四種相：一者說有，二者說無，三者說亦有亦無，四者說非有非無。是中邪憶念故四種邪行，著此四法故，名為邪道。是中正憶念故四種正行，中不著故，名為正道。是中破非有非無故名「無法有法空」。佛說乃至破非有非無，故說「無有轉，無有還」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人說：諸法有四種相：一者說有，二者說無，三者說亦有亦無，四者說非有非無。是中邪憶念故四種邪行，著此四法故，名為邪道。是中正憶念故四種正行，中不著故，名為正道。是中破非有非無故名「無法有法空」。佛說乃至破非有非無，故說「無有轉，無有還」。

破「非有非無」有二種：一者、用上三句破，二者、用涅槃實相破。須菩提雖知佛以涅槃破有無，是中有新發意菩薩或錯謬故用三句破非有非無，於無法有法空中還生邪見；是故佛說「有法無法亦自相空」，是故說「般若波羅蜜無轉、無還」。般若波羅蜜中無般若波羅蜜相，一切法無相故；乃至檀波羅蜜亦如是。內空乃至一切種智相空，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破「非有非無」有二種：一者、用上三句破，二者、用涅槃實相破。須菩提雖知佛以涅槃破有無，是中有新發意菩薩或錯謬故用三句破非有非無，於無法有法空中還生邪見；是故佛說「有法無法亦自相空」，是故說「般若波羅蜜無轉、無還」。般若波羅蜜中無般若波羅蜜相，一切法無相故；乃至檀波羅蜜亦如是。內空乃至一切種智相空，亦如是。

爾時，須菩提及大眾歡喜讚歎般若波羅蜜，作是言：「大波羅蜜，所謂般若波羅蜜。」大波羅蜜者，所謂一切法雖自性空，而般若波羅蜜能利益菩薩，令得阿耨多羅三藐三菩提；雖得，亦無所得；雖轉法輪，亦無所轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提及大眾歡喜讚歎般若波羅蜜，作是言：「大波羅蜜，所謂般若波羅蜜。」大波羅蜜者，所謂一切法雖自性空，而般若波羅蜜能利益菩薩，令得阿耨多羅三藐三菩提；雖得，亦無所得；雖轉法輪，亦無所轉。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若諸法空、般若波羅蜜空、阿耨多羅三藐三菩提亦空，不應讚般若為摩訶波羅蜜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸法空、般若波羅蜜空、阿耨多羅三藐三菩提亦空，不應讚般若為摩訶波羅蜜？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

此中說一切法自性空故，自性空中亦無自性空，是故名摩訶波羅蜜。若無空相，不應作難。以畢竟空故無所礙，而能行諸善法，得阿耨多羅三藐三菩提；世俗法故，非第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說一切法自性空故，自性空中亦無自性空，是故名摩訶波羅蜜。若無空相，不應作難。以畢竟空故無所礙，而能行諸善法，得阿耨多羅三藐三菩提；世俗法故，非第一義。

諸佛雖說法，令他得道，破煩惱，從此至彼，名為「轉」。今我等諸煩惱虛誑、顛倒、妄語、無有定相；若無定相，為何所斷？若無所斷，亦無轉、無還，是故說「雖轉法輪，亦無轉還」。何以故？是般若波羅蜜中，無有法五眼所能見若轉、若還，一切法從本已來畢竟不生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛雖說法，令他得道，破煩惱，從此至彼，名為「轉」。今我等諸煩惱虛誑、顛倒、妄語、無有定相；若無定相，為何所斷？若無所斷，亦無轉、無還，是故說「雖轉法輪，亦無轉還」。何以故？是般若波羅蜜中，無有法五眼所能見若轉、若還，一切法從本已來畢竟不生故。

是自性空、畢竟空，非轉相、非還相。畏墮常故不轉，畏墮滅故不還；畏墮有故不轉，畏墮無故不還；畏著世間故不轉，畏著涅槃故不還。如是自性空、畢竟空、十八空等無量諸空，是空解脫門，不轉、不還；無相、無作亦如是。入是三解脫門，捨我、我所心，是名說得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是自性空、畢竟空，非轉相、非還相。畏墮常故不轉，畏墮滅故不還；畏墮有故不轉，畏墮無故不還；畏著世間故不轉，畏著涅槃故不還。如是自性空、畢竟空、十八空等無量諸空，是空解脫門，不轉、不還；無相、無作亦如是。入是三解脫門，捨我、我所心，是名說得解脫。

能如是不取相、不著心，說般若波羅蜜，教、照等。「說」者，若案文，若口傳。「教」者，為人讚般若，令受持、讀誦、正憶念。「照」者，如人執燈照物；若人不知般若，以智慧明照之令知。「開」者，如寶藏閉門，雖有好物而不能得；若開其門，則隨意所取。如人疑不信般若者，開邪疑扉、折無明關，是人則隨意所取。「示」者，如人眼視不明，指示好醜；如人有小信小智者，示是道非道、是利是失等。「分別」者，分別諸法，是善是不善、是罪是福、是世間是涅槃。經書略說，難解難信；能廣為分別解說，令得信解。「顯現」者，佛為種種眾生說種種法，或時毀呰善法、助不善法，趣令眾生得解。「說法」者，說佛意趣以應眾生，令知輕重相。「解釋」者，如囊中寶物，繫口則人不知；若為人解經卷囊，解釋義理。又如重物，披析令輕；種種因緣譬喻，解釋本末令易解。「淺易」者，如深水難渡，有人分散此水令淺，則渡者皆易；般若波羅蜜如水甚深，論議方便力故種種說，能令淺易，乃至小智之人皆能信解。能以十種為首說甚深義，是名清淨說般若波羅蜜義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能如是不取相、不著心，說般若波羅蜜，教、照等。「說」者，若案文，若口傳。「教」者，為人讚般若，令受持、讀誦、正憶念。「照」者，如人執燈照物；若人不知般若，以智慧明照之令知。「開」者，如寶藏閉門，雖有好物而不能得；若開其門，則隨意所取。如人疑不信般若者，開邪疑扉、折無明關，是人則隨意所取。「示」者，如人眼視不明，指示好醜；如人有小信小智者，示是道非道、是利是失等。「分別」者，分別諸法，是善是不善、是罪是福、是世間是涅槃。經書略說，難解難信；能廣為分別解說，令得信解。「顯現」者，佛為種種眾生說種種法，或時毀呰善法、助不善法，趣令眾生得解。「說法」者，說佛意趣以應眾生，令知輕重相。「解釋」者，如囊中寶物，繫口則人不知；若為人解經卷囊，解釋義理。又如重物，披析令輕；種種因緣譬喻，解釋本末令易解。「淺易」者，如深水難渡，有人分散此水令淺，則渡者皆易；般若波羅蜜如水甚深，論議方便力故種種說，能令淺易，乃至小智之人皆能信解。能以十種為首說甚深義，是名清淨說般若波羅蜜義。

第一義中，實無所說，畢竟空故「無說」，無說故「無受」，無受故「無證」，無證故「無滅諸煩惱」者，若無滅煩惱則「無福田」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義中，實無所說，畢竟空故「無說」，無說故「無受」，無受故「無證」，無證故「無滅諸煩惱」者，若無滅煩惱則「無福田」。

「受」者名信受、讀、誦。行是法，得沙門果、無生法忍，是名為「證」。證時，諸煩惱滅，得有餘涅槃；得有餘涅槃故是畢定福田。畢定者，諸法同無餘涅槃性，故說無畢定福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受」者名信受、讀、誦。行是法，得沙門果、無生法忍，是名為「證」。證時，諸煩惱滅，得有餘涅槃；得有餘涅槃故是畢定福田。畢定者，諸法同無餘涅槃性，故說無畢定福田。

大智度論釋諸波羅蜜品第四十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋諸波羅蜜品第四十四

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！無邊波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！無邊波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「如虛空無邊故。」(一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如虛空無邊故。」(一)

「世尊！等波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！等波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸法等故。」(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法等故。」(二)

「世尊！離波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！離波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「畢竟空故。」(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟空故。」(三)

「世尊！不壞波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不壞波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不可得故。」(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不可得故。」(四)

「世尊！無彼岸波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無彼岸波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「無名無身故。」(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無名無身故。」(五)

「世尊！空種波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空種波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「入出息不可得故。」(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「入出息不可得故。」(六)

「世尊！不可說波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不可說波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「覺觀不可得故。」(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「覺觀不可得故。」(七)

「世尊！無名波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無名波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「受、想、行、識不可得故。」(八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「受、想、行、識不可得故。」(八)

「世尊！不去波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不去波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不來故。」(九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不來故。」(九)

「世尊！無移波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無移波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不可伏故。」(十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不可伏故。」(十)

「世尊！盡波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！盡波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法畢竟盡故。」(十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法畢竟盡故。」(十一)

「世尊！不生波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不生波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不滅故。」(十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不滅故。」(十二)

「世尊！不滅波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不滅波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不生故。」(十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不生故。」(十三)

「世尊！無作波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無作波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「作者不可得故。」(十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「作者不可得故。」(十四)

「世尊！無知波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無知波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「知者不可得故。」(十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「知者不可得故。」(十五)

「世尊！不到波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不到波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「生死不可得故。」(十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「生死不可得故。」(十六)

「世尊！不失波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不失波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不失故(十七)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不失故(十七)。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

「無邊波羅蜜」者，須菩提聞佛說大珍寶波羅蜜義，因而自讚般若為摩訶波羅蜜；又以智慧深入種種法門，觀般若波羅蜜如大海水無量無邊；深知般若波羅蜜功德，因發大歡喜；欲以種種因緣讚歎般若，是故白佛言：「世尊！無邊波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無邊波羅蜜」者，須菩提聞佛說大珍寶波羅蜜義，因而自讚般若為摩訶波羅蜜；又以智慧深入種種法門，觀般若波羅蜜如大海水無量無邊；深知般若波羅蜜功德，因發大歡喜；欲以種種因緣讚歎般若，是故白佛言：「世尊！無邊波羅蜜是般若波羅蜜。」

「無邊」義，從品初至竟，皆是無邊義；妨說餘事故略說，若廣說則無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無邊」義，從品初至竟，皆是無邊義；妨說餘事故略說，若廣說則無量。

復次，常是一邊、無常是一邊，我、無我，有、無，世間有邊、無邊，眾生有邊、無邊，如是等法，名為邪見邊；得般若波羅蜜，則無是諸邊，故言「無邊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，常是一邊、無常是一邊，我、無我，有、無，世間有邊、無邊，眾生有邊、無邊，如是等法，名為邪見邊；得般若波羅蜜，則無是諸邊，故言「無邊」。

復次，譬如物盡處名為邊，虛空無色無形故無邊。般若波羅蜜畢竟清淨故無有邊、無有盡、無取處、無受處；是故佛答：「如虛空無邊故，般若波羅蜜亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，譬如物盡處名為邊，虛空無色無形故無邊。般若波羅蜜畢竟清淨故無有邊、無有盡、無取處、無受處；是故佛答：「如虛空無邊故，般若波羅蜜亦無邊。」

菩薩得法忍，觀一切法皆平等，是故說一切法等，故言「等波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得法忍，觀一切法皆平等，是故說一切法等，故言「等波羅蜜」。

菩薩用畢竟空心離諸煩惱，亦離諸法，是故名「離波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩用畢竟空心離諸煩惱，亦離諸法，是故名「離波羅蜜」。

菩薩用是般若波羅蜜，總相、別相求諸法，不得定相如毛髮許；以不可得故，於一切法心不著。若有邪見戲論人用邪見著心欲破壞是菩薩，是菩薩無所著故，不可破壞，是名「不壞波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩用是般若波羅蜜，總相、別相求諸法，不得定相如毛髮許；以不可得故，於一切法心不著。若有邪見戲論人用邪見著心欲破壞是菩薩，是菩薩無所著故，不可破壞，是名「不壞波羅蜜」。

此岸名為生死，彼岸名涅槃，中有諸煩惱大河；一切出家人欲捨此岸，貪著彼岸；而般若波羅蜜無彼岸，彼岸是涅槃，無色無名，是故說：「無色無名故，是名無彼岸波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此岸名為生死，彼岸名涅槃，中有諸煩惱大河；一切出家人欲捨此岸，貪著彼岸；而般若波羅蜜無彼岸，彼岸是涅槃，無色無名，是故說：「無色無名故，是名無彼岸波羅蜜。」

有虛空則有出入息，出入息皆從虛誑業因緣生；出者非入，入者非出，念念生滅，不可得實相；息不可得故，一切法亦不可得；不可得故，名「空種波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有虛空則有出入息，出入息皆從虛誑業因緣生；出者非入，入者非出，念念生滅，不可得實相；息不可得故，一切法亦不可得；不可得故，名「空種波羅蜜」。

一切法空寂相故不須覺觀；覺觀無故，則無言說；無言說故，說般若波羅蜜斷語言道，是故名「不可說波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法空寂相故不須覺觀；覺觀無故，則無言說；無言說故，說般若波羅蜜斷語言道，是故名「不可說波羅蜜」。

二法攝一切法，所謂名、色。四大及造色，色所攝；受等四眾，名所攝。分別諸法者說：「般若波羅蜜是智慧相，故名所攝。」今實不離色是名、不離名是色，是般若波羅蜜無知相，故說「受、想、行、識不可得」，故言「無名波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二法攝一切法，所謂名、色。四大及造色，色所攝；受等四眾，名所攝。分別諸法者說：「般若波羅蜜是智慧相，故名所攝。」今實不離色是名、不離名是色，是般若波羅蜜無知相，故說「受、想、行、識不可得」，故言「無名波羅蜜」。

一切法無來無去故，名「無去波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無來無去故，名「無去波羅蜜」。

般若波羅蜜是三世十方佛法藏，以三法印印，無天無人能破，故名「無移波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜是三世十方佛法藏，以三法印印，無天無人能破，故名「無移波羅蜜」。

諸有為法念念盡滅，無有住時。若爾者，過去法不盡，未來法亦不盡，現在法不住故不盡；三世盡不可得故，名為畢竟盡；畢竟盡故，名「盡波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有為法念念盡滅，無有住時。若爾者，過去法不盡，未來法亦不盡，現在法不住故不盡；三世盡不可得故，名為畢竟盡；畢竟盡故，名「盡波羅蜜」。

一切法三世中生不可得故無生，無生故名「無生波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法三世中生不可得故無生，無生故名「無生波羅蜜」。

「不滅波羅蜜」亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不滅波羅蜜」亦如是。

作有二種：一者、眾生作，二者、法作。眾生作者，布施、持戒等；法作者，火燒、水爛，心識所知。眾生空故，無作者；一切法鈍，不起作相故，法亦不作。是二無作故名「無作波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作有二種：一者、眾生作，二者、法作。眾生作者，布施、持戒等；法作者，火燒、水爛，心識所知。眾生空故，無作者；一切法鈍，不起作相故，法亦不作。是二無作故名「無作波羅蜜」。

「無知波羅蜜」亦如是，一切法鈍故無所知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無知波羅蜜」亦如是，一切法鈍故無所知。

天眼見有生死，用空慧眼見生死不可得；生死不可得故，今世眾生死，無到後世者，但五眾先業因緣相續生，故名「不到波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼見有生死，用空慧眼見生死不可得；生死不可得故，今世眾生死，無到後世者，但五眾先業因緣相續生，故名「不到波羅蜜」。

般若波羅蜜不失諸法實相，亦能令一切法不失實相；離般若波羅蜜，一切法皆失。觀一切法實相，得般若波羅蜜，是故名「不失波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜不失諸法實相，亦能令一切法不失實相；離般若波羅蜜，一切法皆失。觀一切法實相，得般若波羅蜜，是故名「不失波羅蜜」。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「世尊！夢波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！夢波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「乃至夢中所見不可得故。」(十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「乃至夢中所見不可得故。」(十八)

「世尊！響波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！響波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「聞聲者不可得故。」(十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「聞聲者不可得故。」(十九)

「世尊！影波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！影波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「鏡面不可得故。」(二十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「鏡面不可得故。」(二十)

「世尊！焰波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！焰波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「水流不可得故。」(二十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「水流不可得故。」(二十一)

「世尊！幻波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！幻波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「術事不可得故。」(二十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「術事不可得故。」(二十二)

「世尊！不垢波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不垢波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸煩惱不可得故。」(二十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸煩惱不可得故。」(二十三)

「世尊！無淨波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無淨波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「煩惱虛誑故。」(二十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「煩惱虛誑故。」(二十四)

「世尊！不污波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不污波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「處不可得故。」(二十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「處不可得故。」(二十五)

「世尊！不戲論波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不戲論波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切戲論破故。」(二十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切戲論破故。」(二十六)

「世尊！不念波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不念波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切念破故。」(二十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切念破故。」(二十七)

「世尊！不動波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不動波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「法性常住故。」(二十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「法性常住故。」(二十八)

「世尊！無染波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無染波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「知一切法妄解故。」(二十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「知一切法妄解故。」(二十九)

「世尊！不起波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不起波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法無分別故。」(三十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法無分別故。」(三十)

「世尊！寂滅波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！寂滅波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法相不可得故。」(三十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法相不可得故。」(三十一)

「世尊！無欲波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無欲波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「欲不可得故。」(三十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲不可得故。」(三十二)

「世尊！無瞋波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無瞋波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「瞋恚不實故。」(三十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「瞋恚不實故。」(三十三)

「世尊！無癡波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無癡波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「無明黑闇滅故。」(三十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無明黑闇滅故。」(三十四)

「世尊！無煩惱波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無煩惱波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「分別憶想虛妄故。」(三十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「分別憶想虛妄故。」(三十五)

「世尊！無眾生波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無眾生波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「眾生無所有故。」(三十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「眾生無所有故。」(三十六)

「世尊！斷波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！斷波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸法不起故。」(三十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法不起故。」(三十七)

「世尊！無二邊波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無二邊波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「離二邊故。」(三十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「離二邊故。」(三十八)

「世尊！不破波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不破波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不相離故。」(三十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不相離故。」(三十九)

「世尊！不取波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不取波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「過聲聞辟支佛地故。」(四十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「過聲聞辟支佛地故。」(四十)

「世尊！不分別波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不分別波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸妄想不可得故。」(四十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸妄想不可得故。」(四十一)

「世尊！無量波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無量波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸法量不可得故。」(四十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法量不可得故。」(四十二)

「世尊！虛空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！虛空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法無所有故。」(四十三)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法無所有故。」(四十三)。

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

須菩提讚般若波羅蜜，示眾生世間空如夢。佛言：夢亦不可得故名「夢波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提讚般若波羅蜜，示眾生世間空如夢。佛言：夢亦不可得故名「夢波羅蜜」。

響、影、焰、幻亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 響、影、焰、幻亦如是。

人心以聲為實，以響為虛；影以人面鏡為實，像為虛；焰以風、塵、日光為實，水為虛；幻以祝術為實，祝術所作為虛。須菩提讚般若以喻為空，佛說喻、本事皆空；本事皆空故，是喻亦空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人心以聲為實，以響為虛；影以人面鏡為實，像為虛；焰以風、塵、日光為實，水為虛；幻以祝術為實，祝術所作為虛。須菩提讚般若以喻為空，佛說喻、本事皆空；本事皆空故，是喻亦空。

是般若波羅蜜無垢，能斷滅一切垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是般若波羅蜜無垢，能斷滅一切垢。

佛言：諸煩惱從本已來常無，今何所斷？是故名「無垢波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：諸煩惱從本已來常無，今何所斷？是故名「無垢波羅蜜」。

「無淨波羅蜜」亦如是。無煩惱即是「淨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無淨波羅蜜」亦如是。無煩惱即是「淨」。

淫欲、瞋恚等諸煩惱名為污；是般若波羅蜜，一切垢法所不污。六情是諸煩惱處，六情及一切法，諸煩惱緣處、住處皆不可得，故名「不污波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淫欲、瞋恚等諸煩惱名為污；是般若波羅蜜，一切垢法所不污。六情是諸煩惱處，六情及一切法，諸煩惱緣處、住處皆不可得，故名「不污波羅蜜」。

得是般若波羅蜜，一切戲論憶想分別滅，故名「不戲論波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是般若波羅蜜，一切戲論憶想分別滅，故名「不戲論波羅蜜」。

一切法畢竟空故，無憶、無念相；無憶、無念相，故名「無念波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法畢竟空故，無憶、無念相；無憶、無念相，故名「無念波羅蜜」。

住法性菩薩，一切論議者所不能勝，一切結使邪見所不能覆；一切法無常破壞，心不生憂；如是等因緣，故名「不動波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住法性菩薩，一切論議者所不能勝，一切結使邪見所不能覆；一切法無常破壞，心不生憂；如是等因緣，故名「不動波羅蜜」。

一切法妄解，非但愛染，故名「無染波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法妄解，非但愛染，故名「無染波羅蜜」。

憶想分別是一切結使根本；有結使，能起後身業。知憶想分別虛妄，一切後世生業更不復起故，是名「不起波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶想分別是一切結使根本；有結使，能起後身業。知憶想分別虛妄，一切後世生業更不復起故，是名「不起波羅蜜」。

般若波羅蜜中不取三毒火相，故言「寂滅波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜中不取三毒火相，故言「寂滅波羅蜜」。

佛言：「非但三毒相寂滅，一切法相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「非但三毒相寂滅，一切法相不可得故。」

是般若波羅蜜，乃至善法中尚不貪，何況餘欲！佛說：「欲，從本已來不可得故。」貪欲虛誑，自性不可得，故名「無欲波羅蜜」；非是離欲故名無欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是般若波羅蜜，乃至善法中尚不貪，何況餘欲！佛說：「欲，從本已來不可得故。」貪欲虛誑，自性不可得，故名「無欲波羅蜜」；非是離欲故名無欲。

瞋恚性畢竟無所有，故名「無瞋波羅蜜」；非是離瞋故名無瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚性畢竟無所有，故名「無瞋波羅蜜」；非是離瞋故名無瞋。

一切法中，無明黑闇破，故名「無癡波羅蜜」；非是滅癡故名無癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法中，無明黑闇破，故名「無癡波羅蜜」；非是滅癡故名無癡。

「無煩惱波羅蜜」者，菩薩得無生法忍故，一切煩惱滅。佛言：「憶想分別是煩惱根本；憶想尚無，何況煩惱！」故名「無煩惱波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無煩惱波羅蜜」者，菩薩得無生法忍故，一切煩惱滅。佛言：「憶想分別是煩惱根本；憶想尚無，何況煩惱！」故名「無煩惱波羅蜜」。

般若能破無眾生中有眾生顛倒，故名「無眾生波羅蜜」。佛言：「是眾生從本已來不生、無所有，故名無眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若能破無眾生中有眾生顛倒，故名「無眾生波羅蜜」。佛言：「是眾生從本已來不生、無所有，故名無眾生。」

須菩提意：以般若波羅蜜能斷一切有漏法，故名「斷波羅蜜」。佛言：諸法不起不生、無所作，諸法自然斷相故名「斷」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提意：以般若波羅蜜能斷一切有漏法，故名「斷波羅蜜」。佛言：諸法不起不生、無所作，諸法自然斷相故名「斷」。

二邊者，所謂我、無我，斷、無斷，可斷法、無斷法，常、滅，有、無——如是等無量二邊；般若波羅蜜中無是諸邊，故名「無二邊波羅蜜」。佛言：是諸邊從本已來無，但以虛誑顛倒故著；菩薩求實事故，離是顛倒邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二邊者，所謂我、無我，斷、無斷，可斷法、無斷法，常、滅，有、無——如是等無量二邊；般若波羅蜜中無是諸邊，故名「無二邊波羅蜜」。佛言：是諸邊從本已來無，但以虛誑顛倒故著；菩薩求實事故，離是顛倒邊。

是般若波羅蜜一相、空故，不可破。佛言：不但般若波羅蜜，一切法皆無定異相。如果不離因，因不離果；有為法不離無為法，無為法不離有為法；般若波羅蜜不離一切法，一切法不離般若波羅蜜；一切法實相即是般若波羅蜜，故名「不破波羅蜜」。破者，所謂諸法各各離散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是般若波羅蜜一相、空故，不可破。佛言：不但般若波羅蜜，一切法皆無定異相。如果不離因，因不離果；有為法不離無為法，無為法不離有為法；般若波羅蜜不離一切法，一切法不離般若波羅蜜；一切法實相即是般若波羅蜜，故名「不破波羅蜜」。破者，所謂諸法各各離散。

一切法，常、無常等過失；是故般若波羅蜜不取一切法。佛言：一切法乃至二乘出世間清淨法，亦不取，故名「不取波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法，常、無常等過失；是故般若波羅蜜不取一切法。佛言：一切法乃至二乘出世間清淨法，亦不取，故名「不取波羅蜜」。

分別名取相生心，妄想分別；般若波羅蜜是實相故，無是妄想分別。佛言：因憶想分別，有無分別；今憶想分別，從本已來無，故名「無分別波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別名取相生心，妄想分別；般若波羅蜜是實相故，無是妄想分別。佛言：因憶想分別，有無分別；今憶想分別，從本已來無，故名「無分別波羅蜜」。

般若波羅蜜出四無量，故名「無量波羅蜜」。復次，畢竟空，為得涅槃無量法，故名無量。復次，智慧所不能到邊崖，是名無量。是名六情所籌度；是法空、無相、無生滅，六情所不能量。何以故？物多而量器小故。佛言：非但是般若波羅蜜無量，色等一切法不可得故皆無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜出四無量，故名「無量波羅蜜」。復次，畢竟空，為得涅槃無量法，故名無量。復次，智慧所不能到邊崖，是名無量。是名六情所籌度；是法空、無相、無生滅，六情所不能量。何以故？物多而量器小故。佛言：非但是般若波羅蜜無量，色等一切法不可得故皆無量。

如虛空無色無形，無所能作；般若波羅蜜亦如是。佛言：非但虛空無所有，色等諸法皆無所有，故名「虛空波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空無色無形，無所能作；般若波羅蜜亦如是。佛言：非但虛空無所有，色等諸法皆無所有，故名「虛空波羅蜜」。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「世尊！無常波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無常波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法破壞故。」(四十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法破壞故。」(四十四)

「世尊！苦波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！苦波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法惱相故。」(四十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法惱相故。」(四十五)

「世尊！無我波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無我波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不著故。」(四十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不著故。」(四十六)

「世尊！空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不可得故。」(四十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不可得故。」(四十七)

「世尊！無相波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無相波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不生故。」(四十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不生故。」(四十八)

「世尊！內空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！內空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「內法不可得故。」(四十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「內法不可得故。」(四十九)

「世尊！外空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！外空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「外法不可得故。」(五十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外法不可得故。」(五十)

「世尊！內外空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！內外空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「內外法不可得故。」(五十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「內外法不可得故。」(五十一)

「世尊！空空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「空空法不可得故。」(五十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「空空法不可得故。」(五十二)

「世尊！大空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！大空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不可得故。」(五十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不可得故。」(五十三)

「世尊！第一義空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！第一義空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「涅槃不可得故。」(五十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「涅槃不可得故。」(五十四)

「世尊！有為空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有為空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「有為法不可得故。」(五十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有為法不可得故。」(五十五)

「世尊！無為空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無為空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「無為法不可得故。」(五十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無為法不可得故。」(五十六)

「世尊！畢竟空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！畢竟空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸法畢竟不可得故。」(五十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法畢竟不可得故。」(五十七)

「世尊！無始空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無始空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸法無始不可得故。」(五十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法無始不可得故。」(五十八)

「世尊！散空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！散空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「散法不可得故。」(五十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「散法不可得故。」(五十九)

「世尊！性空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！性空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「有為無為法不可得故。」(六十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有為無為法不可得故。」(六十)

「世尊！諸法空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸法空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不可得故。」(六十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不可得故。」(六十一)

「世尊！自相空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！自相空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「自相離故。」(六十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相離故。」(六十二)

「世尊！無法空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無法空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「無法不可得故。」(六十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無法不可得故。」(六十三)

「世尊！有法空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有法空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「有法不可得故。」(六十四)「世尊！無法有法空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有法不可得故。」(六十四)「世尊！無法有法空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「無法有法不可得故。」(六十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無法有法不可得故。」(六十五)

「世尊！念處波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！念處波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「身、受、心、法不可得故。」(六十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「身、受、心、法不可得故。」(六十六)

「世尊！正懃波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！正懃波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「善不善法不可得故。」(六十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善不善法不可得故。」(六十七)

「世尊！如意足波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如意足波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「四如意足不可得故。」(六十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「四如意足不可得故。」(六十八)

「世尊！根波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！根波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「五根不可得故。」(六十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「五根不可得故。」(六十九)

「世尊！力波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！力波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「五力不可得故。」(七十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「五力不可得故。」(七十)

「世尊！覺波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！覺波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「七覺分不可得故。」(七十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「七覺分不可得故。」(七十一)

「世尊！道波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！道波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「八聖道分不可得故。」(七十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「八聖道分不可得故。」(七十二)

「世尊！無作波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無作波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「無作不可得故。」(七十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無作不可得故。」(七十三)

「世尊！空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「空相不可得故。」(七十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「空相不可得故。」(七十四)

「世尊！無相波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無相波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「寂滅相不可得故。」(七十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「寂滅相不可得故。」(七十五)

「世尊！背捨波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！背捨波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「八背捨不可得故。」(七十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「八背捨不可得故。」(七十六)

「世尊！定波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！定波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「九次第定不可得故。」(七十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「九次第定不可得故。」(七十七)

「世尊！檀波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！檀波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「慳貪不可得故。」(七十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慳貪不可得故。」(七十八)

「世尊！尸羅波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！尸羅波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「破戒不可得故。」(七十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「破戒不可得故。」(七十九)

「世尊！羼提波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！羼提波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「忍不忍辱不可得故。」(八十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「忍不忍辱不可得故。」(八十)

「世尊！毘梨耶波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！毘梨耶波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「懈怠精進不可得故。」(八十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「懈怠精進不可得故。」(八十一)

「世尊！禪波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！禪波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「定亂不可得故。」(八十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「定亂不可得故。」(八十二)

「世尊！般若波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！般若波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「癡慧不可得故。」(八十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「癡慧不可得故。」(八十三)

「世尊！十力波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！十力波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不可伏故。」(八十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不可伏故。」(八十四)

「世尊！無所畏波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無所畏波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「道種智不沒故。」(八十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「道種智不沒故。」(八十五)

「世尊！無礙智波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無礙智波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切諸法無障無礙故。」(八十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切諸法無障無礙故。」(八十六)

「世尊！佛法波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛法波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「過一切法故。」(八十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「過一切法故。」(八十七)

「世尊！如實說者波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如實說者波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切說如實故。」(八十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切說如實故。」(八十八)

「世尊！自然波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！自然波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法中自在故。」(八十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法中自在故。」(八十九)

「世尊！佛波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「知一切法、一切種智故(九十)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「知一切法、一切種智故(九十)。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

般若波羅蜜中有無常聖行，故名「無常波羅蜜」。佛言：非但般若中有無常，觀一切法無常故，名「無常波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜中有無常聖行，故名「無常波羅蜜」。佛言：非但般若中有無常，觀一切法無常故，名「無常波羅蜜」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

上來說「般若波羅蜜法性常住」，今何以說「無常」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來說「般若波羅蜜法性常住」，今何以說「無常」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

般若波羅蜜是智慧，觀法從因緣和合生，是有為法故無常；般若波羅蜜所緣處，如、法性、實際，無為法故常。須菩提說有為般若，故言般若波羅蜜無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜是智慧，觀法從因緣和合生，是有為法故無常；般若波羅蜜所緣處，如、法性、實際，無為法故常。須菩提說有為般若，故言般若波羅蜜無常。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，佛何以說「一切法盡是破壞無常，無為法無破壞相」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，佛何以說「一切法盡是破壞無常，無為法無破壞相」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

一切法名六情，內外皆是作法；作法故，必歸破壞相。離有為法，無無為法，亦更無有法相；因有為法相，故說無為法不生不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法名六情，內外皆是作法；作法故，必歸破壞相。離有為法，無無為法，亦更無有法相；因有為法相，故說無為法不生不滅。

復次，一切有為法有二種：一者、名字一切，二者、實一切。一切有為法破壞，故名一切無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，一切有為法有二種：一者、名字一切，二者、實一切。一切有為法破壞，故名一切無常。

「苦」等乃至「無法有法空」亦如是。須菩提說一切法相讚般若，佛舉一切法答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苦」等乃至「無法有法空」亦如是。須菩提說一切法相讚般若，佛舉一切法答。

正觀身等四法，從四念處生，四念處是四諦之初門，四諦是四沙門果初門，阿羅漢果分別即是三乘。四念處，般若波羅蜜中種種廣說。佛言：是四種法緣處，從本已來皆不可得，故名「念處波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正觀身等四法，從四念處生，四念處是四諦之初門，四諦是四沙門果初門，阿羅漢果分別即是三乘。四念處，般若波羅蜜中種種廣說。佛言：是四種法緣處，從本已來皆不可得，故名「念處波羅蜜」。

從「四正懃」乃至「般若波羅蜜」，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「四正懃」乃至「般若波羅蜜」，亦如是。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

餘法可以讚般若，云何復以般若讚般若？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘法可以讚般若，云何復以般若讚般若？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有二種般若：一者、常住般若；二者、與五波羅蜜共行，有用般若波羅蜜。須菩提讚有用般若波羅蜜，能破無明黑闇、能與真智慧；是故佛說：「常住般若波羅蜜，癡慧不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二種般若：一者、常住般若；二者、與五波羅蜜共行，有用般若波羅蜜。須菩提讚有用般若波羅蜜，能破無明黑闇、能與真智慧；是故佛說：「常住般若波羅蜜，癡慧不可得故。」

行是般若波羅蜜菩薩，初得菩薩十力，後得佛十力，是故說「十力波羅蜜」。佛言：「非但十力者不可破、不可伏，一切法實相亦不可破、亦不可伏。」佛意：為度眾生故說十方佛力無量無邊；如佛力，一切法實相亦如是不可伏，故名「十力波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行是般若波羅蜜菩薩，初得菩薩十力，後得佛十力，是故說「十力波羅蜜」。佛言：「非但十力者不可破、不可伏，一切法實相亦不可破、亦不可伏。」佛意：為度眾生故說十方佛力無量無邊；如佛力，一切法實相亦如是不可伏，故名「十力波羅蜜」。

菩薩得是般若波羅蜜力，於佛前能說法論議，何況餘處！尚不畏魔王，何況外道！故名「無所畏波羅蜜」。佛言：「道種智不沒故。」道種智名法眼，知一切眾生以何道得涅槃。般若波羅蜜，常寂滅相、不可說；是菩薩以道種智故引導眾生，於大眾中師子吼；道種智增益故不沒，無所畏，不自憍慢我有是法，名「無畏波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得是般若波羅蜜力，於佛前能說法論議，何況餘處！尚不畏魔王，何況外道！故名「無所畏波羅蜜」。佛言：「道種智不沒故。」道種智名法眼，知一切眾生以何道得涅槃。般若波羅蜜，常寂滅相、不可說；是菩薩以道種智故引導眾生，於大眾中師子吼；道種智增益故不沒，無所畏，不自憍慢我有是法，名「無畏波羅蜜」。

須菩提從佛聞，無畏轉深，故讚般若波羅蜜，言「無礙波羅蜜」。佛言：「非但四無礙，一切法入如、法性、實際故，皆是無礙相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提從佛聞，無畏轉深，故讚般若波羅蜜，言「無礙波羅蜜」。佛言：「非但四無礙，一切法入如、法性、實際故，皆是無礙相。」

菩薩因般若波羅蜜，能集十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲等諸佛法故，說「佛法波羅蜜」。佛言：聲聞法於凡夫法為勝，辟支佛法於聲聞法為勝，佛法於一切法最勝。如一切色中，虛空廣大；佛法最勝，無能及、無可喻，過一切法，故名「佛法波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩因般若波羅蜜，能集十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲等諸佛法故，說「佛法波羅蜜」。佛言：聲聞法於凡夫法為勝，辟支佛法於聲聞法為勝，佛法於一切法最勝。如一切色中，虛空廣大；佛法最勝，無能及、無可喻，過一切法，故名「佛法波羅蜜」。

如過去佛行六波羅蜜，得諸法如相；今佛亦如是行六波羅蜜得佛道，故名「多陀阿伽陀波羅蜜」。「多陀阿伽陀」者，或言「如來」，或言「如實說」，或言「如實知」。此中佛說：非但佛說名如實說，一切語言皆是如實，故名「如實說波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如過去佛行六波羅蜜，得諸法如相；今佛亦如是行六波羅蜜得佛道，故名「多陀阿伽陀波羅蜜」。「多陀阿伽陀」者，或言「如來」，或言「如實說」，或言「如實知」。此中佛說：非但佛說名如實說，一切語言皆是如實，故名「如實說波羅蜜」。

是般若波羅蜜具足，後身自然作佛，故名「自然波羅蜜」。「自然」名佛；佛所說故名「自然波羅蜜」。復次，是般若波羅蜜實相自然、不由他作，故名「自然」。佛言：佛一切法中得自在力，故名「自然波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是般若波羅蜜具足，後身自然作佛，故名「自然波羅蜜」。「自然」名佛；佛所說故名「自然波羅蜜」。復次，是般若波羅蜜實相自然、不由他作，故名「自然」。佛言：佛一切法中得自在力，故名「自然波羅蜜」。

具足十地，得十力、四無所畏，轉法輪、擊法鼓，覺世間無明睡眾生，故名為「佛波羅蜜」。佛，秦言覺者、知者。何者是？所謂正知一切法、一切種，故名覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足十地，得十力、四無所畏，轉法輪、擊法鼓，覺世間無明睡眾生，故名為「佛波羅蜜」。佛，秦言覺者、知者。何者是？所謂正知一切法、一切種，故名覺。

一切法者，所謂五眾、十二入、十八界等。復次，一切法名外道經書、伎術、禪定等；略說有五種，所謂凡夫法、聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法者，所謂五眾、十二入、十八界等。復次，一切法名外道經書、伎術、禪定等；略說有五種，所謂凡夫法、聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法。

佛，略知有二種相，所謂總相、別相；又以分別相、畢竟空相。廣知則一切種——一切種是一切無量無邊法門。以是事故，名為「佛波羅蜜」；不以佛身故名為佛波羅蜜，但以一切種智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛，略知有二種相，所謂總相、別相；又以分別相、畢竟空相。廣知則一切種——一切種是一切無量無邊法門。以是事故，名為「佛波羅蜜」；不以佛身故名為佛波羅蜜，但以一切種智故。