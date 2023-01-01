大智度論釋歎淨品第四十二之餘(卷六十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋歎淨品第四十二之餘(卷六十四)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，釋提桓因問須菩提：「云何是求菩薩道善男子礙法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因問須菩提：「云何是求菩薩道善男子礙法？」

須菩提報釋提桓因言：「憍尸迦！有求菩薩道善男子、善女人取心相，所謂取檀波羅蜜相，取尸羅波羅蜜相、羼提波羅蜜相、毘梨耶波羅蜜相、禪波羅蜜相、般若波羅蜜相；取內空相、外空相、內外空相乃至無法有法空相；取四念處相乃至八聖道分相；取佛十力相乃至十八不共法相；取諸佛相，取於諸佛種善根相；是一切福德和合，取相迴向阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！是名求菩薩道善男子、善女人礙法。用是法故，不能無礙行般若波羅蜜。何以故？憍尸迦！是色相不可迴向，受、想、行、識相不可迴向，乃至一切智相不可迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提報釋提桓因言：「憍尸迦！有求菩薩道善男子、善女人取心相，所謂取檀波羅蜜相，取尸羅波羅蜜相、羼提波羅蜜相、毘梨耶波羅蜜相、禪波羅蜜相、般若波羅蜜相；取內空相、外空相、內外空相乃至無法有法空相；取四念處相乃至八聖道分相；取佛十力相乃至十八不共法相；取諸佛相，取於諸佛種善根相；是一切福德和合，取相迴向阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！是名求菩薩道善男子、善女人礙法。用是法故，不能無礙行般若波羅蜜。何以故？憍尸迦！是色相不可迴向，受、想、行、識相不可迴向，乃至一切智相不可迴向。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩示、教、利、喜他人阿耨多羅三藐三菩提，應示、教、利、喜一切諸法實相。若求菩薩道善男子、善女人行檀波羅蜜時，不應作是分別言：『我施與，我持戒，我忍辱，我精進，我入禪，我修智慧；我行內空、外空、內外空，乃至我行無法有法空；我修四念處，乃至我行阿耨多羅三藐三菩提。』善男子、善女人應如是示、教、利、喜他人阿耨多羅三藐三菩提。若如是示、教、利、喜阿耨多羅三藐三菩提，自無錯謬，亦如佛所許法示、教、利、喜，令是善男子、善女人遠離一切礙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩示、教、利、喜他人阿耨多羅三藐三菩提，應示、教、利、喜一切諸法實相。若求菩薩道善男子、善女人行檀波羅蜜時，不應作是分別言：『我施與，我持戒，我忍辱，我精進，我入禪，我修智慧；我行內空、外空、內外空，乃至我行無法有法空；我修四念處，乃至我行阿耨多羅三藐三菩提。』善男子、善女人應如是示、教、利、喜他人阿耨多羅三藐三菩提。若如是示、教、利、喜阿耨多羅三藐三菩提，自無錯謬，亦如佛所許法示、教、利、喜，令是善男子、善女人遠離一切礙法。」

爾時，佛讚須菩提：「善哉！善哉！如汝為諸菩薩說諸礙法。須菩提！汝今更聽我說微細礙相。汝須菩提！一心好聽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚須菩提：「善哉！善哉！如汝為諸菩薩說諸礙法。須菩提！汝今更聽我說微細礙相。汝須菩提！一心好聽！」

佛告須菩提：「有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，取相念諸佛。須菩提！所可有相，皆是礙相。又於諸佛從初發意乃至法住，於其中間所有善根取相憶念；取相憶念已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所可有相，皆是礙相。又於諸佛及弟子所有善根及餘眾生善根，取相迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所可有相，皆是礙相。何以故？不應取相憶念諸佛，亦不應取相念諸佛善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，取相念諸佛。須菩提！所可有相，皆是礙相。又於諸佛從初發意乃至法住，於其中間所有善根取相憶念；取相憶念已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所可有相，皆是礙相。又於諸佛及弟子所有善根及餘眾生善根，取相迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所可有相，皆是礙相。何以故？不應取相憶念諸佛，亦不應取相念諸佛善根。」

須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深！」

佛言：「一切法常離故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法常離故。」

須菩提言：「世尊！我當禮般若波羅蜜！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！我當禮般若波羅蜜！」

佛告須菩提：「是般若波羅蜜無起無作故，無有能得者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是般若波羅蜜無起無作故，無有能得者。」

須菩提言：「世尊！一切諸法亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！一切諸法亦不可得。」

佛言：「一切法一性，非二性。須菩提！是一法性，是亦無性；是無性即是性，是性不起不作。如是，須菩提！菩薩摩訶薩若知諸法一性，所謂無性，無起無作，則遠離一切礙相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法一性，非二性。須菩提！是一法性，是亦無性；是無性即是性，是性不起不作。如是，須菩提！菩薩摩訶薩若知諸法一性，所謂無性，無起無作，則遠離一切礙相。」

須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜，難知難解！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜，難知難解！」

佛言：「如所言。是般若波羅蜜，無見者、無聞者、無知者、無識者、無得者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如所言。是般若波羅蜜，無見者、無聞者、無知者、無識者、無得者。」

「世尊！是般若波羅蜜，不可思議！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是般若波羅蜜，不可思議！」

佛言：「如所言。是般若波羅蜜不從心生，不從色、受、想、行、識生，乃至不從十八不共法生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如所言。是般若波羅蜜不從心生，不從色、受、想、行、識生，乃至不從十八不共法生。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若與無礙相違，是名為礙，帝釋何以更問礙？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若與無礙相違，是名為礙，帝釋何以更問礙？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩礙法微妙，入諸善法和合，利根者所覺，鈍根者不覺。以難解故，於佛前更問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩礙法微妙，入諸善法和合，利根者所覺，鈍根者不覺。以難解故，於佛前更問。

礙法，何者是？所謂菩薩分別慳心、施心，捨慳心、取施心，是名「取心相」。知布施物貴賤，知修集布施能一切與，是檀波羅蜜乃至隨喜福德取相諸善法，雖為是妙，內著我，外著法，墮礙法中；譬如食雖香美，過噉則病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 礙法，何者是？所謂菩薩分別慳心、施心，捨慳心、取施心，是名「取心相」。知布施物貴賤，知修集布施能一切與，是檀波羅蜜乃至隨喜福德取相諸善法，雖為是妙，內著我，外著法，墮礙法中；譬如食雖香美，過噉則病。

此中須菩提自說因緣：「色等諸法相畢竟空故，不可得迴向無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中須菩提自說因緣：「色等諸法相畢竟空故，不可得迴向無上道。」

上說礙相，今說無礙相，所謂菩薩若欲教他無上道，應以實法示、教、利、喜。示、教、利、喜義，如先說。實法者，所謂滅諸憶想分別，是故說「行檀時，不分別我與」等。若能如是教化，得二種利：一者、自無錯謬，二者、亦如佛所得法以化他人。如是等無量礙相相違，是名「無礙相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上說礙相，今說無礙相，所謂菩薩若欲教他無上道，應以實法示、教、利、喜。示、教、利、喜義，如先說。實法者，所謂滅諸憶想分別，是故說「行檀時，不分別我與」等。若能如是教化，得二種利：一者、自無錯謬，二者、亦如佛所得法以化他人。如是等無量礙相相違，是名「無礙相」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛以讚須菩提說「無礙相」，今何以故，復更自說「微細礙相」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以讚須菩提說「無礙相」，今何以故，復更自說「微細礙相」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛就須菩提力中讚歎：「汝是捨眾生人，而能說菩薩礙相。」微細礙相，須菩提力所不及，是故佛自說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛就須菩提力中讚歎：「汝是捨眾生人，而能說菩薩礙相。」微細礙相，須菩提力所不及，是故佛自說。

是礙相微細故，汝一心好聽！何者是？所謂菩薩用取相念諸佛等，皆是礙。無相相是般若波羅蜜；佛從般若中出，亦是「無相相」。諸善根著心取相迴向，是世間果報；有盡、雜毒故，不能得無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是礙相微細故，汝一心好聽！何者是？所謂菩薩用取相念諸佛等，皆是礙。無相相是般若波羅蜜；佛從般若中出，亦是「無相相」。諸善根著心取相迴向，是世間果報；有盡、雜毒故，不能得無上道。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

上說麁礙言「取相」，今微細礙中亦言「取相」，有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上說麁礙言「取相」，今微細礙中亦言「取相」，有何差別？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

上說「我是與者、彼是受者」，如是等，今但說「取相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上說「我是與者、彼是受者」，如是等，今但說「取相」。

復次，今說「諸菩薩念佛三昧」故微細相，微細心人中礙，是故名「微細礙」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，今說「諸菩薩念佛三昧」故微細相，微細心人中礙，是故名「微細礙」。

須菩提知佛所說深妙，非己所及，是故讚言「甚深」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提知佛所說深妙，非己所及，是故讚言「甚深」。

佛答：「一切法常遠離相故。」佛說是般若遠一切法，遠一切法故，微細相不得入般若中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「一切法常遠離相故。」佛說是般若遠一切法，遠一切法故，微細相不得入般若中。

須菩提歡喜言：「我當為般若作禮！」須菩提意作是念：「我得解是般若波羅蜜甚深相故發心，我應作禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提歡喜言：「我當為般若作禮！」須菩提意作是念：「我得解是般若波羅蜜甚深相故發心，我應作禮。」

佛言：「是般若波羅蜜無起無作故，十方如恒河沙佛無能得者，汝聲聞人云何言得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是般若波羅蜜無起無作故，十方如恒河沙佛無能得者，汝聲聞人云何言得？」

須菩提言：「世尊！非但般若，一切法皆無知無得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！非但般若，一切法皆無知無得。」

佛言：「諸法一性無二。」一性，所謂畢竟空；無二者，無「畢竟、不畢竟」。一法性即是無性。畢竟空不應著、不應取相。所以者何？從因緣和合生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法一性無二。」一性，所謂畢竟空；無二者，無「畢竟、不畢竟」。一法性即是無性。畢竟空不應著、不應取相。所以者何？從因緣和合生故。

須菩提作是念：「若無性即是性，以不起不作故，後世苦不相續。能如是知般若波羅蜜，一切諸礙皆遠離；若遠離諸礙，則自在得無上道。」須菩提聞是說，作是念：「我以為得，佛謂不得；是般若波羅蜜，難解難知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提作是念：「若無性即是性，以不起不作故，後世苦不相續。能如是知般若波羅蜜，一切諸礙皆遠離；若遠離諸礙，則自在得無上道。」須菩提聞是說，作是念：「我以為得，佛謂不得；是般若波羅蜜，難解難知。」

佛答：「非獨汝難！一切眾生無見者、無聞者、無知者、無識者、無得者。」耳、鼻、舌、身所不知，意所不識不得；是般若出過六種知，故言「難解」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「非獨汝難！一切眾生無見者、無聞者、無知者、無識者、無得者。」耳、鼻、舌、身所不知，意所不識不得；是般若出過六種知，故言「難解」。

須菩提入深般若中，智力窮極，故言「不可思議」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提入深般若中，智力窮極，故言「不可思議」。

佛言：「是般若非心生、非五眾生，乃至不從十八不共法生，無生相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是般若非心生、非五眾生，乃至不從十八不共法生，無生相故。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若說「不從心生」，何以復說「五眾」？五眾中識眾即是心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說「不從心生」，何以復說「五眾」？五眾中識眾即是心。

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

先說心，是略說；後說五眾等，是廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先說心，是略說；後說五眾等，是廣說。

五眾乃至十八不共法可與般若作因緣，不能生般若；譬如猛風除雲能令日月出現，而不能作日月也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五眾乃至十八不共法可與般若作因緣，不能生般若；譬如猛風除雲能令日月出現，而不能作日月也。

大智度論釋無作實相品第四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋無作實相品第四十三

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

須菩提白佛言：「是般若波羅蜜無所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「是般若波羅蜜無所作。」

佛言：「作者不可得故，色不可得，乃至一切法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「作者不可得故，色不可得，乃至一切法不可得故。」

「世尊！若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜，應云何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜，應云何行？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜，不行色，是行般若波羅蜜；不行受、想、行、識，是行般若波羅蜜；乃至不行一切種智，是行般若波羅蜜。不行色常、無常，是行般若波羅蜜；乃至一切種智不行常、無常，是行般若波羅蜜。不行色若苦、若樂，是行般若波羅蜜；乃至不行一切種智若苦、若樂，是行般若波羅蜜。不行色是我、非我，是行般若波羅蜜；乃至不行一切種智是我、非我，是行般若波羅蜜。不行色淨、不淨，是行般若波羅蜜；乃至不行一切種智淨、不淨，是行般若波羅蜜。何以故？是色無所有性，云何有常無常、苦樂、我無我、淨不淨？受、想、行、識亦無所有性，云何有常無常乃至淨不淨？乃至一切種智無所有性，云何有常無常乃至淨不淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜，不行色，是行般若波羅蜜；不行受、想、行、識，是行般若波羅蜜；乃至不行一切種智，是行般若波羅蜜。不行色常、無常，是行般若波羅蜜；乃至一切種智不行常、無常，是行般若波羅蜜。不行色若苦、若樂，是行般若波羅蜜；乃至不行一切種智若苦、若樂，是行般若波羅蜜。不行色是我、非我，是行般若波羅蜜；乃至不行一切種智是我、非我，是行般若波羅蜜。不行色淨、不淨，是行般若波羅蜜；乃至不行一切種智淨、不淨，是行般若波羅蜜。何以故？是色無所有性，云何有常無常、苦樂、我無我、淨不淨？受、想、行、識亦無所有性，云何有常無常乃至淨不淨？乃至一切種智無所有性，云何有常無常乃至淨不淨？

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色不具足，是行般若波羅蜜；不行受、想、行、識不具足，是行般若波羅蜜；乃至不行一切種智不具足，是行般若波羅蜜。何以故？色不具足者，是不名色；如是亦不行，是行般若波羅蜜。受、想、行、識不具足者，是不名識；如是亦不行，是行般若波羅蜜。乃至不行一切種智不具足者，是不名一切種智；如是亦不行，是行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色不具足，是行般若波羅蜜；不行受、想、行、識不具足，是行般若波羅蜜；乃至不行一切種智不具足，是行般若波羅蜜。何以故？色不具足者，是不名色；如是亦不行，是行般若波羅蜜。受、想、行、識不具足者，是不名識；如是亦不行，是行般若波羅蜜。乃至不行一切種智不具足者，是不名一切種智；如是亦不行，是行般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「未曾有也！世尊善說求菩薩道善男子、善女人礙不礙相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「未曾有也！世尊善說求菩薩道善男子、善女人礙不礙相。」

佛言：「如是！如是！須菩提！佛善說求菩薩道善男子、善女人礙不礙相。復次，須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色不礙，是行般若波羅蜜；不行受、想、行、識不礙，是行般若波羅蜜。不行眼不礙，是行般若波羅蜜；不行耳、鼻、舌、身不礙，是行般若波羅蜜；不行意不礙，是行般若波羅蜜。不行檀波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行尸羅波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行羼提波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行毘梨耶波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行禪波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行般若波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；乃至不行一切種智不礙，是行般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜時，知色是不礙，知受、想、行、識是不礙，乃至知一切種智是不礙；知須陀洹果不礙，知斯陀含果不礙，知阿那含果不礙，知阿羅漢果不礙，知辟支佛道不礙，知阿耨多羅三藐三菩提道不礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！須菩提！佛善說求菩薩道善男子、善女人礙不礙相。復次，須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色不礙，是行般若波羅蜜；不行受、想、行、識不礙，是行般若波羅蜜。不行眼不礙，是行般若波羅蜜；不行耳、鼻、舌、身不礙，是行般若波羅蜜；不行意不礙，是行般若波羅蜜。不行檀波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行尸羅波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行羼提波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行毘梨耶波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行禪波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行般若波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；乃至不行一切種智不礙，是行般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜時，知色是不礙，知受、想、行、識是不礙，乃至知一切種智是不礙；知須陀洹果不礙，知斯陀含果不礙，知阿那含果不礙，知阿羅漢果不礙，知辟支佛道不礙，知阿耨多羅三藐三菩提道不礙。」

爾時，慧命須菩提白佛言：「未曾有也！世尊！是甚深法，若說亦不增不減，若不說亦不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命須菩提白佛言：「未曾有也！世尊！是甚深法，若說亦不增不減，若不說亦不增不減。」

佛語須菩提：「如是！如是！是甚深法若說亦不增不減，若不說亦不增不減。譬如佛盡形壽，若讚、若毀虛空，讚時亦不增不減，毀時亦不增不減。須菩提！如幻人，若讚時不增不減，毀時亦不增不減；讚時不喜，毀時不憂。須菩提！諸法相亦如是，若說亦如本不異，若不說亦如本不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「如是！如是！是甚深法若說亦不增不減，若不說亦不增不減。譬如佛盡形壽，若讚、若毀虛空，讚時亦不增不減，毀時亦不增不減。須菩提！如幻人，若讚時不增不減，毀時亦不增不減；讚時不喜，毀時不憂。須菩提！諸法相亦如是，若說亦如本不異，若不說亦如本不異。」

須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所為甚難！修行是般若波羅蜜時，不憂不喜，而能習行般若波羅蜜，於阿耨多羅三藐三菩提亦不轉還。何以故？世尊！修般若波羅蜜，如修虛空。如虛空中無般若波羅蜜，無禪、無毘梨耶、無羼提、無尸羅、無檀波羅蜜；如虛空中無色，無受、想、行、識，亦無內空、外空、內外空乃至無法有法空，無四念處乃至無八聖道分，無佛十力乃至無十八不共法，無須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，無辟支佛道，無阿耨多羅三藐三菩提。修般若波羅蜜，亦如是。世尊！應禮是諸菩薩摩訶薩，能大莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所為甚難！修行是般若波羅蜜時，不憂不喜，而能習行般若波羅蜜，於阿耨多羅三藐三菩提亦不轉還。何以故？世尊！修般若波羅蜜，如修虛空。如虛空中無般若波羅蜜，無禪、無毘梨耶、無羼提、無尸羅、無檀波羅蜜；如虛空中無色，無受、想、行、識，亦無內空、外空、內外空乃至無法有法空，無四念處乃至無八聖道分，無佛十力乃至無十八不共法，無須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，無辟支佛道，無阿耨多羅三藐三菩提。修般若波羅蜜，亦如是。世尊！應禮是諸菩薩摩訶薩，能大莊嚴。

「世尊！是人為眾生大莊嚴、勤精進，如為虛空大莊嚴、勤精進。世尊！是人欲度眾生，如欲度虛空。世尊！是諸菩薩摩訶薩大莊嚴，為虛空等眾生大莊嚴。世尊！是人大莊嚴欲度眾生，為如舉虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是人為眾生大莊嚴、勤精進，如為虛空大莊嚴、勤精進。世尊！是人欲度眾生，如欲度虛空。世尊！是諸菩薩摩訶薩大莊嚴，為虛空等眾生大莊嚴。世尊！是人大莊嚴欲度眾生，為如舉虛空。

「世尊！諸菩薩摩訶薩大精進力，欲度眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊！諸菩薩摩訶薩大莊嚴，欲度眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊！諸菩薩摩訶薩大勇猛，為度如虛空等眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？世尊！若三千大千世界滿中諸佛，譬如竹葦、甘蔗、稻麻、叢林，諸佛若一劫、若減一劫說法，一一佛度無量無邊阿僧祇眾生令入涅槃。世尊！是眾生性亦不減、亦不增。何以故？眾生無所有故、眾生離故。乃至十方世界中諸佛所度眾生，亦如是。世尊！以是因緣故，我如是說：『是人欲度眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心，為欲度虛空。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩大精進力，欲度眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊！諸菩薩摩訶薩大莊嚴，欲度眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊！諸菩薩摩訶薩大勇猛，為度如虛空等眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？世尊！若三千大千世界滿中諸佛，譬如竹葦、甘蔗、稻麻、叢林，諸佛若一劫、若減一劫說法，一一佛度無量無邊阿僧祇眾生令入涅槃。世尊！是眾生性亦不減、亦不增。何以故？眾生無所有故、眾生離故。乃至十方世界中諸佛所度眾生，亦如是。世尊！以是因緣故，我如是說：『是人欲度眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心，為欲度虛空。』」

是時，有一比丘作是言：「我當禮般若波羅蜜！般若波羅蜜中，雖無法生、無法滅，而有戒眾、定眾、慧眾、解脫眾、解脫知見眾，而有諸須陀洹、諸斯陀含、諸阿那含、諸阿羅漢、諸辟支佛，有諸佛，而有佛寶、法寶、比丘僧寶，而有轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，有一比丘作是言：「我當禮般若波羅蜜！般若波羅蜜中，雖無法生、無法滅，而有戒眾、定眾、慧眾、解脫眾、解脫知見眾，而有諸須陀洹、諸斯陀含、諸阿那含、諸阿羅漢、諸辟支佛，有諸佛，而有佛寶、法寶、比丘僧寶，而有轉法輪。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

須菩提聞佛說般若波羅蜜無起無作相，是故今在佛前說：「般若波羅蜜無所作。」若無作者，不能斷諸煩惱，不能修集諸善法。此中佛說因緣：「從作者乃至一切法不可得故。」知者尚無，何況作者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提聞佛說般若波羅蜜無起無作相，是故今在佛前說：「般若波羅蜜無所作。」若無作者，不能斷諸煩惱，不能修集諸善法。此中佛說因緣：「從作者乃至一切法不可得故。」知者尚無，何況作者？

須菩提言：「若無作者，般若波羅蜜無所能作，應云何行、云何得般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「若無作者，般若波羅蜜無所能作，應云何行、云何得般若波羅蜜？」

佛言：「若菩薩不行一切法、不得一切法——所謂若常、若無常，乃至若淨、若不淨，是名行般若波羅蜜。」一切法者，從色乃至一切種智，是菩薩行法。是法中，無智人行諸法常等，智人行諸法無常等。是般若波羅蜜示諸法畢竟實相故，不說諸法常、無常。無常等雖能破常等顛倒，般若中不受是法，以能生著心故。思惟籌量，求常、無常相不可得定實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若菩薩不行一切法、不得一切法——所謂若常、若無常，乃至若淨、若不淨，是名行般若波羅蜜。」一切法者，從色乃至一切種智，是菩薩行法。是法中，無智人行諸法常等，智人行諸法無常等。是般若波羅蜜示諸法畢竟實相故，不說諸法常、無常。無常等雖能破常等顛倒，般若中不受是法，以能生著心故。思惟籌量，求常、無常相不可得定實。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

色等罪法可觀不淨、苦，餘善法云何觀不淨、苦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色等罪法可觀不淨、苦，餘善法云何觀不淨、苦？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是名字不淨、苦。如隨意安穩好法，名清淨、快樂；不隨意非安穩法，名不淨、苦。於善法中愛樂悅可者，以為淨、樂；厭惡不喜者，以為不淨、苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名字不淨、苦。如隨意安穩好法，名清淨、快樂；不隨意非安穩法，名不淨、苦。於善法中愛樂悅可者，以為淨、樂；厭惡不喜者，以為不淨、苦。

須菩提作是念：「若離諸觀法者，將無不具足菩薩道耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提作是念：「若離諸觀法者，將無不具足菩薩道耶？」

是故佛說：「若不行色等不具足，是行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故佛說：「若不行色等不具足，是行般若波羅蜜。」

「色具足」者，有人言：色等法中常、無常等憶想分別，是名「具足」。「不具足」者，是中用無常等觀破常等，是名「不具足」，少常等故。今於色中亦不行無常等，是故言：「不行色不具足，是為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色具足」者，有人言：色等法中常、無常等憶想分別，是名「具足」。「不具足」者，是中用無常等觀破常等，是名「不具足」，少常等故。今於色中亦不行無常等，是故言：「不行色不具足，是為行般若波羅蜜。」

復次，有人言：具足者，謂補處菩薩能如色實觀，乃至一切種智，是名具足；餘者是不具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人言：具足者，謂補處菩薩能如色實觀，乃至一切種智，是名具足；餘者是不具足。

若菩薩不行色等不具足者，即是行具足般若波羅蜜。何以故？色不具足則非色，色非無常相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩不行色等不具足者，即是行具足般若波羅蜜。何以故？色不具足則非色，色非無常相故。

佛言：出眾生於常中，著無所有中，隨語言音聲故，是故說：「如是實清淨亦不行，是為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：出眾生於常中，著無所有中，隨語言音聲故，是故說：「如是實清淨亦不行，是為行般若波羅蜜。」

善說道、非道故，須菩提言：「希有！」礙者是非道，無礙者是道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說道、非道故，須菩提言：「希有！」礙者是非道，無礙者是道。

佛觀會眾心多迴向空，知般若波羅蜜無礙相，是故說：「不行色等無礙，是行般若波羅蜜。能如是行者，於色等法無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛觀會眾心多迴向空，知般若波羅蜜無礙相，是故說：「不行色等無礙，是行般若波羅蜜。能如是行者，於色等法無礙。」

須菩提雖不能究盡知畢竟空理，而常樂說；是空法希有，與一切世間法相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提雖不能究盡知畢竟空理，而常樂說；是空法希有，與一切世間法相違。

佛可須菩提所說：若說、不說，無增無減。是諸法實相，若以身業毀壞，亦不能令異，何況口說！常不生相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可須菩提所說：若說、不說，無增無減。是諸法實相，若以身業毀壞，亦不能令異，何況口說！常不生相故。

譬如虛空，虛空是般若波羅蜜。幻人是行者。行者雖罪業因緣生、是虛誑法，般若波羅蜜合故無有異；如種種諸色到須彌山邊，同為金色。是諸法實相，不可知、不可說；故若說、不說，如本不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空，虛空是般若波羅蜜。幻人是行者。行者雖罪業因緣生、是虛誑法，般若波羅蜜合故無有異；如種種諸色到須彌山邊，同為金色。是諸法實相，不可知、不可說；故若說、不說，如本不異。

爾時，須菩提作是念：「若諸法畢竟空、無所有，如虛空，乃至無有微細相；而菩薩能修集善法，得無上道，是事難信難受！」作是念已，白佛言：「諸菩薩所為甚難！能為難事，故應禮拜，謂能大莊嚴故。」須菩提希有心說：「是菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提大莊嚴，一切天人皆應禮拜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提作是念：「若諸法畢竟空、無所有，如虛空，乃至無有微細相；而菩薩能修集善法，得無上道，是事難信難受！」作是念已，白佛言：「諸菩薩所為甚難！能為難事，故應禮拜，謂能大莊嚴故。」須菩提希有心說：「是菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提大莊嚴，一切天人皆應禮拜。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

云何知是大莊嚴？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何知是大莊嚴？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

須菩提此中自說譬喻：「如有人為虛空故，勤行精進，利益故大莊嚴；菩薩為利益眾生，勤精進亦如是。世尊！若有人欲度虛空，菩薩摩訶薩欲度眾生亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提此中自說譬喻：「如有人為虛空故，勤行精進，利益故大莊嚴；菩薩為利益眾生，勤精進亦如是。世尊！若有人欲度虛空，菩薩摩訶薩欲度眾生亦如是。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

一事何以再說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一事何以再說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

利益者，未得涅槃，但令得智慧、禪定等今世、後世樂。欲度者，令得漏盡，成三乘道，入無餘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益者，未得涅槃，但令得智慧、禪定等今世、後世樂。欲度者，令得漏盡，成三乘道，入無餘涅槃。

如虛空無生無滅、無苦無樂、無縛無脫，無所有故，眾生亦如是。是故說：「世尊！為度虛空等眾生故大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空無生無滅、無苦無樂、無縛無脫，無所有故，眾生亦如是。是故說：「世尊！為度虛空等眾生故大莊嚴。」

如虛空無色無形，若有欲舉虛空，是為難；眾生法亦如是畢竟空，而菩薩欲舉三界眾生著涅槃中，是故名大莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空無色無形，若有欲舉虛空，是為難；眾生法亦如是畢竟空，而菩薩欲舉三界眾生著涅槃中，是故名大莊嚴。

須菩提復讚：是菩薩大精進力、不隨邪疑心故，雖未得佛道、未滅諸結，而能大勇猛，能如是行菩薩道為眾生，眾生亦空。譬如以種種彩色，欲畫虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復讚：是菩薩大精進力、不隨邪疑心故，雖未得佛道、未滅諸結，而能大勇猛，能如是行菩薩道為眾生，眾生亦空。譬如以種種彩色，欲畫虛空。

此中佛說眾生空因緣，所謂十方如恒河沙諸佛以神通力為眾生無量劫說法，一一佛度無量阿僧祇眾生入涅槃，假令如是，於眾生無所減少。若實有眾生，實有減少者，諸佛應有減眾生罪。若眾生實空，和合因緣有假名眾生故，無有定相，是故爾所佛度眾生實無減少。若不度亦不增。是故諸佛無減眾生咎！是故說：「菩薩欲度眾生，為欲度虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛說眾生空因緣，所謂十方如恒河沙諸佛以神通力為眾生無量劫說法，一一佛度無量阿僧祇眾生入涅槃，假令如是，於眾生無所減少。若實有眾生，實有減少者，諸佛應有減眾生罪。若眾生實空，和合因緣有假名眾生故，無有定相，是故爾所佛度眾生實無減少。若不度亦不增。是故諸佛無減眾生咎！是故說：「菩薩欲度眾生，為欲度虛空。」

爾時一比丘聞畢竟空相，驚喜言：「我當禮般若波羅蜜！般若中無有法定實相，而有戒眾等及諸果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一比丘聞畢竟空相，驚喜言：「我當禮般若波羅蜜！般若中無有法定實相，而有戒眾等及諸果報。」

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，釋提桓因語須菩提：「若菩薩摩訶薩習般若波羅蜜，為習何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因語須菩提：「若菩薩摩訶薩習般若波羅蜜，為習何法？」

須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！是菩薩摩訶薩習般若波羅蜜，為習空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！是菩薩摩訶薩習般若波羅蜜，為習空。」

釋提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人受持般若波羅蜜，親近、讀、誦、說、正憶念，我當作何等護？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人受持般若波羅蜜，親近、讀、誦、說、正憶念，我當作何等護？」

爾時，須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！汝頗見是法可守護者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！汝頗見是法可守護者不？」

釋提桓因言：「不也！須菩提！我不見是法可守護者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「不也！須菩提！我不見是法可守護者。」

須菩提言：「憍尸迦！若善男子、善女人如般若波羅蜜中所說行，即是守護，所謂常不遠離如所說般若波羅蜜行。是善男子、善女人，若人、若非人不得其便，當知是善男子、善女人不遠離般若波羅蜜。憍尸迦！若人欲護行般若波羅蜜菩薩，為欲護虛空。憍尸迦！於汝意云何？汝能護夢、焰、影、響、幻、化不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「憍尸迦！若善男子、善女人如般若波羅蜜中所說行，即是守護，所謂常不遠離如所說般若波羅蜜行。是善男子、善女人，若人、若非人不得其便，當知是善男子、善女人不遠離般若波羅蜜。憍尸迦！若人欲護行般若波羅蜜菩薩，為欲護虛空。憍尸迦！於汝意云何？汝能護夢、焰、影、響、幻、化不？」

釋提桓因言：「不能護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「不能護。」

「若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩亦如是，徒自疲苦。憍尸迦！於汝意云何？能護佛所化不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩亦如是，徒自疲苦。憍尸迦！於汝意云何？能護佛所化不？」

釋提桓因言：「不能護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「不能護。」

「若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩亦如是。憍尸迦！於汝意云何？能護法性、實際、如、不可思議性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩亦如是。憍尸迦！於汝意云何？能護法性、實際、如、不可思議性不？」

釋提桓因言：「不能護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「不能護。」

「若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩亦如是。」

爾時，釋提桓因問須菩提：「云何菩薩摩訶薩，行般若波羅蜜，知見諸法如夢、如焰、如影、如響、如幻、如化？諸菩薩摩訶薩如所知見故，不念夢、不念是夢、不念用夢、不念我夢？焰、影、響、幻、化，亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因問須菩提：「云何菩薩摩訶薩，行般若波羅蜜，知見諸法如夢、如焰、如影、如響、如幻、如化？諸菩薩摩訶薩如所知見故，不念夢、不念是夢、不念用夢、不念我夢？焰、影、響、幻、化，亦如是。」

須菩提言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不念色、不念是色、不念用色、不念我色，是菩薩摩訶薩亦能不念夢、不念是夢、不念用夢、不念我夢，乃至化亦不念化、不念是化、不念用化、不念我化；受、想、行、識亦如是。乃至一切智，不念一切智、不念是一切智、不念用一切智、不念我一切智；是菩薩摩訶薩亦能不念夢、不念是夢、不念用夢、不念我夢；乃至化亦如是。如是，憍尸迦！菩薩摩訶薩知諸法如夢、如焰、如影、如響、如幻、如化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不念色、不念是色、不念用色、不念我色，是菩薩摩訶薩亦能不念夢、不念是夢、不念用夢、不念我夢，乃至化亦不念化、不念是化、不念用化、不念我化；受、想、行、識亦如是。乃至一切智，不念一切智、不念是一切智、不念用一切智、不念我一切智；是菩薩摩訶薩亦能不念夢、不念是夢、不念用夢、不念我夢；乃至化亦如是。如是，憍尸迦！菩薩摩訶薩知諸法如夢、如焰、如影、如響、如幻、如化。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

即時帝釋問：「從佛、須菩提所聞是甚深般若，為習何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時帝釋問：「從佛、須菩提所聞是甚深般若，為習何法？」

須菩提言：諸法久久皆歸涅槃故，當習諸法空，是故說：「欲習般若當習空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：諸法久久皆歸涅槃故，當習諸法空，是故說：「欲習般若當習空。」

帝釋是人天王，於世間自在，能與所須，願作守護；聞是般若波羅蜜，歡喜白佛言：「我當作何事守護？隨其所須，盡當與之。」須菩提及一比丘，出家法敬禮而已；諸惡鬼常惱是人，魔、若魔民常惱行者。是故問佛：「我當以何事守護？」若自守護、若遣子弟、若遣官屬侍衛，隨佛教勅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋是人天王，於世間自在，能與所須，願作守護；聞是般若波羅蜜，歡喜白佛言：「我當作何事守護？隨其所須，盡當與之。」須菩提及一比丘，出家法敬禮而已；諸惡鬼常惱是人，魔、若魔民常惱行者。是故問佛：「我當以何事守護？」若自守護、若遣子弟、若遣官屬侍衛，隨佛教勅。

須菩提知般若有無量力，又知佛意欲令般若波羅蜜貴重，不用受恩，故語帝釋：「憍尸迦！般若波羅蜜中皆空，如幻、如夢，汝頗見定有一法可守護不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提知般若有無量力，又知佛意欲令般若波羅蜜貴重，不用受恩，故語帝釋：「憍尸迦！般若波羅蜜中皆空，如幻、如夢，汝頗見定有一法可守護不？」

帝釋言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋言：「不也！」

若可見者，不名為般若波羅蜜畢竟空；若不可見，云何說言「我當作何事守護」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若可見者，不名為般若波羅蜜畢竟空；若不可見，云何說言「我當作何事守護」？

復次，「憍尸迦！若行者如所說般若中住，即是守護。」若菩薩如般若中所說，一心信受、思惟、正憶念，入禪定，觀諸法實相，得畢竟空智慧，應無生法忍，入菩薩位，如是人不惜身命，何況外物！是人不須守護。守護名遮諸苦惱，令得安樂。是人離一切世間法，故無有憂愁苦惱；得世間事不以為喜，失世間事不以為憂，所謂常不離如所說般若波羅蜜行。若人少時應行、後還失者，宜須守護；若常不離如所說般若波羅蜜，則不須守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「憍尸迦！若行者如所說般若中住，即是守護。」若菩薩如般若中所說，一心信受、思惟、正憶念，入禪定，觀諸法實相，得畢竟空智慧，應無生法忍，入菩薩位，如是人不惜身命，何況外物！是人不須守護。守護名遮諸苦惱，令得安樂。是人離一切世間法，故無有憂愁苦惱；得世間事不以為喜，失世間事不以為憂，所謂常不離如所說般若波羅蜜行。若人少時應行、後還失者，宜須守護；若常不離如所說般若波羅蜜，則不須守護。

如伽羅夜叉以拳打舍利弗頭，舍利弗時入滅盡定，不覺打痛。般若波羅蜜氣分即是滅盡定，是故若人、若非人不能得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如伽羅夜叉以拳打舍利弗頭，舍利弗時入滅盡定，不覺打痛。般若波羅蜜氣分即是滅盡定，是故若人、若非人不能得便。

略說二種因緣，不須守護，若人、若非人不得便：一者、從身乃至一切諸法，皆厭離；無我、無我所故，皆無所著；如斬草木，不生憂愁。二者、得上妙法故，為十方諸佛菩薩、諸天守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說二種因緣，不須守護，若人、若非人不得便：一者、從身乃至一切諸法，皆厭離；無我、無我所故，皆無所著；如斬草木，不生憂愁。二者、得上妙法故，為十方諸佛菩薩、諸天守護。

復次，譬如人欲守護虛空。虛空，雨不能壞，風日不能乾，刀杖等不能傷；若有人欲守護虛空者，徒自疲苦，於空無益。若人欲守護行般若波羅蜜菩薩亦如是。欲令此事明了，故問：「汝能守護空及夢中所見人，及影、響、幻化人不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，譬如人欲守護虛空。虛空，雨不能壞，風日不能乾，刀杖等不能傷；若有人欲守護虛空者，徒自疲苦，於空無益。若人欲守護行般若波羅蜜菩薩亦如是。欲令此事明了，故問：「汝能守護空及夢中所見人，及影、響、幻化人不？」

答言：「不也！」此法但誑心眼，暫現已滅，云何可守護？行般若菩薩亦如是，觀五眾如夢等虛誑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也！」此法但誑心眼，暫現已滅，云何可守護？行般若菩薩亦如是，觀五眾如夢等虛誑。

如無為法——如、法性、實際、不可思議性，無能守護者，亦無所利益。行般若菩薩，知身如如、法性、實際，不分別；得供養利時不喜，破壞失時不憂。如是人何須守護？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如無為法——如、法性、實際、不可思議性，無能守護者，亦無所利益。行般若菩薩，知身如如、法性、實際，不分別；得供養利時不喜，破壞失時不憂。如是人何須守護？

爾時，帝釋貪貴是如夢等智慧，菩薩得是智慧力，不須外守護；故問須菩提：「云何菩薩知是如夢等空法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋貪貴是如夢等智慧，菩薩得是智慧力，不須外守護；故問須菩提：「云何菩薩知是如夢等空法？」

「如所知見不念夢等」者，夢等喻五眾。五眾，人所著，不著夢等；欲令離著事，故以不著事為喻，欲令觀五眾如夢。於夢亦復生著，是故帝釋問「如夢」，亦不著是夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如所知見不念夢等」者，夢等喻五眾。五眾，人所著，不著夢等；欲令離著事，故以不著事為喻，欲令觀五眾如夢。於夢亦復生著，是故帝釋問「如夢」，亦不著是夢。

凡夫人，以夢喻五眾，即復著夢，作是言「定有夢法眠睡時生」，是名「念夢」。是夢惡，是夢好，如是分別，是名「念是夢」；夢得好事則心高，得惡事則心愁。又用此夢譬喻，得是如夢實智慧，是名「念用夢」。聞是譬喻，我因此夢得知諸法如夢，是名「念我夢」。餘喻亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫人，以夢喻五眾，即復著夢，作是言「定有夢法眠睡時生」，是名「念夢」。是夢惡，是夢好，如是分別，是名「念是夢」；夢得好事則心高，得惡事則心愁。又用此夢譬喻，得是如夢實智慧，是名「念用夢」。聞是譬喻，我因此夢得知諸法如夢，是名「念我夢」。餘喻亦如是。

爾時，須菩提答帝釋：若行者不念色，是色——人色、非人色，樹色、山色，是四大、若四大所造色等。不念是色若常、若無常等，不以色故心生憍慢。不念色是我所、非我所，入無我門，直至諸法實相中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提答帝釋：若行者不念色，是色——人色、非人色，樹色、山色，是四大、若四大所造色等。不念是色若常、若無常等，不以色故心生憍慢。不念色是我所、非我所，入無我門，直至諸法實相中。

是人能不念夢、不念是夢等；用是夢等譬喻，破著五眾；破著故，於夢中亦不錯。若不能破色著，是人於色錯，於夢亦錯。受、想、行、識乃至一切種智亦如是。幻、焰、響、影、化等亦如是。諸菩薩知諸法如夢，於夢亦不念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人能不念夢、不念是夢等；用是夢等譬喻，破著五眾；破著故，於夢中亦不錯。若不能破色著，是人於色錯，於夢亦錯。受、想、行、識乃至一切種智亦如是。幻、焰、響、影、化等亦如是。諸菩薩知諸法如夢，於夢亦不念。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，佛神力故，三千大千世界中，諸四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵身天、梵輔天、梵眾天、大梵天、少光天，乃至淨居天——是一切諸天以天栴檀遙散佛上，來詣佛所，頭面禮佛足，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，三千大千世界中，諸四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵身天、梵輔天、梵眾天、大梵天、少光天，乃至淨居天——是一切諸天以天栴檀遙散佛上，來詣佛所，頭面禮佛足，却住一面。

爾時，四天王天、釋提桓因及三十三天、梵天王乃至諸淨居天，佛神力故，見東方千佛說法，亦如是相、如是名字，說是般若波羅蜜品；諸比丘皆字須菩提，問難般若波羅蜜品者皆字釋提桓因；南西北方、四維、上下亦如是各千佛現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四天王天、釋提桓因及三十三天、梵天王乃至諸淨居天，佛神力故，見東方千佛說法，亦如是相、如是名字，說是般若波羅蜜品；諸比丘皆字須菩提，問難般若波羅蜜品者皆字釋提桓因；南西北方、四維、上下亦如是各千佛現。

爾時，佛告須菩提：「彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，亦當於是處說般若波羅蜜。如賢劫中諸菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，亦當於是處說般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告須菩提：「彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，亦當於是處說般若波羅蜜。如賢劫中諸菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，亦當於是處說般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，用何相、何因、何義說是般若波羅蜜義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，用何相、何因、何義說是般若波羅蜜義？」

佛告須菩提：「彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，色非常非無常，當如是說法；色非苦非樂、色非我非無我、色非淨非不淨，當如是說法；色非縛非解，當如是說法。受、想、行、識非常非無常乃至非縛非解，當如是說法。色非過去、色非未來、色非現在，當如是說法；受、想、行、識亦如是。色畢竟淨，當如是說法；受、想、行、識畢竟淨，當如是說法；乃至一切智畢竟淨，當如是說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，色非常非無常，當如是說法；色非苦非樂、色非我非無我、色非淨非不淨，當如是說法；色非縛非解，當如是說法。受、想、行、識非常非無常乃至非縛非解，當如是說法。色非過去、色非未來、色非現在，當如是說法；受、想、行、識亦如是。色畢竟淨，當如是說法；受、想、行、識畢竟淨，當如是說法；乃至一切智畢竟淨，當如是說法。」

須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜清淨。」

佛言：「色清淨故，般若波羅蜜清淨；受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色清淨故，般若波羅蜜清淨；受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！云何色清淨故般若波羅蜜清淨？云何受、想、行、識清淨故般若波羅蜜清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色清淨故般若波羅蜜清淨？云何受、想、行、識清淨故般若波羅蜜清淨？」

佛言：「若色不生不滅、不垢不淨，是名色清淨；受想行識不生不滅、不垢不淨，是名受想行識清淨。復次，須菩提！虛空清淨故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若色不生不滅、不垢不淨，是名色清淨；受想行識不生不滅、不垢不淨，是名受想行識清淨。復次，須菩提！虛空清淨故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！云何虛空清淨故般若波羅蜜清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空清淨故般若波羅蜜清淨？」

佛言：「虛空不生不滅故清淨，般若波羅蜜亦如是。復次，須菩提！色不污故，般若波羅蜜清淨；受、想、行、識不污故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「虛空不生不滅故清淨，般若波羅蜜亦如是。復次，須菩提！色不污故，般若波羅蜜清淨；受、想、行、識不污故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！云何色不污故般若波羅蜜清淨？受、想、行、識不污故般若波羅蜜清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色不污故般若波羅蜜清淨？受、想、行、識不污故般若波羅蜜清淨？」

佛言：「如虛空不可污故，虛空清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如虛空不可污故，虛空清淨。」

「世尊！云何如虛空不可污故虛空清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如虛空不可污故虛空清淨？」

佛言：「虛空不可取故虛空清淨，虛空清淨故般若波羅蜜清淨。復次，須菩提！虛空可說故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「虛空不可取故虛空清淨，虛空清淨故般若波羅蜜清淨。復次，須菩提！虛空可說故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！云何虛空可說故般若波羅蜜清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空可說故般若波羅蜜清淨？」

佛言：「因虛空中二聲出，般若波羅蜜亦如虛空可說故清淨。須菩提！虛空不可說故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「因虛空中二聲出，般若波羅蜜亦如虛空可說故清淨。須菩提！虛空不可說故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！云何虛空不可說故般若波羅蜜清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空不可說故般若波羅蜜清淨？」

佛言：「如虛空不可說故，般若波羅蜜清淨。復次，如虛空不可得故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如虛空不可說故，般若波羅蜜清淨。復次，如虛空不可得故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！云何如虛空不可得故般若波羅蜜清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如虛空不可得故般若波羅蜜清淨？」

佛言：「如虛空無所得相，般若波羅蜜亦如虛空無所得相故清淨。復次，須菩提！一切法不生不滅、不垢不淨故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如虛空無所得相，般若波羅蜜亦如虛空無所得相故清淨。復次，須菩提！一切法不生不滅、不垢不淨故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！云何一切法不生不滅、不垢不淨故般若波羅蜜清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切法不生不滅、不垢不淨故般若波羅蜜清淨？」

佛言：「一切法畢竟清淨故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法畢竟清淨故，般若波羅蜜清淨。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

是般若波羅蜜雖皆甚深，是品中了了說諸法實相故。是以三千大千世界中諸天持諸供養具來供養佛，一面立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是般若波羅蜜雖皆甚深，是品中了了說諸法實相故。是以三千大千世界中諸天持諸供養具來供養佛，一面立。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

即是上諸天，今更來？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即是上諸天，今更來？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人言：事久故去，竟更來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：事久故去，竟更來。

有人言：更有新天來者。欲令信般若故，十方面各千佛現。是人福德因緣，應見千佛故；佛神力故，在會眾人皆見十方佛。人天所見有限，非佛威神，無由得見彼諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：更有新天來者。欲令信般若故，十方面各千佛現。是人福德因緣，應見千佛故；佛神力故，在會眾人皆見十方佛。人天所見有限，非佛威神，無由得見彼諸佛。

佛前說法者，皆字須菩提；難問者，皆字釋提桓因，取其同字者有千人。是時，須菩提、帝釋皆歡喜言：「非獨我等能說、能問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛前說法者，皆字須菩提；難問者，皆字釋提桓因，取其同字者有千人。是時，須菩提、帝釋皆歡喜言：「非獨我等能說、能問。」

佛欲證其事故，廣引其事，說：「彌勒及賢劫菩薩，於是摩伽陀國王舍城耆闍崛山，說般若波羅蜜。」如經中說：「彌勒菩薩將大眾到耆闍崛山，以足指開山頂，摩訶迦葉骨身著僧伽梨，執杖持鉢而出。彌勒為大眾說言：『有過去釋迦牟尼佛，人壽百歲時，是人是少欲知足，行頭陀弟子中第一，具六神通，得三明；常憐愍利益眾生故，以神通力令此骨身至今。因此小身得如是利，何況汝等大身、生於好世而不能自利？』爾時，彌勒因是事廣說法，令無量眾生得盡苦際。」以此事故，知彌勒在耆闍崛山中說法。是般若波羅蜜，過去、未來、現在佛所說，應當信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛欲證其事故，廣引其事，說：「彌勒及賢劫菩薩，於是摩伽陀國王舍城耆闍崛山，說般若波羅蜜。」如經中說：「彌勒菩薩將大眾到耆闍崛山，以足指開山頂，摩訶迦葉骨身著僧伽梨，執杖持鉢而出。彌勒為大眾說言：『有過去釋迦牟尼佛，人壽百歲時，是人是少欲知足，行頭陀弟子中第一，具六神通，得三明；常憐愍利益眾生故，以神通力令此骨身至今。因此小身得如是利，何況汝等大身、生於好世而不能自利？』爾時，彌勒因是事廣說法，令無量眾生得盡苦際。」以此事故，知彌勒在耆闍崛山中說法。是般若波羅蜜，過去、未來、現在佛所說，應當信受。

須菩提問：「彌勒菩薩以何相、何因、以何法門說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「彌勒菩薩以何相、何因、以何法門說？」

佛言：「如我說。」色等諸法非常非無常、非縛非解等，如先說。亦不說色過去、未來、現在。如涅槃出三世，色等諸法亦如是，如先說「一切法如涅槃相」。彌勒所說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如我說。」色等諸法非常非無常、非縛非解等，如先說。亦不說色過去、未來、現在。如涅槃出三世，色等諸法亦如是，如先說「一切法如涅槃相」。彌勒所說亦如是。

爾時，須菩提歡喜白佛言：「世尊！是般若波羅蜜第一清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提歡喜白佛言：「世尊！是般若波羅蜜第一清淨。」

佛言：「色等諸法清淨故。」因果相似故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色等諸法清淨故。」因果相似故。

色等法清淨者，所謂色等法不失業因緣故，及不得諸法生相定實故不生不滅；諸法相常不污染故不垢不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色等法清淨者，所謂色等法不失業因緣故，及不得諸法生相定實故不生不滅；諸法相常不污染故不垢不淨。

此中說譬喻，欲令事明了故。如虛空塵水不著，性清淨故；般若波羅蜜亦如是，不生不滅故常清淨。如虛空不可染污；般若波羅蜜亦如是，雖有邪見戲論不能染污，刀杖惡事不能壞，無色無形故不可取，不可取故則不可染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說譬喻，欲令事明了故。如虛空塵水不著，性清淨故；般若波羅蜜亦如是，不生不滅故常清淨。如虛空不可染污；般若波羅蜜亦如是，雖有邪見戲論不能染污，刀杖惡事不能壞，無色無形故不可取，不可取故則不可染污。

復次，諸菩薩住辯才樂說無礙智中為眾生說十二部經、八萬四千法聚，皆是般若波羅蜜一事，而分別為說，是故說：「般若波羅蜜可說故，清淨如虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸菩薩住辯才樂說無礙智中為眾生說十二部經、八萬四千法聚，皆是般若波羅蜜一事，而分別為說，是故說：「般若波羅蜜可說故，清淨如虛空。」

因虛空及山谷，有人聲從口中空出，因是出聲故名響。如響空，口聲亦如是，是二聲皆虛誑不實，而人以聲為實、以響為虛。般若亦如是，一切法皆畢竟空，如幻、如夢，凡夫法、聖法皆是虛誑；小菩薩以凡夫法為虛誑、聖法為實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因虛空及山谷，有人聲從口中空出，因是出聲故名響。如響空，口聲亦如是，是二聲皆虛誑不實，而人以聲為實、以響為虛。般若亦如是，一切法皆畢竟空，如幻、如夢，凡夫法、聖法皆是虛誑；小菩薩以凡夫法為虛誑、聖法為實。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是二皆虛誑，何以故小菩薩以凡夫法為虛、聖法為實？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是二皆虛誑，何以故小菩薩以凡夫法為虛、聖法為實？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

聖法因持戒、禪定、智慧，修集功德所成，故以為實。以凡夫法自然有，如響自然出，非是故作以為虛。眾生無始世來，著此身故，聲從身出以為實；小菩薩深樂善法故以為實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖法因持戒、禪定、智慧，修集功德所成，故以為實。以凡夫法自然有，如響自然出，非是故作以為虛。眾生無始世來，著此身故，聲從身出以為實；小菩薩深樂善法故以為實。

復次，如虛空中無音聲語言相故無所說；是語言音聲皆是作法，虛空是無作法。般若波羅蜜亦如是，第一深義、畢竟空，無有言說，一切語言道斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如虛空中無音聲語言相故無所說；是語言音聲皆是作法，虛空是無作法。般若波羅蜜亦如是，第一深義、畢竟空，無有言說，一切語言道斷故。

復次，如虛空無所得相，不得有、不得無。若有「無相」，如先破虛空相；若無，因是虛空造無量事！般若波羅蜜亦如是，有無相不可得故清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如虛空無所得相，不得有、不得無。若有「無相」，如先破虛空相；若無，因是虛空造無量事！般若波羅蜜亦如是，有無相不可得故清淨。

復次，般若波羅蜜因諸法正憶念故生。正憶念者，畢竟空清淨，故一切法不生不滅、不垢不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，般若波羅蜜因諸法正憶念故生。正憶念者，畢竟空清淨，故一切法不生不滅、不垢不淨。