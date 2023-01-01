大智度論釋信謗品第四十一之餘(卷六十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋信謗品第四十一之餘(卷六十三)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，須菩提白佛言：「世尊！若善男子、善女人，應好攝身、口、意業，無受如是諸苦——或不見佛，或不聞法，或不親近僧，或生無佛世界中，或生人中墮貧窮家，或人不信受其言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！若善男子、善女人，應好攝身、口、意業，無受如是諸苦——或不見佛，或不聞法，或不親近僧，或生無佛世界中，或生人中墮貧窮家，或人不信受其言。」

須菩提白佛言：「世尊！以積集口業故，有是破法重罪耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！以積集口業故，有是破法重罪耶？」

佛告須菩提：「以積集口業故，有是破法重罪。須菩提！是愚癡人在佛法中出家受戒，破深般若波羅蜜，毀呰、不受。須菩提！若破般若波羅蜜、毀呰般若波羅蜜，則為破十方諸佛一切智；一切智破故，則為破佛寶，破佛寶故破法寶，破法寶故破僧寶；破三寶故，則破世間正見；破世間正見故，則為破四念處乃至破一切種智法；破一切種智法故，則得無量無邊阿僧祇罪；得無量無邊阿僧祇罪已，則受無量無邊阿僧祇憂苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「以積集口業故，有是破法重罪。須菩提！是愚癡人在佛法中出家受戒，破深般若波羅蜜，毀呰、不受。須菩提！若破般若波羅蜜、毀呰般若波羅蜜，則為破十方諸佛一切智；一切智破故，則為破佛寶，破佛寶故破法寶，破法寶故破僧寶；破三寶故，則破世間正見；破世間正見故，則為破四念處乃至破一切種智法；破一切種智法故，則得無量無邊阿僧祇罪；得無量無邊阿僧祇罪已，則受無量無邊阿僧祇憂苦。」

須菩提白佛言：「世尊！是愚癡人毀呰破壞深般若波羅蜜，有幾因緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是愚癡人毀呰破壞深般若波羅蜜，有幾因緣？」

佛告須菩提：「有四因緣，是愚癡人毀呰破是深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「有四因緣，是愚癡人毀呰破是深般若波羅蜜。」

須菩提言：「世尊！何等四？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！何等四？」

「是愚癡人為魔所使故，欲毀呰破壞深般若波羅蜜，是名初因緣。是愚癡人不信深法，不信不解，心不得清淨，是第二因緣故，是愚癡人欲毀呰破壞深般若波羅蜜。是愚癡人與惡知識相隨，心沒懈怠，堅著五受眾，是第三因緣故，是愚癡人欲毀呰破壞深般若波羅蜜。是愚癡人多行瞋恚，自高輕人，是第四因緣故，是愚癡人欲毀呰破壞深般若波羅蜜。須菩提！以是四因緣故，是愚癡人欲毀呰破壞深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是愚癡人為魔所使故，欲毀呰破壞深般若波羅蜜，是名初因緣。是愚癡人不信深法，不信不解，心不得清淨，是第二因緣故，是愚癡人欲毀呰破壞深般若波羅蜜。是愚癡人與惡知識相隨，心沒懈怠，堅著五受眾，是第三因緣故，是愚癡人欲毀呰破壞深般若波羅蜜。是愚癡人多行瞋恚，自高輕人，是第四因緣故，是愚癡人欲毀呰破壞深般若波羅蜜。須菩提！以是四因緣故，是愚癡人欲毀呰破壞深般若波羅蜜。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

口業是破法，何以言「攝身口意業」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口業是破法，何以言「攝身口意業」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

意業是口業之本，若欲攝口業，先攝意業。意業攝故，身口業亦善；身口業善，意業亦善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意業是口業之本，若欲攝口業，先攝意業。意業攝故，身口業亦善；身口業善，意業亦善。

是中須菩提自說因緣：「莫受是諸苦——或不見佛等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中須菩提自說因緣：「莫受是諸苦——或不見佛等。」

世間人以身業為重、口業為輕，是故須菩提問：「但以口業得如是罪耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間人以身業為重、口業為輕，是故須菩提問：「但以口業得如是罪耶？」

佛可其意，示言：是愚癡人自無急事，又無使作者，亦無所得，而自以舌故，作如是罪，是為大狂！是狂人未來世在我法中出家——出家者五眾，受戒者有七眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可其意，示言：是愚癡人自無急事，又無使作者，亦無所得，而自以舌故，作如是罪，是為大狂！是狂人未來世在我法中出家——出家者五眾，受戒者有七眾。

是聲聞人著聲聞法，佛法過五百歲後，各各分別有五部。從是已來，以求諸法決定相故，自執其法，不知佛為解脫故說法，而堅著語言故，聞說般若諸法畢竟空，如刀傷心！皆言：「決定之法，今云何言無？」於般若波羅蜜無得無著相中作得、作著相故，毀呰破壞，言非佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是聲聞人著聲聞法，佛法過五百歲後，各各分別有五部。從是已來，以求諸法決定相故，自執其法，不知佛為解脫故說法，而堅著語言故，聞說般若諸法畢竟空，如刀傷心！皆言：「決定之法，今云何言無？」於般若波羅蜜無得無著相中作得、作著相故，毀呰破壞，言非佛教。

佛憐愍眾生故，為說是道、非道；今般若中，是道、非道盡為一相，所謂無相。是故先生疑，後定心於空法生邪見；邪見得力故，於大眾中處處毀壞般若波羅蜜；毀壞般若波羅蜜故，則破十方三世諸佛一切智等諸佛功德；破佛功德故，即破三寶；三寶破故，則破世間樂因緣，所謂世間正見；若破世間正見，則破出世間樂因緣——出世間正見，所謂四念處乃至一切種智。是法名為無量無邊福德因緣，破是法故，得無量無邊罪；得無量無邊罪故，受無量無邊憂愁苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛憐愍眾生故，為說是道、非道；今般若中，是道、非道盡為一相，所謂無相。是故先生疑，後定心於空法生邪見；邪見得力故，於大眾中處處毀壞般若波羅蜜；毀壞般若波羅蜜故，則破十方三世諸佛一切智等諸佛功德；破佛功德故，即破三寶；三寶破故，則破世間樂因緣，所謂世間正見；若破世間正見，則破出世間樂因緣——出世間正見，所謂四念處乃至一切種智。是法名為無量無邊福德因緣，破是法故，得無量無邊罪；得無量無邊罪故，受無量無邊憂愁苦惱。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

先以說破法因緣，所謂愛著法等，須菩提何以更問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先以說破法因緣，所謂愛著法等，須菩提何以更問？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

先論中說，今經中說；先不遍說，今遍廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先論中說，今經中說；先不遍說，今遍廣說。

所謂四因緣：是人為魔所使：若魔、若魔人來入其心中，轉其身口，令破般若波羅蜜。如阿難，佛三問：「閻浮提樂，壽命亦樂。」魔入身故，三不答佛。阿難得初道，猶為魔嬈，何況凡人！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂四因緣：是人為魔所使：若魔、若魔人來入其心中，轉其身口，令破般若波羅蜜。如阿難，佛三問：「閻浮提樂，壽命亦樂。」魔入身故，三不答佛。阿難得初道，猶為魔嬈，何況凡人！

復次，魔有四種：五眾魔、煩惱魔、死魔、自在天子魔。四魔中多煩惱魔、自在天子魔故，令不信般若；自貪著法、憎嫉他法、愚癡顛倒故，能破般若波羅蜜。有人言：初因緣，煩惱魔；後第四，自在天子魔。是二種魔所使，故名為魔所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，魔有四種：五眾魔、煩惱魔、死魔、自在天子魔。四魔中多煩惱魔、自在天子魔故，令不信般若；自貪著法、憎嫉他法、愚癡顛倒故，能破般若波羅蜜。有人言：初因緣，煩惱魔；後第四，自在天子魔。是二種魔所使，故名為魔所使。

堅著邪見、貪愛自法、慧根鈍故，不識佛意，不信不受甚深般若故破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅著邪見、貪愛自法、慧根鈍故，不識佛意，不信不受甚深般若故破。

有人利根堪信，魔又不來，但隨惡師教故，破般若。有人雖屬惡知識，諸結使薄故，勤精進，能信般若波羅蜜。是故二事和合為一，亦屬惡知識，亦深著五眾，結使厚，生懈怠心，是故不信般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人利根堪信，魔又不來，但隨惡師教故，破般若。有人雖屬惡知識，諸結使薄故，勤精進，能信般若波羅蜜。是故二事和合為一，亦屬惡知識，亦深著五眾，結使厚，生懈怠心，是故不信般若。

是人世世多集瞋恚，成其性——瞋相者是不信相；是人剛強自高，輕賤說法人：「我智德如是，尚不能解，況汝愚賤而能知之！」以是瞋恚、憍慢多故，破般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人世世多集瞋恚，成其性——瞋相者是不信相；是人剛強自高，輕賤說法人：「我智德如是，尚不能解，況汝愚賤而能知之！」以是瞋恚、憍慢多故，破般若波羅蜜。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜，不勤精進、種不善根、惡友相得人，難信難解！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜，不勤精進、種不善根、惡友相得人，難信難解！」

佛言：「如是！如是！須菩提！是深般若波羅蜜，不勤精進、種不善根、惡友相得人，難信難解！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！須菩提！是深般若波羅蜜，不勤精進、種不善根、惡友相得人，難信難解！」

須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜云何甚深難信難解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜云何甚深難信難解？」

「須菩提！色不縛不解。何以故？無所有性是色。受、想、行、識不縛不解。何以故？無所有性是受、想、行、識。檀波羅蜜不縛不解。何以故？無所有性是檀波羅蜜。尸羅波羅蜜不縛不解。何以故？無所有性是尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜不縛不解。何以故？無所有性是羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜不縛不解。何以故？無所有性是毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜不縛不解。何以故？無所有性是禪波羅蜜。般若波羅蜜不縛不解。何以故？無所有性是般若波羅蜜。須菩提！內空不縛不解。何以故？無所有性是內空。乃至無法有法空不縛不解。何以故？無所有性是無法有法空。四念處不縛不解。何以故？無所有性是四念處。乃至一切智、一切種智不縛不解。何以故？無所有性是一切種智。須菩提！色本際不縛不解。何以故？本際無所有性是色。受、想、行，識乃至一切種智本際不縛不解。何以故？本際無所有性是一切種智。須菩提！色後際不縛不解。何以故？後際無所有性是色。受、想、行、識乃至一切種智後際不縛不解。何以故？後際無所有性是一切種智。須菩提！現在色不縛不解。何以故？現在無所有性是色。受、想、行、識乃至現在一切種智不縛不解。何以故？現在無所有性是一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！色不縛不解。何以故？無所有性是色。受、想、行、識不縛不解。何以故？無所有性是受、想、行、識。檀波羅蜜不縛不解。何以故？無所有性是檀波羅蜜。尸羅波羅蜜不縛不解。何以故？無所有性是尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜不縛不解。何以故？無所有性是羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜不縛不解。何以故？無所有性是毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜不縛不解。何以故？無所有性是禪波羅蜜。般若波羅蜜不縛不解。何以故？無所有性是般若波羅蜜。須菩提！內空不縛不解。何以故？無所有性是內空。乃至無法有法空不縛不解。何以故？無所有性是無法有法空。四念處不縛不解。何以故？無所有性是四念處。乃至一切智、一切種智不縛不解。何以故？無所有性是一切種智。須菩提！色本際不縛不解。何以故？本際無所有性是色。受、想、行，識乃至一切種智本際不縛不解。何以故？本際無所有性是一切種智。須菩提！色後際不縛不解。何以故？後際無所有性是色。受、想、行、識乃至一切種智後際不縛不解。何以故？後際無所有性是一切種智。須菩提！現在色不縛不解。何以故？現在無所有性是色。受、想、行、識乃至現在一切種智不縛不解。何以故？現在無所有性是一切種智。」

須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜，不勤精進、不種善根、惡友相得、懈怠、少進、喜忘、無巧便慧，如此之人，實難信難解！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜，不勤精進、不種善根、惡友相得、懈怠、少進、喜忘、無巧便慧，如此之人，實難信難解！」

「如是！如是！須菩提！是般若波羅蜜，不勤精進、不種善根、惡友相得、繫屬於魔、懈怠、少進、喜忘、無巧便慧，如此之人，實難信難解。何以故？色淨果亦淨；受、想、行、識淨果亦淨；乃至阿耨多羅三藐三菩提淨果亦淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！須菩提！是般若波羅蜜，不勤精進、不種善根、惡友相得、繫屬於魔、懈怠、少進、喜忘、無巧便慧，如此之人，實難信難解。何以故？色淨果亦淨；受、想、行、識淨果亦淨；乃至阿耨多羅三藐三菩提淨果亦淨。

「復次，須菩提！色淨故即般若波羅蜜淨，般若波羅蜜淨即色淨。受、想、行、識淨故即般若波羅蜜淨，般若波羅蜜淨即受、想、行、識淨。乃至一切種智淨即般若波羅蜜淨，般若波羅蜜淨即一切種智淨。色淨、般若波羅蜜淨，無二無別、無斷無壞；乃至一切種智淨、般若波羅蜜淨，無二無別、無斷無壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！色淨故即般若波羅蜜淨，般若波羅蜜淨即色淨。受、想、行、識淨故即般若波羅蜜淨，般若波羅蜜淨即受、想、行、識淨。乃至一切種智淨即般若波羅蜜淨，般若波羅蜜淨即一切種智淨。色淨、般若波羅蜜淨，無二無別、無斷無壞；乃至一切種智淨、般若波羅蜜淨，無二無別、無斷無壞。

「復次，須菩提！不二淨故色淨，不二淨故乃至一切種智淨。何以故？是不二淨、色淨乃至一切種智淨，無二無別故。我淨、眾生淨乃至知者、見者淨故，色淨、受想行識淨乃至一切種智淨。色淨乃至一切種智淨故，我、眾生乃至知者、見者淨。何以故？我、眾生乃至知者、見者淨，色淨乃至一切種智淨，不二不別、無斷無壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！不二淨故色淨，不二淨故乃至一切種智淨。何以故？是不二淨、色淨乃至一切種智淨，無二無別故。我淨、眾生淨乃至知者、見者淨故，色淨、受想行識淨乃至一切種智淨。色淨乃至一切種智淨故，我、眾生乃至知者、見者淨。何以故？我、眾生乃至知者、見者淨，色淨乃至一切種智淨，不二不別、無斷無壞。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

爾時，須菩提白佛言：「是般若波羅蜜甚深故，懈怠、隨惡知識、種不善根故難信。」與上相違，名為信般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「是般若波羅蜜甚深故，懈怠、隨惡知識、種不善根故難信。」與上相違，名為信般若波羅蜜。

佛可其言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可其言。

須菩提更問：「是般若波羅蜜云何甚深故難信？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提更問：「是般若波羅蜜云何甚深故難信？」

佛答：「色等諸法無縛無解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「色等諸法無縛無解。」

三毒是縛，三解脫門是解。是三毒等諸煩惱虛誑不實、從和合因緣生、無自性故無縛，無縛故無解；破是三毒故，三解脫門亦空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三毒是縛，三解脫門是解。是三毒等諸煩惱虛誑不實、從和合因緣生、無自性故無縛，無縛故無解；破是三毒故，三解脫門亦空。

復次，取相著法、顛倒一切煩惱等是縛。縛法若實定有自性者，則不可解；若實定有，誰能破者？若破，即墮斷滅中。若取相、顛倒等諸煩惱虛誑不實，亦無所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，取相著法、顛倒一切煩惱等是縛。縛法若實定有自性者，則不可解；若實定有，誰能破者？若破，即墮斷滅中。若取相、顛倒等諸煩惱虛誑不實，亦無所斷。

復次，一切心心數法，憶想分別、取相，皆縛在緣中。若入諸法實相中，知皆是虛誑，如上品中說：「心清淨相者，即是非心相。」是縛空故，解亦空。如是等種種因緣故，色等諸法不縛不解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，一切心心數法，憶想分別、取相，皆縛在緣中。若入諸法實相中，知皆是虛誑，如上品中說：「心清淨相者，即是非心相。」是縛空故，解亦空。如是等種種因緣故，色等諸法不縛不解。

此中佛自說因緣：「色等諸法，有為作法，從因緣和合生故、無有定性故，說『無所有性是色等諸法』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛自說因緣：「色等諸法，有為作法，從因緣和合生故、無有定性故，說『無所有性是色等諸法』。」

復次，色等諸法，三世中不縛不解，如破三世中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，色等諸法，三世中不縛不解，如破三世中說。

是時，須菩提知般若波羅蜜非甚深、非不甚深。如後品中說：「若謂般若波羅蜜甚深，則遠離般若波羅蜜。」以是故白佛言：「世尊！惡人以般若波羅蜜甚深難解，非謂善人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，須菩提知般若波羅蜜非甚深、非不甚深。如後品中說：「若謂般若波羅蜜甚深，則遠離般若波羅蜜。」以是故白佛言：「世尊！惡人以般若波羅蜜甚深難解，非謂善人。」

惡人者，不與般若相應，不一心勤精進；不種解般若波羅蜜善根；隨破壞般若惡師；懈怠者，著世間樂，不願出世間；如此人若有精進，少不足言；諸煩惱亂心，故喜忘；善不善法相不破、憍慢不除、邪見戲論故，求諸法實相，不知分別諸法相好醜，是名無巧便慧。有如是等惡法故，是人難解甚深般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡人者，不與般若相應，不一心勤精進；不種解般若波羅蜜善根；隨破壞般若惡師；懈怠者，著世間樂，不願出世間；如此人若有精進，少不足言；諸煩惱亂心，故喜忘；善不善法相不破、憍慢不除、邪見戲論故，求諸法實相，不知分別諸法相好醜，是名無巧便慧。有如是等惡法故，是人難解甚深般若。

佛可其意，言：「如是！如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可其意，言：「如是！如是！」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

須菩提說中，無有魔事，佛說中何以益魔事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提說中，無有魔事，佛說中何以益魔事？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

須菩提直說內外因緣不具足，佛今具足說，故言：「是人為魔所使。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提直說內外因緣不具足，佛今具足說，故言：「是人為魔所使。」

佛更欲說甚深難解相，告須菩提：「色等諸法淨故，果亦淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛更欲說甚深難解相，告須菩提：「色等諸法淨故，果亦淨。」

四念處是色等諸法果。何以故？觀色等諸法不淨、無常等，即得身念處。餘念如上說。是中四念處性無漏、斷煩惱、為涅槃故清淨；見果淨故，知因亦淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四念處是色等諸法果。何以故？觀色等諸法不淨、無常等，即得身念處。餘念如上說。是中四念處性無漏、斷煩惱、為涅槃故清淨；見果淨故，知因亦淨。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

先說「觀色不淨、無常等，得身念處」，云何言「果淨故知因亦淨」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先說「觀色不淨、無常等，得身念處」，云何言「果淨故知因亦淨」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

不淨觀是初入門，非實觀，是故不入十六聖行。是十六行中，觀無常、苦、空、無我，不觀不淨。淨顛倒故生婬欲，破淨故言「不淨」，非是實；是故不淨不入十六聖行，但是得解觀。是般若中不觀常、不觀無常，不觀淨、不觀不淨等。常無常、淨不淨、空實等諸觀滅、戲論滅，是色實相。色實相淨，故果亦淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨觀是初入門，非實觀，是故不入十六聖行。是十六行中，觀無常、苦、空、無我，不觀不淨。淨顛倒故生婬欲，破淨故言「不淨」，非是實；是故不淨不入十六聖行，但是得解觀。是般若中不觀常、不觀無常，不觀淨、不觀不淨等。常無常、淨不淨、空實等諸觀滅、戲論滅，是色實相。色實相淨，故果亦淨。

復次，佛此中自說因緣：「般若波羅蜜如虛空，畢竟淨，無所染污，是般若波羅蜜。」觀色等諸法實相，不生不滅，行六波羅蜜、修四念處等，如是可得般若波羅蜜。是般若波羅蜜三種因緣：正觀、正行、正修。是故言：「般若波羅蜜淨故，色等諸法淨；色等諸法淨故，般若波羅蜜淨。所以者何？色等諸法、般若波羅蜜，實相中無二無別；不異不別、不離不散故，不斷不壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛此中自說因緣：「般若波羅蜜如虛空，畢竟淨，無所染污，是般若波羅蜜。」觀色等諸法實相，不生不滅，行六波羅蜜、修四念處等，如是可得般若波羅蜜。是般若波羅蜜三種因緣：正觀、正行、正修。是故言：「般若波羅蜜淨故，色等諸法淨；色等諸法淨故，般若波羅蜜淨。所以者何？色等諸法、般若波羅蜜，實相中無二無別；不異不別、不離不散故，不斷不壞。」

復次，如我法，乃至十方三世中求不可得，於五眾中但有假名；眾生乃至知者、見者亦如是。如我，空、無所有、清淨故，一切法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如我法，乃至十方三世中求不可得，於五眾中但有假名；眾生乃至知者、見者亦如是。如我，空、無所有、清淨故，一切法亦如是。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「復次，須菩提！婬淨故色淨乃至一切種智淨。何以故？婬淨、色淨乃至一切種智淨，不二不別。瞋、癡淨故色淨乃至一切種智淨。何以故？瞋癡淨、色淨乃至一切種智淨，不二不別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！婬淨故色淨乃至一切種智淨。何以故？婬淨、色淨乃至一切種智淨，不二不別。瞋、癡淨故色淨乃至一切種智淨。何以故？瞋癡淨、色淨乃至一切種智淨，不二不別。

「復次，須菩提！無明淨故諸行淨，諸行淨故識淨，識淨故名色淨，名色淨故六入淨，六入淨故觸淨，觸淨故受淨，受淨故愛淨，愛淨故取淨，取淨故有淨，有淨故生淨，生淨故老死淨，老死淨故般若波羅蜜淨，般若波羅蜜淨故乃至檀波羅蜜淨，檀波羅蜜淨故內空淨，內空淨故乃至無法有法空淨，無法有法空淨故四念處淨，四念處淨故乃至一切智淨，一切智淨故一切種智淨。何以故？是一切智淨、一切種智淨，不二不別、無斷無壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！無明淨故諸行淨，諸行淨故識淨，識淨故名色淨，名色淨故六入淨，六入淨故觸淨，觸淨故受淨，受淨故愛淨，愛淨故取淨，取淨故有淨，有淨故生淨，生淨故老死淨，老死淨故般若波羅蜜淨，般若波羅蜜淨故乃至檀波羅蜜淨，檀波羅蜜淨故內空淨，內空淨故乃至無法有法空淨，無法有法空淨故四念處淨，四念處淨故乃至一切智淨，一切智淨故一切種智淨。何以故？是一切智淨、一切種智淨，不二不別、無斷無壞。

「復次，須菩提！般若波羅蜜淨故色淨，乃至般若波羅蜜淨故一切智淨。是般若波羅蜜淨、一切智淨，不二不別故。須菩提！禪波羅蜜淨故乃至一切智淨，毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜淨故乃至一切智淨。內空淨故乃至一切智淨，四念處淨故乃至一切智淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜淨故色淨，乃至般若波羅蜜淨故一切智淨。是般若波羅蜜淨、一切智淨，不二不別故。須菩提！禪波羅蜜淨故乃至一切智淨，毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜淨故乃至一切智淨。內空淨故乃至一切智淨，四念處淨故乃至一切智淨。

「復次，須菩提！一切智淨故乃至般若波羅蜜淨。如是一一如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！一切智淨故乃至般若波羅蜜淨。如是一一如先說。

「復次，須菩提！有為淨故無為淨。何以故？有為淨、無為淨，不二不別、無斷無壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！有為淨故無為淨。何以故？有為淨、無為淨，不二不別、無斷無壞故。

「復次，須菩提！過去淨故未來現在淨，未來淨故過去現在淨，現在淨故過去未來淨。何以故？現在淨、過去未來淨，不二不別、無斷無壞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！過去淨故未來現在淨，未來淨故過去現在淨，現在淨故過去未來淨。何以故？現在淨、過去未來淨，不二不別、無斷無壞故。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛說「三毒是垢穢不淨」，此中云何言「婬欲等淨故色等亦淨」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說「三毒是垢穢不淨」，此中云何言「婬欲等淨故色等亦淨」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛說：「三毒實性清淨故，色等諸法亦清淨；三毒淨、色等淨故，不二不別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說：「三毒實性清淨故，色等諸法亦清淨；三毒淨、色等淨故，不二不別。」

欲廣說三毒清淨及三毒清淨果報因緣故，說「無明淨故諸行亦淨」。「無明淨」者，所謂無明畢竟空，如破無明十喻中說。從十二因緣乃至一切種智亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲廣說三毒清淨及三毒清淨果報因緣故，說「無明淨故諸行亦淨」。「無明淨」者，所謂無明畢竟空，如破無明十喻中說。從十二因緣乃至一切種智亦如是。

是故色等、無明等諸法清淨故般若波羅蜜清淨，般若波羅蜜清淨故諸菩薩所行法，所謂禪波羅蜜乃至一切種智皆清淨。禪波羅蜜等諸法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故色等、無明等諸法清淨故般若波羅蜜清淨，般若波羅蜜清淨故諸菩薩所行法，所謂禪波羅蜜乃至一切種智皆清淨。禪波羅蜜等諸法亦如是。

復次，用十八空故，色等乃至一切種智空，乃至一切種智空故十八空亦空。一切種智不離十八空，十八空不離一切種智，是故言「不二不別」。空者即是清淨。今色乃至一切種智，一法為首，餘法各各為首，展轉皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，用十八空故，色等乃至一切種智空，乃至一切種智空故十八空亦空。一切種智不離十八空，十八空不離一切種智，是故言「不二不別」。空者即是清淨。今色乃至一切種智，一法為首，餘法各各為首，展轉皆清淨。

復次，諸法多無量故，略說有為、無為。有為法實相即是無為法。知淨行者於諸法中求常、樂、我、淨不可得；若不可得，是為實知有為法；實知不可得，即是無為法，是故說：「有為法淨故無為法清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸法多無量故，略說有為、無為。有為法實相即是無為法。知淨行者於諸法中求常、樂、我、淨不可得；若不可得，是為實知有為法；實知不可得，即是無為法，是故說：「有為法淨故無為法清淨。」

復次，因有為法故知無為法；聖人得是無為法，說有為法相，是故說：「有為法清淨故無為法清淨，無為法清淨故有為法清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，因有為法故知無為法；聖人得是無為法，說有為法相，是故說：「有為法清淨故無為法清淨，無為法清淨故有為法清淨。」

有為法在三世中，故說：「過去世清淨故未來世亦清淨，未來世清淨故過去世亦清淨。」所以者何？如過去世破壞、散滅、無所有故空，未來世未生未有故空；二世無故，現在亦無。何以故？有先有後，知有現在。復次，有為法念念生滅，故無住時；住時無故，無現在世。三世空故，有為法空；有為法空故，無為法空。空即是畢竟清淨，不破不壞，無戲論，如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為法在三世中，故說：「過去世清淨故未來世亦清淨，未來世清淨故過去世亦清淨。」所以者何？如過去世破壞、散滅、無所有故空，未來世未生未有故空；二世無故，現在亦無。何以故？有先有後，知有現在。復次，有為法念念生滅，故無住時；住時無故，無現在世。三世空故，有為法空；有為法空故，無為法空。空即是畢竟清淨，不破不壞，無戲論，如虛空。

如是般若波羅蜜畢竟清淨，三世諸佛法藏；破是能宣示實相般若言說文字故墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是般若波羅蜜畢竟清淨，三世諸佛法藏；破是能宣示實相般若言說文字故墮地獄。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若不信般若墮地獄，信者得作佛。若有五逆罪、破戒、邪見、懈怠之人信是般若，是人得成佛不？復有持戒、精進者而不信般若，是云何墮地獄？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不信般若墮地獄，信者得作佛。若有五逆罪、破戒、邪見、懈怠之人信是般若，是人得成佛不？復有持戒、精進者而不信般若，是云何墮地獄？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

破般若有二種：一者、佛口所說，弟子誦習，書作經卷；愚人謗言：「非是佛說！是魔、若魔民所作，亦是斷滅邪見人手筆，莊嚴口力者說。」或言：「雖是佛說，其中處處餘人增益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破般若有二種：一者、佛口所說，弟子誦習，書作經卷；愚人謗言：「非是佛說！是魔、若魔民所作，亦是斷滅邪見人手筆，莊嚴口力者說。」或言：「雖是佛說，其中處處餘人增益。」

或有人著心分別取相說般若波羅蜜，口說空法而心著有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有人著心分別取相說般若波羅蜜，口說空法而心著有。

初破者，墮大地獄，不得聖人說般若意故。第二破，著心論議者，是不名為破般若。如調達出佛身血，祇域亦出佛身血；雖同一名出血，心異故，一人得罪，一人得福。如畫作佛像，一人以像不好故破，一人以惡心故破；以心不同故，一人得福，一人得罪。破般若波羅蜜者亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初破者，墮大地獄，不得聖人說般若意故。第二破，著心論議者，是不名為破般若。如調達出佛身血，祇域亦出佛身血；雖同一名出血，心異故，一人得罪，一人得福。如畫作佛像，一人以像不好故破，一人以惡心故破；以心不同故，一人得福，一人得罪。破般若波羅蜜者亦如是。

復次，或有人破般若，雖不瞋、不輕佛，自用心憶想分別：「是甚深法，一切智人所說，應有深妙法，云何言都空？」佛以無著心為度眾生故說法；是人以著心取相故，起口業毀呰，破壞般若；能起身業，手麾非撥，指毀令去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，或有人破般若，雖不瞋、不輕佛，自用心憶想分別：「是甚深法，一切智人所說，應有深妙法，云何言都空？」佛以無著心為度眾生故說法；是人以著心取相故，起口業毀呰，破壞般若；能起身業，手麾非撥，指毀令去。

與二種不信相違，故名二種信：一者、知般若實義信，得如說果報；二者、信經卷言語文字，得功德少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與二種不信相違，故名二種信：一者、知般若實義信，得如說果報；二者、信經卷言語文字，得功德少。

邪見罪重故，雖持戒等身口業好，皆隨邪見惡心。如佛自說喻譬：「如種苦種，雖復四大所成，皆作苦味。」邪見人亦如是，雖持戒、精進，皆成惡法。與此相違，名為正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見罪重故，雖持戒等身口業好，皆隨邪見惡心。如佛自說喻譬：「如種苦種，雖復四大所成，皆作苦味。」邪見人亦如是，雖持戒、精進，皆成惡法。與此相違，名為正見。

五逆罪人，惡罪常覆心，疑今世後世業果，何況能信甚深般若？雖復書經卷供養，望免惡罪，去般若大遠。或有遇善知識，先世精進，福德、利智第一，信般若波羅蜜；清淨因緣，能得如所說果報。如阿闍世王殺父之罪，蒙佛、文殊師利善知識故，除其重罪，得如所說般若果報，受無上道記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五逆罪人，惡罪常覆心，疑今世後世業果，何況能信甚深般若？雖復書經卷供養，望免惡罪，去般若大遠。或有遇善知識，先世精進，福德、利智第一，信般若波羅蜜；清淨因緣，能得如所說果報。如阿闍世王殺父之罪，蒙佛、文殊師利善知識故，除其重罪，得如所說般若果報，受無上道記。

大智度論釋歎淨品第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋歎淨品第四十二

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，舍利弗白佛言：「世尊！是淨甚深！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白佛言：「世尊！是淨甚深！」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「何法淨故，是淨甚深？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何法淨故，是淨甚深？」

佛言：「色淨故，是淨甚深。受、想、行、識淨故，四念處淨故乃至八聖道分淨故，佛十力淨故乃至十八不共法淨故，菩薩淨故、佛淨故，一切智、一切種智淨故，是淨甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色淨故，是淨甚深。受、想、行、識淨故，四念處淨故乃至八聖道分淨故，佛十力淨故乃至十八不共法淨故，菩薩淨故、佛淨故，一切智、一切種智淨故，是淨甚深。」

「世尊！是淨明！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨明！」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「何法淨故，是淨明？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何法淨故，是淨明？」

佛言：「般若波羅蜜淨故，是淨明；乃至檀波羅蜜淨故，是淨明；四念處乃至一切智淨故，是淨明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「般若波羅蜜淨故，是淨明；乃至檀波羅蜜淨故，是淨明；四念處乃至一切智淨故，是淨明。」

「世尊！是淨不相續！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨不相續！」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「何法不相續故，是淨不相續？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何法不相續故，是淨不相續？」

佛言：「色不去不相續故，是淨不相續；乃至一切種智不去不相續故，是淨不相續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色不去不相續故，是淨不相續；乃至一切種智不去不相續故，是淨不相續。」

「世尊！是淨無垢！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨無垢！」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「何法無垢故，是淨無垢？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何法無垢故，是淨無垢？」

佛言：「色性常淨故，是淨無垢；乃至一切種智性常淨故，是淨無垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色性常淨故，是淨無垢；乃至一切種智性常淨故，是淨無垢。」

「世尊！是淨無得無著！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨無得無著！」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「何法無得無著故，是淨無得無著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何法無得無著故，是淨無得無著？」

佛言：「色無得無著故，是淨無得無著；乃至一切種智無得無著故，是淨無得無著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色無得無著故，是淨無得無著；乃至一切種智無得無著故，是淨無得無著。」

「世尊！是淨無生！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨無生！」

佛言：「畢竟淨故。」舍利弗言：「何法無生故，是淨無生？」佛言：「色無生故，是淨無生；乃至一切種智無生故，是淨無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」舍利弗言：「何法無生故，是淨無生？」佛言：「色無生故，是淨無生；乃至一切種智無生故，是淨無生。」

「世尊！是淨不生欲界中！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨不生欲界中！」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何是淨不生欲界中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何是淨不生欲界中？」

佛言：「欲界性不可得故，是淨不生欲界中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲界性不可得故，是淨不生欲界中。」

「世尊！是淨不生色界中！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨不生色界中！」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何是淨不生色界中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何是淨不生色界中？」

佛言：「色界性不可得故，是淨不生色界中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色界性不可得故，是淨不生色界中。」

「世尊！是淨不生無色界中！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨不生無色界中！」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何是淨不生無色界中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何是淨不生無色界中？」

佛言：「無色界性不可得故，是淨不生無色界中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無色界性不可得故，是淨不生無色界中。」

「世尊！是淨無知！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨無知！」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何是淨無知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何是淨無知？」

佛言：「諸法鈍故，是淨無知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法鈍故，是淨無知。」

「世尊！色無知，是淨淨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色無知，是淨淨！」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何色無知是淨淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何色無知是淨淨？」

佛言：「色自性空故，色無知是淨淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色自性空故，色無知是淨淨。」

「世尊！受、想、行、識無知是淨淨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！受、想、行、識無知是淨淨！」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何受、想、行、識無知是淨淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何受、想、行、識無知是淨淨？」

佛言：「受、想、行、識自性空故，無知是淨淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「受、想、行、識自性空故，無知是淨淨。」

「世尊！一切法淨故，是淨淨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切法淨故，是淨淨！」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何一切法淨故，是淨淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何一切法淨故，是淨淨？」

佛言：「一切法不可得故，一切法淨是淨淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不可得故，一切法淨是淨淨。」

「世尊！是般若波羅蜜於薩婆若無益無損！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是般若波羅蜜於薩婆若無益無損！」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何般若波羅蜜於薩婆若無益無損？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何般若波羅蜜於薩婆若無益無損？」

佛言：「法常住相故，般若波羅蜜於薩婆若無益無損。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「法常住相故，般若波羅蜜於薩婆若無益無損。」

「世尊！是般若波羅蜜淨，於諸法無所受！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是般若波羅蜜淨，於諸法無所受！」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何般若波羅蜜淨，於諸法無所受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何般若波羅蜜淨，於諸法無所受？」

佛言：「法性不動故，是般若波羅蜜淨，於諸法無所受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「法性不動故，是般若波羅蜜淨，於諸法無所受。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

「是淨甚深」者，淨有二種：一者、智慧淨，二者、所緣法淨。此二事相待，離智淨無緣淨，離緣淨無智淨。所以者何？一切心心數法從緣生，若無緣則智不生。譬如無薪，火無所然。以有智故知緣為淨，無智則不知緣淨。此中智淨、緣淨相待，世間常法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是淨甚深」者，淨有二種：一者、智慧淨，二者、所緣法淨。此二事相待，離智淨無緣淨，離緣淨無智淨。所以者何？一切心心數法從緣生，若無緣則智不生。譬如無薪，火無所然。以有智故知緣為淨，無智則不知緣淨。此中智淨、緣淨相待，世間常法。

是中說：離智、離緣，諸法實相，本自清淨。為心、心數法所緣，則污染不清淨；譬如百種美食，與毒同器，則不可食。諸法實相常淨，非佛所作，非菩薩、辟支佛、聲聞、一切凡夫所作；有佛、無佛，常住不壞相。在顛倒虛誑法及果報中，則污染不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中說：離智、離緣，諸法實相，本自清淨。為心、心數法所緣，則污染不清淨；譬如百種美食，與毒同器，則不可食。諸法實相常淨，非佛所作，非菩薩、辟支佛、聲聞、一切凡夫所作；有佛、無佛，常住不壞相。在顛倒虛誑法及果報中，則污染不淨。

是「清淨」有種種名字，或名「如」、「法性」、「實際」，或名「般若波羅蜜」，或名「道」，或名「無生無滅」、「空」、「無相」、「無作」、「無知無得」，或名「畢竟空」等，如是等無量無邊名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是「清淨」有種種名字，或名「如」、「法性」、「實際」，或名「般若波羅蜜」，或名「道」，或名「無生無滅」、「空」、「無相」、「無作」、「無知無得」，或名「畢竟空」等，如是等無量無邊名字。

舍利弗觀是般若波羅蜜相，雖不可見、不可聞、不可說、不可破壞，而誹謗得無量罪；信受正行，則得無上果報。舍利弗發希有歡喜心，而白佛言：「世尊！是淨甚深！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗觀是般若波羅蜜相，雖不可見、不可聞、不可說、不可破壞，而誹謗得無量罪；信受正行，則得無上果報。舍利弗發希有歡喜心，而白佛言：「世尊！是淨甚深！」

佛答：「汝所見者以為希有，實相中復過汝所見。一切法中，畢竟淨、無所著，乃至淨體亦不著，是名畢竟清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「汝所見者以為希有，實相中復過汝所見。一切法中，畢竟淨、無所著，乃至淨體亦不著，是名畢竟清淨。」

復次，清淨主，所謂十方三世諸佛；諸佛亦不著是清淨，是故言「畢竟清淨故」。是清淨般若波羅蜜能令一切賢聖無邊苦盡，有是大利益，而亦不著是般若波羅蜜。如是有無量因緣「畢竟清淨」，是淨甚深！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，清淨主，所謂十方三世諸佛；諸佛亦不著是清淨，是故言「畢竟清淨故」。是清淨般若波羅蜜能令一切賢聖無邊苦盡，有是大利益，而亦不著是般若波羅蜜。如是有無量因緣「畢竟清淨」，是淨甚深！

舍利弗問：「何法畢竟清淨故，是淨甚深？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問：「何法畢竟清淨故，是淨甚深？」

佛答：「色等諸法清淨故，是淨甚深。」所以者何？色等諸法本末因果清淨故，是淨甚深。如上品中說：「菩薩於色等法中觀行斷故，得如是清淨。」以是故名「色等清淨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「色等諸法清淨故，是淨甚深。」所以者何？色等諸法本末因果清淨故，是淨甚深。如上品中說：「菩薩於色等法中觀行斷故，得如是清淨。」以是故名「色等清淨」。

是淨能破一切法中戲論無明，能與畢竟空智慧光明，是故言「淨明」。行檀波羅蜜等諸菩薩妙法故，得是「淨明」。是淨能與有餘涅槃故，言是「淨明」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是淨能破一切法中戲論無明，能與畢竟空智慧光明，是故言「淨明」。行檀波羅蜜等諸菩薩妙法故，得是「淨明」。是淨能與有餘涅槃故，言是「淨明」。

今與無餘涅槃故，言「是淨不相續」。先以空等三三昧捨諸善法，後壽命自然盡故，色等五眾不去亦不相續，故「淨不相續」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今與無餘涅槃故，言「是淨不相續」。先以空等三三昧捨諸善法，後壽命自然盡故，色等五眾不去亦不相續，故「淨不相續」。

以百八諸煩惱不能遮覆污染淨故，言淨無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以百八諸煩惱不能遮覆污染淨故，言淨無垢。

行如是諸法實相不二道，從苦法忍乃至十五心，是名「得」；第十六心，得沙門果，是名「著」。著者，著不墮落，得之別名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行如是諸法實相不二道，從苦法忍乃至十五心，是名「得」；第十六心，得沙門果，是名「著」。著者，著不墮落，得之別名也。

復次，行六波羅蜜，乃至生柔順忍，是名「得」；能生無生法忍，入菩薩位，是名「著」。是清淨法中，用無所得心，無此二事，故名「無得無著」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行六波羅蜜，乃至生柔順忍，是名「得」；能生無生法忍，入菩薩位，是名「著」。是清淨法中，用無所得心，無此二事，故名「無得無著」。

行如是法，知一切法畢竟空；畢竟空故，不取相；不取相故，不起不作三種業；不作業故，一切世間無生。「世間」，所謂三界。此中二因緣故不生：一者、三種生業不起故，二者、三界自性不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行如是法，知一切法畢竟空；畢竟空故，不取相；不取相故，不起不作三種業；不作業故，一切世間無生。「世間」，所謂三界。此中二因緣故不生：一者、三種生業不起故，二者、三界自性不可得故。

此中佛總說因緣，所謂三界自性空，是故說「三界色等諸法自性不可得」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛總說因緣，所謂三界自性空，是故說「三界色等諸法自性不可得」。

是淨無知，諸法鈍故，如上品中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是淨無知，諸法鈍故，如上品中說。

一切諸法性常不生，不生故不可得，不可得故畢竟清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法性常不生，不生故不可得，不可得故畢竟清淨。

舍利弗得聲聞波羅蜜，佛為一切智人，是二人問答故，諸菩薩貪著是般若波羅蜜；是故舍利弗欲斷其貪著，故說言：「世尊！般若波羅蜜雖有如是功德，畢竟清淨故，於薩婆若亦無益無損。」如夢如幻中，雖有得失，亦無益無損；如虛空畢竟清淨、無所有，亦因是虛空有所成濟，亦不得言空有所作，亦不得言空無所益。檀波羅蜜因般若波羅蜜有所作，是故言「般若波羅蜜無益無損」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗得聲聞波羅蜜，佛為一切智人，是二人問答故，諸菩薩貪著是般若波羅蜜；是故舍利弗欲斷其貪著，故說言：「世尊！般若波羅蜜雖有如是功德，畢竟清淨故，於薩婆若亦無益無損。」如夢如幻中，雖有得失，亦無益無損；如虛空畢竟清淨、無所有，亦因是虛空有所成濟，亦不得言空有所作，亦不得言空無所益。檀波羅蜜因般若波羅蜜有所作，是故言「般若波羅蜜無益無損」。

般若波羅蜜觀一切法有失，不淨，無常、苦、空、無我，不生不滅、非不生非不滅等。種種因緣，讚歎滅諸觀戲論、斷語言道，是故說「般若波羅蜜清淨，於諸法無所受」。滅諸觀戲論、斷語言道，即是入法性相，是故此中說「法性不動故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜觀一切法有失，不淨，無常、苦、空、無我，不生不滅、非不生非不滅等。種種因緣，讚歎滅諸觀戲論、斷語言道，是故說「般若波羅蜜清淨，於諸法無所受」。滅諸觀戲論、斷語言道，即是入法性相，是故此中說「法性不動故」。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！我淨故色淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！我淨故色淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「以何因緣我淨故色淨畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「以何因緣我淨故色淨畢竟淨？」

佛言：「我無所有故，色無所有畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我無所有故，色無所有畢竟淨。」

「世尊！我淨故受想行識淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我淨故受想行識淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「何因緣故，我淨故受想行識淨畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，我淨故受想行識淨畢竟淨？」

佛言：「我無所有故，受想行識無所有畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我無所有故，受想行識無所有畢竟淨。」

「世尊！我淨故檀波羅蜜淨，我淨故尸羅波羅蜜淨，我淨故羼提波羅蜜淨，我淨故毘梨耶波羅蜜淨，我淨故禪波羅蜜淨。世尊！我淨故般若波羅蜜淨。世尊！我淨故四念處淨。世尊！我淨故乃至八聖道分淨。世尊！我淨故佛十力淨。世尊！我淨故乃至十八不共法淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我淨故檀波羅蜜淨，我淨故尸羅波羅蜜淨，我淨故羼提波羅蜜淨，我淨故毘梨耶波羅蜜淨，我淨故禪波羅蜜淨。世尊！我淨故般若波羅蜜淨。世尊！我淨故四念處淨。世尊！我淨故乃至八聖道分淨。世尊！我淨故佛十力淨。世尊！我淨故乃至十八不共法淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「何因緣故，我淨檀波羅蜜淨，我淨乃至十八不共法淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，我淨檀波羅蜜淨，我淨乃至十八不共法淨？」

佛言：「我無所有故，檀波羅蜜無所有淨，乃至十八不共法無所有故淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我無所有故，檀波羅蜜無所有淨，乃至十八不共法無所有故淨。」

「世尊！我淨故須陀洹果淨，我淨故斯陀含果淨，我淨故阿那含果淨，我淨故阿羅漢果淨，我淨故辟支佛道淨，我淨故佛道淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我淨故須陀洹果淨，我淨故斯陀含果淨，我淨故阿那含果淨，我淨故阿羅漢果淨，我淨故辟支佛道淨，我淨故佛道淨。」

佛言：「畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨。」

須菩提言：「何因緣故，我淨須陀洹果淨、斯陀含果淨、阿那含果淨、阿羅漢果淨、辟支佛道淨、佛道淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，我淨須陀洹果淨、斯陀含果淨、阿那含果淨、阿羅漢果淨、辟支佛道淨、佛道淨？」

佛言：「自相空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故。」

「世尊！我淨故一切智淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我淨故一切智淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「何因緣故，我淨故一切智淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，我淨故一切智淨？」

佛言：「無相無念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無相無念故。」

「世尊！以二淨故無得無著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以二淨故無得無著。」

佛言：「畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨。」

須菩提言：「何因緣故，以二淨故無得無著是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，以二淨故無得無著是畢竟淨？」

佛言：「無垢無淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無垢無淨故。」

「世尊！我無邊故色淨，受、想、行、識淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我無邊故色淨，受、想、行、識淨。」

佛言：「畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨。」

須菩提言：「何因緣故，我無邊故色淨，受、想、行、識淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，我無邊故色淨，受、想、行、識淨？」

佛言：「畢竟空、無始空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟空、無始空故。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能如是知，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能如是知，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「何因緣故，菩薩摩訶薩能如是知，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，菩薩摩訶薩能如是知，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜？」

佛言：「知道種故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「知道種故。」

「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，作是念：『色不知色，受想行，識不知識；過去法不知過去法，未來法不知未來法，現在法不知現在法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，作是念：『色不知色，受想行，識不知識；過去法不知過去法，未來法不知未來法，現在法不知現在法。』」

佛言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，不作是念：『我施與彼人；我持戒，如是持戒；我修忍，如是修忍；我精進，如是精進；我入禪，如是入禪；我修智慧，如是修智慧；我得福德，如是得福德；我當入菩薩法位中，我當淨佛世界、成就眾生，當得一切種智。』須菩提！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，無諸憶想分別，內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、無始空、散空、性空、諸法空、自相空故。須菩提！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，方便力故無所礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，不作是念：『我施與彼人；我持戒，如是持戒；我修忍，如是修忍；我精進，如是精進；我入禪，如是入禪；我修智慧，如是修智慧；我得福德，如是得福德；我當入菩薩法位中，我當淨佛世界、成就眾生，當得一切種智。』須菩提！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，無諸憶想分別，內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、無始空、散空、性空、諸法空、自相空故。須菩提！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，方便力故無所礙。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

佛初命須菩提說般若，有所說，不應求其因緣；若餘人所說者，當求因緣。舍利弗已問清淨相，佛作證；今須菩提說清淨相，佛亦為證。「我淨故五眾淨」者，如我畢竟無所有、不可得，五眾亦如是。畢竟空即是我清淨、五眾清淨。解我空易，解五眾空難，是故以易解喻難解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛初命須菩提說般若，有所說，不應求其因緣；若餘人所說者，當求因緣。舍利弗已問清淨相，佛作證；今須菩提說清淨相，佛亦為證。「我淨故五眾淨」者，如我畢竟無所有、不可得，五眾亦如是。畢竟空即是我清淨、五眾清淨。解我空易，解五眾空難，是故以易解喻難解。

六波羅蜜乃至十八不共法、須陀洹果乃至佛道亦如是，我淨故，是法亦淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六波羅蜜乃至十八不共法、須陀洹果乃至佛道亦如是，我淨故，是法亦淨。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

上言「我無所有故，色乃至十八不共法亦無所有」，今何以說「須陀洹果乃至佛道自相空」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上言「我無所有故，色乃至十八不共法亦無所有」，今何以說「須陀洹果乃至佛道自相空」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

我從和合因緣假名生，於無我中有我顛倒，是故說「我虛妄無所有」，以五眾著處因緣故無所有。檀波羅蜜等諸法雖善，是有為作法、菩薩所著故，言「無所有」。須陀洹果等是無為法，無為法自相空，所謂無生無滅、無住異故，是故不說「無所有」，但言「自相空」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從和合因緣假名生，於無我中有我顛倒，是故說「我虛妄無所有」，以五眾著處因緣故無所有。檀波羅蜜等諸法雖善，是有為作法、菩薩所著故，言「無所有」。須陀洹果等是無為法，無為法自相空，所謂無生無滅、無住異故，是故不說「無所有」，但言「自相空」。

復次，有為法中邪行多故，說「無所有」；無為法中，無生無滅，無邪行故，說「自相空」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有為法中邪行多故，說「無所有」；無為法中，無生無滅，無邪行故，說「自相空」。

「我淨，一切種智淨」者，以菩薩深著故無相、無念。無相者，是無相三昧。無念者，於無相三昧亦不念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我淨，一切種智淨」者，以菩薩深著故無相、無念。無相者，是無相三昧。無念者，於無相三昧亦不念。

今須菩提知般若波羅蜜真清淨，故白佛：「用二淨故無得無著。」清淨有二種：一者、用二法清淨，二者、用不二法清淨。二法清淨，是名字清淨；用不二法清淨者，是真清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今須菩提知般若波羅蜜真清淨，故白佛：「用二淨故無得無著。」清淨有二種：一者、用二法清淨，二者、用不二法清淨。二法清淨，是名字清淨；用不二法清淨者，是真清淨。

佛言：「諸法畢竟空相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法畢竟空相。」

「云何以二法清淨有得有著？」此中說因緣，所謂一切法無垢無淨。二清淨中，分別是垢、是淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何以二法清淨有得有著？」此中說因緣，所謂一切法無垢無淨。二清淨中，分別是垢、是淨。

「我無邊故五眾清淨」者，如我空，空故無邊；五眾亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我無邊故五眾清淨」者，如我空，空故無邊；五眾亦如是。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

常言「畢竟清淨故」，今何以言「畢竟空、無始空」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常言「畢竟清淨故」，今何以言「畢竟空、無始空」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

「畢竟空」即是「畢竟清淨」，以人畏空，故言清淨。此中說「我無邊」，我即眾生，眾生空。何以故？無始空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畢竟空」即是「畢竟清淨」，以人畏空，故言清淨。此中說「我無邊」，我即眾生，眾生空。何以故？無始空故。

說曰：「能如是知，是名般若」者，能以眾生空、法空，以一切法畢竟空，是名般若波羅蜜；般若波羅蜜即是畢竟清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說曰：「能如是知，是名般若」者，能以眾生空、法空，以一切法畢竟空，是名般若波羅蜜；般若波羅蜜即是畢竟清淨。

佛常答「畢竟空」，是故問：「若畢竟空，云何言『菩薩能如是知，是名菩薩般若』？」(難畢竟空也，以畢竟空無知故。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛常答「畢竟空」，是故問：「若畢竟空，云何言『菩薩能如是知，是名菩薩般若』？」(難畢竟空也，以畢竟空無知故。)

佛言：「知道種故。」菩薩雖知一切法畢竟空，欲令眾生得此畢竟空，遠離著心。畢竟空，但為破著心故說，非是實空(「畢竟空」，即是答「道種智」)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「知道種故。」菩薩雖知一切法畢竟空，欲令眾生得此畢竟空，遠離著心。畢竟空，但為破著心故說，非是實空(「畢竟空」，即是答「道種智」)。

爾時，須菩提白佛言：「世尊！行般若者作是念：色不知色等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！行般若者作是念：色不知色等。」

佛意般若無定相，但以道種智故分別說，令菩薩行般若有方便故，法雖畢竟空，亦如是知「色不知色法」等。觀一切法畢竟空，唯有能觀智慧在，不應畢竟空，以引導眾生著心令入畢竟空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛意般若無定相，但以道種智故分別說，令菩薩行般若有方便故，法雖畢竟空，亦如是知「色不知色法」等。觀一切法畢竟空，唯有能觀智慧在，不應畢竟空，以引導眾生著心令入畢竟空。

佛答：「若菩薩行般若有方便，能觀外法畢竟空，色不知色等；內自觀內心，亦如是方便力故，若行檀時，不作是念：『我施與彼，彼是受施。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「若菩薩行般若有方便，能觀外法畢竟空，色不知色等；內自觀內心，亦如是方便力故，若行檀時，不作是念：『我施與彼，彼是受施。』」

「須菩提！色不知色等」者，一切法空故不相知，不相知故無所作，破二事，所謂受者、所施物(此二事，皆是外也)；今破與者乃至我修一切種智亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！色不知色等」者，一切法空故不相知，不相知故無所作，破二事，所謂受者、所施物(此二事，皆是外也)；今破與者乃至我修一切種智亦如是。

此中說因緣：「菩薩行般若，方便故無如是分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說因緣：「菩薩行般若，方便故無如是分別。」

以內空故乃至自相空，是十三空破諸法盡，後五種空總相說，是名菩薩無所礙。無所礙者，以是諸空於一切法無所礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以內空故乃至自相空，是十三空破諸法盡，後五種空總相說，是名菩薩無所礙。無所礙者，以是諸空於一切法無所礙。