大智度論釋隨喜迴向品第三十九(卷六十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋隨喜迴向品第三十九(卷六十一)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，彌勒菩薩摩訶薩語慧命須菩提：「有菩薩摩訶薩隨喜福德，與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得故。若聲聞、辟支佛福德，若一切眾生福德，若布施，若持戒，若修定，若隨喜；是菩薩摩訶薩隨喜福德，與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提；其福最上、第一、最妙、無上、無與等者！何以故？聲聞、辟支佛及一切眾生布施、持戒、修定、隨喜，為自調、為自淨、為自度故，所謂四念處乃至八聖道分，空、無相、無作；菩薩隨喜福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，持是功德，為調一切眾生、為淨一切眾生、為度一切眾生故起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩語慧命須菩提：「有菩薩摩訶薩隨喜福德，與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得故。若聲聞、辟支佛福德，若一切眾生福德，若布施，若持戒，若修定，若隨喜；是菩薩摩訶薩隨喜福德，與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提；其福最上、第一、最妙、無上、無與等者！何以故？聲聞、辟支佛及一切眾生布施、持戒、修定、隨喜，為自調、為自淨、為自度故，所謂四念處乃至八聖道分，空、無相、無作；菩薩隨喜福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，持是功德，為調一切眾生、為淨一切眾生、為度一切眾生故起。」

爾時，慧命須菩提白彌勒菩薩言：「諸菩薩摩訶薩念十方無量無邊阿僧祇世界中，無量無邊阿僧祇諸滅度佛，是佛從初發心至得阿耨多羅三藐三菩提，乃至入無餘涅槃，乃至法盡——於其中間諸善根；應六波羅蜜，及諸聲聞人善根——若布施福德、持戒福德、修定福德，及諸學人無漏善根、無學人無漏善根，諸佛戒眾、定眾、慧眾、解脫眾、解脫知見眾、一切智、大慈大悲及餘無量阿僧祇諸佛法；及諸佛所說法，是法中學，得須陀洹果乃至得阿羅漢果、辟支佛道，入菩薩摩訶薩位；及餘眾生種諸善根。是諸善根，一切和合，隨喜福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，最上、第一、最妙、無上、無與等者！如是隨喜已，持是隨喜福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子行菩薩乘者作是念：『我是心迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是生心、緣、事，若善男子取相迴向阿耨多羅三藐三菩提，如所念可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命須菩提白彌勒菩薩言：「諸菩薩摩訶薩念十方無量無邊阿僧祇世界中，無量無邊阿僧祇諸滅度佛，是佛從初發心至得阿耨多羅三藐三菩提，乃至入無餘涅槃，乃至法盡——於其中間諸善根；應六波羅蜜，及諸聲聞人善根——若布施福德、持戒福德、修定福德，及諸學人無漏善根、無學人無漏善根，諸佛戒眾、定眾、慧眾、解脫眾、解脫知見眾、一切智、大慈大悲及餘無量阿僧祇諸佛法；及諸佛所說法，是法中學，得須陀洹果乃至得阿羅漢果、辟支佛道，入菩薩摩訶薩位；及餘眾生種諸善根。是諸善根，一切和合，隨喜福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，最上、第一、最妙、無上、無與等者！如是隨喜已，持是隨喜福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子行菩薩乘者作是念：『我是心迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是生心、緣、事，若善男子取相迴向阿耨多羅三藐三菩提，如所念可得不？」

彌勒菩薩語須菩提：「是善男子行菩薩乘，迴向阿耨多羅三藐三菩提，心是緣事，若善男子取相，不得如所念！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩語須菩提：「是善男子行菩薩乘，迴向阿耨多羅三藐三菩提，心是緣事，若善男子取相，不得如所念！」

須菩提語彌勒菩薩：「若諸緣、諸事無所有，是善男子行菩薩乘者取相，於十方諸佛諸善根，從初發心乃至法盡，及聲聞辟支佛諸善根，學、無學善根，一切和合隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提；以無相故，是菩薩將無顛倒：無常謂常，想顛倒、心顛倒、見顛倒；不淨謂淨、苦謂樂、無我謂我，想顛倒、心顛倒、見顛倒？若如緣、如事，阿耨多羅三藐三菩提亦如是，迴向心亦如是，檀波羅蜜，尸羅、羼提、毘梨耶、禪、般若波羅蜜，乃至十八不共法亦如是。若爾者，何等是緣？何等是事？何等是阿耨多羅三藐三菩提？何等是善根？何等是隨喜心迴向阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語彌勒菩薩：「若諸緣、諸事無所有，是善男子行菩薩乘者取相，於十方諸佛諸善根，從初發心乃至法盡，及聲聞辟支佛諸善根，學、無學善根，一切和合隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提；以無相故，是菩薩將無顛倒：無常謂常，想顛倒、心顛倒、見顛倒；不淨謂淨、苦謂樂、無我謂我，想顛倒、心顛倒、見顛倒？若如緣、如事，阿耨多羅三藐三菩提亦如是，迴向心亦如是，檀波羅蜜，尸羅、羼提、毘梨耶、禪、般若波羅蜜，乃至十八不共法亦如是。若爾者，何等是緣？何等是事？何等是阿耨多羅三藐三菩提？何等是善根？何等是隨喜心迴向阿耨多羅三藐三菩提？」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

先七品中，佛命須菩提令說般若，中間帝釋多問、多說功德事。今彌勒順佛本意，還欲令須菩提因隨喜法廣說般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先七品中，佛命須菩提令說般若，中間帝釋多問、多說功德事。今彌勒順佛本意，還欲令須菩提因隨喜法廣說般若波羅蜜。

復次，帝釋聞上供養般若以華香、妓樂、幡蓋之具，得福甚多，深自慶幸，此供養具，唯我等能辦，非出家人所有。是故彌勒欲抑其自多之情故語須菩提：「菩薩但以心隨喜，則勝聲聞、辟支佛、一切眾生布施等及諸無漏功德，何況華香、供養經卷等！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，帝釋聞上供養般若以華香、妓樂、幡蓋之具，得福甚多，深自慶幸，此供養具，唯我等能辦，非出家人所有。是故彌勒欲抑其自多之情故語須菩提：「菩薩但以心隨喜，則勝聲聞、辟支佛、一切眾生布施等及諸無漏功德，何況華香、供養經卷等！」

菩薩摩訶薩義，如先說。隨喜福德者，不勞身、口業作諸功德，但以心方便見他修福，隨而歡喜作是念：「一切眾生中，能修福行道者最為殊勝！」若離福德，人與畜生同行三事，三事者：婬欲、飲食、戰鬪。能修行福德行道之人，一切眾生所共尊重愛敬。譬如熱時，清涼滿月，無不樂仰；亦如大會告集，伎樂、餚饌無不畢備，遠近諸人咸共欣赴。修福之人，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩義，如先說。隨喜福德者，不勞身、口業作諸功德，但以心方便見他修福，隨而歡喜作是念：「一切眾生中，能修福行道者最為殊勝！」若離福德，人與畜生同行三事，三事者：婬欲、飲食、戰鬪。能修行福德行道之人，一切眾生所共尊重愛敬。譬如熱時，清涼滿月，無不樂仰；亦如大會告集，伎樂、餚饌無不畢備，遠近諸人咸共欣赴。修福之人，亦復如是。

福德有二種樂因緣：世間，出世間。出世間者，諸無漏法，雖無福報，能生福德，故名福德。是故有漏、無漏，通名福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德有二種樂因緣：世間，出世間。出世間者，諸無漏法，雖無福報，能生福德，故名福德。是故有漏、無漏，通名福德。

復次，福德是菩薩摩訶薩根本，能滿所願；一切聖人所讚歎，無智人所毀呰；智人所行處，無智人所遠離。是福德因緣故，作人王、轉輪聖王、天王、阿羅漢、辟支佛、諸佛世尊，大慈大悲、十力、四無所畏、一切種智、自在無礙，皆從福德中生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，福德是菩薩摩訶薩根本，能滿所願；一切聖人所讚歎，無智人所毀呰；智人所行處，無智人所遠離。是福德因緣故，作人王、轉輪聖王、天王、阿羅漢、辟支佛、諸佛世尊，大慈大悲、十力、四無所畏、一切種智、自在無礙，皆從福德中生。

如是等種種福德，得正見故，隨而歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等種種福德，得正見故，隨而歡喜。

復次，菩薩自念：我應與一切眾生樂，而眾生能自行福德，是故心生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩自念：我應與一切眾生樂，而眾生能自行福德，是故心生歡喜。

復次，一切眾生行善，與我相似，是我同伴，是故隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，一切眾生行善，與我相似，是我同伴，是故隨喜。

諸菩薩摩訶薩於十方三世諸佛及菩薩、聲聞、辟支佛及一切修福眾生布施、持戒、修定慧，於此福德中生隨喜福德，是故名隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩摩訶薩於十方三世諸佛及菩薩、聲聞、辟支佛及一切修福眾生布施、持戒、修定慧，於此福德中生隨喜福德，是故名隨喜。

持是隨喜福德共一切眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提。共一切眾生者，是福德不可得與一切眾生，而果報可與。菩薩既得福德果報——衣服、飲食等世間樂具，以利益眾生。菩薩以福德清淨身口，人所信受，為眾生說法，令得十善道、四禪等，與作後世利益。末後成佛，得福德果報，身有三十二相、八十種隨形好、無量光明，觀者無厭；無量清淨，梵音柔和，無礙解脫等諸佛法，於三事示現，度無量阿僧祇眾生。般涅槃後，碎身舍利，與人供養，久後皆令得道。是果報可與一切眾生，以果中說因故，言「福德與眾生共」。若福德可以與人者，諸佛從初發心所集福德盡可與人，然後更作。善法體不可與人，今直以無畏、無惱施與眾生用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持是隨喜福德共一切眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提。共一切眾生者，是福德不可得與一切眾生，而果報可與。菩薩既得福德果報——衣服、飲食等世間樂具，以利益眾生。菩薩以福德清淨身口，人所信受，為眾生說法，令得十善道、四禪等，與作後世利益。末後成佛，得福德果報，身有三十二相、八十種隨形好、無量光明，觀者無厭；無量清淨，梵音柔和，無礙解脫等諸佛法，於三事示現，度無量阿僧祇眾生。般涅槃後，碎身舍利，與人供養，久後皆令得道。是果報可與一切眾生，以果中說因故，言「福德與眾生共」。若福德可以與人者，諸佛從初發心所集福德盡可與人，然後更作。善法體不可與人，今直以無畏、無惱施與眾生用。

「無所得故」者，義如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無所得故」者，義如先說。

是名菩薩摩訶薩隨喜福德，比一切聲聞、辟支佛及眾生三種福德中，最勝、最上、第一、最妙、無上、無與等義如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名菩薩摩訶薩隨喜福德，比一切聲聞、辟支佛及眾生三種福德中，最勝、最上、第一、最妙、無上、無與等義如先說。

是中說勝因緣：「是二乘福德，皆為自調、自淨、自度。」持戒者，是自調；修禪者，是自淨；智慧者，是自度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中說勝因緣：「是二乘福德，皆為自調、自淨、自度。」持戒者，是自調；修禪者，是自淨；智慧者，是自度。

復次，自調者，正語、正業、正命；自淨者，正念、正定；自度者，正見、正思惟、正方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，自調者，正語、正業、正命；自淨者，正念、正定；自度者，正見、正思惟、正方便。

復次，布施因緣故自調，持戒因緣故自淨，修定因緣故自度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，布施因緣故自調，持戒因緣故自淨，修定因緣故自度。

修定者，是無漏法近因緣；無漏者，所謂三十七品、三解脫門等。布施、持戒，遠故不解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修定者，是無漏法近因緣；無漏者，所謂三十七品、三解脫門等。布施、持戒，遠故不解。

菩薩隨喜福德，雖無勤勞，為度一切眾生故勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩隨喜福德，雖無勤勞，為度一切眾生故勝。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

實不度一切眾生，何以言「度一切眾生故勝」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實不度一切眾生，何以言「度一切眾生故勝」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

諸佛菩薩功德力能度一切眾生，但以眾生無和合因緣故；譬如大火常有燒力，但以薪不近，故不得燒，近則能燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩薩功德力能度一切眾生，但以眾生無和合因緣故；譬如大火常有燒力，但以薪不近，故不得燒，近則能燒。

爾時，須菩提以畢竟空智慧難問彌勒菩薩：「念諸佛福德隨喜，迴向無上道，是所念過去事，是事如所念不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提以畢竟空智慧難問彌勒菩薩：「念諸佛福德隨喜，迴向無上道，是所念過去事，是事如所念不？」

彌勒以二因緣故答言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒以二因緣故答言：「不也！」

一者、過去無量阿僧祇劫諸佛久已滅度，無復遺餘；菩薩或無宿命智，或有而不能及，但以如所聞憶想分別，故不如所念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者、過去無量阿僧祇劫諸佛久已滅度，無復遺餘；菩薩或無宿命智，或有而不能及，但以如所聞憶想分別，故不如所念。

二者、諸佛及功德，出三界、出三世，斷戲論語言道，如涅槃相，畢竟空清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者、諸佛及功德，出三界、出三世，斷戲論語言道，如涅槃相，畢竟空清淨。

隨喜者分別諸佛及諸弟子善根功德，是迴向心及無上道非實，故言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨喜者分別諸佛及諸弟子善根功德，是迴向心及無上道非實，故言：「不也！」

須菩提難言：「若無是事，是菩薩憶念分別，應墮顛倒。若是事畢竟空清淨相，憶念亦如是，諸過去佛功德亦如是，無分別、無異，云何得隨喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提難言：「若無是事，是菩薩憶念分別，應墮顛倒。若是事畢竟空清淨相，憶念亦如是，諸過去佛功德亦如是，無分別、無異，云何得隨喜？」

是略說義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是略說義。

廣則如經說，所謂須菩提問彌勒「若菩薩摩訶薩憶念過去十方無量無邊阿僧祇世界中諸滅度佛」者，是菩薩欲起隨喜福德，佛是福德主，是故念佛；聞經書說有過去佛名，故因是名廣念一切過去諸佛。「從初發心」者，初發心作願：「我當度一切眾生。」是心相應三善根：不貪、不瞋、不癡；善根相應諸善法，及善根所起身、心、口業，和合是法，名為福德。從初發心，行六波羅蜜，入菩薩位，得十地，乃至坐道場，是中菩薩自修福德和合得佛道。乃至入無餘涅槃滅度後，舍利及遺法，皆是佛自身功德和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣則如經說，所謂須菩提問彌勒「若菩薩摩訶薩憶念過去十方無量無邊阿僧祇世界中諸滅度佛」者，是菩薩欲起隨喜福德，佛是福德主，是故念佛；聞經書說有過去佛名，故因是名廣念一切過去諸佛。「從初發心」者，初發心作願：「我當度一切眾生。」是心相應三善根：不貪、不瞋、不癡；善根相應諸善法，及善根所起身、心、口業，和合是法，名為福德。從初發心，行六波羅蜜，入菩薩位，得十地，乃至坐道場，是中菩薩自修福德和合得佛道。乃至入無餘涅槃滅度後，舍利及遺法，皆是佛自身功德和合。

因諸佛，大乘人行六波羅蜜相應福德；「相應」者，除六波羅蜜，餘菩薩所行法皆攝入六波羅蜜中，故說「應六波羅蜜和合」。若求聲聞、辟支佛人，種布施、持戒、修定等福德。聲聞、辟支佛人有二種：一者、漏盡，名為「無學」；二者、得道，漏未盡，名為「學」。是二人諸福德中善根勝，故但說「善根」。上言「求二乘人」者，總凡夫、聖人；今「學、無學」者，純是聖人。相好是無記色法，非是善功德，故但說「佛五無學眾」。大慈大悲、佛法義，如初品中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因諸佛，大乘人行六波羅蜜相應福德；「相應」者，除六波羅蜜，餘菩薩所行法皆攝入六波羅蜜中，故說「應六波羅蜜和合」。若求聲聞、辟支佛人，種布施、持戒、修定等福德。聲聞、辟支佛人有二種：一者、漏盡，名為「無學」；二者、得道，漏未盡，名為「學」。是二人諸福德中善根勝，故但說「善根」。上言「求二乘人」者，總凡夫、聖人；今「學、無學」者，純是聖人。相好是無記色法，非是善功德，故但說「佛五無學眾」。大慈大悲、佛法義，如初品中說。

「諸佛所說法，學是法得須陀洹果，乃至入菩薩位」者，是佛滅度後，遺法中得道，是故重說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛所說法，學是法得須陀洹果，乃至入菩薩位」者，是佛滅度後，遺法中得道，是故重說。

「及餘眾生種諸善根」者，此是佛在世及遺法中，天、人乃至畜生種福德因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「及餘眾生種諸善根」者，此是佛在世及遺法中，天、人乃至畜生種福德因緣。

是上四段福德，行者心遍緣、憶念，隨喜，求佛道故迴向，名無上隨喜，最上、無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是上四段福德，行者心遍緣、憶念，隨喜，求佛道故迴向，名無上隨喜，最上、無與等。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

求佛道者，何以不自作功德而心行隨喜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求佛道者，何以不自作功德而心行隨喜？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

諸菩薩以方便力，他勤勞作功德，能於中起隨喜者，福德勝自作者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩以方便力，他勤勞作功德，能於中起隨喜者，福德勝自作者。

復次，是隨喜福德，即是實福德。所以者何？念過去佛，即是念佛三昧，亦是六念中念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天等。因行清淨戒，入禪定，起畢竟智慧，和合故能起正隨喜。是故不但隨喜而已，亦行是實法。是心迴向者，即是隨喜心。緣者，隨喜心所緣，所謂一切諸佛及一切眾生所作功德。事者，若是所緣之本，福德是緣功德所住處，所謂諸佛及眾生，并土地、山林、精舍住處，皆名「事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是隨喜福德，即是實福德。所以者何？念過去佛，即是念佛三昧，亦是六念中念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天等。因行清淨戒，入禪定，起畢竟智慧，和合故能起正隨喜。是故不但隨喜而已，亦行是實法。是心迴向者，即是隨喜心。緣者，隨喜心所緣，所謂一切諸佛及一切眾生所作功德。事者，若是所緣之本，福德是緣功德所住處，所謂諸佛及眾生，并土地、山林、精舍住處，皆名「事」。

「如所念可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如所念可得不？」

彌勒答言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒答言：「不也！」

須菩提語彌勒：「若諸事、諸緣無所有者，云何不墮顛倒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語彌勒：「若諸事、諸緣無所有者，云何不墮顛倒？」

顛倒者，四顛倒，三種分別。此顛倒是譬喻，無佛而憶想念佛，猶如無常而念常、不淨而念淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒者，四顛倒，三種分別。此顛倒是譬喻，無佛而憶想念佛，猶如無常而念常、不淨而念淨。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

見為諸顛倒本，如得初道人，能起想、心顛倒，無見顛倒，以見諦道斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見為諸顛倒本，如得初道人，能起想、心顛倒，無見顛倒，以見諦道斷故。

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是顛倒，生時異、斷時異。生時，想在前，次是心，後是見；斷時，先斷見，見諦所斷故。顛倒體皆是見相，見諦所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是顛倒，生時異、斷時異。生時，想在前，次是心，後是見；斷時，先斷見，見諦所斷故。顛倒體皆是見相，見諦所斷。

想、心顛倒者，學人未離欲，憶念忘故取淨相、起結使；還得正念即時滅，如經中譬喻：「如渧水墮大熱鐵上，即時消滅。」小錯故假名顛倒，非實顛倒。是故說：凡夫人三種顛倒，學人二種顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想、心顛倒者，學人未離欲，憶念忘故取淨相、起結使；還得正念即時滅，如經中譬喻：「如渧水墮大熱鐵上，即時消滅。」小錯故假名顛倒，非實顛倒。是故說：凡夫人三種顛倒，學人二種顛倒。

復次，諸緣、諸事如實畢竟空，念亦空，菩提亦空，隨喜心亦空，檀波羅蜜乃至十八不共法亦空。若諸法一相，所謂無相，此中何等是「緣」？何等是「事」？何等是「心迴向無上道」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸緣、諸事如實畢竟空，念亦空，菩提亦空，隨喜心亦空，檀波羅蜜乃至十八不共法亦空。若諸法一相，所謂無相，此中何等是「緣」？何等是「事」？何等是「心迴向無上道」？

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

彌勒菩薩語須菩提：「若諸菩薩摩訶薩久行六波羅蜜、多供養諸佛、種善根、與善知識相隨、善學自相空法；是諸菩薩，是緣、是事、諸佛、諸善根、隨喜福德，不取相，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以不二法非不二法、非相非不相、非可得法非不可得法、非淨非垢、不生不滅法，是名迴向阿耨多羅三藐三菩提。若諸菩薩不久行六波羅蜜、不多供養諸佛、不種善根、不與善知識相隨、不善學自相空法；是諸菩薩，是諸緣、是諸事、諸佛、諸善根、隨喜福德，諸心取相，迴向阿耨多羅三藐三菩提，是不名迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩語須菩提：「若諸菩薩摩訶薩久行六波羅蜜、多供養諸佛、種善根、與善知識相隨、善學自相空法；是諸菩薩，是緣、是事、諸佛、諸善根、隨喜福德，不取相，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以不二法非不二法、非相非不相、非可得法非不可得法、非淨非垢、不生不滅法，是名迴向阿耨多羅三藐三菩提。若諸菩薩不久行六波羅蜜、不多供養諸佛、不種善根、不與善知識相隨、不善學自相空法；是諸菩薩，是諸緣、是諸事、諸佛、諸善根、隨喜福德，諸心取相，迴向阿耨多羅三藐三菩提，是不名迴向。

「須菩提！如是般若波羅蜜義乃至一切種智義——所謂內空乃至無法有法空，不應為新學菩薩說。何以故？是菩薩所有少許信樂恭敬清淨心皆亡失。當在阿鞞跋致菩薩摩訶薩前說，若有為善知識所護，若久供養諸佛、種諸善根，應為是人說如是般若波羅蜜義乃至一切種智義——所謂內空乃至無法有法空。是人聞是法，不沒、不驚、不畏、不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如是般若波羅蜜義乃至一切種智義——所謂內空乃至無法有法空，不應為新學菩薩說。何以故？是菩薩所有少許信樂恭敬清淨心皆亡失。當在阿鞞跋致菩薩摩訶薩前說，若有為善知識所護，若久供養諸佛、種諸善根，應為是人說如是般若波羅蜜義乃至一切種智義——所謂內空乃至無法有法空。是人聞是法，不沒、不驚、不畏、不怖。

「須菩提！菩薩摩訶薩隨喜福德，應如是迴向阿耨多羅三藐三菩提，所謂菩薩用心隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，是心盡、滅、變、離，是緣、是事、是諸善根亦盡、滅、變、離。是中何等是隨喜心？何等是諸緣？何等是諸事？何等是諸善根隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提？二心不俱，是心性亦不可得迴向，菩薩云何隨喜心迴向阿耨多羅三藐三菩提？若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，如是知：是般若波羅蜜無有法，乃至檀波羅蜜亦無有法；色無有法，受、想、行、識乃至阿耨多羅三藐三菩提無有法。菩薩摩訶薩應如是隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。若能如是迴向，是名隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩隨喜福德，應如是迴向阿耨多羅三藐三菩提，所謂菩薩用心隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，是心盡、滅、變、離，是緣、是事、是諸善根亦盡、滅、變、離。是中何等是隨喜心？何等是諸緣？何等是諸事？何等是諸善根隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提？二心不俱，是心性亦不可得迴向，菩薩云何隨喜心迴向阿耨多羅三藐三菩提？若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，如是知：是般若波羅蜜無有法，乃至檀波羅蜜亦無有法；色無有法，受、想、行、識乃至阿耨多羅三藐三菩提無有法。菩薩摩訶薩應如是隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。若能如是迴向，是名隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

彌勒意：以諸法甚深，隨喜心微妙，所謂不壞諸法相，而隨喜心迴向無上道，是事甚難！凡夫人心剛強，不能行是法。是故彌勒答言：若行者久修六波羅蜜，諸功德深厚故不動，所謂能信、能行，多供養諸佛、種善根故，集無量無邊阿僧祇功德，結使折損，其心柔軟，此是先世因緣。今世得好師、好同學，亦自學諸法實相空，巧方便故不著是空。如是等種種無量因緣故，諸法雖無相，而能起隨喜心，迴向無上道。譬如鐵雖堅䩕，入鑪則柔軟，隨作何器；菩薩心亦如是，久行六波羅蜜、善知識所護故，其心調柔；過去諸佛、諸緣、諸事、諸善根中，不取相，能起隨喜心，用無相迴向無上道。無相者，能用不二非不二乃至不生不滅等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒意：以諸法甚深，隨喜心微妙，所謂不壞諸法相，而隨喜心迴向無上道，是事甚難！凡夫人心剛強，不能行是法。是故彌勒答言：若行者久修六波羅蜜，諸功德深厚故不動，所謂能信、能行，多供養諸佛、種善根故，集無量無邊阿僧祇功德，結使折損，其心柔軟，此是先世因緣。今世得好師、好同學，亦自學諸法實相空，巧方便故不著是空。如是等種種無量因緣故，諸法雖無相，而能起隨喜心，迴向無上道。譬如鐵雖堅䩕，入鑪則柔軟，隨作何器；菩薩心亦如是，久行六波羅蜜、善知識所護故，其心調柔；過去諸佛、諸緣、諸事、諸善根中，不取相，能起隨喜心，用無相迴向無上道。無相者，能用不二非不二乃至不生不滅等。

與上相違者，是名不能迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與上相違者，是名不能迴向。

彌勒知須菩提樂說空故語言：「如是般若波羅蜜隨喜義，不應新學菩薩前說。」何以故？若有少福德善根者，聞是畢竟空法，即著空，作是念：「若一切法畢竟空無所有者，我何為作福德？」則忘失善業。以是故，新發意菩薩，先教取相隨喜，漸得方便力，爾乃能行無相隨喜。譬如鳥子，羽翼未成，不可逼令高翔；六翮成就，則能遠飛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒知須菩提樂說空故語言：「如是般若波羅蜜隨喜義，不應新學菩薩前說。」何以故？若有少福德善根者，聞是畢竟空法，即著空，作是念：「若一切法畢竟空無所有者，我何為作福德？」則忘失善業。以是故，新發意菩薩，先教取相隨喜，漸得方便力，爾乃能行無相隨喜。譬如鳥子，羽翼未成，不可逼令高翔；六翮成就，則能遠飛。

阿鞞跋致菩薩，入法位，得法忍，能信、能行，故可為說。若有久行六波羅蜜、與善知識相隨，內福德、外因緣力助，雖非阿鞞跋致，能信、能行。是二種人聞是，心清淨，歡喜信受。如久飢渴者，得好飲食；如大熱得涼、大寒得溫，其心愛樂歡喜。是二菩薩亦如是，得是無相智慧，作是念：「我因是智慧，能度無量眾生，何況有驚懼、恐怖！恐怖從我心中出，是法中諸法相尚空，何況有我而決定取諸法相，聞一切法無相，則生驚懼！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿鞞跋致菩薩，入法位，得法忍，能信、能行，故可為說。若有久行六波羅蜜、與善知識相隨，內福德、外因緣力助，雖非阿鞞跋致，能信、能行。是二種人聞是，心清淨，歡喜信受。如久飢渴者，得好飲食；如大熱得涼、大寒得溫，其心愛樂歡喜。是二菩薩亦如是，得是無相智慧，作是念：「我因是智慧，能度無量眾生，何況有驚懼、恐怖！恐怖從我心中出，是法中諸法相尚空，何況有我而決定取諸法相，聞一切法無相，則生驚懼！」

是說隨喜義體竟，後當更以種種異門釋上事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是說隨喜義體竟，後當更以種種異門釋上事。

復次，「須菩提！菩薩應如是思惟：『用是心迴向無上道，是心念念盡、滅、變、離，無有住時。』」是諸緣、事，所謂過去諸佛及諸善根。諸佛等諸緣事久已滅，隨喜心今滅；既滅無異，是故經中說：「用是心迴向，是心即盡滅。」如是等入過去世故，入諸法實相故，無有分別是心、是緣、是事、是善根等。若能如是迴向，是為正迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「須菩提！菩薩應如是思惟：『用是心迴向無上道，是心念念盡、滅、變、離，無有住時。』」是諸緣、事，所謂過去諸佛及諸善根。諸佛等諸緣事久已滅，隨喜心今滅；既滅無異，是故經中說：「用是心迴向，是心即盡滅。」如是等入過去世故，入諸法實相故，無有分別是心、是緣、是事、是善根等。若能如是迴向，是為正迴向。

復次，一時二心不和合，隨喜心時無菩提心；一切心相畢竟空，不可以取相迴向。何以故？菩薩知般若波羅蜜空，無有定法。如般若波羅蜜，一切法乃至無上道亦如是。是時斷法愛、捨著心，於空無諍，是名菩薩正迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，一時二心不和合，隨喜心時無菩提心；一切心相畢竟空，不可以取相迴向。何以故？菩薩知般若波羅蜜空，無有定法。如般若波羅蜜，一切法乃至無上道亦如是。是時斷法愛、捨著心，於空無諍，是名菩薩正迴向。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，釋提桓因語須菩提：「新發意菩薩聞是事，將無驚懼、怖畏？須菩提！云何新發意菩薩作諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提？復云何隨喜福德迴向阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因語須菩提：「新發意菩薩聞是事，將無驚懼、怖畏？須菩提！云何新發意菩薩作諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提？復云何隨喜福德迴向阿耨多羅三藐三菩提？」

須菩提語釋提桓因：「若新發意菩薩行般若波羅蜜，不受是般若波羅蜜，以無所得故、無相故，乃至檀波羅蜜亦如是。多信解內空乃至多信解無法有法空，多信解四念處乃至十八不共法。常與善知識相隨，是善知識為說六波羅蜜義，開示、分別，如是教授，令常不離般若波羅蜜，乃至得入菩薩法位，終不離般若波羅蜜乃至不離檀波羅蜜，不離四念處乃至十八不共法。亦教語魔事，聞種種魔事已，不增不減。何以故？是菩薩摩訶薩不受一切法故。是菩薩亦常不離諸佛，乃至得菩薩位，於中種善根；以是善根故，生菩薩家，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，終不離是善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語釋提桓因：「若新發意菩薩行般若波羅蜜，不受是般若波羅蜜，以無所得故、無相故，乃至檀波羅蜜亦如是。多信解內空乃至多信解無法有法空，多信解四念處乃至十八不共法。常與善知識相隨，是善知識為說六波羅蜜義，開示、分別，如是教授，令常不離般若波羅蜜，乃至得入菩薩法位，終不離般若波羅蜜乃至不離檀波羅蜜，不離四念處乃至十八不共法。亦教語魔事，聞種種魔事已，不增不減。何以故？是菩薩摩訶薩不受一切法故。是菩薩亦常不離諸佛，乃至得菩薩位，於中種善根；以是善根故，生菩薩家，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，終不離是善根。

「復次，新發意菩薩摩訶薩於過去十方無量無邊阿僧祇世界中諸佛斷生死道、斷諸戲論、道盡、棄重擔、滅聚落刺、斷諸有結、正智、得解脫，及弟子所作功德，於中若剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、四天王天乃至淨居天所種善根——是一切和合稱量，以隨喜心，最上、第一、最妙、無上、無與等者，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，新發意菩薩摩訶薩於過去十方無量無邊阿僧祇世界中諸佛斷生死道、斷諸戲論、道盡、棄重擔、滅聚落刺、斷諸有結、正智、得解脫，及弟子所作功德，於中若剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、四天王天乃至淨居天所種善根——是一切和合稱量，以隨喜心，最上、第一、最妙、無上、無與等者，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，彌勒菩薩語須菩提：「若新發意菩薩摩訶薩念諸佛及弟子諸善根隨喜功德最上、第一、最妙、無上、無與等者，隨喜已，應迴向阿耨多羅三藐三菩提；云何菩薩不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩語須菩提：「若新發意菩薩摩訶薩念諸佛及弟子諸善根隨喜功德最上、第一、最妙、無上、無與等者，隨喜已，應迴向阿耨多羅三藐三菩提；云何菩薩不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒？」

須菩提言：「若菩薩摩訶薩念諸佛及僧，於中不生佛想、不生僧想，無善根想；用是心迴向阿耨多羅三藐三菩提，是心中亦不生心想。菩薩如是迴向，想不顛倒、心不顛倒、見不顛倒。若菩薩摩訶薩念諸佛及僧善根，取相；取相已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，菩薩如是名為想顛倒、心顛倒、見顛倒。若菩薩摩訶薩用是心念諸佛及僧諸善根；是心念時，即知盡滅；若盡滅，是法不可得迴向，所用迴向心亦是盡滅相，所迴向處法亦如是相。若如是迴向，是名正迴向，非邪迴向。菩薩摩訶薩應如是迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「若菩薩摩訶薩念諸佛及僧，於中不生佛想、不生僧想，無善根想；用是心迴向阿耨多羅三藐三菩提，是心中亦不生心想。菩薩如是迴向，想不顛倒、心不顛倒、見不顛倒。若菩薩摩訶薩念諸佛及僧善根，取相；取相已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，菩薩如是名為想顛倒、心顛倒、見顛倒。若菩薩摩訶薩用是心念諸佛及僧諸善根；是心念時，即知盡滅；若盡滅，是法不可得迴向，所用迴向心亦是盡滅相，所迴向處法亦如是相。若如是迴向，是名正迴向，非邪迴向。菩薩摩訶薩應如是迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，若菩薩摩訶薩，過去諸佛善根及弟子善根，是中凡夫人聞法種善根，若諸天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽聞法種善根，若剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、四天王天乃至阿迦尼吒天聞法種善根，發阿耨多羅三藐三菩提心——是一切福德和合稱量，隨喜功德，最上、第一、最妙、無上、無與等者，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是時菩薩若如是知是諸法盡滅，所迴向處法亦自性空，能如是迴向，是名真迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若菩薩摩訶薩，過去諸佛善根及弟子善根，是中凡夫人聞法種善根，若諸天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽聞法種善根，若剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、四天王天乃至阿迦尼吒天聞法種善根，發阿耨多羅三藐三菩提心——是一切福德和合稱量，隨喜功德，最上、第一、最妙、無上、無與等者，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是時菩薩若如是知是諸法盡滅，所迴向處法亦自性空，能如是迴向，是名真迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，若菩薩如是知，無有法能迴向法。何以故？一切法自性空故。若如是迴向，是名正迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至檀波羅蜜，不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒。何以故？菩薩不著是迴向，亦不見以諸善根迴向菩提心處，是名菩薩摩訶薩無上迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若菩薩如是知，無有法能迴向法。何以故？一切法自性空故。若如是迴向，是名正迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至檀波羅蜜，不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒。何以故？菩薩不著是迴向，亦不見以諸善根迴向菩提心處，是名菩薩摩訶薩無上迴向。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

「新發意菩薩聞是事，將無怖畏、驚懼者耶？」此義先已問答，今何以復問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「新發意菩薩聞是事，將無怖畏、驚懼者耶？」此義先已問答，今何以復問？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

上彌勒雖語須菩提：「不應為新學說；可為阿鞞跋致及久行者說，是二種人，聞能信行。」已說正迴向因緣，而猶說空法，是故帝釋疑言：「是眾中有新發意者，云何更說使不恐怖？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上彌勒雖語須菩提：「不應為新學說；可為阿鞞跋致及久行者說，是二種人，聞能信行。」已說正迴向因緣，而猶說空法，是故帝釋疑言：「是眾中有新發意者，云何更說使不恐怖？」

須菩提欲成彌勒所說，欲令新發意者應正迴向，故答帝釋：「若新發意菩薩，雖不久行六波羅蜜、不供養諸佛，而以利根、得善知識是二因緣故，堪任正迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提欲成彌勒所說，欲令新發意者應正迴向，故答帝釋：「若新發意菩薩，雖不久行六波羅蜜、不供養諸佛，而以利根、得善知識是二因緣故，堪任正迴向。」

是故語帝釋：「新發意菩薩行般若波羅蜜，不受是般若，以無所得故、畢竟空故。」般若波羅蜜亦不得、亦不著。乃至檀波羅蜜亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故語帝釋：「新發意菩薩行般若波羅蜜，不受是般若，以無所得故、畢竟空故。」般若波羅蜜亦不得、亦不著。乃至檀波羅蜜亦如是。

「多信解內空」者，常修樂入觀內空三昧故信解。乃至十八不共法多信解亦如是。善知識相，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多信解內空」者，常修樂入觀內空三昧故信解。乃至十八不共法多信解亦如是。善知識相，如先說。

此中但明：能隨六波羅蜜義說；聞是義已，常不離般若波羅蜜，乃至得入菩薩法位——有久行入菩薩位，有新發意入菩薩位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中但明：能隨六波羅蜜義說；聞是義已，常不離般若波羅蜜，乃至得入菩薩法位——有久行入菩薩位，有新發意入菩薩位。

復次，是新發意菩薩，善知識為說魔事；聞魔事已，不增不減，以善修習諸法實相故。若魔欲破，為欲破空，空則無破；若有增益，如幻如夢，何所增益？是故說「不增不減」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是新發意菩薩，善知識為說魔事；聞魔事已，不增不減，以善修習諸法實相故。若魔欲破，為欲破空，空則無破；若有增益，如幻如夢，何所增益？是故說「不增不減」。

是因緣故，常不離諸佛，常生菩薩家，世世不離善根乃至無上道。是新發意菩薩得如是因緣，與久發意無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是因緣故，常不離諸佛，常生菩薩家，世世不離善根乃至無上道。是新發意菩薩得如是因緣，與久發意無異。

復次，隨喜迴向，所謂新發意菩薩於過去十方無量阿僧祇世界中諸佛斷道者，斷生死道，入無餘涅槃。諸戲論斷故言滅諸戲論。以空空等三昧捨八聖道分故言道盡。五眾能生苦惱故是「重擔」。五眾有二種捨：一者、有餘涅槃中，捨五眾因緣——諸煩惱；二者、入無餘涅槃中，捨五眾果。一切白衣舍名為聚落。出家人依白衣舍活，而白衣舍有五欲刺，為食故來入惡刺果林；以取果故，為刺所刺。如人著木屐踐刺，刺則摧折；如是諸佛以禪定、智慧屐摧五欲刺，名滅斷下五分結。有分結盡名斷上分五結。諸法實相，金剛三昧相應智慧，斷一切煩惱及習，故言「正智、得解脫」。如是等，皆名讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，隨喜迴向，所謂新發意菩薩於過去十方無量阿僧祇世界中諸佛斷道者，斷生死道，入無餘涅槃。諸戲論斷故言滅諸戲論。以空空等三昧捨八聖道分故言道盡。五眾能生苦惱故是「重擔」。五眾有二種捨：一者、有餘涅槃中，捨五眾因緣——諸煩惱；二者、入無餘涅槃中，捨五眾果。一切白衣舍名為聚落。出家人依白衣舍活，而白衣舍有五欲刺，為食故來入惡刺果林；以取果故，為刺所刺。如人著木屐踐刺，刺則摧折；如是諸佛以禪定、智慧屐摧五欲刺，名滅斷下五分結。有分結盡名斷上分五結。諸法實相，金剛三昧相應智慧，斷一切煩惱及習，故言「正智、得解脫」。如是等，皆名讚歎。

「過去諸佛及弟子所作功德」者，佛弟子有三種：菩薩、辟支佛、聲聞。「剎利大姓乃至淨居天，是中種善根」者，是四種福田因，是種福德處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去諸佛及弟子所作功德」者，佛弟子有三種：菩薩、辟支佛、聲聞。「剎利大姓乃至淨居天，是中種善根」者，是四種福田因，是種福德處。

是福德和合稱量隨喜心，最上、無與等，迴向無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是福德和合稱量隨喜心，最上、無與等，迴向無上道。

是迴向心，作正非邪。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是迴向心，作正非邪。所以者何？

今彌勒問須菩提：「若新發意菩薩念諸佛等功德，迴向無上道，云何不墮顛倒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今彌勒問須菩提：「若新發意菩薩念諸佛等功德，迴向無上道，云何不墮顛倒？」

須菩提答：「若是菩薩以般若波羅蜜方便力故，於諸佛不生佛想及弟子想，諸善根中不生善根想。」一切法從和合生，無有自性，故無有定法名為佛，是故不生佛等想。是迴向心，亦不生心想。是故菩薩不墮顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答：「若是菩薩以般若波羅蜜方便力故，於諸佛不生佛想及弟子想，諸善根中不生善根想。」一切法從和合生，無有自性，故無有定法名為佛，是故不生佛等想。是迴向心，亦不生心想。是故菩薩不墮顛倒。

與上相違，即墮顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與上相違，即墮顛倒。

復次，菩薩以是心念諸佛等及諸善根，是心盡時即知盡，盡心不得迴向。何以故？變失滅壞故。是心亦入無常門，到法性中；法性中無有分別是心、是非心，是佛、是弟子，是善根、是無上道。迴向心、迴向處，盡相亦如是。初心是憶念過去諸佛等隨喜功德，後心是迴向心。若如是迴向，是名「正迴向」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩以是心念諸佛等及諸善根，是心盡時即知盡，盡心不得迴向。何以故？變失滅壞故。是心亦入無常門，到法性中；法性中無有分別是心、是非心，是佛、是弟子，是善根、是無上道。迴向心、迴向處，盡相亦如是。初心是憶念過去諸佛等隨喜功德，後心是迴向心。若如是迴向，是名「正迴向」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

初心、後心是生滅相，可無常；所迴向處法是無上道，在未來世中，云何言盡滅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初心、後心是生滅相，可無常；所迴向處法是無上道，在未來世中，云何言盡滅？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

汝不聞我先答：「入無常門，到法性中。」此中不說「盡是無常」，但說「諸法實相是盡」。先亦說：「阿耨多羅三藐三菩提，出三世、過三界，無受相。」能如是迴向者，是為正迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝不聞我先答：「入無常門，到法性中。」此中不說「盡是無常」，但說「諸法實相是盡」。先亦說：「阿耨多羅三藐三菩提，出三世、過三界，無受相。」能如是迴向者，是為正迴向。

復次，非正非邪迴向，所謂菩薩於過去諸佛善根等，乃至無上、無與等，迴向無上道。若菩薩知是事皆盡滅，知迴向處法亦自性空，能知滅、知空，是「真迴向」。若過去法無常，無常故不可迴向自性空法中；若過去法空，空故不可迴向自性空法中。用如是智慧迴向，是名「正迴向」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，非正非邪迴向，所謂菩薩於過去諸佛善根等，乃至無上、無與等，迴向無上道。若菩薩知是事皆盡滅，知迴向處法亦自性空，能知滅、知空，是「真迴向」。若過去法無常，無常故不可迴向自性空法中；若過去法空，空故不可迴向自性空法中。用如是智慧迴向，是名「正迴向」。

復次，若菩薩知一切法因緣生故無自力常住，自法相不動，況能有所作？無所作故，一切法中無有法能迴向法，是名「正迴向」。如是菩薩雖行般若波羅蜜等諸善法，亦不墮顛倒，一切法不著故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若菩薩知一切法因緣生故無自力常住，自法相不動，況能有所作？無所作故，一切法中無有法能迴向法，是名「正迴向」。如是菩薩雖行般若波羅蜜等諸善法，亦不墮顛倒，一切法不著故。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「復次，若菩薩摩訶薩知所起福德離五眾、十二入、十八界，亦知般若波羅蜜是離相，乃至檀波羅蜜是離相，內空乃至無法有法空是離相，四念處乃至十八不共法是離相。如是菩薩摩訶薩隨喜心起福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若菩薩摩訶薩知所起福德離五眾、十二入、十八界，亦知般若波羅蜜是離相，乃至檀波羅蜜是離相，內空乃至無法有法空是離相，四念處乃至十八不共法是離相。如是菩薩摩訶薩隨喜心起福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，若菩薩摩訶薩隨喜福德，知隨喜福德自性離；亦知諸佛離佛性；諸善根亦離善根性；菩提心，菩提心性亦離；迴向，迴向性亦離；菩薩，菩薩性亦離；般若波羅蜜，般若波羅蜜性亦離；禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜；檀波羅蜜，檀波羅蜜性亦離；乃至十八不共法，十八不共法性亦離。菩薩摩訶薩應如是行離相般若波羅蜜，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜中生隨喜福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若菩薩摩訶薩隨喜福德，知隨喜福德自性離；亦知諸佛離佛性；諸善根亦離善根性；菩提心，菩提心性亦離；迴向，迴向性亦離；菩薩，菩薩性亦離；般若波羅蜜，般若波羅蜜性亦離；禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜；檀波羅蜜，檀波羅蜜性亦離；乃至十八不共法，十八不共法性亦離。菩薩摩訶薩應如是行離相般若波羅蜜，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜中生隨喜福德。

「復次，菩薩摩訶薩，諸過去滅度佛諸善根，若欲迴向，應如是迴向，作是念：『如諸佛滅度相，諸善根相亦如是，滅度法相亦如是；我用心迴向，是心相亦如是。』若能如是迴向，當知是迴向阿耨多羅三藐三菩提，不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，取諸佛、善根相迴向阿耨多羅三藐三菩提，是不名為迴向。何以故？諸過去佛及善根非相緣、非無相緣。若菩薩摩訶薩作如是取相，是不名善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是菩薩摩訶薩墮想顛倒、心顛倒、見顛倒。若菩薩摩訶薩，諸佛及諸善根及諸心不取相，是名以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩，諸過去滅度佛諸善根，若欲迴向，應如是迴向，作是念：『如諸佛滅度相，諸善根相亦如是，滅度法相亦如是；我用心迴向，是心相亦如是。』若能如是迴向，當知是迴向阿耨多羅三藐三菩提，不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，取諸佛、善根相迴向阿耨多羅三藐三菩提，是不名為迴向。何以故？諸過去佛及善根非相緣、非無相緣。若菩薩摩訶薩作如是取相，是不名善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是菩薩摩訶薩墮想顛倒、心顛倒、見顛倒。若菩薩摩訶薩，諸佛及諸善根及諸心不取相，是名以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒。」

爾時，彌勒菩薩問須菩提：「云何菩薩摩訶薩於諸善根不取相，能迴向阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩問須菩提：「云何菩薩摩訶薩於諸善根不取相，能迴向阿耨多羅三藐三菩提？」

須菩提言：「以是事故，當知菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜中，應有般若波羅蜜方便力。若是福德離般若波羅蜜，不得迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？般若波羅蜜中，諸佛不可得，諸善根不可得，迴向阿耨多羅三藐三菩提心亦不可得。於是中，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應如是思惟：『諸過去佛及弟子身皆滅，諸善根亦滅；我今取相分別諸佛、諸善根及諸心，如是取相迴向阿耨多羅三藐三菩提，諸佛所不許。何以故？取相、有所得故，所謂於過去諸佛取相分別。』是故菩薩摩訶薩欲以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，不應有得、不應取相。如是迴向，若有得、取相迴向，諸佛不說有大利益。何以故？是迴向雜毒故。譬如美食雜毒，雖有好色、好香，為人所貪而雜毒；愚癡之人食之歡喜，貪其好色香美可口；飯欲消時，受若死、若死等苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「以是事故，當知菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜中，應有般若波羅蜜方便力。若是福德離般若波羅蜜，不得迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？般若波羅蜜中，諸佛不可得，諸善根不可得，迴向阿耨多羅三藐三菩提心亦不可得。於是中，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應如是思惟：『諸過去佛及弟子身皆滅，諸善根亦滅；我今取相分別諸佛、諸善根及諸心，如是取相迴向阿耨多羅三藐三菩提，諸佛所不許。何以故？取相、有所得故，所謂於過去諸佛取相分別。』是故菩薩摩訶薩欲以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，不應有得、不應取相。如是迴向，若有得、取相迴向，諸佛不說有大利益。何以故？是迴向雜毒故。譬如美食雜毒，雖有好色、好香，為人所貪而雜毒；愚癡之人食之歡喜，貪其好色香美可口；飯欲消時，受若死、若死等苦。

「若善男子、善女人不諦受、不諦取相、不諦誦讀、不解中義，如是教他言：『汝善男子！過去、未來、現在十方諸佛，從初發意已來至得阿耨多羅三藐三菩提，入無餘涅槃乃至法盡，於其中間，行般若波羅蜜時作諸善根；行禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜時作諸善根；修四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至八聖道分、佛十力乃至修十八不共法時作諸善根；淨佛世界、成就眾生作諸善根；及諸佛戒眾、定眾、慧眾、解脫眾、解脫知見眾、一切種智、無錯謬法、常捨行；及諸弟子是中所種善根，及諸佛所記當作辟支佛，是中諸天、龍、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等所種善根——是諸福德稱量和合隨喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是迴向以取相得法故，如雜毒食。得法者，終無正迴向。何以故？是得法雜毒，有相、有動、有戲論。若如是迴向，則為謗佛，不隨佛教、不隨法說。是善男子、善女人求佛道，應如是學過去、未來、現在諸佛從初發意乃至法盡，及弟子行般若波羅蜜時作善根，乃至修一切種智，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人不諦受、不諦取相、不諦誦讀、不解中義，如是教他言：『汝善男子！過去、未來、現在十方諸佛，從初發意已來至得阿耨多羅三藐三菩提，入無餘涅槃乃至法盡，於其中間，行般若波羅蜜時作諸善根；行禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜時作諸善根；修四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至八聖道分、佛十力乃至修十八不共法時作諸善根；淨佛世界、成就眾生作諸善根；及諸佛戒眾、定眾、慧眾、解脫眾、解脫知見眾、一切種智、無錯謬法、常捨行；及諸弟子是中所種善根，及諸佛所記當作辟支佛，是中諸天、龍、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等所種善根——是諸福德稱量和合隨喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是迴向以取相得法故，如雜毒食。得法者，終無正迴向。何以故？是得法雜毒，有相、有動、有戲論。若如是迴向，則為謗佛，不隨佛教、不隨法說。是善男子、善女人求佛道，應如是學過去、未來、現在諸佛從初發意乃至法盡，及弟子行般若波羅蜜時作善根，乃至修一切種智，如上說。

「云何諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提正迴向？有求佛道善男子、善女人行般若波羅蜜，不欲謗諸佛者，諸福德應如是迴向：『如諸佛所知無上智慧，是諸善根相、是諸善根性，我亦如是隨喜；如諸佛所知，我亦如是迴向阿耨多羅三藐三菩提。』求菩薩道善男子、善女人應如是迴向阿耨多羅三藐三菩提。若如是迴向，則為不謗佛，如佛所教、如佛法說。是菩薩摩訶薩迴向，則無雜毒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提正迴向？有求佛道善男子、善女人行般若波羅蜜，不欲謗諸佛者，諸福德應如是迴向：『如諸佛所知無上智慧，是諸善根相、是諸善根性，我亦如是隨喜；如諸佛所知，我亦如是迴向阿耨多羅三藐三菩提。』求菩薩道善男子、善女人應如是迴向阿耨多羅三藐三菩提。若如是迴向，則為不謗佛，如佛所教、如佛法說。是菩薩摩訶薩迴向，則無雜毒。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

所起福德離五眾者，先但說過去事，今說自起隨喜福德。若知是福德中無五眾、十二入、十八界，雖行般若波羅蜜等諸法，亦知空離相，如是福德名正迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所起福德離五眾者，先但說過去事，今說自起隨喜福德。若知是福德中無五眾、十二入、十八界，雖行般若波羅蜜等諸法，亦知空離相，如是福德名正迴向。

復次，若菩薩知隨喜福德中隨喜福德性自離；諸佛及善根，并諸起阿耨多羅三藐三菩提心、迴向心、菩薩般若波羅蜜等諸行法，知自性空，是名正迴向。隨喜福德者，總說一切福德相；善根、隨喜起福德，是別相說。菩薩自緣所求阿耨多羅三藐三菩提，是名阿耨多羅三藐三菩提心。是菩薩隨喜心功德果，但求無上道，是名迴向心。行者五眾中，假名字為菩薩，般若波羅蜜等諸法，如先義說。先說福德中離五眾；今說福德，福德自相空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若菩薩知隨喜福德中隨喜福德性自離；諸佛及善根，并諸起阿耨多羅三藐三菩提心、迴向心、菩薩般若波羅蜜等諸行法，知自性空，是名正迴向。隨喜福德者，總說一切福德相；善根、隨喜起福德，是別相說。菩薩自緣所求阿耨多羅三藐三菩提，是名阿耨多羅三藐三菩提心。是菩薩隨喜心功德果，但求無上道，是名迴向心。行者五眾中，假名字為菩薩，般若波羅蜜等諸法，如先義說。先說福德中離五眾；今說福德，福德自相空。

復次，菩薩念過去佛因緣生福德，應如是迴向：「如過去諸佛入無餘涅槃，無相、無戲論，性常寂滅，是福德及迴向心亦如是。」如是迴向，是名正迴向，不墮顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩念過去佛因緣生福德，應如是迴向：「如過去諸佛入無餘涅槃，無相、無戲論，性常寂滅，是福德及迴向心亦如是。」如是迴向，是名正迴向，不墮顛倒。

復次，若菩薩於諸過去佛功德取相、分別迴向，是不名迴向。何以故？有相是一邊，無相是一邊，離是二邊行中道，是諸佛實相。是故說：「諸過去佛不墮相數中，不墮無相數中。」若如是取相數，是不名迴向，則墮顛倒。與上相違，是為不墮顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若菩薩於諸過去佛功德取相、分別迴向，是不名迴向。何以故？有相是一邊，無相是一邊，離是二邊行中道，是諸佛實相。是故說：「諸過去佛不墮相數中，不墮無相數中。」若如是取相數，是不名迴向，則墮顛倒。與上相違，是為不墮顛倒。

是事難故，彌勒重問，所謂一切法不取相而復能迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是事難故，彌勒重問，所謂一切法不取相而復能迴向。

須菩提是中不得決定答處，是故語彌勒：「以是事故，菩薩學般若波羅蜜，求方便力。」是福德離般若波羅蜜，不得迴向者，一切法中，一法實而不誑，所謂阿耨多羅三藐三菩提；隨是阿耨多羅三藐三菩提，行不誑道，爾乃可得。不誑道者，即是般若波羅蜜。是故說：「離般若波羅蜜，是福德不可得迴向。」何以故？是般若波羅蜜畢竟空，無有分別；福德若離般若波羅蜜、若不離般若波羅蜜，不可得迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提是中不得決定答處，是故語彌勒：「以是事故，菩薩學般若波羅蜜，求方便力。」是福德離般若波羅蜜，不得迴向者，一切法中，一法實而不誑，所謂阿耨多羅三藐三菩提；隨是阿耨多羅三藐三菩提，行不誑道，爾乃可得。不誑道者，即是般若波羅蜜。是故說：「離般若波羅蜜，是福德不可得迴向。」何以故？是般若波羅蜜畢竟空，無有分別；福德若離般若波羅蜜、若不離般若波羅蜜，不可得迴向。

菩薩應作是念：「諸過去佛及弟子身并諸善根、福德皆滅；我今取相分別，所謂是諸佛、是弟子、是善根、是隨喜福德，取相迴向，我為不是！何以故？與諸法實相異故。受果報已，久久當盡故；不疾至佛道，有所得故。於過去諸佛憶想分別，即是大失！所謂過去佛空無，而我憶想分別！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩應作是念：「諸過去佛及弟子身并諸善根、福德皆滅；我今取相分別，所謂是諸佛、是弟子、是善根、是隨喜福德，取相迴向，我為不是！何以故？與諸法實相異故。受果報已，久久當盡故；不疾至佛道，有所得故。於過去諸佛憶想分別，即是大失！所謂過去佛空無，而我憶想分別！」

「譬如雜毒食」：「食」是隨喜福德，「毒」是取相故愛見等諸煩惱生。「好色」者，福德因緣，作人王、轉輪王、天王，得福樂。「好香」者，得好名譽、富貴、勢力。凡夫無智之人，所共貪愛。「愚癡人」者，是新發意取相著心菩薩。「食之歡喜」者，富樂福德因緣故，於天、人中受此富樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如雜毒食」：「食」是隨喜福德，「毒」是取相故愛見等諸煩惱生。「好色」者，福德因緣，作人王、轉輪王、天王，得福樂。「好香」者，得好名譽、富貴、勢力。凡夫無智之人，所共貪愛。「愚癡人」者，是新發意取相著心菩薩。「食之歡喜」者，富樂福德因緣故，於天、人中受此富樂。

「飯欲消時，受若死、若死等苦」者，是富樂若無常、破壞、離時，憂愁遂死，若次死受諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飯欲消時，受若死、若死等苦」者，是富樂若無常、破壞、離時，憂愁遂死，若次死受諸苦惱。

復次，「若死、若死等」者，自失命根名「死」，失所著物名「死等」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「若死、若死等」者，自失命根名「死」，失所著物名「死等」。

復次，「若死、若死等」者，苦惱多故，失智慧命，名「死」；妨行善道，名「死等」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「若死、若死等」者，苦惱多故，失智慧命，名「死」；妨行善道，名「死等」。

此經中須菩提自說：是無智人「不審諦受」，不取其義，但著語言。「不諦取相」者，不如法分別。「不諦讀誦」者，忘失句逗，若自失、若受不具足。「不解義」者，不得經意。如是少智師教化弟子：「汝善男子！過去、未來、現在十方諸佛，從初發意乃至如是迴向。」則為謗佛，不隨佛教，不隨法說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經中須菩提自說：是無智人「不審諦受」，不取其義，但著語言。「不諦取相」者，不如法分別。「不諦讀誦」者，忘失句逗，若自失、若受不具足。「不解義」者，不得經意。如是少智師教化弟子：「汝善男子！過去、未來、現在十方諸佛，從初發意乃至如是迴向。」則為謗佛，不隨佛教，不隨法說。

與此相違，名為「正迴向」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與此相違，名為「正迴向」。

復次，正迴向，菩薩應作是念：「如十方三世諸佛所知，用無上智慧知諸善根相。」一切智人中，佛第一勝；佛所知諸善根，必是實相；如佛所知，我亦用如是善根相迴向。譬如射地，無不著時；若射餘物，或著、或不著。如諸佛所知隨喜，如射地無不著；若用餘道隨喜，如射餘物，或著、或不著。如是迴向，是為不謗佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，正迴向，菩薩應作是念：「如十方三世諸佛所知，用無上智慧知諸善根相。」一切智人中，佛第一勝；佛所知諸善根，必是實相；如佛所知，我亦用如是善根相迴向。譬如射地，無不著時；若射餘物，或著、或不著。如諸佛所知隨喜，如射地無不著；若用餘道隨喜，如射餘物，或著、或不著。如是迴向，是為不謗佛。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「復次，求佛道善男子、善女人行般若波羅蜜時，諸善根應如是迴向：如色不繫欲界、不繫色界、不繫無色界；不繫法者，不名過去、不名未來、不名現在。如受、想、行、識不繫欲界、不繫色界、不繫無色界；不繫法者，不名過去、未來、現在。十二入、十八界亦如是。如般若波羅蜜不繫欲界、不繫色界、不繫無色界；不繫法者，不名過去、未來、現在。禪波羅蜜乃至檀波羅蜜亦如是，內空乃至無法有法空亦如是。如四念處不繫欲界、不繫色界、不繫無色界；不繫法者，不名過去、未來、現在。乃至八聖道分亦如是，佛十力乃至十八不共法亦如是。如如、法性、法相、法住、法位、實際、不可思議性，戒、定、慧、解脫、解脫知見眾、一切種智、無錯謬法、常捨行，不繫欲界、不繫色界、不繫無色界；不繫法者，不名過去、未來、現在。是迴向、所迴向處、行者不繫皆亦如是。如是諸佛亦不繫，諸善根亦不繫，是諸聲聞、辟支佛善根亦不繫；不繫法者，不名過去、未來、現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，求佛道善男子、善女人行般若波羅蜜時，諸善根應如是迴向：如色不繫欲界、不繫色界、不繫無色界；不繫法者，不名過去、不名未來、不名現在。如受、想、行、識不繫欲界、不繫色界、不繫無色界；不繫法者，不名過去、未來、現在。十二入、十八界亦如是。如般若波羅蜜不繫欲界、不繫色界、不繫無色界；不繫法者，不名過去、未來、現在。禪波羅蜜乃至檀波羅蜜亦如是，內空乃至無法有法空亦如是。如四念處不繫欲界、不繫色界、不繫無色界；不繫法者，不名過去、未來、現在。乃至八聖道分亦如是，佛十力乃至十八不共法亦如是。如如、法性、法相、法住、法位、實際、不可思議性，戒、定、慧、解脫、解脫知見眾、一切種智、無錯謬法、常捨行，不繫欲界、不繫色界、不繫無色界；不繫法者，不名過去、未來、現在。是迴向、所迴向處、行者不繫皆亦如是。如是諸佛亦不繫，諸善根亦不繫，是諸聲聞、辟支佛善根亦不繫；不繫法者，不名過去、未來、現在。

「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，如是知色不繫三界；不繫法者，不名過去、未來、現在。若法不過去、未來、現在者，不可以取相有所得法迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是色無生。若法無生則無法，無法中不可迴向。受、想、行、識亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，如是知色不繫三界；不繫法者，不名過去、未來、現在。若法不過去、未來、現在者，不可以取相有所得法迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是色無生。若法無生則無法，無法中不可迴向。受、想、行、識亦如是。

「檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至無錯謬法、常捨行，不繫三界。不繫法者，亦非過去、未來、現在。若非過去、未來、現在法者，不可以取相有所得法迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是法無生。若法無生則無法，無法中不可迴向。菩薩摩訶薩如是迴向則無雜毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至無錯謬法、常捨行，不繫三界。不繫法者，亦非過去、未來、現在。若非過去、未來、現在法者，不可以取相有所得法迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是法無生。若法無生則無法，無法中不可迴向。菩薩摩訶薩如是迴向則無雜毒。

「若求佛道善男子、善女人以取相得法，以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名邪迴向。若邪迴向，諸佛所不稱譽。用是邪迴向，不能具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，不能具足四念處乃至八聖道分、內空乃至無法有法空、佛十力乃至無錯謬法、常捨行，不能具足淨佛世界、成就眾生；若不能淨佛世界、成就眾生，則不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是迴向雜毒故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求佛道善男子、善女人以取相得法，以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名邪迴向。若邪迴向，諸佛所不稱譽。用是邪迴向，不能具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，不能具足四念處乃至八聖道分、內空乃至無法有法空、佛十力乃至無錯謬法、常捨行，不能具足淨佛世界、成就眾生；若不能淨佛世界、成就眾生，則不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是迴向雜毒故。

「復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應作是念：『如諸佛所知諸善根迴向，是真迴向；我亦應以是法相迴向。』是名正迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應作是念：『如諸佛所知諸善根迴向，是真迴向；我亦應以是法相迴向。』是名正迴向。」

爾時，佛讚須菩提：「善哉！善哉！如汝所為，為作佛事。為諸菩薩摩訶薩說所應迴向法，以無相、無得、無出、無垢無淨、無法性、自相空、常性空、法性、如、實際故。須菩提！若三千大千世界中眾生皆當得十善道、四禪、四無量心、四無色定、五神通。於須菩提意云何？是眾生得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚須菩提：「善哉！善哉！如汝所為，為作佛事。為諸菩薩摩訶薩說所應迴向法，以無相、無得、無出、無垢無淨、無法性、自相空、常性空、法性、如、實際故。須菩提！若三千大千世界中眾生皆當得十善道、四禪、四無量心、四無色定、五神通。於須菩提意云何？是眾生得福多不？」

「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人於諸善根心不著，迴向阿耨多羅三藐三菩提，最上、第一、最妙、無上、無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人於諸善根心不著，迴向阿耨多羅三藐三菩提，最上、第一、最妙、無上、無與等。

「復次，須菩提！若三千大千世界中眾生皆當作須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛，若有善男子、善女人盡形壽供養、恭敬、尊重、讚歎，衣服、飲食，臥具、醫藥，供給所須。於須菩提意云何？是善男子、善女人，是因緣故，得福德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若三千大千世界中眾生皆當作須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛，若有善男子、善女人盡形壽供養、恭敬、尊重、讚歎，衣服、飲食，臥具、醫藥，供給所須。於須菩提意云何？是善男子、善女人，是因緣故，得福德多不？」

「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人於諸善根心不著，迴向阿耨多羅三藐三菩提，最上、第一、最妙、無上、無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人於諸善根心不著，迴向阿耨多羅三藐三菩提，最上、第一、最妙、無上、無與等。

「復次，須菩提！若三千大千世界中眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，十方如恒河沙等世界中一一眾生，如恒河沙等劫，恭敬、尊重、讚歎、供養是菩薩，衣服、飲食，臥具、醫藥，供給所須。於須菩提意云何？是善男子、善女人，是因緣故，得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若三千大千世界中眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，十方如恒河沙等世界中一一眾生，如恒河沙等劫，恭敬、尊重、讚歎、供養是菩薩，衣服、飲食，臥具、醫藥，供給所須。於須菩提意云何？是善男子、善女人，是因緣故，得福多不？」

「甚多！世尊！無量無邊阿僧祇，不可以譬喻為比。世尊！若是福德有形者，十方如恒河沙等世界所不受！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多！世尊！無量無邊阿僧祇，不可以譬喻為比。世尊！若是福德有形者，十方如恒河沙等世界所不受！」

佛告須菩提：「善哉！善哉！如汝所言。雖爾，不如善男子、善女人於諸善根心不著迴向阿耨多羅三藐三菩提，最上、第一、最妙、無上、無與等。是無著迴向功德，比前功德，百倍、千倍、百千億倍乃至算數譬喻所不能及！何以故？是善男子、善女人取相得法，行十善道、四禪、四無量心、四無色定、五神通，取相得法供養須陀洹，恭敬、尊重、讚歎，衣服、飲食，臥具、醫藥，供給所須，乃至取相供養菩薩故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「善哉！善哉！如汝所言。雖爾，不如善男子、善女人於諸善根心不著迴向阿耨多羅三藐三菩提，最上、第一、最妙、無上、無與等。是無著迴向功德，比前功德，百倍、千倍、百千億倍乃至算數譬喻所不能及！何以故？是善男子、善女人取相得法，行十善道、四禪、四無量心、四無色定、五神通，取相得法供養須陀洹，恭敬、尊重、讚歎，衣服、飲食，臥具、醫藥，供給所須，乃至取相供養菩薩故。」

爾時，四天王天與二萬諸天子合掌禮佛，作是言：「世尊！菩薩摩訶薩最大迴向，以方便力故、以無所得故、以無相法故、以無覺法故，諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向，不墮二法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四天王天與二萬諸天子合掌禮佛，作是言：「世尊！菩薩摩訶薩最大迴向，以方便力故、以無所得故、以無相法故、以無覺法故，諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向，不墮二法。」

爾時，釋提桓因亦與無數三十三天及餘諸天子持天華、瓔珞、擣香、澤香、天衣、幡蓋、鼓天伎樂以供養佛，作如是言：「世尊！菩薩摩訶薩最大迴向，以方便力故、以無所得故、以無相法故、以無覺法故，諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向，不墮二法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因亦與無數三十三天及餘諸天子持天華、瓔珞、擣香、澤香、天衣、幡蓋、鼓天伎樂以供養佛，作如是言：「世尊！菩薩摩訶薩最大迴向，以方便力故、以無所得故、以無相法故、以無覺法故，諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向，不墮二法。」

須夜摩天王與千天子，刪兜率陀、化樂、他化自在諸天王各與千天子俱，供養佛已，作如是言：「世尊！菩薩摩訶薩最大迴向，以方便力故、以無所得故、以無相法故、以無覺法故，諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向，不墮二法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須夜摩天王與千天子，刪兜率陀、化樂、他化自在諸天王各與千天子俱，供養佛已，作如是言：「世尊！菩薩摩訶薩最大迴向，以方便力故、以無所得故、以無相法故、以無覺法故，諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向，不墮二法。」

爾時，諸梵天王與無數百千億那由他諸天俱詣佛所，頭面禮佛足，發大音聲，作如是言：「未曾有也！世尊！菩薩摩訶薩為般若波羅蜜所護，以方便力故，勝前善男子、善女人取相有所得者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸梵天王與無數百千億那由他諸天俱詣佛所，頭面禮佛足，發大音聲，作如是言：「未曾有也！世尊！菩薩摩訶薩為般若波羅蜜所護，以方便力故，勝前善男子、善女人取相有所得者。」

光音天乃至阿迦尼吒天與無數百千億那由他諸天俱詣佛所，頭面禮佛足，發大音聲，作如是言：「未曾有也！世尊！菩薩摩訶薩為般若波羅蜜所護，以方便力故，勝前善男子、善女人取相有所得者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光音天乃至阿迦尼吒天與無數百千億那由他諸天俱詣佛所，頭面禮佛足，發大音聲，作如是言：「未曾有也！世尊！菩薩摩訶薩為般若波羅蜜所護，以方便力故，勝前善男子、善女人取相有所得者。」

爾時，佛告四天王天乃至阿迦尼吒諸天子：「若三千大千世界中所有眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是一切菩薩念過去、未來、現在諸佛及聲聞、辟支佛諸善根，從初發意乃至法住，於其中間所有善根；并餘一切眾生所有善根——所謂布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，戒眾、定眾、慧眾、解脫眾、解脫知見眾——如是等諸餘無量佛法，一切和合隨喜；隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以取相有所得故。復有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，念過去、未來、現在諸佛及聲聞、辟支佛，從初發意乃至法住，於其中間所有善根；并餘一切眾生所有善根——所謂布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，檀波羅蜜乃至無量諸佛法，一切和合稱量，以無所得故、無二法故、無相法故、不著法故、無覺法故，是最上隨喜，第一、最妙、無上、無與等隨喜；隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是善男子、善女人功德勝前善男子、善女人功德，百倍、千倍、百千億倍乃至算數譬喻所不能及！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告四天王天乃至阿迦尼吒諸天子：「若三千大千世界中所有眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是一切菩薩念過去、未來、現在諸佛及聲聞、辟支佛諸善根，從初發意乃至法住，於其中間所有善根；并餘一切眾生所有善根——所謂布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，戒眾、定眾、慧眾、解脫眾、解脫知見眾——如是等諸餘無量佛法，一切和合隨喜；隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以取相有所得故。復有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，念過去、未來、現在諸佛及聲聞、辟支佛，從初發意乃至法住，於其中間所有善根；并餘一切眾生所有善根——所謂布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，檀波羅蜜乃至無量諸佛法，一切和合稱量，以無所得故、無二法故、無相法故、不著法故、無覺法故，是最上隨喜，第一、最妙、無上、無與等隨喜；隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是善男子、善女人功德勝前善男子、善女人功德，百倍、千倍、百千億倍乃至算數譬喻所不能及！」

爾時，須菩提白佛言：「世尊！世尊說善男子、善女人和合諸善根稱量，隨喜迴向，最上、第一、最妙、無上、無與等。世尊！云何名隨喜最上乃至無與等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！世尊說善男子、善女人和合諸善根稱量，隨喜迴向，最上、第一、最妙、無上、無與等。世尊！云何名隨喜最上乃至無與等？」

佛言：「若善男子、善女人念過去、未來、現在諸法，不取不捨、不念非不念、不得非不得，是諸法中，亦無有法生者滅者、若垢若淨，諸法不增不減、不來不去、不合不散、不入不出；如過去、未來、現在諸法相，如如相、法性、法住、法位，我亦如是隨喜；隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，如是迴向，最上、第一、最妙、無上、無與等！須菩提！是隨喜法，比餘隨喜，百倍、千倍、百千億倍乃至算數譬喻所不能及！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若善男子、善女人念過去、未來、現在諸法，不取不捨、不念非不念、不得非不得，是諸法中，亦無有法生者滅者、若垢若淨，諸法不增不減、不來不去、不合不散、不入不出；如過去、未來、現在諸法相，如如相、法性、法住、法位，我亦如是隨喜；隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，如是迴向，最上、第一、最妙、無上、無與等！須菩提！是隨喜法，比餘隨喜，百倍、千倍、百千億倍乃至算數譬喻所不能及！

「復次，須菩提！求佛道善男子、善女人於過去、未來、現在諸佛及聲聞、辟支佛從初發心乃至法住，於其中間所有善根，若布施乃至智慧，檀波羅蜜乃至無量諸佛法，及餘一切眾生所有善根，若欲隨喜者，應如是隨喜！作是念：『布施與解脫等，戒、忍、精進、禪、智與解脫等；色與解脫等，受、想、行、識亦與解脫等；內空與解脫等，乃至無法有法空亦與解脫等；四念處與解脫等，乃至八聖道分亦與解脫等；佛十力與解脫等，乃至一切種智亦與解脫等；戒眾、定眾、慧眾、解脫眾、解脫知見眾，亦與解脫等；隨喜與解脫等；過去、未來、現在諸法與解脫等；十方諸佛與解脫等；諸佛迴向與解脫等；諸佛與解脫等，諸佛滅度與解脫等；諸佛弟子聲聞、辟支佛與解脫等，諸佛弟子滅度與解脫等；諸佛法相與解脫等，諸聲聞、辟支佛法相與解脫等，一切諸法相亦與解脫等。我以是諸善根相隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提，亦與解脫等，不生不滅故。』須菩提！是名諸菩薩摩訶薩隨喜功德，最上、第一、最妙、無上、無與等。須菩提！菩薩成就是隨喜功德，當疾得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！求佛道善男子、善女人於過去、未來、現在諸佛及聲聞、辟支佛從初發心乃至法住，於其中間所有善根，若布施乃至智慧，檀波羅蜜乃至無量諸佛法，及餘一切眾生所有善根，若欲隨喜者，應如是隨喜！作是念：『布施與解脫等，戒、忍、精進、禪、智與解脫等；色與解脫等，受、想、行、識亦與解脫等；內空與解脫等，乃至無法有法空亦與解脫等；四念處與解脫等，乃至八聖道分亦與解脫等；佛十力與解脫等，乃至一切種智亦與解脫等；戒眾、定眾、慧眾、解脫眾、解脫知見眾，亦與解脫等；隨喜與解脫等；過去、未來、現在諸法與解脫等；十方諸佛與解脫等；諸佛迴向與解脫等；諸佛與解脫等，諸佛滅度與解脫等；諸佛弟子聲聞、辟支佛與解脫等，諸佛弟子滅度與解脫等；諸佛法相與解脫等，諸聲聞、辟支佛法相與解脫等，一切諸法相亦與解脫等。我以是諸善根相隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提，亦與解脫等，不生不滅故。』須菩提！是名諸菩薩摩訶薩隨喜功德，最上、第一、最妙、無上、無與等。須菩提！菩薩成就是隨喜功德，當疾得阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！十方如恒河沙等諸佛及弟子現在，若有求佛道善男子、善女人盡形壽供養是諸佛及弟子一切所須，供養、恭敬、尊重、讚歎，衣服、飲食，臥具、醫藥；是諸佛滅度後，晝夜懃修，供養、恭敬、尊重、讚歎，華香乃至旛蓋伎樂，以取相有所得故。持戒、忍辱、精進、禪定、修智慧，以取相有所得故。復有善男子、善女人發意求阿耨多羅三藐三菩提，行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜時，以不取相、無所得法方便力諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是福德最上、第一、最妙、無上、無與等，勝前福德，百倍、千倍、百千億倍乃至算數譬喻所不及！如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜時，以方便力故，諸善根應迴向阿耨多羅三藐三菩提，以不取相、無所得法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！十方如恒河沙等諸佛及弟子現在，若有求佛道善男子、善女人盡形壽供養是諸佛及弟子一切所須，供養、恭敬、尊重、讚歎，衣服、飲食，臥具、醫藥；是諸佛滅度後，晝夜懃修，供養、恭敬、尊重、讚歎，華香乃至旛蓋伎樂，以取相有所得故。持戒、忍辱、精進、禪定、修智慧，以取相有所得故。復有善男子、善女人發意求阿耨多羅三藐三菩提，行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜時，以不取相、無所得法方便力諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是福德最上、第一、最妙、無上、無與等，勝前福德，百倍、千倍、百千億倍乃至算數譬喻所不及！如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜時，以方便力故，諸善根應迴向阿耨多羅三藐三菩提，以不取相、無所得法故。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

菩薩應作是念：從色乃至常捨行諸法，不繫三界故，三世不攝。諸佛及弟子并諸功德，隨喜心、迴向處、所用迴向法、迴向者亦如是，是名正迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩應作是念：從色乃至常捨行諸法，不繫三界故，三世不攝。諸佛及弟子并諸功德，隨喜心、迴向處、所用迴向法、迴向者亦如是，是名正迴向。

爾時，菩薩作是念：若色出三界、三世不攝，不可以取相有所得迴向。何以故？是色出三界者，即是色實相，初、後生相不可得，如〈破生品〉中說。若法無生，即是無所有，無所有迴向心云何迴向無所有菩提心？色、受、想、行、識乃至常捨行亦如是。是名「無雜毒迴向」，所謂「無相無得迴向」。「雜毒」者，所謂諸佛不讚歎，不能具足六波羅蜜等，乃至不能得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菩薩作是念：若色出三界、三世不攝，不可以取相有所得迴向。何以故？是色出三界者，即是色實相，初、後生相不可得，如〈破生品〉中說。若法無生，即是無所有，無所有迴向心云何迴向無所有菩提心？色、受、想、行、識乃至常捨行亦如是。是名「無雜毒迴向」，所謂「無相無得迴向」。「雜毒」者，所謂諸佛不讚歎，不能具足六波羅蜜等，乃至不能得阿耨多羅三藐三菩提。

復次，菩薩應作是念：「如十方三世諸佛所知，應如是生心、如是念、如是觀、如是迴向，是功德直至無上道，我亦如是隨喜迴向。」是菩薩必得實隨喜，迴向不虛，如先說因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩應作是念：「如十方三世諸佛所知，應如是生心、如是念、如是觀、如是迴向，是功德直至無上道，我亦如是隨喜迴向。」是菩薩必得實隨喜，迴向不虛，如先說因緣。

是略說諸迴向品。菩薩禮佛有三品：一者、悔過品，二者、隨喜迴向品，三者、勸請諸佛品。廣說則無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是略說諸迴向品。菩薩禮佛有三品：一者、悔過品，二者、隨喜迴向品，三者、勸請諸佛品。廣說則無量無邊。

「善哉！善哉！汝作佛事」者，佛初發心，誓度一切眾生；須菩提雖是阿羅漢，而能助佛說法，開菩薩道，是故讚言：「善哉！善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！善哉！汝作佛事」者，佛初發心，誓度一切眾生；須菩提雖是阿羅漢，而能助佛說法，開菩薩道，是故讚言：「善哉！善哉！」

復次，佛自說因緣：「為諸菩薩說所應迴向法，用無相故」者，以無相智慧，和合迴向福德相者，與上相違，名為「無相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛自說因緣：「為諸菩薩說所應迴向法，用無相故」者，以無相智慧，和合迴向福德相者，與上相違，名為「無相」。

無相有三種：假名相、法相、無相相。「假名相」者，如車、如屋、如林、如軍、如眾生，諸法和合中，更有是名。無明力故，取是假名相，起諸煩惱、業。「法相」者，五眾、十二入、十八界等諸法。肉眼觀故有，以慧眼觀則無，是故法亦虛誑妄語，應捨離法相。離是二相，餘但有「無相相」。有人取是無相相，隨逐取相，還生結使，是故亦不應取「無相相」。離三種相，故名無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相有三種：假名相、法相、無相相。「假名相」者，如車、如屋、如林、如軍、如眾生，諸法和合中，更有是名。無明力故，取是假名相，起諸煩惱、業。「法相」者，五眾、十二入、十八界等諸法。肉眼觀故有，以慧眼觀則無，是故法亦虛誑妄語，應捨離法相。離是二相，餘但有「無相相」。有人取是無相相，隨逐取相，還生結使，是故亦不應取「無相相」。離三種相，故名無相。

若無有相，是中「無所得」；無得故「無出」；若法無得、無出，即是「無垢無淨」；若法無垢無淨，即是「無法性」；若法無性，即是「自相空」；若法自相空，即是法「常自性空」；若法常自性空，即同「法性、如、實際」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無有相，是中「無所得」；無得故「無出」；若法無得、無出，即是「無垢無淨」；若法無垢無淨，即是「無法性」；若法無性，即是「自相空」；若法自相空，即是法「常自性空」；若法常自性空，即同「法性、如、實際」。

用如是法和合，隨喜福德迴向，故讚言：「善哉！善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用如是法和合，隨喜福德迴向，故讚言：「善哉！善哉！」

復有「善哉」因緣，所謂隨喜福德，大利益眾生，有大果報。何者是大利益？所謂佛語須菩提：「若三千大千世界眾生行十善乃至五通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有「善哉」因緣，所謂隨喜福德，大利益眾生，有大果報。何者是大利益？所謂佛語須菩提：「若三千大千世界眾生行十善乃至五通。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

欲界中二處天及梵天王何以與多天俱，餘四天何以少？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界中二處天及梵天王何以與多天俱，餘四天何以少？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是二天依止地，近佛故；又五欲不如上天。佛生時、苦行時、降魔時、得道時、轉法輪時，常來供養佛，是故多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是二天依止地，近佛故；又五欲不如上天。佛生時、苦行時、降魔時、得道時、轉法輪時，常來供養佛，是故多。

餘四處天，宮殿在虛空中，不屬地；五欲妙，染著深故，不能多來。又兜率天雖利根、樂法，而其天上常有補處菩薩說法，是故不來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘四處天，宮殿在虛空中，不屬地；五欲妙，染著深故，不能多來。又兜率天雖利根、樂法，而其天上常有補處菩薩說法，是故不來。

梵天雖遠，離欲故樂法情深，佛為法王，是故多來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天雖遠，離欲故樂法情深，佛為法王，是故多來。

復次，梵天王為色界主，請佛初轉法輪，是故應與多眾俱來。餘色界天，盡名梵天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，梵天王為色界主，請佛初轉法輪，是故應與多眾俱來。餘色界天，盡名梵天。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

先種種因緣說正迴向，正迴向即是最上，今何以更問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先種種因緣說正迴向，正迴向即是最上，今何以更問？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

上處處廣說，今略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上處處廣說，今略說。

所謂三世十方一切法，決定心知，於是法中無生者滅者等，一切法不可得、不可念；不得不念故，不取不捨，入諸法實相中。作是念：「如諸法實相，我亦如是以隨喜福德迴向，不分別諸法，不壞法性。」是名最上迴向。何以故？果報常無盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂三世十方一切法，決定心知，於是法中無生者滅者等，一切法不可得、不可念；不得不念故，不取不捨，入諸法實相中。作是念：「如諸法實相，我亦如是以隨喜福德迴向，不分別諸法，不壞法性。」是名最上迴向。何以故？果報常無盡故。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

六波羅蜜等諸法各各相，若色相、若無色相等；解脫有二種：有為解脫，無為解脫，云何皆與解脫等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六波羅蜜等諸法各各相，若色相、若無色相等；解脫有二種：有為解脫，無為解脫，云何皆與解脫等？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

我先已說：凡夫人以肉眼、六識顛倒觀故見異；若以慧眼，觀諸法皆虛妄，唯涅槃為實。是有為解脫，屬無為、隨無為故名「解脫」。如實得道者名道人，今未得道者，衣服、法則隨得道者故，亦名道人。如無餘涅槃，不生不滅、不入不出、不垢不淨、非有非無、非常非無常，常寂滅相，心識觀滅、語言道斷，非法非非法等相，用無所有相故；慧眼觀一切法亦如是相，是名「六波羅蜜等與解脫等」。是故佛法中說：解脫為貴，上智慧貴解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我先已說：凡夫人以肉眼、六識顛倒觀故見異；若以慧眼，觀諸法皆虛妄，唯涅槃為實。是有為解脫，屬無為、隨無為故名「解脫」。如實得道者名道人，今未得道者，衣服、法則隨得道者故，亦名道人。如無餘涅槃，不生不滅、不入不出、不垢不淨、非有非無、非常非無常，常寂滅相，心識觀滅、語言道斷，非法非非法等相，用無所有相故；慧眼觀一切法亦如是相，是名「六波羅蜜等與解脫等」。是故佛法中說：解脫為貴，上智慧貴解脫。

佛是中分別說：「若人無量阿僧祇劫行六波羅蜜，用有所得法，種種修集善根；一人用無所得法，但以心隨喜，念他功德，迴向無上道；是人百千萬分不及其一。」何以故？先福德有量，今福德無量；先福德有盡，今福德無盡；先福德雜毒，今福德無毒；先福德隨生死，今福德隨涅槃；先福德不定，或作佛、或退，今福德定到，必疾作佛。有如是等差別。是故四種人：若凡夫人求世間樂，若聲聞、辟支佛人求涅槃樂，若諸菩薩摩訶薩求佛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛是中分別說：「若人無量阿僧祇劫行六波羅蜜，用有所得法，種種修集善根；一人用無所得法，但以心隨喜，念他功德，迴向無上道；是人百千萬分不及其一。」何以故？先福德有量，今福德無量；先福德有盡，今福德無盡；先福德雜毒，今福德無毒；先福德隨生死，今福德隨涅槃；先福德不定，或作佛、或退，今福德定到，必疾作佛。有如是等差別。是故四種人：若凡夫人求世間樂，若聲聞、辟支佛人求涅槃樂，若諸菩薩摩訶薩求佛樂。

應如是隨喜生福德迴向阿耨多羅三藐三菩提，如此品中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應如是隨喜生福德迴向阿耨多羅三藐三菩提，如此品中說。