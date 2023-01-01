大智度論釋挍量法施品第三十八(卷六十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋挍量法施品第三十八(卷六十)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，教一閻浮提人行十善道。於汝意云何？以是因緣故，得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，教一閻浮提人行十善道。於汝意云何？以是因緣故，得福多不？」

答言：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜經卷與他人，令讀、誦、說，得福多。何以故？是般若波羅蜜中廣說諸無漏法，善男子、善女人從是中學，已學、今學、當學，入正法位中，已入、今入、當入，得須陀洹果，已得、今得、當得；乃至阿羅漢果，求辟支佛道亦如是。諸菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提，入正法位中，已入、今入、當入，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、今得、當得。憍尸迦！何等是無漏法？所謂四念處，乃至八聖道分、四聖諦，內空乃至無法有法空，佛十力乃至十八不共法。善男子、善女人學是法，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、今得、當得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜經卷與他人，令讀、誦、說，得福多。何以故？是般若波羅蜜中廣說諸無漏法，善男子、善女人從是中學，已學、今學、當學，入正法位中，已入、今入、當入，得須陀洹果，已得、今得、當得；乃至阿羅漢果，求辟支佛道亦如是。諸菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提，入正法位中，已入、今入、當入，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、今得、當得。憍尸迦！何等是無漏法？所謂四念處，乃至八聖道分、四聖諦，內空乃至無法有法空，佛十力乃至十八不共法。善男子、善女人學是法，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、今得、當得。

「憍尸迦！若有善男子、善女人教一人令得須陀洹果；是人得福德，勝教一閻浮提人行十善道。何以故？憍尸迦！教一閻浮提人行十善道，不離地獄、畜生、餓鬼苦。憍尸迦！教一人得須陀洹果，離三惡道故。乃至阿羅漢果、辟支佛道亦如是。憍尸迦！若善男子、善女人教一閻浮提人令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含、阿羅漢、辟支佛道，不如善男子、善女人教一人令得阿耨多羅三藐三菩提得福多！何以故？憍尸迦！以菩薩因緣故，生須陀洹果乃至阿羅漢、辟支佛；以菩薩因緣故，生諸佛。以是因緣故，憍尸迦！當知善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。是善法中學，便出生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非無想天，便有四念處乃至一切種智，便有諸須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛，便有諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若有善男子、善女人教一人令得須陀洹果；是人得福德，勝教一閻浮提人行十善道。何以故？憍尸迦！教一閻浮提人行十善道，不離地獄、畜生、餓鬼苦。憍尸迦！教一人得須陀洹果，離三惡道故。乃至阿羅漢果、辟支佛道亦如是。憍尸迦！若善男子、善女人教一閻浮提人令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含、阿羅漢、辟支佛道，不如善男子、善女人教一人令得阿耨多羅三藐三菩提得福多！何以故？憍尸迦！以菩薩因緣故，生須陀洹果乃至阿羅漢、辟支佛；以菩薩因緣故，生諸佛。以是因緣故，憍尸迦！當知善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。是善法中學，便出生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非無想天，便有四念處乃至一切種智，便有諸須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛，便有諸佛。

「憍尸迦！置一閻浮提人。若有善男子、善女人教四天下世界中眾生令行十善道，於汝意云何？是人以是因緣故，得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！置一閻浮提人。若有善男子、善女人教四天下世界中眾生令行十善道，於汝意云何？是人以是因緣故，得福多不？」

答言：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！餘如上說。憍尸迦！置四天下世界中眾生。若教小千世界中眾生令行十善道亦如是。憍尸迦！置小千世界中眾生。若教二千中世界中眾生令行十善道；若有善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦，是人得福多！餘如上說。憍尸迦！置二千中世界中眾生。若教三千大千世界中所有眾生令行十善道；復有人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦，是人福德多！憍尸迦！置三千大千世界中眾生。若教如恒河沙等世界中所有眾生令行十善道；若復有人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦，其福德多！餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！餘如上說。憍尸迦！置四天下世界中眾生。若教小千世界中眾生令行十善道亦如是。憍尸迦！置小千世界中眾生。若教二千中世界中眾生令行十善道；若有善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦，是人得福多！餘如上說。憍尸迦！置二千中世界中眾生。若教三千大千世界中所有眾生令行十善道；復有人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦，是人福德多！憍尸迦！置三千大千世界中眾生。若教如恒河沙等世界中所有眾生令行十善道；若復有人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦，其福德多！餘如上說。

「復次，憍尸迦！有人教一閻浮提眾生，令立四禪、四無量心、四無色定、五神通。於汝意云何？是善男子、善女人福德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！有人教一閻浮提眾生，令立四禪、四無量心、四無色定、五神通。於汝意云何？是善男子、善女人福德多不？」

釋提桓因言：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。餘如上說。憍尸迦！置閻浮提眾生，復置四天下世界中眾生、小千世界中眾生、二千中世界中眾生、三千大千世界中眾生。憍尸迦！若有人教十方如恒河沙等世界中眾生，令立四禪、四無量心、四無色定、五神通，於汝意云何？是人福德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。餘如上說。憍尸迦！置閻浮提眾生，復置四天下世界中眾生、小千世界中眾生、二千中世界中眾生、三千大千世界中眾生。憍尸迦！若有人教十方如恒河沙等世界中眾生，令立四禪、四無量心、四無色定、五神通，於汝意云何？是人福德多不？」

答言：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。餘如上說。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人受是般若波羅蜜，書、持、讀、誦、說、正憶念，是人福德，勝教閻浮提人行十善道，立四禪、四無量心、四無色定、五神通。正憶念者，受、持、親近般若波羅蜜，乃至正憶念，不以二法、不以不二法；受、持、親近禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸波羅蜜、檀波羅蜜，乃至正憶念，不以二法、不以不二法；為阿耨多羅三藐三菩提，正憶念內空乃至一切種智，不以二法、不以不二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人受是般若波羅蜜，書、持、讀、誦、說、正憶念，是人福德，勝教閻浮提人行十善道，立四禪、四無量心、四無色定、五神通。正憶念者，受、持、親近般若波羅蜜，乃至正憶念，不以二法、不以不二法；受、持、親近禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸波羅蜜、檀波羅蜜，乃至正憶念，不以二法、不以不二法；為阿耨多羅三藐三菩提，正憶念內空乃至一切種智，不以二法、不以不二法。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人為他人種種因緣演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解。憍尸迦！何等是般若波羅蜜義？憍尸迦！般若波羅蜜義者，不應以二相觀、不應以不二相觀，非有相、非無相，不入不出，不增不損，不垢不淨，不生不滅，不取不捨，不住非不住，非實非虛，非合非散，非著非不著，非因非不因，非法非不法，非如非不如，非實際非不實際。憍尸迦！若善男子、善女人能以是般若波羅蜜義為他人種種因緣演說、開示、分別，令易解，是善男子、善女人所得福德甚多，勝自受持般若波羅蜜，親近、讀、誦、說、正憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人為他人種種因緣演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解。憍尸迦！何等是般若波羅蜜義？憍尸迦！般若波羅蜜義者，不應以二相觀、不應以不二相觀，非有相、非無相，不入不出，不增不損，不垢不淨，不生不滅，不取不捨，不住非不住，非實非虛，非合非散，非著非不著，非因非不因，非法非不法，非如非不如，非實際非不實際。憍尸迦！若善男子、善女人能以是般若波羅蜜義為他人種種因緣演說、開示、分別，令易解，是善男子、善女人所得福德甚多，勝自受持般若波羅蜜，親近、讀、誦、說、正憶念。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人自受持般若波羅蜜，親近、讀、誦、說、正憶念；亦為他人種種因緣演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解，是善男子、善女人所得功德甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人自受持般若波羅蜜，親近、讀、誦、說、正憶念；亦為他人種種因緣演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解，是善男子、善女人所得功德甚多！」

釋提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人應如是演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人應如是演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解！」

佛告釋提桓因：「如是！憍尸迦！是善男子、善女人應如是演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解。憍尸迦！善男子、善女人如是演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解，得無量無邊阿僧祇福德。若有善男子、善女人供養十方無量阿僧祇諸佛，盡其壽命，隨其所須，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋供養；若復有善男子、善女人種種因緣為他人廣說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解，是善男子、善女人功德甚多！何以故？諸過去、未來、現在諸佛，皆於是般若波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、今得、當得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「如是！憍尸迦！是善男子、善女人應如是演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解。憍尸迦！善男子、善女人如是演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解，得無量無邊阿僧祇福德。若有善男子、善女人供養十方無量阿僧祇諸佛，盡其壽命，隨其所須，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋供養；若復有善男子、善女人種種因緣為他人廣說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解，是善男子、善女人功德甚多！何以故？諸過去、未來、現在諸佛，皆於是般若波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、今得、當得。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人於無量無邊阿僧祇劫行檀波羅蜜，不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人演說其義，開示、分別，令易解，其福甚多，以無所得故。云何名有所得？憍尸迦！若菩薩摩訶薩用有所得故布施，布施時作是念：『我與，彼受，所施者物。』是名得檀，不得波羅蜜；『我持戒，此是戒。』是名得戒，不得波羅蜜；『我忍辱，為是人忍辱。』是名得忍辱，不得波羅蜜；『我精進，為是事懃精進。』是名得精進，不得波羅蜜；『我修禪，所修是禪。』是名得禪，不得波羅蜜；『我修慧，所修是慧。』是名得慧，不得波羅蜜。憍尸迦！是善男子、善女人如是行者，不得具足檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人於無量無邊阿僧祇劫行檀波羅蜜，不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人演說其義，開示、分別，令易解，其福甚多，以無所得故。云何名有所得？憍尸迦！若菩薩摩訶薩用有所得故布施，布施時作是念：『我與，彼受，所施者物。』是名得檀，不得波羅蜜；『我持戒，此是戒。』是名得戒，不得波羅蜜；『我忍辱，為是人忍辱。』是名得忍辱，不得波羅蜜；『我精進，為是事懃精進。』是名得精進，不得波羅蜜；『我修禪，所修是禪。』是名得禪，不得波羅蜜；『我修慧，所修是慧。』是名得慧，不得波羅蜜。憍尸迦！是善男子、善女人如是行者，不得具足檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。」

釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何修具足檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何修具足檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜？」

佛告釋提桓因：「菩薩摩訶薩布施時，不得與者、不得受者、不得所施物，是人得具足檀波羅蜜；乃至修般若波羅蜜時，不得智、不得所修智，是人得具足般若波羅蜜。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。善男子、善女人如是行般若波羅蜜，當為他人演說其義，開示、分別，令易解；禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，演說其義，開示、分別，令易解。何以故？憍尸迦！未來世當有善男子、善女人欲說般若波羅蜜，而說相似般若波羅蜜；有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，聞是相似般若波羅蜜，失正道。善男子、善女人應為是人具足演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「菩薩摩訶薩布施時，不得與者、不得受者、不得所施物，是人得具足檀波羅蜜；乃至修般若波羅蜜時，不得智、不得所修智，是人得具足般若波羅蜜。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。善男子、善女人如是行般若波羅蜜，當為他人演說其義，開示、分別，令易解；禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，演說其義，開示、分別，令易解。何以故？憍尸迦！未來世當有善男子、善女人欲說般若波羅蜜，而說相似般若波羅蜜；有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，聞是相似般若波羅蜜，失正道。善男子、善女人應為是人具足演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解。」

釋提桓因白佛言：「世尊！何等是相似般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！何等是相似般若波羅蜜？」

佛言：「有善男子、善女人說有所得般若波羅蜜，是為相似般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有善男子、善女人說有所得般若波羅蜜，是為相似般若波羅蜜。」

釋提桓因白佛言：「世尊！云何善男子、善女人說有所得般若波羅蜜，是為相似般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！云何善男子、善女人說有所得般若波羅蜜，是為相似般若波羅蜜？」

佛言：「善男子、善女人說有所得般若波羅蜜是相似般若波羅蜜者，說色無常，作是言：『能如是行，是行般若波羅蜜。』行者求色無常，是為行相似般若波羅蜜。說受、想、行、識無常，作是言：『能如是行，是行般若波羅蜜。』行者求受、想、行、識無常，是為行相似般若波羅蜜。說眼無常乃至說意無常；說色無常乃至說法無常；說眼界無常，色界、眼識界無常，乃至說意界、法界、意識界無常。說地種無常乃至說識種無常；說眼識界無常乃至說意識界無常；說眼觸無常乃至說意觸無常；說眼觸因緣生受無常乃至說意觸因緣生受無常；廣說如五眾。說色苦乃至說意觸因緣生受苦；說色無我乃至說意觸因緣生受無我，皆如五眾說。行者行檀波羅蜜時，為說色無常、苦、無我；乃至意觸因緣生受，說無常、苦、無我。尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是。行四禪、四無量心、四無色定，為說無常、苦、無我；行四念處，為說無常、苦、無我。乃至行薩婆若時，為說無常、苦、無我。作如是教：『能如是行者，是為行般若波羅蜜。』憍尸迦！是名相似般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子、善女人說有所得般若波羅蜜是相似般若波羅蜜者，說色無常，作是言：『能如是行，是行般若波羅蜜。』行者求色無常，是為行相似般若波羅蜜。說受、想、行、識無常，作是言：『能如是行，是行般若波羅蜜。』行者求受、想、行、識無常，是為行相似般若波羅蜜。說眼無常乃至說意無常；說色無常乃至說法無常；說眼界無常，色界、眼識界無常，乃至說意界、法界、意識界無常。說地種無常乃至說識種無常；說眼識界無常乃至說意識界無常；說眼觸無常乃至說意觸無常；說眼觸因緣生受無常乃至說意觸因緣生受無常；廣說如五眾。說色苦乃至說意觸因緣生受苦；說色無我乃至說意觸因緣生受無我，皆如五眾說。行者行檀波羅蜜時，為說色無常、苦、無我；乃至意觸因緣生受，說無常、苦、無我。尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是。行四禪、四無量心、四無色定，為說無常、苦、無我；行四念處，為說無常、苦、無我。乃至行薩婆若時，為說無常、苦、無我。作如是教：『能如是行者，是為行般若波羅蜜。』憍尸迦！是名相似般若波羅蜜。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人當來世說相似般若波羅蜜，作是言：『汝善男子！修行般若波羅蜜，汝修行般若波羅蜜時，當得初地乃至當得十地。』禪波羅蜜，乃至檀波羅蜜，亦如是。行者以相似有所得，以總相修是般若波羅蜜。憍尸迦！是名相似般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人當來世說相似般若波羅蜜，作是言：『汝善男子！修行般若波羅蜜，汝修行般若波羅蜜時，當得初地乃至當得十地。』禪波羅蜜，乃至檀波羅蜜，亦如是。行者以相似有所得，以總相修是般若波羅蜜。憍尸迦！是名相似般若波羅蜜。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人欲說般若波羅蜜，作是言：『汝善男子修行般若波羅蜜已，當過聲聞、辟支佛地。』是名相似般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人欲說般若波羅蜜，作是言：『汝善男子修行般若波羅蜜已，當過聲聞、辟支佛地。』是名相似般若波羅蜜。

「復次，善男子、善女人為求佛道者如是說：『汝善男子、善女人修行般若波羅蜜已，入菩薩位，得無生法忍；得無生法忍已，便住菩薩神通，從一佛界至一佛界，供養諸佛，恭敬、尊重、讚歎。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人為求佛道者如是說：『汝善男子、善女人修行般若波羅蜜已，入菩薩位，得無生法忍；得無生法忍已，便住菩薩神通，從一佛界至一佛界，供養諸佛，恭敬、尊重、讚歎。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人為求佛道者如是說：『汝善男子、善女人學是般若波羅蜜，受、持、讀、誦、說、正憶念，當得無量無邊阿僧祇功德。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人為求佛道者如是說：『汝善男子、善女人學是般若波羅蜜，受、持、讀、誦、說、正憶念，當得無量無邊阿僧祇功德。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。

「復次，善男子、善女人為求佛道者說：『如過去、未來、現在諸佛功德善本，從初發心至成得佛，都合集迴向阿耨多羅三藐三菩提。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人為求佛道者說：『如過去、未來、現在諸佛功德善本，從初發心至成得佛，都合集迴向阿耨多羅三藐三菩提。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。」

釋提桓因白佛言：「世尊！云何善男子、善女人為求佛道者不說相似般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！云何善男子、善女人為求佛道者不說相似般若波羅蜜？」

佛言：「若善男子、善女人為求佛道者說般若波羅蜜：『善男子、善女人！汝修行般若波羅蜜，莫觀色無常。何以故？色、色性空，是色性非法，若非法即名為般若波羅蜜。般若波羅蜜中色非常非無常。何以故？是中色尚不可得，何況常、無常！』憍尸迦！善男子、善女人如是說者，是名不說相似般若波羅蜜。受、想、行、識亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若善男子、善女人為求佛道者說般若波羅蜜：『善男子、善女人！汝修行般若波羅蜜，莫觀色無常。何以故？色、色性空，是色性非法，若非法即名為般若波羅蜜。般若波羅蜜中色非常非無常。何以故？是中色尚不可得，何況常、無常！』憍尸迦！善男子、善女人如是說者，是名不說相似般若波羅蜜。受、想、行、識亦如是。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人，為求佛道者說：『汝善男子、善女人修行般若波羅蜜，於諸法莫有所過、莫有所住。何以故？般若波羅蜜中無有法可過、可住。所以者何？一切法自性空，自性空是非法，若非法即是為般若波羅蜜。般若波羅蜜中，無有法可入可出、可生可滅。』憍尸迦！是善男子、善女人如是說，是名不說相似般若波羅蜜。廣說如上，與相似相違，是名不說相似般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人，為求佛道者說：『汝善男子、善女人修行般若波羅蜜，於諸法莫有所過、莫有所住。何以故？般若波羅蜜中無有法可過、可住。所以者何？一切法自性空，自性空是非法，若非法即是為般若波羅蜜。般若波羅蜜中，無有法可入可出、可生可滅。』憍尸迦！是善男子、善女人如是說，是名不說相似般若波羅蜜。廣說如上，與相似相違，是名不說相似般若波羅蜜。

「如是，憍尸迦！善男子、善女人，應如是演說般若波羅蜜義。若如是說般若波羅蜜義，所得功德，勝於前者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，憍尸迦！善男子、善女人，應如是演說般若波羅蜜義。若如是說般若波羅蜜義，所得功德，勝於前者。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

者言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者言：

佛更欲以異門明般若波羅蜜勝故，問帝釋言：「若有人教一閻浮提人行十善道，其福多不？」如經中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛更欲以異門明般若波羅蜜勝故，問帝釋言：「若有人教一閻浮提人行十善道，其福多不？」如經中廣說。

此中說所以勝因緣，所謂般若波羅蜜，廣說諸無漏法，成三乘道，入涅槃，不復還；十善道但善有漏法，受世間無常福樂，還復墮苦，是故不如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說所以勝因緣，所謂般若波羅蜜，廣說諸無漏法，成三乘道，入涅槃，不復還；十善道但善有漏法，受世間無常福樂，還復墮苦，是故不如。

復次，先是世間法，後是出世間法；先是能生生死法，後是能滅生死法；先是無常樂因緣，後是常樂因緣；先是凡夫、聖人共法，後但是為聖人法。如是等差別。無漏法者，三十七品、十八不共法，乃至無量諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，先是世間法，後是出世間法；先是能生生死法，後是能滅生死法；先是無常樂因緣，後是常樂因緣；先是凡夫、聖人共法，後但是為聖人法。如是等差別。無漏法者，三十七品、十八不共法，乃至無量諸佛法。

欲令是事了了易解故，更說因緣，所謂「教一人令得須陀洹果，得大福德，勝於教閻浮提人行十善道——雖行十善，未免三惡道故。乃至得阿羅漢、辟支佛道亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令是事了了易解故，更說因緣，所謂「教一人令得須陀洹果，得大福德，勝於教閻浮提人行十善道——雖行十善，未免三惡道故。乃至得阿羅漢、辟支佛道亦如是。」

佛更說譬喻：「若有人教一閻浮提人令得聲聞、辟支佛道，不如有人教一人令得阿耨多羅三藐三菩提，是人得福多。何以故？須陀洹至辟支佛皆從菩薩生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛更說譬喻：「若有人教一閻浮提人令得聲聞、辟支佛道，不如有人教一人令得阿耨多羅三藐三菩提，是人得福多。何以故？須陀洹至辟支佛皆從菩薩生故。」

是般若波羅蜜中，種種說佛道因緣，是故書般若波羅蜜經卷與人，勝以十善教四天下乃至如恒河沙等世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是般若波羅蜜中，種種說佛道因緣，是故書般若波羅蜜經卷與人，勝以十善教四天下乃至如恒河沙等世界。

復次，教閻浮提人乃至恒河沙等世界人令行四禪等乃至五神通亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，教閻浮提人乃至恒河沙等世界人令行四禪等乃至五神通亦如是。

但四禪等是離欲人，與十善差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但四禪等是離欲人，與十善差別。

復次，若有人教一閻浮提人乃至如恒河沙世界，令行十善道、四禪、四無量心、四無色定、五神通，不如是人受持般若波羅蜜，讀、誦、說、正憶念，得福多。得福多者，上以般若經卷與他人，今自行般若為異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若有人教一閻浮提人乃至如恒河沙世界，令行十善道、四禪、四無量心、四無色定、五神通，不如是人受持般若波羅蜜，讀、誦、說、正憶念，得福多。得福多者，上以般若經卷與他人，今自行般若為異。

先十善道，乃至五神通別說，今合說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先十善道，乃至五神通別說，今合說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以不解「受、持、讀、誦、說」，但解「正憶念」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以不解「受、持、讀、誦、說」，但解「正憶念」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

受、持、讀、誦、說，福德多；以正憶念能具二事，所謂福德、智慧，是故別說。如人採藥草，乃至合和而未服之，於病無損，服乃除病；正憶念如服藥病愈，是故但解正憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受、持、讀、誦、說，福德多；以正憶念能具二事，所謂福德、智慧，是故別說。如人採藥草，乃至合和而未服之，於病無損，服乃除病；正憶念如服藥病愈，是故但解正憶念。

正憶念相，所謂非二非不二行般若波羅蜜。二不二義，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正憶念相，所謂非二非不二行般若波羅蜜。二不二義，如先說。

初以書經卷，勝舍利；中以經卷與人，勝教人行十善乃至五通；今受、持、讀、誦、說，於受、持邊，正憶念最勝。今如諸佛憐愍眾生故為解其義令易解，勝自行正憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初以書經卷，勝舍利；中以經卷與人，勝教人行十善乃至五通；今受、持、讀、誦、說，於受、持邊，正憶念最勝。今如諸佛憐愍眾生故為解其義令易解，勝自行正憶念。

是時，佛欲廣分別福德故，說言：「若有人盡形壽供養十方佛，不如為他解說般若義。」此中說勝因緣：「三世諸佛皆學是般若成無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛欲廣分別福德故，說言：「若有人盡形壽供養十方佛，不如為他解說般若義。」此中說勝因緣：「三世諸佛皆學是般若成無上道。」

復次，「若菩薩於無量劫行六波羅蜜，以有所得故，不如為人解說般若波羅蜜。」有所得者，所謂以我心於諸法中取相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「若菩薩於無量劫行六波羅蜜，以有所得故，不如為人解說般若波羅蜜。」有所得者，所謂以我心於諸法中取相故。

佛更欲說般若正義，故答帝釋：「菩薩以無所得行六波羅蜜，則得具足。」具足即是般若波羅蜜正義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛更欲說般若正義，故答帝釋：「菩薩以無所得行六波羅蜜，則得具足。」具足即是般若波羅蜜正義。

有人未來世說相似般若者，會中人聞說正憶念，作是思惟：「何者是邪憶念？」是故說相似般若波羅蜜相。如人知是道非道故，能捨非道、行正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人未來世說相似般若者，會中人聞說正憶念，作是思惟：「何者是邪憶念？」是故說相似般若波羅蜜相。如人知是道非道故，能捨非道、行正道。

復次，憐愍未來世眾生不見佛及諸大菩薩，但見經書；邪憶念故，隨著音聲，說相似般若波羅蜜。相似者，名字語言同，而心義異。如以著心、取相說五眾等無常乃至無生無滅，是相似般若。若以不著心、不取相說五眾無常，但為破常顛倒故，不著無常，是真實般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，憐愍未來世眾生不見佛及諸大菩薩，但見經書；邪憶念故，隨著音聲，說相似般若波羅蜜。相似者，名字語言同，而心義異。如以著心、取相說五眾等無常乃至無生無滅，是相似般若。若以不著心、不取相說五眾無常，但為破常顛倒故，不著無常，是真實般若。

如是說法人，教捨相似般若波羅蜜，修習真般若波羅蜜，是名說般若波羅蜜正義，勝前功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說法人，教捨相似般若波羅蜜，修習真般若波羅蜜，是名說般若波羅蜜正義，勝前功德。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「復次，憍尸迦！閻浮提中所有眾生，皆教令得須陀洹。於汝意云何？是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！閻浮提中所有眾生，皆教令得須陀洹。於汝意云何？是人得福多不？」

答言：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『善男子！汝來！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？是般若波羅蜜中，出生諸須陀洹。憍尸迦！置閻浮提中眾生，復置四天下眾生，小千世界、二千中世界、三千大千世界中眾生。若有人教十方如恒河沙等世界中眾生，盡教令得須陀洹。於汝意云何？是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『善男子！汝來！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？是般若波羅蜜中，出生諸須陀洹。憍尸迦！置閻浮提中眾生，復置四天下眾生，小千世界、二千中世界、三千大千世界中眾生。若有人教十方如恒河沙等世界中眾生，盡教令得須陀洹。於汝意云何？是人得福多不？」

答言：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『善男子！汝來！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？般若波羅蜜中出生諸須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『善男子！汝來！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？般若波羅蜜中出生諸須陀洹。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人教閻浮提中人，令得斯陀含、阿那含、阿羅漢。於汝意云何？是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人教閻浮提中人，令得斯陀含、阿那含、阿羅漢。於汝意云何？是人得福多不？」

答言：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？般若波羅蜜中出生諸斯陀含、阿那含、阿羅漢故。乃至教十方如恒河沙等世界中眾生亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？般若波羅蜜中出生諸斯陀含、阿那含、阿羅漢故。乃至教十方如恒河沙等世界中眾生亦如是。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人教一閻浮提中眾生令得辟支佛道。於汝意云何？是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人教一閻浮提中眾生令得辟支佛道。於汝意云何？是人得福多不？」

答言：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？般若波羅蜜中出生諸辟支佛道故。四天下乃至十方如恒河沙等世界中眾生亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？般若波羅蜜中出生諸辟支佛道故。四天下乃至十方如恒河沙等世界中眾生亦如是。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人教一閻浮提中眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心。於汝意云何？是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人教一閻浮提中眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心。於汝意云何？是人得福多不？」

答言：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝當隨般若波羅蜜中學，當得一切智法；汝若得一切智法，汝便得修行般若波羅蜜，增益、具足；若得修行般若波羅蜜，增益、具足，汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』何以故？憍尸迦！般若波羅蜜中生諸初發意菩薩摩訶薩故。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝當隨般若波羅蜜中學，當得一切智法；汝若得一切智法，汝便得修行般若波羅蜜，增益、具足；若得修行般若波羅蜜，增益、具足，汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』何以故？憍尸迦！般若波羅蜜中生諸初發意菩薩摩訶薩故。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人教一閻浮提中眾生令住阿鞞跋致地。於汝意云何？是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人教一閻浮提中眾生令住阿鞞跋致地。於汝意云何？是人得福多不？」

答言：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行，汝便得一切智法；得一切智法已，乃至便得阿耨多羅三藐三菩提。』何以故？般若波羅蜜中，生諸菩薩摩訶薩阿鞞跋致地故。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行，汝便得一切智法；得一切智法已，乃至便得阿耨多羅三藐三菩提。』何以故？般若波羅蜜中，生諸菩薩摩訶薩阿鞞跋致地故。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。

「復次，憍尸迦！一閻浮提中眾生發意求阿耨多羅三藐三菩提；若有善男子、善女人為是人演說般若波羅蜜，及其義解、開示、分別；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行；學已，汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』復有人為一阿鞞跋致菩薩演說般若波羅蜜，及其義解、開示、分別；如是言：『善男子！汝來！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行；學已，汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』是善男子所得功德甚多。乃至十方如恒河沙等世界中亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！一閻浮提中眾生發意求阿耨多羅三藐三菩提；若有善男子、善女人為是人演說般若波羅蜜，及其義解、開示、分別；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行；學已，汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』復有人為一阿鞞跋致菩薩演說般若波羅蜜，及其義解、開示、分別；如是言：『善男子！汝來！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行；學已，汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』是善男子所得功德甚多。乃至十方如恒河沙等世界中亦如是。

「復次，憍尸迦！若有一閻浮提中眾生皆得阿鞞跋致阿耨多羅三藐三菩提；復有善男子、善女人以般若波羅蜜為是人演說其義。於是中有一菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提；若有善男子、善女人為是菩薩演說般若波羅蜜，及其義解，是人功德最多。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有一閻浮提中眾生皆得阿鞞跋致阿耨多羅三藐三菩提；復有善男子、善女人以般若波羅蜜為是人演說其義。於是中有一菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提；若有善男子、善女人為是菩薩演說般若波羅蜜，及其義解，是人功德最多。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。」

釋提桓因白佛言：「世尊！如菩薩摩訶薩轉轉近阿耨多羅三藐三菩提者，如是應轉轉教行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜；應教內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法；亦應供養衣服、臥具、飲食、湯藥，隨其所須。是善男子、善女人，法施、財施供養是菩薩，所得功德，勝於前者。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！如菩薩摩訶薩轉轉近阿耨多羅三藐三菩提者，如是應轉轉教行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜；應教內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法；亦應供養衣服、臥具、飲食、湯藥，隨其所須。是善男子、善女人，法施、財施供養是菩薩，所得功德，勝於前者。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提故。」

爾時，慧命須菩提語釋提桓因言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝為聖弟子，安慰諸菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提者，以法施、財施利益，法應爾。何以故？菩薩中生諸佛聖眾。若菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提心者，是諸菩薩不能學六波羅蜜乃至十八不共法；若不學六波羅蜜乃至十八不共法者，不能得阿耨多羅三藐三菩提；若不能得阿耨多羅三藐三菩提者，則無聲聞、辟支佛。以是故，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩學六波羅蜜乃至十八不共法，學六波羅蜜乃至十八不共法時，得阿耨多羅三藐三菩提；得阿耨多羅三藐三菩提故，斷地獄、畜生、餓鬼道，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、四天王天乃至非有想非無想天，便有檀波羅蜜、尸羅、羼提、毘梨耶、禪波羅蜜、般若波羅蜜、內空乃至無法有法空、四念處乃至十八不共法出現於世，聲聞、辟支佛乘、佛乘皆現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命須菩提語釋提桓因言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝為聖弟子，安慰諸菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提者，以法施、財施利益，法應爾。何以故？菩薩中生諸佛聖眾。若菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提心者，是諸菩薩不能學六波羅蜜乃至十八不共法；若不學六波羅蜜乃至十八不共法者，不能得阿耨多羅三藐三菩提；若不能得阿耨多羅三藐三菩提者，則無聲聞、辟支佛。以是故，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩學六波羅蜜乃至十八不共法，學六波羅蜜乃至十八不共法時，得阿耨多羅三藐三菩提；得阿耨多羅三藐三菩提故，斷地獄、畜生、餓鬼道，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、四天王天乃至非有想非無想天，便有檀波羅蜜、尸羅、羼提、毘梨耶、禪波羅蜜、般若波羅蜜、內空乃至無法有法空、四念處乃至十八不共法出現於世，聲聞、辟支佛乘、佛乘皆現於世。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

者言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者言：

教閻浮提人乃至如恒河沙等世界中人令得聲聞、辟支佛道，不如為他人演說般若波羅蜜義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教閻浮提人乃至如恒河沙等世界中人令得聲聞、辟支佛道，不如為他人演說般若波羅蜜義。

此中說因緣：「是諸賢聖皆從般若波羅蜜中出故。」般若波羅蜜是諸法實相，正遍知名為佛，小不如是大菩薩、辟支佛、阿羅漢，轉不如是阿那含、斯陀含、須陀洹；愛念、供養能知諸法實相者，是天王、人王等世間福德人。是故常說：「般若波羅蜜出生諸賢聖、剎利大姓，乃至一切諸天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說因緣：「是諸賢聖皆從般若波羅蜜中出故。」般若波羅蜜是諸法實相，正遍知名為佛，小不如是大菩薩、辟支佛、阿羅漢，轉不如是阿那含、斯陀含、須陀洹；愛念、供養能知諸法實相者，是天王、人王等世間福德人。是故常說：「般若波羅蜜出生諸賢聖、剎利大姓，乃至一切諸天。」

復次，教一閻浮提乃至恒河沙等世界中人發無上道乃至阿鞞跋致，不如為一阿鞞跋致人解說般若波羅蜜正義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，教一閻浮提乃至恒河沙等世界中人發無上道乃至阿鞞跋致，不如為一阿鞞跋致人解說般若波羅蜜正義。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

上說凡夫法、二乘法不如，可爾；今說教人發無上道、得阿鞞跋致，是佛道事，何故不如？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上說凡夫法、二乘法不如，可爾；今說教人發無上道、得阿鞞跋致，是佛道事，何故不如？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

說般若正義有二種：一者、生死肉身菩薩，二者、出三界不生不死法性生身菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說般若正義有二種：一者、生死肉身菩薩，二者、出三界不生不死法性生身菩薩。

是菩薩但說過阿鞞跋致菩薩事，所謂教化眾生、淨佛世界，分別一切眾生三世無量劫心行業因緣，分別諸世界起滅成敗劫數多少、大慈大悲、一切智等無量諸佛法。為是一人說法勝教閻浮提乃至如恒河沙世界眾生令發心，又復至阿鞞跋致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩但說過阿鞞跋致菩薩事，所謂教化眾生、淨佛世界，分別一切眾生三世無量劫心行業因緣，分別諸世界起滅成敗劫數多少、大慈大悲、一切智等無量諸佛法。為是一人說法勝教閻浮提乃至如恒河沙世界眾生令發心，又復至阿鞞跋致。

從阿鞞跋致已上至佛道，中間更有一人近佛道，疾欲成佛。教是人般若波羅蜜正義者，其福最多！何以故？福田大故，福德亦大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從阿鞞跋致已上至佛道，中間更有一人近佛道，疾欲成佛。教是人般若波羅蜜正義者，其福最多！何以故？福田大故，福德亦大。

譬如供養一切十方如恒河沙等世界聖人乃至欲坐道場菩薩，不如供養一佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如供養一切十方如恒河沙等世界聖人乃至欲坐道場菩薩，不如供養一佛。

譬如犯於太子，得罪過犯一切人；若供養太子，得恩勝於供養一切凡人。若犯國王，得罪過於犯太子；若供養國王，勝於供養太子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如犯於太子，得罪過犯一切人；若供養太子，得恩勝於供養一切凡人。若犯國王，得罪過於犯太子；若供養國王，勝於供養太子。

如是，教化供養疾近作佛菩薩，勝於供養教如恒河沙等阿鞞跋致菩薩功德。所以者何？福田深厚，其法能令眾生增長故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，教化供養疾近作佛菩薩，勝於供養教如恒河沙等阿鞞跋致菩薩功德。所以者何？福田深厚，其法能令眾生增長故。

爾時，帝釋知是法力大故，白佛言：「菩薩轉轉近無上道，如是應教化供養，功德轉多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋知是法力大故，白佛言：「菩薩轉轉近無上道，如是應教化供養，功德轉多。」

爾時，須菩提讚帝釋言：「善哉！善哉！汝能安慰勸進諸菩薩為阿耨多羅三藐三菩提者以財、法二施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提讚帝釋言：「善哉！善哉！汝能安慰勸進諸菩薩為阿耨多羅三藐三菩提者以財、法二施。」

財施者，供養具、衣食等；「法施」者，所謂教六波羅蜜等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財施者，供養具、衣食等；「法施」者，所謂教六波羅蜜等。

帝釋得道故，名為聖弟子。聖弟子法，應安慰勸進諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋得道故，名為聖弟子。聖弟子法，應安慰勸進諸菩薩。

是中說因緣：「是諸聖眾皆從菩薩中出。何以故？若菩薩不行六波羅蜜，不成無上道，則無須陀洹乃至辟支佛。菩薩因緣故，十善道乃至無量佛法出現於世；是故三惡道斷，有剎利大姓乃至諸佛出現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中說因緣：「是諸聖眾皆從菩薩中出。何以故？若菩薩不行六波羅蜜，不成無上道，則無須陀洹乃至辟支佛。菩薩因緣故，十善道乃至無量佛法出現於世；是故三惡道斷，有剎利大姓乃至諸佛出現於世。」

是故菩薩說般若波羅蜜正義，教近佛道，福德最大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故菩薩說般若波羅蜜正義，教近佛道，福德最大。