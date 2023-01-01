大智度論
龍樹菩薩造 後秦 鳩摩羅什譯100卷CBETA T1509大于一万字 159 h
向佛经 GPT 提问
第 60 卷
大智度論釋挍量法施品第三十八(卷六十)
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聖者龍樹造
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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【經】
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佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，教一閻浮提人行十善道。於汝意云何？以是因緣故，得福多不？」
佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，教一閻浮提人行十善道。於汝意云何？以是因緣故，得福多不？」
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答言：「甚多！世尊！」
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佛言：「不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜經卷與他人，令讀、誦、說，得福多。何以故？是般若波羅蜜中廣說諸無漏法，善男子、善女人從是中學，已學、今學、當學，入正法位中，已入、今入、當入，得須陀洹果，已得、今得、當得；乃至阿羅漢果，求辟支佛道亦如是。諸菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提，入正法位中，已入、今入、當入，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、今得、當得。憍尸迦！何等是無漏法？所謂四念處，乃至八聖道分、四聖諦，內空乃至無法有法空，佛十力乃至十八不共法。善男子、善女人學是法，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、今得、當得。
佛言：「不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜經卷與他人，令讀、誦、說，得福多。何以故？是般若波羅蜜中廣說諸無漏法，善男子、善女人從是中學，已學、今學、當學，入正法位中，已入、今入、當入，得須陀洹果，已得、今得、當得；乃至阿羅漢果，求辟支佛道亦如是。諸菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提，入正法位中，已入、今入、當入，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、今得、當得。憍尸迦！何等是無漏法？所謂四念處，乃至八聖道分、四聖諦，內空乃至無法有法空，佛十力乃至十八不共法。善男子、善女人學是法，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、今得、當得。
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「憍尸迦！若有善男子、善女人教一人令得須陀洹果；是人得福德，勝教一閻浮提人行十善道。何以故？憍尸迦！教一閻浮提人行十善道，不離地獄、畜生、餓鬼苦。憍尸迦！教一人得須陀洹果，離三惡道故。乃至阿羅漢果、辟支佛道亦如是。憍尸迦！若善男子、善女人教一閻浮提人令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含、阿羅漢、辟支佛道，不如善男子、善女人教一人令得阿耨多羅三藐三菩提得福多！何以故？憍尸迦！以菩薩因緣故，生須陀洹果乃至阿羅漢、辟支佛；以菩薩因緣故，生諸佛。以是因緣故，憍尸迦！當知善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。是善法中學，便出生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非無想天，便有四念處乃至一切種智，便有諸須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛，便有諸佛。
「憍尸迦！若有善男子、善女人教一人令得須陀洹果；是人得福德，勝教一閻浮提人行十善道。何以故？憍尸迦！教一閻浮提人行十善道，不離地獄、畜生、餓鬼苦。憍尸迦！教一人得須陀洹果，離三惡道故。乃至阿羅漢果、辟支佛道亦如是。憍尸迦！若善男子、善女人教一閻浮提人令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含、阿羅漢、辟支佛道，不如善男子、善女人教一人令得阿耨多羅三藐三菩提得福多！何以故？憍尸迦！以菩薩因緣故，生須陀洹果乃至阿羅漢、辟支佛；以菩薩因緣故，生諸佛。以是因緣故，憍尸迦！當知善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。是善法中學，便出生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非無想天，便有四念處乃至一切種智，便有諸須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛，便有諸佛。
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「憍尸迦！置一閻浮提人。若有善男子、善女人教四天下世界中眾生令行十善道，於汝意云何？是人以是因緣故，得福多不？」
「憍尸迦！置一閻浮提人。若有善男子、善女人教四天下世界中眾生令行十善道，於汝意云何？是人以是因緣故，得福多不？」
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答言：「甚多！世尊！」
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佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！餘如上說。憍尸迦！置四天下世界中眾生。若教小千世界中眾生令行十善道亦如是。憍尸迦！置小千世界中眾生。若教二千中世界中眾生令行十善道；若有善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦，是人得福多！餘如上說。憍尸迦！置二千中世界中眾生。若教三千大千世界中所有眾生令行十善道；復有人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦，是人福德多！憍尸迦！置三千大千世界中眾生。若教如恒河沙等世界中所有眾生令行十善道；若復有人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦，其福德多！餘如上說。
佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！餘如上說。憍尸迦！置四天下世界中眾生。若教小千世界中眾生令行十善道亦如是。憍尸迦！置小千世界中眾生。若教二千中世界中眾生令行十善道；若有善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦，是人得福多！餘如上說。憍尸迦！置二千中世界中眾生。若教三千大千世界中所有眾生令行十善道；復有人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦，是人福德多！憍尸迦！置三千大千世界中眾生。若教如恒河沙等世界中所有眾生令行十善道；若復有人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦，其福德多！餘如上說。
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「復次，憍尸迦！有人教一閻浮提眾生，令立四禪、四無量心、四無色定、五神通。於汝意云何？是善男子、善女人福德多不？」
「復次，憍尸迦！有人教一閻浮提眾生，令立四禪、四無量心、四無色定、五神通。於汝意云何？是善男子、善女人福德多不？」
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釋提桓因言：「甚多！世尊！」
釋提桓因言：「甚多！世尊！」
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佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。餘如上說。憍尸迦！置閻浮提眾生，復置四天下世界中眾生、小千世界中眾生、二千中世界中眾生、三千大千世界中眾生。憍尸迦！若有人教十方如恒河沙等世界中眾生，令立四禪、四無量心、四無色定、五神通，於汝意云何？是人福德多不？」
佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。餘如上說。憍尸迦！置閻浮提眾生，復置四天下世界中眾生、小千世界中眾生、二千中世界中眾生、三千大千世界中眾生。憍尸迦！若有人教十方如恒河沙等世界中眾生，令立四禪、四無量心、四無色定、五神通，於汝意云何？是人福德多不？」
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佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。餘如上說。
佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書、持、讀、誦、說，得福多！何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。餘如上說。
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「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人受是般若波羅蜜，書、持、讀、誦、說、正憶念，是人福德，勝教閻浮提人行十善道，立四禪、四無量心、四無色定、五神通。正憶念者，受、持、親近般若波羅蜜，乃至正憶念，不以二法、不以不二法；受、持、親近禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸波羅蜜、檀波羅蜜，乃至正憶念，不以二法、不以不二法；為阿耨多羅三藐三菩提，正憶念內空乃至一切種智，不以二法、不以不二法。
「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人受是般若波羅蜜，書、持、讀、誦、說、正憶念，是人福德，勝教閻浮提人行十善道，立四禪、四無量心、四無色定、五神通。正憶念者，受、持、親近般若波羅蜜，乃至正憶念，不以二法、不以不二法；受、持、親近禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸波羅蜜、檀波羅蜜，乃至正憶念，不以二法、不以不二法；為阿耨多羅三藐三菩提，正憶念內空乃至一切種智，不以二法、不以不二法。
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「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人為他人種種因緣演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解。憍尸迦！何等是般若波羅蜜義？憍尸迦！般若波羅蜜義者，不應以二相觀、不應以不二相觀，非有相、非無相，不入不出，不增不損，不垢不淨，不生不滅，不取不捨，不住非不住，非實非虛，非合非散，非著非不著，非因非不因，非法非不法，非如非不如，非實際非不實際。憍尸迦！若善男子、善女人能以是般若波羅蜜義為他人種種因緣演說、開示、分別，令易解，是善男子、善女人所得福德甚多，勝自受持般若波羅蜜，親近、讀、誦、說、正憶念。
「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人為他人種種因緣演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解。憍尸迦！何等是般若波羅蜜義？憍尸迦！般若波羅蜜義者，不應以二相觀、不應以不二相觀，非有相、非無相，不入不出，不增不損，不垢不淨，不生不滅，不取不捨，不住非不住，非實非虛，非合非散，非著非不著，非因非不因，非法非不法，非如非不如，非實際非不實際。憍尸迦！若善男子、善女人能以是般若波羅蜜義為他人種種因緣演說、開示、分別，令易解，是善男子、善女人所得福德甚多，勝自受持般若波羅蜜，親近、讀、誦、說、正憶念。
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「復次，憍尸迦！善男子、善女人自受持般若波羅蜜，親近、讀、誦、說、正憶念；亦為他人種種因緣演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解，是善男子、善女人所得功德甚多！」
「復次，憍尸迦！善男子、善女人自受持般若波羅蜜，親近、讀、誦、說、正憶念；亦為他人種種因緣演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解，是善男子、善女人所得功德甚多！」
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釋提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人應如是演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解！」
釋提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人應如是演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解！」
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佛告釋提桓因：「如是！憍尸迦！是善男子、善女人應如是演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解。憍尸迦！善男子、善女人如是演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解，得無量無邊阿僧祇福德。若有善男子、善女人供養十方無量阿僧祇諸佛，盡其壽命，隨其所須，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋供養；若復有善男子、善女人種種因緣為他人廣說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解，是善男子、善女人功德甚多！何以故？諸過去、未來、現在諸佛，皆於是般若波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、今得、當得。
佛告釋提桓因：「如是！憍尸迦！是善男子、善女人應如是演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解。憍尸迦！善男子、善女人如是演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解，得無量無邊阿僧祇福德。若有善男子、善女人供養十方無量阿僧祇諸佛，盡其壽命，隨其所須，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋供養；若復有善男子、善女人種種因緣為他人廣說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解，是善男子、善女人功德甚多！何以故？諸過去、未來、現在諸佛，皆於是般若波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、今得、當得。
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「復次，憍尸迦！若善男子、善女人於無量無邊阿僧祇劫行檀波羅蜜，不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人演說其義，開示、分別，令易解，其福甚多，以無所得故。云何名有所得？憍尸迦！若菩薩摩訶薩用有所得故布施，布施時作是念：『我與，彼受，所施者物。』是名得檀，不得波羅蜜；『我持戒，此是戒。』是名得戒，不得波羅蜜；『我忍辱，為是人忍辱。』是名得忍辱，不得波羅蜜；『我精進，為是事懃精進。』是名得精進，不得波羅蜜；『我修禪，所修是禪。』是名得禪，不得波羅蜜；『我修慧，所修是慧。』是名得慧，不得波羅蜜。憍尸迦！是善男子、善女人如是行者，不得具足檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。」
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人於無量無邊阿僧祇劫行檀波羅蜜，不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人演說其義，開示、分別，令易解，其福甚多，以無所得故。云何名有所得？憍尸迦！若菩薩摩訶薩用有所得故布施，布施時作是念：『我與，彼受，所施者物。』是名得檀，不得波羅蜜；『我持戒，此是戒。』是名得戒，不得波羅蜜；『我忍辱，為是人忍辱。』是名得忍辱，不得波羅蜜；『我精進，為是事懃精進。』是名得精進，不得波羅蜜；『我修禪，所修是禪。』是名得禪，不得波羅蜜；『我修慧，所修是慧。』是名得慧，不得波羅蜜。憍尸迦！是善男子、善女人如是行者，不得具足檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何修具足檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜？」
釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何修具足檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜？」
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佛告釋提桓因：「菩薩摩訶薩布施時，不得與者、不得受者、不得所施物，是人得具足檀波羅蜜；乃至修般若波羅蜜時，不得智、不得所修智，是人得具足般若波羅蜜。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。善男子、善女人如是行般若波羅蜜，當為他人演說其義，開示、分別，令易解；禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，演說其義，開示、分別，令易解。何以故？憍尸迦！未來世當有善男子、善女人欲說般若波羅蜜，而說相似般若波羅蜜；有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，聞是相似般若波羅蜜，失正道。善男子、善女人應為是人具足演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解。」
佛告釋提桓因：「菩薩摩訶薩布施時，不得與者、不得受者、不得所施物，是人得具足檀波羅蜜；乃至修般若波羅蜜時，不得智、不得所修智，是人得具足般若波羅蜜。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。善男子、善女人如是行般若波羅蜜，當為他人演說其義，開示、分別，令易解；禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，演說其義，開示、分別，令易解。何以故？憍尸迦！未來世當有善男子、善女人欲說般若波羅蜜，而說相似般若波羅蜜；有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，聞是相似般若波羅蜜，失正道。善男子、善女人應為是人具足演說般若波羅蜜義，開示、分別，令易解。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！何等是相似般若波羅蜜？」
釋提桓因白佛言：「世尊！何等是相似般若波羅蜜？」
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佛言：「有善男子、善女人說有所得般若波羅蜜，是為相似般若波羅蜜。」
佛言：「有善男子、善女人說有所得般若波羅蜜，是為相似般若波羅蜜。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！云何善男子、善女人說有所得般若波羅蜜，是為相似般若波羅蜜？」
釋提桓因白佛言：「世尊！云何善男子、善女人說有所得般若波羅蜜，是為相似般若波羅蜜？」
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佛言：「善男子、善女人說有所得般若波羅蜜是相似般若波羅蜜者，說色無常，作是言：『能如是行，是行般若波羅蜜。』行者求色無常，是為行相似般若波羅蜜。說受、想、行、識無常，作是言：『能如是行，是行般若波羅蜜。』行者求受、想、行、識無常，是為行相似般若波羅蜜。說眼無常乃至說意無常；說色無常乃至說法無常；說眼界無常，色界、眼識界無常，乃至說意界、法界、意識界無常。說地種無常乃至說識種無常；說眼識界無常乃至說意識界無常；說眼觸無常乃至說意觸無常；說眼觸因緣生受無常乃至說意觸因緣生受無常；廣說如五眾。說色苦乃至說意觸因緣生受苦；說色無我乃至說意觸因緣生受無我，皆如五眾說。行者行檀波羅蜜時，為說色無常、苦、無我；乃至意觸因緣生受，說無常、苦、無我。尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是。行四禪、四無量心、四無色定，為說無常、苦、無我；行四念處，為說無常、苦、無我。乃至行薩婆若時，為說無常、苦、無我。作如是教：『能如是行者，是為行般若波羅蜜。』憍尸迦！是名相似般若波羅蜜。
佛言：「善男子、善女人說有所得般若波羅蜜是相似般若波羅蜜者，說色無常，作是言：『能如是行，是行般若波羅蜜。』行者求色無常，是為行相似般若波羅蜜。說受、想、行、識無常，作是言：『能如是行，是行般若波羅蜜。』行者求受、想、行、識無常，是為行相似般若波羅蜜。說眼無常乃至說意無常；說色無常乃至說法無常；說眼界無常，色界、眼識界無常，乃至說意界、法界、意識界無常。說地種無常乃至說識種無常；說眼識界無常乃至說意識界無常；說眼觸無常乃至說意觸無常；說眼觸因緣生受無常乃至說意觸因緣生受無常；廣說如五眾。說色苦乃至說意觸因緣生受苦；說色無我乃至說意觸因緣生受無我，皆如五眾說。行者行檀波羅蜜時，為說色無常、苦、無我；乃至意觸因緣生受，說無常、苦、無我。尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是。行四禪、四無量心、四無色定，為說無常、苦、無我；行四念處，為說無常、苦、無我。乃至行薩婆若時，為說無常、苦、無我。作如是教：『能如是行者，是為行般若波羅蜜。』憍尸迦！是名相似般若波羅蜜。
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「復次，憍尸迦！若善男子、善女人當來世說相似般若波羅蜜，作是言：『汝善男子！修行般若波羅蜜，汝修行般若波羅蜜時，當得初地乃至當得十地。』禪波羅蜜，乃至檀波羅蜜，亦如是。行者以相似有所得，以總相修是般若波羅蜜。憍尸迦！是名相似般若波羅蜜。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人當來世說相似般若波羅蜜，作是言：『汝善男子！修行般若波羅蜜，汝修行般若波羅蜜時，當得初地乃至當得十地。』禪波羅蜜，乃至檀波羅蜜，亦如是。行者以相似有所得，以總相修是般若波羅蜜。憍尸迦！是名相似般若波羅蜜。
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「復次，憍尸迦！善男子、善女人欲說般若波羅蜜，作是言：『汝善男子修行般若波羅蜜已，當過聲聞、辟支佛地。』是名相似般若波羅蜜。
「復次，憍尸迦！善男子、善女人欲說般若波羅蜜，作是言：『汝善男子修行般若波羅蜜已，當過聲聞、辟支佛地。』是名相似般若波羅蜜。
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「復次，善男子、善女人為求佛道者如是說：『汝善男子、善女人修行般若波羅蜜已，入菩薩位，得無生法忍；得無生法忍已，便住菩薩神通，從一佛界至一佛界，供養諸佛，恭敬、尊重、讚歎。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。
「復次，善男子、善女人為求佛道者如是說：『汝善男子、善女人修行般若波羅蜜已，入菩薩位，得無生法忍；得無生法忍已，便住菩薩神通，從一佛界至一佛界，供養諸佛，恭敬、尊重、讚歎。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。
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「復次，憍尸迦！善男子、善女人為求佛道者如是說：『汝善男子、善女人學是般若波羅蜜，受、持、讀、誦、說、正憶念，當得無量無邊阿僧祇功德。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。
「復次，憍尸迦！善男子、善女人為求佛道者如是說：『汝善男子、善女人學是般若波羅蜜，受、持、讀、誦、說、正憶念，當得無量無邊阿僧祇功德。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。
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「復次，善男子、善女人為求佛道者說：『如過去、未來、現在諸佛功德善本，從初發心至成得佛，都合集迴向阿耨多羅三藐三菩提。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。」
「復次，善男子、善女人為求佛道者說：『如過去、未來、現在諸佛功德善本，從初發心至成得佛，都合集迴向阿耨多羅三藐三菩提。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！云何善男子、善女人為求佛道者不說相似般若波羅蜜？」
釋提桓因白佛言：「世尊！云何善男子、善女人為求佛道者不說相似般若波羅蜜？」
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佛言：「若善男子、善女人為求佛道者說般若波羅蜜：『善男子、善女人！汝修行般若波羅蜜，莫觀色無常。何以故？色、色性空，是色性非法，若非法即名為般若波羅蜜。般若波羅蜜中色非常非無常。何以故？是中色尚不可得，何況常、無常！』憍尸迦！善男子、善女人如是說者，是名不說相似般若波羅蜜。受、想、行、識亦如是。
佛言：「若善男子、善女人為求佛道者說般若波羅蜜：『善男子、善女人！汝修行般若波羅蜜，莫觀色無常。何以故？色、色性空，是色性非法，若非法即名為般若波羅蜜。般若波羅蜜中色非常非無常。何以故？是中色尚不可得，何況常、無常！』憍尸迦！善男子、善女人如是說者，是名不說相似般若波羅蜜。受、想、行、識亦如是。
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「復次，憍尸迦！善男子、善女人，為求佛道者說：『汝善男子、善女人修行般若波羅蜜，於諸法莫有所過、莫有所住。何以故？般若波羅蜜中無有法可過、可住。所以者何？一切法自性空，自性空是非法，若非法即是為般若波羅蜜。般若波羅蜜中，無有法可入可出、可生可滅。』憍尸迦！是善男子、善女人如是說，是名不說相似般若波羅蜜。廣說如上，與相似相違，是名不說相似般若波羅蜜。
「復次，憍尸迦！善男子、善女人，為求佛道者說：『汝善男子、善女人修行般若波羅蜜，於諸法莫有所過、莫有所住。何以故？般若波羅蜜中無有法可過、可住。所以者何？一切法自性空，自性空是非法，若非法即是為般若波羅蜜。般若波羅蜜中，無有法可入可出、可生可滅。』憍尸迦！是善男子、善女人如是說，是名不說相似般若波羅蜜。廣說如上，與相似相違，是名不說相似般若波羅蜜。
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「如是，憍尸迦！善男子、善女人，應如是演說般若波羅蜜義。若如是說般若波羅蜜義，所得功德，勝於前者。」
「如是，憍尸迦！善男子、善女人，應如是演說般若波羅蜜義。若如是說般若波羅蜜義，所得功德，勝於前者。」
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【論】
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者言：
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佛更欲以異門明般若波羅蜜勝故，問帝釋言：「若有人教一閻浮提人行十善道，其福多不？」如經中廣說。
佛更欲以異門明般若波羅蜜勝故，問帝釋言：「若有人教一閻浮提人行十善道，其福多不？」如經中廣說。
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此中說所以勝因緣，所謂般若波羅蜜，廣說諸無漏法，成三乘道，入涅槃，不復還；十善道但善有漏法，受世間無常福樂，還復墮苦，是故不如。
此中說所以勝因緣，所謂般若波羅蜜，廣說諸無漏法，成三乘道，入涅槃，不復還；十善道但善有漏法，受世間無常福樂，還復墮苦，是故不如。
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復次，先是世間法，後是出世間法；先是能生生死法，後是能滅生死法；先是無常樂因緣，後是常樂因緣；先是凡夫、聖人共法，後但是為聖人法。如是等差別。無漏法者，三十七品、十八不共法，乃至無量諸佛法。
復次，先是世間法，後是出世間法；先是能生生死法，後是能滅生死法；先是無常樂因緣，後是常樂因緣；先是凡夫、聖人共法，後但是為聖人法。如是等差別。無漏法者，三十七品、十八不共法，乃至無量諸佛法。
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欲令是事了了易解故，更說因緣，所謂「教一人令得須陀洹果，得大福德，勝於教閻浮提人行十善道——雖行十善，未免三惡道故。乃至得阿羅漢、辟支佛道亦如是。」
欲令是事了了易解故，更說因緣，所謂「教一人令得須陀洹果，得大福德，勝於教閻浮提人行十善道——雖行十善，未免三惡道故。乃至得阿羅漢、辟支佛道亦如是。」
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佛更說譬喻：「若有人教一閻浮提人令得聲聞、辟支佛道，不如有人教一人令得阿耨多羅三藐三菩提，是人得福多。何以故？須陀洹至辟支佛皆從菩薩生故。」
佛更說譬喻：「若有人教一閻浮提人令得聲聞、辟支佛道，不如有人教一人令得阿耨多羅三藐三菩提，是人得福多。何以故？須陀洹至辟支佛皆從菩薩生故。」
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是般若波羅蜜中，種種說佛道因緣，是故書般若波羅蜜經卷與人，勝以十善教四天下乃至如恒河沙等世界。
是般若波羅蜜中，種種說佛道因緣，是故書般若波羅蜜經卷與人，勝以十善教四天下乃至如恒河沙等世界。
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復次，教閻浮提人乃至恒河沙等世界人令行四禪等乃至五神通亦如是。
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但四禪等是離欲人，與十善差別。
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復次，若有人教一閻浮提人乃至如恒河沙世界，令行十善道、四禪、四無量心、四無色定、五神通，不如是人受持般若波羅蜜，讀、誦、說、正憶念，得福多。得福多者，上以般若經卷與他人，今自行般若為異。
復次，若有人教一閻浮提人乃至如恒河沙世界，令行十善道、四禪、四無量心、四無色定、五神通，不如是人受持般若波羅蜜，讀、誦、說、正憶念，得福多。得福多者，上以般若經卷與他人，今自行般若為異。
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先十善道，乃至五神通別說，今合說。
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問曰：
問曰：
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何以不解「受、持、讀、誦、說」，但解「正憶念」？
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答曰：
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受、持、讀、誦、說，福德多；以正憶念能具二事，所謂福德、智慧，是故別說。如人採藥草，乃至合和而未服之，於病無損，服乃除病；正憶念如服藥病愈，是故但解正憶念。
受、持、讀、誦、說，福德多；以正憶念能具二事，所謂福德、智慧，是故別說。如人採藥草，乃至合和而未服之，於病無損，服乃除病；正憶念如服藥病愈，是故但解正憶念。
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正憶念相，所謂非二非不二行般若波羅蜜。二不二義，如先說。
正憶念相，所謂非二非不二行般若波羅蜜。二不二義，如先說。
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初以書經卷，勝舍利；中以經卷與人，勝教人行十善乃至五通；今受、持、讀、誦、說，於受、持邊，正憶念最勝。今如諸佛憐愍眾生故為解其義令易解，勝自行正憶念。
初以書經卷，勝舍利；中以經卷與人，勝教人行十善乃至五通；今受、持、讀、誦、說，於受、持邊，正憶念最勝。今如諸佛憐愍眾生故為解其義令易解，勝自行正憶念。
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是時，佛欲廣分別福德故，說言：「若有人盡形壽供養十方佛，不如為他解說般若義。」此中說勝因緣：「三世諸佛皆學是般若成無上道。」
是時，佛欲廣分別福德故，說言：「若有人盡形壽供養十方佛，不如為他解說般若義。」此中說勝因緣：「三世諸佛皆學是般若成無上道。」
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復次，「若菩薩於無量劫行六波羅蜜，以有所得故，不如為人解說般若波羅蜜。」有所得者，所謂以我心於諸法中取相故。
復次，「若菩薩於無量劫行六波羅蜜，以有所得故，不如為人解說般若波羅蜜。」有所得者，所謂以我心於諸法中取相故。
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佛更欲說般若正義，故答帝釋：「菩薩以無所得行六波羅蜜，則得具足。」具足即是般若波羅蜜正義。
佛更欲說般若正義，故答帝釋：「菩薩以無所得行六波羅蜜，則得具足。」具足即是般若波羅蜜正義。
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有人未來世說相似般若者，會中人聞說正憶念，作是思惟：「何者是邪憶念？」是故說相似般若波羅蜜相。如人知是道非道故，能捨非道、行正道。
有人未來世說相似般若者，會中人聞說正憶念，作是思惟：「何者是邪憶念？」是故說相似般若波羅蜜相。如人知是道非道故，能捨非道、行正道。
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復次，憐愍未來世眾生不見佛及諸大菩薩，但見經書；邪憶念故，隨著音聲，說相似般若波羅蜜。相似者，名字語言同，而心義異。如以著心、取相說五眾等無常乃至無生無滅，是相似般若。若以不著心、不取相說五眾無常，但為破常顛倒故，不著無常，是真實般若。
復次，憐愍未來世眾生不見佛及諸大菩薩，但見經書；邪憶念故，隨著音聲，說相似般若波羅蜜。相似者，名字語言同，而心義異。如以著心、取相說五眾等無常乃至無生無滅，是相似般若。若以不著心、不取相說五眾無常，但為破常顛倒故，不著無常，是真實般若。
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如是說法人，教捨相似般若波羅蜜，修習真般若波羅蜜，是名說般若波羅蜜正義，勝前功德。
如是說法人，教捨相似般若波羅蜜，修習真般若波羅蜜，是名說般若波羅蜜正義，勝前功德。
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【經】
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「復次，憍尸迦！閻浮提中所有眾生，皆教令得須陀洹。於汝意云何？是人得福多不？」
「復次，憍尸迦！閻浮提中所有眾生，皆教令得須陀洹。於汝意云何？是人得福多不？」
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答言：「甚多！世尊！」
答言：「甚多！世尊！」
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佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『善男子！汝來！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？是般若波羅蜜中，出生諸須陀洹。憍尸迦！置閻浮提中眾生，復置四天下眾生，小千世界、二千中世界、三千大千世界中眾生。若有人教十方如恒河沙等世界中眾生，盡教令得須陀洹。於汝意云何？是人得福多不？」
佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『善男子！汝來！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？是般若波羅蜜中，出生諸須陀洹。憍尸迦！置閻浮提中眾生，復置四天下眾生，小千世界、二千中世界、三千大千世界中眾生。若有人教十方如恒河沙等世界中眾生，盡教令得須陀洹。於汝意云何？是人得福多不？」
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答言：「甚多！世尊！」
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佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『善男子！汝來！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？般若波羅蜜中出生諸須陀洹。
佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『善男子！汝來！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？般若波羅蜜中出生諸須陀洹。
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「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人教閻浮提中人，令得斯陀含、阿那含、阿羅漢。於汝意云何？是人得福多不？」
「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人教閻浮提中人，令得斯陀含、阿那含、阿羅漢。於汝意云何？是人得福多不？」
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佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？般若波羅蜜中出生諸斯陀含、阿那含、阿羅漢故。乃至教十方如恒河沙等世界中眾生亦如是。
佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？般若波羅蜜中出生諸斯陀含、阿那含、阿羅漢故。乃至教十方如恒河沙等世界中眾生亦如是。
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「復次，憍尸迦！若善男子、善女人教一閻浮提中眾生令得辟支佛道。於汝意云何？是人得福多不？」
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人教一閻浮提中眾生令得辟支佛道。於汝意云何？是人得福多不？」
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答言：「甚多！世尊！」
答言：「甚多！世尊！」
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佛言：「不如善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？般若波羅蜜中出生諸辟支佛道故。四天下乃至十方如恒河沙等世界中眾生亦如是。
佛言：「不如善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，勤讀、誦、說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。』何以故？般若波羅蜜中出生諸辟支佛道故。四天下乃至十方如恒河沙等世界中眾生亦如是。
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「復次，憍尸迦！善男子、善女人教一閻浮提中眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心。於汝意云何？是人得福多不？」
「復次，憍尸迦！善男子、善女人教一閻浮提中眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心。於汝意云何？是人得福多不？」
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答言：「甚多！世尊！」
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佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝當隨般若波羅蜜中學，當得一切智法；汝若得一切智法，汝便得修行般若波羅蜜，增益、具足；若得修行般若波羅蜜，增益、具足，汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』何以故？憍尸迦！般若波羅蜜中生諸初發意菩薩摩訶薩故。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。
佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝當隨般若波羅蜜中學，當得一切智法；汝若得一切智法，汝便得修行般若波羅蜜，增益、具足；若得修行般若波羅蜜，增益、具足，汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』何以故？憍尸迦！般若波羅蜜中生諸初發意菩薩摩訶薩故。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。
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「復次，憍尸迦！善男子、善女人教一閻浮提中眾生令住阿鞞跋致地。於汝意云何？是人得福多不？」
「復次，憍尸迦！善男子、善女人教一閻浮提中眾生令住阿鞞跋致地。於汝意云何？是人得福多不？」
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答言：「甚多！世尊！」
答言：「甚多！世尊！」
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佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行，汝便得一切智法；得一切智法已，乃至便得阿耨多羅三藐三菩提。』何以故？般若波羅蜜中，生諸菩薩摩訶薩阿鞞跋致地故。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。
佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示、分別，令易解；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行，汝便得一切智法；得一切智法已，乃至便得阿耨多羅三藐三菩提。』何以故？般若波羅蜜中，生諸菩薩摩訶薩阿鞞跋致地故。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。
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「復次，憍尸迦！一閻浮提中眾生發意求阿耨多羅三藐三菩提；若有善男子、善女人為是人演說般若波羅蜜，及其義解、開示、分別；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行；學已，汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』復有人為一阿鞞跋致菩薩演說般若波羅蜜，及其義解、開示、分別；如是言：『善男子！汝來！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行；學已，汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』是善男子所得功德甚多。乃至十方如恒河沙等世界中亦如是。
「復次，憍尸迦！一閻浮提中眾生發意求阿耨多羅三藐三菩提；若有善男子、善女人為是人演說般若波羅蜜，及其義解、開示、分別；如是言：『汝來！善男子！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行；學已，汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』復有人為一阿鞞跋致菩薩演說般若波羅蜜，及其義解、開示、分別；如是言：『善男子！汝來！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行；學已，汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』是善男子所得功德甚多。乃至十方如恒河沙等世界中亦如是。
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「復次，憍尸迦！若有一閻浮提中眾生皆得阿鞞跋致阿耨多羅三藐三菩提；復有善男子、善女人以般若波羅蜜為是人演說其義。於是中有一菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提；若有善男子、善女人為是菩薩演說般若波羅蜜，及其義解，是人功德最多。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。」
「復次，憍尸迦！若有一閻浮提中眾生皆得阿鞞跋致阿耨多羅三藐三菩提；復有善男子、善女人以般若波羅蜜為是人演說其義。於是中有一菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提；若有善男子、善女人為是菩薩演說般若波羅蜜，及其義解，是人功德最多。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！如菩薩摩訶薩轉轉近阿耨多羅三藐三菩提者，如是應轉轉教行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜；應教內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法；亦應供養衣服、臥具、飲食、湯藥，隨其所須。是善男子、善女人，法施、財施供養是菩薩，所得功德，勝於前者。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提故。」
釋提桓因白佛言：「世尊！如菩薩摩訶薩轉轉近阿耨多羅三藐三菩提者，如是應轉轉教行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜；應教內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法；亦應供養衣服、臥具、飲食、湯藥，隨其所須。是善男子、善女人，法施、財施供養是菩薩，所得功德，勝於前者。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提故。」
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爾時，慧命須菩提語釋提桓因言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝為聖弟子，安慰諸菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提者，以法施、財施利益，法應爾。何以故？菩薩中生諸佛聖眾。若菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提心者，是諸菩薩不能學六波羅蜜乃至十八不共法；若不學六波羅蜜乃至十八不共法者，不能得阿耨多羅三藐三菩提；若不能得阿耨多羅三藐三菩提者，則無聲聞、辟支佛。以是故，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩學六波羅蜜乃至十八不共法，學六波羅蜜乃至十八不共法時，得阿耨多羅三藐三菩提；得阿耨多羅三藐三菩提故，斷地獄、畜生、餓鬼道，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、四天王天乃至非有想非無想天，便有檀波羅蜜、尸羅、羼提、毘梨耶、禪波羅蜜、般若波羅蜜、內空乃至無法有法空、四念處乃至十八不共法出現於世，聲聞、辟支佛乘、佛乘皆現於世。」
爾時，慧命須菩提語釋提桓因言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝為聖弟子，安慰諸菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提者，以法施、財施利益，法應爾。何以故？菩薩中生諸佛聖眾。若菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提心者，是諸菩薩不能學六波羅蜜乃至十八不共法；若不學六波羅蜜乃至十八不共法者，不能得阿耨多羅三藐三菩提；若不能得阿耨多羅三藐三菩提者，則無聲聞、辟支佛。以是故，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩學六波羅蜜乃至十八不共法，學六波羅蜜乃至十八不共法時，得阿耨多羅三藐三菩提；得阿耨多羅三藐三菩提故，斷地獄、畜生、餓鬼道，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、四天王天乃至非有想非無想天，便有檀波羅蜜、尸羅、羼提、毘梨耶、禪波羅蜜、般若波羅蜜、內空乃至無法有法空、四念處乃至十八不共法出現於世，聲聞、辟支佛乘、佛乘皆現於世。」
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【論】
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者言：
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教閻浮提人乃至如恒河沙等世界中人令得聲聞、辟支佛道，不如為他人演說般若波羅蜜義。
教閻浮提人乃至如恒河沙等世界中人令得聲聞、辟支佛道，不如為他人演說般若波羅蜜義。
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此中說因緣：「是諸賢聖皆從般若波羅蜜中出故。」般若波羅蜜是諸法實相，正遍知名為佛，小不如是大菩薩、辟支佛、阿羅漢，轉不如是阿那含、斯陀含、須陀洹；愛念、供養能知諸法實相者，是天王、人王等世間福德人。是故常說：「般若波羅蜜出生諸賢聖、剎利大姓，乃至一切諸天。」
此中說因緣：「是諸賢聖皆從般若波羅蜜中出故。」般若波羅蜜是諸法實相，正遍知名為佛，小不如是大菩薩、辟支佛、阿羅漢，轉不如是阿那含、斯陀含、須陀洹；愛念、供養能知諸法實相者，是天王、人王等世間福德人。是故常說：「般若波羅蜜出生諸賢聖、剎利大姓，乃至一切諸天。」
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復次，教一閻浮提乃至恒河沙等世界中人發無上道乃至阿鞞跋致，不如為一阿鞞跋致人解說般若波羅蜜正義。
復次，教一閻浮提乃至恒河沙等世界中人發無上道乃至阿鞞跋致，不如為一阿鞞跋致人解說般若波羅蜜正義。
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問曰：
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上說凡夫法、二乘法不如，可爾；今說教人發無上道、得阿鞞跋致，是佛道事，何故不如？
上說凡夫法、二乘法不如，可爾；今說教人發無上道、得阿鞞跋致，是佛道事，何故不如？
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答曰：
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說般若正義有二種：一者、生死肉身菩薩，二者、出三界不生不死法性生身菩薩。
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是菩薩但說過阿鞞跋致菩薩事，所謂教化眾生、淨佛世界，分別一切眾生三世無量劫心行業因緣，分別諸世界起滅成敗劫數多少、大慈大悲、一切智等無量諸佛法。為是一人說法勝教閻浮提乃至如恒河沙世界眾生令發心，又復至阿鞞跋致。
是菩薩但說過阿鞞跋致菩薩事，所謂教化眾生、淨佛世界，分別一切眾生三世無量劫心行業因緣，分別諸世界起滅成敗劫數多少、大慈大悲、一切智等無量諸佛法。為是一人說法勝教閻浮提乃至如恒河沙世界眾生令發心，又復至阿鞞跋致。
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從阿鞞跋致已上至佛道，中間更有一人近佛道，疾欲成佛。教是人般若波羅蜜正義者，其福最多！何以故？福田大故，福德亦大。
從阿鞞跋致已上至佛道，中間更有一人近佛道，疾欲成佛。教是人般若波羅蜜正義者，其福最多！何以故？福田大故，福德亦大。
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譬如供養一切十方如恒河沙等世界聖人乃至欲坐道場菩薩，不如供養一佛。
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譬如犯於太子，得罪過犯一切人；若供養太子，得恩勝於供養一切凡人。若犯國王，得罪過於犯太子；若供養國王，勝於供養太子。
譬如犯於太子，得罪過犯一切人；若供養太子，得恩勝於供養一切凡人。若犯國王，得罪過於犯太子；若供養國王，勝於供養太子。
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如是，教化供養疾近作佛菩薩，勝於供養教如恒河沙等阿鞞跋致菩薩功德。所以者何？福田深厚，其法能令眾生增長故。
如是，教化供養疾近作佛菩薩，勝於供養教如恒河沙等阿鞞跋致菩薩功德。所以者何？福田深厚，其法能令眾生增長故。
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爾時，帝釋知是法力大故，白佛言：「菩薩轉轉近無上道，如是應教化供養，功德轉多。」
爾時，帝釋知是法力大故，白佛言：「菩薩轉轉近無上道，如是應教化供養，功德轉多。」
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爾時，須菩提讚帝釋言：「善哉！善哉！汝能安慰勸進諸菩薩為阿耨多羅三藐三菩提者以財、法二施。」
爾時，須菩提讚帝釋言：「善哉！善哉！汝能安慰勸進諸菩薩為阿耨多羅三藐三菩提者以財、法二施。」
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財施者，供養具、衣食等；「法施」者，所謂教六波羅蜜等。
財施者，供養具、衣食等；「法施」者，所謂教六波羅蜜等。
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帝釋得道故，名為聖弟子。聖弟子法，應安慰勸進諸菩薩。
帝釋得道故，名為聖弟子。聖弟子法，應安慰勸進諸菩薩。
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是中說因緣：「是諸聖眾皆從菩薩中出。何以故？若菩薩不行六波羅蜜，不成無上道，則無須陀洹乃至辟支佛。菩薩因緣故，十善道乃至無量佛法出現於世；是故三惡道斷，有剎利大姓乃至諸佛出現於世。」
是中說因緣：「是諸聖眾皆從菩薩中出。何以故？若菩薩不行六波羅蜜，不成無上道，則無須陀洹乃至辟支佛。菩薩因緣故，十善道乃至無量佛法出現於世；是故三惡道斷，有剎利大姓乃至諸佛出現於世。」
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是故菩薩說般若波羅蜜正義，教近佛道，福德最大。
是故菩薩說般若波羅蜜正義，教近佛道，福德最大。
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大智度論卷第六十
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