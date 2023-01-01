大智度論釋校量舍利品第三十七(卷五十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋校量舍利品第三十七(卷五十九)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若滿閻浮提佛舍利作一分，復有人書般若波羅蜜經卷作一分，二分之中，汝取何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若滿閻浮提佛舍利作一分，復有人書般若波羅蜜經卷作一分，二分之中，汝取何所？」

釋提桓因白佛言：「世尊！若滿閻浮提佛舍利作一分，般若波羅蜜經卷作一分，二分之中，我寧取般若波羅蜜經卷。何以故？世尊！我於佛舍利非不恭敬，非不尊重；以舍利從般若波羅蜜中生、般若波羅蜜薰修故，是舍利得供養、恭敬、尊重、讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！若滿閻浮提佛舍利作一分，般若波羅蜜經卷作一分，二分之中，我寧取般若波羅蜜經卷。何以故？世尊！我於佛舍利非不恭敬，非不尊重；以舍利從般若波羅蜜中生、般若波羅蜜薰修故，是舍利得供養、恭敬、尊重、讚歎。」

爾時，舍利弗問釋提桓因：「憍尸迦！是般若波羅蜜，不可取，無色、無形、無對，一相，所謂無相，汝云何欲取？何以故？是般若波羅蜜，不為取故出，不為捨故出，不為增減、聚散、損益、垢淨故出。是般若波羅蜜，不與諸佛法，不捨凡人法；不與辟支佛法、阿羅漢法、學法，不捨凡人法；不與無為性，不捨有為性；不與內空乃至無法有法空，不與四念處乃至一切種智，不捨凡人法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗問釋提桓因：「憍尸迦！是般若波羅蜜，不可取，無色、無形、無對，一相，所謂無相，汝云何欲取？何以故？是般若波羅蜜，不為取故出，不為捨故出，不為增減、聚散、損益、垢淨故出。是般若波羅蜜，不與諸佛法，不捨凡人法；不與辟支佛法、阿羅漢法、學法，不捨凡人法；不與無為性，不捨有為性；不與內空乃至無法有法空，不與四念處乃至一切種智，不捨凡人法。」

釋提桓因語舍利弗：「如是！如是！舍利弗！若有人知是般若波羅蜜不與諸佛法、不捨凡人法，乃至不與一切種智、不捨凡人法；是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜，能修般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜不行二法故，不二法相是般若波羅蜜，不二法相是禪波羅蜜乃至檀波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因語舍利弗：「如是！如是！舍利弗！若有人知是般若波羅蜜不與諸佛法、不捨凡人法，乃至不與一切種智、不捨凡人法；是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜，能修般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜不行二法故，不二法相是般若波羅蜜，不二法相是禪波羅蜜乃至檀波羅蜜。」

爾時，佛讚釋提桓因言：「善哉！善哉！憍尸迦！如汝所說，般若波羅蜜不行二法故，不二法相是般若波羅蜜，不二法相是禪波羅蜜乃至檀波羅蜜。憍尸迦！若人欲得法性二相者，是人為欲得般若波羅蜜二相。何以故？憍尸迦！法性、般若波羅蜜，無二無別。乃至檀波羅蜜亦如是。若人欲得實際、不可思議性二相者，是人為欲得般若波羅蜜二相。何以故？般若波羅蜜、不可思議性，無二無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚釋提桓因言：「善哉！善哉！憍尸迦！如汝所說，般若波羅蜜不行二法故，不二法相是般若波羅蜜，不二法相是禪波羅蜜乃至檀波羅蜜。憍尸迦！若人欲得法性二相者，是人為欲得般若波羅蜜二相。何以故？憍尸迦！法性、般若波羅蜜，無二無別。乃至檀波羅蜜亦如是。若人欲得實際、不可思議性二相者，是人為欲得般若波羅蜜二相。何以故？般若波羅蜜、不可思議性，無二無別。」

釋提桓因白佛言：「世尊！一切世間人及諸天、阿修羅，應禮拜、供養般若波羅蜜！何以故？諸菩薩摩訶薩，般若波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我常在善法堂上坐，我若不在坐時，諸天子來供養我故，為我坐處作禮，遶竟還去。諸天子作是念：『釋提桓因在是處坐，為諸三十三天說法故。』如是，世尊！在所處書是般若波羅蜜經卷，受持、讀、誦、為他演說；是處，十方世界中，諸天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽皆來禮拜般若波羅蜜，供養已去。何以故？是般若波羅蜜中生諸佛及一切眾生樂具故，諸佛舍利亦是一切種智住處因緣。以是故，世尊！二分中，我取般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！一切世間人及諸天、阿修羅，應禮拜、供養般若波羅蜜！何以故？諸菩薩摩訶薩，般若波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我常在善法堂上坐，我若不在坐時，諸天子來供養我故，為我坐處作禮，遶竟還去。諸天子作是念：『釋提桓因在是處坐，為諸三十三天說法故。』如是，世尊！在所處書是般若波羅蜜經卷，受持、讀、誦、為他演說；是處，十方世界中，諸天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽皆來禮拜般若波羅蜜，供養已去。何以故？是般若波羅蜜中生諸佛及一切眾生樂具故，諸佛舍利亦是一切種智住處因緣。以是故，世尊！二分中，我取般若波羅蜜。

「復次，世尊！我若受持、讀、誦般若波羅蜜，心深入法中，我是時不見怖畏相。何以故？世尊！是般若波羅蜜無相無貌、無言無說。世尊！無相無貌、無言無說，是般若波羅蜜，乃至是一切種智。世尊！般若波羅蜜若當有相、非無相者，諸佛不應知一切法無相無貌、無言無說，得阿耨多羅三藐三菩提，為弟子說諸法無相無貌、無言無說。世尊！用般若波羅蜜實是無相無貌、無言無說故，諸佛知一切諸法無相無貌、無言無說，得阿耨多羅三藐三菩提；為弟子說諸法亦無相無貌、無言無說。以是故，世尊！是般若波羅蜜，一切世間諸天、人、阿修羅應供養、恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞乃至幡蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！我若受持、讀、誦般若波羅蜜，心深入法中，我是時不見怖畏相。何以故？世尊！是般若波羅蜜無相無貌、無言無說。世尊！無相無貌、無言無說，是般若波羅蜜，乃至是一切種智。世尊！般若波羅蜜若當有相、非無相者，諸佛不應知一切法無相無貌、無言無說，得阿耨多羅三藐三菩提，為弟子說諸法無相無貌、無言無說。世尊！用般若波羅蜜實是無相無貌、無言無說故，諸佛知一切諸法無相無貌、無言無說，得阿耨多羅三藐三菩提；為弟子說諸法亦無相無貌、無言無說。以是故，世尊！是般若波羅蜜，一切世間諸天、人、阿修羅應供養、恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞乃至幡蓋。

「復次，世尊！若有人受持般若波羅蜜，親近、讀、誦、說、正憶念及書寫、供養華香乃至幡蓋，是人不墮地獄、畜生、餓鬼道中，不墮聲聞、辟支佛地；乃至得阿耨多羅三藐三菩提，常見諸佛；從一佛界至一佛界，供養諸佛，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有人受持般若波羅蜜，親近、讀、誦、說、正憶念及書寫、供養華香乃至幡蓋，是人不墮地獄、畜生、餓鬼道中，不墮聲聞、辟支佛地；乃至得阿耨多羅三藐三菩提，常見諸佛；從一佛界至一佛界，供養諸佛，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋。

「復次，世尊！滿三千大千世界佛舍利作一分，書般若波羅蜜經卷作一分，是二分中，我故取般若波羅蜜。何以故？世尊！是般若波羅蜜中生諸佛舍利；以是故，舍利得供養、恭敬、尊重、讚歎。是善男子、善女人供養、恭敬舍利故，受天上、人中福樂，常不墮三惡道；如所願，漸以三乘法入涅槃。是故，世尊！若有見現在佛、若見般若波羅蜜經卷，等無異。何以故？世尊！是般若波羅蜜與佛無二無別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！滿三千大千世界佛舍利作一分，書般若波羅蜜經卷作一分，是二分中，我故取般若波羅蜜。何以故？世尊！是般若波羅蜜中生諸佛舍利；以是故，舍利得供養、恭敬、尊重、讚歎。是善男子、善女人供養、恭敬舍利故，受天上、人中福樂，常不墮三惡道；如所願，漸以三乘法入涅槃。是故，世尊！若有見現在佛、若見般若波羅蜜經卷，等無異。何以故？世尊！是般若波羅蜜與佛無二無別故。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

上以起七寶塔校供養般若波羅蜜，義已具足，今佛何以以舍利、經卷對校？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上以起七寶塔校供養般若波羅蜜，義已具足，今佛何以以舍利、經卷對校？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

先明七寶塔是舍利住處，今但明舍利以對經卷。舍利雖不及般若，而滿閻浮提；般若妙故，但明經卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先明七寶塔是舍利住處，今但明舍利以對經卷。舍利雖不及般若，而滿閻浮提；般若妙故，但明經卷。

復次，出家人多貪智慧，智慧是解脫因緣故；在家人多貪福德，福德是樂因緣故。出家人多貪意識所知物，在家人多貪五識所知物。釋提桓因已證福樂果報最大，於在家人中最為尊勝；以是故，佛問釋提桓因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，出家人多貪智慧，智慧是解脫因緣故；在家人多貪福德，福德是樂因緣故。出家人多貪意識所知物，在家人多貪五識所知物。釋提桓因已證福樂果報最大，於在家人中最為尊勝；以是故，佛問釋提桓因。

釋提桓因言：「我於二分中，取般若波羅蜜經卷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「我於二分中，取般若波羅蜜經卷。」

此中自說因緣：「世尊！我不敢輕慢、不恭敬舍利，我知供養芥子許舍利，功德無量無邊，乃至得佛功德不盡，何況滿閻浮提！世尊！菩薩受身便有舍利，人所不貴；得成佛時，舍利以般若熏修故，人所恭敬、尊重、供養。是故二分中，我取勝者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中自說因緣：「世尊！我不敢輕慢、不恭敬舍利，我知供養芥子許舍利，功德無量無邊，乃至得佛功德不盡，何況滿閻浮提！世尊！菩薩受身便有舍利，人所不貴；得成佛時，舍利以般若熏修故，人所恭敬、尊重、供養。是故二分中，我取勝者。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

舍利弗知釋提桓因以世諦故言取般若波羅蜜，何以故難？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗知釋提桓因以世諦故言取般若波羅蜜，何以故難？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

釋提桓因在家中，為煩惱所縛、五欲所覆，而能說般若波羅蜜，是事希有！以是故，舍利弗質問，欲令釋提桓因更問佛深義，故難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因在家中，為煩惱所縛、五欲所覆，而能說般若波羅蜜，是事希有！以是故，舍利弗質問，欲令釋提桓因更問佛深義，故難。

釋提桓因順舍利弗意，答言：「如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因順舍利弗意，答言：「如是！」

釋提桓因意：於一切法中無二相，不以舍利為小、不以般若波羅蜜為大。般若波羅蜜，無二、無分別相；為利益新發意菩薩故，致以世諦如是說：「般若波羅蜜，能令眾生心無二無分別；以是利益故，我取般若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因意：於一切法中無二相，不以舍利為小、不以般若波羅蜜為大。般若波羅蜜，無二、無分別相；為利益新發意菩薩故，致以世諦如是說：「般若波羅蜜，能令眾生心無二無分別；以是利益故，我取般若。」

是時，佛讚釋提桓因：「善哉！善哉！」以能分別諸法，亦能善說般若相故，所謂無二相，是故讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛讚釋提桓因：「善哉！善哉！」以能分別諸法，亦能善說般若相故，所謂無二相，是故讚歎。

佛此中自說譬喻：「若人欲分別法性、實際等作二分，是人為欲分別般若波羅蜜作二分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛此中自說譬喻：「若人欲分別法性、實際等作二分，是人為欲分別般若波羅蜜作二分。」

帝釋自說般若，又聞佛重說，其心清淨，深信歡喜，言一切世間所應禮敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋自說般若，又聞佛重說，其心清淨，深信歡喜，言一切世間所應禮敬。

帝釋此中自說因緣：「一切菩薩學是般若，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋此中自說因緣：「一切菩薩學是般若，得阿耨多羅三藐三菩提。」

又此中以己身為喻，己身喻佛，般若經卷喻坐處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此中以己身為喻，己身喻佛，般若經卷喻坐處。

有人言：己身喻般若，坐處喻舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：己身喻般若，坐處喻舍利。

「是故二分中，我取般若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故二分中，我取般若。」

「復次，世尊！我若受持般若，讀、誦，是時乃至不見怖畏相，何況實怖畏！所以者何？一切諸法無相、無言無說故。般若波羅蜜，能令人得是無相法，故無所畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！我若受持般若，讀、誦，是時乃至不見怖畏相，何況實怖畏！所以者何？一切諸法無相、無言無說故。般若波羅蜜，能令人得是無相法，故無所畏。」

受持供養般若者，不墮三惡趣及二乘道，世世不離諸佛，常供養十方諸佛。是故般若波羅蜜，一切世間所應供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持供養般若者，不墮三惡趣及二乘道，世世不離諸佛，常供養十方諸佛。是故般若波羅蜜，一切世間所應供養。

復次，佛開其初，以舍利滿閻浮提。帝釋既悟二事勝負，為一切眾生故，廣增至三千大千世界；此中自說因緣：「見般若波羅蜜，與見佛無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛開其初，以舍利滿閻浮提。帝釋既悟二事勝負，為一切眾生故，廣增至三千大千世界；此中自說因緣：「見般若波羅蜜，與見佛無異。」

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「復次，世尊！如佛住三事示現，說十二部經：修多羅、祇夜乃至優婆提舍；復有善男子、善女人受持、誦、說是般若波羅蜜，等無異。何以故？世尊！是般若波羅蜜中，生三事示現及十二部經：修多羅乃至優波提舍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！如佛住三事示現，說十二部經：修多羅、祇夜乃至優婆提舍；復有善男子、善女人受持、誦、說是般若波羅蜜，等無異。何以故？世尊！是般若波羅蜜中，生三事示現及十二部經：修多羅乃至優波提舍故。

「復次，世尊！十方諸佛住三事示現，說十二部經：脩多羅乃至優波提舍；復有人受般若波羅蜜，為他人說，等無異。何以故？般若波羅蜜中生諸佛，亦生十二部經：修多羅乃至優波提舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！十方諸佛住三事示現，說十二部經：脩多羅乃至優波提舍；復有人受般若波羅蜜，為他人說，等無異。何以故？般若波羅蜜中生諸佛，亦生十二部經：修多羅乃至優波提舍。

「復次，世尊！若有供養十方如恒河沙等世界中諸佛，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋；復有人書般若波羅蜜經卷，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋，其福正等。何以故？十方諸佛皆從般若波羅蜜中生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有供養十方如恒河沙等世界中諸佛，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋；復有人書般若波羅蜜經卷，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋，其福正等。何以故？十方諸佛皆從般若波羅蜜中生。

「復次，世尊！善男子、善女人聞是般若波羅蜜，受持、讀、誦、正憶念，亦為他人說，是人不墮地獄道、畜生、餓鬼道，亦不墮聲聞、辟支佛地。何以故？當知是善男子、善女人正住阿鞞跋致地中故。是般若波羅蜜遠離一切苦惱、衰病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！善男子、善女人聞是般若波羅蜜，受持、讀、誦、正憶念，亦為他人說，是人不墮地獄道、畜生、餓鬼道，亦不墮聲聞、辟支佛地。何以故？當知是善男子、善女人正住阿鞞跋致地中故。是般若波羅蜜遠離一切苦惱、衰病。

「復次，世尊！若有善男子、善女人書是般若波羅蜜經卷，受持、親近、供養、恭敬、尊重、讚歎，是人離諸恐怖。世尊！譬如負債人親近國王，供給左右，債主反更供養、恭敬是人，是人不復畏怖。何以故？世尊！此人依近國王，憑恃有力故。如是，世尊！諸佛舍利，是般若波羅蜜薰修故，得供養、恭敬。世尊！當知般若波羅蜜如王，舍利如負債人；負債人依王故得供養，舍利亦依般若波羅蜜修薰故得供養。世尊！當知諸佛一切種智亦從般若波羅蜜修薰故得成就。以是故，世尊！二分中，我取般若波羅蜜。何以故？世尊！般若波羅蜜中生諸佛舍利、三十二相；般若波羅蜜中，亦生佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。世尊！般若波羅蜜中生五波羅蜜，使得波羅蜜名字；般若波羅蜜中生諸佛一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有善男子、善女人書是般若波羅蜜經卷，受持、親近、供養、恭敬、尊重、讚歎，是人離諸恐怖。世尊！譬如負債人親近國王，供給左右，債主反更供養、恭敬是人，是人不復畏怖。何以故？世尊！此人依近國王，憑恃有力故。如是，世尊！諸佛舍利，是般若波羅蜜薰修故，得供養、恭敬。世尊！當知般若波羅蜜如王，舍利如負債人；負債人依王故得供養，舍利亦依般若波羅蜜修薰故得供養。世尊！當知諸佛一切種智亦從般若波羅蜜修薰故得成就。以是故，世尊！二分中，我取般若波羅蜜。何以故？世尊！般若波羅蜜中生諸佛舍利、三十二相；般若波羅蜜中，亦生佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。世尊！般若波羅蜜中生五波羅蜜，使得波羅蜜名字；般若波羅蜜中生諸佛一切種智。

「復次，世尊！所在三千大千世界中，若有受持、供養、恭敬、尊重、讚歎般若波羅蜜，是處，若人、若非人不能得其便，是人漸漸得入涅槃。世尊！般若波羅蜜為大利益如是，於三千大千世界中能作佛事！世尊！所在處，有般若波羅蜜，則為有佛。世尊！譬如無價摩尼寶，在所住處，非人不得其便。若男子、若女人有熱病，以是珠著身上，熱病即時除差；若有風病、若有冷病、若有雜熱風冷病，以珠著身上，皆悉除愈。若闇中，是寶能令明。熱時能令涼，寒時能令溫；珠所住處，其地不寒、不熱，時節和適。其處亦無諸餘毒螫；若男子、女人，為毒蛇所螫，以珠示之，毒即除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！所在三千大千世界中，若有受持、供養、恭敬、尊重、讚歎般若波羅蜜，是處，若人、若非人不能得其便，是人漸漸得入涅槃。世尊！般若波羅蜜為大利益如是，於三千大千世界中能作佛事！世尊！所在處，有般若波羅蜜，則為有佛。世尊！譬如無價摩尼寶，在所住處，非人不得其便。若男子、若女人有熱病，以是珠著身上，熱病即時除差；若有風病、若有冷病、若有雜熱風冷病，以珠著身上，皆悉除愈。若闇中，是寶能令明。熱時能令涼，寒時能令溫；珠所住處，其地不寒、不熱，時節和適。其處亦無諸餘毒螫；若男子、女人，為毒蛇所螫，以珠示之，毒即除滅。

「復次，世尊！若男子、女人眼痛、膚曀、盲瞽，以珠示之，即時除愈。若有癩瘡惡腫，以珠著其身上，病即除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若男子、女人眼痛、膚曀、盲瞽，以珠示之，即時除愈。若有癩瘡惡腫，以珠著其身上，病即除愈。

「復次，世尊！是摩尼寶所在水中，水隨作一色：若以青物裹著水中，水色即為青；若黃、赤、白、紅、縹物裹著水中，水隨作黃、赤、白、紅、縹色。如是等種種色物裹著水中，水隨作種種色。世尊！若水濁，以珠著中，水即為清，是珠其德如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！是摩尼寶所在水中，水隨作一色：若以青物裹著水中，水色即為青；若黃、赤、白、紅、縹物裹著水中，水隨作黃、赤、白、紅、縹色。如是等種種色物裹著水中，水隨作種種色。世尊！若水濁，以珠著中，水即為清，是珠其德如是！」

爾時，阿難問釋提桓因言：「憍尸迦！是摩尼寶，為是天上寶？為是閻浮提寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難問釋提桓因言：「憍尸迦！是摩尼寶，為是天上寶？為是閻浮提寶？」

釋提桓因語阿難：「是天上寶。閻浮提人亦有是寶，但功德相少不具足；天上寶清淨輕妙，不可以譬喻為比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因語阿難：「是天上寶。閻浮提人亦有是寶，但功德相少不具足；天上寶清淨輕妙，不可以譬喻為比。

「復次，世尊！是摩尼寶，若著篋中，舉珠出，其功德薰篋故，人皆愛敬。如是，世尊！在所住處，有書般若波羅蜜經卷，是處則無眾惱之患，亦如摩尼寶所著處，則無眾難。世尊！佛般泥洹後，舍利得供養，皆般若波羅蜜力；禪波羅蜜乃至檀波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切智，法相、法住、法位、法性、實際、不可思議性，一切種智，是諸功德力。善男子、善女人作是念：『是佛舍利，一切智、一切種智、大慈大悲、斷一切結使及習、常捨行、不錯謬法等諸佛功德住處。』以是故，舍利得供養。世尊！舍利是諸功德寶波羅蜜住處、不垢不淨波羅蜜住處，不生不滅波羅蜜、不入不出波羅蜜、不增不損波羅蜜、不來不去不住波羅蜜，是佛舍利是諸法相波羅蜜住處；以是諸法相波羅蜜薰修故，舍利得供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！是摩尼寶，若著篋中，舉珠出，其功德薰篋故，人皆愛敬。如是，世尊！在所住處，有書般若波羅蜜經卷，是處則無眾惱之患，亦如摩尼寶所著處，則無眾難。世尊！佛般泥洹後，舍利得供養，皆般若波羅蜜力；禪波羅蜜乃至檀波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切智，法相、法住、法位、法性、實際、不可思議性，一切種智，是諸功德力。善男子、善女人作是念：『是佛舍利，一切智、一切種智、大慈大悲、斷一切結使及習、常捨行、不錯謬法等諸佛功德住處。』以是故，舍利得供養。世尊！舍利是諸功德寶波羅蜜住處、不垢不淨波羅蜜住處，不生不滅波羅蜜、不入不出波羅蜜、不增不損波羅蜜、不來不去不住波羅蜜，是佛舍利是諸法相波羅蜜住處；以是諸法相波羅蜜薰修故，舍利得供養。

「復次，世尊！置三千大千世界滿中舍利。如恒河沙等諸世界滿其中舍利作一分，有人書般若波羅蜜經卷作一分，二分之中，我取般若波羅蜜。何以故？是般若波羅蜜中，生諸佛舍利；是般若波羅蜜修薰故，舍利得供養。世尊！若有善男子、善女人供養舍利，恭敬、尊重、讚歎，其功德報不可得邊，受人中、天上福樂，所謂剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、四天王天處乃至他化自在天中受福樂；亦以是福德因緣故，當得盡苦。若受是般若波羅蜜，讀、誦、說、正憶念，是人能具足禪波羅蜜乃至能具足檀波羅蜜，能具足四念處乃至能具足十八不共法；過聲聞、辟支佛地，住菩薩位；住菩薩位已，得菩薩神通，從一佛界至一佛界；是菩薩為眾生故受身，隨其所應，成就眾生：若作轉輪聖王、若作剎利大姓、若作婆羅門大姓，成就眾生。以是故，世尊！我不為輕慢、不恭敬故不取舍利，以善男子、善女人供養般若波羅蜜則為供養舍利故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！置三千大千世界滿中舍利。如恒河沙等諸世界滿其中舍利作一分，有人書般若波羅蜜經卷作一分，二分之中，我取般若波羅蜜。何以故？是般若波羅蜜中，生諸佛舍利；是般若波羅蜜修薰故，舍利得供養。世尊！若有善男子、善女人供養舍利，恭敬、尊重、讚歎，其功德報不可得邊，受人中、天上福樂，所謂剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、四天王天處乃至他化自在天中受福樂；亦以是福德因緣故，當得盡苦。若受是般若波羅蜜，讀、誦、說、正憶念，是人能具足禪波羅蜜乃至能具足檀波羅蜜，能具足四念處乃至能具足十八不共法；過聲聞、辟支佛地，住菩薩位；住菩薩位已，得菩薩神通，從一佛界至一佛界；是菩薩為眾生故受身，隨其所應，成就眾生：若作轉輪聖王、若作剎利大姓、若作婆羅門大姓，成就眾生。以是故，世尊！我不為輕慢、不恭敬故不取舍利，以善男子、善女人供養般若波羅蜜則為供養舍利故。

「復次，世尊！有人欲見十方無量阿僧祇諸世界中現在諸佛法身、色身，是人應聞受持般若波羅蜜，讀、誦、正憶念、為他人廣說。如是善男子、善女人當見十方無量阿僧祇世界中諸佛法身、色身。是善男子、善女人行般若波羅蜜，亦應以法相修念佛三昧。復次，善男子、善女人欲見現在諸佛，應當受是般若波羅蜜，乃至正憶念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！有人欲見十方無量阿僧祇諸世界中現在諸佛法身、色身，是人應聞受持般若波羅蜜，讀、誦、正憶念、為他人廣說。如是善男子、善女人當見十方無量阿僧祇世界中諸佛法身、色身。是善男子、善女人行般若波羅蜜，亦應以法相修念佛三昧。復次，善男子、善女人欲見現在諸佛，應當受是般若波羅蜜，乃至正憶念。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

復次，「佛住三事示現，說十二部經」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「佛住三事示現，說十二部經」者。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

一切說法人中，無與佛等者；佛說十二部經，則無不備具，云何善男子但受持讀誦般若，與佛等無異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切說法人中，無與佛等者；佛說十二部經，則無不備具，云何善男子但受持讀誦般若，與佛等無異？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

此中佛欲稱歎般若為大故。於十二部經中，般若為最勝。所以者何？說是般若波羅蜜，多有發菩薩心；說十二部經，雜發三乘意故。不以菩薩功德比佛無量身，此說法身。菩薩但說般若，勸導大乘；佛雜說，勸導三乘，故等無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛欲稱歎般若為大故。於十二部經中，般若為最勝。所以者何？說是般若波羅蜜，多有發菩薩心；說十二部經，雜發三乘意故。不以菩薩功德比佛無量身，此說法身。菩薩但說般若，勸導大乘；佛雜說，勸導三乘，故等無異。

復次，三事示現及十二部經根本者，所謂「般若波羅蜜」是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，三事示現及十二部經根本者，所謂「般若波羅蜜」是。

供養十方如恒河沙等諸佛，若復有供養般若經卷，亦等無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養十方如恒河沙等諸佛，若復有供養般若經卷，亦等無異。

此中佛說般若所以福德勝因緣，所謂般若能破一切苦惱、衰病、怖畏等。如負債人依王，王喻般若，負債人喻舍利。舍利是先世業因緣所成，因緣中應償諸對；以般若波羅蜜薰修故，宿命因緣諸對及飢渴寒熱所不能得，而得諸天世人所見供養。如負債人依王，反為債主所敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛說般若所以福德勝因緣，所謂般若能破一切苦惱、衰病、怖畏等。如負債人依王，王喻般若，負債人喻舍利。舍利是先世業因緣所成，因緣中應償諸對；以般若波羅蜜薰修故，宿命因緣諸對及飢渴寒熱所不能得，而得諸天世人所見供養。如負債人依王，反為債主所敬。

先說無諸衰病及怖畏，以明內；今說摩尼寶，人、非人不得其便，以明外。是人供養般若波羅蜜故，若今世、若後世，若身衰心病，盡皆能除；諸善願事，隨意能與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先說無諸衰病及怖畏，以明內；今說摩尼寶，人、非人不得其便，以明外。是人供養般若波羅蜜故，若今世、若後世，若身衰心病，盡皆能除；諸善願事，隨意能與。

得是般若波羅蜜大寶故，無諸怖畏、無所乏短；譬如無價寶珠，所願皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是般若波羅蜜大寶故，無諸怖畏、無所乏短；譬如無價寶珠，所願皆得。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

摩尼寶珠，於頗梨、金、銀，車𤦲、馬瑙、琉璃、珊瑚、琥珀、金剛等中，是何等寶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼寶珠，於頗梨、金、銀，車𤦲、馬瑙、琉璃、珊瑚、琥珀、金剛等中，是何等寶？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人言：此寶珠從龍王腦中出，人得此珠，毒不能害、入火不能燒，有如是等功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：此寶珠從龍王腦中出，人得此珠，毒不能害、入火不能燒，有如是等功德。

有人言：是帝釋所執金剛，用與阿修羅鬪時，碎落閻浮提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：是帝釋所執金剛，用與阿修羅鬪時，碎落閻浮提。

有人言：諸過去久遠佛舍利，法既滅盡，舍利變成此珠，以益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：諸過去久遠佛舍利，法既滅盡，舍利變成此珠，以益眾生。

有人言：眾生福德因緣故，自然有此珠。譬如罪因緣故，地獄中自然有治罪之器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：眾生福德因緣故，自然有此珠。譬如罪因緣故，地獄中自然有治罪之器。

此寶珠名如意，無有定色，清徹輕妙，四天下物，皆悉照現。如意珠義，如先說。是寶常能出一切寶物，衣服、飲食，隨意所欲，盡能與之；亦能除諸衰惱病苦等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此寶珠名如意，無有定色，清徹輕妙，四天下物，皆悉照現。如意珠義，如先說。是寶常能出一切寶物，衣服、飲食，隨意所欲，盡能與之；亦能除諸衰惱病苦等。

是寶珠有二種：有天上如意寶，有人間如意寶。諸天福德厚故，珠德具足；人福德薄故，珠德不具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是寶珠有二種：有天上如意寶，有人間如意寶。諸天福德厚故，珠德具足；人福德薄故，珠德不具足。

是珠所著房舍、函篋之中，其處亦有威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是珠所著房舍、函篋之中，其處亦有威德。

「般若波羅蜜亦如是」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般若波羅蜜亦如是」者。

如如意寶珠能與在家人今世富樂，隨意所欲；般若波羅蜜能與出家求道人三乘解脫樂，隨意所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如意寶珠能與在家人今世富樂，隨意所欲；般若波羅蜜能與出家求道人三乘解脫樂，隨意所願。

如意寶珠在所著處，非人不得其便；般若波羅蜜亦如是，行者心與相應，惡邪羅剎不能入其心中沮壞道意、奪智慧命。復次，般若波羅蜜所在處，魔、若魔民、地神、夜叉、諸惡鬼等不能得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意寶珠在所著處，非人不得其便；般若波羅蜜亦如是，行者心與相應，惡邪羅剎不能入其心中沮壞道意、奪智慧命。復次，般若波羅蜜所在處，魔、若魔民、地神、夜叉、諸惡鬼等不能得便。

如寶珠能除四百四病，根本四病：風、熱、冷、雜；般若波羅蜜亦能除八萬四千病，根本四病：貪、瞋、癡、等分。婬欲病分二萬一千，瞋恚病分二萬一千，愚癡病分二萬一千，等分病分二萬一千。以不淨觀除貪欲，以慈悲心除瞋恚，以觀因緣除愚癡，總上三藥或不淨、或慈悲、或觀因緣除等分病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如寶珠能除四百四病，根本四病：風、熱、冷、雜；般若波羅蜜亦能除八萬四千病，根本四病：貪、瞋、癡、等分。婬欲病分二萬一千，瞋恚病分二萬一千，愚癡病分二萬一千，等分病分二萬一千。以不淨觀除貪欲，以慈悲心除瞋恚，以觀因緣除愚癡，總上三藥或不淨、或慈悲、或觀因緣除等分病。

如寶珠能除黑闇；般若亦如是，能除三界黑闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如寶珠能除黑闇；般若亦如是，能除三界黑闇。

如寶珠能除熱；般若亦如是，能除婬欲、瞋恚熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如寶珠能除熱；般若亦如是，能除婬欲、瞋恚熱。

如寶珠能除冷；般若亦如是，能除無明、不信、不恭敬、懈怠等冷心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如寶珠能除冷；般若亦如是，能除無明、不信、不恭敬、懈怠等冷心。

日月皆諸寶所成，日能作熱，月能作冷，雖俱利益眾生，以不能兼故，不名為如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月皆諸寶所成，日能作熱，月能作冷，雖俱利益眾生，以不能兼故，不名為如意。

寶珠所在處，毒蛇等諸惡蟲所不能害；般若亦如是，貪欲等毒所不能病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶珠所在處，毒蛇等諸惡蟲所不能害；般若亦如是，貪欲等毒所不能病。

若有人毒蛇所螫，持寶珠示之，即時除愈；有人為貪欲等毒蛇所螫，得般若波羅蜜，貪恚毒即除，如難陀、鴦群梨摩羅等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人毒蛇所螫，持寶珠示之，即時除愈；有人為貪欲等毒蛇所螫，得般若波羅蜜，貪恚毒即除，如難陀、鴦群梨摩羅等。

有人眼痛盲瞽，以寶珠示之，即時除愈；般若波羅蜜亦如是，有人以無明、疑悔、顛倒邪見等破慧眼，得般若即時明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人眼痛盲瞽，以寶珠示之，即時除愈；般若波羅蜜亦如是，有人以無明、疑悔、顛倒邪見等破慧眼，得般若即時明了。

如人癩瘡癰腫，以寶珠示之，即時除愈；般若亦如是，五逆癩罪等，得般若即時消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人癩瘡癰腫，以寶珠示之，即時除愈；般若亦如是，五逆癩罪等，得般若即時消滅。

如以種種色裹寶珠，著水中隨作一色；般若亦如是，行者得般若力故，心則柔軟，無所著，隨信手五根等，亦隨順四禪、四無量心、背捨、勝處及一切入。復次，於須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛地，隨順遍學，無所違逆。第六縹色者，是虛空色。行者得般若觀諸法空，心亦隨順不著。如是等種種者，入一切諸法，皆隨順無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如以種種色裹寶珠，著水中隨作一色；般若亦如是，行者得般若力故，心則柔軟，無所著，隨信手五根等，亦隨順四禪、四無量心、背捨、勝處及一切入。復次，於須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛地，隨順遍學，無所違逆。第六縹色者，是虛空色。行者得般若觀諸法空，心亦隨順不著。如是等種種者，入一切諸法，皆隨順無礙。

如水渾濁，雜色不淨，以珠著中，皆清淨一色；般若亦如是，人有種種煩惱、邪見、戲論，擾心渾濁，得般若則清淨一色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如水渾濁，雜色不淨，以珠著中，皆清淨一色；般若亦如是，人有種種煩惱、邪見、戲論，擾心渾濁，得般若則清淨一色。

如如意珠有無量功德，般若功德亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如意珠有無量功德，般若功德亦如是。

今當別相說般若功德：是如意珠，但能除惡鬼，不能壞魔天；般若則能除二事。珠能治身病；般若能治身、心病。珠能治人、神所治病；般若能治一切天、龍、鬼神所不能治病。珠能治世世曾所治病；般若能治無始世界來未曾所治病。如是等種種差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當別相說般若功德：是如意珠，但能除惡鬼，不能壞魔天；般若則能除二事。珠能治身病；般若能治身、心病。珠能治人、神所治病；般若能治一切天、龍、鬼神所不能治病。珠能治世世曾所治病；般若能治無始世界來未曾所治病。如是等種種差別。

珠能照所住處夜闇；般若能照一切煩惱相應無明黑闇，及不共無明一切法中不了癡黑闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠能照所住處夜闇；般若能照一切煩惱相應無明黑闇，及不共無明一切法中不了癡黑闇。

珠但能破所住處熱，不能破餘處熱；般若力，乃至無量世界劫盡大火，一吹能滅，何況一處熱！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠但能破所住處熱，不能破餘處熱；般若力，乃至無量世界劫盡大火，一吹能滅，何況一處熱！

珠但能除形質火、日之熱；般若能除三毒心熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠但能除形質火、日之熱；般若能除三毒心熱。

珠能除風雨、寒雪；般若能除十方無量世界眾生不信、不恭敬、懈怠心等寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠能除風雨、寒雪；般若能除十方無量世界眾生不信、不恭敬、懈怠心等寒。

珠能却外毒螫，不能除四大毒蛇；般若能畢竟除此二種毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠能却外毒螫，不能除四大毒蛇；般若能畢竟除此二種毒。

珠不能治邪見毒；般若能除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠不能治邪見毒；般若能除。

珠能治肉眼；般若能治慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠能治肉眼；般若能治慧眼。

珠能治近見眼；般若能治遠見眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠能治近見眼；般若能治遠見眼。

珠能治肉眼，肉眼不作珠；般若能治慧眼，慧眼即作般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠能治肉眼，肉眼不作珠；般若能治慧眼，慧眼即作般若。

珠能治肉眼，後病復發；般若治慧眼，畢竟清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠能治肉眼，後病復發；般若治慧眼，畢竟清淨。

珠能治癩瘡惡腫；般若能治身癩、心癩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠能治癩瘡惡腫；般若能治身癩、心癩。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

四種病中，攝一切病，何以故別說「眼痛」、「癩病」等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種病中，攝一切病，何以故別說「眼痛」、「癩病」等？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

眼是身中第一，所用最貴，是故別說。諸病中癩病最重，宿命罪因緣故難治，是故更說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼是身中第一，所用最貴，是故別說。諸病中癩病最重，宿命罪因緣故難治，是故更說。

珠能令水隨所裹色；般若能隨順心數善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠能令水隨所裹色；般若能隨順心數善法。

珠不能轉人心；般若能轉一切眾生心性所樂所欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠不能轉人心；般若能轉一切眾生心性所樂所欲。

珠能令所著處濁水清，非一切水；般若力能令六覺濁心即時清淨；又於諸龍王、鬼神王、人王等貪恚濁心，能令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠能令所著處濁水清，非一切水；般若力能令六覺濁心即時清淨；又於諸龍王、鬼神王、人王等貪恚濁心，能令清淨。

珠能使所著凾篋、房舍有威德；般若力能度十方無量世界阿僧祇眾生，令有威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠能使所著凾篋、房舍有威德；般若力能度十方無量世界阿僧祇眾生，令有威德。

珠功德力入函篋，凾篋不能與人隨意功德；舍利得般若薰修故，有人供養，必還得般若而得成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠功德力入函篋，凾篋不能與人隨意功德；舍利得般若薰修故，有人供養，必還得般若而得成佛。

是凾篋，凡夫之人所貴；舍利，凡夫、聖人所貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是凾篋，凡夫之人所貴；舍利，凡夫、聖人所貴。

凾篋，世間受樂人所貴；舍利，出世間、世間受樂人所貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凾篋，世間受樂人所貴；舍利，出世間、世間受樂人所貴。

般若是如意寶珠，凾篋是舍利；舍利中雖無般若，般若所薰故得供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若是如意寶珠，凾篋是舍利；舍利中雖無般若，般若所薰故得供養。

復次，諸聖法中，般若第一，無可譬喻；以世間人貴是寶珠故，以珠為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸聖法中，般若第一，無可譬喻；以世間人貴是寶珠故，以珠為喻。

人見如意寶珠，所願皆得；若見珠所住處，亦得少願。行者亦如是，得是般若波羅蜜義，即入佛道；若見般若所住舍利供養故，得今世、後世無量福樂，久必得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人見如意寶珠，所願皆得；若見珠所住處，亦得少願。行者亦如是，得是般若波羅蜜義，即入佛道；若見般若所住舍利供養故，得今世、後世無量福樂，久必得道。

如是總相、別相，應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是總相、別相，應當知。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

般若若有如是功德者，何以故說「舍利是五波羅蜜乃至一切種智所住處故得供養」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若若有如是功德者，何以故說「舍利是五波羅蜜乃至一切種智所住處故得供養」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

先已說：一切諸法，般若波羅蜜為首、為明導；譬如王來必有將從，但舉其主名，餘者已盡得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先已說：一切諸法，般若波羅蜜為首、為明導；譬如王來必有將從，但舉其主名，餘者已盡得。

讚般若波羅蜜，是義先已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚般若波羅蜜，是義先已說。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「復次，世尊！有二種法相：有為諸法相，無為諸法相。云何名有為諸法相？所謂內空中智慧，乃至無法有法空中智慧，四念處中智慧，乃至八聖道分中智慧，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法中智慧，善法中不善法中、有漏法中無漏法中、世間法中出世間法中智慧，是名有為諸法法相。云何名無為諸法法相？若法無生無滅、無住無異、無垢無淨、無增無減諸法自性。云何名諸法自性？諸法無所有性，是諸法自性，是名無為諸法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！有二種法相：有為諸法相，無為諸法相。云何名有為諸法相？所謂內空中智慧，乃至無法有法空中智慧，四念處中智慧，乃至八聖道分中智慧，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法中智慧，善法中不善法中、有漏法中無漏法中、世間法中出世間法中智慧，是名有為諸法法相。云何名無為諸法法相？若法無生無滅、無住無異、無垢無淨、無增無減諸法自性。云何名諸法自性？諸法無所有性，是諸法自性，是名無為諸法相。」

爾時，佛告釋提桓因：「如是！如是！憍尸迦！過去諸佛因是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，過去諸佛弟子，亦因般若波羅蜜得須陀洹道乃至阿羅漢、辟支佛道；未來、現在世十方無量阿僧祇諸佛因是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，未來、現在諸佛弟子亦因般若波羅蜜得須陀洹道乃至辟支佛道。何以故？般若波羅蜜中廣說三乘義，以無相法故，無生無滅法故，無垢無淨法故，無作無起、不入不出、不增不損、不取不捨法故。以俗法故，非以第一義。何以故？是般若波羅蜜，非此非彼、非高非下、非等非不等、非相非無相、非世間非出世間、非有漏非無漏、非有為非無為、非善非不善、非過去非未來非現在。何以故？憍尸迦！般若波羅蜜，不取聲聞、辟支佛法，亦不捨凡夫法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告釋提桓因：「如是！如是！憍尸迦！過去諸佛因是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，過去諸佛弟子，亦因般若波羅蜜得須陀洹道乃至阿羅漢、辟支佛道；未來、現在世十方無量阿僧祇諸佛因是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，未來、現在諸佛弟子亦因般若波羅蜜得須陀洹道乃至辟支佛道。何以故？般若波羅蜜中廣說三乘義，以無相法故，無生無滅法故，無垢無淨法故，無作無起、不入不出、不增不損、不取不捨法故。以俗法故，非以第一義。何以故？是般若波羅蜜，非此非彼、非高非下、非等非不等、非相非無相、非世間非出世間、非有漏非無漏、非有為非無為、非善非不善、非過去非未來非現在。何以故？憍尸迦！般若波羅蜜，不取聲聞、辟支佛法，亦不捨凡夫法。」

釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知一切眾生心，亦不得眾生，乃至知者、見者亦不得。是菩薩不得色，不得受、想、行、識，不得眼乃至意，不得色乃至法，不得眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，不得四念處乃至十八不共法，不得阿耨多羅三藐三菩提，不得諸佛法，不得佛。何以故？般若波羅蜜，不為得法故出。何以故？般若波羅蜜，性無所有、不可得，所用法不可得，處亦不可得！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知一切眾生心，亦不得眾生，乃至知者、見者亦不得。是菩薩不得色，不得受、想、行、識，不得眼乃至意，不得色乃至法，不得眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，不得四念處乃至十八不共法，不得阿耨多羅三藐三菩提，不得諸佛法，不得佛。何以故？般若波羅蜜，不為得法故出。何以故？般若波羅蜜，性無所有、不可得，所用法不可得，處亦不可得！」

佛告釋提桓因：「如是！如是！憍尸迦！如汝所說！菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜，阿耨多羅三藐三菩提不可得，何況菩薩及菩薩法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「如是！如是！憍尸迦！如汝所說！菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜，阿耨多羅三藐三菩提不可得，何況菩薩及菩薩法！」

爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜耶？」

佛告釋提桓因言：「憍尸迦！菩薩盡行六波羅蜜法，以無所得故。行檀波羅蜜，不得施者，不得受者，不得財物；行尸羅波羅蜜，不得戒，不得持戒人，不得破戒人；乃至行般若波羅蜜，不得智慧，不得智慧人，不得無智慧人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「憍尸迦！菩薩盡行六波羅蜜法，以無所得故。行檀波羅蜜，不得施者，不得受者，不得財物；行尸羅波羅蜜，不得戒，不得持戒人，不得破戒人；乃至行般若波羅蜜，不得智慧，不得智慧人，不得無智慧人。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行布施時，般若波羅蜜為作明導，能具足檀波羅蜜；菩薩摩訶薩行持戒時，般若波羅蜜為作明導，能具足尸羅波羅蜜；菩薩摩訶薩行忍辱時，般若波羅蜜為作明導，能具足羼提波羅蜜；菩薩摩訶薩行精進時，般若波羅蜜為作明導，能具足毘梨耶波羅蜜；菩薩摩訶薩行禪時，般若波羅蜜為作明導，能具足禪波羅蜜；菩薩摩訶薩觀諸法時，般若波羅蜜為作明導，能具足般若波羅蜜。一切法以無所得故，所謂色乃至一切種智。憍尸迦！譬如閻浮提諸樹，種種葉、種種華、種種果、種種色，其蔭無差別；諸波羅蜜入般若波羅蜜中，至薩婆若，無差別亦如是，以無所得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行布施時，般若波羅蜜為作明導，能具足檀波羅蜜；菩薩摩訶薩行持戒時，般若波羅蜜為作明導，能具足尸羅波羅蜜；菩薩摩訶薩行忍辱時，般若波羅蜜為作明導，能具足羼提波羅蜜；菩薩摩訶薩行精進時，般若波羅蜜為作明導，能具足毘梨耶波羅蜜；菩薩摩訶薩行禪時，般若波羅蜜為作明導，能具足禪波羅蜜；菩薩摩訶薩觀諸法時，般若波羅蜜為作明導，能具足般若波羅蜜。一切法以無所得故，所謂色乃至一切種智。憍尸迦！譬如閻浮提諸樹，種種葉、種種華、種種果、種種色，其蔭無差別；諸波羅蜜入般若波羅蜜中，至薩婆若，無差別亦如是，以無所得故。」

釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜，大功德成就！世尊！般若波羅蜜，一切功德成就！世尊！般若波羅蜜，無量功德成就！無邊功德成就！無等功德成就！世尊！若有善男子、善女人書是般若波羅蜜經卷，恭敬、供養、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋，如般若波羅蜜所說正憶念；復有善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，其福何所為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜，大功德成就！世尊！般若波羅蜜，一切功德成就！世尊！般若波羅蜜，無量功德成就！無邊功德成就！無等功德成就！世尊！若有善男子、善女人書是般若波羅蜜經卷，恭敬、供養、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋，如般若波羅蜜所說正憶念；復有善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，其福何所為多？」

佛告釋提桓因：「憍尸迦！我還問汝，隨汝意報我。若有善男子、善女人供養諸佛舍利，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋；若復有人分舍利如芥子許與他人，令供養、恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋，其福何所為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「憍尸迦！我還問汝，隨汝意報我。若有善男子、善女人供養諸佛舍利，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋；若復有人分舍利如芥子許與他人，令供養、恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋，其福何所為多？」

釋提桓因白佛言：「世尊！如我從佛聞法中義，若有善男子、善女人自供養舍利，乃至幡蓋；若復有人分舍利如芥子許與他人令供養，其福甚多！世尊！佛見是福，利眾生故，入金剛三昧中，碎金剛身作末舍利。何以故？有人佛滅度後，供養佛舍利，乃至如芥子許，其福報無邊，乃至苦盡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！如我從佛聞法中義，若有善男子、善女人自供養舍利，乃至幡蓋；若復有人分舍利如芥子許與他人令供養，其福甚多！世尊！佛見是福，利眾生故，入金剛三昧中，碎金剛身作末舍利。何以故？有人佛滅度後，供養佛舍利，乃至如芥子許，其福報無邊，乃至苦盡故。」

佛告釋提桓因：「如是！如是！憍尸迦！若善男子、善女人書般若波羅蜜經卷，供養、恭敬，華香乃至幡蓋；若復有人書般若波羅蜜經卷，與他人令學，是善男子、善女人其福甚多！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「如是！如是！憍尸迦！若善男子、善女人書般若波羅蜜經卷，供養、恭敬，華香乃至幡蓋；若復有人書般若波羅蜜經卷，與他人令學，是善男子、善女人其福甚多！

「復次，憍尸迦！善男子、善女人如般若波羅蜜中義為他人說，開示、分別，令易解，是善男子、善女人勝於前善男子、善女人功德。所從聞般若波羅蜜，當視其人如佛，亦如高勝梵行人。何以故？當知般若波羅蜜即是佛；般若波羅蜜不異佛，佛不異般若波羅蜜。過去、未來、現在諸佛皆從般若波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提；及高勝梵行人，高勝梵行人者，所謂阿鞞跋致菩薩摩訶薩，亦學是般若波羅蜜，當得阿耨多羅三藐三菩提；聲聞人亦學是般若波羅蜜，得阿羅漢道；求辟支佛道人亦學是般若波羅蜜，得辟支佛道；菩薩亦學是般若波羅蜜，得入菩薩位。以是故，憍尸迦！善男子、善女人欲供養現在諸佛，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋，當供養般若波羅蜜！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人如般若波羅蜜中義為他人說，開示、分別，令易解，是善男子、善女人勝於前善男子、善女人功德。所從聞般若波羅蜜，當視其人如佛，亦如高勝梵行人。何以故？當知般若波羅蜜即是佛；般若波羅蜜不異佛，佛不異般若波羅蜜。過去、未來、現在諸佛皆從般若波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提；及高勝梵行人，高勝梵行人者，所謂阿鞞跋致菩薩摩訶薩，亦學是般若波羅蜜，當得阿耨多羅三藐三菩提；聲聞人亦學是般若波羅蜜，得阿羅漢道；求辟支佛道人亦學是般若波羅蜜，得辟支佛道；菩薩亦學是般若波羅蜜，得入菩薩位。以是故，憍尸迦！善男子、善女人欲供養現在諸佛，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋，當供養般若波羅蜜！

「我見是利益，初得阿耨多羅三藐三菩提時，作如是念：『誰有可供養、恭敬、尊重、讚歎、依止住者？』憍尸迦！我，一切世間中，若天、若魔、若梵、若沙門、婆羅門中，不見與我等者，何況有勝者！我自思念：『我所得法，自致作佛；我供養是法，恭敬、尊重、讚歎，當依止住，依是法。何等是法？所謂般若波羅蜜。』憍尸迦！我自供養是般若波羅蜜，恭敬、尊重、讚歎已，依止住；何況善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，而不供養般若波羅蜜，恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞乃至幡蓋？何以故？般若波羅蜜中生諸菩薩摩訶薩，諸菩薩摩訶薩中生諸佛。以是故，憍尸迦！善男子、善女人若求佛道、若求辟支佛道、若求聲聞道，皆應供養般若波羅蜜，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我見是利益，初得阿耨多羅三藐三菩提時，作如是念：『誰有可供養、恭敬、尊重、讚歎、依止住者？』憍尸迦！我，一切世間中，若天、若魔、若梵、若沙門、婆羅門中，不見與我等者，何況有勝者！我自思念：『我所得法，自致作佛；我供養是法，恭敬、尊重、讚歎，當依止住，依是法。何等是法？所謂般若波羅蜜。』憍尸迦！我自供養是般若波羅蜜，恭敬、尊重、讚歎已，依止住；何況善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，而不供養般若波羅蜜，恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞乃至幡蓋？何以故？般若波羅蜜中生諸菩薩摩訶薩，諸菩薩摩訶薩中生諸佛。以是故，憍尸迦！善男子、善女人若求佛道、若求辟支佛道、若求聲聞道，皆應供養般若波羅蜜，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至幡蓋。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何因緣故說是有為法、無為法相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何因緣故說是有為法、無為法相？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

帝釋讚歎般若波羅蜜攝一切法，此中欲說因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋讚歎般若波羅蜜攝一切法，此中欲說因緣。

有為法相，所謂十八空，三十七品乃至十八不共法；略說善、不善等，乃至世間、出世間，是名有為法相。何以故？是作相，先無今有、已有還無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為法相，所謂十八空，三十七品乃至十八不共法；略說善、不善等，乃至世間、出世間，是名有為法相。何以故？是作相，先無今有、已有還無故。

與上相違，即是無為法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與上相違，即是無為法相。

是二法，皆般若波羅蜜中攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是二法，皆般若波羅蜜中攝。

有為善法是行處，無為法是依止處；餘無記、不善法，以捨離故不說。此是新發意菩薩所學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為善法是行處，無為法是依止處；餘無記、不善法，以捨離故不說。此是新發意菩薩所學。

若得般若波羅蜜方便力，應無生忍，則不愛行法、不憎捨法，不離有為法而有無為法，是故不依止涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得般若波羅蜜方便力，應無生忍，則不愛行法、不憎捨法，不離有為法而有無為法，是故不依止涅槃。

是以經中說：「般若波羅蜜中，廣說三乘，用無相法故，無生無滅等。以世諦故作是說，非第一義諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以經中說：「般若波羅蜜中，廣說三乘，用無相法故，無生無滅等。以世諦故作是說，非第一義諦。」

菩薩行是諸法實相，雖能觀一切眾生心，亦不得眾生；雖能行一切法，亦不得一切法。何以故？以得無所得般若波羅蜜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行是諸法實相，雖能觀一切眾生心，亦不得眾生；雖能行一切法，亦不得一切法。何以故？以得無所得般若波羅蜜故。

佛可其所歎：「菩薩常習是行，乃至阿耨多羅三藐三菩提不可得，何況餘法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛可其所歎：「菩薩常習是行，乃至阿耨多羅三藐三菩提不可得，何況餘法！」

帝釋意念：「若般若是究竟法者，行人但行般若波羅蜜，何用餘法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋意念：「若般若是究竟法者，行人但行般若波羅蜜，何用餘法？」

佛答：「菩薩行六波羅蜜，以般若波羅蜜用無所得法和合故，此即是行般若波羅蜜。」若但行般若，不行五法，則功德不具足，不美不妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「菩薩行六波羅蜜，以般若波羅蜜用無所得法和合故，此即是行般若波羅蜜。」若但行般若，不行五法，則功德不具足，不美不妙。

譬如愚人不識飲食種具，聞鹽是眾味主，便純食鹽，失味致患。行者亦如是，欲除著心故，但行般若，反墮邪見，不能增進善法；若與五波羅蜜和合，則功德具足，義味調適。雖眾行和合，般若為主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如愚人不識飲食種具，聞鹽是眾味主，便純食鹽，失味致患。行者亦如是，欲除著心故，但行般若，反墮邪見，不能增進善法；若與五波羅蜜和合，則功德具足，義味調適。雖眾行和合，般若為主。

若布施等諸法離般若波羅蜜，則有種種差別；至般若波羅蜜中，皆一相無有差別。譬如閻浮提阿那婆達多池，四大河流，一大河有五百小川歸之，俱入大海，則失其本名，合為一味，無有別異。又如樹木，枝葉華果，眾色別異，蔭則無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若布施等諸法離般若波羅蜜，則有種種差別；至般若波羅蜜中，皆一相無有差別。譬如閻浮提阿那婆達多池，四大河流，一大河有五百小川歸之，俱入大海，則失其本名，合為一味，無有別異。又如樹木，枝葉華果，眾色別異，蔭則無別。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

蔭亦有差別，樹大則蔭大，枝葉華果大小種種異形，云何無差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔭亦有差別，樹大則蔭大，枝葉華果大小種種異形，云何無差別？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

蔽光故影現，無光之處即名為蔭，蔭不以大小異形為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔽光故影現，無光之處即名為蔭，蔭不以大小異形為義。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

行般若波羅蜜，受誦乃至正憶念，此事為難；書持般若經卷與他人為易，功德尚不應等，云何言勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行般若波羅蜜，受誦乃至正憶念，此事為難；書持般若經卷與他人為易，功德尚不應等，云何言勝？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

獨行讀、誦、正憶念雖難，或以我心，故功德小。以經卷與他者，有大悲心，作佛道因緣，無吾我故，功德為大。如佛問帝釋：「若人自供養舍利，復有人以舍利與他令供養，其福何所為多？」答曰：「與他人令供養得福多。」以無吾我、慈悲心與故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨行讀、誦、正憶念雖難，或以我心，故功德小。以經卷與他者，有大悲心，作佛道因緣，無吾我故，功德為大。如佛問帝釋：「若人自供養舍利，復有人以舍利與他令供養，其福何所為多？」答曰：「與他人令供養得福多。」以無吾我、慈悲心與故。

佛雖不用福德，見有如是大利益眾生故，是以入金剛三昧，自碎其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛雖不用福德，見有如是大利益眾生故，是以入金剛三昧，自碎其身。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若福德在心，佛何用碎身如芥子，令人供養？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若福德在心，佛何用碎身如芥子，令人供養？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

信淨心從二因緣生：一者、內正憶念，二者、外有良福田。譬如有好穀子，田又良美，所收必多。是故心雖好，必因舍利，然後得大果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信淨心從二因緣生：一者、內正憶念，二者、外有良福田。譬如有好穀子，田又良美，所收必多。是故心雖好，必因舍利，然後得大果報。

佛既可其言，復更自說：「有人書寫經卷與人，復有人於大眾中廣解其義，其福勝前。視是人如佛，若次佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛既可其言，復更自說：「有人書寫經卷與人，復有人於大眾中廣解其義，其福勝前。視是人如佛，若次佛。」

如佛、若次佛義，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛、若次佛義，如先說。

佛以二種因緣，證般若波羅蜜為勝：一者、三世聖人從中學，成聖道；二者、我以此法故得成無上聖，我今還師仰此法。法者，諸法實相，所謂般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以二種因緣，證般若波羅蜜為勝：一者、三世聖人從中學，成聖道；二者、我以此法故得成無上聖，我今還師仰此法。法者，諸法實相，所謂般若波羅蜜。

「憍尸迦！我更無所求，而猶推尊般若供養，何況善男子不以種種供具供養般若波羅蜜！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！我更無所求，而猶推尊般若供養，何況善男子不以種種供具供養般若波羅蜜！」

此中說因緣：「般若是菩薩根本因緣，菩薩是諸佛根本因緣，諸佛是一切世間大利益安樂因緣。是故聲聞、辟支佛人欲疾安隱入三解脫門者，猶尚供養般若波羅蜜，何況菩薩！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說因緣：「般若是菩薩根本因緣，菩薩是諸佛根本因緣，諸佛是一切世間大利益安樂因緣。是故聲聞、辟支佛人欲疾安隱入三解脫門者，猶尚供養般若波羅蜜，何況菩薩！」

供養具者，所謂以一心聽受乃至正憶念，及以華香乃至幡蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養具者，所謂以一心聽受乃至正憶念，及以華香乃至幡蓋。