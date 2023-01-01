大智度論釋寶塔校量品第三十二(卷五十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋寶塔校量品第三十二(卷五十七)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時佛告釋提桓因：「若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，受持、親近、讀、誦、正憶念，不離薩婆若心，兩陣戰時，是善男子、善女人誦般若波羅蜜故，入軍陣中終不失命，刀箭不傷。何以故？是善男子、善女人長夜修行六波羅蜜，自除婬欲刀箭，亦除他人婬欲刀箭；自除瞋恚刀箭，亦除他人瞋恚刀箭；自除愚癡刀箭，亦除他人愚癡刀箭；自除邪見刀箭，亦除他人邪見刀箭；自除纏垢刀箭，亦除他人纏垢刀箭；自除諸結使刀箭，亦除他人結使刀箭。憍尸迦！以是因緣，是善男子、善女人，不為刀箭所傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告釋提桓因：「若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，受持、親近、讀、誦、正憶念，不離薩婆若心，兩陣戰時，是善男子、善女人誦般若波羅蜜故，入軍陣中終不失命，刀箭不傷。何以故？是善男子、善女人長夜修行六波羅蜜，自除婬欲刀箭，亦除他人婬欲刀箭；自除瞋恚刀箭，亦除他人瞋恚刀箭；自除愚癡刀箭，亦除他人愚癡刀箭；自除邪見刀箭，亦除他人邪見刀箭；自除纏垢刀箭，亦除他人纏垢刀箭；自除諸結使刀箭，亦除他人結使刀箭。憍尸迦！以是因緣，是善男子、善女人，不為刀箭所傷。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，受持、親近、讀、誦、正憶念，不離薩婆若心，若以毒藥薰、若以蠱道、若以火坑、若以深水、若欲刀殺、若與毒，如是眾惡皆不能傷。何以故？是般若波羅蜜是大明呪、是無上呪。若善男子、善女人於是明呪中學，自不惱身、亦不惱他、亦不兩惱。何以故？是善男子、善女人不得我、不得眾生、不得壽命，乃至知者、見者皆不可得；不得色、受、想、行、識，乃至一切種智亦不可得。以不可得故，不自惱身、亦不惱他、亦不兩惱。學是大明呪故，得阿耨多羅三藐三菩提；觀一切眾生心，隨意說法。何以故？過去諸佛學是大明呪，得阿耨多羅三藐三菩提；當來諸佛學是大明呪，當得阿耨多羅三藐三菩提；今現在諸佛學是大明呪，得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，受持、親近、讀、誦、正憶念，不離薩婆若心，若以毒藥薰、若以蠱道、若以火坑、若以深水、若欲刀殺、若與毒，如是眾惡皆不能傷。何以故？是般若波羅蜜是大明呪、是無上呪。若善男子、善女人於是明呪中學，自不惱身、亦不惱他、亦不兩惱。何以故？是善男子、善女人不得我、不得眾生、不得壽命，乃至知者、見者皆不可得；不得色、受、想、行、識，乃至一切種智亦不可得。以不可得故，不自惱身、亦不惱他、亦不兩惱。學是大明呪故，得阿耨多羅三藐三菩提；觀一切眾生心，隨意說法。何以故？過去諸佛學是大明呪，得阿耨多羅三藐三菩提；當來諸佛學是大明呪，當得阿耨多羅三藐三菩提；今現在諸佛學是大明呪，得阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，憍尸迦！般若波羅蜜，若有但書寫經卷，於舍供養，不受、不讀，不誦、不說、不正憶念，是處若人、若非人不能得其便。何以故？是般若波羅蜜，為三千大千世界中四天王諸天乃至阿迦尼吒諸天子，及十方無量阿僧祇世界中諸四天王天，乃至阿迦尼吒諸天所守護故。是般若波羅蜜所止處，諸天皆來供養、恭敬、尊重、讚歎，禮拜已去。是善男子、善女人，是般若波羅蜜，但書寫經卷，於舍供養，不受、不讀、不誦、不說、不正憶念，今世得如是功德。譬如若人、若畜生來入菩提樹下，諸邊內外；設人、非人來，不能得其便。何以故？是處，過去諸佛於中得阿耨多羅三藐三菩提，未來諸佛、現在諸佛亦於中得阿耨多羅三藐三菩提；得佛已，施一切眾生無恐無畏，令無量阿僧祇眾生受天上、人中福樂，亦令無量阿僧祇眾生得須陀洹果，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。以般若波羅蜜力故，是處得恭敬、禮拜，華香、瓔珞、擣香、澤香、幢蓋、伎樂供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！般若波羅蜜，若有但書寫經卷，於舍供養，不受、不讀，不誦、不說、不正憶念，是處若人、若非人不能得其便。何以故？是般若波羅蜜，為三千大千世界中四天王諸天乃至阿迦尼吒諸天子，及十方無量阿僧祇世界中諸四天王天，乃至阿迦尼吒諸天所守護故。是般若波羅蜜所止處，諸天皆來供養、恭敬、尊重、讚歎，禮拜已去。是善男子、善女人，是般若波羅蜜，但書寫經卷，於舍供養，不受、不讀、不誦、不說、不正憶念，今世得如是功德。譬如若人、若畜生來入菩提樹下，諸邊內外；設人、非人來，不能得其便。何以故？是處，過去諸佛於中得阿耨多羅三藐三菩提，未來諸佛、現在諸佛亦於中得阿耨多羅三藐三菩提；得佛已，施一切眾生無恐無畏，令無量阿僧祇眾生受天上、人中福樂，亦令無量阿僧祇眾生得須陀洹果，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。以般若波羅蜜力故，是處得恭敬、禮拜，華香、瓔珞、擣香、澤香、幢蓋、伎樂供養。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

現有受持、讀、誦，入於軍陣，為刀兵所傷，或至失命。又佛說：「業因緣，非空非海中，無有得免者。」是中佛何以故言「讀誦般若者，入軍陣中兵刃不傷，亦不失命」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現有受持、讀、誦，入於軍陣，為刀兵所傷，或至失命。又佛說：「業因緣，非空非海中，無有得免者。」是中佛何以故言「讀誦般若者，入軍陣中兵刃不傷，亦不失命」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有二種業因緣：一者、必應受報，二者、不必受報。為必應受報故，《法句》中如是說；此中為不必受報故，說「讀誦般若，兵刃不傷」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二種業因緣：一者、必應受報，二者、不必受報。為必應受報故，《法句》中如是說；此中為不必受報故，說「讀誦般若，兵刃不傷」。

譬如大逆重罪應死之人，雖有強力、財寶，不可得免；有人罪輕，雖入死科，理在可救，用力勢、財物，便得濟命，不救則死。善男子亦如是，若無必受報罪，雖有死事來，至讀誦般若波羅蜜，則得濟度；若不讀誦，則不免死，是故不得言般若波羅蜜無有力勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大逆重罪應死之人，雖有強力、財寶，不可得免；有人罪輕，雖入死科，理在可救，用力勢、財物，便得濟命，不救則死。善男子亦如是，若無必受報罪，雖有死事來，至讀誦般若波羅蜜，則得濟度；若不讀誦，則不免死，是故不得言般若波羅蜜無有力勢。

復次，善男子、善女人若遠離惡法，調伏其心，煩惱折減，一心直信善法，無有疑悔；從久遠已來，修集福德、智慧，於一切眾生有慈悲心，教化眾生，除去惡心。如是善男子，刀兵不傷，命不中斷。如佛自說因緣：「長夜行六波羅蜜，除己身及他身三毒刀箭。」五波羅蜜是福德，般若波羅蜜是智慧，以廣集此二事故，不中失命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，善男子、善女人若遠離惡法，調伏其心，煩惱折減，一心直信善法，無有疑悔；從久遠已來，修集福德、智慧，於一切眾生有慈悲心，教化眾生，除去惡心。如是善男子，刀兵不傷，命不中斷。如佛自說因緣：「長夜行六波羅蜜，除己身及他身三毒刀箭。」五波羅蜜是福德，般若波羅蜜是智慧，以廣集此二事故，不中失命。

毒藥、水、火等，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毒藥、水、火等，亦如是。

復次，如外道神仙呪術力故，入水不溺，入火不熱，毒蟲不螫，何況般若波羅蜜是十方諸佛所因成就呪術！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如外道神仙呪術力故，入水不溺，入火不熱，毒蟲不螫，何況般若波羅蜜是十方諸佛所因成就呪術！

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

如上所說，是事可信；今此中不能受持、讀、誦、念般若等，但書寫、供養，云何得是功德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上所說，是事可信；今此中不能受持、讀、誦、念般若等，但書寫、供養，云何得是功德？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是人所得功德，亦同於上。何以故？有人先已聞師說般若義，深入愛樂，然不識文字，違離師故，不能讀誦；而不惜財寶，雇人書寫，盡心種種供養，意與讀誦者同，故亦得功德。人不能得便者，諸天守護。是事難信，故佛以菩提樹為喻。佛以般若力故，於菩提樹下成無上道，無上道氣勢故，其處猶有威德，眾生入中，眾惡不得其便；何況般若波羅蜜是諸佛之母，善男子盡心供養而無功德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人所得功德，亦同於上。何以故？有人先已聞師說般若義，深入愛樂，然不識文字，違離師故，不能讀誦；而不惜財寶，雇人書寫，盡心種種供養，意與讀誦者同，故亦得功德。人不能得便者，諸天守護。是事難信，故佛以菩提樹為喻。佛以般若力故，於菩提樹下成無上道，無上道氣勢故，其處猶有威德，眾生入中，眾惡不得其便；何況般若波羅蜜是諸佛之母，善男子盡心供養而無功德？

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

釋提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人書寫般若波羅蜜，華香、瓔珞乃至伎樂供養；若有人，佛般涅槃後，若供養舍利，若起塔供養、恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞乃至伎樂供養——是二何者得福多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人書寫般若波羅蜜，華香、瓔珞乃至伎樂供養；若有人，佛般涅槃後，若供養舍利，若起塔供養、恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞乃至伎樂供養——是二何者得福多？」

佛告釋提桓因：「我還問汝，隨汝意答我。於汝意云何？如佛得一切種智及得是身，從何道學，得是一切種智、得是身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「我還問汝，隨汝意答我。於汝意云何？如佛得一切種智及得是身，從何道學，得是一切種智、得是身？」

釋提桓因白佛言：「佛從般若波羅蜜中學，得一切種智及相好身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「佛從般若波羅蜜中學，得一切種智及相好身。」

佛告釋提桓因：「如是！如是！憍尸迦！佛從般若波羅蜜中學，得一切種智。憍尸迦！不以是身名為佛，得一切種智故名為佛。憍尸迦！是佛一切種智，從般若波羅蜜中生。以是故，憍尸迦！是佛身，一切種智所依處，佛因是身得一切種智。善男子當作是思惟：『是身，一切種智所依處。』是故我涅槃後舍利，當得供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「如是！如是！憍尸迦！佛從般若波羅蜜中學，得一切種智。憍尸迦！不以是身名為佛，得一切種智故名為佛。憍尸迦！是佛一切種智，從般若波羅蜜中生。以是故，憍尸迦！是佛身，一切種智所依處，佛因是身得一切種智。善男子當作是思惟：『是身，一切種智所依處。』是故我涅槃後舍利，當得供養。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人若聞是般若波羅蜜，書寫、受持、親近、讀、誦、正憶念，華香、瓔珞、擣香、澤香、幢蓋、伎樂，恭敬、供養、尊重、讚歎，是善男子、善女人則為供養一切種智。以是故，憍尸迦！若有善男子、善女人書是般若波羅蜜，若受持、親近、讀、誦、說、正憶念、供養、恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞乃至伎樂；若復有善男子、善女人，佛般涅槃後，供養舍利，起塔，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至伎樂。若有善男子、善女人，是般若波羅蜜，書、持，供養、恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞乃至伎樂，是人得福多！何以故？是般若波羅蜜中生五波羅蜜，生內空乃至無法有法空；四念處乃至十八不共法，一切三昧、一切禪定、一切陀羅尼，皆從般若波羅蜜中生；成就眾生、淨佛世界，皆從般若波羅蜜中生；菩薩家成就、色成就、資生之物成就、眷屬成就、大慈大悲成就，皆從般若波羅蜜中生；剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，皆從是般若波羅蜜中生；四天王天乃至阿迦尼吒天、須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、諸菩薩摩訶薩、諸佛，諸佛一切種智，皆從是般若波羅蜜中生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人若聞是般若波羅蜜，書寫、受持、親近、讀、誦、正憶念，華香、瓔珞、擣香、澤香、幢蓋、伎樂，恭敬、供養、尊重、讚歎，是善男子、善女人則為供養一切種智。以是故，憍尸迦！若有善男子、善女人書是般若波羅蜜，若受持、親近、讀、誦、說、正憶念、供養、恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞乃至伎樂；若復有善男子、善女人，佛般涅槃後，供養舍利，起塔，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至伎樂。若有善男子、善女人，是般若波羅蜜，書、持，供養、恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞乃至伎樂，是人得福多！何以故？是般若波羅蜜中生五波羅蜜，生內空乃至無法有法空；四念處乃至十八不共法，一切三昧、一切禪定、一切陀羅尼，皆從般若波羅蜜中生；成就眾生、淨佛世界，皆從般若波羅蜜中生；菩薩家成就、色成就、資生之物成就、眷屬成就、大慈大悲成就，皆從般若波羅蜜中生；剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，皆從是般若波羅蜜中生；四天王天乃至阿迦尼吒天、須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、諸菩薩摩訶薩、諸佛，諸佛一切種智，皆從是般若波羅蜜中生。」

爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！閻浮提人不供養般若波羅蜜，不恭敬、不尊重、不讚歎，為不知供養多所利益耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！閻浮提人不供養般若波羅蜜，不恭敬、不尊重、不讚歎，為不知供養多所利益耶？」

佛告釋提桓因：「憍尸迦！於汝意云何？閻浮提中幾所人信佛不壞？信法、信僧不壞？幾所人於佛無疑？於法、於僧無疑？幾所人於佛決了？於法、於僧決了？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「憍尸迦！於汝意云何？閻浮提中幾所人信佛不壞？信法、信僧不壞？幾所人於佛無疑？於法、於僧無疑？幾所人於佛決了？於法、於僧決了？」

釋提桓因白佛言：「世尊！閻浮提人於佛、法、僧不壞信少，於佛、法、僧無疑、決了亦少。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！閻浮提人於佛、法、僧不壞信少，於佛、法、僧無疑、決了亦少。」

「憍尸迦！於汝意云何？閻浮提幾所人得三十七品、三解脫門、八解脫、九次第定、四無礙智、六神通？閻浮提幾所人斷三結故，得須陀洹道？幾所人斷三結，亦婬瞋癡薄故，得斯陀含道？幾所人斷五下分結，得阿那含道？幾所人斷五上分結，得阿羅漢？閻浮提幾所人求辟支佛？幾所人發阿耨多羅三藐三菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！於汝意云何？閻浮提幾所人得三十七品、三解脫門、八解脫、九次第定、四無礙智、六神通？閻浮提幾所人斷三結故，得須陀洹道？幾所人斷三結，亦婬瞋癡薄故，得斯陀含道？幾所人斷五下分結，得阿那含道？幾所人斷五上分結，得阿羅漢？閻浮提幾所人求辟支佛？幾所人發阿耨多羅三藐三菩提心？」

釋提桓因白佛言：「世尊！閻浮提中少所人得三十七品，乃至少所人發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！閻浮提中少所人得三十七品，乃至少所人發阿耨多羅三藐三菩提心。」

佛告釋提桓因：「如是！如是！憍尸迦！少所人信佛不壞、信法不壞、信僧不壞，少所人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，少所人於佛決了、於法決了、於僧決了；憍尸迦！亦少所人得三十七品、三解脫門、八解脫、九次第定、四無礙智、六神通。憍尸迦！亦少所人斷三結得須陀洹、斷三結亦婬瞋癡薄得斯陀含、斷五下分結得阿那含、斷五上分結得阿羅漢，少所人求辟支佛；於是中亦少所人發阿耨多羅三藐三菩提心、於發心中亦少所人行菩薩道。何以故？是眾生前世不見佛、不聞法、不供養比丘僧，不布施、不持戒、不忍辱、不精進、不禪定、無智慧，不聞內空、外空乃至無法有法空，亦不聞不修四念處乃至十八不共法，亦不聞不修諸三昧門、諸陀羅尼門，亦不聞不修一切智、一切種智。憍尸迦！以是因緣故，當知少所眾生信佛不壞、信法不壞、信僧不壞；乃至少所眾生求辟支佛道；於是中少所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，於發心中少所眾生行菩薩道，於是中亦少所眾生得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「如是！如是！憍尸迦！少所人信佛不壞、信法不壞、信僧不壞，少所人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，少所人於佛決了、於法決了、於僧決了；憍尸迦！亦少所人得三十七品、三解脫門、八解脫、九次第定、四無礙智、六神通。憍尸迦！亦少所人斷三結得須陀洹、斷三結亦婬瞋癡薄得斯陀含、斷五下分結得阿那含、斷五上分結得阿羅漢，少所人求辟支佛；於是中亦少所人發阿耨多羅三藐三菩提心、於發心中亦少所人行菩薩道。何以故？是眾生前世不見佛、不聞法、不供養比丘僧，不布施、不持戒、不忍辱、不精進、不禪定、無智慧，不聞內空、外空乃至無法有法空，亦不聞不修四念處乃至十八不共法，亦不聞不修諸三昧門、諸陀羅尼門，亦不聞不修一切智、一切種智。憍尸迦！以是因緣故，當知少所眾生信佛不壞、信法不壞、信僧不壞；乃至少所眾生求辟支佛道；於是中少所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，於發心中少所眾生行菩薩道，於是中亦少所眾生得阿耨多羅三藐三菩提。

「憍尸迦！我以佛眼見東方無量阿僧祇眾生發心，行阿耨多羅三藐三菩提心，行菩薩道；是眾生遠離般若波羅蜜方便力故，若一、若二住阿鞞跋致地，多墮聲聞、辟支佛地。南西北方、四維、上下，亦如是。以是故，憍尸迦！善男子、善女人發心求阿耨多羅三藐三菩提者，應聞般若波羅蜜，應受持、親近、讀、誦、說、正憶念；受持、親近、讀、誦、說、正憶念已，應書經卷，恭敬、供養、尊重、讚歎，香華、瓔珞乃至伎樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！我以佛眼見東方無量阿僧祇眾生發心，行阿耨多羅三藐三菩提心，行菩薩道；是眾生遠離般若波羅蜜方便力故，若一、若二住阿鞞跋致地，多墮聲聞、辟支佛地。南西北方、四維、上下，亦如是。以是故，憍尸迦！善男子、善女人發心求阿耨多羅三藐三菩提者，應聞般若波羅蜜，應受持、親近、讀、誦、說、正憶念；受持、親近、讀、誦、說、正憶念已，應書經卷，恭敬、供養、尊重、讚歎，香華、瓔珞乃至伎樂。

「諸餘善法入般若波羅蜜中者，亦應聞、受持乃至正憶念。何等是諸餘善法？所謂檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜；內空、外空乃至無法有法空，諸三昧門、諸陀羅尼門，四念處乃至十八不共法，大慈大悲。如是等無量諸善法，皆入般若波羅蜜中，是亦應聞、受持乃至正憶念。何以故？是善男子、善女人當如是念：『佛本為菩薩時，如是行、如是學，所謂般若波羅蜜、禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，內空、乃至無法有法空，諸三昧門、諸陀羅尼門，四念處乃至十八不共法，大慈大悲。如是等無量佛法，我等亦應隨學。何以故？般若波羅蜜是我等所尊，禪波羅蜜乃至無量諸餘善法亦是我等所尊。此是諸佛法印，諸辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹法印。諸佛學是般若波羅蜜乃至一切種智得度彼岸，諸辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹亦學是般若波羅蜜乃至一切智得度彼岸。』以是故，憍尸迦！若善男子、善女人，若佛在世、若般涅槃後，應依止般若波羅蜜、禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，乃至一切種智亦應依止。何以故？是般若波羅蜜乃至一切種智是諸聲聞、辟支佛、菩薩摩訶薩及一切世間天、人、阿修羅所可依止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸餘善法入般若波羅蜜中者，亦應聞、受持乃至正憶念。何等是諸餘善法？所謂檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜；內空、外空乃至無法有法空，諸三昧門、諸陀羅尼門，四念處乃至十八不共法，大慈大悲。如是等無量諸善法，皆入般若波羅蜜中，是亦應聞、受持乃至正憶念。何以故？是善男子、善女人當如是念：『佛本為菩薩時，如是行、如是學，所謂般若波羅蜜、禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，內空、乃至無法有法空，諸三昧門、諸陀羅尼門，四念處乃至十八不共法，大慈大悲。如是等無量佛法，我等亦應隨學。何以故？般若波羅蜜是我等所尊，禪波羅蜜乃至無量諸餘善法亦是我等所尊。此是諸佛法印，諸辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹法印。諸佛學是般若波羅蜜乃至一切種智得度彼岸，諸辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹亦學是般若波羅蜜乃至一切智得度彼岸。』以是故，憍尸迦！若善男子、善女人，若佛在世、若般涅槃後，應依止般若波羅蜜、禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，乃至一切種智亦應依止。何以故？是般若波羅蜜乃至一切種智是諸聲聞、辟支佛、菩薩摩訶薩及一切世間天、人、阿修羅所可依止。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛已種種讚般若功德，今釋提桓因何故以舍利校般若功德多少？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛已種種讚般若功德，今釋提桓因何故以舍利校般若功德多少？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

信根多者，憙供養舍利；慧根多者，好讀誦經法。是故問：「有人書經供養，有人供養舍利，何所為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信根多者，憙供養舍利；慧根多者，好讀誦經法。是故問：「有人書經供養，有人供養舍利，何所為多？」

「華香、瓔珞」等義，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「華香、瓔珞」等義，如先說。

「於汝意云何」者，四事答中，此是反問答。是故佛即反問釋提桓因。或有人供養舍利得福德多，或有人供養般若波羅蜜得福德亦多，隨人心故，佛不得一定答，是故反問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何」者，四事答中，此是反問答。是故佛即反問釋提桓因。或有人供養舍利得福德多，或有人供養般若波羅蜜得福德亦多，隨人心故，佛不得一定答，是故反問。

「從般若波羅蜜中生五波羅蜜」者，後品中佛自說：「無方便智慧布施迴向，不名檀波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從般若波羅蜜中生五波羅蜜」者，後品中佛自說：「無方便智慧布施迴向，不名檀波羅蜜。」

十八空即是智慧，智慧因緣故，生四念處乃至一切種智。雖非盡是智慧，以性同故，以智慧為主，是故言「從般若生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八空即是智慧，智慧因緣故，生四念處乃至一切種智。雖非盡是智慧，以性同故，以智慧為主，是故言「從般若生」。

行般若波羅蜜，得諸法實相，於布施、持戒等通達；若不得般若實相，不能通達布施、持戒。何以故？若一切法空，則無罪無福，何用布施、持戒？若諸法實有相，不應從因緣生，先已有故。若眾生是常，則譬如虛空，亦無死者；若無常，神則隨身滅，亦無後世罪福。若無眾生，何有殺罪？如是亦無不殺生戒等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行般若波羅蜜，得諸法實相，於布施、持戒等通達；若不得般若實相，不能通達布施、持戒。何以故？若一切法空，則無罪無福，何用布施、持戒？若諸法實有相，不應從因緣生，先已有故。若眾生是常，則譬如虛空，亦無死者；若無常，神則隨身滅，亦無後世罪福。若無眾生，何有殺罪？如是亦無不殺生戒等。

若得是般若波羅蜜實相法，則不墮有無二邊，用中道通達布施、持戒等。以此布施、持戒等果報故，有剎利大姓乃至諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得是般若波羅蜜實相法，則不墮有無二邊，用中道通達布施、持戒等。以此布施、持戒等果報故，有剎利大姓乃至諸佛。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

閻浮提人多貪利福德，何以不供養般若波羅蜜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮提人多貪利福德，何以不供養般若波羅蜜？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

智人少故，不知供養般若，無咎；譬如金寶，盲者不識。以閻浮提人但信三尊者少，何況知而能行！佛欲令釋提桓因自說，故反問：「有幾許人於三尊得不壞信」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人少故，不知供養般若，無咎；譬如金寶，盲者不識。以閻浮提人但信三尊者少，何況知而能行！佛欲令釋提桓因自說，故反問：「有幾許人於三尊得不壞信」等。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

不壞信、無疑、決了，有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞信、無疑、決了，有何差別？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人言：無有差別；佛莊嚴種種說，開悟人心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：無有差別；佛莊嚴種種說，開悟人心故。

有人言：於三寶中得不壞信。何以知之？以無疑故。何以知無疑？以決了故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：於三寶中得不壞信。何以知之？以無疑故。何以知無疑？以決了故。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

無疑、決了有何異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無疑、決了有何異？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

初信三寶故是無疑，智慧究竟故是決了；譬如渡水，初入是無疑，出彼岸是決了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初信三寶故是無疑，智慧究竟故是決了；譬如渡水，初入是無疑，出彼岸是決了。

三分聖戒力故信不壞，四分力故是無疑，正見分力故是決了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三分聖戒力故信不壞，四分力故是無疑，正見分力故是決了。

復次，見諦道中是不壞信，思惟道中是無疑，無學道中是決了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，見諦道中是不壞信，思惟道中是無疑，無學道中是決了。

如是等種種分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等種種分別。

是三事得何果報？從三十七品至六神通，是有為果；三結盡乃至煩惱及習盡，是無為果——得如是等果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三事得何果報？從三十七品至六神通，是有為果；三結盡乃至煩惱及習盡，是無為果——得如是等果報。

釋提桓因有報生知他心，亦曾以天耳聞諸道差別，又以是大菩薩利根，入觀眾生心三昧故，得知諸道差別，是故答佛：「深信者少。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因有報生知他心，亦曾以天耳聞諸道差別，又以是大菩薩利根，入觀眾生心三昧故，得知諸道差別，是故答佛：「深信者少。」

從須陀洹乃至初發心求佛道轉少，轉少故不知供養般若。何以故少？前世生死中，不聞三寶名，乃至不聞一切種智名。佛欲證上事故說：「我今以佛眼觀十方無量阿僧祇眾生發無上道，離般若方便力故，若一、若二住阿毘跋致地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從須陀洹乃至初發心求佛道轉少，轉少故不知供養般若。何以故少？前世生死中，不聞三寶名，乃至不聞一切種智名。佛欲證上事故說：「我今以佛眼觀十方無量阿僧祇眾生發無上道，離般若方便力故，若一、若二住阿毘跋致地。」

「諸餘善法入般若波羅蜜」者，是諸餘經，所謂《法華經》、《密迹經》等。十二部經中義同般若者，雖不名為般若波羅蜜經，然義理即同般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸餘善法入般若波羅蜜」者，是諸餘經，所謂《法華經》、《密迹經》等。十二部經中義同般若者，雖不名為般若波羅蜜經，然義理即同般若波羅蜜。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

云何須陀洹亦學般若波羅蜜乃至一切種智，得到彼岸？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何須陀洹亦學般若波羅蜜乃至一切種智，得到彼岸？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

此中六波羅蜜、三解脫門、三十七品等乃至一切種智，此非獨菩薩法，三乘共有，各隨分學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中六波羅蜜、三解脫門、三十七品等乃至一切種智，此非獨菩薩法，三乘共有，各隨分學。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「憍尸迦！若有善男子、善女人，佛般涅槃後，為供養佛故，作七寶塔，高一由旬，天香、天華、天瓔珞、天擣香、天澤香、天衣、天幢蓋、天伎樂供養、恭敬、尊重、讚歎。憍尸迦！於汝意云何？是善男子、善女人，從是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若有善男子、善女人，佛般涅槃後，為供養佛故，作七寶塔，高一由旬，天香、天華、天瓔珞、天擣香、天澤香、天衣、天幢蓋、天伎樂供養、恭敬、尊重、讚歎。憍尸迦！於汝意云何？是善男子、善女人，從是因緣得福多不？」

釋提桓因言：「世尊！甚多！甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「世尊！甚多！甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人聞是般若波羅蜜，書寫、受持、親近、正憶念，不離薩婆若心，亦供養、恭敬、尊重、讚歎，若花香、瓔珞、擣香、澤香、幢蓋、伎樂供養。是善男子、善女人，福德多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人聞是般若波羅蜜，書寫、受持、親近、正憶念，不離薩婆若心，亦供養、恭敬、尊重、讚歎，若花香、瓔珞、擣香、澤香、幢蓋、伎樂供養。是善男子、善女人，福德多。」

佛告釋提桓因憍尸迦：「置一七寶塔。若善男子、善女人供養佛故，佛般涅槃後，起七寶塔，滿閻浮提，皆高一由旬，恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞、幢蓋、伎樂供養。憍尸迦！於汝意云何？是善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因憍尸迦：「置一七寶塔。若善男子、善女人供養佛故，佛般涅槃後，起七寶塔，滿閻浮提，皆高一由旬，恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞、幢蓋、伎樂供養。憍尸迦！於汝意云何？是善男子、善女人得福多不？」

釋提桓因言：「世尊！其福甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「世尊！其福甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人如前供養般若波羅蜜，其福甚多。憍尸迦！復置一閻浮提滿中七寶塔。有善男子、善女人供養佛故，佛般涅槃後，起七寶塔，滿四天下，皆高一由旬，供養如前。憍尸迦！於汝意云何？是善男子、善女人，其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人如前供養般若波羅蜜，其福甚多。憍尸迦！復置一閻浮提滿中七寶塔。有善男子、善女人供養佛故，佛般涅槃後，起七寶塔，滿四天下，皆高一由旬，供養如前。憍尸迦！於汝意云何？是善男子、善女人，其福多不？」

釋提桓因言：「甚多！甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多！甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至伎樂供養，其福甚多。憍尸迦！復置四天下滿中七寶塔。若有善男子、善女人供養佛故，佛般涅槃後，起七寶塔，滿小千世界，皆高一由旬，供養如前。憍尸迦！於汝意云何？是善男子、善女人，其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至伎樂供養，其福甚多。憍尸迦！復置四天下滿中七寶塔。若有善男子、善女人供養佛故，佛般涅槃後，起七寶塔，滿小千世界，皆高一由旬，供養如前。憍尸迦！於汝意云何？是善男子、善女人，其福多不？」

釋提桓因言：「甚多！甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多！甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人書是般若波羅蜜，受持、恭敬、尊重、讚歎，華香乃至伎樂供養，其福甚多。憍尸迦！復置小千世界滿中七寶塔。若有善男子、善女人供養佛故，佛般涅槃後，起七寶塔，滿二千中世界，皆高一由旬，供養如前；不如供養般若波羅蜜其福甚多。復置二千中世界七寶塔。若有善男子、善女人供養佛故，佛般涅槃後，起七寶塔，滿三千大千世界，皆高一由旬，盡形壽供養，天華、天香、天瓔珞乃至天伎樂。於汝意云何？是善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人書是般若波羅蜜，受持、恭敬、尊重、讚歎，華香乃至伎樂供養，其福甚多。憍尸迦！復置小千世界滿中七寶塔。若有善男子、善女人供養佛故，佛般涅槃後，起七寶塔，滿二千中世界，皆高一由旬，供養如前；不如供養般若波羅蜜其福甚多。復置二千中世界七寶塔。若有善男子、善女人供養佛故，佛般涅槃後，起七寶塔，滿三千大千世界，皆高一由旬，盡形壽供養，天華、天香、天瓔珞乃至天伎樂。於汝意云何？是善男子、善女人得福多不？」

釋提桓因言：「世尊！甚多！甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「世尊！甚多！甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人書、持是般若波羅蜜，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至伎樂供養，其福甚多。復置三千大千世界中七寶塔。若三千大千世界中眾生，一一眾生供養佛故，佛般涅槃後，各起七寶塔，恭敬、尊重、讚歎，花香乃至伎樂供養。若有善男子、善女人書持般若波羅蜜，乃至正憶念，不離薩婆若心，亦恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞乃至伎樂供養，是人得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人書、持是般若波羅蜜，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至伎樂供養，其福甚多。復置三千大千世界中七寶塔。若三千大千世界中眾生，一一眾生供養佛故，佛般涅槃後，各起七寶塔，恭敬、尊重、讚歎，花香乃至伎樂供養。若有善男子、善女人書持般若波羅蜜，乃至正憶念，不離薩婆若心，亦恭敬、尊重、讚歎，華香、瓔珞乃至伎樂供養，是人得福甚多。」

釋提桓因白佛言：「如是！如是！世尊！是人供養、恭敬、尊重、讚歎是般若波羅蜜，則為供養過去、未來、現在佛！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「如是！如是！世尊！是人供養、恭敬、尊重、讚歎是般若波羅蜜，則為供養過去、未來、現在佛！

「世尊！若十方如恒河沙等世界眾生，一一眾生供養佛故，佛般涅槃後，各起七寶塔，高一由旬，是人若一劫、若減一劫，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至伎樂供養。世尊！是善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若十方如恒河沙等世界眾生，一一眾生供養佛故，佛般涅槃後，各起七寶塔，高一由旬，是人若一劫、若減一劫，恭敬、尊重、讚歎，華香乃至伎樂供養。世尊！是善男子、善女人得福多不？」

佛言：「甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「甚多！」

釋提桓因言：「若有善男子、善女人書持是般若波羅蜜，乃至正憶念，亦恭敬、尊重、讚歎，華香乃至伎樂供養，其福大多！何以故？世尊！一切善法皆入般若波羅蜜中，所謂十善道，四禪、四無量心、四無色定，三十七品，三解脫門：空、無相、無作，四諦：苦諦、集諦、滅諦、道諦，六神通、八解脫、九次第定，檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，諸三昧門、諸陀羅尼門，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，一切智、道種智、一切種智。世尊！是名一切諸佛法印。是法中，一切聲聞及辟支佛、過去未來現在諸佛，學是法印得度彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「若有善男子、善女人書持是般若波羅蜜，乃至正憶念，亦恭敬、尊重、讚歎，華香乃至伎樂供養，其福大多！何以故？世尊！一切善法皆入般若波羅蜜中，所謂十善道，四禪、四無量心、四無色定，三十七品，三解脫門：空、無相、無作，四諦：苦諦、集諦、滅諦、道諦，六神通、八解脫、九次第定，檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，諸三昧門、諸陀羅尼門，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，一切智、道種智、一切種智。世尊！是名一切諸佛法印。是法中，一切聲聞及辟支佛、過去未來現在諸佛，學是法印得度彼岸。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

般若波羅蜜，若聞、受持、誦、讀等，有無量功德。更欲說故，以現事譬喻證之。人見土塔高大，即時生心，謂是塔主福德極大，何況七寶起塔，高一由旬！是故佛以塔為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜，若聞、受持、誦、讀等，有無量功德。更欲說故，以現事譬喻證之。人見土塔高大，即時生心，謂是塔主福德極大，何況七寶起塔，高一由旬！是故佛以塔為喻。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是塔為實、為假？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是塔為實、為假？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛欲使人解知分別福德多小故，作是譬喻，不應問其虛實！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛欲使人解知分別福德多小故，作是譬喻，不應問其虛實！

有人言：有實、有假。如迦葉佛般涅槃後，有國王名吉梨姞。爾時，人壽二萬歲；是王為供養舍利故，起七寶塔，高五十里。又過去世有轉輪王，名德主，一日起五百塔，高五百由旬。此言「滿三千大千世界」，是事假喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：有實、有假。如迦葉佛般涅槃後，有國王名吉梨姞。爾時，人壽二萬歲；是王為供養舍利故，起七寶塔，高五十里。又過去世有轉輪王，名德主，一日起五百塔，高五百由旬。此言「滿三千大千世界」，是事假喻。

有人言：皆是實有。如小國王隨力起七寶塔；大王能起一由旬七寶塔，或過一由旬；小轉輪王能起七寶塔滿四天下；大轉輪王能起七寶塔過四天下；梵天王主三千大千世界，是佛弟子，能心生變化，起塔高至梵天，滿三千大千世界；或有菩薩得陀羅尼門、諸三昧門，深行六波羅蜜故，佛滅度後，能起七寶塔滿三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：皆是實有。如小國王隨力起七寶塔；大王能起一由旬七寶塔，或過一由旬；小轉輪王能起七寶塔滿四天下；大轉輪王能起七寶塔過四天下；梵天王主三千大千世界，是佛弟子，能心生變化，起塔高至梵天，滿三千大千世界；或有菩薩得陀羅尼門、諸三昧門，深行六波羅蜜故，佛滅度後，能起七寶塔滿三千大千世界。

「滿」者，舉其多故，不言間不容間。後言「一一眾生」者，施主多故福德多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滿」者，舉其多故，不言間不容間。後言「一一眾生」者，施主多故福德多。

佛是中自說得福因緣：「十善道乃至一切種智皆攝在般若波羅蜜中。」和合是法，名為般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛是中自說得福因緣：「十善道乃至一切種智皆攝在般若波羅蜜中。」和合是法，名為般若波羅蜜。

是般若中但出生佛，尚應當供養，何況出生三乘及人天中樂，皆因般若波羅蜜有而不供養！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是般若中但出生佛，尚應當供養，何況出生三乘及人天中樂，皆因般若波羅蜜有而不供養！

舍利是無記法，是諸善法所依止處故，後乃能與人果報；行般若波羅蜜，即時得果，後亦得報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利是無記法，是諸善法所依止處故，後乃能與人果報；行般若波羅蜜，即時得果，後亦得報。

大智度論釋述誠品第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋述誠品第三十三

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，佛告釋提桓因：「如是！如是！憍尸迦！是諸善男子、善女人書是般若波羅蜜，持經卷受學，親近、讀、誦、說、正憶念，加復供養華香、瓔珞、擣香、澤香、幢蓋、伎樂，當得無量無數、不可思議、不可稱量、無邊福德！何以故？諸佛一切智、一切種智，皆從般若波羅蜜中生。諸菩薩摩訶薩禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，皆從般若波羅蜜中生。內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，皆從般若波羅蜜中生。諸佛五眼，皆從般若波羅蜜中生。成就眾生、淨佛世界、道種智、一切種智、諸佛法，皆從般若波羅蜜中生。聲聞乘、辟支佛乘、佛乘，皆從般若波羅蜜中生。以是故，憍尸迦！善男子、善女人書是般若波羅蜜，受持經卷，親近、讀、誦、說、正憶念，加復供養華香乃至伎樂，過出前供養七寶塔，百分、千分、千億萬分，乃至算數譬喻所不能及！何以故？憍尸迦！若般若波羅蜜在於世者，佛寶、法寶、比丘僧寶終不滅。若般若波羅蜜在於世者，十善道、四禪、四無量心、四無色定、檀波羅蜜乃至般若波羅蜜、四念處乃至十八不共法、一切智、一切種智，皆現於世。若般若波羅蜜在於世者，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至阿迦尼吒諸天，須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、菩薩摩訶薩、無上佛道、轉法輪、成就眾生、淨佛世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告釋提桓因：「如是！如是！憍尸迦！是諸善男子、善女人書是般若波羅蜜，持經卷受學，親近、讀、誦、說、正憶念，加復供養華香、瓔珞、擣香、澤香、幢蓋、伎樂，當得無量無數、不可思議、不可稱量、無邊福德！何以故？諸佛一切智、一切種智，皆從般若波羅蜜中生。諸菩薩摩訶薩禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，皆從般若波羅蜜中生。內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，皆從般若波羅蜜中生。諸佛五眼，皆從般若波羅蜜中生。成就眾生、淨佛世界、道種智、一切種智、諸佛法，皆從般若波羅蜜中生。聲聞乘、辟支佛乘、佛乘，皆從般若波羅蜜中生。以是故，憍尸迦！善男子、善女人書是般若波羅蜜，受持經卷，親近、讀、誦、說、正憶念，加復供養華香乃至伎樂，過出前供養七寶塔，百分、千分、千億萬分，乃至算數譬喻所不能及！何以故？憍尸迦！若般若波羅蜜在於世者，佛寶、法寶、比丘僧寶終不滅。若般若波羅蜜在於世者，十善道、四禪、四無量心、四無色定、檀波羅蜜乃至般若波羅蜜、四念處乃至十八不共法、一切智、一切種智，皆現於世。若般若波羅蜜在於世者，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至阿迦尼吒諸天，須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、菩薩摩訶薩、無上佛道、轉法輪、成就眾生、淨佛世界。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

上帝釋答佛，言：「供養般若，福德甚多。」更有大天，以帝釋非一切智人故，所說或錯，是以佛印可所說，言：「如是！如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上帝釋答佛，言：「供養般若，福德甚多。」更有大天，以帝釋非一切智人故，所說或錯，是以佛印可所說，言：「如是！如是！」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若般若波羅蜜相，一切諸觀滅，語言道斷，不生不滅，如虛空相；今何以說「般若在世者，三寶不滅」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若般若波羅蜜相，一切諸觀滅，語言道斷，不生不滅，如虛空相；今何以說「般若在世者，三寶不滅」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

般若波羅蜜體性，有佛、無佛，常住不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜體性，有佛、無佛，常住不滅。

此言「在世」者，所謂般若經卷，可修習讀誦者，是因中說果。譬如井深，綆短不及，便言失井，井實不失；般若波羅蜜實相如深井，經卷名為綆，行者不能書寫、修習故言滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「在世」者，所謂般若經卷，可修習讀誦者，是因中說果。譬如井深，綆短不及，便言失井，井實不失；般若波羅蜜實相如深井，經卷名為綆，行者不能書寫、修習故言滅。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若說三寶，盡攝一切善人、善法，何以復言「般若在世者，世間有十善道乃至一切種智」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說三寶，盡攝一切善人、善法，何以復言「般若在世者，世間有十善道乃至一切種智」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

此諸法及諸道，皆廣解三寶中義。佛寶者，佛法所攝無學五眾。法寶者，第三諦，所謂涅槃，除四沙門所攝學、無學功德，餘殘辟支佛功德、菩薩功德。僧寶者，四向、四果學、無學五眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸法及諸道，皆廣解三寶中義。佛寶者，佛法所攝無學五眾。法寶者，第三諦，所謂涅槃，除四沙門所攝學、無學功德，餘殘辟支佛功德、菩薩功德。僧寶者，四向、四果學、無學五眾。

餘十善道、四禪、四無量等皆是道方便門，是故別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘十善道、四禪、四無量等皆是道方便門，是故別說。