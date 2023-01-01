大智度論釋無生品第二十六(卷五十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋無生品第二十六(卷五十三)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，慧命舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀諸法，何等是菩薩？何等是般若波羅蜜？何等是觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀諸法，何等是菩薩？何等是般若波羅蜜？何等是觀？」

須菩提語舍利弗：「如汝所問：『何等是菩薩？』為阿耨多羅三藐三菩提，是人發大心，以是故名為菩薩。亦知一切法、一切種相，是中亦不著；知色相不著，乃至知十八不共法亦不著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「如汝所問：『何等是菩薩？』為阿耨多羅三藐三菩提，是人發大心，以是故名為菩薩。亦知一切法、一切種相，是中亦不著；知色相不著，乃至知十八不共法亦不著。」

舍利弗問須菩提：「何等為一切法相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「何等為一切法相？」

須菩提言：「若以名字因緣和合等，知諸法是色，是聲、香、味、觸、法，是內、是外，是有為法、是無為法，以是名字相語言知諸法，是名知諸法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「若以名字因緣和合等，知諸法是色，是聲、香、味、觸、法，是內、是外，是有為法、是無為法，以是名字相語言知諸法，是名知諸法相。

「如舍利弗所問：『何等是般若波羅蜜？』遠離故名般若波羅蜜。何等法遠離？遠離眾、界、入，遠離檀波羅蜜乃至禪波羅蜜，遠離內空乃至無法有法空；以是故，遠離名般若波羅蜜。復次，遠離四念處，乃至遠離十八不共法，遠離一切智。以是因緣故，遠離名般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舍利弗所問：『何等是般若波羅蜜？』遠離故名般若波羅蜜。何等法遠離？遠離眾、界、入，遠離檀波羅蜜乃至禪波羅蜜，遠離內空乃至無法有法空；以是故，遠離名般若波羅蜜。復次，遠離四念處，乃至遠離十八不共法，遠離一切智。以是因緣故，遠離名般若波羅蜜。

「如舍利弗所問：『何等是觀？』舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，觀色非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非空非不空、非相非無相、非作非無作、非寂滅非不寂滅、非離非不離；受、想、行、識亦如是。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，乃至一切種智，觀非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非空非不空、非相非無相、非作非無作、非寂滅非不寂滅、非離非不離。舍利弗！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時觀諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舍利弗所問：『何等是觀？』舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，觀色非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非空非不空、非相非無相、非作非無作、非寂滅非不寂滅、非離非不離；受、想、行、識亦如是。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，乃至一切種智，觀非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非空非不空、非相非無相、非作非無作、非寂滅非不寂滅、非離非不離。舍利弗！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時觀諸法。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

所謂「菩薩義，般若波羅蜜義，諸觀義」，上已問，今何以更問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂「菩薩義，般若波羅蜜義，諸觀義」，上已問，今何以更問？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

先已答大樹喻，非一斫可斷；是事難，故更問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先已答大樹喻，非一斫可斷；是事難，故更問。

復次，是般若波羅蜜有無量義，如〈曇無竭品〉中說：「般若波羅蜜，如大海水無量，如須彌山種種嚴飾。」是故問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是般若波羅蜜有無量義，如〈曇無竭品〉中說：「般若波羅蜜，如大海水無量，如須彌山種種嚴飾。」是故問。

又此問雖同，答義種種異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此問雖同，答義種種異。

復次，諸佛斷法愛，不立經書，亦不莊嚴言語，但為拯濟眾生，隨應度者說。如大清涼美池，無量眾生前後來飲，各飽而去；聽者亦如是，佛先說菩薩、般若及觀，前來者有得解悟而去，後來者未聞，是故重問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸佛斷法愛，不立經書，亦不莊嚴言語，但為拯濟眾生，隨應度者說。如大清涼美池，無量眾生前後來飲，各飽而去；聽者亦如是，佛先說菩薩、般若及觀，前來者有得解悟而去，後來者未聞，是故重問。

「菩薩」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩」者。

「菩提」有三種：有阿羅漢菩提，有辟支佛菩提，有佛菩提。無學智慧清淨無垢故，名為菩提。菩薩雖有大智慧，諸煩惱習未盡故，不名菩提。此中但說一種，所謂佛菩提也。「薩埵」，秦言眾生。是眾生為無上道故，發心修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩提」有三種：有阿羅漢菩提，有辟支佛菩提，有佛菩提。無學智慧清淨無垢故，名為菩提。菩薩雖有大智慧，諸煩惱習未盡故，不名菩提。此中但說一種，所謂佛菩提也。「薩埵」，秦言眾生。是眾生為無上道故，發心修行。

復次，「薩埵」名大心。是人發大心求無上菩提而未得，以是故名為「菩提薩埵」。佛已得是菩提，不名為菩提薩埵，大心滿足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「薩埵」名大心。是人發大心求無上菩提而未得，以是故名為「菩提薩埵」。佛已得是菩提，不名為菩提薩埵，大心滿足故。

「菩薩」餘義，如先廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩」餘義，如先廣說。

復次，佛此中自說因緣：「是人為佛道故修行，知一切諸法相亦不著。」「諸法相」者，可以知諸法門是色、是聲等。略說菩薩義：先知諸法各各相，如地堅相，然後知畢竟空相；於是二種智慧中亦不著，但欲度眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛此中自說因緣：「是人為佛道故修行，知一切諸法相亦不著。」「諸法相」者，可以知諸法門是色、是聲等。略說菩薩義：先知諸法各各相，如地堅相，然後知畢竟空相；於是二種智慧中亦不著，但欲度眾生故。

菩薩得如是智慧，一切別相法中皆得遠離。如色中離色，離色即是自相空；「遠離」者，是「空」之別名。菩薩得般若波羅蜜，於一切法心皆遠離。所以者何？見一切諸法罪過故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得如是智慧，一切別相法中皆得遠離。如色中離色，離色即是自相空；「遠離」者，是「空」之別名。菩薩得般若波羅蜜，於一切法心皆遠離。所以者何？見一切諸法罪過故。

「阿羅蜜」，秦言遠離。「波羅蜜」，秦言度彼岸。此二音相近，義相會，故以「阿羅蜜」釋「波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿羅蜜」，秦言遠離。「波羅蜜」，秦言度彼岸。此二音相近，義相會，故以「阿羅蜜」釋「波羅蜜」。

遠離何等法？所謂眾、界、入，乃至一切智。以遠離是諸法故，名般若波羅蜜；如禪波羅蜜能調伏人心，般若波羅蜜能令人遠離諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離何等法？所謂眾、界、入，乃至一切智。以遠離是諸法故，名般若波羅蜜；如禪波羅蜜能調伏人心，般若波羅蜜能令人遠離諸法。

「觀」者，不觀諸法常、無常等，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀」者，不觀諸法常、無常等，如先說。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

舍利弗問須菩提：「何因緣故，色不生是非色？受、想、行，識不生是非識，乃至一切種智不生，是非一切種智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「何因緣故，色不生是非色？受、想、行，識不生是非識，乃至一切種智不生，是非一切種智？」

須菩提言：「色、色相空，色空中無色、無生，以是因緣故，色不生是非色；受、想、行，識、識相空，識空中無識、無生，以是因緣故，受、想、行、識不生是非受、想、行、識。舍利弗！檀波羅蜜、檀波羅蜜相空，檀波羅蜜空中無檀波羅蜜、無生；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜；般若波羅蜜、般若波羅蜜相空，般若波羅蜜空中無般若波羅蜜、無生，以是因緣故，舍利弗！般若波羅蜜不生，是非般若波羅蜜。內空乃至無法有法空、四念處乃至十八不共法、一切種智亦如是，以是因緣故，內空不生是非內空，乃至一切種智不生是非一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「色、色相空，色空中無色、無生，以是因緣故，色不生是非色；受、想、行，識、識相空，識空中無識、無生，以是因緣故，受、想、行、識不生是非受、想、行、識。舍利弗！檀波羅蜜、檀波羅蜜相空，檀波羅蜜空中無檀波羅蜜、無生；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜；般若波羅蜜、般若波羅蜜相空，般若波羅蜜空中無般若波羅蜜、無生，以是因緣故，舍利弗！般若波羅蜜不生，是非般若波羅蜜。內空乃至無法有法空、四念處乃至十八不共法、一切種智亦如是，以是因緣故，內空不生是非內空，乃至一切種智不生是非一切種智。」

舍利弗問須菩提：「汝何因緣故言『色不二是非色，受、想、行，識不二是非識，乃至一切種智不二是非一切種智』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「汝何因緣故言『色不二是非色，受、想、行，識不二是非識，乃至一切種智不二是非一切種智』？」

須菩提答言：「所有色，所有不二；所有受、想、行、識，所有不二。是一切法皆不合、不散，無色、無形、無對，一相，所謂無相。眼乃至一切種智亦如是。以是因緣故，舍利弗！色不二是非色，受、想、行，識不二是非識，乃至一切種智不二是非一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答言：「所有色，所有不二；所有受、想、行、識，所有不二。是一切法皆不合、不散，無色、無形、無對，一相，所謂無相。眼乃至一切種智亦如是。以是因緣故，舍利弗！色不二是非色，受、想、行，識不二是非識，乃至一切種智不二是非一切種智。」

舍利弗問須菩提：「何因緣故言『是色入無二法數，受、想、行、識入無二法數，乃至一切種智入無二法數』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「何因緣故言『是色入無二法數，受、想、行、識入無二法數，乃至一切種智入無二法數』？」

須菩提答言：「色不異無生，無生不異色，色即是無生，無生即是色；受、想、行；識不異無生，無生不異識，識即是無生，無生即是識。以是因緣故，舍利弗！色入無二法數，受、想、行、識入無二法數，乃至一切種智亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答言：「色不異無生，無生不異色，色即是無生，無生即是色；受、想、行；識不異無生，無生不異識，識即是無生，無生即是識。以是因緣故，舍利弗！色入無二法數，受、想、行、識入無二法數，乃至一切種智亦如是。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

上品竟，便應問「不生」，何以此中方問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上品竟，便應問「不生」，何以此中方問？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

三種大法易解，利益多眾生故先問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種大法易解，利益多眾生故先問。

「何因緣故，色不生為非色，乃至一切種智不生為非一切種智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何因緣故，色不生為非色，乃至一切種智不生為非一切種智？」

須菩提答：「色是空，色中無色相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答：「色是空，色中無色相。」

行者以是無生智慧令色無生；若能得是無生，心作是念「今即得色實相」，是故言：「色無生為非色。」色性常自無生，非今智慧力故使無生。如有人破色令空，猶存本色想；譬如除廁作舍，今雖無廁，猶有不淨想。若能知廁本無，幻化所作，則無廁想；行者如是，若能知色從本已來初自無生者，則不復存色想。是故言：「色無生為非色。」乃至一切種智亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者以是無生智慧令色無生；若能得是無生，心作是念「今即得色實相」，是故言：「色無生為非色。」色性常自無生，非今智慧力故使無生。如有人破色令空，猶存本色想；譬如除廁作舍，今雖無廁，猶有不淨想。若能知廁本無，幻化所作，則無廁想；行者如是，若能知色從本已來初自無生者，則不復存色想。是故言：「色無生為非色。」乃至一切種智亦如是。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

汝先自說「無生即是無二」，今何以更問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝先自說「無生即是無二」，今何以更問？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

義雖一，所入觀門異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義雖一，所入觀門異。

上言破因中先有果若無果，是生法一異等，是生若初生、若後生——破如是等生名「無生」。今破眼色、有無等諸二故，是名「不二」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上言破因中先有果若無果，是生法一異等，是生若初生、若後生——破如是等生名「無生」。今破眼色、有無等諸二故，是名「不二」。

行者或先入無生觀門，後入不二；或先入不二，後入無生觀。義雖一，行者分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者或先入無生觀門，後入不二；或先入不二，後入無生觀。義雖一，行者分別。

破色二故言「不二」，破色生故言「無生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破色二故言「不二」，破色生故言「無生」。

上說無生因緣，謂「自相空」；今說不二因緣，所謂「不合、不散，一相，所謂無相」等。義雖同一空，上自相空，此是散空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上說無生因緣，謂「自相空」；今說不二因緣，所謂「不合、不散，一相，所謂無相」等。義雖同一空，上自相空，此是散空。

「色入無二法數」者，行者觀色不生不滅相，是時分別色，今變為無生，是故說色無生即是不二。何以故？色破散即是無生。如先分別諸法時，離色不得更有生；今色破散即是無生，不得更有無生。以是故，色即是入無二法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色入無二法數」者，行者觀色不生不滅相，是時分別色，今變為無生，是故說色無生即是不二。何以故？色破散即是無生。如先分別諸法時，離色不得更有生；今色破散即是無生，不得更有無生。以是故，色即是入無二法數。

是二阿羅漢於佛前共論竟，須菩提白佛而更說是義，欲使佛證知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是二阿羅漢於佛前共論竟，須菩提白佛而更說是義，欲使佛證知故。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是觀諸法，是時見色無生，畢竟淨故；見受、想、行、識無生，畢竟淨故。見我無生，乃至知者、見者無生，畢竟淨故。見檀波羅蜜無生乃至般若波羅蜜無生，畢竟淨故。見內空無生乃至無法有法空無生，畢竟淨故。見四念處無生乃至十八不共法無生，畢竟淨故。見一切三昧、一切陀羅尼無生，畢竟淨故；乃至見一切種智無生，畢竟淨故。見凡夫、凡夫法無生，畢竟淨故。見須陀洹、須陀洹法，斯陀含、斯陀含法，阿那含、阿那含法，阿羅漢、阿羅漢法，辟支佛、辟支佛法，菩薩、菩薩法，佛、佛法無生，畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是觀諸法，是時見色無生，畢竟淨故；見受、想、行、識無生，畢竟淨故。見我無生，乃至知者、見者無生，畢竟淨故。見檀波羅蜜無生乃至般若波羅蜜無生，畢竟淨故。見內空無生乃至無法有法空無生，畢竟淨故。見四念處無生乃至十八不共法無生，畢竟淨故。見一切三昧、一切陀羅尼無生，畢竟淨故；乃至見一切種智無生，畢竟淨故。見凡夫、凡夫法無生，畢竟淨故。見須陀洹、須陀洹法，斯陀含、斯陀含法，阿那含、阿那含法，阿羅漢、阿羅漢法，辟支佛、辟支佛法，菩薩、菩薩法，佛、佛法無生，畢竟淨故。」

舍利弗語須菩提：「如我聞須菩提所說義，色是不生，受、想、行、識是不生，乃至佛、佛法是不生。若爾者，不應得須陀洹、須陀洹果、斯陀含、斯陀含果、阿那含、阿那含果、阿羅漢、阿羅漢果、辟支佛、辟支佛道；不應得菩薩摩訶薩、一切種智；亦無六道別異；亦不得菩薩摩訶薩五種菩提。須菩提！若一切法不生相，何以故須陀洹為斷三結故修道，斯陀含為薄婬恚癡故修道，阿那含為斷五下分結故修道，阿羅漢為斷五上分結故修道？辟支佛為辟支佛法故修道？何以故菩薩摩訶薩作難行，為眾生受種種苦？何以故佛得阿耨多羅三藐三菩提？何以故佛轉法輪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「如我聞須菩提所說義，色是不生，受、想、行、識是不生，乃至佛、佛法是不生。若爾者，不應得須陀洹、須陀洹果、斯陀含、斯陀含果、阿那含、阿那含果、阿羅漢、阿羅漢果、辟支佛、辟支佛道；不應得菩薩摩訶薩、一切種智；亦無六道別異；亦不得菩薩摩訶薩五種菩提。須菩提！若一切法不生相，何以故須陀洹為斷三結故修道，斯陀含為薄婬恚癡故修道，阿那含為斷五下分結故修道，阿羅漢為斷五上分結故修道？辟支佛為辟支佛法故修道？何以故菩薩摩訶薩作難行，為眾生受種種苦？何以故佛得阿耨多羅三藐三菩提？何以故佛轉法輪？」

須菩提語舍利弗：「我不欲令無生法有所得。我亦不欲令無生法中得須陀洹、須陀洹果，乃至不欲令無生法中得阿羅漢、阿羅漢果，辟支佛、辟支佛道。我亦不欲令無生法中菩薩作難行、為眾生受種種苦。菩薩亦不以難行心行道。何以故？舍利弗！生難心、苦心，不能利益無量阿僧祇眾生。舍利弗！今菩薩憐愍眾生，於眾生如父母兄弟想、如兒子及己身想，如是能利益無量阿僧祇眾生，是用無所得故。所以者何？菩薩摩訶薩應生如是心：『如我一切處、一切種不可得，內外法亦如是。』若生如是想，則無難心、苦心。何以故？是菩薩於一切種、一切處、一切法不受故。舍利弗！我亦不欲令無生法中佛得阿耨多羅三藐三菩提，亦不欲令無生法中轉法輪，亦不欲令以無生法得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「我不欲令無生法有所得。我亦不欲令無生法中得須陀洹、須陀洹果，乃至不欲令無生法中得阿羅漢、阿羅漢果，辟支佛、辟支佛道。我亦不欲令無生法中菩薩作難行、為眾生受種種苦。菩薩亦不以難行心行道。何以故？舍利弗！生難心、苦心，不能利益無量阿僧祇眾生。舍利弗！今菩薩憐愍眾生，於眾生如父母兄弟想、如兒子及己身想，如是能利益無量阿僧祇眾生，是用無所得故。所以者何？菩薩摩訶薩應生如是心：『如我一切處、一切種不可得，內外法亦如是。』若生如是想，則無難心、苦心。何以故？是菩薩於一切種、一切處、一切法不受故。舍利弗！我亦不欲令無生法中佛得阿耨多羅三藐三菩提，亦不欲令無生法中轉法輪，亦不欲令以無生法得道。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

者言：無生觀有二種：一者、柔順忍觀，二者、無生忍觀。前說無生是柔順忍觀，不畢竟淨；漸習柔順觀，得無生忍，則畢竟淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者言：無生觀有二種：一者、柔順忍觀，二者、無生忍觀。前說無生是柔順忍觀，不畢竟淨；漸習柔順觀，得無生忍，則畢竟淨。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

菩薩未盡結，未得佛道，智慧未淳淨，云何言「畢竟清淨」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩未盡結，未得佛道，智慧未淳淨，云何言「畢竟清淨」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是菩薩得無生忍時，滅諸煩惱，得菩薩道，入菩薩位，雖有煩惱氣，坐道場時乃盡，無所妨故畢竟淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩得無生忍時，滅諸煩惱，得菩薩道，入菩薩位，雖有煩惱氣，坐道場時乃盡，無所妨故畢竟淨。

復次，「畢竟清淨」者，於柔順道畢竟清淨，非為佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「畢竟清淨」者，於柔順道畢竟清淨，非為佛道。

以眾生空、法空故，從見色無生畢竟淨，乃至佛及佛法無生畢竟清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以眾生空、法空故，從見色無生畢竟淨，乃至佛及佛法無生畢竟清淨。

須菩提種種因緣說諸法相決定無生；因此事，舍利弗作是難：賢聖中最小者須陀洹、須陀洹法，最大者佛、佛法。若爾者，聖人無大無小，聖法亦無優劣，亦無六道別異，此略難；後問斷三結修道者，為廣難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提種種因緣說諸法相決定無生；因此事，舍利弗作是難：賢聖中最小者須陀洹、須陀洹法，最大者佛、佛法。若爾者，聖人無大無小，聖法亦無優劣，亦無六道別異，此略難；後問斷三結修道者，為廣難。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

云何是五種菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何是五種菩提？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

一者、柔順忍，二者、無生忍，及三種菩提。於三菩提中，過二而住第三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者、柔順忍，二者、無生忍，及三種菩提。於三菩提中，過二而住第三菩提。

復有五種菩提：一者、名「發心菩提」，於無量生死中發心為阿耨多羅三藐三菩提故，名為菩提——此因中說果。二者、名「伏心菩提」，折諸煩惱，降伏其心，行諸波羅蜜。三者、名「明菩提」，觀三世諸法本末總相、別相，分別籌量，得諸法實相，畢竟清淨，所謂般若波羅蜜相。四者、名「出到菩提」，於般若波羅蜜中得方便力故，亦不著般若波羅蜜，滅一切煩惱，見一切十方諸佛，得無生法忍，出三界，到薩婆若。五者、名「無上菩提」，坐道場，斷煩惱習，得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五種菩提：一者、名「發心菩提」，於無量生死中發心為阿耨多羅三藐三菩提故，名為菩提——此因中說果。二者、名「伏心菩提」，折諸煩惱，降伏其心，行諸波羅蜜。三者、名「明菩提」，觀三世諸法本末總相、別相，分別籌量，得諸法實相，畢竟清淨，所謂般若波羅蜜相。四者、名「出到菩提」，於般若波羅蜜中得方便力故，亦不著般若波羅蜜，滅一切煩惱，見一切十方諸佛，得無生法忍，出三界，到薩婆若。五者、名「無上菩提」，坐道場，斷煩惱習，得阿耨多羅三藐三菩提。

如是等五菩提義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等五菩提義。

餘諸賢聖斷結義，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘諸賢聖斷結義，如先說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

聲聞道廣說斷結義，何以不說辟支佛行、菩薩有種種行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞道廣說斷結義，何以不說辟支佛行、菩薩有種種行？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

辟支佛於聲聞無復異道，但福德、利根、小深入諸法實相為異。菩薩道雖有種種眾行，但難行、苦行為希有事，眾生見已，歡喜言：「菩薩為我等作此行！」餘行雖深妙，人所不知，不能感物，故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支佛於聲聞無復異道，但福德、利根、小深入諸法實相為異。菩薩道雖有種種眾行，但難行、苦行為希有事，眾生見已，歡喜言：「菩薩為我等作此行！」餘行雖深妙，人所不知，不能感物，故不說。

復次，如舍利弗難意：若諸法都是無生空寂者，一切眾生皆著樂，菩薩何以故獨受苦行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如舍利弗難意：若諸法都是無生空寂者，一切眾生皆著樂，菩薩何以故獨受苦行？

復次，諸佛常樂遠離寂滅，斷法愛，決定知諸法不轉不還，何以故與眾生轉法輪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸佛常樂遠離寂滅，斷法愛，決定知諸法不轉不還，何以故與眾生轉法輪？

須菩提於佛前說無生法，佛不呵折，得快心樂說無難力故，答舍利弗：我亦都不欲令無生法中有六種聖人——除菩薩故言「六」——及六道別異。何以故？以得無生法證故。謂為聖法、聖人有差別，於無生法中都無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提於佛前說無生法，佛不呵折，得快心樂說無難力故，答舍利弗：我亦都不欲令無生法中有六種聖人——除菩薩故言「六」——及六道別異。何以故？以得無生法證故。謂為聖法、聖人有差別，於無生法中都無所有。

復次，於無生法中有二種失：「麁失」者，殺盜等罪故，有三惡道；「細失」者，用著心布施、持戒等福故，有三善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，於無生法中有二種失：「麁失」者，殺盜等罪故，有三惡道；「細失」者，用著心布施、持戒等福故，有三善道。

若菩薩生難心、苦心，則不能度一切眾生。如世間小事，心難以為苦，猶尚不成，何況成佛道！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩生難心、苦心，則不能度一切眾生。如世間小事，心難以為苦，猶尚不成，何況成佛道！

成因緣者，所謂大慈大悲心，於眾生如父母、兒子、己身想。何以故？父母、兒子、己身，自然生愛，非推而愛也。菩薩善修大悲心故，於一切眾生乃至怨讎，同意愛念。是大悲果報利益之具，都無所惜，於內外所有，盡與眾生。此中說不惜因緣，所謂「一切處、一切種、一切法不可得故」。若行者初入佛法，用眾生空，知諸法無我；今用法空，知諸法亦空。以此大悲心及諸法空二因緣故，能不惜內外所有，利益眾生，不起難行想、苦行想，一心精進歡喜。如人為自身及為父母、妻子，勤身修業，不以為苦；若為他作，則無歡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成因緣者，所謂大慈大悲心，於眾生如父母、兒子、己身想。何以故？父母、兒子、己身，自然生愛，非推而愛也。菩薩善修大悲心故，於一切眾生乃至怨讎，同意愛念。是大悲果報利益之具，都無所惜，於內外所有，盡與眾生。此中說不惜因緣，所謂「一切處、一切種、一切法不可得故」。若行者初入佛法，用眾生空，知諸法無我；今用法空，知諸法亦空。以此大悲心及諸法空二因緣故，能不惜內外所有，利益眾生，不起難行想、苦行想，一心精進歡喜。如人為自身及為父母、妻子，勤身修業，不以為苦；若為他作，則無歡心。

苦行、難行，如後品「本生因緣變化現受畜生形」中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦行、難行，如後品「本生因緣變化現受畜生形」中說。

一切諸法畢竟空、不可思議相故，一切法還而不轉故，不名為轉；但為破虛妄顛倒故，名為「轉法輪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法畢竟空、不可思議相故，一切法還而不轉故，不名為轉；但為破虛妄顛倒故，名為「轉法輪」。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

舍利弗語須菩提：「今欲令以生法得道？以無生法得道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「今欲令以生法得道？以無生法得道？」

須菩提語舍利弗：「我不欲令以生法得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「我不欲令以生法得道。」

舍利弗言：「今須菩提欲令以無生法得道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「今須菩提欲令以無生法得道？」

須菩提言：「我亦不欲令以無生法得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「我亦不欲令以無生法得道。」

舍利弗言：「如須菩提所說，無知無得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如須菩提所說，無知無得。」

須菩提言：「有知有得，不以二法。今以世間名字故有知有得，世間名字故有須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、諸佛；第一實義中，無知無得，無須陀洹乃至無諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「有知有得，不以二法。今以世間名字故有知有得，世間名字故有須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、諸佛；第一實義中，無知無得，無須陀洹乃至無諸佛。」

「須菩提！若世間名字故有知有得，六道別異亦世間名字故有，非以第一實義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若世間名字故有知有得，六道別異亦世間名字故有，非以第一實義耶？」

須菩提言：「如是！如是！舍利弗！如世間名字故有知有得，六道別異亦世間名字故有，非以第一實義。何以故？舍利弗！第一實義中無業無報、無生無滅、無淨無垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是！如是！舍利弗！如世間名字故有知有得，六道別異亦世間名字故有，非以第一實義。何以故？舍利弗！第一實義中無業無報、無生無滅、無淨無垢。」

舍利弗語須菩提：「不生法生？生法生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「不生法生？生法生？」

須菩提言：「我不欲令不生法生，亦不欲令生法生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「我不欲令不生法生，亦不欲令生法生。」

舍利弗言：「何等不生法不欲令生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何等不生法不欲令生？」

須菩提言：「色是不生法，自性空，不欲令生；受、想、行、識不生法，自性空，不欲令生；乃至阿耨多羅三藐三菩提不生法，自性空，不欲令生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「色是不生法，自性空，不欲令生；受、想、行、識不生法，自性空，不欲令生；乃至阿耨多羅三藐三菩提不生法，自性空，不欲令生。」

舍利弗語須菩提：「生生？不生生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「生生？不生生？」

須菩提言：「非生生，亦非不生生。何以故？舍利弗！生、不生，是二法不合、不散，無色、無形、無對，一相，所謂無相。舍利弗！以是因緣故，非生生，亦非不生生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「非生生，亦非不生生。何以故？舍利弗！生、不生，是二法不合、不散，無色、無形、無對，一相，所謂無相。舍利弗！以是因緣故，非生生，亦非不生生。」

爾時，舍利弗語須菩提：「須菩提樂說無生法及無生相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗語須菩提：「須菩提樂說無生法及無生相？」

須菩提語舍利弗：「我樂說無生法，亦樂說無生相。何以故？諸無生法及無生相，樂說及語言，是一切法皆不合、不散，無色、無形、無對，一相，所謂無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「我樂說無生法，亦樂說無生相。何以故？諸無生法及無生相，樂說及語言，是一切法皆不合、不散，無色、無形、無對，一相，所謂無相。」

舍利弗語須菩提：「汝樂說不生法，亦樂說不生相；是樂說、語言亦不生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「汝樂說不生法，亦樂說不生相；是樂說、語言亦不生？」

須菩提言：「如是！如是！舍利弗！何以故？舍利弗！色不生，受、想、行、識不生；眼不生乃至意不生；地種不生，乃至識種不生；身行不生，口行不生，意行不生；檀波羅蜜不生，乃至一切種智不生。以是因緣故，舍利弗！我樂說不生法，亦樂說不生相，是樂說、語言亦不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是！如是！舍利弗！何以故？舍利弗！色不生，受、想、行、識不生；眼不生乃至意不生；地種不生，乃至識種不生；身行不生，口行不生，意行不生；檀波羅蜜不生，乃至一切種智不生。以是因緣故，舍利弗！我樂說不生法，亦樂說不生相，是樂說、語言亦不生。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

者言：爾時，舍利弗知須菩提樂說無難而問言：「若一切法無生相，此無生相云何證？用是生法得證？為用不生法得證？若用生法得證，生法虛誑，汝已種種因緣破；又不可以生法得脫生法。若以無生法得證，無生未有法相，不可以證，云何得證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者言：爾時，舍利弗知須菩提樂說無難而問言：「若一切法無生相，此無生相云何證？用是生法得證？為用不生法得證？若用生法得證，生法虛誑，汝已種種因緣破；又不可以生法得脫生法。若以無生法得證，無生未有法相，不可以證，云何得證？」

須菩提二法皆不受，俱有過故，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提二法皆不受，俱有過故，如先說。

舍利弗作是念：「佛經說二法攝一切法：若有為、若無為。生者有為，無生者無為。今須菩提離此二法，云何當說得道事？」作是念已，問須菩提：「無有得道事耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗作是念：「佛經說二法攝一切法：若有為、若無為。生者有為，無生者無為。今須菩提離此二法，云何當說得道事？」作是念已，問須菩提：「無有得道事耶？」

須菩提是大阿羅漢，行無諍三昧第一，但為菩薩故說是無生，「汝云何當作邪見，說無得道者？」是故言「有知有得」。「知」、「得」者即是得道果之別名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提是大阿羅漢，行無諍三昧第一，但為菩薩故說是無生，「汝云何當作邪見，說無得道者？」是故言「有知有得」。「知」、「得」者即是得道果之別名。

須菩提恐違前語，故言：不以二法故。但為世俗故說有須陀洹乃至佛。何以故？一切諸法實無我相，今用我分別須陀洹乃至佛，是世俗法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提恐違前語，故言：不以二法故。但為世俗故說有須陀洹乃至佛。何以故？一切諸法實無我相，今用我分別須陀洹乃至佛，是世俗法。

復次，未得法空故言「是善、是不善，是有為、是無為」等；第一義中，無眾生故，無須陀洹乃至佛；法空故，無須陀洹果乃至佛道。聖人、聖法猶尚虛誑無定實，何況凡人六道業及果報！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，未得法空故言「是善、是不善，是有為、是無為」等；第一義中，無眾生故，無須陀洹乃至佛；法空故，無須陀洹果乃至佛道。聖人、聖法猶尚虛誑無定實，何況凡人六道業及果報！

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

須菩提已種種因緣定說不生法，今舍利弗何以更問「不生法生，生法生」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提已種種因緣定說不生法，今舍利弗何以更問「不生法生，生法生」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

須菩提上說得道因緣故，舍利弗得須菩提意，雖說不生法破一切法，為因緣故說，而心不著無生法，是故更問。又以此法甚深，欲令聽者了了得解，故更問。上問得道行法，今總問一切法云何生。用慧眼，知一切法皆不生；今現見諸法生，是故問「云何生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提上說得道因緣故，舍利弗得須菩提意，雖說不生法破一切法，為因緣故說，而心不著無生法，是故更問。又以此法甚深，欲令聽者了了得解，故更問。上問得道行法，今總問一切法云何生。用慧眼，知一切法皆不生；今現見諸法生，是故問「云何生」。

須菩提答：二事皆非。若「生」生，生法已生，不應更生！若「不生」生，生法未有故，不應生。若謂生時「半生半不生」，是亦不生。若生分，則已生竟；若未生分，則無生。是故須菩提不用是肉眼見，以不通達故；二法皆不受，但說：是生如幻、如夢，從虛誑法生，應離、應不取相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答：二事皆非。若「生」生，生法已生，不應更生！若「不生」生，生法未有故，不應生。若謂生時「半生半不生」，是亦不生。若生分，則已生竟；若未生分，則無生。是故須菩提不用是肉眼見，以不通達故；二法皆不受，但說：是生如幻、如夢，從虛誑法生，應離、應不取相。

舍利弗問：「何等法二俱不受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問：「何等法二俱不受？」

須菩提以世諦故說色乃至一切種智畢竟不生，自然空相，不欲令實中有生；若世諦虛誑可有生，生如幻化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提以世諦故說色乃至一切種智畢竟不生，自然空相，不欲令實中有生；若世諦虛誑可有生，生如幻化。

此中說不生因緣，所謂「不合、不散」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說不生因緣，所謂「不合、不散」。

有人言：生與法異，謂「生是常，所可生法無常」。是故更問。答者以生、法不異，若說生法，已說生相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：生與法異，謂「生是常，所可生法無常」。是故更問。答者以生、法不異，若說生法，已說生相。

生、不生，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生、不生，如上說。

舍利弗聞須菩提所說，知須菩提心愛樂無生法故，語須菩提：「汝實愛樂說無生法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗聞須菩提所說，知須菩提心愛樂無生法故，語須菩提：「汝實愛樂說無生法！」

須菩提即受其問，心亦無愧。何以故？是論議不可破，無有過罪。何以知之？須菩提自說：「無法可合，無法可散，無色、無形、空，一相，所謂無相。」空相尚不受，何況餘相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提即受其問，心亦無愧。何以故？是論議不可破，無有過罪。何以知之？須菩提自說：「無法可合，無法可散，無色、無形、空，一相，所謂無相。」空相尚不受，何況餘相？

舍利弗重讚：汝樂說無生法及語言皆無生，是實清淨！若當樂說及語言非無生，但說外物無生者，則非清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗重讚：汝樂說無生法及語言皆無生，是實清淨！若當樂說及語言非無生，但說外物無生者，則非清淨。

須菩提即復受其讚，答舍利弗：「非但樂說、語言是無生，色乃至一切種智亦無所生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提即復受其讚，答舍利弗：「非但樂說、語言是無生，色乃至一切種智亦無所生。」

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，舍利弗語須菩提：「須菩提於說法人中，應最在上！何以故？須菩提隨所問皆能答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗語須菩提：「須菩提於說法人中，應最在上！何以故？須菩提隨所問皆能答。」

須菩提言：「諸法無所依故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「諸法無所依故。」

舍利弗語須菩提：「云何諸法無所依？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「云何諸法無所依？」

須菩提言：「色性常空，不依內、不依外、不依兩中間；受、想、行、識性常空，不依內、不依外、不依兩中間。眼、耳、鼻、舌、身、意性常空，不依內、不依外、不依兩中間。色性常空，乃至法性常空，不依內、不依外、不依兩中間。檀波羅蜜性常空，乃至般若波羅蜜性常空，不依內、不依外、不依兩中間。內空性常空，乃至無法有法空性常空，不依內、不依外、不依兩中間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「色性常空，不依內、不依外、不依兩中間；受、想、行、識性常空，不依內、不依外、不依兩中間。眼、耳、鼻、舌、身、意性常空，不依內、不依外、不依兩中間。色性常空，乃至法性常空，不依內、不依外、不依兩中間。檀波羅蜜性常空，乃至般若波羅蜜性常空，不依內、不依外、不依兩中間。內空性常空，乃至無法有法空性常空，不依內、不依外、不依兩中間。

「舍利弗！四念處性常空，乃至一切種智性常空，不依內、不依外、不依兩中間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！四念處性常空，乃至一切種智性常空，不依內、不依外、不依兩中間。

「以是因緣故，舍利弗！一切諸法無所依，性常空故。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，應淨色、受、想、行、識，乃至應淨一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是因緣故，舍利弗！一切諸法無所依，性常空故。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，應淨色、受、想、行、識，乃至應淨一切種智。」

舍利弗問須菩提：「菩薩摩訶薩云何行六波羅蜜時淨菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「菩薩摩訶薩云何行六波羅蜜時淨菩薩道？」

須菩提言：「有世間檀波羅蜜，有出世間檀波羅蜜；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，有世間、有出世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「有世間檀波羅蜜，有出世間檀波羅蜜；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，有世間、有出世間。」

舍利弗問須菩提：「云何世間檀波羅蜜？云何出世間檀波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「云何世間檀波羅蜜？云何出世間檀波羅蜜？」

須菩提言：「若菩薩摩訶薩作施主，能施沙門、婆羅門、貧窮、乞人，須食與食，須飲與飲，須衣與衣，臥具、床榻、房舍、香華、瓔珞、醫藥，種種所須資生之物；若妻子、國土、頭目、手足、支節，內外之物，盡以給施。施時作是念：『我與、彼取，我不慳貪，我為施主，我能捨一切，我隨佛教施，我行檀波羅蜜。』作是施已，用得法與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，念言：『是布施因緣，令眾生得今世樂，後當令得入涅槃。』是人布施有三礙。何等三？我相、他相、施相。著是三相布施，是名世間檀波羅蜜。何因緣故名世間？於世間中不動不出，是名世間檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「若菩薩摩訶薩作施主，能施沙門、婆羅門、貧窮、乞人，須食與食，須飲與飲，須衣與衣，臥具、床榻、房舍、香華、瓔珞、醫藥，種種所須資生之物；若妻子、國土、頭目、手足、支節，內外之物，盡以給施。施時作是念：『我與、彼取，我不慳貪，我為施主，我能捨一切，我隨佛教施，我行檀波羅蜜。』作是施已，用得法與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，念言：『是布施因緣，令眾生得今世樂，後當令得入涅槃。』是人布施有三礙。何等三？我相、他相、施相。著是三相布施，是名世間檀波羅蜜。何因緣故名世間？於世間中不動不出，是名世間檀波羅蜜。

「云何名出世間檀波羅蜜？所謂三分清淨。何等三？菩薩摩訶薩布施時，我不可得，不見受者，施物不可得亦不望報，是名菩薩摩訶薩三分清淨檀波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩布施時，施與一切眾生，眾生亦不可得；以此布施迴向阿耨多羅三藐三菩提，乃至不見微細法相。舍利弗！是名出世間檀波羅蜜。何以故名為出世間？於世間中能動、能出，是故名出世間檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名出世間檀波羅蜜？所謂三分清淨。何等三？菩薩摩訶薩布施時，我不可得，不見受者，施物不可得亦不望報，是名菩薩摩訶薩三分清淨檀波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩布施時，施與一切眾生，眾生亦不可得；以此布施迴向阿耨多羅三藐三菩提，乃至不見微細法相。舍利弗！是名出世間檀波羅蜜。何以故名為出世間？於世間中能動、能出，是故名出世間檀波羅蜜。

「尸羅波羅蜜有所依，是為世間尸羅波羅蜜；無所依，是為出世間尸羅波羅蜜。餘如檀波羅蜜說。羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，有所依是名世間，無所依是名出世間；餘亦如檀中說。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，淨菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尸羅波羅蜜有所依，是為世間尸羅波羅蜜；無所依，是為出世間尸羅波羅蜜。餘如檀波羅蜜說。羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，有所依是名世間，無所依是名出世間；餘亦如檀中說。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，淨菩薩道。」

舍利弗問須菩提：「云何菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「云何菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道？」

須菩提言：「四念處是菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道，乃至八聖道分，空解脫門、無相解脫門、無作解脫門，內空乃至無法有法空，一切三昧門、一切陀羅尼門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。舍利弗！是名菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「四念處是菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道，乃至八聖道分，空解脫門、無相解脫門、無作解脫門，內空乃至無法有法空，一切三昧門、一切陀羅尼門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。舍利弗！是名菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

五百阿羅漢，佛各說其第一，如舍利弗智慧第一，目揵連神足第一，摩訶迦葉行頭陀中第一，須菩提得無諍三昧第一，摩訶迦旃延分別修多羅第一，富樓那說法人中第一。今舍利弗何以故讚須菩提於說法人中應最第一？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百阿羅漢，佛各說其第一，如舍利弗智慧第一，目揵連神足第一，摩訶迦葉行頭陀中第一，須菩提得無諍三昧第一，摩訶迦旃延分別修多羅第一，富樓那說法人中第一。今舍利弗何以故讚須菩提於說法人中應最第一？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛以佛眼觀一切眾生利根、鈍根，籌量一切法總相、別相，隨其所得法，各記第一，無錯！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以佛眼觀一切眾生利根、鈍根，籌量一切法總相、別相，隨其所得法，各記第一，無錯！

富樓那於四眾中，用十二部經、種種法門、種種因緣譬喻說法，能利益眾生第一。須菩提常行無諍三昧，與菩薩同事，巧便樂說一種空相法門，勝富樓那。譬如巧師多有所能，所能多故，普不精悉；如有人偏能一事，則必盡其美。富樓那雖多能，不如須菩提常樂行空故能巧說空。是故舍利弗聞須菩提巧說空義，便讚言：「汝於說法人中應作第一！」舍利弗見須菩提隨所問皆能答，如風行空中，無所罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那於四眾中，用十二部經、種種法門、種種因緣譬喻說法，能利益眾生第一。須菩提常行無諍三昧，與菩薩同事，巧便樂說一種空相法門，勝富樓那。譬如巧師多有所能，所能多故，普不精悉；如有人偏能一事，則必盡其美。富樓那雖多能，不如須菩提常樂行空故能巧說空。是故舍利弗聞須菩提巧說空義，便讚言：「汝於說法人中應作第一！」舍利弗見須菩提隨所問皆能答，如風行空中，無所罣礙。

爾時，須菩提不謙不受。何以故？安立平實，好人相故。好人相者，不自讚、不自毀，於他亦不讚、不毀。若自讚身，非大人相，不為人所讚而便自美；若自毀，是姣輸人。若毀他，是讒賊人；若讚他，是諂媚人。須菩提說無生法故，舍利弗雖讚而非諂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提不謙不受。何以故？安立平實，好人相故。好人相者，不自讚、不自毀，於他亦不讚、不毀。若自讚身，非大人相，不為人所讚而便自美；若自毀，是姣輸人。若毀他，是讒賊人；若讚他，是諂媚人。須菩提說無生法故，舍利弗雖讚而非諂。

須菩提以舍利弗實讚故不謙，又以斷法愛故心不高，亦不愛著，但答無礙無障因緣：所謂一切法無所依止，無所依止故無障無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提以舍利弗實讚故不謙，又以斷法愛故心不高，亦不愛著，但答無礙無障因緣：所謂一切法無所依止，無所依止故無障無礙。

無所依止義，如先說。此中須菩提自說：「內法空故，色不依止內；外法空故，色不依止外；中間無所有故，色不依止中間。」如色，乃至一切種智亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所依止義，如先說。此中須菩提自說：「內法空故，色不依止內；外法空故，色不依止外；中間無所有故，色不依止中間。」如色，乃至一切種智亦如是。

若菩薩知一切三界無常空故，不中依止；爾時煩惱折，能淨菩薩道。是故須菩提說：「菩薩行六波羅蜜，應淨色乃至一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩知一切三界無常空故，不中依止；爾時煩惱折，能淨菩薩道。是故須菩提說：「菩薩行六波羅蜜，應淨色乃至一切種智。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

淨色乃至淨一切種智，即是淨菩薩道，何以故更問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨色乃至淨一切種智，即是淨菩薩道，何以故更問？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩能令色畢竟空，是名清淨；是事深妙，不可頓得。是故舍利弗問：「新學菩薩云何修是初方便道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能令色畢竟空，是名清淨；是事深妙，不可頓得。是故舍利弗問：「新學菩薩云何修是初方便道？」

須菩提答：「若菩薩能行二種波羅蜜。」六波羅蜜是初開菩薩道；能用無所得空，行三十七品，是開佛道。「淨」者名為開；如去道中荊棘，名為開道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答：「若菩薩能行二種波羅蜜。」六波羅蜜是初開菩薩道；能用無所得空，行三十七品，是開佛道。「淨」者名為開；如去道中荊棘，名為開道。

何等是二種波羅蜜？一者、世間，二者、出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等是二種波羅蜜？一者、世間，二者、出世間。

世間者，須菩提自說義，所謂須食與食等。是義，如初品中說。若施時有所依止，譬如老病人依恃他力，能行、能立；施者離實智慧、心力薄少故依止。依止者，己身、財物、受者，是法中取相心著，生憍慢等諸煩惱，是名世間，不動、不出。動者，柔順忍；出者，無生法忍。聲聞法中，動者，學人；出者，無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間者，須菩提自說義，所謂須食與食等。是義，如初品中說。若施時有所依止，譬如老病人依恃他力，能行、能立；施者離實智慧、心力薄少故依止。依止者，己身、財物、受者，是法中取相心著，生憍慢等諸煩惱，是名世間，不動、不出。動者，柔順忍；出者，無生法忍。聲聞法中，動者，學人；出者，無學。

餘者五波羅蜜亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘者五波羅蜜亦如是。

是名初開菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名初開菩薩道。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

菩薩道即是阿耨多羅三藐三菩提道，何以故更問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩道即是阿耨多羅三藐三菩提道，何以故更問？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩時，有道；佛已到，不須道。是道為得阿耨多羅三藐三菩提故，名為菩提道；菩薩行是道故，名菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩時，有道；佛已到，不須道。是道為得阿耨多羅三藐三菩提故，名為菩提道；菩薩行是道故，名菩薩道。

此中佛說：遠道，所謂六波羅蜜菩薩道也；近道，所謂三十七品菩提道也。六波羅蜜中布施、持戒等雜，故遠；三十七品但有禪定、智慧，故近。六波羅蜜有世間、出世間雜，故遠；三十七品、三解脫門等乃至大慈大悲，畢竟清淨，故近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛說：遠道，所謂六波羅蜜菩薩道也；近道，所謂三十七品菩提道也。六波羅蜜中布施、持戒等雜，故遠；三十七品但有禪定、智慧，故近。六波羅蜜有世間、出世間雜，故遠；三十七品、三解脫門等乃至大慈大悲，畢竟清淨，故近。

復次，阿耨多羅三藐三菩提道者，從初發意乃至金剛三昧，其中為菩提菩薩行，皆是菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，阿耨多羅三藐三菩提道者，從初發意乃至金剛三昧，其中為菩提菩薩行，皆是菩提道。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，舍利弗讚須菩提言：「善哉！善哉！何等波羅蜜力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗讚須菩提言：「善哉！善哉！何等波羅蜜力？」

須菩提言：「是般若波羅蜜力。所以者何？般若波羅蜜能生一切諸善法：若聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法。舍利弗！般若波羅蜜能受一切諸善法：聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法。舍利弗！過去諸佛行般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提；未來諸佛亦行般若波羅蜜，當得阿耨多羅三藐三菩提；舍利弗！今現在十方諸國界中諸佛亦行是般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜時不疑不難，當知是菩薩摩訶薩行菩提道。菩薩道者，救一切眾生故，心不捨一切眾生，以無所得故。是菩薩常應不離是念，所謂大悲念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「是般若波羅蜜力。所以者何？般若波羅蜜能生一切諸善法：若聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法。舍利弗！般若波羅蜜能受一切諸善法：聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法。舍利弗！過去諸佛行般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提；未來諸佛亦行般若波羅蜜，當得阿耨多羅三藐三菩提；舍利弗！今現在十方諸國界中諸佛亦行是般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜時不疑不難，當知是菩薩摩訶薩行菩提道。菩薩道者，救一切眾生故，心不捨一切眾生，以無所得故。是菩薩常應不離是念，所謂大悲念。」

舍利弗復問：「欲使菩薩摩訶薩常不離是念，所謂大悲念；若菩薩摩訶薩常不離大悲念，令一切眾生皆當作菩薩。何以故？須菩提！一切眾生亦不離諸念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗復問：「欲使菩薩摩訶薩常不離是念，所謂大悲念；若菩薩摩訶薩常不離大悲念，令一切眾生皆當作菩薩。何以故？須菩提！一切眾生亦不離諸念故。」

須菩提言：「善哉！善哉！舍利弗！汝欲難我而成我義。何以故？眾生無故念亦無，眾生性無故念亦性無，眾生法無故念亦法無，眾生離故念亦離，眾生空故念亦空，眾生不可知故念亦不可知。舍利弗！色無故念亦無，色性無故念亦性無，色法無故念亦法無，色離故念亦離，色空故念亦空，色不可知故念亦不可知；受、想、行、識亦如是；眼乃至意，色乃至法，地種乃至識種，檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，一切智、一切種智，乃至阿耨多羅三藐三菩提無故，念亦無；乃至阿耨多羅三藐三菩提不可知故，念亦不可知。舍利弗！菩薩摩訶薩行是道，我欲使不離是念，所謂大悲念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善哉！善哉！舍利弗！汝欲難我而成我義。何以故？眾生無故念亦無，眾生性無故念亦性無，眾生法無故念亦法無，眾生離故念亦離，眾生空故念亦空，眾生不可知故念亦不可知。舍利弗！色無故念亦無，色性無故念亦性無，色法無故念亦法無，色離故念亦離，色空故念亦空，色不可知故念亦不可知；受、想、行、識亦如是；眼乃至意，色乃至法，地種乃至識種，檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，一切智、一切種智，乃至阿耨多羅三藐三菩提無故，念亦無；乃至阿耨多羅三藐三菩提不可知故，念亦不可知。舍利弗！菩薩摩訶薩行是道，我欲使不離是念，所謂大悲念。」

爾時，佛讚須菩提言：「善哉！善哉！是菩薩摩訶薩般若波羅蜜，其有說者，亦當如是說。如汝所說般若波羅蜜，皆是承佛意故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，應當如汝所說學！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚須菩提言：「善哉！善哉！是菩薩摩訶薩般若波羅蜜，其有說者，亦當如是說。如汝所說般若波羅蜜，皆是承佛意故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，應當如汝所說學！」

須菩提說是般若波羅蜜品時，三千大千世界六種振動：東湧西沒、西湧東沒，南湧北沒、北湧南沒，中湧邊沒、邊湧中沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提說是般若波羅蜜品時，三千大千世界六種振動：東湧西沒、西湧東沒，南湧北沒、北湧南沒，中湧邊沒、邊湧中沒。

爾時，佛微笑。須菩提白佛言：「何因何緣故微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛微笑。須菩提白佛言：「何因何緣故微笑？」

佛告須菩提：「如我於此世界說般若波羅蜜，東方無量阿僧祇世界諸佛，亦為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜；南西北方、四維、上下，亦說是般若波羅蜜。說是般若波羅蜜品時，十二那由他諸天人得無生法忍。十方諸佛說是般若波羅蜜時，無量阿僧祇眾生亦發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如我於此世界說般若波羅蜜，東方無量阿僧祇世界諸佛，亦為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜；南西北方、四維、上下，亦說是般若波羅蜜。說是般若波羅蜜品時，十二那由他諸天人得無生法忍。十方諸佛說是般若波羅蜜時，無量阿僧祇眾生亦發阿耨多羅三藐三菩提心。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

者言：舍利弗作是念：「須菩提所說，分別六波羅蜜世間、出世間及菩提道，大利益眾生。」故歡喜讚言：「善哉！善哉！」再言之者，善之至也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者言：舍利弗作是念：「須菩提所說，分別六波羅蜜世間、出世間及菩提道，大利益眾生。」故歡喜讚言：「善哉！善哉！」再言之者，善之至也。

問：「是何波羅蜜力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「是何波羅蜜力？」

須菩提作是思惟：「一切心數法中，除智慧，無能如是分別斷疑開道；諸波羅蜜中，離般若波羅蜜，自體不能成就，何況能分別開道！」如是思惟已，答舍利弗：「是般若波羅蜜力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提作是思惟：「一切心數法中，除智慧，無能如是分別斷疑開道；諸波羅蜜中，離般若波羅蜜，自體不能成就，何況能分別開道！」如是思惟已，答舍利弗：「是般若波羅蜜力。」

如先說：諸法中無我、無知者、無見者；今以此證知是般若波羅蜜力，非佛力，非須菩提力。何以故？須菩提說因緣，所謂般若波羅蜜，離斷常、有無二邊等故，能生一切善法，所謂三乘法定相，堅牢不壞相。又般若波羅蜜無量無邊故，能受一切善法；如大海能受眾川萬流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如先說：諸法中無我、無知者、無見者；今以此證知是般若波羅蜜力，非佛力，非須菩提力。何以故？須菩提說因緣，所謂般若波羅蜜，離斷常、有無二邊等故，能生一切善法，所謂三乘法定相，堅牢不壞相。又般若波羅蜜無量無邊故，能受一切善法；如大海能受眾川萬流。

「三乘善法」者，所謂六波羅蜜乃至十八不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三乘善法」者，所謂六波羅蜜乃至十八不共法。

十方三世諸佛行般若波羅蜜故，皆得阿耨多羅三藐三菩提；雖行餘波羅蜜，般若波羅蜜最尊大，有分別通達力。譬如和合下藥，巴豆最有力；般若波羅蜜亦如是，雖與餘波羅蜜合，而破諸煩惱、拔邪見、捨戲論，般若波羅蜜力最勝。以是故說「皆是般若波羅蜜力」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方三世諸佛行般若波羅蜜故，皆得阿耨多羅三藐三菩提；雖行餘波羅蜜，般若波羅蜜最尊大，有分別通達力。譬如和合下藥，巴豆最有力；般若波羅蜜亦如是，雖與餘波羅蜜合，而破諸煩惱、拔邪見、捨戲論，般若波羅蜜力最勝。以是故說「皆是般若波羅蜜力」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

種種讚此般若波羅蜜微妙甚深，誰能隨順應般若波羅蜜行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種讚此般若波羅蜜微妙甚深，誰能隨順應般若波羅蜜行？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有菩薩無量世集諸福德，利根，諸煩惱折薄；雖未到阿鞞跋致地，聞般若波羅蜜，即時信受深入。通達如是相者，則能行般若波羅蜜道，所謂救度一切眾生，令離世間憂惱；大悲心故，不離一切眾生。菩薩常不應離大悲及畢竟空念——畢竟空破世間諸煩惱，示涅槃；而大悲引之令還入善法中，以利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有菩薩無量世集諸福德，利根，諸煩惱折薄；雖未到阿鞞跋致地，聞般若波羅蜜，即時信受深入。通達如是相者，則能行般若波羅蜜道，所謂救度一切眾生，令離世間憂惱；大悲心故，不離一切眾生。菩薩常不應離大悲及畢竟空念——畢竟空破世間諸煩惱，示涅槃；而大悲引之令還入善法中，以利益眾生。

爾時，舍利弗難須菩提：「若菩薩不離是大悲念及畢竟空念者，一切眾生皆當作菩薩！何以故？是畢竟空無相無所分別，不應菩薩有而眾生無！若有，一切眾生應共有；若無，菩薩亦應無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗難須菩提：「若菩薩不離是大悲念及畢竟空念者，一切眾生皆當作菩薩！何以故？是畢竟空無相無所分別，不應菩薩有而眾生無！若有，一切眾生應共有；若無，菩薩亦應無。」

須菩提答：「汝欲難我而助成我義。何以故？諸法相畢竟空故，眾生亦空；眾生空故，畢竟空念亦空。若諸法畢竟空，何有眾生實空，而難我言『眾生不離是念，皆當為菩薩』？」是故說：「眾生無所有故，畢竟空念亦無所有；眾生無性，眾生離，眾生空，眾生不可知，畢竟空念亦畢竟空。」色乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答：「汝欲難我而助成我義。何以故？諸法相畢竟空故，眾生亦空；眾生空故，畢竟空念亦空。若諸法畢竟空，何有眾生實空，而難我言『眾生不離是念，皆當為菩薩』？」是故說：「眾生無所有故，畢竟空念亦無所有；眾生無性，眾生離，眾生空，眾生不可知，畢竟空念亦畢竟空。」色乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

此中念是不離大悲念，何以說「不離畢竟空念」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中念是不離大悲念，何以說「不離畢竟空念」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩不離是念，心不捨眾生，用無所得故。無所得空、畢竟空，名異而義一。不可得空在初，畢竟空在後；以畢竟空大故，生悲亦大。大悲，如《阿差末經》中說有三種悲：眾生緣、法緣、無緣。無緣悲從畢竟空生，以是解舍利弗所難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不離是念，心不捨眾生，用無所得故。無所得空、畢竟空，名異而義一。不可得空在初，畢竟空在後；以畢竟空大故，生悲亦大。大悲，如《阿差末經》中說有三種悲：眾生緣、法緣、無緣。無緣悲從畢竟空生，以是解舍利弗所難。

佛證其說故，讚言：「善哉！若欲解說般若波羅蜜者，當如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛證其說故，讚言：「善哉！若欲解說般若波羅蜜者，當如汝所說。」

爾時，眾中天、人、菩薩作是念：「般若波羅蜜甚深，三世諸佛皆從中生；須菩提小乘人，云何佛讚『欲說般若波羅蜜當如汝所說』？」是故次言：「須菩提所說，皆承佛意。」正使彌勒等諸菩薩、梵天王等不承佛意，尚不能得問，何況須菩提在佛前自恣樂說！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中天、人、菩薩作是念：「般若波羅蜜甚深，三世諸佛皆從中生；須菩提小乘人，云何佛讚『欲說般若波羅蜜當如汝所說』？」是故次言：「須菩提所說，皆承佛意。」正使彌勒等諸菩薩、梵天王等不承佛意，尚不能得問，何況須菩提在佛前自恣樂說！

「諸菩薩欲學般若波羅蜜，亦當如汝所說學！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩欲學般若波羅蜜，亦當如汝所說學！」

「說是品時，三千大千世界地六種振動」者，是時會中多有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，皆當作佛。佛是天地大主，地神歡喜：「我主今生！」故使地大動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是品時，三千大千世界地六種振動」者，是時會中多有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，皆當作佛。佛是天地大主，地神歡喜：「我主今生！」故使地大動。

復次，人心信深般若波羅蜜者，難得希有故，是人以福德因緣，感大風以動水，水動故地動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，人心信深般若波羅蜜者，難得希有故，是人以福德因緣，感大風以動水，水動故地動。

復次，地下大龍王欲來聽般若波羅蜜，從水出故水動，水動故地動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，地下大龍王欲來聽般若波羅蜜，從水出故水動，水動故地動。

復次，佛神力故令地動，般若波羅蜜難見難知，欲引導眾人令益信樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛神力故令地動，般若波羅蜜難見難知，欲引導眾人令益信樂故。

餘地動因緣，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘地動因緣，如先說。

此中佛自說因緣，所謂我說般若波羅蜜，十方諸佛亦說是般若波羅蜜。十二那由陀天人得阿鞞跋致地，入法位，是故地動；又十方世界眾生等亦發無上道意，是故地動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛自說因緣，所謂我說般若波羅蜜，十方諸佛亦說是般若波羅蜜。十二那由陀天人得阿鞞跋致地，入法位，是故地動；又十方世界眾生等亦發無上道意，是故地動。

爾時，諸天亦有散種種蓮華及種種雜香、天衣、天蓋，千萬種天妓樂，諸龍王等從四大海水中涌出，及諸夜叉、羅剎等，皆生慈心，合手讚佛。又佛笑時，無量光明遍覆十方如恒河沙等世界，有爾所等希有事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天亦有散種種蓮華及種種雜香、天衣、天蓋，千萬種天妓樂，諸龍王等從四大海水中涌出，及諸夜叉、羅剎等，皆生慈心，合手讚佛。又佛笑時，無量光明遍覆十方如恒河沙等世界，有爾所等希有事。

取要言之，地動皆由說諸法實相，所謂般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取要言之，地動皆由說諸法實相，所謂般若波羅蜜。