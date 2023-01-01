大智度論釋會宗品第二十四(卷五十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋會宗品第二十四(卷五十二)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，慧命富樓那彌多羅尼子白佛言：「世尊！佛使須菩提為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，今乃說摩訶衍為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命富樓那彌多羅尼子白佛言：「世尊！佛使須菩提為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，今乃說摩訶衍為？」

須菩提白佛言：「世尊！我說摩訶衍，將無離般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！我說摩訶衍，將無離般若波羅蜜？」

佛言：「不也！須菩提！汝說摩訶衍，隨般若波羅蜜，不離般若波羅蜜。何以故？一切所有善法、助道法，若聲聞法、若辟支佛法、若菩薩法、若佛法，是一切法，皆攝入般若波羅蜜中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！須菩提！汝說摩訶衍，隨般若波羅蜜，不離般若波羅蜜。何以故？一切所有善法、助道法，若聲聞法、若辟支佛法、若菩薩法、若佛法，是一切法，皆攝入般若波羅蜜中。」

須菩提白佛言：「世尊！何等諸善法、助道法，聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法，皆攝入般若波羅蜜中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等諸善法、助道法，聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法，皆攝入般若波羅蜜中？」

佛告須菩提：「所謂檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空、無相、無作解脫門，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法、無錯謬相、常捨行。須菩提！是諸餘善法、助道法，若聲聞法、若辟支佛法、若菩薩法、若佛法，皆攝入般若波羅蜜中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「所謂檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空、無相、無作解脫門，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法、無錯謬相、常捨行。須菩提！是諸餘善法、助道法，若聲聞法、若辟支佛法、若菩薩法、若佛法，皆攝入般若波羅蜜中。

「須菩提！若摩訶衍，若般若波羅蜜、禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜；若色、受、想、行、識，眼、色、眼識、眼觸、眼觸因緣生諸受，乃至意、法、意識、意觸、意觸因緣生諸受；地種乃至識種；四念處乃至八聖道分；空、無相、無作解脫門；及諸善法，若有漏、若無漏，若有為、若無為，若苦諦、集諦、滅諦、道諦，若欲界、若色界、若無色界，若內空乃至無法有法空；諸三昧門、諸陀羅尼門；佛十力乃至十八不共法；若佛、佛法、法性、如、實際、不可思議性、涅槃——是一切諸法皆不合不散、無色、無形、無對，一相，所謂無相。須菩提！以是因緣故，汝所說摩訶衍，隨順般若波羅蜜。何以故？須菩提！摩訶衍不異般若波羅蜜，般若波羅蜜不異摩訶衍，般若波羅蜜、摩訶衍無二無別；檀波羅蜜不異摩訶衍，摩訶衍不異檀波羅蜜，檀波羅蜜、摩訶衍無二無別；乃至禪波羅蜜亦如是。須菩提！四念處不異摩訶衍，摩訶衍不異四念處，四念處、摩訶衍無二無別；乃至十八不共法不異摩訶衍，摩訶衍不異十八不共法，十八不共法、摩訶衍無二無別。以是因緣故，須菩提！汝說摩訶衍即是說般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若摩訶衍，若般若波羅蜜、禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜；若色、受、想、行、識，眼、色、眼識、眼觸、眼觸因緣生諸受，乃至意、法、意識、意觸、意觸因緣生諸受；地種乃至識種；四念處乃至八聖道分；空、無相、無作解脫門；及諸善法，若有漏、若無漏，若有為、若無為，若苦諦、集諦、滅諦、道諦，若欲界、若色界、若無色界，若內空乃至無法有法空；諸三昧門、諸陀羅尼門；佛十力乃至十八不共法；若佛、佛法、法性、如、實際、不可思議性、涅槃——是一切諸法皆不合不散、無色、無形、無對，一相，所謂無相。須菩提！以是因緣故，汝所說摩訶衍，隨順般若波羅蜜。何以故？須菩提！摩訶衍不異般若波羅蜜，般若波羅蜜不異摩訶衍，般若波羅蜜、摩訶衍無二無別；檀波羅蜜不異摩訶衍，摩訶衍不異檀波羅蜜，檀波羅蜜、摩訶衍無二無別；乃至禪波羅蜜亦如是。須菩提！四念處不異摩訶衍，摩訶衍不異四念處，四念處、摩訶衍無二無別；乃至十八不共法不異摩訶衍，摩訶衍不異十八不共法，十八不共法、摩訶衍無二無別。以是因緣故，須菩提！汝說摩訶衍即是說般若波羅蜜。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

者言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者言：

富樓那雖自無疑，為新學鈍根者不解義一而名字異，故發問。須菩提即以其事白佛：「佛法甚深，我所說者將無有失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那雖自無疑，為新學鈍根者不解義一而名字異，故發問。須菩提即以其事白佛：「佛法甚深，我所說者將無有失？」

佛答：「汝說摩訶衍，隨順般若，無有違錯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「汝說摩訶衍，隨順般若，無有違錯。」

此義初已論之，今佛為說隨順因緣，所謂三乘所攝一切善法皆合聚在般若波羅蜜中。所以者何？一切三乘善法皆為涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義初已論之，今佛為說隨順因緣，所謂三乘所攝一切善法皆合聚在般若波羅蜜中。所以者何？一切三乘善法皆為涅槃故。

涅槃門有三種：一切法皆入空門、無相、無作門。如持戒能生禪定，禪定能生實智慧，不著世間故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃門有三種：一切法皆入空門、無相、無作門。如持戒能生禪定，禪定能生實智慧，不著世間故。

何等三乘助道法攝在般若中？所謂六波羅蜜，三十七品、三脫門，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法、無錯謬相、常捨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等三乘助道法攝在般若中？所謂六波羅蜜，三十七品、三脫門，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法、無錯謬相、常捨行。

此中三十七品、三脫門是三乘共法，六波羅蜜是菩薩法，十力乃至常捨行是佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中三十七品、三脫門是三乘共法，六波羅蜜是菩薩法，十力乃至常捨行是佛法。

有人言：「六波羅蜜有具足、有不具足。不具足者共二乘法，具足者獨菩薩法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「六波羅蜜有具足、有不具足。不具足者共二乘法，具足者獨菩薩法。」

復次，摩訶衍空，般若波羅蜜亦空，空義一故，須菩提隨順無錯。如般若波羅蜜空，五波羅蜜乃至如、法性、實際、不可思議性、涅槃亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，摩訶衍空，般若波羅蜜亦空，空義一故，須菩提隨順無錯。如般若波羅蜜空，五波羅蜜乃至如、法性、實際、不可思議性、涅槃亦如是。

復次，從般若波羅蜜乃至涅槃，皆是不合、不散、無色、無形、無對，一相，所謂無相。是同相故，說「摩訶衍則是般若波羅蜜，摩訶衍、般若波羅蜜無二無別故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，從般若波羅蜜乃至涅槃，皆是不合、不散、無色、無形、無對，一相，所謂無相。是同相故，說「摩訶衍則是般若波羅蜜，摩訶衍、般若波羅蜜無二無別故」。

大智度論釋十無品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋十無品第二十五

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

慧命須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩前際不可得，後際不可得，中際不可得。色無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；受、想、行、識無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。色是菩薩摩訶薩，是亦不可得；受、想、行、識是菩薩摩訶薩，是亦不可得。如是，世尊！於一切種、一切處求菩薩不可得。世尊！我當教何等菩薩摩訶薩般若波羅蜜？世尊！菩薩摩訶薩但有名字。如說我名字，我畢竟不生。如我，諸法亦如是無自性。何等色畢竟不生？何等受、想、行、識畢竟不生？世尊！是畢竟不生，不名為色；是畢竟不生，不名為受、想、行、識。世尊！若畢竟不生法，當教誰是般若波羅蜜耶？離畢竟不生，亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩聞作是說，心不沒、不悔、不驚、不怖、不畏，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩前際不可得，後際不可得，中際不可得。色無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；受、想、行、識無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。色是菩薩摩訶薩，是亦不可得；受、想、行、識是菩薩摩訶薩，是亦不可得。如是，世尊！於一切種、一切處求菩薩不可得。世尊！我當教何等菩薩摩訶薩般若波羅蜜？世尊！菩薩摩訶薩但有名字。如說我名字，我畢竟不生。如我，諸法亦如是無自性。何等色畢竟不生？何等受、想、行、識畢竟不生？世尊！是畢竟不生，不名為色；是畢竟不生，不名為受、想、行、識。世尊！若畢竟不生法，當教誰是般若波羅蜜耶？離畢竟不生，亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩聞作是說，心不沒、不悔、不驚、不怖、不畏，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜。」

舍利弗問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問：

「須菩提！何因緣故言『菩薩摩訶薩前際不可得，後際不可得，中際不可得』？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！何因緣故言『菩薩摩訶薩前際不可得，後際不可得，中際不可得』？

「須菩提！何因緣故言『色無邊故，當知菩薩亦無邊；受、想、行、識無邊故，當知菩薩亦無邊』？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！何因緣故言『色無邊故，當知菩薩亦無邊；受、想、行、識無邊故，當知菩薩亦無邊』？

「須菩提！何因緣故言『色是菩薩，是亦不可得；受、想、行、識是菩薩，是亦不可得』？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！何因緣故言『色是菩薩，是亦不可得；受、想、行、識是菩薩，是亦不可得』？

「須菩提！何因緣故言『於一切種、一切處，菩薩不可得，當教何等菩薩般若波羅蜜』？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！何因緣故言『於一切種、一切處，菩薩不可得，當教何等菩薩般若波羅蜜』？

「須菩提！何因緣故言『菩薩摩訶薩但有名字』？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！何因緣故言『菩薩摩訶薩但有名字』？

「須菩提！何因緣故言『如說我名字，我畢竟不生；如我，諸法亦如是無自性。何等色畢竟不生，何等受、想、行、識畢竟不生』？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！何因緣故言『如說我名字，我畢竟不生；如我，諸法亦如是無自性。何等色畢竟不生，何等受、想、行、識畢竟不生』？

「須菩提！何因緣故言『畢竟不生，不名為色？畢竟不生，不名為受、想、行、識』？須菩提！何因緣故言『若畢竟不生法，當教誰是般若波羅蜜耶』？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！何因緣故言『畢竟不生，不名為色？畢竟不生，不名為受、想、行、識』？須菩提！何因緣故言『若畢竟不生法，當教誰是般若波羅蜜耶』？

「須菩提！何因緣故言『離畢竟不生，亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提』？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！何因緣故言『離畢竟不生，亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提』？

「須菩提！何因緣故言『若菩薩聞作是說，心不沒、不悔、不驚、不怖、不畏，若能如是行，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！何因緣故言『若菩薩聞作是說，心不沒、不悔、不驚、不怖、不畏，若能如是行，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜』？」

爾時，須菩提報舍利弗言：「眾生無所有故，菩薩前際不可得；眾生空故，菩薩前際不可得；眾生離故，菩薩前際不可得。舍利弗！色無有故，菩薩前際不可得；受、想、行、識無有故，菩薩前際不可得。色空故，菩薩前際不可得；受、想、行、識空故，菩薩前際不可得。色離故，菩薩前際不可得；受、想、行、識離故，菩薩前際不可得。舍利弗！色性無故，菩薩前際不可得；受、想、行、識性無故，菩薩前際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提報舍利弗言：「眾生無所有故，菩薩前際不可得；眾生空故，菩薩前際不可得；眾生離故，菩薩前際不可得。舍利弗！色無有故，菩薩前際不可得；受、想、行、識無有故，菩薩前際不可得。色空故，菩薩前際不可得；受、想、行、識空故，菩薩前際不可得。色離故，菩薩前際不可得；受、想、行、識離故，菩薩前際不可得。舍利弗！色性無故，菩薩前際不可得；受、想、行、識性無故，菩薩前際不可得。

「舍利弗！檀波羅蜜無有故，菩薩前際不可得；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜無有故，菩薩前際不可得。何以故？舍利弗！空中前際不可得、後際不可得、中際不可得；空不異菩薩，菩薩不異前際。舍利弗！空、菩薩、前際，是諸法無二無別。以是因緣故，舍利弗！菩薩前際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！檀波羅蜜無有故，菩薩前際不可得；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜無有故，菩薩前際不可得。何以故？舍利弗！空中前際不可得、後際不可得、中際不可得；空不異菩薩，菩薩不異前際。舍利弗！空、菩薩、前際，是諸法無二無別。以是因緣故，舍利弗！菩薩前際不可得。

「舍利弗！檀波羅蜜空故，檀波羅蜜離故，檀波羅蜜性無故，菩薩前際不可得；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜；般若波羅蜜空故，般若波羅蜜離故，般若波羅蜜性無故，菩薩前際不可得。何以故？舍利弗！空中前際不可得、後際不可得、中際不可得；空不異菩薩，菩薩亦不異前際。舍利弗！空、菩薩、前際，是諸法無二無別。以是因緣故，舍利弗！菩薩前際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！檀波羅蜜空故，檀波羅蜜離故，檀波羅蜜性無故，菩薩前際不可得；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜；般若波羅蜜空故，般若波羅蜜離故，般若波羅蜜性無故，菩薩前際不可得。何以故？舍利弗！空中前際不可得、後際不可得、中際不可得；空不異菩薩，菩薩亦不異前際。舍利弗！空、菩薩、前際，是諸法無二無別。以是因緣故，舍利弗！菩薩前際不可得。

「復次，舍利弗！內空無所有故，菩薩前際不可得；乃至無法有法空無所有故，菩薩前際不可得。內空空故、內空離故、內空性無故，乃至無法有法空空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！內空無所有故，菩薩前際不可得；乃至無法有法空無所有故，菩薩前際不可得。內空空故、內空離故、內空性無故，乃至無法有法空空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。

「復次，舍利弗！四念處無所有故，菩薩前際不可得；四念處空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。乃至十八不共法無所有故，菩薩前際不可得；十八不共法空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。以是因緣故，舍利弗！菩薩前際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！四念處無所有故，菩薩前際不可得；四念處空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。乃至十八不共法無所有故，菩薩前際不可得；十八不共法空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。以是因緣故，舍利弗！菩薩前際不可得。

「復次，舍利弗！一切三昧門、一切陀羅尼門無有故，菩薩前際不可得；三昧門、陀羅尼門空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！一切三昧門、一切陀羅尼門無有故，菩薩前際不可得；三昧門、陀羅尼門空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。

「復次，舍利弗！法性無有故，菩薩前際不可得；法性空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。復次，舍利弗！如無有故、空故、離故、性無故，實際無有故、空故、離故、性無故，不可思議性無有故、空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！法性無有故，菩薩前際不可得；法性空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。復次，舍利弗！如無有故、空故、離故、性無故，實際無有故、空故、離故、性無故，不可思議性無有故、空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。

「復次，舍利弗！聲聞無有故，菩薩前際不可得；聲聞空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。辟支佛無有故、空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。佛無有故、空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。阿耨多羅三藐三菩提無有故乃至性無故，菩薩前際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！聲聞無有故，菩薩前際不可得；聲聞空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。辟支佛無有故、空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。佛無有故、空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。阿耨多羅三藐三菩提無有故乃至性無故，菩薩前際不可得。

「復次，一切種智無有故乃至性無故，菩薩前際不可得。何以故？舍利弗！空，前際不可得、後際不可得、中際不可得，菩薩不可得。舍利弗！空，不異菩薩，亦不異前際；空、菩薩、前際，是諸法無二無別。以是因緣故，舍利弗！菩薩前際不可得，後際、中際亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，一切種智無有故乃至性無故，菩薩前際不可得。何以故？舍利弗！空，前際不可得、後際不可得、中際不可得，菩薩不可得。舍利弗！空，不異菩薩，亦不異前際；空、菩薩、前際，是諸法無二無別。以是因緣故，舍利弗！菩薩前際不可得，後際、中際亦如是。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

上已說「菩薩、菩薩字不可得，為誰說般若波羅蜜」，今何以更說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上已說「菩薩、菩薩字不可得，為誰說般若波羅蜜」，今何以更說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

不應作是問！須菩提空行第一，常樂說空；若有所說，常以空門利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應作是問！須菩提空行第一，常樂說空；若有所說，常以空門利益眾生。

復次，上略說，是中十種廣分別菩薩不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，上略說，是中十種廣分別菩薩不可得。

行者若觀諸法空，隨順無相、無作；以無作心故，不欲有所作，尚不能自作利益，何況利益人！若人住我心中，能分別諸法善不善相，集諸善法、捨不善法；今佛說：「般若波羅蜜中，不應計我心，不應分別諸法，但行眾善。」是事為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者若觀諸法空，隨順無相、無作；以無作心故，不欲有所作，尚不能自作利益，何況利益人！若人住我心中，能分別諸法善不善相，集諸善法、捨不善法；今佛說：「般若波羅蜜中，不應計我心，不應分別諸法，但行眾善。」是事為難。

行者作是念：「若無我者，為誰修善？」先有我，今以般若波羅蜜故無，心生憂戚。是故須菩提更重說：「我，從本已來無，非先有今無。」行者如是如是本來自無，今無所失，故無所憂。譬如深根大樹，不可以一斫能辦，多用斧力乃能斷；菩薩空亦如是，不可一說便得，以是故廣分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者作是念：「若無我者，為誰修善？」先有我，今以般若波羅蜜故無，心生憂戚。是故須菩提更重說：「我，從本已來無，非先有今無。」行者如是如是本來自無，今無所失，故無所憂。譬如深根大樹，不可以一斫能辦，多用斧力乃能斷；菩薩空亦如是，不可一說便得，以是故廣分別。

須菩提問佛時，作是念：「若定有菩薩法，應三世通有。今前世中無有菩薩。何以故？前世無初故。未來世亦如是，未有因緣故。前後相待故有中間，若無前後則無中間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問佛時，作是念：「若定有菩薩法，應三世通有。今前世中無有菩薩。何以故？前世無初故。未來世亦如是，未有因緣故。前後相待故有中間，若無前後則無中間。」

若謂「五眾是菩薩」；五眾無邊，如先種種因緣說五眾畢竟空故無量無邊，無量無邊故同無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若謂「五眾是菩薩」；五眾無邊，如先種種因緣說五眾畢竟空故無量無邊，無量無邊故同無為法。

若菩薩無邊者，是事不然！以此因緣故，菩薩不可得，當為誰說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩無邊者，是事不然！以此因緣故，菩薩不可得，當為誰說？

常一切處、一切種、一切時求菩薩不可得，當為誰說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常一切處、一切種、一切時求菩薩不可得，當為誰說？

如我畢竟不生、空無所有，五眾亦如是畢竟不生、無所有。既無眾生及五眾法，云何有菩薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我畢竟不生、空無所有，五眾亦如是畢竟不生、無所有。既無眾生及五眾法，云何有菩薩？

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

眾生及五眾法畢竟不生，解是法者，即是菩薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生及五眾法畢竟不生，解是法者，即是菩薩？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

「畢竟不生」不名為色，不名為受想行識。何以故？五眾是生相，畢竟不生中無是分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畢竟不生」不名為色，不名為受想行識。何以故？五眾是生相，畢竟不生中無是分別。

五眾畢竟不生，不可以教化；離畢竟不生，亦無菩薩行道，當教誰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五眾畢竟不生，不可以教化；離畢竟不生，亦無菩薩行道，當教誰？

菩薩聞是不怖、不畏，是為能行菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩聞是不怖、不畏，是為能行菩薩道。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

我與菩薩是一物，云何以我喻菩薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我與菩薩是一物，云何以我喻菩薩？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是般若波羅蜜中一切法空，初學不得便為說空！先當分別罪福，捨罪修福德；福德果報無常，無常故生苦，是故捨福厭世間，求道入涅槃。爾時，應作是念：「因我故生諸煩惱，是我於六識中求不可得，但以顛倒故著我。」是故解無我易，易可受化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是般若波羅蜜中一切法空，初學不得便為說空！先當分別罪福，捨罪修福德；福德果報無常，無常故生苦，是故捨福厭世間，求道入涅槃。爾時，應作是念：「因我故生諸煩惱，是我於六識中求不可得，但以顛倒故著我。」是故解無我易，易可受化。

若言「色空」，則難解；雖耳聞說空，眼常見實。是故先破惡罪中我，後破一切諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言「色空」，則難解；雖耳聞說空，眼常見實。是故先破惡罪中我，後破一切諸法。

一切佛弟子，得道者自知自證無我，未得道者信餘法空，不能如信無我，是故以無我為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛弟子，得道者自知自證無我，未得道者信餘法空，不能如信無我，是故以無我為喻。

此中須菩提說一切法空，推無菩薩，用無我為喻；以小喻大，如石蜜喻甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中須菩提說一切法空，推無菩薩，用無我為喻；以小喻大，如石蜜喻甘露。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

舍利弗知空無我義，何以故事事致問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗知空無我義，何以故事事致問？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

須菩提聲聞人，德不如菩薩，而於佛前說深般若，新學菩薩心或生疑。上佛雖言「汝說摩訶衍隨順般若」，猶謂佛將順須菩提。舍利弗欲斷此疑，故發問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提聲聞人，德不如菩薩，而於佛前說深般若，新學菩薩心或生疑。上佛雖言「汝說摩訶衍隨順般若」，猶謂佛將順須菩提。舍利弗欲斷此疑，故發問。

復次，佛欲共須菩提說般若，乃至終竟；是故舍利弗事事質問，令須菩提善分別深義，使眾人敬信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛欲共須菩提說般若，乃至終竟；是故舍利弗事事質問，令須菩提善分別深義，使眾人敬信。

以是故問：「過去世中菩薩不可得，乃至不恐不怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故問：「過去世中菩薩不可得，乃至不恐不怖。」

須菩提答義：我、眾生、人即是一物。未得道時，名凡夫人；初入道乃至阿羅漢，名聲聞人；觀因緣法悟空小深，小愍眾生，名辟支佛人；深入空法，行六波羅蜜，大慈大悲，是名菩薩人——功德別異故，名字亦異。如我、眾生、人一事，以眼見事故名見者，意得故名知者，受苦樂故名受者。是我、眾生、人等，先已說種種因緣無故，菩薩亦應無。是故須菩提語舍利弗：「眾生無故，三世中無菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答義：我、眾生、人即是一物。未得道時，名凡夫人；初入道乃至阿羅漢，名聲聞人；觀因緣法悟空小深，小愍眾生，名辟支佛人；深入空法，行六波羅蜜，大慈大悲，是名菩薩人——功德別異故，名字亦異。如我、眾生、人一事，以眼見事故名見者，意得故名知者，受苦樂故名受者。是我、眾生、人等，先已說種種因緣無故，菩薩亦應無。是故須菩提語舍利弗：「眾生無故，三世中無菩薩。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

五眾和合有菩薩，菩薩應無，五眾應有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五眾和合有菩薩，菩薩應無，五眾應有！

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

為破是事故言「無眾生、無我」，無我故則五眾無所屬，無所屬故空，空故無菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為破是事故言「無眾生、無我」，無我故則五眾無所屬，無所屬故空，空故無菩薩。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若五眾空者，空即是菩薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若五眾空者，空即是菩薩？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

五眾空亦非菩薩，空、無所有、無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五眾空亦非菩薩，空、無所有、無分別故。

五眾離、五眾無性，亦無菩薩。若說無菩薩，則三世皆無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五眾離、五眾無性，亦無菩薩。若說無菩薩，則三世皆無。

觀是五眾等世間法、六波羅蜜等道法，是名菩薩；是法空故，菩薩亦空。此中佛自說因緣：「諸法空不異菩薩，菩薩不異空，菩薩空、三世空，無二無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀是五眾等世間法、六波羅蜜等道法，是名菩薩；是法空故，菩薩亦空。此中佛自說因緣：「諸法空不異菩薩，菩薩不異空，菩薩空、三世空，無二無別。」

從六波羅蜜乃至一切種智，行是諸法故，名為菩薩；是諸法空故，菩薩亦空。此中法空，聲聞、辟支佛得是空故，名聲聞、辟支佛人；聲聞、辟支佛人空故，菩薩亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從六波羅蜜乃至一切種智，行是諸法故，名為菩薩；是諸法空故，菩薩亦空。此中法空，聲聞、辟支佛得是空故，名聲聞、辟支佛人；聲聞、辟支佛人空故，菩薩亦如是。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「如舍利弗言：『色無邊故，當知菩薩亦無邊；受、想、行、識無邊故，當知菩薩亦無邊。』舍利弗！色如虛空，受、想、行、識如虛空。何以故？舍利弗！如虛空邊不可得、中不可得，無邊無中故，但說名虛空。如是，舍利弗！色邊不可得、中不可得，是色空故，空中亦無邊亦無中；受、想、行；識邊不可得、中不可得，識空故，空中亦無邊、亦無中。以是因緣故，舍利弗！色無邊故，當知菩薩亦無邊；受、想、行、識無邊故，當知菩薩亦無邊。乃至十八不共法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舍利弗言：『色無邊故，當知菩薩亦無邊；受、想、行、識無邊故，當知菩薩亦無邊。』舍利弗！色如虛空，受、想、行、識如虛空。何以故？舍利弗！如虛空邊不可得、中不可得，無邊無中故，但說名虛空。如是，舍利弗！色邊不可得、中不可得，是色空故，空中亦無邊亦無中；受、想、行；識邊不可得、中不可得，識空故，空中亦無邊、亦無中。以是因緣故，舍利弗！色無邊故，當知菩薩亦無邊；受、想、行、識無邊故，當知菩薩亦無邊。乃至十八不共法亦如是。

「如舍利弗言：『色是菩薩，是亦不可得；受、想、行、識是菩薩，是亦不可得。』舍利弗！色、色相空，受、想、行，識、識相空；檀波羅蜜、檀波羅蜜相空，乃至般若波羅蜜亦如是；內空、內空相空，乃至無法有法空、無法有法空相空；四念處、四念處相空，乃至十八不共法、十八不共法相空；如、法性、實際，不可思議性、不可思議性相空；三昧門、三昧門相空，陀羅尼門、陀羅尼門相空；一切智、一切智相空，道種智、道種智相空，一切種智、一切種智相空；聲聞乘、聲聞乘相空，辟支佛乘、辟支佛乘相空，佛乘、佛乘相空；聲聞人、聲聞人相空，辟支佛、辟支佛相空，佛、佛相空。空中色不可得，受、想、行、識不可得。以是因緣故，舍利弗！色是菩薩，是亦不可得；受、想、行、識是菩薩，是亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舍利弗言：『色是菩薩，是亦不可得；受、想、行、識是菩薩，是亦不可得。』舍利弗！色、色相空，受、想、行，識、識相空；檀波羅蜜、檀波羅蜜相空，乃至般若波羅蜜亦如是；內空、內空相空，乃至無法有法空、無法有法空相空；四念處、四念處相空，乃至十八不共法、十八不共法相空；如、法性、實際，不可思議性、不可思議性相空；三昧門、三昧門相空，陀羅尼門、陀羅尼門相空；一切智、一切智相空，道種智、道種智相空，一切種智、一切種智相空；聲聞乘、聲聞乘相空，辟支佛乘、辟支佛乘相空，佛乘、佛乘相空；聲聞人、聲聞人相空，辟支佛、辟支佛相空，佛、佛相空。空中色不可得，受、想、行、識不可得。以是因緣故，舍利弗！色是菩薩，是亦不可得；受、想、行、識是菩薩，是亦不可得。

「如舍利弗言：『何因緣故，於一切種、一切處，菩薩不可得，當教何等菩薩般若波羅蜜？』舍利弗！色，色中不可得；色，受中不可得。受，受中不可得；受，色中不可得；受，想中不可得。想，想中不可得；想，色、受中不可得；想，行中不可得。行，行中不可得；行，色、受、想中不可得；行，識中不可得。識，識中不可得，識，色、受、想、行中不可得。舍利弗！眼，眼中不可得；眼，耳中不可得。耳，耳中不可得；耳，眼中不可得；耳，鼻中不可得。鼻，鼻中不可得；鼻，眼、耳中不可得；鼻，舌中不可得。舌，舌中不可得；舌，眼、耳、鼻中不可得；舌，身中不可得。身，身中不可得；身，眼、耳、鼻、舌中不可得；身，意中不可得。意，意中不可得；意，眼、耳、鼻、舌、身中不可得。六入、六識、六觸、六觸因緣生受亦如是。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，性法乃至辟支佛法，初地乃至十地，一切智、道種智、一切種智亦如是；須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛亦如是。菩薩，菩薩中不可得；菩薩，般若波羅蜜中不可得。般若波羅蜜，般若波羅蜜中不可得；般若波羅蜜，菩薩中不可得；般若波羅蜜中，教化無所有不可得。教化中，教化無所有不可得；教化中，菩薩及般若波羅蜜無所有不可得。舍利弗！如是一切法無所有不可得。以是因緣故，一切種、一切處，菩薩不可得，當教何等菩薩般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舍利弗言：『何因緣故，於一切種、一切處，菩薩不可得，當教何等菩薩般若波羅蜜？』舍利弗！色，色中不可得；色，受中不可得。受，受中不可得；受，色中不可得；受，想中不可得。想，想中不可得；想，色、受中不可得；想，行中不可得。行，行中不可得；行，色、受、想中不可得；行，識中不可得。識，識中不可得，識，色、受、想、行中不可得。舍利弗！眼，眼中不可得；眼，耳中不可得。耳，耳中不可得；耳，眼中不可得；耳，鼻中不可得。鼻，鼻中不可得；鼻，眼、耳中不可得；鼻，舌中不可得。舌，舌中不可得；舌，眼、耳、鼻中不可得；舌，身中不可得。身，身中不可得；身，眼、耳、鼻、舌中不可得；身，意中不可得。意，意中不可得；意，眼、耳、鼻、舌、身中不可得。六入、六識、六觸、六觸因緣生受亦如是。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，性法乃至辟支佛法，初地乃至十地，一切智、道種智、一切種智亦如是；須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛亦如是。菩薩，菩薩中不可得；菩薩，般若波羅蜜中不可得。般若波羅蜜，般若波羅蜜中不可得；般若波羅蜜，菩薩中不可得；般若波羅蜜中，教化無所有不可得。教化中，教化無所有不可得；教化中，菩薩及般若波羅蜜無所有不可得。舍利弗！如是一切法無所有不可得。以是因緣故，一切種、一切處，菩薩不可得，當教何等菩薩般若波羅蜜？」

「如舍利弗言：『何因緣故說菩薩摩訶薩但有假名？』舍利弗！色是假名，受、想、行、識是假名；色名非色，受、想、行，識名非識。何以故？名、名相空；若空，則非菩薩。以是因緣故，舍利弗！菩薩但有假名。復次，舍利弗！檀波羅蜜但有名字；名字中非有檀波羅蜜，檀波羅蜜中非有名字。以是因緣故，菩薩但有假名。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜。般若波羅蜜但有名字；名字中無有般若波羅蜜，般若波羅蜜中無有名字。以是因緣故，菩薩但有假名。舍利弗！內空但有名字，乃至無法有法空但有名字，名字中無內空，內空中無名字。何以故？名字、內空俱不可得。乃至無法有法空亦如是。以是因緣故，舍利弗！菩薩但有假名。舍利弗！四念處但有名字，乃至十八不共法但有名字；一切三昧門、一切陀羅尼門，乃至一切種智亦如是。以是因緣故，舍利弗！我說菩薩但有假名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舍利弗言：『何因緣故說菩薩摩訶薩但有假名？』舍利弗！色是假名，受、想、行、識是假名；色名非色，受、想、行，識名非識。何以故？名、名相空；若空，則非菩薩。以是因緣故，舍利弗！菩薩但有假名。復次，舍利弗！檀波羅蜜但有名字；名字中非有檀波羅蜜，檀波羅蜜中非有名字。以是因緣故，菩薩但有假名。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜。般若波羅蜜但有名字；名字中無有般若波羅蜜，般若波羅蜜中無有名字。以是因緣故，菩薩但有假名。舍利弗！內空但有名字，乃至無法有法空但有名字，名字中無內空，內空中無名字。何以故？名字、內空俱不可得。乃至無法有法空亦如是。以是因緣故，舍利弗！菩薩但有假名。舍利弗！四念處但有名字，乃至十八不共法但有名字；一切三昧門、一切陀羅尼門，乃至一切種智亦如是。以是因緣故，舍利弗！我說菩薩但有假名。」

「如舍利弗言：『何因緣故，說我名字畢竟不生？』舍利弗！我畢竟不可得，云何當有生？乃至知者、見者畢竟不可得，云何當有生？舍利弗！色畢竟不可得，云何當有生？受、想、行、識畢竟不可得，云何當有生？眼畢竟不可得，乃至意觸因緣生受畢竟不可得，云何當有生？檀波羅蜜畢竟不可得，乃至般若波羅蜜畢竟不可得，云何當有生？內空畢竟不可得，乃至無法有法空畢竟不可得，云何當有生？四念處畢竟不可得，乃至十八不共法畢竟不可得，云何當有生？諸三昧門、諸陀羅尼門畢竟不可得，云何當有生？聲聞乃至佛畢竟不可得，云何當有生？以是因緣故，舍利弗！我說：『如我名字，我亦畢竟不生。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舍利弗言：『何因緣故，說我名字畢竟不生？』舍利弗！我畢竟不可得，云何當有生？乃至知者、見者畢竟不可得，云何當有生？舍利弗！色畢竟不可得，云何當有生？受、想、行、識畢竟不可得，云何當有生？眼畢竟不可得，乃至意觸因緣生受畢竟不可得，云何當有生？檀波羅蜜畢竟不可得，乃至般若波羅蜜畢竟不可得，云何當有生？內空畢竟不可得，乃至無法有法空畢竟不可得，云何當有生？四念處畢竟不可得，乃至十八不共法畢竟不可得，云何當有生？諸三昧門、諸陀羅尼門畢竟不可得，云何當有生？聲聞乃至佛畢竟不可得，云何當有生？以是因緣故，舍利弗！我說：『如我名字，我亦畢竟不生。』」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

心、心數法無形、不可見故可無邊；色是有形、可見，云何無邊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心、心數法無形、不可見故可無邊；色是有形、可見，云何無邊？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

無處不有色，不可得籌量遠近輕重。如佛說：四大無處不有，故名為大；不可以五情得其限，不可以斗稱量其多少輕重，是故言「色無邊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無處不有色，不可得籌量遠近輕重。如佛說：四大無處不有，故名為大；不可以五情得其限，不可以斗稱量其多少輕重，是故言「色無邊」。

復次，是色過去時，初始不可得；未來時中，無有恒河沙劫數限色當有盡，是故無後邊；初邊、後邊無故，中亦無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是色過去時，初始不可得；未來時中，無有恒河沙劫數限色當有盡，是故無後邊；初邊、後邊無故，中亦無。

復次，「邊」名色相；是色分別破散，邊不可得，無有本相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「邊」名色相；是色分別破散，邊不可得，無有本相。

復次，無為法不生不滅故，無數無量無邊；以法空觀觀色皆空，與虛空及無為同相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，無為法不生不滅故，無數無量無邊；以法空觀觀色皆空，與虛空及無為同相。

無量無數無邊法中，乃至微塵不可得，何況菩薩！是故說「五眾無邊，菩薩亦無邊」。如色無邊，乃至十八不共法亦如是，隨相分別如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數無邊法中，乃至微塵不可得，何況菩薩！是故說「五眾無邊，菩薩亦無邊」。如色無邊，乃至十八不共法亦如是，隨相分別如先說。

是五眾無量無數無邊故，不得言色是菩薩；四眾亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是五眾無量無數無邊故，不得言色是菩薩；四眾亦如是。

復次，色若離心心數法，如草木瓦石，云何名菩薩？若心心數法離色，則無依止處，亦無所能為，云何名菩薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，色若離心心數法，如草木瓦石，云何名菩薩？若心心數法離色，則無依止處，亦無所能為，云何名菩薩？

復次，六波羅蜜、十八空、三十七品，十力乃至十八不共法，如、法性、實際、不可思議性，三解脫門，陀羅尼門、諸三昧門，薩婆若、道智、一切種智，三乘、三乘人，是法若修、若觀，是名菩薩。是法皆以自相空故空，所謂檀波羅蜜、檀波羅蜜相空，乃至佛、佛相空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，六波羅蜜、十八空、三十七品，十力乃至十八不共法，如、法性、實際、不可思議性，三解脫門，陀羅尼門、諸三昧門，薩婆若、道智、一切種智，三乘、三乘人，是法若修、若觀，是名菩薩。是法皆以自相空故空，所謂檀波羅蜜、檀波羅蜜相空，乃至佛、佛相空。

「一切處」者，五眾、十二入、十八界，乃至一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切處」者，五眾、十二入、十八界，乃至一切種智。

「一切種智」者，十八空、三解脫門。般若波羅蜜觀若常若無常等，入一門、二門乃至無量門等，是名一切種智。求索菩薩不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切種智」者，十八空、三解脫門。般若波羅蜜觀若常若無常等，入一門、二門乃至無量門等，是名一切種智。求索菩薩不可得。

又以自法中無自法，亦無他法。如此中說：「色，色中不可得；色，受中不可得。受，受中不可得；受，色中不可得；乃至般若波羅蜜，般若波羅蜜中不可得；乃至教化中，教化不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又以自法中無自法，亦無他法。如此中說：「色，色中不可得；色，受中不可得。受，受中不可得；受，色中不可得；乃至般若波羅蜜，般若波羅蜜中不可得；乃至教化中，教化不可得。」

「但有名字」者，是五眾破壞散滅，如虛空無異。是菩薩但有名字，如幻化人，假名字中更為立名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但有名字」者，是五眾破壞散滅，如虛空無異。是菩薩但有名字，如幻化人，假名字中更為立名。

須菩提語舍利弗：「不但菩薩假名字，五眾皆亦假名字；假名字中，假名字相不可得，皆入第一義中。若如是空者，則非菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「不但菩薩假名字，五眾皆亦假名字；假名字中，假名字相不可得，皆入第一義中。若如是空者，則非菩薩。」

復次，六波羅蜜乃至一切種智，行是法故，名為菩薩；是法亦假名字，菩薩亦假名字，空無所有。是諸法等強為作名，因緣和合故有，亦無其實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，六波羅蜜乃至一切種智，行是法故，名為菩薩；是法亦假名字，菩薩亦假名字，空無所有。是諸法等強為作名，因緣和合故有，亦無其實。

「我名字畢竟不生」者，如此品初已說。此中須菩提亦如眾生空、法空破我，所謂：「我畢竟不可得，乃至知者、見者不可得，云何當有生？五眾畢竟不可得，云何有五眾生？乃至意觸因緣生受畢竟不可得，云何當有生？六波羅蜜畢竟不可得，乃至諸陀羅尼門、三昧門、聲聞、辟支佛、佛畢竟不可得，云何當有生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我名字畢竟不生」者，如此品初已說。此中須菩提亦如眾生空、法空破我，所謂：「我畢竟不可得，乃至知者、見者不可得，云何當有生？五眾畢竟不可得，云何有五眾生？乃至意觸因緣生受畢竟不可得，云何當有生？六波羅蜜畢竟不可得，乃至諸陀羅尼門、三昧門、聲聞、辟支佛、佛畢竟不可得，云何當有生？」

若法先有，然後可問生；法體先無，云何有生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法先有，然後可問生；法體先無，云何有生？

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「如舍利弗所言：『如我，諸法亦如是無自性。』舍利弗！諸法和合生故無自性。舍利弗！何等和合生無自性？舍利弗！色和合生無自性，受、想、行、識和合生無自性。眼和合生無自性，乃至意和合生無自性。色乃至法、眼界乃至法界、地種乃至識種、眼觸乃至意觸、眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受和合生無自性。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜和合生無自性。四念處乃至十八不共法和合生無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舍利弗所言：『如我，諸法亦如是無自性。』舍利弗！諸法和合生故無自性。舍利弗！何等和合生無自性？舍利弗！色和合生無自性，受、想、行、識和合生無自性。眼和合生無自性，乃至意和合生無自性。色乃至法、眼界乃至法界、地種乃至識種、眼觸乃至意觸、眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受和合生無自性。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜和合生無自性。四念處乃至十八不共法和合生無自性。

「復次，舍利弗！一切法無常亦不失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！一切法無常亦不失。」

舍利弗問須菩提：「何等法無常亦不失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「何等法無常亦不失？」

須菩提言：「色無常亦不失，受、想、行、識無常亦不失。何以故？若法無常，即是動相、即是空相。以是因緣故，舍利弗！一切有為法無常亦不失。若有漏法、若無漏法，若有記法、若無記法，無常亦不失。何以故？若法無常，即是動相、即是空相。以是因緣故，舍利弗！一切作法無常亦不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「色無常亦不失，受、想、行、識無常亦不失。何以故？若法無常，即是動相、即是空相。以是因緣故，舍利弗！一切有為法無常亦不失。若有漏法、若無漏法，若有記法、若無記法，無常亦不失。何以故？若法無常，即是動相、即是空相。以是因緣故，舍利弗！一切作法無常亦不失。

「復次，舍利弗！一切法非常非滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！一切法非常非滅。」

舍利弗言：「何等法非常非滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何等法非常非滅？」

須菩提言：「色非常非滅。何以故？性自爾。受、想、行、識非常非滅。何以故？性自爾。乃至意識因緣生受非常非滅。何以故？性自爾。以是因緣故，舍利弗！諸法和合生無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「色非常非滅。何以故？性自爾。受、想、行、識非常非滅。何以故？性自爾。乃至意識因緣生受非常非滅。何以故？性自爾。以是因緣故，舍利弗！諸法和合生無自性。

「如舍利弗所言：『何因緣故，色畢竟不生，受、想、行、識畢竟不生？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舍利弗所言：『何因緣故，色畢竟不生，受、想、行、識畢竟不生？』」

須菩提言：「色非作法，受、想、行、識非作法。何以故？作者不可得故。舍利弗！眼非作法。何以故？作者不可得故；乃至意亦如是。眼界乃至意觸因緣生受，亦如是。復次，舍利弗！一切諸法皆非起非作。何以故？作者不可得故。以是因緣故，舍利弗！色畢竟不生，受、想、行、識畢竟不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「色非作法，受、想、行、識非作法。何以故？作者不可得故。舍利弗！眼非作法。何以故？作者不可得故；乃至意亦如是。眼界乃至意觸因緣生受，亦如是。復次，舍利弗！一切諸法皆非起非作。何以故？作者不可得故。以是因緣故，舍利弗！色畢竟不生，受、想、行、識畢竟不生。

「如舍利弗所言：『何因緣故，畢竟不生，是不名為色？畢竟不生，是不名為受、想、行、識？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舍利弗所言：『何因緣故，畢竟不生，是不名為色？畢竟不生，是不名為受、想、行、識？』」

須菩提言：「色性空，是空無生、無滅、無住異；受想行識性空，是空無生、無滅、無住異。眼乃至一切有為法性空，是空無生、無滅、無住異。以是因緣故，舍利弗！畢竟不生，是不名色；畢竟不生，是不名受、想、行、識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「色性空，是空無生、無滅、無住異；受想行識性空，是空無生、無滅、無住異。眼乃至一切有為法性空，是空無生、無滅、無住異。以是因緣故，舍利弗！畢竟不生，是不名色；畢竟不生，是不名受、想、行、識。」

「如舍利弗所言：『何因緣故，畢竟不生法，當教是般若波羅蜜耶？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舍利弗所言：『何因緣故，畢竟不生法，當教是般若波羅蜜耶？』」

須菩提言：「畢竟不生即是般若波羅蜜，般若波羅蜜即是畢竟不生，般若波羅蜜、畢竟不生，無二無別。以是因緣故，舍利弗！我說畢竟不生，當教是般若波羅蜜耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「畢竟不生即是般若波羅蜜，般若波羅蜜即是畢竟不生，般若波羅蜜、畢竟不生，無二無別。以是因緣故，舍利弗！我說畢竟不生，當教是般若波羅蜜耶？」

「如舍利弗所言：『何因緣故，離畢竟不生，無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舍利弗所言：『何因緣故，離畢竟不生，無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提？』」

須菩提言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見畢竟不生異般若波羅蜜，亦不見畢竟不生異菩薩，畢竟不生及菩薩無二無別。不見畢竟不生異色。何以故？是畢竟不生及色無二無別；不見畢竟不生異受想行識。何以故？畢竟不生、受想行識無二無別。乃至一切種智亦如是。以是因緣故，舍利弗！離畢竟不生，無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見畢竟不生異般若波羅蜜，亦不見畢竟不生異菩薩，畢竟不生及菩薩無二無別。不見畢竟不生異色。何以故？是畢竟不生及色無二無別；不見畢竟不生異受想行識。何以故？畢竟不生、受想行識無二無別。乃至一切種智亦如是。以是因緣故，舍利弗！離畢竟不生，無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。」

「如舍利弗所言：『何因緣故，菩薩聞作是說，心不沒、不悔，不驚、不怖、不畏，是名菩薩行般若波羅蜜？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舍利弗所言：『何因緣故，菩薩聞作是說，心不沒、不悔，不驚、不怖、不畏，是名菩薩行般若波羅蜜？』」

須菩提言：「菩薩摩訶薩不見諸法有覺知相，見一切諸法如夢、如幻、如炎、如影、如化。舍利弗！以是因緣故，菩薩聞作是說，心不沒、不悔、不驚、不怖、不畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩摩訶薩不見諸法有覺知相，見一切諸法如夢、如幻、如炎、如影、如化。舍利弗！以是因緣故，菩薩聞作是說，心不沒、不悔、不驚、不怖、不畏。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

者言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者言：

「諸法無有自性」者，以性空破諸法各各性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法無有自性」者，以性空破諸法各各性。

此中須菩提自說：「諸法和合生，無有自性。」如和合五眾等法及六波羅蜜等善法，從是出菩薩名字；是菩薩從作法、眾緣和合生故，非一法所成，以是故言假名。是眾法亦從和合邊生，譬如有眼、有色、有明、有空、有欲見心等諸因緣和合生眼識，是中不得言眼是見者、若識是見者、若色是見者、若明是見者。若是眼、色、識等，各各不得有所見，和合中亦不應有見。以是故，見法畢竟空，如幻、如夢。一切諸法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中須菩提自說：「諸法和合生，無有自性。」如和合五眾等法及六波羅蜜等善法，從是出菩薩名字；是菩薩從作法、眾緣和合生故，非一法所成，以是故言假名。是眾法亦從和合邊生，譬如有眼、有色、有明、有空、有欲見心等諸因緣和合生眼識，是中不得言眼是見者、若識是見者、若色是見者、若明是見者。若是眼、色、識等，各各不得有所見，和合中亦不應有見。以是故，見法畢竟空，如幻、如夢。一切諸法亦如是。

復次，「一切法無常亦不失」，無常破「常倒」，不失破「斷滅倒」；是無常不失法，即是入實相門，是故須菩提語舍利弗：「無常即是動相、即是空相。」一切法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「一切法無常亦不失」，無常破「常倒」，不失破「斷滅倒」；是無常不失法，即是入實相門，是故須菩提語舍利弗：「無常即是動相、即是空相。」一切法亦如是。

復次，「一切法非常非失」者，如十八空後義說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「一切法非常非失」者，如十八空後義說。

「色畢竟不生」者，五眾作者、生者、起者不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色畢竟不生」者，五眾作者、生者、起者不可得故。

復次，生相不可得者，如先破生中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，生相不可得者，如先破生中說。

一切法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法亦如是。

「何以故說若色不生為非色，非受、想、行、識」者，此中須菩提自說：「色從因緣生，無有自性，常空相。若法常空相，是法無生相、無滅相、無住異相。受、想、行、識亦如是。」故不生相法即是無為，非有為相。餘法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故說若色不生為非色，非受、想、行、識」者，此中須菩提自說：「色從因緣生，無有自性，常空相。若法常空相，是法無生相、無滅相、無住異相。受、想、行、識亦如是。」故不生相法即是無為，非有為相。餘法亦如是。

「畢竟不生，當教誰般若」者，畢竟不生即是諸法實相，諸法實相即是般若波羅蜜，云何以般若波羅蜜教般若波羅蜜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畢竟不生，當教誰般若」者，畢竟不生即是諸法實相，諸法實相即是般若波羅蜜，云何以般若波羅蜜教般若波羅蜜？

若離是畢竟不生有菩薩者，應當教般若波羅蜜；是菩薩、般若波羅蜜、畢竟不生，無二無別，云何當教離畢竟不生行道者？上說中已合解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離是畢竟不生有菩薩者，應當教般若波羅蜜；是菩薩、般若波羅蜜、畢竟不生，無二無別，云何當教離畢竟不生行道者？上說中已合解。

「菩薩聞是不沒、不悔」者，菩薩於一切法中不見我、眾生乃至知者、見者，亦無說者、亦無聽者，無邪說、無正說，亦無無說者；知一切法因緣和合故生，諸緣離故滅，無有起者、無有滅者，故不畏、不怖、不沒、不悔。菩薩知一切法虛誑、無實無定；若死急時，若墮阿鼻泥犁，心猶不動，況聞虛聲而有恐怖！如人夢中見怖畏事，覺已則無恐心，知夢法能誑心，無有實事；菩薩亦如是，入世間心夢中見有恐畏，得諸法實相覺時則無所畏；知諸法但是虛誑，無有真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩聞是不沒、不悔」者，菩薩於一切法中不見我、眾生乃至知者、見者，亦無說者、亦無聽者，無邪說、無正說，亦無無說者；知一切法因緣和合故生，諸緣離故滅，無有起者、無有滅者，故不畏、不怖、不沒、不悔。菩薩知一切法虛誑、無實無定；若死急時，若墮阿鼻泥犁，心猶不動，況聞虛聲而有恐怖！如人夢中見怖畏事，覺已則無恐心，知夢法能誑心，無有實事；菩薩亦如是，入世間心夢中見有恐畏，得諸法實相覺時則無所畏；知諸法但是虛誑，無有真實。

復次，譬如幻事，智者雖見，心無所惑，知是誑法；菩薩亦如是，知一切法如幻，能誑人心，是中無實，以是故不怖畏。如炎、如影、如化亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，譬如幻事，智者雖見，心無所惑，知是誑法；菩薩亦如是，知一切法如幻，能誑人心，是中無實，以是故不怖畏。如炎、如影、如化亦如是。

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須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是觀諸法，是時菩薩摩訶薩不受色，不視色，不住色，不著色，不言是色；受、想、行、識亦不受、不視、不住、不著，亦不言是受、想、行、識。眼不受、不視、不住、不著，亦不言是眼；耳、鼻、舌、身；意亦不受、不視、不住、不著，亦不言是意。檀波羅蜜不受、不視、不住、不著，亦不言是檀波羅蜜；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜，禪波羅蜜；般若波羅蜜不受、不示、不住、不著，亦不言是般若波羅蜜。內空不受、不示、不住、不著，亦不言是內空；乃至無法有法空亦如是。復次，世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，四念處不受、不示、不住、不著，亦不言是四念處；乃至十八不共法不受、不示、不住、不著，亦不言是十八不共法。一切三昧門、一切陀羅尼門；乃至一切種智，不受、不示、不住、不著，亦不言是一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是觀諸法，是時菩薩摩訶薩不受色，不視色，不住色，不著色，不言是色；受、想、行、識亦不受、不視、不住、不著，亦不言是受、想、行、識。眼不受、不視、不住、不著，亦不言是眼；耳、鼻、舌、身；意亦不受、不視、不住、不著，亦不言是意。檀波羅蜜不受、不視、不住、不著，亦不言是檀波羅蜜；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜，禪波羅蜜；般若波羅蜜不受、不示、不住、不著，亦不言是般若波羅蜜。內空不受、不示、不住、不著，亦不言是內空；乃至無法有法空亦如是。復次，世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，四念處不受、不示、不住、不著，亦不言是四念處；乃至十八不共法不受、不示、不住、不著，亦不言是十八不共法。一切三昧門、一切陀羅尼門；乃至一切種智，不受、不示、不住、不著，亦不言是一切種智。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見色乃至不見一切種智。何以故？色不生，是非色；受、想、行；識不生，是非識。眼不生，是非眼；耳、鼻、舌、身；意不生，是非意。檀波羅蜜不生，是非檀波羅蜜；乃至般若波羅蜜不生，是非般若波羅蜜。何以故？色、不生，不二不別；乃至般若波羅蜜、不生，不二不別。內空不生，是非內空；乃至無法有法空不生，是非無法有法空，何以故？內空乃至無法有法空、不生，不二不別。世尊！四念處不生，非四念處，何以故？四念處、不生，不二不別。何以故？世尊！是不生法非一、非二、非三、非異。以是故，四念處、不生，不二不別。乃至十八不共法不生，非十八不共法。何以故？十八不共法、不生，不二不別。何以故？世尊！是不生法非一、非二、非三、非異。以是故，十八不共法不生，非十八不共法。世尊！如不生，是非如；乃至不可思議性不生，是非不可思議性。世尊！是阿耨多羅三藐三菩提不生，一切智；一切種智不生，是非一切種智。何以故？是阿耨多羅三藐三菩提，乃至一切種智、不生，不二不別。何以故？世尊！是不生法非一、非二、非三、非異。以是故，乃至一切種智不生，非一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見色乃至不見一切種智。何以故？色不生，是非色；受、想、行；識不生，是非識。眼不生，是非眼；耳、鼻、舌、身；意不生，是非意。檀波羅蜜不生，是非檀波羅蜜；乃至般若波羅蜜不生，是非般若波羅蜜。何以故？色、不生，不二不別；乃至般若波羅蜜、不生，不二不別。內空不生，是非內空；乃至無法有法空不生，是非無法有法空，何以故？內空乃至無法有法空、不生，不二不別。世尊！四念處不生，非四念處，何以故？四念處、不生，不二不別。何以故？世尊！是不生法非一、非二、非三、非異。以是故，四念處、不生，不二不別。乃至十八不共法不生，非十八不共法。何以故？十八不共法、不生，不二不別。何以故？世尊！是不生法非一、非二、非三、非異。以是故，十八不共法不生，非十八不共法。世尊！如不生，是非如；乃至不可思議性不生，是非不可思議性。世尊！是阿耨多羅三藐三菩提不生，一切智；一切種智不生，是非一切種智。何以故？是阿耨多羅三藐三菩提，乃至一切種智、不生，不二不別。何以故？世尊！是不生法非一、非二、非三、非異。以是故，乃至一切種智不生，非一切種智。

「世尊！色不滅相，是非色。何以故？色及不滅相，不二不別。何以故？世尊！是不滅法非一、非二、非三、非異。以是故，色不滅相是非色；受、想、行；識不滅相是非識。何以故？識及不滅不二不別。何以故？世尊！是不滅法非一、非二、非三、非異，以是故，識不滅相是非識。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色不滅相，是非色。何以故？色及不滅相，不二不別。何以故？世尊！是不滅法非一、非二、非三、非異。以是故，色不滅相是非色；受、想、行；識不滅相是非識。何以故？識及不滅不二不別。何以故？世尊！是不滅法非一、非二、非三、非異，以是故，識不滅相是非識。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，亦如是。

「世尊！以是故，色入無二法數，受、想、行、識入無二法數，乃至一切種智入無二法數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以是故，色入無二法數，受、想、行、識入無二法數，乃至一切種智入無二法數。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

者言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者言：

須菩提白佛：菩薩能如是觀諸法，於五眾中有五種正觀行：所謂「不受」，以五眾中有無常火能燒心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛：菩薩能如是觀諸法，於五眾中有五種正觀行：所謂「不受」，以五眾中有無常火能燒心故。

「不視」者，不取相，非但觀無常等過，觀是五眾空，不取相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不視」者，不取相，非但觀無常等過，觀是五眾空，不取相故。

「不住」者，不依止五眾，畏諸煩惱賊來故，不敢久住；譬如空聚落，賊所止處，智者不應久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不住」者，不依止五眾，畏諸煩惱賊來故，不敢久住；譬如空聚落，賊所止處，智者不應久住。

「不著」者，五眾若有一罪，猶不應著，何況身有飢渴、寒熱、老病死等，心有憂愁、恐怖、妬嫉、瞋恚等，後世墮三惡道！一切無常、苦、空、無我，不得自在；如是等無量無邊過罪，云何可著？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不著」者，五眾若有一罪，猶不應著，何況身有飢渴、寒熱、老病死等，心有憂愁、恐怖、妬嫉、瞋恚等，後世墮三惡道！一切無常、苦、空、無我，不得自在；如是等無量無邊過罪，云何可著？

「不言是色」者，不以邪見說色若常、若無常等，不言五眾如是定相。乃至一切種智亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不言是色」者，不以邪見說色若常、若無常等，不言五眾如是定相。乃至一切種智亦如是。

何以故？色中行五種正行，是五眾皆無生相，皆一相，一相則無相；若無相則非有五眾。乃至一切種智亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故？色中行五種正行，是五眾皆無生相，皆一相，一相則無相；若無相則非有五眾。乃至一切種智亦如是。

若一切法無生相、般若波羅蜜不二不別；得是無生心，即是般若波羅蜜；得般若波羅蜜，即知諸法不生不滅。以是故，般若波羅蜜即是不生，不二不別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一切法無生相、般若波羅蜜不二不別；得是無生心，即是般若波羅蜜；得般若波羅蜜，即知諸法不生不滅。以是故，般若波羅蜜即是不生，不二不別。

復次，須菩提自說因緣，所謂是無生法不一相、不二相、不三、不異。何以故？諸法、無生一相故。乃至一切種智亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，須菩提自說因緣，所謂是無生法不一相、不二相、不三、不異。何以故？諸法、無生一相故。乃至一切種智亦如是。

如無生，無滅亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如無生，無滅亦如是。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

末後何以故說「色乃至一切種智入無二法數」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末後何以故說「色乃至一切種智入無二法數」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩若未破色，則生愛等結使，著是色等；破色已，則生邪見，著是色空等。今色等用空智慧故，皆空不二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩若未破色，則生愛等結使，著是色等；破色已，則生邪見，著是色空等。今色等用空智慧故，皆空不二相。

是諸法虛誑不實，內外入所攝故名為二；色等乃至一切種智，離是二，名不二。今須菩提憐愍眾生、利益諸菩薩故，說：「是諸法不二，入無二法數中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸法虛誑不實，內外入所攝故名為二；色等乃至一切種智，離是二，名不二。今須菩提憐愍眾生、利益諸菩薩故，說：「是諸法不二，入無二法數中。」