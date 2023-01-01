大智度論釋勝出品第二十二(卷五十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋勝出品第二十二(卷五十一)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

慧命須菩提白佛言：「世尊！摩訶衍、摩訶衍者，勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。世尊！是摩訶衍與虛空等。如虛空受無量無邊阿僧祇眾生，摩訶衍亦如是受無量無邊阿僧祇眾生。世尊！是摩訶衍不見來處，不見去處，不見住處。是摩訶衍前際不可得，後際不可得，中際不可得，三世等是摩訶衍。世尊！以是故，是乘名摩訶衍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命須菩提白佛言：「世尊！摩訶衍、摩訶衍者，勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。世尊！是摩訶衍與虛空等。如虛空受無量無邊阿僧祇眾生，摩訶衍亦如是受無量無邊阿僧祇眾生。世尊！是摩訶衍不見來處，不見去處，不見住處。是摩訶衍前際不可得，後際不可得，中際不可得，三世等是摩訶衍。世尊！以是故，是乘名摩訶衍。」

佛告須菩提：「如是！如是！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂六波羅蜜：檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂一切陀羅尼門、一切三昧門，所謂首楞嚴三昧乃至離著虛空不染三昧，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂內空乃至無法有法空，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四念處乃至十八不共法，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是！如是！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂六波羅蜜：檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂一切陀羅尼門、一切三昧門，所謂首楞嚴三昧乃至離著虛空不染三昧，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂內空乃至無法有法空，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四念處乃至十八不共法，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。

「如須菩提所言：『是摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。』須菩提！若欲界當有實、不虛妄、不異、諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以欲界虛妄憶想分別，和合名字等有，一切無常相、無法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！色界、無色界若當實有、不虛妄、不異、諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以色界、無色界虛妄憶想分別，和合名字等有，一切無常、破壞相、無法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如須菩提所言：『是摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。』須菩提！若欲界當有實、不虛妄、不異、諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以欲界虛妄憶想分別，和合名字等有，一切無常相、無法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！色界、無色界若當實有、不虛妄、不異、諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以色界、無色界虛妄憶想分別，和合名字等有，一切無常、破壞相、無法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。

「須菩提！若色當實有、不虛妄、不異、諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以色虛妄憶想分別，和合名字等有，一切無常、破壞相、無法，以是故，是摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。受、想、行、識亦如是。須菩提！若眼乃至意、色乃至法、眼識乃至意識、眼觸乃至意觸、眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，若當實有、不虛妄、不異、諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以眼乃至意觸因緣生受，虛妄憶想分別，和合名字等有，一切無常、破壞相、無法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若色當實有、不虛妄、不異、諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以色虛妄憶想分別，和合名字等有，一切無常、破壞相、無法，以是故，是摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。受、想、行、識亦如是。須菩提！若眼乃至意、色乃至法、眼識乃至意識、眼觸乃至意觸、眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，若當實有、不虛妄、不異、諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以眼乃至意觸因緣生受，虛妄憶想分別，和合名字等有，一切無常、破壞相、無法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。

「須菩提！若法性是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；須菩提！以法性無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若如、實際、不可思議性是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；須菩提！以如、實際、不可思議性無法、非法；以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若法性是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；須菩提！以法性無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若如、實際、不可思議性是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；須菩提！以如、實際、不可思議性無法、非法；以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。

「須菩提！若檀波羅蜜是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以檀波羅蜜無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。若尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若檀波羅蜜是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以檀波羅蜜無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。若尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。

「須菩提！若內空乃至無法有法空，是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人、阿修羅；以內空乃至無法有法空無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天人、阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若內空乃至無法有法空，是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人、阿修羅；以內空乃至無法有法空無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天人、阿修羅。

「須菩提！若四念處乃至十八不共法是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以四念處乃至十八不共法無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若四念處乃至十八不共法是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以四念處乃至十八不共法無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。

「須菩提！若性人法是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以性人法無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若八人法、須陀洹法、斯陀含法、阿那含法、阿羅漢法、辟支佛法、佛法是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以八人法乃至佛法，無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若性人法是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以性人法無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若八人法、須陀洹法、斯陀含法、阿那含法、阿羅漢法、辟支佛法、佛法是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以八人法乃至佛法，無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。

「須菩提！若性人是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以性人無法、非法；以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若八人、須陀洹乃至佛是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以八人乃至佛無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若性人是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以性人無法、非法；以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若八人、須陀洹乃至佛是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以八人乃至佛無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。

「須菩提！若一切世間及諸天、人、阿修羅是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以一切世間及諸天、人、阿修羅無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若一切世間及諸天、人、阿修羅是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以一切世間及諸天、人、阿修羅無法、非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。

「須菩提！若菩薩摩訶薩從初發心乃至道場，於其中間諸心，若當是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以菩薩從初發心乃至道場諸心無法、非法；以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩摩訶薩從初發心乃至道場，於其中間諸心，若當是有法、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；以菩薩從初發心乃至道場諸心無法、非法；以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。

「須菩提！若菩薩摩訶薩如金剛慧若是有法、非無法者，是菩薩摩訶薩不能知一切結使及習無法、非法，得一切種智；須菩提！以菩薩摩訶薩如金剛慧無法、非法，是故菩薩知一切結使及習無法、非法，得一切種智，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩摩訶薩如金剛慧若是有法、非無法者，是菩薩摩訶薩不能知一切結使及習無法、非法，得一切種智；須菩提！以菩薩摩訶薩如金剛慧無法、非法，是故菩薩知一切結使及習無法、非法，得一切種智，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。

「須菩提！若諸佛三十二相是有法、非無法者，諸佛威德不能照然、勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；須菩提！以諸佛三十二相無法、非法，以是故，諸佛威德照然，勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若諸佛三十二相是有法、非無法者，諸佛威德不能照然、勝出一切世間及諸天、人、阿修羅；須菩提！以諸佛三十二相無法、非法，以是故，諸佛威德照然，勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。

「須菩提！若諸佛光明是有法、非無法者，諸佛光明不能普照恒河沙等世界；須菩提！以諸佛光明無法、非法，以是故，諸佛能以光明普照恒河沙等世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若諸佛光明是有法、非無法者，諸佛光明不能普照恒河沙等世界；須菩提！以諸佛光明無法、非法，以是故，諸佛能以光明普照恒河沙等世界。

「須菩提！若諸佛六十種莊嚴音聲是有法、非無法者，諸佛不能以六十種莊嚴音聲遍至十方無量阿僧祇世界；須菩提！以諸佛六十種莊嚴音聲無法、非法，以是故，諸佛能以六十種莊嚴音聲遍至十方無量阿僧祇世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若諸佛六十種莊嚴音聲是有法、非無法者，諸佛不能以六十種莊嚴音聲遍至十方無量阿僧祇世界；須菩提！以諸佛六十種莊嚴音聲無法、非法，以是故，諸佛能以六十種莊嚴音聲遍至十方無量阿僧祇世界。

「須菩提！諸佛法輪若是有法、非無法者，諸佛不能轉法輪，諸沙門、婆羅門、若天、若魔、若梵及世間餘眾所不能如法轉者；須菩提！以諸佛法輪無法、非法，以是故，諸佛轉法輪，諸沙門、婆羅門、若天、若魔、若梵及世間餘眾所不能如法轉者。須菩提！諸佛為眾生轉法輪，是眾生若實有法、非無法者，不能令是眾生於無餘涅槃而般涅槃；須菩提！以諸佛為眾生轉法輪，是眾生無法、非法，以是故，眾生於無餘涅槃中已滅、今滅、當滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！諸佛法輪若是有法、非無法者，諸佛不能轉法輪，諸沙門、婆羅門、若天、若魔、若梵及世間餘眾所不能如法轉者；須菩提！以諸佛法輪無法、非法，以是故，諸佛轉法輪，諸沙門、婆羅門、若天、若魔、若梵及世間餘眾所不能如法轉者。須菩提！諸佛為眾生轉法輪，是眾生若實有法、非無法者，不能令是眾生於無餘涅槃而般涅槃；須菩提！以諸佛為眾生轉法輪，是眾生無法、非法，以是故，眾生於無餘涅槃中已滅、今滅、當滅。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

者言：須菩提上以五事問摩訶衍，佛已答竟。須菩提歡喜讚歎，作是言：「世尊！是摩訶衍有大力勢，破壞人、天世間已，能於中勝出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者言：須菩提上以五事問摩訶衍，佛已答竟。須菩提歡喜讚歎，作是言：「世尊！是摩訶衍有大力勢，破壞人、天世間已，能於中勝出。」

譬如三人度惡道：一者、於夜逃遁，獨脫其身；二者、以錢求免；三者、如大王將大軍眾，摧破寇賊，舉軍全濟，無所畏難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如三人度惡道：一者、於夜逃遁，獨脫其身；二者、以錢求免；三者、如大王將大軍眾，摧破寇賊，舉軍全濟，無所畏難。

三乘亦如是，如阿羅漢不能知一切總相、別相，亦不能破魔王，又不能降伏外道；厭老、病、死，直趣涅槃。如辟支佛入諸法實相，深於聲聞，少有悲心，以神通力化度眾生；能破煩惱，不能破魔人及外道。如菩薩從初發心，於一切眾生起大慈悲，雖未得佛，於其中間利益無量眾生；決定知諸法實相、具足六波羅蜜故，破諸魔王及壞外道；斷煩惱習，具足一切種智，總相、別相，悉知悉了，成阿耨多羅三藐三菩提。三人雖俱免生死，然方便道各異。是故須菩提讚歎摩訶衍：「摧破一切世間，勝出人、天、阿修羅上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘亦如是，如阿羅漢不能知一切總相、別相，亦不能破魔王，又不能降伏外道；厭老、病、死，直趣涅槃。如辟支佛入諸法實相，深於聲聞，少有悲心，以神通力化度眾生；能破煩惱，不能破魔人及外道。如菩薩從初發心，於一切眾生起大慈悲，雖未得佛，於其中間利益無量眾生；決定知諸法實相、具足六波羅蜜故，破諸魔王及壞外道；斷煩惱習，具足一切種智，總相、別相，悉知悉了，成阿耨多羅三藐三菩提。三人雖俱免生死，然方便道各異。是故須菩提讚歎摩訶衍：「摧破一切世間，勝出人、天、阿修羅上。」

譬如虛空含受一切國土，而虛空故不盡；摩訶衍亦如是，含受三世諸佛及諸弟子，摩訶衍亦不滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空含受一切國土，而虛空故不盡；摩訶衍亦如是，含受三世諸佛及諸弟子，摩訶衍亦不滿。

又如虛空常相故，無入相、無出相、無住相；是乘亦如是，無未來世入處、無過去世出處、無現在世住處；破三時故，三世等名摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如虛空常相故，無入相、無出相、無住相；是乘亦如是，無未來世入處、無過去世出處、無現在世住處；破三時故，三世等名摩訶衍。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛應讚須菩提所歎言「善哉」，何以更說摩訶衍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛應讚須菩提所歎言「善哉」，何以更說摩訶衍？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛將欲順須菩提所歎而讚說，以上說摩訶衍遠故，今略說摩訶衍相，然後廣述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛將欲順須菩提所歎而讚說，以上說摩訶衍遠故，今略說摩訶衍相，然後廣述。

須菩提所讚摩訶衍者，所謂六波羅蜜、諸陀羅尼門、三昧門、十八空、四念處乃至十八不共法等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提所讚摩訶衍者，所謂六波羅蜜、諸陀羅尼門、三昧門、十八空、四念處乃至十八不共法等。

如須菩提所說「摩訶衍，破壞一切世間，勝出人、天、阿修羅上」者，是事實爾。何以故？是三界虛誑，如幻如夢，無明虛妄，因緣故有，因果無有定實，一切無常、破壞、磨滅，皆是空相。以摩訶衍與三界相違，故能摧破勝出。若三界定實、常、不虛妄，是摩訶衍不能摧破勝出。何以故？力等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如須菩提所說「摩訶衍，破壞一切世間，勝出人、天、阿修羅上」者，是事實爾。何以故？是三界虛誑，如幻如夢，無明虛妄，因緣故有，因果無有定實，一切無常、破壞、磨滅，皆是空相。以摩訶衍與三界相違，故能摧破勝出。若三界定實、常、不虛妄，是摩訶衍不能摧破勝出。何以故？力等故。

五眾、十二入、十八界、六觸生諸受亦如是。若法性是有法、非無法者，摩訶衍不能破世間得勝出；須菩提！以法性非有故，摩訶衍能得勝出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五眾、十二入、十八界、六觸生諸受亦如是。若法性是有法、非無法者，摩訶衍不能破世間得勝出；須菩提！以法性非有故，摩訶衍能得勝出世間。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

有為法，因緣和合虛誑故言無；如、法性、實際、不思議性，是無為實法，名為實際，云何言無？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為法，因緣和合虛誑故言無；如、法性、實際、不思議性，是無為實法，名為實際，云何言無？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

無為空故言無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為空故言無。

復次，佛說：「離有為，無為法不可得；有為法實相即是無為法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛說：「離有為，無為法不可得；有為法實相即是無為法。」

復次，觀是有為法虛誑。如「如、法性、實際」是實；以人於法性取相起諍故，言「無法性」。或說「有」、或說「無」，各有因緣故無咎。如、實際、不可思議性亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，觀是有為法虛誑。如「如、法性、實際」是實；以人於法性取相起諍故，言「無法性」。或說「有」、或說「無」，各有因緣故無咎。如、實際、不可思議性亦如是。

世間檀波羅蜜著故有，出世間檀波羅蜜無故空；為破慳貪故言「有檀波羅蜜」，破邪見故言「檀波羅蜜無」；為度初學者說言「有」，若聖人心中說言「無」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間檀波羅蜜著故有，出世間檀波羅蜜無故空；為破慳貪故言「有檀波羅蜜」，破邪見故言「檀波羅蜜無」；為度初學者說言「有」，若聖人心中說言「無」。

如檀波羅蜜，乃至若眾生實有、非是無法，不應令強滅、入無餘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如檀波羅蜜，乃至若眾生實有、非是無法，不應令強滅、入無餘涅槃。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

從三十二相已後，何以不說言「摩訶衍勝出」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從三十二相已後，何以不說言「摩訶衍勝出」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

應當說，直文煩故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當說，直文煩故不說。

復次，三十二相乃至為眾生轉法輪亦是摩訶衍，但名字異耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，三十二相乃至為眾生轉法輪亦是摩訶衍，但名字異耳。

復次，上總相說摩訶衍勝出，不知云何勝出；今別相說，所謂佛三十二相莊嚴身故，勝一切眾生；佛光明勝日月、諸天一切光明；佛音聲勝一切音樂、世界妙聲、諸天梵音；佛法輪勝轉輪聖王寶輪及諸外道一切法輪，無障無礙。餘法輪所利益微淺，或一世、二世，極至千萬世；佛法輪能令永入無餘涅槃，不復還入生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，上總相說摩訶衍勝出，不知云何勝出；今別相說，所謂佛三十二相莊嚴身故，勝一切眾生；佛光明勝日月、諸天一切光明；佛音聲勝一切音樂、世界妙聲、諸天梵音；佛法輪勝轉輪聖王寶輪及諸外道一切法輪，無障無礙。餘法輪所利益微淺，或一世、二世，極至千萬世；佛法輪能令永入無餘涅槃，不復還入生死。

復次，若眾生實有者，佛不應令眾生入涅槃，永拔其根，此過於殺一身，有如是大咎。以眾生顛倒心見我故，佛欲破其顛倒，說言涅槃，無眾生可滅，故無咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若眾生實有者，佛不應令眾生入涅槃，永拔其根，此過於殺一身，有如是大咎。以眾生顛倒心見我故，佛欲破其顛倒，說言涅槃，無眾生可滅，故無咎。

有如是功德故，摩訶衍能勝出一切世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有如是功德故，摩訶衍能勝出一切世間。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

「一切世間」者，十方六道眾生，何以獨說勝出諸天、人、阿修羅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切世間」者，十方六道眾生，何以獨說勝出諸天、人、阿修羅？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

六道中，三是善道，三是惡道。摩訶衍尚能破三善道勝出，何況惡道！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六道中，三是善道，三是惡道。摩訶衍尚能破三善道勝出，何況惡道！

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

《龍王經》中說龍得菩薩道，何以說是惡道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《龍王經》中說龍得菩薩道，何以說是惡道？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

眾生無量無邊，龍得道者少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無量無邊，龍得道者少。

復次，有人言：「大菩薩變化身教化故，作龍王身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人言：「大菩薩變化身教化故，作龍王身。」

大智度論釋含受品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋含受品第二十三

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

佛告須菩提：「汝所言：『衍與空等。』如是！如是！須菩提！摩訶衍與空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝所言：『衍與空等。』如是！如是！須菩提！摩訶衍與空等。

「須菩提！如虛空無東方，無南方西方北方、四維、上下；須菩提！摩訶衍亦如是，無東方，無南方西方北方、四維、上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如虛空無東方，無南方西方北方、四維、上下；須菩提！摩訶衍亦如是，無東方，無南方西方北方、四維、上下。

「須菩提！如虛空非長非短、非方非圓；須菩提！摩訶衍亦如是，非長、非短，非方非圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如虛空非長非短、非方非圓；須菩提！摩訶衍亦如是，非長、非短，非方非圓。

「須菩提！如虛空非青、非黃、非赤、非白、非黑；摩訶衍亦如是，非青、非黃、非赤、非白、非黑。以是故說摩訶衍與空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如虛空非青、非黃、非赤、非白、非黑；摩訶衍亦如是，非青、非黃、非赤、非白、非黑。以是故說摩訶衍與空等。

「須菩提！如虛空非過去、非未來、非現在；摩訶衍亦如是，非過去、非未來、非現在。以是故說摩訶衍與空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如虛空非過去、非未來、非現在；摩訶衍亦如是，非過去、非未來、非現在。以是故說摩訶衍與空等。

「須菩提！如虛空不增不減；摩訶衍亦如是，不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如虛空不增不減；摩訶衍亦如是，不增不減。

「須菩提！如虛空無垢無淨；摩訶衍亦如是，無垢無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如虛空無垢無淨；摩訶衍亦如是，無垢無淨。

「須菩提！如虛空無生、無滅、無住、無異；摩訶衍亦如是，無生、無滅、無住、無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如虛空無生、無滅、無住、無異；摩訶衍亦如是，無生、無滅、無住、無異。

「須菩提！如虛空非善、非不善、非記、非無記；摩訶衍亦如是，非善、非不善、非記、非無記。以是故說摩訶衍與空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如虛空非善、非不善、非記、非無記；摩訶衍亦如是，非善、非不善、非記、非無記。以是故說摩訶衍與空等。

「如虛空無見、無聞、無知、無識；摩訶衍亦如是，無見、無聞、無知、無識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如虛空無見、無聞、無知、無識；摩訶衍亦如是，無見、無聞、無知、無識。

「如虛空不可知、不可識、不可見、不可斷、不可證、不可修；摩訶衍亦如是，不可知、不可識、不可見、不可斷、不可證、不可修。以是故說摩訶衍與空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如虛空不可知、不可識、不可見、不可斷、不可證、不可修；摩訶衍亦如是，不可知、不可識、不可見、不可斷、不可證、不可修。以是故說摩訶衍與空等。

「如虛空非染相、非離相；摩訶衍亦如是，非染相、非離相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如虛空非染相、非離相；摩訶衍亦如是，非染相、非離相。

「如虛空不繫欲界、不繫色界、不繫無色界；摩訶衍亦如是，不繫欲界、不繫色界、不繫無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如虛空不繫欲界、不繫色界、不繫無色界；摩訶衍亦如是，不繫欲界、不繫色界、不繫無色界。

「如虛空無初發心，亦無二、三、四、五、六、七、八、九、第十心；摩訶衍亦如是，無初發心乃至無第十心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如虛空無初發心，亦無二、三、四、五、六、七、八、九、第十心；摩訶衍亦如是，無初發心乃至無第十心。

「如虛空無乾慧地、姓地、八人地、見地、薄地、離欲地、已辦地；摩訶衍亦如是，無乾慧地乃至已作地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如虛空無乾慧地、姓地、八人地、見地、薄地、離欲地、已辦地；摩訶衍亦如是，無乾慧地乃至已作地。

「如虛空無須陀洹果、無斯陀含果、無阿那含果、無阿羅漢果；摩訶衍亦如是，無須陀洹果乃至無阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如虛空無須陀洹果、無斯陀含果、無阿那含果、無阿羅漢果；摩訶衍亦如是，無須陀洹果乃至無阿羅漢果。

「如虛空無聲聞地、無辟支佛地、無佛地；摩訶衍亦如是，無聲聞地乃至無佛地。以是故說摩訶衍與空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如虛空無聲聞地、無辟支佛地、無佛地；摩訶衍亦如是，無聲聞地乃至無佛地。以是故說摩訶衍與空等。

「如虛空非色、非無色，非可見、非不可見，非有對、非無對，非合、非散；摩訶衍亦如是，非色、非無色，非可見、非不可見，非有對、非無對，非合、非散。以是故說摩訶衍與空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如虛空非色、非無色，非可見、非不可見，非有對、非無對，非合、非散；摩訶衍亦如是，非色、非無色，非可見、非不可見，非有對、非無對，非合、非散。以是故說摩訶衍與空等。

「須菩提！如虛空非常、非無常，非樂、非苦，非我、非無我；摩訶衍亦如是，非常、非無常，非樂、非苦，非我、非無我。以是故說摩訶衍與空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如虛空非常、非無常，非樂、非苦，非我、非無我；摩訶衍亦如是，非常、非無常，非樂、非苦，非我、非無我。以是故說摩訶衍與空等。

「須菩提！如虛空非空、非不空，非相、非無相，非作、非無作；摩訶衍亦如是，非空、非不空，非相、非無相，非作、非無作。以是故說摩訶衍與空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如虛空非空、非不空，非相、非無相，非作、非無作；摩訶衍亦如是，非空、非不空，非相、非無相，非作、非無作。以是故說摩訶衍與空等。

「須菩提！如虛空非寂滅、非不寂滅，非離、非不離；摩訶衍亦如是，非寂滅、非不寂滅，非離、非不離。以是故說摩訶衍與空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如虛空非寂滅、非不寂滅，非離、非不離；摩訶衍亦如是，非寂滅、非不寂滅，非離、非不離。以是故說摩訶衍與空等。

「須菩提！如虛空非闇、非明；摩訶衍亦如是，非闇、非明。以是故說摩訶衍與空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如虛空非闇、非明；摩訶衍亦如是，非闇、非明。以是故說摩訶衍與空等。

「須菩提！如虛空非可得、非不可得；摩訶衍亦如是，非可得、非不可得。以是故說摩訶衍與空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如虛空非可得、非不可得；摩訶衍亦如是，非可得、非不可得。以是故說摩訶衍與空等。

「須菩提！如虛空非可說、非不可說；摩訶衍亦如是，非可說、非不可說。以是故，說摩訶衍與空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如虛空非可說、非不可說；摩訶衍亦如是，非可說、非不可說。以是故，說摩訶衍與空等。

「須菩提！以是諸因緣故說摩訶衍與空等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！以是諸因緣故說摩訶衍與空等。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

者言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者言：

須菩提讚衍如虛空，佛即廣述成其事。如虛空無十方，是摩訶衍亦無十方；無長短、方圓、青黃赤白等，是摩訶衍亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提讚衍如虛空，佛即廣述成其事。如虛空無十方，是摩訶衍亦無十方；無長短、方圓、青黃赤白等，是摩訶衍亦如是。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

虛空應爾，是無為法，無色、無方；摩訶衍是有為法，是色法，所謂布施、持戒等，云何言「與虛空等」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空應爾，是無為法，無色、無方；摩訶衍是有為法，是色法，所謂布施、持戒等，云何言「與虛空等」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

六波羅蜜有二種：世間、出世間。世間者，是有為法、色法，不同虛空；出世間者，與如、法性、實際、智慧和合故，似如虛空。從得無生忍已後，無所分別如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六波羅蜜有二種：世間、出世間。世間者，是有為法、色法，不同虛空；出世間者，與如、法性、實際、智慧和合故，似如虛空。從得無生忍已後，無所分別如虛空。

復次，如佛以無礙智觀實相如虛空；餘人則不然，智慧未畢竟清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如佛以無礙智觀實相如虛空；餘人則不然，智慧未畢竟清淨故。

復次，佛前後說「諸法畢竟空，如無餘涅槃相，如虛空」，不應致疑。餘法亦如是。乃至如虛空非說、非不說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛前後說「諸法畢竟空，如無餘涅槃相，如虛空」，不應致疑。餘法亦如是。乃至如虛空非說、非不說亦如是。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

如虛空，言「無所有」便足，何以說無種種相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空，言「無所有」便足，何以說無種種相？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

初發心菩薩於內外種種因緣法中著心，以是故，佛說如虛空無是種種相，摩訶衍亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發心菩薩於內外種種因緣法中著心，以是故，佛說如虛空無是種種相，摩訶衍亦如是。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「須菩提！如汝所言：『如虛空受無量無邊阿僧祇眾生，摩訶衍亦受無量無邊阿僧祇眾生。』如是！如是！須菩提！眾生無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍亦無所有。以是因緣故，摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？是眾生、虛空、摩訶衍，是法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如汝所言：『如虛空受無量無邊阿僧祇眾生，摩訶衍亦受無量無邊阿僧祇眾生。』如是！如是！須菩提！眾生無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍亦無所有。以是因緣故，摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？是眾生、虛空、摩訶衍，是法皆不可得故。

「復次，須菩提！摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無所有；阿僧祇無所有故，當知無量無所有；無量無所有故，當知無邊無所有；無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？是眾生、虛空、摩訶衍、阿僧祇、無量、無邊，是一切法不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無所有；阿僧祇無所有故，當知無量無所有；無量無所有故，當知無邊無所有；無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？是眾生、虛空、摩訶衍、阿僧祇、無量、無邊，是一切法不可得故。

「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知如、法性、實際無所有；如、法性、實際無所有故，當知乃至無量、無邊、阿僧祇無所有；無量、無邊、阿僧祇無所有故，當知一切法無所有。以是因緣故，須菩提！摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？是眾生乃至知者、見者，實際乃至無量、無邊、阿僧祇，是一切法不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知如、法性、實際無所有；如、法性、實際無所有故，當知乃至無量、無邊、阿僧祇無所有；無量、無邊、阿僧祇無所有故，當知一切法無所有。以是因緣故，須菩提！摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？是眾生乃至知者、見者，實際乃至無量、無邊、阿僧祇，是一切法不可得故。

「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知不可思議性無所有；不可思議性無所有故，當知色、受、想、行、識無所有；色、受、想、行、識無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍無所有；摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無所有；阿僧祇無所有故，當知無量無所有；無量無所有故，當知無邊無所有；無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！當知摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？須菩提！我乃至知者、見者等一切法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知不可思議性無所有；不可思議性無所有故，當知色、受、想、行、識無所有；色、受、想、行、識無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍無所有；摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無所有；阿僧祇無所有故，當知無量無所有；無量無所有故，當知無邊無所有；無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！當知摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？須菩提！我乃至知者、見者等一切法皆不可得故。

「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知眼無所有，耳、鼻、舌、身、意無所有；眼乃至意無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍無所有；摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無所有；阿僧祇無所有故，當知無量無所有；無量無所有故，當知無邊無所有；無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？須菩提！我乃至一切諸法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知眼無所有，耳、鼻、舌、身、意無所有；眼乃至意無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍無所有；摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無所有；阿僧祇無所有故，當知無量無所有；無量無所有故，當知無邊無所有；無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？須菩提！我乃至一切諸法皆不可得故。

「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知檀波羅蜜無所有，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜無所有；般若波羅蜜無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍無所有；摩訶衍無所有故，當知無量無邊阿僧祇無所有；無量無邊阿僧祇無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知檀波羅蜜無所有，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜無所有；般若波羅蜜無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍無所有；摩訶衍無所有故，當知無量無邊阿僧祇無所有；無量無邊阿僧祇無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。

「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知內空無所有，乃至無法有法空無所有；無法有法空無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍無所有；摩訶衍無所有故，當知阿僧祇、無量、無邊無所有；阿僧祇、無量、無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知內空無所有，乃至無法有法空無所有；無法有法空無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍無所有；摩訶衍無所有故，當知阿僧祇、無量、無邊無所有；阿僧祇、無量、無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。

「復次，須菩提！我、眾生乃至知者、見者無所有故，當知四念處無所有；四念處無所有故，乃至十八不共法無所有；十八不共法無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍無所有；摩訶衍無所有故，當知阿僧祇、無量、無邊無所有；阿僧祇、無量、無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我、眾生乃至知者、見者無所有故，當知四念處無所有；四念處無所有故，乃至十八不共法無所有；十八不共法無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍無所有；摩訶衍無所有故，當知阿僧祇、無量、無邊無所有；阿僧祇、無量、無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。

「復次，須菩提！我、眾生無所有乃至知者、見者無所有故，當知性地無所有，乃至已作地無所有；已作地無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍無所有；摩訶衍無所有故，當知阿僧祇、無量、無邊無所有；阿僧祇、無量、無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我、眾生無所有乃至知者、見者無所有故，當知性地無所有，乃至已作地無所有；已作地無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍無所有；摩訶衍無所有故，當知阿僧祇、無量、無邊無所有；阿僧祇、無量、無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。

「復次，須菩提！我、眾生乃至知者、見者無所有故，當知須陀洹無所有；須陀洹無所有故，當知斯陀含無所有；斯陀含無所有故，當知阿那含無所有；阿那含無所有故，當知阿羅漢無所有；阿羅漢無所有故，當知乃至一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？須菩提！我乃至一切諸法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我、眾生乃至知者、見者無所有故，當知須陀洹無所有；須陀洹無所有故，當知斯陀含無所有；斯陀含無所有故，當知阿那含無所有；阿那含無所有故，當知阿羅漢無所有；阿羅漢無所有故，當知乃至一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？須菩提！我乃至一切諸法皆不可得故。

「復次，須菩提！我乃至知者、見者無所有故，當知聲聞乘無所有；聲聞乘無所有故，當知辟支佛乘無所有；辟支佛乘無所有故，當知佛乘無所有；佛乘無所有故，當知聲聞人無所有；聲聞人無所有故，當知須陀洹無所有；須陀洹無所有故，乃至佛無所有；佛無所有故，當知一切種智無所有；一切種智無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍無所有；摩訶衍無所有故，當知乃至一切諸法無所有。以是因緣故，摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我乃至一切諸法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我乃至知者、見者無所有故，當知聲聞乘無所有；聲聞乘無所有故，當知辟支佛乘無所有；辟支佛乘無所有故，當知佛乘無所有；佛乘無所有故，當知聲聞人無所有；聲聞人無所有故，當知須陀洹無所有；須陀洹無所有故，乃至佛無所有；佛無所有故，當知一切種智無所有；一切種智無所有故，當知虛空無所有；虛空無所有故，當知摩訶衍無所有；摩訶衍無所有故，當知乃至一切諸法無所有。以是因緣故，摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我乃至一切諸法皆不可得故。

「譬如，須菩提！涅槃性中受無量無邊阿僧祇眾生，是摩訶衍亦受無量無邊阿僧祇眾生。以是因緣故，須菩提！如虛空受無量無邊阿僧祇眾生，是摩訶衍亦如是受無量無邊阿僧祇眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如，須菩提！涅槃性中受無量無邊阿僧祇眾生，是摩訶衍亦受無量無邊阿僧祇眾生。以是因緣故，須菩提！如虛空受無量無邊阿僧祇眾生，是摩訶衍亦如是受無量無邊阿僧祇眾生。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以不說「虛空廣大無邊故受一切物」，而言「虛空無所有故能受一切物眾生，摩訶衍亦無所有」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以不說「虛空廣大無邊故受一切物」，而言「虛空無所有故能受一切物眾生，摩訶衍亦無所有」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

現見虛空無所有，一切萬物皆在其中，以無所有故能受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見虛空無所有，一切萬物皆在其中，以無所有故能受。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

心心數法亦無形質，何以不受一切物？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心心數法亦無形質，何以不受一切物？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

心心數法覺知相，非是受相，又無住處：若內、若外，若近、若遠，但以分別相故知有心。形色法有住處，因色處故，知有虛空。以色不受物故，則知虛空受物；色與虛空相違，色若不受，則知虛空是受；如以無明故知有明，以苦故知有樂。因色無故說有虛空，更無別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心心數法覺知相，非是受相，又無住處：若內、若外，若近、若遠，但以分別相故知有心。形色法有住處，因色處故，知有虛空。以色不受物故，則知虛空受物；色與虛空相違，色若不受，則知虛空是受；如以無明故知有明，以苦故知有樂。因色無故說有虛空，更無別相。

復次，心心數法更有不受義，如邪見心不受正見，正見心不受邪見。虛空則不然，一切皆受故。又心心數法生滅相，是可斷法，虛空則不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，心心數法更有不受義，如邪見心不受正見，正見心不受邪見。虛空則不然，一切皆受故。又心心數法生滅相，是可斷法，虛空則不然。

心心數法、虛空，但無色、無形同，不得言都不異。以是故，諸法中說虛空能受一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心心數法、虛空，但無色、無形同，不得言都不異。以是故，諸法中說虛空能受一切。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

我先問意不然！何以不言「虛空無量無邊能受一切物」，而言「無所有受一切物」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我先問意不然！何以不言「虛空無量無邊能受一切物」，而言「無所有受一切物」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

我說虛空無自相，待色相說虛空；若無自相，則無虛空，云何言無量無邊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說虛空無自相，待色相說虛空；若無自相，則無虛空，云何言無量無邊？

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

汝言「受相則是虛空」，云何言「無」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝言「受相則是虛空」，云何言「無」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

受相即是無色相，色不到處，名為虛空；以是故無虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受相即是無色相，色不到處，名為虛空；以是故無虛空。

若實有虛空，未有色時應有虛空！若未有色有虛空，虛空則無相。何以故？以未有色故。因色故知有虛空，有色故便有無色。若先有色後有虛空，虛空則是作法，作法不名為常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若實有虛空，未有色時應有虛空！若未有色有虛空，虛空則無相。何以故？以未有色故。因色故知有虛空，有色故便有無色。若先有色後有虛空，虛空則是作法，作法不名為常。

若有無相法，是不可得，以是故無虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有無相法，是不可得，以是故無虛空。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若常有虛空，因色故虛空相現，然後相在虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若常有虛空，因色故虛空相現，然後相在虛空。

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

若虛空先無相，後相亦無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若虛空先無相，後相亦無所住。

若虛空先有相，相無所相；若先無相，相亦無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若虛空先有相，相無所相；若先無相，相亦無所住。

若離相、無相已，相無住處；若相無住處，所相處亦無；所相處無故，相亦無；離相及相處，更無有法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離相、無相已，相無住處；若相無住處，所相處亦無；所相處無故，相亦無；離相及相處，更無有法。

以是故，虛空不名為相、不名為所相，不名為法、不名為非法，不名為有、不名為無，斷諸語言，寂滅如無餘涅槃。餘一切法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故，虛空不名為相、不名為所相，不名為法、不名為非法，不名為有、不名為無，斷諸語言，寂滅如無餘涅槃。餘一切法亦如是。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若一切法如是者，即是虛空，何以復以虛空為喻？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一切法如是者，即是虛空，何以復以虛空為喻？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

諸法因果皆是虛誑，因無明故有，誑眾生心；眾生於是法中生著，而不於虛空生著；六塵法誑眾生心，虛空雖復誑，則不爾！以是故，以虛空為喻，以麁現事破微細事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法因果皆是虛誑，因無明故有，誑眾生心；眾生於是法中生著，而不於虛空生著；六塵法誑眾生心，虛空雖復誑，則不爾！以是故，以虛空為喻，以麁現事破微細事。

如虛空因色故，但有假名，無有定法；眾生亦如是，因五眾和合故，但有假名，亦無定法。摩訶衍亦如是，以眾生空，無佛無菩薩；以有眾生故，有佛有菩薩；若無佛無菩薩，則無摩訶衍。以是故，摩訶衍能受無量無邊阿僧祇眾生；若是有法，不能受無量諸佛及弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空因色故，但有假名，無有定法；眾生亦如是，因五眾和合故，但有假名，亦無定法。摩訶衍亦如是，以眾生空，無佛無菩薩；以有眾生故，有佛有菩薩；若無佛無菩薩，則無摩訶衍。以是故，摩訶衍能受無量無邊阿僧祇眾生；若是有法，不能受無量諸佛及弟子。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若實無虛空，云何能受無量無邊阿僧祇眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若實無虛空，云何能受無量無邊阿僧祇眾生？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

以是故，佛說：「摩訶衍無故，阿僧祇無；阿僧祇無故，無量亦無；無量無故，無邊亦無；無邊無故，一切法亦無，以是故能受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故，佛說：「摩訶衍無故，阿僧祇無；阿僧祇無故，無量亦無；無量無故，無邊亦無；無邊無故，一切法亦無，以是故能受。」

「阿僧祇」者，「僧祇」，秦言數；「阿」，秦言無。眾生、諸法各各不可得邊故名「無數」，數虛空十方遠近不可得邊故名「無數」。分別數六波羅蜜，種種布施、種種持戒等無有數；數幾眾生已上乘、當上乘、今上乘不可數，是名「無數」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿僧祇」者，「僧祇」，秦言數；「阿」，秦言無。眾生、諸法各各不可得邊故名「無數」，數虛空十方遠近不可得邊故名「無數」。分別數六波羅蜜，種種布施、種種持戒等無有數；數幾眾生已上乘、當上乘、今上乘不可數，是名「無數」。

復次，有人言：初數為一，但有一；一一故言二，如是等皆一，更無餘數法。若皆是一，則無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人言：初數為一，但有一；一一故言二，如是等皆一，更無餘數法。若皆是一，則無數。

有人言：一切法和合故有名字，如輪、輞、輻、轂和合故名為車，無有定實法。一法無故，多亦無，先一後多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：一切法和合故有名字，如輪、輞、輻、轂和合故名為車，無有定實法。一法無故，多亦無，先一後多故。

復次，以繫數事，數事無故，數亦無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，以繫數事，數事無故，數亦無。

「無量」者，如以斗稱量物，以智慧量諸法亦如是。諸法空故無數，無數故無量無邊，無有實智，云何能得諸法定相？無量故無邊，「量」名總相，「邊」名別相；「量」為初始，「邊」名終竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量」者，如以斗稱量物，以智慧量諸法亦如是。諸法空故無數，無數故無量無邊，無有實智，云何能得諸法定相？無量故無邊，「量」名總相，「邊」名別相；「量」為初始，「邊」名終竟。

復次，我乃至知者、見者無故，實際亦無；實際無故，無數亦無；無數無故，無量亦無；無量無故，無邊亦無；無邊無故，一切法亦無。以是故，一切法無，畢竟清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，我乃至知者、見者無故，實際亦無；實際無故，無數亦無；無數無故，無量亦無；無量無故，無邊亦無；無邊無故，一切法亦無。以是故，一切法無，畢竟清淨。

是摩訶衍能含受一切眾生及法；二事相因：若無眾生則無法，若無法則無眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是摩訶衍能含受一切眾生及法；二事相因：若無眾生則無法，若無法則無眾生。

先總相說一切法空，後一一別說諸法空。實際是末後妙法，此若無者，何況餘法！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先總相說一切法空，後一一別說諸法空。實際是末後妙法，此若無者，何況餘法！

從不可思議性乃至如涅槃性亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從不可思議性乃至如涅槃性亦如是。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「須菩提！汝所言：『是摩訶衍不見來處，不見去處，不見住處。』如是！如是！須菩提！是摩訶衍不見來處，不見去處，不見住處。何以故？須菩提！一切諸法不動相故，是法無來處，無去處，無住處。何以故？須菩提！色，無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識，無所從來，亦無所去，亦無所住。須菩提！色法，無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識法，無所從來，亦無所去，亦無所住。須菩提！色如，無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識如，無所從來，亦無所去，亦無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝所言：『是摩訶衍不見來處，不見去處，不見住處。』如是！如是！須菩提！是摩訶衍不見來處，不見去處，不見住處。何以故？須菩提！一切諸法不動相故，是法無來處，無去處，無住處。何以故？須菩提！色，無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識，無所從來，亦無所去，亦無所住。須菩提！色法，無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識法，無所從來，亦無所去，亦無所住。須菩提！色如，無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識如，無所從來，亦無所去，亦無所住。

須菩提！色性，無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識性，無所從來，亦無所去，亦無所住。須菩提！色相，無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識相，無所從來，亦無所去，亦無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提！色性，無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識性，無所從來，亦無所去，亦無所住。須菩提！色相，無所從來，亦無所去，亦無所住；受、想、行、識相，無所從來，亦無所去，亦無所住。

「須菩提！眼、眼法、眼如、眼性、眼相，無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身；意、意法、意如、意性、意相，無所從來，亦無所去，亦無所住。色、聲、香、味、觸、法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！眼、眼法、眼如、眼性、眼相，無所從來，亦無所去，亦無所住；耳、鼻、舌、身；意、意法、意如、意性、意相，無所從來，亦無所去，亦無所住。色、聲、香、味、觸、法亦如是。

「須菩提！地種、地種法、地種如、地種性、地種相，無所從來，亦無所去，亦無所住；水、火、風、空；識種、識種法、識種如、識種性、識種相，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！地種、地種法、地種如、地種性、地種相，無所從來，亦無所去，亦無所住；水、火、風、空；識種、識種法、識種如、識種性、識種相，亦如是。

「須菩提！如、如法、如如、如性、如相，無所從來，亦無所去，亦無所住。須菩提！實際、實際法、實際如、實際性、實際相，無所從來，亦無所去，亦無所住。須菩提！不可思議、不可思議法、不可思議如、不可思議性、不可思議相，無所從來，亦無所去，亦無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如、如法、如如、如性、如相，無所從來，亦無所去，亦無所住。須菩提！實際、實際法、實際如、實際性、實際相，無所從來，亦無所去，亦無所住。須菩提！不可思議、不可思議法、不可思議如、不可思議性、不可思議相，無所從來，亦無所去，亦無所住。

「須菩提！檀波羅蜜、檀波羅蜜法、檀波羅蜜如、檀波羅蜜性、檀波羅蜜相，無所從來，亦無所去，亦無所住；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜；般若波羅蜜、般若波羅蜜法、般若波羅蜜如、般若波羅蜜性、般若波羅蜜相，無所從來，亦無所去，亦無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！檀波羅蜜、檀波羅蜜法、檀波羅蜜如、檀波羅蜜性、檀波羅蜜相，無所從來，亦無所去，亦無所住；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜；般若波羅蜜、般若波羅蜜法、般若波羅蜜如、般若波羅蜜性、般若波羅蜜相，無所從來，亦無所去，亦無所住。

「須菩提！四念處、四念處法、四念處如、四念處性、四念處相，無所從來，亦無所去，亦無所住；乃至十八不共法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！四念處、四念處法、四念處如、四念處性、四念處相，無所從來，亦無所去，亦無所住；乃至十八不共法亦如是。

「須菩提！菩薩、菩薩法、菩薩如、菩薩性、菩薩相，無所從來，亦無所去，亦無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩、菩薩法、菩薩如、菩薩性、菩薩相，無所從來，亦無所去，亦無所住。

「佛、佛法、佛如、佛性、佛相，無所從來，亦無所去，亦無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛、佛法、佛如、佛性、佛相，無所從來，亦無所去，亦無所住。

「阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提法如性相，無所從來，亦無所去，亦無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提法如性相，無所從來，亦無所去，亦無所住。

「須菩提！有為法、有為法法、有為法如、有為法性、有為法相，無所從來，亦無所去，亦無所住。須菩提！無為法、無為法法、無為法如、無為法性、無為法相，無所從來，亦無所去，亦無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！有為法、有為法法、有為法如、有為法性、有為法相，無所從來，亦無所去，亦無所住。須菩提！無為法、無為法法、無為法如、無為法性、無為法相，無所從來，亦無所去，亦無所住。

「以是因緣故，須菩提！是摩訶衍不見來處、不見去處、不見住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是因緣故，須菩提！是摩訶衍不見來處、不見去處、不見住處。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

者言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者言：

佛謂：「須菩提！汝何以但讚摩訶衍無來、無去、無住？一切法亦如是無來、無去、無住，一切法實相不動故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛謂：「須菩提！汝何以但讚摩訶衍無來、無去、無住？一切法亦如是無來、無去、無住，一切法實相不動故。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

諸法現有來去可見，云何言「不動相」、「無來無去」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法現有來去可見，云何言「不動相」、「無來無去」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

來去相先已破，今當更說。一切佛法中，無我、無眾生，乃至無知者、見者故，來者去者無；來者去者無故，來去相亦應無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來去相先已破，今當更說。一切佛法中，無我、無眾生，乃至無知者、見者故，來者去者無；來者去者無故，來去相亦應無。

復次，三世中求去相不可得。所以者何？已去中無去，未去中亦無去；離已去未去，去時亦無去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，三世中求去相不可得。所以者何？已去中無去，未去中亦無去；離已去未去，去時亦無去。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

有身動處是名為去，已去、未去中無身動；以是故去時身動，即應有去！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有身動處是名為去，已去、未去中無身動；以是故去時身動，即應有去！

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

不然！離去相，去時不可得；離去時，去相不可得，云何言去時去？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不然！離去相，去時不可得；離去時，去相不可得，云何言去時去？

復次，若去時有去相，應離去相有去時。何以故？汝說去時有去故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若去時有去相，應離去相有去時。何以故？汝說去時有去故。

復次，若去時去，應有二去：一者、知去時，二者、知去時去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若去時去，應有二去：一者、知去時，二者、知去時去。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾，有何咎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾，有何咎？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

若爾，有二去者。何以故？離去者無去相。若離去者無去相，離去相無去者。是故去者不去，不去者亦不去；離去、不去，亦無有去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾，有二去者。何以故？離去者無去相。若離去者無去相，離去相無去者。是故去者不去，不去者亦不去；離去、不去，亦無有去。

來者、住者亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來者、住者亦如是。

以是故佛說：「凡夫人法虛誑無實，雖復肉眼所見，與畜生無異，是不可信。」是故說：「諸法無來、無去、無住處，亦無動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故佛說：「凡夫人法虛誑無實，雖復肉眼所見，與畜生無異，是不可信。」是故說：「諸法無來、無去、無住處，亦無動。」

何者是？所謂色、色法、色如、色性、色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者是？所謂色、色法、色如、色性、色相。

「色」名眼見事，未分別好醜、實不實、自相他相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色」名眼見事，未分別好醜、實不實、自相他相。

「色法」名無常生滅、不淨等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色法」名無常生滅、不淨等。

「色如」名色和合有，如水沫不牢固，離散則無，虛偽無實，但誑人眼。色現在如是，過去、未來亦爾。如現在火熱，比知過去、未來亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色如」名色和合有，如水沫不牢固，離散則無，虛偽無實，但誑人眼。色現在如是，過去、未來亦爾。如現在火熱，比知過去、未來亦如是。

復次，如諸佛觀色相畢竟清淨空，菩薩亦應如是觀。色眼法、色如，何因緣不如凡夫人所見？性自爾故！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如諸佛觀色相畢竟清淨空，菩薩亦應如是觀。色眼法、色如，何因緣不如凡夫人所見？性自爾故！

此性深妙，云何可知？以色相力故可知。如火以烟為相，見烟則知有火；今見眼色無常、破壞、苦惱、麁澁相，知其性爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此性深妙，云何可知？以色相力故可知。如火以烟為相，見烟則知有火；今見眼色無常、破壞、苦惱、麁澁相，知其性爾。

此五法不去、不來、不住，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此五法不去、不來、不住，如先說。

乃至無為、無為法、如、性、相，不來、不去、不住，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至無為、無為法、如、性、相，不來、不去、不住，亦如是。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「須菩提！汝所言：『是摩訶衍，前際不可得，後際不可得，中際不可得，是衍名三世等；以是故，說名摩訶衍。』如是！如是！須菩提！是摩訶衍，前際不可得，後際不可得，中際不可得，是衍名三世等。以是故說名摩訶衍。何以故？須菩提！過去世、過去世空，未來世、未來世空，現在世、現在世空，三世等、三世等空；摩訶衍、摩訶衍空，菩薩、菩薩空。何以故？須菩提！是空非一、非二、非三、非四、非五、非異。以是故說名三世等是菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝所言：『是摩訶衍，前際不可得，後際不可得，中際不可得，是衍名三世等；以是故，說名摩訶衍。』如是！如是！須菩提！是摩訶衍，前際不可得，後際不可得，中際不可得，是衍名三世等。以是故說名摩訶衍。何以故？須菩提！過去世、過去世空，未來世、未來世空，現在世、現在世空，三世等、三世等空；摩訶衍、摩訶衍空，菩薩、菩薩空。何以故？須菩提！是空非一、非二、非三、非四、非五、非異。以是故說名三世等是菩薩摩訶薩摩訶衍。

「是衍中，等、不等相不可得故，染、不染不可得，瞋、不瞋不可得，癡、不癡不可得，慢、不慢不可得，乃至一切善法、不善法不可得。是衍中，常不可得，無常不可得；樂不可得，苦不可得；實不可得，空不可得；我不可得，無我不可得；欲界不可得，色界不可得，無色界不可得；度欲界不可得，度色界不可得，度無色界不可得。何以故？是摩訶衍自法不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是衍中，等、不等相不可得故，染、不染不可得，瞋、不瞋不可得，癡、不癡不可得，慢、不慢不可得，乃至一切善法、不善法不可得。是衍中，常不可得，無常不可得；樂不可得，苦不可得；實不可得，空不可得；我不可得，無我不可得；欲界不可得，色界不可得，無色界不可得；度欲界不可得，度色界不可得，度無色界不可得。何以故？是摩訶衍自法不可得故。

「須菩提！過去色、過去色空，未來現在色、未來現在色空；過去受想行識、過去受想行識空；未來現在受想行識、未來現在受想行識空。空中過去色不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中過去色可得！空中未來、現在色不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中未來、現在色可得！空中過去受想行識不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中過去受想行識可得！空中未來現在受想行識不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中未來、現在受想行識可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！過去色、過去色空，未來現在色、未來現在色空；過去受想行識、過去受想行識空；未來現在受想行識、未來現在受想行識空。空中過去色不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中過去色可得！空中未來、現在色不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中未來、現在色可得！空中過去受想行識不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中過去受想行識可得！空中未來現在受想行識不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中未來、現在受想行識可得！

「須菩提！過去檀波羅蜜不可得、未來檀波羅蜜不可得、現在檀波羅蜜不可得，三世等中檀波羅蜜亦不可得。何以故？等中過去世不可得、未來世不可得、現在世不可得。等中等亦不可得，何況等中過去世、未來世、現在世可得！尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！過去檀波羅蜜不可得、未來檀波羅蜜不可得、現在檀波羅蜜不可得，三世等中檀波羅蜜亦不可得。何以故？等中過去世不可得、未來世不可得、現在世不可得。等中等亦不可得，何況等中過去世、未來世、現在世可得！尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜亦如是。

「復次，須菩提！過去世中四念處不可得，乃至過去世中十八不共法不可得；未來世、現在世亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！過去世中四念處不可得，乃至過去世中十八不共法不可得；未來世、現在世亦如是。

「復次，須菩提！三世等中四念處不可得，三世等中乃至十八不共法亦不可得。何以故？等中過去世四念處不可得，等中未來世四念處不可得，等中現在世四念處不可得。等中等亦不可得，何況等中過去世四念處、未來現在世四念處可得！等中等亦不可得，何況等中過去乃至十八不共法可得！未來、現在世亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！三世等中四念處不可得，三世等中乃至十八不共法亦不可得。何以故？等中過去世四念處不可得，等中未來世四念處不可得，等中現在世四念處不可得。等中等亦不可得，何況等中過去世四念處、未來現在世四念處可得！等中等亦不可得，何況等中過去乃至十八不共法可得！未來、現在世亦如是。

「復次，須菩提！過去世中凡夫人不可得，未來世現在世中凡夫人不可得，三世等中凡夫人亦不可得。何以故？眾生不可得，乃至知者、見者不可得故。過去世中聲聞、辟支佛、菩薩、佛不可得，未來現在世中聲聞、辟支佛、菩薩、佛不可得，三世等中聲聞、辟支佛、菩薩、佛不可得。何以故？眾生不可得，乃至知者、見者不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！過去世中凡夫人不可得，未來世現在世中凡夫人不可得，三世等中凡夫人亦不可得。何以故？眾生不可得，乃至知者、見者不可得故。過去世中聲聞、辟支佛、菩薩、佛不可得，未來現在世中聲聞、辟支佛、菩薩、佛不可得，三世等中聲聞、辟支佛、菩薩、佛不可得。何以故？眾生不可得，乃至知者、見者不可得故。

「如是，須菩提！菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，學三世等相，當具足一切種智，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三世等相。菩薩摩訶薩住是衍中，勝出一切世間及諸天、人、阿修羅，成就薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，須菩提！菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，學三世等相，當具足一切種智，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三世等相。菩薩摩訶薩住是衍中，勝出一切世間及諸天、人、阿修羅，成就薩婆若。」

爾時，須菩提白佛言：「世尊！善哉！善哉！是菩薩摩訶薩摩訶衍！何以故？過去諸菩薩是衍中學得一切種智，未來世諸菩薩摩訶薩亦是衍中學當得一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！善哉！善哉！是菩薩摩訶薩摩訶衍！何以故？過去諸菩薩是衍中學得一切種智，未來世諸菩薩摩訶薩亦是衍中學當得一切種智。

「世尊！今十方無量阿僧祇世界中諸菩薩摩訶薩亦是衍中學得一切種智。以是故，世尊！是衍實是菩薩摩訶薩摩訶衍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！今十方無量阿僧祇世界中諸菩薩摩訶薩亦是衍中學得一切種智。以是故，世尊！是衍實是菩薩摩訶薩摩訶衍。」

佛告須菩提：「如是！如是！過去、未來、現在諸佛，是摩訶衍中學，已得一切種智，當得、今得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是！如是！過去、未來、現在諸佛，是摩訶衍中學，已得一切種智，當得、今得。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

者言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者言：

須菩提略讚說：「是摩訶衍，前際、後際、中際俱不可得，三世等故，名摩訶衍。」今佛廣演須菩提所讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提略讚說：「是摩訶衍，前際、後際、中際俱不可得，三世等故，名摩訶衍。」今佛廣演須菩提所讚。

是三世云何不可得？所謂過去世、過去世空，未來世、未來世空，現在世、現在世空故不可得。三世等，等者空；摩訶衍、摩訶衍自空；菩薩、菩薩自空。是三世中三世相空。空義，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三世云何不可得？所謂過去世、過去世空，未來世、未來世空，現在世、現在世空故不可得。三世等，等者空；摩訶衍、摩訶衍自空；菩薩、菩薩自空。是三世中三世相空。空義，如先說。

此中佛自說空因緣，所謂：「空、空相，非一、非二、非三、非四、非五等，不異、不合、不散，無有分別。」是故三世等空相無所有故，是等亦空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛自說空因緣，所謂：「空、空相，非一、非二、非三、非四、非五等，不異、不合、不散，無有分別。」是故三世等空相無所有故，是等亦空。

菩薩能如是解諸法三世等，不以無始世來為疲厭，不以未來世無邊故為難，是為菩薩三世等名摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能如是解諸法三世等，不以無始世來為疲厭，不以未來世無邊故為難，是為菩薩三世等名摩訶衍。

是摩訶衍中等相不可得，不等相亦不可得。得是三世等三昧，破是不等相。不等相待故有等，不等畢竟無故等亦無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是摩訶衍中等相不可得，不等相亦不可得。得是三世等三昧，破是不等相。不等相待故有等，不等畢竟無故等亦無。

欲、不欲，乃至三界、度三界，是相待法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲、不欲，乃至三界、度三界，是相待法亦如是。

此中佛自說：「是諸法皆從因緣和合故無自性，自性無故空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛自說：「是諸法皆從因緣和合故無自性，自性無故空。」

復次，過去色、過去色相空，未來、現在亦如是；如色，餘四眾亦如是。所以者何？空中空相不可得，何況空中有三世五眾相！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，過去色、過去色相空，未來、現在亦如是；如色，餘四眾亦如是。所以者何？空中空相不可得，何況空中有三世五眾相！

菩薩觀五眾空，斷貪欲，入道行，所謂檀波羅蜜等，亦如是五眾三世中不可得。三世等故，等即是空，是等中檀波羅蜜不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩觀五眾空，斷貪欲，入道行，所謂檀波羅蜜等，亦如是五眾三世中不可得。三世等故，等即是空，是等中檀波羅蜜不可得。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以故三世及三世等中檀波羅蜜不可得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故三世及三世等中檀波羅蜜不可得？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

諸法等中無三世，等等中等相亦不可得，何況三世！六波羅蜜乃至十八不共法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法等中無三世，等等中等相亦不可得，何況三世！六波羅蜜乃至十八不共法亦如是。

復次，三世中，凡夫相不可得，聲聞乃至佛亦不可得，以眾生空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，三世中，凡夫相不可得，聲聞乃至佛亦不可得，以眾生空故。

菩薩住般若波羅蜜，能如是學三世等空，集諸善功德，便具足一切種智。佛說：「菩薩能如是三世等中住，則能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住般若波羅蜜，能如是學三世等空，集諸善功德，便具足一切種智。佛說：「菩薩能如是三世等中住，則能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。」

是時，須菩提讚言：「世尊！善哉！善哉！是摩訶衍利益諸菩薩。所以者何？過去諸菩薩學是摩訶衍，得一切種智；未得、今得亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，須菩提讚言：「世尊！善哉！善哉！是摩訶衍利益諸菩薩。所以者何？過去諸菩薩學是摩訶衍，得一切種智；未得、今得亦如是。」

有人言：得清淨無因緣，染垢穢亦無因緣，大小、好醜、縛解皆無主所與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：得清淨無因緣，染垢穢亦無因緣，大小、好醜、縛解皆無主所與。

有人言：好醜、縛解，至時節自得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：好醜、縛解，至時節自得。

有人言：福德成就故得佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：福德成就故得佛道。

有人言：但得清淨實智慧得佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：但得清淨實智慧得佛道。

如是等說，皆是非因緣、少因緣，須菩提所不讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等說，皆是非因緣、少因緣，須菩提所不讚歎。

今佛捨非因緣，亦捨不具足因緣，說是具足因緣，所謂六波羅蜜，三世菩薩學是乘具足，得成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今佛捨非因緣，亦捨不具足因緣，說是具足因緣，所謂六波羅蜜，三世菩薩學是乘具足，得成佛道。

佛亦可須菩提所歎，言：「如是！如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛亦可須菩提所歎，言：「如是！如是！」