大智度論釋四念處品第十九(卷四十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋四念處品第十九(卷四十八)

龍樹菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四念處。何等四？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四念處。何等四？

「須菩提！菩薩摩訶薩，內身中循身觀，亦無身覺，以不可得故；外身中、內外身中循身觀，亦無身覺，以不可得故。勤精進一心，除世間貪憂。內受、內心、內法，外受、外心、外法，內外受、內外心、內外法，循法觀，亦無法覺，以不可得故。勤精進一心，除世間貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩，內身中循身觀，亦無身覺，以不可得故；外身中、內外身中循身觀，亦無身覺，以不可得故。勤精進一心，除世間貪憂。內受、內心、內法，外受、外心、外法，內外受、內外心、內外法，循法觀，亦無法覺，以不可得故。勤精進一心，除世間貪憂。

「須菩提！菩薩摩訶薩，云何內身中循身觀？須菩提！若菩薩摩訶薩行時知行，住時知住，坐時知坐，臥時知臥，如身所行，如是知。須菩提！菩薩摩訶薩如是內身中循身觀，勤精進一心，除世間貪憂，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩，云何內身中循身觀？須菩提！若菩薩摩訶薩行時知行，住時知住，坐時知坐，臥時知臥，如身所行，如是知。須菩提！菩薩摩訶薩如是內身中循身觀，勤精進一心，除世間貪憂，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若來若去，視瞻一心，屈申俯仰，服僧伽梨，執持衣鉢，飲食、臥息、坐立、睡覺、語默，入禪、出禪，亦常一心。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，內身中循身觀，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若來若去，視瞻一心，屈申俯仰，服僧伽梨，執持衣鉢，飲食、臥息、坐立、睡覺、語默，入禪、出禪，亦常一心。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，內身中循身觀，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀時，一心念：『入息時知入息，出息時知出息；入息長時知入息長，出息長時知出息長；入息短時知入息短，出息短時知出息短。譬如旋師，若旋師弟子，繩長知長，繩短知短。』菩薩摩訶薩，亦如是一心念：『入息時知入息，出息時知出息；入息長時知入息長，出息長時知出息長；入息短時知入息短，出息短時知出息短。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，勤精進一心，除世間貪憂，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀時，一心念：『入息時知入息，出息時知出息；入息長時知入息長，出息長時知出息長；入息短時知入息短，出息短時知出息短。譬如旋師，若旋師弟子，繩長知長，繩短知短。』菩薩摩訶薩，亦如是一心念：『入息時知入息，出息時知出息；入息長時知入息長，出息長時知出息長；入息短時知入息短，出息短時知出息短。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，勤精進一心，除世間貪憂，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩觀身四大，作是念：『身中有地大、水大、火大、風大。』譬如屠牛師、若屠牛弟子，以刀殺牛，分作四分，作四分已，若立若坐，觀此四分。菩薩摩訶薩亦如是，行般若波羅蜜時，種種觀身四大：地大、水大、火大、風大。如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩觀身四大，作是念：『身中有地大、水大、火大、風大。』譬如屠牛師、若屠牛弟子，以刀殺牛，分作四分，作四分已，若立若坐，觀此四分。菩薩摩訶薩亦如是，行般若波羅蜜時，種種觀身四大：地大、水大、火大、風大。如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，從足至頂，周匝薄皮，種種不淨充滿身中；作是念：『身中有髮、毛、爪、齒、薄皮、厚皮、筋、肉、骨、髓、脾、腎、心、肝、肺、小腸、大腸、胃、胞、𡱁、尿、垢、汗、目、淚、涕、唾、膿、血、黃、白痰、陰、肪、𦙽、腦、膜。』譬如田夫倉中，隔盛雜穀，種種充滿，稻、麻、黍、粟、豆、麥；明眼之人，開倉即知是麻、是黍、是稻、是粟、是麥、是豆，分別悉知。菩薩摩訶薩亦如是觀是身，從足至頂，周匝薄皮，種種不淨充滿身中，髮毛、爪齒，乃至腦膜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，勤精進一心，除世間貪憂，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，從足至頂，周匝薄皮，種種不淨充滿身中；作是念：『身中有髮、毛、爪、齒、薄皮、厚皮、筋、肉、骨、髓、脾、腎、心、肝、肺、小腸、大腸、胃、胞、𡱁、尿、垢、汗、目、淚、涕、唾、膿、血、黃、白痰、陰、肪、𦙽、腦、膜。』譬如田夫倉中，隔盛雜穀，種種充滿，稻、麻、黍、粟、豆、麥；明眼之人，開倉即知是麻、是黍、是稻、是粟、是麥、是豆，分別悉知。菩薩摩訶薩亦如是觀是身，從足至頂，周匝薄皮，種種不淨充滿身中，髮毛、爪齒，乃至腦膜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，勤精進一心，除世間貪憂，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見棄死人身，一日、二日，至于五日，膖脹、青瘀，膿汁流出；自念：『我身亦如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，勤精進一心，除世間貪憂，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見棄死人身，一日、二日，至于五日，膖脹、青瘀，膿汁流出；自念：『我身亦如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，勤精進一心，除世間貪憂，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見棄死人身，若六日、若七日，烏、鵄、雕、鷲、犲、狼、狐、狗如是等種種禽獸爴裂食之；自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，勤精進一心，除世間貪憂，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見棄死人身，若六日、若七日，烏、鵄、雕、鷲、犲、狼、狐、狗如是等種種禽獸爴裂食之；自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，勤精進一心，除世間貪憂，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見棄死人身，禽獸食已，不淨爛臭；自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見棄死人身，禽獸食已，不淨爛臭；自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見棄死人身，骨鎖血肉塗染，筋骨相連；自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見棄死人身，骨鎖血肉塗染，筋骨相連；自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見棄死人身，骨瑣血肉已離，筋骨相連；自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見棄死人身，骨瑣血肉已離，筋骨相連；自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見棄死人身，骨瑣已散在地；自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見棄死人身，骨瑣已散在地；自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見棄死人身，骨散在地，腳骨異處，膞骨、髀骨，腰骨、肋骨，脊骨、手骨，項骨、髑髏，各各異處；自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見棄死人身，骨散在地，腳骨異處，膞骨、髀骨，腰骨、肋骨，脊骨、手骨，項骨、髑髏，各各異處；自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩見是棄死人骨在地，歲久風吹日曝，色白如貝；自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂，以不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩見是棄死人骨在地，歲久風吹日曝，色白如貝；自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂，以不可得故。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

四念處中有種種觀，何以但說十二種觀——所謂若內、若外、若內外？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四念處中有種種觀，何以但說十二種觀——所謂若內、若外、若內外？

復次，何等是內？何等是外？內外觀已，何以復別說內外？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，何等是內？何等是外？內外觀已，何以復別說內外？

復次，四念處中，一念處是內，內法中攝，所謂心；二念處是外，外法中攝，所謂受與法；一念處是內外，內外法中攝，所謂身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，四念處中，一念處是內，內法中攝，所謂心；二念處是外，外法中攝，所謂受與法；一念處是內外，內外法中攝，所謂身。

何以說四法都是內、都是外、都是內外？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以說四法都是內、都是外、都是內外？

何以不但言「觀身」，而言「循身觀」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以不但言「觀身」，而言「循身觀」？

云何觀身而不生身覺？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何觀身而不生身覺？

何以言「勤精進一心」？三十七品皆應言「一心」，何以但此中言「一心」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以言「勤精進一心」？三十七品皆應言「一心」，何以但此中言「一心」？

此中若修行四念處時，一切五蓋應除，何以獨言「除貪」？世間喜亦能妨道，何以但言「除憂」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中若修行四念處時，一切五蓋應除，何以獨言「除貪」？世間喜亦能妨道，何以但言「除憂」？

觀身法種種門：無常、苦、空、無我等，今何以但言「不淨」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀身法種種門：無常、苦、空、無我等，今何以但言「不淨」？

若但觀不淨，何以復念身四威儀等？此事易知，何足問！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若但觀不淨，何以復念身四威儀等？此事易知，何足問！

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是十二種觀，行者從此得定心。先來三種邪行，若內、若外、若內外；破三種邪行，是故有三種正行。有人著內情多，著外情少；如人為身故，能捨妻子、親屬、寶物。有人著外情多，著內情少；如人貪財喪身，為欲沒命。有人著內外情多——是故說三種正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十二種觀，行者從此得定心。先來三種邪行，若內、若外、若內外；破三種邪行，是故有三種正行。有人著內情多，著外情少；如人為身故，能捨妻子、親屬、寶物。有人著外情多，著內情少；如人貪財喪身，為欲沒命。有人著內外情多——是故說三種正行。

復次，自身名內身，他身名外身；九受入名為內身，九不受入名為外身；眼等五情名為內身，色等五塵名為外身；如是等分別內、外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，自身名內身，他身名外身；九受入名為內身，九不受入名為外身；眼等五情名為內身，色等五塵名為外身；如是等分別內、外。

行者先以不淨、無常、苦、空、無我等智慧觀內身，不得是身好相：若淨相，若常相，若樂，若我，若實。內既不得，復觀外身，求淨、常、我、樂、實亦不可得。若不得便生疑：「我觀內時，於外或錯；觀外時，於內或錯。」今內外一時俱觀，亦不可得。是時心得正定，知是身不淨、無常、苦、空、無我，如病、如癰、如瘡，九孔流穢，是為行廁；不久破壞、離散、盡滅、死相；常有飢渴、寒熱、鞭杖、繫閉，罵詈、毀呰、老病等諸苦常圍遶，不得自在。內空無主，亦無知者、見者，作者、受者，但空諸法因緣和合而有，自生自滅，無所繫屬，猶如草木，是故內外俱觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者先以不淨、無常、苦、空、無我等智慧觀內身，不得是身好相：若淨相，若常相，若樂，若我，若實。內既不得，復觀外身，求淨、常、我、樂、實亦不可得。若不得便生疑：「我觀內時，於外或錯；觀外時，於內或錯。」今內外一時俱觀，亦不可得。是時心得正定，知是身不淨、無常、苦、空、無我，如病、如癰、如瘡，九孔流穢，是為行廁；不久破壞、離散、盡滅、死相；常有飢渴、寒熱、鞭杖、繫閉，罵詈、毀呰、老病等諸苦常圍遶，不得自在。內空無主，亦無知者、見者，作者、受者，但空諸法因緣和合而有，自生自滅，無所繫屬，猶如草木，是故內外俱觀。

餘內、外義，如十八空中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘內、外義，如十八空中說。

「循身觀」者，尋隨觀察，知其不淨，衰老病死，爛壞臭處，骨節腐敗，摩滅歸土。如我此身，覆以薄皮，令人狂惑，憂畏萬端。以是故，如身相內外隨逐，本末觀察。又如佛說循身觀法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「循身觀」者，尋隨觀察，知其不淨，衰老病死，爛壞臭處，骨節腐敗，摩滅歸土。如我此身，覆以薄皮，令人狂惑，憂畏萬端。以是故，如身相內外隨逐，本末觀察。又如佛說循身觀法。

「不生身覺」者，不取身一異相而生戲論。眾生於是身中起種種覺：有生淨覺，有生不淨覺；有生瞋覺，念他過罪；有人觀此身：「身為何法？諸身分邊為一？為異？」不生如是種種覺。所以者何？無所利益，妨涅槃道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不生身覺」者，不取身一異相而生戲論。眾生於是身中起種種覺：有生淨覺，有生不淨覺；有生瞋覺，念他過罪；有人觀此身：「身為何法？諸身分邊為一？為異？」不生如是種種覺。所以者何？無所利益，妨涅槃道故。

復次，餘凡夫、聲聞人取身相能觀身，菩薩不取身相而能觀身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，餘凡夫、聲聞人取身相能觀身，菩薩不取身相而能觀身。

「勤精進一心」者，餘世事巧便，從無始世界來，常習常作，如離別常人易，離別知識難；離別知識易，離別父子難；離別父子易，自離其身難；自離其身易，離其心者難。自不一心勤精進，此不可得！譬如攢燧求火，一心勤著，不休不息，乃可得火，是故說「一心勤精進」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勤精進一心」者，餘世事巧便，從無始世界來，常習常作，如離別常人易，離別知識難；離別知識易，離別父子難；離別父子易，自離其身難；自離其身易，離其心者難。自不一心勤精進，此不可得！譬如攢燧求火，一心勤著，不休不息，乃可得火，是故說「一心勤精進」。

「除世間貪憂」者，貪除則五蓋盡去；猶如破竹，初節既破，餘節皆去。復次，行者遠離五欲，出家學道，既捨世樂，未得定樂，或時心生憂念，如魚樂水。心相如是，常求樂事，還念本所欲。行者多生是二心，是故佛說「當除貪、憂」。說「貪」，即是說世間喜，以相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「除世間貪憂」者，貪除則五蓋盡去；猶如破竹，初節既破，餘節皆去。復次，行者遠離五欲，出家學道，既捨世樂，未得定樂，或時心生憂念，如魚樂水。心相如是，常求樂事，還念本所欲。行者多生是二心，是故佛說「當除貪、憂」。說「貪」，即是說世間喜，以相應故。

初觀不淨者，人身不淨，薄皮覆故，先生淨相，後生餘倒；以是故，初說不淨觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初觀不淨者，人身不淨，薄皮覆故，先生淨相，後生餘倒；以是故，初說不淨觀。

復次，眾生多著貪欲，取淨相；瞋恚、邪見不爾故，是以先治貪欲，觀不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，眾生多著貪欲，取淨相；瞋恚、邪見不爾故，是以先治貪欲，觀不淨。

念身四威儀等者，先欲破身賊；得一心人，所為之事皆能成辦。以是故先尋繹其身所為、所行、來去、臥覺、坐禪觀身所作，常一心安詳，不錯不亂。作如是觀察，以不淨，三昧易得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念身四威儀等者，先欲破身賊；得一心人，所為之事皆能成辦。以是故先尋繹其身所為、所行、來去、臥覺、坐禪觀身所作，常一心安詳，不錯不亂。作如是觀察，以不淨，三昧易得。

身雖安詳，內有種種惡覺觀，破亂其心；以是故，說安那波那十六分以防覺觀。安那般那義，如先說。身既安詳，心無錯亂，然後行不淨觀，安隱牢固。若先行不淨觀，狂心錯亂故，不淨反作淨相。佛法中，此二法名甘露初門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身雖安詳，內有種種惡覺觀，破亂其心；以是故，說安那波那十六分以防覺觀。安那般那義，如先說。身既安詳，心無錯亂，然後行不淨觀，安隱牢固。若先行不淨觀，狂心錯亂故，不淨反作淨相。佛法中，此二法名甘露初門。

不淨觀者，所謂菩薩摩訶薩觀身如草木瓦石無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨觀者，所謂菩薩摩訶薩觀身如草木瓦石無異。

是身外四大變為飲食，充實內身：堅者是地，濕者是水，熱者是火，動者是風；是四事入內即是身。是四分中，各各無我、無我所，隨逐自相，不隨人意。苦、空等亦如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是身外四大變為飲食，充實內身：堅者是地，濕者是水，熱者是火，動者是風；是四事入內即是身。是四分中，各各無我、無我所，隨逐自相，不隨人意。苦、空等亦如是說。

「若坐、若立」者，臥則懈怠，身不動故，心亦不動；行則心亂，身不靜故，心亦不靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若坐、若立」者，臥則懈怠，身不動故，心亦不動；行則心亂，身不靜故，心亦不靜。

欲以眼見事況所不見，故說譬喻：「牛」即是行者身，「屠兒」即是行者，「刀」是利智慧，「奪牛命」即是破身一相，「四分」即是四大。屠者觀牛四分，更無別牛，亦非是牛；行者觀身四大亦如是。是四大不名為身。所以者何？此四，身一故；又四大是總相，身是別相；若外四大不名為身，入身中假名為身。我不在四大中，四大不在我中；我去四大遠，但以顛倒妄計為身。用是散空智慧分別四大及造色，然後入三念處，得入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲以眼見事況所不見，故說譬喻：「牛」即是行者身，「屠兒」即是行者，「刀」是利智慧，「奪牛命」即是破身一相，「四分」即是四大。屠者觀牛四分，更無別牛，亦非是牛；行者觀身四大亦如是。是四大不名為身。所以者何？此四，身一故；又四大是總相，身是別相；若外四大不名為身，入身中假名為身。我不在四大中，四大不在我中；我去四大遠，但以顛倒妄計為身。用是散空智慧分別四大及造色，然後入三念處，得入道。

又此身從足至髮、從髮至足，周匝薄皮；反覆思惟，無一淨處。髮毛等乃至腦膜，略說則三十六，廣說則眾多。穀倉是身，農夫是行者，田種穀是行者身業因緣。結實入倉，是行者因緣熟得身。稻、麻、黍、粟等，是身中種種不淨。農夫開倉，即知麻、黍、麥、豆種種別異，是行者不淨觀，以慧眼開見是身倉，知此身中不淨充滿，必當敗壞，若他來害，若當自死。此身中但有屎尿不淨、種種惡露等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此身從足至髮、從髮至足，周匝薄皮；反覆思惟，無一淨處。髮毛等乃至腦膜，略說則三十六，廣說則眾多。穀倉是身，農夫是行者，田種穀是行者身業因緣。結實入倉，是行者因緣熟得身。稻、麻、黍、粟等，是身中種種不淨。農夫開倉，即知麻、黍、麥、豆種種別異，是行者不淨觀，以慧眼開見是身倉，知此身中不淨充滿，必當敗壞，若他來害，若當自死。此身中但有屎尿不淨、種種惡露等。

已觀內身不淨，今觀外身敗壞；是故說二種不淨：一者、已壞，二者、未壞。先觀己身未壞有識，若結使薄、利根人即生患厭；鈍根結厚者，觀死人已壞，可畏可惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已觀內身不淨，今觀外身敗壞；是故說二種不淨：一者、已壞，二者、未壞。先觀己身未壞有識，若結使薄、利根人即生患厭；鈍根結厚者，觀死人已壞，可畏可惡。

若死一日至五日，親里猶尚守護；是時禽獸未食，青瘀、膖脹、膿血流出、腹脹破裂、五藏爛壞，屎尿臭處，甚可惡厭。行者心念：「此色先好，行來、言語，妖蠱姿則，惑亂人情，淫者愛著；今者觀之，好色安在？如佛所說，真是幻法，但誑無智之眼！」今此實事露現，行者即念：「我身與彼，等無有異；未脫此法，云何自著、著彼？又亦何為自重輕他？」如是觀已，心則調伏，可以求道，能除世間貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若死一日至五日，親里猶尚守護；是時禽獸未食，青瘀、膖脹、膿血流出、腹脹破裂、五藏爛壞，屎尿臭處，甚可惡厭。行者心念：「此色先好，行來、言語，妖蠱姿則，惑亂人情，淫者愛著；今者觀之，好色安在？如佛所說，真是幻法，但誑無智之眼！」今此實事露現，行者即念：「我身與彼，等無有異；未脫此法，云何自著、著彼？又亦何為自重輕他？」如是觀已，心則調伏，可以求道，能除世間貪憂。

又復思惟：此屍初死之時，鳥獸見之，謂非死人，不敢來近；以是故說「過六七日，親戚既去，烏鷲、野干之屬競來食之。」皮肉既盡，日日變異，以是故說「但有骨人」。見其如此，更生厭心，念言：「是心肝皮肉，實無有我，但因是身合集罪福因緣，受苦無量！」即復自念：「我身不久，會當如是，未離此法。」或時行者見骨人在地，雨水澆浸，日曝風吹，但有白骨；或見久骨筋斷節解，分散異處，其色如鴿；或腐朽爛壞，與土同色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復思惟：此屍初死之時，鳥獸見之，謂非死人，不敢來近；以是故說「過六七日，親戚既去，烏鷲、野干之屬競來食之。」皮肉既盡，日日變異，以是故說「但有骨人」。見其如此，更生厭心，念言：「是心肝皮肉，實無有我，但因是身合集罪福因緣，受苦無量！」即復自念：「我身不久，會當如是，未離此法。」或時行者見骨人在地，雨水澆浸，日曝風吹，但有白骨；或見久骨筋斷節解，分散異處，其色如鴿；或腐朽爛壞，與土同色。

初觀三十六物，死屍膖脹，一日至五日，是不淨觀。鳥獸來食，乃至與土同色，是無常觀。是中求我、我所不可得，如先說「因緣生，不自在故」，是非我觀。觀身相如此，無一可樂；若有著者，則生憂苦，是名苦觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初觀三十六物，死屍膖脹，一日至五日，是不淨觀。鳥獸來食，乃至與土同色，是無常觀。是中求我、我所不可得，如先說「因緣生，不自在故」，是非我觀。觀身相如此，無一可樂；若有著者，則生憂苦，是名苦觀。

以四聖行觀外身，自知己身亦復如是，然後內外俱觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以四聖行觀外身，自知己身亦復如是，然後內外俱觀。

若心散亂，當念老病死、三惡道苦，身命無常，佛法欲滅；如是等，鞭心令伏，還繫不淨觀中，是名「勤精進」。一心勤精進故，能除貪、憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若心散亂，當念老病死、三惡道苦，身命無常，佛法欲滅；如是等，鞭心令伏，還繫不淨觀中，是名「勤精進」。一心勤精進故，能除貪、憂。

貪、憂二賊，劫我法寶，行者作是念：「是身無常，不淨可惡；如此眾生，何故貪著此身，起種種罪因緣？」如是思惟已，知是身中有五情、外有五欲，和合故生世間顛倒樂！人心求樂，初無住時。當觀此樂為實為虛？身為堅固，猶尚散滅，何況此樂！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪、憂二賊，劫我法寶，行者作是念：「是身無常，不淨可惡；如此眾生，何故貪著此身，起種種罪因緣？」如是思惟已，知是身中有五情、外有五欲，和合故生世間顛倒樂！人心求樂，初無住時。當觀此樂為實為虛？身為堅固，猶尚散滅，何況此樂！

此樂亦無住處，未來未有，過去已滅，現在不住，念念皆滅；以遮苦故名樂，無有實樂！譬如飲食，除飢渴苦故，暫以為樂，過度則復生苦，如先破樂中說。則知世間樂皆從苦因緣生，亦能生苦果；誑人須臾，後苦無量。譬如美食雜毒，食雖香美，毒則害人；世間樂亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此樂亦無住處，未來未有，過去已滅，現在不住，念念皆滅；以遮苦故名樂，無有實樂！譬如飲食，除飢渴苦故，暫以為樂，過度則復生苦，如先破樂中說。則知世間樂皆從苦因緣生，亦能生苦果；誑人須臾，後苦無量。譬如美食雜毒，食雖香美，毒則害人；世間樂亦如是。

婬欲煩惱等毒故奪智慧命，心則狂惑，捨利取衰，誰受此樂？唯有心識。諦觀此心念念生滅，相續有故，可得取相；譬如水波、燈焰。受苦心非樂心，受樂心非苦心，受不苦不樂心非苦樂心，時相各異，以是故心無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬欲煩惱等毒故奪智慧命，心則狂惑，捨利取衰，誰受此樂？唯有心識。諦觀此心念念生滅，相續有故，可得取相；譬如水波、燈焰。受苦心非樂心，受樂心非苦心，受不苦不樂心非苦樂心，時相各異，以是故心無常。

無常故不自在，不自在故無我。想、思、憶念等亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常故不自在，不自在故無我。想、思、憶念等亦如是。

餘三念處內外相如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘三念處內外相如先說。

行是四聖行，破四顛倒；破四顛倒故，開實相門；開實相門已，愧本所習；譬人夜食不淨，他了知非，羞愧其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行是四聖行，破四顛倒；破四顛倒故，開實相門；開實相門已，愧本所習；譬人夜食不淨，他了知非，羞愧其事。

觀是四法不淨、無常等，是名苦諦；是苦因愛等諸煩惱，是集諦；愛等諸煩惱斷，是滅諦；斷愛等諸煩惱方便，是道諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀是四法不淨、無常等，是名苦諦；是苦因愛等諸煩惱，是集諦；愛等諸煩惱斷，是滅諦；斷愛等諸煩惱方便，是道諦。

如是觀四諦，信涅槃道，心住快樂，似如無漏，是名「煖法」。如人攢火，並有煖氣，必望得火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀四諦，信涅槃道，心住快樂，似如無漏，是名「煖法」。如人攢火，並有煖氣，必望得火。

信此法已，心愛樂佛，是法如佛所說，如服好藥差病，知師為妙；諸服藥病差者，人中第一，是則信僧——如是信三寶。煖法增進，罪福停等故，名為「頂法」。如人上山至頂，兩邊道里俱等。從頂至忍，乃至阿羅漢，是一邊道；從煖至頂是一邊道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信此法已，心愛樂佛，是法如佛所說，如服好藥差病，知師為妙；諸服藥病差者，人中第一，是則信僧——如是信三寶。煖法增進，罪福停等故，名為「頂法」。如人上山至頂，兩邊道里俱等。從頂至忍，乃至阿羅漢，是一邊道；從煖至頂是一邊道。

聲聞法中觀四念處，所得果報如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞法中觀四念處，所得果報如是。

菩薩法者，於是觀中不忘本願，不捨大悲，先用不可得空調伏心地，住是地中，雖有煩惱，心常不墮；如人雖未殺賊，繫閉一處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩法者，於是觀中不忘本願，不捨大悲，先用不可得空調伏心地，住是地中，雖有煩惱，心常不墮；如人雖未殺賊，繫閉一處。

菩薩頂法，如先法位中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩頂法，如先法位中說。

忍法、世間第一法，則是菩薩柔順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍法、世間第一法，則是菩薩柔順法忍。

須陀洹道，乃至阿羅漢、辟支佛道，即是菩薩無生法忍。如佛後品自說：「須陀洹若智、若果，皆是菩薩無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須陀洹道，乃至阿羅漢、辟支佛道，即是菩薩無生法忍。如佛後品自說：「須陀洹若智、若果，皆是菩薩無生法忍。」

四正勤、四如意足，雖各各別位，皆在四念處中。慧多故，名「四念處」；精進多故，名「四正勤」；定多故，名「四如意足」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四正勤、四如意足，雖各各別位，皆在四念處中。慧多故，名「四念處」；精進多故，名「四正勤」；定多故，名「四如意足」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，何以不說「智處」而說「念處」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，何以不說「智處」而說「念處」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

初習行時，未及有智；念為初門，常念其事，是智慧隨念故，以「念」為名。四念處實體是智慧。所以者何？觀內外身，即是智慧；念持智慧在緣中，不令散亂，故名「念處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初習行時，未及有智；念為初門，常念其事，是智慧隨念故，以「念」為名。四念處實體是智慧。所以者何？觀內外身，即是智慧；念持智慧在緣中，不令散亂，故名「念處」。

與九十六種邪行求道相違，故名「正勤」。諸外道等捨五欲自苦身，不能捨惡不善，不能集諸善法。佛有兩種斷惡不善法：已來者除却，未來者防使不生；善法亦有二種：未生善法令生，已生善法令增長，是名「正勤」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與九十六種邪行求道相違，故名「正勤」。諸外道等捨五欲自苦身，不能捨惡不善，不能集諸善法。佛有兩種斷惡不善法：已來者除却，未來者防使不生；善法亦有二種：未生善法令生，已生善法令增長，是名「正勤」。

智慧火得正勤風，無所不燒。正勤若過，心則散亂，智火微弱；如火得風，過者或滅、或微，不能燒照。是故須定以制過精進風，則可得定。定有四種：欲定、精進定、心定、思惟定。制四念處中過智慧，是時定慧道得精進故，所欲如意；後得如意事辦故名「如意足」。足者，名如意因緣，亦名分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧火得正勤風，無所不燒。正勤若過，心則散亂，智火微弱；如火得風，過者或滅、或微，不能燒照。是故須定以制過精進風，則可得定。定有四種：欲定、精進定、心定、思惟定。制四念處中過智慧，是時定慧道得精進故，所欲如意；後得如意事辦故名「如意足」。足者，名如意因緣，亦名分。

是十二法，鈍根人中名為「根」，如樹有根未有力；若利根人中名為「力」，是事了了，能疾有所辦，如利刀截物故名有力。事未辦故名為「道」；事辦，思惟修行故名為「覺」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十二法，鈍根人中名為「根」，如樹有根未有力；若利根人中名為「力」，是事了了，能疾有所辦，如利刀截物故名有力。事未辦故名為「道」；事辦，思惟修行故名為「覺」。

三十七品論議，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七品論議，如先說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若菩薩修此三十七品，云何不取涅槃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩修此三十七品，云何不取涅槃？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

本願牢故，大悲心深入故，了了知諸法實相故，十方諸佛護念故。如經說：「菩薩到七住地，外觀諸法空，內觀無我；如人夢中縛栰渡河，中流而覺。作是念：『我空自疲苦，無河無栰，我何所渡？』菩薩爾時亦如是，心則悔厭：『我何所度？何所滅？』且欲自滅倒心。是時，十方佛伸手摩頭：『善哉！佛子！莫生悔心！念汝本願！汝雖知此，眾生未悟，汝當以此空法教化眾生。汝所得者，始是一門；諸佛無量身、無量音聲、無量法門、一切智慧等，汝皆未得。汝觀諸法空故，著是涅槃；諸法空中無有滅處，無有著處；若實有滅，汝先來已滅。汝未具足六波羅蜜乃至十八不共法；汝當具足此法，坐於道場，如諸佛法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本願牢故，大悲心深入故，了了知諸法實相故，十方諸佛護念故。如經說：「菩薩到七住地，外觀諸法空，內觀無我；如人夢中縛栰渡河，中流而覺。作是念：『我空自疲苦，無河無栰，我何所渡？』菩薩爾時亦如是，心則悔厭：『我何所度？何所滅？』且欲自滅倒心。是時，十方佛伸手摩頭：『善哉！佛子！莫生悔心！念汝本願！汝雖知此，眾生未悟，汝當以此空法教化眾生。汝所得者，始是一門；諸佛無量身、無量音聲、無量法門、一切智慧等，汝皆未得。汝觀諸法空故，著是涅槃；諸法空中無有滅處，無有著處；若實有滅，汝先來已滅。汝未具足六波羅蜜乃至十八不共法；汝當具足此法，坐於道場，如諸佛法。』」

復次，三三昧、十一智、三無漏根、覺觀三昧、十念、四禪、四無量心、四無色定、八背捨、九次第定，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，三三昧、十一智、三無漏根、覺觀三昧、十念、四禪、四無量心、四無色定、八背捨、九次第定，如先說。

復次，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，如初品中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，如初品中說。

是諸法後皆用無所得故。以般若波羅蜜畢竟空和合故名「除世間貪憂，以不可得故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸法後皆用無所得故。以般若波羅蜜畢竟空和合故名「除世間貪憂，以不可得故」。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩見是棄死人骨在地，歲久，其色如鴿，腐朽爛壞，與土共合，自念：『我身如是法、如是相，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，勤精進一心，除世間貪憂，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩見是棄死人骨在地，歲久，其色如鴿，腐朽爛壞，與土共合，自念：『我身如是法、如是相，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，勤精進一心，除世間貪憂，以不可得故。

「外身、內外身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外身、內外身亦如是。

「受念處、心念處、法念處亦應如是廣說。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受念處、心念處、法念處亦應如是廣說。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四正勤。何等四？須菩提！菩薩摩訶薩未生諸惡不善法為不生故，欲生勤精進攝心行道；已生諸惡不善法為斷故，欲生勤精進攝心行道；未生諸善法為生故，欲生勤精進攝心行道；已生諸善法為住不失修滿增廣故，欲生勤精進攝心行道；以不可得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四正勤。何等四？須菩提！菩薩摩訶薩未生諸惡不善法為不生故，欲生勤精進攝心行道；已生諸惡不善法為斷故，欲生勤精進攝心行道；未生諸善法為生故，欲生勤精進攝心行道；已生諸善法為住不失修滿增廣故，欲生勤精進攝心行道；以不可得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四如意分。何等四？欲定斷行成就修如意分，心定斷行成就修如意分，精進定斷行成就修如意分，思惟定斷行成就修如意分。以不可得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四如意分。何等四？欲定斷行成就修如意分，心定斷行成就修如意分，精進定斷行成就修如意分，思惟定斷行成就修如意分。以不可得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂五根。何等五？信根、精進根、念根、定根、慧根，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂五根。何等五？信根、精進根、念根、定根、慧根，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂五力。何等五？信力、精進力、念力、定力、慧力，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂五力。何等五？信力、精進力、念力、定力、慧力，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂七覺分。何等七？菩薩摩訶薩修念覺分，依離、依無染、向涅槃；擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除覺分、定覺分、捨覺分，依離、依無染、向涅槃。以不可得故，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂七覺分。何等七？菩薩摩訶薩修念覺分，依離、依無染、向涅槃；擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除覺分、定覺分、捨覺分，依離、依無染、向涅槃。以不可得故，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂八聖道分。何等八？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂八聖道分。何等八？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三三昧。何等三？空、無相、無作三昧。『空三昧』名諸法自相空，是為空解脫門。『無相』名壞諸法相，不憶不念，是為無相解脫門。『無作』名諸法中不作願，是為無作解脫門。是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三三昧。何等三？空、無相、無作三昧。『空三昧』名諸法自相空，是為空解脫門。『無相』名壞諸法相，不憶不念，是為無相解脫門。『無作』名諸法中不作願，是為無作解脫門。是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、比智、世智、他心智、如實智。云何名苦智？知苦不生，是名苦智。云何名集智？知集應斷，是名集智。云何名滅智？知苦滅，是名滅智。云何名道智？知八聖道分，是名道智。云何名盡智？知諸婬怒癡盡，是名盡智。云何名無生智？知諸有中無生，是名無生智。云何名法智？知五眾本事分別知無，是名法智。云何名比智？知眼無常乃至意觸因緣生受無常，是名比智。云何名世智？知因緣、名字，是名世智。云何名他心智？知他眾生心，是名他心智。云何名如實智？知諸佛一切種智，是名如實智。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、比智、世智、他心智、如實智。云何名苦智？知苦不生，是名苦智。云何名集智？知集應斷，是名集智。云何名滅智？知苦滅，是名滅智。云何名道智？知八聖道分，是名道智。云何名盡智？知諸婬怒癡盡，是名盡智。云何名無生智？知諸有中無生，是名無生智。云何名法智？知五眾本事分別知無，是名法智。云何名比智？知眼無常乃至意觸因緣生受無常，是名比智。云何名世智？知因緣、名字，是名世智。云何名他心智？知他眾生心，是名他心智。云何名如實智？知諸佛一切種智，是名如實智。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三根：未知欲知根、知根、知者根。云何名未知欲知根？諸學人未得果信根、精進根、念根、定根、慧根，是名未知欲知根。云何名知根？諸學人得果信根乃至慧根，是名知根。云何名知者根？諸無學人，若阿羅漢、若辟支佛、諸佛信根乃至慧根，是名知者根。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三根：未知欲知根、知根、知者根。云何名未知欲知根？諸學人未得果信根、精進根、念根、定根、慧根，是名未知欲知根。云何名知根？諸學人得果信根乃至慧根，是名知根。云何名知者根？諸無學人，若阿羅漢、若辟支佛、諸佛信根乃至慧根，是名知者根。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三三昧。何等三？有覺有觀三昧，無覺有觀三昧，無覺無觀三昧。云何名有覺有觀三昧？離諸欲，離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂入初禪，是名有覺有觀三昧。云何名無覺有觀三昧？初禪二禪中間，是名無覺有觀三昧。云何名無覺無觀三昧？從二禪乃至非有想非無想定，是名無覺無觀三昧。是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三三昧。何等三？有覺有觀三昧，無覺有觀三昧，無覺無觀三昧。云何名有覺有觀三昧？離諸欲，離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂入初禪，是名有覺有觀三昧。云何名無覺有觀三昧？初禪二禪中間，是名無覺有觀三昧。云何名無覺無觀三昧？從二禪乃至非有想非無想定，是名無覺無觀三昧。是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂十念。何等十？念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念滅、念出入息、念身、念死。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂十念。何等十？念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念滅、念出入息、念身、念死。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四禪、四無量心、四無色定、八背捨、九次第定。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四禪、四無量心、四無色定、八背捨、九次第定。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂佛十力。何等十？佛如實知一切法是處不是處相，一力也。如實知他眾生過去、未來、現在諸業諸受法，知造業處，知因緣、知報，二力也。如實知諸禪、解脫、三昧、定垢淨分別相，三力也。如實知他眾生諸根上下相，四力也。如實知他眾生種種欲解，五力也。如實知世間種種無數性，六力也。如實知一切至處道，七力也。知種種宿命，有相、有因緣，一世、二世乃至百千世，劫初劫盡，我在彼眾生中生：如是姓，如是名，如是飲食、苦樂、壽命長短；彼中死、是間生，是間死、還生是間，此間生姓名、飲食、苦樂、壽命長短亦如是，八力也。佛天眼淨，過諸天眼，見眾生死時生時、端正醜陋、若大若小、若墮惡道若墮善道；如是業因緣受報：是諸眾生惡身業成就、惡口業成就、惡意業成就、謗毀聖人，受邪見業因緣故，身壞死時入惡道，生地獄中；是諸眾生善身業成就，善口業成就，善意業成就，不謗毀聖人，受正見業因緣故，身就壞時入善道，生天上，九力也。佛如實知諸漏盡故，無漏心解脫，無漏慧解脫；現在法中自證知入是法，所謂我生已盡，梵行已作，從今世不復見後世，十力也。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂佛十力。何等十？佛如實知一切法是處不是處相，一力也。如實知他眾生過去、未來、現在諸業諸受法，知造業處，知因緣、知報，二力也。如實知諸禪、解脫、三昧、定垢淨分別相，三力也。如實知他眾生諸根上下相，四力也。如實知他眾生種種欲解，五力也。如實知世間種種無數性，六力也。如實知一切至處道，七力也。知種種宿命，有相、有因緣，一世、二世乃至百千世，劫初劫盡，我在彼眾生中生：如是姓，如是名，如是飲食、苦樂、壽命長短；彼中死、是間生，是間死、還生是間，此間生姓名、飲食、苦樂、壽命長短亦如是，八力也。佛天眼淨，過諸天眼，見眾生死時生時、端正醜陋、若大若小、若墮惡道若墮善道；如是業因緣受報：是諸眾生惡身業成就、惡口業成就、惡意業成就、謗毀聖人，受邪見業因緣故，身壞死時入惡道，生地獄中；是諸眾生善身業成就，善口業成就，善意業成就，不謗毀聖人，受正見業因緣故，身就壞時入善道，生天上，九力也。佛如實知諸漏盡故，無漏心解脫，無漏慧解脫；現在法中自證知入是法，所謂我生已盡，梵行已作，從今世不復見後世，十力也。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四無所畏。何等四？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四無所畏。何等四？

「佛作誠言：『我是一切正智人。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實難言：『是法不知。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉，一無畏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛作誠言：『我是一切正智人。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實難言：『是法不知。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉，一無畏也。

「佛作誠言：『我一切漏盡。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實難言：『是漏不盡。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉，二無畏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛作誠言：『我一切漏盡。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實難言：『是漏不盡。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉，二無畏也。

「佛作誠言：『我說障法。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實難言：『受是法不障道。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉，三無畏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛作誠言：『我說障法。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實難言：『受是法不障道。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉，三無畏也。

「佛作誠言：『我所說聖道，能出世間，隨是行能盡苦。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實難言：『行是道不能出世間，不能盡苦。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉，四無畏也。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛作誠言：『我所說聖道，能出世間，隨是行能盡苦。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實難言：『行是道不能出世間，不能盡苦。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉，四無畏也。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四無礙智。何等四？義無礙、法無礙、辭無礙、樂說無礙。義無礙者，知諸法實相義。法無礙者，知諸法名。辭無礙者，言辭中無礙。樂說無礙者，審諦言無盡。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四無礙智。何等四？義無礙、法無礙、辭無礙、樂說無礙。義無礙者，知諸法實相義。法無礙者，知諸法名。辭無礙者，言辭中無礙。樂說無礙者，審諦言無盡。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂十八不共法。何等十八？一、諸佛身無失，二、口無失，三、念無失；四、無異想；五、無不定心；六、無不知已捨心；七、欲無減，八、精進無減，九、念無減，十、慧無減，十一、解脫無減，十二、解脫知見無減；十三、一切身業隨智慧行，十四、一切口業隨智慧行，十五、一切意業隨智慧行；十六、智慧知見過去世無礙無障，十七、智慧知見未來世無礙無障，十八、智慧知見現在世無礙無障。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂十八不共法。何等十八？一、諸佛身無失，二、口無失，三、念無失；四、無異想；五、無不定心；六、無不知已捨心；七、欲無減，八、精進無減，九、念無減，十、慧無減，十一、解脫無減，十二、解脫知見無減；十三、一切身業隨智慧行，十四、一切口業隨智慧行，十五、一切意業隨智慧行；十六、智慧知見過去世無礙無障，十七、智慧知見未來世無礙無障，十八、智慧知見現在世無礙無障。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂字等、語等諸字入門。何等為字等、語等諸字入門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂字等、語等諸字入門。何等為字等、語等諸字入門？

「阿字門，一切法初不生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿字門，一切法初不生故。

「羅字門，一切法離垢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羅字門，一切法離垢故。

「波字門，一切法第一義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波字門，一切法第一義故。

「遮字門，一切法終不可得故，諸法不終不生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遮字門，一切法終不可得故，諸法不終不生故。

「那字門，諸法離名，性相不得不失故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那字門，諸法離名，性相不得不失故。

「邏字門，諸法度世間故，亦愛枝因緣滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「邏字門，諸法度世間故，亦愛枝因緣滅故。

「陀字門，諸法善心生故，亦施相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀字門，諸法善心生故，亦施相故。

「婆字門，諸法婆字離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆字門，諸法婆字離故。

「荼字門，諸法荼字淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「荼字門，諸法荼字淨故。

「沙字門，諸法六自在王性清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙字門，諸法六自在王性清淨故。

「和字門，入諸法語言道斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「和字門，入諸法語言道斷故。

「多字門，入諸法如相不動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多字門，入諸法如相不動故。

「夜字門，入諸法如實不生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夜字門，入諸法如實不生故。

「吒字門，入諸法制伏不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吒字門，入諸法制伏不可得故。

「迦字門，入諸法作者不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦字門，入諸法作者不可得故。

「婆字門，入諸法時不可得故，諸法時來轉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆字門，入諸法時不可得故，諸法時來轉故。

「磨字門，入諸法我所不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「磨字門，入諸法我所不可得故。

「伽字門，入諸法去者不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伽字門，入諸法去者不可得故。

「他字門，入諸法處不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「他字門，入諸法處不可得故。

「闍字門，入諸法生不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「闍字門，入諸法生不可得故。

「簸字門，入諸法簸字不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「簸字門，入諸法簸字不可得故。

「䭾字門，入諸法性不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「䭾字門，入諸法性不可得故。

「賒字門，入諸法定不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賒字門，入諸法定不可得故。

「呿字門，入諸法虛空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呿字門，入諸法虛空不可得故。

「叉字門，入諸法盡不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「叉字門，入諸法盡不可得故。

「哆字門，入諸法有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哆字門，入諸法有不可得故。

「若字門，入諸法智不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若字門，入諸法智不可得故。

「拖字門，入諸法拖字不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拖字門，入諸法拖字不可得故。

「婆字門，入諸法破壞不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆字門，入諸法破壞不可得故。

「車字門，入諸法欲不可得故，如影五眾亦不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「車字門，入諸法欲不可得故，如影五眾亦不可得故。

「魔字門，入諸法魔字不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔字門，入諸法魔字不可得故。

「火字門，入諸法喚不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火字門，入諸法喚不可得故。

「蹉字門，入諸法蹉字不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蹉字門，入諸法蹉字不可得故。

「伽字門，入諸法厚不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伽字門，入諸法厚不可得故。

「咃字門，入諸法處不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「咃字門，入諸法處不可得故。

「拏字門，入諸法不來不去，不立不坐不臥故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拏字門，入諸法不來不去，不立不坐不臥故。

「頗字門，入諸法邊不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頗字門，入諸法邊不可得故。

「歌字門，入諸法聚不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歌字門，入諸法聚不可得故。

「醝字門，入諸法醝字不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「醝字門，入諸法醝字不可得故。

「遮字門，入諸法行不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遮字門，入諸法行不可得故。

「咤字門，入諸法軀不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「咤字門，入諸法軀不可得故。

「荼字門，入諸法邊竟處不可得故，不終不生故。過荼無字可得。何以故？更無字故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「荼字門，入諸法邊竟處不可得故，不終不生故。過荼無字可得。何以故？更無字故。

「諸字無礙無名，亦不滅，亦不可說，不可示，不可見，不可書。須菩提！當知一切諸法如虛空！須菩提！是名陀羅尼門，所謂阿字義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸字無礙無名，亦不滅，亦不可說，不可示，不可見，不可書。須菩提！當知一切諸法如虛空！須菩提！是名陀羅尼門，所謂阿字義。

「若菩薩摩訶薩，是諸字門印阿字印，若聞、若受、若誦、若讀、若持、若為他說，如是知當得二十功德。何等二十？得強識念，得慚愧，得堅固心，得經旨趣，得智慧，得樂說無礙，易得諸陀羅尼門，得無疑悔心，得聞善不憙、聞惡不怒，得不高不下住心得無增減，得善巧知眾生語，得巧分別五眾、十二入、十八界、十二因緣、四緣、四諦，得巧分別眾生諸根利鈍，得巧知他心，得巧分別日月歲節，得巧分別天耳通，得巧分別宿命通，得巧分別生死通，得能巧說是處非處，得巧知往來坐起等身威儀。須菩提！是陀羅尼門、阿字門等，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩，是諸字門印阿字印，若聞、若受、若誦、若讀、若持、若為他說，如是知當得二十功德。何等二十？得強識念，得慚愧，得堅固心，得經旨趣，得智慧，得樂說無礙，易得諸陀羅尼門，得無疑悔心，得聞善不憙、聞惡不怒，得不高不下住心得無增減，得善巧知眾生語，得巧分別五眾、十二入、十八界、十二因緣、四緣、四諦，得巧分別眾生諸根利鈍，得巧知他心，得巧分別日月歲節，得巧分別天耳通，得巧分別宿命通，得巧分別生死通，得能巧說是處非處，得巧知往來坐起等身威儀。須菩提！是陀羅尼門、阿字門等，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

「字等、語等」者，是陀羅尼，於諸字平等，無有愛憎。又此諸字，因緣未會時亦無，終歸亦無，現在亦無所有，但住吾我心中，憶想分別覺觀心說；是散亂心說，不見實事，如風動水則無所見。「等」者，與畢竟空、涅槃同等。菩薩以此陀羅尼於一切諸法通達無礙，是名「字等、語等」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「字等、語等」者，是陀羅尼，於諸字平等，無有愛憎。又此諸字，因緣未會時亦無，終歸亦無，現在亦無所有，但住吾我心中，憶想分別覺觀心說；是散亂心說，不見實事，如風動水則無所見。「等」者，與畢竟空、涅槃同等。菩薩以此陀羅尼於一切諸法通達無礙，是名「字等、語等」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若略說則五百陀羅尼門，若廣說則無量陀羅尼門，今何以說是字等陀羅尼名為諸陀羅尼門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若略說則五百陀羅尼門，若廣說則無量陀羅尼門，今何以說是字等陀羅尼名為諸陀羅尼門？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

先說一大者，則知餘者皆說；此是諸陀羅尼初門，說初，餘亦說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先說一大者，則知餘者皆說；此是諸陀羅尼初門，說初，餘亦說。

復次，諸陀羅尼法皆從分別字語生，四十二字是一切字根本。因字有語，因語有名，因名有義；菩薩若聞字，因字乃至能了其義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸陀羅尼法皆從分別字語生，四十二字是一切字根本。因字有語，因語有名，因名有義；菩薩若聞字，因字乃至能了其義。

是字，初阿、後荼，中有四十。得是字陀羅尼菩薩，若一切語中聞阿字，即時隨義，所謂一切法從初來不生相。阿提，秦言初；阿耨波陀，秦言不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是字，初阿、後荼，中有四十。得是字陀羅尼菩薩，若一切語中聞阿字，即時隨義，所謂一切法從初來不生相。阿提，秦言初；阿耨波陀，秦言不生。

若聞羅字，即隨義知一切法離垢相。羅闍，秦言垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞羅字，即隨義知一切法離垢相。羅闍，秦言垢。

若聞波字，即時知一切法入第一義中。波羅木陀，秦言第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞波字，即時知一切法入第一義中。波羅木陀，秦言第一義。

若聞遮字，即時知一切諸行皆非行。遮梨夜，秦言行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞遮字，即時知一切諸行皆非行。遮梨夜，秦言行。

若聞那字，即知一切法不得不失，不來不去。那，秦言不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞那字，即知一切法不得不失，不來不去。那，秦言不。

若聞邏字，即知一切法離輕重相。邏求，秦言輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞邏字，即知一切法離輕重相。邏求，秦言輕。

若聞陀字，即知一切法善相。陀摩，秦言善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞陀字，即知一切法善相。陀摩，秦言善。

若聞婆字，即知一切法無縛無解。婆陀，秦言縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞婆字，即知一切法無縛無解。婆陀，秦言縛。

若聞荼字，即知諸法不熱相。南天竺荼闍他，秦言不熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞荼字，即知諸法不熱相。南天竺荼闍他，秦言不熱。

若聞沙字，即知人身六種相。沙，秦言六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞沙字，即知人身六種相。沙，秦言六。

若聞和字，即知一切諸法離語言相。和(于波反)波他，秦言語言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞和字，即知一切諸法離語言相。和(于波反)波他，秦言語言。

若聞多字，即知諸法在如中不動。多他，秦言如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞多字，即知諸法在如中不動。多他，秦言如。

若聞夜字，即知諸法入實相中，不生不滅。夜他跋，秦言實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞夜字，即知諸法入實相中，不生不滅。夜他跋，秦言實。

若聞吒字，即知一切法無障礙相。吒婆，秦言障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞吒字，即知一切法無障礙相。吒婆，秦言障礙。

若聞迦字，即知諸法中無有作者。迦羅迦，秦言作者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞迦字，即知諸法中無有作者。迦羅迦，秦言作者。

若聞婆字，即知一切法一切種不可得。薩婆，秦言一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞婆字，即知一切法一切種不可得。薩婆，秦言一切。

若聞摩字，即知一切法離我所。魔迦羅，秦言我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞摩字，即知一切法離我所。魔迦羅，秦言我所。

若聞伽字，即知一切法底不可得。伽陀，秦言底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞伽字，即知一切法底不可得。伽陀，秦言底。

若聞陀字，即知四句如去不可得。多陀阿伽陀，秦言如去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞陀字，即知四句如去不可得。多陀阿伽陀，秦言如去。

若聞闍(社音)字，即知諸法生老不可得。闍提闍羅，秦言生老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞闍(社音)字，即知諸法生老不可得。闍提闍羅，秦言生老。

若聞濕波字，即知一切法不可得，如濕波字不可得。濕簸字無義，故不釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞濕波字，即知一切法不可得，如濕波字不可得。濕簸字無義，故不釋。

若聞䭾字，即知一切法中法性不可得。䭾摩，秦言法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞䭾字，即知一切法中法性不可得。䭾摩，秦言法。

若聞賒字，即知諸法寂滅相。賒多(都餓反)，秦言寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞賒字，即知諸法寂滅相。賒多(都餓反)，秦言寂滅。

若聞呿字，即知一切法虛空不可得。呿伽，秦言虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞呿字，即知一切法虛空不可得。呿伽，秦言虛空。

若聞叉字，即知一切法盡不可得。叉耶，秦言盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞叉字，即知一切法盡不可得。叉耶，秦言盡。

若聞哆字，即知諸法邊不可得。阿利迦哆度求那，秦言是事邊得何利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞哆字，即知諸法邊不可得。阿利迦哆度求那，秦言是事邊得何利。

若聞若字，即知一切法中無智相。若那，秦言智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞若字，即知一切法中無智相。若那，秦言智。

若聞他字，即知一切法義不可得。阿他，秦言義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞他字，即知一切法義不可得。阿他，秦言義。

若聞婆字，即知一切法不可破相。婆伽，秦言破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞婆字，即知一切法不可破相。婆伽，秦言破。

若聞車字，即知一切法無所去。伽車提，秦言去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞車字，即知一切法無所去。伽車提，秦言去。

若聞濕尛字，即知諸法牢堅如金剛石。阿濕尛，秦言石。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞濕尛字，即知諸法牢堅如金剛石。阿濕尛，秦言石。

若聞火字，即知一切法無音聲相。火夜，秦言喚來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞火字，即知一切法無音聲相。火夜，秦言喚來。

若聞蹉字，即知一切法無慳無施相。末蹉羅，秦言慳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞蹉字，即知一切法無慳無施相。末蹉羅，秦言慳。

若聞伽字，即知諸法不厚不薄。伽那，秦言厚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞伽字，即知諸法不厚不薄。伽那，秦言厚。

若聞他(土荼反)字，即知諸法無住處。南天竺他那，秦言處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞他(土荼反)字，即知諸法無住處。南天竺他那，秦言處。

若聞拏字，即知一切法及眾生不來不去，不坐不臥，不立不起，眾生空、法空故。南天竺拏，秦言不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞拏字，即知一切法及眾生不來不去，不坐不臥，不立不起，眾生空、法空故。南天竺拏，秦言不。

若聞頗字，即知一切法因果空故。頗羅，秦言果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞頗字，即知一切法因果空故。頗羅，秦言果。

若聞歌字，即知一切法五眾不可得。歌大，秦言眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞歌字，即知一切法五眾不可得。歌大，秦言眾。

若聞醝字，即知醝字空，諸法亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞醝字，即知醝字空，諸法亦爾。

若聞遮字，即知一切法不動相。遮羅地，秦言動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞遮字，即知一切法不動相。遮羅地，秦言動。

若聞吒字，即知一切法此彼岸不可得。吒羅，秦言岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞吒字，即知一切法此彼岸不可得。吒羅，秦言岸。

若聞茶字，即知一切法必不可得。波茶，秦言必。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞茶字，即知一切法必不可得。波茶，秦言必。

茶外更無字；若更有者，是四十二字枝派。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 茶外更無字；若更有者，是四十二字枝派。

是字常在世間，相似相續故、入一切語故「無礙」。如國國不同，無一定名，故言「無名」。聞已便盡，故言「滅」。諸法入法性，皆不可得，而況字可說！諸法無憶想分別故「不可示」。先意業分別故有口業；口業因緣故，身業作字；字是色法，或眼見、或耳聞，眾生強作名字。無因緣，以是故「不可見」、「不可書」。諸法常空，如虛空相，何況字說已便滅！是文字陀羅尼，是諸陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是字常在世間，相似相續故、入一切語故「無礙」。如國國不同，無一定名，故言「無名」。聞已便盡，故言「滅」。諸法入法性，皆不可得，而況字可說！諸法無憶想分別故「不可示」。先意業分別故有口業；口業因緣故，身業作字；字是色法，或眼見、或耳聞，眾生強作名字。無因緣，以是故「不可見」、「不可書」。諸法常空，如虛空相，何況字說已便滅！是文字陀羅尼，是諸陀羅尼門。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

知是陀羅尼門因緣者，應得無量無邊功德，何以但說二十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知是陀羅尼門因緣者，應得無量無邊功德，何以但說二十？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛亦能說諸餘無量無邊功德，但以廢說般若波羅蜜故，但略說二十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛亦能說諸餘無量無邊功德，但以廢說般若波羅蜜故，但略說二十。

「得強識念」者，菩薩得是陀羅尼，常觀諸字相，修習憶念故，得強識念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得強識念」者，菩薩得是陀羅尼，常觀諸字相，修習憶念故，得強識念。

「得慚愧」者，集諸善法，厭諸惡法故，生大慚愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得慚愧」者，集諸善法，厭諸惡法故，生大慚愧。

「心得堅固」者，集諸福德、智慧故，心得堅固如金剛；乃至阿鼻地獄事，尚不退阿耨多羅三藐三菩提，何況餘苦！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心得堅固」者，集諸福德、智慧故，心得堅固如金剛；乃至阿鼻地獄事，尚不退阿耨多羅三藐三菩提，何況餘苦！

「得經旨趣」者，知佛五種方便說法故，名為得經旨趣：一者、知作種種門說法，二者、知為何事故說；三者、知以方便故說，四者、知示理趣故說，五者、知以大悲心故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得經旨趣」者，知佛五種方便說法故，名為得經旨趣：一者、知作種種門說法，二者、知為何事故說；三者、知以方便故說，四者、知示理趣故說，五者、知以大悲心故說。

「得智慧」者，菩薩因是陀羅尼，分別破散諸字，言語亦空，言語空故名亦空，名空故義亦空；得畢竟空，即是般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得智慧」者，菩薩因是陀羅尼，分別破散諸字，言語亦空，言語空故名亦空，名空故義亦空；得畢竟空，即是般若波羅蜜。

「智慧樂說」者，既得如是畢竟清淨無礙智慧，以本願、大悲心度眾生故樂說易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智慧樂說」者，既得如是畢竟清淨無礙智慧，以本願、大悲心度眾生故樂說易。

「得陀羅尼」者，譬如破竹，初節既破，餘者皆易；菩薩亦如是，得是文字陀羅尼，諸陀羅尼自然而得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得陀羅尼」者，譬如破竹，初節既破，餘者皆易；菩薩亦如是，得是文字陀羅尼，諸陀羅尼自然而得。

「無疑悔心」者，入諸法實相中，雖未得一切智慧，於一切深法中無疑無悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無疑悔心」者，入諸法實相中，雖未得一切智慧，於一切深法中無疑無悔。

「聞善不喜、聞惡不瞋」者，各各分別諸字，無讚歎、無毀呰故，聞善不喜，聞惡不瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞善不喜、聞惡不瞋」者，各各分別諸字，無讚歎、無毀呰故，聞善不喜，聞惡不瞋。

「不高不下」者，憎愛斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不高不下」者，憎愛斷故。

「善巧知眾生語」者，得解一切眾生言語三昧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善巧知眾生語」者，得解一切眾生言語三昧故。

「巧分別五眾、十二入、十八界，十二因緣、四緣、四諦」者，五眾等義如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「巧分別五眾、十二入、十八界，十二因緣、四緣、四諦」者，五眾等義如先說。

「巧分別眾生諸根利鈍、知他心、天耳、宿命、巧說是處非處」者，如十力中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「巧分別眾生諸根利鈍、知他心、天耳、宿命、巧說是處非處」者，如十力中說。

「巧知往來坐起等」者，如〈阿鞞跋致品〉中所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「巧知往來坐起等」者，如〈阿鞞跋致品〉中所說。

「日月歲節」者，日名從旦至旦，初分、中分、後分；夜亦三分。一日一夜有三十時：春、秋分時，十五時屬晝，十五時屬夜；餘時增減——五月至，晝十八時，夜十二時；十一月至，夜十八時，晝十二時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日月歲節」者，日名從旦至旦，初分、中分、後分；夜亦三分。一日一夜有三十時：春、秋分時，十五時屬晝，十五時屬夜；餘時增減——五月至，晝十八時，夜十二時；十一月至，夜十八時，晝十二時。

一月，或三十日、或三十日半、或二十九日、或二十七日半。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一月，或三十日、或三十日半、或二十九日、或二十七日半。

有四種月：一者、日月，二者、世間月，三者、月月，四者、星宿月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四種月：一者、日月，二者、世間月，三者、月月，四者、星宿月。

日月者，三十日半；世間月者，三十日；月月者，二十九日加六十二分之三十；星宿月者，二十七日加六十七分之二十一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月者，三十日半；世間月者，三十日；月月者，二十九日加六十二分之三十；星宿月者，二十七日加六十七分之二十一。

閏月者，從日月、世間月二事中出，是名十三月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閏月者，從日月、世間月二事中出，是名十三月。

或十二月、或十三月，名一歲。是歲三百六十六日，周而復始。菩薩知日中分時，前分已過，後分未生，中分中無住處，無相可取，日分空無所有。到三十日時，二十九日已滅，云何和合成月？月無故，云何和合而為歲？以是故，佛言：「世間法如幻、如夢，但是誑心法。」菩薩能知世間日、月、歲和合，能知破散無所有，是名「巧分別」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或十二月、或十三月，名一歲。是歲三百六十六日，周而復始。菩薩知日中分時，前分已過，後分未生，中分中無住處，無相可取，日分空無所有。到三十日時，二十九日已滅，云何和合成月？月無故，云何和合而為歲？以是故，佛言：「世間法如幻、如夢，但是誑心法。」菩薩能知世間日、月、歲和合，能知破散無所有，是名「巧分別」。

如是等種種分別，是名「菩薩摩訶薩摩訶衍」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等種種分別，是名「菩薩摩訶薩摩訶衍」。