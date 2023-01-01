大智度論釋摩訶衍品第十八之餘(卷四十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋摩訶衍品第十八之餘(卷四十七)

龍樹菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂名首楞嚴三昧，寶印三昧，師子遊戲三昧，妙月三昧，月幢相三昧，出諸法三昧，觀頂三昧，畢法性三昧，畢幢相三昧，金剛三昧，入法印三昧，三昧王安立三昧，放光三昧，力進三昧，高出三昧，必入辯才三昧，釋名字三昧，觀方三昧，陀羅尼印三昧，無誑三昧，攝諸法海三昧，遍覆虛空三昧，金剛輪三昧，斷寶三昧，能照三昧，不求三昧，無住三昧，無心三昧，淨燈三昧，無邊明三昧，能作明三昧，普照明三昧，堅淨諸三昧三昧，無垢明三昧，歡喜三昧，電光三昧，無盡三昧，威德三昧，離盡三昧，不動三昧，不退三昧，日燈三昧，月淨三昧，淨明三昧，能作明三昧，作行三昧，知相三昧，如金剛三昧，心住三昧，普明三昧，安立三昧，寶聚三昧，妙法印三昧，法等三昧，斷喜三昧，到法頂三昧，能散三昧，分別諸法句三昧，字等相三昧，離字三昧，斷緣三昧，不壞三昧，無種相三昧，無處行三昧，離曚昧三昧，無去三昧，不變異三昧，度緣三昧，集諸功德三昧，住無心三昧，妙淨華三昧，覺意三昧，無量辯三昧，無等等三昧，度諸法三昧，分別諸法三昧，散疑三昧，無住處三昧，一莊嚴三昧，生行三昧，一行三昧，不一行三昧，妙行三昧，達一切有底散三昧，入名語三昧，離音聲字語三昧，然炬三昧，淨相三昧，破相三昧，一切種妙足三昧，不喜苦樂三昧，無盡相三昧，陀羅尼三昧，攝諸邪正相三昧，滅憎愛三昧，逆順三昧，淨光三昧，堅固三昧，滿月淨光三昧，大莊嚴三昧，能照一切世三昧，三昧等三昧，攝一切有諍無諍三昧，不樂一切住處三昧，如住定三昧，壞身衰三昧，壞語如虛空三昧，離著虛空不染三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂名首楞嚴三昧，寶印三昧，師子遊戲三昧，妙月三昧，月幢相三昧，出諸法三昧，觀頂三昧，畢法性三昧，畢幢相三昧，金剛三昧，入法印三昧，三昧王安立三昧，放光三昧，力進三昧，高出三昧，必入辯才三昧，釋名字三昧，觀方三昧，陀羅尼印三昧，無誑三昧，攝諸法海三昧，遍覆虛空三昧，金剛輪三昧，斷寶三昧，能照三昧，不求三昧，無住三昧，無心三昧，淨燈三昧，無邊明三昧，能作明三昧，普照明三昧，堅淨諸三昧三昧，無垢明三昧，歡喜三昧，電光三昧，無盡三昧，威德三昧，離盡三昧，不動三昧，不退三昧，日燈三昧，月淨三昧，淨明三昧，能作明三昧，作行三昧，知相三昧，如金剛三昧，心住三昧，普明三昧，安立三昧，寶聚三昧，妙法印三昧，法等三昧，斷喜三昧，到法頂三昧，能散三昧，分別諸法句三昧，字等相三昧，離字三昧，斷緣三昧，不壞三昧，無種相三昧，無處行三昧，離曚昧三昧，無去三昧，不變異三昧，度緣三昧，集諸功德三昧，住無心三昧，妙淨華三昧，覺意三昧，無量辯三昧，無等等三昧，度諸法三昧，分別諸法三昧，散疑三昧，無住處三昧，一莊嚴三昧，生行三昧，一行三昧，不一行三昧，妙行三昧，達一切有底散三昧，入名語三昧，離音聲字語三昧，然炬三昧，淨相三昧，破相三昧，一切種妙足三昧，不喜苦樂三昧，無盡相三昧，陀羅尼三昧，攝諸邪正相三昧，滅憎愛三昧，逆順三昧，淨光三昧，堅固三昧，滿月淨光三昧，大莊嚴三昧，能照一切世三昧，三昧等三昧，攝一切有諍無諍三昧，不樂一切住處三昧，如住定三昧，壞身衰三昧，壞語如虛空三昧，離著虛空不染三昧。

「云何名首楞嚴三昧？知諸三昧行處，是名首楞嚴三昧。云何名寶印三昧？住是三昧能印諸三昧，是名寶印三昧。云何名師子遊戲三昧？住是三昧能遊戲諸三昧中如師子，是名師子遊戲三昧。云何名妙月三昧？住是三昧能照諸三昧如淨月，是名妙月三昧。云何名月幢相三昧？住是三昧能持諸三昧相，是名月幢相三昧。云何名出諸法三昧？住是三昧能出生諸三昧，是名出諸法三昧。云何名觀頂三昧？住是三昧能觀諸三昧頂，是名觀頂三昧。云何名畢法性三昧？住是三昧決定知法性，是名畢法性三昧。云何名畢幢相三昧？住是三昧能持諸三昧幢，是名畢幢相三昧。云何名金剛三昧？住是三昧能破諸三昧，是名金剛三昧。云何名入法印三昧？住是三昧入諸法印，是名入法印三昧。云何名三昧王安立三昧？住是三昧，一切諸三昧中安立住如王，是名三昧王安立三昧。云何名放光三昧？住是三昧，能放光照諸三昧，是名放光三昧。云何名力進三昧？住是三昧於諸三昧能作力勢，是名力進三昧。云何名高出三昧？住是三昧能增長諸三昧，是名高出三昧。云何名必入辯才三昧？住是三昧能辯說諸三昧，是名必入辯才三昧。云何名釋名字三昧？住是三昧能釋諸三昧名字，是名釋名字三昧。云何名觀方三昧？住是三昧能觀諸三昧方，是名觀方三昧。云何名陀羅尼印三昧？住是三昧持諸三昧印，是名陀羅尼印三昧。云何名無誑三昧？住是三昧於諸三昧不欺誑，是名無誑三昧。云何名攝諸法海三昧？住是三昧能攝諸三昧如大海水，是名攝諸法海三昧。云何名遍覆虛空三昧？住是三昧遍覆諸三昧如虛空，是名遍覆虛空三昧。云何名金剛輪三昧？住是三昧能持諸三昧分，是名金剛輪三昧。云何名斷寶三昧？住是三昧斷諸三昧煩惱垢，是名斷寶三昧。云何名能照三昧？住是三昧能以光明顯照諸三昧，是名能照三昧。云何名不求三昧？住是三昧無法可求，是名不求三昧。云何名無住三昧？住是三昧一切三昧中不見法住，是名無住三昧。云何名無心三昧？住是三昧心心數法不行，是名無心三昧。云何名淨燈三昧？住是三昧於諸三昧中作明如燈，是名淨燈三昧。云何名無邊明三昧？住是三昧與諸三昧作無邊明，是名無邊明三昧。云何名能作明三昧？住是三昧即時能為諸三昧作明，是名能作明三昧。云何名普照明三昧？住是三昧即能照諸三昧門，是名普照明三昧。云何名堅淨諸三昧三昧？住是三昧能堅淨諸三昧相，是名堅淨諸三昧三昧。云何名無垢明三昧？住是三昧能除諸三昧垢，亦能照一切三昧，是名無垢明三昧。云何名歡喜三昧？住是三昧能受諸三昧喜，是名歡喜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名首楞嚴三昧？知諸三昧行處，是名首楞嚴三昧。云何名寶印三昧？住是三昧能印諸三昧，是名寶印三昧。云何名師子遊戲三昧？住是三昧能遊戲諸三昧中如師子，是名師子遊戲三昧。云何名妙月三昧？住是三昧能照諸三昧如淨月，是名妙月三昧。云何名月幢相三昧？住是三昧能持諸三昧相，是名月幢相三昧。云何名出諸法三昧？住是三昧能出生諸三昧，是名出諸法三昧。云何名觀頂三昧？住是三昧能觀諸三昧頂，是名觀頂三昧。云何名畢法性三昧？住是三昧決定知法性，是名畢法性三昧。云何名畢幢相三昧？住是三昧能持諸三昧幢，是名畢幢相三昧。云何名金剛三昧？住是三昧能破諸三昧，是名金剛三昧。云何名入法印三昧？住是三昧入諸法印，是名入法印三昧。云何名三昧王安立三昧？住是三昧，一切諸三昧中安立住如王，是名三昧王安立三昧。云何名放光三昧？住是三昧，能放光照諸三昧，是名放光三昧。云何名力進三昧？住是三昧於諸三昧能作力勢，是名力進三昧。云何名高出三昧？住是三昧能增長諸三昧，是名高出三昧。云何名必入辯才三昧？住是三昧能辯說諸三昧，是名必入辯才三昧。云何名釋名字三昧？住是三昧能釋諸三昧名字，是名釋名字三昧。云何名觀方三昧？住是三昧能觀諸三昧方，是名觀方三昧。云何名陀羅尼印三昧？住是三昧持諸三昧印，是名陀羅尼印三昧。云何名無誑三昧？住是三昧於諸三昧不欺誑，是名無誑三昧。云何名攝諸法海三昧？住是三昧能攝諸三昧如大海水，是名攝諸法海三昧。云何名遍覆虛空三昧？住是三昧遍覆諸三昧如虛空，是名遍覆虛空三昧。云何名金剛輪三昧？住是三昧能持諸三昧分，是名金剛輪三昧。云何名斷寶三昧？住是三昧斷諸三昧煩惱垢，是名斷寶三昧。云何名能照三昧？住是三昧能以光明顯照諸三昧，是名能照三昧。云何名不求三昧？住是三昧無法可求，是名不求三昧。云何名無住三昧？住是三昧一切三昧中不見法住，是名無住三昧。云何名無心三昧？住是三昧心心數法不行，是名無心三昧。云何名淨燈三昧？住是三昧於諸三昧中作明如燈，是名淨燈三昧。云何名無邊明三昧？住是三昧與諸三昧作無邊明，是名無邊明三昧。云何名能作明三昧？住是三昧即時能為諸三昧作明，是名能作明三昧。云何名普照明三昧？住是三昧即能照諸三昧門，是名普照明三昧。云何名堅淨諸三昧三昧？住是三昧能堅淨諸三昧相，是名堅淨諸三昧三昧。云何名無垢明三昧？住是三昧能除諸三昧垢，亦能照一切三昧，是名無垢明三昧。云何名歡喜三昧？住是三昧能受諸三昧喜，是名歡喜

三昧。云何名電光三昧？住是三昧照諸三昧如電光，是名電光三昧。云何名無盡三昧？住是三昧於諸三昧不見盡，是名無盡三昧。云何名威德三昧？住是三昧於諸三昧威德照然，是名威德三昧。云何名離盡三昧？住是三昧不見諸三昧盡，是名離盡三昧。云何名不動三昧？住是三昧令諸三昧不動不戲，是名不動三昧。云何名不退三昧？住是三昧能不見諸三昧退，是名不退三昧。云何名日燈三昧？住是三昧放光照諸三昧門，是名日燈三昧。云何名月淨三昧？住是三昧能除諸三昧闇，是名月淨三昧。云何名淨明三昧？住是三昧於諸三昧得四無礙智，是名淨明三昧。云何名能作明三昧？住是三昧，於諸三昧門能作明，是名能作明三昧。云何名作行三昧？住是三昧能令諸三昧各有所作，是名作行三昧。云何名知相三昧？住是三昧見諸三昧知相，是名知相三昧。云何名如金剛三昧？住是三昧能貫達諸法，亦不見達，是名如金剛三昧。云何名心住三昧？住是三昧，心不動不轉不惱，亦不念有是心，是名心住三昧。云何名普明三昧？住是三昧普見諸三昧明，是名普明三昧。云何名安立三昧？住是三昧，於諸三昧安立不動，是名安立三昧。云何名寶聚三昧？住是三昧普見諸三昧如見寶聚，是名寶聚三昧。云何名妙法印三昧？住是三昧能印諸三昧，以無印印故，是名妙法印三昧。云何名法等三昧？住是三昧觀諸法等、無法不等，是名法等三昧。云何名斷喜三昧？住是三昧斷一切法中喜，是名斷喜三昧。云何名到法頂三昧？住是三昧滅諸法闇，亦在諸三昧上，是名到法頂三昧。云何名能散三昧？住是三昧中能破散諸法，是名能散三昧。云何名分別諸法句三昧？住是三昧能分別諸三昧諸法句，是名分別諸法句三昧。云何名字等相三昧？住是三昧得諸三昧字等，是名字等相三昧。云何名離字三昧？住是三昧，諸三昧中乃至不見一字，是名離字三昧。云何名斷緣三昧？住是三昧斷諸三昧緣，是名斷緣三昧。云何名不壞三昧？住是三昧不得諸法變異，是名不壞三昧。云何名無種相三昧？住是三昧不見諸法種種，是名無種相三昧。云何名無處行三昧？住是三昧不見諸三昧處，是名無處行三昧。云何名離曚昧三昧？住是三昧離諸三昧微闇，是名離曚昧三昧。云何名無去三昧？住是三昧不見一切三昧去相，是名無去三昧。云何名不變異三昧？住是三昧不見諸三昧變異相，是名不變異三昧。云何名度緣三昧？住是三昧度一切三昧緣境界，是名度緣三昧。云何名集諸功德三昧？住是三昧集諸三昧功德，是名集諸功德三昧。云何名住無心三昧？住是三昧於諸三昧心不入，是名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧。云何名電光三昧？住是三昧照諸三昧如電光，是名電光三昧。云何名無盡三昧？住是三昧於諸三昧不見盡，是名無盡三昧。云何名威德三昧？住是三昧於諸三昧威德照然，是名威德三昧。云何名離盡三昧？住是三昧不見諸三昧盡，是名離盡三昧。云何名不動三昧？住是三昧令諸三昧不動不戲，是名不動三昧。云何名不退三昧？住是三昧能不見諸三昧退，是名不退三昧。云何名日燈三昧？住是三昧放光照諸三昧門，是名日燈三昧。云何名月淨三昧？住是三昧能除諸三昧闇，是名月淨三昧。云何名淨明三昧？住是三昧於諸三昧得四無礙智，是名淨明三昧。云何名能作明三昧？住是三昧，於諸三昧門能作明，是名能作明三昧。云何名作行三昧？住是三昧能令諸三昧各有所作，是名作行三昧。云何名知相三昧？住是三昧見諸三昧知相，是名知相三昧。云何名如金剛三昧？住是三昧能貫達諸法，亦不見達，是名如金剛三昧。云何名心住三昧？住是三昧，心不動不轉不惱，亦不念有是心，是名心住三昧。云何名普明三昧？住是三昧普見諸三昧明，是名普明三昧。云何名安立三昧？住是三昧，於諸三昧安立不動，是名安立三昧。云何名寶聚三昧？住是三昧普見諸三昧如見寶聚，是名寶聚三昧。云何名妙法印三昧？住是三昧能印諸三昧，以無印印故，是名妙法印三昧。云何名法等三昧？住是三昧觀諸法等、無法不等，是名法等三昧。云何名斷喜三昧？住是三昧斷一切法中喜，是名斷喜三昧。云何名到法頂三昧？住是三昧滅諸法闇，亦在諸三昧上，是名到法頂三昧。云何名能散三昧？住是三昧中能破散諸法，是名能散三昧。云何名分別諸法句三昧？住是三昧能分別諸三昧諸法句，是名分別諸法句三昧。云何名字等相三昧？住是三昧得諸三昧字等，是名字等相三昧。云何名離字三昧？住是三昧，諸三昧中乃至不見一字，是名離字三昧。云何名斷緣三昧？住是三昧斷諸三昧緣，是名斷緣三昧。云何名不壞三昧？住是三昧不得諸法變異，是名不壞三昧。云何名無種相三昧？住是三昧不見諸法種種，是名無種相三昧。云何名無處行三昧？住是三昧不見諸三昧處，是名無處行三昧。云何名離曚昧三昧？住是三昧離諸三昧微闇，是名離曚昧三昧。云何名無去三昧？住是三昧不見一切三昧去相，是名無去三昧。云何名不變異三昧？住是三昧不見諸三昧變異相，是名不變異三昧。云何名度緣三昧？住是三昧度一切三昧緣境界，是名度緣三昧。云何名集諸功德三昧？住是三昧集諸三昧功德，是名集諸功德三昧。云何名住無心三昧？住是三昧於諸三昧心不入，是名

住無心三昧。云何名淨妙華三昧？住是三昧令諸三昧得淨妙如華，是名淨妙華三昧。云何名覺意三昧？住是三昧，諸三昧中得七覺分，是名覺意三昧。云何名無量辯三昧？住是三昧，於諸法中得無量辯，是名無量辯三昧。云何名無等等三昧？住是三昧，諸三昧中得無等等相，是名無等等三昧。云何名度諸法三昧？住是三昧，度一切三昧，是名度諸法三昧。云何名分別諸法三昧？住是三昧，諸三昧及諸法分別見，是名分別諸法三昧。云何名散疑三昧？住是三昧得散諸法疑，是名散疑三昧。云何名無住處三昧？住是三昧不見諸法住處，是名無住處三昧。云何名一莊嚴三昧？住是三昧終不見諸法二相，是名一莊嚴三昧。云何名生行三昧？住是三昧不見諸行生，是名生行三昧。云何名一行三昧？住是三昧不見諸三昧此岸、彼岸，是名一行三昧。云何名不一行三昧？住是三昧不見諸三昧一相，是名不一行三昧。云何名妙行三昧？住是三昧不見諸三昧二相，是名妙行三昧。云何名達一切有底散三昧？住是三昧入一切有一切三昧，智慧通達亦無所達，是名達一切有底散三昧。云何名入名語三昧？住是三昧入一切三昧名語，是名入名語三昧。云何名離音聲字語三昧？住是三昧不見諸三昧音聲字語，是名離音聲字語三昧。云何名然炬三昧？住是三昧威德照明如炬，是名然炬三昧。云何名淨相三昧？住是三昧淨諸三昧相，是名淨相三昧。云何名破相三昧？住是三昧不見諸三昧相，是名破相三昧。云何名一切種妙足三昧？住是三昧一切諸三昧種皆具足，是名一切種妙足三昧。云何名不喜苦樂三昧？住是三昧不見諸三昧苦樂，是名不喜苦樂三昧。云何名無盡相三昧？住是三昧不見諸三昧盡，是名無盡相三昧。云何名陀羅尼三昧？住是三昧能持諸三昧，是名陀羅尼三昧。云何名攝諸邪正相三昧？住是三昧於諸三昧不見邪正相，是名攝諸邪正相三昧。云何名滅憎愛三昧？住是三昧不見諸三昧憎愛，是名滅憎愛三昧。云何名逆順三昧？住是三昧，不見諸法、諸三昧逆順，是名逆順三昧。云何名淨光三昧？住是三昧不得諸三昧明垢，是名淨光三昧。云何名堅固三昧？住是三昧不得諸三昧不堅固，是名堅固三昧。云何名滿月淨光三昧？住是三昧諸三昧滿足如月十五日，是名滿月淨光三昧。云何名大莊嚴三昧？住是三昧大莊嚴成就諸三昧，是名大莊嚴三昧。云何名能照一切世三昧？住是三昧，諸三昧及一切法能照，是名能照一切世三昧。云何名三昧等三昧？住是三昧於諸三昧不得定亂相，是名三昧等三昧。云何名攝一切有諍無諍三昧？住是三昧能使諸三昧不分別有諍無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住無心三昧。云何名淨妙華三昧？住是三昧令諸三昧得淨妙如華，是名淨妙華三昧。云何名覺意三昧？住是三昧，諸三昧中得七覺分，是名覺意三昧。云何名無量辯三昧？住是三昧，於諸法中得無量辯，是名無量辯三昧。云何名無等等三昧？住是三昧，諸三昧中得無等等相，是名無等等三昧。云何名度諸法三昧？住是三昧，度一切三昧，是名度諸法三昧。云何名分別諸法三昧？住是三昧，諸三昧及諸法分別見，是名分別諸法三昧。云何名散疑三昧？住是三昧得散諸法疑，是名散疑三昧。云何名無住處三昧？住是三昧不見諸法住處，是名無住處三昧。云何名一莊嚴三昧？住是三昧終不見諸法二相，是名一莊嚴三昧。云何名生行三昧？住是三昧不見諸行生，是名生行三昧。云何名一行三昧？住是三昧不見諸三昧此岸、彼岸，是名一行三昧。云何名不一行三昧？住是三昧不見諸三昧一相，是名不一行三昧。云何名妙行三昧？住是三昧不見諸三昧二相，是名妙行三昧。云何名達一切有底散三昧？住是三昧入一切有一切三昧，智慧通達亦無所達，是名達一切有底散三昧。云何名入名語三昧？住是三昧入一切三昧名語，是名入名語三昧。云何名離音聲字語三昧？住是三昧不見諸三昧音聲字語，是名離音聲字語三昧。云何名然炬三昧？住是三昧威德照明如炬，是名然炬三昧。云何名淨相三昧？住是三昧淨諸三昧相，是名淨相三昧。云何名破相三昧？住是三昧不見諸三昧相，是名破相三昧。云何名一切種妙足三昧？住是三昧一切諸三昧種皆具足，是名一切種妙足三昧。云何名不喜苦樂三昧？住是三昧不見諸三昧苦樂，是名不喜苦樂三昧。云何名無盡相三昧？住是三昧不見諸三昧盡，是名無盡相三昧。云何名陀羅尼三昧？住是三昧能持諸三昧，是名陀羅尼三昧。云何名攝諸邪正相三昧？住是三昧於諸三昧不見邪正相，是名攝諸邪正相三昧。云何名滅憎愛三昧？住是三昧不見諸三昧憎愛，是名滅憎愛三昧。云何名逆順三昧？住是三昧，不見諸法、諸三昧逆順，是名逆順三昧。云何名淨光三昧？住是三昧不得諸三昧明垢，是名淨光三昧。云何名堅固三昧？住是三昧不得諸三昧不堅固，是名堅固三昧。云何名滿月淨光三昧？住是三昧諸三昧滿足如月十五日，是名滿月淨光三昧。云何名大莊嚴三昧？住是三昧大莊嚴成就諸三昧，是名大莊嚴三昧。云何名能照一切世三昧？住是三昧，諸三昧及一切法能照，是名能照一切世三昧。云何名三昧等三昧？住是三昧於諸三昧不得定亂相，是名三昧等三昧。云何名攝一切有諍無諍三昧？住是三昧能使諸三昧不分別有諍無

諍，是名攝一切有諍無諍三昧。云何名不樂一切住處三昧？住是三昧不見諸三昧依處，是名不樂一切住處三昧。云何名如住定三昧？住是三昧不過諸三昧如相，是名如住定三昧。云何名壞身衰三昧？住是三昧不得身相，是名壞身衰三昧。云何名壞語如虛空三昧？住是三昧不見諸三昧語業如虛空，是名壞語如虛空三昧。云何名離著虛空不染三昧？住是三昧見諸法如虛空無礙亦不染，是名離著虛空不染三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諍，是名攝一切有諍無諍三昧。云何名不樂一切住處三昧？住是三昧不見諸三昧依處，是名不樂一切住處三昧。云何名如住定三昧？住是三昧不過諸三昧如相，是名如住定三昧。云何名壞身衰三昧？住是三昧不得身相，是名壞身衰三昧。云何名壞語如虛空三昧？住是三昧不見諸三昧語業如虛空，是名壞語如虛空三昧。云何名離著虛空不染三昧？住是三昧見諸法如虛空無礙亦不染，是名離著虛空不染三昧。

「須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

上以十八空釋般若波羅蜜，今以百八三昧釋禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上以十八空釋般若波羅蜜，今以百八三昧釋禪波羅蜜。

百八三昧，佛自說其義，是時人利根故，皆得信解；今則不然，論者重釋其義，令得易解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百八三昧，佛自說其義，是時人利根故，皆得信解；今則不然，論者重釋其義，令得易解。

首楞嚴三昧者，秦言健相，分別知諸三昧行相多少深淺，如大將知諸兵力多少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴三昧者，秦言健相，分別知諸三昧行相多少深淺，如大將知諸兵力多少。

復次，菩薩得是三昧，諸煩惱魔及魔人無能壞者；譬如轉輪聖王主兵寶將，所往至處無不降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩得是三昧，諸煩惱魔及魔人無能壞者；譬如轉輪聖王主兵寶將，所往至處無不降伏。

寶印三昧者，能印諸三昧。於諸寶中法寶是實寶，今世、後世乃至涅槃，能為利益。如經中說：「佛語比丘：『為汝說法，所說法者，所謂法印。』」法印，即是寶印，寶印即是三解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶印三昧者，能印諸三昧。於諸寶中法寶是實寶，今世、後世乃至涅槃，能為利益。如經中說：「佛語比丘：『為汝說法，所說法者，所謂法印。』」法印，即是寶印，寶印即是三解脫門。

復次，有人言：三法印名為寶印三昧，一切法無我，一切作法無常，寂滅涅槃——是三法印，一切人天無能如法壞者。入是三昧，能三種觀諸法，是名寶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人言：三法印名為寶印三昧，一切法無我，一切作法無常，寂滅涅槃——是三法印，一切人天無能如法壞者。入是三昧，能三種觀諸法，是名寶印。

復次，般若波羅蜜是寶，是相應三昧名印，是名寶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，般若波羅蜜是寶，是相應三昧名印，是名寶印。

師子遊戲三昧者，菩薩得是三昧，於一切三昧中，出入、遲速皆得自在。譬如眾獸戲時，若見師子，率皆怖懾；師子戲時，自在無所畏難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子遊戲三昧者，菩薩得是三昧，於一切三昧中，出入、遲速皆得自在。譬如眾獸戲時，若見師子，率皆怖懾；師子戲時，自在無所畏難。

復次，師子戲時，於諸群獸，強者則殺，伏者則放；菩薩亦如是，得是三昧，於諸外道，強者破之，信者度之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，師子戲時，於諸群獸，強者則殺，伏者則放；菩薩亦如是，得是三昧，於諸外道，強者破之，信者度之。

復次，師子遊戲者，如初品中說。菩薩入是三昧中，地為六反震動；令一切十方世界地獄湯冷，盲者得視，聾者得聽等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，師子遊戲者，如初品中說。菩薩入是三昧中，地為六反震動；令一切十方世界地獄湯冷，盲者得視，聾者得聽等。

妙月三昧者，如月滿清淨，無諸翳障，能除夜闇；此三昧亦如是，菩薩入是三昧，能除諸法邪見、無明闇蔽等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙月三昧者，如月滿清淨，無諸翳障，能除夜闇；此三昧亦如是，菩薩入是三昧，能除諸法邪見、無明闇蔽等。

月幢相三昧者，如大軍將幢以寶作月像，見此幢相，人皆隨從；菩薩入是三昧中，諸法通達無礙，皆悉隨從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月幢相三昧者，如大軍將幢以寶作月像，見此幢相，人皆隨從；菩薩入是三昧中，諸法通達無礙，皆悉隨從。

出諸法三昧者，菩薩得是三昧，令諸三昧增長；譬如時雨，林木茂盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出諸法三昧者，菩薩得是三昧，令諸三昧增長；譬如時雨，林木茂盛。

觀頂三昧者，入是三昧中，能遍見諸三昧；如住山頂，悉見眾物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀頂三昧者，入是三昧中，能遍見諸三昧；如住山頂，悉見眾物。

畢法性三昧者，法性無量無二，難可執持；入是三昧，必能得定相。譬如虛空，無能住者；得神足力，則能處之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢法性三昧者，法性無量無二，難可執持；入是三昧，必能得定相。譬如虛空，無能住者；得神足力，則能處之。

畢幢相三昧者，入是三昧，則於諸三昧最為尊長；譬如軍將得幢，表其大相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢幢相三昧者，入是三昧，則於諸三昧最為尊長；譬如軍將得幢，表其大相。

金剛三昧者，譬如金剛，無物不陷。此三昧亦如是，於諸法無不通達，令諸三昧各得其用；如車𤦲、瑪瑙、琉璃，唯金剛能穿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛三昧者，譬如金剛，無物不陷。此三昧亦如是，於諸法無不通達，令諸三昧各得其用；如車𤦲、瑪瑙、琉璃，唯金剛能穿。

入法印三昧者，如人入安隱國，有印得入，無印不得入；菩薩得是三昧，能入諸法實相中，所謂諸法畢竟空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法印三昧者，如人入安隱國，有印得入，無印不得入；菩薩得是三昧，能入諸法實相中，所謂諸法畢竟空。

三昧王安立三昧者，譬如大王安住正殿，召諸群臣，皆悉從命。菩薩入三昧王，放大光明，請召十方，無不悉集；又遣化佛，遍至十方。安立者，譬如國王安處正殿，身心坦然，無所畏懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧王安立三昧者，譬如大王安住正殿，召諸群臣，皆悉從命。菩薩入三昧王，放大光明，請召十方，無不悉集；又遣化佛，遍至十方。安立者，譬如國王安處正殿，身心坦然，無所畏懼。

放光三昧者，常修火一切入故，生神通力，隨意放種種色光，隨眾生所樂，若熱、若冷、若不熱不冷。照諸三昧者，光明有二種：一者、色光，二者、智慧光。住是三昧中，照諸三昧，無有邪見、無明等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光三昧者，常修火一切入故，生神通力，隨意放種種色光，隨眾生所樂，若熱、若冷、若不熱不冷。照諸三昧者，光明有二種：一者、色光，二者、智慧光。住是三昧中，照諸三昧，無有邪見、無明等。

力進三昧者，先於諸法中得信等五種力，然後於諸三昧中得自在力。又雖住三昧，而常能神通變化，度諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力進三昧者，先於諸法中得信等五種力，然後於諸三昧中得自在力。又雖住三昧，而常能神通變化，度諸眾生。

高出三昧者，菩薩入是三昧，所有福德智慧皆悉增長；諸三昧性，從心而出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高出三昧者，菩薩入是三昧，所有福德智慧皆悉增長；諸三昧性，從心而出。

必入辯才三昧者，四無礙中，辭、辯相應三昧；菩薩得是三昧，悉知眾生語言次第，及經書名字等，悉能分別無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必入辯才三昧者，四無礙中，辭、辯相應三昧；菩薩得是三昧，悉知眾生語言次第，及經書名字等，悉能分別無礙。

釋名字三昧者，諸法雖空，以名字辯諸法義，令人得解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名字三昧者，諸法雖空，以名字辯諸法義，令人得解。

觀方三昧者，於十方眾生，以慈悲憐愍，平等心觀。復次，方者，循道理名為得方；是三昧力故，於諸三昧得其道理，出入自在無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀方三昧者，於十方眾生，以慈悲憐愍，平等心觀。復次，方者，循道理名為得方；是三昧力故，於諸三昧得其道理，出入自在無礙。

陀羅尼印三昧者，得是三昧者，能得分別諸三昧皆有陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼印三昧者，得是三昧者，能得分別諸三昧皆有陀羅尼。

無誑三昧者，有三昧生愛、恚、無明、邪見等，是三昧於諸三昧都無迷悶之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無誑三昧者，有三昧生愛、恚、無明、邪見等，是三昧於諸三昧都無迷悶之事。

攝諸法海三昧者，如一切眾流皆歸於海，三乘法皆入是三昧中亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝諸法海三昧者，如一切眾流皆歸於海，三乘法皆入是三昧中亦如是。

又諸餘三昧皆入是三昧中，如四禪、四無色中攝諸解脫、九次第等，皆入其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸餘三昧皆入是三昧中，如四禪、四無色中攝諸解脫、九次第等，皆入其中。

遍覆虛空三昧者，是虛空無量無邊；是三昧力，悉能遍覆虛空；或結加趺坐、或放光明、或以音聲充滿其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍覆虛空三昧者，是虛空無量無邊；是三昧力，悉能遍覆虛空；或結加趺坐、或放光明、或以音聲充滿其中。

金剛輪三昧者，如真金剛輪，所往無礙；得是三昧者，於諸法中所至無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛輪三昧者，如真金剛輪，所往無礙；得是三昧者，於諸法中所至無礙。

復次，能分別諸三昧分界，故名輪；輪，分界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，能分別諸三昧分界，故名輪；輪，分界也。

斷寶三昧者，如有寶能淨治諸寶；是三昧亦如是，能除諸三昧煩惱垢。五欲垢易遣，諸三昧垢難却。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷寶三昧者，如有寶能淨治諸寶；是三昧亦如是，能除諸三昧煩惱垢。五欲垢易遣，諸三昧垢難却。

能照三昧者，得是三昧，能以十種智慧照了諸法；譬如日出照閻浮提，事皆顯了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能照三昧者，得是三昧，能以十種智慧照了諸法；譬如日出照閻浮提，事皆顯了。

不求三昧者，觀諸法如幻化，三界愛斷故，都無所求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求三昧者，觀諸法如幻化，三界愛斷故，都無所求。

無住三昧者，是三昧名無住三昧；住是三昧中，觀諸法念念無常，無有住時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住三昧者，是三昧名無住三昧；住是三昧中，觀諸法念念無常，無有住時。

無心三昧者，即是滅盡定，或無想定。何以故？佛自說因緣：「入是三昧中，諸心心數法不行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無心三昧者，即是滅盡定，或無想定。何以故？佛自說因緣：「入是三昧中，諸心心數法不行。」

淨燈三昧者，燈名智慧燈，諸煩惱名垢；離是垢，慧則清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨燈三昧者，燈名智慧燈，諸煩惱名垢；離是垢，慧則清淨。

無邊明三昧者，無邊名無量無數。明有二種：一者、度眾生故，身放光明；二者、分別諸法總相、別相故，智慧光明。得是三昧，能照十方無邊世界及無邊諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊明三昧者，無邊名無量無數。明有二種：一者、度眾生故，身放光明；二者、分別諸法總相、別相故，智慧光明。得是三昧，能照十方無邊世界及無邊諸法。

能作明三昧者，於諸法能為作明，如闇中然炬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作明三昧者，於諸法能為作明，如闇中然炬。

普照明三昧者，如轉輪聖王寶珠，於軍眾外，四邊各照一由旬；菩薩得是三昧，普照諸法種種門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照明三昧者，如轉輪聖王寶珠，於軍眾外，四邊各照一由旬；菩薩得是三昧，普照諸法種種門。

堅淨諸三昧三昧者，菩薩得是三昧力故，令諸三昧清淨堅牢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅淨諸三昧三昧者，菩薩得是三昧力故，令諸三昧清淨堅牢。

無垢明三昧者，三解脫門相應三昧；得是三昧，離一切三昧垢，離一切無明、愛等，亦能照一切諸三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢明三昧者，三解脫門相應三昧；得是三昧，離一切三昧垢，離一切無明、愛等，亦能照一切諸三昧。

歡喜三昧者，得是三昧，於諸法生歡喜樂。何者是？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜三昧者，得是三昧，於諸法生歡喜樂。何者是？

有人言：初禪是。如佛說有四修定：一者、修是三昧，得現在歡喜樂；二者、修定得知見，見眾生生死；三者、修定得智慧分別；四者、修定得漏盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：初禪是。如佛說有四修定：一者、修是三昧，得現在歡喜樂；二者、修定得知見，見眾生生死；三者、修定得智慧分別；四者、修定得漏盡。

復次，得是三昧，生無量無邊法歡喜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，得是三昧，生無量無邊法歡喜樂。

電光三昧者，如電暫現，行者得路；得是三昧者，無始世界來失道還得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 電光三昧者，如電暫現，行者得路；得是三昧者，無始世界來失道還得。

無盡三昧者，得是三昧，滅諸法無常等相，即入不生不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡三昧者，得是三昧，滅諸法無常等相，即入不生不滅。

威德三昧者，菩薩得是三昧，威德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威德三昧者，菩薩得是三昧，威德莊嚴。

離盡三昧者，菩薩得是三昧，無量阿僧祇劫善本功德必得，果報不失故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離盡三昧者，菩薩得是三昧，無量阿僧祇劫善本功德必得，果報不失故。

不動三昧者，有人言：第四禪是不動。欲界中五欲故動，初禪中覺觀故動，二禪中喜多故動，三禪中樂多故動，四禪離出入息無諸動相故不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動三昧者，有人言：第四禪是不動。欲界中五欲故動，初禪中覺觀故動，二禪中喜多故動，三禪中樂多故動，四禪離出入息無諸動相故不動。

有人言：四無色定是不動，離諸色故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：四無色定是不動，離諸色故。

有人言：滅盡定是不動，離心心數法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：滅盡定是不動，離心心數法故。

有人言：知諸法實相，畢竟空智慧相應三昧故不動。得是三昧已，於一切三昧、一切法，都不戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：知諸法實相，畢竟空智慧相應三昧故不動。得是三昧已，於一切三昧、一切法，都不戲論。

不退三昧者，住是三昧，不見諸三昧退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退三昧者，住是三昧，不見諸三昧退。

論者言：菩薩住是三昧常不退轉，即是阿鞞跋致智慧相應三昧。不退者，不墮頂，如「不墮頂」義中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者言：菩薩住是三昧常不退轉，即是阿鞞跋致智慧相應三昧。不退者，不墮頂，如「不墮頂」義中說。

日燈三昧者，得是三昧，能照一切諸法種種門及諸三昧；譬如日出能照一切閻浮提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日燈三昧者，得是三昧，能照一切諸法種種門及諸三昧；譬如日出能照一切閻浮提。

月淨三昧者，如月從十六日漸減，至三十日都盡；凡夫人亦如是，諸善功德漸漸減盡，墮三惡道。如月從一日漸漸增長，至十五日光明清淨；菩薩亦如是，得是三昧，從發心來，世世漸增善根，乃至得無生法忍，授記，智慧清淨，利益眾生。又能破諸三昧中無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月淨三昧者，如月從十六日漸減，至三十日都盡；凡夫人亦如是，諸善功德漸漸減盡，墮三惡道。如月從一日漸漸增長，至十五日光明清淨；菩薩亦如是，得是三昧，從發心來，世世漸增善根，乃至得無生法忍，授記，智慧清淨，利益眾生。又能破諸三昧中無明。

淨明三昧者，明名慧，垢為礙。得是三昧者，於諸法無障礙；以是故，佛於此說：「住是三昧中，得四無礙智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨明三昧者，明名慧，垢為礙。得是三昧者，於諸法無障礙；以是故，佛於此說：「住是三昧中，得四無礙智。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛何以獨於此中說四無礙智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛何以獨於此中說四無礙智？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

於三昧中無覺觀心，所可樂說與定相違，是事為難！此三昧力故，得四無礙智。「四無礙智」義，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於三昧中無覺觀心，所可樂說與定相違，是事為難！此三昧力故，得四無礙智。「四無礙智」義，如先說。

能作明三昧者，明即是智慧，諸智慧中，般若智慧最第一；是般若相應三昧能作明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作明三昧者，明即是智慧，諸智慧中，般若智慧最第一；是般若相應三昧能作明。

作行三昧者，得是三昧力，能發起先所得諸三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作行三昧者，得是三昧力，能發起先所得諸三昧。

知相三昧者，得是三昧，見一切諸三昧中有實智慧相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知相三昧者，得是三昧，見一切諸三昧中有實智慧相。

如金剛三昧者，得是三昧，以智慧能通達一切諸法，亦不見通達，用無所得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如金剛三昧者，得是三昧，以智慧能通達一切諸法，亦不見通達，用無所得故。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

三種三昧，何以皆言「金剛」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種三昧，何以皆言「金剛」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

初言「金剛」，中言「金剛輪」，後言「如金剛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初言「金剛」，中言「金剛輪」，後言「如金剛」。

「如金剛三昧」，佛說能貫穿一切諸法，亦不見是金剛三昧能通達諸三昧。「金剛輪三昧」者，得是三昧，即能持諸三昧輪。是皆佛自說義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如金剛三昧」，佛說能貫穿一切諸法，亦不見是金剛三昧能通達諸三昧。「金剛輪三昧」者，得是三昧，即能持諸三昧輪。是皆佛自說義。

論者言：「如金剛三昧」者，能破一切諸煩惱結使無有遺餘；譬如釋提桓因，手執金剛破阿修羅軍。即是學人末後心，從是心次第得三種菩提；聲聞菩提、辟支佛菩提、佛無上菩提。「金剛三昧」者，能破一切諸法，入無餘涅槃，更不受有；譬如真金剛，能破諸山，令滅盡無餘。「金剛輪」者，此三昧能破一切諸法，無遮無礙；譬如金剛輪轉時，無所不破，無所障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者言：「如金剛三昧」者，能破一切諸煩惱結使無有遺餘；譬如釋提桓因，手執金剛破阿修羅軍。即是學人末後心，從是心次第得三種菩提；聲聞菩提、辟支佛菩提、佛無上菩提。「金剛三昧」者，能破一切諸法，入無餘涅槃，更不受有；譬如真金剛，能破諸山，令滅盡無餘。「金剛輪」者，此三昧能破一切諸法，無遮無礙；譬如金剛輪轉時，無所不破，無所障礙。

復次，初、金剛，二、金剛輪，三、如金剛，名字分別，佛說其義亦異；論者釋其因緣亦異，不應致難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，初、金剛，二、金剛輪，三、如金剛，名字分別，佛說其義亦異；論者釋其因緣亦異，不應致難。

心住三昧者，心相輕疾，遠逝無形，難制難持，常是動相；如獼猴子，又如掣電，亦如蛇舌。得是三昧故，能攝令住；乃至天欲，心不動轉，何況人欲！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心住三昧者，心相輕疾，遠逝無形，難制難持，常是動相；如獼猴子，又如掣電，亦如蛇舌。得是三昧故，能攝令住；乃至天欲，心不動轉，何況人欲！

普明三昧者，得是三昧，於一切法見光明相，無黑闇相。如晝所見，夜亦如是；如見前，見後亦爾；如見上，見下亦爾，心中無礙。修是三昧故，得天眼通，普見光明，了了無礙。善修是神通故，得成慧眼，普照諸法，所見無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普明三昧者，得是三昧，於一切法見光明相，無黑闇相。如晝所見，夜亦如是；如見前，見後亦爾；如見上，見下亦爾，心中無礙。修是三昧故，得天眼通，普見光明，了了無礙。善修是神通故，得成慧眼，普照諸法，所見無礙。

安立三昧者，得是三昧者，一切諸功德善法中安立牢固；如須彌山在大海，安立不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立三昧者，得是三昧者，一切諸功德善法中安立牢固；如須彌山在大海，安立不動。

寶聚三昧者，得是三昧，所有國土悉成七寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶聚三昧者，得是三昧，所有國土悉成七寶。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

此是肉眼所見？禪定所見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是肉眼所見？禪定所見？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

天眼、肉眼皆能見。何以故？外六塵不定故；行者常修習禪定，是故能轉本相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼、肉眼皆能見。何以故？外六塵不定故；行者常修習禪定，是故能轉本相。

妙法印三昧者，妙法名諸佛菩薩深功德智慧；得是三昧，得諸深妙功德智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法印三昧者，妙法名諸佛菩薩深功德智慧；得是三昧，得諸深妙功德智慧。

法等三昧者，等有二種：眾生等、法等。法等相應三昧，名為法等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法等三昧者，等有二種：眾生等、法等。法等相應三昧，名為法等。

斷喜三昧者，得是三昧，觀諸法無常、苦、空、無我、不淨等，心生厭離；十想中，一切世間不可樂想相應三昧是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷喜三昧者，得是三昧，觀諸法無常、苦、空、無我、不淨等，心生厭離；十想中，一切世間不可樂想相應三昧是。

到法頂三昧者，法名菩薩法，所謂六波羅蜜；到般若波羅蜜中，得方便力，到法山頂。得是三昧，能住是法山頂，諸無明煩惱不能動搖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到法頂三昧者，法名菩薩法，所謂六波羅蜜；到般若波羅蜜中，得方便力，到法山頂。得是三昧，能住是法山頂，諸無明煩惱不能動搖。

能散三昧者，得是三昧，能破散諸法；散空相應三昧是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能散三昧者，得是三昧，能破散諸法；散空相應三昧是。

分別諸法句三昧者，得是三昧，能分別一切諸法語言字句，為眾生說辭無滯礙，樂說相應三昧是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸法句三昧者，得是三昧，能分別一切諸法語言字句，為眾生說辭無滯礙，樂說相應三昧是。

字等相三昧者，得是三昧，觀諸字諸語皆悉平等；呵詈、讚歎，無有憎愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 字等相三昧者，得是三昧，觀諸字諸語皆悉平等；呵詈、讚歎，無有憎愛。

離字三昧者，得是三昧，不見字在義中，亦不見義在字中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離字三昧者，得是三昧，不見字在義中，亦不見義在字中。

斷緣三昧者，得是三昧，若內若外，樂中不生喜，苦中不生瞋，不苦不樂中不生捨心。於此三受遠離不著，心則歸滅；心若滅，緣亦斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷緣三昧者，得是三昧，若內若外，樂中不生喜，苦中不生瞋，不苦不樂中不生捨心。於此三受遠離不著，心則歸滅；心若滅，緣亦斷。

不壞三昧者，緣法性畢竟空相應三昧，戲論不能破，無常不能轉，先已壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞三昧者，緣法性畢竟空相應三昧，戲論不能破，無常不能轉，先已壞故。

無種三昧者，得是三昧，不見諸法種種相，但見一相，所謂無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無種三昧者，得是三昧，不見諸法種種相，但見一相，所謂無相。

無處行三昧者，得是三昧，知三毒火然三界故，心不依止；涅槃畢竟空故，亦不依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無處行三昧者，得是三昧，知三毒火然三界故，心不依止；涅槃畢竟空故，亦不依止。

離曚昧三昧者，得是三昧，於諸三昧中，微翳無明等悉皆除盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離曚昧三昧者，得是三昧，於諸三昧中，微翳無明等悉皆除盡。

無去三昧者，得是三昧，不見一切法來去相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無去三昧者，得是三昧，不見一切法來去相。

不變異三昧者，得是三昧，觀一切諸法，因不變為果，如乳不變作酪；諸法皆住自相，不動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不變異三昧者，得是三昧，觀一切諸法，因不變為果，如乳不變作酪；諸法皆住自相，不動故。

度緣三昧者，得是三昧，於六塵中諸煩惱盡滅，度六塵大海，亦能過一切三昧緣生智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度緣三昧者，得是三昧，於六塵中諸煩惱盡滅，度六塵大海，亦能過一切三昧緣生智慧。

集諸功德三昧者，得是三昧，集諸功德，從信至智慧，初夜、後夜修習不息；如日月運轉，初不休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集諸功德三昧者，得是三昧，集諸功德，從信至智慧，初夜、後夜修習不息；如日月運轉，初不休息。

住無心三昧者，入是三昧中，不隨心，但隨智慧，至諸法實相中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住無心三昧者，入是三昧中，不隨心，但隨智慧，至諸法實相中住。

淨妙華三昧者，如樹華敷開，令樹嚴飾；得是三昧，諸三昧中，開諸功德華以自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨妙華三昧者，如樹華敷開，令樹嚴飾；得是三昧，諸三昧中，開諸功德華以自莊嚴。

覺意三昧者，得是三昧，令諸三昧變成無漏，與七覺相應；譬如石汁一斤，能變千斤銅為金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺意三昧者，得是三昧，令諸三昧變成無漏，與七覺相應；譬如石汁一斤，能變千斤銅為金。

無量辯三昧者，即是樂說辯。得是三昧力故，乃至樂說一句，無量劫而不窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量辯三昧者，即是樂說辯。得是三昧力故，乃至樂說一句，無量劫而不窮盡。

無等等三昧者，得是三昧，觀一切眾生皆如佛，觀一切法皆同佛法；無等等般若波羅蜜相應是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無等等三昧者，得是三昧，觀一切眾生皆如佛，觀一切法皆同佛法；無等等般若波羅蜜相應是。

度諸法三昧者，得是三昧，入三解脫門，過出三界，度三乘眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度諸法三昧者，得是三昧，入三解脫門，過出三界，度三乘眾生。

分別諸法三昧者，即是分別慧相應三昧。得是三昧，分別諸法善、不善，有漏、無漏，有為、無為等相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸法三昧者，即是分別慧相應三昧。得是三昧，分別諸法善、不善，有漏、無漏，有為、無為等相。

散疑三昧者，有人言：即是見諦道中無相三昧；疑結，見諦智相應三昧斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散疑三昧者，有人言：即是見諦道中無相三昧；疑結，見諦智相應三昧斷故。

有人言：菩薩無生法忍相應三昧是。時，一切法中疑網悉斷，見十方諸佛，得一切諸法實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：菩薩無生法忍相應三昧是。時，一切法中疑網悉斷，見十方諸佛，得一切諸法實相。

有人言：無礙解脫相應三昧是。諸佛得是三昧已，於諸法中無疑，無近、無遠，皆如觀掌中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：無礙解脫相應三昧是。諸佛得是三昧已，於諸法中無疑，無近、無遠，皆如觀掌中。

無住處三昧者，即是無受智慧相應三昧。得是三昧，不見一切諸法定有住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住處三昧者，即是無受智慧相應三昧。得是三昧，不見一切諸法定有住處。

一莊嚴三昧者，得是三昧，觀諸法皆一；或一切法有相故一，或一切法無故一，或一切法空故一，如是等無量皆一。以一相智慧莊嚴是三昧，故言一莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一莊嚴三昧者，得是三昧，觀諸法皆一；或一切法有相故一，或一切法無故一，或一切法空故一，如是等無量皆一。以一相智慧莊嚴是三昧，故言一莊嚴。

生行三昧者，行名觀，得是三昧，能觀種種行相、入相、住相、出相；又是行皆空，亦不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生行三昧者，行名觀，得是三昧，能觀種種行相、入相、住相、出相；又是行皆空，亦不可見。

一行三昧者，是三昧常一行畢竟空相應三昧中，更無餘行次第；如無常行中次有苦行，苦行中次有無我行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一行三昧者，是三昧常一行畢竟空相應三昧中，更無餘行次第；如無常行中次有苦行，苦行中次有無我行。

又菩薩於是三昧，不見此岸，不見彼岸。諸三昧入相為此岸，出相為彼岸；初得相為此岸，滅相為彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又菩薩於是三昧，不見此岸，不見彼岸。諸三昧入相為此岸，出相為彼岸；初得相為此岸，滅相為彼岸。

不一行三昧者，與上一行相違者是，所謂諸餘觀行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不一行三昧者，與上一行相違者是，所謂諸餘觀行。

妙行三昧者，即是畢竟空相應三昧，乃至不見不二相，一切戲論不能破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙行三昧者，即是畢竟空相應三昧，乃至不見不二相，一切戲論不能破。

達一切有底散三昧者，「有」名三有；「底」者，非有想非無想，以難到故名底。「達」者，以無漏智慧，乃至離非有想非無想，入無餘涅槃，三界五眾散滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達一切有底散三昧者，「有」名三有；「底」者，非有想非無想，以難到故名底。「達」者，以無漏智慧，乃至離非有想非無想，入無餘涅槃，三界五眾散滅。

復次，菩薩得是不生不滅智慧，一切諸有通達散壞，皆無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩得是不生不滅智慧，一切諸有通達散壞，皆無所有。

入名語三昧者，得是三昧，識一切眾生、一切物、一切法名字，亦能以此名字語化人；一切語言，無不解了，皆有次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入名語三昧者，得是三昧，識一切眾生、一切物、一切法名字，亦能以此名字語化人；一切語言，無不解了，皆有次第。

離音聲字語三昧者，得是三昧，觀一切諸法皆無音聲語言，常寂滅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離音聲字語三昧者，得是三昧，觀一切諸法皆無音聲語言，常寂滅相。

然炬三昧者，如捉炬夜行，不墮險處；菩薩得是三昧，以智慧炬，於諸法中無錯、無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然炬三昧者，如捉炬夜行，不墮險處；菩薩得是三昧，以智慧炬，於諸法中無錯、無著。

淨相三昧者，得是三昧，能清淨具足莊嚴三十二相，又能如法觀諸法總相、別相，亦能觀諸法無相清淨，所謂空、無相、無作，如〈相品〉是中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨相三昧者，得是三昧，能清淨具足莊嚴三十二相，又能如法觀諸法總相、別相，亦能觀諸法無相清淨，所謂空、無相、無作，如〈相品〉是中廣說。

破相三昧者，得是三昧，不見一切法相，何況諸三昧相！得是無相三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破相三昧者，得是三昧，不見一切法相，何況諸三昧相！得是無相三昧。

一切種妙足三昧者，得是三昧，以諸功德具足莊嚴，所謂好姓、好家、好身、好眷屬，禪定、智慧，皆悉具足清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種妙足三昧者，得是三昧，以諸功德具足莊嚴，所謂好姓、好家、好身、好眷屬，禪定、智慧，皆悉具足清淨。

不喜苦樂三昧者，得是三昧，觀世間樂多過多患、虛妄顛倒、非可愛樂；觀世間苦如病、如箭入身，心不喜樂。以一切法虛誑故，不求其樂。何以故？異時變為苦；樂尚不喜，何況於苦！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不喜苦樂三昧者，得是三昧，觀世間樂多過多患、虛妄顛倒、非可愛樂；觀世間苦如病、如箭入身，心不喜樂。以一切法虛誑故，不求其樂。何以故？異時變為苦；樂尚不喜，何況於苦！

無盡相三昧者，得是三昧，觀一切法無壞無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡相三昧者，得是三昧，觀一切法無壞無盡。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，云何不墮常邊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，云何不墮常邊？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

如菩薩雖觀無常，不墮滅中；若觀不盡，不墮常中；此二相於諸法中皆不可得。有因緣故修行，所謂為罪福不失故言常，離著故言無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如菩薩雖觀無常，不墮滅中；若觀不盡，不墮常中；此二相於諸法中皆不可得。有因緣故修行，所謂為罪福不失故言常，離著故言無常。

陀羅尼三昧者，得是三昧力故，聞持等諸陀羅尼，皆自然得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼三昧者，得是三昧力故，聞持等諸陀羅尼，皆自然得。

攝諸邪正相三昧者，得是三昧，不見三聚眾生，所謂正定、邪定、不定，都無所棄，一心攝取。又於諸法不見定正相、定邪相，諸法無定相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝諸邪正相三昧者，得是三昧，不見三聚眾生，所謂正定、邪定、不定，都無所棄，一心攝取。又於諸法不見定正相、定邪相，諸法無定相故。

滅憎愛三昧者，得是三昧，可喜法中不生愛，可憎法中不生瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅憎愛三昧者，得是三昧，可喜法中不生愛，可憎法中不生瞋。

逆順三昧者，得是三昧，於諸法中逆順自在；能破諸邪逆眾生，能順可化眾生。又離著故，破一切法；善根增長故，成一切法；亦不見諸法逆順，是事亦不見，以無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逆順三昧者，得是三昧，於諸法中逆順自在；能破諸邪逆眾生，能順可化眾生。又離著故，破一切法；善根增長故，成一切法；亦不見諸法逆順，是事亦不見，以無所有故。

淨光三昧者，得是三昧，一切法中諸煩惱垢不可得；不可得故，諸三昧皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨光三昧者，得是三昧，一切法中諸煩惱垢不可得；不可得故，諸三昧皆清淨。

堅固三昧者，有人言：金剛三昧是，堅固不壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固三昧者，有人言：金剛三昧是，堅固不壞故。

有人言：金剛非。所以者何？金剛亦易破故。是諸法實相智相應三昧不可破如虛空，以是故言牢固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：金剛非。所以者何？金剛亦易破故。是諸法實相智相應三昧不可破如虛空，以是故言牢固。

滿月淨光三昧者，得是三昧，所言清淨，無諸錯謬。如秋時，虛空清淨，月滿、光明、涼樂、可樂，無諸可惡。菩薩亦如是，修諸功德故，如月滿；破無明闇故，淨智光明具足；滅愛恚等火故，清涼功德具足；大利益眾生故，可樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿月淨光三昧者，得是三昧，所言清淨，無諸錯謬。如秋時，虛空清淨，月滿、光明、涼樂、可樂，無諸可惡。菩薩亦如是，修諸功德故，如月滿；破無明闇故，淨智光明具足；滅愛恚等火故，清涼功德具足；大利益眾生故，可樂。

大莊嚴三昧者，見十方如恒河沙等世界，以七寶華香莊嚴，佛處其中，如是等清淨莊嚴。得是三昧故，一時莊嚴諸功德；又觀此莊嚴空無所有，心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大莊嚴三昧者，見十方如恒河沙等世界，以七寶華香莊嚴，佛處其中，如是等清淨莊嚴。得是三昧故，一時莊嚴諸功德；又觀此莊嚴空無所有，心無所著。

能照一切世間三昧者，得是三昧故，能照三種世間：眾生世間、住處世間、五眾世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能照一切世間三昧者，得是三昧故，能照三種世間：眾生世間、住處世間、五眾世間。

三昧等三昧者，得是三昧，觀諸三昧皆一等，所謂攝心相。是三昧皆得因緣生，有為作法，無深淺；得是三昧，皆悉平等，是名為等。與餘法亦等無異，以是故義中說，一切法中定亂相不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧等三昧者，得是三昧，觀諸三昧皆一等，所謂攝心相。是三昧皆得因緣生，有為作法，無深淺；得是三昧，皆悉平等，是名為等。與餘法亦等無異，以是故義中說，一切法中定亂相不可得。

攝一切有諍無諍三昧者，得是三昧，不見是法如是相、是法不如是相；不分別諸法有諍無諍，於一切法中通達無礙。於眾生中亦無好醜諍論，但隨眾生心行而度脫之。得是三昧故，於諸三昧皆隨順不逆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝一切有諍無諍三昧者，得是三昧，不見是法如是相、是法不如是相；不分別諸法有諍無諍，於一切法中通達無礙。於眾生中亦無好醜諍論，但隨眾生心行而度脫之。得是三昧故，於諸三昧皆隨順不逆。

不樂一切住處三昧者，得是三昧，不樂住世間，不樂住非世間。以世間無常過故不樂；非世間中無一切法，是大可畏處，不應生樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不樂一切住處三昧者，得是三昧，不樂住世間，不樂住非世間。以世間無常過故不樂；非世間中無一切法，是大可畏處，不應生樂。

如住定三昧者，得是三昧故，知一切法如實相，不見有法過是如者。「如」義，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如住定三昧者，得是三昧故，知一切法如實相，不見有法過是如者。「如」義，如先說。

壞身衰三昧者，血、肉、筋、骨等和合故名為身；是身多患，常與飢、寒、冷、熱等諍，是名身衰。得是三昧故，以智慧力，分分破壞身衰相，乃至不見不可得相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞身衰三昧者，血、肉、筋、骨等和合故名為身；是身多患，常與飢、寒、冷、熱等諍，是名身衰。得是三昧故，以智慧力，分分破壞身衰相，乃至不見不可得相。

壞語如虛空三昧者，語名內有風發，觸七處故有聲，依聲故有語。觀如是語言因緣故，能壞語言，不生我相及以愛憎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞語如虛空三昧者，語名內有風發，觸七處故有聲，依聲故有語。觀如是語言因緣故，能壞語言，不生我相及以愛憎。

有人言：二禪無覺觀，是壞語三昧，賢聖默然故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：二禪無覺觀，是壞語三昧，賢聖默然故。

有人言：無色定三昧，彼中無身，離一切色故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：無色定三昧，彼中無身，離一切色故。

有人言：但是諸菩薩三昧，能破先世結業因緣不淨身而受法身，隨可度眾生種種現形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：但是諸菩薩三昧，能破先世結業因緣不淨身而受法身，隨可度眾生種種現形。

離著虛空不染三昧者，菩薩行般若波羅蜜，觀諸法畢竟空，不生不滅，如虛空，無物可喻。鈍根菩薩著此虛空；得此三昧故，離著虛空等諸法，亦不染著是三昧。如人沒在泥中，有人挽出，鎖腳為奴；如有三昧能離著虛空，而復著此三昧亦如是。今是三昧能離著虛空，亦自離著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離著虛空不染三昧者，菩薩行般若波羅蜜，觀諸法畢竟空，不生不滅，如虛空，無物可喻。鈍根菩薩著此虛空；得此三昧故，離著虛空等諸法，亦不染著是三昧。如人沒在泥中，有人挽出，鎖腳為奴；如有三昧能離著虛空，而復著此三昧亦如是。今是三昧能離著虛空，亦自離著。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛多說「諸三昧」，汝何以但說「諸法」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛多說「諸三昧」，汝何以但說「諸法」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛多說果報，論者合因緣果報說。譬如人觀身不淨，得不淨三昧；身是因緣，三昧是果。又如人觀五眾無常、苦、空等，得七覺意三昧，能生八聖道、四沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛多說果報，論者合因緣果報說。譬如人觀身不淨，得不淨三昧；身是因緣，三昧是果。又如人觀五眾無常、苦、空等，得七覺意三昧，能生八聖道、四沙門果。

復次，佛應適眾生故，但說一法；論者廣說，分別諸事。譬如一切有漏皆是苦因，而佛但說愛；一切煩惱滅，名滅諦，佛但說愛盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛應適眾生故，但說一法；論者廣說，分別諸事。譬如一切有漏皆是苦因，而佛但說愛；一切煩惱滅，名滅諦，佛但說愛盡。

是菩薩於諸觀行中必不疑，於諸三昧未了故，佛但說三昧；論者說諸法，一切三昧皆已在中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩於諸觀行中必不疑，於諸三昧未了故，佛但說三昧；論者說諸法，一切三昧皆已在中。

是諸三昧末後，皆應言用無所得，以同般若故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸三昧末後，皆應言用無所得，以同般若故。

如是等無量無邊三昧和合，名為摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等無量無邊三昧和合，名為摩訶衍。