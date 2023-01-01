大智度論釋乘乘品第十六(卷第四十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋乘乘品第十六(卷第四十六)

龍樹菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，慧命舍利弗問富樓那：「云何名菩薩摩訶薩乘於大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命舍利弗問富樓那：「云何名菩薩摩訶薩乘於大乘？」

富樓那答舍利弗言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，乘檀波羅蜜，亦不得檀波羅蜜，亦不得菩薩，亦不得受者，用無所得故，是名菩薩摩訶薩乘檀波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，乘尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜；乘般若波羅蜜，亦不得般若波羅蜜，亦不得菩薩，用無所得故，是為菩薩摩訶薩乘於般若波羅蜜。如是，舍利弗！是為菩薩摩訶薩乘於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那答舍利弗言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，乘檀波羅蜜，亦不得檀波羅蜜，亦不得菩薩，亦不得受者，用無所得故，是名菩薩摩訶薩乘檀波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，乘尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜；乘般若波羅蜜，亦不得般若波羅蜜，亦不得菩薩，用無所得故，是為菩薩摩訶薩乘於般若波羅蜜。如是，舍利弗！是為菩薩摩訶薩乘於大乘。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍，一心應薩婆若，修四念處，法壞故；乃至一心應薩婆若，修十八不共法，法壞故，是亦不可得。如是，舍利弗！是名菩薩摩訶薩乘於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍，一心應薩婆若，修四念處，法壞故；乃至一心應薩婆若，修十八不共法，法壞故，是亦不可得。如是，舍利弗！是名菩薩摩訶薩乘於大乘。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩作是念：『菩薩但有名字，眾生不可得故。』是名菩薩摩訶薩乘於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩作是念：『菩薩但有名字，眾生不可得故。』是名菩薩摩訶薩乘於大乘。

「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩作是念：『色但有名字，色不可得故；受、想、行，識但有名字，識不可得故。眼但有名字，眼不可得故；乃至意亦如是。四念處但有名字，四念處不可得故；乃至八聖道分但有名字，八聖道分不可得故。內空但有名字，內空不可得故；乃至無法有法空但有名字，無法有法空不可得故；乃至十八不共法但有名字，十八不共法不可得故。諸法如但有名字，如不可得故；法相、法性、法住、實際但有名字，實際不可得故。阿耨多羅三藐三菩提及佛但有名字，佛不可得故。』如是，舍利弗！是名菩薩摩訶薩乘於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩作是念：『色但有名字，色不可得故；受、想、行，識但有名字，識不可得故。眼但有名字，眼不可得故；乃至意亦如是。四念處但有名字，四念處不可得故；乃至八聖道分但有名字，八聖道分不可得故。內空但有名字，內空不可得故；乃至無法有法空但有名字，無法有法空不可得故；乃至十八不共法但有名字，十八不共法不可得故。諸法如但有名字，如不可得故；法相、法性、法住、實際但有名字，實際不可得故。阿耨多羅三藐三菩提及佛但有名字，佛不可得故。』如是，舍利弗！是名菩薩摩訶薩乘於大乘。

「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩從初發意已來，具足菩薩神通，成就眾生，從一佛國至一佛國，恭敬、供養、尊重、讚歎諸佛，從諸佛聽受法教，所謂菩薩大乘。是菩薩乘此大乘，從一佛國至一佛國，淨佛世界，成就眾生，初無佛國想，亦無眾生想。此人住不二法中，為眾生受身，隨其所應，自變其形而教化之；乃至一切智，終不離菩薩乘。是菩薩得一切種智已，轉法輪，聲聞、辟支佛及天龍、鬼神、阿修羅、世間人民所不能轉。爾時，十方如恒河沙等諸佛皆歡喜稱名讚歎，作是言：『某方某國某菩薩摩訶薩乘於大乘，得一切種智，轉法輪！』舍利弗！是名菩薩摩訶薩乘於大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩從初發意已來，具足菩薩神通，成就眾生，從一佛國至一佛國，恭敬、供養、尊重、讚歎諸佛，從諸佛聽受法教，所謂菩薩大乘。是菩薩乘此大乘，從一佛國至一佛國，淨佛世界，成就眾生，初無佛國想，亦無眾生想。此人住不二法中，為眾生受身，隨其所應，自變其形而教化之；乃至一切智，終不離菩薩乘。是菩薩得一切種智已，轉法輪，聲聞、辟支佛及天龍、鬼神、阿修羅、世間人民所不能轉。爾時，十方如恒河沙等諸佛皆歡喜稱名讚歎，作是言：『某方某國某菩薩摩訶薩乘於大乘，得一切種智，轉法輪！』舍利弗！是名菩薩摩訶薩乘於大乘。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

富樓那以三事明摩訶薩，上已說二事，今問第三事「乘於大乘」，富樓那答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那以三事明摩訶薩，上已說二事，今問第三事「乘於大乘」，富樓那答。

有人言：菩薩直布施內外物，不能破吾我相，是名「大莊嚴」；若能破吾我相，入眾生空，未入法空，是名「發大莊嚴」。因眾生空入法空中，行檀波羅蜜，不見三事：施者、受者、財物，能如是者，是名「乘於大乘」。餘波羅蜜亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：菩薩直布施內外物，不能破吾我相，是名「大莊嚴」；若能破吾我相，入眾生空，未入法空，是名「發大莊嚴」。因眾生空入法空中，行檀波羅蜜，不見三事：施者、受者、財物，能如是者，是名「乘於大乘」。餘波羅蜜亦如是。

是菩薩以不雜心，離諸煩惱及二乘意，為薩婆若故，修行四念處，修相亦不可得，畢竟清淨故。是名乘於大乘。乃至十八不共法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩以不雜心，離諸煩惱及二乘意，為薩婆若故，修行四念處，修相亦不可得，畢竟清淨故。是名乘於大乘。乃至十八不共法亦如是。

復次，若菩薩知一切法假名字，於名字和合中復有名字；一切世間、若出世間，皆是假名。是名乘於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若菩薩知一切法假名字，於名字和合中復有名字；一切世間、若出世間，皆是假名。是名乘於大乘。

復次，菩薩發大莊嚴，具足菩薩神通；具足菩薩神通故，成就眾生，從一佛國至一佛國；所經諸國，雨七寶蓮華，供養諸佛，拔三惡道眾生。變身無數，各各至諸佛前，聽受大乘法化；從諸佛前，趣大乘相。乘此大乘，從一佛國至一佛國，成就眾生，淨佛世界；不生眾生相，不取佛國相。住不二入地中，隨諸眾生所應度者而化度之，為眾生故受身。常乘大乘，初無休息。是菩薩乘於大乘，得成佛，轉法輪，諸聲聞、辟支佛所不能轉，何況餘小凡夫！十方如恒河沙等世界諸佛讚歎是菩薩：「某方某國某甲菩薩乘於大乘，成佛，轉法輪。」如是相，名為乘於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩發大莊嚴，具足菩薩神通；具足菩薩神通故，成就眾生，從一佛國至一佛國；所經諸國，雨七寶蓮華，供養諸佛，拔三惡道眾生。變身無數，各各至諸佛前，聽受大乘法化；從諸佛前，趣大乘相。乘此大乘，從一佛國至一佛國，成就眾生，淨佛世界；不生眾生相，不取佛國相。住不二入地中，隨諸眾生所應度者而化度之，為眾生故受身。常乘大乘，初無休息。是菩薩乘於大乘，得成佛，轉法輪，諸聲聞、辟支佛所不能轉，何況餘小凡夫！十方如恒河沙等世界諸佛讚歎是菩薩：「某方某國某甲菩薩乘於大乘，成佛，轉法輪。」如是相，名為乘於大乘。

復次，大乘名畢竟清淨六波羅蜜。菩薩摩訶薩乘大乘時，以五神通而自莊嚴；菩薩住是乘中，一時變身無數，至十方世界供養諸佛，度脫眾生。是菩薩常不離諸佛，乃至得佛道，常乘此大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，大乘名畢竟清淨六波羅蜜。菩薩摩訶薩乘大乘時，以五神通而自莊嚴；菩薩住是乘中，一時變身無數，至十方世界供養諸佛，度脫眾生。是菩薩常不離諸佛，乃至得佛道，常乘此大乘。

大智度論釋無縛無脫品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋無縛無脫品第十七

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩大莊嚴，何等是大莊嚴？何等菩薩能大莊嚴？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩大莊嚴，何等是大莊嚴？何等菩薩能大莊嚴？」

佛語須菩提：「菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴，所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜莊嚴；四念處莊嚴，乃至八聖道分；內空莊嚴，乃至無法有法空；十力乃至十八不共法，及一切種智莊嚴。變身如佛莊嚴，光明遍照三千大千世界，亦照東方如恒河沙等世界；南西北方、四維、上下，亦復如是。三千大千世界六種振動，亦動東方如恒河沙等諸世界；南西北方、四維、上下，亦復如是。是菩薩摩訶薩住檀波羅蜜摩訶衍大莊嚴，是三千大千世界，變為琉璃；化作轉輪聖王，隨眾生所欲，須食與食，須飲與飲，衣服、臥具、花香、纓珞、搗香、澤香、房舍、燈燭、醫藥種種所須盡給與之；與已，而為說法，所謂應六波羅蜜法。眾生聞是法者，終不離六波羅蜜，乃至阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴。須菩提！譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作大眾於前，須食與食，須飲與飲，乃至種種所須盡給與之。於須菩提意云何？是幻師實有眾生有給與不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴，所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜莊嚴；四念處莊嚴，乃至八聖道分；內空莊嚴，乃至無法有法空；十力乃至十八不共法，及一切種智莊嚴。變身如佛莊嚴，光明遍照三千大千世界，亦照東方如恒河沙等世界；南西北方、四維、上下，亦復如是。三千大千世界六種振動，亦動東方如恒河沙等諸世界；南西北方、四維、上下，亦復如是。是菩薩摩訶薩住檀波羅蜜摩訶衍大莊嚴，是三千大千世界，變為琉璃；化作轉輪聖王，隨眾生所欲，須食與食，須飲與飲，衣服、臥具、花香、纓珞、搗香、澤香、房舍、燈燭、醫藥種種所須盡給與之；與已，而為說法，所謂應六波羅蜜法。眾生聞是法者，終不離六波羅蜜，乃至阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴。須菩提！譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作大眾於前，須食與食，須飲與飲，乃至種種所須盡給與之。於須菩提意云何？是幻師實有眾生有給與不？」

須菩提言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也！世尊！」

「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，化作轉輪聖王，種種具足，須食與食，須飲與飲，乃至種種所須盡給與之；雖有所施，實無所與。何以故？須菩提！諸法相如幻故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，現生轉輪聖王家，以十善道教化眾生，又以四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至十八不共法教化眾生；聞是法者，至阿耨多羅三藐三菩提，終不離是法。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作大眾，以十善道教化令行，又以四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至十八不共法，教化令行。須菩提！於汝意云何？是幻師，實有眾生，教化令行十善道乃至十八不共法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，化作轉輪聖王，種種具足，須食與食，須飲與飲，乃至種種所須盡給與之；雖有所施，實無所與。何以故？須菩提！諸法相如幻故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，現生轉輪聖王家，以十善道教化眾生，又以四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至十八不共法教化眾生；聞是法者，至阿耨多羅三藐三菩提，終不離是法。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作大眾，以十善道教化令行，又以四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至十八不共法，教化令行。須菩提！於汝意云何？是幻師，實有眾生，教化令行十善道乃至十八不共法不？」

須菩提言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也！世尊！」

「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，以十善道教化眾生令行，乃至十八不共法；實無眾生行十善道乃至十八不共法。何以故？諸法相如幻故。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，以十善道教化眾生令行，乃至十八不共法；實無眾生行十善道乃至十八不共法。何以故？諸法相如幻故。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜，教化眾生忍辱。須菩提！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜，教化眾生著忍辱波羅蜜中？須菩提！菩薩摩訶薩從初發意已來，如是大莊嚴：若一切眾生來罵詈、刀杖傷害，菩薩摩訶薩於此中不起一念，亦教一切眾生行此忍辱。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作大眾，令行忍辱；餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜，教化眾生忍辱。須菩提！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜，教化眾生著忍辱波羅蜜中？須菩提！菩薩摩訶薩從初發意已來，如是大莊嚴：若一切眾生來罵詈、刀杖傷害，菩薩摩訶薩於此中不起一念，亦教一切眾生行此忍辱。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作大眾，令行忍辱；餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜，教化一切眾生令行毘梨耶波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜，教一切眾生令行毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩應薩婆若心，身心精進，教化眾生。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作大眾，教令行身心精進；餘如上說。是名菩薩摩訶薩大莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜，教化一切眾生令行毘梨耶波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜，教一切眾生令行毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩應薩婆若心，身心精進，教化眾生。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作大眾，教令行身心精進；餘如上說。是名菩薩摩訶薩大莊嚴。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住禪波羅蜜，教一切眾生令行禪波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住禪波羅蜜，教一切眾生令行禪波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩住諸法等中，不見法若亂若定。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住禪波羅蜜，教一切眾生令行禪波羅蜜，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離禪波羅蜜。譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作大眾，教令行禪波羅蜜；餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住禪波羅蜜，教一切眾生令行禪波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住禪波羅蜜，教一切眾生令行禪波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩住諸法等中，不見法若亂若定。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住禪波羅蜜，教一切眾生令行禪波羅蜜，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離禪波羅蜜。譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作大眾，教令行禪波羅蜜；餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住般若波羅蜜，教一切眾生令行般若波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜，教一切眾生令行般若波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，無有法得此岸、彼岸。如是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，教一切眾生令行般若波羅蜜。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作大眾，教令行般若波羅蜜。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住般若波羅蜜，教一切眾生令行般若波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜，教一切眾生令行般若波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，無有法得此岸、彼岸。如是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，教一切眾生令行般若波羅蜜。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作大眾，教令行般若波羅蜜。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩大莊嚴，十方如恒河沙等世界中，隨其所應，自變其身，住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，亦教眾生令行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。是眾生行是法乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離是法。須菩提！譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作眾生，教令行六波羅蜜；餘如上說。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩大莊嚴，十方如恒河沙等世界中，隨其所應，自變其身，住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，亦教眾生令行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。是眾生行是法乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離是法。須菩提！譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作眾生，教令行六波羅蜜；餘如上說。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩大莊嚴，應薩婆若心，不生是念：『我教若干人住檀波羅蜜，不教若干人住檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜亦如是。』不生是念：『我教若干人住四念處，不教若干人住四念處。乃至十八不共法亦如是。』亦不生是念：『我教若干人令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、一切種智；亦不教若干人令得須陀洹果乃至一切種智。』我當令無量無邊阿僧祇眾生住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，立眾生於四念處乃至十八不共法，令無量無邊阿僧祇眾生得須陀洹果乃至一切種智。譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作大眾，教令住六波羅蜜乃至得一切種智。餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩大莊嚴，應薩婆若心，不生是念：『我教若干人住檀波羅蜜，不教若干人住檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜亦如是。』不生是念：『我教若干人住四念處，不教若干人住四念處。乃至十八不共法亦如是。』亦不生是念：『我教若干人令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、一切種智；亦不教若干人令得須陀洹果乃至一切種智。』我當令無量無邊阿僧祇眾生住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，立眾生於四念處乃至十八不共法，令無量無邊阿僧祇眾生得須陀洹果乃至一切種智。譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中，化作大眾，教令住六波羅蜜乃至得一切種智。餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

上富樓那說大莊嚴及發大誓莊嚴相，今須菩提作是念：「富樓那未得一切智，雖說大莊嚴，或當有錯。」是故問佛取定。佛為須菩提說「檀波羅蜜大莊嚴，乃至一切智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上富樓那說大莊嚴及發大誓莊嚴相，今須菩提作是念：「富樓那未得一切智，雖說大莊嚴，或當有錯。」是故問佛取定。佛為須菩提說「檀波羅蜜大莊嚴，乃至一切智」。

是諸善法果報故，得菩薩大神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸善法果報故，得菩薩大神通力。

為出家好道眾生故，化作佛身，放大光明，照十方世界，震動大地，令眾生發心行善法，隨其所應而為說法，令得三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為出家好道眾生故，化作佛身，放大光明，照十方世界，震動大地，令眾生發心行善法，隨其所應而為說法，令得三乘。

為在家好樂眾生，作轉輪聖王，變三千世界悉為琉璃，為不障礙故；乘七寶車，身放光明，雨諸寶物，隨眾生所須，皆令充足，然後為說菩薩法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為在家好樂眾生，作轉輪聖王，變三千世界悉為琉璃，為不障礙故；乘七寶車，身放光明，雨諸寶物，隨眾生所須，皆令充足，然後為說菩薩法。

菩薩住大乘中，以二施利益眾生，所謂財施、法施。眾生聞已，行六波羅蜜乃至十八不共法，至阿耨多羅三藐三菩提，終不離是法。菩薩雖住是變化中，亦不於諸法中生著相，亦不自高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住大乘中，以二施利益眾生，所謂財施、法施。眾生聞已，行六波羅蜜乃至十八不共法，至阿耨多羅三藐三菩提，終不離是法。菩薩雖住是變化中，亦不於諸法中生著相，亦不自高。

須菩提作是念：「菩薩能作如是大事，又諸漏未盡故，云何於諸法得不著，亦不生高心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提作是念：「菩薩能作如是大事，又諸漏未盡故，云何於諸法得不著，亦不生高心？」

是中佛自說譬喻：「若幻師於四衢道中，化作種種物，隨人所須，悉能與之。於須菩提意云何？是幻師實有所與不？有受者、有用者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中佛自說譬喻：「若幻師於四衢道中，化作種種物，隨人所須，悉能與之。於須菩提意云何？是幻師實有所與不？有受者、有用者不？」

須菩提言：「是但虛誑，實無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「是但虛誑，實無所有。」

佛言：「菩薩亦如是，雖作佛身、轉輪聖王，以財、法施眾生，亦如幻師實無所與。何以故？諸法相畢竟空如幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩亦如是，雖作佛身、轉輪聖王，以財、法施眾生，亦如幻師實無所與。何以故？諸法相畢竟空如幻。」

餘五波羅蜜亦如是，隨義分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘五波羅蜜亦如是，隨義分別。

復次，檀波羅蜜、尸羅波羅蜜因緣故，人中富貴，作轉輪聖王；餘波羅蜜，或作梵王，或作法身菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，檀波羅蜜、尸羅波羅蜜因緣故，人中富貴，作轉輪聖王；餘波羅蜜，或作梵王，或作法身菩薩。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

六波羅蜜外，更有何法可莊嚴？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六波羅蜜外，更有何法可莊嚴？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

諸功德皆六波羅蜜中攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸功德皆六波羅蜜中攝。

有人言：「別有智波羅蜜及方便等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「別有智波羅蜜及方便等。」

於十方如恒河沙等世界中，隨所應度，作種種因緣說法，令眾生住六波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於十方如恒河沙等世界中，隨所應度，作種種因緣說法，令眾生住六波羅蜜。

復次，決定誓願名為大莊嚴，所謂菩薩不作是念：「我度若干人令住檀波羅蜜，不能度餘人；乃至十八不共法亦如是。」亦不作是念：「我令若干人得須陀洹果，不能令若干人得須陀洹果；乃至佛道亦如是。」我當悉令無量阿僧祇眾生住諸功德中，檀波羅蜜乃至一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，決定誓願名為大莊嚴，所謂菩薩不作是念：「我度若干人令住檀波羅蜜，不能度餘人；乃至十八不共法亦如是。」亦不作是念：「我令若干人得須陀洹果，不能令若干人得須陀洹果；乃至佛道亦如是。」我當悉令無量阿僧祇眾生住諸功德中，檀波羅蜜乃至一切種智。

「自立如幻師」，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自立如幻師」，如先說。

是名發大莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名發大莊嚴。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，須菩提白佛言：「世尊！如我從佛所聞義，菩薩摩訶薩無大莊嚴為大莊嚴，諸法自相空故，所謂色、色相空，受、想、行，識、識相空。眼、眼相空，乃至意、意相空；色、色相空，乃至法、法相空。眼識、眼識相空，乃至意識、意識相空；眼觸、眼觸相空，乃至意觸、意觸相空；眼觸因緣生受、受相空，乃至意觸因緣生受、受相空。世尊！檀波羅蜜、檀波羅蜜相空，乃至般若波羅蜜、般若波羅蜜相空。內空、內空空相空，乃至無法有法空、無法有法空相空。四念處、四念處相空，乃至十八不共法、十八不共法相空。菩薩、菩薩相空。世尊！以是因緣故，當知菩薩摩訶薩無大莊嚴為大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！如我從佛所聞義，菩薩摩訶薩無大莊嚴為大莊嚴，諸法自相空故，所謂色、色相空，受、想、行，識、識相空。眼、眼相空，乃至意、意相空；色、色相空，乃至法、法相空。眼識、眼識相空，乃至意識、意識相空；眼觸、眼觸相空，乃至意觸、意觸相空；眼觸因緣生受、受相空，乃至意觸因緣生受、受相空。世尊！檀波羅蜜、檀波羅蜜相空，乃至般若波羅蜜、般若波羅蜜相空。內空、內空空相空，乃至無法有法空、無法有法空相空。四念處、四念處相空，乃至十八不共法、十八不共法相空。菩薩、菩薩相空。世尊！以是因緣故，當知菩薩摩訶薩無大莊嚴為大莊嚴。」

佛告須菩提：「如是！如是！如汝所說。須菩提！薩婆若非作法，眾生亦非作法，菩薩為是眾生大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是！如是！如汝所說。須菩提！薩婆若非作法，眾生亦非作法，菩薩為是眾生大莊嚴。」

須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，薩婆若非作法，是眾生亦非作法，菩薩為是眾生大莊嚴？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，薩婆若非作法，是眾生亦非作法，菩薩為是眾生大莊嚴？」

佛語須菩提：「作者不可得故，薩婆若非作非起法，是諸眾生亦非作非起法。何以故？須菩提！色非作非不作，受、想、行、識非作非不作；眼非作非不作，乃至意非作非不作；色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，非作非不作。須菩提！我非作非不作，乃至知者、見者非作非不作。何以故？是諸法畢竟不可得故。須菩提！夢非作非不作，何以故？畢竟不可得故；幻、嚮、影、焰、化非作非不作，何以故？畢竟不可得故。須菩提！內空非作非不作，畢竟不可得故；乃至無法有法空非作非不作，畢竟不可得故。須菩提！四念處非作非不作，畢竟不可得故；乃至十八不共法非作非不作，何以故？是法皆畢竟不可得故。須菩提！諸法如、法相、法性、法住、法位、實際，非作非不作，畢竟不可得故。須菩提！菩提非作非不作，畢竟不可得故；薩婆若及一切種智，非作非不作，畢竟不可得故。以是因緣故，須菩提！薩婆若非作非起法，是眾生亦非作非起法，菩薩為是眾生大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「作者不可得故，薩婆若非作非起法，是諸眾生亦非作非起法。何以故？須菩提！色非作非不作，受、想、行、識非作非不作；眼非作非不作，乃至意非作非不作；色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，非作非不作。須菩提！我非作非不作，乃至知者、見者非作非不作。何以故？是諸法畢竟不可得故。須菩提！夢非作非不作，何以故？畢竟不可得故；幻、嚮、影、焰、化非作非不作，何以故？畢竟不可得故。須菩提！內空非作非不作，畢竟不可得故；乃至無法有法空非作非不作，畢竟不可得故。須菩提！四念處非作非不作，畢竟不可得故；乃至十八不共法非作非不作，何以故？是法皆畢竟不可得故。須菩提！諸法如、法相、法性、法住、法位、實際，非作非不作，畢竟不可得故。須菩提！菩提非作非不作，畢竟不可得故；薩婆若及一切種智，非作非不作，畢竟不可得故。以是因緣故，須菩提！薩婆若非作非起法，是眾生亦非作非起法，菩薩為是眾生大莊嚴。」

爾時，須菩提白佛言：「如我觀佛所說義，世尊！色無縛無脫，受、想、行、識無縛無脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「如我觀佛所說義，世尊！色無縛無脫，受、想、行、識無縛無脫。」

爾時，富樓那彌多羅尼子語須菩提：「色是無縛無脫？受、想、行、識是無縛無脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，富樓那彌多羅尼子語須菩提：「色是無縛無脫？受、想、行、識是無縛無脫？」

須菩提言：「如是！如是！色是無縛無脫，受、想、行、識是無縛無脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是！如是！色是無縛無脫，受、想、行、識是無縛無脫。」

富樓那彌多羅尼子問須菩提：「何等色無縛無脫？何等受、想、行、識無縛無脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那彌多羅尼子問須菩提：「何等色無縛無脫？何等受、想、行、識無縛無脫？」

須菩提言：「如夢色無縛無脫，如夢受、想、行、識無縛無脫。如嚮、如影、如幻、如焰、如化色受想行識無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如夢色無縛無脫，如夢受、想、行、識無縛無脫。如嚮、如影、如幻、如焰、如化色受想行識無縛無脫。

「富樓那彌多羅尼子！過去色無縛無脫，過去受、想、行、識無縛無脫；未來色無縛無脫，未來受、想、行、識無縛無脫；現在色無縛無脫，現在受、想、行、識無縛無脫。何以故無縛無脫？是色無所有故，無縛無脫；受、想、行、識無所有故，無縛無脫。離故，寂滅故，不生故，無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那彌多羅尼子！過去色無縛無脫，過去受、想、行、識無縛無脫；未來色無縛無脫，未來受、想、行、識無縛無脫；現在色無縛無脫，現在受、想、行、識無縛無脫。何以故無縛無脫？是色無所有故，無縛無脫；受、想、行、識無所有故，無縛無脫。離故，寂滅故，不生故，無縛無脫。

「富樓那！善色、受、想、行、識無縛無脫；不善色、受、想、行、識無縛無脫；無記色無縛無脫，無記受、想、行、識無縛無脫。世間、出世間、有漏、無漏色無縛無脫，受、想、行、識亦無縛無脫。何以故？無所有故，離故，寂滅故，不生故，無縛無脫。富樓那！一切法亦無縛無脫，無所有故，離故，寂滅故，不生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！善色、受、想、行、識無縛無脫；不善色、受、想、行、識無縛無脫；無記色無縛無脫，無記受、想、行、識無縛無脫。世間、出世間、有漏、無漏色無縛無脫，受、想、行、識亦無縛無脫。何以故？無所有故，離故，寂滅故，不生故，無縛無脫。富樓那！一切法亦無縛無脫，無所有故，離故，寂滅故，不生故。

「富樓那！檀波羅蜜無縛無脫，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜無縛無脫；無所有故，離故，寂滅故，不生故，無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！檀波羅蜜無縛無脫，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜無縛無脫；無所有故，離故，寂滅故，不生故，無縛無脫。

「富樓那！內空亦無縛無脫，乃至無法有法空亦無縛無脫。四念處無縛無脫，乃至十八不共法無縛無脫；無所有故，離故，寂滅故，不生故，無縛無脫。阿耨多羅三藐三菩提無縛無脫，一切智、一切種智無縛無脫。菩薩無縛無脫，佛亦無縛無脫；無所有故，離故，寂滅故，不生故，無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！內空亦無縛無脫，乃至無法有法空亦無縛無脫。四念處無縛無脫，乃至十八不共法無縛無脫；無所有故，離故，寂滅故，不生故，無縛無脫。阿耨多羅三藐三菩提無縛無脫，一切智、一切種智無縛無脫。菩薩無縛無脫，佛亦無縛無脫；無所有故，離故，寂滅故，不生故，無縛無脫。

「富樓那！諸法如、法相、法性、法住、法位、實際、無為法無縛無脫，無所有故，離故，寂滅故，不生故，無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！諸法如、法相、法性、法住、法位、實際、無為法無縛無脫，無所有故，離故，寂滅故，不生故，無縛無脫。

「富樓那！是名菩薩摩訶薩無縛無脫檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至一切種智無縛無脫。是菩薩摩訶薩住無縛無脫檀波羅蜜中，乃至住無縛無脫般若波羅蜜；住無縛無脫四念處，乃至住無縛無脫一切種智；無縛無脫成就眾生，無縛無脫淨佛世界；無縛無脫諸佛當供養，無縛無脫當聽法；無縛無脫諸佛終不離，無縛無脫諸神通終不離，無縛無脫五眼終不離；無縛無脫陀羅尼門終不離，無縛無脫諸三昧終不離；無縛無脫當生道種智，無縛無脫當得一切種智；無縛無脫法輪轉，無縛無脫眾生安立三乘。如是，富樓那！菩薩摩訶薩行無縛無脫六波羅蜜，當知一切法無縛無脫，無所有故，離故，寂滅故，不生故。富樓那！是名菩薩摩訶薩無縛無脫大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富樓那！是名菩薩摩訶薩無縛無脫檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至一切種智無縛無脫。是菩薩摩訶薩住無縛無脫檀波羅蜜中，乃至住無縛無脫般若波羅蜜；住無縛無脫四念處，乃至住無縛無脫一切種智；無縛無脫成就眾生，無縛無脫淨佛世界；無縛無脫諸佛當供養，無縛無脫當聽法；無縛無脫諸佛終不離，無縛無脫諸神通終不離，無縛無脫五眼終不離；無縛無脫陀羅尼門終不離，無縛無脫諸三昧終不離；無縛無脫當生道種智，無縛無脫當得一切種智；無縛無脫法輪轉，無縛無脫眾生安立三乘。如是，富樓那！菩薩摩訶薩行無縛無脫六波羅蜜，當知一切法無縛無脫，無所有故，離故，寂滅故，不生故。富樓那！是名菩薩摩訶薩無縛無脫大莊嚴。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

須菩提言：「如我聞佛義，無大莊嚴為大莊嚴，何以故？自相空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如我聞佛義，無大莊嚴為大莊嚴，何以故？自相空故。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

須菩提何以故如是說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提何以故如是說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛說發大莊嚴義，甚深、難得、難解。會中眾生聞是事，心或退沒：如是莊嚴畢竟空，亦以神通力故，一時能遍至十方如恒河沙世界可適眾生，言：「此是聖王事，我等云何能知！」以是故，須菩提說：「發大莊嚴非深非難！非但發大莊嚴自相空，易行易得；色、色中定相不可得，乃至十八不共法亦爾。若菩薩能如是知諸法空寂滅相，而不捨本願、精進，是故名發大莊嚴非是難得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說發大莊嚴義，甚深、難得、難解。會中眾生聞是事，心或退沒：如是莊嚴畢竟空，亦以神通力故，一時能遍至十方如恒河沙世界可適眾生，言：「此是聖王事，我等云何能知！」以是故，須菩提說：「發大莊嚴非深非難！非但發大莊嚴自相空，易行易得；色、色中定相不可得，乃至十八不共法亦爾。若菩薩能如是知諸法空寂滅相，而不捨本願、精進，是故名發大莊嚴非是難得。」

佛證須菩提所說，故言「如是」。作法皆是虛誑，故言：「薩婆若無作法；眾生畢竟空故，亦無作法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛證須菩提所說，故言「如是」。作法皆是虛誑，故言：「薩婆若無作法；眾生畢竟空故，亦無作法。」

佛說：「作者不可得故，一切智非作相；眾生不可得故，作者不可得；作者不可得故，薩婆若非作非起相。復次，色亦無所能作，法空故，乃至諸佛法亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說：「作者不可得故，一切智非作相；眾生不可得故，作者不可得；作者不可得故，薩婆若非作非起相。復次，色亦無所能作，法空故，乃至諸佛法亦如是。」

須菩提等謂「諸法中無有定作相，如幻雖無實事，而有來去相」；以是故，佛說：「如幻、如焰等無作相，畢竟不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提等謂「諸法中無有定作相，如幻雖無實事，而有來去相」；以是故，佛說：「如幻、如焰等無作相，畢竟不可得故。」

是時聽者作是念——「十八空能破一切法，則是有用，是則為實」，謂言「有作」。是以佛言：「內空無所作，乃至無法有法空，至十八不共法亦無所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時聽者作是念——「十八空能破一切法，則是有用，是則為實」，謂言「有作」。是以佛言：「內空無所作，乃至無法有法空，至十八不共法亦無所作。」

若謂今十八空，有為，虛誑無實，故可無作；如、法性、實際是真實法，應當有作！何以故？一切有為法各各共因，無為法亦與有為法作因故。佛言：「如、法性、實際、法住、法位亦無作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若謂今十八空，有為，虛誑無實，故可無作；如、法性、實際是真實法，應當有作！何以故？一切有為法各各共因，無為法亦與有為法作因故。佛言：「如、法性、實際、法住、法位亦無作。」

又謂：「菩薩、佛、一切種智是實法，能有所作。」以是故，佛言：「是法亦畢竟空故，亦無所作。」作相因緣生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又謂：「菩薩、佛、一切種智是實法，能有所作。」以是故，佛言：「是法亦畢竟空故，亦無所作。」作相因緣生故。

行者念言：「佛法甚難！甚為希有！諸法都無作、無縛無解者，我等云何當從苦得脫？」是故須菩提白佛言：「如我知佛所說義，五眾無縛無解；若畢竟空無有作者，誰縛誰解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者念言：「佛法甚難！甚為希有！諸法都無作、無縛無解者，我等云何當從苦得脫？」是故須菩提白佛言：「如我知佛所說義，五眾無縛無解；若畢竟空無有作者，誰縛誰解？」

凡夫人法虛誑不可得，故非縛；聖人法畢竟空不可得，故非解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫人法虛誑不可得，故非縛；聖人法畢竟空不可得，故非解。

如夢等五眾，及三世五眾、善不善等五眾，一切法亦如是，乃至實際等亦復如是；無所有故，離故，不生故，無縛無解。是名菩薩摩訶薩不縛不解菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如夢等五眾，及三世五眾、善不善等五眾，一切法亦如是，乃至實際等亦復如是；無所有故，離故，不生故，無縛無解。是名菩薩摩訶薩不縛不解菩薩道。

住是道中，諸煩惱不牽墮凡夫中，故言「不縛」；不以諸無漏法破煩惱，故言「不解」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是道中，諸煩惱不牽墮凡夫中，故言「不縛」；不以諸無漏法破煩惱，故言「不解」。

教化眾生，淨佛世界，乃至五神通、五眼、諸陀羅尼、三昧門，終不離佛，及安立眾生於三乘，亦無縛無解。所以者何？諸法無所有故，離故，寂滅故，不生故，畢竟空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化眾生，淨佛世界，乃至五神通、五眼、諸陀羅尼、三昧門，終不離佛，及安立眾生於三乘，亦無縛無解。所以者何？諸法無所有故，離故，寂滅故，不生故，畢竟空故。

如是等因緣，是名菩薩摩訶薩發大莊嚴相，所謂不縛不解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等因緣，是名菩薩摩訶薩發大莊嚴相，所謂不縛不解。

大智度論釋摩訶衍品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋摩訶衍品第十八

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩摩訶衍？云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘？是乘發何處？是乘至何處？當住何處？誰當乘是乘出者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩摩訶衍？云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘？是乘發何處？是乘至何處？當住何處？誰當乘是乘出者？」

佛告須菩提：「汝問：『何等是菩薩摩訶薩摩訶衍？』須菩提！六波羅蜜是菩薩摩訶薩摩訶衍。何等六？檀波羅蜜，尸羅波羅蜜，羼提波羅蜜，毘梨耶波羅蜜，禪波羅蜜，般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝問：『何等是菩薩摩訶薩摩訶衍？』須菩提！六波羅蜜是菩薩摩訶薩摩訶衍。何等六？檀波羅蜜，尸羅波羅蜜，羼提波羅蜜，毘梨耶波羅蜜，禪波羅蜜，般若波羅蜜。

「云何名檀波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，內、外所有布施，共一切眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提，用無所得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名檀波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，內、外所有布施，共一切眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提，用無所得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩檀波羅蜜。

「云何名尸羅波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自行十善道，亦教他行十善道，用無所得故，是名菩薩摩訶薩不著尸羅波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名尸羅波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自行十善道，亦教他行十善道，用無所得故，是名菩薩摩訶薩不著尸羅波羅蜜。

「云何名羼提波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自具足忍辱，亦教他行忍辱，用無所得故，是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名羼提波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自具足忍辱，亦教他行忍辱，用無所得故，是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜。

「云何名毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，行五波羅蜜，懃修不息，亦安立一切眾生於五波羅蜜，用無所得故，是名菩薩摩訶薩毘梨耶波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，行五波羅蜜，懃修不息，亦安立一切眾生於五波羅蜜，用無所得故，是名菩薩摩訶薩毘梨耶波羅蜜。

「云何名禪波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自以方便入諸禪，不隨禪生，亦教他令入諸禪，用無所得故，是名菩薩摩訶薩禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名禪波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自以方便入諸禪，不隨禪生，亦教他令入諸禪，用無所得故，是名菩薩摩訶薩禪波羅蜜。

「云何名般若波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，不著一切法，亦觀一切法性，用無所得故；亦教他不著一切法，亦觀一切法性，用無所得故，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名般若波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，不著一切法，亦觀一切法性，用無所得故；亦教他不著一切法，亦觀一切法性，用無所得故，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。

「須菩提！是為菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！是為菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩復有摩訶衍，所謂內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、自相空、諸法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩復有摩訶衍，所謂內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、自相空、諸法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空。」

須菩提白佛言：「何等為內空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為內空？」

佛言：「內法名眼、耳、鼻、舌、身、意。眼、眼空，非常非滅故。何以故？性自爾。耳、耳空，鼻、鼻空，舌、舌空，身、身空，意、意空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名內空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「內法名眼、耳、鼻、舌、身、意。眼、眼空，非常非滅故。何以故？性自爾。耳、耳空，鼻、鼻空，舌、舌空，身、身空，意、意空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名內空。」

「何等為外空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為外空？」

「外法名色、聲、香、味、觸、法。色、色空，非常非滅故。何以故？性自爾。聲、聲空，香、香空，味、味空，觸、觸空，法、法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名外空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外法名色、聲、香、味、觸、法。色、色空，非常非滅故。何以故？性自爾。聲、聲空，香、香空，味、味空，觸、觸空，法、法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名外空。」

「何等為內外空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為內外空？」

「內、外法名內六入、外六入。內法、內法空，非常非滅故。何以故？性自爾。外法、外法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名內外空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內、外法名內六入、外六入。內法、內法空，非常非滅故。何以故？性自爾。外法、外法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名內外空。」

「何等為空空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為空空？」

「一切法空，是空亦空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名空空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法空，是空亦空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名空空。」

「何等為大空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為大空？」

「東方、東方空，非常非滅故。何以故？性自爾。南西北方、四維、上下，南西北方、四維、上下空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名大空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方、東方空，非常非滅故。何以故？性自爾。南西北方、四維、上下，南西北方、四維、上下空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名大空。」

「何等為第一義空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為第一義空？」

「第一義名涅槃。涅槃、涅槃空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名第一義空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一義名涅槃。涅槃、涅槃空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名第一義空。」

「何等為有為空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為有為空？」

「有為法名欲界、色界、無色界。欲界、欲界空，色界、色界空，無色界、無色界空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名有為空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有為法名欲界、色界、無色界。欲界、欲界空，色界、色界空，無色界、無色界空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名有為空。」

「何等為無為空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為無為空？」

「無為法名為無生相、無住相、無滅相。無為法、無為法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無為空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無為法名為無生相、無住相、無滅相。無為法、無為法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無為空。」

「何等為畢竟空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為畢竟空？」

「畢竟名諸法至竟不可得，非常非滅故。何以故？性自爾。是名畢竟空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畢竟名諸法至竟不可得，非常非滅故。何以故？性自爾。是名畢竟空。」

「何等為無始空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為無始空？」

「若法初來處不可得，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無始空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法初來處不可得，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無始空。」

「何等為散空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為散空？」

「散名諸法無滅，非常非滅故。何以故？性自爾。是名散空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「散名諸法無滅，非常非滅故。何以故？性自爾。是名散空。」

「何等為性空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為性空？」

「一切法性，若有為法性，若無為法性，是性非聲聞、辟支佛所作，非佛所作，亦非餘人所作。是性、性空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名性空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法性，若有為法性，若無為法性，是性非聲聞、辟支佛所作，非佛所作，亦非餘人所作。是性、性空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名性空。」

「何等為自相空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為自相空？」

「自相名色——壞相，受——受相，想——取相，行——作相，識——識相；如是等有為法，無為法各各自相空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名自相空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自相名色——壞相，受——受相，想——取相，行——作相，識——識相；如是等有為法，無為法各各自相空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名自相空。」

「何等為諸法空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為諸法空？」

「諸法名色、受、想、行、識，眼、耳、鼻、舌、身、意，色、聲、香、味、觸、法，眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界。是諸法、諸法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是為諸法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法名色、受、想、行、識，眼、耳、鼻、舌、身、意，色、聲、香、味、觸、法，眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界。是諸法、諸法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是為諸法空。」

「何等為不可得空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為不可得空？」

「求諸法不可得。是不可得空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名不可得空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「求諸法不可得。是不可得空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名不可得空。」

「何等為無法空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為無法空？」

「若法無，是亦空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法無，是亦空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無法空。」

「何等為有法空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為有法空？」

「有法名諸法和合中有自性相。是有法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名有法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有法名諸法和合中有自性相。是有法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名有法空。」

「何等為無法有法空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為無法有法空？」

「諸法中無法，諸法和合中有自性相。是無法有法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無法有法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法中無法，諸法和合中有自性相。是無法有法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無法有法空。」

「復次，須菩提！法法相空，無法無法相空，自法自法相空，他法他法相空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！法法相空，無法無法相空，自法自法相空，他法他法相空。」

「何等名法法相空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等名法法相空？」

「法名五眾，五眾空，是名法法相空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法名五眾，五眾空，是名法法相空。」

「何等名無法無法相空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等名無法無法相空？」

「無法名無為法，是名無法無法相空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無法名無為法，是名無法無法相空。」

「何等名自法自法空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等名自法自法空？」

「諸法自法空，是空非智作，非見作，是名自法自法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法自法空，是空非智作，非見作，是名自法自法空。」

「何等名他法他法空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等名他法他法空？」

「若佛出、若佛未出，法住、法相、法位、法性、如、實際；過此諸法空，是名他法他法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛出、若佛未出，法住、法相、法位、法性、如、實際；過此諸法空，是名他法他法空。」

「是名菩薩摩訶薩摩訶衍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是名菩薩摩訶薩摩訶衍。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是經名為般若波羅蜜，又佛命須菩提為菩薩說般若波羅蜜，須菩提應問般若波羅蜜，佛亦應答般若波羅蜜；今須菩提何以乃問摩訶衍，佛亦答摩訶衍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是經名為般若波羅蜜，又佛命須菩提為菩薩說般若波羅蜜，須菩提應問般若波羅蜜，佛亦應答般若波羅蜜；今須菩提何以乃問摩訶衍，佛亦答摩訶衍？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

般若波羅蜜、摩訶衍一義，但名字異；若說般若波羅蜜、說摩訶衍，無咎。摩訶衍名佛道，行是法得至佛，所謂六波羅蜜；六波羅蜜中第一大者，般若波羅蜜；如「後品」佛種種說大因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜、摩訶衍一義，但名字異；若說般若波羅蜜、說摩訶衍，無咎。摩訶衍名佛道，行是法得至佛，所謂六波羅蜜；六波羅蜜中第一大者，般若波羅蜜；如「後品」佛種種說大因緣。

若說般若波羅蜜，則攝六波羅蜜；若說六波羅蜜，則具說菩薩道，所謂從初發意，乃至得佛。譬如王來，必有營從，雖不說從者，當知必有。摩訶衍亦如是，菩薩初發意所行，為求佛道故，所修集善法，隨可度眾生所說種種法，所謂《本起經》、《斷一切眾生疑經》、《華手經》、《法華經》、《雲經》、《大雲經》、《法雲經》、《彌勒問經》、《六波羅蜜經》、《摩訶般若波羅蜜經》——如是等無量無邊阿僧祇經，或佛說，或化佛說，或大菩薩說，或聲聞說，或諸得道天說。是事和合，皆名摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說般若波羅蜜，則攝六波羅蜜；若說六波羅蜜，則具說菩薩道，所謂從初發意，乃至得佛。譬如王來，必有營從，雖不說從者，當知必有。摩訶衍亦如是，菩薩初發意所行，為求佛道故，所修集善法，隨可度眾生所說種種法，所謂《本起經》、《斷一切眾生疑經》、《華手經》、《法華經》、《雲經》、《大雲經》、《法雲經》、《彌勒問經》、《六波羅蜜經》、《摩訶般若波羅蜜經》——如是等無量無邊阿僧祇經，或佛說，或化佛說，或大菩薩說，或聲聞說，或諸得道天說。是事和合，皆名摩訶衍。

此諸經中，般若波羅蜜最大故，說摩訶衍即知已說般若波羅蜜。諸餘助道法，無般若波羅蜜和合，則不能至佛；以是故，一切助道法皆是般若波羅蜜，如後品中佛語須菩提：「汝說摩訶衍，不異般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸經中，般若波羅蜜最大故，說摩訶衍即知已說般若波羅蜜。諸餘助道法，無般若波羅蜜和合，則不能至佛；以是故，一切助道法皆是般若波羅蜜，如後品中佛語須菩提：「汝說摩訶衍，不異般若波羅蜜。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，初何以不先說「摩訶衍」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，初何以不先說「摩訶衍」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

我上說般若波羅蜜最大，故應先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我上說般若波羅蜜最大，故應先說。

又佛意欲說「摩訶般若波羅蜜」，放大光明。十方諸菩薩各自問佛：「今何以有是光明？」諸佛各答言：「娑婆世界有佛，名釋迦牟尼，欲說般若波羅蜜。」彼諸菩薩及諸天人，和合而來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又佛意欲說「摩訶般若波羅蜜」，放大光明。十方諸菩薩各自問佛：「今何以有是光明？」諸佛各答言：「娑婆世界有佛，名釋迦牟尼，欲說般若波羅蜜。」彼諸菩薩及諸天人，和合而來。

舍利弗問佛：「世尊！云何菩薩摩訶薩欲知一切法，習行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問佛：「世尊！云何菩薩摩訶薩欲知一切法，習行般若波羅蜜？」

又佛初品中種種讚般若波羅蜜功德：「若欲得是者，當學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又佛初品中種種讚般若波羅蜜功德：「若欲得是者，當學般若波羅蜜。」

有如是等因緣故，應初說「般若波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有如是等因緣故，應初說「般若波羅蜜」。

佛命須菩提：「汝為諸菩薩說般若波羅蜜！」須菩提謙言：「菩薩空但有名。」後言：「能如是解，了知菩薩相，即是行般若波羅蜜。」既知是已，問菩薩句義，次有摩訶薩義；摩訶薩義中，有大莊嚴、摩訶衍。如勇夫雖有種種器杖莊嚴，不乘駛馬，則無能為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛命須菩提：「汝為諸菩薩說般若波羅蜜！」須菩提謙言：「菩薩空但有名。」後言：「能如是解，了知菩薩相，即是行般若波羅蜜。」既知是已，問菩薩句義，次有摩訶薩義；摩訶薩義中，有大莊嚴、摩訶衍。如勇夫雖有種種器杖莊嚴，不乘駛馬，則無能為。

是「大乘」，天竺語名「摩訶衍」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是「大乘」，天竺語名「摩訶衍」。

諸佛斷法愛故，又明般若波羅蜜義無異故，佛不訶。以是故，須菩提更作異名，問摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛斷法愛故，又明般若波羅蜜義無異故，佛不訶。以是故，須菩提更作異名，問摩訶衍。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

如摩訶衍序中說：「從初發心乃至佛道，為佛道故集一切善法，皆名摩訶衍。」今何以但說「六波羅蜜為摩訶衍」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如摩訶衍序中說：「從初發心乃至佛道，為佛道故集一切善法，皆名摩訶衍。」今何以但說「六波羅蜜為摩訶衍」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

如先說：「般若波羅蜜，則說六波羅蜜；說六波羅蜜，則攝一切善法。」以是故，不應作是問：「諸善法多，何以但說六波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如先說：「般若波羅蜜，則說六波羅蜜；說六波羅蜜，則攝一切善法。」以是故，不應作是問：「諸善法多，何以但說六波羅蜜？」

復次，摩訶衍，初發心作願乃至後方便，等六波羅蜜；是諸法雖不名為波羅蜜，然義皆在六波羅蜜中。如初發心作願、大悲等，心力大故，名毘梨耶波羅蜜；捨小利、取大乘，名般若波羅蜜；方便即是智慧，智慧淳淨故，變名「方便」。教化眾生、淨佛世界等，皆在六波羅蜜中，隨義相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，摩訶衍，初發心作願乃至後方便，等六波羅蜜；是諸法雖不名為波羅蜜，然義皆在六波羅蜜中。如初發心作願、大悲等，心力大故，名毘梨耶波羅蜜；捨小利、取大乘，名般若波羅蜜；方便即是智慧，智慧淳淨故，變名「方便」。教化眾生、淨佛世界等，皆在六波羅蜜中，隨義相攝。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，後何以更說「十八空、百八三昧等，名摩訶衍」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，後何以更說「十八空、百八三昧等，名摩訶衍」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

六波羅蜜是摩訶衍體，但後廣分別其義。如十八空、四十二字等，是般若波羅蜜義；百八三昧等，是禪波羅蜜義。以是故初說六波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六波羅蜜是摩訶衍體，但後廣分別其義。如十八空、四十二字等，是般若波羅蜜義；百八三昧等，是禪波羅蜜義。以是故初說六波羅蜜。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以故正說六波羅蜜，不多不少？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故正說六波羅蜜，不多不少？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛為法王，隨眾生可度，或時略說一、二、三、四；或時廣說，如《賢劫經》八萬四千波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為法王，隨眾生可度，或時略說一、二、三、四；或時廣說，如《賢劫經》八萬四千波羅蜜。

復次，六道眾生皆受身心苦惱，如地獄眾生拷掠苦，畜生中相殘害苦，餓鬼中飢餓苦，人中求欲苦，天上離所愛欲時苦，阿修羅道鬪諍苦；菩薩生大悲心，欲滅六道眾生苦故，生六波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，六道眾生皆受身心苦惱，如地獄眾生拷掠苦，畜生中相殘害苦，餓鬼中飢餓苦，人中求欲苦，天上離所愛欲時苦，阿修羅道鬪諍苦；菩薩生大悲心，欲滅六道眾生苦故，生六波羅蜜。

以是故說六波羅蜜，不多不少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故說六波羅蜜，不多不少。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

檀波羅蜜有種種相，此中佛何以但說五相，所謂「用薩婆若相應心，捨內、外物，是福共一切眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提，用無所得故」？何以不說「大慈悲心，供養諸佛，及神通、布施」等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀波羅蜜有種種相，此中佛何以但說五相，所謂「用薩婆若相應心，捨內、外物，是福共一切眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提，用無所得故」？何以不說「大慈悲心，供養諸佛，及神通、布施」等？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是五種相中，攝一切布施。「相應薩婆若心布施」者，此緣佛道，依佛道。「捨內外」者，則捨一切諸煩惱。「共眾生」者，則是大悲心。「迴向」者，以此布施，但求佛道，不求餘報。「用無所得故」者，得諸法實相般若波羅蜜氣分故，檀波羅蜜非誑非倒，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是五種相中，攝一切布施。「相應薩婆若心布施」者，此緣佛道，依佛道。「捨內外」者，則捨一切諸煩惱。「共眾生」者，則是大悲心。「迴向」者，以此布施，但求佛道，不求餘報。「用無所得故」者，得諸法實相般若波羅蜜氣分故，檀波羅蜜非誑非倒，亦無窮盡。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，則不須五種相，但說「薩婆若相應心」則足！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，則不須五種相，但說「薩婆若相應心」則足！

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

此事可爾！但以眾生不知云何應薩婆若心布施義故，是故以四事分別其義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此事可爾！但以眾生不知云何應薩婆若心布施義故，是故以四事分別其義。

「應薩婆若心」者，以菩薩心求佛薩婆若，作緣、作念、繫心。持是布施，欲得薩婆若果，不求今世因緣、名聞、恩分等，亦不求後世轉輪聖王、天王富貴處；為度眾生故，不求涅槃，但欲具一切智等諸佛法，為盡一切眾生苦故，是名「應薩婆若心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應薩婆若心」者，以菩薩心求佛薩婆若，作緣、作念、繫心。持是布施，欲得薩婆若果，不求今世因緣、名聞、恩分等，亦不求後世轉輪聖王、天王富貴處；為度眾生故，不求涅槃，但欲具一切智等諸佛法，為盡一切眾生苦故，是名「應薩婆若心」。

「內、外物」者，內名頭、腦、骨、髓、血、肉等，難捨故在初說；外物者，國土、妻子、七寶、飲食等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內、外物」者，內名頭、腦、骨、髓、血、肉等，難捨故在初說；外物者，國土、妻子、七寶、飲食等。

「共一切眾生」者，是布施福德果報，與一切眾生共用；譬如大家種穀，與人共食。菩薩福德果報，一切眾生皆來依附；譬如好菓樹，眾鳥歸集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「共一切眾生」者，是布施福德果報，與一切眾生共用；譬如大家種穀，與人共食。菩薩福德果報，一切眾生皆來依附；譬如好菓樹，眾鳥歸集。

「迴向」者，是福德邊，不求餘報，但求阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迴向」者，是福德邊，不求餘報，但求阿耨多羅三藐三菩提。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

先言「應薩婆若心」，後言「迴向」，有何等異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先言「應薩婆若心」，後言「迴向」，有何等異？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

「應薩婆若心」，為起諸福德因緣；「迴向」者，不求餘報，但求佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應薩婆若心」，為起諸福德因緣；「迴向」者，不求餘報，但求佛道。

復次，「薩婆若相應心」，為應阿耨多羅三藐三菩提故施；如先義說：「薩婆若為主，一切功德皆為薩婆若。」讚佛智慧有二種：一者、無上正智名「阿耨多羅三藐三菩提」，二者、一切種智名「薩婆若」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「薩婆若相應心」，為應阿耨多羅三藐三菩提故施；如先義說：「薩婆若為主，一切功德皆為薩婆若。」讚佛智慧有二種：一者、無上正智名「阿耨多羅三藐三菩提」，二者、一切種智名「薩婆若」。

「用無所得」者，以般若波羅蜜心布施，順諸法實相而不虛誑。如是等說檀波羅蜜義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用無所得」者，以般若波羅蜜心布施，順諸法實相而不虛誑。如是等說檀波羅蜜義。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

尸羅波羅蜜則總一切戒法，譬如大海總攝眾流；所謂不飲酒、不過中食、不杖加眾生等，是事十善中不攝，何以但說十善？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸羅波羅蜜則總一切戒法，譬如大海總攝眾流；所謂不飲酒、不過中食、不杖加眾生等，是事十善中不攝，何以但說十善？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛總相說六波羅蜜，十善為總相戒，別相有無量戒。不飲酒、不過中食，入不貪中；杖不加眾生等，入不瞋中；餘道隨義相從。戒名身業、口業，七善道所攝。十善道及初後，如發心欲殺，是時作方便——惡口，鞭打、繫縛、斫刺，乃至垂死，皆屬於初；死後剝皮、食噉、割截、歡喜，皆名後；奪命是本體；此三事和合，總名殺不善道。以是故知說十善道則攝一切戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛總相說六波羅蜜，十善為總相戒，別相有無量戒。不飲酒、不過中食，入不貪中；杖不加眾生等，入不瞋中；餘道隨義相從。戒名身業、口業，七善道所攝。十善道及初後，如發心欲殺，是時作方便——惡口，鞭打、繫縛、斫刺，乃至垂死，皆屬於初；死後剝皮、食噉、割截、歡喜，皆名後；奪命是本體；此三事和合，總名殺不善道。以是故知說十善道則攝一切戒。

復次，是菩薩生慈悲心，發阿耨多羅三藐三菩提，布施利益眾生，隨其所須，皆給與之；持戒不惱眾生，不加諸苦，常施無畏。十善業道為根本，餘者是不惱眾生遠因緣。戒律為今世取涅槃故，婬欲雖不惱眾生，心繫縛故為大罪；以是故，戒律中婬欲為初。白衣，不殺戒在前，為求福德故。菩薩不求今世涅槃，於無量世中往返生死，修諸功德。十善道為舊戒，餘律儀為客。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是菩薩生慈悲心，發阿耨多羅三藐三菩提，布施利益眾生，隨其所須，皆給與之；持戒不惱眾生，不加諸苦，常施無畏。十善業道為根本，餘者是不惱眾生遠因緣。戒律為今世取涅槃故，婬欲雖不惱眾生，心繫縛故為大罪；以是故，戒律中婬欲為初。白衣，不殺戒在前，為求福德故。菩薩不求今世涅槃，於無量世中往返生死，修諸功德。十善道為舊戒，餘律儀為客。

復次，若佛出好世，則無此戒律；如釋迦文佛，雖在惡世，十二年中亦無此戒，以是故知是客。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若佛出好世，則無此戒律；如釋迦文佛，雖在惡世，十二年中亦無此戒，以是故知是客。

復次，有二種戒：有佛時，或有、或無；十善，有佛、無佛常有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有二種戒：有佛時，或有、或無；十善，有佛、無佛常有。

復次，戒律中戒，雖復細微，懺則清淨；犯十善戒，雖復懺悔，三惡道罪不除。如比丘殺畜生，雖復得悔，罪報猶不除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，戒律中戒，雖復細微，懺則清淨；犯十善戒，雖復懺悔，三惡道罪不除。如比丘殺畜生，雖復得悔，罪報猶不除。

如是等種種因緣故，但說十善業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等種種因緣故，但說十善業道。

亦自行，亦教他人，名為尸羅波羅蜜。十善道：七事是戒，三為守護故，通名為尸羅波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦自行，亦教他人，名為尸羅波羅蜜。十善道：七事是戒，三為守護故，通名為尸羅波羅蜜。

餘波羅蜜亦如是，隨義分別；如初品中「六波羅蜜」論議廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘波羅蜜亦如是，隨義分別；如初品中「六波羅蜜」論議廣說。

是經名《般若波羅蜜》，般若波羅蜜名捨離相；以是故，一切法中皆用無所得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是經名《般若波羅蜜》，般若波羅蜜名捨離相；以是故，一切法中皆用無所得故。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若用有所得集諸善法猶尚為難，何況用無所得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若用有所得集諸善法猶尚為難，何況用無所得！

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

若得是無所得智慧，是時能妨善行，或生邪疑；若不得是無所得智慧，是時無所妨，亦不生邪疑！佛亦不稱著心取相行諸善道。何以故？虛誑住世間，終歸於盡。若著心修善，破者則易；若著空生悔，還失是道！譬如火起草中，得水則滅；若水中生火，則無物能滅。初習行著心取相菩薩，修福德，如草生火，易可得滅；若體得實相菩薩，以大悲心行眾行，難可得破，如水中生火，無能滅者。以是故，雖用無所得心行眾行，心亦不弱，不生疑悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得是無所得智慧，是時能妨善行，或生邪疑；若不得是無所得智慧，是時無所妨，亦不生邪疑！佛亦不稱著心取相行諸善道。何以故？虛誑住世間，終歸於盡。若著心修善，破者則易；若著空生悔，還失是道！譬如火起草中，得水則滅；若水中生火，則無物能滅。初習行著心取相菩薩，修福德，如草生火，易可得滅；若體得實相菩薩，以大悲心行眾行，難可得破，如水中生火，無能滅者。以是故，雖用無所得心行眾行，心亦不弱，不生疑悔。

是名略說六波羅蜜義。廣說如「初品」中，一一波羅蜜皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名略說六波羅蜜義。廣說如「初品」中，一一波羅蜜皆具足。

十八空者，六波羅蜜中說般若波羅蜜義，不著諸法。所以者何？以十八空故。「十八空」論議，如初品中，佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩欲住十八空，當學般若波羅蜜。」彼義，應此中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八空者，六波羅蜜中說般若波羅蜜義，不著諸法。所以者何？以十八空故。「十八空」論議，如初品中，佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩欲住十八空，當學般若波羅蜜。」彼義，應此中廣說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

十八空，內空等後皆言「非常非滅故」，此義云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八空，內空等後皆言「非常非滅故」，此義云何？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

若人不習此空，必墮二邊，若常、若滅。所以者何？若諸法實有，則無滅義，墮常中。如人出一舍入一舍，眼雖不見，不名為無；諸法亦爾，從未來世入現在世，現在世入過去世，如是則不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不習此空，必墮二邊，若常、若滅。所以者何？若諸法實有，則無滅義，墮常中。如人出一舍入一舍，眼雖不見，不名為無；諸法亦爾，從未來世入現在世，現在世入過去世，如是則不滅。

行者以有為患，用空破有；心復貴空，著於空者，則墮斷滅。以是故，行是空以破有，亦不著空；離是二邊，以中道行是十八空，以大悲心為度眾生，是故十八空後皆言非常非滅，是名摩訶衍。若異此者，則是戲論狂人，於佛法中空無所得；如人於珍寶聚中取水精珠，眼見雖好，價無所直。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者以有為患，用空破有；心復貴空，著於空者，則墮斷滅。以是故，行是空以破有，亦不著空；離是二邊，以中道行是十八空，以大悲心為度眾生，是故十八空後皆言非常非滅，是名摩訶衍。若異此者，則是戲論狂人，於佛法中空無所得；如人於珍寶聚中取水精珠，眼見雖好，價無所直。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若十八空已攝諸空，何以更說四空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若十八空已攝諸空，何以更說四空？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

十八空中，現空盡攝。諸佛有二種說法：或初略後廣，或初廣後略。初略後廣，為解義故。初廣後略，為易持故。或為後會眾生略說其要，或以偈頌。今佛前廣說十八空，後略說四空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八空中，現空盡攝。諸佛有二種說法：或初略後廣，或初廣後略。初略後廣，為解義故。初廣後略，為易持故。或為後會眾生略說其要，或以偈頌。今佛前廣說十八空，後略說四空相。

「法法相空」者，一切法中，法相不可得；如色中，色相不可得。復次，法中不生法故，名為「法法空」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法法相空」者，一切法中，法相不可得；如色中，色相不可得。復次，法中不生法故，名為「法法空」。

「無法無法空」者，無為法名「無法」。何以故？相不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無法無法空」者，無為法名「無法」。何以故？相不可得故。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛以三相說無為法，云何言「無相」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以三相說無為法，云何言「無相」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

不然！破生故言「無生」，破住故言「無住」，破滅故言「無滅」，皆從生、住、滅邊有此名，更無別無生、無滅法。是名「無法無法空」。是義，如「無為空」中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不然！破生故言「無生」，破住故言「無住」，破滅故言「無滅」，皆從生、住、滅邊有此名，更無別無生、無滅法。是名「無法無法空」。是義，如「無為空」中說。

「自法自法空」者，「自法」名諸法自性。自性有二種：一者、如世間法，地堅性等；二者、聖人知如、法性、實際。此法空。所以者何？不由智見知故有二性空，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自法自法空」者，「自法」名諸法自性。自性有二種：一者、如世間法，地堅性等；二者、聖人知如、法性、實際。此法空。所以者何？不由智見知故有二性空，如先說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

如、法性、實際，無為法中已攝，何以復更說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如、法性、實際，無為法中已攝，何以復更說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

觀時分別，說五眾實相：法性、如、實際；又非空智慧觀故令空，性自爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀時分別，說五眾實相：法性、如、實際；又非空智慧觀故令空，性自爾。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

如色，是自法；識，為他法。此中何以說「如、法性、實際，有佛、無佛常住，過是名為他法空」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如色，是自法；識，為他法。此中何以說「如、法性、實際，有佛、無佛常住，過是名為他法空」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人未善斷見結故，處處生著。是人聞是如、法性、實際，謂「過是已，更有餘法」；以是故說「過如、法性、實際亦空」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人未善斷見結故，處處生著。是人聞是如、法性、實際，謂「過是已，更有餘法」；以是故說「過如、法性、實際亦空」。