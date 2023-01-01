大智度論釋往生品第四之下(卷四十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋往生品第四之下(卷四十)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

舍利弗白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩法眼淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩法眼淨？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩以法眼知是人隨信行、是人隨法行、是人無相行，是人行空解脫門、是人行無相解脫門、是人行無作解脫門，得五根，得五根故得無間三昧，得無間三昧故得解脫智，得解脫智故斷三結：有眾見、疑、齋戒取，是人名為須陀洹；是人得思惟道，薄婬、恚、癡，當得斯陀含；增進思惟道，斷婬、恚，得阿那含；增進思惟道，斷色染、無色染、無明、慢、掉，得阿羅漢。是人行空、無相、無作解脫門，得五根，得五根故得無間三昧，得無間三昧故得解脫智，得解脫智故知所有集法皆是滅法，作辟支佛。是為菩薩法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩以法眼知是人隨信行、是人隨法行、是人無相行，是人行空解脫門、是人行無相解脫門、是人行無作解脫門，得五根，得五根故得無間三昧，得無間三昧故得解脫智，得解脫智故斷三結：有眾見、疑、齋戒取，是人名為須陀洹；是人得思惟道，薄婬、恚、癡，當得斯陀含；增進思惟道，斷婬、恚，得阿那含；增進思惟道，斷色染、無色染、無明、慢、掉，得阿羅漢。是人行空、無相、無作解脫門，得五根，得五根故得無間三昧，得無間三昧故得解脫智，得解脫智故知所有集法皆是滅法，作辟支佛。是為菩薩法眼淨。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩知是菩薩初發意行檀波羅蜜乃至行般若波羅蜜，成就信根、精進根，善根純厚；用方便力故，為眾生受身；若生剎利大姓，若生婆羅門大姓，若生居士大家；若生四天王天處乃至他化自在天處；是菩薩於其中住，成就眾生，隨其所樂，皆給施之；亦淨佛世界，值遇諸佛，供養、恭敬、尊重、讚歎，乃至阿耨多羅三藐三菩提，亦不墮聲聞、辟支佛地；是為菩薩摩訶薩法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩知是菩薩初發意行檀波羅蜜乃至行般若波羅蜜，成就信根、精進根，善根純厚；用方便力故，為眾生受身；若生剎利大姓，若生婆羅門大姓，若生居士大家；若生四天王天處乃至他化自在天處；是菩薩於其中住，成就眾生，隨其所樂，皆給施之；亦淨佛世界，值遇諸佛，供養、恭敬、尊重、讚歎，乃至阿耨多羅三藐三菩提，亦不墮聲聞、辟支佛地；是為菩薩摩訶薩法眼淨。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩如是知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提退、知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提不退，知是菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記、知是菩薩未受阿耨多羅三藐三菩提記，知是菩薩到阿鞞跋致地、知是菩薩未到阿鞞跋致地，知是菩薩具足神通、知是菩薩未具足神通；知是菩薩已具足神通，飛到十方如恒河沙等世界，見諸佛供養恭敬，尊重讚歎；知是菩薩未得神通、當得神通；知是菩薩當淨佛世界、未淨佛世界，是菩薩成就眾生、未成就眾生，是菩薩為諸佛所稱譽、所不稱譽，是菩薩親近諸佛、不親近佛，是菩薩壽命有量、壽命無量，是菩薩得佛時，比丘眾有量、比丘眾無量；是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，以菩薩為僧、不以菩薩為僧；是菩薩當修苦行難行、不修苦行難行，是菩薩一生補處、未一生補處，是菩薩受最後身、未受最後身，是菩薩能坐道場、不能坐道場，是菩薩有魔、無魔。如是，舍利弗！是為菩薩摩訶薩法眼淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩如是知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提退、知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提不退，知是菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記、知是菩薩未受阿耨多羅三藐三菩提記，知是菩薩到阿鞞跋致地、知是菩薩未到阿鞞跋致地，知是菩薩具足神通、知是菩薩未具足神通；知是菩薩已具足神通，飛到十方如恒河沙等世界，見諸佛供養恭敬，尊重讚歎；知是菩薩未得神通、當得神通；知是菩薩當淨佛世界、未淨佛世界，是菩薩成就眾生、未成就眾生，是菩薩為諸佛所稱譽、所不稱譽，是菩薩親近諸佛、不親近佛，是菩薩壽命有量、壽命無量，是菩薩得佛時，比丘眾有量、比丘眾無量；是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，以菩薩為僧、不以菩薩為僧；是菩薩當修苦行難行、不修苦行難行，是菩薩一生補處、未一生補處，是菩薩受最後身、未受最後身，是菩薩能坐道場、不能坐道場，是菩薩有魔、無魔。如是，舍利弗！是為菩薩摩訶薩法眼淨。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

菩薩摩訶薩初發心時，以肉眼見世界眾生，受諸苦患，心生慈愍；學諸禪定，修得五通，以天眼遍見六道中眾生受種種身心苦，益加憐愍故，求慧眼以救濟之。得是慧眼已，見眾生心相種種不同，云何令眾生得是實法，故求法眼，引導眾生令入法中，故名法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩初發心時，以肉眼見世界眾生，受諸苦患，心生慈愍；學諸禪定，修得五通，以天眼遍見六道中眾生受種種身心苦，益加憐愍故，求慧眼以救濟之。得是慧眼已，見眾生心相種種不同，云何令眾生得是實法，故求法眼，引導眾生令入法中，故名法眼。

所謂「是人隨信行，是人隨法行」，初入無漏道——鈍根者名隨信行，是人初依信力故得道，名為隨信行；利根者名隨法行，是人分別諸法故得道，是名隨法行。是二人，十五心中亦名為無相行。過是已往，或名須陀洹，或名斯陀含，或名阿那含。十五心中疾速，無人能取其相者，故名無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂「是人隨信行，是人隨法行」，初入無漏道——鈍根者名隨信行，是人初依信力故得道，名為隨信行；利根者名隨法行，是人分別諸法故得道，是名隨法行。是二人，十五心中亦名為無相行。過是已往，或名須陀洹，或名斯陀含，或名阿那含。十五心中疾速，無人能取其相者，故名無相。

有人無始世界來，性常質直，好樂實事者；有人好行捨離者；有人世世常好善寂者。好實者，用空解脫門得道，以諸實中空為第一故；好行捨者，行無作解脫門得道；好善寂者，行無相解脫門得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人無始世界來，性常質直，好樂實事者；有人好行捨離者；有人世世常好善寂者。好實者，用空解脫門得道，以諸實中空為第一故；好行捨者，行無作解脫門得道；好善寂者，行無相解脫門得道。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以說「得五根」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以說「得五根」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人言：一切聖道名為五根，五根成立故。八根雖皆是善，而三無漏根無有別異，以是故但說五根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：一切聖道名為五根，五根成立故。八根雖皆是善，而三無漏根無有別異，以是故但說五根。

取果時相應三昧，名「無間三昧」；得是三昧已，得解脫智，以是解脫智斷三結，得果證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取果時相應三昧，名「無間三昧」；得是三昧已，得解脫智，以是解脫智斷三結，得果證。

「有眾見」者，於五受眾中，生我若我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有眾見」者，於五受眾中，生我若我所。

「疑」者，於三寶、四諦中不信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「疑」者，於三寶、四諦中不信。

「齋戒取」者，九十六種外道法中，取是法，望得苦解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「齋戒取」者，九十六種外道法中，取是法，望得苦解脫。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

見諦所斷十結，得須陀洹果，何以故但說三、不說七？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諦所斷十結，得須陀洹果，何以故但說三、不說七？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

若說有眾見，已說一切見結，如經說「有眾見為六十二見根本」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說有眾見，已說一切見結，如經說「有眾見為六十二見根本」故。

若人著我，復思惟：我為是常？為是無常？若謂無常，墮斷滅中而生邪見，無有罪福。若謂為常，墮常見中而生齋戒取；計望得道，或修後世福德樂；欲得此二事故取戒。求苦樂因緣故，謂天所作，便生見取。若說有眾見，則攝是二見：邊見、邪見。若說齋戒取，已說見取。餘四結未拔根本，故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人著我，復思惟：我為是常？為是無常？若謂無常，墮斷滅中而生邪見，無有罪福。若謂為常，墮常見中而生齋戒取；計望得道，或修後世福德樂；欲得此二事故取戒。求苦樂因緣故，謂天所作，便生見取。若說有眾見，則攝是二見：邊見、邪見。若說齋戒取，已說見取。餘四結未拔根本，故不說。

是十結於三界四諦所斷，分別有八十八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十結於三界四諦所斷，分別有八十八。

須陀洹乃至辟支佛，分別聲聞、辟支佛道，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須陀洹乃至辟支佛，分別聲聞、辟支佛道，如先說。

菩薩法眼有二種：一者、分別知聲聞、辟支佛方便得道門，二者、知菩薩方便行道門。聲聞、辟支佛事先已處處說，今當分別菩薩法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩法眼有二種：一者、分別知聲聞、辟支佛方便得道門，二者、知菩薩方便行道門。聲聞、辟支佛事先已處處說，今當分別菩薩法。

若菩薩知是菩薩深行六波羅蜜，薄諸煩惱故，用信根、精進根及方便，為度眾生故受身。是菩薩生死肉身，未得法性神通法身，以是故不說三根，未離欲故。今世行布施功德，信根、精進根，後世生剎利大姓乃至他化自在天。先知因，後知果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩知是菩薩深行六波羅蜜，薄諸煩惱故，用信根、精進根及方便，為度眾生故受身。是菩薩生死肉身，未得法性神通法身，以是故不說三根，未離欲故。今世行布施功德，信根、精進根，後世生剎利大姓乃至他化自在天。先知因，後知果。

復次，「是菩薩不退」者，如先說「不退轉相」，亦如後〈阿鞞跋致品〉中說；與此相違，名為退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「是菩薩不退」者，如先說「不退轉相」，亦如後〈阿鞞跋致品〉中說；與此相違，名為退。

不退菩薩有二種：一者、受記，二者、未受記。如《首楞嚴三昧》四種受記中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退菩薩有二種：一者、受記，二者、未受記。如《首楞嚴三昧》四種受記中說。

「具足神通」者，於十方恒河沙世界中，一時能變化無量身，供養諸佛、聽法，說法度眾生。如是等，除佛無能及者，是為末後身菩薩；與此相違者，名不具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具足神通」者，於十方恒河沙世界中，一時能變化無量身，供養諸佛、聽法，說法度眾生。如是等，除佛無能及者，是為末後身菩薩；與此相違者，名不具足。

復次，各各自地中無所少，名為具足；各各地中未成就，是不具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，各各自地中無所少，名為具足；各各地中未成就，是不具足。

「得神通」有二種：有用者，有不用者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得神通」有二種：有用者，有不用者。

「未得神通」者，有菩薩新發意故，未得神通；或未離欲故、懈怠心故、行餘法故，是為未得；與上相違，是為「得」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「未得神通」者，有菩薩新發意故，未得神通；或未離欲故、懈怠心故、行餘法故，是為未得；與上相違，是為「得」。

「淨佛世界、未淨世界」，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨佛世界、未淨世界」，如先說。

「成就眾生」者有二種：有先自成功德，然後度眾生者；有先成就眾生，後自成功德者。如寶華佛欲涅槃時，觀二菩薩心，所謂彌勒、釋迦文菩薩。彌勒菩薩自功德成就，弟子未成就；釋迦文菩薩弟子成就，自身未成就。成就多人難，自成則易。作是念已，入雪山谷寶窟中，身放光明。是時釋迦文菩薩見佛，其心清淨，一足立，七日七夜，以一偈讚佛；以是因緣故，超越九劫。如是等，知成就眾生、不成就眾生者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就眾生」者有二種：有先自成功德，然後度眾生者；有先成就眾生，後自成功德者。如寶華佛欲涅槃時，觀二菩薩心，所謂彌勒、釋迦文菩薩。彌勒菩薩自功德成就，弟子未成就；釋迦文菩薩弟子成就，自身未成就。成就多人難，自成則易。作是念已，入雪山谷寶窟中，身放光明。是時釋迦文菩薩見佛，其心清淨，一足立，七日七夜，以一偈讚佛；以是因緣故，超越九劫。如是等，知成就眾生、不成就眾生者。

「諸佛稱譽」，如先說；與此相違，名為「不稱譽」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛稱譽」，如先說；與此相違，名為「不稱譽」。

「親近諸佛」、「無量壽命」、「無量比丘僧」、「純菩薩為僧」、「不修苦行」，如〈初品〉末說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「親近諸佛」、「無量壽命」、「無量比丘僧」、「純菩薩為僧」、「不修苦行」，如〈初品〉末說。

「一生補處」者，或以相知者，如阿私陀仙人觀其身相，知今世成佛。珊若婆羅門見乳糜，知今日成佛者應食。如遍吉菩薩、觀世音菩薩、文殊師利菩薩等，見是菩薩如諸佛相，知當成佛，如是等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一生補處」者，或以相知者，如阿私陀仙人觀其身相，知今世成佛。珊若婆羅門見乳糜，知今日成佛者應食。如遍吉菩薩、觀世音菩薩、文殊師利菩薩等，見是菩薩如諸佛相，知當成佛，如是等。

「坐道場」者，有菩薩見菩薩行處，地下有金剛地持是菩薩；又見天龍鬼神持種種供養具，送至道場，如是等，知坐道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「坐道場」者，有菩薩見菩薩行處，地下有金剛地持是菩薩；又見天龍鬼神持種種供養具，送至道場，如是等，知坐道場。

「有魔」者，宿世遮他行道及種種求佛道因緣，不喜行慈，好行空等餘法，如是等因緣，以宿世破他行道，故有魔破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有魔」者，宿世遮他行道及種種求佛道因緣，不喜行慈，好行空等餘法，如是等因緣，以宿世破他行道，故有魔破壞。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

云何末後身菩薩受惡業報、為魔來壞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何末後身菩薩受惡業報、為魔來壞？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩以種種門入佛道，或從悲門，或從精進、智慧門入佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩以種種門入佛道，或從悲門，或從精進、智慧門入佛道。

是菩薩行精進、智慧門，不行悲心，好行精進、智慧故。譬如貴人，雖有種種好衣，或時著一，餘者不著；菩薩亦如是，修種種行以求佛道，或行精進、智慧道，息慈悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩行精進、智慧門，不行悲心，好行精進、智慧故。譬如貴人，雖有種種好衣，或時著一，餘者不著；菩薩亦如是，修種種行以求佛道，或行精進、智慧道，息慈悲心。

破行道者，增上慢故。諸長壽天、龍、鬼神不識方便者，見作惡行因緣，若不受報，生斷滅見，是故佛現受報。是故雖無罪因緣實魔來，以方便力故現有魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破行道者，增上慢故。諸長壽天、龍、鬼神不識方便者，見作惡行因緣，若不受報，生斷滅見，是故佛現受報。是故雖無罪因緣實魔來，以方便力故現有魔。

如是等一切聲聞、辟支佛、諸菩薩種種方便門，令眾生入道，是名「法眼淨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等一切聲聞、辟支佛、諸菩薩種種方便門，令眾生入道，是名「法眼淨」。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩佛眼淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩佛眼淨？」

佛告舍利弗：「有菩薩摩訶薩求佛道心，次第入如金剛三昧，得一切種智。爾時，成就十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。是菩薩摩訶薩用一切種，一切法中，無法不見，無法不聞，無法不知，無法不識。舍利弗！是為菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時佛眼淨。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得五眼，當學六波羅蜜。何以故？舍利弗！是六波羅蜜中，攝一切善法，若聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法。舍利弗！若有實語，能攝一切善法者，般若波羅蜜是。舍利弗！般若波羅蜜能生五眼，菩薩學五眼者，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「有菩薩摩訶薩求佛道心，次第入如金剛三昧，得一切種智。爾時，成就十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。是菩薩摩訶薩用一切種，一切法中，無法不見，無法不聞，無法不知，無法不識。舍利弗！是為菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時佛眼淨。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得五眼，當學六波羅蜜。何以故？舍利弗！是六波羅蜜中，攝一切善法，若聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法。舍利弗！若有實語，能攝一切善法者，般若波羅蜜是。舍利弗！般若波羅蜜能生五眼，菩薩學五眼者，得阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

菩薩住十地中，具足六波羅蜜乃至一切種智。菩薩入如金剛三昧，破諸煩惱習，即時得諸佛無礙解脫，即生佛眼，所謂一切種智、十力、四無所畏、四無礙智乃至大慈大悲等諸功德，是名「佛眼」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住十地中，具足六波羅蜜乃至一切種智。菩薩入如金剛三昧，破諸煩惱習，即時得諸佛無礙解脫，即生佛眼，所謂一切種智、十力、四無所畏、四無礙智乃至大慈大悲等諸功德，是名「佛眼」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

智慧、見物是眼相，云何大慈悲等名為「眼」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧、見物是眼相，云何大慈悲等名為「眼」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

諸功德皆與慧眼相應故，通名為眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸功德皆與慧眼相應故，通名為眼。

復次，慈悲心有三種：眾生緣、法緣、無緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，慈悲心有三種：眾生緣、法緣、無緣。

凡夫人，眾生緣；聲聞、辟支佛及菩薩，初眾生緣，後法緣；諸佛善修行畢竟空，故名為無緣，是故慈悲亦名佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫人，眾生緣；聲聞、辟支佛及菩薩，初眾生緣，後法緣；諸佛善修行畢竟空，故名為無緣，是故慈悲亦名佛眼。

已說佛眼，今說佛眼所用：是眼無法不見、不聞、不知、不識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說佛眼，今說佛眼所用：是眼無法不見、不聞、不知、不識。

復次，有人謂：「十住菩薩與佛無有差別，如遍吉、文殊師利、觀世音等，具足佛十力功德等而不作佛，為廣度眾生故。」是故生疑。以是故說佛眼相——十方眾生及諸法中，無不見、無不聞。是諸菩薩，於餘菩薩為大，比於佛不能遍知；如月光明雖大，於日則不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人謂：「十住菩薩與佛無有差別，如遍吉、文殊師利、觀世音等，具足佛十力功德等而不作佛，為廣度眾生故。」是故生疑。以是故說佛眼相——十方眾生及諸法中，無不見、無不聞。是諸菩薩，於餘菩薩為大，比於佛不能遍知；如月光明雖大，於日則不現。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

眼為見相，云何說「聞」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼為見相，云何說「聞」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

眾生智慧，從六情生，知六塵。人謂佛有所不聞，如外經書中言或有所不聞；是故佛智慧無所不聞。又耳識因緣生智慧，智慧所知，言「無法不聞」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生智慧，從六情生，知六塵。人謂佛有所不聞，如外經書中言或有所不聞；是故佛智慧無所不聞。又耳識因緣生智慧，智慧所知，言「無法不聞」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以故三識所知合為一，三識所知別為三——眼名為見，耳名為聞，意知名為識，鼻、舌、身識名為覺？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故三識所知合為一，三識所知別為三——眼名為見，耳名為聞，意知名為識，鼻、舌、身識名為覺？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是三識助道法多，是故別說；餘三識不爾，是故合說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三識助道法多，是故別說；餘三識不爾，是故合說。

是三識但知世間事，是故合為一；餘三亦知世間，亦知出世間，是故別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三識但知世間事，是故合為一；餘三亦知世間，亦知出世間，是故別說。

復次，是三識但緣無記法；餘三識或緣善，或緣不善，或緣無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是三識但緣無記法；餘三識或緣善，或緣不善，或緣無記。

復次，是三識能生三乘因緣，如眼見佛及佛弟子，耳聞法，心籌量、正憶念。如是等種種差別，以是故，六識所知事分為四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是三識能生三乘因緣，如眼見佛及佛弟子，耳聞法，心籌量、正憶念。如是等種種差別，以是故，六識所知事分為四分。

一切種智者，如人眼見近不見遠，見內不見外，見麁不見細，見東不見西，見此不見彼，見和合不見散，見生時不見滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種智者，如人眼見近不見遠，見內不見外，見麁不見細，見東不見西，見此不見彼，見和合不見散，見生時不見滅。

肉眼見，天眼不見：眼根成就，未離欲凡夫人故無天眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肉眼見，天眼不見：眼根成就，未離欲凡夫人故無天眼。

天眼見，慧眼不見：凡夫人得天眼神通故無慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼見，慧眼不見：凡夫人得天眼神通故無慧眼。

慧眼見，法眼不見：未離欲聲聞聖人，不知種種度眾生道故無法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼見，法眼不見：未離欲聲聞聖人，不知種種度眾生道故無法眼。

法眼見，佛眼不見：菩薩得道種智，知種種度眾生道，未成佛故無佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法眼見，佛眼不見：菩薩得道種智，知種種度眾生道，未成佛故無佛眼。

復次，肉眼、天眼見，慧眼、法眼、佛眼不見：凡夫人眼根成就，得天眼神通故，無慧眼、法眼、佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，肉眼、天眼見，慧眼、法眼、佛眼不見：凡夫人眼根成就，得天眼神通故，無慧眼、法眼、佛眼。

肉眼、慧眼見，法眼、佛眼不見：眼根成就聲聞聖人；不知種種度眾生道故無法眼，聲聞人故無佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肉眼、慧眼見，法眼、佛眼不見：眼根成就聲聞聖人；不知種種度眾生道故無法眼，聲聞人故無佛眼。

肉眼、法眼見，佛眼不見：初得無生忍、未受法性生身菩薩，得道種智；未成佛故無佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肉眼、法眼見，佛眼不見：初得無生忍、未受法性生身菩薩，得道種智；未成佛故無佛眼。

天眼、慧眼見，法眼、佛眼不見：離欲聲聞聖人得天眼神通；非菩薩故無道種智，無道種智故無法眼，聲聞人故無佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼、慧眼見，法眼、佛眼不見：離欲聲聞聖人得天眼神通；非菩薩故無道種智，無道種智故無法眼，聲聞人故無佛眼。

天眼、法眼見，佛眼不見：得菩薩神通，知種種度眾生道；未成佛故無佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼、法眼見，佛眼不見：得菩薩神通，知種種度眾生道；未成佛故無佛眼。

慧眼、法眼見，佛眼不見：菩薩得無生法忍，得無生法忍已，能觀一切眾生得道因緣，以種種道而度脫之；未成佛故無佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼、法眼見，佛眼不見：菩薩得無生法忍，得無生法忍已，能觀一切眾生得道因緣，以種種道而度脫之；未成佛故無佛眼。

復次，肉眼、天眼、慧眼見，法眼、佛眼不見：眼根成就聲聞聖人得天眼神通；無道種智故無法眼，聲聞人故無佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，肉眼、天眼、慧眼見，法眼、佛眼不見：眼根成就聲聞聖人得天眼神通；無道種智故無法眼，聲聞人故無佛眼。

天眼、慧眼、法眼見，佛眼不見：法性生身菩薩，具六神通，以種種道度眾生；未成佛故無佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼、慧眼、法眼見，佛眼不見：法性生身菩薩，具六神通，以種種道度眾生；未成佛故無佛眼。

復次，肉眼、天眼、慧眼、法眼見，佛眼不見：初得無生法忍菩薩，未捨肉身，得菩薩神通，無生法忍、道種智具足；未成佛故無佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，肉眼、天眼、慧眼、法眼見，佛眼不見：初得無生法忍菩薩，未捨肉身，得菩薩神通，無生法忍、道種智具足；未成佛故無佛眼。

如是等，不名「無法不見聞覺識」。若以佛眼觀諸法，是名「無所不見，無所不聞，無所不覺，無所不識」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等，不名「無法不見聞覺識」。若以佛眼觀諸法，是名「無所不見，無所不聞，無所不覺，無所不識」。

五塵隨義分別，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五塵隨義分別，亦如是。

三乘等諸善法，是五眼因緣。諸善法皆六波羅蜜攝；是六波羅蜜，般若波羅蜜為本。以是故說「般若波羅蜜能生五眼；菩薩漸漸學是五眼，不久當作佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘等諸善法，是五眼因緣。諸善法皆六波羅蜜攝；是六波羅蜜，般若波羅蜜為本。以是故說「般若波羅蜜能生五眼；菩薩漸漸學是五眼，不久當作佛」。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，修神通波羅蜜。以是神通波羅蜜，受種種如意事：能動大地；變一身為無數身，無數身還為一身；隱顯自在；山壁樹木，皆過無礙，如行空中；履水如地；凌虛如鳥；出沒地中，如出入水；身出烟炎，如大火聚；身中出水，如雪山水流；日月大德，威力難當，而能摩捫；乃至梵天，身得自在。亦不著是如意神通，神通事及己身皆不可得；自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我得如意神通。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得如意神通智證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，修神通波羅蜜。以是神通波羅蜜，受種種如意事：能動大地；變一身為無數身，無數身還為一身；隱顯自在；山壁樹木，皆過無礙，如行空中；履水如地；凌虛如鳥；出沒地中，如出入水；身出烟炎，如大火聚；身中出水，如雪山水流；日月大德，威力難當，而能摩捫；乃至梵天，身得自在。亦不著是如意神通，神通事及己身皆不可得；自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我得如意神通。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得如意神通智證。

「是菩薩以天耳淨，過於人耳，聞二種聲：天聲、人聲。亦不著是天耳神通，天耳與聲及己身皆不可得，自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我有是天耳。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得天耳神通智證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩以天耳淨，過於人耳，聞二種聲：天聲、人聲。亦不著是天耳神通，天耳與聲及己身皆不可得，自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我有是天耳。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得天耳神通智證。

「是菩薩如實知他眾生心：若欲心，如實知欲心；離欲心，如實知離欲心；瞋心，如實知瞋心；離瞋心，如實知離瞋心；癡心，如實知癡心；離癡心，如實知離癡心；渴愛心，如實知渴愛心；無渴愛心，如實知無渴愛心；有受心，如實知有受心；無受心，如實知無受心；攝心，如實知攝心；散心，如實知散心；小心，如實知小心；大心，如實知大心；定心，如實知定心；亂心，如實知亂心；解脫心，如實知解脫心；不解脫心，如實知不解脫心；有上心，如實知有上心；無上心，如實知無上心。亦不著是心！何以故？是心非心相不可思議故，自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我得他心智證。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得他心神通智證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩如實知他眾生心：若欲心，如實知欲心；離欲心，如實知離欲心；瞋心，如實知瞋心；離瞋心，如實知離瞋心；癡心，如實知癡心；離癡心，如實知離癡心；渴愛心，如實知渴愛心；無渴愛心，如實知無渴愛心；有受心，如實知有受心；無受心，如實知無受心；攝心，如實知攝心；散心，如實知散心；小心，如實知小心；大心，如實知大心；定心，如實知定心；亂心，如實知亂心；解脫心，如實知解脫心；不解脫心，如實知不解脫心；有上心，如實知有上心；無上心，如實知無上心。亦不著是心！何以故？是心非心相不可思議故，自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我得他心智證。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得他心神通智證。

「是菩薩以宿命智證通，念一心乃至百心，念一日乃至百日，念一月乃至百月，念一歲乃至百歲，念一劫乃至百劫、無數百劫、無數千劫、無數百千劫，乃至無數百千萬億劫世；我是處如是姓、如是名、如是生、如是食、如是久住、如是壽限、如是長壽、如是受苦樂；我是中死、生彼處，彼處死、生是處，有相有因緣。亦不著是宿命神通，宿命神通事及己身皆不可得，自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我有是宿命神通。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得宿命神通智證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩以宿命智證通，念一心乃至百心，念一日乃至百日，念一月乃至百月，念一歲乃至百歲，念一劫乃至百劫、無數百劫、無數千劫、無數百千劫，乃至無數百千萬億劫世；我是處如是姓、如是名、如是生、如是食、如是久住、如是壽限、如是長壽、如是受苦樂；我是中死、生彼處，彼處死、生是處，有相有因緣。亦不著是宿命神通，宿命神通事及己身皆不可得，自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我有是宿命神通。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得宿命神通智證。

「是菩薩以天眼見眾生死時、生時，端政、醜陋，惡處、好處，若大、若小；知眾生隨業因緣：是諸眾生身惡業成就、口惡業成就、意惡業成就故，謗毀聖人、受邪見因緣故，身壞命終墮惡道，生地獄中；是諸眾生身善業成就、口善業成就、意善業成就，不謗毀聖人、受正見因緣故，命終入善道，生天上。亦不著是天眼神通，天眼神通事及己身皆不可得，自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我有是天眼神通。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得天眼神通智證。亦見十方如恒河沙等世界中眾生生死，乃至生天上。四神通亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩以天眼見眾生死時、生時，端政、醜陋，惡處、好處，若大、若小；知眾生隨業因緣：是諸眾生身惡業成就、口惡業成就、意惡業成就故，謗毀聖人、受邪見因緣故，身壞命終墮惡道，生地獄中；是諸眾生身善業成就、口善業成就、意善業成就，不謗毀聖人、受正見因緣故，命終入善道，生天上。亦不著是天眼神通，天眼神通事及己身皆不可得，自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我有是天眼神通。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得天眼神通智證。亦見十方如恒河沙等世界中眾生生死，乃至生天上。四神通亦如是。

「是菩薩摩訶薩漏盡神通，雖得漏盡神通，不墮聲聞、辟支佛地；乃至阿耨多羅三藐三菩提，亦不依異法。亦不著是漏盡神通，漏盡神通事及己身皆不可得，自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我得漏盡神通。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得漏盡神通智證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩漏盡神通，雖得漏盡神通，不墮聲聞、辟支佛地；乃至阿耨多羅三藐三菩提，亦不依異法。亦不著是漏盡神通，漏盡神通事及己身皆不可得，自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我得漏盡神通。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得漏盡神通智證。

「如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足神通波羅蜜；具足神通波羅蜜已，增益阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足神通波羅蜜；具足神通波羅蜜已，增益阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

如大海中有種種寶珠：有能殺毒，有能遮鬼，有能破病，有能除寒熱、飢渴，有能隨人所願皆能與者；如是等無量無數寶珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大海中有種種寶珠：有能殺毒，有能遮鬼，有能破病，有能除寒熱、飢渴，有能隨人所願皆能與者；如是等無量無數寶珠。

大乘海中亦如是，有種種菩薩寶：有菩薩能破三惡道，有能開三善門，有能生五眼，有能修行神通波羅蜜。是故諸菩薩能為奇特希有之事，所謂取空相多、地相少，則能隨意動地。一身能多，多身能一；虛空中常有微塵滿中；是人離欲、福德因緣故，集諸微塵以為諸身，令皆相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘海中亦如是，有種種菩薩寶：有菩薩能破三惡道，有能開三善門，有能生五眼，有能修行神通波羅蜜。是故諸菩薩能為奇特希有之事，所謂取空相多、地相少，則能隨意動地。一身能多，多身能一；虛空中常有微塵滿中；是人離欲、福德因緣故，集諸微塵以為諸身，令皆相似。

有人言：諸非人恭敬是離欲菩薩，入其身中，隨其意所欲變化則皆能化。轉輪聖王未離欲，少有福德因緣故，諸鬼神尚為其使，何況離欲行無量心人！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：諸非人恭敬是離欲菩薩，入其身中，隨其意所欲變化則皆能化。轉輪聖王未離欲，少有福德因緣故，諸鬼神尚為其使，何況離欲行無量心人！

復次，是心相無有住處，若內、若外，若大、若小，以禪定力故，其心調柔，疾遍諸身，還復亦速。譬如千頭龍，眼、耳各有二千，及有千口，心一時用；龍是麁身尚爾，何況菩薩！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是心相無有住處，若內、若外，若大、若小，以禪定力故，其心調柔，疾遍諸身，還復亦速。譬如千頭龍，眼、耳各有二千，及有千口，心一時用；龍是麁身尚爾，何況菩薩！

有人言：坐禪人事，所有力勢，不可思議；故一身為無量身，無量身為一身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：坐禪人事，所有力勢，不可思議；故一身為無量身，無量身為一身。

石壁無礙者，取石壁虛空相，微塵開闢，如撅入土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石壁無礙者，取石壁虛空相，微塵開闢，如撅入土。

履水者，取地相多故，履水如地；取水相多故，入地如水；取火相多故，身出烟火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 履水者，取地相多故，履水如地；取水相多故，入地如水；取火相多故，身出烟火。

捫摸日月者，神通不可思議力故，令手及日月，入火定故，月不能令冷；入水定故，日不能令熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捫摸日月者，神通不可思議力故，令手及日月，入火定故，月不能令冷；入水定故，日不能令熱。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是神通力乃至四禪中，此何以言「但至梵世，身得自在」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是神通力乃至四禪中，此何以言「但至梵世，身得自在」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

此先已說，梵是初門故，言「梵世」則攝一切色界。又世人皆貴梵王，以為世界主故。又是菩薩不欲於欲界散亂心現其自在，是故乃至離欲人中能有所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此先已說，梵是初門故，言「梵世」則攝一切色界。又世人皆貴梵王，以為世界主故。又是菩薩不欲於欲界散亂心現其自在，是故乃至離欲人中能有所作。

如是神通相無量無數，為易解故，少說譬喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是神通相無量無數，為易解故，少說譬喻。

諸外道於此神通有二事錯：一者、起吾我心，我能起此事而生憍慢；二者、著是神通，譬如貪人著寶。以是故外道神通，不及聖人神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸外道於此神通有二事錯：一者、起吾我心，我能起此事而生憍慢；二者、著是神通，譬如貪人著寶。以是故外道神通，不及聖人神通。

菩薩於是神通力知一切法自性不生，故不著；但念一切種智，為度眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於是神通力知一切法自性不生，故不著；但念一切種智，為度眾生故。

餘五神通亦如是，如其法分別，先說其相，後皆說空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘五神通亦如是，如其法分別，先說其相，後皆說空。

六神通餘義，如〈讚菩薩品〉中五神通義說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六神通餘義，如〈讚菩薩品〉中五神通義說。

以是六神通廣利益眾生，故說：「具足得如是神通，增益阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是六神通廣利益眾生，故說：「具足得如是神通，增益阿耨多羅三藐三菩提。」

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住檀波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不生慳心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住檀波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不生慳心故。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住尸羅波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，罪不罪不著故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住尸羅波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，罪不罪不著故。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住羼提波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不瞋故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住羼提波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不瞋故。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住毘梨耶波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，身心精進不懈息故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住毘梨耶波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，身心精進不懈息故。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住禪波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不亂不味故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住禪波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不亂不味故。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住般若波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不生癡心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住般若波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不生癡心故。

「如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住六波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空故，不來不去故，不施不受故，非戒非犯故，非忍非瞋故，不進不怠故，不定不亂故，不智不愚故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住六波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空故，不來不去故，不施不受故，非戒非犯故，非忍非瞋故，不進不怠故，不定不亂故，不智不愚故。

「爾時，菩薩摩訶薩不分別布施不布施、持戒犯戒、忍辱瞋恚、精進懈怠、定心亂心、智慧愚癡，不分別毀害、輕慢、恭敬。何以故？舍利弗！無生法中，無有受毀者、無有受害者、無有受輕慢恭敬者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩摩訶薩不分別布施不布施、持戒犯戒、忍辱瞋恚、精進懈怠、定心亂心、智慧愚癡，不分別毀害、輕慢、恭敬。何以故？舍利弗！無生法中，無有受毀者、無有受害者、無有受輕慢恭敬者。

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得如是諸功德，聲聞、辟支佛所無有。得是功德具足，成就眾生，淨佛世界，得一切種智！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得如是諸功德，聲聞、辟支佛所無有。得是功德具足，成就眾生，淨佛世界，得一切種智！」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

是菩薩初發意，行般若波羅蜜，漸行餘功德，所謂檀波羅蜜等。菩薩住檀波羅蜜，修治薩婆若道，觀一切法畢竟空、不生慳貪心，以是二事故，開薩婆若道。所以者何？畢竟空中，無有慳貪；慳貪根本斷故，具足檀波羅蜜；具足檀波羅蜜故，莊嚴般若波羅蜜；乃至般若波羅蜜畢竟空故，常不生癡心。所以者何？此中佛自說：「一切法不來不去，無施無受故，乃至不智不愚故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩初發意，行般若波羅蜜，漸行餘功德，所謂檀波羅蜜等。菩薩住檀波羅蜜，修治薩婆若道，觀一切法畢竟空、不生慳貪心，以是二事故，開薩婆若道。所以者何？畢竟空中，無有慳貪；慳貪根本斷故，具足檀波羅蜜；具足檀波羅蜜故，莊嚴般若波羅蜜；乃至般若波羅蜜畢竟空故，常不生癡心。所以者何？此中佛自說：「一切法不來不去，無施無受故，乃至不智不愚故。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若能如是觀，行六波羅蜜，得何等利益？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是觀，行六波羅蜜，得何等利益？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

此中佛自說：此菩薩不念有所施與、無所施與。若念有施，入虛妄法中，又著布施，心生憍慢。若念無所施，即墮邪見中。是布施論議，是佛法中初門，云何言無？乃至不念有癡、有慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛自說：此菩薩不念有所施與、無所施與。若念有施，入虛妄法中，又著布施，心生憍慢。若念無所施，即墮邪見中。是布施論議，是佛法中初門，云何言無？乃至不念有癡、有慧。

是人如金剛山，四面風起，不能令動。是菩薩爾時若有罵詈、讚歎，心無有異。何以故？此中佛自說：「無生法中無有罵者、無有害者、無恭敬者。」聲聞、辟支佛，有加害者，不能深有慈悲心，若默然、若遠離。菩薩則不然，能深加慈心，愛之如子，方便度之，是故勝一切聲聞、辟支佛，而能教化一切眾生，忍辱、慈悲、方便深故，隨願清淨業因緣故，能淨佛世界。是法具足故，不久當得一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人如金剛山，四面風起，不能令動。是菩薩爾時若有罵詈、讚歎，心無有異。何以故？此中佛自說：「無生法中無有罵者、無有害者、無恭敬者。」聲聞、辟支佛，有加害者，不能深有慈悲心，若默然、若遠離。菩薩則不然，能深加慈心，愛之如子，方便度之，是故勝一切聲聞、辟支佛，而能教化一切眾生，忍辱、慈悲、方便深故，隨願清淨業因緣故，能淨佛世界。是法具足故，不久當得一切種智。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，一切眾生中生等心；一切眾生中生等心已，得一切諸法等；得一切諸法等已，立一切眾生於諸法等中。是菩薩摩訶薩，現世為十方諸佛所念，亦為一切菩薩、一切聲聞、辟支佛所念。是菩薩在所生處，眼終不見不愛色，乃至意不覺不愛法。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不減於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，一切眾生中生等心；一切眾生中生等心已，得一切諸法等；得一切諸法等已，立一切眾生於諸法等中。是菩薩摩訶薩，現世為十方諸佛所念，亦為一切菩薩、一切聲聞、辟支佛所念。是菩薩在所生處，眼終不見不愛色，乃至意不覺不愛法。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不減於阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：

佛若廣說諸菩薩相，則窮劫不盡，今佛此品末略說其相。是相足為諸菩薩所通行，所謂大慈悲故，初發度一切眾生心故，學諸佛等心觀眾生故，一切法自性空故——如是等因緣故，於一切眾生中生等心；得是等心已，得一切諸法等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛若廣說諸菩薩相，則窮劫不盡，今佛此品末略說其相。是相足為諸菩薩所通行，所謂大慈悲故，初發度一切眾生心故，學諸佛等心觀眾生故，一切法自性空故——如是等因緣故，於一切眾生中生等心；得是等心已，得一切諸法等。

「一切法等」者，如先說眾生等、法等義，今當更說。慈愍四生眾生，一心欲利益，名眾生等。觀四念處亦不見身名為法等，四正懃等諸四法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法等」者，如先說眾生等、法等義，今當更說。慈愍四生眾生，一心欲利益，名眾生等。觀四念處亦不見身名為法等，四正懃等諸四法亦如是。

復次，念五道中眾生皆沒無常老、病、死，是名眾生等。行是信等五根、若五神通，一心欲度是眾生，是名法等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，念五道中眾生皆沒無常老、病、死，是名眾生等。行是信等五根、若五神通，一心欲度是眾生，是名法等。

復次，眾生中行忍辱、慈悲等福，功德無量；功德無量故心柔軟，心柔軟故疾得禪定，修禪定故心如意調柔，心如意調柔故破世間長短、男女、白黑等，入一相法，所謂無相。得是法等已，令一切眾生得是法等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，眾生中行忍辱、慈悲等福，功德無量；功德無量故心柔軟，心柔軟故疾得禪定，修禪定故心如意調柔，心如意調柔故破世間長短、男女、白黑等，入一相法，所謂無相。得是法等已，令一切眾生得是法等。

是菩薩得是二等，成就無量福德智慧故，得現世果報，為諸佛所念、餘人所念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩得是二等，成就無量福德智慧故，得現世果報，為諸佛所念、餘人所念。

愛著生念者，皆是虛妄；唯諸佛念，是為實念，不愛著故。是人諸佛尚念，何況聲聞、辟支佛、菩薩！聲聞、辟支佛斷結者猶尚愛念，何況凡夫未離欲者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛著生念者，皆是虛妄；唯諸佛念，是為實念，不愛著故。是人諸佛尚念，何況聲聞、辟支佛、菩薩！聲聞、辟支佛斷結者猶尚愛念，何況凡夫未離欲者！

以菩薩福德因緣生故，得如是等無量今世果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以菩薩福德因緣生故，得如是等無量今世果報。

後世所生處，眼終不見惡色。惡色者，所謂能生苦受；聲、香、味、觸、法，乃至能生憂心者。如六欲天，六情所對淨妙五欲，隨意歡喜。眾生種少福德，生天上如是，何況菩薩福德、實智慧無量無邊，為十方諸佛、諸餘賢聖所念！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後世所生處，眼終不見惡色。惡色者，所謂能生苦受；聲、香、味、觸、法，乃至能生憂心者。如六欲天，六情所對淨妙五欲，隨意歡喜。眾生種少福德，生天上如是，何況菩薩福德、實智慧無量無邊，為十方諸佛、諸餘賢聖所念！

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

說是〈般若波羅蜜品〉時，三百比丘從坐起，以所著衣上佛，發阿耨多羅三藐三菩提心。佛爾時微笑，種種色光從口中出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是〈般若波羅蜜品〉時，三百比丘從坐起，以所著衣上佛，發阿耨多羅三藐三菩提心。佛爾時微笑，種種色光從口中出。

爾時，慧命阿難從坐起，整衣服，合掌，右膝著地，白佛言：「佛何因緣微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命阿難從坐起，整衣服，合掌，右膝著地，白佛言：「佛何因緣微笑？」

佛告阿難：「是三百比丘從是已後六十一劫當得作佛，皆號名大相。是三百比丘捨此身已，當生阿閦佛國；及六萬欲天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心，於彌勒佛法中出家行佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是三百比丘從是已後六十一劫當得作佛，皆號名大相。是三百比丘捨此身已，當生阿閦佛國；及六萬欲天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心，於彌勒佛法中出家行佛道。」

是時，佛之威神故，此間四部眾見十方面各千佛；是十方世界嚴淨，此娑婆世界所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛之威神故，此間四部眾見十方面各千佛；是十方世界嚴淨，此娑婆世界所不能及。

爾時，十千人作願言：「我等修淨願行，以淨願行故，當生彼佛世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十千人作願言：「我等修淨願行，以淨願行故，當生彼佛世界。」

爾時，佛知是善男子深心，而復微笑，種種色光從口中出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛知是善男子深心，而復微笑，種種色光從口中出。

阿難整衣服，合掌白佛：「佛何因緣微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難整衣服，合掌白佛：「佛何因緣微笑？」

佛告阿難：「汝見是十千人不？」阿難言：「見！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝見是十千人不？」阿難言：「見！」

佛言：「是十千人於此壽終，當生彼世界，終不離諸佛；後當作佛，皆號莊嚴王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是十千人於此壽終，當生彼世界，終不離諸佛；後當作佛，皆號莊嚴王。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

如佛結戒，比丘三衣不應少，是諸比丘何以故破尸羅波羅蜜，作檀波羅蜜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛結戒，比丘三衣不應少，是諸比丘何以故破尸羅波羅蜜，作檀波羅蜜？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人言：「佛過十二歲然後結戒，是比丘施衣時未結戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「佛過十二歲然後結戒，是比丘施衣時未結戒。」

有人言：「是比丘有淨施衣，心生當受，以是故施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「是比丘有淨施衣，心生當受，以是故施。」

有人言：「是諸比丘多知多識，即能更得，事不經宿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「是諸比丘多知多識，即能更得，事不經宿。」

復次，有人言：「是諸比丘聞佛說『諸菩薩行檀波羅蜜，諸功德力勢無量故，得與般若波羅蜜相應』，心大踊躍，即以衣施，無復他念，不故破戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人言：「是諸比丘聞佛說『諸菩薩行檀波羅蜜，諸功德力勢無量故，得與般若波羅蜜相應』，心大踊躍，即以衣施，無復他念，不故破戒。」

復次，諸比丘知佛法畢竟空，無所著，斷法愛；為世諦故結戒，非第一義。是比丘從佛聞第一義及布施等六波羅蜜；聞諸菩薩種種大威力，愍念眾生為諸煩惱所覆，不能得是菩薩功德；是故生大悲心，為眾生故發阿耨多羅三藐三菩提意；以是故，以衣布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸比丘知佛法畢竟空，無所著，斷法愛；為世諦故結戒，非第一義。是比丘從佛聞第一義及布施等六波羅蜜；聞諸菩薩種種大威力，愍念眾生為諸煩惱所覆，不能得是菩薩功德；是故生大悲心，為眾生故發阿耨多羅三藐三菩提意；以是故，以衣布施。

若人以貪欲、瞋恚、怖畏、邪見、不恭敬心、輕佛語而不持戒，是名為破戒；是諸比丘都無此心，是故無破戒罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人以貪欲、瞋恚、怖畏、邪見、不恭敬心、輕佛語而不持戒，是名為破戒；是諸比丘都無此心，是故無破戒罪。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛何以故微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛何以故微笑？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

笑有種種：有人見妓樂事而笑，有人內懷瞋恚而笑，有人憍慢故笑，有人輕物故笑，有人事辦歡喜故笑，有人見不應作而作故笑，有人懷詐揚善故笑，有人見希有事故笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 笑有種種：有人見妓樂事而笑，有人內懷瞋恚而笑，有人憍慢故笑，有人輕物故笑，有人事辦歡喜故笑，有人見不應作而作故笑，有人懷詐揚善故笑，有人見希有事故笑。

佛今見比丘以一袈裟施故，未來世中成辦佛事，是為希有，以是故笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛今見比丘以一袈裟施故，未來世中成辦佛事，是為希有，以是故笑。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

阿難何以常問佛笑，而餘比丘不問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難何以常問佛笑，而餘比丘不問？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是諸比丘不親近佛、又敬難心多故，不敢自問。阿難善知人相，知諸比丘意；又見佛笑，疑故，作是念：「佛無眾生相、無有法相，知三界如夢、如幻，今有何事能令佛笑？佛如須彌山王、大地、大海，不以小因緣故動。」以是故問笑因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸比丘不親近佛、又敬難心多故，不敢自問。阿難善知人相，知諸比丘意；又見佛笑，疑故，作是念：「佛無眾生相、無有法相，知三界如夢、如幻，今有何事能令佛笑？佛如須彌山王、大地、大海，不以小因緣故動。」以是故問笑因緣。

佛告阿難：「業因緣果報相續，不可思議！是三百比丘却後六十一劫當得作佛，號名大相(施以手舉物顯示為相故，因以為名)；六十一劫中，是人利根，值佛說法，與般若波羅蜜相應故，是諸人疾得作佛。」是諸比丘未得天眼故，自疑不知生何處，恐不能得集諸功德，不得至道；是故佛言：「捨是身，當生阿閦佛世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「業因緣果報相續，不可思議！是三百比丘却後六十一劫當得作佛，號名大相(施以手舉物顯示為相故，因以為名)；六十一劫中，是人利根，值佛說法，與般若波羅蜜相應故，是諸人疾得作佛。」是諸比丘未得天眼故，自疑不知生何處，恐不能得集諸功德，不得至道；是故佛言：「捨是身，當生阿閦佛世界。」

六萬欲天子，必是宿世共福德因緣故，與三百比丘俱發阿耨多羅三藐三菩提心；是彌勒所應度，是故佛說：「彌勒時當出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六萬欲天子，必是宿世共福德因緣故，與三百比丘俱發阿耨多羅三藐三菩提心；是彌勒所應度，是故佛說：「彌勒時當出家。」

今佛記諸比丘生阿閦佛世界，故諸人咸欲見諸佛清淨世界；是故佛令大眾見十方面各千佛。是四眾見是清淨莊嚴佛世界，見諸佛身大於須彌山者，一生補處菩薩大眾圍繞，以梵音聲徹無量無邊世界；各自鄙薄其身，憐愍眾生故，為求無量佛法，作願生彼佛世界，如清淨世界行願中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今佛記諸比丘生阿閦佛世界，故諸人咸欲見諸佛清淨世界；是故佛令大眾見十方面各千佛。是四眾見是清淨莊嚴佛世界，見諸佛身大於須彌山者，一生補處菩薩大眾圍繞，以梵音聲徹無量無邊世界；各自鄙薄其身，憐愍眾生故，為求無量佛法，作願生彼佛世界，如清淨世界行願中說。

笑因緣，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 笑因緣，如先說。

是十千人於此壽終，當生彼國。隨生彼國行業因緣具足故，此間集深厚無量福德故，終不離諸佛。見諸莊嚴佛世界發心故，皆號莊嚴王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十千人於此壽終，當生彼國。隨生彼國行業因緣具足故，此間集深厚無量福德故，終不離諸佛。見諸莊嚴佛世界發心故，皆號莊嚴王佛。

大智度論釋歎度品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋歎度品第五

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，慧命舍利弗、慧命目犍連、慧命須菩提、慧命摩訶迦葉，如是等諸多知識比丘及諸菩薩摩訶薩、諸優婆塞、優婆夷從坐起，合掌白佛言：「世尊！摩訶波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。尊波羅蜜、第一波羅蜜、勝波羅蜜、妙波羅蜜、無上波羅蜜、無等波羅蜜、無等等波羅蜜、如虛空波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。世尊！自相空波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。世尊！自性空波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。諸法空波羅蜜、無法有法空波羅蜜、開一切功德波羅蜜、成就一切功德波羅蜜、不可壞波羅蜜，是諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命舍利弗、慧命目犍連、慧命須菩提、慧命摩訶迦葉，如是等諸多知識比丘及諸菩薩摩訶薩、諸優婆塞、優婆夷從坐起，合掌白佛言：「世尊！摩訶波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。尊波羅蜜、第一波羅蜜、勝波羅蜜、妙波羅蜜、無上波羅蜜、無等波羅蜜、無等等波羅蜜、如虛空波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。世尊！自相空波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。世尊！自性空波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。諸法空波羅蜜、無法有法空波羅蜜、開一切功德波羅蜜、成就一切功德波羅蜜、不可壞波羅蜜，是諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜。

「諸菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜，無等等布施，具足無等等檀波羅蜜，得無等等身，得無等等法，所謂阿耨多羅三藐三菩提。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜，無等等布施，具足無等等檀波羅蜜，得無等等身，得無等等法，所謂阿耨多羅三藐三菩提。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜亦如是。

「世尊本亦復行此般若波羅蜜，具足無等等六波羅蜜，得無等等法；得無等等色，無等等受、想、行、識，佛轉無等等法輪。過去佛亦如是行此般若波羅蜜，具足無等等布施，乃至轉無等等法輪。未來世佛亦行此般若波羅蜜，當作無等等布施，乃至當轉無等等法輪。以是故，世尊！菩薩摩訶薩欲度一切法彼岸，當習行般若波羅蜜！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊本亦復行此般若波羅蜜，具足無等等六波羅蜜，得無等等法；得無等等色，無等等受、想、行、識，佛轉無等等法輪。過去佛亦如是行此般若波羅蜜，具足無等等布施，乃至轉無等等法輪。未來世佛亦行此般若波羅蜜，當作無等等布施，乃至當轉無等等法輪。以是故，世尊！菩薩摩訶薩欲度一切法彼岸，當習行般若波羅蜜！

「唯！世尊！是行般若波羅蜜菩薩摩訶薩，一切世間天及人、阿修羅應當禮敬供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯！世尊！是行般若波羅蜜菩薩摩訶薩，一切世間天及人、阿修羅應當禮敬供養。」

佛告眾弟子及諸菩薩摩訶薩：「如是！如是！諸善男子行是般若波羅蜜者，一切世間天及人、阿修羅應當禮敬供養。何以故？因菩薩來故，出生人道、天道，剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、轉輪聖王、四天王天乃至阿迦尼吒天；出生須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、諸佛。因菩薩來故，世間便有飲食、衣服、臥具、房舍、燈燭、摩尼、真珠、毘琉璃、珊瑚，金銀等諸寶物生。舍利弗！世間所有樂具，若人中、若天上、若離欲樂，是一切樂具，皆由菩薩有。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩行菩薩道時，住六波羅蜜，自行布施，亦以布施成就眾生；乃至自行般若波羅蜜，亦以般若波羅蜜成就眾生。舍利弗！是故菩薩摩訶薩為安樂一切眾生故出現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告眾弟子及諸菩薩摩訶薩：「如是！如是！諸善男子行是般若波羅蜜者，一切世間天及人、阿修羅應當禮敬供養。何以故？因菩薩來故，出生人道、天道，剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、轉輪聖王、四天王天乃至阿迦尼吒天；出生須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、諸佛。因菩薩來故，世間便有飲食、衣服、臥具、房舍、燈燭、摩尼、真珠、毘琉璃、珊瑚，金銀等諸寶物生。舍利弗！世間所有樂具，若人中、若天上、若離欲樂，是一切樂具，皆由菩薩有。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩行菩薩道時，住六波羅蜜，自行布施，亦以布施成就眾生；乃至自行般若波羅蜜，亦以般若波羅蜜成就眾生。舍利弗！是故菩薩摩訶薩為安樂一切眾生故出現於世。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

五千比丘中，上有千餘上座，所謂漚樓頻螺迦葉等；何以止說此四人名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五千比丘中，上有千餘上座，所謂漚樓頻螺迦葉等；何以止說此四人名？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是四比丘，是現世無量福田。舍利弗是佛右面弟子；目揵連是佛左面弟子；須菩提修無諍定，行空第一；摩訶迦葉行十二頭陀第一，世尊施衣分坐，常深心憐愍眾生。佛在世時，若有人欲求今世果報者，供養是四人，輒得如願。是故，是多知多識比丘及四眾，讚般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是四比丘，是現世無量福田。舍利弗是佛右面弟子；目揵連是佛左面弟子；須菩提修無諍定，行空第一；摩訶迦葉行十二頭陀第一，世尊施衣分坐，常深心憐愍眾生。佛在世時，若有人欲求今世果報者，供養是四人，輒得如願。是故，是多知多識比丘及四眾，讚般若波羅蜜。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是阿羅漢最後身，所作已辦，何以復讚歎般若波羅蜜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是阿羅漢最後身，所作已辦，何以復讚歎般若波羅蜜？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

人皆知阿羅漢得無漏道，以菩薩智慧雖大，結使未斷故不貴。又以是阿羅漢有慈悲心，助佛揚化故以之為證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人皆知阿羅漢得無漏道，以菩薩智慧雖大，結使未斷故不貴。又以是阿羅漢有慈悲心，助佛揚化故以之為證。

佛道於世間中最大，是般若能與此事，故名為「大波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛道於世間中最大，是般若能與此事，故名為「大波羅蜜」。

一切法中智慧第一，故言「尊波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法中智慧第一，故言「尊波羅蜜」。

能正導五度，故名「第一波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能正導五度，故名「第一波羅蜜」。

五度不及，故名為「勝波羅蜜」，如五情不及意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五度不及，故名為「勝波羅蜜」，如五情不及意。

能自利利人，故名為「妙波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能自利利人，故名為「妙波羅蜜」。

一切法中無有過者，故名「無上波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法中無有過者，故名「無上波羅蜜」。

無有法與同者，故名「無等波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有法與同者，故名「無等波羅蜜」。

諸佛名無等，從般若波羅蜜生，故名「無等等波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛名無等，從般若波羅蜜生，故名「無等等波羅蜜」。

是般若波羅蜜畢竟清淨，不可以戲論破壞，故名「如虛空波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是般若波羅蜜畢竟清淨，不可以戲論破壞，故名「如虛空波羅蜜」。

般若波羅蜜中一切法自相不可得，故名為「自相空波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜中一切法自相不可得，故名為「自相空波羅蜜」。

此波羅蜜中一切法自性空故，諸法因緣和合生，無有自性，故名為「自性空波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此波羅蜜中一切法自性空故，諸法因緣和合生，無有自性，故名為「自性空波羅蜜」。

諸法中無有自法，故名為「諸法空波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法中無有自法，故名為「諸法空波羅蜜」。

以此眾生空、法空故破諸法令無所有，無所有亦無所有，是名「無法有法空波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此眾生空、法空故破諸法令無所有，無所有亦無所有，是名「無法有法空波羅蜜」。

菩薩行是般若波羅蜜，無有功德而不攝者，如日出時華無不敷，故名「開一切功德波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行是般若波羅蜜，無有功德而不攝者，如日出時華無不敷，故名「開一切功德波羅蜜」。

是菩薩心中般若波羅蜜日出，成就一切諸功德，皆令清淨；般若波羅蜜是一切善法之本，是故名為「成就一切功德波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩心中般若波羅蜜日出，成就一切諸功德，皆令清淨；般若波羅蜜是一切善法之本，是故名為「成就一切功德波羅蜜」。

世間無有法能傾動者，故名「不可破壞波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無有法能傾動者，故名「不可破壞波羅蜜」。

是諸阿羅漢讚歎因緣，所謂三世佛皆從般若波羅蜜生，所謂無比布施乃至無比智慧；世間中無有與等者，故言「無比」；是六波羅蜜，畢竟清淨，無有過失，故名為「無比」，「無比」即是「無等等」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸阿羅漢讚歎因緣，所謂三世佛皆從般若波羅蜜生，所謂無比布施乃至無比智慧；世間中無有與等者，故言「無比」；是六波羅蜜，畢竟清淨，無有過失，故名為「無比」，「無比」即是「無等等」。

復次，「無等等」——諸佛名「無等」；與諸佛等，故名為「無等等」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「無等等」——諸佛名「無等」；與諸佛等，故名為「無等等」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

三世諸佛中，已有釋迦文佛，何以別說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛中，已有釋迦文佛，何以別說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

今座上眾皆由釋迦文佛得度，感恩重故別說。如舍利弗說：「我師不出者，我等永為盲冥！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今座上眾皆由釋迦文佛得度，感恩重故別說。如舍利弗說：「我師不出者，我等永為盲冥！」

諸阿羅漢知三世諸佛皆從般若波羅蜜中出，以是故諸阿羅漢說：「世尊！諸菩薩摩訶薩欲遍知一切法，當習般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸阿羅漢知三世諸佛皆從般若波羅蜜中出，以是故諸阿羅漢說：「世尊！諸菩薩摩訶薩欲遍知一切法，當習般若波羅蜜。」

阿羅漢讚歎菩薩時，心生恭敬，是故說「禮敬供養」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢讚歎菩薩時，心生恭敬，是故說「禮敬供養」。

「天、人、阿修羅」者，說三善道；三惡道無所別知，故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天、人、阿修羅」者，說三善道；三惡道無所別知，故不說。

佛聞羅漢讚歎已，佛印可言：「如是！如是！應當禮敬供養行般若波羅蜜者。」汝雖無一切智慧，而說不錯，故重言：「如是！如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聞羅漢讚歎已，佛印可言：「如是！如是！應當禮敬供養行般若波羅蜜者。」汝雖無一切智慧，而說不錯，故重言：「如是！如是！」

何以故？此中佛自說：「因菩薩故，出生人道、天道，乃至一切諸菩薩為安樂一切眾生故說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故？此中佛自說：「因菩薩故，出生人道、天道，乃至一切諸菩薩為安樂一切眾生故說。」

剎利大姓乃至阿迦尼吒，須陀洹乃至諸佛，皆如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎利大姓乃至阿迦尼吒，須陀洹乃至諸佛，皆如先說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若因菩薩，有飲食等及諸寶物，人何以力作求生，受諸辛苦乃得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若因菩薩，有飲食等及諸寶物，人何以力作求生，受諸辛苦乃得？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

飢餓劫時，人雖設其功力，亦無所得，以眾生罪重故。菩薩世世讚歎布施、持戒、善心，是三福因緣故有上、中、下。上者，念便即得；中者，人中尊重，供養自至；下者，施功力乃得。以是故說「因菩薩得」，實而不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢餓劫時，人雖設其功力，亦無所得，以眾生罪重故。菩薩世世讚歎布施、持戒、善心，是三福因緣故有上、中、下。上者，念便即得；中者，人中尊重，供養自至；下者，施功力乃得。以是故說「因菩薩得」，實而不虛。

樂因緣甚多，不可稱計；今佛略說：「天樂、人樂、涅槃樂，皆由菩薩得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂因緣甚多，不可稱計；今佛略說：「天樂、人樂、涅槃樂，皆由菩薩得。」

此中佛自說：「菩薩住六波羅蜜，自行布施，亦教眾生行布施。」雖眾生自行布施，無菩薩教導則不能行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中佛自說：「菩薩住六波羅蜜，自行布施，亦教眾生行布施。」雖眾生自行布施，無菩薩教導則不能行。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

除解脫樂，此二種樂是眾生生結使處；貪欲因緣故生恚，菩薩何以教導此結使因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除解脫樂，此二種樂是眾生生結使處；貪欲因緣故生恚，菩薩何以教導此結使因緣？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩無咎！所以者何？菩薩慈悲清淨心，與眾生樂因緣，教修福事；若眾生不能清淨行福德者，於菩薩何咎！如人好心作井，盲人墮中而死，作者無罪！如人設好食施人，不知量者，多食致患，施者無罪！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無咎！所以者何？菩薩慈悲清淨心，與眾生樂因緣，教修福事；若眾生不能清淨行福德者，於菩薩何咎！如人好心作井，盲人墮中而死，作者無罪！如人設好食施人，不知量者，多食致患，施者無罪！

復次，若諸佛菩薩不教眾生作福德因緣，則無天、無人、無阿修羅；但長三惡道，無從罪得出者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若諸佛菩薩不教眾生作福德因緣，則無天、無人、無阿修羅；但長三惡道，無從罪得出者。

復次，眾生樂因緣故生貪，貪因緣故生恚，恚因緣故生苦，苦因緣故生罪；今欲免眾生於第五罪中，是故與樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，眾生樂因緣故生貪，貪因緣故生恚，恚因緣故生苦，苦因緣故生罪；今欲免眾生於第五罪中，是故與樂。

復次，非定樂因緣生貪欲。或正憶念故，樂為善福因緣；邪憶念故生貪欲。今為正憶念樂故，令生福德因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，非定樂因緣生貪欲。或正憶念故，樂為善福因緣；邪憶念故生貪欲。今為正憶念樂故，令生福德因緣。

復次，唯佛一人無錯無失。是菩薩未成就佛道、未得佛眼故，以三種樂故教化可度眾生；諸佛但以解脫樂教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，唯佛一人無錯無失。是菩薩未成就佛道、未得佛眼故，以三種樂故教化可度眾生；諸佛但以解脫樂教化眾生。

大智度論釋舌相品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋舌相品第六

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

爾時，世尊出舌相，遍覆三千大千世界；從其舌相出無數無量色光明，普照十方如恒河沙等諸佛世界。是時，東方如恒河沙等世界中無量無數諸菩薩見是大光明，各各白其佛言：「世尊！是誰神力故，有是大光明，普照諸佛世界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊出舌相，遍覆三千大千世界；從其舌相出無數無量色光明，普照十方如恒河沙等諸佛世界。是時，東方如恒河沙等世界中無量無數諸菩薩見是大光明，各各白其佛言：「世尊！是誰神力故，有是大光明，普照諸佛世界？」

諸佛告諸菩薩言：「諸善男子！西方有世界名娑婆，是中有佛名釋迦牟尼，是其舌相出大光明，普照東方如恒河沙等諸佛世界；南西北方、四維、上下，亦復如是；為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛告諸菩薩言：「諸善男子！西方有世界名娑婆，是中有佛名釋迦牟尼，是其舌相出大光明，普照東方如恒河沙等諸佛世界；南西北方、四維、上下，亦復如是；為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜故。」

是時，諸菩薩各白其佛言：「我欲往供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩，并欲聽般若波羅蜜！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，諸菩薩各白其佛言：「我欲往供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩，并欲聽般若波羅蜜！」

諸佛告諸菩薩：「善男子！汝自知時！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛告諸菩薩：「善男子！汝自知時！」

是時，諸菩薩摩訶薩持諸供養具、無量華蓋、幢幡、瓔珞、眾香、金銀、寶花，向娑婆世界，詣釋迦牟尼佛所。爾時，四天王諸天乃至阿迦尼吒諸天，各持天上天香、末香、澤香、天樹香、葉香、天種種蓮華——青、赤、紅、白，向釋迦牟尼佛所。是諸菩薩摩訶薩及諸天所散諸華，於三千大千世界虛空中化成四柱大寶臺，種種異色，莊嚴分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，諸菩薩摩訶薩持諸供養具、無量華蓋、幢幡、瓔珞、眾香、金銀、寶花，向娑婆世界，詣釋迦牟尼佛所。爾時，四天王諸天乃至阿迦尼吒諸天，各持天上天香、末香、澤香、天樹香、葉香、天種種蓮華——青、赤、紅、白，向釋迦牟尼佛所。是諸菩薩摩訶薩及諸天所散諸華，於三千大千世界虛空中化成四柱大寶臺，種種異色，莊嚴分明。

是時，釋迦牟尼佛眾中，有十萬億人皆從坐起，合掌白佛言：「世尊！我等於未來世中，亦當得如是法，如今釋迦牟尼佛！弟子、侍從、大眾，說法，亦爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，釋迦牟尼佛眾中，有十萬億人皆從坐起，合掌白佛言：「世尊！我等於未來世中，亦當得如是法，如今釋迦牟尼佛！弟子、侍從、大眾，說法，亦爾！」

是時，佛知善男子至心，於一切諸法不生不滅、不出不作，得是法忍。佛便微笑，種種色光從口中出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛知善男子至心，於一切諸法不生不滅、不出不作，得是法忍。佛便微笑，種種色光從口中出。

阿難白佛言：「世尊！何因緣故微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！何因緣故微笑？」

佛告阿難：「是眾中十萬億人，於諸法中得無生忍。是諸人於未來世過六十八億劫當得作佛，劫名華積，佛皆號覺花。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是眾中十萬億人，於諸法中得無生忍。是諸人於未來世過六十八億劫當得作佛，劫名華積，佛皆號覺花。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

初品中佛已出舌相，今何以重出？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初品中佛已出舌相，今何以重出？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是事非一日一坐說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是事非一日一坐說。

前出舌相，為和合大會，度一切眾生，舍利弗問，佛答。今此異時，更為餘人；須菩提巧說空故，佛命令更說，是故出舌相光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前出舌相，為和合大會，度一切眾生，舍利弗問，佛答。今此異時，更為餘人；須菩提巧說空故，佛命令更說，是故出舌相光明。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

舍利弗智慧第一，竟何所少，而復命須菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗智慧第一，竟何所少，而復命須菩提？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛弟子眾多，一人說已，次命一人；譬如王者，群臣眾多，次第共語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛弟子眾多，一人說已，次命一人；譬如王者，群臣眾多，次第共語。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，目連、迦葉等甚多，何以不次第皆與語？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，目連、迦葉等甚多，何以不次第皆與語？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

此經名智慧，舍利弗智慧第一，是故問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經名智慧，舍利弗智慧第一，是故問。

須菩提雖有種種因緣，以二因緣大故：一者、好行無諍定，常慈悲眾生，雖不能廣度眾生，而常助菩薩，以菩薩事問佛；二者、好深行空法，是般若中多說空法——是故命須菩提說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提雖有種種因緣，以二因緣大故：一者、好行無諍定，常慈悲眾生，雖不能廣度眾生，而常助菩薩，以菩薩事問佛；二者、好深行空法，是般若中多說空法——是故命須菩提說。

是「舌相光明」、「諸菩薩來往」義，乃至「華臺供養」義，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是「舌相光明」、「諸菩薩來往」義，乃至「華臺供養」義，如先說。

爾時，眾生見是大神通力，所謂十方如恒河沙等世界中諸佛，以諸佛及釋迦文佛出無量光明故，眾生蒙佛神力，見舌相覆三千大千世界，及聞見諸佛在大眾中說法，即得無生法忍，作是願言：「我等未來世神通變化，亦當如今佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾生見是大神通力，所謂十方如恒河沙等世界中諸佛，以諸佛及釋迦文佛出無量光明故，眾生蒙佛神力，見舌相覆三千大千世界，及聞見諸佛在大眾中說法，即得無生法忍，作是願言：「我等未來世神通變化，亦當如今佛。」

佛知眾生得無生法忍，故微笑。「笑」義，「佛答」，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知眾生得無生法忍，故微笑。「笑」義，「佛答」，如先說。

是人過六十八億劫作佛，是人見十方諸菩薩持七寶華來供養，變成七寶花臺；因見是已，其心清淨，得無生法忍。是故作佛時，劫名華積，佛皆號覺華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人過六十八億劫作佛，是人見十方諸菩薩持七寶華來供養，變成七寶花臺；因見是已，其心清淨，得無生法忍。是故作佛時，劫名華積，佛皆號覺華。