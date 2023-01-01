大智度論初品中欲住六神通釋論第四十三(卷二十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論初品中欲住六神通釋論第四十三(卷二十八)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「菩薩摩訶薩欲住六神通，當學般若波羅蜜！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩欲住六神通，當學般若波羅蜜！」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

如〈讚菩薩品〉中言「諸菩薩皆得五神通」，今何以言「欲住六神通」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如〈讚菩薩品〉中言「諸菩薩皆得五神通」，今何以言「欲住六神通」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

五通是菩薩所得，今欲住六神通是佛所得；若菩薩得六神通，可如來難！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五通是菩薩所得，今欲住六神通是佛所得；若菩薩得六神通，可如來難！

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

〈往生品〉中說「菩薩住六神通至諸佛國」，云何言「菩薩皆得五通」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈往生品〉中說「菩薩住六神通至諸佛國」，云何言「菩薩皆得五通」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

第六漏盡神通有二種：一者漏、習俱盡，二者漏盡而習不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六漏盡神通有二種：一者漏、習俱盡，二者漏盡而習不盡。

習不盡，故言「皆得五通」；漏盡，故言「住六神通」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習不盡，故言「皆得五通」；漏盡，故言「住六神通」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若菩薩漏盡，云何復生？云何受生？一切受生皆由愛相續故有，譬如米雖得良田、時澤，終不能生。諸聖人愛糠已脫故，雖有有漏業生因緣，不應得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩漏盡，云何復生？云何受生？一切受生皆由愛相續故有，譬如米雖得良田、時澤，終不能生。諸聖人愛糠已脫故，雖有有漏業生因緣，不應得生。

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

先已說：「菩薩入法位，住阿鞞跋致地，末後肉身盡，得法性生身。」雖斷諸煩惱，有煩惱習因緣故，受法性生身，非三界生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先已說：「菩薩入法位，住阿鞞跋致地，末後肉身盡，得法性生身。」雖斷諸煩惱，有煩惱習因緣故，受法性生身，非三界生也。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

阿羅漢煩惱已盡，習亦未盡，何以不生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢煩惱已盡，習亦未盡，何以不生？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

阿羅漢無大慈悲，無本誓願度一切眾生；又以實際作證，已離生死故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢無大慈悲，無本誓願度一切眾生；又以實際作證，已離生死故。

復次，先已答「有二種漏盡」，此中不說菩薩得漏盡通，自言：「欲得六神通者，當學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，先已答「有二種漏盡」，此中不說菩薩得漏盡通，自言：「欲得六神通者，當學般若波羅蜜。」

六神通義，如後品中佛所說；上〈讚菩薩品〉亦已說菩薩五神通義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六神通義，如後品中佛所說；上〈讚菩薩品〉亦已說菩薩五神通義。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

神通有何次第？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通有何次第？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩離五欲，得諸禪，有慈悲故，為眾生取神通，現諸希有奇特之事，令眾生心清淨。何以故？若無希有事，不能令多眾生得度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩離五欲，得諸禪，有慈悲故，為眾生取神通，現諸希有奇特之事，令眾生心清淨。何以故？若無希有事，不能令多眾生得度。

菩薩摩訶薩作是念已，繫心身中虛空，滅麁重色相，常取空輕相，發大欲精進心，智慧籌量，心力能舉身未？籌量已，自知心力大能舉其身；譬如學趠，常壞色麁重相，常修輕空相，是時便能飛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩作是念已，繫心身中虛空，滅麁重色相，常取空輕相，發大欲精進心，智慧籌量，心力能舉身未？籌量已，自知心力大能舉其身；譬如學趠，常壞色麁重相，常修輕空相，是時便能飛。

二者、亦能變化諸物，令地作水、水作地，風作火、火作風，如是諸大皆令轉易；令金作瓦礫、瓦礫作金，如是諸物各能令化。變地為水相，常修念水令多，不復憶念地相，是時地相如念即作水。如是等諸物皆能變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者、亦能變化諸物，令地作水、水作地，風作火、火作風，如是諸大皆令轉易；令金作瓦礫、瓦礫作金，如是諸物各能令化。變地為水相，常修念水令多，不復憶念地相，是時地相如念即作水。如是等諸物皆能變化。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾，與一切入有何等異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾，與一切入有何等異？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

一切入是神通初道。先已一切入、背捨、勝處柔伏其心，然後易入神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切入是神通初道。先已一切入、背捨、勝處柔伏其心，然後易入神通。

復次，一切入中，一身自見地變為水，餘人不見。神通則不然，自見實是水，他人亦見實水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，一切入中，一身自見地變為水，餘人不見。神通則不然，自見實是水，他人亦見實水。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

一切入亦是大定，何以不能令是實水己身、他人皆見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切入亦是大定，何以不能令是實水己身、他人皆見？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

一切入觀處廣，但能令一切是水相，而不能令實是水。神通不能遍一切，而能令地轉為水便是實水。以是故二定力各別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切入觀處廣，但能令一切是水相，而不能令實是水。神通不能遍一切，而能令地轉為水便是實水。以是故二定力各別。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

二定變化事為實為虛？若實，云何石作金，地作水？若虛，云何聖人而行不實？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二定變化事為實為虛？若實，云何石作金，地作水？若虛，云何聖人而行不實？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

皆實，聖人無虛也，三毒已拔故。以一切法各各無定相故，可轉地或作水相；如酥、膠、蠟是地類，得火則消為水，則成濕相。水得寒則結成氷，而為堅相。石汁作金，金敗為銅，或還為石。眾生亦如是，惡可為善，善可為惡。以是故知一切法無定相故，用神通力變化，實而不誑；若本各各定相，則不可變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆實，聖人無虛也，三毒已拔故。以一切法各各無定相故，可轉地或作水相；如酥、膠、蠟是地類，得火則消為水，則成濕相。水得寒則結成氷，而為堅相。石汁作金，金敗為銅，或還為石。眾生亦如是，惡可為善，善可為惡。以是故知一切法無定相故，用神通力變化，實而不誑；若本各各定相，則不可變。

三者、諸賢聖神通，於六塵中隨意自在，見好能生厭想，見醜能生樂想，亦能離好醜想行捨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者、諸賢聖神通，於六塵中隨意自在，見好能生厭想，見醜能生樂想，亦能離好醜想行捨心。

是名三種神通。此自在神通唯佛具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名三種神通。此自在神通唯佛具足。

菩薩得是神通，遊諸佛國，於諸異國語言不同，及在遠微細眾生不聞故，求天耳通。常憶念種種多眾大聲，取相修行；常修習故，耳得色界四大造清淨色；得已，便得遠聞，於天人音聲麁細、遠近，通達無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得是神通，遊諸佛國，於諸異國語言不同，及在遠微細眾生不聞故，求天耳通。常憶念種種多眾大聲，取相修行；常修習故，耳得色界四大造清淨色；得已，便得遠聞，於天人音聲麁細、遠近，通達無礙。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

如《禪經》中說：「先得天眼，見眾生而不聞其聲故求天耳通。既得天眼、天耳，見知眾生身形、音聲，而不解語言種種憂喜苦樂之辭故，求辭無礙智。但知其辭而不知其心故，求知他心智。知其心已，未知本所從來故，求宿命通。既知所來，欲治其心病故，求漏盡通。得具足五通已，不能變化故，所度未廣，不能降化邪見、大福德人，是故求如意神通。」應如是次第，何以故先求如意神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《禪經》中說：「先得天眼，見眾生而不聞其聲故求天耳通。既得天眼、天耳，見知眾生身形、音聲，而不解語言種種憂喜苦樂之辭故，求辭無礙智。但知其辭而不知其心故，求知他心智。知其心已，未知本所從來故，求宿命通。既知所來，欲治其心病故，求漏盡通。得具足五通已，不能變化故，所度未廣，不能降化邪見、大福德人，是故求如意神通。」應如是次第，何以故先求如意神通？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

眾生麁者多、細者少，是故先以如意神通；如意神通能兼麁細，度人多故，是以先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生麁者多、細者少，是故先以如意神通；如意神通能兼麁細，度人多故，是以先說。

復次，諸神通，得法異、數法異。得法者，多先求天眼，以易得故。行者用日月、星宿、珠火，取是等光明相，常懃精進善修習故晝夜無異，若上、若下、若前、若後，等一明徹無所罣礙，是時初得天眼神通。餘次第得，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸神通，得法異、數法異。得法者，多先求天眼，以易得故。行者用日月、星宿、珠火，取是等光明相，常懃精進善修習故晝夜無異，若上、若下、若前、若後，等一明徹無所罣礙，是時初得天眼神通。餘次第得，如先說。

復次，佛如所自得，為人說次第。佛初夜分得一通一明，所謂如意通、宿命明；中夜分得天耳通、天眼明；後夜分得知他心智通、漏盡明。求明用功重，故在後說。通、明次第得，如四沙門果，大者在後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛如所自得，為人說次第。佛初夜分得一通一明，所謂如意通、宿命明；中夜分得天耳通、天眼明；後夜分得知他心智通、漏盡明。求明用功重，故在後說。通、明次第得，如四沙門果，大者在後。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若天眼易得故在前，菩薩何以不先得天眼？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若天眼易得故在前，菩薩何以不先得天眼？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩於諸法皆易無難，餘人鈍根故，有難有易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於諸法皆易無難，餘人鈍根故，有難有易。

復次，初夜時，魔王來欲與佛戰，菩薩以神通力種種變化，令魔兵器皆為瓔珞。降魔已，續念：「神通欲令具足！」生心即入，便得具足神通。降魔已，自念：「一身云何得大力？」便求宿命明，自知世世積福德力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，初夜時，魔王來欲與佛戰，菩薩以神通力種種變化，令魔兵器皆為瓔珞。降魔已，續念：「神通欲令具足！」生心即入，便得具足神通。降魔已，自念：「一身云何得大力？」便求宿命明，自知世世積福德力故。

中夜時，魔即還去，寂寞無聲；慈愍一切故，念魔眾聲，生天耳神通及天眼明；用是天耳聞十方五道眾生苦樂聲，聞聲已，欲見其形，而以障蔽不見故求天眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中夜時，魔即還去，寂寞無聲；慈愍一切故，念魔眾聲，生天耳神通及天眼明；用是天耳聞十方五道眾生苦樂聲，聞聲已，欲見其形，而以障蔽不見故求天眼。

後夜時，既見眾生形，欲知其心故求他心智。知眾生心皆欲離苦求樂，是故菩薩求漏盡神通，於諸樂中漏盡最勝，令眾生得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後夜時，既見眾生形，欲知其心故求他心智。知眾生心皆欲離苦求樂，是故菩薩求漏盡神通，於諸樂中漏盡最勝，令眾生得之。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

菩薩已得無生法忍，世世常得果報神通，今何以自疑「既見眾生，而不知其心」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩已得無生法忍，世世常得果報神通，今何以自疑「既見眾生，而不知其心」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有二種菩薩：一者、法性生身菩薩；二者、為度眾生故，方便受人法，身生淨飯王家，出四城門，問老、病、死人，是菩薩坐樹王下，具六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二種菩薩：一者、法性生身菩薩；二者、為度眾生故，方便受人法，身生淨飯王家，出四城門，問老、病、死人，是菩薩坐樹王下，具六神通。

復次，菩薩神通先有而未具足，今於三夜所得，是佛神通。行人法故，自疑無咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩神通先有而未具足，今於三夜所得，是佛神通。行人法故，自疑無咎。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

六神通次第，常初天眼，後漏盡通，亦有不爾時耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六神通次第，常初天眼，後漏盡通，亦有不爾時耶？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

多先天眼，後漏盡智。或時隨所好修，或先天耳、或先神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多先天眼，後漏盡智。或時隨所好修，或先天耳、或先神足。

有人言：初禪，天耳易得，有覺觀、四心故；二禪，天眼易得，眼識無故、心攝不散故；三禪，如意通易得，身受快樂故；四禪，諸通皆易得，一切安隱處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：初禪，天耳易得，有覺觀、四心故；二禪，天眼易得，眼識無故、心攝不散故；三禪，如意通易得，身受快樂故；四禪，諸通皆易得，一切安隱處故。

宿命等三神通義，如「十力」中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿命等三神通義，如「十力」中說。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「欲知一切眾生意所趣向，當學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲知一切眾生意所趣向，當學般若波羅蜜。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

六通中已說「知他心通」，今何以重說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六通中已說「知他心通」，今何以重說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

知他心通境界少，但知欲界、色界現在眾生心心數法，不知過去、未來及無色界眾生心心數法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知他心通境界少，但知欲界、色界現在眾生心心數法，不知過去、未來及無色界眾生心心數法。

凡夫通，於上四禪地，隨所得通處已下，遍知四天下眾生心心數法。聲聞通，於上四禪地，隨所得通處已下，遍知千世界眾生心心數法。辟支佛通，於上四禪地，隨所得通處已下，遍知百千世界眾生心心數法。上地鈍根者，不能知下地利根者心心數法。凡夫不知聲聞心心數法，聲聞不知辟支佛心心數法，辟支佛不知佛心心數法。以是故說：「欲知一切眾生心所趣向，當學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫通，於上四禪地，隨所得通處已下，遍知四天下眾生心心數法。聲聞通，於上四禪地，隨所得通處已下，遍知千世界眾生心心數法。辟支佛通，於上四禪地，隨所得通處已下，遍知百千世界眾生心心數法。上地鈍根者，不能知下地利根者心心數法。凡夫不知聲聞心心數法，聲聞不知辟支佛心心數法，辟支佛不知佛心心數法。以是故說：「欲知一切眾生心所趣向，當學般若波羅蜜。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

以何智能知一切眾生心心數法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何智能知一切眾生心心數法？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

諸佛有無礙解脫，入是解脫中，能知一切眾生心心數法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛有無礙解脫，入是解脫中，能知一切眾生心心數法。

諸大菩薩得相似無礙解脫，亦能知一切眾生心心數法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大菩薩得相似無礙解脫，亦能知一切眾生心心數法。

新學菩薩欲得是大菩薩無礙解脫及佛無礙解脫，以此無礙解脫知一切眾生心心數法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新學菩薩欲得是大菩薩無礙解脫及佛無礙解脫，以此無礙解脫知一切眾生心心數法。

大菩薩欲得佛無礙解脫，以是故，雖已說「知他心通」，更說「欲知一切眾生心所趣向，當學般若波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大菩薩欲得佛無礙解脫，以是故，雖已說「知他心通」，更說「欲知一切眾生心所趣向，當學般若波羅蜜」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

「心所趣向」，心為去？為不去？若去，此則無心，猶若死人。若不去，云何能知？如佛言：「依意緣法，意識生。」意若不去，則無和合！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心所趣向」，心為去？為不去？若去，此則無心，猶若死人。若不去，云何能知？如佛言：「依意緣法，意識生。」意若不去，則無和合！

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

心不去、不住而能知。如《般若波羅蜜》中說「一切法無來無去相」，云何言「心有來去」？又言「諸法生時無所從來，滅時無所去」，若有來去，即墮常見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不去、不住而能知。如《般若波羅蜜》中說「一切法無來無去相」，云何言「心有來去」？又言「諸法生時無所從來，滅時無所去」，若有來去，即墮常見。

諸法無有定相，以是故，但以內六情、外六塵和合生六識，及生六受、六想、六思。以是故，心如幻化，能知一切眾生心心數法；無有知者，無有見者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無有定相，以是故，但以內六情、外六塵和合生六識，及生六受、六想、六思。以是故，心如幻化，能知一切眾生心心數法；無有知者，無有見者。

如〈歎摩訶衍品〉中言：「若一切眾生心心數法性實有不虛誑者，佛不能知一切眾生心心數法；以一切眾生心心數法性實虛誑，無來無去故，佛知一切眾生心心數法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如〈歎摩訶衍品〉中言：「若一切眾生心心數法性實有不虛誑者，佛不能知一切眾生心心數法；以一切眾生心心數法性實虛誑，無來無去故，佛知一切眾生心心數法。」

譬如比丘，貪求者不得供養，無所貪求則無所乏短。心亦如是，若分別取相，則不得實法；不得實法故，不能通達知一切眾生心心數法。若不取相、無所分別，則得實法；得實法故，能通達知一切眾生心心數法，無所罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如比丘，貪求者不得供養，無所貪求則無所乏短。心亦如是，若分別取相，則不得實法；不得實法故，不能通達知一切眾生心心數法。若不取相、無所分別，則得實法；得實法故，能通達知一切眾生心心數法，無所罣礙。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

一切眾生諸心可得悉知不？若悉知，則眾生有邊；若不知，何以故說「欲知一切眾生心所趣向」？云何佛有一切種智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生諸心可得悉知不？若悉知，則眾生有邊；若不知，何以故說「欲知一切眾生心所趣向」？云何佛有一切種智？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

一切眾生心心數法可得悉知。何以故？如經中說：「一切實語中，佛最第一。」若不能悉知一切眾生心得其邊際者，佛何以言「悉知」？亦不名一切智人！而佛語皆實，必應實有一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生心心數法可得悉知。何以故？如經中說：「一切實語中，佛最第一。」若不能悉知一切眾生心得其邊際者，佛何以言「悉知」？亦不名一切智人！而佛語皆實，必應實有一切智人。

復次，眾生雖無邊，一切種智亦無邊；譬如函大，蓋亦大。若智慧有邊、眾生無邊者，應有是難；今智慧及眾生俱無邊故，汝難非也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，眾生雖無邊，一切種智亦無邊；譬如函大，蓋亦大。若智慧有邊、眾生無邊者，應有是難；今智慧及眾生俱無邊故，汝難非也！

復次，若言「有邊、無邊」，此二於佛法中是置答；是十四事虛妄無實無益故，不應以為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若言「有邊、無邊」，此二於佛法中是置答；是十四事虛妄無實無益故，不應以為難。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若有邊、無邊二俱不實，而佛處處說「無邊」，如「眾生有癡愛已來，無始無邊，十方亦無邊際」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有邊、無邊二俱不實，而佛處處說「無邊」，如「眾生有癡愛已來，無始無邊，十方亦無邊際」。

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

眾生無邊，佛智慧無邊，是為實。若人著無邊，取相戲論故，佛說是邪見。譬如世間常、無常，二俱顛倒，入十四難中，而佛多以無常度眾生，少用有常。若著無常，取相戲論，佛說是邪見虛妄。若不著無常，知無常即是苦，苦即是無我，無我即是空，能如是依無常觀入諸法空便是實，以是故知無常入真諦中。是實十四難中，以著因緣故，說是邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無邊，佛智慧無邊，是為實。若人著無邊，取相戲論故，佛說是邪見。譬如世間常、無常，二俱顛倒，入十四難中，而佛多以無常度眾生，少用有常。若著無常，取相戲論，佛說是邪見虛妄。若不著無常，知無常即是苦，苦即是無我，無我即是空，能如是依無常觀入諸法空便是實，以是故知無常入真諦中。是實十四難中，以著因緣故，說是邪見。

是故說「無常」以明「無邊」，無邊故眾生生厭生死長久。譬如波梨國四十比丘，俱行十二淨行，來至佛所，佛為說厭行。佛問比丘：「五河——恒伽、監牟那、薩羅由、阿脂羅婆提、摩醯，從所來處流入大海，其中間水為多少？」比丘言：「甚多！」佛言：「但一人一劫中作畜生時屠割剝刺，或時犯罪截其手足、斬其身首，如是等血多於此水。如是無邊大劫中，受身出血不可稱數，啼哭流淚及飲母乳亦如是。計一劫中一人積骨過於鞞浮羅大山(丹注云：此山，天竺以人常見易信，故說也)，如是無量劫中受生死苦。」諸比丘聞是已，厭患世間，即時得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故說「無常」以明「無邊」，無邊故眾生生厭生死長久。譬如波梨國四十比丘，俱行十二淨行，來至佛所，佛為說厭行。佛問比丘：「五河——恒伽、監牟那、薩羅由、阿脂羅婆提、摩醯，從所來處流入大海，其中間水為多少？」比丘言：「甚多！」佛言：「但一人一劫中作畜生時屠割剝刺，或時犯罪截其手足、斬其身首，如是等血多於此水。如是無邊大劫中，受身出血不可稱數，啼哭流淚及飲母乳亦如是。計一劫中一人積骨過於鞞浮羅大山(丹注云：此山，天竺以人常見易信，故說也)，如是無量劫中受生死苦。」諸比丘聞是已，厭患世間，即時得道。

復次，聞十方眾生無邊故，心生歡喜受不殺戒，得無邊福德。以是因緣故，初發意菩薩，一切世間眾生皆應供養。何以故？為度無邊世界眾生故，功德亦無邊。有如是等益，故說「無邊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，聞十方眾生無邊故，心生歡喜受不殺戒，得無邊福德。以是因緣故，初發意菩薩，一切世間眾生皆應供養。何以故？為度無邊世界眾生故，功德亦無邊。有如是等益，故說「無邊」。

以是故說「悉知一切眾生心所趣向」，如日照天下，一時俱至，無不遍明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故說「悉知一切眾生心所趣向」，如日照天下，一時俱至，無不遍明。

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞、辟支佛智慧，當學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞、辟支佛智慧，當學般若波羅蜜。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何等是聲聞、辟支佛智慧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等是聲聞、辟支佛智慧？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

以總相、別相觀諸法實相，是聲聞智慧。如經中說：「初以分別諸法智慧，後用涅槃智慧。」分別諸法智慧是別相，涅槃智慧是總相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以總相、別相觀諸法實相，是聲聞智慧。如經中說：「初以分別諸法智慧，後用涅槃智慧。」分別諸法智慧是別相，涅槃智慧是總相。

復次，知是法為解、是法為縛，是流轉、是來還，是生、是滅，是味、是患，是逆、是順，是此岸、是彼岸，是世間、是出世間。如是等分別二門諸法，名為聲聞智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，知是法為解、是法為縛，是流轉、是來還，是生、是滅，是味、是患，是逆、是順，是此岸、是彼岸，是世間、是出世間。如是等分別二門諸法，名為聲聞智慧。

復次，三種智慧：知五受眾如是集、如是散、如是出，是味、是患、是離，三解脫門相應智。如是等分別三門諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，三種智慧：知五受眾如是集、如是散、如是出，是味、是患、是離，三解脫門相應智。如是等分別三門諸法。

復次，四種智慧：四念處智，法智、比智、他心智、世智，苦智、集智、滅智、道智，不淨智、無常智、苦智、無我智，無常智、苦智、空智、無我智，法智、比智、盡智、無生智。如是等分別四門諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，四種智慧：四念處智，法智、比智、他心智、世智，苦智、集智、滅智、道智，不淨智、無常智、苦智、無我智，無常智、苦智、空智、無我智，法智、比智、盡智、無生智。如是等分別四門諸法。

復次，從苦法智忍慧，乃至空空三昧、無相無相三昧、無作無作三昧智，於其中間所有智慧，盡是聲聞智慧。略說厭世間，念涅槃，離三界，斷諸煩惱，得最上法，所謂涅槃，是名聲聞智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，從苦法智忍慧，乃至空空三昧、無相無相三昧、無作無作三昧智，於其中間所有智慧，盡是聲聞智慧。略說厭世間，念涅槃，離三界，斷諸煩惱，得最上法，所謂涅槃，是名聲聞智慧。

復次，如〈般若波羅蜜義品〉中說：「菩薩智慧相，與聲聞智慧，是一智慧；但無方便、無大誓莊嚴、無大慈大悲，不求一切佛法、不求一切種智知一切法，但厭老病死、斷諸愛繫、直趣涅槃為異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如〈般若波羅蜜義品〉中說：「菩薩智慧相，與聲聞智慧，是一智慧；但無方便、無大誓莊嚴、無大慈大悲，不求一切佛法、不求一切種智知一切法，但厭老病死、斷諸愛繫、直趣涅槃為異。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

聲聞如是，辟支佛智慧云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞如是，辟支佛智慧云何？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

聲聞智慧即是辟支佛智慧，但時節、利根、福德有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞智慧即是辟支佛智慧，但時節、利根、福德有差別。

「時」名佛不在世，亦無佛法，以少因緣出家得道，名辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時」名佛不在世，亦無佛法，以少因緣出家得道，名辟支佛。

「利根」名異。法相是同，但智慧深入，得辟支佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「利根」名異。法相是同，但智慧深入，得辟支佛道。

「福德」名有相：或一相、二相，乃至三十一相。若先佛法中得聖法，法滅後成阿羅漢，名為辟支佛，身無有相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「福德」名有相：或一相、二相，乃至三十一相。若先佛法中得聖法，法滅後成阿羅漢，名為辟支佛，身無有相。

有辟支佛，第一疾者四世行，久者乃至百劫行。如聲聞，疾者三世，久者六十劫。此義先已廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有辟支佛，第一疾者四世行，久者乃至百劫行。如聲聞，疾者三世，久者六十劫。此義先已廣說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

如佛說：「有四種沙門果、四種聖人：須陀洹乃至阿羅漢。五種佛子：須陀洹乃至辟支佛。三種菩提：阿羅漢菩提、辟支佛菩提、佛菩提。」果中、聖中、佛子中、菩提中皆無菩薩，云何言「菩薩勝一切聲聞、辟支佛智慧」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛說：「有四種沙門果、四種聖人：須陀洹乃至阿羅漢。五種佛子：須陀洹乃至辟支佛。三種菩提：阿羅漢菩提、辟支佛菩提、佛菩提。」果中、聖中、佛子中、菩提中皆無菩薩，云何言「菩薩勝一切聲聞、辟支佛智慧」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛法有二種：一者聲聞、辟支佛法，二者摩訶衍法。聲聞法小故，但讚聲聞事，不說菩薩事。摩訶衍廣大故，說諸菩薩摩訶薩事：發心、修行十地、入位、淨佛世界、成就眾生、得佛道。此法中說菩薩次佛，應如供養佛，能如是觀諸法相，是為福田，能勝聲聞、辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法有二種：一者聲聞、辟支佛法，二者摩訶衍法。聲聞法小故，但讚聲聞事，不說菩薩事。摩訶衍廣大故，說諸菩薩摩訶薩事：發心、修行十地、入位、淨佛世界、成就眾生、得佛道。此法中說菩薩次佛，應如供養佛，能如是觀諸法相，是為福田，能勝聲聞、辟支佛。

如是摩訶衍經中，處處讚菩薩摩訶薩智慧勝聲聞、辟支佛。如《寶頂經》中說：「轉輪聖王少一不滿千子，雖有大力，諸天世人所不貴重。有真轉輪聖王種，處在胎中，初受七日，便為諸天所貴重。所以者何？九百九十九人不能嗣轉輪聖王種令世人得二世樂；是雖在胎，必能紹胄聖王，是故恭敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是摩訶衍經中，處處讚菩薩摩訶薩智慧勝聲聞、辟支佛。如《寶頂經》中說：「轉輪聖王少一不滿千子，雖有大力，諸天世人所不貴重。有真轉輪聖王種，處在胎中，初受七日，便為諸天所貴重。所以者何？九百九十九人不能嗣轉輪聖王種令世人得二世樂；是雖在胎，必能紹胄聖王，是故恭敬。」

諸阿羅漢、辟支佛，雖得根、力、覺、意、六神通、諸禪智慧力，於實際得證，為眾生福田，十方諸佛所不貴重。菩薩雖在諸結使、煩惱、欲縛、三毒胎中，初發無上道意，未能有所作，而為諸佛所貴，以其漸漸當行六波羅蜜、得方便力、入菩薩位，乃至得一切種智，度無量眾生，不斷佛種、法種、僧種，不斷天上、世間淨樂因緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸阿羅漢、辟支佛，雖得根、力、覺、意、六神通、諸禪智慧力，於實際得證，為眾生福田，十方諸佛所不貴重。菩薩雖在諸結使、煩惱、欲縛、三毒胎中，初發無上道意，未能有所作，而為諸佛所貴，以其漸漸當行六波羅蜜、得方便力、入菩薩位，乃至得一切種智，度無量眾生，不斷佛種、法種、僧種，不斷天上、世間淨樂因緣故。

又如迦羅頻伽鳥，在㲉中未出，發聲微妙勝於餘鳥；菩薩摩訶薩亦如是，雖未出無明㲉，說法議論之音，勝於聲聞、辟支佛及諸外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如迦羅頻伽鳥，在㲉中未出，發聲微妙勝於餘鳥；菩薩摩訶薩亦如是，雖未出無明㲉，說法議論之音，勝於聲聞、辟支佛及諸外道。

如《明網經》中說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《明網經》中說：

慧命舍利弗白佛言：「世尊！是諸菩薩所說，若能解者，大得功德。何以故？是諸菩薩乃至得聞其名字得大利益，何況聞其所說！世尊！譬如人種樹，不依於地而欲得其根莖枝葉成其果實，是難可得。諸菩薩行相亦如是，不住一切法，而現住生死，在諸佛世界，於中自恣樂說智慧法。誰有聞是大智慧遊戲自恣樂說法，而不發阿耨多羅三藐三菩提意者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗白佛言：「世尊！是諸菩薩所說，若能解者，大得功德。何以故？是諸菩薩乃至得聞其名字得大利益，何況聞其所說！世尊！譬如人種樹，不依於地而欲得其根莖枝葉成其果實，是難可得。諸菩薩行相亦如是，不住一切法，而現住生死，在諸佛世界，於中自恣樂說智慧法。誰有聞是大智慧遊戲自恣樂說法，而不發阿耨多羅三藐三菩提意者？」

爾時會中有普華菩薩語舍利弗：「佛說耆年於諸弟子中智慧第一，今耆年於諸法法性不得耶？何以不以大智慧自恣樂說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有普華菩薩語舍利弗：「佛說耆年於諸弟子中智慧第一，今耆年於諸法法性不得耶？何以不以大智慧自恣樂說法？」

舍利弗言：「諸佛弟子如其境界則能有說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「諸佛弟子如其境界則能有說。」

普華菩薩復問：「法性有境界不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華菩薩復問：「法性有境界不？」

舍利弗言：「無也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無也！」

「若法性無境界，云何耆年言『如其境界則能有說』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法性無境界，云何耆年言『如其境界則能有說』？」

舍利弗言：「隨所得而說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「隨所得而說。」

普華又問：「耆年！以無量相法性為證耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華又問：「耆年！以無量相法性為證耶？」

舍利弗言：「爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「爾。」

普華言：「今云何言『隨所得而說』？如所得法性無量，說亦應無量；法性無量非量相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「今云何言『隨所得而說』？如所得法性無量，說亦應無量；法性無量非量相。」

舍利弗語普華言：「法性非得相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語普華言：「法性非得相。」

普華言：「若法性非得相，汝離法性得解脫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「若法性非得相，汝離法性得解脫不？」

舍利弗言：「不也！何以故？法性不壞相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也！何以故？法性不壞相故。」

普華言：「汝所得聖智，亦如法性耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「汝所得聖智，亦如法性耶？」

舍利弗言：「我欲聞法，非說時也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我欲聞法，非說時也。」

普華言：「一切法定在法性中，有聞者、說者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「一切法定在法性中，有聞者、說者不？」

舍利弗言：「無也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無也！」

普華言：「汝何以言『我欲聞法，非說時』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「汝何以言『我欲聞法，非說時』？」

舍利弗言：「佛說二人得福無量：一心說者，一心聽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「佛說二人得福無量：一心說者，一心聽者。」

普華言：「汝入滅盡定中能聽法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「汝入滅盡定中能聽法不？」

舍利弗言：「善男子！滅盡定中無聽法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！滅盡定中無聽法也。」

普華言：「汝信受一切法常滅相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「汝信受一切法常滅相不？」

舍利弗言：「信是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「信是事。」

普華言：「法性常滅，無聽法也。何以故？諸法常滅相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「法性常滅，無聽法也。何以故？諸法常滅相故。」

舍利弗言：「汝能不起于定而說法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「汝能不起于定而說法不？」

普華言：「無有法非定相者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「無有法非定相者。」

舍利弗言：「若爾者，今一切凡夫皆是禪定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「若爾者，今一切凡夫皆是禪定。」

普華言：「爾！一切凡夫皆是禪定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「爾！一切凡夫皆是禪定。」

舍利弗言：「以何等禪定故，一切凡夫皆是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「以何等禪定故，一切凡夫皆是？」

普華言：「以不壞法性三昧故，一切凡夫皆是禪定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「以不壞法性三昧故，一切凡夫皆是禪定。」

舍利弗言：「若爾者，凡夫、聖人無有差別！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「若爾者，凡夫、聖人無有差別！」

普華言：「我亦不欲令凡夫、聖人有差別。何以故？諸聖人無有滅法，凡夫人亦無生法，是二皆不出法性等相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「我亦不欲令凡夫、聖人有差別。何以故？諸聖人無有滅法，凡夫人亦無生法，是二皆不出法性等相。」

舍利弗言：「善男子！何等是法性等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！何等是法性等相？」

答言：「耆年得道時，所知見者是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「耆年得道時，所知見者是。」

又問：「生聖法耶？」「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「生聖法耶？」「不也。」

「滅凡夫法耶？」「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滅凡夫法耶？」「不也。」

「得聖法耶？」「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得聖法耶？」「不也。」

「見知凡夫人法耶？」「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見知凡夫人法耶？」「不也。」

「耆年以何知見故得聖道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「耆年以何知見故得聖道？」

舍利弗言：「凡夫人如、比丘得解脫如、比丘入無餘涅槃如，是如一如，如無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「凡夫人如、比丘得解脫如、比丘入無餘涅槃如，是如一如，如無別。」

普華言：「舍利弗！是名法性相如、不壞如，用是如，當知一切法皆如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「舍利弗！是名法性相如、不壞如，用是如，當知一切法皆如。」

舍利弗白佛言：「世尊！譬如大火聚，無物不燒；是諸上人所說亦如是，一切法皆入法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！譬如大火聚，無物不燒；是諸上人所說亦如是，一切法皆入法性。」

又如《毘摩羅詰經》中說：「舍利弗等諸聲聞皆自說言：『我不堪任詣彼問疾。』各各自說昔為毘摩羅詰所呵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如《毘摩羅詰經》中說：「舍利弗等諸聲聞皆自說言：『我不堪任詣彼問疾。』各各自說昔為毘摩羅詰所呵。」

如是等處處經中說：「菩薩智慧勝於聲聞、辟支佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等處處經中說：「菩薩智慧勝於聲聞、辟支佛。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何因緣故，菩薩智慧勝聲聞、辟支佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何因緣故，菩薩智慧勝聲聞、辟支佛？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

如一《本生經》中說：「菩薩智慧於無量阿僧祇劫已來合集眾智，於無量劫中無苦不行、無難不為。為求法故，赴火、投巖、受剝皮苦，出骨為筆，以血為墨，以皮為紙，書受經法。」如是等為法故，受無量苦；以智慧故，世世供養其師，視之如佛。一切所有經書悉皆誦讀、解說；於無量阿僧祇劫，常思惟籌量，尋求諸法好醜、深淺、善不善、漏不漏、常不常、有無等，思惟分別問難。為智慧故，供養諸佛及菩薩、聲聞，聽法、問難、信受、正憶念、如法行。如是智慧因緣具足故，云何不勝阿羅漢、辟支佛！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一《本生經》中說：「菩薩智慧於無量阿僧祇劫已來合集眾智，於無量劫中無苦不行、無難不為。為求法故，赴火、投巖、受剝皮苦，出骨為筆，以血為墨，以皮為紙，書受經法。」如是等為法故，受無量苦；以智慧故，世世供養其師，視之如佛。一切所有經書悉皆誦讀、解說；於無量阿僧祇劫，常思惟籌量，尋求諸法好醜、深淺、善不善、漏不漏、常不常、有無等，思惟分別問難。為智慧故，供養諸佛及菩薩、聲聞，聽法、問難、信受、正憶念、如法行。如是智慧因緣具足故，云何不勝阿羅漢、辟支佛！

復次，菩薩智慧，五波羅蜜佐助莊嚴，有方便力、於一切眾生有慈悲心故，不為邪見所妨。住十地中故智慧勢力深大，大故勝於聲聞、辟支佛；以大因故，小者自壞。阿羅漢、辟支佛無是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩智慧，五波羅蜜佐助莊嚴，有方便力、於一切眾生有慈悲心故，不為邪見所妨。住十地中故智慧勢力深大，大故勝於聲聞、辟支佛；以大因故，小者自壞。阿羅漢、辟支佛無是事。

以是故言：「欲勝聲聞、辟支佛智慧，當學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故言：「欲勝聲聞、辟支佛智慧，當學般若波羅蜜。」

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「欲得諸陀羅尼門、諸三昧門，當學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲得諸陀羅尼門、諸三昧門，當學般若波羅蜜。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

「陀羅尼」，如〈讚菩薩品〉中說。「門」者，得陀羅尼方便諸法是，如三三昧名解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀羅尼」，如〈讚菩薩品〉中說。「門」者，得陀羅尼方便諸法是，如三三昧名解脫門。

何者是方便？若人欲得所聞皆持，應當一心憶念，令念增長。先當作意，於相似事繫心，令知所不見事；如周利槃陀迦，繫心拭革屣物中，令憶禪定除心垢法。如是名初學聞持陀憐尼，三聞能得；心根轉利，再聞能得；成者，一聞能得，得而不忘。是為聞持陀憐尼初方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者是方便？若人欲得所聞皆持，應當一心憶念，令念增長。先當作意，於相似事繫心，令知所不見事；如周利槃陀迦，繫心拭革屣物中，令憶禪定除心垢法。如是名初學聞持陀憐尼，三聞能得；心根轉利，再聞能得；成者，一聞能得，得而不忘。是為聞持陀憐尼初方便。

或時菩薩入禪定中，得不忘解脫；不忘解脫力故，一切語言說法乃至一句一字皆能不忘，是為第二方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時菩薩入禪定中，得不忘解脫；不忘解脫力故，一切語言說法乃至一句一字皆能不忘，是為第二方便。

或時神呪力故，得聞持陀憐尼。或時先世行業因緣受生，所聞皆持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時神呪力故，得聞持陀憐尼。或時先世行業因緣受生，所聞皆持不忘。

如是等名「聞持陀羅尼門」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等名「聞持陀羅尼門」。

復次，菩薩聞一切音聲語言，分別本末，觀其實相，知音聲語言念念生滅。音聲已滅，而眾生憶念取相，念是已滅之語，作是念言：「是人罵我而生瞋恚，稱讚亦如是。」是菩薩能如是觀眾生，雖復百千劫罵詈不生瞋心，若百千劫稱讚亦不歡喜；知音聲生滅如響相，又如皷聲無有作者，若無作者是無住處，畢竟空故，但誑愚夫之耳。是名「入音聲陀羅尼」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩聞一切音聲語言，分別本末，觀其實相，知音聲語言念念生滅。音聲已滅，而眾生憶念取相，念是已滅之語，作是念言：「是人罵我而生瞋恚，稱讚亦如是。」是菩薩能如是觀眾生，雖復百千劫罵詈不生瞋心，若百千劫稱讚亦不歡喜；知音聲生滅如響相，又如皷聲無有作者，若無作者是無住處，畢竟空故，但誑愚夫之耳。是名「入音聲陀羅尼」。

復次，有陀羅尼，以是四十二字攝一切語言名字。何者是四十二字？阿、羅、波、遮、那等。「阿提」，秦言初；「阿耨波柰」，秦言不生。行陀羅尼，菩薩聞是阿字，即時入一切法初不生。如是等，字字隨所聞皆入一切諸法實相中，是名「字入門陀羅尼」，如〈摩訶衍品〉中說諸字門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有陀羅尼，以是四十二字攝一切語言名字。何者是四十二字？阿、羅、波、遮、那等。「阿提」，秦言初；「阿耨波柰」，秦言不生。行陀羅尼，菩薩聞是阿字，即時入一切法初不生。如是等，字字隨所聞皆入一切諸法實相中，是名「字入門陀羅尼」，如〈摩訶衍品〉中說諸字門。

復次，菩薩得是一切三世無礙明等諸三昧，於一一三昧中，得無量阿僧祇陀羅尼。如是等和合名為「五百陀羅尼門」，是為菩薩善法功德藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩得是一切三世無礙明等諸三昧，於一一三昧中，得無量阿僧祇陀羅尼。如是等和合名為「五百陀羅尼門」，是為菩薩善法功德藏。

如是名為「陀羅尼門」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是名為「陀羅尼門」。

「諸三昧門」者，三昧有二種：聲聞法中三昧、摩訶衍法中三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸三昧門」者，三昧有二種：聲聞法中三昧、摩訶衍法中三昧。

「聲聞法中三昧」者，所謂三三昧。復次，三三昧：空空三昧、無相無相三昧、無作無作三昧。復有三三昧：有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀。復有五支三昧、五智三昧等。是名諸三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聲聞法中三昧」者，所謂三三昧。復次，三三昧：空空三昧、無相無相三昧、無作無作三昧。復有三三昧：有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀。復有五支三昧、五智三昧等。是名諸三昧。

復次，一切禪定亦名定，亦名三昧。四禪亦名禪，亦名定，亦名三昧。除四禪，諸餘定亦名定，亦名三昧，不名為禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，一切禪定亦名定，亦名三昧。四禪亦名禪，亦名定，亦名三昧。除四禪，諸餘定亦名定，亦名三昧，不名為禪。

十地中定名為三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地中定名為三昧。

有人言：「欲界地亦有三昧。何以故？欲界中有二十二道品，故知有三昧；若無三昧，不應得是深妙功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「欲界地亦有三昧。何以故？欲界中有二十二道品，故知有三昧；若無三昧，不應得是深妙功德。」

復次，〈千問〉中亦有是問：「四聖種幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？」答曰：「一切當分別。四聖種，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。四念處、四正懃、四如意足亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，〈千問〉中亦有是問：「四聖種幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？」答曰：「一切當分別。四聖種，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。四念處、四正懃、四如意足亦如是。」

以是義故，當知欲界有三昧；若散亂心，云何得此上妙法？以是故，是三昧在十一地中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是義故，當知欲界有三昧；若散亂心，云何得此上妙法？以是故，是三昧在十一地中。

如是等諸三昧，阿毘曇中廣分別。摩訶衍三昧者，從「首楞嚴三昧」乃至「虛空際無所著解脫三昧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸三昧，阿毘曇中廣分別。摩訶衍三昧者，從「首楞嚴三昧」乃至「虛空際無所著解脫三昧」。

又如「見一切佛三昧」乃至「一切如來解脫修觀師子頻伸」等，無量阿僧祇菩薩三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如「見一切佛三昧」乃至「一切如來解脫修觀師子頻伸」等，無量阿僧祇菩薩三昧。

如有三昧名「無量淨」，菩薩得是三昧者，能示現一切清淨身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有三昧名「無量淨」，菩薩得是三昧者，能示現一切清淨身。

有三昧名「威相」，菩薩得是三昧，能奪日月威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三昧名「威相」，菩薩得是三昧，能奪日月威德。

有三昧名「焰山」，菩薩得是三昧，奪諸釋梵威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三昧名「焰山」，菩薩得是三昧，奪諸釋梵威德。

有三昧名「出塵」，菩薩得是三昧，滅一切大眾三毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三昧名「出塵」，菩薩得是三昧，滅一切大眾三毒。

有三昧名「無礙光」，菩薩得是三昧，能照一切佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三昧名「無礙光」，菩薩得是三昧，能照一切佛國。

有三昧名「不忘一切法」，菩薩得是三昧，一切諸佛所說法皆能憶持，復為他人講說佛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三昧名「不忘一切法」，菩薩得是三昧，一切諸佛所說法皆能憶持，復為他人講說佛語。

有三昧名「聲如雷音」，菩薩得是三昧，能以梵聲滿十方佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三昧名「聲如雷音」，菩薩得是三昧，能以梵聲滿十方佛國。

有三昧名「能娛樂一切眾生」，菩薩得是三昧，能令一切深心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三昧名「能娛樂一切眾生」，菩薩得是三昧，能令一切深心歡喜。

有三昧名「喜見無厭」，菩薩得是三昧，一切眾生見聞喜樂，無有厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三昧名「喜見無厭」，菩薩得是三昧，一切眾生見聞喜樂，無有厭足。

有三昧名「功德報不可思議一緣中樂」，菩薩得是三昧，成就一切神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三昧名「功德報不可思議一緣中樂」，菩薩得是三昧，成就一切神通。

有三昧名「知一切音聲語言」，菩薩得是三昧，能說一切音聲語言，於一字中說一切字，於一切字中說一字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三昧名「知一切音聲語言」，菩薩得是三昧，能說一切音聲語言，於一字中說一切字，於一切字中說一字。

有三昧名「集一切福富樂果報」，若菩薩得是三昧，常默然入禪定，而能令一切眾生聞佛法眾，聞聲聞、辟支佛、六波羅蜜之聲，而是菩薩實無一言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三昧名「集一切福富樂果報」，若菩薩得是三昧，常默然入禪定，而能令一切眾生聞佛法眾，聞聲聞、辟支佛、六波羅蜜之聲，而是菩薩實無一言。

有三昧名「出高一切陀羅尼王」，菩薩得是三昧，得入無量無邊諸陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三昧名「出高一切陀羅尼王」，菩薩得是三昧，得入無量無邊諸陀羅尼。

有三昧名「一切樂說」，菩薩得是三昧，樂說一切字、一切音聲、語言、譬喻、因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三昧名「一切樂說」，菩薩得是三昧，樂說一切字、一切音聲、語言、譬喻、因緣。

如是等無量力勢三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等無量力勢三昧。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是三昧即是三昧門不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三昧即是三昧門不？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

三昧即是三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧即是三昧門。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，何以不但說三昧，而復說三昧門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，何以不但說三昧，而復說三昧門？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛諸三昧無量無數，如虛空無邊，菩薩云何盡得？菩薩聞是，心則退沒。以是故，佛說三昧門，入一門中，攝無量三昧。如牽衣一角，舉衣皆得；亦如得蜜蜂王，餘蜂盡攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛諸三昧無量無數，如虛空無邊，菩薩云何盡得？菩薩聞是，心則退沒。以是故，佛說三昧門，入一門中，攝無量三昧。如牽衣一角，舉衣皆得；亦如得蜜蜂王，餘蜂盡攝。

復次，展轉為門。如持戒清淨，一心精進，初夜、後夜懃修思惟，離五欲樂，繫心一處，行是方便，得是三昧，是名三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，展轉為門。如持戒清淨，一心精進，初夜、後夜懃修思惟，離五欲樂，繫心一處，行是方便，得是三昧，是名三昧門。

復次，欲界繫三昧是未到地三昧門；未到地三昧是初禪門；初禪及二禪邊地三昧是二禪三昧門，乃至非有想非無想處三昧亦如是。煖法定是頂法三昧門，頂法是忍法三昧門，忍法是世間第一法三昧門，世間第一法是苦法忍三昧門，苦法忍乃至金剛三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，欲界繫三昧是未到地三昧門；未到地三昧是初禪門；初禪及二禪邊地三昧是二禪三昧門，乃至非有想非無想處三昧亦如是。煖法定是頂法三昧門，頂法是忍法三昧門，忍法是世間第一法三昧門，世間第一法是苦法忍三昧門，苦法忍乃至金剛三昧門。

略說一切三昧有三相：入、住、出相；是出相、入相名為門，住相是三昧體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說一切三昧有三相：入、住、出相；是出相、入相名為門，住相是三昧體。

如是等法，是聲聞法中三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等法，是聲聞法中三昧門。

摩訶衍法中三昧門，如「禪波羅蜜義」中，諸三昧分別廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶衍法中三昧門，如「禪波羅蜜義」中，諸三昧分別廣說。

復次，尸羅波羅蜜是三昧門。何以故？三支是佛道，所謂戒支、定支、慧支。清淨戒支是定支門，能生是定；定支能生慧支；是三支能斷煩惱，能與涅槃。以是故尸羅波羅蜜及智慧，名三昧近門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尸羅波羅蜜是三昧門。何以故？三支是佛道，所謂戒支、定支、慧支。清淨戒支是定支門，能生是定；定支能生慧支；是三支能斷煩惱，能與涅槃。以是故尸羅波羅蜜及智慧，名三昧近門。

餘三波羅蜜雖是門義，名遠門。如布施因緣得福德，福德故所願皆得，如所願故心柔軟，慈悲心故知畏罪、念眾生。觀世間空無常故，攝心行忍辱，忍辱亦是三昧門。精進者，於五欲中制心除五蓋，攝心不亂，心去則攝、不令馳散，亦是三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘三波羅蜜雖是門義，名遠門。如布施因緣得福德，福德故所願皆得，如所願故心柔軟，慈悲心故知畏罪、念眾生。觀世間空無常故，攝心行忍辱，忍辱亦是三昧門。精進者，於五欲中制心除五蓋，攝心不亂，心去則攝、不令馳散，亦是三昧門。

復次，初地是二地三昧門，如是展轉乃至九地是十地三昧門，十地是無量諸佛三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，初地是二地三昧門，如是展轉乃至九地是十地三昧門，十地是無量諸佛三昧門。

如是等名為諸三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等名為諸三昧門。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

陀羅尼門、三昧門，為同？為異？若同，何以重說？若異，有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼門、三昧門，為同？為異？若同，何以重說？若異，有何義？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

先已說三昧門、陀羅尼門異，今當更說！三昧但是心相應法，陀羅尼亦是心相應、亦是心不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先已說三昧門、陀羅尼門異，今當更說！三昧但是心相應法，陀羅尼亦是心相應、亦是心不相應。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

云何知陀羅尼是心不相應？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何知陀羅尼是心不相應？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

如人得聞持陀羅尼，雖心瞋恚亦不失，常隨人行，如影隨形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人得聞持陀羅尼，雖心瞋恚亦不失，常隨人行，如影隨形。

是三昧修行習久，後能成陀羅尼；如眾生久習欲，便成其性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三昧修行習久，後能成陀羅尼；如眾生久習欲，便成其性。

是諸三昧，共諸法實相智慧，能生陀羅尼；如坏瓶得火燒熟，能持水不失，亦能令人得度河。禪定無智慧，亦如坏瓶；若得實相智慧，如坏瓶得火燒成熟，能持菩薩二世無量功德，菩薩亦因之而度得至佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸三昧，共諸法實相智慧，能生陀羅尼；如坏瓶得火燒熟，能持水不失，亦能令人得度河。禪定無智慧，亦如坏瓶；若得實相智慧，如坏瓶得火燒成熟，能持菩薩二世無量功德，菩薩亦因之而度得至佛。

如是等，三昧、陀羅尼種種差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等，三昧、陀羅尼種種差別。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

聲聞法中何以無是「陀羅尼」名，但大乘中有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞法中何以無是「陀羅尼」名，但大乘中有？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

小法中無大，汝不應致問；大法中無小者則可問。如小家無金銀，不應問也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小法中無大，汝不應致問；大法中無小者則可問。如小家無金銀，不應問也！

復次，聲聞不大殷懃集諸功德，但以智慧求脫老病死苦；以是故，聲聞人不用陀羅尼持諸功德。譬如人渴得一掬水則足，不須瓶器持水；若供大眾人民，則須瓶甕持水。菩薩為一切眾生故，須陀羅尼持諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，聲聞不大殷懃集諸功德，但以智慧求脫老病死苦；以是故，聲聞人不用陀羅尼持諸功德。譬如人渴得一掬水則足，不須瓶器持水；若供大眾人民，則須瓶甕持水。菩薩為一切眾生故，須陀羅尼持諸功德。

復次，聲聞法中多說諸法生滅無常相故。諸論議師言：「諸法無常，若無常相則不須陀羅尼。何以故？諸法無常相，則無所持；唯過去行業，因緣不失。如未來果報，雖無，必生；過去行因緣亦如是。」摩訶衍法，生滅相不實，不生不滅相亦不實，諸觀諸相皆滅是為實，若持過去法則無咎；以持過去善法、善根諸功德故須陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，聲聞法中多說諸法生滅無常相故。諸論議師言：「諸法無常，若無常相則不須陀羅尼。何以故？諸法無常相，則無所持；唯過去行業，因緣不失。如未來果報，雖無，必生；過去行因緣亦如是。」摩訶衍法，生滅相不實，不生不滅相亦不實，諸觀諸相皆滅是為實，若持過去法則無咎；以持過去善法、善根諸功德故須陀羅尼。

陀羅尼世世常隨；菩薩諸三昧不爾，或時易身則失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼世世常隨；菩薩諸三昧不爾，或時易身則失。

如是等種種分別陀羅尼、諸三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等種種分別陀羅尼、諸三昧。

以是故言：「欲得諸陀羅尼、諸三昧門，當學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故言：「欲得諸陀羅尼、諸三昧門，當學般若波羅蜜。」

大智度論釋布施隨喜心過上第四十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋布施隨喜心過上第四十四

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「一切求聲聞、辟支佛人布施時，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切求聲聞、辟支佛人布施時，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。

「一切求聲聞、辟支佛人持戒時，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切求聲聞、辟支佛人持戒時，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。

「一切求聲聞、辟支佛人三昧、智慧、解脫、解脫知見，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切求聲聞、辟支佛人三昧、智慧、解脫、解脫知見，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

隨喜心者，如〈隨喜品〉中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨喜心者，如〈隨喜品〉中說。

復次，隨喜名有人作功德，見者心隨歡喜，讚言：「善哉！」在無常世界中，為癡闇所蔽，能弘大心，建此福德。譬如種種妙香，一人賣一人買，傍人在邊亦得香氣，於香無損，二主無失；如是有人行施，有人受者，有人在邊隨喜，功德俱得，二主不失。如是相名為隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，隨喜名有人作功德，見者心隨歡喜，讚言：「善哉！」在無常世界中，為癡闇所蔽，能弘大心，建此福德。譬如種種妙香，一人賣一人買，傍人在邊亦得香氣，於香無損，二主無失；如是有人行施，有人受者，有人在邊隨喜，功德俱得，二主不失。如是相名為隨喜。

以是故，菩薩但以隨喜心，過於求二乘人上，何況自行！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故，菩薩但以隨喜心，過於求二乘人上，何況自行！

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

菩薩云何能以隨喜心過聲聞、辟支佛人以財布施上？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩云何能以隨喜心過聲聞、辟支佛人以財布施上？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

聲聞、辟支佛行是布施，菩薩於傍見之，一心念隨喜，讚言：「善哉！」以此隨喜福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提；為度一切眾生故，以此為得無量佛法故——以二種功德，過求聲聞、辟支佛人所行布施上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞、辟支佛行是布施，菩薩於傍見之，一心念隨喜，讚言：「善哉！」以此隨喜福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提；為度一切眾生故，以此為得無量佛法故——以二種功德，過求聲聞、辟支佛人所行布施上。

復次，以諸法實相智慧心隨喜故，過求聲聞、辟支佛人布施上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，以諸法實相智慧心隨喜故，過求聲聞、辟支佛人布施上。

復次，菩薩以隨喜心，生福德果報，迴向供養三世十方諸佛，過聲聞、辟支佛布施上。譬如人以少物獻上國王，得報甚多；又如吹貝，用氣甚少，其音甚大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩以隨喜心，生福德果報，迴向供養三世十方諸佛，過聲聞、辟支佛布施上。譬如人以少物獻上國王，得報甚多；又如吹貝，用氣甚少，其音甚大。

復次，菩薩以隨喜功德，和合無量諸餘功德，乃至法滅亦不盡；譬如少水置大海中，窮劫乃盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩以隨喜功德，和合無量諸餘功德，乃至法滅亦不盡；譬如少水置大海中，窮劫乃盡。

持戒、三昧、智慧、解脫、解脫知見亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒、三昧、智慧、解脫、解脫知見亦如是。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若諸佛次第有菩薩，菩薩次第有聲聞、辟支佛，今言「菩薩欲過求聲聞、辟支佛人布施」等，有何奇特？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸佛次第有菩薩，菩薩次第有聲聞、辟支佛，今言「菩薩欲過求聲聞、辟支佛人布施」等，有何奇特？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

不以聲聞、辟支佛布施、持戒等福德比菩薩功德，但以隨喜心能勝，何況菩薩自行功德！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以聲聞、辟支佛布施、持戒等福德比菩薩功德，但以隨喜心能勝，何況菩薩自行功德！

求聲聞、辟支佛人，懃身作功德疲勞；菩薩默然隨喜，智慧力、福德過其上。譬如工匠，但以智心指授而去，執斤斧者疲苦終日；計功受賞，匠者三倍。又如征伐，鬪者冒死，主將受功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求聲聞、辟支佛人，懃身作功德疲勞；菩薩默然隨喜，智慧力、福德過其上。譬如工匠，但以智心指授而去，執斤斧者疲苦終日；計功受賞，匠者三倍。又如征伐，鬪者冒死，主將受功。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若隨喜心故勝於布施、持戒者，何以但說「菩薩隨喜勝」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若隨喜心故勝於布施、持戒者，何以但說「菩薩隨喜勝」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

凡夫人煩惱覆心、吾我未斷、著世間樂，云何能勝求聲聞、辟支佛者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫人煩惱覆心、吾我未斷、著世間樂，云何能勝求聲聞、辟支佛者？

聲聞、辟支佛利雖勝鈍，同在聲聞地故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞、辟支佛利雖勝鈍，同在聲聞地故不說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

聲聞、辟支佛功德法甚多，何以故但說六事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞、辟支佛功德法甚多，何以故但說六事？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

此六事法中攝一切聲聞、辟支佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此六事法中攝一切聲聞、辟支佛法。

若說布施，已說信、聞等功德。何以故？先聞已能信，信已布施。是施有二種：財施、法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說布施，已說信、聞等功德。何以故？先聞已能信，信已布施。是施有二種：財施、法施。

持戒攝三種戒：律儀戒、禪戒、無漏戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒攝三種戒：律儀戒、禪戒、無漏戒。

定攝諸禪、定、解脫、三昧等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定攝諸禪、定、解脫、三昧等。

慧攝諸聞慧、思慧、修慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧攝諸聞慧、思慧、修慧。

解脫攝二種解脫：有為解脫、無為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫攝二種解脫：有為解脫、無為解脫。

解脫知見攝盡智，自知漏已盡，於三界得解脫，於是中了了知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫知見攝盡智，自知漏已盡，於三界得解脫，於是中了了知見。

是中助道法，聖道法已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中助道法，聖道法已說。

復次，若不向涅槃功德，是中不說「過上」，以其功德薄故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若不向涅槃功德，是中不說「過上」，以其功德薄故。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

勝名力勢相奪，今菩薩不與聲聞、辟支佛競，云何言勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝名力勢相奪，今菩薩不與聲聞、辟支佛競，云何言勝？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

勝名但於一事中，以智慧、方便心力故得福多。譬如人於一華中但取色香，蜂但取味以成蜜；亦如取水，器大者得多，器小得少。如是等喻可知，以隨喜心深利智慧相應，勝聲聞、辟支佛布施等諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝名但於一事中，以智慧、方便心力故得福多。譬如人於一華中但取色香，蜂但取味以成蜜；亦如取水，器大者得多，器小得少。如是等喻可知，以隨喜心深利智慧相應，勝聲聞、辟支佛布施等諸功德。

是六法，初布施，如「檀波羅蜜義」中分別聲聞、辟支佛法說；持戒，如「尸羅波羅蜜義品」中分別聲聞、辟支佛法說；三昧、智慧、解脫、解脫知見，如「念佛義」中分別聲聞、辟支佛法說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是六法，初布施，如「檀波羅蜜義」中分別聲聞、辟支佛法說；持戒，如「尸羅波羅蜜義品」中分別聲聞、辟支佛法說；三昧、智慧、解脫、解脫知見，如「念佛義」中分別聲聞、辟支佛法說。