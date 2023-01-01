大智度論釋初品中四無畏義第四十(卷二十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋初品中四無畏義第四十(卷二十五)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

四無所畏者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無所畏者。

佛作誠言：「我是一切正智人。若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實言：『是法不知。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，如牛王，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉。一無畏也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛作誠言：「我是一切正智人。若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實言：『是法不知。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，如牛王，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉。一無畏也。」

佛作誠言：「我一切漏盡。若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實言：『是漏不盡。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，如牛王，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉。二無畏也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛作誠言：「我一切漏盡。若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實言：『是漏不盡。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，如牛王，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉。二無畏也。」

佛作誠言：「我說障法。若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實言：『受是障法，不障道。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，如牛王，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉。三無畏也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛作誠言：「我說障法。若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實言：『受是障法，不障道。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，如牛王，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉。三無畏也。」

佛作誠言：「我所說聖道，能出世間，隨是道，能盡諸苦。若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實言：『行是道，不能出世間，不能盡苦。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，如牛王，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉。四無畏也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛作誠言：「我所說聖道，能出世間，隨是道，能盡諸苦。若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，如實言：『行是道，不能出世間，不能盡苦。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，如牛王，在大眾中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘眾，實不能轉。四無畏也。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

以何事故，說「四無所畏」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何事故，說「四無所畏」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有人言：「佛自稱一切智、一切見；世間一切經書、技術、智巧、方便，甚多無量，若一切眾生共知一切事猶尚難，況佛一人而有一切智！或有是事、有是難，佛將無有畏？」而欲斷是疑妄、斷是難故，佛說四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「佛自稱一切智、一切見；世間一切經書、技術、智巧、方便，甚多無量，若一切眾生共知一切事猶尚難，況佛一人而有一切智！或有是事、有是難，佛將無有畏？」而欲斷是疑妄、斷是難故，佛說四無所畏。

復次，若佛未出，世間外道等種種因緣，欺誑求道、求福人。或食種種果，或食種種菜，或食種種草根，或食牛屎，或日一食稊稗，或二日、或十日、一月、二月一食，或噏風、飲水，或食水衣，如是等種種食；或衣樹皮、樹葉、草衣、鹿皮，或衣板木；或在地臥，或臥杵上、枝上、灰上、棘上；或寒時入水，或熱時五熱自炙；或入水死，入火死，投巖死，斷食死。如是等種種苦行法中，求天上，求涅槃，亦教弟子令不捨是法；如是引致少智眾生以得供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若佛未出，世間外道等種種因緣，欺誑求道、求福人。或食種種果，或食種種菜，或食種種草根，或食牛屎，或日一食稊稗，或二日、或十日、一月、二月一食，或噏風、飲水，或食水衣，如是等種種食；或衣樹皮、樹葉、草衣、鹿皮，或衣板木；或在地臥，或臥杵上、枝上、灰上、棘上；或寒時入水，或熱時五熱自炙；或入水死，入火死，投巖死，斷食死。如是等種種苦行法中，求天上，求涅槃，亦教弟子令不捨是法；如是引致少智眾生以得供養。

譬如螢火虫，日未出時，少多能照；若日出時，千光明照，月及眾星皆無有明，豈況螢火？若佛未出世，諸外道輩小明照世得供養；佛出世時，以大智光明，滅諸外道及其弟子，皆不復得供養。以失供養利故，便妄語謗佛及佛弟子。如《孫陀利經》中說，自殺孫陀利而謗佛，語眾人言：「世間弊人尚不為是，是人世間禮法尚不能知，何況涅槃！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如螢火虫，日未出時，少多能照；若日出時，千光明照，月及眾星皆無有明，豈況螢火？若佛未出世，諸外道輩小明照世得供養；佛出世時，以大智光明，滅諸外道及其弟子，皆不復得供養。以失供養利故，便妄語謗佛及佛弟子。如《孫陀利經》中說，自殺孫陀利而謗佛，語眾人言：「世間弊人尚不為是，是人世間禮法尚不能知，何況涅槃！」

佛欲滅如是等誹謗故，自說實功德四無所畏，言：「我獨是一切智人，無有能如實言『佛不能知』，我不畏是事。我獨一切諸漏及習盡，無有能如實言『佛漏未盡』，我不畏是事。我說遮涅槃道法，無有能如實言『是法不能遮涅槃』，佛不畏是事。佛說苦盡道達到涅槃，無有能如實言『是道不能到涅槃』，佛不畏是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛欲滅如是等誹謗故，自說實功德四無所畏，言：「我獨是一切智人，無有能如實言『佛不能知』，我不畏是事。我獨一切諸漏及習盡，無有能如實言『佛漏未盡』，我不畏是事。我說遮涅槃道法，無有能如實言『是法不能遮涅槃』，佛不畏是事。佛說苦盡道達到涅槃，無有能如實言『是道不能到涅槃』，佛不畏是事。」

略說是四無所畏體：一者、正知一切法，二者、盡一切漏及習，三者、說一切障道法，四者、說盡苦道。是四法中，若有如實言「不能盡遍知」，佛不畏是事。何以故？正遍知了了故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說是四無所畏體：一者、正知一切法，二者、盡一切漏及習，三者、說一切障道法，四者、說盡苦道。是四法中，若有如實言「不能盡遍知」，佛不畏是事。何以故？正遍知了了故。

初二無畏，為自功德具足故；後二無畏，為具足利益眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二無畏，為自功德具足故；後二無畏，為具足利益眾生故。

復次，初、第三、第四無畏中說智，第二無畏中說斷；智、斷具足故，所為事畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，初、第三、第四無畏中說智，第二無畏中說斷；智、斷具足故，所為事畢。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

十力皆名智，四無所畏亦是智，有何等異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力皆名智，四無所畏亦是智，有何等異？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

廣說佛諸功德是力，略說是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣說佛諸功德是力，略說是無畏。

復次，能有所作是力，無所疑難是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，能有所作是力，無所疑難是無畏。

智慧集故名力，散諸無明故名無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧集故名力，散諸無明故名無畏。

集諸善法故名力，滅諸不善法故名無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集諸善法故名力，滅諸不善法故名無畏。

自有智慧故名力，無能壞者故名無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自有智慧故名力，無能壞者故名無畏。

智慧猛健是力，堪受問難是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧猛健是力，堪受問難是無畏。

集諸智慧是名力，智慧外用是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集諸智慧是名力，智慧外用是無畏。

譬如轉輪聖王七寶成就是力；得是七寶已，周四天下無不降伏，是名無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如轉輪聖王七寶成就是力；得是七寶已，周四天下無不降伏，是名無畏。

又如良醫善知藥方是名力，合和諸藥與人是名無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如良醫善知藥方是名力，合和諸藥與人是名無畏。

自利益是名力，利益他是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自利益是名力，利益他是無畏。

自除煩惱是名力，除他煩惱是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自除煩惱是名力，除他煩惱是無畏。

無能沮壞是名力，不難、不退是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能沮壞是名力，不難、不退是無畏。

自成己善是名力，能成他善是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自成己善是名力，能成他善是無畏。

巧便智是名力，用巧智是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧便智是名力，用巧智是無畏。

一切智、一切種智是名力，一切智、一切種智顯發是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智、一切種智是名力，一切智、一切種智顯發是無畏。

十八不共法是名力，十八不共法顯發於外是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八不共法是名力，十八不共法顯發於外是無畏。

遍通達法性是名力；若有種種問難，不復思惟，即時能答是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍通達法性是名力；若有種種問難，不復思惟，即時能答是無畏。

得佛眼是名力；佛眼見已，可度者為說法是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛眼是名力；佛眼見已，可度者為說法是無畏。

得三無礙智是名力，得應辯無礙是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得三無礙智是名力，得應辯無礙是無畏。

無礙智是名力，樂說無礙智是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙智是名力，樂說無礙智是無畏。

一切智自在是名力，種種譬喻、種種因緣、莊嚴語言說法是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智自在是名力，種種譬喻、種種因緣、莊嚴語言說法是無畏。

破魔眾是名力，破諸外道論議師是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破魔眾是名力，破諸外道論議師是無畏。

如是等種種因緣，分別力、無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等種種因緣，分別力、無畏。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何等名「無所畏」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等名「無所畏」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

得無所疑，無所忌難，智慧不却不沒，衣毛不豎，在在法中如說即作，是無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無所疑，無所忌難，智慧不却不沒，衣毛不豎，在在法中如說即作，是無畏。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

云何當知佛無所畏？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何當知佛無所畏？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

若有所畏，不能將御大眾。能攝、能捨，能苦切治，或軟語教。如佛一時驅遣舍利弗、目連等，還復憐愍心受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有所畏，不能將御大眾。能攝、能捨，能苦切治，或軟語教。如佛一時驅遣舍利弗、目連等，還復憐愍心受。

若有所忌難者，諸論議師輩，住憍慢山頂，以外智慧心狂醉，皆言天下唯有我一人，更無餘人；自於經書決定知故，破他經書、論議；以惡口訾毀，如狂象無所護惜。如是狂人：菴跋咤、長爪、薩遮祇尼揵、蜫盧坻等諸大論議師皆降伏；若有所畏，則不能爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有所忌難者，諸論議師輩，住憍慢山頂，以外智慧心狂醉，皆言天下唯有我一人，更無餘人；自於經書決定知故，破他經書、論議；以惡口訾毀，如狂象無所護惜。如是狂人：菴跋咤、長爪、薩遮祇尼揵、蜫盧坻等諸大論議師皆降伏；若有所畏，則不能爾。

及憍陳如等五出家人，漚樓頻螺迦葉等千結髮仙人、舍利弗、目揵連、摩訶迦葉等，於佛法中出家，及百千釋子；并諸閻浮提大王：波斯尼示王、頻婆娑羅王、旃陀波殊提王、優填王、弗迦羅婆利王、梵摩達王等，皆為弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及憍陳如等五出家人，漚樓頻螺迦葉等千結髮仙人、舍利弗、目揵連、摩訶迦葉等，於佛法中出家，及百千釋子；并諸閻浮提大王：波斯尼示王、頻婆娑羅王、旃陀波殊提王、優填王、弗迦羅婆利王、梵摩達王等，皆為弟子。

諸在家婆羅門，皆度一切世間智慧，為大國王所師仰：梵摩喻、弗迦羅婆利、鳩羅檀陀等，皆為弟子。有得初道，有得第二、第三、第四道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸在家婆羅門，皆度一切世間智慧，為大國王所師仰：梵摩喻、弗迦羅婆利、鳩羅檀陀等，皆為弟子。有得初道，有得第二、第三、第四道。

諸大鬼神：阿羅婆迦、鞞沙迦等，諸大龍王：阿波羅羅、伊羅鉢多羅等，鴦群梨摩羅諸惡人等，皆降化歸伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大鬼神：阿羅婆迦、鞞沙迦等，諸大龍王：阿波羅羅、伊羅鉢多羅等，鴦群梨摩羅諸惡人等，皆降化歸伏。

若有所畏，不能獨在樹下師子座處坐。欲得阿耨多羅三藐三菩提時，魔王軍眾，化作師子、虎、狼、熊、羆之首，或一眼、或多眼，或一耳、或多耳，擔山、吐火，四邊圍遶。佛以手指按地，眴息之頃，即皆消滅。諸天、阿修羅、鞞摩質帝隸、釋提婆那民、梵天王等，引導其心皆為弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有所畏，不能獨在樹下師子座處坐。欲得阿耨多羅三藐三菩提時，魔王軍眾，化作師子、虎、狼、熊、羆之首，或一眼、或多眼，或一耳、或多耳，擔山、吐火，四邊圍遶。佛以手指按地，眴息之頃，即皆消滅。諸天、阿修羅、鞞摩質帝隸、釋提婆那民、梵天王等，引導其心皆為弟子。

若有所畏，不能在此大眾中說法；以無所畏故，能為如是諸天、鬼神大眾中說法，故名無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有所畏，不能在此大眾中說法；以無所畏故，能為如是諸天、鬼神大眾中說法，故名無所畏。

復次，佛於一切眾生最尊、最上，盡到一切法彼岸，得大名聞故，自說無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛於一切眾生最尊、最上，盡到一切法彼岸，得大名聞故，自說無所畏。

復次，且置是佛功德；佛一切世間功德亦無能及者，所畏法一切已拔根本故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，且置是佛功德；佛一切世間功德亦無能及者，所畏法一切已拔根本故。

所畏法者，弊家生、弊生處、惡色、無威儀、麁惡語等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所畏法者，弊家生、弊生處、惡色、無威儀、麁惡語等。

弊家生者，如首陀羅，所謂擔死人、除糞、養鷄猪、捕獵、屠殺、酤酒、兵伍等卑賤小家，若在大眾中，則多怖畏。佛從本已來，常生轉輪聖王種中，所謂頂生王、快見王、娑竭王、摩訶提婆王，如是等名日王種家中生，亦以是故無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弊家生者，如首陀羅，所謂擔死人、除糞、養鷄猪、捕獵、屠殺、酤酒、兵伍等卑賤小家，若在大眾中，則多怖畏。佛從本已來，常生轉輪聖王種中，所謂頂生王、快見王、娑竭王、摩訶提婆王，如是等名日王種家中生，亦以是故無所畏。

弊生處者，安陀羅、舍婆羅(裸國也)、兜呿羅(小月氏)、修利、安息、大秦國等。在此邊國中生，若在大眾中，則多怖畏。佛在迦毘羅婆中國生，故無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弊生處者，安陀羅、舍婆羅(裸國也)、兜呿羅(小月氏)、修利、安息、大秦國等。在此邊國中生，若在大眾中，則多怖畏。佛在迦毘羅婆中國生，故無所畏。

惡色者，有人身色枯乾羸瘦，人不喜見；若在大眾，則亦有畏。佛金色光潤，如火照赤金山，有如是色故無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡色者，有人身色枯乾羸瘦，人不喜見；若在大眾，則亦有畏。佛金色光潤，如火照赤金山，有如是色故無所畏。

無威儀者，進止行步坐起，無有人儀，則有怖畏。佛無是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無威儀者，進止行步坐起，無有人儀，則有怖畏。佛無是事。

麁惡語者，有人惡音聲，蹇吃重語，無有次第，人所不喜，則多怖畏。佛無是畏，所以者何？佛語真實柔軟，次第易了，不疾不遲，不少不多，不沒不垢，不調戲，勝於迦陵毘伽鳥音；辭義分明，不中傷物。離欲故無染，滅瞋故無礙，除愚故易解，法喜增長故可愛，遮罪故安隱。隨他心、隨解脫、義深語妙、有因緣故言有理，譬喻故善顯示，事訖故善會事；觀種種眾生心故雜說，久久皆入涅槃故一味。如是等種種無量莊嚴語故，佛於語中無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麁惡語者，有人惡音聲，蹇吃重語，無有次第，人所不喜，則多怖畏。佛無是畏，所以者何？佛語真實柔軟，次第易了，不疾不遲，不少不多，不沒不垢，不調戲，勝於迦陵毘伽鳥音；辭義分明，不中傷物。離欲故無染，滅瞋故無礙，除愚故易解，法喜增長故可愛，遮罪故安隱。隨他心、隨解脫、義深語妙、有因緣故言有理，譬喻故善顯示，事訖故善會事；觀種種眾生心故雜說，久久皆入涅槃故一味。如是等種種無量莊嚴語故，佛於語中無所畏。

佛但以如是等世間法，尚無所畏，何況出世間法！以是故說佛有四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛但以如是等世間法，尚無所畏，何況出世間法！以是故說佛有四無所畏。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛十力中有無所畏不？若有無所畏，不應但言四；若有所畏，云何言無畏成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛十力中有無所畏不？若有無所畏，不應但言四；若有所畏，云何言無畏成就？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

一智在十處，名為佛成就十力；如一人知十事，隨事受名。是十力，四處出用，是無所畏：是處不是處力、漏盡力，即是初、二無畏；八力雖廣說，是第三、第四無畏。以是故，十力中雖有無畏，別說亦無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一智在十處，名為佛成就十力；如一人知十事，隨事受名。是十力，四處出用，是無所畏：是處不是處力、漏盡力，即是初、二無畏；八力雖廣說，是第三、第四無畏。以是故，十力中雖有無畏，別說亦無失。

正遍知者，知一切法不顛倒，正、不邪，如餘過去諸佛，是名三藐三佛陀。如佛告阿難：「一切世間天及人所不能知，佛能遍知故，名三藐三佛陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正遍知者，知一切法不顛倒，正、不邪，如餘過去諸佛，是名三藐三佛陀。如佛告阿難：「一切世間天及人所不能知，佛能遍知故，名三藐三佛陀。」

若有人言：「是法不知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人言：「是法不知。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是何人？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是何人？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是中佛說：「若沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，乃至欲與佛論者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中佛說：「若沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，乃至欲與佛論者。」

論何等法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論何等法？

有人言：「佛所不說外諸經書，弊迦蘭那、僧佉、韋陀等十八種大經書。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「佛所不說外諸經書，弊迦蘭那、僧佉、韋陀等十八種大經書。」

有人言：「須彌山斤兩，大地深淺，一切草木頭數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「須彌山斤兩，大地深淺，一切草木頭數。」

有人言：「是常無常、有邊無邊十四難，佛不能答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「是常無常、有邊無邊十四難，佛不能答。」

有人言：「是法色法、無色法，可見、不可見，有對、無對，有漏、無漏，有為、無為等；佛但知一種道事因緣，是異法種種因緣，佛或不悉知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「是法色法、無色法，可見、不可見，有對、無對，有漏、無漏，有為、無為等；佛但知一種道事因緣，是異法種種因緣，佛或不悉知。」

「沙門」者，說出家人；「婆羅門」者，說在家有智人；「天」者，說地天、虛空天；魔者，說六欲天；「梵」者，說梵天王為首，及一切色界；「餘」者，除此更有餘人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙門」者，說出家人；「婆羅門」者，說在家有智人；「天」者，說地天、虛空天；魔者，說六欲天；「梵」者，說梵天王為首，及一切色界；「餘」者，除此更有餘人。

「如實」者，若以現事，若以因緣難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如實」者，若以現事，若以因緣難。

「乃至不見是微畏相」者，「相」名因緣。我不見小小因緣如法能來破我者，以不見故，至誠言「安立阿梨沙(秦言聖主)住處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃至不見是微畏相」者，「相」名因緣。我不見小小因緣如法能來破我者，以不見故，至誠言「安立阿梨沙(秦言聖主)住處」。

佛至誠言：「我一切漏盡。」若有人言「是漏不盡」者，無有畏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛至誠言：「我一切漏盡。」若有人言「是漏不盡」者，無有畏也。

何等是漏？漏名三漏：欲漏、有漏、無明漏。復次，漏名六情中出垢心相應心數法。復次，如《一切漏障經》中，分別說七漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等是漏？漏名三漏：欲漏、有漏、無明漏。復次，漏名六情中出垢心相應心數法。復次，如《一切漏障經》中，分別說七漏。

障道法，名諸有漏業，及一切煩惱、惡道報障；為世間故布施、持戒、修十善道、受諸味禪；略說若能障涅槃，若善、若不善、若無記，是名障道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障道法，名諸有漏業，及一切煩惱、惡道報障；為世間故布施、持戒、修十善道、受諸味禪；略說若能障涅槃，若善、若不善、若無記，是名障道法。

有人言：「道名二法：聖定、聖慧。是二事等，達到涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「道名二法：聖定、聖慧。是二事等，達到涅槃。」

有人言：「三聚道：無漏戒、定、慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「三聚道：無漏戒、定、慧。」

有人言：「四法，所謂四聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「四法，所謂四聖諦。」

有人言：「出世間五根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「出世間五根。」

有言：「六出性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有言：「六出性。」

有言：「七覺意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有言：「七覺意。」

有言：「八聖道，達到涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有言：「八聖道，達到涅槃。」

論議師等言：「一切無漏道，達到涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論議師等言：「一切無漏道，達到涅槃。」

是中若有沙門、婆羅門等來，如實言：「是事不爾。」乃至不見是微畏相；以不見故，至誠言：「安立阿梨沙住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中若有沙門、婆羅門等來，如實言：「是事不爾。」乃至不見是微畏相；以不見故，至誠言：「安立阿梨沙住處。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以故佛至誠言「安立阿梨沙住處」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故佛至誠言「安立阿梨沙住處」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

自功德具足，亦令眾生得安樂利益。若佛自得安樂住處，不能利益眾生，不名「阿梨沙住處」；若但利益眾生，不自具足功德，亦不名「阿梨沙住處」；若自有功德亦利益眾生，以是故至誠言：「我安立阿梨沙住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自功德具足，亦令眾生得安樂利益。若佛自得安樂住處，不能利益眾生，不名「阿梨沙住處」；若但利益眾生，不自具足功德，亦不名「阿梨沙住處」；若自有功德亦利益眾生，以是故至誠言：「我安立阿梨沙住處。」

復次，佛自滅惡，亦滅眾生惡，滅二惡故，第一清淨，妙說法故，安立阿梨沙住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛自滅惡，亦滅眾生惡，滅二惡故，第一清淨，妙說法故，安立阿梨沙住處。

復次，四聖諦，三轉十二行，能轉、能分別、顯示、敷演故，至誠言：「我安立阿梨沙住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，四聖諦，三轉十二行，能轉、能分別、顯示、敷演故，至誠言：「我安立阿梨沙住處。」

復次，一切疑悔、邪見能除却故，一切甚深問難悉能解釋故，名安立阿梨沙住處(「阿梨沙」：第一、最上、極高、不退、不却、不沒、具足功德，無所減少，是名「阿梨沙住處」)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，一切疑悔、邪見能除却故，一切甚深問難悉能解釋故，名安立阿梨沙住處(「阿梨沙」：第一、最上、極高、不退、不却、不沒、具足功德，無所減少，是名「阿梨沙住處」)。

如是等因緣功德力故，至誠言：「我安立阿梨沙住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等因緣功德力故，至誠言：「我安立阿梨沙住處。」

「眾中師子吼」者，眾名八眾：沙門眾、婆羅門眾、剎利眾、天眾、四天王眾、三十三天眾、魔眾、梵眾。眾生於此八眾，悕望智慧，是故經中但說是八眾。此中佛師子吼，亦在一切眾中；以是故，此經中言「若復餘眾」。何以故？聞佛音聲者，盡皆是眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾中師子吼」者，眾名八眾：沙門眾、婆羅門眾、剎利眾、天眾、四天王眾、三十三天眾、魔眾、梵眾。眾生於此八眾，悕望智慧，是故經中但說是八眾。此中佛師子吼，亦在一切眾中；以是故，此經中言「若復餘眾」。何以故？聞佛音聲者，盡皆是眾。

復次，有人言：「佛獨屏處說法。」以是故說在眾中作是至誠言：「我有十力、四無所畏。」是名眾中師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人言：「佛獨屏處說法。」以是故說在眾中作是至誠言：「我有十力、四無所畏。」是名眾中師子吼。

復次，佛示我是至誠言：「我為一切世間師，一切智人；諸有疑、不信者悉來，我當解釋。」以是故言眾中師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛示我是至誠言：「我為一切世間師，一切智人；諸有疑、不信者悉來，我當解釋。」以是故言眾中師子吼。

「師子吼」者，如師子王，清淨種中生，深山、大谷中住，方頰大骨，身肉肥滿，頭大眼長，光澤明淨，眉高而廣，牙利白淨，口鼻方大，厚實堅滿，齒密齊利，吐赤白舌，雙耳高上，髦髮光潤，上身廣大，膚肉堅著，修脊細腰，其腹不現，長尾利爪，其足安立，巨身大力。從住處出，偃脊頻伸，以口扣地，現大威勢；食不過時，顯晨朝相；表師子王力，以威麞鹿、熊羆、虎豹、野猪之屬；覺諸久睡，降伏高強有力勢者，自開行路而大哮吼。如是吼時，其有聞者，或喜或怖；穴處者隱縮，水居者深入，山藏者潛伏，厩象振鎖狂逸而去，鳥飛空中高翔遠逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子吼」者，如師子王，清淨種中生，深山、大谷中住，方頰大骨，身肉肥滿，頭大眼長，光澤明淨，眉高而廣，牙利白淨，口鼻方大，厚實堅滿，齒密齊利，吐赤白舌，雙耳高上，髦髮光潤，上身廣大，膚肉堅著，修脊細腰，其腹不現，長尾利爪，其足安立，巨身大力。從住處出，偃脊頻伸，以口扣地，現大威勢；食不過時，顯晨朝相；表師子王力，以威麞鹿、熊羆、虎豹、野猪之屬；覺諸久睡，降伏高強有力勢者，自開行路而大哮吼。如是吼時，其有聞者，或喜或怖；穴處者隱縮，水居者深入，山藏者潛伏，厩象振鎖狂逸而去，鳥飛空中高翔遠逝。

佛師子亦如是，從六波羅蜜、古四聖種大姓中生，寂滅大山、深濬禪定谷中住，得一切種智頭，集諸善根頰，無漏正見修目光澤，定慧等行高廣眉，四無所畏牙白利，無礙解脫具足口，四正懃堅滿頤，三十七品齒密齊利，修不淨觀吐赤白舌，念慧耳高上，十八不共法髦髮光潤鮮白，三解脫門上身肉堅著，三示現修脊，明行具足腹不現，忍辱腰纖細，遠離行尾長，四如意足安立，無學五根爪利，十種力勢無量，無漏法眾具足身；諸佛三昧王等住處出，四無礙智頻申諸法地中，著無礙解脫口。依是十力廣度眾生時不過，示一切世間天及人晨朝相；顯諸法王德，威諸外道論議師黨邪見之屬；覺諸眾生四諦中睡，降伏吾我著五眾者憍慢力，開異學論議諸邪見道。行邪者怖畏，信正者歡喜，鈍者令利；安慰弟子，破壞外道；長壽諸天久受天樂，則知無常。如是眾生聞四諦師子吼，皆生厭心；厭心故得離，得離故入涅槃。是名「眾中如師子吼」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛師子亦如是，從六波羅蜜、古四聖種大姓中生，寂滅大山、深濬禪定谷中住，得一切種智頭，集諸善根頰，無漏正見修目光澤，定慧等行高廣眉，四無所畏牙白利，無礙解脫具足口，四正懃堅滿頤，三十七品齒密齊利，修不淨觀吐赤白舌，念慧耳高上，十八不共法髦髮光潤鮮白，三解脫門上身肉堅著，三示現修脊，明行具足腹不現，忍辱腰纖細，遠離行尾長，四如意足安立，無學五根爪利，十種力勢無量，無漏法眾具足身；諸佛三昧王等住處出，四無礙智頻申諸法地中，著無礙解脫口。依是十力廣度眾生時不過，示一切世間天及人晨朝相；顯諸法王德，威諸外道論議師黨邪見之屬；覺諸眾生四諦中睡，降伏吾我著五眾者憍慢力，開異學論議諸邪見道。行邪者怖畏，信正者歡喜，鈍者令利；安慰弟子，破壞外道；長壽諸天久受天樂，則知無常。如是眾生聞四諦師子吼，皆生厭心；厭心故得離，得離故入涅槃。是名「眾中如師子吼」。

復次，佛師子吼及師子吼有差別：師子吼者，眾獸驚怖，若死、若近死苦；佛師子吼，得免死畏。師子吼怖，世世死苦；佛師子吼但今世死，更無後苦。師子吼者，其聲麁惡，物不喜聞，生死怖畏；佛師子吼，其聲柔軟，聞者無厭心，皆深樂，普遍遠聞，能與二種樂：生天樂、涅槃樂。是為差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛師子吼及師子吼有差別：師子吼者，眾獸驚怖，若死、若近死苦；佛師子吼，得免死畏。師子吼怖，世世死苦；佛師子吼但今世死，更無後苦。師子吼者，其聲麁惡，物不喜聞，生死怖畏；佛師子吼，其聲柔軟，聞者無厭心，皆深樂，普遍遠聞，能與二種樂：生天樂、涅槃樂。是為差別。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛師子吼亦令聞者生怖，與師子吼有何等異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛師子吼亦令聞者生怖，與師子吼有何等異？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

聞佛師子吼，當時小怖，後大利益。著吾我心者，渴愛世間樂人，常顛倒所縛，邪見心者生怖畏。如《經》中言：佛說四諦，乃至上諸天悉皆怖畏，作是念：「我等無常相、苦相、無我相、空相。何以故？為顛倒心故，著常、樂相。」是為差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛師子吼，當時小怖，後大利益。著吾我心者，渴愛世間樂人，常顛倒所縛，邪見心者生怖畏。如《經》中言：佛說四諦，乃至上諸天悉皆怖畏，作是念：「我等無常相、苦相、無我相、空相。何以故？為顛倒心故，著常、樂相。」是為差別。

復次，聞師子吼者，除離欲人，餘者皆怖畏；佛師子吼，求涅槃、離欲人皆怖。師子吼者，善人、不善人皆怖；佛師子吼者，但善人怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，聞師子吼者，除離欲人，餘者皆怖畏；佛師子吼，求涅槃、離欲人皆怖。師子吼者，善人、不善人皆怖；佛師子吼者，但善人怖。

復次，師子吼，一切時怖畏。佛師子吼雖小怖畏眾生，示世間惡罪，令不樂世間生；觀涅槃功德利益，能除世間種種怖畏；閉惡趣，開善道，能令人到涅槃城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，師子吼，一切時怖畏。佛師子吼雖小怖畏眾生，示世間惡罪，令不樂世間生；觀涅槃功德利益，能除世間種種怖畏；閉惡趣，開善道，能令人到涅槃城。

復次，二十事故，佛語名師子吼，所謂依止十力故，不縮故，不展故，梵音故，未曾有故，能引大眾故，惡魔驚怖故，擾亂魔民故，諸天歡喜故，得出魔網故，斷魔縛故，破魔鉤故，過魔界故，自法增長故，減損他法故，果報不誑故，說法不空故，凡夫人入聖道故，入聖道者得具足漏盡故，隨所應得三乘故。以是故，佛語名師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，二十事故，佛語名師子吼，所謂依止十力故，不縮故，不展故，梵音故，未曾有故，能引大眾故，惡魔驚怖故，擾亂魔民故，諸天歡喜故，得出魔網故，斷魔縛故，破魔鉤故，過魔界故，自法增長故，減損他法故，果報不誑故，說法不空故，凡夫人入聖道故，入聖道者得具足漏盡故，隨所應得三乘故。以是故，佛語名師子吼。

是名師子吼總相、別相義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名師子吼總相、別相義。

「轉梵輪」者，清淨故名「梵」；佛智慧及智慧相應法，是名「輪」；佛之所說，受者隨法行，是名「轉」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉梵輪」者，清淨故名「梵」；佛智慧及智慧相應法，是名「輪」；佛之所說，受者隨法行，是名「轉」。

是輪以具足四念處為轂，五根、五力為輻，四如意足為堅牢輞，而正懃為密合輪，三解脫為榍，禪定、智慧為調適，無漏戒為塗輪香，七覺意為雜華瓔珞，正見為隨右轉輪，信心清淨為可愛喜，正精進為疾去，無畏師子吼為妙聲。能怖魔輪，破十二因緣節解輪，壞生死輪，離煩惱輪，斷業輪，障世間輪，破苦輪；能令行者歡喜，天人敬慕。是輪無能轉者，是輪持佛法，以是故名「轉梵輪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是輪以具足四念處為轂，五根、五力為輻，四如意足為堅牢輞，而正懃為密合輪，三解脫為榍，禪定、智慧為調適，無漏戒為塗輪香，七覺意為雜華瓔珞，正見為隨右轉輪，信心清淨為可愛喜，正精進為疾去，無畏師子吼為妙聲。能怖魔輪，破十二因緣節解輪，壞生死輪，離煩惱輪，斷業輪，障世間輪，破苦輪；能令行者歡喜，天人敬慕。是輪無能轉者，是輪持佛法，以是故名「轉梵輪」。

復次，佛轉法輪，如轉輪聖王轉寶輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛轉法輪，如轉輪聖王轉寶輪。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛與轉輪聖王有何相似？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛與轉輪聖王有何相似？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

如王清淨不雜種中生，隨姓家業成就，眾相莊嚴身；王德具足，能轉寶輪，香湯灌頂，受王位於四天下之首，壞除一切賊法，令無敢違。寶藏豐溢，軍容七寶以為校飾，以四攝法攝取眾生，善用王法，委任貴姓主兵大臣以治國政妙上珍寶樂以布施，有所知念終始無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如王清淨不雜種中生，隨姓家業成就，眾相莊嚴身；王德具足，能轉寶輪，香湯灌頂，受王位於四天下之首，壞除一切賊法，令無敢違。寶藏豐溢，軍容七寶以為校飾，以四攝法攝取眾生，善用王法，委任貴姓主兵大臣以治國政妙上珍寶樂以布施，有所知念終始無異。

佛法王亦如是。釋迦牟尼、然燈、寶華等佛，諸佛清淨姓中生，先佛威儀行業，具足三十二相以自莊嚴；聖主威德備具，轉真法輪，智慧甘露味灌智首，於三界中尊，破壞一切煩惱賊，學、無學眾歡喜，所結禁戒無敢違者。無量法寶藏具足，七覺分寶莊嚴，八萬四千法聚軍，出世間四攝法以攝眾生，知方便說四聖諦法為法王儀，舍利弗、彌勒等大將善治佛國法，諸無漏根、力、覺種種妙寶樂以布施，深求一切眾生善事為所念堅固，是為相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法王亦如是。釋迦牟尼、然燈、寶華等佛，諸佛清淨姓中生，先佛威儀行業，具足三十二相以自莊嚴；聖主威德備具，轉真法輪，智慧甘露味灌智首，於三界中尊，破壞一切煩惱賊，學、無學眾歡喜，所結禁戒無敢違者。無量法寶藏具足，七覺分寶莊嚴，八萬四千法聚軍，出世間四攝法以攝眾生，知方便說四聖諦法為法王儀，舍利弗、彌勒等大將善治佛國法，諸無漏根、力、覺種種妙寶樂以布施，深求一切眾生善事為所念堅固，是為相似。

復次，佛於轉輪聖王有殊勝：轉輪聖王不離諸煩惱，佛已永離諸煩惱。轉輪聖王沒在老死泥，佛已出離。轉輪聖王為恩愛僕，佛已過出。轉輪聖王行生死險道中，佛已過度。轉輪聖王在愚癡闇中，佛住第一光明中。轉輪聖王極自在四天下，佛自在無量無邊世界。轉輪聖王財寶自在，佛心寶自在。轉輪聖王渴樂天樂，佛乃至有頂樂已離。轉輪聖王從他求樂，佛自心生樂。以是故，佛於轉輪聖王為最殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛於轉輪聖王有殊勝：轉輪聖王不離諸煩惱，佛已永離諸煩惱。轉輪聖王沒在老死泥，佛已出離。轉輪聖王為恩愛僕，佛已過出。轉輪聖王行生死險道中，佛已過度。轉輪聖王在愚癡闇中，佛住第一光明中。轉輪聖王極自在四天下，佛自在無量無邊世界。轉輪聖王財寶自在，佛心寶自在。轉輪聖王渴樂天樂，佛乃至有頂樂已離。轉輪聖王從他求樂，佛自心生樂。以是故，佛於轉輪聖王為最殊勝。

復次，轉輪聖王手轉寶輪，空中無礙；佛轉法輪，一切世間天及人中無礙、無遮。其見寶輪者，眾毒皆滅；遇佛法輪，一切煩惱毒皆滅。見寶輪者，諸災惡害皆滅；遇佛法輪，一切邪見、疑、悔、災害皆悉消滅。王以是輪治四天下；佛以法輪治一切世間天及人，令得法自在。是為相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，轉輪聖王手轉寶輪，空中無礙；佛轉法輪，一切世間天及人中無礙、無遮。其見寶輪者，眾毒皆滅；遇佛法輪，一切煩惱毒皆滅。見寶輪者，諸災惡害皆滅；遇佛法輪，一切邪見、疑、悔、災害皆悉消滅。王以是輪治四天下；佛以法輪治一切世間天及人，令得法自在。是為相似。

復次，法輪於寶輪大有殊勝：寶輪，欺誑；法輪，堅實。寶輪，長三毒火；法輪，滅三毒火。寶輪，有漏；法輪，無漏。寶輪，樂五欲樂；法輪，樂法樂。寶輪，結使處；法輪，非結使處。寶輪，有量處行；法輪，無量國行。寶輪，以一心清淨布施故世世可得；法輪，無量阿僧祇劫集一切善業因緣及智慧故得。寶輪，王死後更不轉；佛滅度後，法輪猶轉。寶輪，在一人；法輪，在一切可度者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，法輪於寶輪大有殊勝：寶輪，欺誑；法輪，堅實。寶輪，長三毒火；法輪，滅三毒火。寶輪，有漏；法輪，無漏。寶輪，樂五欲樂；法輪，樂法樂。寶輪，結使處；法輪，非結使處。寶輪，有量處行；法輪，無量國行。寶輪，以一心清淨布施故世世可得；法輪，無量阿僧祇劫集一切善業因緣及智慧故得。寶輪，王死後更不轉；佛滅度後，法輪猶轉。寶輪，在一人；法輪，在一切可度者。

復次，「梵」名廣，佛轉法輪十方無不遍故名廣。復次，四梵行心說故名「梵輪」。復次，佛初得道時，梵天王請轉法輪，故名「梵輪」。復次，佛在波羅柰轉法輪，阿若憍陳如得道，聲徹梵天，故名「梵輪」。復次，有人貴梵天，欲令歡喜，故名「梵輪」。以是故名「梵輪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「梵」名廣，佛轉法輪十方無不遍故名廣。復次，四梵行心說故名「梵輪」。復次，佛初得道時，梵天王請轉法輪，故名「梵輪」。復次，佛在波羅柰轉法輪，阿若憍陳如得道，聲徹梵天，故名「梵輪」。復次，有人貴梵天，欲令歡喜，故名「梵輪」。以是故名「梵輪」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛或時名「法輪」，或時名「梵輪」，有何等異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛或時名「法輪」，或時名「梵輪」，有何等異？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

說梵輪、法輪無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說梵輪、法輪無異。

復次，有人言：「說梵輪者，現四無量心；說法輪者，示四諦法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人言：「說梵輪者，現四無量心；說法輪者，示四諦法。」

復次，梵輪因四無量心得道是名「梵輪」，依餘法得道是名「法輪」。梵輪示四禪，法輪示三十七品。梵輪示修禪定聖道，法輪示修智慧聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，梵輪因四無量心得道是名「梵輪」，依餘法得道是名「法輪」。梵輪示四禪，法輪示三十七品。梵輪示修禪定聖道，法輪示修智慧聖道。

如是等分別梵輪、法輪差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等分別梵輪、法輪差別。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何法是無畏性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何法是無畏性？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛初得道時，得一切佛法，十力、四無所畏等。此中未來世得四無所畏智相應法，名無所畏。如布施時，心中思相應捨法生；又如四無量心相應名慈法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛初得道時，得一切佛法，十力、四無所畏等。此中未來世得四無所畏智相應法，名無所畏。如布施時，心中思相應捨法生；又如四無量心相應名慈法門。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是四無所畏中有何次第？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是四無所畏中有何次第？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

初無畏中，示人知一切法，知一切法故我漏盡，漏盡故知障漏盡法，斷是障法故說道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初無畏中，示人知一切法，知一切法故我漏盡，漏盡故知障漏盡法，斷是障法故說道。

復次，初無畏如示藥師一切藥草，第二示一切病滅，第三知禁忌，第四示所應食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，初無畏如示藥師一切藥草，第二示一切病滅，第三知禁忌，第四示所應食。

復次，初無畏中說一切種智，第二無畏中說無一切煩惱、習，第三無畏中說法無謬失，第四無畏中所說事辦得至涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，初無畏中說一切種智，第二無畏中說無一切煩惱、習，第三無畏中說法無謬失，第四無畏中所說事辦得至涅槃。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

如般若波羅蜜中說五眾乃至十力、四無所畏、十八不共法皆空，今云何分別說其相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如般若波羅蜜中說五眾乃至十力、四無所畏、十八不共法皆空，今云何分別說其相？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛法中不可得空，於諸法無所礙；因是不可得空，說一切佛法、十二部經。譬如虛空無所有，而一切物皆依以長成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法中不可得空，於諸法無所礙；因是不可得空，說一切佛法、十二部經。譬如虛空無所有，而一切物皆依以長成。

復次，是十力、四無所畏，不以取相著心分別故，但為度眾生，知眾生從是因緣得解脫。譬如藥草，但為差病，不為求藥草相。如《中論》中說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是十力、四無所畏，不以取相著心分別故，但為度眾生，知眾生從是因緣得解脫。譬如藥草，但為差病，不為求藥草相。如《中論》中說：

「若信諸法空， 是則順於理； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若信諸法空， 是則順於理；

若不信法空， 一切皆違失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不信法空， 一切皆違失。

若以無是空， 無所應造作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以無是空， 無所應造作，

未作已有業， 不作有作者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未作已有業， 不作有作者。

如是諸法相， 誰能思量者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸法相， 誰能思量者？

唯有淨直心， 所說無依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有淨直心， 所說無依止，

離於有無見， 心自然內滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於有無見， 心自然內滅。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

聲聞法說十力、四無所畏如是，摩訶衍分別十力、四無所畏復云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞法說十力、四無所畏如是，摩訶衍分別十力、四無所畏復云何？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是十力、四無所畏中，盡知、遍知，是摩訶衍中說十力、四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十力、四無所畏中，盡知、遍知，是摩訶衍中說十力、四無所畏。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

聲聞法中亦說盡知、遍知，云何言摩訶衍中說盡知、遍知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞法中亦說盡知、遍知，云何言摩訶衍中說盡知、遍知？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

諸論議師說佛盡知、遍知，非佛自說；今說摩訶衍中十力、四無所畏故，佛自說：「我盡知、遍知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸論議師說佛盡知、遍知，非佛自說；今說摩訶衍中十力、四無所畏故，佛自說：「我盡知、遍知。」

復次，為聲聞人說十力、四無所畏，合說四諦、十二因緣等諸聲聞法，皆為到涅槃；今說摩訶衍中十力、四無所畏，合大悲、諸法實相不生不滅說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，為聲聞人說十力、四無所畏，合說四諦、十二因緣等諸聲聞法，皆為到涅槃；今說摩訶衍中十力、四無所畏，合大悲、諸法實相不生不滅說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛有十力、四無所畏，菩薩有不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有十力、四無所畏，菩薩有不？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有。何者是？一者、發一切智心，堅深牢固力；二者、具足大慈故，不捨一切眾生力；三者、不須一切供養恭敬利故，具足大悲力；四者、信一切佛法，具足生一切佛法及心不厭故，大精進力；五者、一心惠行威儀不壞故，禪定力；六者、除二邊故，隨十二因緣行故，斷一切邪見故，滅一切憶想分別戲論故，具足智慧力；七者、成就一切眾生故，受無量生死故，集諸善根無厭足故，知一切世間如夢故，不厭生死力；八者、觀諸法實相故，知無吾我、無眾生故，信解諸法不出不生故，無生法忍力；九者、入空無相無作解脫門觀故，知見聲聞辟支佛解脫故，得解脫力；十者、深法自在故，知一切眾生心行所趣故，具足無礙智力。是為菩薩十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有。何者是？一者、發一切智心，堅深牢固力；二者、具足大慈故，不捨一切眾生力；三者、不須一切供養恭敬利故，具足大悲力；四者、信一切佛法，具足生一切佛法及心不厭故，大精進力；五者、一心惠行威儀不壞故，禪定力；六者、除二邊故，隨十二因緣行故，斷一切邪見故，滅一切憶想分別戲論故，具足智慧力；七者、成就一切眾生故，受無量生死故，集諸善根無厭足故，知一切世間如夢故，不厭生死力；八者、觀諸法實相故，知無吾我、無眾生故，信解諸法不出不生故，無生法忍力；九者、入空無相無作解脫門觀故，知見聲聞辟支佛解脫故，得解脫力；十者、深法自在故，知一切眾生心行所趣故，具足無礙智力。是為菩薩十力。

何等為菩薩四無所畏？一者、一切聞持故，諸陀羅尼得故，憶念不忘故，在眾說法無所畏。二者、一切法中得解脫故，一切法藥分別知用故，知一切眾生根故，在大眾中隨應說法無所畏。三者、菩薩常離一切眾畏，不作是念：「十方有來難我者，我不能答。」不見是相，在大眾中說法無所畏。四者、恣一切人來問難者，一一皆答，能斷疑惑，在大眾中說法無所畏。是為菩薩四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為菩薩四無所畏？一者、一切聞持故，諸陀羅尼得故，憶念不忘故，在眾說法無所畏。二者、一切法中得解脫故，一切法藥分別知用故，知一切眾生根故，在大眾中隨應說法無所畏。三者、菩薩常離一切眾畏，不作是念：「十方有來難我者，我不能答。」不見是相，在大眾中說法無所畏。四者、恣一切人來問難者，一一皆答，能斷疑惑，在大眾中說法無所畏。是為菩薩四無所畏。

「四無礙智」者：義無礙智、法無礙智、辭無礙智、樂說無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四無礙智」者：義無礙智、法無礙智、辭無礙智、樂說無礙智。

「義無礙智」者，用名字、言語所說事，各各諸法相。所謂堅相，此中地堅相是「義」，地名字是「法」，以言語說地是「辭」，於三種智中樂說自在是「樂說」；於此四事中通達無滯，是名「無礙智」。濕相水，熱相火，動相風，心思相，五眾無常相，五受眾無常、苦、空相，一切法無我相。如是等總相、別相，分別諸法亦如是，是名「義無礙智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「義無礙智」者，用名字、言語所說事，各各諸法相。所謂堅相，此中地堅相是「義」，地名字是「法」，以言語說地是「辭」，於三種智中樂說自在是「樂說」；於此四事中通達無滯，是名「無礙智」。濕相水，熱相火，動相風，心思相，五眾無常相，五受眾無常、苦、空相，一切法無我相。如是等總相、別相，分別諸法亦如是，是名「義無礙智」。

「法無礙智」者，知是義名字，堅相名為地，如是等一切名字分別中無滯，是名為「法無礙智」。所以者何？離名字，義不可得，知義必由於名，以是故次義有法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法無礙智」者，知是義名字，堅相名為地，如是等一切名字分別中無滯，是名為「法無礙智」。所以者何？離名字，義不可得，知義必由於名，以是故次義有法。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

義之與名為合耶？為離耶？若合名，說火時應燒口；若離，說火時應得水！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義之與名為合耶？為離耶？若合名，說火時應燒口；若離，說火時應得水！

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

亦不合，亦不離，古人假為立名以名諸法，後人因是名字識是事，如是各各有名字，是為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不合，亦不離，古人假為立名以名諸法，後人因是名字識是事，如是各各有名字，是為法。

是名字及義，云何令眾生得解？當以言辭分別莊嚴，能令人解，通達無滯，是名「辭無礙智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名字及義，云何令眾生得解？當以言辭分別莊嚴，能令人解，通達無滯，是名「辭無礙智」。

說有道理，開演無盡，亦於諸禪定中得自在無滯，是名「樂說無礙智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有道理，開演無盡，亦於諸禪定中得自在無滯，是名「樂說無礙智」。

第一、第四無礙智，在九地中；第二、第三無礙智，在欲界及梵天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、第四無礙智，在九地中；第二、第三無礙智，在欲界及梵天上。

第二、第三無礙：世智。第一：十智。第四：九智。是無礙三種：上、中、下；上諸佛，中大菩薩，下大阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、第三無礙：世智。第一：十智。第四：九智。是無礙三種：上、中、下；上諸佛，中大菩薩，下大阿羅漢。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

力、無所畏、無礙，皆是智慧。內有力，外無所畏則具足，何以復說無礙？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力、無所畏、無礙，皆是智慧。內有力，外無所畏則具足，何以復說無礙？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

力、無畏已分別。有人雖無所畏，在大眾中說法而有礙，以是故說四無礙智。得是無礙智莊嚴四無所畏，四無所畏莊嚴十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力、無畏已分別。有人雖無所畏，在大眾中說法而有礙，以是故說四無礙智。得是無礙智莊嚴四無所畏，四無所畏莊嚴十力。

復次，說無所畏，或有疑者言：「云何一人於大眾中得無所畏？」佛以前有十力，後有四無礙智，是故在大眾中說法無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，說無所畏，或有疑者言：「云何一人於大眾中得無所畏？」佛以前有十力，後有四無礙智，是故在大眾中說法無所畏。

如是等，分別四無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等，分別四無礙智。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

摩訶衍中有菩薩四無礙智不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶衍中有菩薩四無礙智不？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有。何者是？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有。何者是？

「義無礙智」者，義名諸法實相，不可言說。義、名字、語言，不別異，前、後、中亦如是，是名義。不應離名字、語言別有義，三事等故名為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「義無礙智」者，義名諸法實相，不可言說。義、名字、語言，不別異，前、後、中亦如是，是名義。不應離名字、語言別有義，三事等故名為義。

復次，一切諸法義了了知，通達無滯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，一切諸法義了了知，通達無滯。

是名「義無礙智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名「義無礙智」。

「法無礙智」者，法名一切義名字，為知義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法無礙智」者，法名一切義名字，為知義故。

復次，菩薩入是法無礙智中，常信法，不信人；常依法，不依非法。依法者，無非法事。何以故？是人一切諸名字及語言知自相離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩入是法無礙智中，常信法，不信人；常依法，不依非法。依法者，無非法事。何以故？是人一切諸名字及語言知自相離故。

復次，以是法無礙智分別三乘，雖分別三乘而不壞法性。所以者何？法性一相，所謂無相。是菩薩用是語言說法，知語言空，如響相，所說法示眾生，令信知同法性。所說名字、言語通達無滯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，以是法無礙智分別三乘，雖分別三乘而不壞法性。所以者何？法性一相，所謂無相。是菩薩用是語言說法，知語言空，如響相，所說法示眾生，令信知同法性。所說名字、言語通達無滯。

是名「法無礙智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名「法無礙智」。

「辭無礙智」者，以語言說名字義，種種莊嚴語言，隨其所應，能令得解。所謂天語、龍、夜叉、揵闥婆、阿脩羅、迦樓羅、摩睺羅伽等非人語；釋、梵、四天王等世主語，人語；一語、二語、多語；略語、廣語；女語、男語；過去、未來、現在語——如是等語言，能令各各得解。自語、他語，無所毀譽。所以者何？是一切法不在語中，語是非實義；若語是實義，不可以善語說不善。但為入涅槃故說令解，莫著語言！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辭無礙智」者，以語言說名字義，種種莊嚴語言，隨其所應，能令得解。所謂天語、龍、夜叉、揵闥婆、阿脩羅、迦樓羅、摩睺羅伽等非人語；釋、梵、四天王等世主語，人語；一語、二語、多語；略語、廣語；女語、男語；過去、未來、現在語——如是等語言，能令各各得解。自語、他語，無所毀譽。所以者何？是一切法不在語中，語是非實義；若語是實義，不可以善語說不善。但為入涅槃故說令解，莫著語言！

復次，用是語言，能令眾生隨法義行。所以者何？言語皆入諸法實相中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，用是語言，能令眾生隨法義行。所以者何？言語皆入諸法實相中。

是名「辭無礙智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名「辭無礙智」。

「樂說無礙智」者，菩薩於一字中能說一切字，一語中能說一切語，一法中能說一切法。於是中所說皆是法、皆是實、皆是真，皆隨可度者而有所益。所謂樂修妬路者為說修妬路，樂祇夜者為說祇夜，樂弊迦蘭陀者為說弊迦蘭陀，樂伽陀、優陀那、阿波陀那，一筑多、闍陀、為頭離、頞浮陀達摩、優波提舍，皆為說是經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樂說無礙智」者，菩薩於一字中能說一切字，一語中能說一切語，一法中能說一切法。於是中所說皆是法、皆是實、皆是真，皆隨可度者而有所益。所謂樂修妬路者為說修妬路，樂祇夜者為說祇夜，樂弊迦蘭陀者為說弊迦蘭陀，樂伽陀、優陀那、阿波陀那，一筑多、闍陀、為頭離、頞浮陀達摩、優波提舍，皆為說是經。

隨一切眾生根樂說：若好信者為說信根，好精進者為說精進根，好懃念者為說念根，好攝心者為說定根，好智慧者為說慧根。如五根等，一切善根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨一切眾生根樂說：若好信者為說信根，好精進者為說精進根，好懃念者為說念根，好攝心者為說定根，好智慧者為說慧根。如五根等，一切善根亦如是。

復次，二萬一千婬欲人根，為是根故，佛說八萬四千治法根，隨是諸根，樂說治法次第，菩薩樂說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，二萬一千婬欲人根，為是根故，佛說八萬四千治法根，隨是諸根，樂說治法次第，菩薩樂說。

二萬一千瞋恚人根，為是根故，佛說八萬四千治法根，隨是諸根，樂說治法次第，菩薩樂說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二萬一千瞋恚人根，為是根故，佛說八萬四千治法根，隨是諸根，樂說治法次第，菩薩樂說。

二萬一千愚癡人根。為是根故。佛說八萬四千治法根，隨是諸根，樂說治法次第，菩薩樂說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二萬一千愚癡人根。為是根故。佛說八萬四千治法根，隨是諸根，樂說治法次第，菩薩樂說。

二萬一千等分人根，為是根故，佛說八萬四千治法根，隨是諸根，樂說治法次第，菩薩樂說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二萬一千等分人根，為是根故，佛說八萬四千治法根，隨是諸根，樂說治法次第，菩薩樂說。

是名「樂說無礙智」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名「樂說無礙智」。

復次，菩薩用是無礙智，若一劫、若半劫，各各莊嚴說法，亦不壞諸法性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩用是無礙智，若一劫、若半劫，各各莊嚴說法，亦不壞諸法性相。

是菩薩或隱身不現，而為眾生用一切毛孔說法，隨其所應，不失本行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩或隱身不現，而為眾生用一切毛孔說法，隨其所應，不失本行。

是菩薩智慧無量，一切論議師不能窮盡，亦不能壞。是菩薩得是無礙智，轉身受生時，一切五通仙人所有經書、呪術、智慧、技能，自然悉知，所謂四韋陀，六鴦伽呪術，知日月五星經，原夢經，地動，鬼語、鳥語、獸語，四足獸，鬼著人語，國王相占豐儉，日月五星鬪相，醫藥，章，算數，卜，歌舞，伎樂——如是等工巧、技術、諸經盡知，明達過一切人及諸外道；亦不自高，亦不惱他；知是俗事，不為涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩智慧無量，一切論議師不能窮盡，亦不能壞。是菩薩得是無礙智，轉身受生時，一切五通仙人所有經書、呪術、智慧、技能，自然悉知，所謂四韋陀，六鴦伽呪術，知日月五星經，原夢經，地動，鬼語、鳥語、獸語，四足獸，鬼著人語，國王相占豐儉，日月五星鬪相，醫藥，章，算數，卜，歌舞，伎樂——如是等工巧、技術、諸經盡知，明達過一切人及諸外道；亦不自高，亦不惱他；知是俗事，不為涅槃。

是菩薩成就四無礙智故，色力光明殊於諸梵，諸梵恭敬愛樂尊重，心無所著；為如是等一切諸天所尊重恭敬，亦無所著，但生無常、苦、空、無我心。亦以神通發起諸天，令心渴仰而為說法，無盡無壞，斷除疑悔，令住阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩成就四無礙智故，色力光明殊於諸梵，諸梵恭敬愛樂尊重，心無所著；為如是等一切諸天所尊重恭敬，亦無所著，但生無常、苦、空、無我心。亦以神通發起諸天，令心渴仰而為說法，無盡無壞，斷除疑悔，令住阿耨多羅三藐三菩提。

是名摩訶衍中菩薩四無礙智力，能度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名摩訶衍中菩薩四無礙智力，能度眾生。

是名四無礙智義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名四無礙智義。