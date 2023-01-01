大智度論初品十力釋論第三十九(卷二十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論初品十力釋論第三十九(卷二十四)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「舍利弗！菩薩摩訶薩欲遍知佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，當習行般若波羅蜜！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩欲遍知佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，當習行般若波羅蜜！」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是十力、四無所畏等，是佛無上法，應當前說，何以故先說九相、八念等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十力、四無所畏等，是佛無上法，應當前說，何以故先說九相、八念等？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

六波羅蜜是菩薩所應用，先已說。三十七品乃至三無漏根，是聲聞法。菩薩行是六波羅蜜得力故，欲過聲聞、辟支佛地，亦欲教化向聲聞、辟支佛人令入佛道；是故呵是小乘法，捨一切眾生，無所利益。若諸聲聞人言：「汝是凡夫人，未斷結使，不能行是法。」是故空呵！以是故佛言：「菩薩應具足三十七品等諸聲聞法，不可得故。」雖行是諸法，以不可得故，為眾生行邪行故，行此正行，常不捨。是諸法不可得空，亦不疾取涅槃證。若菩薩不解不行是小乘而但呵者，誰當肯信？譬如釋迦牟尼佛若先不行六年苦行，而呵言非道者，無人信受！以是故，自行苦行，過於餘人；成佛道時，呵是苦行道，人皆信受。是故六波羅蜜後，次第行聲聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六波羅蜜是菩薩所應用，先已說。三十七品乃至三無漏根，是聲聞法。菩薩行是六波羅蜜得力故，欲過聲聞、辟支佛地，亦欲教化向聲聞、辟支佛人令入佛道；是故呵是小乘法，捨一切眾生，無所利益。若諸聲聞人言：「汝是凡夫人，未斷結使，不能行是法。」是故空呵！以是故佛言：「菩薩應具足三十七品等諸聲聞法，不可得故。」雖行是諸法，以不可得故，為眾生行邪行故，行此正行，常不捨。是諸法不可得空，亦不疾取涅槃證。若菩薩不解不行是小乘而但呵者，誰當肯信？譬如釋迦牟尼佛若先不行六年苦行，而呵言非道者，無人信受！以是故，自行苦行，過於餘人；成佛道時，呵是苦行道，人皆信受。是故六波羅蜜後，次第行聲聞法。

復次，此非但是聲聞法，是法中和合不捨眾生意、具足一切佛法、以不可得空智故，名菩薩法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，此非但是聲聞法，是法中和合不捨眾生意、具足一切佛法、以不可得空智故，名菩薩法。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若菩薩具足三十七品諸法者，云何不入聲聞法位？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩具足三十七品諸法者，云何不入聲聞法位？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

「具足」者，具足觀知而不取證，了了觀知，故名「具足」。如佛說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具足」者，具足觀知而不取證，了了觀知，故名「具足」。如佛說：

「一切畏杖痛， 莫不惜壽命； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切畏杖痛， 莫不惜壽命；

恕己可為喻， 杖不加群生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恕己可為喻， 杖不加群生。」

雖言「一切畏杖痛」，無色界眾生無身，色界雖有身而無鞭杖，欲界中諸佛、轉輪聖王、夜摩天已上，皆不畏杖楚；為畏得杖處者，故言「一切」。「具足」亦如是，不為求證著法故言「具足」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖言「一切畏杖痛」，無色界眾生無身，色界雖有身而無鞭杖，欲界中諸佛、轉輪聖王、夜摩天已上，皆不畏杖楚；為畏得杖處者，故言「一切」。「具足」亦如是，不為求證著法故言「具足」。

復次，我先說：「不捨眾生，以不可得空智和合故，不墮聲聞地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，我先說：「不捨眾生，以不可得空智和合故，不墮聲聞地。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

從六波羅蜜至三無漏根，但言「應具足」；自此以後，何以故皆言「欲得、欲知是事，當習行般若波羅蜜」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從六波羅蜜至三無漏根，但言「應具足」；自此以後，何以故皆言「欲得、欲知是事，當習行般若波羅蜜」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

聲聞法有量有限，故言「應具足」；自此已下，是諸佛法甚深無量，菩薩未得，故言「欲得是事，當學般若波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞法有量有限，故言「應具足」；自此已下，是諸佛法甚深無量，菩薩未得，故言「欲得是事，當學般若波羅蜜」。

復次，聲聞法易解易知，故言「具足」；菩薩法、佛法難解難知，故言「當學」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，聲聞法易解易知，故言「具足」；菩薩法、佛法難解難知，故言「當學」。

復次，聲聞法總相：但知苦，知苦因，知苦盡，知盡苦道。譬如二種醫：一者、但知病、知病因、知差病、知差病藥，而不知一切病、不知一切病因、不知一切病差、不知一切差病藥。若復但知治人病，不知治畜生病；或能治一國土，不能治餘國土；有能治數十種病，不悉知四百四種病。病因、病差、差病藥，亦如是。二者、於四種中悉皆遍知，遍知藥，遍知病。聲聞人如小醫，不能遍知；菩薩摩訶薩如大醫，無病不知，無藥不識。以是故，聲聞法應具足，菩薩法應當學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，聲聞法總相：但知苦，知苦因，知苦盡，知盡苦道。譬如二種醫：一者、但知病、知病因、知差病、知差病藥，而不知一切病、不知一切病因、不知一切病差、不知一切差病藥。若復但知治人病，不知治畜生病；或能治一國土，不能治餘國土；有能治數十種病，不悉知四百四種病。病因、病差、差病藥，亦如是。二者、於四種中悉皆遍知，遍知藥，遍知病。聲聞人如小醫，不能遍知；菩薩摩訶薩如大醫，無病不知，無藥不識。以是故，聲聞法應具足，菩薩法應當學。

佛有十力者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有十力者。

是處不是處如實知，一力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處不是處如實知，一力也。

知眾生過去、未來、現在諸業、諸受，知造業處，知因緣，知報，二力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生過去、未來、現在諸業、諸受，知造業處，知因緣，知報，二力也。

知諸禪、解脫、三昧、定，垢、淨分別相如實知，三力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸禪、解脫、三昧、定，垢、淨分別相如實知，三力也。

知他眾生諸根上下相如實知，四力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知他眾生諸根上下相如實知，四力也。

知他眾生種種欲，五力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知他眾生種種欲，五力也。

知世間種種無數性，六力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世間種種無數性，六力也。

知一切道至處相，七力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一切道至處相，七力也。

知種種宿命，共相、共因緣，一世、二世乃至百千世劫，初劫盡，我在彼眾生中，如是姓名、飲食、苦樂、壽命長短；彼中死、是間生，是間死、還生是間；此間生名姓、飲食、苦樂、壽命長短亦如是，八力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知種種宿命，共相、共因緣，一世、二世乃至百千世劫，初劫盡，我在彼眾生中，如是姓名、飲食、苦樂、壽命長短；彼中死、是間生，是間死、還生是間；此間生名姓、飲食、苦樂、壽命長短亦如是，八力也。

佛天眼淨，過諸天人眼，見眾生死時、生時，端正、醜陋，若大、若小，若墮惡道、若墮善道，如是業因緣受報。是諸眾生惡身業成就、惡口業成就、惡意業成就，謗毀聖人，邪見、邪見業成就；是因緣故，身壞死時入惡道，生地獄中。是諸眾生善身業成就、善口業成就、善意業成就，不謗聖人，正見、正見業成就；是因緣故，身壞死時入善道，生天上，九力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛天眼淨，過諸天人眼，見眾生死時、生時，端正、醜陋，若大、若小，若墮惡道、若墮善道，如是業因緣受報。是諸眾生惡身業成就、惡口業成就、惡意業成就，謗毀聖人，邪見、邪見業成就；是因緣故，身壞死時入惡道，生地獄中。是諸眾生善身業成就、善口業成就、善意業成就，不謗聖人，正見、正見業成就；是因緣故，身壞死時入善道，生天上，九力也。

佛諸漏盡故，無漏心解脫，無漏智慧解脫，現在法中自識知「我生已盡，持戒已作，後有盡」，如實知，十力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛諸漏盡故，無漏心解脫，無漏智慧解脫，現在法中自識知「我生已盡，持戒已作，後有盡」，如實知，十力也。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是十力，菩薩未得，聲聞、辟支佛所不能得，今何以說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十力，菩薩未得，聲聞、辟支佛所不能得，今何以說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

聲聞人雖不能得，若聞是十力功德，作是念：「佛有如是大功德。」自慶言：「我等善利，蒙益不少，得信心清淨，入盡苦道。」諸菩薩者聞之，懃修菩薩道，當得如是十力等大功德果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞人雖不能得，若聞是十力功德，作是念：「佛有如是大功德。」自慶言：「我等善利，蒙益不少，得信心清淨，入盡苦道。」諸菩薩者聞之，懃修菩薩道，當得如是十力等大功德果。

復次，有聲聞人及菩薩修念佛三昧，非但念佛身，當念佛種種功德法身。應作是念：佛一切種、一切法能解故，名「一切智人」；一切法如實善分別說故，名「一切見人」；一切法現前知故，名「一切知見無礙人」；等心一切眾生故，名「大慈悲人」；有大慈悲故，名為「世救」；如實道來故，名為「如來」；應受一切世間供養故，名為「應供人」；成就不顛倒智慧故，名「正遍知」；戒、定、慧智成就故，名「明行」；成不復還故，名「善逝」；知世間總相別相故，名「世間解」；善說出世間安隱道故，名「無上調御師」；以三種教法度眾生故，名「天人師」；一切世間煩惱睡，能自覺亦能覺人故，名為「覺人」；一切所願具足故，名「有德」；十力成就故，名「堅誓」；得四無畏故，名「人師子」；得無量甚深智故，名「大功德海」；一切記說無礙故，名「如風」；一切好醜無憎愛故，名「如地」；燒一切結使薪故，名「如火」；善斷一切煩惱習故，名「具足解脫」；最上處住故，名為「世尊」。佛有如是等諸功德故，應念佛。以是故，菩薩摩訶薩欲得佛十力、四無所畏、十八不共法，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有聲聞人及菩薩修念佛三昧，非但念佛身，當念佛種種功德法身。應作是念：佛一切種、一切法能解故，名「一切智人」；一切法如實善分別說故，名「一切見人」；一切法現前知故，名「一切知見無礙人」；等心一切眾生故，名「大慈悲人」；有大慈悲故，名為「世救」；如實道來故，名為「如來」；應受一切世間供養故，名為「應供人」；成就不顛倒智慧故，名「正遍知」；戒、定、慧智成就故，名「明行」；成不復還故，名「善逝」；知世間總相別相故，名「世間解」；善說出世間安隱道故，名「無上調御師」；以三種教法度眾生故，名「天人師」；一切世間煩惱睡，能自覺亦能覺人故，名為「覺人」；一切所願具足故，名「有德」；十力成就故，名「堅誓」；得四無畏故，名「人師子」；得無量甚深智故，名「大功德海」；一切記說無礙故，名「如風」；一切好醜無憎愛故，名「如地」；燒一切結使薪故，名「如火」；善斷一切煩惱習故，名「具足解脫」；最上處住故，名為「世尊」。佛有如是等諸功德故，應念佛。以是故，菩薩摩訶薩欲得佛十力、四無所畏、十八不共法，當學般若波羅蜜。

復次，佛在王舍城耆闍崛山中說是般若波羅蜜時，佛四部眾及諸外道在家、出家，諸天龍、鬼神等種種大眾集會。佛入三昧王三昧，放大光明，遍照恒河沙等世界，地六種震動，說是般若波羅蜜六波羅蜜乃至三無漏根。是中有眾生疑：「有何等力，有幾種力故，能作如是不可思議感動利益？」佛知眾生心有如是疑故言：「我有諸法實相智力，是力有十種，用是十種智故，能作如是感動變化，亦能過是所作。」以是故言「欲得十力，當學般若波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛在王舍城耆闍崛山中說是般若波羅蜜時，佛四部眾及諸外道在家、出家，諸天龍、鬼神等種種大眾集會。佛入三昧王三昧，放大光明，遍照恒河沙等世界，地六種震動，說是般若波羅蜜六波羅蜜乃至三無漏根。是中有眾生疑：「有何等力，有幾種力故，能作如是不可思議感動利益？」佛知眾生心有如是疑故言：「我有諸法實相智力，是力有十種，用是十種智故，能作如是感動變化，亦能過是所作。」以是故言「欲得十力，當學般若波羅蜜」。

復次，佛弟子世世殖善根，以少罪緣故墮外道。諸外道常言：「佛非實有功德力，是幻術力誑惑人心。」佛弟子墮外道者心疑：「若爾者，佛非大人。」欲滅是惡謗故言：「我實有十力、四無所畏故度眾生，非是幻誑也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛弟子世世殖善根，以少罪緣故墮外道。諸外道常言：「佛非實有功德力，是幻術力誑惑人心。」佛弟子墮外道者心疑：「若爾者，佛非大人。」欲滅是惡謗故言：「我實有十力、四無所畏故度眾生，非是幻誑也。」

復次，諸菩薩修菩薩道、苦行事，難辦難成故欲懈息，是故佛言：「行是十力，當得無量果報。」譬如估客主慰喻商人言：「汝等慎勿疲惓，精勤努力，得至寶山，當得七寶、如意寶珠。」佛亦如是安慰諸菩薩言：「無得疲厭，當勤精進，修菩薩道；行是十力，當得無量果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸菩薩修菩薩道、苦行事，難辦難成故欲懈息，是故佛言：「行是十力，當得無量果報。」譬如估客主慰喻商人言：「汝等慎勿疲惓，精勤努力，得至寶山，當得七寶、如意寶珠。」佛亦如是安慰諸菩薩言：「無得疲厭，當勤精進，修菩薩道；行是十力，當得無量果報。」

如是等種種利益因緣故說十力等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等種種利益因緣故說十力等。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

佛有無量力，何以故但說十力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有無量力，何以故但說十力？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

諸佛雖有無量力，度人因緣故，說十力，足成辦其事：以是處不是處智力，分別籌量眾生，是可度是不可度。以業報智力，分別籌量是人業障，是人報障，是人無障。以禪定解脫三昧智力，分別籌量是人著味，是人不著味。以上下根智力，分別籌量眾生智力多少。以種種欲智力，分別籌量眾生所樂。以種種性智力，分別籌量眾生深心所趣。以一切至處道智力，分別籌量眾生解脫門。以宿命智力，分別眾生先所從來。以生死智力，分別眾生生處好醜。以漏盡智力，分別籌量眾生得涅槃。佛用是十種力度脫眾生，審諦不錯，皆得具足。以是故，佛雖有無量力，但說此十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛雖有無量力，度人因緣故，說十力，足成辦其事：以是處不是處智力，分別籌量眾生，是可度是不可度。以業報智力，分別籌量是人業障，是人報障，是人無障。以禪定解脫三昧智力，分別籌量是人著味，是人不著味。以上下根智力，分別籌量眾生智力多少。以種種欲智力，分別籌量眾生所樂。以種種性智力，分別籌量眾生深心所趣。以一切至處道智力，分別籌量眾生解脫門。以宿命智力，分別眾生先所從來。以生死智力，分別眾生生處好醜。以漏盡智力，分別籌量眾生得涅槃。佛用是十種力度脫眾生，審諦不錯，皆得具足。以是故，佛雖有無量力，但說此十力。

復次，是處不是處力，定知從是因緣出是果報，是中總攝九力；為欲度眾生故，於初力中分別有九種。何以故？是世間眾生現前見穀從種出而不能知，何況心心數法因緣果報？佛於內外因緣果報了了遍知，故名為力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是處不是處力，定知從是因緣出是果報，是中總攝九力；為欲度眾生故，於初力中分別有九種。何以故？是世間眾生現前見穀從種出而不能知，何況心心數法因緣果報？佛於內外因緣果報了了遍知，故名為力。

佛知是眾生業、煩惱因緣故縛，淨禪定三昧解脫因緣故解；是一切眾生三世三種諸業、諸煩惱，輕重、深淺、麁細，佛悉遍知，故名力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知是眾生業、煩惱因緣故縛，淨禪定三昧解脫因緣故解；是一切眾生三世三種諸業、諸煩惱，輕重、深淺、麁細，佛悉遍知，故名力。

一切眾生諸禪定解脫三昧，大小深淺解脫因緣，佛悉遍知，故名力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生諸禪定解脫三昧，大小深淺解脫因緣，佛悉遍知，故名力。

眾生鈍根為後身故作罪福業因緣，利根人為不生故集諸業，佛悉知此上下根好醜相，故名力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生鈍根為後身故作罪福業因緣，利根人為不生故集諸業，佛悉知此上下根好醜相，故名力。

知一切眾生二種欲，作上下根因緣，二種欲善惡種種別異，佛悉遍知，故名力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一切眾生二種欲，作上下根因緣，二種欲善惡種種別異，佛悉遍知，故名力。

二種欲由二種性因緣故，遍知眾生深心所趣，故名力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種欲由二種性因緣故，遍知眾生深心所趣，故名力。

一切眾生種種性因緣故行二種道，所謂善道、惡道，種種門所至處，佛悉遍知，故名力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生種種性因緣故行二種道，所謂善道、惡道，種種門所至處，佛悉遍知，故名力。

過去、未來世中因緣果報，智慧無礙，是名宿命、生死智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去、未來世中因緣果報，智慧無礙，是名宿命、生死智力。

知過去、未來因果已，悉知方便壞因緣果報相續，是名漏盡力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知過去、未來因果已，悉知方便壞因緣果報相續，是名漏盡力。

佛知三世中二種因緣，分別籌量眾生根、欲、性，為盡漏故說法，是漏盡力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知三世中二種因緣，分別籌量眾生根、欲、性，為盡漏故說法，是漏盡力。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何等為「是處不是處力」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為「是處不是處力」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛知一切諸法因緣果報定相，從是因緣生如是果報，從是因緣不生如是果報。所以者何？如《多性經》中說是處、不是處相：女身作轉輪聖王無是處。何以故？一切女人皆屬男子，不得自在故。女人尚不得作轉輪聖王，何況作佛！若女人得解脫涅槃，亦因男子得，無有自然得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知一切諸法因緣果報定相，從是因緣生如是果報，從是因緣不生如是果報。所以者何？如《多性經》中說是處、不是處相：女身作轉輪聖王無是處。何以故？一切女人皆屬男子，不得自在故。女人尚不得作轉輪聖王，何況作佛！若女人得解脫涅槃，亦因男子得，無有自然得道。

二轉輪聖王一時出世，無是處。何以故？無怨業成就故。二轉輪聖王尚不同世，何況二佛！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二轉輪聖王一時出世，無是處。何以故？無怨業成就故。二轉輪聖王尚不同世，何況二佛！

惡業得受樂報，無是處；惡業尚不能得世間樂，何況出世樂！若惡行生天，無是處；惡行尚不能得生天，何況涅槃！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡業得受樂報，無是處；惡業尚不能得世間樂，何況出世樂！若惡行生天，無是處；惡行尚不能得生天，何況涅槃！

五蓋覆心散亂，離修七覺而得涅槃，無是處。五蓋覆心離修七覺，尚不能得聲聞道，何況佛道！心無覆蓋，佛道可得，何況聲聞道！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蓋覆心散亂，離修七覺而得涅槃，無是處。五蓋覆心離修七覺，尚不能得聲聞道，何況佛道！心無覆蓋，佛道可得，何況聲聞道！

如是等是處、不是處，《多性經》中佛口自說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等是處、不是處，《多性經》中佛口自說。

諸論議師輩，依是佛語，更廣說是處、不是處：若言佛有闕失罪過，若諸賢聖求外道師，若諸賢聖自言我是佛，若諸賢聖墮惡道，若見諦所斷結使更生，若諸賢聖覆藏罪，若須陀洹二十五有，皆無是處；如賢聖分別中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸論議師輩，依是佛語，更廣說是處、不是處：若言佛有闕失罪過，若諸賢聖求外道師，若諸賢聖自言我是佛，若諸賢聖墮惡道，若見諦所斷結使更生，若諸賢聖覆藏罪，若須陀洹二十五有，皆無是處；如賢聖分別中廣說。

五逆人、五種黃門、墮四惡道眾生、欝多羅越人、魔眷屬，三障所遮，若言得道，皆無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五逆人、五種黃門、墮四惡道眾生、欝多羅越人、魔眷屬，三障所遮，若言得道，皆無是處。

輕說法者，輕法、自輕，破戒、愚癡，若言得具足法喜，亦無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕說法者，輕法、自輕，破戒、愚癡，若言得具足法喜，亦無是處。

自言我是佛，此身口惡不悔，欲見佛；若破僧罪不悔，欲見佛；邪定入正定，正定入邪定，正定入不定；除佛法別有真得道人；應得道身若死，皆無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自言我是佛，此身口惡不悔，欲見佛；若破僧罪不悔，欲見佛；邪定入正定，正定入邪定，正定入不定；除佛法別有真得道人；應得道身若死，皆無是處。

除因緣生識，出名色更有法，無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除因緣生識，出名色更有法，無是處。

佛遣使事未訖，若遮礙，無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛遣使事未訖，若遮礙，無是處。

入慈三昧，若他因緣死；入滅盡定、在見諦道中若死，皆無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入慈三昧，若他因緣死；入滅盡定、在見諦道中若死，皆無是處。

若害佛及佛母，無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若害佛及佛母，無是處。

轉輪聖王女寶、象、馬、主藏臣、主兵臣，若在胎中死，母子夭喪，皆無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉輪聖王女寶、象、馬、主藏臣、主兵臣，若在胎中死，母子夭喪，皆無是處。

欝多羅越人、女寶、佛母，命終次身入惡道，皆無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欝多羅越人、女寶、佛母，命終次身入惡道，皆無是處。

有為常，涅槃無常；凡夫人能斷非有想非無想結使；一切取相禪定中修聖道；無漏道有漏因；若地濕相、水堅相、火冷相、風住相，皆無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為常，涅槃無常；凡夫人能斷非有想非無想結使；一切取相禪定中修聖道；無漏道有漏因；若地濕相、水堅相、火冷相、風住相，皆無是處。

無明不能生諸行，乃至生不能生老死，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明不能生諸行，乃至生不能生老死，無有是處。

二心一時生；五識眾能分別取相，若著、若離；若眼能起身業、口業；若眼能入禪定，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二心一時生；五識眾能分別取相，若著、若離；若眼能起身業、口業；若眼能入禪定，無有是處。

但五識相續生，不生意識；但五識眾中著有相續；但五識眾能緣名、能緣相、能緣無色法，能緣過去、未來，能緣離三世法；但五識眾中有增觸、明觸，修禪定，若受善律儀、不善律儀，若憂喜，若有無覺無觀，若增益諸根，皆無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但五識相續生，不生意識；但五識眾中著有相續；但五識眾能緣名、能緣相、能緣無色法，能緣過去、未來，能緣離三世法；但五識眾中有增觸、明觸，修禪定，若受善律儀、不善律儀，若憂喜，若有無覺無觀，若增益諸根，皆無是處。

鼻識、舌識，有隱沒無記；凡夫人第六識離我行，無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻識、舌識，有隱沒無記；凡夫人第六識離我行，無是處。

如是等無量「無是處」。「是處」亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等無量「無是處」。「是處」亦如是。

佛知是處無是處，分別籌量可度者為說法，不可度者為作因緣；譬如良醫，知病可治、不可治。聲聞、辟支佛所知少，少故，或不應度者欲度，如首羅；應度而不度，如舍利弗所不度者是。佛無是事，無能壞，無能勝，悉遍知故，是名「初力」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知是處無是處，分別籌量可度者為說法，不可度者為作因緣；譬如良醫，知病可治、不可治。聲聞、辟支佛所知少，少故，或不應度者欲度，如首羅；應度而不度，如舍利弗所不度者是。佛無是事，無能壞，無能勝，悉遍知故，是名「初力」。

「業報智力」者，身口所作業，及此生無作業，所受戒業，亦惡業，日夜隨生業，用生罪福業。是業，佛略說三處攝，是名一切業相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「業報智力」者，身口所作業，及此生無作業，所受戒業，亦惡業，日夜隨生業，用生罪福業。是業，佛略說三處攝，是名一切業相。

佛知一切眾生有業過去，報亦過去；有業過去，報在現在；有業過去，報在未來；有業過去，報在過去、現在；有業過去，報在過去、未來；有業過去，報在現在、未來；有業過去，報在過去、未來、現在。現在業亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知一切眾生有業過去，報亦過去；有業過去，報在現在；有業過去，報在未來；有業過去，報在過去、現在；有業過去，報在過去、未來；有業過去，報在現在、未來；有業過去，報在過去、未來、現在。現在業亦如是。

復次，善心中受善、不善、無記業報；不善心、無記心亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，善心中受善、不善、無記業報；不善心、無記心亦如是。

復次，樂業因緣故受樂報，苦業因緣故受苦報，不苦不樂業因緣故受不苦不樂報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，樂業因緣故受樂報，苦業因緣故受苦報，不苦不樂業因緣故受不苦不樂報。

現報業因緣故受現報，生報業因緣故受生報，後報業因緣故受後報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現報業因緣故受現報，生報業因緣故受生報，後報業因緣故受後報。

不淨業因緣故受惱報，淨業因緣故受無惱報，雜業因緣故受雜報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨業因緣故受惱報，淨業因緣故受無惱報，雜業因緣故受雜報。

復次，二種業：必受報業，不必受報業。必受報業，不可得離，或待時、待人、待處受報。如人應共轉輪聖王受福：待轉輪聖王好世出，是時乃受，是為待時；待人者，人即是轉輪聖王；待處者，轉輪聖王所出處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，二種業：必受報業，不必受報業。必受報業，不可得離，或待時、待人、待處受報。如人應共轉輪聖王受福：待轉輪聖王好世出，是時乃受，是為待時；待人者，人即是轉輪聖王；待處者，轉輪聖王所出處。

復次，是必受報業，不待技能功勳，若好若醜，不求自來。如天上生人，福樂自至；地獄中人，罪苦自追。不待因緣，此業深重故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是必受報業，不待技能功勳，若好若醜，不求自來。如天上生人，福樂自至；地獄中人，罪苦自追。不待因緣，此業深重故。

復次，必受報業，如毘琉璃軍殺七萬二千諸得道人及無量五戒優婆塞，如目連等大神通人所不能救。如薄拘羅，後母投著火中、湯中、水中而不死。如佛遊諸國，雖出家行乞，不須膳供，而五百乘車載王所食，葉中生粳米，隨飯百味羹。如是等善惡業必受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，必受報業，如毘琉璃軍殺七萬二千諸得道人及無量五戒優婆塞，如目連等大神通人所不能救。如薄拘羅，後母投著火中、湯中、水中而不死。如佛遊諸國，雖出家行乞，不須膳供，而五百乘車載王所食，葉中生粳米，隨飯百味羹。如是等善惡業必受。

餘者不必受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘者不必受。

欲界受三種業報處：樂受業、苦受業、不苦不樂受業。色界受二種業報處：樂受業、不苦不樂受業。無色界受一種業報處：不苦不樂受業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界受三種業報處：樂受業、苦受業、不苦不樂受業。色界受二種業報處：樂受業、不苦不樂受業。無色界受一種業報處：不苦不樂受業。

或待事者，依是事得受業報。如弗迦羅婆王池中，生千葉金色蓮華，大如車輪，因是大會快樂，多人出家得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或待事者，依是事得受業報。如弗迦羅婆王池中，生千葉金色蓮華，大如車輪，因是大會快樂，多人出家得道。

佛知一切眾生造諸業處，或欲界、色界、無色界；欲界，在何道中；若天道，在何天中；若人中，在何天下；若閻浮提，在何國；若是國，在何城、何聚落、何精舍、何土地；若是城，在何里、何巷、何舍、在何處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知一切眾生造諸業處，或欲界、色界、無色界；欲界，在何道中；若天道，在何天中；若人中，在何天下；若閻浮提，在何國；若是國，在何城、何聚落、何精舍、何土地；若是城，在何里、何巷、何舍、在何處。

知是業何等時作，過去一世、二世乃至百千萬世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知是業何等時作，過去一世、二世乃至百千萬世。

是業果報幾已受、幾未受；幾必受、幾不必受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是業果報幾已受、幾未受；幾必受、幾不必受。

知善不善所用事物，所謂刀杖、教勅殺等，自殺，遣人殺；諸餘惡業亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知善不善所用事物，所謂刀杖、教勅殺等，自殺，遣人殺；諸餘惡業亦如是。

善業亦如是，知如是布施、持戒、修善。施中所施何等土地、房舍、衣服、飲食、醫藥、臥具，七寶財物。戒中受戒，自然戒，心生戒，口言戒；一行戒，少分戒，多分戒，滿分戒；一日戒，七善道戒，十戒，具足戒，定共戒。善福中修初禪，二、三、四禪；慈心、悲、喜、捨心。如是等善業因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善業亦如是，知如是布施、持戒、修善。施中所施何等土地、房舍、衣服、飲食、醫藥、臥具，七寶財物。戒中受戒，自然戒，心生戒，口言戒；一行戒，少分戒，多分戒，滿分戒；一日戒，七善道戒，十戒，具足戒，定共戒。善福中修初禪，二、三、四禪；慈心、悲、喜、捨心。如是等善業因緣。

若慳貪，若瞋恚，若怖畏，若邪見，若惡知識等種種惡業因緣。福業因緣：若信，若憐愍，若恭敬，若禪定，若智慧，若善知識等種種善業因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若慳貪，若瞋恚，若怖畏，若邪見，若惡知識等種種惡業因緣。福業因緣：若信，若憐愍，若恭敬，若禪定，若智慧，若善知識等種種善業因緣。

是諸業自在，一切天及人，是諸業相無能轉者，於億千萬世常隨逐眾生不捨，如債主隨人。得因緣具足，便與果報；如地中種子，得因緣時節和合便生。是業能令眾生六道中受生，駛疾於箭。一切眾生皆有諸業報分；如父母遺財，諸子皆應得分。是業果報時到，不可遮止，如劫盡火。隨眾生應生處，處處安置，如大國王隨其所應而與官職。人命終時，是業來蔭覆其心，如大山映物。是業能與種種身，如工畫師作種種像。若人以正行業，則與好報；若以邪行業，則與惡報。如人事王，隨事得報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸業自在，一切天及人，是諸業相無能轉者，於億千萬世常隨逐眾生不捨，如債主隨人。得因緣具足，便與果報；如地中種子，得因緣時節和合便生。是業能令眾生六道中受生，駛疾於箭。一切眾生皆有諸業報分；如父母遺財，諸子皆應得分。是業果報時到，不可遮止，如劫盡火。隨眾生應生處，處處安置，如大國王隨其所應而與官職。人命終時，是業來蔭覆其心，如大山映物。是業能與種種身，如工畫師作種種像。若人以正行業，則與好報；若以邪行業，則與惡報。如人事王，隨事得報。

如是等分別諸業相果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等分別諸業相果報。

復次，如《分別業經》中，佛告阿難：「行惡人好處生，行善人惡處生。」阿難言：「是事云何？」佛言：「惡人今世罪業未熟，宿世善業已熟，以是因緣故，今雖為惡而生好處。或臨死時，善心心數法生，是因緣故，亦生好處。行善人生惡處者，今世善未熟，過世惡已熟，以是因緣故，今雖為善而生惡處。或臨死時，不善心心數法生，是因緣故，亦生惡處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如《分別業經》中，佛告阿難：「行惡人好處生，行善人惡處生。」阿難言：「是事云何？」佛言：「惡人今世罪業未熟，宿世善業已熟，以是因緣故，今雖為惡而生好處。或臨死時，善心心數法生，是因緣故，亦生好處。行善人生惡處者，今世善未熟，過世惡已熟，以是因緣故，今雖為善而生惡處。或臨死時，不善心心數法生，是因緣故，亦生惡處。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

熟、不熟義可爾；臨死時少許時心，云何能勝終身行力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熟、不熟義可爾；臨死時少許時心，云何能勝終身行力？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是心雖時頃少，而心力猛利，如火、如毒，雖少能成大事。是垂死時心，決定猛健故，勝百歲行力；是後心名為大心，以捨身及諸根事急故。如人入陣，不惜身命，名為健。如阿羅漢捨是身著故，得阿羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是心雖時頃少，而心力猛利，如火、如毒，雖少能成大事。是垂死時心，決定猛健故，勝百歲行力；是後心名為大心，以捨身及諸根事急故。如人入陣，不惜身命，名為健。如阿羅漢捨是身著故，得阿羅漢道。

如是等種種罪福業報、轉報，亦應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等種種罪福業報、轉報，亦應如是知。

聲聞人但知惡業罪報、善業福報，不能如是細分別；佛悉遍知是業及業報，智慧勢力無礙無盡，無能壞故，是名第二力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞人但知惡業罪報、善業福報，不能如是細分別；佛悉遍知是業及業報，智慧勢力無礙無盡，無能壞故，是名第二力。

「禪定、解脫、三昧淨垢分別智力」者，「禪」名四禪，佛知是禪佐助道法，名相、義分，次第熏修，有漏、無漏，學、無學，淨、垢，味、不味，深淺分別等。「八解脫」，如禪中分別相。說「禪」，攝一切色界定；說「解脫」，攝一切定。禪波羅蜜即是諸解脫。禪、定、三昧、解脫、禪，三昧，皆名為定，定名為心不散亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禪定、解脫、三昧淨垢分別智力」者，「禪」名四禪，佛知是禪佐助道法，名相、義分，次第熏修，有漏、無漏，學、無學，淨、垢，味、不味，深淺分別等。「八解脫」，如禪中分別相。說「禪」，攝一切色界定；說「解脫」，攝一切定。禪波羅蜜即是諸解脫。禪、定、三昧、解脫、禪，三昧，皆名為定，定名為心不散亂。

「垢」名愛見慢等諸煩惱；「淨」名真禪定，不雜愛見慢等煩惱，如真金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「垢」名愛見慢等諸煩惱；「淨」名真禪定，不雜愛見慢等煩惱，如真金。

「分別」名諸定中有一心行、不一心行，常行、不常行，難入、易入，難出、易出，別取相、總取相，轉治、不轉治。轉治，如婬欲中慈心，瞋人不淨觀，愚癡人思惟邊無邊；掉戲心中用智慧分別諸法，沒心中欲攝心。若不爾者，名不轉治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「分別」名諸定中有一心行、不一心行，常行、不常行，難入、易入，難出、易出，別取相、總取相，轉治、不轉治。轉治，如婬欲中慈心，瞋人不淨觀，愚癡人思惟邊無邊；掉戲心中用智慧分別諸法，沒心中欲攝心。若不爾者，名不轉治。

是定中應分別時及住處：若身瘦羸，是非行定時；如菩薩苦行時作是念：「我今不能生禪定。」若多人處，亦非行定處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是定中應分別時及住處：若身瘦羸，是非行定時；如菩薩苦行時作是念：「我今不能生禪定。」若多人處，亦非行定處。

復次，佛知是禪定失，是禪住，是禪增益，是禪到涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛知是禪定失，是禪住，是禪增益，是禪到涅槃。

復次，佛知是人難入定難出定，易入易出，易入難出，難入易出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛知是人難入定難出定，易入易出，易入難出，難入易出。

佛知是人應得如是禪，知是人失禪受五欲；知是人受五欲已還得禪，依是禪得阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知是人應得如是禪，知是人失禪受五欲；知是人受五欲已還得禪，依是禪得阿羅漢。

如是等一切諸禪定、解脫，即是三昧。是禪定，佛以甚深智慧盡知，無能壞，無能勝，是名「第三力」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等一切諸禪定、解脫，即是三昧。是禪定，佛以甚深智慧盡知，無能壞，無能勝，是名「第三力」。

「知眾生上下根智力」者，佛知眾生是利根、鈍根、中根。利智名為上，鈍智名為下。佛用是上下根智力，分別一切眾生是利根、是中根、是鈍根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知眾生上下根智力」者，佛知眾生是利根、鈍根、中根。利智名為上，鈍智名為下。佛用是上下根智力，分別一切眾生是利根、是中根、是鈍根。

是人如是根，今世但能得初果，更不能得餘；是人但能得第二、第三、第四果。是人但能得初禪，是人但能得第二、第三、第四禪，乃至滅盡定亦如是。是人當作時解脫證，是人當作不時解脫證。是人能得於聲聞中第一；是人能得於辟支佛中第一；是人具足六波羅蜜，能得阿耨多羅三藐三菩提。如是知已，或為略說得度，或為廣說得度，或為略廣說得度；或以軟語教，或以苦語教，或以軟苦語教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人如是根，今世但能得初果，更不能得餘；是人但能得第二、第三、第四果。是人但能得初禪，是人但能得第二、第三、第四禪，乃至滅盡定亦如是。是人當作時解脫證，是人當作不時解脫證。是人能得於聲聞中第一；是人能得於辟支佛中第一；是人具足六波羅蜜，能得阿耨多羅三藐三菩提。如是知已，或為略說得度，或為廣說得度，或為略廣說得度；或以軟語教，或以苦語教，或以軟苦語教。

佛亦分別是人有餘根，應令增生信根；是人應令生精進、念、定、慧根。是人用信根入正位，是人用慧根入正位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛亦分別是人有餘根，應令增生信根；是人應令生精進、念、定、慧根。是人用信根入正位，是人用慧根入正位。

是人利根，為結使所遮，如鴦群梨摩羅等。是人利根，不為結使所遮，如舍利弗、目連等。知根雖鈍而無遮，如周利般陀伽；有根鈍而遮者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人利根，為結使所遮，如鴦群梨摩羅等。是人利根，不為結使所遮，如舍利弗、目連等。知根雖鈍而無遮，如周利般陀伽；有根鈍而遮者。

知是人見諦所斷根鈍，思惟所斷根利；思惟所斷鈍，見諦所斷利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知是人見諦所斷根鈍，思惟所斷根利；思惟所斷鈍，見諦所斷利。

是人一切根同鈍同利，是人一切根不同鈍不同利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人一切根同鈍同利，是人一切根不同鈍不同利。

是人先因力大，是人今緣力大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人先因力大，是人今緣力大。

是人欲縛而得解，是人欲解而得縛。譬如鴦群梨摩羅，欲殺母、害佛而得解脫。如一比丘得四禪，增上慢故，還入地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人欲縛而得解，是人欲解而得縛。譬如鴦群梨摩羅，欲殺母、害佛而得解脫。如一比丘得四禪，增上慢故，還入地獄。

知是人必墮惡道，是人難出，是人易出，是人疾出，是人久久乃出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知是人必墮惡道，是人難出，是人易出，是人疾出，是人久久乃出。

如是等一切眾生上下根相皆悉遍知，無能壞、無能勝，是名「第四力」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等一切眾生上下根相皆悉遍知，無能壞、無能勝，是名「第四力」。

「知眾生種種欲智力」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知眾生種種欲智力」者。

「欲」名信喜好樂。好五欲，如孫陀羅難陀等；好名聞，如提婆達等；好世間財利，如須彌剎多羅等；好出家，如耶舍等；好信，如跋迦利等；好持戒，如羅睺羅等；好施，如施跋羅(丹注云：佛姑甘露女所生)；好頭陀遠離，如摩訶迦葉；好坐禪，如隷跋多等；好智慧，如舍利弗等；好多聞，如阿難等；好知毘尼，如優婆離等。如是佛弟子，各各有所好。凡夫人，亦各各有所喜：或有憙婬欲，或有憙瞋恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲」名信喜好樂。好五欲，如孫陀羅難陀等；好名聞，如提婆達等；好世間財利，如須彌剎多羅等；好出家，如耶舍等；好信，如跋迦利等；好持戒，如羅睺羅等；好施，如施跋羅(丹注云：佛姑甘露女所生)；好頭陀遠離，如摩訶迦葉；好坐禪，如隷跋多等；好智慧，如舍利弗等；好多聞，如阿難等；好知毘尼，如優婆離等。如是佛弟子，各各有所好。凡夫人，亦各各有所喜：或有憙婬欲，或有憙瞋恚。

復次，佛知是人多欲、多瞋、多癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛知是人多欲、多瞋、多癡。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何等是多欲、多瞋、多癡相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等是多欲、多瞋、多癡相？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

如《禪經》中說三毒相，是中應廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《禪經》中說三毒相，是中應廣說。

知如是相已，多婬欲人不淨法門治，多瞋人慈心法門治，多愚癡人因緣法門治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知如是相已，多婬欲人不淨法門治，多瞋人慈心法門治，多愚癡人因緣法門治。

如是隨所欲說法，所謂善欲隨心為說，如船順流；惡欲以苦切語教，如以榍出榍。是欲智中，佛悉遍知，無能壞、無能勝，是名「第五力」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是隨所欲說法，所謂善欲隨心為說，如船順流；惡欲以苦切語教，如以榍出榍。是欲智中，佛悉遍知，無能壞、無能勝，是名「第五力」。

「性智力」者，佛知世間種種別異性。性名積習，相從性生，欲隨性作行；或時從欲為性，習欲成性。「性」名深心為事，「欲」名隨緣起，是為欲、性分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「性智力」者，佛知世間種種別異性。性名積習，相從性生，欲隨性作行；或時從欲為性，習欲成性。「性」名深心為事，「欲」名隨緣起，是為欲、性分別。

「世間種種別異」者，各各性、多性，無量、不可數，是名「世間別異」。有二種世間：世界世間，眾生世間。此中但說眾生世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間種種別異」者，各各性、多性，無量、不可數，是名「世間別異」。有二種世間：世界世間，眾生世間。此中但說眾生世間。

佛知眾生如是性、如是欲，從是處來，若成就善根、不善根，可度、不可度，定、不定，必、不必，行何行、生何處、在何地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知眾生如是性、如是欲，從是處來，若成就善根、不善根，可度、不可度，定、不定，必、不必，行何行、生何處、在何地。

復次，佛知是眾生種種性相，所謂隨所趣向，如是處偏多，如是貴，如是深心事，如是欲，如是業，如是行，如是煩惱，如是禮法，如是定，如是威儀，如是知，如是見，如是憶想分別；爾所結使生，爾所結使未生。隨所著生欲，隨欲染心，隨染心趣向，隨向貴重，隨貴重常覺觀，隨覺觀為戲論，隨戲論常念，隨念發行，隨發行作業，隨作業果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛知是眾生種種性相，所謂隨所趣向，如是處偏多，如是貴，如是深心事，如是欲，如是業，如是行，如是煩惱，如是禮法，如是定，如是威儀，如是知，如是見，如是憶想分別；爾所結使生，爾所結使未生。隨所著生欲，隨欲染心，隨染心趣向，隨向貴重，隨貴重常覺觀，隨覺觀為戲論，隨戲論常念，隨念發行，隨發行作業，隨作業果報。

復次，佛用是種種性智力，知是眾生可度，是不可度；是今世可度，是後世可度；是即時可度，是異時可度；是現前可度，是眼不見可度；是人佛能度，是人聲聞能度，是人共可度；是人必可度，是人必不可度；是人略說可度，是人廣說可度，是人略廣說可度；是人讚嘆可度，是人折伏可度；是人將迎可度，是人棄捨可度；是人細法可度，是人麁法可度；是人苦切可度，是人軟語可度，是人苦軟可度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛用是種種性智力，知是眾生可度，是不可度；是今世可度，是後世可度；是即時可度，是異時可度；是現前可度，是眼不見可度；是人佛能度，是人聲聞能度，是人共可度；是人必可度，是人必不可度；是人略說可度，是人廣說可度，是人略廣說可度；是人讚嘆可度，是人折伏可度；是人將迎可度，是人棄捨可度；是人細法可度，是人麁法可度；是人苦切可度，是人軟語可度，是人苦軟可度。

是邪見，是正見；是著過去，是著未來；是著斷滅，是著常；是著有見，是著無見；是欲生，是厭生；是求富貴樂，是著厚邪見；是說無因無緣，是說邪因緣，是說正因緣；是說無作業，是說邪作業，是說正作業；是說不求，是說邪求，是說正求；是貴我，是貴五欲，是貴得利，是貴飲食，是貴說戲樂事；是樂眾，是樂憒閙，是樂遠離；是多行愛，是多行見；是好信，是好慧；是應守護，是應捨；是貴持戒，是貴禪定，是貴智慧；是易悟，是講說乃悟；是可引導，是句句解；是利根，是鈍根，是中根；是易出易拔，是難出難拔；是畏罪，是重罪；是畏生死，是不畏生死；是多欲，是多瞋，是多癡；是多欲瞋，是多欲癡，是多瞋癡，是多欲瞋癡；是薄煩惱，是厚煩惱；是少垢，是多垢；是覆慧，是衣裓慧，是廣慧；是人善知五眾相、十二入、十八界、十二因緣、是處非是處、苦集滅道；善知入定、出定、住定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是邪見，是正見；是著過去，是著未來；是著斷滅，是著常；是著有見，是著無見；是欲生，是厭生；是求富貴樂，是著厚邪見；是說無因無緣，是說邪因緣，是說正因緣；是說無作業，是說邪作業，是說正作業；是說不求，是說邪求，是說正求；是貴我，是貴五欲，是貴得利，是貴飲食，是貴說戲樂事；是樂眾，是樂憒閙，是樂遠離；是多行愛，是多行見；是好信，是好慧；是應守護，是應捨；是貴持戒，是貴禪定，是貴智慧；是易悟，是講說乃悟；是可引導，是句句解；是利根，是鈍根，是中根；是易出易拔，是難出難拔；是畏罪，是重罪；是畏生死，是不畏生死；是多欲，是多瞋，是多癡；是多欲瞋，是多欲癡，是多瞋癡，是多欲瞋癡；是薄煩惱，是厚煩惱；是少垢，是多垢；是覆慧，是衣裓慧，是廣慧；是人善知五眾相、十二入、十八界、十二因緣、是處非是處、苦集滅道；善知入定、出定、住定。

復次，佛知：是欲界眾生，是色界、是無色界眾生；是地獄、畜生、餓鬼、人、天；是卵生、胎生、濕生、化生；是有色、是無色；是有想、是無想；是短命、是長命；是但凡夫人未離欲，是凡夫人離下地欲、未離禪欲，如是乃至非有想非無想；是向道，是得果；是辟支佛，是諸佛無礙解脫。如是等種種分別：五道、四生、三聚，假名，障，眾、入、界，善根、不善根，諸結使，地，業果，是可度、是不可度，滅、智分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛知：是欲界眾生，是色界、是無色界眾生；是地獄、畜生、餓鬼、人、天；是卵生、胎生、濕生、化生；是有色、是無色；是有想、是無想；是短命、是長命；是但凡夫人未離欲，是凡夫人離下地欲、未離禪欲，如是乃至非有想非無想；是向道，是得果；是辟支佛，是諸佛無礙解脫。如是等種種分別：五道、四生、三聚，假名，障，眾、入、界，善根、不善根，諸結使，地，業果，是可度、是不可度，滅、智分別。

以如是等分別，知世間種種別異性，得無礙解脫。如是等種種別異，佛悉遍知，無能壞、無能勝，是名「第六力」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是等分別，知世間種種別異性，得無礙解脫。如是等種種別異，佛悉遍知，無能壞、無能勝，是名「第六力」。

「一切至處道智力」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切至處道智力」者。

有人言：業即是道。所以者何？業因緣故，遍行五道。有業能斷，業能有所至，所謂三聖道分及無漏思。以是故，諸業是一切至處道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：業即是道。所以者何？業因緣故，遍行五道。有業能斷，業能有所至，所謂三聖道分及無漏思。以是故，諸業是一切至處道。

復次，有人言：五別五智三昧(丹云：無漏三昧禪五支)住，一切處利益事辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人言：五別五智三昧(丹云：無漏三昧禪五支)住，一切處利益事辦。

復有人言：第四禪即是。何以故？第四禪一切諸定至處。如諸《經》中說：是善心、定心、不亂心、攝心，皆入第四禪中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人言：第四禪即是。何以故？第四禪一切諸定至處。如諸《經》中說：是善心、定心、不亂心、攝心，皆入第四禪中。

復次，有人言：如身念處即是至處道，是諸道利益之本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有人言：如身念處即是至處道，是諸道利益之本。

復有人言：一切聖道是，用是聖道得隨意利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人言：一切聖道是，用是聖道得隨意利益。

復有論者言：一切善道，一切惡道，一切聖道，各各知諸道至處。如《毛竪經》中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有論者言：一切善道，一切惡道，一切聖道，各各知諸道至處。如《毛竪經》中說。

佛悉遍知，無能壞、無能勝，是名第七力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛悉遍知，無能壞、無能勝，是名第七力。

「宿命智力」者，宿命有三種：有通，有明，有力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「宿命智力」者，宿命有三種：有通，有明，有力。

凡夫人但有通，聲聞人亦通、亦明，佛亦通、亦明、亦力。所以者何？凡夫人但知宿命所經，不知業因緣相續；以是故，凡夫人但有通，無有明。聲聞人知集諦故，了了知業因緣相續生；以是故，聲聞人亦有通，亦有明。若佛弟子，先凡夫人時得宿命智，入見諦道中知集因緣，第八無漏心得斷見故，通變為明。所以者何？明名見根本。若佛弟子先得聖道，後宿命智生，亦知集因緣力故，通變為明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫人但有通，聲聞人亦通、亦明，佛亦通、亦明、亦力。所以者何？凡夫人但知宿命所經，不知業因緣相續；以是故，凡夫人但有通，無有明。聲聞人知集諦故，了了知業因緣相續生；以是故，聲聞人亦有通，亦有明。若佛弟子，先凡夫人時得宿命智，入見諦道中知集因緣，第八無漏心得斷見故，通變為明。所以者何？明名見根本。若佛弟子先得聖道，後宿命智生，亦知集因緣力故，通變為明。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若佛本為菩薩時，先得宿命智，諸菩薩離無所有處煩惱，後入聖道故，云何佛說「我初夜得初明」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛本為菩薩時，先得宿命智，諸菩薩離無所有處煩惱，後入聖道故，云何佛說「我初夜得初明」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是時非明，若佛在眾中，說我彼時得是明。示眾人言：是明初夜得。譬如國王未作王時生子，後作王時，人問：「王子何時生？」答言：「王子某時生。」是生時未作王，以今是王故，以彼為王子，言：「王子彼時生。」佛亦如是，宿命智生，爾時未是明，但名通；後夜時知集因緣故，通變為明；後在眾中說言：「我初夜時得是明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時非明，若佛在眾中，說我彼時得是明。示眾人言：是明初夜得。譬如國王未作王時生子，後作王時，人問：「王子何時生？」答言：「王子某時生。」是生時未作王，以今是王故，以彼為王子，言：「王子彼時生。」佛亦如是，宿命智生，爾時未是明，但名通；後夜時知集因緣故，通變為明；後在眾中說言：「我初夜時得是明。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

通、明義如是，云何為力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通、明義如是，云何為力？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛用是明，知己身及眾生，無量無邊世中，宿命因緣所更，種種悉遍知，是為「力」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛用是明，知己身及眾生，無量無邊世中，宿命因緣所更，種種悉遍知，是為「力」。

是名「第八力」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名「第八力」。

「生死智力」者，佛用天眼，見眾生生死處。凡夫人用是天眼，極多見四天下；聲聞人極多傍見小千世界，上下亦遍見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生死智力」者，佛用天眼，見眾生生死處。凡夫人用是天眼，極多見四天下；聲聞人極多傍見小千世界，上下亦遍見。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

大梵王亦能見千世界，有何等異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梵王亦能見千世界，有何等異？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

大梵王自於千世界中立則遍見；若在邊立，則不見餘處。聲聞人則不爾，在所住處，常見千世界。辟支佛見百千世界，諸佛見無量無邊諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梵王自於千世界中立則遍見；若在邊立，則不見餘處。聲聞人則不爾，在所住處，常見千世界。辟支佛見百千世界，諸佛見無量無邊諸世界。

凡夫人天眼智，是通而非明，亦如是，但見所有事，不能見隨業因緣受生，如宿命中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫人天眼智，是通而非明，亦如是，但見所有事，不能見隨業因緣受生，如宿命中說。

復次，得天眼人中最第一者阿泥盧豆，色界四大造色半頭清淨是天眼。佛天眼，四大造色遍頭清淨。是為差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，得天眼人中最第一者阿泥盧豆，色界四大造色半頭清淨是天眼。佛天眼，四大造色遍頭清淨。是為差別。

復次，聲聞人所住於三昧中得天眼，即所住三昧中能見：若有覺有觀三昧，若無覺有觀三昧，若無覺無觀三昧。佛隨所入三昧中住，欲見盡見；若依無覺無觀三昧中得天眼，入有覺有觀三昧，若無覺有觀三昧中亦能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，聲聞人所住於三昧中得天眼，即所住三昧中能見：若有覺有觀三昧，若無覺有觀三昧，若無覺無觀三昧。佛隨所入三昧中住，欲見盡見；若依無覺無觀三昧中得天眼，入有覺有觀三昧，若無覺有觀三昧中亦能見。

復次，聲聞人用是天眼見時，所住三昧中，心入餘三昧，天眼則滅。佛則不爾，心雖入餘三昧，天眼不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，聲聞人用是天眼見時，所住三昧中，心入餘三昧，天眼則滅。佛則不爾，心雖入餘三昧，天眼不滅。

是智慧遍知一切眾生生死所趣，無能壞，無能勝，是名「第九力」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是智慧遍知一切眾生生死所趣，無能壞，無能勝，是名「第九力」。

「漏盡智力」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「漏盡智力」者。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

九力智慧分別有差別，漏盡則同，一切聲聞、辟支佛有何等異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九力智慧分別有差別，漏盡則同，一切聲聞、辟支佛有何等異？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

雖漏盡是同，智慧分別大差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖漏盡是同，智慧分別大差別。

聲聞極大力，思惟所斷結，生分、住分、滅分三時斷；佛則不爾，一生分時盡斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞極大力，思惟所斷結，生分、住分、滅分三時斷；佛則不爾，一生分時盡斷。

聲聞人見諦所斷結使生時斷，思惟所斷三時滅；佛則見諦所斷、思惟所斷無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞人見諦所斷結使生時斷，思惟所斷三時滅；佛則見諦所斷、思惟所斷無異。

聲聞人初入聖道時，入時與達時異；佛則一心中亦入亦達，一心中得一切智，一心中壞一切障，一心中得一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞人初入聖道時，入時與達時異；佛則一心中亦入亦達，一心中得一切智，一心中壞一切障，一心中得一切佛法。

復次，諸聲聞人有二種解脫：煩惱解脫，法障解脫。佛有一切煩惱解脫，亦有一切法障解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸聲聞人有二種解脫：煩惱解脫，法障解脫。佛有一切煩惱解脫，亦有一切法障解脫。

佛自然得智慧，諸聲聞人隨教道行得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛自然得智慧，諸聲聞人隨教道行得。

復有人言：若佛以智慧斷一切眾生煩惱，其智亦不鈍不減。譬如熱鐵丸，著少綿上，雖燒此綿而火熱勢不減；佛智慧亦如是，燒一切煩惱，智力亦不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人言：若佛以智慧斷一切眾生煩惱，其智亦不鈍不減。譬如熱鐵丸，著少綿上，雖燒此綿而火熱勢不減；佛智慧亦如是，燒一切煩惱，智力亦不減。

復次，聲聞但知自盡漏；諸佛自知盡漏，亦知盡他人漏，如《淨經》中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，聲聞但知自盡漏；諸佛自知盡漏，亦知盡他人漏，如《淨經》中說。

復次，佛獨知眾生心中分別有九十八使、一百九十六纏，除佛，無有知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛獨知眾生心中分別有九十八使、一百九十六纏，除佛，無有知者。

佛亦獨知苦法智、苦比智中斷爾所結使性，乃至道比智亦如是；思惟所斷九解脫道中亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛亦獨知苦法智、苦比智中斷爾所結使性，乃至道比智亦如是；思惟所斷九解脫道中亦爾。

佛悉遍知一切眾生如是事；聲聞若少知少說，皆隨佛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛悉遍知一切眾生如是事；聲聞若少知少說，皆隨佛語。

佛如是漏盡智慧力勢，無能壞、無能勝，是名「第十力」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如是漏盡智慧力勢，無能壞、無能勝，是名「第十力」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是十力何者最勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十力何者最勝？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

各各於自事中大，如水能漬，火能燒，各自有力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各於自事中大，如水能漬，火能燒，各自有力。

有人言：初力為大，能攝十力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：初力為大，能攝十力故。

或言：漏盡力大，事辦、得涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或言：漏盡力大，事辦、得涅槃故。

論者言：是十力皆以無礙解脫為根本、無礙解脫為增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者言：是十力皆以無礙解脫為根本、無礙解脫為增上。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若是十力獨是佛事，弟子今世無人能得，佛何以故說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是十力獨是佛事，弟子今世無人能得，佛何以故說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

斷人十力中疑故，無智人令心決定堅牢故，令四眾歡喜，言：「我等大師獨有如是力，不與一切眾生共。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷人十力中疑故，無智人令心決定堅牢故，令四眾歡喜，言：「我等大師獨有如是力，不與一切眾生共。」

又諸外道輩言：「憍曇氏沙門常寂靜處住，智慧縮沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸外道輩言：「憍曇氏沙門常寂靜處住，智慧縮沒。」

以是故，發至誠言：「我十種智力、四無所畏，安立具足；在大眾中，說具足智慧，教化眾生，如師子吼，轉梵輪，一切外道及天世人無能轉者。」為止是謗故，說是十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故，發至誠言：「我十種智力、四無所畏，安立具足；在大眾中，說具足智慧，教化眾生，如師子吼，轉梵輪，一切外道及天世人無能轉者。」為止是謗故，說是十力。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

好人法，一事智慧尚不應自讚，何況無我、無所著人而自讚十力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好人法，一事智慧尚不應自讚，何況無我、無所著人而自讚十力？

如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說：

「自讚、自毀、 讚他、毀他， 如是四種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自讚、自毀、 讚他、毀他， 如是四種，

智者不行！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者不行！」

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛雖無我、無所著，有無量力，大悲為度眾生故，但說十力，不為自讚。譬如好賈客導師，見諸惡賊誑諸賈客，示以非道；導師愍念故，語諸賈客：「我是實語人，汝莫隨誑惑者！」又如諸弊醫等誑諸病人，良醫愍之，語眾病者：「我有良藥能除汝病，莫信欺誑以自苦困！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛雖無我、無所著，有無量力，大悲為度眾生故，但說十力，不為自讚。譬如好賈客導師，見諸惡賊誑諸賈客，示以非道；導師愍念故，語諸賈客：「我是實語人，汝莫隨誑惑者！」又如諸弊醫等誑諸病人，良醫愍之，語眾病者：「我有良藥能除汝病，莫信欺誑以自苦困！」

復次，佛功德深遠，若佛不自說，無有知者；為眾生少說，所益甚多。以是故，佛自說是十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛功德深遠，若佛不自說，無有知者；為眾生少說，所益甚多。以是故，佛自說是十力。

復次，有可度者必應為說，所應說中次第應說十力；若不說，彼不得度，是故自說。譬如日月出時，不作是念：「我照天下，當有名稱！」日月既出，必自有名。佛亦如是，不自念為有名稱故自說功德。佛清淨語言說法，光明破眾生愚闇，自然有大名稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有可度者必應為說，所應說中次第應說十力；若不說，彼不得度，是故自說。譬如日月出時，不作是念：「我照天下，當有名稱！」日月既出，必自有名。佛亦如是，不自念為有名稱故自說功德。佛清淨語言說法，光明破眾生愚闇，自然有大名稱。

以是故，佛自說十力等諸功德，無有失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故，佛自說十力等諸功德，無有失。

「力」名能有所辦：用是十種力增益智慧故，能破論議師；用是十種力增益智慧故，能好說法；用是十種力增益智慧故，能摧伏不順；用是十種力增益智慧故，於諸法中得自在，如大國主於臣民大眾中得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「力」名能有所辦：用是十種力增益智慧故，能破論議師；用是十種力增益智慧故，能好說法；用是十種力增益智慧故，能摧伏不順；用是十種力增益智慧故，於諸法中得自在，如大國主於臣民大眾中得自在。

是為以聲聞法略說十力義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為以聲聞法略說十力義。