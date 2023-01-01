大智度論釋初品中八背捨義第三十四(卷二十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋初品中八背捨義第三十四(卷二十一)

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

八背捨者，內有色，外亦觀色，是初背捨。內無色，外觀色，是第二背捨。淨背捨，身作證，第三背捨。四無色定及滅受想定，是五。合為八背捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八背捨者，內有色，外亦觀色，是初背捨。內無色，外觀色，是第二背捨。淨背捨，身作證，第三背捨。四無色定及滅受想定，是五。合為八背捨。

背是淨潔五欲，離是著心，故名「背捨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 背是淨潔五欲，離是著心，故名「背捨」。

不壞內、外色，不內外滅色相，以是不淨心觀色，是名初背捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞內、外色，不內外滅色相，以是不淨心觀色，是名初背捨。

壞內色，滅內色相；不壞外色，不滅外色相，以是不淨心觀外色，是第二背捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞內色，滅內色相；不壞外色，不滅外色相，以是不淨心觀外色，是第二背捨。

是二皆觀不淨：一者觀內、觀外，二者不見內，但見外。何以故？眾生有二分行：愛行、見行。愛多者著樂，多縛在外諸結使行。見多者，多著身見等行，為內結使縛。以是故，愛多者觀外色不淨，見多者觀自身不淨壞敗故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是二皆觀不淨：一者觀內、觀外，二者不見內，但見外。何以故？眾生有二分行：愛行、見行。愛多者著樂，多縛在外諸結使行。見多者，多著身見等行，為內結使縛。以是故，愛多者觀外色不淨，見多者觀自身不淨壞敗故。

復次，行者初心未細攝，繫心一處難，故內外觀；漸習調柔，能內壞色相，但觀外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者初心未細攝，繫心一處難，故內外觀；漸習調柔，能內壞色相，但觀外。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若無內色相，誰當觀外？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無內色相，誰當觀外？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是為得解道，非實道。行者念未來死及火燒、虫噉，埋著土中，皆磨滅。若現在觀，亦分別是身乃至微塵皆無，是名「內無色相外觀色」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為得解道，非實道。行者念未來死及火燒、虫噉，埋著土中，皆磨滅。若現在觀，亦分別是身乃至微塵皆無，是名「內無色相外觀色」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

二勝處見內外色，六勝處但見外色；一背捨見內外色，二背捨但見外色，何以故但內有壞色相，外色不能壞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二勝處見內外色，六勝處但見外色；一背捨見內外色，二背捨但見外色，何以故但內有壞色相，外色不能壞？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

行者眼見是身有死相，取是未來死相以況今身；外四大不見滅相故，難可觀無，故不說外色壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者眼見是身有死相，取是未來死相以況今身；外四大不見滅相故，難可觀無，故不說外色壞。

復次，離色界時，是時亦不見外色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，離色界時，是時亦不見外色。

「淨背捨身作證」者，不淨中淨觀，如八勝處說。前八一切處觀清淨：地、水、火、風及青、黃、赤、白。觀青色如青蓮華，如金精山，如優摩伽華，如真青婆羅捺衣。觀黃、赤、白，各隨色亦復如是，總名「淨背捨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨背捨身作證」者，不淨中淨觀，如八勝處說。前八一切處觀清淨：地、水、火、風及青、黃、赤、白。觀青色如青蓮華，如金精山，如優摩伽華，如真青婆羅捺衣。觀黃、赤、白，各隨色亦復如是，總名「淨背捨」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若總是淨背捨，不應說一切處！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若總是淨背捨，不應說一切處！

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

背捨是初行者，勝處是中行，一切處是久行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 背捨是初行者，勝處是中行，一切處是久行。

不淨觀有二種：一者不淨，二者淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨觀有二種：一者不淨，二者淨。

不淨觀中：二背捨、四勝處。淨觀中：一背捨、四勝處、八一切處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨觀中：二背捨、四勝處。淨觀中：一背捨、四勝處、八一切處。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

行者以不淨為淨，名為顛倒；淨背捨觀云何不顛倒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者以不淨為淨，名為顛倒；淨背捨觀云何不顛倒？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

女色不淨，妄見為淨，是名顛倒。淨背捨觀一切實青色廣大，故不顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女色不淨，妄見為淨，是名顛倒。淨背捨觀一切實青色廣大，故不顛倒。

復次，為調心故淨觀，以久習不淨觀，心厭，以是故習淨觀，非顛倒，亦是中不著故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，為調心故淨觀，以久習不淨觀，心厭，以是故習淨觀，非顛倒，亦是中不著故。

復次，行者先觀身不淨，隨身法所有內外不淨，繫心觀中，是時生厭，婬、恚、癡薄，即自驚悟：「我為無目，此身如是，云何生著？」攝心實觀，無令復錯。心既調柔，想身皮、肉、血、髓不淨，除却，唯有白骨；繫心骨人，若外馳散，攝之令還。深攝心故，見白骨流光，如珂、如貝，能照內外諸物，是為淨背捨初門。然後觀骨人散滅，但見骨光，取外淨潔色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者先觀身不淨，隨身法所有內外不淨，繫心觀中，是時生厭，婬、恚、癡薄，即自驚悟：「我為無目，此身如是，云何生著？」攝心實觀，無令復錯。心既調柔，想身皮、肉、血、髓不淨，除却，唯有白骨；繫心骨人，若外馳散，攝之令還。深攝心故，見白骨流光，如珂、如貝，能照內外諸物，是為淨背捨初門。然後觀骨人散滅，但見骨光，取外淨潔色相。

復次，若金剛、真珠、金銀寶物，若清淨地，若淨水，如無煙、無薪淨潔火，若清風無塵；諸青色，如金精山；諸黃色，如瞻蔔花；諸赤色，如赤蓮華；諸白色，如白雪等。取是相，繫心淨觀，隨是諸色，各有清淨光曜。是時行者得受喜樂，遍滿身中，是名淨背捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若金剛、真珠、金銀寶物，若清淨地，若淨水，如無煙、無薪淨潔火，若清風無塵；諸青色，如金精山；諸黃色，如瞻蔔花；諸赤色，如赤蓮華；諸白色，如白雪等。取是相，繫心淨觀，隨是諸色，各有清淨光曜。是時行者得受喜樂，遍滿身中，是名淨背捨。

緣淨故，名為「淨背捨」。遍身受樂，故名為「身證」。得是心樂，背捨五欲，不復喜樂，是名「背捨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣淨故，名為「淨背捨」。遍身受樂，故名為「身證」。得是心樂，背捨五欲，不復喜樂，是名「背捨」。

未漏盡故，中間或結使心生，隨著淨色。復懃精進，斷此著故，如是淨觀從心想生。譬如幻主觀所幻物，知從己出，心不生著，能不隨所緣。是時「背捨」變名「勝處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未漏盡故，中間或結使心生，隨著淨色。復懃精進，斷此著故，如是淨觀從心想生。譬如幻主觀所幻物，知從己出，心不生著，能不隨所緣。是時「背捨」變名「勝處」。

於淨觀雖勝，未能廣大，是時行者還取淨相；用背捨力及勝處力故，取是淨地相，漸漸遍滿十方虛空；水、火、風亦爾。取青相，漸令廣大，亦遍十方虛空；黃、赤、白亦如是。是時「勝處」復變為「一切處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於淨觀雖勝，未能廣大，是時行者還取淨相；用背捨力及勝處力故，取是淨地相，漸漸遍滿十方虛空；水、火、風亦爾。取青相，漸令廣大，亦遍十方虛空；黃、赤、白亦如是。是時「勝處」復變為「一切處」。

是三事一義，轉變有三名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三事一義，轉變有三名。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是三背捨、八勝處、十一切處是實觀？是得解觀？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三背捨、八勝處、十一切處是實觀？是得解觀？

若實觀，身有皮肉，何以但見白骨？又三十六物合為身法，何以分別散觀？四大各自有相，何以滅三大、但觀一地大？四色非盡是青，何以都作青觀？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若實觀，身有皮肉，何以但見白骨？又三十六物合為身法，何以分別散觀？四大各自有相，何以滅三大、但觀一地大？四色非盡是青，何以都作青觀？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有實觀，亦有得解觀。身相實是不淨，是為實觀。外法中有淨相，種種色相，是為實淨。觀淨、不淨，是為實觀。以此少許淨，廣觀一切皆是淨；取是一水，遍觀一切皆是水；取是少許青相，遍一切皆是青。如是等，是為得解觀，非實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有實觀，亦有得解觀。身相實是不淨，是為實觀。外法中有淨相，種種色相，是為實淨。觀淨、不淨，是為實觀。以此少許淨，廣觀一切皆是淨；取是一水，遍觀一切皆是水；取是少許青相，遍一切皆是青。如是等，是為得解觀，非實。

四無色背捨，如四無色定中觀。欲得背捨，先入無色定，無色定是背捨之初門。背捨色，緣無量虛空處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無色背捨，如四無色定中觀。欲得背捨，先入無色定，無色定是背捨之初門。背捨色，緣無量虛空處。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

無色定亦爾，有何等異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色定亦爾，有何等異？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

凡夫人得是無色定，是為無色；聖人深心得無色定，一向不迴，是名背捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫人得是無色定，是為無色；聖人深心得無色定，一向不迴，是名背捨。

餘殘識處、無所有處、非有想非無想處，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘殘識處、無所有處、非有想非無想處，亦如是。

背滅受想諸心心數法，是名滅受想背捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 背滅受想諸心心數法，是名滅受想背捨。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

無想定何以不名背捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無想定何以不名背捨？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

邪見者，不審諸法過失，直入定中，謂是涅槃；從定起時，還生悔心，墮在邪見，是故非背捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見者，不審諸法過失，直入定中，謂是涅槃；從定起時，還生悔心，墮在邪見，是故非背捨。

滅受想患厭散亂心故，入定休息，似涅槃法著身中得，故名「身證」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅受想患厭散亂心故，入定休息，似涅槃法著身中得，故名「身證」。

「八勝處」者，內有色相，外觀色少，若好、若醜，是色勝知勝觀，是名初勝處。內有色相，外觀色多，若好、若醜，是色勝知勝觀，是名第二勝處。第三、第四亦如是，但以「內無色相，外觀色」為異。內亦無色相，外觀諸色青、黃、赤、白。是為八勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八勝處」者，內有色相，外觀色少，若好、若醜，是色勝知勝觀，是名初勝處。內有色相，外觀色多，若好、若醜，是色勝知勝觀，是名第二勝處。第三、第四亦如是，但以「內無色相，外觀色」為異。內亦無色相，外觀諸色青、黃、赤、白。是為八勝處。

「內有色相，外觀色」者，內身不壞，見外緣。「少」者，緣少故名「少」。觀道未增長故觀少因緣，觀多畏難攝故；譬如鹿遊未調，不中遠放。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內有色相，外觀色」者，內身不壞，見外緣。「少」者，緣少故名「少」。觀道未增長故觀少因緣，觀多畏難攝故；譬如鹿遊未調，不中遠放。

「若好、若醜」者，初學繫心緣中，若眉間、若額上、若鼻端，內身不淨相；內身中不淨相觀外諸色，善業報故名「好」，不善業報故名「醜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若好、若醜」者，初學繫心緣中，若眉間、若額上、若鼻端，內身不淨相；內身中不淨相觀外諸色，善業報故名「好」，不善業報故名「醜」。

復次，行者如從師所受，觀外緣種種不淨，是名「醜色」。行者或時憶念忘故，生淨相，觀淨色，是名「好色」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者如從師所受，觀外緣種種不淨，是名「醜色」。行者或時憶念忘故，生淨相，觀淨色，是名「好色」。

復次，行者自身中繫心一處，觀欲界中色二種：一者、能生婬欲，二者、能生瞋恚。能生婬欲者是淨色，名為「好」；能生瞋恚者是不淨色，名為「醜」。於緣中自在勝知、勝見，行者於能生婬欲端正色中，不生婬欲；於能生瞋恚惡色中，不生瞋恚。但觀色四大因緣和合生，如水沫不堅固——是名「若好、若醜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，行者自身中繫心一處，觀欲界中色二種：一者、能生婬欲，二者、能生瞋恚。能生婬欲者是淨色，名為「好」；能生瞋恚者是不淨色，名為「醜」。於緣中自在勝知、勝見，行者於能生婬欲端正色中，不生婬欲；於能生瞋恚惡色中，不生瞋恚。但觀色四大因緣和合生，如水沫不堅固——是名「若好、若醜」。

「勝處」者，行者住是不淨門中，婬欲、瞋恚等諸結使來能不隨，是名「勝處」——勝是不淨中淨顛倒等諸煩惱賊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勝處」者，行者住是不淨門中，婬欲、瞋恚等諸結使來能不隨，是名「勝處」——勝是不淨中淨顛倒等諸煩惱賊故。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

行者云何內色相外觀色？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者云何內色相外觀色？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是八勝處，深入定心調柔者可得。行者或時見內身不淨，亦見外色不淨。不淨觀有二種：一者、三十六物等種種不淨；二者、除內外皮肉五藏，但觀白骨如珂如雪。三十六物等觀是名「醜」，如珂如雪觀是名「好」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是八勝處，深入定心調柔者可得。行者或時見內身不淨，亦見外色不淨。不淨觀有二種：一者、三十六物等種種不淨；二者、除內外皮肉五藏，但觀白骨如珂如雪。三十六物等觀是名「醜」，如珂如雪觀是名「好」。

行者內、外觀時，心散亂，難入禪；除自身相，但觀外色，如《阿毘曇》中說。行者以得解脫觀，見是身死；死已，舉出塚間，若火燒、若虫噉，皆已滅盡，是時但見虫、火，不見身，是名「內無色相外觀色」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者內、外觀時，心散亂，難入禪；除自身相，但觀外色，如《阿毘曇》中說。行者以得解脫觀，見是身死；死已，舉出塚間，若火燒、若虫噉，皆已滅盡，是時但見虫、火，不見身，是名「內無色相外觀色」。

行者如教受觀身是骨人，若心外散，還攝骨人緣中。何以故？是人初習行，未能觀細緣故，是名「少色」；行者觀道轉深增長，以此一骨人，遍觀閻浮提皆是骨人，是名為「多」；還復攝念觀一骨人，以是故名「勝知勝見」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者如教受觀身是骨人，若心外散，還攝骨人緣中。何以故？是人初習行，未能觀細緣故，是名「少色」；行者觀道轉深增長，以此一骨人，遍觀閻浮提皆是骨人，是名為「多」；還復攝念觀一骨人，以是故名「勝知勝見」。

復次，隨意五欲中男女相、淨潔相能勝故，名為「勝處」。譬如健人乘馬擊賊能破，是名為「勝」；又能制御其馬，是亦名「勝」。行者亦如是，能自於不淨觀中，少能多、多能少，是為「勝處」；亦能破五欲賊，亦名「勝處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，隨意五欲中男女相、淨潔相能勝故，名為「勝處」。譬如健人乘馬擊賊能破，是名為「勝」；又能制御其馬，是亦名「勝」。行者亦如是，能自於不淨觀中，少能多、多能少，是為「勝處」；亦能破五欲賊，亦名「勝處」。

內未能壞身，外觀色若多、若少、若好、若醜，是初、第二勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內未能壞身，外觀色若多、若少、若好、若醜，是初、第二勝處。

內壞身無色相，觀外色若多、若少、若好、若醜，是第三、第四勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內壞身無色相，觀外色若多、若少、若好、若醜，是第三、第四勝處。

攝心深入定中，壞內身，觀外淨，緣青，青色；黃、赤、白，白色，是為後四勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝心深入定中，壞內身，觀外淨，緣青，青色；黃、赤、白，白色，是為後四勝處。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是後四勝處、十一切處中青等四處，有何等異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是後四勝處、十一切處中青等四處，有何等異？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

青一切處，能普緣一切令青；是勝處若多、若少隨意觀，不令異心奪，「觀」勝是緣，名為勝處。譬如轉輪聖王遍勝四天下，閻浮提王勝一天下而已。一切處普遍勝一切緣；勝處但觀少色能勝，不能遍一切緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青一切處，能普緣一切令青；是勝處若多、若少隨意觀，不令異心奪，「觀」勝是緣，名為勝處。譬如轉輪聖王遍勝四天下，閻浮提王勝一天下而已。一切處普遍勝一切緣；勝處但觀少色能勝，不能遍一切緣。

如是等，略說八勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等，略說八勝處。

「十一切處」者，背捨、勝處已說，此以遍滿緣故，名一切處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十一切處」者，背捨、勝處已說，此以遍滿緣故，名一切處。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以無所有處、非有想非無想處不名一切處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以無所有處、非有想非無想處不名一切處？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是得解之心。「安隱快樂、廣大、無量、無邊虛空處」，是佛所說；一切處中皆有識，能疾緣一切法故，一切法中皆見有識。以是故，二處立一切處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是得解之心。「安隱快樂、廣大、無量、無邊虛空處」，是佛所說；一切處中皆有識，能疾緣一切法故，一切法中皆見有識。以是故，二處立一切處。

「無所有」中，無物可廣，亦不得快樂，佛亦不說是「無所有」無邊無量。「非有想非無想處」心鈍，難得取相令廣大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無所有」中，無物可廣，亦不得快樂，佛亦不說是「無所有」無邊無量。「非有想非無想處」心鈍，難得取相令廣大。

復次，虛空處近色界，亦能緣色。識處能緣緣色，又識處起能超入第四禪，第四禪起超入識處。無所有處、非有想非無想處遠，無色因緣故，非一切處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，虛空處近色界，亦能緣色。識處能緣緣色，又識處起能超入第四禪，第四禪起超入識處。無所有處、非有想非無想處遠，無色因緣故，非一切處。

是三種法皆行得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三種法皆行得。

勝處、一切處是有漏。初三背捨、第七、第八背捨是有漏；餘殘，或有漏、或無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝處、一切處是有漏。初三背捨、第七、第八背捨是有漏；餘殘，或有漏、或無漏。

初二背捨、初四勝處，初禪、二禪中攝。淨背捨、後四勝處、八一切處，第四禪中攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二背捨、初四勝處，初禪、二禪中攝。淨背捨、後四勝處、八一切處，第四禪中攝。

二一切處，即名說空處空處攝，識處識處攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二一切處，即名說空處空處攝，識處識處攝。

前三背捨、八勝處、八一切處，皆緣欲界。後四背捨，緣無色界及無漏法諸妙功德，在根本中，若無色根本不緣下地故。滅受想定，非心心數法故無緣。非有想非無想處背捨，但緣無色四陰及無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前三背捨、八勝處、八一切處，皆緣欲界。後四背捨，緣無色界及無漏法諸妙功德，在根本中，若無色根本不緣下地故。滅受想定，非心心數法故無緣。非有想非無想處背捨，但緣無色四陰及無漏法。

「九次第定」者，從初禪心起，次第入第二禪，不令餘心得入，若善若垢；如是乃至滅受想定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九次第定」者，從初禪心起，次第入第二禪，不令餘心得入，若善若垢；如是乃至滅受想定。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

餘者亦有次第，何以但稱「九次第定」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘者亦有次第，何以但稱「九次第定」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

餘功德皆有異心間生，故非次第。此中深心智慧利，行者自試其心，從一禪心起，次入二禪，不令異念得入；於此功德心柔軟，善斷法愛故，能心心相次。是次第，二是有漏；七，或有漏或無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘功德皆有異心間生，故非次第。此中深心智慧利，行者自試其心，從一禪心起，次入二禪，不令異念得入；於此功德心柔軟，善斷法愛故，能心心相次。是次第，二是有漏；七，或有漏或無漏。

禪中間、未到地不牢固，又是聖人所得，又此大功德不在邊地，是故無次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪中間、未到地不牢固，又是聖人所得，又此大功德不在邊地，是故無次第。

八背捨、八勝處、十一切處、九次第定，聲聞法中略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八背捨、八勝處、十一切處、九次第定，聲聞法中略說。

大智度論釋初品中九相義第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋初品中九相義第三十五

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「九相：脹相、壞相、血塗相、膿爛相、青相、噉相、散相、骨相、燒相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九相：脹相、壞相、血塗相、膿爛相、青相、噉相、散相、骨相、燒相。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

應當先習九相離欲，然後得諸禪；何以故諸禪定後，方說九相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當先習九相離欲，然後得諸禪；何以故諸禪定後，方說九相？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

先說果報，令行者心樂。九相雖是不淨，人貪其果報，故必習行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先說果報，令行者心樂。九相雖是不淨，人貪其果報，故必習行。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

行者云何觀是脹相等九事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者云何觀是脹相等九事？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

行者先持戒清淨，令心不悔故，易受觀法，能破婬欲諸煩惱賊。觀人初死之日：辭訣言語，息出不反，奄忽已死；室家驚慟，號哭呼天，言說方爾，奄便那去！氣滅身冷，無所覺識。此為大畏，無可免處。譬如劫盡火燒，無有遺脫。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者先持戒清淨，令心不悔故，易受觀法，能破婬欲諸煩惱賊。觀人初死之日：辭訣言語，息出不反，奄忽已死；室家驚慟，號哭呼天，言說方爾，奄便那去！氣滅身冷，無所覺識。此為大畏，無可免處。譬如劫盡火燒，無有遺脫。如說：

「死至無貧富， 無懃修善惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「死至無貧富， 無懃修善惡，

無貴亦無賤， 老少無免者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無貴亦無賤， 老少無免者。

無祈請可救， 亦無欺誑離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無祈請可救， 亦無欺誑離，

無捍挌得脫， 一切無免處！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無捍挌得脫， 一切無免處！」

死法名為永離恩愛之處，一切有生之所惡者；雖甚惡之，無得脫者。我身不久，必當如是，同於木石，無所別知。我今不應貪著五欲，不覺死至，同於牛羊；牛羊禽獸，雖見死者，跳騰哮吼，不自覺悟。我既得人身，識別好醜，當求甘露不死之法。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死法名為永離恩愛之處，一切有生之所惡者；雖甚惡之，無得脫者。我身不久，必當如是，同於木石，無所別知。我今不應貪著五欲，不覺死至，同於牛羊；牛羊禽獸，雖見死者，跳騰哮吼，不自覺悟。我既得人身，識別好醜，當求甘露不死之法。如說：

「六情身完具， 智鑒亦明利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六情身完具， 智鑒亦明利；

而不求道法， 唐受身智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不求道法， 唐受身智慧。

禽獸亦皆知， 欲樂以自恣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禽獸亦皆知， 欲樂以自恣；

而不知方便， 為道修善事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不知方便， 為道修善事。

既已得人身， 而但自放恣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既已得人身， 而但自放恣；

不知修善行， 與彼亦何異！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知修善行， 與彼亦何異！

三惡道眾生， 不得修道業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三惡道眾生， 不得修道業；

已得此人身， 當勉自益利！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得此人身， 當勉自益利！」

行者到死屍邊，見死屍膖脹，如韋囊盛風，異於本相，心生厭畏，我身亦當如是，未脫此法。身中主識役御此身，視聽、言語，作罪、作福，以此自貴，為何所趣？而今但見空舍在此！是身好相，細腰、姝媚、長眼、直鼻、平額、高眉，如是等好，令人心惑；今但見膖脹，好在何處？男女之相亦不可識。作此觀已，呵著欲心，此臭屎囊膖脹可惡，何足貪著！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者到死屍邊，見死屍膖脹，如韋囊盛風，異於本相，心生厭畏，我身亦當如是，未脫此法。身中主識役御此身，視聽、言語，作罪、作福，以此自貴，為何所趣？而今但見空舍在此！是身好相，細腰、姝媚、長眼、直鼻、平額、高眉，如是等好，令人心惑；今但見膖脹，好在何處？男女之相亦不可識。作此觀已，呵著欲心，此臭屎囊膖脹可惡，何足貪著！

死屍風熱轉大，裂壞在地，五藏、屎尿、膿血流出，惡露已現。行者取是壞相，以況己身：「我亦如是，皆有是物，與此何異？我為甚惑，為此屎囊、薄皮所誑；如燈蛾投火，但貪明色，不知燒身。已見裂壞，男女相滅，我所著者，亦皆如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死屍風熱轉大，裂壞在地，五藏、屎尿、膿血流出，惡露已現。行者取是壞相，以況己身：「我亦如是，皆有是物，與此何異？我為甚惑，為此屎囊、薄皮所誑；如燈蛾投火，但貪明色，不知燒身。已見裂壞，男女相滅，我所著者，亦皆如是。」

死屍已壞，肉血塗漫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死屍已壞，肉血塗漫。

或見杖楚死者，青瘀、黃、赤，或日曝瘀黑；具取是相，觀所著者，若赤白之色，淨潔端正，與此何異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見杖楚死者，青瘀、黃、赤，或日曝瘀黑；具取是相，觀所著者，若赤白之色，淨潔端正，與此何異？

既見青瘀黃赤，鳥獸不食，不埋不藏，不久膿爛，種種虫生。行者見已，念此死屍本有好色，好香塗身，衣以上服，飾以華綵；今但臭壞，膿爛塗染，此是其實分；先所飾綵，皆是假借。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既見青瘀黃赤，鳥獸不食，不埋不藏，不久膿爛，種種虫生。行者見已，念此死屍本有好色，好香塗身，衣以上服，飾以華綵；今但臭壞，膿爛塗染，此是其實分；先所飾綵，皆是假借。

若不燒不埋，棄之曠野，為鳥獸所食。烏挑其眼，狗分手腳，虎狼刳腹，分掣爴裂。殘藉在地，有盡不盡。行者見已，心生厭想，思惟：「此屍未壞之時，人所著處；而今壞敗，無復本相，但見殘藉，鳥獸食處，甚可惡畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不燒不埋，棄之曠野，為鳥獸所食。烏挑其眼，狗分手腳，虎狼刳腹，分掣爴裂。殘藉在地，有盡不盡。行者見已，心生厭想，思惟：「此屍未壞之時，人所著處；而今壞敗，無復本相，但見殘藉，鳥獸食處，甚可惡畏。」

鳥獸已去，風日飄曝，筋斷骨離，各各異處。行者思惟：「本見身法，和合而有身相，男女皆可分別；今已離散，各在異處，和合法滅，身相亦無，皆異於本，所可愛著，今在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳥獸已去，風日飄曝，筋斷骨離，各各異處。行者思惟：「本見身法，和合而有身相，男女皆可分別；今已離散，各在異處，和合法滅，身相亦無，皆異於本，所可愛著，今在何處？」

身既離散，處處白骨，鳥獸食已，唯有骨在；觀是骨人，是為骨相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身既離散，處處白骨，鳥獸食已，唯有骨在；觀是骨人，是為骨相。

骨相有二種：一者骨人筋骨相連，二者骨節分離。筋骨相連破男女、長短、好色、細滑之相；骨節分離，破眾生根本實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 骨相有二種：一者骨人筋骨相連，二者骨節分離。筋骨相連破男女、長短、好色、細滑之相；骨節分離，破眾生根本實相。

復有二種：一者淨，二者不淨。淨者，久骨白淨，無血無膩，色如白雪；不淨者，餘血塗染，膩膏未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二種：一者淨，二者不淨。淨者，久骨白淨，無血無膩，色如白雪；不淨者，餘血塗染，膩膏未盡。

行者到屍林中，或見積多草木，焚燒死屍，腹破眼出，皮色燋黑，甚可惡畏。須臾之間，變為灰燼。行者取是燒相，思惟：「此身未死之前，沐浴香華，五欲自恣；今為火燒，甚於兵刃！此屍初死，形猶似人；火燒須臾，本相都失。一切有身皆歸無常，我亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者到屍林中，或見積多草木，焚燒死屍，腹破眼出，皮色燋黑，甚可惡畏。須臾之間，變為灰燼。行者取是燒相，思惟：「此身未死之前，沐浴香華，五欲自恣；今為火燒，甚於兵刃！此屍初死，形猶似人；火燒須臾，本相都失。一切有身皆歸無常，我亦如是。」

是九相，斷諸煩惱，於滅婬欲最勝；為滅婬欲故，說是九相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是九相，斷諸煩惱，於滅婬欲最勝；為滅婬欲故，說是九相。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

無常等十想，為滅何事故說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常等十想，為滅何事故說？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

亦為滅婬欲等三毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為滅婬欲等三毒。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，二相有何等異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，二相有何等異？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

九相為遮未得禪定，為婬欲所覆故；十想能除滅婬欲等三毒。九相如縛賊，十想如斬殺。九相為初學，十想為成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九相為遮未得禪定，為婬欲所覆故；十想能除滅婬欲等三毒。九相如縛賊，十想如斬殺。九相為初學，十想為成就。

復次，是十想中，不淨想攝九相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是十想中，不淨想攝九相。

有人言：十想中，不淨想、食不淨想、世間不可樂想攝九相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：十想中，不淨想、食不淨想、世間不可樂想攝九相。

復有人言：十想、九相同為離欲，俱為涅槃。所以者何？初死相，動轉、言語須臾之間，忽然已死；身體膖脹，爛壞分散，各各變異，是則無常。若著此法，無常壞時，是即為苦。若無常苦、無得自在者，是則無我。不淨、無常、苦、無我，則不可樂，觀身如是。食雖在口，腦涎流下，與唾和合成味，而咽與吐無異，下入腹中，即是食不淨想。以此九相觀身無常，變異，念念皆滅，即是死想。以是九相厭世間樂，知煩惱斷，則安隱寂滅，即是斷相。以是九相遮諸煩惱，即是離想。以是九相厭世間故，知此五眾滅，更不復生，是處安隱，即是盡想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人言：十想、九相同為離欲，俱為涅槃。所以者何？初死相，動轉、言語須臾之間，忽然已死；身體膖脹，爛壞分散，各各變異，是則無常。若著此法，無常壞時，是即為苦。若無常苦、無得自在者，是則無我。不淨、無常、苦、無我，則不可樂，觀身如是。食雖在口，腦涎流下，與唾和合成味，而咽與吐無異，下入腹中，即是食不淨想。以此九相觀身無常，變異，念念皆滅，即是死想。以是九相厭世間樂，知煩惱斷，則安隱寂滅，即是斷相。以是九相遮諸煩惱，即是離想。以是九相厭世間故，知此五眾滅，更不復生，是處安隱，即是盡想。

復次，九相為因，十想為果。是故先九相，後十想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，九相為因，十想為果。是故先九相，後十想。

復次，九相為外門，十想為內門，是故經言：「二為甘露門：一者不淨門，二者安那般那門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，九相為外門，十想為內門，是故經言：「二為甘露門：一者不淨門，二者安那般那門。」

是九相，除人七種染著： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是九相，除人七種染著：

或有人染著色：若赤、若白、若赤白、若黃、若黑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有人染著色：若赤、若白、若赤白、若黃、若黑。

或有人不著色，但染著形容：細膚、纖指、修目、高眉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有人不著色，但染著形容：細膚、纖指、修目、高眉。

或有人不著容、色，但染著威儀：進、止、坐、起、行、住、禮拜、俯仰、揚眉、頓𥇒、親近、按摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有人不著容、色，但染著威儀：進、止、坐、起、行、住、禮拜、俯仰、揚眉、頓𥇒、親近、按摩。

或有人不著容、色、威儀，但染著言語、軟聲、美辭、隨時而說、應意承旨，能動人心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有人不著容、色、威儀，但染著言語、軟聲、美辭、隨時而說、應意承旨，能動人心。

或有人不著容、色、威儀、軟聲，但染著細滑、柔膚軟肌，熱時身涼，寒時體溫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有人不著容、色、威儀、軟聲，但染著細滑、柔膚軟肌，熱時身涼，寒時體溫。

或有人皆著五事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有人皆著五事。

或有人都不著五事，但染著人相，若男、若女。雖得上六種欲，不得所著之人，猶無所解，捨世所重五種欲樂而隨其死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有人都不著五事，但染著人相，若男、若女。雖得上六種欲，不得所著之人，猶無所解，捨世所重五種欲樂而隨其死。

死相多除威儀、語言愛。膖脹相、壞相、噉相、散相多除形容愛。血塗相、青瘀相、膿爛相多除色愛。骨相、燒相多除細滑愛。九相除雜愛及所著人愛。噉相、散相、骨相偏除人愛；噉殘、離散、白骨中，不見有人可著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死相多除威儀、語言愛。膖脹相、壞相、噉相、散相多除形容愛。血塗相、青瘀相、膿爛相多除色愛。骨相、燒相多除細滑愛。九相除雜愛及所著人愛。噉相、散相、骨相偏除人愛；噉殘、離散、白骨中，不見有人可著。

以是九相觀離愛心，瞋癡亦微薄。不淨中淨顛倒，癡故著是身。今以是九相披析身內，見是身相，癡心薄；癡心薄則貪欲薄；貪欲薄則瞋亦薄。所以者何？人以貪身故生瞋，今觀身不淨，心厭故不復貪身；不貪身故，不復生瞋。三毒薄故，一切九十八使山皆動，漸漸增進其道，以金剛三昧，摧碎結山。九相雖是不淨觀，依是能成大事；譬如大海中臭屍，溺人依以得渡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是九相觀離愛心，瞋癡亦微薄。不淨中淨顛倒，癡故著是身。今以是九相披析身內，見是身相，癡心薄；癡心薄則貪欲薄；貪欲薄則瞋亦薄。所以者何？人以貪身故生瞋，今觀身不淨，心厭故不復貪身；不貪身故，不復生瞋。三毒薄故，一切九十八使山皆動，漸漸增進其道，以金剛三昧，摧碎結山。九相雖是不淨觀，依是能成大事；譬如大海中臭屍，溺人依以得渡。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是九相有何性？何所緣？何處攝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是九相有何性？何所緣？何處攝？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

取相性，緣欲界身，色相陰攝，亦身念處少分；或欲界攝，或初禪、二禪、四禪攝。未離欲、散心人得，欲界繫；離欲人心得，色界繫。膖脹等八相，欲界、初禪、二禪中攝；淨骨相，欲界、初禪、二禪、四禪中攝。三禪中多樂故，無是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取相性，緣欲界身，色相陰攝，亦身念處少分；或欲界攝，或初禪、二禪、四禪攝。未離欲、散心人得，欲界繫；離欲人心得，色界繫。膖脹等八相，欲界、初禪、二禪中攝；淨骨相，欲界、初禪、二禪、四禪中攝。三禪中多樂故，無是相。

是九相是開身念處門，身念處開三念處門，是四念處開三十七品門，三十七品開涅槃城門，入涅槃，離一切憂惱諸苦，滅五陰因緣生故，受涅槃常樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是九相是開身念處門，身念處開三念處門，是四念處開三十七品門，三十七品開涅槃城門，入涅槃，離一切憂惱諸苦，滅五陰因緣生故，受涅槃常樂。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

聲聞人如是觀，心厭離，欲疾入涅槃；菩薩憐愍一切眾生、集一切佛法、度一切眾生、不求疾入涅槃故，觀是九相，云何不墮二乘證？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞人如是觀，心厭離，欲疾入涅槃；菩薩憐愍一切眾生、集一切佛法、度一切眾生、不求疾入涅槃故，觀是九相，云何不墮二乘證？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩於眾生心生憐愍，知眾生以三毒因緣故，受今世、後世身、心苦痛。是三毒終不自滅，亦不可以餘理得滅；但觀所著內外身相，然後可除。以是故，菩薩欲滅是婬欲毒故，觀是九相。如人憐愍病者，合和諸藥以療之；菩薩亦如是，為著色眾生，說是青瘀相等，隨其所著，分別諸相，如先說。是為菩薩行九相觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於眾生心生憐愍，知眾生以三毒因緣故，受今世、後世身、心苦痛。是三毒終不自滅，亦不可以餘理得滅；但觀所著內外身相，然後可除。以是故，菩薩欲滅是婬欲毒故，觀是九相。如人憐愍病者，合和諸藥以療之；菩薩亦如是，為著色眾生，說是青瘀相等，隨其所著，分別諸相，如先說。是為菩薩行九相觀。

復次，菩薩以大慈悲心，行是九相，作如是念：「我未具足一切佛法，不入涅槃，是為一法門，我不應住此一門，我當學一切法門。」以是故，菩薩行九相無所妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩以大慈悲心，行是九相，作如是念：「我未具足一切佛法，不入涅槃，是為一法門，我不應住此一門，我當學一切法門。」以是故，菩薩行九相無所妨。

菩薩行是九相，或時厭患心起，如是不淨身可惡可患，欲疾取涅槃。爾時，菩薩作是念：「十方諸佛說：一切法相空，空中無無常，何況有不淨！但為破淨顛倒故習此不淨，是不淨皆從因緣和合生，無有自性，皆歸空相；我今不應取是因緣和合生無自性不淨法，欲疾入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行是九相，或時厭患心起，如是不淨身可惡可患，欲疾取涅槃。爾時，菩薩作是念：「十方諸佛說：一切法相空，空中無無常，何況有不淨！但為破淨顛倒故習此不淨，是不淨皆從因緣和合生，無有自性，皆歸空相；我今不應取是因緣和合生無自性不淨法，欲疾入涅槃。」

經中亦有是說：「若色中無味相，眾生不應著色；以色中有味故，眾生起著。若色無過罪，眾生亦無厭色者；以色實有過惡，故觀色則厭。若色中無出相，眾生亦不能於色得脫；以色有出相故，眾生於色得解脫。」味是淨相因緣故，以是故，菩薩不於不淨中沒、早取涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經中亦有是說：「若色中無味相，眾生不應著色；以色中有味故，眾生起著。若色無過罪，眾生亦無厭色者；以色實有過惡，故觀色則厭。若色中無出相，眾生亦不能於色得脫；以色有出相故，眾生於色得解脫。」味是淨相因緣故，以是故，菩薩不於不淨中沒、早取涅槃。

九相義，分別竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九相義，分別竟。

大智度論釋初品中八念義第三十六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論釋初品中八念義第三十六之一

【經】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【經】

「念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念入出息、念死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念入出息、念死。」

【論】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【論】

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以故九相次第有八念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故九相次第有八念？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛弟子於阿蘭若處，空舍、塚間，山林、曠野，善修九相，內、外不淨觀，厭患其身，而作是念：「我云何擔是底下不淨屎尿囊？」自隨㱇然驚怖；及為惡魔作種種惡事來恐怖之，欲令其退。以是故，佛次第為說八念。如經中說：「佛告諸比丘：『若於阿蘭若處，空舍、塚間，山林、曠野，在中思惟，若有怖畏，衣毛為竪，爾時當念佛：佛是多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，乃至婆伽婆。恐怖則滅。若不念佛，當疾念法：佛法清淨，巧出善說，得今世報，指示開發，有智之人心力能解。如是念法，怖畏則除。若不念法，則當念僧：佛弟子眾修正道，隨法行。僧中有阿羅漢、向阿羅漢，乃至須陀洹、向須陀洹，四雙八輩。是佛弟子眾應供養，合手恭敬，禮拜、迎送，世間無上福田。作如是念僧，恐怖即滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛弟子於阿蘭若處，空舍、塚間，山林、曠野，善修九相，內、外不淨觀，厭患其身，而作是念：「我云何擔是底下不淨屎尿囊？」自隨㱇然驚怖；及為惡魔作種種惡事來恐怖之，欲令其退。以是故，佛次第為說八念。如經中說：「佛告諸比丘：『若於阿蘭若處，空舍、塚間，山林、曠野，在中思惟，若有怖畏，衣毛為竪，爾時當念佛：佛是多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，乃至婆伽婆。恐怖則滅。若不念佛，當疾念法：佛法清淨，巧出善說，得今世報，指示開發，有智之人心力能解。如是念法，怖畏則除。若不念法，則當念僧：佛弟子眾修正道，隨法行。僧中有阿羅漢、向阿羅漢，乃至須陀洹、向須陀洹，四雙八輩。是佛弟子眾應供養，合手恭敬，禮拜、迎送，世間無上福田。作如是念僧，恐怖即滅。』

「佛告諸比丘：『釋提桓因與阿修羅鬪，在大陣中時，告諸天眾：汝與阿修羅鬪時，設有恐怖，當念我七寶幢，恐怖即滅；若不念我幢，當念伊舍那天子(帝釋左面天王也)寶幢，恐怖即除；若不念伊舍那寶幢，當念婆樓那天子(右面天子)寶幢，恐怖即除。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告諸比丘：『釋提桓因與阿修羅鬪，在大陣中時，告諸天眾：汝與阿修羅鬪時，設有恐怖，當念我七寶幢，恐怖即滅；若不念我幢，當念伊舍那天子(帝釋左面天王也)寶幢，恐怖即除；若不念伊舍那寶幢，當念婆樓那天子(右面天子)寶幢，恐怖即除。』」

以是故，知為除恐怖因緣故，次第說八念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故，知為除恐怖因緣故，次第說八念。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

經中說三念因緣除恐怖，五念復云何能除恐怖？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經中說三念因緣除恐怖，五念復云何能除恐怖？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是比丘自念布施、持戒功德，怖畏亦除。所以者何？若破戒心，畏墮地獄；若慳貪心，畏墮餓鬼及貧窮中。自念我有是淨戒、布施，若念淨戒、若念布施，心則歡喜，作是言：「若我命未盡，當更增進功德；若當命終，不畏墮惡道！」以是故，念戒施亦能令怖畏不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是比丘自念布施、持戒功德，怖畏亦除。所以者何？若破戒心，畏墮地獄；若慳貪心，畏墮餓鬼及貧窮中。自念我有是淨戒、布施，若念淨戒、若念布施，心則歡喜，作是言：「若我命未盡，當更增進功德；若當命終，不畏墮惡道！」以是故，念戒施亦能令怖畏不生。

念上諸天皆是布施、持戒果報，此諸天以福德因緣故生彼，我亦有是福德。以是故，念天亦能令怖畏不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念上諸天皆是布施、持戒果報，此諸天以福德因緣故生彼，我亦有是福德。以是故，念天亦能令怖畏不生。

十六行念安那般那時，細覺尚滅，何況恐怖麁覺！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六行念安那般那時，細覺尚滅，何況恐怖麁覺！

念死者，念五眾身念念生滅，從生已來，常與死俱，今何以畏死？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念死者，念五眾身念念生滅，從生已來，常與死俱，今何以畏死？

是五念，佛雖不說，亦當除恐怖。所以者何？念他功德以除恐怖則難，自念己事以除恐怖則易，以是故佛不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是五念，佛雖不說，亦當除恐怖。所以者何？念他功德以除恐怖則難，自念己事以除恐怖則易，以是故佛不說。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

云何是念佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何是念佛？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

行者一心念佛：得如實智慧，大慈大悲成就，是故言無錯謬，麁細、多少、深淺，皆無不實。皆是實故，名為「多陀阿伽度」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者一心念佛：得如實智慧，大慈大悲成就，是故言無錯謬，麁細、多少、深淺，皆無不實。皆是實故，名為「多陀阿伽度」。

亦如過去、未來、現在十方諸佛於眾生中起大悲心，行六波羅蜜，得諸法相，來至阿耨多羅三藐三菩提中；此佛亦如是。是名「多陀阿伽度」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如過去、未來、現在十方諸佛於眾生中起大悲心，行六波羅蜜，得諸法相，來至阿耨多羅三藐三菩提中；此佛亦如是。是名「多陀阿伽度」。

如三世十方諸佛身放大光明，遍照十方，破諸黑闇；心出智慧光明，破眾生無明闇冥；功德、名聞亦遍滿十方，去至涅槃中。此佛亦如是去，以是故亦名「多陀阿伽度」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如三世十方諸佛身放大光明，遍照十方，破諸黑闇；心出智慧光明，破眾生無明闇冥；功德、名聞亦遍滿十方，去至涅槃中。此佛亦如是去，以是故亦名「多陀阿伽度」。

有如是功德故，應受一切諸天、世人最上供養，是故名「阿羅呵」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有如是功德故，應受一切諸天、世人最上供養，是故名「阿羅呵」。

若有人言：何以故但佛如實說，如來如去故，應受最上供養？以佛得「正遍智慧」故。「正」名諸法不動不壞相，「遍」名不為一法、二法故，以悉知一切法無餘不盡，是名「三藐三佛陀」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人言：何以故但佛如實說，如來如去故，應受最上供養？以佛得「正遍智慧」故。「正」名諸法不動不壞相，「遍」名不為一法、二法故，以悉知一切法無餘不盡，是名「三藐三佛陀」。

是正遍智慧，不從無因而得，亦不從無緣得；是中依智慧、持戒具足故，得正遍智慧。智慧名菩薩從初發意乃至金剛三昧相應智慧，持戒名菩薩從初發意乃至金剛三昧身業、口業清淨隨意行已，是故名「鞞闍遮羅那三般那」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是正遍智慧，不從無因而得，亦不從無緣得；是中依智慧、持戒具足故，得正遍智慧。智慧名菩薩從初發意乃至金剛三昧相應智慧，持戒名菩薩從初發意乃至金剛三昧身業、口業清淨隨意行已，是故名「鞞闍遮羅那三般那」。

若行是二行得善去，如車有兩輪。善去者，如先佛所去處，佛亦如是去，故名「修伽陀」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行是二行得善去，如車有兩輪。善去者，如先佛所去處，佛亦如是去，故名「修伽陀」。

若有言：「佛自修其法，不知我等事。」以是故知世間，知世間因，知世間盡，知世間盡道故，名為「路迦憊」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有言：「佛自修其法，不知我等事。」以是故知世間，知世間因，知世間盡，知世間盡道故，名為「路迦憊」。

知世間已，調御眾生，於種種師中最為無上，以是故名「阿耨多羅富樓沙曇藐婆羅提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世間已，調御眾生，於種種師中最為無上，以是故名「阿耨多羅富樓沙曇藐婆羅提」。

能以三種道滅三毒，令眾生行三乘道，以是故名「貰多提婆魔㝹舍」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以三種道滅三毒，令眾生行三乘道，以是故名「貰多提婆魔㝹舍」。

若有言：「以何事故能自利益無量？復能利益他人無量？」佛一切智慧成就故，過去、未來、現在，盡不盡，動不動，一切世間了了悉知故，名為「佛陀」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有言：「以何事故能自利益無量？復能利益他人無量？」佛一切智慧成就故，過去、未來、現在，盡不盡，動不動，一切世間了了悉知故，名為「佛陀」。

得是九種名號，有大名稱，遍滿十方，以是故名為「婆伽婆」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是九種名號，有大名稱，遍滿十方，以是故名為「婆伽婆」。

經中佛自說如是名號，應當作是念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經中佛自說如是名號，應當作是念佛。

復次，一切種種功德，盡在於佛。佛是劫初轉輪聖王摩訶三磨陀等種，閻浮提中智慧威德，諸釋子中生，貴性憍曇氏。生時光明遍照三千大千世界，梵天王持寶蓋、釋提桓因以天寶衣承接，阿那婆蹋多龍王、婆伽多龍王以妙香湯澡浴。生時地六種動，行至七步，安詳如象王，觀視四方，作師子吼：「我是末後身，當度一切眾生！」阿私陀仙人相之，告淨飯王：「是人足下千輻輪相，指合縵網，當自於法中安平立，無能動、無能壞者。手中德字，縵網莊嚴，當以此手安慰眾生，令無所畏。如是乃至肉骨髻相，如青珠山頂，青色光明從四邊出。頭中頂相無能見上，若天、若人無有勝者。白毫眉間跱，白光踰頗梨。淨眼長廣，其色紺青。鼻高直好，甚可愛樂。口四十齒，白淨利好。四牙上白，其光最勝。脣上下等，不大不小，不長不短。舌薄而大，軟赤紅色，如天蓮華。梵聲深遠，聞者悅樂，聽無厭足。身色好妙，勝閻浮檀金。大光周身，種種雜色，妙好無比。如是等三十二相具足，是人不久出家，得一切智成佛。」佛身功德如是，應當念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，一切種種功德，盡在於佛。佛是劫初轉輪聖王摩訶三磨陀等種，閻浮提中智慧威德，諸釋子中生，貴性憍曇氏。生時光明遍照三千大千世界，梵天王持寶蓋、釋提桓因以天寶衣承接，阿那婆蹋多龍王、婆伽多龍王以妙香湯澡浴。生時地六種動，行至七步，安詳如象王，觀視四方，作師子吼：「我是末後身，當度一切眾生！」阿私陀仙人相之，告淨飯王：「是人足下千輻輪相，指合縵網，當自於法中安平立，無能動、無能壞者。手中德字，縵網莊嚴，當以此手安慰眾生，令無所畏。如是乃至肉骨髻相，如青珠山頂，青色光明從四邊出。頭中頂相無能見上，若天、若人無有勝者。白毫眉間跱，白光踰頗梨。淨眼長廣，其色紺青。鼻高直好，甚可愛樂。口四十齒，白淨利好。四牙上白，其光最勝。脣上下等，不大不小，不長不短。舌薄而大，軟赤紅色，如天蓮華。梵聲深遠，聞者悅樂，聽無厭足。身色好妙，勝閻浮檀金。大光周身，種種雜色，妙好無比。如是等三十二相具足，是人不久出家，得一切智成佛。」佛身功德如是，應當念佛。

復次，佛身功德，身力勝於十萬白香象寶，是為父母遺體力；若神通功德力，無量無限。佛身以三十二相、八十隨形好莊嚴，內有無量佛法功德故，視之無厭。見佛身者，忘世五欲，萬事不憶；若見佛身一處，愛樂無厭，不能移觀。佛身功德如是，應當念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛身功德，身力勝於十萬白香象寶，是為父母遺體力；若神通功德力，無量無限。佛身以三十二相、八十隨形好莊嚴，內有無量佛法功德故，視之無厭。見佛身者，忘世五欲，萬事不憶；若見佛身一處，愛樂無厭，不能移觀。佛身功德如是，應當念佛。

復次，佛持戒具足清淨，從初發心修戒，增積無量，與憐愍心俱，不求果報，不向聲聞、辟支佛道，不雜諸結使，但為自心清淨、不惱眾生故，世世持戒。以是故，得佛道時，戒得具足。應如是念佛戒眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛持戒具足清淨，從初發心修戒，增積無量，與憐愍心俱，不求果報，不向聲聞、辟支佛道，不雜諸結使，但為自心清淨、不惱眾生故，世世持戒。以是故，得佛道時，戒得具足。應如是念佛戒眾。

復次，佛定眾具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛定眾具足。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

持戒，以身、口業清淨故可知；智慧，以分別說法能除眾生疑故可知；定者，餘人修定尚不可知，何況於佛，云何得知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒，以身、口業清淨故可知；智慧，以分別說法能除眾生疑故可知；定者，餘人修定尚不可知，何況於佛，云何得知？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

大智慧具足故，當知禪定必具足。譬如見蓮華大，必知池亦深大；又如燈明大者，必知蘇油亦多。亦以佛神通變化力無量無比故，知禪定力亦具足；亦如見果大故，知因亦必大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智慧具足故，當知禪定必具足。譬如見蓮華大，必知池亦深大；又如燈明大者，必知蘇油亦多。亦以佛神通變化力無量無比故，知禪定力亦具足；亦如見果大故，知因亦必大。

復次，有時佛自為人說：「我禪定相甚深。」如經中說：「佛在阿頭摩國林樹下坐，入禪定。是時大雨雷電霹靂，有四特牛、耕者二人，聞聲怖死。須臾便晴，佛起經行。有一居士禮佛足已，隨從佛後，白佛言：『世尊！向者雷電霹靂，有四特牛、耕者二人，聞聲怖死，世尊聞不？』佛言：『不聞！』居士言：『佛時睡耶？』佛言：『不睡！』問曰：『入無心想定耶？』佛言：『不也！我有心想，但入定耳。』居士言：『未曾有也！諸佛禪定大為甚深，有心想在禪定，如是大聲覺而不聞。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有時佛自為人說：「我禪定相甚深。」如經中說：「佛在阿頭摩國林樹下坐，入禪定。是時大雨雷電霹靂，有四特牛、耕者二人，聞聲怖死。須臾便晴，佛起經行。有一居士禮佛足已，隨從佛後，白佛言：『世尊！向者雷電霹靂，有四特牛、耕者二人，聞聲怖死，世尊聞不？』佛言：『不聞！』居士言：『佛時睡耶？』佛言：『不睡！』問曰：『入無心想定耶？』佛言：『不也！我有心想，但入定耳。』居士言：『未曾有也！諸佛禪定大為甚深，有心想在禪定，如是大聲覺而不聞。』」

如餘經中，佛告諸比丘：「佛入出諸定，舍利弗、目揵連尚不聞其名，何況能知！」何者是？如三昧王三昧、師子遊戲三昧等，佛入其中，能令十方世界六種震動，放大光明，化為無量諸佛，遍滿十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如餘經中，佛告諸比丘：「佛入出諸定，舍利弗、目揵連尚不聞其名，何況能知！」何者是？如三昧王三昧、師子遊戲三昧等，佛入其中，能令十方世界六種震動，放大光明，化為無量諸佛，遍滿十方。

如阿難一時心生念：「過去然燈佛時，時世好，人壽長，易化度；今釋迦牟尼佛時世惡，人壽短，難教化；佛事未訖而入涅槃耶？」清旦以是事白佛已，日出。佛時入日出三昧，如日出光明照閻浮提；佛身如是，毛孔普出光明，遍照十方恒河沙等世界。一一光中出七寶千葉蓮華，一一華上皆有坐佛，一一諸佛皆放無量光明。一一光中皆出七寶千葉蓮華，一一華上皆有坐佛，是諸佛等遍滿十方恒河沙等世界，教化眾生：或有說法；或有默然；或以經行；或神通變化，身出水、火。如是等種種方便，度脫十方五道眾生。阿難承佛威神，悉見是事。佛攝神足，從三昧起，告阿難：「見是事不？聞是事不？」阿難言：「蒙佛威神，已見、已聞！」佛言：「佛有如是力，能究竟佛事不？」阿難言：「世尊！若眾生滿十方恒河沙等世界中，佛壽一日，用如是力，必能究竟施作佛事。」阿難歎言：「未曾有也！世尊！諸佛法無量不可思議！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如阿難一時心生念：「過去然燈佛時，時世好，人壽長，易化度；今釋迦牟尼佛時世惡，人壽短，難教化；佛事未訖而入涅槃耶？」清旦以是事白佛已，日出。佛時入日出三昧，如日出光明照閻浮提；佛身如是，毛孔普出光明，遍照十方恒河沙等世界。一一光中出七寶千葉蓮華，一一華上皆有坐佛，一一諸佛皆放無量光明。一一光中皆出七寶千葉蓮華，一一華上皆有坐佛，是諸佛等遍滿十方恒河沙等世界，教化眾生：或有說法；或有默然；或以經行；或神通變化，身出水、火。如是等種種方便，度脫十方五道眾生。阿難承佛威神，悉見是事。佛攝神足，從三昧起，告阿難：「見是事不？聞是事不？」阿難言：「蒙佛威神，已見、已聞！」佛言：「佛有如是力，能究竟佛事不？」阿難言：「世尊！若眾生滿十方恒河沙等世界中，佛壽一日，用如是力，必能究竟施作佛事。」阿難歎言：「未曾有也！世尊！諸佛法無量不可思議！」

以是故知佛禪定具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故知佛禪定具足。

復次，佛慧眾具足。從初發心，於阿僧祇劫中，無法不行，世世集諸功德，一心專精，不惜身命以求智慧，如薩陀波崙菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛慧眾具足。從初發心，於阿僧祇劫中，無法不行，世世集諸功德，一心專精，不惜身命以求智慧，如薩陀波崙菩薩。

復次，以善修大悲智慧故，具足慧眾；餘人無是大悲，雖有智慧，不得具足。大悲欲度眾生，求種種智慧故，及斷法愛，滅六十二邪見，不墮二邊：若受五欲樂，若修身苦道；若斷滅，若計常；若有、若無等，如是諸法邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，以善修大悲智慧故，具足慧眾；餘人無是大悲，雖有智慧，不得具足。大悲欲度眾生，求種種智慧故，及斷法愛，滅六十二邪見，不墮二邊：若受五欲樂，若修身苦道；若斷滅，若計常；若有、若無等，如是諸法邊。

復次，佛慧無上，徹鑒無比，從甚深禪定中生故；諸麁細煩惱所不能動故；善修三十七品、四禪、四無量心、四無色定、八背捨、九次第定等諸功德故；有十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，得無礙不可思議解脫故——佛慧眾具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛慧無上，徹鑒無比，從甚深禪定中生故；諸麁細煩惱所不能動故；善修三十七品、四禪、四無量心、四無色定、八背捨、九次第定等諸功德故；有十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，得無礙不可思議解脫故——佛慧眾具足。

復次，能降伏外道大論議師，所謂憂樓頻䗍迦葉、摩訶迦葉、舍利弗、目揵連、薩遮尼揵子、婆蹉首羅、長爪等大論議師輩皆降伏，是故知佛慧眾具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，能降伏外道大論議師，所謂憂樓頻䗍迦葉、摩訶迦葉、舍利弗、目揵連、薩遮尼揵子、婆蹉首羅、長爪等大論議師輩皆降伏，是故知佛慧眾具足。

復次，佛三藏、十二部經、八萬四千法聚，見是語言多故，知智慧亦大。譬如一居士清朝見大雨處，語眾人言：「昨夜雨龍，其力甚大！」眾人言：「汝何以知之？」答言：「我見地濕、泥多，山崩、樹折，殺諸鳥獸，以此故知龍力為大。」佛亦如是，甚深智慧，雖非眼見，雨大法雨，諸大論議師及釋梵天王皆以降伏，以是可知佛智慧多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛三藏、十二部經、八萬四千法聚，見是語言多故，知智慧亦大。譬如一居士清朝見大雨處，語眾人言：「昨夜雨龍，其力甚大！」眾人言：「汝何以知之？」答言：「我見地濕、泥多，山崩、樹折，殺諸鳥獸，以此故知龍力為大。」佛亦如是，甚深智慧，雖非眼見，雨大法雨，諸大論議師及釋梵天王皆以降伏，以是可知佛智慧多。

復次，諸佛得無礙解脫故，於一切法中智慧無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸佛得無礙解脫故，於一切法中智慧無礙。

復次，佛此智慧皆清淨，出諸觀上；不觀諸法常相、無常相，有邊相、無邊相，有去相、無去相，有相、無相，有漏相、無漏相，有為相、無為相，生滅相、不生滅相，空相、不空相；常清淨無量如虛空，以是故無礙。若觀生滅者，不得觀不生滅；觀不生滅者，不得觀生滅。若不生滅實，生滅不實；若生滅實，不生滅不實。如是等諸觀皆爾，得無礙智故，知佛慧眾具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛此智慧皆清淨，出諸觀上；不觀諸法常相、無常相，有邊相、無邊相，有去相、無去相，有相、無相，有漏相、無漏相，有為相、無為相，生滅相、不生滅相，空相、不空相；常清淨無量如虛空，以是故無礙。若觀生滅者，不得觀不生滅；觀不生滅者，不得觀生滅。若不生滅實，生滅不實；若生滅實，不生滅不實。如是等諸觀皆爾，得無礙智故，知佛慧眾具足。

復次，念佛解脫眾具足。佛解脫諸煩惱及習，根本拔故，解脫真不可壞，一切智慧成就故，名為無礙解脫。成就八解脫，甚深遍得故，名為具足解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，念佛解脫眾具足。佛解脫諸煩惱及習，根本拔故，解脫真不可壞，一切智慧成就故，名為無礙解脫。成就八解脫，甚深遍得故，名為具足解脫。

復次，離「時解脫」及「慧解脫」故，便具足成就「共解脫」。成就如是等解脫故，名具足解脫眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，離「時解脫」及「慧解脫」故，便具足成就「共解脫」。成就如是等解脫故，名具足解脫眾。

復次，破魔軍故得解脫，離煩惱故得解脫，離遮諸禪法故得解脫，於諸禪定入出自在無礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，破魔軍故得解脫，離煩惱故得解脫，離遮諸禪法故得解脫，於諸禪定入出自在無礙故。

復次，菩薩於見諦道中，得深十六解脫：一、苦法智相應有為解脫；二、苦諦斷十結盡，得無為解脫。如是乃至道比智。思惟道中，得十八解脫：一、或比智或法智相應有為解脫，二、斷無色界三思惟結故，得無為解脫。如是乃至第十八盡智相應有為解脫；及一切結使盡，得無為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩於見諦道中，得深十六解脫：一、苦法智相應有為解脫；二、苦諦斷十結盡，得無為解脫。如是乃至道比智。思惟道中，得十八解脫：一、或比智或法智相應有為解脫，二、斷無色界三思惟結故，得無為解脫。如是乃至第十八盡智相應有為解脫；及一切結使盡，得無為解脫。

如是諸解脫和合，名為解脫眾具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸解脫和合，名為解脫眾具足。

復次，念佛解脫知見眾具足。解脫知見眾有二種： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，念佛解脫知見眾具足。解脫知見眾有二種：

一者、佛於解脫諸煩惱中，用盡智自證知：知苦已，斷集已，盡證已，修道已，是為盡智解脫知見眾。知苦已不復更知，乃至修道已不復更修，是為無生智解脫知見眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者、佛於解脫諸煩惱中，用盡智自證知：知苦已，斷集已，盡證已，修道已，是為盡智解脫知見眾。知苦已不復更知，乃至修道已不復更修，是為無生智解脫知見眾。

二者、佛知是人入空門得解脫，是人無相門得解脫，是人無作門得解脫；是人無方便可令解脫。是人久久可得解脫，是人不久可得解脫，是人即時得解脫。是人軟語得解脫，是人苦教得解脫，是人雜語得解脫。是人見神通力得解脫，是人說法得解脫。是人婬欲多，為增婬欲得解脫；是人瞋恚多，為增瞋恚得解脫——如難陀、漚樓頻螺龍是。如是等種種因緣得解脫，如法眼中說。於是諸解脫中了了知見，是名解脫知見眾具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者、佛知是人入空門得解脫，是人無相門得解脫，是人無作門得解脫；是人無方便可令解脫。是人久久可得解脫，是人不久可得解脫，是人即時得解脫。是人軟語得解脫，是人苦教得解脫，是人雜語得解脫。是人見神通力得解脫，是人說法得解脫。是人婬欲多，為增婬欲得解脫；是人瞋恚多，為增瞋恚得解脫——如難陀、漚樓頻螺龍是。如是等種種因緣得解脫，如法眼中說。於是諸解脫中了了知見，是名解脫知見眾具足。

復次，念佛一切智、一切知見，大慈、大悲，十力、四無所畏，四無礙智、十八不共法等；念如佛所知無量不可思議諸功德，是名念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，念佛一切智、一切知見，大慈、大悲，十力、四無所畏，四無礙智、十八不共法等；念如佛所知無量不可思議諸功德，是名念佛。

是念在七地中。或有漏，或無漏。有漏者有報，無漏者無報。三根相應：樂、喜、捨根。行得，亦果報得：行得者，如此間國中學念佛三昧；果報得者，如無量壽佛國人，生便自然能念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是念在七地中。或有漏，或無漏。有漏者有報，無漏者無報。三根相應：樂、喜、捨根。行得，亦果報得：行得者，如此間國中學念佛三昧；果報得者，如無量壽佛國人，生便自然能念佛。

如是等，如《阿毘曇》中廣分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等，如《阿毘曇》中廣分別。