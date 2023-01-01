根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶卷第四十八三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶卷第四十八三藏法師義淨奉 制譯

入王宮門學處第八十二之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入王宮門學處第八十二之五

「時諸商人聞是語已，咸皆大怖無計所出。至十五日褒灑陀時，皆向城北詣天馬所。時彼天馬從大海出，於海岸邊食自然香稻。是時有一無智商人，不記前言，見馬王已作如是語：『君等知不？此是婆羅訶天馬王食噉香稻，我等宜應就禮其足白言：「我向彼岸歸贍部洲。」』時彼商主告諸人曰：『我於鐵城受彼言告，事不如是！乃至馬王未語已來無宜逼近，要待馬王飽食香稻身體充悅，舉首四顧三說是言：「誰向彼岸歸贍部洲？」聞是語時方至馬所求渡大海。』時馬食訖四顧三告，諸人聞已就禮其足，合掌恭敬作如是語：『我等求向彼岸還贍部洲。』時彼馬王告諸人曰：『汝等若欲安渡大海歸贍部洲者，當依我教諦受思惟，若不依者無由越渡。彼羅剎女化作美容倍勝常日，將諸男女來相誘誑作如是語：「我依汝活為作歸依，今棄我去欲何所適？如上所陳，宅舍、珍寶咸皆具說，若不住者汝之男女自可持將。」汝等若聞如是告時，生顧戀心作妻子想，愛彼珍寶及諸園觀，情生願樂欲到還者，縱昇我背必當墮落，猶如熟果不住其枝。時彼諸女復羅剎像，皆競取食皮肉筋骨，腸胃血髓髮毛爪齒，皆盡無餘，廣說如前，乃至渧血在地悉皆取食。若其汝等遵奉我教，不起如是愛戀心者，持我一毛亦不墮落，能超大海至贍部洲。』時彼馬王於諸商人善教語已，即便低身令彼附近，或持騣尾及以身毛隨情執捉。時彼天馬踊身虛空，望贍部洲騰驤雲路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸商人聞是語已，咸皆大怖無計所出。至十五日褒灑陀時，皆向城北詣天馬所。時彼天馬從大海出，於海岸邊食自然香稻。是時有一無智商人，不記前言，見馬王已作如是語：『君等知不？此是婆羅訶天馬王食噉香稻，我等宜應就禮其足白言：「我向彼岸歸贍部洲。」』時彼商主告諸人曰：『我於鐵城受彼言告，事不如是！乃至馬王未語已來無宜逼近，要待馬王飽食香稻身體充悅，舉首四顧三說是言：「誰向彼岸歸贍部洲？」聞是語時方至馬所求渡大海。』時馬食訖四顧三告，諸人聞已就禮其足，合掌恭敬作如是語：『我等求向彼岸還贍部洲。』時彼馬王告諸人曰：『汝等若欲安渡大海歸贍部洲者，當依我教諦受思惟，若不依者無由越渡。彼羅剎女化作美容倍勝常日，將諸男女來相誘誑作如是語：「我依汝活為作歸依，今棄我去欲何所適？如上所陳，宅舍、珍寶咸皆具說，若不住者汝之男女自可持將。」汝等若聞如是告時，生顧戀心作妻子想，愛彼珍寶及諸園觀，情生願樂欲到還者，縱昇我背必當墮落，猶如熟果不住其枝。時彼諸女復羅剎像，皆競取食皮肉筋骨，腸胃血髓髮毛爪齒，皆盡無餘，廣說如前，乃至渧血在地悉皆取食。若其汝等遵奉我教，不起如是愛戀心者，持我一毛亦不墮落，能超大海至贍部洲。』時彼馬王於諸商人善教語已，即便低身令彼附近，或持騣尾及以身毛隨情執捉。時彼天馬踊身虛空，望贍部洲騰驤雲路。

「爾時恐畏幡動，羅剎見怪作如是念：『今此幡動，豈非贍部洲人棄我逃逝？』遍觀房舍不見有人，即皆變形作美女像，持諸男女咸至大海求覓商人。既遙見已隨後啼泣，告言：『賢首！何意踈我并諸男女棄捨而去？君等若並厭背我者，汝之稚子各並携將。』時諸商人聞是語已，各生顧戀於彼宅舍，及以園池并諸珍寶起愛念時，於天馬上身皆墮落，猶如熟果不住其枝。時羅剎女隨取食之如馬王所說。唯商主一人心無顧戀，憑附天馬得出海岸，安隱無礙達贍部洲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時恐畏幡動，羅剎見怪作如是念：『今此幡動，豈非贍部洲人棄我逃逝？』遍觀房舍不見有人，即皆變形作美女像，持諸男女咸至大海求覓商人。既遙見已隨後啼泣，告言：『賢首！何意踈我并諸男女棄捨而去？君等若並厭背我者，汝之稚子各並携將。』時諸商人聞是語已，各生顧戀於彼宅舍，及以園池并諸珍寶起愛念時，於天馬上身皆墮落，猶如熟果不住其枝。時羅剎女隨取食之如馬王所說。唯商主一人心無顧戀，憑附天馬得出海岸，安隱無礙達贍部洲。」

爾時世尊告諸苾芻曰：「汝等觀此諸人，由生愛戀不順教故悉皆墜墮。當知汝等若於自身作如是念：『眼即是我，我有於眼，乃至耳鼻舌身意亦復如是。又念色即是我，我有於色，乃至聲香味觸法。又念地界是我，我有於地，乃至水界、火界、風界、空界、識界。又念色蘊是我，我有色蘊，受想行識亦復如是。』汝等苾芻！若起如是我我所想，於自於他情生耽著，棄背正教欣樂邪道，便當墮落生死海中，受諸苦惱無有出期。譬如無智商人棄天馬教，愛羅剎女墮大海中。汝諸苾芻！若於自身不作是念：『眼即是我，我有於眼，乃至耳鼻舌身意。色即是我，我有於色，乃至聲香味觸法。地界是我，我有於地，乃至水界、火界、風界、空界、識界。色蘊是我，我有色蘊，受想行識亦復如是。』汝等苾芻！若能不作如是我我所想，於自於他情無耽著，受行正教棄背邪道，即不墮落生死海中，安隱快樂趣涅槃城。譬如有智商主受天馬教，棄羅剎女能出大海至贍部洲。」爾時世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸苾芻曰：「汝等觀此諸人，由生愛戀不順教故悉皆墜墮。當知汝等若於自身作如是念：『眼即是我，我有於眼，乃至耳鼻舌身意亦復如是。又念色即是我，我有於色，乃至聲香味觸法。又念地界是我，我有於地，乃至水界、火界、風界、空界、識界。又念色蘊是我，我有色蘊，受想行識亦復如是。』汝等苾芻！若起如是我我所想，於自於他情生耽著，棄背正教欣樂邪道，便當墮落生死海中，受諸苦惱無有出期。譬如無智商人棄天馬教，愛羅剎女墮大海中。汝諸苾芻！若於自身不作是念：『眼即是我，我有於眼，乃至耳鼻舌身意。色即是我，我有於色，乃至聲香味觸法。地界是我，我有於地，乃至水界、火界、風界、空界、識界。色蘊是我，我有色蘊，受想行識亦復如是。』汝等苾芻！若能不作如是我我所想，於自於他情無耽著，受行正教棄背邪道，即不墮落生死海中，安隱快樂趣涅槃城。譬如有智商主受天馬教，棄羅剎女能出大海至贍部洲。」爾時世尊說伽他曰：

「諸有無智人， 不信於佛教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有無智人， 不信於佛教，

當受輪迴苦， 如愛羅剎女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當受輪迴苦， 如愛羅剎女。

若有智慧人， 遵奉於佛教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有智慧人， 遵奉於佛教，

當出生死海， 如隨天馬言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當出生死海， 如隨天馬言。」

爾時世尊告諸苾芻：「彼諸商人不能奉持天馬教故，於大海中悉皆墮落，被羅剎女之所噉食。唯商主師子胤，受天馬教堅心專一，安隱能得出於大海至贍部洲。時師子胤妻大羅剎女，不尋其夫住在城內，諸羅剎女俱來告曰：『如我等輩尋覓逃夫，持以歸還俱共噉食。汝夫主去竟不遠求，准此情狀遣還贍部。若即尋覓獲得者善，若不得者我當食汝不應致恨。』彼既聞已極生憂怖，告諸羅剎女曰：『汝等固執苦令覓者，我今宜往贍部洲內擒捉將來。』眾羅剎女曰：『斯為甚善。』時商主婦即自騰虛超越大海，屈伸臂頃至贍部洲，化作可畏藥叉之像，猛害倍常在師子胤前當路而住。時師子胤覩藥叉像，即拔利劍欲斬藥叉，彼便驚走避道而住。如是展轉不相捨離，遂於中路逢遇商旅。彼之商主與師子胤是舊知識，情懷莫逆歡讌言離。時彼羅剎化為美女，并携稚子具妙莊嚴，便詣中國商主之前，禮彼足已作如是白：『我是赤銅洲國王之女，父母娉我與師子胤商主為妻，携我母子歸贍部洲，於大海內遇摩竭魚觸破船舶，所有珍寶散失無遺，以我為不祥遂便見棄。我之幸會今得相逢，唯願將母子就彼申謝。』彼即告言：『我當送去。』時彼商主見此婦人慇懃懇惻，為往師子胤處告言：『知識！汝之妻室儀容可愛，復是王女。如此儔匹舉世難求，既無大愆，不應輒棄，宜應收採與彼同居。』時師子胤告曰：『彼非王女，是赤銅洲暴惡羅剎眾中之大食人血肉，非我妻也。』商主答曰：『若如是者何緣至此？』時師子胤具告因緣，商主聞已，默然無語，即以路糧并諸雜物贈已而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸苾芻：「彼諸商人不能奉持天馬教故，於大海中悉皆墮落，被羅剎女之所噉食。唯商主師子胤，受天馬教堅心專一，安隱能得出於大海至贍部洲。時師子胤妻大羅剎女，不尋其夫住在城內，諸羅剎女俱來告曰：『如我等輩尋覓逃夫，持以歸還俱共噉食。汝夫主去竟不遠求，准此情狀遣還贍部。若即尋覓獲得者善，若不得者我當食汝不應致恨。』彼既聞已極生憂怖，告諸羅剎女曰：『汝等固執苦令覓者，我今宜往贍部洲內擒捉將來。』眾羅剎女曰：『斯為甚善。』時商主婦即自騰虛超越大海，屈伸臂頃至贍部洲，化作可畏藥叉之像，猛害倍常在師子胤前當路而住。時師子胤覩藥叉像，即拔利劍欲斬藥叉，彼便驚走避道而住。如是展轉不相捨離，遂於中路逢遇商旅。彼之商主與師子胤是舊知識，情懷莫逆歡讌言離。時彼羅剎化為美女，并携稚子具妙莊嚴，便詣中國商主之前，禮彼足已作如是白：『我是赤銅洲國王之女，父母娉我與師子胤商主為妻，携我母子歸贍部洲，於大海內遇摩竭魚觸破船舶，所有珍寶散失無遺，以我為不祥遂便見棄。我之幸會今得相逢，唯願將母子就彼申謝。』彼即告言：『我當送去。』時彼商主見此婦人慇懃懇惻，為往師子胤處告言：『知識！汝之妻室儀容可愛，復是王女。如此儔匹舉世難求，既無大愆，不應輒棄，宜應收採與彼同居。』時師子胤告曰：『彼非王女，是赤銅洲暴惡羅剎眾中之大食人血肉，非我妻也。』商主答曰：『若如是者何緣至此？』時師子胤具告因緣，商主聞已，默然無語，即以路糧并諸雜物贈已而去。

「時師子胤漸漸歸還至于本舍，時羅剎女亦隨其後，并携小童至師子胤宅，從倚門側在一邊住。時彼眾人見其兒子共相告曰：『仁等當知！今此童兒觀其貌狀，是師子胤兒子不虛。』羅剎報曰：『君等鑒貌知是非虛，宿緣薄福被父所棄。』告言：『姊妹從何處來？汝是誰婦？』羅剎告曰：『我是赤銅洲國王之女，父母娉我與師子胤商主為妻，携我母子歸贍部洲，於大海內遇摩竭魚觸破船舶，所有珍寶散失無遺，以我為不祥遂便見棄，流離辛苦得達於此。幸願諸君將我及子就商主處而申懺謝。』時彼諸人詣商主父母處，以事陳告。于時父母語師子胤曰：『彼是王女，宗族尊高隨汝遠來，深可悲歎，并携稚子益用傷懷。汝可愍之無宜見棄，違心之事仁者不為。』時師子胤稽首三拜白父母曰：『彼非王女是惡羅剎，於赤銅洲縱大暴虐，漂泊商旅皆取食之。我輩諸人並皆食盡，我有餘福得奉尊顏。』父母告曰：『一切女人皆是羅剎，何故爾婦獨與惡名，宜應收納召入居室。』重白父母曰：『我知非人不堪共住，尊必愛念隨意納之，我向他家別求居止。』親曰：『我為汝故喚入家庭，汝苦見嫌於我何用？宜隨汝意令彼母子逐緣自活。』即遣使者驅之使去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時師子胤漸漸歸還至于本舍，時羅剎女亦隨其後，并携小童至師子胤宅，從倚門側在一邊住。時彼眾人見其兒子共相告曰：『仁等當知！今此童兒觀其貌狀，是師子胤兒子不虛。』羅剎報曰：『君等鑒貌知是非虛，宿緣薄福被父所棄。』告言：『姊妹從何處來？汝是誰婦？』羅剎告曰：『我是赤銅洲國王之女，父母娉我與師子胤商主為妻，携我母子歸贍部洲，於大海內遇摩竭魚觸破船舶，所有珍寶散失無遺，以我為不祥遂便見棄，流離辛苦得達於此。幸願諸君將我及子就商主處而申懺謝。』時彼諸人詣商主父母處，以事陳告。于時父母語師子胤曰：『彼是王女，宗族尊高隨汝遠來，深可悲歎，并携稚子益用傷懷。汝可愍之無宜見棄，違心之事仁者不為。』時師子胤稽首三拜白父母曰：『彼非王女是惡羅剎，於赤銅洲縱大暴虐，漂泊商旅皆取食之。我輩諸人並皆食盡，我有餘福得奉尊顏。』父母告曰：『一切女人皆是羅剎，何故爾婦獨與惡名，宜應收納召入居室。』重白父母曰：『我知非人不堪共住，尊必愛念隨意納之，我向他家別求居止。』親曰：『我為汝故喚入家庭，汝苦見嫌於我何用？宜隨汝意令彼母子逐緣自活。』即遣使者驅之使去。

「時彼母子既被擯斥便詣王門，諸臣總集嗟其美麗，即便俱入白大王言：『門有女人儀容罕匹，忽然至此靡識所由。』王言：『引入，我自親問。』臣即召進，王見女人姿容絕代美貌無雙，便起染心極生愛著，告言：『善來美女！從何所來？因何至此？』女便稽首白大王言：『我本住在大海南岸赤銅洲所，是國王女。其師子胤因風漂蕩舟檝無遺，與諸商人漂至我國，父母娉我與彼為妻，為立新舍多賜珍寶。經歷歲時誕生幼稚，携我母子遠渡滄溟，遇摩竭魚破其船舶，遭大辛苦達贍部洲，以我為不祥便生棄擲。今歸本宅復不相容，無處存生故來啟白，唯願大王恩慈動殖，喚商主來為我申謝。』王聞語已起悲愍心，告言：『勿憂，宜可寬意。』即遣使者喚商主來。師子胤至致敬王已在一面立。王告師子胤曰：『此是王女！娉汝為妻既生子息，相隨至此。因何非理輒為擯斥？設令有過亦可相容。』時師子胤進啟：『大王！此非赤銅洲大王之女，是惡羅剎殘害生靈，具以海洲所經之事委悉陳述。我之同侶總皆食盡，唯我得存。此羅剎女尚不相放，飛騰大海變作美容，王熟察之宜須驅逐，勿令縱暴。』王曰：『一切女人皆是羅剎，何但此女獨見相嫌？必汝不愛宜當與我。』白言：『大王！我聞孝竭於家、忠盡於國，恐延大禍事在非輕。大王有心生愛念者，我不敢進亦不敢止，必有禍生非臣之過。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼母子既被擯斥便詣王門，諸臣總集嗟其美麗，即便俱入白大王言：『門有女人儀容罕匹，忽然至此靡識所由。』王言：『引入，我自親問。』臣即召進，王見女人姿容絕代美貌無雙，便起染心極生愛著，告言：『善來美女！從何所來？因何至此？』女便稽首白大王言：『我本住在大海南岸赤銅洲所，是國王女。其師子胤因風漂蕩舟檝無遺，與諸商人漂至我國，父母娉我與彼為妻，為立新舍多賜珍寶。經歷歲時誕生幼稚，携我母子遠渡滄溟，遇摩竭魚破其船舶，遭大辛苦達贍部洲，以我為不祥便生棄擲。今歸本宅復不相容，無處存生故來啟白，唯願大王恩慈動殖，喚商主來為我申謝。』王聞語已起悲愍心，告言：『勿憂，宜可寬意。』即遣使者喚商主來。師子胤至致敬王已在一面立。王告師子胤曰：『此是王女！娉汝為妻既生子息，相隨至此。因何非理輒為擯斥？設令有過亦可相容。』時師子胤進啟：『大王！此非赤銅洲大王之女，是惡羅剎殘害生靈，具以海洲所經之事委悉陳述。我之同侶總皆食盡，唯我得存。此羅剎女尚不相放，飛騰大海變作美容，王熟察之宜須驅逐，勿令縱暴。』王曰：『一切女人皆是羅剎，何但此女獨見相嫌？必汝不愛宜當與我。』白言：『大王！我聞孝竭於家、忠盡於國，恐延大禍事在非輕。大王有心生愛念者，我不敢進亦不敢止，必有禍生非臣之過。』」

爾時世尊告諸苾芻曰：「當知女人於諸男子，是繫縛處是沈溺處，貪染容色不信忠言不思其禍，汝等應知。時師子頂王心生愛著，即令此女進入後宮。時師子胤知王意止進諫無路，遂在殿前告諸輔相曰：『諸君當知！王愛羅剎將入後宮，必延大禍知非我過。』說是語已掩泣而出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸苾芻曰：「當知女人於諸男子，是繫縛處是沈溺處，貪染容色不信忠言不思其禍，汝等應知。時師子頂王心生愛著，即令此女進入後宮。時師子胤知王意止進諫無路，遂在殿前告諸輔相曰：『諸君當知！王愛羅剎將入後宮，必延大禍知非我過。』說是語已掩泣而出。

「其王後時於羅剎女深生愛念，倍異常流耽染荒迷不思國政。時羅剎女縱諸妖媚，總攝王宮令無自在，便於夜半凌虛而還，往赤銅洲羅剎女所。諸女見來俱生慶喜，問言：『商主今在何處？』告諸女曰：『姊妹！汝何念彼一商主乎？我別汝等至贍部洲，到師子劫城師子頂王所，彼遂納我令入後宮，冊我為后。我縱妖媚使城中人皆無自在，王不理政心醉荒迷，汝等可共俱行詣彼城所，隨情噉食任意持歸。』諸羅剎女聞是告已，歡喜踊躍飛騰虛空，即於其夜至師子劫，食噉城內所有人物。至天曉已城門不開，於王宮上見諸雕鷲食人肉者飛滿空中，輔國大臣俱集門所，佇立經久待門不開。各共高聲遍告城邑，天明已久王門不開，於內宮上多食人鳥，飛騰亂下口銜骨肉，人並驚惶圖計無所。時師子胤聞斯告已，便拔利劍趨走城門，告諸人曰：『君等何議？我於先時已相告白，王納羅剎定招其禍，今城門不開滿空飛鳥，觀此相貌禍延王室。』諸臣曰：『其計何圖？』商主曰：『宜置高梯上城瞻察。』既安梯已，商主乃拔利劍上城隅，遙望宮中見死屍狼籍，即便跳下，誦神呪麾利劍，擊彼五百羅剎四散馳走，或持人手或有擎足，或持頭腹飛騰而去。城外諸人悉皆遙見。于時商主大開城門，諸人競入共覩荒殘，輔相大臣號叫城邑，共諸人眾灑淚宮中，各並歸家荒迷無次。後於他日總集諸人，共相議曰：『國主大王自貽伊咎，納羅剎女不受忠言，今並滅亡。君等欲為何計？』第一大臣告諸人曰：『先王已死復靡儲君，寶位既虛百姓無主。無君不立，今當冊誰？』次臣告曰：『為國主者有智有勇方昇鼎位。』諸人告曰：『商主師子胤與五百人入海取寶，餘人皆被羅剎所害，唯獨一身得歸鄉國，被羅剎女尋至本城不受其媚。王納此女，固詞直諫，不受忠言荒婬失道以取亡滅。商主拔劍獨入城中，為我國人屏除群禲，此則大勇大智餘莫過也。』大臣議曰：『誠如所言，宜令彼人以為君主。』即便共至商主之處，同心請曰：『商主知不？大王已死復無儲君，國祚空虛不可無主。國人今欲奉冊為王，垂哀為受。』是時商主告諸人曰：『我是商人經求活命，寧堪重位為國主耶？可覓餘人以當寶位。』眾復請曰：『餘無堪者，幸願慈悲受眾人請。』時彼商主如是固辭，國人再三頻求頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其王後時於羅剎女深生愛念，倍異常流耽染荒迷不思國政。時羅剎女縱諸妖媚，總攝王宮令無自在，便於夜半凌虛而還，往赤銅洲羅剎女所。諸女見來俱生慶喜，問言：『商主今在何處？』告諸女曰：『姊妹！汝何念彼一商主乎？我別汝等至贍部洲，到師子劫城師子頂王所，彼遂納我令入後宮，冊我為后。我縱妖媚使城中人皆無自在，王不理政心醉荒迷，汝等可共俱行詣彼城所，隨情噉食任意持歸。』諸羅剎女聞是告已，歡喜踊躍飛騰虛空，即於其夜至師子劫，食噉城內所有人物。至天曉已城門不開，於王宮上見諸雕鷲食人肉者飛滿空中，輔國大臣俱集門所，佇立經久待門不開。各共高聲遍告城邑，天明已久王門不開，於內宮上多食人鳥，飛騰亂下口銜骨肉，人並驚惶圖計無所。時師子胤聞斯告已，便拔利劍趨走城門，告諸人曰：『君等何議？我於先時已相告白，王納羅剎定招其禍，今城門不開滿空飛鳥，觀此相貌禍延王室。』諸臣曰：『其計何圖？』商主曰：『宜置高梯上城瞻察。』既安梯已，商主乃拔利劍上城隅，遙望宮中見死屍狼籍，即便跳下，誦神呪麾利劍，擊彼五百羅剎四散馳走，或持人手或有擎足，或持頭腹飛騰而去。城外諸人悉皆遙見。于時商主大開城門，諸人競入共覩荒殘，輔相大臣號叫城邑，共諸人眾灑淚宮中，各並歸家荒迷無次。後於他日總集諸人，共相議曰：『國主大王自貽伊咎，納羅剎女不受忠言，今並滅亡。君等欲為何計？』第一大臣告諸人曰：『先王已死復靡儲君，寶位既虛百姓無主。無君不立，今當冊誰？』次臣告曰：『為國主者有智有勇方昇鼎位。』諸人告曰：『商主師子胤與五百人入海取寶，餘人皆被羅剎所害，唯獨一身得歸鄉國，被羅剎女尋至本城不受其媚。王納此女，固詞直諫，不受忠言荒婬失道以取亡滅。商主拔劍獨入城中，為我國人屏除群禲，此則大勇大智餘莫過也。』大臣議曰：『誠如所言，宜令彼人以為君主。』即便共至商主之處，同心請曰：『商主知不？大王已死復無儲君，國祚空虛不可無主。國人今欲奉冊為王，垂哀為受。』是時商主告諸人曰：『我是商人經求活命，寧堪重位為國主耶？可覓餘人以當寶位。』眾復請曰：『餘無堪者，幸願慈悲受眾人請。』時彼商主如是固辭，國人再三頻求頂禮。

「爾時商主既辭不獲免，告眾人曰：『我實不材無心當此，隨眾人意，共立盟言，我為王後所有教令無違逆者，我當受冊。』眾人稽首謝已咸曰：『奉行。』其大臣等即便灑掃城隍莊嚴殿宇，以妙香水灌頂稱王，萬機之務一朝權執。王乃念曰：『我昔商人入海取寶，同行之輩為羅剎所食。我時無力除彼怨害，今為國主所欲隨情，屏除羅剎滿我宿願。』即便下令廣召呪師能役使鬼神者，遠近咸集，更持明呪靈驗肅成。復揀兵旗令習弓矢，命大臣曰：『卿等知不我有宿讎，在大海外欲往除殄，多須舟檝宜可營辦，不久將行。』是時諸臣多造船舶，卜日揆時嚴整四兵至大海口，遇風陞舶，欲達南岸。時羅剎城內凶幡飄動，諸女見已共相謂曰：『姊妹！當知今凶幡動，必有贍部洲人念昔怨惡，情懷酷暴來誅我等，宜往海濱觀其所作。』總命徒侶俱臨海岸，見諸船舶蓋海而來，各並驚惶欲為拒戰。其時師子胤王總命維舟，四兵俱下奮臂大呼，與羅剎共戰，乃縱神呪冥縛羅剎，鋒矢既交殺戮過半。明呪力故走叛無由，所有餘殘請命求救。王乃告曰：『共立要盟方存汝命，汝從今後移向餘處，不得重來更為殘戮。若隨教者得存餘命。』諸羅剎女稽首拜曰：『我等昔來廣興暴惡，從今已往奉遵言教，遷移遠去不敢傷殘。』時羅剎女拜辭王已遠適餘方。時師子胤王平除舊城破鐵城獄，重開疆宇建立新城，召募諸人住斯寶渚，廣收珠玉還贍部洲，彼國因王以為其號名師子洲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時商主既辭不獲免，告眾人曰：『我實不材無心當此，隨眾人意，共立盟言，我為王後所有教令無違逆者，我當受冊。』眾人稽首謝已咸曰：『奉行。』其大臣等即便灑掃城隍莊嚴殿宇，以妙香水灌頂稱王，萬機之務一朝權執。王乃念曰：『我昔商人入海取寶，同行之輩為羅剎所食。我時無力除彼怨害，今為國主所欲隨情，屏除羅剎滿我宿願。』即便下令廣召呪師能役使鬼神者，遠近咸集，更持明呪靈驗肅成。復揀兵旗令習弓矢，命大臣曰：『卿等知不我有宿讎，在大海外欲往除殄，多須舟檝宜可營辦，不久將行。』是時諸臣多造船舶，卜日揆時嚴整四兵至大海口，遇風陞舶，欲達南岸。時羅剎城內凶幡飄動，諸女見已共相謂曰：『姊妹！當知今凶幡動，必有贍部洲人念昔怨惡，情懷酷暴來誅我等，宜往海濱觀其所作。』總命徒侶俱臨海岸，見諸船舶蓋海而來，各並驚惶欲為拒戰。其時師子胤王總命維舟，四兵俱下奮臂大呼，與羅剎共戰，乃縱神呪冥縛羅剎，鋒矢既交殺戮過半。明呪力故走叛無由，所有餘殘請命求救。王乃告曰：『共立要盟方存汝命，汝從今後移向餘處，不得重來更為殘戮。若隨教者得存餘命。』諸羅剎女稽首拜曰：『我等昔來廣興暴惡，從今已往奉遵言教，遷移遠去不敢傷殘。』時羅剎女拜辭王已遠適餘方。時師子胤王平除舊城破鐵城獄，重開疆宇建立新城，召募諸人住斯寶渚，廣收珠玉還贍部洲，彼國因王以為其號名師子洲。」

爾時世尊告諸苾芻：「汝等勿生異念！往時師子胤王者即我身是，彼師子頂王者即老叟苾芻是，彼羅剎女者即無比是。往時師子頂由愛羅剎女故遂至命終，今貪無比還致身死。汝諸苾芻！我於往時已曾捨棄彼羅剎女，豈於今日遂彼求心？是故汝等當善思惟，知諸女人是沈溺境，作不淨想深生厭離，於我教誡專心奉持。」時諸苾芻及餘大眾，聞佛說已歡喜奉行禮佛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸苾芻：「汝等勿生異念！往時師子胤王者即我身是，彼師子頂王者即老叟苾芻是，彼羅剎女者即無比是。往時師子頂由愛羅剎女故遂至命終，今貪無比還致身死。汝諸苾芻！我於往時已曾捨棄彼羅剎女，豈於今日遂彼求心？是故汝等當善思惟，知諸女人是沈溺境，作不淨想深生厭離，於我教誡專心奉持。」時諸苾芻及餘大眾，聞佛說已歡喜奉行禮佛而去。

爾時無憂婆羅門，將無比女往憍閃毘，娉與鄔陀延王。時王便置無比於妙花樓，給五百侍女日與五百金錢，廣說乃至王授無憂為輔國大臣。時有二人，來至王所樂為奉事：一人能說喜事，一人能說憂事。曾於一時王與二夫人一處同坐，鄔陀延王啑，紺容夫人云：「南無佛陀！願王長命無病。」無比夫人云：「南無大天！願王具壽無病。」是時無比情懷嫉妬，便白王言：「紺容食大王食而思佛陀。」王聞語已默然無對。又於他日數於王處搆扇讒言，王作番次就二夫人處而受飲食。次至紺容，時無比夫人密作是計，令捕鳥者將活鳥而進於王。王曰：「我於今日誰處食耶？」無比答曰：「次至紺容。」王曰：「可持此鳥令充食用。」紺容見活不肯受之，捕人還送。王見怪言：「何不烹宰？」王復尋思，由彼念善情存護命。無比白言：「若為佛及僧，彼便殺鳥以充供養。」王曰：「可報紺容為佛辦食。」無比即便教捕人曰：「汝可殺鳥授與夫人。」即殺將付，紺容見死受以充厨，捕人還報夫人已受。王便大瞋：「為我不受，為餘便殺。」王持弓箭往射紺容。夫人遙見即入慈定，王所射箭中路而墮，迴鏃向王。王便更射，夫人白言：「王勿自害。」王曰：「何意如是？」夫人曰：「我證不還復無愆過，王興惡意必招重罪。」王問知實，便就禮敬懺謝前非，情厚夫人作姊妹想。從茲已後但有新穀新果必先見授，日日常自問其安不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無憂婆羅門，將無比女往憍閃毘，娉與鄔陀延王。時王便置無比於妙花樓，給五百侍女日與五百金錢，廣說乃至王授無憂為輔國大臣。時有二人，來至王所樂為奉事：一人能說喜事，一人能說憂事。曾於一時王與二夫人一處同坐，鄔陀延王啑，紺容夫人云：「南無佛陀！願王長命無病。」無比夫人云：「南無大天！願王具壽無病。」是時無比情懷嫉妬，便白王言：「紺容食大王食而思佛陀。」王聞語已默然無對。又於他日數於王處搆扇讒言，王作番次就二夫人處而受飲食。次至紺容，時無比夫人密作是計，令捕鳥者將活鳥而進於王。王曰：「我於今日誰處食耶？」無比答曰：「次至紺容。」王曰：「可持此鳥令充食用。」紺容見活不肯受之，捕人還送。王見怪言：「何不烹宰？」王復尋思，由彼念善情存護命。無比白言：「若為佛及僧，彼便殺鳥以充供養。」王曰：「可報紺容為佛辦食。」無比即便教捕人曰：「汝可殺鳥授與夫人。」即殺將付，紺容見死受以充厨，捕人還報夫人已受。王便大瞋：「為我不受，為餘便殺。」王持弓箭往射紺容。夫人遙見即入慈定，王所射箭中路而墮，迴鏃向王。王便更射，夫人白言：「王勿自害。」王曰：「何意如是？」夫人曰：「我證不還復無愆過，王興惡意必招重罪。」王問知實，便就禮敬懺謝前非，情厚夫人作姊妹想。從茲已後但有新穀新果必先見授，日日常自問其安不？

時王邊境有城反叛，王親領兵自往征罰，遂勅大臣無憂留守都邑。其二夫人掌率宮內，王曰：「汝之二人勿相嫉妬，晨昏靡怠守護宮闈。」夫人曰：「善。」是時無比每勸其父令害紺容，無憂遂即作殺方便。時紺容夫人夜讀佛經復須抄寫，告大臣曰：「樺皮貝葉筆墨燈明，此要所須便宜多進入。」大臣依教奉進，於樺皮內密安火炭置在宮門，夜被風吹火便大發光徹樓上，城人咸至悉皆持水共救火災。時無憂大臣便拔利劍遮不令進，告諸人曰：「汝等豈欲劫內宮耶？」諸人遂散。時紺容夫人與五百婇女俱昇樓閣，告諸女曰：「我與汝等自業所招，卒難逃避。」說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王邊境有城反叛，王親領兵自往征罰，遂勅大臣無憂留守都邑。其二夫人掌率宮內，王曰：「汝之二人勿相嫉妬，晨昏靡怠守護宮闈。」夫人曰：「善。」是時無比每勸其父令害紺容，無憂遂即作殺方便。時紺容夫人夜讀佛經復須抄寫，告大臣曰：「樺皮貝葉筆墨燈明，此要所須便宜多進入。」大臣依教奉進，於樺皮內密安火炭置在宮門，夜被風吹火便大發光徹樓上，城人咸至悉皆持水共救火災。時無憂大臣便拔利劍遮不令進，告諸人曰：「汝等豈欲劫內宮耶？」諸人遂散。時紺容夫人與五百婇女俱昇樓閣，告諸女曰：「我與汝等自業所招，卒難逃避。」說伽他曰：

「我於城隙處， 遙望見世尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於城隙處， 遙望見世尊；

依教具修行， 已獲真實諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依教具修行， 已獲真實諦。」

諸女皆悉投身火聚猶若飛蛾，同時命殞，曲脊侍女從水竇出得免火災。無憂大臣至天曉已，收諸女骨棄在尸林。苾芻入城為行乞食，見斯事已還白世尊。佛因廣說如《增五經》。乃至世尊將諸苾芻往尸林處，觀五百諸女所有殘骸，告諸苾芻說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸女皆悉投身火聚猶若飛蛾，同時命殞，曲脊侍女從水竇出得免火災。無憂大臣至天曉已，收諸女骨棄在尸林。苾芻入城為行乞食，見斯事已還白世尊。佛因廣說如《增五經》。乃至世尊將諸苾芻往尸林處，觀五百諸女所有殘骸，告諸苾芻說伽他曰：

「世間癡所縛， 惡事將為善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間癡所縛， 惡事將為善，

貪愛繫愚人， 常居黑闇獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪愛繫愚人， 常居黑闇獄。

不善將為善， 觀察盡空無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善將為善， 觀察盡空無，

當起厭離心， 勿生於染著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當起厭離心， 勿生於染著。」

爾時國人及留守臣，見紺容死計無所出，遂喚能說憂事人曰：「汝比受王祿，今正是時。」往白大王云：「紺容夫人赴火而死。」廣說乃至，其人即共大臣等議：「可畫一幀作紺容夫人所為因緣、投火死狀，并與象馬各數滿五百，童男童女亦各五百，真金一億，別嚴四兵，如是辦已我當為去。」大臣即皆為辦。其說憂事人，領斯兵眾詣王營所，去營不遠遣使持書，白鄔陀延王曰：「我是某國大王！唯有一子被死將去，我今求死來至此國，欲以象馬乃至金寶將贖子命。若允者善，若不得者我當共戰，願王助我。」時王啟封讀書而笑，遣使往喚外國王來。奉命尋至，申問訊已問言：「知識！比曾見有被死將去求索得耶？」答曰：「若被死將去求不得者，可開此幀善為觀察。」王遂開看，告曰：「豈可紺容被火燒死耶？」答言：「已死，願王寬其罪勿責於我，恐王憂惱設此權謀。」說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時國人及留守臣，見紺容死計無所出，遂喚能說憂事人曰：「汝比受王祿，今正是時。」往白大王云：「紺容夫人赴火而死。」廣說乃至，其人即共大臣等議：「可畫一幀作紺容夫人所為因緣、投火死狀，并與象馬各數滿五百，童男童女亦各五百，真金一億，別嚴四兵，如是辦已我當為去。」大臣即皆為辦。其說憂事人，領斯兵眾詣王營所，去營不遠遣使持書，白鄔陀延王曰：「我是某國大王！唯有一子被死將去，我今求死來至此國，欲以象馬乃至金寶將贖子命。若允者善，若不得者我當共戰，願王助我。」時王啟封讀書而笑，遣使往喚外國王來。奉命尋至，申問訊已問言：「知識！比曾見有被死將去求索得耶？」答曰：「若被死將去求不得者，可開此幀善為觀察。」王遂開看，告曰：「豈可紺容被火燒死耶？」答言：「已死，願王寬其罪勿責於我，恐王憂惱設此權謀。」說伽他曰：

「我不是王非子死， 我是王臣食王祿； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我不是王非子死， 我是王臣食王祿；

有非愛事白王知， 唯願恩寬恕其罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有非愛事白王知， 唯願恩寬恕其罪。」

時王聞已遂即旋軍還憍閃毘國，勅法官曰：「可執無憂，身塗紫礦置熱陶內斷其命根。又以無比頭髮繫不調馬足，踐踏之令死。」時法官大臣遂殺無憂，以無比夫人置地牢內。王經七日不見無比，極懷憂悴。王問：「無比今何所在？」大臣曰：「王勅令死。」王曰：「紺容已被火燒，無比今復身死。卿等意欲令我出家？」諸臣皆默然無對。臣知王念，遂出無比將以見王，王時大悅具問其故，嗟嘆希奇。王有疑心，遂往問佛，廣說乃至請世尊曰：「何因緣故紺容獲得不還道果，以五百婇女而為侍從，俱悉同時被火燒死。唯曲脊女一人得活，幸願世尊為說本緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王聞已遂即旋軍還憍閃毘國，勅法官曰：「可執無憂，身塗紫礦置熱陶內斷其命根。又以無比頭髮繫不調馬足，踐踏之令死。」時法官大臣遂殺無憂，以無比夫人置地牢內。王經七日不見無比，極懷憂悴。王問：「無比今何所在？」大臣曰：「王勅令死。」王曰：「紺容已被火燒，無比今復身死。卿等意欲令我出家？」諸臣皆默然無對。臣知王念，遂出無比將以見王，王時大悅具問其故，嗟嘆希奇。王有疑心，遂往問佛，廣說乃至請世尊曰：「何因緣故紺容獲得不還道果，以五百婇女而為侍從，俱悉同時被火燒死。唯曲脊女一人得活，幸願世尊為說本緣。」

佛言：「大王當知！乃往古昔婆羅痆斯國有王，名梵摩達多。其王最大夫人，曾於一時與五百婇女，遊觀花園入芳池浴。既出池已時寒求火。去此不遠有獨覺聖者，造一草庵在中住止。時彼夫人命一使女：『汝可以火燒彼草庵。』女遂往彼，見出家者住草庵中，不忍放火。夫人即便自往放火，諸女見已悉共歡笑，俱言：『好火。』聖者見已心生悲愍，便從火內飛騰大虛，現大神通冀拔其苦。諸女見已遙請下來，求哀懺謝為設飲食，以申供養各為發願。爾時夫人者即紺容是，彼侍女者即五百內人是。由彼業力，雖復妙容得聖道果，然於五百生中及五百侍女被火燒死。彼使女者即曲脊女是，由不肯燒故常得免難。善惡報應，大王當知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王當知！乃往古昔婆羅痆斯國有王，名梵摩達多。其王最大夫人，曾於一時與五百婇女，遊觀花園入芳池浴。既出池已時寒求火。去此不遠有獨覺聖者，造一草庵在中住止。時彼夫人命一使女：『汝可以火燒彼草庵。』女遂往彼，見出家者住草庵中，不忍放火。夫人即便自往放火，諸女見已悉共歡笑，俱言：『好火。』聖者見已心生悲愍，便從火內飛騰大虛，現大神通冀拔其苦。諸女見已遙請下來，求哀懺謝為設飲食，以申供養各為發願。爾時夫人者即紺容是，彼侍女者即五百內人是。由彼業力，雖復妙容得聖道果，然於五百生中及五百侍女被火燒死。彼使女者即曲脊女是，由不肯燒故常得免難。善惡報應，大王當知。」

王又請問：「以何因緣，其曲脊女受曲脊報，所聽受經一聞領悟，而身居賤位？」佛告大王：「昔婆羅痆斯有一長者，名曰善續。爾時長者遂請五百獨覺聖人就舍而食。時此眾中有一獨覺，身患風疾食時手戰其鉢欲墮，時善續長者有一小女，見彼手戰便脫臂釧用支其鉢，見不動已即便發願：『猶如此鉢不復動搖，我於來世所聽妙法心無動搖領悟不忘。』復一聖人身患曲脊，便於他日食時不見。女問父曰：『有一聖者何不來食？』父曰：『聖者何狀？』女便戲心曲脊學聖者形，如此聖人眾中不見。又復常喚親戚為婢。大王當知！由奉鉢支發願力故，今得聞持聰明領悟。由作輕心學聖人故，今得曲脊報。由昔喚人，為婢故，常居賤類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又請問：「以何因緣，其曲脊女受曲脊報，所聽受經一聞領悟，而身居賤位？」佛告大王：「昔婆羅痆斯有一長者，名曰善續。爾時長者遂請五百獨覺聖人就舍而食。時此眾中有一獨覺，身患風疾食時手戰其鉢欲墮，時善續長者有一小女，見彼手戰便脫臂釧用支其鉢，見不動已即便發願：『猶如此鉢不復動搖，我於來世所聽妙法心無動搖領悟不忘。』復一聖人身患曲脊，便於他日食時不見。女問父曰：『有一聖者何不來食？』父曰：『聖者何狀？』女便戲心曲脊學聖者形，如此聖人眾中不見。又復常喚親戚為婢。大王當知！由奉鉢支發願力故，今得聞持聰明領悟。由作輕心學聖人故，今得曲脊報。由昔喚人，為婢故，常居賤類。」

王復請佛：「何因無比於七日中居地牢內，不得飲食而容貌不變？」佛告大王：「於過去世有婆羅門女，與剎帝利女共為知友。其剎帝利女有信敬心，每施苾芻隨時飲食。後時婆羅門女命剎帝利女就舍而食，既至舍已，有獨覺者為乞食故來至其家，剎帝利女報婆羅門女曰：『與聖者食。』女言：『我不能與。』報曰：『若不施者，我自還家奉施其食。』時婆羅門女隨知友情持食施與。剎帝利女見施食已教其發願，即發願曰：『願我此福，今生後生莫受勝報，遭厄難時勿受飢苦。』由彼願力，今不受飢顏容不變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復請佛：「何因無比於七日中居地牢內，不得飲食而容貌不變？」佛告大王：「於過去世有婆羅門女，與剎帝利女共為知友。其剎帝利女有信敬心，每施苾芻隨時飲食。後時婆羅門女命剎帝利女就舍而食，既至舍已，有獨覺者為乞食故來至其家，剎帝利女報婆羅門女曰：『與聖者食。』女言：『我不能與。』報曰：『若不施者，我自還家奉施其食。』時婆羅門女隨知友情持食施與。剎帝利女見施食已教其發願，即發願曰：『願我此福，今生後生莫受勝報，遭厄難時勿受飢苦。』由彼願力，今不受飢顏容不變。」

後於異時，妙音長者供養佛僧，有一使女常令供給，此女遇疾因即身亡，臨命終時便發是願：「我比役力供佛及僧所有福緣，捨此身已，當於妙音長者最大夫人託娠受生，顏貌姝美與妙容相似，鄔陀延王納我為后。」作是願已即便命終託娠夫人，時經九月初誕之際室滿光明，因名吉祥慧。憶前生事，年漸長大，宿殖信心。具壽阿難陀次行乞食遇至其舍，時吉祥女頂禮足已白言：「聖者！願持我語敬禮世尊并諸聖眾，少疾少惱起居輕利安樂行不？」時阿難陀還住處已，持吉祥慧語，為禮世尊及諸大眾申問訊已，佛告阿難陀：「汝識彼吉祥慧不？」白言：「不識。」佛言：「彼是妙音園中供養使女，由供養僧發願力故，還生妙音長者家。」廣說乃至既長成已，於高樓上望鄔陀延王，王遙見之謂是無比，遂召長者問曰：「何故宅內久藏無比？」答曰：「不是。」王不信語重問：「是誰？」答曰：「是我之女。」王曰：「隨其是非，當娉與我。」遂具盛禮迎娶後宮，與五百婇女以為給侍。時吉祥慧欲見世尊及苾芻眾，便白王知。王隨其意，即辦供養請佛僧眾，欲於七日受食宮中。王自親往，既至佛所具威儀已白佛言：「世尊！吉祥慧請佛及僧宮中受食。」佛默然受，王禮而去。還報夫人令辦種種上妙美食，往白時至，世尊不去，令舍利子與眾俱行。既至王門不敢輒入，王命令進，舍利子作是念：「世尊制戒不許輒入宮門；今得王教復不許違，佛以此緣或容開許。」即入宮內安置坐定。時吉祥慧夫人及王，自手持奉上妙飲食。食已聽法，即於座上夫人獲預流果，經七日已僧眾辭去。諸苾芻既至佛所，禮佛足已述如上事。佛告舍利子：「善哉！我未開許汝已知時。汝等當知！前是創制，此是隨開，為諸苾芻重制學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後於異時，妙音長者供養佛僧，有一使女常令供給，此女遇疾因即身亡，臨命終時便發是願：「我比役力供佛及僧所有福緣，捨此身已，當於妙音長者最大夫人託娠受生，顏貌姝美與妙容相似，鄔陀延王納我為后。」作是願已即便命終託娠夫人，時經九月初誕之際室滿光明，因名吉祥慧。憶前生事，年漸長大，宿殖信心。具壽阿難陀次行乞食遇至其舍，時吉祥女頂禮足已白言：「聖者！願持我語敬禮世尊并諸聖眾，少疾少惱起居輕利安樂行不？」時阿難陀還住處已，持吉祥慧語，為禮世尊及諸大眾申問訊已，佛告阿難陀：「汝識彼吉祥慧不？」白言：「不識。」佛言：「彼是妙音園中供養使女，由供養僧發願力故，還生妙音長者家。」廣說乃至既長成已，於高樓上望鄔陀延王，王遙見之謂是無比，遂召長者問曰：「何故宅內久藏無比？」答曰：「不是。」王不信語重問：「是誰？」答曰：「是我之女。」王曰：「隨其是非，當娉與我。」遂具盛禮迎娶後宮，與五百婇女以為給侍。時吉祥慧欲見世尊及苾芻眾，便白王知。王隨其意，即辦供養請佛僧眾，欲於七日受食宮中。王自親往，既至佛所具威儀已白佛言：「世尊！吉祥慧請佛及僧宮中受食。」佛默然受，王禮而去。還報夫人令辦種種上妙美食，往白時至，世尊不去，令舍利子與眾俱行。既至王門不敢輒入，王命令進，舍利子作是念：「世尊制戒不許輒入宮門；今得王教復不許違，佛以此緣或容開許。」即入宮內安置坐定。時吉祥慧夫人及王，自手持奉上妙飲食。食已聽法，即於座上夫人獲預流果，經七日已僧眾辭去。諸苾芻既至佛所，禮佛足已述如上事。佛告舍利子：「善哉！我未開許汝已知時。汝等當知！前是創制，此是隨開，為諸苾芻重制學處，應如是說：

「若復苾芻明相未出，剎帝利灌頂王未藏寶及寶類，若入過宮門閫者，除餘緣故，波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻明相未出，剎帝利灌頂王未藏寶及寶類，若入過宮門閫者，除餘緣故，波逸底迦。」

若復苾芻者，謂鄔陀夷，餘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂鄔陀夷，餘義如上。

明相未出者，謂天未曉，有三種相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明相未出者，謂天未曉，有三種相。

王及寶等並如前說。宮門閫者有三種別：謂城門、王門、宮門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王及寶等並如前說。宮門閫者有三種別：謂城門、王門、宮門。

過者，謂足越也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過者，謂足越也。

除餘緣故者，除得勝法如舍利子等。釋罪如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除餘緣故者，除得勝法如舍利子等。釋罪如上。

此中犯者其事云何？苾芻未曉未曉想及疑，越城門者得惡作。曉未曉想疑，亦得惡作。王門亦爾。若越宮門想疑，本罪。次二句惡作，次二句無犯。若王王妃及太子大臣喚亦無犯。又無犯者，謂最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯者其事云何？苾芻未曉未曉想及疑，越城門者得惡作。曉未曉想疑，亦得惡作。王門亦爾。若越宮門想疑，本罪。次二句惡作，次二句無犯。若王王妃及太子大臣喚亦無犯。又無犯者，謂最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。