根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶卷第四十六三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶卷第四十六三藏法師義淨奉 制譯

入王宮門學處第八十二之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入王宮門學處第八十二之三

「爾時勝音城頂髻王，受父禪後初以正法化人，未經多時便行非法。彼二大臣利益、除患，白言：『大王！當以正法化人勿為非法。何以故？王之國人如花果樹，以時溉灌勿為衰損，則條幹花果繁實可期。王之百姓亦復如是，恩養以法賦稅無虧。』雖復正諫彼行非法不肯悛改，如是至三不用其語，便生瞋恚告餘臣曰：『若人故與灌頂王教共相違逆者，當與何罪？』時有侫臣，前白王曰：『此何在言，理當合死。』說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時勝音城頂髻王，受父禪後初以正法化人，未經多時便行非法。彼二大臣利益、除患，白言：『大王！當以正法化人勿為非法。何以故？王之國人如花果樹，以時溉灌勿為衰損，則條幹花果繁實可期。王之百姓亦復如是，恩養以法賦稅無虧。』雖復正諫彼行非法不肯悛改，如是至三不用其語，便生瞋恚告餘臣曰：『若人故與灌頂王教共相違逆者，當與何罪？』時有侫臣，前白王曰：『此何在言，理當合死。』說伽他曰：

「『若臣拒王教、 若牙齒搖動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若臣拒王教、 若牙齒搖動，

若食中和毒， 除之方樂生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若食中和毒， 除之方樂生。

大臣若多智， 善閑諸法律， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大臣若多智， 善閑諸法律，

富盛有兵戎， 不除當自害。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富盛有兵戎， 不除當自害。』

「王聞是語告彼臣曰：『若如是者，彼二老臣先王所囑，我今不忍輒自加刑。從今已去勿令與我更重相見。』即令門人遮不聽入，立二佞臣以為輔相。佞臣得寵，每於王所而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王聞是語告彼臣曰：『若如是者，彼二老臣先王所囑，我今不忍輒自加刑。從今已去勿令與我更重相見。』即令門人遮不聽入，立二佞臣以為輔相。佞臣得寵，每於王所而說頌曰：

「『苣勝不熬蒸， 及以不磨擣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『苣勝不熬蒸， 及以不磨擣，

不苦加功壓， 無緣可得油。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不苦加功壓， 無緣可得油。』

「國中人眾事亦如是，嚴加苦切方辦國事。王曰：『今以國政付卿二人，其所作者即為定量。』時二佞臣便以苦法驅馳百姓。時有商人，從勝音城持諸貨物，至摩揭陀國到仙道苾芻所，仙道記識便問之曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「國中人眾事亦如是，嚴加苦切方辦國事。王曰：『今以國政付卿二人，其所作者即為定量。』時二佞臣便以苦法驅馳百姓。時有商人，從勝音城持諸貨物，至摩揭陀國到仙道苾芻所，仙道記識便問之曰：

「『勝音頂髻王， 大臣及兵眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『勝音頂髻王， 大臣及兵眾；

無病無恐怖， 以法治人不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無病無恐怖， 以法治人不？』

「商人答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「商人答曰：

「『王及諸大臣， 兵眾皆安隱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『王及諸大臣， 兵眾皆安隱；

雖無他恐怖， 非法以治人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖無他恐怖， 非法以治人。』

「時仙道苾芻聞是語已次第更問：『誰為第一大臣？王用誰語苦逼百姓？』答言：『聖者！昔二大臣遮不聽入，更令餘二諂佞大臣，王用其言常行苦虐，令國人眾不得安隱。』仙道聞已告商人曰：『汝往彼國告諸人曰：「勿為憂惱！待我三月夏安居竟，當自至彼誨語其王。」』時彼商人禮苾芻足辭之而去，漸至勝音城報諸人曰：『老王不久自來至此，誨語小王不許非法苦楚人眾。』時彼佞臣聞斯語已白頂髻王曰：『王今知不？昔日老王有心來此重貪國位。』王曰：『父已出家寧求王位？』大臣曰：『由貪愛心，令彼追悔。』王曰：『其欲如何？』臣曰：『當斷其命。』王曰：『彼是我父，云何興害？』大臣即便為說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時仙道苾芻聞是語已次第更問：『誰為第一大臣？王用誰語苦逼百姓？』答言：『聖者！昔二大臣遮不聽入，更令餘二諂佞大臣，王用其言常行苦虐，令國人眾不得安隱。』仙道聞已告商人曰：『汝往彼國告諸人曰：「勿為憂惱！待我三月夏安居竟，當自至彼誨語其王。」』時彼商人禮苾芻足辭之而去，漸至勝音城報諸人曰：『老王不久自來至此，誨語小王不許非法苦楚人眾。』時彼佞臣聞斯語已白頂髻王曰：『王今知不？昔日老王有心來此重貪國位。』王曰：『父已出家寧求王位？』大臣曰：『由貪愛心，令彼追悔。』王曰：『其欲如何？』臣曰：『當斷其命。』王曰：『彼是我父，云何興害？』大臣即便為說頌曰：

「『若父母兄弟， 或復是女男； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若父母兄弟， 或復是女男；

惡念作怨家， 當須斬其首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡念作怨家， 當須斬其首。

假使有千子， 共乘於一船； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使有千子， 共乘於一船；

一子作怨家， 諸子須沈沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一子作怨家， 諸子須沈沒。

存家殺一命， 為村除一家； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 存家殺一命， 為村除一家；

為城除一村， 為己棄一國。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為城除一村， 為己棄一國。』

「時彼佞臣作如是等種種勸諭，王然其說。佞臣即命諸屠人曰：『汝今可往殺彼老王，我當賞汝。』時彼屠者於老王所戀慕情深，雖被發遣心不樂去，如是再三，以金銀珍寶乃至聚落悉皆賞賜，亦不肯行。佞臣忿怒告獄官曰：『汝今可去收彼屠人，并其眷屬繫之於獄。』獄官聞已驚走而去，至屠人所并諸眷屬執縛將來。屠人恐怖白言：『勿相執縛，隨意所為。』獄官曰：『汝殺老王，我今放汝。』屠人曰：『去。』即皆手執利劍求覓老王，隨路而行向摩揭陀國。時具壽仙道夏安居竟，往詣佛所頭面禮足，白佛言：『世尊！我今欲往本勝音城。』世尊告曰：『隨汝意去，當須思念，業力難違。』是時仙道禮辭佛已至所住房，囑授臥具執持衣鉢，往勝音城行過半路，逢彼屠人共相憶識，問曰：『汝從勝音城來？』答曰：『如是。』『彼處國王及以百姓各得安不？』具為問答，廣說如前，乃至非法治國，於大王所不願相見。仙道聞已告言：『丈夫！若如是者我當迴去。』時諸屠人即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼佞臣作如是等種種勸諭，王然其說。佞臣即命諸屠人曰：『汝今可往殺彼老王，我當賞汝。』時彼屠者於老王所戀慕情深，雖被發遣心不樂去，如是再三，以金銀珍寶乃至聚落悉皆賞賜，亦不肯行。佞臣忿怒告獄官曰：『汝今可去收彼屠人，并其眷屬繫之於獄。』獄官聞已驚走而去，至屠人所并諸眷屬執縛將來。屠人恐怖白言：『勿相執縛，隨意所為。』獄官曰：『汝殺老王，我今放汝。』屠人曰：『去。』即皆手執利劍求覓老王，隨路而行向摩揭陀國。時具壽仙道夏安居竟，往詣佛所頭面禮足，白佛言：『世尊！我今欲往本勝音城。』世尊告曰：『隨汝意去，當須思念，業力難違。』是時仙道禮辭佛已至所住房，囑授臥具執持衣鉢，往勝音城行過半路，逢彼屠人共相憶識，問曰：『汝從勝音城來？』答曰：『如是。』『彼處國王及以百姓各得安不？』具為問答，廣說如前，乃至非法治國，於大王所不願相見。仙道聞已告言：『丈夫！若如是者我當迴去。』時諸屠人即說頌曰：

「『勇猛大王何處去？ 頂髻不欲願王生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『勇猛大王何處去？ 頂髻不欲願王生；

故遣我等共相刑， 王今命盡無逃處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故遣我等共相刑， 王今命盡無逃處。』

「仙道聞已告彼人曰：『丈夫！豈復頂髻故遣汝等斷我命耶？』答曰：『如是。』仙道便念：『如世尊說：「當須思念，業力難違。」者，由斯事故密作是語。』即報屠者曰：『賢首！汝等可暫停息，我本所為而作出家，雖復剃髮染衣其事未辦，汝等暫住待我少時求所為事。』諸人報曰：『大王隨意。』時具壽仙道於一樹下結跏趺坐如龍王蟠，如佛言曰：『多聞之人有五種利益。云何為五？一者蘊善巧，二者處善巧、三者界善巧、四者緣起善巧、五者於其所須教誡教授不求於他。』時仙道苾芻於斯五事悉皆善巧，於五趣輪迴知無定相，一切諸行皆悉無常，善觀察已斷諸煩惱證阿羅漢果，觀金與土平等不殊，刀割香塗了無二想。心無罣礙如手撝空，能以大智破無明㲉，三明六通四無礙辯悉皆具足，於三界中所有愛著，利養恭敬無不棄捨，證解脫樂說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仙道聞已告彼人曰：『丈夫！豈復頂髻故遣汝等斷我命耶？』答曰：『如是。』仙道便念：『如世尊說：「當須思念，業力難違。」者，由斯事故密作是語。』即報屠者曰：『賢首！汝等可暫停息，我本所為而作出家，雖復剃髮染衣其事未辦，汝等暫住待我少時求所為事。』諸人報曰：『大王隨意。』時具壽仙道於一樹下結跏趺坐如龍王蟠，如佛言曰：『多聞之人有五種利益。云何為五？一者蘊善巧，二者處善巧、三者界善巧、四者緣起善巧、五者於其所須教誡教授不求於他。』時仙道苾芻於斯五事悉皆善巧，於五趣輪迴知無定相，一切諸行皆悉無常，善觀察已斷諸煩惱證阿羅漢果，觀金與土平等不殊，刀割香塗了無二想。心無罣礙如手撝空，能以大智破無明㲉，三明六通四無礙辯悉皆具足，於三界中所有愛著，利養恭敬無不棄捨，證解脫樂說伽他曰：

「『已斷諸結縛， 善拔眾毒箭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『已斷諸結縛， 善拔眾毒箭；

我仙道苾芻， 仍不免王法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我仙道苾芻， 仍不免王法。』

「作是語已告屠者曰：『賢首！我所作者今已作訖，汝所為者當可隨情。』屠人白言：『大王！我若歸國，頂髻問言：「大王死時有何言說？」將何以報。』答曰：『汝當報彼作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是語已告屠者曰：『賢首！我所作者今已作訖，汝所為者當可隨情。』屠人白言：『大王！我若歸國，頂髻問言：「大王死時有何言說？」將何以報。』答曰：『汝當報彼作如是說：

「『「汝造多惡業， 殺父貪國位； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「汝造多惡業， 殺父貪國位；

我獲勝涅槃， 汝墮無間獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我獲勝涅槃， 汝墮無間獄。」

「『復應告曰：「汝造二無間業：一者殺父，二者殺阿羅漢諸漏已盡，當受極苦墮無間獄。汝可至誠慇懃悔罪，冀得輕微。」』仙道復念：『我以神力乘空而去，勿令由此受極重殃。』即生正念欲發神通，於所求境心便迷亂，乃至神通之字亦不記憶，況復騰空而欲遠去。復更念言：『世尊令我當思業力無可逃避。』說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復應告曰：「汝造二無間業：一者殺父，二者殺阿羅漢諸漏已盡，當受極苦墮無間獄。汝可至誠慇懃悔罪，冀得輕微。」』仙道復念：『我以神力乘空而去，勿令由此受極重殃。』即生正念欲發神通，於所求境心便迷亂，乃至神通之字亦不記憶，況復騰空而欲遠去。復更念言：『世尊令我當思業力無可逃避。』說伽他曰：

「『假令經百劫， 所作業不亡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『假令經百劫， 所作業不亡；

因緣會遇時， 果報還自受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣會遇時， 果報還自受。』

「時彼屠人即拔利刀斬斷王首，頭落于地，空中說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼屠人即拔利刀斬斷王首，頭落于地，空中說伽他曰：

「『不思議業力， 雖遠必相牽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『不思議業力， 雖遠必相牽；

果報成熟時， 求避終難脫。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果報成熟時， 求避終難脫。』」

是時世尊在竹林園中忽然微笑。世尊法爾若微笑時，於口中出五色光明，或有沈下或復上昇。其光下者下至無間并餘地獄，若受炎熱皆得清涼，若處寒氷便獲溫暖。彼諸有情各得安樂皆作是念：「我與汝等為從地獄死生餘處耶？」令彼有情生信心已，復現餘相。彼見相已皆作是念：「我等不於此死而生餘處，然此必由希奇大聖威德力故，令我身心現受安樂。」既生敬信便能消滅地獄諸苦，於人天趣受勝妙身，當為法器能見諦理，其上昇者上至色究竟天，光中演說苦空無常無我等法。并復說此二伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊在竹林園中忽然微笑。世尊法爾若微笑時，於口中出五色光明，或有沈下或復上昇。其光下者下至無間并餘地獄，若受炎熱皆得清涼，若處寒氷便獲溫暖。彼諸有情各得安樂皆作是念：「我與汝等為從地獄死生餘處耶？」令彼有情生信心已，復現餘相。彼見相已皆作是念：「我等不於此死而生餘處，然此必由希奇大聖威德力故，令我身心現受安樂。」既生敬信便能消滅地獄諸苦，於人天趣受勝妙身，當為法器能見諦理，其上昇者上至色究竟天，光中演說苦空無常無我等法。并復說此二伽他曰：

「汝當求出離， 於佛教精勤； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝當求出離， 於佛教精勤；

降伏生死軍， 如象摧草舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏生死軍， 如象摧草舍。

於此法律中， 常修不放逸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此法律中， 常修不放逸；

能竭煩惱海， 當盡苦邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能竭煩惱海， 當盡苦邊際。」

時彼光明周遍三千大千世界已，還至佛所。若佛世尊說過去事，光從背入；若說未來事，光從胸入；若說地獄事，光從足下入；若說傍生事，光從足跟入；若說餓鬼事，光從足指入；若說人事，光從膝入；若說力輪王事，光從左手掌入；若說轉輪王事，光從右手掌入；若說天事，光從臍入；若說聲聞事，光從口入；若說獨覺事，光從眉間入；若記阿耨多羅三藐三菩提事，光從頂入。是時光明繞佛三匝從足下入。時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言：「世尊！如來、應、正等覺熙怡微笑，非無因緣。」即說伽他而請佛曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼光明周遍三千大千世界已，還至佛所。若佛世尊說過去事，光從背入；若說未來事，光從胸入；若說地獄事，光從足下入；若說傍生事，光從足跟入；若說餓鬼事，光從足指入；若說人事，光從膝入；若說力輪王事，光從左手掌入；若說轉輪王事，光從右手掌入；若說天事，光從臍入；若說聲聞事，光從口入；若說獨覺事，光從眉間入；若記阿耨多羅三藐三菩提事，光從頂入。是時光明繞佛三匝從足下入。時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言：「世尊！如來、應、正等覺熙怡微笑，非無因緣。」即說伽他而請佛曰：

「口出種種妙光明， 流滿大千非一相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「口出種種妙光明， 流滿大千非一相；

周遍十方諸剎土， 如日光照盡虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周遍十方諸剎土， 如日光照盡虛空。

佛是眾生最勝因， 能除憍慢及憂慼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛是眾生最勝因， 能除憍慢及憂慼；

無緣不啟於金口， 微笑當演有希奇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無緣不啟於金口， 微笑當演有希奇。

安詳審諦牟尼尊， 樂欲聞者能為說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安詳審諦牟尼尊， 樂欲聞者能為說；

如師子王發妙吼， 願為我等決疑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如師子王發妙吼， 願為我等決疑心。

佛如大海妙山王， 若無因緣不搖動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如大海妙山王， 若無因緣不搖動；

自在慈悲現微笑， 為渴仰者說因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在慈悲現微笑， 為渴仰者說因緣。」

佛告阿難陀：「如是！如是！非無因緣如來、應、正等覺輒為微笑。汝今當聽！」說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「如是！如是！非無因緣如來、應、正等覺輒為微笑。汝今當聽！」說伽他曰：

「已斷諸結縛， 善拔眾毒箭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已斷諸結縛， 善拔眾毒箭；

彼仙道苾芻， 仍不免王法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼仙道苾芻， 仍不免王法。

「阿難陀！彼勝音城頂髻王由惡知識故，其父先王得阿羅漢無有愆負，橫加逆害，決定當墮無間獄中。」阿難陀白佛言：「世尊！仙道苾芻得阿羅漢，今被殺耶？」佛言：「被殺。」時阿難陀聞已流淚傷感難裁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！彼勝音城頂髻王由惡知識故，其父先王得阿羅漢無有愆負，橫加逆害，決定當墮無間獄中。」阿難陀白佛言：「世尊！仙道苾芻得阿羅漢，今被殺耶？」佛言：「被殺。」時阿難陀聞已流淚傷感難裁。

「時彼屠人遂持王頭及以衣鉢，詣勝音城至佞臣所告言：『我見老王，奉教殺訖。此是其頭及以衣鉢。』時二佞臣見斯事已生大歡喜，往頂髻所，白言：『大王！王可欣慶，於王國內無復怨家。』王曰：『誰是我怨家？』答曰：『老王。』王曰：『豈復先王今已命斷？』答曰：『今已殺訖。』王曰：『如何得知？』佞臣即指屠者：『此等諸人親斷彼命。』頂髻問曰：『我父先王有幾兵眾欲來此耶？』屠者答曰：『彼是出家苾芻寧有兵眾！單身隻步隨路而來。』便持衣鉢及以王頭呈示頂髻，頂髻見已悶絕于地，冷水灑散良久乃穌，起便大哭問屠者曰：『父王死時有何言囑？』答言：『大王！先王死時親說伽他，遣白王知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼屠人遂持王頭及以衣鉢，詣勝音城至佞臣所告言：『我見老王，奉教殺訖。此是其頭及以衣鉢。』時二佞臣見斯事已生大歡喜，往頂髻所，白言：『大王！王可欣慶，於王國內無復怨家。』王曰：『誰是我怨家？』答曰：『老王。』王曰：『豈復先王今已命斷？』答曰：『今已殺訖。』王曰：『如何得知？』佞臣即指屠者：『此等諸人親斷彼命。』頂髻問曰：『我父先王有幾兵眾欲來此耶？』屠者答曰：『彼是出家苾芻寧有兵眾！單身隻步隨路而來。』便持衣鉢及以王頭呈示頂髻，頂髻見已悶絕于地，冷水灑散良久乃穌，起便大哭問屠者曰：『父王死時有何言囑？』答言：『大王！先王死時親說伽他，遣白王知。

「『「汝造多罪業， 殺父貪國位； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「汝造多罪業， 殺父貪國位；

我獲勝涅槃， 汝墮無間獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我獲勝涅槃， 汝墮無間獄。」

「『又曰：「汝造二逆業：一者殺父，二者殺阿羅漢，諸漏已盡。墮無間獄當受極苦，汝可至誠慇懃除悔，冀得輕微。」』是時頂髻聞是說已，憂箭射心容色顦悴，如斷生葦莖葉枯萎。即便遣使喚二舊臣，至而告曰：『何因卿等二人見我造作極重惡業不相遮止？』二臣答曰：『王教令我不得相見，有何方便共相諫止？』頂髻即便勅二佞臣勿來相見，立二舊臣重為輔相，從斯漸漸勸頂髻王正法治國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又曰：「汝造二逆業：一者殺父，二者殺阿羅漢，諸漏已盡。墮無間獄當受極苦，汝可至誠慇懃除悔，冀得輕微。」』是時頂髻聞是說已，憂箭射心容色顦悴，如斷生葦莖葉枯萎。即便遣使喚二舊臣，至而告曰：『何因卿等二人見我造作極重惡業不相遮止？』二臣答曰：『王教令我不得相見，有何方便共相諫止？』頂髻即便勅二佞臣勿來相見，立二舊臣重為輔相，從斯漸漸勸頂髻王正法治國。

「時二佞臣既失寵已，別為方便欲改王心，於舊二阿羅漢：一名底灑，二名布灑二窣堵波各於一邊造一小穴，取二小猫兒各安穴內，於日日中以肉餧飼，教令識語，每常持肉到穴邊，時大聲喚言：『底灑、布灑汝各出來。』猫子便出。又復告言：『汝等若實以邪諂事誑惑世間，受信心衣食以自活命，由斯惡業墮猫子中，事不虛者各取肉臠，遶自窣堵波還歸本穴。』作是語已方始投肉，猫子得肉各遶其塔，還趣穴中。如是日日於窣堵波處教二猫子，乃至淳熟體解人言。時二佞臣作此事已，至頂髻母所白言：『太妃！王今羸瘦性命無幾，豈得今時捨而不問？』王母報曰：『我欲如何？由君二人教作如是極重惡業。』二臣白言：『豈可罐落井中，綆亦同棄？』母曰：『知有此事。我欲何為？』佞臣曰：『殺父之憂妃自開解，殺阿羅漢心生悔惱，我等為除。』母曰：『欲若為除？』臣曰：『底灑、布灑自云得阿羅漢，眾所共知，斯乃誑惑於他，說無後世，寧知死已生猫子中，以此證知無阿羅漢。』母曰：『此若實者可令自驗，足得除憂。』其母即便至頂髻所問言：『愛子！何故汝今身極羸損痿黃困篤？』便白母曰：『我今寧得身心不苦？由二佞臣教我造作二無間業，先王無辜枉加殺害，是阿羅漢諸漏已盡，必當直趣無間獄中。』母曰：『汝不須憂，我當為說。』王曰：『幸願為說除我深憂。』母曰：『此國先王非是汝父，我因洗浴與外人交通，因即生汝，雖斷彼命非成逆罪。』王曰：『且知非父無重逆業，殺阿羅漢其罪可無。』母曰：『此事汝可問有智人以詳虛實。』是時太妃辭子而去，命二佞臣告言：『我子所有殺父之憂已為除訖，殺羅漢罪爾自當知。』時頂髻王即便總命群寮令集一處，諸有智者亦喚俱來。時二佞臣隨眾而至，王便問曰：『朕聞殺阿羅漢得大逆罪，其事如何？』時大眾中有白王曰：『大王！誰復知彼得阿羅漢？』復有說言：『阿羅漢者，乘空來去道眼通明，知有害身何不遠避？』二佞臣曰：『王何見憂？於此世間無阿羅漢，而今殺彼得逆罪耶？』王曰：『我及諸人，悉皆現見底灑、布灑獲阿羅漢，上騰虛空身變水火作諸神通入無餘依妙涅槃界。卿等云何道其無實？』佞臣曰：『願王寬其罪，使得終其事。』王曰：『欲作何事？』臣曰：『彼皆虛偽誑惑世間，實更受生，云無後有。若實無者，因何生在猫子之中各居塔下？』王曰：『如何得知？』臣曰：『王當自驗。』其王即便命諸臣曰：『我欲往彼觀其虛實。』王遂整駕，及諸大眾百千萬人至制底所。時彼佞臣便持肉臠在制底邊，大聲喚言：『底灑、布灑汝各出來。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時二佞臣既失寵已，別為方便欲改王心，於舊二阿羅漢：一名底灑，二名布灑二窣堵波各於一邊造一小穴，取二小猫兒各安穴內，於日日中以肉餧飼，教令識語，每常持肉到穴邊，時大聲喚言：『底灑、布灑汝各出來。』猫子便出。又復告言：『汝等若實以邪諂事誑惑世間，受信心衣食以自活命，由斯惡業墮猫子中，事不虛者各取肉臠，遶自窣堵波還歸本穴。』作是語已方始投肉，猫子得肉各遶其塔，還趣穴中。如是日日於窣堵波處教二猫子，乃至淳熟體解人言。時二佞臣作此事已，至頂髻母所白言：『太妃！王今羸瘦性命無幾，豈得今時捨而不問？』王母報曰：『我欲如何？由君二人教作如是極重惡業。』二臣白言：『豈可罐落井中，綆亦同棄？』母曰：『知有此事。我欲何為？』佞臣曰：『殺父之憂妃自開解，殺阿羅漢心生悔惱，我等為除。』母曰：『欲若為除？』臣曰：『底灑、布灑自云得阿羅漢，眾所共知，斯乃誑惑於他，說無後世，寧知死已生猫子中，以此證知無阿羅漢。』母曰：『此若實者可令自驗，足得除憂。』其母即便至頂髻所問言：『愛子！何故汝今身極羸損痿黃困篤？』便白母曰：『我今寧得身心不苦？由二佞臣教我造作二無間業，先王無辜枉加殺害，是阿羅漢諸漏已盡，必當直趣無間獄中。』母曰：『汝不須憂，我當為說。』王曰：『幸願為說除我深憂。』母曰：『此國先王非是汝父，我因洗浴與外人交通，因即生汝，雖斷彼命非成逆罪。』王曰：『且知非父無重逆業，殺阿羅漢其罪可無。』母曰：『此事汝可問有智人以詳虛實。』是時太妃辭子而去，命二佞臣告言：『我子所有殺父之憂已為除訖，殺羅漢罪爾自當知。』時頂髻王即便總命群寮令集一處，諸有智者亦喚俱來。時二佞臣隨眾而至，王便問曰：『朕聞殺阿羅漢得大逆罪，其事如何？』時大眾中有白王曰：『大王！誰復知彼得阿羅漢？』復有說言：『阿羅漢者，乘空來去道眼通明，知有害身何不遠避？』二佞臣曰：『王何見憂？於此世間無阿羅漢，而今殺彼得逆罪耶？』王曰：『我及諸人，悉皆現見底灑、布灑獲阿羅漢，上騰虛空身變水火作諸神通入無餘依妙涅槃界。卿等云何道其無實？』佞臣曰：『願王寬其罪，使得終其事。』王曰：『欲作何事？』臣曰：『彼皆虛偽誑惑世間，實更受生，云無後有。若實無者，因何生在猫子之中各居塔下？』王曰：『如何得知？』臣曰：『王當自驗。』其王即便命諸臣曰：『我欲往彼觀其虛實。』王遂整駕，及諸大眾百千萬人至制底所。時彼佞臣便持肉臠在制底邊，大聲喚言：『底灑、布灑汝各出來。』

猫子便出。又復告言：『汝等若實以邪諂事誑惑世間，受信心衣食以自活命，由斯惡業墮猫子中，事不虛者各取肉臠，遶己窣堵波還入本穴。』作是語已方始投肉。猫子得肉各遶其塔，還趣穴中。佞臣曰：『王今見不？』王曰：『我見。』佞臣曰：『今此世間無阿羅漢，但有空言。』時王即便捨阿羅漢見發起邪心，所有布施苾芻、苾芻尼等飲食供養悉皆斷絕。時諸五眾既無飲食，並皆四散，唯大迦多演那及世羅苾芻尼於此城住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猫子便出。又復告言：『汝等若實以邪諂事誑惑世間，受信心衣食以自活命，由斯惡業墮猫子中，事不虛者各取肉臠，遶己窣堵波還入本穴。』作是語已方始投肉。猫子得肉各遶其塔，還趣穴中。佞臣曰：『王今見不？』王曰：『我見。』佞臣曰：『今此世間無阿羅漢，但有空言。』時王即便捨阿羅漢見發起邪心，所有布施苾芻、苾芻尼等飲食供養悉皆斷絕。時諸五眾既無飲食，並皆四散，唯大迦多演那及世羅苾芻尼於此城住。

「時迦多演那苾芻，於晨朝時執持衣鉢，入勝音城欲行乞食。逢頂髻王出外遊獵，尊者見王便生是念：『或王見我生不喜心避之而去。』王逢見已問佞臣曰：『何故苾芻遠相避去？』佞臣答曰：『彼苾芻作是念：「勿令殺父作逆之人塵觸我身，為斯遠去。」』王聞大怒，勅諸兵士各以土一把散苾芻上。時彼尊者知是事已，即便化作小室在中端坐。彼諸人眾各以塵土，棄尊者上便成大聚。時利益、除患二大忠臣，見其非理便為去土，問言：『大德！今此城人作無利事，當受何報？』苾芻報曰：『齋七日來當雨塵土，所有城郭填壓無遺。』時利益大臣子名紺顏，授與尊者大迦多演那以充侍者。除患大臣女名紺容，授與世羅苾芻尼以充給侍。即於是日天雨珍寶，乃至六日皆雨珍寶。時彼利益、除患二大忠臣，各收珍寶盛滿二船，於其夜中出城逃避，隨河而去至一勝地，各造一城以為居止：一名利益城，二名除患城。至第七日，時世羅苾芻尼將給侍女，以神通力往憍閃毘城，即以侍女付瞿師羅長者，令其養育。尊者大迦多演那，於第七日於此城中見雨塵土，知是業力不可救濟，即與勝音城中舊住天女，并侍者童子，見土滿城人無遺子，乘空而去至大聚落，止穀場中暫時停息，整理衣鉢入村乞食。由天力故場中稻穀自然盈滿，是時場主見斯事已，作如是語：『我此場中稻穀盈溢，皆由天女威神之力。』即持戶鑰授與天女，報言：『乃至我未重來，請勿棄去。』便往村中眾人集處普告之曰：『於我場中有天女至，由彼威力場穀增多，君等若能共立我兒為聚落主者，我當留彼天女以相擁護常受安樂。』諸人聞已咸云：『善好！』即立彼兒為聚落主，其父即向屏處，便以利刀自刎而死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時迦多演那苾芻，於晨朝時執持衣鉢，入勝音城欲行乞食。逢頂髻王出外遊獵，尊者見王便生是念：『或王見我生不喜心避之而去。』王逢見已問佞臣曰：『何故苾芻遠相避去？』佞臣答曰：『彼苾芻作是念：「勿令殺父作逆之人塵觸我身，為斯遠去。」』王聞大怒，勅諸兵士各以土一把散苾芻上。時彼尊者知是事已，即便化作小室在中端坐。彼諸人眾各以塵土，棄尊者上便成大聚。時利益、除患二大忠臣，見其非理便為去土，問言：『大德！今此城人作無利事，當受何報？』苾芻報曰：『齋七日來當雨塵土，所有城郭填壓無遺。』時利益大臣子名紺顏，授與尊者大迦多演那以充侍者。除患大臣女名紺容，授與世羅苾芻尼以充給侍。即於是日天雨珍寶，乃至六日皆雨珍寶。時彼利益、除患二大忠臣，各收珍寶盛滿二船，於其夜中出城逃避，隨河而去至一勝地，各造一城以為居止：一名利益城，二名除患城。至第七日，時世羅苾芻尼將給侍女，以神通力往憍閃毘城，即以侍女付瞿師羅長者，令其養育。尊者大迦多演那，於第七日於此城中見雨塵土，知是業力不可救濟，即與勝音城中舊住天女，并侍者童子，見土滿城人無遺子，乘空而去至大聚落，止穀場中暫時停息，整理衣鉢入村乞食。由天力故場中稻穀自然盈滿，是時場主見斯事已，作如是語：『我此場中稻穀盈溢，皆由天女威神之力。』即持戶鑰授與天女，報言：『乃至我未重來，請勿棄去。』便往村中眾人集處普告之曰：『於我場中有天女至，由彼威力場穀增多，君等若能共立我兒為聚落主者，我當留彼天女以相擁護常受安樂。』諸人聞已咸云：『善好！』即立彼兒為聚落主，其父即向屏處，便以利刀自刎而死。

「時迦多演那乞得食已，還至場中共伴分食，食了收衣鉢，告彼天女曰：『我欲前行，汝被他囑不可隨去。』天女曰：『我有何事不得隨行？』尊者告曰：『受他戶鑰，其主未來，若捨去者是傷信義。』須臾之頃村邑諸人各持香花來申供養，請天女曰：『我等有福幸聖來儀，伏願慈悲留神此住，隨所須者我皆供給。』天女報曰：『若其君等苦相留者，可為大德迦多演那造立寺宇，并可為我別立神廟，四事供養無闕乏者，我當住此。』諸人報曰：『此皆為作。』即便造寺，去斯不遠為立神堂，供養無闕。時彼天女每於夜半秉持燈炬，就尊者所聽聞妙法，村人見者便作譏議：『云何神女夜詣苾芻共行非法？』神女聞已遂起瞋心，呪彼村人皆令疾患，諸人知已咸就神所共申懺謝，患苦遂除。尊者知已即辭神女，留小銅盞以為記念，便令紺顏童子執法衣角，騰空而去。是時神女遂勸村人造窣堵波，盞置於內名為銅盞制底，今猶現在。時紺顏童子執師衣角懸身而去，時人遙見皆悉唱言：『濫波底、濫波底(是懸挂義)』其所經過方國之處因號濫波(今北印度現有其國)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時迦多演那乞得食已，還至場中共伴分食，食了收衣鉢，告彼天女曰：『我欲前行，汝被他囑不可隨去。』天女曰：『我有何事不得隨行？』尊者告曰：『受他戶鑰，其主未來，若捨去者是傷信義。』須臾之頃村邑諸人各持香花來申供養，請天女曰：『我等有福幸聖來儀，伏願慈悲留神此住，隨所須者我皆供給。』天女報曰：『若其君等苦相留者，可為大德迦多演那造立寺宇，并可為我別立神廟，四事供養無闕乏者，我當住此。』諸人報曰：『此皆為作。』即便造寺，去斯不遠為立神堂，供養無闕。時彼天女每於夜半秉持燈炬，就尊者所聽聞妙法，村人見者便作譏議：『云何神女夜詣苾芻共行非法？』神女聞已遂起瞋心，呪彼村人皆令疾患，諸人知已咸就神所共申懺謝，患苦遂除。尊者知已即辭神女，留小銅盞以為記念，便令紺顏童子執法衣角，騰空而去。是時神女遂勸村人造窣堵波，盞置於內名為銅盞制底，今猶現在。時紺顏童子執師衣角懸身而去，時人遙見皆悉唱言：『濫波底、濫波底(是懸挂義)』其所經過方國之處因號濫波(今北印度現有其國)。

「尊者漸去至一小國，其王命終絕無繼嗣。時彼諸人皆知尊者神德高遠，遂請童子立為君主。尊者許之，遂便策為紺顏王留知國務，從此復往步迦拏國。尊者之母生此國中，名賢善童女，尊者就舍為其說法，令得見諦。授之錫杖與作記念，彼造錫杖制底現今供養。尊者從此欲往中國路過雪嶺，北方諸天俱來請曰：『唯願慈哀於我住處為留少許記念之事。』尊者便念：『如世尊說：「中方之地不著布羅。」』即便以屨付與天神。諸神得已於爽塏之地造一制底，名曰布羅制底。是時尊者過縛叉河至布灑城內，巡家乞食。既飯食已，剃除鬚髮并剪爪甲。諸人見已請其髮爪，作髮爪制底永貽供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者漸去至一小國，其王命終絕無繼嗣。時彼諸人皆知尊者神德高遠，遂請童子立為君主。尊者許之，遂便策為紺顏王留知國務，從此復往步迦拏國。尊者之母生此國中，名賢善童女，尊者就舍為其說法，令得見諦。授之錫杖與作記念，彼造錫杖制底現今供養。尊者從此欲往中國路過雪嶺，北方諸天俱來請曰：『唯願慈哀於我住處為留少許記念之事。』尊者便念：『如世尊說：「中方之地不著布羅。」』即便以屨付與天神。諸神得已於爽塏之地造一制底，名曰布羅制底。是時尊者過縛叉河至布灑城內，巡家乞食。既飯食已，剃除鬚髮并剪爪甲。諸人見已請其髮爪，作髮爪制底永貽供養。」

尊者次復從此南行至室羅伐城，諸苾芻見告言：「善來大德迦多演那！所有遊履得安樂不？」答言：「具壽！有苦有樂。」時諸苾芻具問其故，答曰：「隨處化人即是其樂，在勝音城被塵土壓，斯成是苦。」時諸苾芻尋問所由，尊者具答其事。苾芻聞已作如是語：「彼殺父人生極邪見，且受如是現世花報，未來苦果誰復代當？」時迦多演那洗手足已，往詣佛所頭面禮足在一面坐。爾時世尊知而故問：「迦多演那！汝所遊履得安樂不？」時迦多演那以所經事具白世尊，世尊聞已默然而住。時諸苾芻聞其說已，咸皆有疑，白佛言：「世尊唯願慈悲為我宣說。彼仙道苾芻以何緣故，身為國主受大快樂，捨此勝位歸佛出家，斷諸煩惱得阿羅漢，不免刀殺？」佛告諸苾芻：「汝等當聽！仙道苾芻所造之業，因緣熟時必須自受，無逃避處，廣說如上。」說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者次復從此南行至室羅伐城，諸苾芻見告言：「善來大德迦多演那！所有遊履得安樂不？」答言：「具壽！有苦有樂。」時諸苾芻具問其故，答曰：「隨處化人即是其樂，在勝音城被塵土壓，斯成是苦。」時諸苾芻尋問所由，尊者具答其事。苾芻聞已作如是語：「彼殺父人生極邪見，且受如是現世花報，未來苦果誰復代當？」時迦多演那洗手足已，往詣佛所頭面禮足在一面坐。爾時世尊知而故問：「迦多演那！汝所遊履得安樂不？」時迦多演那以所經事具白世尊，世尊聞已默然而住。時諸苾芻聞其說已，咸皆有疑，白佛言：「世尊唯願慈悲為我宣說。彼仙道苾芻以何緣故，身為國主受大快樂，捨此勝位歸佛出家，斷諸煩惱得阿羅漢，不免刀殺？」佛告諸苾芻：「汝等當聽！仙道苾芻所造之業，因緣熟時必須自受，無逃避處，廣說如上。」說伽他曰：

「假令住百劫， 所作業不亡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假令住百劫， 所作業不亡；

因緣會遇時， 果報還自受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣會遇時， 果報還自受。

「汝等苾芻！乃往古昔佛不出世，有獨覺者出現世間，情存哀愍拯濟貧乏，知足而受不樂多求。唯一福田喻如麟角來託林藪少欲而住，多有麞鹿先為依止。時有獵人於此置弶常多獲鹿，忽無所得，怪其何故？乃尋見人蹤至獨覺所，發瞋怒意以箭射之。聖者哀愍為昇空界，獵人求下，聖者因即命終，遂火焚屍灌八牛乳，收其餘骨為造制底，種種供養頂禮悲哀。『願勿因此受三塗報，所有供養功德生大王家，貲財豐足，當獲如是功德希奇，勝此大師承事供養心無厭倦。』汝等苾芻！往時獵師者即仙道苾芻是，由昔以箭射獨覺尊故，於多生中受地獄苦，後得為人五百生中常被刀箭所殺。由昔願力得逢值我獲阿羅漢，仍由不免刀劍所害而入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！乃往古昔佛不出世，有獨覺者出現世間，情存哀愍拯濟貧乏，知足而受不樂多求。唯一福田喻如麟角來託林藪少欲而住，多有麞鹿先為依止。時有獵人於此置弶常多獲鹿，忽無所得，怪其何故？乃尋見人蹤至獨覺所，發瞋怒意以箭射之。聖者哀愍為昇空界，獵人求下，聖者因即命終，遂火焚屍灌八牛乳，收其餘骨為造制底，種種供養頂禮悲哀。『願勿因此受三塗報，所有供養功德生大王家，貲財豐足，當獲如是功德希奇，勝此大師承事供養心無厭倦。』汝等苾芻！往時獵師者即仙道苾芻是，由昔以箭射獨覺尊故，於多生中受地獄苦，後得為人五百生中常被刀箭所殺。由昔願力得逢值我獲阿羅漢，仍由不免刀劍所害而入涅槃。」

時諸苾芻次復有疑，白佛言：「世尊！何因緣故王子頂髻，及勝音城士女之類，迦多演那被塵土壓，利益、除患持寶出城？」佛告諸苾芻：「此等諸人因緣運會業果現前，廣說如上，乃至果報還自受。汝等當聽！於過去世一聚落中有長者住，娶妻未久誕生一息次生一女，各漸長大。男既娶妻，女未成嫁，諸餘女伴皆作婚姻，斯之一女絕無人問。時有獨覺尊者出現于世，廣說如前。有一獨覺人間遊行，屆斯聚落入村乞食。時難嫁童女見聖者來，便以糞掃棄彼身上，即於此日有人問親。其兄怪問：『何故今朝有人問汝？』答曰：『我於向者以惡糞掃棄苾芻上。』兄聞而笑，女便以事告諸同伴，諸女聞已咸希嫁娶，競以糞掃投擲苾芻。如是展轉盡大聚落所有人民，並皆邪見將此為善。時彼聖者恐罪眾人，遂便捨去。復有五通仙者來至此處，諸人復以糞掃而棄擲之，仙見此已亦復捨去。人皆生念：『於尊者所棄糞得福。』遂於父母之上亦棄糞穢。時此聚落有二長者，見行非法普告之曰：『仁等所作實乖法憲，緣斯惡業必招苦果。』聚落諸人雖聞此語，而邪見轉增惡心不息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻次復有疑，白佛言：「世尊！何因緣故王子頂髻，及勝音城士女之類，迦多演那被塵土壓，利益、除患持寶出城？」佛告諸苾芻：「此等諸人因緣運會業果現前，廣說如上，乃至果報還自受。汝等當聽！於過去世一聚落中有長者住，娶妻未久誕生一息次生一女，各漸長大。男既娶妻，女未成嫁，諸餘女伴皆作婚姻，斯之一女絕無人問。時有獨覺尊者出現于世，廣說如前。有一獨覺人間遊行，屆斯聚落入村乞食。時難嫁童女見聖者來，便以糞掃棄彼身上，即於此日有人問親。其兄怪問：『何故今朝有人問汝？』答曰：『我於向者以惡糞掃棄苾芻上。』兄聞而笑，女便以事告諸同伴，諸女聞已咸希嫁娶，競以糞掃投擲苾芻。如是展轉盡大聚落所有人民，並皆邪見將此為善。時彼聖者恐罪眾人，遂便捨去。復有五通仙者來至此處，諸人復以糞掃而棄擲之，仙見此已亦復捨去。人皆生念：『於尊者所棄糞得福。』遂於父母之上亦棄糞穢。時此聚落有二長者，見行非法普告之曰：『仁等所作實乖法憲，緣斯惡業必招苦果。』聚落諸人雖聞此語，而邪見轉增惡心不息。

「汝等苾芻！昔時長者女者即頂髻是，彼聚落中邪見諸人即勝音城中眾多人是。時彼二長者諫止諸人者，即利益、除患二大臣是，往時勸止不令邪見，今時免難不被塵壓。童女之兄見歡笑者即迦多演那是，由昔喜笑仍遭土壓。汝等苾芻！迦多演那若不證得無學果者，今因壓土必致命終。是故諸苾芻！若純黑業得純黑異熟，廣說如上，乃至應當修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！昔時長者女者即頂髻是，彼聚落中邪見諸人即勝音城中眾多人是。時彼二長者諫止諸人者，即利益、除患二大臣是，往時勸止不令邪見，今時免難不被塵壓。童女之兄見歡笑者即迦多演那是，由昔喜笑仍遭土壓。汝等苾芻！迦多演那若不證得無學果者，今因壓土必致命終。是故諸苾芻！若純黑業得純黑異熟，廣說如上，乃至應當修學。」

爾時憍閃毘城有一長者，名曰善財，語作金聲，家有一億金錢。於旦朝時出大音聲，命諸作人曰：「賢首！汝等可起營作生務。」此長者宅居近王宮，人聞語聲作如是念：「此人聲相合一億金錢至朝集。」時王命臣曰：「此善財長者我聞其聲依如相法有一億金錢。」時王即喚善財至，問言：「長者！卿之宅內有幾珍財？」答言：「大王！有一億金錢。」諸臣聞已知王善相歎未曾有。由王知彼有妙音響，時人因即喚為妙音長者。由彼長者乃至失命因緣，終不口中故為妄語，王見驚嗟立為國相，長者以法輔正映蔽，諸臣悉皆見嫉，遂白王曰：「妙音大臣多行欺誑。」王聞是已即便試驗，遂從貸用半億金錢，令於百姓處隨意徵取。時彼長者依數而取，不枉一錢。王勘知已深生希有，重加其位。時妙音大臣體知財食皆悉無常，遂造義堂給施衣食，令人守掌，告其人曰：「若見有人容儀別者，當須告我。」是時南方有五百隱逸遁俗之賓，故弊充衣少欲為務，遠涉艱險欲向憍閃毘國，於其中路無水可求，即便共詣一大樹下，告言：「可與我水。」時樹枝間忽展一手，環釧莊嚴持瓶注水，彼五百人皆飽足飲已，問言：「汝是何神？」答曰：「我於前身去給孤獨長者家不遠而住，為客縫衣人。諸有貧乏不知長者居宅處者，我即以手指示其處。復由受持八支戒故，今得生此屬四大王眾天。」時五百人見斯事已更相告曰：「由持戒故報得生天，我等亦應詣給孤獨長者處，受褒灑陀八支淨戒。」彼行漸次至妙音長者所設義堂，受供養已，掌人還舍白長者曰：「有五百人，云從南國，形儀殊俗，可喚問之。」長者命人問曰：「仁等從何所來？」答曰：「我等從南方來。」又問：「今欲何之？」答曰：「欲往室羅伐城給孤獨長者處，受八支戒。」妙音告曰：「仁等可於此住待三月夏終，我當共去。」答曰：「如是。」至夏終已，妙音長者與五百人至給孤獨長者處，慰問訖具陳其事。時彼長者將此諸人往詣佛所，俱禮佛足在一面坐。爾時世尊觀彼根性，隨機說法令出家已，斷諸煩惱證阿羅漢果，妙音長者得預流果。既見諦已頂禮佛足，白言：「世尊！唯願哀愍往憍閃毘，我當為佛及諸聖眾造毘訶羅。」世尊默然慈悲受請，即告大准陀曰：「汝今可共妙音長者，往憍閃毘造毘訶羅。」時大准陀受佛教已，執持衣鉢共妙音俱行至憍閃毘，造一住處修營既了，遣使白佛：「造寺事周，唯願世尊及苾芻眾慈悲降赴。」世尊於日初分飯食訖，執持衣鉢將諸大眾，往憍閃毘至妙音園，於寺外池所洗手灌足方入寺中。時妙音長者即以金瓶注水，佛為受之。請佛及僧受斯住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時憍閃毘城有一長者，名曰善財，語作金聲，家有一億金錢。於旦朝時出大音聲，命諸作人曰：「賢首！汝等可起營作生務。」此長者宅居近王宮，人聞語聲作如是念：「此人聲相合一億金錢至朝集。」時王命臣曰：「此善財長者我聞其聲依如相法有一億金錢。」時王即喚善財至，問言：「長者！卿之宅內有幾珍財？」答言：「大王！有一億金錢。」諸臣聞已知王善相歎未曾有。由王知彼有妙音響，時人因即喚為妙音長者。由彼長者乃至失命因緣，終不口中故為妄語，王見驚嗟立為國相，長者以法輔正映蔽，諸臣悉皆見嫉，遂白王曰：「妙音大臣多行欺誑。」王聞是已即便試驗，遂從貸用半億金錢，令於百姓處隨意徵取。時彼長者依數而取，不枉一錢。王勘知已深生希有，重加其位。時妙音大臣體知財食皆悉無常，遂造義堂給施衣食，令人守掌，告其人曰：「若見有人容儀別者，當須告我。」是時南方有五百隱逸遁俗之賓，故弊充衣少欲為務，遠涉艱險欲向憍閃毘國，於其中路無水可求，即便共詣一大樹下，告言：「可與我水。」時樹枝間忽展一手，環釧莊嚴持瓶注水，彼五百人皆飽足飲已，問言：「汝是何神？」答曰：「我於前身去給孤獨長者家不遠而住，為客縫衣人。諸有貧乏不知長者居宅處者，我即以手指示其處。復由受持八支戒故，今得生此屬四大王眾天。」時五百人見斯事已更相告曰：「由持戒故報得生天，我等亦應詣給孤獨長者處，受褒灑陀八支淨戒。」彼行漸次至妙音長者所設義堂，受供養已，掌人還舍白長者曰：「有五百人，云從南國，形儀殊俗，可喚問之。」長者命人問曰：「仁等從何所來？」答曰：「我等從南方來。」又問：「今欲何之？」答曰：「欲往室羅伐城給孤獨長者處，受八支戒。」妙音告曰：「仁等可於此住待三月夏終，我當共去。」答曰：「如是。」至夏終已，妙音長者與五百人至給孤獨長者處，慰問訖具陳其事。時彼長者將此諸人往詣佛所，俱禮佛足在一面坐。爾時世尊觀彼根性，隨機說法令出家已，斷諸煩惱證阿羅漢果，妙音長者得預流果。既見諦已頂禮佛足，白言：「世尊！唯願哀愍往憍閃毘，我當為佛及諸聖眾造毘訶羅。」世尊默然慈悲受請，即告大准陀曰：「汝今可共妙音長者，往憍閃毘造毘訶羅。」時大准陀受佛教已，執持衣鉢共妙音俱行至憍閃毘，造一住處修營既了，遣使白佛：「造寺事周，唯願世尊及苾芻眾慈悲降赴。」世尊於日初分飯食訖，執持衣鉢將諸大眾，往憍閃毘至妙音園，於寺外池所洗手灌足方入寺中。時妙音長者即以金瓶注水，佛為受之。請佛及僧受斯住處，

既至明日長者盛設供養，供佛及僧。飯食訖洗鉢器嚼齒木澡漱已，大准陀及妙音長者并諸眷屬，頂禮佛足在一面坐，為聽法故准陀白佛言：「世尊！願為我等開示演說，作何福業獲大果利，光顯無窮福常增長相續不絕？」佛告准陀：「有其七種有事福業、無事福業，我為汝說，當一心聽！若有淨信善男子善女人，成就如是七福業者，若行住坐臥若睡若覺，於一切時如是福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。云何為七？准陀！若有善男子善女人，以好園圃施四方僧。此是第一有事福業，獲大果利光顯無窮，由此福故，若行住坐臥若睡若覺，於一切時如是福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，於此園中造立寺舍施四方僧。此是第二有事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，於此寺中施以種種床座被褥沙門資具。此是第三有事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，於此寺中常施美妙隨時飲食供養眾僧。此是第四有事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，於新來客苾芻及將欲行者供給供養。此是第五有事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀若有淨信男子女人，於病者處及看病人供給供養。此是第六有事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，於風寒雨雪炎熱之時，便以種種隨時飲食乃至麨粥，持至寺內供養眾僧，令無辛苦食已安住。此是第七有事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。准陀當知！此之七種有事福業，若有男子女人要期結願相續作者，此之福量不可數知。得爾所福獲如是果，感得如是勝妙之身，但可名為是大福聚。准陀！如五大河和合一處，同流而去趣於大海，其名曰：弶伽河、琰母河、薩羅喻河、阿市羅伐底河、莫熙河。此之水量不可得知，有若干斛百千萬億，不能數知，但可名為是大水聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既至明日長者盛設供養，供佛及僧。飯食訖洗鉢器嚼齒木澡漱已，大准陀及妙音長者并諸眷屬，頂禮佛足在一面坐，為聽法故准陀白佛言：「世尊！願為我等開示演說，作何福業獲大果利，光顯無窮福常增長相續不絕？」佛告准陀：「有其七種有事福業、無事福業，我為汝說，當一心聽！若有淨信善男子善女人，成就如是七福業者，若行住坐臥若睡若覺，於一切時如是福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。云何為七？准陀！若有善男子善女人，以好園圃施四方僧。此是第一有事福業，獲大果利光顯無窮，由此福故，若行住坐臥若睡若覺，於一切時如是福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，於此園中造立寺舍施四方僧。此是第二有事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，於此寺中施以種種床座被褥沙門資具。此是第三有事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，於此寺中常施美妙隨時飲食供養眾僧。此是第四有事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，於新來客苾芻及將欲行者供給供養。此是第五有事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀若有淨信男子女人，於病者處及看病人供給供養。此是第六有事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，於風寒雨雪炎熱之時，便以種種隨時飲食乃至麨粥，持至寺內供養眾僧，令無辛苦食已安住。此是第七有事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。准陀當知！此之七種有事福業，若有男子女人要期結願相續作者，此之福量不可數知。得爾所福獲如是果，感得如是勝妙之身，但可名為是大福聚。准陀！如五大河和合一處，同流而去趣於大海，其名曰：弶伽河、琰母河、薩羅喻河、阿市羅伐底河、莫熙河。此之水量不可得知，有若干斛百千萬億，不能數知，但可名為是大水聚。」

爾時准陀復白佛言：「世尊！我等已聞有事福業，無事福業願更為說。」佛告准陀：「當知有七無事福業。若有男子女人成就如是七福業者，若行住坐臥若睡若覺，於一切時如是福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。云何為七？准陀！若有淨信善男子善女人，聞有如來若如來弟子，於某村坊依止而住，聞已歡喜生出離心。此是第一無事福業，獲大果利光顯無窮。由此福故若行住坐臥若睡若覺，於一切時如是福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，聞彼如來若如來弟子欲來至此，聞已歡喜生出離心。此是第二無事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，聞彼如來若如來弟子涉路而來，聞已歡喜生出離心。此是第三無事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，聞彼如來若如來弟子至某村坊，聞已歡喜生出離心。此是第四無事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，詣彼如來若如來弟子處欲申敬禮，見已歡喜生出離心。此是第五無事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，見彼如來若如來弟子，便即一心聽受妙法，既聞法已發大歡喜生出離心。此是第六無事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，於彼如來若如來弟子，既聞法已歸佛法僧受持淨戒。此是第七無事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。准陀當知！此之七種無事福業，若有男子女人要期結願相續作者，此之福量不可數知，得爾所福獲如是果，感得如是勝妙之身，但可名為是大福聚。准陀！如五大河和合一處，同流而去趣於大海，其名曰：弶伽河、琰母河、薩羅喻河、阿市羅伐底河、莫熙河。此之水量不可得知，有若干斛百千萬億，不能數知，但可名為是大水聚。」爾時世尊說是法已說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時准陀復白佛言：「世尊！我等已聞有事福業，無事福業願更為說。」佛告准陀：「當知有七無事福業。若有男子女人成就如是七福業者，若行住坐臥若睡若覺，於一切時如是福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。云何為七？准陀！若有淨信善男子善女人，聞有如來若如來弟子，於某村坊依止而住，聞已歡喜生出離心。此是第一無事福業，獲大果利光顯無窮。由此福故若行住坐臥若睡若覺，於一切時如是福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，聞彼如來若如來弟子欲來至此，聞已歡喜生出離心。此是第二無事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，聞彼如來若如來弟子涉路而來，聞已歡喜生出離心。此是第三無事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，聞彼如來若如來弟子至某村坊，聞已歡喜生出離心。此是第四無事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，詣彼如來若如來弟子處欲申敬禮，見已歡喜生出離心。此是第五無事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，見彼如來若如來弟子，便即一心聽受妙法，既聞法已發大歡喜生出離心。此是第六無事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。復次准陀！若有淨信男子女人，於彼如來若如來弟子，既聞法已歸佛法僧受持淨戒。此是第七無事福業，獲大果利光顯無窮，福常增長相續不絕。准陀當知！此之七種無事福業，若有男子女人要期結願相續作者，此之福量不可數知，得爾所福獲如是果，感得如是勝妙之身，但可名為是大福聚。准陀！如五大河和合一處，同流而去趣於大海，其名曰：弶伽河、琰母河、薩羅喻河、阿市羅伐底河、莫熙河。此之水量不可得知，有若干斛百千萬億，不能數知，但可名為是大水聚。」爾時世尊說是法已說伽他曰：

「五河清潔淨諸物， 妙津孕寶導眾流； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五河清潔淨諸物， 妙津孕寶導眾流；

能令人獸等歸依， 各競奔注無停息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令人獸等歸依， 各競奔注無停息。

若人能修有事福， 及無事福生歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能修有事福， 及無事福生歡喜；

勝福常流歸此人， 如眾河水投溟海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝福常流歸此人， 如眾河水投溟海。」

爾時大准陀及妙音長者，人天大眾，聞佛所說各生希有，頂禮佛足歡喜奉行。時諸苾芻咸皆有疑，請世尊曰：「大德！此妙音長者曾作何業，大王聞聲表知其事，因號妙音？」佛告諸苾芻：「乃往過去婆羅痆斯城，於十二年中天旱無雨。有一長者名曰善合，處分一人為掌庫者常出賜物，於日日中以上妙飲食供養一千獨覺聖者。其營食人每旦恒將一狗往白時至，忽於別日忘不白知，其狗看日欲午，即走向千聖處謳謳作聲。時諸聖者見狗聲別，知是來請，即俱往長者舍，其狗又往白時至人處作聲，彼人見已作如是念：『豈非此狗命聖者來。』遂即如常供養諸聖。汝等苾芻！如是應知！往時善合長者，即我身是。掌庫人者即給孤獨是。白時至者即烏陀演那王是。狗者即妙音是。由彼往聲白聖者故，今得好音。如是皆由先世因緣今受其報。」時諸苾芻歡喜信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大准陀及妙音長者，人天大眾，聞佛所說各生希有，頂禮佛足歡喜奉行。時諸苾芻咸皆有疑，請世尊曰：「大德！此妙音長者曾作何業，大王聞聲表知其事，因號妙音？」佛告諸苾芻：「乃往過去婆羅痆斯城，於十二年中天旱無雨。有一長者名曰善合，處分一人為掌庫者常出賜物，於日日中以上妙飲食供養一千獨覺聖者。其營食人每旦恒將一狗往白時至，忽於別日忘不白知，其狗看日欲午，即走向千聖處謳謳作聲。時諸聖者見狗聲別，知是來請，即俱往長者舍，其狗又往白時至人處作聲，彼人見已作如是念：『豈非此狗命聖者來。』遂即如常供養諸聖。汝等苾芻！如是應知！往時善合長者，即我身是。掌庫人者即給孤獨是。白時至者即烏陀演那王是。狗者即妙音是。由彼往聲白聖者故，今得好音。如是皆由先世因緣今受其報。」時諸苾芻歡喜信受。