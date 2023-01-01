根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶卷第四十三三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶卷第四十三三藏法師義淨奉 制譯

非時入聚落不囑苾芻學處第八十之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非時入聚落不囑苾芻學處第八十之餘

爾時鄔陀夷既得果已便作是念：「世尊慈父於我實有大恩，今作何事而能報德？除利有情餘無報者。」時鄔陀夷遂即隨緣而行教化。爾時世尊告諸苾芻曰：「我諸弟子聲聞眾中，教化有情令得聖果者，鄔陀夷為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時鄔陀夷既得果已便作是念：「世尊慈父於我實有大恩，今作何事而能報德？除利有情餘無報者。」時鄔陀夷遂即隨緣而行教化。爾時世尊告諸苾芻曰：「我諸弟子聲聞眾中，教化有情令得聖果者，鄔陀夷為第一。」

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

大天大髻珠， 醫人僧眾腹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大天大髻珠， 醫人僧眾腹；

梯受用兩倍， 暴惡及童年； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梯受用兩倍， 暴惡及童年；

鉢及相撲人， 是謂十三事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢及相撲人， 是謂十三事；

廣化十八億， 咸令出苦津。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣化十八億， 咸令出苦津。

大天者，時具壽鄔陀夷作如是念：「今諸有情誰繫屬我先受教化？」觀見一婆羅門承事大天堪任濟度。時鄔陀夷於日初分執持衣鉢，入室羅伐城次行乞食，見彼婆羅門備設供養。覓婆羅門與其飲食，高聲唱言：「誰是婆羅門？我當與食。」鄔陀夷曰：「我是婆羅門，吾之大師是最上婆羅門。」彼人報曰：「汝非婆羅門，是禿頭沙門。」鄔陀夷曰：「我今共汝往問大天，我是婆羅門不？」二人共往至大天像所，鄔陀夷問曰：「我是婆羅門不？」時大天像出言告曰：「聖者鄔陀夷！實是婆羅門，其師更是最勝大婆羅門。」彼見大天像語，便大驚怪歎未曾有，於佛教中深生敬信，即請鄔陀夷宅中供養。飯食訖即為說法示教利喜，彼聞法已見真諦獲初果，歸依三寶受五學處，至盡形壽不殺生等，白言：「聖者！我願盡形壽，供給一切所須之物飲食衣服臥具醫藥，幸為納受。」告曰：「我於餘人化緣未盡，不應受此。」說是語已從座而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大天者，時具壽鄔陀夷作如是念：「今諸有情誰繫屬我先受教化？」觀見一婆羅門承事大天堪任濟度。時鄔陀夷於日初分執持衣鉢，入室羅伐城次行乞食，見彼婆羅門備設供養。覓婆羅門與其飲食，高聲唱言：「誰是婆羅門？我當與食。」鄔陀夷曰：「我是婆羅門，吾之大師是最上婆羅門。」彼人報曰：「汝非婆羅門，是禿頭沙門。」鄔陀夷曰：「我今共汝往問大天，我是婆羅門不？」二人共往至大天像所，鄔陀夷問曰：「我是婆羅門不？」時大天像出言告曰：「聖者鄔陀夷！實是婆羅門，其師更是最勝大婆羅門。」彼見大天像語，便大驚怪歎未曾有，於佛教中深生敬信，即請鄔陀夷宅中供養。飯食訖即為說法示教利喜，彼聞法已見真諦獲初果，歸依三寶受五學處，至盡形壽不殺生等，白言：「聖者！我願盡形壽，供給一切所須之物飲食衣服臥具醫藥，幸為納受。」告曰：「我於餘人化緣未盡，不應受此。」說是語已從座而去。

大髻者，時具壽鄔陀夷復於他日，觀諸有情誰堪受化。見一婆羅門亦事大天不信三寶，知堪受化。即於晨朝執持衣鉢入室羅伐城，見彼婆羅門同前設食，覓婆羅門情希供養。唱言：「誰是婆羅門？我當與食。」鄔陀夷曰：「我是婆羅門，吾之大師是最上婆羅門。」彼人報曰：「汝非婆羅門，是禿沙門。若真婆羅門不作如是形相。」鄔陀夷曰：「婆羅門相其狀如何？」答曰：「婆羅門者其髻高大猶如冠帽。」鄔陀夷曰：「若如是者我即其人。」以手摩頂，大髻如冠忽然自現。彼人見已深生信仰，發希有心請入受食。食已為其說法示教利喜，其婆羅門及婦俱獲初果。既得果已歸三寶受學處，奉四事至盡形。尊者告曰：「我有化緣。」捨之而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大髻者，時具壽鄔陀夷復於他日，觀諸有情誰堪受化。見一婆羅門亦事大天不信三寶，知堪受化。即於晨朝執持衣鉢入室羅伐城，見彼婆羅門同前設食，覓婆羅門情希供養。唱言：「誰是婆羅門？我當與食。」鄔陀夷曰：「我是婆羅門，吾之大師是最上婆羅門。」彼人報曰：「汝非婆羅門，是禿沙門。若真婆羅門不作如是形相。」鄔陀夷曰：「婆羅門相其狀如何？」答曰：「婆羅門者其髻高大猶如冠帽。」鄔陀夷曰：「若如是者我即其人。」以手摩頂，大髻如冠忽然自現。彼人見已深生信仰，發希有心請入受食。食已為其說法示教利喜，其婆羅門及婦俱獲初果。既得果已歸三寶受學處，奉四事至盡形。尊者告曰：「我有化緣。」捨之而去。

往買珠者，時具壽鄔陀夷復於他日，觀諸有情誰堪受化？見一婆羅門亦事大天不信三寶，知堪受化。即於晨朝持衣鉢入城中，至婆羅門家門外而立。知彼婦意欲得好珠，即便化身為賣珠者，入其舍內示彼好珠，光彩鮮明形狀可愛，告言：「我賣此珠，汝若須者隨意當取。」時婆羅門問其價直，鄔陀夷曰：「隨汝所酬。」彼少還價百分未一，鄔陀夷即取其價。時彼夫婦怪未曾有，私自歎曰：「何意貴珠而取賤價？」鄔陀夷知其根熟便復本形，時彼夫婦倍深信敬，遂以上妙飲食供養。食已澡漱，為說施頌復演深法，夫婦聞已皆證初果歸依受戒，盡形供養廣說如前。時鄔陀夷捨之而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往買珠者，時具壽鄔陀夷復於他日，觀諸有情誰堪受化？見一婆羅門亦事大天不信三寶，知堪受化。即於晨朝持衣鉢入城中，至婆羅門家門外而立。知彼婦意欲得好珠，即便化身為賣珠者，入其舍內示彼好珠，光彩鮮明形狀可愛，告言：「我賣此珠，汝若須者隨意當取。」時婆羅門問其價直，鄔陀夷曰：「隨汝所酬。」彼少還價百分未一，鄔陀夷即取其價。時彼夫婦怪未曾有，私自歎曰：「何意貴珠而取賤價？」鄔陀夷知其根熟便復本形，時彼夫婦倍深信敬，遂以上妙飲食供養。食已澡漱，為說施頌復演深法，夫婦聞已皆證初果歸依受戒，盡形供養廣說如前。時鄔陀夷捨之而去。

醫人者，時室羅伐城有婆羅門，於三寶中心無信敬，身嬰疾苦綿歷多年，所有醫人無不棄捨，云：「是惡病不可療治。」時婆羅門更不求醫，端然待死。鄔陀夷觀彼機堪受化，持衣鉢入城中，到彼家立門外，化作醫人，報言：「我善醫療。」家人喚入，病者告曰：「我病多時諸醫皆棄，但知守死無可歸依。」化醫報曰：「汝不須憂，呪術良藥力不思議，須臾之間令得平復。」病人聞已深生欣慶。鄔陀夷即為誦呪稱三寶名，彼婆羅門既聞呪已眾病皆除，平復如故。尊者見已還復本形，彼家夫婦倍生敬信歎未曾有，辦妙飲食請受供養。食已說法俱證初果，為受歸戒廣說如前，乃至捨之而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 醫人者，時室羅伐城有婆羅門，於三寶中心無信敬，身嬰疾苦綿歷多年，所有醫人無不棄捨，云：「是惡病不可療治。」時婆羅門更不求醫，端然待死。鄔陀夷觀彼機堪受化，持衣鉢入城中，到彼家立門外，化作醫人，報言：「我善醫療。」家人喚入，病者告曰：「我病多時諸醫皆棄，但知守死無可歸依。」化醫報曰：「汝不須憂，呪術良藥力不思議，須臾之間令得平復。」病人聞已深生欣慶。鄔陀夷即為誦呪稱三寶名，彼婆羅門既聞呪已眾病皆除，平復如故。尊者見已還復本形，彼家夫婦倍生敬信歎未曾有，辦妙飲食請受供養。食已說法俱證初果，為受歸戒廣說如前，乃至捨之而去。

僧眾者，時室羅伐城有一婆羅門，於三寶所不生信敬，大富多財，稟性慳悋無心捨施，樂多積聚。時鄔陀夷知彼根熟，數往其舍頻從乞求，雖勞去來竟無所得。後於他日執持衣鉢，還入彼家空鉢而出，適到門首彼婆羅門從外而入，問言：「苾芻！於我舍中有所得不？」尊者見彼無信敬心密言告曰：「汝既自無將何見與？」彼聞瞋怒報言：「沙門！我有財食皆能周贍，汝之眷屬何意言無輒相輕賤？」答曰：「若如是者明日我來就汝受食。」婆羅門曰：「斯誠善事。」時鄔陀夷更詣餘家，乞得食已還至本處，食訖禮佛白言：「世尊！有婆羅門不信三寶，稟性慳悋積聚為務，無捨施心。今日忽然言請於我佛及僧眾明朝來食。」佛默然受。彼婆羅門既至明日，於其舍內初無營辦。時給孤獨及餘長者，聞請佛僧皆往彼宅，見無備辦，告婆羅門曰：「汝請鄔陀夷并其眷屬，即是佛及僧眾來汝宅中受一時食。汝今何故無營辦耶？」答言：「我不與食。」諸人告曰：「若於今日佛及僧眾來汝家中，不施食者，勝光大王必見治罰不相容捨。」時婆羅門聞已大懼，復緣宿世善根現前開發，遂多出物備辦上供擬施佛僧。爾時世尊於日初分，大眾圍繞往到彼宅，就所敷座安詳而坐。時婆羅門親自奉獻上妙飲食，佛僧食已澡漱訖，從座而去。時鄔陀夷獨留而坐，為彼夫婦演說妙法，即於座上俱得見諦，歸依三寶受五學處，廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧眾者，時室羅伐城有一婆羅門，於三寶所不生信敬，大富多財，稟性慳悋無心捨施，樂多積聚。時鄔陀夷知彼根熟，數往其舍頻從乞求，雖勞去來竟無所得。後於他日執持衣鉢，還入彼家空鉢而出，適到門首彼婆羅門從外而入，問言：「苾芻！於我舍中有所得不？」尊者見彼無信敬心密言告曰：「汝既自無將何見與？」彼聞瞋怒報言：「沙門！我有財食皆能周贍，汝之眷屬何意言無輒相輕賤？」答曰：「若如是者明日我來就汝受食。」婆羅門曰：「斯誠善事。」時鄔陀夷更詣餘家，乞得食已還至本處，食訖禮佛白言：「世尊！有婆羅門不信三寶，稟性慳悋積聚為務，無捨施心。今日忽然言請於我佛及僧眾明朝來食。」佛默然受。彼婆羅門既至明日，於其舍內初無營辦。時給孤獨及餘長者，聞請佛僧皆往彼宅，見無備辦，告婆羅門曰：「汝請鄔陀夷并其眷屬，即是佛及僧眾來汝宅中受一時食。汝今何故無營辦耶？」答言：「我不與食。」諸人告曰：「若於今日佛及僧眾來汝家中，不施食者，勝光大王必見治罰不相容捨。」時婆羅門聞已大懼，復緣宿世善根現前開發，遂多出物備辦上供擬施佛僧。爾時世尊於日初分，大眾圍繞往到彼宅，就所敷座安詳而坐。時婆羅門親自奉獻上妙飲食，佛僧食已澡漱訖，從座而去。時鄔陀夷獨留而坐，為彼夫婦演說妙法，即於座上俱得見諦，歸依三寶受五學處，廣說如前。

腹者，室羅伐城有婆羅門，亦於三寶無敬信心，其婦端正罕有儔匹。其人於婦極生愛念，曾不許人輒入其宅。時鄔陀夷同前觀察堪受化者，見彼夫婦解脫時至，執持衣鉢次第乞食。到彼門前欲入其舍，時婆羅門見而不許，遂去小便。時鄔陀夷令彼小便出不停息，即入其舍面見其婦，其婦慢心不相瞻視，鄔陀夷化其婦腸令出腹外。時婆羅門來見驚怖生厭惡心，遂禮尊者請求懺謝。鄔陀夷即攝神變，令彼婦身平復如故，夫婦二人歎未曾有。鄔陀夷因為說法，言身不淨無可保愛，夫婦聞法俱證初果，廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 腹者，室羅伐城有婆羅門，亦於三寶無敬信心，其婦端正罕有儔匹。其人於婦極生愛念，曾不許人輒入其宅。時鄔陀夷同前觀察堪受化者，見彼夫婦解脫時至，執持衣鉢次第乞食。到彼門前欲入其舍，時婆羅門見而不許，遂去小便。時鄔陀夷令彼小便出不停息，即入其舍面見其婦，其婦慢心不相瞻視，鄔陀夷化其婦腸令出腹外。時婆羅門來見驚怖生厭惡心，遂禮尊者請求懺謝。鄔陀夷即攝神變，令彼婦身平復如故，夫婦二人歎未曾有。鄔陀夷因為說法，言身不淨無可保愛，夫婦聞法俱證初果，廣說如前。

昇梯者，室羅伐城有婆羅門，其婦端正，婦心不信敬。鄔陀夷念誰當受教？觀彼夫婦宿世善根，繫屬於我機緣堪化，便持衣鉢往到彼家。時婆羅門有事先出，尊者即入其舍。彼婦遙見避之入室，尊者隨入。婦遂昇梯而上高閣，尊者亦上。其婦即便推梯令竪，是時尊者因墮于地入滅盡定。時婦遙觀無有喘息，謂之已死。正梯而下以手擎持，雖盡氣力竟不能動，便命家人共來擎舉亦不移動。時婆羅門從外而來，驚怪其事略問知已，即自扶持亦不能舉，其家惶怖設計無由。時有婆羅門鄔波索迦，是其知識，從外而至。見是尊者鄔陀夷，告主人曰：「此非已死，是入勝定，為相濟拔來至汝家，故現化耳。宜可慇懃求哀懺謝。」時婆羅門執足頂禮求哀懺悔，尊者出定因為說法，便獲初果，廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇梯者，室羅伐城有婆羅門，其婦端正，婦心不信敬。鄔陀夷念誰當受教？觀彼夫婦宿世善根，繫屬於我機緣堪化，便持衣鉢往到彼家。時婆羅門有事先出，尊者即入其舍。彼婦遙見避之入室，尊者隨入。婦遂昇梯而上高閣，尊者亦上。其婦即便推梯令竪，是時尊者因墮于地入滅盡定。時婦遙觀無有喘息，謂之已死。正梯而下以手擎持，雖盡氣力竟不能動，便命家人共來擎舉亦不移動。時婆羅門從外而來，驚怪其事略問知已，即自扶持亦不能舉，其家惶怖設計無由。時有婆羅門鄔波索迦，是其知識，從外而至。見是尊者鄔陀夷，告主人曰：「此非已死，是入勝定，為相濟拔來至汝家，故現化耳。宜可慇懃求哀懺謝。」時婆羅門執足頂禮求哀懺悔，尊者出定因為說法，便獲初果，廣說如前。

受用者，室羅伐城有婆羅門，娶族望女以為妻室，儀容挺特好自誇談。時鄔陀夷觀知此婦根機時熟堪任受化，執持衣鉢隨緣入城至其宅內。時婆羅門有緣已出，其婦傲慢雖見苾芻一無所施，亦不共語。尊者順彼機緣宿世之事，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受用者，室羅伐城有婆羅門，娶族望女以為妻室，儀容挺特好自誇談。時鄔陀夷觀知此婦根機時熟堪任受化，執持衣鉢隨緣入城至其宅內。時婆羅門有緣已出，其婦傲慢雖見苾芻一無所施，亦不共語。尊者順彼機緣宿世之事，說伽他曰：

「汝今受用昔時業， 現在無心行捨施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今受用昔時業， 現在無心行捨施；

曾見美女淚霑襟， 不久還當自啼泣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾見美女淚霑襟， 不久還當自啼泣。」

為說頌已出門而去。于時彼婦不閑句義，便作是念：「此之沙門罵詈於我。」心懷瞋惱，婆羅門還見問曰：「有何苦耶？」婦曰：「向有沙門來罵辱我，彼若活者我命不全。」其夫聞已怒目叱吒，手援利劍逐彼苾芻欲斷其命。時鄔陀夷遙見彼來，化為小室閉戶而坐，其婆羅門喚令開戶，尊者告曰：「汝可棄劍我當為開。」婆羅門即作是念：「但得相及拳打令死。」便放其劍，以極瞋心急喚開戶。尊者報曰：「捨此瞋怒暴惡之意當為汝開。」聞已竊念：「此是聖人知我惡意。」便自悔責捨除害心，即為開戶。其人入已為說妙法，便獲初果受三歸五戒，告言：「我於汝婦無惡罵詈，為說伽他令思往事，彼愚不解更起瞋心。今可諦聽！當為汝說。乃往昔時有一貧女，見他美女綺飾莊嚴，僕從自隨眾人愛敬。貧女懊惱啼泣作如是念：『我今以何方便可得如是隨意事耶？』時有鄔波斯迦，是其知友，告曰：『汝何憂苦？』女以事白，答曰：『憂惱無益，他之果報從因所生。』貧女問曰：『其因者何？』答曰：『於勝福田施以飲食，至誠發願必獲其果。』時有獨覺聖人來從乞食，女持食施，心有所希。時彼獨覺為現神變，貧女生信即發願言：『願我以此供養善根，所生之處莫遭貧苦。若得人身端正姝妙見者歡喜，受用無闕。』汝婦由先施業發願力故，獲端正報受用豐足，生勝族中人所愛重。今乃不信當何得耶？」時婆羅門既獲勝果，復聞宿世因緣之事，便請尊者還其本居，為設種種上妙飲食。食已為說法要，婦聞法已亦證初果，求受三歸五戒，廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說頌已出門而去。于時彼婦不閑句義，便作是念：「此之沙門罵詈於我。」心懷瞋惱，婆羅門還見問曰：「有何苦耶？」婦曰：「向有沙門來罵辱我，彼若活者我命不全。」其夫聞已怒目叱吒，手援利劍逐彼苾芻欲斷其命。時鄔陀夷遙見彼來，化為小室閉戶而坐，其婆羅門喚令開戶，尊者告曰：「汝可棄劍我當為開。」婆羅門即作是念：「但得相及拳打令死。」便放其劍，以極瞋心急喚開戶。尊者報曰：「捨此瞋怒暴惡之意當為汝開。」聞已竊念：「此是聖人知我惡意。」便自悔責捨除害心，即為開戶。其人入已為說妙法，便獲初果受三歸五戒，告言：「我於汝婦無惡罵詈，為說伽他令思往事，彼愚不解更起瞋心。今可諦聽！當為汝說。乃往昔時有一貧女，見他美女綺飾莊嚴，僕從自隨眾人愛敬。貧女懊惱啼泣作如是念：『我今以何方便可得如是隨意事耶？』時有鄔波斯迦，是其知友，告曰：『汝何憂苦？』女以事白，答曰：『憂惱無益，他之果報從因所生。』貧女問曰：『其因者何？』答曰：『於勝福田施以飲食，至誠發願必獲其果。』時有獨覺聖人來從乞食，女持食施，心有所希。時彼獨覺為現神變，貧女生信即發願言：『願我以此供養善根，所生之處莫遭貧苦。若得人身端正姝妙見者歡喜，受用無闕。』汝婦由先施業發願力故，獲端正報受用豐足，生勝族中人所愛重。今乃不信當何得耶？」時婆羅門既獲勝果，復聞宿世因緣之事，便請尊者還其本居，為設種種上妙飲食。食已為說法要，婦聞法已亦證初果，求受三歸五戒，廣說如前。

兩倍者，室羅伐城有婆羅門，其家巨富情懷慳悋，有事他行，即便支計妻食之分，餘有庫藏泥封而去。時鄔陀夷知婦堪化，入其舍從乞食，婦持己食一升米飯以施苾芻，迴視器中食還如舊。時鄔陀夷復於明日更將一伴來至其舍，婦人見已二俱請食，還同昨日飯器無減。明將四人，如是倍增至六十四人來，皆施食一升米飯，不減如常。此六十四人日日來食，餘人見之心生嫉妬，夫至告曰：「汝婦在家多為費損，常於日日食設百人，看此所為汝家當破。」時婆羅門聞斯語已，還至家中呵責其婦：「何故我暫不在廣為破費？」婦便告曰：「仁不須瞋，所留我分持以供僧，於餘庫物一無虧損。」其夫聞已深怪所言，心欲試之驗其虛實。時鄔陀夷欲至食時，還將爾許苾芻來入，同前食訖飯器仍滿。婆羅門見已倍生希有深發信心，即請眾僧廣設供養。食已說法，于時夫婦俱見真諦，為受歸戒，捨之而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩倍者，室羅伐城有婆羅門，其家巨富情懷慳悋，有事他行，即便支計妻食之分，餘有庫藏泥封而去。時鄔陀夷知婦堪化，入其舍從乞食，婦持己食一升米飯以施苾芻，迴視器中食還如舊。時鄔陀夷復於明日更將一伴來至其舍，婦人見已二俱請食，還同昨日飯器無減。明將四人，如是倍增至六十四人來，皆施食一升米飯，不減如常。此六十四人日日來食，餘人見之心生嫉妬，夫至告曰：「汝婦在家多為費損，常於日日食設百人，看此所為汝家當破。」時婆羅門聞斯語已，還至家中呵責其婦：「何故我暫不在廣為破費？」婦便告曰：「仁不須瞋，所留我分持以供僧，於餘庫物一無虧損。」其夫聞已深怪所言，心欲試之驗其虛實。時鄔陀夷欲至食時，還將爾許苾芻來入，同前食訖飯器仍滿。婆羅門見已倍生希有深發信心，即請眾僧廣設供養。食已說法，于時夫婦俱見真諦，為受歸戒，捨之而去。

暴惡者，室羅伐城有婆羅門，婦性暴惡。至節會日，其婆羅門作如是念：「今日定有諸親識來，對彼親賓婦若罵詈深為醜惡。」作是念已便擕稚子避向餘村。鄔陀夷觀知彼婦化緣時至，持衣鉢到彼家，見彼婦人料理飲食。尊者去之不遠而住，婦人告曰：「爾欲覓食，假令努眼大若鉢盂，食終難得。」是時尊者即開兩眼大若鉢盂，婦人又曰：「設使汝身分為兩叚，我亦不與。」尊者化身即為兩叚。于時婢使告婦人曰：「若殺苾芻犯國刑法，當為官婢役使終身。」其婦驚怖欲持死屍棄深坑內，尊者入滅盡定不能移動，即便執足懇到懺謝，願復本形，餅食任取。尊者即起從其索餅。婦人欲覓惡者施與，觀察籠中悉皆是好，隨將一箇持與苾芻，諸餅皆出，問尊者曰：「豈總將耶？」報曰：「我同梵行乃有多人，汝自往行斯為大善。」婦人持餅往給孤獨長者家，見佛僧眾儼然而坐，婦人持餅人各與一餅仍不盡。婦人見已歎未曾有深生敬信，因為說法便獲初果，還至宅中見餅如舊。婆羅門知節會日過，與子俱來，見婦容儀詳審沈默，觀其所作有異常時，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暴惡者，室羅伐城有婆羅門，婦性暴惡。至節會日，其婆羅門作如是念：「今日定有諸親識來，對彼親賓婦若罵詈深為醜惡。」作是念已便擕稚子避向餘村。鄔陀夷觀知彼婦化緣時至，持衣鉢到彼家，見彼婦人料理飲食。尊者去之不遠而住，婦人告曰：「爾欲覓食，假令努眼大若鉢盂，食終難得。」是時尊者即開兩眼大若鉢盂，婦人又曰：「設使汝身分為兩叚，我亦不與。」尊者化身即為兩叚。于時婢使告婦人曰：「若殺苾芻犯國刑法，當為官婢役使終身。」其婦驚怖欲持死屍棄深坑內，尊者入滅盡定不能移動，即便執足懇到懺謝，願復本形，餅食任取。尊者即起從其索餅。婦人欲覓惡者施與，觀察籠中悉皆是好，隨將一箇持與苾芻，諸餅皆出，問尊者曰：「豈總將耶？」報曰：「我同梵行乃有多人，汝自往行斯為大善。」婦人持餅往給孤獨長者家，見佛僧眾儼然而坐，婦人持餅人各與一餅仍不盡。婦人見已歎未曾有深生敬信，因為說法便獲初果，還至宅中見餅如舊。婆羅門知節會日過，與子俱來，見婦容儀詳審沈默，觀其所作有異常時，說伽他曰：

「汝先志猖狂， 何因今意別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝先志猖狂， 何因今意別？

我觀爾所作， 與昔事不同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀爾所作， 與昔事不同。」

其婦答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其婦答曰：

「我昔不是狂， 今非有別意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我昔不是狂， 今非有別意；

但由世尊教， 見諦預真流。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但由世尊教， 見諦預真流。」

其婦即以上事具白。其夫婆羅門聞已，歎未曾有倍深敬信，遂往逝多林，請鄔陀夷及佛僧眾明當就食。鄔陀夷受已為白佛僧，如常廣說，乃至佛僧食已還歸住處。時鄔陀夷獨留其舍為說法要，令證道果得見真諦。是時夫婦乃至盡形延請供養，尊者不受，其婦白言：「我設一座，唯願尊者餘處乞食就此而食。」尊者哀愍為受而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其婦即以上事具白。其夫婆羅門聞已，歎未曾有倍深敬信，遂往逝多林，請鄔陀夷及佛僧眾明當就食。鄔陀夷受已為白佛僧，如常廣說，乃至佛僧食已還歸住處。時鄔陀夷獨留其舍為說法要，令證道果得見真諦。是時夫婦乃至盡形延請供養，尊者不受，其婦白言：「我設一座，唯願尊者餘處乞食就此而食。」尊者哀愍為受而去。

童年者，室羅伐城有五百婆羅門子，至節會日各持飲食，詣園林中欲為聚集。時鄔陀夷便作是念：「今復何人堪應受化？」知彼五百婆羅門子根機將熟，即於晨朝持衣鉢入園中，就彼少年聚集之處。諸人見已自相問曰：「此之苾芻是何種族而作出家？」有委知者答眾人曰：「此是婆羅門種，捨高貴族而作沙門。」諸人聞已問尊者曰：「仁是大臣之子族胄高勝，云何捨棄於此雜類卑下人中，食無簡別坐無次第而為出家？」尊者答曰：「世間婆羅門有名無義，我所投者，無上大師及諸聖眾能除罪惡，此即皆是真婆羅門。」時彼少年聞是語已撫手而笑。于時尊者以神通力，令諸年少頭上花纓悉皆變為葱蒜鬘帶，所有餅食盡作牛皮、諸雜餚饌俱成牛肉、乳及飲漿盡變為酒，此等皆非婆羅門種食用之物。時彼尊者於己鉢中變作種種清淨飯食，告諸人曰：「汝觀我鉢及以身形，比汝所為，誰是清淨？誰無簡別？」時諸少年聞是語已，各各循省自知鄙惡，即相謂曰：「是彼尊者以神通力，令我花纓及諸食飲，並成雜惡不堪食噉。我等今時更無別計，宜當就彼以申懺謝。」即俱禮足白言：「聖者！我輩愚癡肉眼無識，恃己族姓出鄙惡言，於聖者所輒相輕觸，唯願慈悲受我懺謝。」異口同音說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童年者，室羅伐城有五百婆羅門子，至節會日各持飲食，詣園林中欲為聚集。時鄔陀夷便作是念：「今復何人堪應受化？」知彼五百婆羅門子根機將熟，即於晨朝持衣鉢入園中，就彼少年聚集之處。諸人見已自相問曰：「此之苾芻是何種族而作出家？」有委知者答眾人曰：「此是婆羅門種，捨高貴族而作沙門。」諸人聞已問尊者曰：「仁是大臣之子族胄高勝，云何捨棄於此雜類卑下人中，食無簡別坐無次第而為出家？」尊者答曰：「世間婆羅門有名無義，我所投者，無上大師及諸聖眾能除罪惡，此即皆是真婆羅門。」時彼少年聞是語已撫手而笑。于時尊者以神通力，令諸年少頭上花纓悉皆變為葱蒜鬘帶，所有餅食盡作牛皮、諸雜餚饌俱成牛肉、乳及飲漿盡變為酒，此等皆非婆羅門種食用之物。時彼尊者於己鉢中變作種種清淨飯食，告諸人曰：「汝觀我鉢及以身形，比汝所為，誰是清淨？誰無簡別？」時諸少年聞是語已，各各循省自知鄙惡，即相謂曰：「是彼尊者以神通力，令我花纓及諸食飲，並成雜惡不堪食噉。我等今時更無別計，宜當就彼以申懺謝。」即俱禮足白言：「聖者！我輩愚癡肉眼無識，恃己族姓出鄙惡言，於聖者所輒相輕觸，唯願慈悲受我懺謝。」異口同音說伽他曰：

「皮肉血便利， 苦樂根不殊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皮肉血便利， 苦樂根不殊；

咸同垢穢身， 云何四姓別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸同垢穢身， 云何四姓別？

若身離諸惡， 口亦無過犯； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若身離諸惡， 口亦無過犯；

心極清淨者， 名真婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心極清淨者， 名真婆羅門。

勝妙法莊嚴， 善調修梵行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝妙法莊嚴， 善調修梵行；

能除眾惡業， 是真婆羅門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除眾惡業， 是真婆羅門。」

時鄔陀夷聞說伽陀知其根熟，便為說法示教利喜，五百童子即於座上斷煩惱見真諦。身及飲食清淨如舊，各受歸戒，廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時鄔陀夷聞說伽陀知其根熟，便為說法示教利喜，五百童子即於座上斷煩惱見真諦。身及飲食清淨如舊，各受歸戒，廣說如前。

鉢者，室羅伐城有婆羅門，善持呪術不信三寶，常以呪力驅策鬼神，令其駕車隨意遊涉。時鄔陀夷復觀有情，誰堪引接能入真諦？見此婆羅門根器將熟，即持衣鉢往趣其家，見婆羅門誦呪使神御車將出，暫還下車旋液方去，尊者令其小便出不停止，即解其呪放彼鬼神。時婆羅門少頃來至，見鬼神皆散車不能動，雖誦呪術悉皆無驗，事窮失計。告苾芻曰：「由汝解呪所作不成，今欲遣誰給侍於我？」尊者取鉢開示告曰：「此當與汝作給侍人。」婆羅門曰：「此黑鐵盂如何侍我？」尊者曰：「隨汝所念皆從此出。」彼聞是語即試思念百味飲食，纔念之時眾味具足滿此鉢中。彼見斯事歎未曾有，告言：「大聖！斯之妙術願當惠我。」尊者即說伽他而告之曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢者，室羅伐城有婆羅門，善持呪術不信三寶，常以呪力驅策鬼神，令其駕車隨意遊涉。時鄔陀夷復觀有情，誰堪引接能入真諦？見此婆羅門根器將熟，即持衣鉢往趣其家，見婆羅門誦呪使神御車將出，暫還下車旋液方去，尊者令其小便出不停止，即解其呪放彼鬼神。時婆羅門少頃來至，見鬼神皆散車不能動，雖誦呪術悉皆無驗，事窮失計。告苾芻曰：「由汝解呪所作不成，今欲遣誰給侍於我？」尊者取鉢開示告曰：「此當與汝作給侍人。」婆羅門曰：「此黑鐵盂如何侍我？」尊者曰：「隨汝所念皆從此出。」彼聞是語即試思念百味飲食，纔念之時眾味具足滿此鉢中。彼見斯事歎未曾有，告言：「大聖！斯之妙術願當惠我。」尊者即說伽他而告之曰：

「明呪不惠人， 以呪換方與， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明呪不惠人， 以呪換方與，

或時得供給， 或多獲珍財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時得供給， 或多獲珍財，

若不如是者， 縱死不傳授。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不如是者， 縱死不傳授。」

時婆羅門聞伽他已，為求呪故審諦思惟：「知神呪力有不思議，既不授人何緣能得？」白尊者曰：「我無妙術可共相換，復無珍財持用供奉，但有身力以相給侍，幸願慈悲教我明呪。」尊者報曰：「爾欲得者可於如來善說法律而為出家，我當與汝如意神呪。」彼為呪故依教出家，剃除鬚髮著法服已，白師言：「鄔波馱耶！授我明呪。」師曰：「汝可受之。」弟子曰：「何謂也？」師曰：「所謂諸行皆無常，一切法無我，涅槃真寂滅。此是鉢中明呪，於三夜中汝勤修習必有神驗，於此句義當善思惟。」時彼弟子為求驗故冀有成功，於日夜中一心相續思三句法，妙解真源眾惑斷除證阿羅漢，便詣師處禮足白言：「我今實得無上明呪，我生已盡、梵行已立、不受後有、如實而知。」鄔陀夷曰：「善哉！善哉！汝是真報佛恩自他俱利，於三有海不復輪迴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆羅門聞伽他已，為求呪故審諦思惟：「知神呪力有不思議，既不授人何緣能得？」白尊者曰：「我無妙術可共相換，復無珍財持用供奉，但有身力以相給侍，幸願慈悲教我明呪。」尊者報曰：「爾欲得者可於如來善說法律而為出家，我當與汝如意神呪。」彼為呪故依教出家，剃除鬚髮著法服已，白師言：「鄔波馱耶！授我明呪。」師曰：「汝可受之。」弟子曰：「何謂也？」師曰：「所謂諸行皆無常，一切法無我，涅槃真寂滅。此是鉢中明呪，於三夜中汝勤修習必有神驗，於此句義當善思惟。」時彼弟子為求驗故冀有成功，於日夜中一心相續思三句法，妙解真源眾惑斷除證阿羅漢，便詣師處禮足白言：「我今實得無上明呪，我生已盡、梵行已立、不受後有、如實而知。」鄔陀夷曰：「善哉！善哉！汝是真報佛恩自他俱利，於三有海不復輪迴。」

相撲者，爾時有一壯士從南方來，欲於中國求人捔力。至室羅伐城於城門下脫衣拍髀，高聲大叫：「我從遠來覓人相撲，若有能者可來接手。」時此城中無人對敵。時鄔陀夷知此壯士堪任受化，於晨朝時執持衣鉢欲行乞食，至城門下見斯壯士告言：「男子！汝是壯兒欲求相撲？」答曰：「如是。」鄔陀夷曰：「汝當共我相撲為？當共我所撲得者而相撲乎？」壯士答曰：「仁撲得者，我且撲之。」鄔陀夷曰：「彼有強力汝不能禁。」壯士曰：「要待對敵方知強弱。」鄔陀夷曰：「貪、瞋、癡三是我所伏，汝試撲之。」壯士曰：「此有大力欺一切人，我何方便能為彼敵？」鄔陀夷曰：「先可出家方能對敵。」即剃髮染衣思降三毒，未久之頃結惑皆除證阿羅漢，詣鄔陀夷所白言：「大師！我已降伏三種，壯士四事究竟。」廣如上說，如是鄔陀夷苾芻於室羅伐城，教化十八億家皆令解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相撲者，爾時有一壯士從南方來，欲於中國求人捔力。至室羅伐城於城門下脫衣拍髀，高聲大叫：「我從遠來覓人相撲，若有能者可來接手。」時此城中無人對敵。時鄔陀夷知此壯士堪任受化，於晨朝時執持衣鉢欲行乞食，至城門下見斯壯士告言：「男子！汝是壯兒欲求相撲？」答曰：「如是。」鄔陀夷曰：「汝當共我相撲為？當共我所撲得者而相撲乎？」壯士答曰：「仁撲得者，我且撲之。」鄔陀夷曰：「彼有強力汝不能禁。」壯士曰：「要待對敵方知強弱。」鄔陀夷曰：「貪、瞋、癡三是我所伏，汝試撲之。」壯士曰：「此有大力欺一切人，我何方便能為彼敵？」鄔陀夷曰：「先可出家方能對敵。」即剃髮染衣思降三毒，未久之頃結惑皆除證阿羅漢，詣鄔陀夷所白言：「大師！我已降伏三種，壯士四事究竟。」廣如上說，如是鄔陀夷苾芻於室羅伐城，教化十八億家皆令解脫。

爾時鄔陀夷化暴惡女令得見諦，廣說如前，乃至為受食座。未久之頃時暴惡女為兒娶妻，身嬰疾病臨死之時告家人曰：「我死之後隨有何事，勿廢聖者鄔陀夷食座。」說是語已須臾命終。彼婆羅門隨次而終，其子憂感經時漸捨，便棄其婦求學他方。妻於後時煩惱增盛，乃與賊帥密行非法。尊者每至其家於座而食，觀知此婦性多煩惱，常為演說離欲之法。彼婦便念：「尊者聖力能了他心，知我與人有私通事，我夫若至必當告知。今我宜應預斷其命。」即詐現病相告使女曰：「我今有疾，汝今可往白尊者知屈來至宅。」使女往報，是時尊者不預觀察，來至其家，固留至夜。令喚賊帥，至便告曰：「若此苾芻命得存者，我終不活。」時彼賊帥恐其事露，忿怒持刀斷尊者命，將其屍骸棄糞聚中。此是尊者先所作業，今時果熟還於自身蘊器處受，非於餘處，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時鄔陀夷化暴惡女令得見諦，廣說如前，乃至為受食座。未久之頃時暴惡女為兒娶妻，身嬰疾病臨死之時告家人曰：「我死之後隨有何事，勿廢聖者鄔陀夷食座。」說是語已須臾命終。彼婆羅門隨次而終，其子憂感經時漸捨，便棄其婦求學他方。妻於後時煩惱增盛，乃與賊帥密行非法。尊者每至其家於座而食，觀知此婦性多煩惱，常為演說離欲之法。彼婦便念：「尊者聖力能了他心，知我與人有私通事，我夫若至必當告知。今我宜應預斷其命。」即詐現病相告使女曰：「我今有疾，汝今可往白尊者知屈來至宅。」使女往報，是時尊者不預觀察，來至其家，固留至夜。令喚賊帥，至便告曰：「若此苾芻命得存者，我終不活。」時彼賊帥恐其事露，忿怒持刀斷尊者命，將其屍骸棄糞聚中。此是尊者先所作業，今時果熟還於自身蘊器處受，非於餘處，乃至廣說。

爾時世尊於十五日褒灑陀時在眾中坐，大眾皆集唯鄔陀夷一人不到。時知座者白言：「不見尊者鄔陀夷！」諸佛世尊得無忘念，即告眾曰：「我說鄔陀夷教化人中最為第一，今已被殺棄糞聚中，汝等應為長淨。」時諸苾芻為長淨已，佛言：「汝等應可俱行，與鄔陀夷為最後供養設利羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於十五日褒灑陀時在眾中坐，大眾皆集唯鄔陀夷一人不到。時知座者白言：「不見尊者鄔陀夷！」諸佛世尊得無忘念，即告眾曰：「我說鄔陀夷教化人中最為第一，今已被殺棄糞聚中，汝等應為長淨。」時諸苾芻為長淨已，佛言：「汝等應可俱行，與鄔陀夷為最後供養設利羅。」

爾時世尊大眾圍繞夜至城門，放大光明遍滿城邑，其門自開，皆謂天曉。諸人咸起，其警夜者知天未明。時勝光王及勝鬘夫人等驚怪其事，門人奏曰：「今佛世尊及諸聖眾俱至門首。」時王聞已總命群臣、勝鬘夫人、部領宮內城中士女，並悉奔馳俱到城門，禮世尊足。王先稽首白佛言：「世尊！以何因緣無上大師躬至於此？」佛告大王：「鄔陀夷苾芻教化人中我說第一，今被他殺棄糞聚中，我今故來為彼焚身作供養事。」時勝光王聞是事已，及勝鬘夫人，便以四寶莊校喪輿，躬從如來至糞聚所，出尊者屍香湯洗浴置寶輿中，奏眾伎樂幢幡滿路香煙遍空，王及大臣傾城士女，從佛及僧送出城外，至一空處積眾香木，灌灑蘇油以火焚之，誦無常經畢，取舍利羅置金瓶內，於四衢路側建窣覩波。種種香花及眾音樂，莊嚴供養昔未曾有。王及中宮并諸士庶，佛及聖眾各還本所。爾時世尊至住處已告諸苾芻：「此由非時行招斯大過，廣說乃至我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大眾圍繞夜至城門，放大光明遍滿城邑，其門自開，皆謂天曉。諸人咸起，其警夜者知天未明。時勝光王及勝鬘夫人等驚怪其事，門人奏曰：「今佛世尊及諸聖眾俱至門首。」時王聞已總命群臣、勝鬘夫人、部領宮內城中士女，並悉奔馳俱到城門，禮世尊足。王先稽首白佛言：「世尊！以何因緣無上大師躬至於此？」佛告大王：「鄔陀夷苾芻教化人中我說第一，今被他殺棄糞聚中，我今故來為彼焚身作供養事。」時勝光王聞是事已，及勝鬘夫人，便以四寶莊校喪輿，躬從如來至糞聚所，出尊者屍香湯洗浴置寶輿中，奏眾伎樂幢幡滿路香煙遍空，王及大臣傾城士女，從佛及僧送出城外，至一空處積眾香木，灌灑蘇油以火焚之，誦無常經畢，取舍利羅置金瓶內，於四衢路側建窣覩波。種種香花及眾音樂，莊嚴供養昔未曾有。王及中宮并諸士庶，佛及聖眾各還本所。爾時世尊至住處已告諸苾芻：「此由非時行招斯大過，廣說乃至我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：

「若復苾芻非時入聚落者，波逸底迦。」如是世尊為諸苾芻制學處已，非時不得入聚落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻非時入聚落者，波逸底迦。」如是世尊為諸苾芻制學處已，非時不得入聚落。

時諸苾芻有看病人遂闕瞻視，知僧事者僧事廢闕。以事白佛，佛言：「有苾芻者囑授應去，應告彼曰：『具壽存念！我有看病因緣，或為眾事須非時入聚落。白具壽知。』彼答云：『奧箄迦。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻有看病人遂闕瞻視，知僧事者僧事廢闕。以事白佛，佛言：「有苾芻者囑授應去，應告彼曰：『具壽存念！我有看病因緣，或為眾事須非時入聚落。白具壽知。』彼答云：『奧箄迦。』」

時有苾芻於俗舍內先寄衣鉢，其舍非時忽然火起，苾芻即便往取衣鉢，行至中途作如是念：「我不囑授非時入聚落，是所不應。」遂即迴還覓人囑授，須臾之頃衣鉢燒盡。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「除因緣故。」告諸苾芻：「前是創制，此是隨開。應如是說：若復苾芻非時入聚落，不囑餘苾芻，除餘緣故，波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有苾芻於俗舍內先寄衣鉢，其舍非時忽然火起，苾芻即便往取衣鉢，行至中途作如是念：「我不囑授非時入聚落，是所不應。」遂即迴還覓人囑授，須臾之頃衣鉢燒盡。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「除因緣故。」告諸苾芻：「前是創制，此是隨開。應如是說：若復苾芻非時入聚落，不囑餘苾芻，除餘緣故，波逸底迦。」

若復苾芻者，謂此法中人，餘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂此法中人，餘義如上。

言非時者，有二分齊，謂從過午至明相未出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言非時者，有二分齊，謂從過午至明相未出。

聚落義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚落義如上。

入者，謂至聚落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入者，謂至聚落。

餘苾芻者，謂於其處現有苾芻而不告語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘苾芻者，謂於其處現有苾芻而不告語。

除時因緣者，謂有難緣。餘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除時因緣者，謂有難緣。餘義如上。

此中罪相其事云何？若苾芻於非時作非時想疑，得根本罪。於時作非時想疑，得惡作罪。餘二無犯。又無犯者，廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中罪相其事云何？若苾芻於非時作非時想疑，得根本罪。於時作非時想疑，得惡作罪。餘二無犯。又無犯者，廣說如上。

爾時勝鬘夫人，知尊者鄔陀夷枉被賊師所殺，慇懃白王令捕賊師，為護未來諸苾芻故。時王即勅有司嚴加掩捕，獲賊師已，王遣將賊投熱油釜中而斷其命。賊之伴侶有五百人，皆截其手，彼私通女以其頭髮繫不調馬足，放令蹋死。時諸苾芻咸皆有疑，白佛言：「世尊！彼之賊師曾作何業殺鄔陀夷受苦而死？及私通女五百賊徒皆被刑戮？」佛告諸苾芻：「由彼王等於先世中自所作業，還當自受，非於餘處有物代受，如餘廣說。汝等應聽！乃往古昔於婆羅痆斯城王名梵摩達多，其王大臣聰明博識有五百弟子，為貪利故遂至王前詐陳預夢，云：『我夢見當於十二年中天不降雨，國土荒亂人民飢饉王位將危。』王曰：『若如是者事當奈何？欲作何計得免災厄？』大臣白曰：『應殺五百頭牛作耶慎若大會，設婆羅門，方免災難。』王遂出教總集五百頭牛俱在一處，牛大吼叫。王聞其聲便生悲愍，告大臣曰：『豈俱殺此諸牛命耶？』臣測王意白言：『大王！觀此群牛欲殺之時，有行婬者其牛合死。』時將設會總察諸牛，遂有特牛、牸牛共為婬事。大臣曰：『此應合殺。』彼五百弟子一時舉手云：『此牛合死。』其大臣婦亦云：『合死。』遂殺二牛以供設會。汝等苾芻！往時大臣者即賊師是，其大臣婦者即私通女是，五百弟子者即賊伴五百人是。往時二牛即勝光王及勝鬘夫人是，昔時被殺今還殺彼。汝等苾芻！凡諸有情自所作業果報不亡，雖經多劫緣合還受。是故當知，勿為惡業，修諸善品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝鬘夫人，知尊者鄔陀夷枉被賊師所殺，慇懃白王令捕賊師，為護未來諸苾芻故。時王即勅有司嚴加掩捕，獲賊師已，王遣將賊投熱油釜中而斷其命。賊之伴侶有五百人，皆截其手，彼私通女以其頭髮繫不調馬足，放令蹋死。時諸苾芻咸皆有疑，白佛言：「世尊！彼之賊師曾作何業殺鄔陀夷受苦而死？及私通女五百賊徒皆被刑戮？」佛告諸苾芻：「由彼王等於先世中自所作業，還當自受，非於餘處有物代受，如餘廣說。汝等應聽！乃往古昔於婆羅痆斯城王名梵摩達多，其王大臣聰明博識有五百弟子，為貪利故遂至王前詐陳預夢，云：『我夢見當於十二年中天不降雨，國土荒亂人民飢饉王位將危。』王曰：『若如是者事當奈何？欲作何計得免災厄？』大臣白曰：『應殺五百頭牛作耶慎若大會，設婆羅門，方免災難。』王遂出教總集五百頭牛俱在一處，牛大吼叫。王聞其聲便生悲愍，告大臣曰：『豈俱殺此諸牛命耶？』臣測王意白言：『大王！觀此群牛欲殺之時，有行婬者其牛合死。』時將設會總察諸牛，遂有特牛、牸牛共為婬事。大臣曰：『此應合殺。』彼五百弟子一時舉手云：『此牛合死。』其大臣婦亦云：『合死。』遂殺二牛以供設會。汝等苾芻！往時大臣者即賊師是，其大臣婦者即私通女是，五百弟子者即賊伴五百人是。往時二牛即勝光王及勝鬘夫人是，昔時被殺今還殺彼。汝等苾芻！凡諸有情自所作業果報不亡，雖經多劫緣合還受。是故當知，勿為惡業，修諸善品。

「復次諸苾芻！汝等當聽！其鄔陀夷先作何業，由彼業力，今被他殺棄糞聚中？乃往古昔於一聚落有捕獵人，以屠殺為業而自活命。彼時有一獨覺來至林所而暫停息。當是之日彼捕獵人一無所獲，便生怪念：『我從昔來於此林中多獲禽獸，何故今日而無所得？』遂見人蹤隨跡而去，見一獨覺端居而坐，是時獵者作如是念：『由此人來我無所得。』遂生瞋忿，即滿張弓放以毒箭中其禁處。獨覺聖者見此愚人起悲愍心，為現神變騰空上踊猶若鵝王。時彼獵人見神通已深生追悼，發言仰告：『我愚癡人不識賢聖，願縱身下受我懺謝。』時彼聖者為哀愍故，放身而下受其懺謝，因即命終。時彼獵人以火焚形，取其舍利起窣覩波，種種供養因發大願：『勿緣此罪令我當來受地獄報，於未來世當得逢遇殊勝大師親承供養。』汝等苾芻！往時獵人者即鄔陀夷是，由昔殺他今還被殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸苾芻！汝等當聽！其鄔陀夷先作何業，由彼業力，今被他殺棄糞聚中？乃往古昔於一聚落有捕獵人，以屠殺為業而自活命。彼時有一獨覺來至林所而暫停息。當是之日彼捕獵人一無所獲，便生怪念：『我從昔來於此林中多獲禽獸，何故今日而無所得？』遂見人蹤隨跡而去，見一獨覺端居而坐，是時獵者作如是念：『由此人來我無所得。』遂生瞋忿，即滿張弓放以毒箭中其禁處。獨覺聖者見此愚人起悲愍心，為現神變騰空上踊猶若鵝王。時彼獵人見神通已深生追悼，發言仰告：『我愚癡人不識賢聖，願縱身下受我懺謝。』時彼聖者為哀愍故，放身而下受其懺謝，因即命終。時彼獵人以火焚形，取其舍利起窣覩波，種種供養因發大願：『勿緣此罪令我當來受地獄報，於未來世當得逢遇殊勝大師親承供養。』汝等苾芻！往時獵人者即鄔陀夷是，由昔殺他今還被殺。

「復次諸苾芻！汝等當聽！此鄔陀夷先作何業，得阿羅漢親事於我，被殺之後棄糞聚中；佛與僧眾王及大臣，勝鬘夫人并諸宮女城中士庶，俱至屍邊莊嚴寶輿移至勝處，焚燒既訖取設利羅造窣覩波盛興供養？乃往古昔有一瓦師，見一獨覺身嬰疾病，為乞食故次到其家。時彼瓦師不識賢聖，遂便捉咽推出棄糞聚中，彼身無力因即命過。有餘獨覺乘空而度，見其屍骸縱身而下，以諸香花隨時供養。瓦師見已具問其故，知是聖人便生憂悔：『我是愚癡不識賢聖。』自知無力能如法焚燒，遂即白王共為禮葬。王聞大聖非理涅槃，總命群官及後宮婇女城中士庶，人物駢闐各持蘇油并諸香水，至聖者所焚身供養。時彼瓦師作金色瓶盛其餘骨，置雜彩輿往四衢道側，造窣覩波隨力供養。遂發弘願：『我之所作無間重業，勿緣此故墮捺落迦。以此慇重供養之業，於未來世當得遭遇殊勝大師，親承教旨不生疲厭，獲得如是神通自在。』汝等苾芻！彼時瓦師即鄔陀夷，由昔所作惡業餘報，於五百生中常被他殺投之糞聚。由彼供養發願力故，今值遇我成阿羅漢。由此業故雖涅槃後，我與大眾王及人民，悉皆雲集焚身供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸苾芻！汝等當聽！此鄔陀夷先作何業，得阿羅漢親事於我，被殺之後棄糞聚中；佛與僧眾王及大臣，勝鬘夫人并諸宮女城中士庶，俱至屍邊莊嚴寶輿移至勝處，焚燒既訖取設利羅造窣覩波盛興供養？乃往古昔有一瓦師，見一獨覺身嬰疾病，為乞食故次到其家。時彼瓦師不識賢聖，遂便捉咽推出棄糞聚中，彼身無力因即命過。有餘獨覺乘空而度，見其屍骸縱身而下，以諸香花隨時供養。瓦師見已具問其故，知是聖人便生憂悔：『我是愚癡不識賢聖。』自知無力能如法焚燒，遂即白王共為禮葬。王聞大聖非理涅槃，總命群官及後宮婇女城中士庶，人物駢闐各持蘇油并諸香水，至聖者所焚身供養。時彼瓦師作金色瓶盛其餘骨，置雜彩輿往四衢道側，造窣覩波隨力供養。遂發弘願：『我之所作無間重業，勿緣此故墮捺落迦。以此慇重供養之業，於未來世當得遭遇殊勝大師，親承教旨不生疲厭，獲得如是神通自在。』汝等苾芻！彼時瓦師即鄔陀夷，由昔所作惡業餘報，於五百生中常被他殺投之糞聚。由彼供養發願力故，今值遇我成阿羅漢。由此業故雖涅槃後，我與大眾王及人民，悉皆雲集焚身供養。

「汝等當知！又何緣故此鄔陀夷教化人中最為第一？於過去世迦攝波佛時，鄔陀夷於彼出家，為大法師善能說法，教化有情無量億數，由彼業力於諸眾中教化第一。是故諸苾芻！當觀如是善惡之報，如影隨形終不亡失，善業勤修惡事當捨，應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等當知！又何緣故此鄔陀夷教化人中最為第一？於過去世迦攝波佛時，鄔陀夷於彼出家，為大法師善能說法，教化有情無量億數，由彼業力於諸眾中教化第一。是故諸苾芻！當觀如是善惡之報，如影隨形終不亡失，善業勤修惡事當捨，應如是學。」

第九攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九攝頌曰：

食明相今知、 針筒床脚量、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食明相今知、 針筒床脚量、

貯花并坐具、 瘡雨大師衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貯花并坐具、 瘡雨大師衣。

食前食後行詣餘家不囑授學處第八十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食前食後行詣餘家不囑授學處第八十一

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時此城中有一長者，大富多財受用豐足。時具壽鄔波難陀因行乞食至長者家，長者即便持飯施與。因為說法，施食之人獲五功德，謂壽命、色、力、安樂、詞辯。長者聞已深心歡喜，頂禮其足歸依三寶受五學處。時鄔波難陀復於他日至長者家，長者白言：「聖者！我今因大德為善知識故，欲請佛及僧就舍而食。唯願聖者為我白知。」時鄔波難陀還至住處，稱長者名為請佛僧。時鄔波難陀即於晨朝至長者宅，報長者曰：「我有緣事暫至餘家，我若不來不須行食。」作是語已捨之而去。爾時世尊知彼長者不閑法式不來告白，即便自將大眾詣長者家就其食處。時諸苾芻報長者曰：「應唱隨意。」長者即便報言：「聖者！我為大眾設斯座褥。」佛言：「此即便是作隨意訖，宜應就坐。」佛及大眾坐時既久，日復將中不見行食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時此城中有一長者，大富多財受用豐足。時具壽鄔波難陀因行乞食至長者家，長者即便持飯施與。因為說法，施食之人獲五功德，謂壽命、色、力、安樂、詞辯。長者聞已深心歡喜，頂禮其足歸依三寶受五學處。時鄔波難陀復於他日至長者家，長者白言：「聖者！我今因大德為善知識故，欲請佛及僧就舍而食。唯願聖者為我白知。」時鄔波難陀還至住處，稱長者名為請佛僧。時鄔波難陀即於晨朝至長者宅，報長者曰：「我有緣事暫至餘家，我若不來不須行食。」作是語已捨之而去。爾時世尊知彼長者不閑法式不來告白，即便自將大眾詣長者家就其食處。時諸苾芻報長者曰：「應唱隨意。」長者即便報言：「聖者！我為大眾設斯座褥。」佛言：「此即便是作隨意訖，宜應就坐。」佛及大眾坐時既久，日復將中不見行食。

佛告阿難陀曰：「汝告長者，日時既至應可行食。日時過者食何所為？」具壽阿難陀奉教而告長者，報曰：「聖者！鄔波難陀今未來到。」如是至三，阿難陀曰：「若鄔波難陀不來者不欲行食耶？」報言：「如是。」具壽阿難陀以事白佛，爾時世尊說伽他曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀曰：「汝告長者，日時既至應可行食。日時過者食何所為？」具壽阿難陀奉教而告長者，報曰：「聖者！鄔波難陀今未來到。」如是至三，阿難陀曰：「若鄔波難陀不來者不欲行食耶？」報言：「如是。」具壽阿難陀以事白佛，爾時世尊說伽他曰。

「由他悉皆苦， 自由便受樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由他悉皆苦， 自由便受樂，

共有皆闕事， 智者不應為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共有皆闕事， 智者不應為。」

時欲將中鄔波難陀方始來至，遂便行食。時諸苾芻有噉少許、有不食者，佛為長者說施頌已從座而去，鄔波難陀即於此住不往寺中。當時是十五日眾僧欲作褒灑陀，唯鄔波難陀不來赴集，復無持欲人，眾皆久坐妨廢法事，求覓不得令眾疲勞。時諸苾芻共生嫌賤作如是語：「云何苾芻受食家請，食前食後而不速來，久住俗舍？」以緣白佛，佛言：「食前食後有此過生，乃至我觀十利，為諸弟子制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時欲將中鄔波難陀方始來至，遂便行食。時諸苾芻有噉少許、有不食者，佛為長者說施頌已從座而去，鄔波難陀即於此住不往寺中。當時是十五日眾僧欲作褒灑陀，唯鄔波難陀不來赴集，復無持欲人，眾皆久坐妨廢法事，求覓不得令眾疲勞。時諸苾芻共生嫌賤作如是語：「云何苾芻受食家請，食前食後而不速來，久住俗舍？」以緣白佛，佛言：「食前食後有此過生，乃至我觀十利，為諸弟子制其學處，應如是說：

「若復苾芻受食家請，食前食後行詣餘家者，波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻受食家請，食前食後行詣餘家者，波逸底迦。」

如是世尊為諸苾芻制其學已。時有看病苾芻廢其瞻視，知僧事者撿校有闕。時諸苾芻以緣白佛，佛聞此已告諸苾芻：「前是創制，今復隨開，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世尊為諸苾芻制其學已。時有看病苾芻廢其瞻視，知僧事者撿校有闕。時諸苾芻以緣白佛，佛聞此已告諸苾芻：「前是創制，今復隨開，應如是說：

「若復苾芻受食家請，食前食後行詣餘家，不囑授者，波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻受食家請，食前食後行詣餘家，不囑授者，波逸底迦。」

若復苾芻者，謂鄔波難陀，餘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂鄔波難陀，餘義如上。

食家請者，謂被他喚食家義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食家請者，謂被他喚食家義如上。

食前者，謂是午前。若出行時過二家者，便得墮罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食前者，謂是午前。若出行時過二家者，便得墮罪。

食後者，謂過午已後。若出行時過三家者，便得墮罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食後者，謂過午已後。若出行時過三家者，便得墮罪。

不囑授者，謂不報人，應囑施主云：「我往某處。」或囑苾芻云：「向某處。」結罪如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不囑授者，謂不報人，應囑施主云：「我往某處。」或囑苾芻云：「向某處。」結罪如上。

此中犯相其事云何？若苾芻受食家請，食前行過二家，食後行過三家，不囑授得墮罪。若不以此苾芻為先首，而請喚者無犯。又無犯者，謂初犯人，廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若苾芻受食家請，食前行過二家，食後行過三家，不囑授得墮罪。若不以此苾芻為先首，而請喚者無犯。又無犯者，謂初犯人，廣說如上。