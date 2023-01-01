根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶卷第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶卷第四十二

三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉 制譯

不與欲默然起去學處第七十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與欲默然起去學處第七十七

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時鄔陀夷斷諸結惑，廣說如上，乃至十七眾共為籌議，集苾芻眾已，詣上座前作如是白：「我今有所詰問，乃至欲與鄔波難陀作捨置羯磨。」時上座難陀作如是語：「鄔波難陀是老上座，寧容輒與作捨置事？」十七眾白大眾曰：「若與惡人為朋扇者，眾亦與作捨置羯磨。」難陀聞已遂生怖懼，以己毛緂聚在座上，狀似人形默而起去。時眾不知，遂與鄔波難陀作捨置羯磨已，便詣難陀泣而告曰：「何期黑鉢忽然與我作捨置事？」難陀報曰：「汝不須憂，彼眾不集，作法不成。」鄔波難陀曰：「誰不集耶？」答曰：「我不在眾。」少欲苾芻聞是語已共生嫌恥：「云何苾芻知眾集已作如法事，默然起去？」諸苾芻以緣白佛，佛言乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時鄔陀夷斷諸結惑，廣說如上，乃至十七眾共為籌議，集苾芻眾已，詣上座前作如是白：「我今有所詰問，乃至欲與鄔波難陀作捨置羯磨。」時上座難陀作如是語：「鄔波難陀是老上座，寧容輒與作捨置事？」十七眾白大眾曰：「若與惡人為朋扇者，眾亦與作捨置羯磨。」難陀聞已遂生怖懼，以己毛緂聚在座上，狀似人形默而起去。時眾不知，遂與鄔波難陀作捨置羯磨已，便詣難陀泣而告曰：「何期黑鉢忽然與我作捨置事？」難陀報曰：「汝不須憂，彼眾不集，作法不成。」鄔波難陀曰：「誰不集耶？」答曰：「我不在眾。」少欲苾芻聞是語已共生嫌恥：「云何苾芻知眾集已作如法事，默然起去？」諸苾芻以緣白佛，佛言乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：

「若復苾芻知眾如法評論事時，默然從座起去者，波逸底迦。」如是世尊為諸苾芻制學處已。時諸苾芻久在眾中，其看病人及授事人事有廢闕。由此為緣佛更聽許，若有緣者應囑授去。世尊讚歎持戒，乃至廣說：「前是創制，此是隨開，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻知眾如法評論事時，默然從座起去者，波逸底迦。」如是世尊為諸苾芻制學處已。時諸苾芻久在眾中，其看病人及授事人事有廢闕。由此為緣佛更聽許，若有緣者應囑授去。世尊讚歎持戒，乃至廣說：「前是創制，此是隨開，應如是說：

「若復苾芻知眾如法評論事時，默然從座起去，有苾芻不囑授者除餘緣故，波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻知眾如法評論事時，默然從座起去，有苾芻不囑授者除餘緣故，波逸底迦。」

若復苾芻者，謂是難陀，餘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂是難陀，餘義如上。

眾謂佛弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾謂佛弟子。

如法評論者，謂是如法單白、白二、白四羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法評論者，謂是如法單白、白二、白四羯磨。

默然從座起去者，謂出勢分外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 默然從座起去者，謂出勢分外。

不囑授者，有苾芻不語知而去。釋罪同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不囑授者，有苾芻不語知而去。釋罪同前。

此中犯相其事云何？若苾芻知眾有如法事言論決擇，有苾芻不囑授默然從座而起去者，乃至言聲所及處來，得惡作罪；捨此處時得根本罪。又無犯者，謂初犯人，廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若苾芻知眾有如法事言論決擇，有苾芻不囑授默然從座而起去者，乃至言聲所及處來，得惡作罪；捨此處時得根本罪。又無犯者，謂初犯人，廣說如上。

不恭敬學處第七十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不恭敬學處第七十八

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中。時有二苾芻：一名雜色、二名象師子，知諸苾芻集食堂中，依世尊教欲殄諍事。斯之二人，一順眾命；一便違教不赴眾所，眾評論已不生恭敬，令事紛擾。少欲苾芻共生嫌賤：「云何苾芻眾殄諍時自不赴集，見評論已不存恭敬？」諸苾芻以緣白佛。佛言，廣說乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中。時有二苾芻：一名雜色、二名象師子，知諸苾芻集食堂中，依世尊教欲殄諍事。斯之二人，一順眾命；一便違教不赴眾所，眾評論已不生恭敬，令事紛擾。少欲苾芻共生嫌賤：「云何苾芻眾殄諍時自不赴集，見評論已不存恭敬？」諸苾芻以緣白佛。佛言，廣說乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：

「若復苾芻不恭敬者，波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻不恭敬者，波逸底迦。」

若復苾芻者，謂雜色，餘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂雜色，餘義如上。

不恭敬者，有其二種：一謂大眾、二是別人。於此二處不恭敬時，皆得墮罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不恭敬者，有其二種：一謂大眾、二是別人。於此二處不恭敬時，皆得墮罪。

此中犯相其事云何？若苾芻知大眾集評論事時，喚令赴集而不來者，便得墮罪。喚住不住、遣去不去，遣取臥具而不肯取、不遣取時即便強取，遣請房等事皆同此，違眾教時皆得墮罪。若苾芻見鄔波馱耶、阿遮利耶作如是語，喚來不來乃至房等事，違別人教時皆得惡作。若依道理而白知者，非不恭敬，此皆無犯。又無犯者，謂初犯人，廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若苾芻知大眾集評論事時，喚令赴集而不來者，便得墮罪。喚住不住、遣去不去，遣取臥具而不肯取、不遣取時即便強取，遣請房等事皆同此，違眾教時皆得墮罪。若苾芻見鄔波馱耶、阿遮利耶作如是語，喚來不來乃至房等事，違別人教時皆得惡作。若依道理而白知者，非不恭敬，此皆無犯。又無犯者，謂初犯人，廣說如上。

飲酒學處第七十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲酒學處第七十九

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時憍閃毘失收摩羅山，於此山下多諸聚落。有一長者，名曰浮圖，大富多財衣食豐足，娶妻未久誕生一女，顏貌端正人所樂觀。至年長大，娉與給孤獨長者男為妻。浮圖長者未久之間，復誕一息，容儀可愛，初生之日父見歡喜，唱言：「善來！善來！」時諸親族因與立名，號曰善來。由此孩兒薄福力故，所有家產日就銷亡，父母俱喪投竄無所。時諸人眾見其如此，遂號惡來。與乞匃人共為伴侶，以乞活命。時有一人是惡來父故舊知識，見其貧苦遂與金錢一文令充衣食。從此離別漸至室羅伐城。其姊從婢見而記識，歸報大家曰：「我適出外逢見惡來，非常貧窶。」其姊聞已深生惻隱，便令使者送白疊金錢權充虛乏。彼薄福故便被賊偷，姊聞此事而嗟歎曰：「我今何用如此惡業薄福人耶？」即棄而不問。時給孤獨長者請佛及僧就舍而食，備辦種種上妙香饌，瞻望佛僧渴仰而住。是時惡來并諸乞侶，聞長者設供冀拾遺飡，遂共相携詣設食處。長者遙見貧人，命使者曰：「佛僧將至，驅出貧人。」時諸乞伴各生此念：「斯大長者先有悲心，我等孤獨常為依怙，何故今時苦見驅逐？豈非惡來惡業之力殃及我等？」即便共舉擲之糞聚。惡來既被同伴所輕，遂於糞聚啼泣而臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時憍閃毘失收摩羅山，於此山下多諸聚落。有一長者，名曰浮圖，大富多財衣食豐足，娶妻未久誕生一女，顏貌端正人所樂觀。至年長大，娉與給孤獨長者男為妻。浮圖長者未久之間，復誕一息，容儀可愛，初生之日父見歡喜，唱言：「善來！善來！」時諸親族因與立名，號曰善來。由此孩兒薄福力故，所有家產日就銷亡，父母俱喪投竄無所。時諸人眾見其如此，遂號惡來。與乞匃人共為伴侶，以乞活命。時有一人是惡來父故舊知識，見其貧苦遂與金錢一文令充衣食。從此離別漸至室羅伐城。其姊從婢見而記識，歸報大家曰：「我適出外逢見惡來，非常貧窶。」其姊聞已深生惻隱，便令使者送白疊金錢權充虛乏。彼薄福故便被賊偷，姊聞此事而嗟歎曰：「我今何用如此惡業薄福人耶？」即棄而不問。時給孤獨長者請佛及僧就舍而食，備辦種種上妙香饌，瞻望佛僧渴仰而住。是時惡來并諸乞侶，聞長者設供冀拾遺飡，遂共相携詣設食處。長者遙見貧人，命使者曰：「佛僧將至，驅出貧人。」時諸乞伴各生此念：「斯大長者先有悲心，我等孤獨常為依怙，何故今時苦見驅逐？豈非惡來惡業之力殃及我等？」即便共舉擲之糞聚。惡來既被同伴所輕，遂於糞聚啼泣而臥。

長者令使往白時至，爾時世尊於日初分執持衣鉢，大眾圍繞往長者家欲詣食所。爾時世尊由大悲力引向惡來處立，告諸苾芻曰：「汝等當厭流轉諸有無邊苦海，復厭生死資生之具。汝等觀此最後生人，更不流轉受斯苦惱，不自支濟。」即告阿難陀曰：「汝於今日為善來故應留半食。」爾時世尊入長者家就座而坐。長者既見大眾坐定，即以種種淨妙飲食，供佛及僧皆令飽足。時阿難陀由彼善來惡業力故，所許半食忘不為留。世尊大師得無忘念，知阿難陀忘不留食，即於己鉢留其半分。時阿難陀食已生念：「我於今日情有擾亂，違世尊教。」佛告阿難陀：「假使贍部洲四至大海滿中諸佛，然此諸佛各說深法，汝悉受持無有遺忘。今由善來薄福力故，令汝不憶。汝今可去喚彼善來。」時阿難陀奉教而去，至彼告曰：「善來！善來！」彼不自憶善來之名，默爾無對。阿難陀復更唱言：「是浮圖之子先號善來，非餘人也。」善來聞已作如是念，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者令使往白時至，爾時世尊於日初分執持衣鉢，大眾圍繞往長者家欲詣食所。爾時世尊由大悲力引向惡來處立，告諸苾芻曰：「汝等當厭流轉諸有無邊苦海，復厭生死資生之具。汝等觀此最後生人，更不流轉受斯苦惱，不自支濟。」即告阿難陀曰：「汝於今日為善來故應留半食。」爾時世尊入長者家就座而坐。長者既見大眾坐定，即以種種淨妙飲食，供佛及僧皆令飽足。時阿難陀由彼善來惡業力故，所許半食忘不為留。世尊大師得無忘念，知阿難陀忘不留食，即於己鉢留其半分。時阿難陀食已生念：「我於今日情有擾亂，違世尊教。」佛告阿難陀：「假使贍部洲四至大海滿中諸佛，然此諸佛各說深法，汝悉受持無有遺忘。今由善來薄福力故，令汝不憶。汝今可去喚彼善來。」時阿難陀奉教而去，至彼告曰：「善來！善來！」彼不自憶善來之名，默爾無對。阿難陀復更唱言：「是浮圖之子先號善來，非餘人也。」善來聞已作如是念，說伽他曰：

「我失善來名， 今從何所至？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我失善來名， 今從何所至？

豈非惡報盡， 善業此時生！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈非惡報盡， 善業此時生！

佛具一切智， 一切眾所歸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛具一切智， 一切眾所歸；

由彼愛善言， 名善來應理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼愛善言， 名善來應理。

我是無福人， 諸親皆棄捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我是無福人， 諸親皆棄捨；

禍哉眾苦逼， 豈名為善來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禍哉眾苦逼， 豈名為善來。」

時阿難陀即引善來往詣佛所，禮佛足已在一面坐，佛告阿難陀：「與其半食。」阿難陀取鉢授與。是時善來見半食已遂便流淚，作如是語：「雖佛世尊為我留分，但唯片許寧足我飢？」世尊了知善來所念，以慰喻言告善來曰：「假令汝腹寬如大海，噉一一口摶若妙高，隨汝幾時食終不盡。汝今應食，勿起憂懷。」善來便食，食已歡喜。世尊告曰：「汝之衣角是何物耶？」即便開解見一金錢，白佛言：「此一金錢是父知識見我貧苦持以相贈，由薄福故忘而不憶。」世尊告曰：「汝可持此金錢買青蓮花來。」善來去後，佛及僧眾俱還本處。是時善來奉佛教已，遂詣賣花人藍婆住處入彼園中。園主見已報曰：「惡來可去，莫入我園，勿由汝故樹池枯燥。」善來報白：「世尊使我買青蓮花。」說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿難陀即引善來往詣佛所，禮佛足已在一面坐，佛告阿難陀：「與其半食。」阿難陀取鉢授與。是時善來見半食已遂便流淚，作如是語：「雖佛世尊為我留分，但唯片許寧足我飢？」世尊了知善來所念，以慰喻言告善來曰：「假令汝腹寬如大海，噉一一口摶若妙高，隨汝幾時食終不盡。汝今應食，勿起憂懷。」善來便食，食已歡喜。世尊告曰：「汝之衣角是何物耶？」即便開解見一金錢，白佛言：「此一金錢是父知識見我貧苦持以相贈，由薄福故忘而不憶。」世尊告曰：「汝可持此金錢買青蓮花來。」善來去後，佛及僧眾俱還本處。是時善來奉佛教已，遂詣賣花人藍婆住處入彼園中。園主見已報曰：「惡來可去，莫入我園，勿由汝故樹池枯燥。」善來報白：「世尊使我買青蓮花。」說伽他曰：

「我於青蓮花， 其實無所用； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於青蓮花， 其實無所用；

大師一切智， 遣我買將來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師一切智， 遣我買將來。」

爾時藍婆聞是佛使，心生敬仰即說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時藍婆聞是佛使，心生敬仰即說伽他曰：

「牟尼大寂靜， 天人咸供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牟尼大寂靜， 天人咸供養；

汝為佛使者， 須花任意將。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝為佛使者， 須花任意將。」

是時善來與金錢已，多取青蓮花還詣佛所。世尊見已告言：「善來！汝可持此蓮花行與僧眾。」善來持花從佛及僧次第行與。時諸苾芻皆不敢受，佛言：「於此施主生憐愍心當為受用，然諸香物皆益眼根，嗅之無過。」時諸苾芻悉皆為受，花乃開敷。善來既見青蓮花已，憶昔前身曾諸佛所修青處觀影像現前，世尊復為演說法要，示教利喜便證見諦。是時善來獲初果已，即說伽他自申慶讚： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時善來與金錢已，多取青蓮花還詣佛所。世尊見已告言：「善來！汝可持此蓮花行與僧眾。」善來持花從佛及僧次第行與。時諸苾芻皆不敢受，佛言：「於此施主生憐愍心當為受用，然諸香物皆益眼根，嗅之無過。」時諸苾芻悉皆為受，花乃開敷。善來既見青蓮花已，憶昔前身曾諸佛所修青處觀影像現前，世尊復為演說法要，示教利喜便證見諦。是時善來獲初果已，即說伽他自申慶讚：

「佛以方便勝羂索， 牽我令住於見諦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛以方便勝羂索， 牽我令住於見諦；

於惡趣中興愍念， 如拔老象出深泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於惡趣中興愍念， 如拔老象出深泥。

我於昔時名善來， 後時人號惡來者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於昔時名善來， 後時人號惡來者；

今是善來名不謬， 由住牟尼聖教中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今是善來名不謬， 由住牟尼聖教中。」

說是頌已即從座起，禮佛雙足白言：「世尊！我今欲於如來善說法律之中出家離俗修持梵行。」世尊以梵音聲告言：「善來苾芻！汝修梵行。」說是語已即便出家，鬚髮自落法服著身，具足近圓成苾芻性。是時善來從此已後，發大勇猛守堅固心，於初後夜思惟忘倦，斷除結惑證阿羅漢果，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是頌已即從座起，禮佛雙足白言：「世尊！我今欲於如來善說法律之中出家離俗修持梵行。」世尊以梵音聲告言：「善來苾芻！汝修梵行。」說是語已即便出家，鬚髮自落法服著身，具足近圓成苾芻性。是時善來從此已後，發大勇猛守堅固心，於初後夜思惟忘倦，斷除結惑證阿羅漢果，說伽他曰：

「昔於諸佛所， 但持瓦鐵身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昔於諸佛所， 但持瓦鐵身；

今聞世尊教， 轉作真金體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今聞世尊教， 轉作真金體。

我於生死中， 更不受後有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於生死中， 更不受後有；

奉持無漏法， 安趣涅槃城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉持無漏法， 安趣涅槃城。

若人樂珍寶， 及生天解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人樂珍寶， 及生天解脫；

當近善知識， 所願皆隨意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當近善知識， 所願皆隨意。」

從佛世尊度舍利子、大目乾連、大迦攝波、畢隣陀伐蹉等已，諸世間人不信敬者，便生嫌議作如是語：「沙門喬答摩是盜世間珍寶之賊，於大地內時有如斯人中龍象間出於世，悉皆竊誘令其出家以充給侍。」佛亦曾度尼他賤人、小路、牛主、勝惠、河側五百漁人及善來等，不信敬人復生譏謗：「沙門喬答摩貪覓弟子無有休息，世有貧賤愚癡之人，亦度出家以為走使。」世尊聞已作如是念：「我大弟子德若妙高，時眾無知輒為輕忽，無故招罪自害其軀。今我宜應發起善來殊勝之德。」世尊法爾，諸弟子中實有勝德人不知者，佛即方便彰顯其德。爾時世尊為欲發起善來德故，命阿難陀曰：「我今欲往失收摩羅山，若諸苾芻樂隨逐者可持衣鉢。」廣說乃至到失收摩羅山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從佛世尊度舍利子、大目乾連、大迦攝波、畢隣陀伐蹉等已，諸世間人不信敬者，便生嫌議作如是語：「沙門喬答摩是盜世間珍寶之賊，於大地內時有如斯人中龍象間出於世，悉皆竊誘令其出家以充給侍。」佛亦曾度尼他賤人、小路、牛主、勝惠、河側五百漁人及善來等，不信敬人復生譏謗：「沙門喬答摩貪覓弟子無有休息，世有貧賤愚癡之人，亦度出家以為走使。」世尊聞已作如是念：「我大弟子德若妙高，時眾無知輒為輕忽，無故招罪自害其軀。今我宜應發起善來殊勝之德。」世尊法爾，諸弟子中實有勝德人不知者，佛即方便彰顯其德。爾時世尊為欲發起善來德故，命阿難陀曰：「我今欲往失收摩羅山，若諸苾芻樂隨逐者可持衣鉢。」廣說乃至到失收摩羅山。

時彼住處有一毒龍，於菴婆林依止而住，近此山邊所有穀稼常被傷損。此山諸人聞佛來至，悉皆雲集行詣佛所，頂禮佛足在一面坐。爾時世尊為諸人眾演說妙法，示教利喜默然而住。時諸人眾即從座起，禮佛足已白言：「世尊！唯願哀愍，明當就舍受我微供。」世尊知已默然而受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼住處有一毒龍，於菴婆林依止而住，近此山邊所有穀稼常被傷損。此山諸人聞佛來至，悉皆雲集行詣佛所，頂禮佛足在一面坐。爾時世尊為諸人眾演說妙法，示教利喜默然而住。時諸人眾即從座起，禮佛足已白言：「世尊！唯願哀愍，明當就舍受我微供。」世尊知已默然而受。

時諸人等知佛受已從座而去，即於其夜備辦種種上妙供養，并貯水器敷設既訖，旦令使者往白時至。世尊於日初分執持衣鉢，大眾圍繞往設供處，便於眾首就座而坐，山下諸人婆羅門等具設供養。佛及眾僧各飽足已，乃至俱詣佛所隨處而坐，佛為說法深心歡喜，白佛言：「世尊！我等常聞世尊善能調伏極惡藥叉，謂曠野藥叉、箭毛藥叉、驢像藥叉等；又女藥叉亦皆調伏，謂阿力迦、訶利底等；又諸毒龍亦皆降伏，謂難陀、鄔波難陀、阿鉢羅龍王等。世尊！然此山下菴婆毒龍，常於我等枉作怨讎橫為損害，每日三時恒吐惡氣，齊至百里所有禽獸，聞其毒氣皆悉命終，諸男女等形色黧變盡無光彩。唯願世尊哀愍我等降此毒龍。」爾時世尊聞是語已，告阿難陀曰：「汝可將籌行與大眾，能伏龍者當可取之。」于時大眾竟無取者，世尊即命善來曰：「汝可取籌為眾伏彼菴婆毒龍。」是時善來聞佛命已，即便取籌於日初分執持衣鉢，入聚落中巡行乞食，飯食訖往菴婆龍所住之處。時彼龍王遙見善來入其住處，發大瞋恚騰雲晝昏，雷霆震地便下雨雹欲害善來。是時善來便入慈定，所有風雨降注之物，悉皆變成沈水香粖、栴檀香粖、耽摩羅香粖，從空而下。時菴婆龍轉更瞋發，復下劍輪矛槊等物，至善來上無不皆成天妙蓮花，從空而下。龍復放烟、善來亦放煙，龍復放火、善來即便入火光定，以神通力身如火聚，周遍龍宮及餘住處火焰充塞。時彼毒龍見大焰火心極驚怖，身毛遍竪便欲逃竄，遂見餘方猛焰俱遍，唯善來處寂靜清涼。毒龍遂往禮善來足作如是語：「願為救護！願為救護！」善來告曰：「汝於前身作垢穢業墮傍生中，復於今時更為惱害作眾不善，從此命終當墮何處？欲何所依？必墮地獄，此不須疑。」是時毒龍白善來曰：「大德！幸賜言教，我於今時欲何所作？」善來答曰：「當受三歸并五學處，至盡形壽要心莫犯。」是時毒龍即受三歸并五學處，至盡形壽不殺生、不偷盜、不欲邪行、不飲酒、不妄語。為要契已頂禮善來忽然不現。爾時善來既伏毒龍，往詣佛所禮佛足已白言：「世尊！彼之毒龍我已伏訖，為受三歸并五學處。」佛告諸苾芻：「我諸弟子聲聞之中，降伏毒龍善來第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸人等知佛受已從座而去，即於其夜備辦種種上妙供養，并貯水器敷設既訖，旦令使者往白時至。世尊於日初分執持衣鉢，大眾圍繞往設供處，便於眾首就座而坐，山下諸人婆羅門等具設供養。佛及眾僧各飽足已，乃至俱詣佛所隨處而坐，佛為說法深心歡喜，白佛言：「世尊！我等常聞世尊善能調伏極惡藥叉，謂曠野藥叉、箭毛藥叉、驢像藥叉等；又女藥叉亦皆調伏，謂阿力迦、訶利底等；又諸毒龍亦皆降伏，謂難陀、鄔波難陀、阿鉢羅龍王等。世尊！然此山下菴婆毒龍，常於我等枉作怨讎橫為損害，每日三時恒吐惡氣，齊至百里所有禽獸，聞其毒氣皆悉命終，諸男女等形色黧變盡無光彩。唯願世尊哀愍我等降此毒龍。」爾時世尊聞是語已，告阿難陀曰：「汝可將籌行與大眾，能伏龍者當可取之。」于時大眾竟無取者，世尊即命善來曰：「汝可取籌為眾伏彼菴婆毒龍。」是時善來聞佛命已，即便取籌於日初分執持衣鉢，入聚落中巡行乞食，飯食訖往菴婆龍所住之處。時彼龍王遙見善來入其住處，發大瞋恚騰雲晝昏，雷霆震地便下雨雹欲害善來。是時善來便入慈定，所有風雨降注之物，悉皆變成沈水香粖、栴檀香粖、耽摩羅香粖，從空而下。時菴婆龍轉更瞋發，復下劍輪矛槊等物，至善來上無不皆成天妙蓮花，從空而下。龍復放烟、善來亦放煙，龍復放火、善來即便入火光定，以神通力身如火聚，周遍龍宮及餘住處火焰充塞。時彼毒龍見大焰火心極驚怖，身毛遍竪便欲逃竄，遂見餘方猛焰俱遍，唯善來處寂靜清涼。毒龍遂往禮善來足作如是語：「願為救護！願為救護！」善來告曰：「汝於前身作垢穢業墮傍生中，復於今時更為惱害作眾不善，從此命終當墮何處？欲何所依？必墮地獄，此不須疑。」是時毒龍白善來曰：「大德！幸賜言教，我於今時欲何所作？」善來答曰：「當受三歸并五學處，至盡形壽要心莫犯。」是時毒龍即受三歸并五學處，至盡形壽不殺生、不偷盜、不欲邪行、不飲酒、不妄語。為要契已頂禮善來忽然不現。爾時善來既伏毒龍，往詣佛所禮佛足已白言：「世尊！彼之毒龍我已伏訖，為受三歸并五學處。」佛告諸苾芻：「我諸弟子聲聞之中，降伏毒龍善來第一。」

爾時失收摩羅山遠近諸人婆羅門等，見伏毒龍眾無惱害，皆大歡悅得未曾有。各持香花供養之具，往詣佛所以申慶悅，禮佛足已各住一面，白言：「世尊！幸蒙聖力除彼毒龍，欲申供養願垂納受。」佛告諸婆羅門居士男女：「汝等當知，彼之毒龍乃是浮圖之子善來苾芻令其改惡為受歸戒，非是我力。汝等宜應持此諸物供養善來以申報德。」是時諸人奉佛教已，便持供養詣善來所，頂禮其足白言：「聖者！仁於我等降大慈悲施以無畏，能令品彙并皆穌息，願垂教命欲何所為？」善來告曰：「各隨所依供養三寶。」時婆羅門等由善來故，請佛及僧七日設食，佛默然受。時諸人等知佛受已禮足而去，即於其夜具辦種種上妙飲食，敷設座褥，旦令使者往白時至：「供養備辦願佛知時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時失收摩羅山遠近諸人婆羅門等，見伏毒龍眾無惱害，皆大歡悅得未曾有。各持香花供養之具，往詣佛所以申慶悅，禮佛足已各住一面，白言：「世尊！幸蒙聖力除彼毒龍，欲申供養願垂納受。」佛告諸婆羅門居士男女：「汝等當知，彼之毒龍乃是浮圖之子善來苾芻令其改惡為受歸戒，非是我力。汝等宜應持此諸物供養善來以申報德。」是時諸人奉佛教已，便持供養詣善來所，頂禮其足白言：「聖者！仁於我等降大慈悲施以無畏，能令品彙并皆穌息，願垂教命欲何所為？」善來告曰：「各隨所依供養三寶。」時婆羅門等由善來故，請佛及僧七日設食，佛默然受。時諸人等知佛受已禮足而去，即於其夜具辦種種上妙飲食，敷設座褥，旦令使者往白時至：「供養備辦願佛知時。」

爾時世尊於日初分將諸大眾，往施主家設食之處。諸婆羅門居士等見坐定已，即以種種上妙飲食供佛及僧，皆飽足已，便於佛前聽說法要。初日既然，乃至七日悉皆如是。有婆羅門，是善來父先舊知識，能呪毒龍，為怖龍故遂往室羅伐城，改名而住。時勝光王立為主象大臣，此人因事來至山下，既聞善來降毒龍已生大歡喜。往善來處禮雙足已白言：「聖者！我輩有怖多並逃避，今聞大德興悲愍心為除怨害，不任欣喜，欲申供養，願降哀憐明當就食。」善來不受。時婆羅門重更請曰：「若不肯者，唯願大德還城之日先受我供。」是時善來哀愍為受。是時山下諸施主等，供佛僧眾滿七日已，俱禮佛足聽說妙法。爾時世尊為說法要示教利喜，即於座上無量有情除疑獲果。佛與僧眾漸至室羅伐城，時給孤獨長者便往佛所，禮佛雙足在一面坐。爾時世尊為說法已默然而住，時彼長者即從坐起白言：「世尊願佛及僧明就我家為受微供。」世尊默然為受。長者知已作禮而去。時婆羅門詣善來處白言：「聖者！我先已請，若至本城先受我食。」善來白佛，佛言：「汝已先受，今宜赴請。」善來詣彼婆羅門舍，時婆羅門以上妙飲食至誠供養，令飽食已，欲使善來食速消化，便以少許飲象之酒置飲漿中，善來不知飲此漿已，尋嚼齒木澡漱而去。既至中路被日光所炙醉臥于地。諸佛世尊於一切時得不忘念，便於善來臥處化為草庵，蓋覆其身不令人見。爾時世尊於長者舍。飯食訖，為說法已還至善來處。告諸苾芻曰：「汝等當觀善來所作，昔於江猪山處降伏菴婆毒龍。豈復今時能調小鱓。汝諸苾芻若飲酒者，有斯大失。」爾時世尊即以無量百千網鞔輪相福德殊勝莊嚴王手，摩善來頂告言：「善來！何不觀察受斯困頓？」爾時善來得少醒悟，隨從佛後至逝多林。佛洗足已於如常座就之而坐，告諸苾芻曰：「汝等當觀，諸飲酒者有斯過失。」讚歎持戒，廣說乃至「我觀十利，為諸弟子制其學處應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於日初分將諸大眾，往施主家設食之處。諸婆羅門居士等見坐定已，即以種種上妙飲食供佛及僧，皆飽足已，便於佛前聽說法要。初日既然，乃至七日悉皆如是。有婆羅門，是善來父先舊知識，能呪毒龍，為怖龍故遂往室羅伐城，改名而住。時勝光王立為主象大臣，此人因事來至山下，既聞善來降毒龍已生大歡喜。往善來處禮雙足已白言：「聖者！我輩有怖多並逃避，今聞大德興悲愍心為除怨害，不任欣喜，欲申供養，願降哀憐明當就食。」善來不受。時婆羅門重更請曰：「若不肯者，唯願大德還城之日先受我供。」是時善來哀愍為受。是時山下諸施主等，供佛僧眾滿七日已，俱禮佛足聽說妙法。爾時世尊為說法要示教利喜，即於座上無量有情除疑獲果。佛與僧眾漸至室羅伐城，時給孤獨長者便往佛所，禮佛雙足在一面坐。爾時世尊為說法已默然而住，時彼長者即從坐起白言：「世尊願佛及僧明就我家為受微供。」世尊默然為受。長者知已作禮而去。時婆羅門詣善來處白言：「聖者！我先已請，若至本城先受我食。」善來白佛，佛言：「汝已先受，今宜赴請。」善來詣彼婆羅門舍，時婆羅門以上妙飲食至誠供養，令飽食已，欲使善來食速消化，便以少許飲象之酒置飲漿中，善來不知飲此漿已，尋嚼齒木澡漱而去。既至中路被日光所炙醉臥于地。諸佛世尊於一切時得不忘念，便於善來臥處化為草庵，蓋覆其身不令人見。爾時世尊於長者舍。飯食訖，為說法已還至善來處。告諸苾芻曰：「汝等當觀善來所作，昔於江猪山處降伏菴婆毒龍。豈復今時能調小鱓。汝諸苾芻若飲酒者，有斯大失。」爾時世尊即以無量百千網鞔輪相福德殊勝莊嚴王手，摩善來頂告言：「善來！何不觀察受斯困頓？」爾時善來得少醒悟，隨從佛後至逝多林。佛洗足已於如常座就之而坐，告諸苾芻曰：「汝等當觀，諸飲酒者有斯過失。」讚歎持戒，廣說乃至「我觀十利，為諸弟子制其學處應如是說：

「若復苾芻飲諸酒者，波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻飲諸酒者，波逸底迦。」

若復苾芻者，謂是善來，餘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂是善來，餘義如上。

言諸酒者，謂米麴酒，或以根莖皮葉花果相和成酒，此等諸酒飲時令人惛醉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸酒者，謂米麴酒，或以根莖皮葉花果相和成酒，此等諸酒飲時令人惛醉。

飲者，謂吞咽也。釋罪如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲者，謂吞咽也。釋罪如前。

此中犯相其事云何？若苾芻飲諸酒時，能令人醉波逸底迦；若不醉人，飲得惡作罪。若苾芻見彼諸酒有酒色、酒氣、酒味，若能醉者波逸底迦；若不醉者，得三惡作。若苾芻飲諸酒時有酒色、酒氣，若能醉者波逸底迦；若不醉者，得二惡作罪。若苾芻飲諸酒時但有酒色，若能醉者波逸底迦；若不醉者，得一惡作罪。若食酒糟，醉者波逸底迦；若不醉者，得惡作罪。若食麴塊者，得惡作罪。若苾芻食諸根莖葉花果，能醉人者皆得惡作罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若苾芻飲諸酒時，能令人醉波逸底迦；若不醉人，飲得惡作罪。若苾芻見彼諸酒有酒色、酒氣、酒味，若能醉者波逸底迦；若不醉者，得三惡作。若苾芻飲諸酒時有酒色、酒氣，若能醉者波逸底迦；若不醉者，得二惡作罪。若苾芻飲諸酒時但有酒色，若能醉者波逸底迦；若不醉者，得一惡作罪。若食酒糟，醉者波逸底迦；若不醉者，得惡作罪。若食麴塊者，得惡作罪。若苾芻食諸根莖葉花果，能醉人者皆得惡作罪。

佛告諸苾芻：「汝等若以我為師者，凡是諸酒不應自飲，亦不與人，乃至不以茅端渧酒而著口中。若故違者得越法罪。」若苾芻飲醋之時有酒色者，飲之無犯。若飲熟煮酒者，此亦無犯。若是醫人令含酒或塗身者無犯。又無犯謂初犯人，廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸苾芻：「汝等若以我為師者，凡是諸酒不應自飲，亦不與人，乃至不以茅端渧酒而著口中。若故違者得越法罪。」若苾芻飲醋之時有酒色者，飲之無犯。若飲熟煮酒者，此亦無犯。若是醫人令含酒或塗身者無犯。又無犯謂初犯人，廣說如上。

時諸苾芻見是事已咸皆有疑，請問世尊：「善來苾芻先作何業生富樂家，後遭貧苦常為乞匃號曰惡來，被諸同伴棄之糞聚？復由何業逢值世尊，斷諸煩惱得阿羅漢？」佛告諸苾芻：「汝等善聽！乃往古昔無佛出世，有獨覺者出現世間，心懷哀愍口不說法。時有長者，詣芳園中欲為歡戲。有獨覺尊身嬰疾病，為乞食故，著麁弊服來入園中。長者見已便起瞋恚，生不忍心告使者曰：『此之惡來勿令進入。』使者愍念未即前驅，長者自起扼尊者頸推之糞聚，告言：『汝何不往乞匃人中以為朋類？』爾時尊者為愍彼故，猶若鵝王騰身空界作十八變。凡夫之類見神通者，疾起悔心如大樹崩，遙禮尊足唱言：『善來聖者，真實福田，願縱身下哀愍於我無識之人為受懺謝，勿令永劫受苦沈淪。』時彼尊者見其至心，即放身下。長者禮已為辦種種上妙飲食花香供養，悔除惡業發弘誓願：『今我所作供養善根，於未來世生大富家，得勝上導師承事無倦，開悟於我趣解脫門。』汝等苾芻！昔時長者即善來是，曾於獨覺尊所為惱害事，喚作惡來推之糞聚。由斯業故於五百生中常為乞匃，人名作惡來，被諸同伴棄於糞聚。由昔供養發願力故，生大富家，於我法中出家斷惑成阿羅漢。汝諸苾芻自所作業，還須自受果報不亡。是故汝等當修善行勿為惡業，如是應學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻見是事已咸皆有疑，請問世尊：「善來苾芻先作何業生富樂家，後遭貧苦常為乞匃號曰惡來，被諸同伴棄之糞聚？復由何業逢值世尊，斷諸煩惱得阿羅漢？」佛告諸苾芻：「汝等善聽！乃往古昔無佛出世，有獨覺者出現世間，心懷哀愍口不說法。時有長者，詣芳園中欲為歡戲。有獨覺尊身嬰疾病，為乞食故，著麁弊服來入園中。長者見已便起瞋恚，生不忍心告使者曰：『此之惡來勿令進入。』使者愍念未即前驅，長者自起扼尊者頸推之糞聚，告言：『汝何不往乞匃人中以為朋類？』爾時尊者為愍彼故，猶若鵝王騰身空界作十八變。凡夫之類見神通者，疾起悔心如大樹崩，遙禮尊足唱言：『善來聖者，真實福田，願縱身下哀愍於我無識之人為受懺謝，勿令永劫受苦沈淪。』時彼尊者見其至心，即放身下。長者禮已為辦種種上妙飲食花香供養，悔除惡業發弘誓願：『今我所作供養善根，於未來世生大富家，得勝上導師承事無倦，開悟於我趣解脫門。』汝等苾芻！昔時長者即善來是，曾於獨覺尊所為惱害事，喚作惡來推之糞聚。由斯業故於五百生中常為乞匃，人名作惡來，被諸同伴棄於糞聚。由昔供養發願力故，生大富家，於我法中出家斷惑成阿羅漢。汝諸苾芻自所作業，還須自受果報不亡。是故汝等當修善行勿為惡業，如是應學。」

非時入聚落不囑授苾芻學處第八十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非時入聚落不囑授苾芻學處第八十

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時有餘處婆羅門，來此城中娶婦共歸故宅。未經多時誕生一女，年漸長大，其父將至舅家。此女情願欲禮逝多林，纔出門時，見諸婆羅門居士婦女欲往禮敬，入報其父。父見伴去，即令童女隨逐而行至寺門前。時鄔陀夷見諸女人引入寺中，次第禮拜至己房中，為說妙法廣說如上。時鄔陀夷覩彼童女顏容姿媚，遂起染心即摩觸彼身嗚唼其口。是時童女欲行非法，鄔陀夷不然其事。女懷瞋忿遂以指甲自爴身形，既還家已，告其父曰：「鄔陀夷苾芻損我童女。」其父即告五百婆羅門知。時彼諸人聞斯事已各懷瞋忿，共集一處欲打鄔陀夷。時五百人既至其所，俱共牽曳，乃至移足亦不能令動。世尊知已作如是念：「此是最後教誡鄔陀夷事。」佛衰其力令無所堪，諸婆羅門見其力弱即共熟打，幾將至死，曳至王門。時王於高樓上晝日而睡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時有餘處婆羅門，來此城中娶婦共歸故宅。未經多時誕生一女，年漸長大，其父將至舅家。此女情願欲禮逝多林，纔出門時，見諸婆羅門居士婦女欲往禮敬，入報其父。父見伴去，即令童女隨逐而行至寺門前。時鄔陀夷見諸女人引入寺中，次第禮拜至己房中，為說妙法廣說如上。時鄔陀夷覩彼童女顏容姿媚，遂起染心即摩觸彼身嗚唼其口。是時童女欲行非法，鄔陀夷不然其事。女懷瞋忿遂以指甲自爴身形，既還家已，告其父曰：「鄔陀夷苾芻損我童女。」其父即告五百婆羅門知。時彼諸人聞斯事已各懷瞋忿，共集一處欲打鄔陀夷。時五百人既至其所，俱共牽曳，乃至移足亦不能令動。世尊知已作如是念：「此是最後教誡鄔陀夷事。」佛衰其力令無所堪，諸婆羅門見其力弱即共熟打，幾將至死，曳至王門。時王於高樓上晝日而睡。

爾時世尊以神通力舒百福莊嚴手，至王寢處彈指作聲，令王警覺告言：「大王！於斷事處善為觀察、善為觀察，不應造次。」王聞驚覺知是佛聲。時婆羅門於王門下作大叫聲：「有非理事！有非理事！」王令使問曰：「有何非理？」使者詣門審問其事，具以白王。王聞語已便作是念：「世尊令我善為觀察，不應造次者，意為斯事。」王喚童女問其虛實，答言：「是實。」時王遣入宮，令勝鬘夫人親自觀察身有損不？時勝鬘夫人即喚童女，臥在懷中以實而問，女復言實。夫人乃命年老宮人解試驗者目撿虛實，宮人觀已告夫人曰：「此女元無損處。」即以事白王。王大瞋怒，令婆羅門及此女子總付法官極苦治罰。時勝光王即三反呵責鄔陀夷已，欲顯如來聖教尊重故，遂便釋放。勝鬘夫人覆令使者命鄔陀夷至，告言：「大德！無上世尊大慈悲父，於無數劫誓願要期，發勤苦心堅修梵行，捨輪王位國城妻子，志存離欲拔濟三界愚癡有情。我輩俗流尚希出離，況復仁等善說法律而為出家，剃髮染衣年衰朽邁，於罪累法不能棄捨，以染愛心躬行惡事，令諸俗旅息信敬心。苦哉！痛哉！鄙惡之極。從今已往可宜改悔。」時鄔陀夷聞斯責已，極生慚恥，措身無地，遂往具壽舍利子所，頂禮雙足即以上事具悉白知。時舍利子觀彼根性隨機說法，并與教授。彼既聞已深心剋責發勇猛心，未久之間眾惑皆斷證阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以神通力舒百福莊嚴手，至王寢處彈指作聲，令王警覺告言：「大王！於斷事處善為觀察、善為觀察，不應造次。」王聞驚覺知是佛聲。時婆羅門於王門下作大叫聲：「有非理事！有非理事！」王令使問曰：「有何非理？」使者詣門審問其事，具以白王。王聞語已便作是念：「世尊令我善為觀察，不應造次者，意為斯事。」王喚童女問其虛實，答言：「是實。」時王遣入宮，令勝鬘夫人親自觀察身有損不？時勝鬘夫人即喚童女，臥在懷中以實而問，女復言實。夫人乃命年老宮人解試驗者目撿虛實，宮人觀已告夫人曰：「此女元無損處。」即以事白王。王大瞋怒，令婆羅門及此女子總付法官極苦治罰。時勝光王即三反呵責鄔陀夷已，欲顯如來聖教尊重故，遂便釋放。勝鬘夫人覆令使者命鄔陀夷至，告言：「大德！無上世尊大慈悲父，於無數劫誓願要期，發勤苦心堅修梵行，捨輪王位國城妻子，志存離欲拔濟三界愚癡有情。我輩俗流尚希出離，況復仁等善說法律而為出家，剃髮染衣年衰朽邁，於罪累法不能棄捨，以染愛心躬行惡事，令諸俗旅息信敬心。苦哉！痛哉！鄙惡之極。從今已往可宜改悔。」時鄔陀夷聞斯責已，極生慚恥，措身無地，遂往具壽舍利子所，頂禮雙足即以上事具悉白知。時舍利子觀彼根性隨機說法，并與教授。彼既聞已深心剋責發勇猛心，未久之間眾惑皆斷證阿羅漢果。