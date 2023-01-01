根本說一切有部毘奈耶
唐 義淨譯50卷CBETA T1442大于一万字 65 h
向佛经 GPT 提问
第 40 卷
根本說一切有部毘奈耶卷第四十
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三藏法師義淨奉 制譯
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捉寶學處第五十九
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爾時薄伽梵在王舍城鷲峯山，於日初分執持衣鉢，下鷲峯山入城乞食，將尊者阿難陀以為侍者。于時遇天大雨水蕩崖崩，見劫初人所安伏藏，光色晃耀。世尊告阿難陀曰：「汝應觀此，是大黑蛇是大害毒。」阿難陀曰：「是可畏毒。」作是語時，去斯不遠有一貧人，常採根果以自活命，聞稱毒聲便生是念：「我試往觀，所云害毒其狀如何？勿令於夜蜇害於我。」既至其所見是伏藏光彩外發，于時貧人見已欣喜竊生是念：「願此毒蛇恒蜇於我，父母妻子所有眷屬亦不辭痛。」遂將葉蓋，細細持歸漸興宅舍，以供衣食，共諸親族隨意受用，便大富盛。時未生怨殺父自立，便令使者遍觀國邑誰有多財。時彼使人見得伏藏者，舍宅昌熾衣食豐盈，奴婢牛羊有異常日，便問之曰：「汝於昔時貧無衣食，何故今日忽然富盛？豈非竊得王家伏藏耶？」即便執捉送至王所。王便問曰：「汝今卒富，得我伏藏耶？」彼便拒諱，王曰：「此違我命准法當死，所有眷屬並收繫獄，此應斷命。」時彼獄官即將其人欲往刑戮，於其路中作如是語：「阿難陀！此是大黑蛇、是大害毒。阿難陀曰：『是可畏毒。』」然王國法，將刑之人所有語言必須反奏，見是語已即白王知。王曰：「可喚將來。」既至王所，王自問曰：「如汝所言，有何義理？」彼人具陳昔事。王於爾時於世尊所創發信心，問彼人曰：「咄！男子，汝信佛語？」答言：「大王！我實深信。」時王聞已淚落霑衣，報彼人曰：「此物與汝，眷屬皆放。」時彼男子既得脫已喜不自勝，作如是念：「我之所有富盛家業皆由世尊之所致也，我今宜應禮世尊足，請佛僧眾就舍而食。」廣說乃至食已聞法，即於座上見四諦法獲預流果，廣如餘說。此是緣起，尚未制戒。
爾時薄伽梵在王舍城鷲峯山，於日初分執持衣鉢，下鷲峯山入城乞食，將尊者阿難陀以為侍者。于時遇天大雨水蕩崖崩，見劫初人所安伏藏，光色晃耀。世尊告阿難陀曰：「汝應觀此，是大黑蛇是大害毒。」阿難陀曰：「是可畏毒。」作是語時，去斯不遠有一貧人，常採根果以自活命，聞稱毒聲便生是念：「我試往觀，所云害毒其狀如何？勿令於夜蜇害於我。」既至其所見是伏藏光彩外發，于時貧人見已欣喜竊生是念：「願此毒蛇恒蜇於我，父母妻子所有眷屬亦不辭痛。」遂將葉蓋，細細持歸漸興宅舍，以供衣食，共諸親族隨意受用，便大富盛。時未生怨殺父自立，便令使者遍觀國邑誰有多財。時彼使人見得伏藏者，舍宅昌熾衣食豐盈，奴婢牛羊有異常日，便問之曰：「汝於昔時貧無衣食，何故今日忽然富盛？豈非竊得王家伏藏耶？」即便執捉送至王所。王便問曰：「汝今卒富，得我伏藏耶？」彼便拒諱，王曰：「此違我命准法當死，所有眷屬並收繫獄，此應斷命。」時彼獄官即將其人欲往刑戮，於其路中作如是語：「阿難陀！此是大黑蛇、是大害毒。阿難陀曰：『是可畏毒。』」然王國法，將刑之人所有語言必須反奏，見是語已即白王知。王曰：「可喚將來。」既至王所，王自問曰：「如汝所言，有何義理？」彼人具陳昔事。王於爾時於世尊所創發信心，問彼人曰：「咄！男子，汝信佛語？」答言：「大王！我實深信。」時王聞已淚落霑衣，報彼人曰：「此物與汝，眷屬皆放。」時彼男子既得脫已喜不自勝，作如是念：「我之所有富盛家業皆由世尊之所致也，我今宜應禮世尊足，請佛僧眾就舍而食。」廣說乃至食已聞法，即於座上見四諦法獲預流果，廣如餘說。此是緣起，尚未制戒。
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佛在王舍城鷲峯山，時鄔波難陀於日初分執持衣鉢入城乞食，於路見教射人不申禮敬，巡家漸次至教射堂中，見無師主唯有諸徒，鄔波難陀告諸人曰：「汝等學射徒費日功未能成就。」即自執弓箭左右而射，放箭皆中，告言：「汝等當覓上好師匠而學技能。」鄔波難陀告已而出。時彼射師還至堂中，諸人見時不致恭敬，問曰：「汝等何故傲慢異常？」諸人報曰：「我廢生業欲學技能，看此形勢似空費日。」師問其故，諸人具以事答。師聞語已便往寺中覓鄔波難陀，見已禮足作如是語：「阿遮利耶！斯乃是我活命之緣，幸願慈悲勿相破壞。」鄔波難陀報言：「癡人！弓射之術是我技能，汝將活命無束脩禮。」其人禮而謝曰：「事已往者，請勿致責，自今已去謹隨上命。」即便貨賣教射之具，所得之物送與鄔波難陀，至射堂中憂懷而住。親友見問：「何故憂愁？」彼以事答，時人聞已便生譏議：「沙門釋子所作非法，云何令他教射之人遂至貧乏？」此亦緣起，尚未制戒。
佛在王舍城鷲峯山，時鄔波難陀於日初分執持衣鉢入城乞食，於路見教射人不申禮敬，巡家漸次至教射堂中，見無師主唯有諸徒，鄔波難陀告諸人曰：「汝等學射徒費日功未能成就。」即自執弓箭左右而射，放箭皆中，告言：「汝等當覓上好師匠而學技能。」鄔波難陀告已而出。時彼射師還至堂中，諸人見時不致恭敬，問曰：「汝等何故傲慢異常？」諸人報曰：「我廢生業欲學技能，看此形勢似空費日。」師問其故，諸人具以事答。師聞語已便往寺中覓鄔波難陀，見已禮足作如是語：「阿遮利耶！斯乃是我活命之緣，幸願慈悲勿相破壞。」鄔波難陀報言：「癡人！弓射之術是我技能，汝將活命無束脩禮。」其人禮而謝曰：「事已往者，請勿致責，自今已去謹隨上命。」即便貨賣教射之具，所得之物送與鄔波難陀，至射堂中憂懷而住。親友見問：「何故憂愁？」彼以事答，時人聞已便生譏議：「沙門釋子所作非法，云何令他教射之人遂至貧乏？」此亦緣起，尚未制戒。
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緣起同前，入城乞食，時鄔波難陀乃至巡家至教樂堂中，見師不在自取樂器具奏八音，廣說如前，乃至其人貨賣樂具遂至貧乏。此亦緣起，尚未制戒。
緣起同前，入城乞食，時鄔波難陀乃至巡家至教樂堂中，見師不在自取樂器具奏八音，廣說如前，乃至其人貨賣樂具遂至貧乏。此亦緣起，尚未制戒。
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爾時世尊隨緣施化，從王舍城至廣嚴城，住高閣堂中。時鄔波難陀於日初分時執持衣鉢入城乞食，於其中路見栗㚲毘多諸童男，以瓔珞具置在一邊而共遊戲。鄔波難陀見其瓔珞，謂藥叉物遂即收取。時諸童子見取瓔珞，便各競來牽其手足，咸以塵土而散擲之，遂還瓔珞。鄔波難陀塵土坌身方還入寺，苾芻見問：「豈與童子而共戲乎？」鄔波難陀具以事答，此亦緣起，尚未制戒。
爾時世尊隨緣施化，從王舍城至廣嚴城，住高閣堂中。時鄔波難陀於日初分時執持衣鉢入城乞食，於其中路見栗㚲毘多諸童男，以瓔珞具置在一邊而共遊戲。鄔波難陀見其瓔珞，謂藥叉物遂即收取。時諸童子見取瓔珞，便各競來牽其手足，咸以塵土而散擲之，遂還瓔珞。鄔波難陀塵土坌身方還入寺，苾芻見問：「豈與童子而共戲乎？」鄔波難陀具以事答，此亦緣起，尚未制戒。
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佛在廣嚴城，乃至六眾苾芻入城乞食，路次栗㚲毘園，便入園中見諸戲具，即取鼓樂如法擊奏，猶如淨飯王所奏音樂，及未生怨戰鼓之響。時城內人聞斯聲已皆大驚怖，作如是語：「定是未生怨王來襲我國。」即嚴兵革出大城門共相拒敵。是時六眾便棄鼓樂俱出園外，諸人見六眾來，問言：「聖者！未生怨王所有兵眾今在何處？」六眾曰：「彼未生怨何因至此？」問曰：「若不來者，彼之戰鼓因何響振？」六眾答曰：「此是我等聊為戲笑，非是王軍。」餘人報曰：「仁可急去，勿住此中，栗㚲毘來必是相辱。」即還入寺。諸苾芻問：「何故空鉢而歸？」具以事答。少欲苾芻聞是語已共生嫌賤：「云何苾芻共作如是不端嚴事？」乃至白佛，廣說如前。佛言：「我觀十利，制其學處，應如是說：
佛在廣嚴城，乃至六眾苾芻入城乞食，路次栗㚲毘園，便入園中見諸戲具，即取鼓樂如法擊奏，猶如淨飯王所奏音樂，及未生怨戰鼓之響。時城內人聞斯聲已皆大驚怖，作如是語：「定是未生怨王來襲我國。」即嚴兵革出大城門共相拒敵。是時六眾便棄鼓樂俱出園外，諸人見六眾來，問言：「聖者！未生怨王所有兵眾今在何處？」六眾曰：「彼未生怨何因至此？」問曰：「若不來者，彼之戰鼓因何響振？」六眾答曰：「此是我等聊為戲笑，非是王軍。」餘人報曰：「仁可急去，勿住此中，栗㚲毘來必是相辱。」即還入寺。諸苾芻問：「何故空鉢而歸？」具以事答。少欲苾芻聞是語已共生嫌賤：「云何苾芻共作如是不端嚴事？」乃至白佛，廣說如前。佛言：「我觀十利，制其學處，應如是說：
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「若復苾芻寶及寶類，若自捉、教人捉者，波逸底迦。」
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爾時世尊從廣嚴城，至憍薩羅國室羅伐城，住逝多林給孤獨園。時毘舍佉鹿子母，聞佛來至欲申敬禮，具諸瓔珞周遍嚴身，稟性懷慚恥將見佛，遂脫瓔珞付其從者，著鮮白服入見世尊。禮佛足已聽聞妙法，從座而去。時彼從者以其瓔珞置花樹下，遂忘歸家。時阿難陀見其瓔珞便作是念：「世尊所制由此當開。」即便收取自往白佛，佛言：「善哉！善哉！阿難陀！我雖未許汝已知時。若說戒時應云：『除時因緣。』」
爾時世尊從廣嚴城，至憍薩羅國室羅伐城，住逝多林給孤獨園。時毘舍佉鹿子母，聞佛來至欲申敬禮，具諸瓔珞周遍嚴身，稟性懷慚恥將見佛，遂脫瓔珞付其從者，著鮮白服入見世尊。禮佛足已聽聞妙法，從座而去。時彼從者以其瓔珞置花樹下，遂忘歸家。時阿難陀見其瓔珞便作是念：「世尊所制由此當開。」即便收取自往白佛，佛言：「善哉！善哉！阿難陀！我雖未許汝已知時。若說戒時應云：『除時因緣。』」
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復於異時，毘舍佉問從者曰：「將瓔珞來。」報言：「寺中樹下忘不持來。」報云：「往取。」子聞語已白其母曰：「豈如庫內令彼取來，寺中多人彼物定失。」母曰：「我在生來物不遺失，汝但往取，必定應得。」從者承命遂往寺中，阿難陀見之便授瓔珞。從者持至，母告子曰：「我不失財，斯言非謬。」子作是念：「我當試驗其事實不？」便取其母金印指環投於井中；汲水之時隨水而得。其子復將擲於江內，魚見吞食；漁人獲得詣市賣之，家人買歸破腹而得。復以金囊棄之於路，時人見者皆謂是蛇避之而去，子還收取。既作如是多種試驗，方知其母不失於物。復有苾芻行至寺外，見遺金囊持之而去。後有人來，苾芻報曰：「此是汝囊不？」彼人言：「是。」便與持去。次有一人急走而來，問苾芻曰：「見我金囊不？」報曰：「我已與他將去。」其人聞已懊惱命終。世尊知已告諸苾芻：「不應如是輒即與人。應問記驗相應者與，不同者勿與。」復有苾芻，見盛金囊棄之而去，佛言：「不應棄去，應以葉覆。」彼以葉覆棄之而去，佛言：「不應棄去，可以物蓋。應於其處七八日中來去看守，有人來認，問相當者應可與之；若不相當者，將歸寺中可貯僧庫。經五六月若有主來認，相當應與；無主來者，應將此物買牢器物而舉用之。後有主認，若記同者應將物示：『此是汝物買得，隨意將去。』若索利者，應報彼云：『汝物合失，得本應喜。何不知恩更求利物？』」爾時世尊以此因緣集苾芻眾，讚歎持戒告曰：「前是創制，此是隨開。乃至我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：
復於異時，毘舍佉問從者曰：「將瓔珞來。」報言：「寺中樹下忘不持來。」報云：「往取。」子聞語已白其母曰：「豈如庫內令彼取來，寺中多人彼物定失。」母曰：「我在生來物不遺失，汝但往取，必定應得。」從者承命遂往寺中，阿難陀見之便授瓔珞。從者持至，母告子曰：「我不失財，斯言非謬。」子作是念：「我當試驗其事實不？」便取其母金印指環投於井中；汲水之時隨水而得。其子復將擲於江內，魚見吞食；漁人獲得詣市賣之，家人買歸破腹而得。復以金囊棄之於路，時人見者皆謂是蛇避之而去，子還收取。既作如是多種試驗，方知其母不失於物。復有苾芻行至寺外，見遺金囊持之而去。後有人來，苾芻報曰：「此是汝囊不？」彼人言：「是。」便與持去。次有一人急走而來，問苾芻曰：「見我金囊不？」報曰：「我已與他將去。」其人聞已懊惱命終。世尊知已告諸苾芻：「不應如是輒即與人。應問記驗相應者與，不同者勿與。」復有苾芻，見盛金囊棄之而去，佛言：「不應棄去，應以葉覆。」彼以葉覆棄之而去，佛言：「不應棄去，可以物蓋。應於其處七八日中來去看守，有人來認，問相當者應可與之；若不相當者，將歸寺中可貯僧庫。經五六月若有主來認，相當應與；無主來者，應將此物買牢器物而舉用之。後有主認，若記同者應將物示：『此是汝物買得，隨意將去。』若索利者，應報彼云：『汝物合失，得本應喜。何不知恩更求利物？』」爾時世尊以此因緣集苾芻眾，讚歎持戒告曰：「前是創制，此是隨開。乃至我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：
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「若復苾芻寶及寶類，若自捉、教人捉，除在寺內及白衣舍，波逸底迦。若在寺內及白衣舍見寶及寶類，應作是念然後當取：『若有認者我當與之。』此是時。」
「若復苾芻寶及寶類，若自捉、教人捉，除在寺內及白衣舍，波逸底迦。若在寺內及白衣舍見寶及寶類，應作是念然後當取：『若有認者我當與之。』此是時。」
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若復苾芻者，謂六眾也。
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寶，謂七寶。
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寶類者，謂諸兵器弓刀之屬，及音樂具鼓笛之流。
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自捉使人及以結罪，廣如上說。
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苾芻在寺中及以俗舍，若見寶等聽作是念然後收取：「若有主來我當持與。」
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此中犯相其事云何？若苾芻自手、使人捉諸寶物，已磨治者皆得墮罪；未磨治者但得惡作，乃至捉假琉璃亦惡作罪。若捉嚴身瓔珞之具，皆得墮罪；乃至麥莛結為鬘者，捉亦惡作。若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者，便得墮罪；無絃，惡作，乃至竹筒作一絃琴，執亦惡作。若諸䗍貝是堪吹者，捉得墮罪；不堪吹者，惡作。諸鼓樂具堪與不堪，得罪重輕亦同此說。若執弓時有弦㣅者，便得墮罪；無者，惡作。若刀有刃箭有鏃頭，皆得本罪；異斯，惡作。乃至彈毛弓及草莛箭，亦皆惡作。若像有舍利，執得墮罪；無舍利者，惡作。若作大師想擎持者無犯。又無犯者，謂最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。
此中犯相其事云何？若苾芻自手、使人捉諸寶物，已磨治者皆得墮罪；未磨治者但得惡作，乃至捉假琉璃亦惡作罪。若捉嚴身瓔珞之具，皆得墮罪；乃至麥莛結為鬘者，捉亦惡作。若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者，便得墮罪；無絃，惡作，乃至竹筒作一絃琴，執亦惡作。若諸䗍貝是堪吹者，捉得墮罪；不堪吹者，惡作。諸鼓樂具堪與不堪，得罪重輕亦同此說。若執弓時有弦㣅者，便得墮罪；無者，惡作。若刀有刃箭有鏃頭，皆得本罪；異斯，惡作。乃至彈毛弓及草莛箭，亦皆惡作。若像有舍利，執得墮罪；無舍利者，惡作。若作大師想擎持者無犯。又無犯者，謂最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。
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時諸苾芻咸皆有疑，以何因緣毘舍佉母不失錢財？佛告諸苾芻：「汝等應聽！乃往古昔迦攝波佛涅槃之後，有一老母奉持戒行。時訖栗枳王，宮人遊戲園中遺瓔珞具，時彼老母得此瓔珞，繫竹竿頭欲求本主。時王遣人尋此瓔珞，於老母處得已奉王。王見物喜怪其奇異，嗟歎老母問曰：『既有好心理合嘉賞，今何所欲？』老母白王：『更無所欲，不求現利，願以此緣於未來世所生之處得不失財報。』由昔淨心今受斯果，往時老母者即今毘舍佉母是。由於往時不藏他物，發願力故，於生生中雖失珍財終還獲得。是故苾芻！得他物時，勿盜藏舉，如是應學。」
時諸苾芻咸皆有疑，以何因緣毘舍佉母不失錢財？佛告諸苾芻：「汝等應聽！乃往古昔迦攝波佛涅槃之後，有一老母奉持戒行。時訖栗枳王，宮人遊戲園中遺瓔珞具，時彼老母得此瓔珞，繫竹竿頭欲求本主。時王遣人尋此瓔珞，於老母處得已奉王。王見物喜怪其奇異，嗟歎老母問曰：『既有好心理合嘉賞，今何所欲？』老母白王：『更無所欲，不求現利，願以此緣於未來世所生之處得不失財報。』由昔淨心今受斯果，往時老母者即今毘舍佉母是。由於往時不藏他物，發願力故，於生生中雖失珍財終還獲得。是故苾芻！得他物時，勿盜藏舉，如是應學。」
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非時洗浴學處第六十
非時洗浴學處第六十
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佛在王舍城，時此城傍有三溫泉：一、王自洗浴，二、是王宮人，三、諸雜人。其王洗浴處苾芻亦洗，宮人浴處苾芻尼亦浴。于時六眾苾芻洗浴之際，便生是念：「我今試王信心厚薄。」意欲相惱沈吟久之不時速出，王遂遣人取水別處而浴，不入溫泉。既洗沐已往詣佛所，頂禮雙足聽聞妙法，辭佛而退。時具壽阿難陀聞是事已便往白佛，佛言：「由諸苾芻為洗浴故有是過生，諸苾芻等不應洗浴。」時諸苾芻身不洗沐體多垢膩，乞食之時婆羅門居士等見而問曰：「聖者！豈復仁等身持垢穢將為清淨耶？何因不洗？」時諸苾芻以緣白佛，佛言：「半月應為洗浴。」於暑熱時彼諸苾芻不數洗故，身體萎黃。諸人見問：「聖者何故似帶病耶？」答曰：「我由世尊不許數洗身體煩熱，致使之然。」諸人告曰：「世尊大悲以此為緣必當開許。」以緣白佛，佛言：「熱時應洗。」有苾芻病醫人令洗，答言：「世尊不許。」以緣白佛，佛言：「病時應洗。」苾芻或營眾作或窣覩波，身垢不淨，人見譏嫌，以緣白佛，佛言：「作時應洗。」諸苾芻涉道行時，來往疲極委身而臥，諸人見怪問曰：「仁等何不策修善品，晝寢而住。」苾芻以緣白佛，佛言：「若道行時應洗。」苾芻被風吹時身多塵坌，垢穢不淨人見譏笑，同前白佛，佛言：「風時應洗。」又觸雨時又風雨時，泥污身體，同前白佛，佛言：「若雨時、若風雨時，隨意應洗。」爾時世尊讚歎持戒，乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：
佛在王舍城，時此城傍有三溫泉：一、王自洗浴，二、是王宮人，三、諸雜人。其王洗浴處苾芻亦洗，宮人浴處苾芻尼亦浴。于時六眾苾芻洗浴之際，便生是念：「我今試王信心厚薄。」意欲相惱沈吟久之不時速出，王遂遣人取水別處而浴，不入溫泉。既洗沐已往詣佛所，頂禮雙足聽聞妙法，辭佛而退。時具壽阿難陀聞是事已便往白佛，佛言：「由諸苾芻為洗浴故有是過生，諸苾芻等不應洗浴。」時諸苾芻身不洗沐體多垢膩，乞食之時婆羅門居士等見而問曰：「聖者！豈復仁等身持垢穢將為清淨耶？何因不洗？」時諸苾芻以緣白佛，佛言：「半月應為洗浴。」於暑熱時彼諸苾芻不數洗故，身體萎黃。諸人見問：「聖者何故似帶病耶？」答曰：「我由世尊不許數洗身體煩熱，致使之然。」諸人告曰：「世尊大悲以此為緣必當開許。」以緣白佛，佛言：「熱時應洗。」有苾芻病醫人令洗，答言：「世尊不許。」以緣白佛，佛言：「病時應洗。」苾芻或營眾作或窣覩波，身垢不淨，人見譏嫌，以緣白佛，佛言：「作時應洗。」諸苾芻涉道行時，來往疲極委身而臥，諸人見怪問曰：「仁等何不策修善品，晝寢而住。」苾芻以緣白佛，佛言：「若道行時應洗。」苾芻被風吹時身多塵坌，垢穢不淨人見譏笑，同前白佛，佛言：「風時應洗。」又觸雨時又風雨時，泥污身體，同前白佛，佛言：「若雨時、若風雨時，隨意應洗。」爾時世尊讚歎持戒，乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：
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「若復苾芻半月應洗浴，故違而浴者，除餘時，波逸底迦。餘時者，熱時、病時、作時、行時、風時、雨時、風雨時，此是時。」
「若復苾芻半月應洗浴，故違而浴者，除餘時，波逸底迦。餘時者，熱時、病時、作時、行時、風時、雨時、風雨時，此是時。」
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若復苾芻者，謂六眾也。
若復苾芻者，謂六眾也。
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半月應洗浴者，謂齊十五日一度聽浴。
半月應洗浴者，謂齊十五日一度聽浴。
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故違者，謂不依教行。
故違者，謂不依教行。
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除餘時者，若在餘時此則無犯。熱時者，春餘一月半在，謂有一月半在當作安居(謂從四月一日至五月半是)，及夏初一月，謂入夏一月(謂從五月十六日至六月半是)，此兩月半名極熱時。若病時者，若苾芻有病除多洗浴，不能安隱者是。作時者，謂為三寶所有作務，下至掃地大如席許，或時塗拭如牛臥處。行時者，謂行一踰膳那或半踰膳那還來者是。風時者，乃至風吹衣角搖動者是。雨時者，乃至兩三渧雨落身上者是。風雨時者，謂二俱有。此是時者，是隨聽法，結罪同前。
除餘時者，若在餘時此則無犯。熱時者，春餘一月半在，謂有一月半在當作安居(謂從四月一日至五月半是)，及夏初一月，謂入夏一月(謂從五月十六日至六月半是)，此兩月半名極熱時。若病時者，若苾芻有病除多洗浴，不能安隱者是。作時者，謂為三寶所有作務，下至掃地大如席許，或時塗拭如牛臥處。行時者，謂行一踰膳那或半踰膳那還來者是。風時者，乃至風吹衣角搖動者是。雨時者，乃至兩三渧雨落身上者是。風雨時者，謂二俱有。此是時者，是隨聽法，結罪同前。
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此中犯相其事云何？若苾芻每於開限洗浴之時，常須心念口言而為守持，應云：「在某時中我今洗浴。」若不守持者，以水洗身水未至臍，得惡作罪；水至臍者，即得墮罪。若入水洗者准此應知。若先以煖水後以冷水如上浴時，得罪同前。或先池後河等，事亦同此。
此中犯相其事云何？若苾芻每於開限洗浴之時，常須心念口言而為守持，應云：「在某時中我今洗浴。」若不守持者，以水洗身水未至臍，得惡作罪；水至臍者，即得墮罪。若入水洗者准此應知。若先以煖水後以冷水如上浴時，得罪同前。或先池後河等，事亦同此。
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時有苾芻，於河彼岸有請喚事，不敢入水往赴其請，佛言：「應去，勿致疑惑。」苾芻有事渡河，脚跌墮水，心生疑悔，佛言：「無犯。」苾芻渡橋墮落悶絕，餘人見之便以水灑，苾芻起已便生疑悔，佛言：「無犯。」
時有苾芻，於河彼岸有請喚事，不敢入水往赴其請，佛言：「應去，勿致疑惑。」苾芻有事渡河，脚跌墮水，心生疑悔，佛言：「無犯。」苾芻渡橋墮落悶絕，餘人見之便以水灑，苾芻起已便生疑悔，佛言：「無犯。」
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又無犯者，謂最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。
又無犯者，謂最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。
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第七攝頌曰：
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殺傍生故惱、 擊攊水同眠、
殺傍生故惱、 擊攊水同眠、
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怖藏資索衣， 無根女同路。
怖藏資索衣， 無根女同路。
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殺傍生學處第六十一
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佛在室羅伐城。爾時具壽鄔陀夷日初分時入城乞食，遂至教射堂中。其師出外但有諸生，見教射處所置堋垛事無准的。時鄔陀夷遂取五箭仰視虛空，時有一烏飛騰而過。鄔陀夷便射四箭遮烏四邊，烏乃上飛，遂以箭貫從口而出，告諸生曰：「少年汝等應當求如是師傅學斯技術。」後教射師迴至射堂，弟子具說其事，師作是念：「勿令苾芻數來相惱。」即設方計，令彼諸生持其死烏，繫竹竿上隨鄔陀夷後，令彼惡響周遍十方，作如是說：「仁等當知！大德鄔陀夷有斯技藝，空中落羽箭入烏腸。」時諸婆羅門居士等，見斯事已各起譏嫌：「云何苾芻自執弓箭殺諸禽鳥？此則肉不堪食筋皮無用，於不應處而為惡業。」少欲苾芻聞生嫌恥，以緣白佛。爾時世尊廣說如前，乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：
佛在室羅伐城。爾時具壽鄔陀夷日初分時入城乞食，遂至教射堂中。其師出外但有諸生，見教射處所置堋垛事無准的。時鄔陀夷遂取五箭仰視虛空，時有一烏飛騰而過。鄔陀夷便射四箭遮烏四邊，烏乃上飛，遂以箭貫從口而出，告諸生曰：「少年汝等應當求如是師傅學斯技術。」後教射師迴至射堂，弟子具說其事，師作是念：「勿令苾芻數來相惱。」即設方計，令彼諸生持其死烏，繫竹竿上隨鄔陀夷後，令彼惡響周遍十方，作如是說：「仁等當知！大德鄔陀夷有斯技藝，空中落羽箭入烏腸。」時諸婆羅門居士等，見斯事已各起譏嫌：「云何苾芻自執弓箭殺諸禽鳥？此則肉不堪食筋皮無用，於不應處而為惡業。」少欲苾芻聞生嫌恥，以緣白佛。爾時世尊廣說如前，乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：
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「若復苾芻故斷傍生命者，波逸底迦。」
「若復苾芻故斷傍生命者，波逸底迦。」
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若復苾芻者，謂鄔陀夷，餘義如上。
若復苾芻者，謂鄔陀夷，餘義如上。
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故者，明非錯誤。
故者，明非錯誤。
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傍生者，謂是飛烏，或復諸餘禽獸之類。
傍生者，謂是飛烏，或復諸餘禽獸之類。
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斷命者，謂殺其命根。釋罪同前。
斷命者，謂殺其命根。釋罪同前。
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此中犯相其事云何？言斷傍生命者，謂以三事：內、外、及俱，而興方便斷彼命根。若苾芻作殺害心，乃至以一指損害傍生，因此命終者，得波逸底迦；或當時不死，後時因此死者，亦得墮罪；若後時不死者，得惡作罪。如是廣說，如前斷人命學處具說。又無犯者，謂最初犯人，如前廣說。
此中犯相其事云何？言斷傍生命者，謂以三事：內、外、及俱，而興方便斷彼命根。若苾芻作殺害心，乃至以一指損害傍生，因此命終者，得波逸底迦；或當時不死，後時因此死者，亦得墮罪；若後時不死者，得惡作罪。如是廣說，如前斷人命學處具說。又無犯者，謂最初犯人，如前廣說。
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故惱苾芻學處第六十二
故惱苾芻學處第六十二
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佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時大目乾連與十七眾出家并受近圓，彼十七眾遂便親近六眾苾芻。時鄔陀夷告十七眾作如是語：「具壽！汝等為我作如是如是事。」答曰：「我不能作，豈仁是我阿遮利耶、鄔波馱耶令我執作。」鄔陀夷見是語已，即便驅遣不許同住。時十七眾遂向餘處而為讀誦，鄔陀夷便詣鄔波難陀處告言：「上座知不？此諸小師不受我語，事欲如何？」鄔波難陀曰：「汝今應可令彼小師各生惱悔廢其習讀，當作是語，廣說惱緣。」時鄔陀夷聞是教已，如言即作，告十七眾曰：「具壽！汝等豈復能得漏盡入正定聚耶？由汝皆是減年受具，既無戒足眾善不生，如是廣說，乃至作法不成。」時十七眾便以此事告大目乾連。時大目乾連為除疑悔復告之曰：「佛說初人無犯，況汝無過。然復誰向汝等作如是語令生追悔？」報言：「尊者鄔陀夷！」少欲苾芻聞是語已便生嫌賤：「云何苾芻故令苾芻心生悔惱？」以緣白佛，廣說乃至「制其學處，應如是說：
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時大目乾連與十七眾出家并受近圓，彼十七眾遂便親近六眾苾芻。時鄔陀夷告十七眾作如是語：「具壽！汝等為我作如是如是事。」答曰：「我不能作，豈仁是我阿遮利耶、鄔波馱耶令我執作。」鄔陀夷見是語已，即便驅遣不許同住。時十七眾遂向餘處而為讀誦，鄔陀夷便詣鄔波難陀處告言：「上座知不？此諸小師不受我語，事欲如何？」鄔波難陀曰：「汝今應可令彼小師各生惱悔廢其習讀，當作是語，廣說惱緣。」時鄔陀夷聞是教已，如言即作，告十七眾曰：「具壽！汝等豈復能得漏盡入正定聚耶？由汝皆是減年受具，既無戒足眾善不生，如是廣說，乃至作法不成。」時十七眾便以此事告大目乾連。時大目乾連為除疑悔復告之曰：「佛說初人無犯，況汝無過。然復誰向汝等作如是語令生追悔？」報言：「尊者鄔陀夷！」少欲苾芻聞是語已便生嫌賤：「云何苾芻故令苾芻心生悔惱？」以緣白佛，廣說乃至「制其學處，應如是說：
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「若復苾芻故惱他苾芻，乃至少時不樂，以此為緣者，波逸底迦。」
「若復苾芻故惱他苾芻，乃至少時不樂，以此為緣者，波逸底迦。」
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若復苾芻者，謂鄔陀夷，餘義如上。
若復苾芻者，謂鄔陀夷，餘義如上。
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故惱者，欲令心生惡作發起追悔。
故惱者，欲令心生惡作發起追悔。
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少時不樂者，乃至須臾情不安隱。
少時不樂者，乃至須臾情不安隱。
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以此為緣者，非餘事也。結罪如上。
以此為緣者，非餘事也。結罪如上。
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此中犯相其事云何？謂問其別事，又問律教相應。云何問別事？若苾芻於他苾芻處作惱亂心，往詣其所作如是言：「具壽！汝憶某王及某長者不？」答言：「彼已多時，我不記憶。」報言：「具壽！彼非多時，汝不憶者，即是生年未滿二十而受圓具，更可近圓。」作是語時，設彼苾芻心不生惱，然此苾芻亦得墮罪。如是問言：「汝憶某時日蝕、月蝕、儉歲、豐年？」廣說如上。云何問律教相應？如作惱心問言：「具壽！汝先於何處所而受近圓？」答言：「某處。」報曰：「彼處先無大界，不結界場大眾不集，便成別住，非善受近圓，汝應更受。」又問：「具壽！誰是汝阿遮利耶、鄔波馱耶？」答言：「彼是我二師。」報曰：「彼人破戒不合為師，汝則不名善受近圓。」又問：「汝向某處不？」答言：「去。」「若向彼處皆是愚癡破戒之人，或鄙惡類，非是善伴，汝定破戒。」作如是等語惱亂他時，隨彼前人惱與不惱，但使聞知皆得墮罪。又問：「具壽！汝取二師衣不？」答言：「曾取。」報言：「汝若取者，有賊心故，犯他勝罪。」問言：「具壽！汝頗曾說諸行無常、諸法無我、涅槃寂滅不？」答言：「我說。」報曰：「汝若說此上人法者，犯他勝罪，如是說時作惱亂心，皆得墮罪。」
此中犯相其事云何？謂問其別事，又問律教相應。云何問別事？若苾芻於他苾芻處作惱亂心，往詣其所作如是言：「具壽！汝憶某王及某長者不？」答言：「彼已多時，我不記憶。」報言：「具壽！彼非多時，汝不憶者，即是生年未滿二十而受圓具，更可近圓。」作是語時，設彼苾芻心不生惱，然此苾芻亦得墮罪。如是問言：「汝憶某時日蝕、月蝕、儉歲、豐年？」廣說如上。云何問律教相應？如作惱心問言：「具壽！汝先於何處所而受近圓？」答言：「某處。」報曰：「彼處先無大界，不結界場大眾不集，便成別住，非善受近圓，汝應更受。」又問：「具壽！誰是汝阿遮利耶、鄔波馱耶？」答言：「彼是我二師。」報曰：「彼人破戒不合為師，汝則不名善受近圓。」又問：「汝向某處不？」答言：「去。」「若向彼處皆是愚癡破戒之人，或鄙惡類，非是善伴，汝定破戒。」作如是等語惱亂他時，隨彼前人惱與不惱，但使聞知皆得墮罪。又問：「具壽！汝取二師衣不？」答言：「曾取。」報言：「汝若取者，有賊心故，犯他勝罪。」問言：「具壽！汝頗曾說諸行無常、諸法無我、涅槃寂滅不？」答言：「我說。」報曰：「汝若說此上人法者，犯他勝罪，如是說時作惱亂心，皆得墮罪。」
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此中無犯者，如有苾芻詣苾芻所作如是問：「具壽！汝憶某王及某長者不？」答言：「我不憶。」報言：「具壽！彼已多時，汝雖不憶亦是年滿二十善受近圓。」又日月薄蝕年歲豐儉，如上應知。是謂問其別事。如有苾芻詣苾芻所作如是問：「具壽！汝先於何處所而受近圓？」答言：「某處。」報曰：「我知某處，先有大界舊結界場，汝即善受近圓。」如是問其二師？問所向處？問取師衣？答曰：「此皆無過。」又問：「具壽！汝說諸行無常乃至涅槃寂滅。」答言：「我說。」報曰：「汝不自稱得此上人法不？」答言：「不也。」若如言者說亦無過，是謂問與律教相應。又無犯者，謂最初犯人，廣說如上。
此中無犯者，如有苾芻詣苾芻所作如是問：「具壽！汝憶某王及某長者不？」答言：「我不憶。」報言：「具壽！彼已多時，汝雖不憶亦是年滿二十善受近圓。」又日月薄蝕年歲豐儉，如上應知。是謂問其別事。如有苾芻詣苾芻所作如是問：「具壽！汝先於何處所而受近圓？」答言：「某處。」報曰：「我知某處，先有大界舊結界場，汝即善受近圓。」如是問其二師？問所向處？問取師衣？答曰：「此皆無過。」又問：「具壽！汝說諸行無常乃至涅槃寂滅。」答言：「我說。」報曰：「汝不自稱得此上人法不？」答言：「不也。」若如言者說亦無過，是謂問與律教相應。又無犯者，謂最初犯人，廣說如上。
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以指擊攊學處第六十三
以指擊攊學處第六十三
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佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時大目乾連既與十七眾出家，廣說乃至但有營事，即十七人共相撿挍更互助成，如前殺戒中具言其事。時十六人從一乞懺，見彼不言，即皆以指擊攊令其大笑，因而致死。少欲苾芻聞生嫌恥：「云何苾芻以指擊攊斷他命根？」以緣白佛，佛言：「廣說乃至我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：若復苾芻以指擊攊他者，波逸底迦。」
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時大目乾連既與十七眾出家，廣說乃至但有營事，即十七人共相撿挍更互助成，如前殺戒中具言其事。時十六人從一乞懺，見彼不言，即皆以指擊攊令其大笑，因而致死。少欲苾芻聞生嫌恥：「云何苾芻以指擊攊斷他命根？」以緣白佛，佛言：「廣說乃至我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：若復苾芻以指擊攊他者，波逸底迦。」
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若復苾芻者，謂十七眾，餘義如上。
若復苾芻者，謂十七眾，餘義如上。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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以指擊攊者，謂是身業，結罪如上。
以指擊攊者，謂是身業，結罪如上。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此中犯相其事云何？若苾芻以一指頭擊攊他者，得一墮罪；乃至五指便得五罪。若以拳擊攊，得一墮罪。若以足指，准手應知。若以指端示其靨處，或指瘡處或指蚊蟲，或示旋毛等，並皆無犯。又無犯者，謂最初犯人，廣說如上。
此中犯相其事云何？若苾芻以一指頭擊攊他者，得一墮罪；乃至五指便得五罪。若以拳擊攊，得一墮罪。若以足指，准手應知。若以指端示其靨處，或指瘡處或指蚊蟲，或示旋毛等，並皆無犯。又無犯者，謂最初犯人，廣說如上。
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水中戲學處第六十四
水中戲學處第六十四
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佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時十七眾中有最大苾芻，名鄔波離，斷諸煩惱證阿羅漢果已，便作是念：「我始觀察於久共住同梵行者，於此眾中誰有善根？誰無善根？」觀已知有繫屬於誰？知屬於我。時鄔波離為作引導，方便相隨俱往阿市羅跋底河，濾水添瓶。觀察水已正念用心為洗浴事，既洗浴竟住在一邊。時十六人亦皆澡浴，既入河中乍浮乍沒、或往彼岸、或還此岸、或沿波、或泝流、或打水鼓、或擊水蛙、或為水索、或為水杵，如是等類作眾伎樂，身手掉舉共為戲笑。時勝光大王於高樓上遙見彼戲，告勝鬘夫人曰：「試當觀汝所重福田。」夫人白言：「大王！此輩少年顏容盛壯能修梵行，王不稱奇。王雖年邁未能靜息，彼水中戲亦何見責？」時具壽鄔波離觀彼王心知生輕慢，欲令信故告諸人曰：「仁等可各整衣服，俱持水瓶共還住處。」時鄔波離以神通力，與同梵行者各昇虛空，於王樓上飛騰而過。時勝鬘夫人俯觀其影仰視希奇，便白王曰：「王可觀此勝妙福田騰空而去。」王言：「夫人！豈有證阿羅漢者水中戲耶？」夫人答曰：「此則是王之所聞知，有未聞事王所不知。」王曰：「何謂也。」夫人曰：「心如電光須臾改易，以堅固定猶若金剛，剎那之間破無明惑，王不應怪。」王聞語已默然無答。時勝鬘夫人見斯事已，便令使者禮拜世尊，并申請白：「見諸聖者在水中戲，唯願世尊於諸聖者而為憶念，勿令水中而為戲樂。」爾時世尊聞是事已，乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時十七眾中有最大苾芻，名鄔波離，斷諸煩惱證阿羅漢果已，便作是念：「我始觀察於久共住同梵行者，於此眾中誰有善根？誰無善根？」觀已知有繫屬於誰？知屬於我。時鄔波離為作引導，方便相隨俱往阿市羅跋底河，濾水添瓶。觀察水已正念用心為洗浴事，既洗浴竟住在一邊。時十六人亦皆澡浴，既入河中乍浮乍沒、或往彼岸、或還此岸、或沿波、或泝流、或打水鼓、或擊水蛙、或為水索、或為水杵，如是等類作眾伎樂，身手掉舉共為戲笑。時勝光大王於高樓上遙見彼戲，告勝鬘夫人曰：「試當觀汝所重福田。」夫人白言：「大王！此輩少年顏容盛壯能修梵行，王不稱奇。王雖年邁未能靜息，彼水中戲亦何見責？」時具壽鄔波離觀彼王心知生輕慢，欲令信故告諸人曰：「仁等可各整衣服，俱持水瓶共還住處。」時鄔波離以神通力，與同梵行者各昇虛空，於王樓上飛騰而過。時勝鬘夫人俯觀其影仰視希奇，便白王曰：「王可觀此勝妙福田騰空而去。」王言：「夫人！豈有證阿羅漢者水中戲耶？」夫人答曰：「此則是王之所聞知，有未聞事王所不知。」王曰：「何謂也。」夫人曰：「心如電光須臾改易，以堅固定猶若金剛，剎那之間破無明惑，王不應怪。」王聞語已默然無答。時勝鬘夫人見斯事已，便令使者禮拜世尊，并申請白：「見諸聖者在水中戲，唯願世尊於諸聖者而為憶念，勿令水中而為戲樂。」爾時世尊聞是事已，乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：
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「若復苾芻水中戲者，波逸底迦。」
「若復苾芻水中戲者，波逸底迦。」
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若復苾芻者，謂十七眾，餘義如上。
若復苾芻者，謂十七眾，餘義如上。
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若苾芻於水中戲，如上所說浮沒掉舉等事，皆得墮罪。
若苾芻於水中戲，如上所說浮沒掉舉等事，皆得墮罪。
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此中犯相其事云何？有其九事能生於犯。云何為九？謂自喜、教他喜，自戲、教他戲，自跳、教他跳，掉舉、弄影、身相打拍。若苾芻作水中戲意，從床而起帶持衣服，往詣河池所脫上衣，著洗裙身入水中，乃至未沒已來，皆惡作罪；身若沒時，便得墮罪。出時亦爾。若作求涼冷意者，出沒無犯。或從此岸向彼岸、從彼岸向此岸、或沿波或泝流等，皆犯墮罪；若作學浮意者無犯。若打水鼓，廣說如前，乃至以指彈作聲，皆得墮罪。若瓶瓨甌器盛水而戲者，波逸底迦；乃至指彈得惡作罪。若羹臛椀中打作鼓聲，乃至指畫為跡作調戲心，得惡作罪；欲令冷者無犯。又無犯者，謂初犯人，廣如上說。
此中犯相其事云何？有其九事能生於犯。云何為九？謂自喜、教他喜，自戲、教他戲，自跳、教他跳，掉舉、弄影、身相打拍。若苾芻作水中戲意，從床而起帶持衣服，往詣河池所脫上衣，著洗裙身入水中，乃至未沒已來，皆惡作罪；身若沒時，便得墮罪。出時亦爾。若作求涼冷意者，出沒無犯。或從此岸向彼岸、從彼岸向此岸、或沿波或泝流等，皆犯墮罪；若作學浮意者無犯。若打水鼓，廣說如前，乃至以指彈作聲，皆得墮罪。若瓶瓨甌器盛水而戲者，波逸底迦；乃至指彈得惡作罪。若羹臛椀中打作鼓聲，乃至指畫為跡作調戲心，得惡作罪；欲令冷者無犯。又無犯者，謂初犯人，廣如上說。
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與女人同室宿學處第六十五
與女人同室宿學處第六十五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時具壽阿尼盧陀斷眾結惑證阿羅漢，彼既自受解脫勝樂作如是念：「世尊於我已作大恩，我於世尊欲作何事而能報德？我今宜可利益有情，此即名為酬恩中勝。」作斯念已，執持衣鉢人間遊行至一聚落。此聚落中有一長者，二男、一女。其女長成行不貞謹，彼二兄弟因與他競，他人告曰：「汝妹未嫁與外人私通。」兄弟聞已問妹虛實。妹即答曰：「我實清謹，世人謾說。」於後不久遂便有娠，兄弟問曰：「汝言清謹，何處得斯？」妹曰：「曾有禿人強逼於我，因即有娠。」後遂生男，時人名為禿子，母號禿子母。是時具壽阿尼盧陀既至此村，日將欲暮求宿處所。時諸童子報言：「聖者！彼處有禿子母舍，必相容宿。」時具壽阿尼盧陀隨言即去，投彼家宿。時禿子母遂相容止，便生邪念，即於夜中就尊者所欲相抱捉。于時尊者知其惡見，以神通力上昇虛空。女人見已生希有心，求哀懺謝仰而告曰：「唯願聖者慈愍我故，當為下來。」是時聖者為利益故，縱身而下為其說法，女聞法已心便啟悟證獲初果。既至明日，其女兄弟至還見譏：「汝之姊妹非但俗旅，雖釋迦子亦被拘牽。」彼二聞已俱生忿怒，便就其舍欲殺苾芻。是時尊者觀二童子及諸有情根機時熟，即昇虛空現十八變作希有事。時彼聚落四近諸人，各並雲奔共觀異相。尊者復坐即便為眾宣說法要，令彼兄弟及萬二千人皆得見諦。廣說乃至阿尼盧陀見斯過已，更不復於俗舍之中而為止宿。
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時具壽阿尼盧陀斷眾結惑證阿羅漢，彼既自受解脫勝樂作如是念：「世尊於我已作大恩，我於世尊欲作何事而能報德？我今宜可利益有情，此即名為酬恩中勝。」作斯念已，執持衣鉢人間遊行至一聚落。此聚落中有一長者，二男、一女。其女長成行不貞謹，彼二兄弟因與他競，他人告曰：「汝妹未嫁與外人私通。」兄弟聞已問妹虛實。妹即答曰：「我實清謹，世人謾說。」於後不久遂便有娠，兄弟問曰：「汝言清謹，何處得斯？」妹曰：「曾有禿人強逼於我，因即有娠。」後遂生男，時人名為禿子，母號禿子母。是時具壽阿尼盧陀既至此村，日將欲暮求宿處所。時諸童子報言：「聖者！彼處有禿子母舍，必相容宿。」時具壽阿尼盧陀隨言即去，投彼家宿。時禿子母遂相容止，便生邪念，即於夜中就尊者所欲相抱捉。于時尊者知其惡見，以神通力上昇虛空。女人見已生希有心，求哀懺謝仰而告曰：「唯願聖者慈愍我故，當為下來。」是時聖者為利益故，縱身而下為其說法，女聞法已心便啟悟證獲初果。既至明日，其女兄弟至還見譏：「汝之姊妹非但俗旅，雖釋迦子亦被拘牽。」彼二聞已俱生忿怒，便就其舍欲殺苾芻。是時尊者觀二童子及諸有情根機時熟，即昇虛空現十八變作希有事。時彼聚落四近諸人，各並雲奔共觀異相。尊者復坐即便為眾宣說法要，令彼兄弟及萬二千人皆得見諦。廣說乃至阿尼盧陀見斯過已，更不復於俗舍之中而為止宿。
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復於異時阿尼盧陀於一村隅苑園中宿，即於此夜有諸賊侶，欲偷劫此村過苑園中，見苾芻宿共相議曰：「我欲盜財見不祥相，我今宜可殺此苾芻。」時賊將軍先是尊者寺內作人，既遙見之遂相憶識，告諸人曰：「君等當知！昔有商客入大海中遭諸厄難，稱其名者安隱而歸，如此之人不應造次便為殺戮。我等且去入村，若不得物迴殺未晚。」諸賊相隨入村劫盜，多獲財物還至園中。是時尊者便為群賊宣說法要示教利喜，皆令見諦得預流果。時彼諸人皆留盜物還彼村人。其夜有天告村人曰：「汝等諸人賊所盜物，皆由尊者阿尼盧陀威神力故，所有財物並在村外苑園之中，皆不將去，汝至天明各往收取。」時彼村人聞天告命，至天曉已便往園中，到尊者所各禮足已在一面坐，尊者為其說法，令萬二千人亦皆見諦。時彼賊侶有五百人，便求尊者而為出家。時阿尼盧陀將五百人詣世尊所，世尊見至便命善來苾芻，皆成出家并即圓具，蒙佛教誡不久皆證阿羅漢果。
復於異時阿尼盧陀於一村隅苑園中宿，即於此夜有諸賊侶，欲偷劫此村過苑園中，見苾芻宿共相議曰：「我欲盜財見不祥相，我今宜可殺此苾芻。」時賊將軍先是尊者寺內作人，既遙見之遂相憶識，告諸人曰：「君等當知！昔有商客入大海中遭諸厄難，稱其名者安隱而歸，如此之人不應造次便為殺戮。我等且去入村，若不得物迴殺未晚。」諸賊相隨入村劫盜，多獲財物還至園中。是時尊者便為群賊宣說法要示教利喜，皆令見諦得預流果。時彼諸人皆留盜物還彼村人。其夜有天告村人曰：「汝等諸人賊所盜物，皆由尊者阿尼盧陀威神力故，所有財物並在村外苑園之中，皆不將去，汝至天明各往收取。」時彼村人聞天告命，至天曉已便往園中，到尊者所各禮足已在一面坐，尊者為其說法，令萬二千人亦皆見諦。時彼賊侶有五百人，便求尊者而為出家。時阿尼盧陀將五百人詣世尊所，世尊見至便命善來苾芻，皆成出家并即圓具，蒙佛教誡不久皆證阿羅漢果。
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時諸苾芻問阿尼盧陀尊者：「得安樂行不？」答曰：「有安樂行，亦有苦行。」問言：「云何？」答曰：「我利有情斯成樂行，幾遭斬首是為苦行。」問言：「何故？」即便具答投女宿事。諸苾芻曰：「合與女人共室宿耶？」答曰：「只由不合有此過生。」少欲苾芻聞已嫌賤：「云何苾芻與女人同室宿？」以緣白佛，佛言，乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：
時諸苾芻問阿尼盧陀尊者：「得安樂行不？」答曰：「有安樂行，亦有苦行。」問言：「云何？」答曰：「我利有情斯成樂行，幾遭斬首是為苦行。」問言：「何故？」即便具答投女宿事。諸苾芻曰：「合與女人共室宿耶？」答曰：「只由不合有此過生。」少欲苾芻聞已嫌賤：「云何苾芻與女人同室宿？」以緣白佛，佛言，乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：
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「若復苾芻共女人同室宿者，波逸底迦。」
「若復苾芻共女人同室宿者，波逸底迦。」
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若復苾芻者，謂具壽阿尼盧陀，餘義如上。
若復苾芻者，謂具壽阿尼盧陀，餘義如上。
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共者，兼彼也。
共者，兼彼也。
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女人者，若婦、若童女，謂堪行婬境。
女人者，若婦、若童女，謂堪行婬境。
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同室宿者，室有四種如上。釋罪同前。
同室宿者，室有四種如上。釋罪同前。
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此中犯相其事云何？若苾芻與女同宿，身在中閣、女人在閣下，應拔梯令上、或門安扂鑰、或遣人看守。若異此者，乃至明相未出已來，得惡作罪；若過明相，便得墮罪。若苾芻在閣下、女在中閣，或苾芻在中閣、女在上閣，或復翻此，廣說如前。或苾芻在房、女在簷前，唯除梯一事，餘並如前。若女在房中、苾芻簷下，應外繫其戶，餘如前說。若在門屋下，苾芻門內、女在門前，應內安關扂，翻斯外繫，餘並同前。假令共室，若有夫主守護者無犯。又無犯者，謂初犯人，廣說如上。
此中犯相其事云何？若苾芻與女同宿，身在中閣、女人在閣下，應拔梯令上、或門安扂鑰、或遣人看守。若異此者，乃至明相未出已來，得惡作罪；若過明相，便得墮罪。若苾芻在閣下、女在中閣，或苾芻在中閣、女在上閣，或復翻此，廣說如前。或苾芻在房、女在簷前，唯除梯一事，餘並如前。若女在房中、苾芻簷下，應外繫其戶，餘如前說。若在門屋下，苾芻門內、女在門前，應內安關扂，翻斯外繫，餘並同前。假令共室，若有夫主守護者無犯。又無犯者，謂初犯人，廣說如上。
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時諸苾芻咸皆有疑，白佛言：「世尊！具壽阿尼盧陀曾作何業生富貴家，出家斷惑證阿羅漢，廣化有情為大利益？唯願為說。」佛告諸苾芻：「汝等當聽！乃往過去迦攝佛時有一苾芻，於聚落中住，建大寺宇躬為撿挍，設上供養願求解脫，共住弟子有五百人。時聚落中所有人民，於苾芻處信敬深重，乃至廣說。由昔撿挍供養眾僧故生富貴家，由發願力故證阿羅漢。彼五百弟子即今五百阿羅漢是。昔聚落中所有居人，即所化諸人是。」又問：「何因得妙天眼，佛弟子中最為第一？」佛言：「昔迦羅村馱佛制底之處興大供養，時有群賊欲行竊盜入制底中，見其燈闇遂便挑舉，覩佛尊容情生歡喜，即發大願：『願我來世得遇大師承事無倦，得妙天眼人中第一。』由彼願力今獲天眼最為第一。汝諸苾芻當如是學。」
時諸苾芻咸皆有疑，白佛言：「世尊！具壽阿尼盧陀曾作何業生富貴家，出家斷惑證阿羅漢，廣化有情為大利益？唯願為說。」佛告諸苾芻：「汝等當聽！乃往過去迦攝佛時有一苾芻，於聚落中住，建大寺宇躬為撿挍，設上供養願求解脫，共住弟子有五百人。時聚落中所有人民，於苾芻處信敬深重，乃至廣說。由昔撿挍供養眾僧故生富貴家，由發願力故證阿羅漢。彼五百弟子即今五百阿羅漢是。昔聚落中所有居人，即所化諸人是。」又問：「何因得妙天眼，佛弟子中最為第一？」佛言：「昔迦羅村馱佛制底之處興大供養，時有群賊欲行竊盜入制底中，見其燈闇遂便挑舉，覩佛尊容情生歡喜，即發大願：『願我來世得遇大師承事無倦，得妙天眼人中第一。』由彼願力今獲天眼最為第一。汝諸苾芻當如是學。」
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根本說一切有部毘奈耶卷第四十
根本說一切有部毘奈耶卷第四十
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