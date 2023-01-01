根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶卷第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶卷第三十八

三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉 制譯

擬手向苾芻學處第四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擬手向苾芻學處第四十九

爾時薄伽梵在室羅伐城住逝多林給孤獨園。時具壽大目乾連與十七眾出家并受圓具，廣說如前，令其執作，彼不隨教。時鄔陀夷即便瞋忿，努手向一，彼十七人一時皆倒高聲啼泣。餘苾芻問其故：「何因瞋一，十七俱倒？」答曰：「我若不俱倒地恐皆被打。」苾芻嫌賤，以事白佛。佛便呵責，乃至「我觀十利，為制學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵在室羅伐城住逝多林給孤獨園。時具壽大目乾連與十七眾出家并受圓具，廣說如前，令其執作，彼不隨教。時鄔陀夷即便瞋忿，努手向一，彼十七人一時皆倒高聲啼泣。餘苾芻問其故：「何因瞋一，十七俱倒？」答曰：「我若不俱倒地恐皆被打。」苾芻嫌賤，以事白佛。佛便呵責，乃至「我觀十利，為制學處，應如是說：

「若復苾芻瞋恚故不喜，擬手向苾芻者，波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻瞋恚故不喜，擬手向苾芻者，波逸底迦。」

若復苾芻等者，事並同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻等者，事並同前。

言擬手者，謂舉手擬他。釋罪同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言擬手者，謂舉手擬他。釋罪同前。

此中犯相其事云何？有內外俱：內謂苾芻努其一指擬苾芻時，得一墮罪，乃至五指得五墮罪，或以拳肘從頭至足，准事如前，是謂為內。外者，將草莛等擲擬前人，如上廣說。俱者，謂手執杖等以擬前人，皆得墮罪。若為利益令彼恐怖，或復欲令呪術成就努擬前人，並皆無犯。又無犯者，謂初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？有內外俱：內謂苾芻努其一指擬苾芻時，得一墮罪，乃至五指得五墮罪，或以拳肘從頭至足，准事如前，是謂為內。外者，將草莛等擲擬前人，如上廣說。俱者，謂手執杖等以擬前人，皆得墮罪。若為利益令彼恐怖，或復欲令呪術成就努擬前人，並皆無犯。又無犯者，謂初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。

覆藏他罪學處第五十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覆藏他罪學處第五十

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時六眾苾芻與他出家，并受圓具而為共住。時諸弟子若未知彼是惡行人，悉皆承事親近供養；後既知已便捨而去，與善苾芻共相狎習，然為敬佛教故每日三時親為敬禮。其難陀苾芻有親弟子名曰達摩，彼未知師是惡行者，與之共住；後既知已捨之而去，與善苾芻同居。敬佛教故每日三時常來禮謁，因白師曰：「鄔波馱耶存念！我今請白，欲向寺園閑靜之處隨情作業。」難陀報曰：「爾當謹慎。」鄔波難陀聞是語已報達摩曰：「汝持我座，共爾俱行。」達摩白言：「豈阿遮利耶亦於晝日詣閑林處而逐靜耶？」鄔波難陀曰：「癡人！汝意謂我心常散亂無所了知。何靜慮門我不通解？」達摩答曰：「我實不敢作此思惟，但問軌範師向晝日遊處不？」是時達摩便持彼座，往晝遊處置一樹下，即自斂身詣一靜處，加趺而坐繫念思惟。鄔波難陀隨後而至，達摩遙見白言：「大師！彼處樹下已安座訖，宜當就彼安靜而住。」時鄔波難陀即便往彼就座而坐，衣覆頭面斂念思惟心不能安，還從座起周迴四顧。見一女人毀籬欲入，鄔波難陀遙喚達摩曰：「達摩！汝今知不？有人毀籬。」達摩報曰：「阿遮利耶！幸可思念《逝多林經》。」鄔波難陀曰：「癡人！汝今方解依經而住，汝豈不聞世尊之教，於僧祇物不應捨棄，我今自往遮彼女人。」即從座起，既至彼已，問言：「少女！何意毀籬。」女人便笑，時鄔波難陀染心遂起，即便捉臂遍抱女身，嗚𠯗其口捨之而去，往達摩所問言：「汝何所見？」答曰：「唯除交會，餘事皆見。」鄔波難陀曰：「具壽！雖知汝見勿告餘人。」報言：「大師！乃至未見，善苾芻來我終不說。」鄔波難陀曰：「汝親教師有鄙惡事，我當覆蓋，汝見我過不藏護耶？」達摩曰：「大師！知他有麁惡罪共相覆護，如此之事我當先說。」達摩便去，告諸苾芻。諸少欲者聞生嫌賤，舉以白佛。佛集苾芻，乃至「我觀十利，為制學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時六眾苾芻與他出家，并受圓具而為共住。時諸弟子若未知彼是惡行人，悉皆承事親近供養；後既知已便捨而去，與善苾芻共相狎習，然為敬佛教故每日三時親為敬禮。其難陀苾芻有親弟子名曰達摩，彼未知師是惡行者，與之共住；後既知已捨之而去，與善苾芻同居。敬佛教故每日三時常來禮謁，因白師曰：「鄔波馱耶存念！我今請白，欲向寺園閑靜之處隨情作業。」難陀報曰：「爾當謹慎。」鄔波難陀聞是語已報達摩曰：「汝持我座，共爾俱行。」達摩白言：「豈阿遮利耶亦於晝日詣閑林處而逐靜耶？」鄔波難陀曰：「癡人！汝意謂我心常散亂無所了知。何靜慮門我不通解？」達摩答曰：「我實不敢作此思惟，但問軌範師向晝日遊處不？」是時達摩便持彼座，往晝遊處置一樹下，即自斂身詣一靜處，加趺而坐繫念思惟。鄔波難陀隨後而至，達摩遙見白言：「大師！彼處樹下已安座訖，宜當就彼安靜而住。」時鄔波難陀即便往彼就座而坐，衣覆頭面斂念思惟心不能安，還從座起周迴四顧。見一女人毀籬欲入，鄔波難陀遙喚達摩曰：「達摩！汝今知不？有人毀籬。」達摩報曰：「阿遮利耶！幸可思念《逝多林經》。」鄔波難陀曰：「癡人！汝今方解依經而住，汝豈不聞世尊之教，於僧祇物不應捨棄，我今自往遮彼女人。」即從座起，既至彼已，問言：「少女！何意毀籬。」女人便笑，時鄔波難陀染心遂起，即便捉臂遍抱女身，嗚𠯗其口捨之而去，往達摩所問言：「汝何所見？」答曰：「唯除交會，餘事皆見。」鄔波難陀曰：「具壽！雖知汝見勿告餘人。」報言：「大師！乃至未見，善苾芻來我終不說。」鄔波難陀曰：「汝親教師有鄙惡事，我當覆蓋，汝見我過不藏護耶？」達摩曰：「大師！知他有麁惡罪共相覆護，如此之事我當先說。」達摩便去，告諸苾芻。諸少欲者聞生嫌賤，舉以白佛。佛集苾芻，乃至「我觀十利，為制學處，應如是說：

「若復苾芻知他苾芻有麁惡罪，覆藏者波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻知他苾芻有麁惡罪，覆藏者波逸底迦。」

若復苾芻者，鄔波難陀，餘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，鄔波難陀，餘義如上。

知義亦如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知義亦如上。

苾芻者謂是難陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻者謂是難陀。

麁惡罪者有二種：謂波羅市迦罪、僧伽伐尸沙罪。何故此二名為麁惡？自體及因皆麁弊可惡，故言麁惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麁惡罪者有二種：謂波羅市迦罪、僧伽伐尸沙罪。何故此二名為麁惡？自體及因皆麁弊可惡，故言麁惡。

覆藏者，謂掩蔽也。釋罪同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覆藏者，謂掩蔽也。釋罪同前。

此中犯相其事云何？若復苾芻見苾芻犯他勝罪時，作心覆藏，乃至明相未出已來，得惡作罪；明相出已便得墮罪。若覆他殘罪事亦同此。若苾芻見苾芻犯波逸底迦罪時，作心覆藏，乃至明相未出已來，得惡作罪；明相出已亦得惡作。如是別悔法乃至惡作罪，覆藏亦爾。若說罪者恐他與為障礙之事、或為梵行等難、或復緣此令僧破者，覆皆無犯。又無犯者，謂初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若復苾芻見苾芻犯他勝罪時，作心覆藏，乃至明相未出已來，得惡作罪；明相出已便得墮罪。若覆他殘罪事亦同此。若苾芻見苾芻犯波逸底迦罪時，作心覆藏，乃至明相未出已來，得惡作罪；明相出已亦得惡作。如是別悔法乃至惡作罪，覆藏亦爾。若說罪者恐他與為障礙之事、或為梵行等難、或復緣此令僧破者，覆皆無犯。又無犯者，謂初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。

第六攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六攝頌曰：

伴惱觸火欲、 同眠法非障、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伴惱觸火欲、 同眠法非障、

未捨求寂染、 收寶極炎時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未捨求寂染、 收寶極炎時。

共至俗家不與食學處第五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共至俗家不與食學處第五十一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。難陀苾芻有弟子名曰達摩，性懷慚恥於犯追悔，廣說如前，乃至重佛教故日別三時就師致禮。時鄔波難陀語難陀曰：「大德當知！達摩於我先有讎隙，我必對佛僧及餘眾前，彰其惡響作不饒益事，或令一日絕食受飢。」難陀報曰：「此之達摩稟性持戒，愧恥為懷追悔在心，曾無有犯。何能與彼作無益事？」鄔波難陀曰：「我今必當令彼無食受餓。」難陀聞已便作是念：「寧使絕食，不可令其漫彰餘過。」時有長者來請難陀、鄔波難陀就舍而食。是時難陀報鄔波難陀：「今日我令達摩絕食。」鄔波難陀曰：「今正是時。」達摩時至欲得乞食，便詣師處禮拜合掌白言：「鄔波馱耶存念！我今欲行乞食。」師便報曰：「我於今日有一施主，來請我食并弟子一人，汝可與我就彼而食。」便白師曰：「豈我比來曾隨師後受請食耶？」鄔波難陀聞其語已而告之曰：「達摩！我先別聞與今見異，我意謂汝稟性持戒慚愧為懷，遵奉師言情無違逆，豈復本師以不淨物而勸於汝，何故汝今見違上命？」是時達摩既蒙大德呵責默然而止，復白師曰：「我取水羅及乞食鉢方從師去。」鄔波難陀報言：「具壽！更復何用水羅鉢為，於彼舍中自有淨器，其水先濾亦復無蟲，即可與我相隨而去。」是時達摩尋從師後。有一乞食苾芻見而問曰：「具壽達摩！欲何所適？」報言：「欲往請處。」乞食者報曰：「具壽！知量而食。」達摩曰：「大德！事未可知，為當得食？為絕食耶？」時乞食者相隨而去入室羅伐城。時難陀、鄔波難陀與其弟子至一店所，其難陀、達摩便住於此。鄔波難陀即往施主家，飽足食已還來店上，難陀次往就舍而食。達摩便白鄔波難陀曰：「阿遮利耶時將欲至，我當行矣。」鄔波難陀報曰：「彼施主家眾事皆辦，至便噉食，更何所憂，待至臨中我當共去。」達摩即起以足量影。鄔波難陀報達摩曰：「癡人！汝言謂我不護尸羅、心常懈慢非時食耶？汝今宜去！若住於此令我不樂，若語若坐無有歡心，不如獨住，汝勿居此。」達摩念曰：「我若持羅及鉢來至此者，當行乞食，今既無羅及鉢，其欲如何？」遂歸寺所，乃至食力未盡已來專修善品，及食力衰委脇而臥。時乞食者還至寺中，見達摩臥告曰：「具壽達摩！食是他物腹豈他耶？恣意飽餐遂令不能作業。」答言：「大德！誰餐飽食？」報云：「豈非今日受他請食？」答曰：「不食。」問言：「何故？」即以上緣次第陳告。時乞食者告諸苾芻，苾芻聞已各生嫌賤作如是語：「云何苾芻故心令他苾芻絕食？」以緣白佛。佛集僧眾，問答虛實，廣說如前，乃至「我觀十利 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。難陀苾芻有弟子名曰達摩，性懷慚恥於犯追悔，廣說如前，乃至重佛教故日別三時就師致禮。時鄔波難陀語難陀曰：「大德當知！達摩於我先有讎隙，我必對佛僧及餘眾前，彰其惡響作不饒益事，或令一日絕食受飢。」難陀報曰：「此之達摩稟性持戒，愧恥為懷追悔在心，曾無有犯。何能與彼作無益事？」鄔波難陀曰：「我今必當令彼無食受餓。」難陀聞已便作是念：「寧使絕食，不可令其漫彰餘過。」時有長者來請難陀、鄔波難陀就舍而食。是時難陀報鄔波難陀：「今日我令達摩絕食。」鄔波難陀曰：「今正是時。」達摩時至欲得乞食，便詣師處禮拜合掌白言：「鄔波馱耶存念！我今欲行乞食。」師便報曰：「我於今日有一施主，來請我食并弟子一人，汝可與我就彼而食。」便白師曰：「豈我比來曾隨師後受請食耶？」鄔波難陀聞其語已而告之曰：「達摩！我先別聞與今見異，我意謂汝稟性持戒慚愧為懷，遵奉師言情無違逆，豈復本師以不淨物而勸於汝，何故汝今見違上命？」是時達摩既蒙大德呵責默然而止，復白師曰：「我取水羅及乞食鉢方從師去。」鄔波難陀報言：「具壽！更復何用水羅鉢為，於彼舍中自有淨器，其水先濾亦復無蟲，即可與我相隨而去。」是時達摩尋從師後。有一乞食苾芻見而問曰：「具壽達摩！欲何所適？」報言：「欲往請處。」乞食者報曰：「具壽！知量而食。」達摩曰：「大德！事未可知，為當得食？為絕食耶？」時乞食者相隨而去入室羅伐城。時難陀、鄔波難陀與其弟子至一店所，其難陀、達摩便住於此。鄔波難陀即往施主家，飽足食已還來店上，難陀次往就舍而食。達摩便白鄔波難陀曰：「阿遮利耶時將欲至，我當行矣。」鄔波難陀報曰：「彼施主家眾事皆辦，至便噉食，更何所憂，待至臨中我當共去。」達摩即起以足量影。鄔波難陀報達摩曰：「癡人！汝言謂我不護尸羅、心常懈慢非時食耶？汝今宜去！若住於此令我不樂，若語若坐無有歡心，不如獨住，汝勿居此。」達摩念曰：「我若持羅及鉢來至此者，當行乞食，今既無羅及鉢，其欲如何？」遂歸寺所，乃至食力未盡已來專修善品，及食力衰委脇而臥。時乞食者還至寺中，見達摩臥告曰：「具壽達摩！食是他物腹豈他耶？恣意飽餐遂令不能作業。」答言：「大德！誰餐飽食？」報云：「豈非今日受他請食？」答曰：「不食。」問言：「何故？」即以上緣次第陳告。時乞食者告諸苾芻，苾芻聞已各生嫌賤作如是語：「云何苾芻故心令他苾芻絕食？」以緣白佛。佛集僧眾，問答虛實，廣說如前，乃至「我觀十利

，制其學處，應如是說：若復苾芻語餘苾芻作如是語：『具壽！共汝詣俗家，當與汝美好飲食令得飽滿。』彼苾芻至俗家竟不與食，語言：『具壽！汝去。我與汝共坐共語不樂，我獨坐獨語樂。』作是語時欲令生惱者，波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，制其學處，應如是說：若復苾芻語餘苾芻作如是語：『具壽！共汝詣俗家，當與汝美好飲食令得飽滿。』彼苾芻至俗家竟不與食，語言：『具壽！汝去。我與汝共坐共語不樂，我獨坐獨語樂。』作是語時欲令生惱者，波逸底迦。」

若復苾芻者，謂鄔波難陀，餘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂鄔波難陀，餘義如上。

餘苾芻者，此法中人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘苾芻者，此法中人。

共至俗家者，謂四姓家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共至俗家者，謂四姓家。

言美好飲食，謂五嚼食及五噉食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言美好飲食，謂五嚼食及五噉食。

令得飽滿者，謂恣意而食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令得飽滿者，謂恣意而食。

汝去等者，是驅遣言。語謂讀誦，坐謂禪思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝去等者，是驅遣言。語謂讀誦，坐謂禪思。

獨坐等樂者，明作惱意令彼絕食，以此為緣，不為餘事。釋罪同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨坐等樂者，明作惱意令彼絕食，以此為緣，不為餘事。釋罪同前。

此中犯相其事云何？若苾芻故心令他苾芻絕食者，得波逸底迦。若為病緣醫遣絕食，不與無犯。又無犯者，謂初犯人，如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若苾芻故心令他苾芻絕食者，得波逸底迦。若為病緣醫遣絕食，不與無犯。又無犯者，謂初犯人，如上。

觸火學處第五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸火學處第五十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時此城中有諸商人，往詣佛所禮雙足已，次至阿難陀處問曰：「世尊！夏了欲向何處？」阿難陀具答，廣說如前，觀其先兆欲向王舍城。商主問：「知行日多少？」即皆預辦供設所須。時阿難陀每日常在商主前行，遂見岐路奉待世尊。世尊見已，問言：「汝今何故住此不行？」阿難陀曰：「大德！今此二路：一是直道，多有師子虎豹恐怖難行。一是曲路，安隱無礙。我今不知欲趣何路？」佛告阿難陀：「宜取直路，怛他揭多離諸怖畏故。」爾時世尊便取直路至一聚落。時聚落中有二童子，在村門戲，一人持鼓、一人執弓。時二童子見世尊來，即便禮足白佛言：「世尊！善來！善來！因何世尊欲從險道而為遊涉？唯願世尊勿生恐怖，我等為佛作引導人。」一在前行鳴鼓而去，一持弓矢隨後而來。世尊見去便作是念：「此二童子久植善根，今遭遇我。」告曰：「汝等二人今可歸去，如來大師久離怖畏，師子虎豹何所能為？」一人佛前聲鼓，一人對佛彈弓，禮佛足已遂還本處。爾時世尊即現微笑，有種種光從口而出，所謂青黃赤白紅頗胝色。此之光明或有沈下或復上昇，其光下者下至速活地獄、黑繩、眾合、小叫、大叫、小熱、大熱、阿毘地獄及八寒地獄。光既至彼，若諸有情受炎熱者皆得清涼，若處寒氷便獲溫暖。彼諸有情離苦安樂皆作是言：「我與汝等為從地獄死生餘處耶？」爾時世尊為欲令彼諸有情類生信喜故，便遣化身往地獄內，彼見化已咸作是說：「我等不於此死而生餘處，必是由此希奇大人威德力故，令我身心除苦得樂。」既生信已便能消滅地獄諸苦，於人天趣受勝妙身，常為法器能見諦理。其上昇者上至四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、化樂天、他化自在天、梵眾、梵輔、大梵、少光、無量光、光音、少淨、無量淨、遍淨、無雲、福生、廣果、無煩、無熱、善見、善現、色究竟天。所至之處光中演說苦空無常無我等法，并復說此二伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時此城中有諸商人，往詣佛所禮雙足已，次至阿難陀處問曰：「世尊！夏了欲向何處？」阿難陀具答，廣說如前，觀其先兆欲向王舍城。商主問：「知行日多少？」即皆預辦供設所須。時阿難陀每日常在商主前行，遂見岐路奉待世尊。世尊見已，問言：「汝今何故住此不行？」阿難陀曰：「大德！今此二路：一是直道，多有師子虎豹恐怖難行。一是曲路，安隱無礙。我今不知欲趣何路？」佛告阿難陀：「宜取直路，怛他揭多離諸怖畏故。」爾時世尊便取直路至一聚落。時聚落中有二童子，在村門戲，一人持鼓、一人執弓。時二童子見世尊來，即便禮足白佛言：「世尊！善來！善來！因何世尊欲從險道而為遊涉？唯願世尊勿生恐怖，我等為佛作引導人。」一在前行鳴鼓而去，一持弓矢隨後而來。世尊見去便作是念：「此二童子久植善根，今遭遇我。」告曰：「汝等二人今可歸去，如來大師久離怖畏，師子虎豹何所能為？」一人佛前聲鼓，一人對佛彈弓，禮佛足已遂還本處。爾時世尊即現微笑，有種種光從口而出，所謂青黃赤白紅頗胝色。此之光明或有沈下或復上昇，其光下者下至速活地獄、黑繩、眾合、小叫、大叫、小熱、大熱、阿毘地獄及八寒地獄。光既至彼，若諸有情受炎熱者皆得清涼，若處寒氷便獲溫暖。彼諸有情離苦安樂皆作是言：「我與汝等為從地獄死生餘處耶？」爾時世尊為欲令彼諸有情類生信喜故，便遣化身往地獄內，彼見化已咸作是說：「我等不於此死而生餘處，必是由此希奇大人威德力故，令我身心除苦得樂。」既生信已便能消滅地獄諸苦，於人天趣受勝妙身，常為法器能見諦理。其上昇者上至四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、化樂天、他化自在天、梵眾、梵輔、大梵、少光、無量光、光音、少淨、無量淨、遍淨、無雲、福生、廣果、無煩、無熱、善見、善現、色究竟天。所至之處光中演說苦空無常無我等法，并復說此二伽他曰：

「汝當求出離， 於佛教精懃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝當求出離， 於佛教精懃，

降伏生死軍， 如象摧草舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏生死軍， 如象摧草舍。

於此法律中， 常修不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此法律中， 常修不放逸，

能竭煩惱海， 當盡苦邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能竭煩惱海， 當盡苦邊際。」

時彼光明遍照三千大千世界已，還至佛所。若佛世尊說過去事，光從背入；若說未來事，光於胸入；若說地獄事，光從足下入；若說傍生事，光從足跟入；若說餓鬼事，光從足指入；若說人事，光從膝入；若說力輪王事，光從左手掌入；若說轉輪王事，光從右手掌入；若說天事，光從臍入；若說聲聞事，光從口入；若說獨覺事，光從眉間入；若說阿耨多羅三藐三菩提，光從頂入。是時光明繞佛三匝從頂而入，時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言：「世尊！如來、應、正等覺，非無因緣熙怡微笑。」即說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼光明遍照三千大千世界已，還至佛所。若佛世尊說過去事，光從背入；若說未來事，光於胸入；若說地獄事，光從足下入；若說傍生事，光從足跟入；若說餓鬼事，光從足指入；若說人事，光從膝入；若說力輪王事，光從左手掌入；若說轉輪王事，光從右手掌入；若說天事，光從臍入；若說聲聞事，光從口入；若說獨覺事，光從眉間入；若說阿耨多羅三藐三菩提，光從頂入。是時光明繞佛三匝從頂而入，時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言：「世尊！如來、應、正等覺，非無因緣熙怡微笑。」即說伽他曰：

「世尊遠離掉憍慢， 於有情中第一尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊遠離掉憍慢， 於有情中第一尊；

降伏煩惱及諸怨， 若無因緣不微笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏煩惱及諸怨， 若無因緣不微笑。

如來自證真妙覺， 諸有聽者皆樂聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來自證真妙覺， 諸有聽者皆樂聞；

牟尼最勝願宣揚， 大眾疑心為開決。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼最勝願宣揚， 大眾疑心為開決。」

佛告阿難陀：「如是！如是！如來、應、正等覺，非無因緣而現微笑。汝見二童子引導我不？」白佛言：「見。」佛告阿難陀：「以此善根於當來世十三劫內，不墮惡趣生人天中，於最後身得成無上正等菩提，一名法鼓音如來、二名施無畏如來。」爾時世尊說是記已隨路而去，至一村隅林中而宿。如佛所說，苾芻住處乃至樹下亦應隨次共分。時六眾苾芻分得一枯樹，夜被寒逼以火燒樹，於此樹中有蛇依止，蛇被煙熏緣枝而上垂身欲下。六眾見蛇高聲唱言：「欲墮！欲墮！」時諸商人聞是聲已咸作斯念：「有師子入營跳躑而墮。」便大驚怖四向奔走。于時世尊告阿難陀曰：「何意商旅四面逃奔？」阿難陀白佛言：「大德！如佛教勅：凡諸苾芻所在之處，應隨長幼而共分之。六眾苾芻今宵宿處分得枯樹，被寒所逼以火燒樹，於此樹中有蛇依止，蛇被煙熏緣枝而上放身欲下。六眾見蛇高聲唱言：『欲墮！欲墮！』時諸商人聞是聲已咸作斯念：『有師子入營跳躑而墮。』便大驚怖四面奔逃。」世尊告曰：「汝可急去報諸商人，如來在處離師子怖，速命商旅勿復驚惶。」時阿難陀奉教告知，諸人咸至。時諸苾芻見是事已悉皆有疑，俱來白佛：「大德！何意六眾作墮落聲驚諸商旅？」世尊因此重為安慰令離憂怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「如是！如是！如來、應、正等覺，非無因緣而現微笑。汝見二童子引導我不？」白佛言：「見。」佛告阿難陀：「以此善根於當來世十三劫內，不墮惡趣生人天中，於最後身得成無上正等菩提，一名法鼓音如來、二名施無畏如來。」爾時世尊說是記已隨路而去，至一村隅林中而宿。如佛所說，苾芻住處乃至樹下亦應隨次共分。時六眾苾芻分得一枯樹，夜被寒逼以火燒樹，於此樹中有蛇依止，蛇被煙熏緣枝而上垂身欲下。六眾見蛇高聲唱言：「欲墮！欲墮！」時諸商人聞是聲已咸作斯念：「有師子入營跳躑而墮。」便大驚怖四向奔走。于時世尊告阿難陀曰：「何意商旅四面逃奔？」阿難陀白佛言：「大德！如佛教勅：凡諸苾芻所在之處，應隨長幼而共分之。六眾苾芻今宵宿處分得枯樹，被寒所逼以火燒樹，於此樹中有蛇依止，蛇被煙熏緣枝而上放身欲下。六眾見蛇高聲唱言：『欲墮！欲墮！』時諸商人聞是聲已咸作斯念：『有師子入營跳躑而墮。』便大驚怖四面奔逃。」世尊告曰：「汝可急去報諸商人，如來在處離師子怖，速命商旅勿復驚惶。」時阿難陀奉教告知，諸人咸至。時諸苾芻見是事已悉皆有疑，俱來白佛：「大德！何意六眾作墮落聲驚諸商旅？」世尊因此重為安慰令離憂怖。

佛告阿難陀：「非但今日驚怖商旅，乃往古昔已曾恐懼於他，令彼四面逃走，我為安慰令離憂惱。汝等當聽！於過去世在彼水側有頻螺果林，於此林中有其六兔，共為知友依止而居。時頻螺果熟墮水作聲。于時六兔聞果落聲，形小志怯，便大驚怖四向逃走。時有野干，見其奔走來問其故。兔曰：『我聞水內有非常之聲，將非猛獸欲來害我，緣此事故我等逃奔。』野干亦走，如是猪鹿、牛象、豺狼、虎豹及小師子等，各相詰問，聞斯語已悉皆奔竄。去斯不遠於山谷中，有一猛師子王依止而住。于時師子見諸獸類惶怖奔馳而問之曰：『汝等皆有爪牙勇力，何所怖懼各見驚馳？』皆悉報言：『我聞惡聲非常可畏，定有猛獸來害於我，為此驚惶求安靡地。』師子報曰：『在何處所而作惡聲？』諸獸答曰：『我亦不知何處作聲？』師子報曰：『若未委者，君等莫走，我為審觀是何聲耶？』即問虎曰：『汝何處聞？』答曰：『我從豹聞。』如是展轉問詰至兔，兔云：『此之怖聲是我親證，非是傳聞。仁等俱來共觀聲處。』于時諸獸咸悉共至頻螺林所，兔曰：『此是驚怖起處。』須臾暫住，還聞果落墮水作聲。師子報曰：『此是食果，非關恐怖。』爾時空中有天，見已說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「非但今日驚怖商旅，乃往古昔已曾恐懼於他，令彼四面逃走，我為安慰令離憂惱。汝等當聽！於過去世在彼水側有頻螺果林，於此林中有其六兔，共為知友依止而居。時頻螺果熟墮水作聲。于時六兔聞果落聲，形小志怯，便大驚怖四向逃走。時有野干，見其奔走來問其故。兔曰：『我聞水內有非常之聲，將非猛獸欲來害我，緣此事故我等逃奔。』野干亦走，如是猪鹿、牛象、豺狼、虎豹及小師子等，各相詰問，聞斯語已悉皆奔竄。去斯不遠於山谷中，有一猛師子王依止而住。于時師子見諸獸類惶怖奔馳而問之曰：『汝等皆有爪牙勇力，何所怖懼各見驚馳？』皆悉報言：『我聞惡聲非常可畏，定有猛獸來害於我，為此驚惶求安靡地。』師子報曰：『在何處所而作惡聲？』諸獸答曰：『我亦不知何處作聲？』師子報曰：『若未委者，君等莫走，我為審觀是何聲耶？』即問虎曰：『汝何處聞？』答曰：『我從豹聞。』如是展轉問詰至兔，兔云：『此之怖聲是我親證，非是傳聞。仁等俱來共觀聲處。』于時諸獸咸悉共至頻螺林所，兔曰：『此是驚怖起處。』須臾暫住，還聞果落墮水作聲。師子報曰：『此是食果，非關恐怖。』爾時空中有天，見已說伽他曰：

「『不應聞他語便信， 當須親自審觀察； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『不應聞他語便信， 當須親自審觀察；

勿如樹果落池中， 山林諸獸皆驚走。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿如樹果落池中， 山林諸獸皆驚走。』

「汝等苾芻勿生異念，往時師子王者即我身是，往時六兔驚恐諸獸，我已為其作安隱事，六兔者即六眾是。今時復緣驚諸商旅，我亦為其作安慰事。」爾時世尊為說昔緣，令諸苾芻斷疑惑已，告阿難陀曰：「汝今可去遍告商人：『汝等今日不應先去，如來當在商旅前行。』」時阿難陀如佛所教具告商旅：「汝勿先去。」爾時世尊及諸僧眾皆在前行，至險林中有師子王欲來害佛。世尊見來便舒右手，於五指頭化出五師子，彼聞此氣即便奔走。世尊便於四面化為猛火，紅焰侵天飛光裂地，八方遍合求避無由，唯見佛邊清涼可愛。是時師子便詣佛所頂禮雙足，爾時世尊便以百福莊嚴、眾相具足、無畏右手摩師子頭，告言：「賢首！汝於先世已作惡業墮傍生中，復於今時常以害心斷他生命活自己身，於此命終還生惡趣。賢首！諸行無常、諸法無我、涅槃寂滅。汝於我所應生信心，於傍生趣深起厭離。」時諸苾芻亦以手觸師子，師子見觸作不忍聲，佛告諸苾芻：「汝等勿觸師子。何以故？猛獸獷烈性難親附，若輒觸者致有損傷。是故汝等莫觸師子。若諸苾芻觸師子時，得惡作罪。若觸石師子、草師子、或泥土作及畫者，並皆無犯。」調師子已佛與苾芻隨路而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻勿生異念，往時師子王者即我身是，往時六兔驚恐諸獸，我已為其作安隱事，六兔者即六眾是。今時復緣驚諸商旅，我亦為其作安慰事。」爾時世尊為說昔緣，令諸苾芻斷疑惑已，告阿難陀曰：「汝今可去遍告商人：『汝等今日不應先去，如來當在商旅前行。』」時阿難陀如佛所教具告商旅：「汝勿先去。」爾時世尊及諸僧眾皆在前行，至險林中有師子王欲來害佛。世尊見來便舒右手，於五指頭化出五師子，彼聞此氣即便奔走。世尊便於四面化為猛火，紅焰侵天飛光裂地，八方遍合求避無由，唯見佛邊清涼可愛。是時師子便詣佛所頂禮雙足，爾時世尊便以百福莊嚴、眾相具足、無畏右手摩師子頭，告言：「賢首！汝於先世已作惡業墮傍生中，復於今時常以害心斷他生命活自己身，於此命終還生惡趣。賢首！諸行無常、諸法無我、涅槃寂滅。汝於我所應生信心，於傍生趣深起厭離。」時諸苾芻亦以手觸師子，師子見觸作不忍聲，佛告諸苾芻：「汝等勿觸師子。何以故？猛獸獷烈性難親附，若輒觸者致有損傷。是故汝等莫觸師子。若諸苾芻觸師子時，得惡作罪。若觸石師子、草師子、或泥土作及畫者，並皆無犯。」調師子已佛與苾芻隨路而去。

時師子王辭佛而住，便作是念：「我今不應親於佛所聞三句法，更斷他命而活己身，我今宜應要心絕食不復餐噉。」凡諸畜類火力增強不堪忍飢，遂便命過生四大王眾天。初生天者法爾有三種念：「我於何處死？今於何處生？由何等業招斯異熟？」即便自知從畜趣死，今生四大王眾天。曾作何業？由於佛邊生淨信心。時此天子復作是念：「我今宜應往詣佛所承事供養。」于時天子以天瓔珞莊嚴其身，以天妙花盛滿衣角，過於夜分放大光明來詣佛所，即以天嗢鉢花、俱牟陀花、鉢沓摩花、分陀利花，布列佛前而為供養，禮佛足已在一面坐。由此天身光明赫奕周遍晃耀，闌若林中悉皆明顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時師子王辭佛而住，便作是念：「我今不應親於佛所聞三句法，更斷他命而活己身，我今宜應要心絕食不復餐噉。」凡諸畜類火力增強不堪忍飢，遂便命過生四大王眾天。初生天者法爾有三種念：「我於何處死？今於何處生？由何等業招斯異熟？」即便自知從畜趣死，今生四大王眾天。曾作何業？由於佛邊生淨信心。時此天子復作是念：「我今宜應往詣佛所承事供養。」于時天子以天瓔珞莊嚴其身，以天妙花盛滿衣角，過於夜分放大光明來詣佛所，即以天嗢鉢花、俱牟陀花、鉢沓摩花、分陀利花，布列佛前而為供養，禮佛足已在一面坐。由此天身光明赫奕周遍晃耀，闌若林中悉皆明顯。

爾時世尊隨彼天子意樂隨眠根性差別，而為說法，能令悟入四真諦理。是時天子既聞法已，即於座上以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山，得預流果。既見諦已白世尊曰：「大德！由世尊故，令我證得解脫之果。此非父母高祖人王天眾沙門婆羅門親友眷屬之所能作，我逢世尊善知識故，於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出，安置人天勝妙之處，當盡生死趣涅槃路，乾竭血海超越骨山，無始積集薩迦耶見山，以金剛智杵而摧破之，得預流果。我今歸依佛法僧寶。唯願世尊！證知我是鄔波索迦，始從今日乃至命存受五學處，不殺生乃至不飲酒。」作是語已，時彼天子深心歡喜得未曾有，禮佛而去還適天宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊隨彼天子意樂隨眠根性差別，而為說法，能令悟入四真諦理。是時天子既聞法已，即於座上以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山，得預流果。既見諦已白世尊曰：「大德！由世尊故，令我證得解脫之果。此非父母高祖人王天眾沙門婆羅門親友眷屬之所能作，我逢世尊善知識故，於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出，安置人天勝妙之處，當盡生死趣涅槃路，乾竭血海超越骨山，無始積集薩迦耶見山，以金剛智杵而摧破之，得預流果。我今歸依佛法僧寶。唯願世尊！證知我是鄔波索迦，始從今日乃至命存受五學處，不殺生乃至不飲酒。」作是語已，時彼天子深心歡喜得未曾有，禮佛而去還適天宮。

時諸苾芻於初後夜，警覺用心思惟而住，見世尊處有大光明，周遍晃耀闌若林中，便生疑念：「有何天眾來詣佛所？由彼福力光遍林中。」至天曉已往詣佛所，頂禮尊足在一面坐，而白佛言：「我於昨夜見大光明遍滿林中，便生是念：『豈非梵世諸天及天帝釋，或四天王及餘殊勝大威德天，來詣佛所親承供養，由彼力故光遍林中。』」爾時世尊告諸苾芻曰：「昨夜光明非是梵王、帝釋及餘天眾威神之力，汝豈不見林中大師子王，親於我邊聞三句法？」諸苾芻白佛言：「我等已見。」佛言：「彼師子王從我聞法，於此命過生四大王眾天。既受天身報恩供養，來至我所奉獻天花，我為說法。既聞法已便得見諦還本天宮，由彼力故光遍林中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻於初後夜，警覺用心思惟而住，見世尊處有大光明，周遍晃耀闌若林中，便生疑念：「有何天眾來詣佛所？由彼福力光遍林中。」至天曉已往詣佛所，頂禮尊足在一面坐，而白佛言：「我於昨夜見大光明遍滿林中，便生是念：『豈非梵世諸天及天帝釋，或四天王及餘殊勝大威德天，來詣佛所親承供養，由彼力故光遍林中。』」爾時世尊告諸苾芻曰：「昨夜光明非是梵王、帝釋及餘天眾威神之力，汝豈不見林中大師子王，親於我邊聞三句法？」諸苾芻白佛言：「我等已見。」佛言：「彼師子王從我聞法，於此命過生四大王眾天。既受天身報恩供養，來至我所奉獻天花，我為說法。既聞法已便得見諦還本天宮，由彼力故光遍林中。」

時諸苾芻聞是語已請世尊曰：「我等不知彼師子天曾作何業？由彼業故招異熟報墮師子中。復由何業命終之後，生在四天王天？復作何緣聞佛法已獲預流果，得未曾有還本天宮？」世尊告曰：「汝等當聽！此之天子前身作業，因緣運合至成熟時，不於外界地水火風令使成熟，還於自身蘊界處中內善惡業而受其報。」即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻聞是語已請世尊曰：「我等不知彼師子天曾作何業？由彼業故招異熟報墮師子中。復由何業命終之後，生在四天王天？復作何緣聞佛法已獲預流果，得未曾有還本天宮？」世尊告曰：「汝等當聽！此之天子前身作業，因緣運合至成熟時，不於外界地水火風令使成熟，還於自身蘊界處中內善惡業而受其報。」即說頌曰：

「假令經百劫， 所作業不亡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假令經百劫， 所作業不亡；

因緣會遇時， 果報還自受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣會遇時， 果報還自受。

「汝等苾芻應至心聽！於過去世人壽二萬歲時，有佛出世名迦攝波，十號具足。有二萬弟子以為眷屬，在婆羅痆斯國而為住止。彼迦攝波佛未出世時，於此城中有婆羅門，學善四明博通諸論。時世人眾極生尊重，同心敬仰以為大師。彼迦攝波佛出世之後，人皆敬佛，不復就彼共相承事。時迦攝波應正等覺，於無量百千大眾之中宣揚妙法。時婆羅門在眾邊過，見彼世尊於百千眾中而為說法，便生嫉妬口出鄙語，作如是說：『此之沙門不知怖畏，猶如師子在大眾中為他說法，諸餘聽者猶如小獸敬受其法。』時彼世尊聞此語聲告婆羅門曰：『婆羅門！汝於天人師處出麁惡言，當於地獄受諸苦報。汝今宜可來至我所至心說罪，罪得輕薄。』時婆羅門聞佛教已內興恥愧，於世尊前自言其過。既說罪已，即於佛邊歸依三寶，受五學處為鄔波索迦。汝等苾芻！勿生異念。往時婆羅門者，由其惡口親於佛前作輕慢語，因彼惡業雖復說罪尚有餘報，於五百生中常為師子，或受餘報今猶未息。由於我所生正信心聞三句法，得生天上。由於迦攝波佛前歸依三寶受五學處，緣彼業力今於我所證真諦理，得預流果，還本天宮。是故苾芻，汝等當知！作純黑業得純黑異熟，作純白業得純白異熟，若作雜業受雜異熟。汝等從今當捨黑業及以雜業，當莫放逸修純白業，如是應學。」時諸苾芻及人天眾，聞佛說已信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻應至心聽！於過去世人壽二萬歲時，有佛出世名迦攝波，十號具足。有二萬弟子以為眷屬，在婆羅痆斯國而為住止。彼迦攝波佛未出世時，於此城中有婆羅門，學善四明博通諸論。時世人眾極生尊重，同心敬仰以為大師。彼迦攝波佛出世之後，人皆敬佛，不復就彼共相承事。時迦攝波應正等覺，於無量百千大眾之中宣揚妙法。時婆羅門在眾邊過，見彼世尊於百千眾中而為說法，便生嫉妬口出鄙語，作如是說：『此之沙門不知怖畏，猶如師子在大眾中為他說法，諸餘聽者猶如小獸敬受其法。』時彼世尊聞此語聲告婆羅門曰：『婆羅門！汝於天人師處出麁惡言，當於地獄受諸苦報。汝今宜可來至我所至心說罪，罪得輕薄。』時婆羅門聞佛教已內興恥愧，於世尊前自言其過。既說罪已，即於佛邊歸依三寶，受五學處為鄔波索迦。汝等苾芻！勿生異念。往時婆羅門者，由其惡口親於佛前作輕慢語，因彼惡業雖復說罪尚有餘報，於五百生中常為師子，或受餘報今猶未息。由於我所生正信心聞三句法，得生天上。由於迦攝波佛前歸依三寶受五學處，緣彼業力今於我所證真諦理，得預流果，還本天宮。是故苾芻，汝等當知！作純黑業得純黑異熟，作純白業得純白異熟，若作雜業受雜異熟。汝等從今當捨黑業及以雜業，當莫放逸修純白業，如是應學。」時諸苾芻及人天眾，聞佛說已信受奉行。

爾時世尊漸次遊行到摩揭陀，至王舍城住羯闌鐸迦池竹林園中。時六眾苾芻於燃火處，各以火頭共相調弄，或作日月形。外道見時各生輕賤作如是語：「仁等知不？沙門釋子火頭調戲，與彼童兒有何異相？云何減割妻子之分，給此禿人充其鉢食？」時諸苾芻聞是語已具白世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊漸次遊行到摩揭陀，至王舍城住羯闌鐸迦池竹林園中。時六眾苾芻於燃火處，各以火頭共相調弄，或作日月形。外道見時各生輕賤作如是語：「仁等知不？沙門釋子火頭調戲，與彼童兒有何異相？云何減割妻子之分，給此禿人充其鉢食？」時諸苾芻聞是語已具白世尊。

爾時世尊集諸苾芻廣說如前，乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊集諸苾芻廣說如前，乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：

「若復苾芻若自然火、若教他燃者，波逸底迦。」爾時世尊為諸苾芻制其學處，不應觸火。諸苾芻眾於如來窣覩波處，更不燒香然燈以為供養，亦不承事親教師軌範師以煖湯水，及熏鉢染衣等並不復作。爾時世尊知而故問具壽阿難陀曰：「阿難陀！何故苾芻不燒香燃燈供養如來窣覩波處，及以二師湯水等事？」阿難陀曰：「由佛世尊為制學處不得觸火，以此因緣諸苾芻眾，遂便斷絕供養等事。」佛告阿難陀：「若觸火者作時守持，雖觸無犯。」時諸苾芻不知云何作時守持？佛言：「凡觸火時作如是念：『我為供養佛故今須觸火。』或云『為法為僧、為鄔波馱耶、阿遮利耶及己自受用并同梵行者，為某事故今須觸火。』」諸苾芻為染衣熏鉢等事數數觸火，觸時忘念而不持心，便生悔恨起惡作心：「我今如何故犯此罪？」即以此緣具白世尊，佛言：「應云：『乃至事了長時守持。』」時一苾芻身苦風病，詣醫人所，報言：「賢首！為我准如是病而處方藥。」醫人報曰：「凡是風病得火為良，當須近火。」報言：「賢首！世尊制戒不許向火。」醫曰：「聖者！世尊大慈，緣斯事故必定開許。」以緣白佛。佛言：「前是創制，今更隨開，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻若自然火、若教他燃者，波逸底迦。」爾時世尊為諸苾芻制其學處，不應觸火。諸苾芻眾於如來窣覩波處，更不燒香然燈以為供養，亦不承事親教師軌範師以煖湯水，及熏鉢染衣等並不復作。爾時世尊知而故問具壽阿難陀曰：「阿難陀！何故苾芻不燒香燃燈供養如來窣覩波處，及以二師湯水等事？」阿難陀曰：「由佛世尊為制學處不得觸火，以此因緣諸苾芻眾，遂便斷絕供養等事。」佛告阿難陀：「若觸火者作時守持，雖觸無犯。」時諸苾芻不知云何作時守持？佛言：「凡觸火時作如是念：『我為供養佛故今須觸火。』或云『為法為僧、為鄔波馱耶、阿遮利耶及己自受用并同梵行者，為某事故今須觸火。』」諸苾芻為染衣熏鉢等事數數觸火，觸時忘念而不持心，便生悔恨起惡作心：「我今如何故犯此罪？」即以此緣具白世尊，佛言：「應云：『乃至事了長時守持。』」時一苾芻身苦風病，詣醫人所，報言：「賢首！為我准如是病而處方藥。」醫人報曰：「凡是風病得火為良，當須近火。」報言：「賢首！世尊制戒不許向火。」醫曰：「聖者！世尊大慈，緣斯事故必定開許。」以緣白佛。佛言：「前是創制，今更隨開，應如是說：

「若復苾芻無病為身，若自燃火、若教他燃者，波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻無病為身，若自燃火、若教他燃者，波逸底迦。」

若復苾芻者，謂是六眾，餘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂是六眾，餘義如上。

無病者，謂除其病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無病者，謂除其病。

自他等義如前廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他等義如前廣說。

此中犯相其事云何？若苾芻以火頭共相戲弄，或作日月輪形，皆得墮罪。凡苾芻燃火之時，應觀其事而守持之；若不守持輒燃輒觸者，得波逸底迦。若滅火者，亦得墮罪。若苾芻捉火頭前火、或抽火頭、或翻轉火炭、或翻轉糠䴰等火，隨作何事，謂作食煮水燃燈燒香等，觸著之時皆惡作罪。若以毛髮爪唾等棄火中者，亦得惡作罪。若此等事作時守持者無犯。又無犯者，謂最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若苾芻以火頭共相戲弄，或作日月輪形，皆得墮罪。凡苾芻燃火之時，應觀其事而守持之；若不守持輒燃輒觸者，得波逸底迦。若滅火者，亦得墮罪。若苾芻捉火頭前火、或抽火頭、或翻轉火炭、或翻轉糠䴰等火，隨作何事，謂作食煮水燃燈燒香等，觸著之時皆惡作罪。若以毛髮爪唾等棄火中者，亦得惡作罪。若此等事作時守持者無犯。又無犯者，謂最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。

與欲已更遮學處第五十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與欲已更遮學處第五十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時具壽鄔陀夷斷除煩惱得阿羅漢果已，時闡陀苾芻遂往憍閃毘國靜緣而住，其阿說迦、補捺伐素二俱命過，其難陀、鄔波難陀在逝多林年並衰邁。彼十七眾苾芻年漸長大，勇健有力善三藏教，便共詳議咸作是說：「我於長時常被六眾之所欺輕，於彼眾中難陀、鄔波難陀常為毒害，於二人中鄔波難陀更為苦切，我等宜應為作捨置羯磨。」一人告眾曰：「上座難陀即是其兄，善明法務，我等何能與作羯磨？」一人議曰：「我今應權為誘誑不令入眾，我等即便共為羯磨。」作是議已，遂至其所告言：「畔睇阿遮利耶！」答言：「願具壽無病！」白言：「上座所著支伐羅，非常垢膩，何不浣濯？」報言：「具壽！我今年朽，弟子門人見是衰邁各起輕心，誰復肯為洗濯衣服？」彼便答言：「大德！可與我衣，當為浣濯。」于時難陀便以一衣付與令洗。彼復報曰：「一種辛苦，可總與衣俱時浣濯。」即便披一破服總與三衣。彼得衣已咸悉漬以灰汁，即往集處敷座席已，便鳴健椎。俱至難陀所白言：「大德！眾僧有事，健椎已鳴，宜可暫入眾中共觀其事。」難陀報曰：「具壽！我今如此形儀，何得入眾？若於眾中有如法僧事，我當與欲。」即便與欲。彼持其欲往至眾中，為陳說已，一人即起詣上座鄔波難陀所，作如是語：「大德有罪，我欲詰問，幸見容許。」報云：「隨意。」白言：「大德！頗憶於某時某處自作是語：『我當破汝等腹決取中腸繞逝多林。』其事實不？」鄔波難陀聞斯語已報言：「具壽！豈已差之瘡重更傷損，此事過去，何勞在言？」白言：「大德！如來大師亦依過去事為諸弟子而制學處。」即便強與作捨置羯磨。大眾散已，時鄔波難陀詣難陀所啼泣而住，難陀問曰：「爾有何事今忽悲啼？」報言：「被諸黑鉢與我作捨置羯磨。」難陀報曰：「彼與我弟作羯磨者，便是自於村坊城邑三界之內驅遣其身，於弟何過？然我今時當為申謝。又彼僧伽作別眾羯磨，作法不成，我不赴集。」餘人報曰：「豈非大德前與欲耶？」難陀曰：「若作如是非所愛事，我不與欲。持欲不成，是惡與欲。」少欲苾芻聞是語已各生嫌賤：「云何苾芻先時與欲，後更追悔作如是語：『還我欲來不與汝欲。』」時諸苾芻以是因緣具白世尊。佛以此緣告諸苾芻，問答虛實，廣說乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時具壽鄔陀夷斷除煩惱得阿羅漢果已，時闡陀苾芻遂往憍閃毘國靜緣而住，其阿說迦、補捺伐素二俱命過，其難陀、鄔波難陀在逝多林年並衰邁。彼十七眾苾芻年漸長大，勇健有力善三藏教，便共詳議咸作是說：「我於長時常被六眾之所欺輕，於彼眾中難陀、鄔波難陀常為毒害，於二人中鄔波難陀更為苦切，我等宜應為作捨置羯磨。」一人告眾曰：「上座難陀即是其兄，善明法務，我等何能與作羯磨？」一人議曰：「我今應權為誘誑不令入眾，我等即便共為羯磨。」作是議已，遂至其所告言：「畔睇阿遮利耶！」答言：「願具壽無病！」白言：「上座所著支伐羅，非常垢膩，何不浣濯？」報言：「具壽！我今年朽，弟子門人見是衰邁各起輕心，誰復肯為洗濯衣服？」彼便答言：「大德！可與我衣，當為浣濯。」于時難陀便以一衣付與令洗。彼復報曰：「一種辛苦，可總與衣俱時浣濯。」即便披一破服總與三衣。彼得衣已咸悉漬以灰汁，即往集處敷座席已，便鳴健椎。俱至難陀所白言：「大德！眾僧有事，健椎已鳴，宜可暫入眾中共觀其事。」難陀報曰：「具壽！我今如此形儀，何得入眾？若於眾中有如法僧事，我當與欲。」即便與欲。彼持其欲往至眾中，為陳說已，一人即起詣上座鄔波難陀所，作如是語：「大德有罪，我欲詰問，幸見容許。」報云：「隨意。」白言：「大德！頗憶於某時某處自作是語：『我當破汝等腹決取中腸繞逝多林。』其事實不？」鄔波難陀聞斯語已報言：「具壽！豈已差之瘡重更傷損，此事過去，何勞在言？」白言：「大德！如來大師亦依過去事為諸弟子而制學處。」即便強與作捨置羯磨。大眾散已，時鄔波難陀詣難陀所啼泣而住，難陀問曰：「爾有何事今忽悲啼？」報言：「被諸黑鉢與我作捨置羯磨。」難陀報曰：「彼與我弟作羯磨者，便是自於村坊城邑三界之內驅遣其身，於弟何過？然我今時當為申謝。又彼僧伽作別眾羯磨，作法不成，我不赴集。」餘人報曰：「豈非大德前與欲耶？」難陀曰：「若作如是非所愛事，我不與欲。持欲不成，是惡與欲。」少欲苾芻聞是語已各生嫌賤：「云何苾芻先時與欲，後更追悔作如是語：『還我欲來不與汝欲。』」時諸苾芻以是因緣具白世尊。佛以此緣告諸苾芻，問答虛實，廣說乃至「我觀十利，為諸苾芻制其學處，應如是說：

「若復苾芻與他苾芻欲已，後便悔言：『還我欲來，不與汝。』者，波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻與他苾芻欲已，後便悔言：『還我欲來，不與汝。』者，波逸底迦。」

若復苾芻者，謂是難陀，餘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂是難陀，餘義如上。

又苾芻者，謂此法中人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又苾芻者，謂此法中人。

與欲已者，謂先已言與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與欲已者，謂先已言與。

後便等者，是索欲詞。釋罪同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後便等者，是索欲詞。釋罪同前。

此中犯相其事云何？若苾芻先與欲已，後便生悔報眾云：「還我欲來，我不樂與。」者，便得墮罪。又無犯者，謂最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若苾芻先與欲已，後便生悔報眾云：「還我欲來，我不樂與。」者，便得墮罪。又無犯者，謂最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。