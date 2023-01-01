根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毗奈耶卷第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毗奈耶卷第二十四

三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉 制譯

阿蘭若六夜學處第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若六夜學處第二十七

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。去斯不遠有一聚落，彼有長者大富饒財多諸僕使，彼有淨信心意樂賢善。彼為僧伽造一住處，其狀高大有妙石門，周匝欄楯悉皆嚴飾，生天梯隥見者歡喜。於此住處請六十苾芻，夏安居已隨意而去。時彼施主見寺空虛令人守護，勿使賊徒盜床褥等。是時復有六十苾芻人間遊行，屆斯聚落求覓停處。時有一人報苾芻曰：「聖者！何不住寺耶？」答言：「賢首！何有寺耶？」答言：「村外林中有好住處。」苾芻便往見，守護人彼遙見已，告言：「善來！善來！」即便以次給與房舍并及床褥，倚枕坐床并三木拒，告言：「聖者！可先濾水，我今暫往白長者知。」至已告曰：「長者！今仁福德倍更增長，有六十客苾芻來至寺所。」長者聞已即便驚喜，報家人曰：「汝等今可取酥、蜜、沙糖、石榴、石蜜、蒲萄、胡椒；乾薑、蓽茇，堪作非時漿物持往寺中。今客僧伽來至住處，欲作非時漿令其飽飲。」家人聞已咸將至寺，時諸苾芻既濾水已各住，威儀隨處而住。是時長者便往寺中遙見苾芻，如蓮花叢充滿寺內，倍益信心極加歸向，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。去斯不遠有一聚落，彼有長者大富饒財多諸僕使，彼有淨信心意樂賢善。彼為僧伽造一住處，其狀高大有妙石門，周匝欄楯悉皆嚴飾，生天梯隥見者歡喜。於此住處請六十苾芻，夏安居已隨意而去。時彼施主見寺空虛令人守護，勿使賊徒盜床褥等。是時復有六十苾芻人間遊行，屆斯聚落求覓停處。時有一人報苾芻曰：「聖者！何不住寺耶？」答言：「賢首！何有寺耶？」答言：「村外林中有好住處。」苾芻便往見，守護人彼遙見已，告言：「善來！善來！」即便以次給與房舍并及床褥，倚枕坐床并三木拒，告言：「聖者！可先濾水，我今暫往白長者知。」至已告曰：「長者！今仁福德倍更增長，有六十客苾芻來至寺所。」長者聞已即便驚喜，報家人曰：「汝等今可取酥、蜜、沙糖、石榴、石蜜、蒲萄、胡椒；乾薑、蓽茇，堪作非時漿物持往寺中。今客僧伽來至住處，欲作非時漿令其飽飲。」家人聞已咸將至寺，時諸苾芻既濾水已各住，威儀隨處而住。是時長者便往寺中遙見苾芻，如蓮花叢充滿寺內，倍益信心極加歸向，說伽他曰：

「若村若林中， 若高若下處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若村若林中， 若高若下處，

僧伽居住者， 令生愛樂心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽居住者， 令生愛樂心。」

作非時漿調和既了自手授與，諸苾芻眾飽飲漿已，禮僧伽足自執香鑪，引諸僧眾出繞制底還歸寺中。居上座前長跪而住，上座為彼而作呪願。願已長者白言：「明日中時，唯願聖眾就我宅中哀受微供。」苾芻許之，禮足而去。彼於明日辦諸美膳供養僧伽，僧伽食已各歸住處。復於中後設非時漿，既澡漱已為說妙法，上座復與呪願。是時長者手執香鑪，於上座前白大眾曰：「聖者！此之住處我不為身，亦不為親屬。然本意者，但為僧伽造斯住處，願見哀愍於此夏安居。」諸苾芻告長者曰：「法主世尊今現在室羅伐城，於時時中聞說授記：某甲苾芻證阿羅漢，某甲苾芻成不淨觀。勝光大王、末利夫人、仙授世主毘舍佉母，及餘長者婆羅門等並悉敬信。我等至彼，若法、若義皆同受用，我等欲往。」長者白言：「受法義利，唯仁所知：衣食資身，我願供給。願少留心，於此停住，四事供養當無闕乏。」上座告言：「諸具壽！如世尊說：『若其施主有敬信者，應須悲愍增長信心。』我今欲於此住。」既作留意，即便於此內外觀察，遂見香花滿樹美果豐枝，清沼茂林皆可愛樂。上座告曰：「諸具壽！今此住處花果豐盈，若前安居果實未熟，我等宜作後安居。」作是議已便後安居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作非時漿調和既了自手授與，諸苾芻眾飽飲漿已，禮僧伽足自執香鑪，引諸僧眾出繞制底還歸寺中。居上座前長跪而住，上座為彼而作呪願。願已長者白言：「明日中時，唯願聖眾就我宅中哀受微供。」苾芻許之，禮足而去。彼於明日辦諸美膳供養僧伽，僧伽食已各歸住處。復於中後設非時漿，既澡漱已為說妙法，上座復與呪願。是時長者手執香鑪，於上座前白大眾曰：「聖者！此之住處我不為身，亦不為親屬。然本意者，但為僧伽造斯住處，願見哀愍於此夏安居。」諸苾芻告長者曰：「法主世尊今現在室羅伐城，於時時中聞說授記：某甲苾芻證阿羅漢，某甲苾芻成不淨觀。勝光大王、末利夫人、仙授世主毘舍佉母，及餘長者婆羅門等並悉敬信。我等至彼，若法、若義皆同受用，我等欲往。」長者白言：「受法義利，唯仁所知：衣食資身，我願供給。願少留心，於此停住，四事供養當無闕乏。」上座告言：「諸具壽！如世尊說：『若其施主有敬信者，應須悲愍增長信心。』我今欲於此住。」既作留意，即便於此內外觀察，遂見香花滿樹美果豐枝，清沼茂林皆可愛樂。上座告曰：「諸具壽！今此住處花果豐盈，若前安居果實未熟，我等宜作後安居。」作是議已便後安居。

時彼長者唯造一寺，所有福業皆在其中，於此聚落及餘村坊更無別寺，諸人福業亦皆臻湊。時諸苾芻於此安居多獲利養，隨意事了猶未分散。時有迦栗底迦賊，共相議曰：「我等當作何業，於一歲中不假劬勞豐足衣食？」有作是說：「我等宜應偷苾芻物。」餘賊報曰：「彼一日中過百門閫，辛苦乞索僅得充軀，彼何所有？」中有一賊諳委苾芻，告諸人曰：「汝不知彼大有財物，所以然知此造寺長者信心淳善，唯造一寺所有福業皆在其中，於此聚落及餘村坊更無別寺，諸人福業亦皆臻湊。時諸苾芻於此安居多獲利養。若不信者可共親觀。」諸人報曰：「若爾，汝可先觀我當後去。」報言：「我且先行。」即便整理衣服緩步從容，口誦伽他旋行制底便入寺內。于時門所有一莫訶羅苾芻，彼賊見已禮足而問：「聖者！此是誰寺？房宇莊嚴令人愛樂，願生天者是其梯隥。」苾芻報言：「賢首！是某甲長者之所興建。」問言：「聖者！此是毘訶羅？為是毘伽多？」苾芻問曰：「何謂毘訶羅？何謂毘伽多？」報曰：「若資具充滿是毘訶羅，若所須闕乏是毘伽多。」苾芻報曰：「賢首！若如是者，此是毘訶羅，非毘伽多，於此住處資產豐足。」賊便報曰：「聖者！若足食者不應餐土，若足衣者不著樹皮，仁之衣服應有多少？」時莫訶羅稟性愚直，便携賊手共進房中報言：「汝觀架上衣物。」重復問言：「聖者！此是仁物？為僧祇耶？」報言：「賢首！是我私物。」問言：「聖者！仁是上座？為是法師？」報言：「賢首！我非上座，亦非法師。我是沙彌，在僧之末。」報曰：「仁所有物我已知之，然於眾家有臥具不？」報言：「賢首！我在最下尚七事具足，何況僧家？」問言：「聖者！眾家厨內煮食之物，為用瓦器？為銅釜耶？」苾芻即便示其庫屋告言：「於此庫中充滿銅器。」既知此已賊便欲去，報言：「聖者！向來廢仁善品妨我家業，今且辭去後更諮參。」報言：「好去。」賊乃禮足而行，詣諸賊所告曰：「我於彼寺觀察財物如陸地舟，宜可偷竊。」中有一人告諸賊曰：「我曾聞說，有六十人善閑弓矢於此出家，不可造次輒為偷竊，若眾集聽經方可入寺。」別人問曰：「不知何日眾聚聽經？」其諳委僧人告諸賊曰：「八日已過月半當誦。」即便屈指數日而住，至十四日上座自說波羅提木叉，為長淨事已令誦經者昇師子座，纔始發端誦伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼長者唯造一寺，所有福業皆在其中，於此聚落及餘村坊更無別寺，諸人福業亦皆臻湊。時諸苾芻於此安居多獲利養，隨意事了猶未分散。時有迦栗底迦賊，共相議曰：「我等當作何業，於一歲中不假劬勞豐足衣食？」有作是說：「我等宜應偷苾芻物。」餘賊報曰：「彼一日中過百門閫，辛苦乞索僅得充軀，彼何所有？」中有一賊諳委苾芻，告諸人曰：「汝不知彼大有財物，所以然知此造寺長者信心淳善，唯造一寺所有福業皆在其中，於此聚落及餘村坊更無別寺，諸人福業亦皆臻湊。時諸苾芻於此安居多獲利養。若不信者可共親觀。」諸人報曰：「若爾，汝可先觀我當後去。」報言：「我且先行。」即便整理衣服緩步從容，口誦伽他旋行制底便入寺內。于時門所有一莫訶羅苾芻，彼賊見已禮足而問：「聖者！此是誰寺？房宇莊嚴令人愛樂，願生天者是其梯隥。」苾芻報言：「賢首！是某甲長者之所興建。」問言：「聖者！此是毘訶羅？為是毘伽多？」苾芻問曰：「何謂毘訶羅？何謂毘伽多？」報曰：「若資具充滿是毘訶羅，若所須闕乏是毘伽多。」苾芻報曰：「賢首！若如是者，此是毘訶羅，非毘伽多，於此住處資產豐足。」賊便報曰：「聖者！若足食者不應餐土，若足衣者不著樹皮，仁之衣服應有多少？」時莫訶羅稟性愚直，便携賊手共進房中報言：「汝觀架上衣物。」重復問言：「聖者！此是仁物？為僧祇耶？」報言：「賢首！是我私物。」問言：「聖者！仁是上座？為是法師？」報言：「賢首！我非上座，亦非法師。我是沙彌，在僧之末。」報曰：「仁所有物我已知之，然於眾家有臥具不？」報言：「賢首！我在最下尚七事具足，何況僧家？」問言：「聖者！眾家厨內煮食之物，為用瓦器？為銅釜耶？」苾芻即便示其庫屋告言：「於此庫中充滿銅器。」既知此已賊便欲去，報言：「聖者！向來廢仁善品妨我家業，今且辭去後更諮參。」報言：「好去。」賊乃禮足而行，詣諸賊所告曰：「我於彼寺觀察財物如陸地舟，宜可偷竊。」中有一人告諸賊曰：「我曾聞說，有六十人善閑弓矢於此出家，不可造次輒為偷竊，若眾集聽經方可入寺。」別人問曰：「不知何日眾聚聽經？」其諳委僧人告諸賊曰：「八日已過月半當誦。」即便屈指數日而住，至十四日上座自說波羅提木叉，為長淨事已令誦經者昇師子座，纔始發端誦伽他曰：

「佛在給園中， 能斷諸纏惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛在給園中， 能斷諸纏惑，

諸根皆寂定， 告眾如是言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根皆寂定， 告眾如是言。」

于時賊徒扣門而喚，苾芻問曰：「汝是何人？」報言：「聖者！我是善男子。」時諸苾芻便作是念：「或聚落人來此聽法，我為開門。」其門既開賊徒競入爭取財物，苾芻告曰：「汝向報言是善男子，今來入寺便竊我財。」賊言：「聖者！我有二名：在外名善男子，入寺名賊。」苾芻告曰：「作汝名者非是好人。」偷得物已即便出寺。苾芻議曰：「具壽！如世尊說：『凡𤛓乳者不應令盡。』今此長者若見遭賊出物供寺，復與我等定當傾竭，宜往室羅伐城同梵行處求覓衣服。」共相謂曰：「我等形露如何涉途？」一人告曰：「晝入草叢、夜當涉路。」不白長者於是便行，漸至室羅伐城。彼諸苾芻初夜後夜警覺定思勤修善品，見露形者來至門前慞惶顧望，彼諸苾芻遙問之曰：「汝露形拔髮之輩，因何至斯？此僧伽住，非汝住處。」答言：「具壽！我是苾芻，非露形外道。」復問曰：「豈有如是形相苾芻？」答曰：「被賊偷劫，欲使何為？」問曰：「汝名何等？」答曰：「我名佛護、法護、僧護等。」彼便答曰：「善來！善來！諸具壽！」即為開門。彼便入寺，或與三衣、或有與裙、或與僧脚崎、或與漉水羅、或與腰絛、或與波怛羅，隨其所有皆共周給。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「若諸苾芻住阿蘭若處者，於三衣中應留一衣置俗舍內。如佛所教，蘭若苾芻於三衣中應留一衣置俗舍內。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時賊徒扣門而喚，苾芻問曰：「汝是何人？」報言：「聖者！我是善男子。」時諸苾芻便作是念：「或聚落人來此聽法，我為開門。」其門既開賊徒競入爭取財物，苾芻告曰：「汝向報言是善男子，今來入寺便竊我財。」賊言：「聖者！我有二名：在外名善男子，入寺名賊。」苾芻告曰：「作汝名者非是好人。」偷得物已即便出寺。苾芻議曰：「具壽！如世尊說：『凡𤛓乳者不應令盡。』今此長者若見遭賊出物供寺，復與我等定當傾竭，宜往室羅伐城同梵行處求覓衣服。」共相謂曰：「我等形露如何涉途？」一人告曰：「晝入草叢、夜當涉路。」不白長者於是便行，漸至室羅伐城。彼諸苾芻初夜後夜警覺定思勤修善品，見露形者來至門前慞惶顧望，彼諸苾芻遙問之曰：「汝露形拔髮之輩，因何至斯？此僧伽住，非汝住處。」答言：「具壽！我是苾芻，非露形外道。」復問曰：「豈有如是形相苾芻？」答曰：「被賊偷劫，欲使何為？」問曰：「汝名何等？」答曰：「我名佛護、法護、僧護等。」彼便答曰：「善來！善來！諸具壽！」即為開門。彼便入寺，或與三衣、或有與裙、或與僧脚崎、或與漉水羅、或與腰絛、或與波怛羅，隨其所有皆共周給。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「若諸苾芻住阿蘭若處者，於三衣中應留一衣置俗舍內。如佛所教，蘭若苾芻於三衣中應留一衣置俗舍內。」

時諸苾芻如佛所教以衣置村，由前制戒還往村中與衣共宿。時婆羅門居士告言：「聖者！仁等何意於此宿耶？」報言：「此有我衣。」彼便報曰：「我等豈可盜此衣耶？若不相信宜可持去。」時諸苾芻以緣白佛，佛言：「不應彼宿。」時諸苾芻明相未出往至村中，見諸女人露形而臥，彼便問曰：「何故聖者未曉而來？」苾芻報曰：「此有我衣。」彼便報曰：「我等豈可盜此衣耶？若不相信宜可持去。」時諸苾芻以緣白佛，佛言：「不應夜往。」時諸苾芻便至村外待明相出，遂被賊盜虎狼、師子之所驚怖。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「應於寺中待明相出。」時諸苾芻有三寶事須出界外，皆不敢去，云：「我有衣寄俗舍內。」苾芻白佛，佛言：「阿蘭若苾芻應齊六夜得向餘處離衣而宿。」時六眾苾芻出界外遂經七宿，諸苾芻告曰：「具壽！佛聽出界離衣六夜，仁等何因故經七宿？」答言：「具壽！遣經六夜至第七夜，豈飲酒噉蒜耶？」少欲苾芻聞此說已共生嫌賤作如是語：「佛聽六夜得離衣宿，云何苾芻遂經七宿？」時諸苾芻以緣白佛。爾時世尊以此因緣乃至告諸苾芻，廣說如上，「制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻如佛所教以衣置村，由前制戒還往村中與衣共宿。時婆羅門居士告言：「聖者！仁等何意於此宿耶？」報言：「此有我衣。」彼便報曰：「我等豈可盜此衣耶？若不相信宜可持去。」時諸苾芻以緣白佛，佛言：「不應彼宿。」時諸苾芻明相未出往至村中，見諸女人露形而臥，彼便問曰：「何故聖者未曉而來？」苾芻報曰：「此有我衣。」彼便報曰：「我等豈可盜此衣耶？若不相信宜可持去。」時諸苾芻以緣白佛，佛言：「不應夜往。」時諸苾芻便至村外待明相出，遂被賊盜虎狼、師子之所驚怖。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「應於寺中待明相出。」時諸苾芻有三寶事須出界外，皆不敢去，云：「我有衣寄俗舍內。」苾芻白佛，佛言：「阿蘭若苾芻應齊六夜得向餘處離衣而宿。」時六眾苾芻出界外遂經七宿，諸苾芻告曰：「具壽！佛聽出界離衣六夜，仁等何因故經七宿？」答言：「具壽！遣經六夜至第七夜，豈飲酒噉蒜耶？」少欲苾芻聞此說已共生嫌賤作如是語：「佛聽六夜得離衣宿，云何苾芻遂經七宿？」時諸苾芻以緣白佛。爾時世尊以此因緣乃至告諸苾芻，廣說如上，「制其學處，應如是說：

「若復眾多苾芻在阿蘭若處住，作後安居有驚怖畏難處，苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內。若苾芻有緣須出阿蘭若界者，得齊六夜離衣而宿，若過者泥薩祇波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復眾多苾芻在阿蘭若處住，作後安居有驚怖畏難處，苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內。若苾芻有緣須出阿蘭若界者，得齊六夜離衣而宿，若過者泥薩祇波逸底迦。」

若復眾多苾芻者，眾多謂三人已去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復眾多苾芻者，眾多謂三人已去。

苾芻謂是六眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻謂是六眾。

在阿蘭若住處者，去村五百弓，有一拘盧舍名阿蘭若處、四拘盧舍名一踰膳那，從七極微至踰膳那，有十八種差別，如前廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在阿蘭若住處者，去村五百弓，有一拘盧舍名阿蘭若處、四拘盧舍名一踰膳那，從七極微至踰膳那，有十八種差別，如前廣說。

住處者，謂是寺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住處者，謂是寺也。

後安居者，謂從六月十六日為始。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後安居者，謂從六月十六日為始。

有驚怖畏難處者，驚謂恐有賊來，怖謂虎豹狼等，畏難謂蚊虻、蛇蠍、風熱等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有驚怖畏難處者，驚謂恐有賊來，怖謂虎豹狼等，畏難謂蚊虻、蛇蠍、風熱等事。

言苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內者，三衣謂是僧伽胝、嗢呾羅僧、伽安呾婆娑。村者，謂有街衢巷陌可識。置者，安也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內者，三衣謂是僧伽胝、嗢呾羅僧、伽安呾婆娑。村者，謂有街衢巷陌可識。置者，安也。

若有緣須出界者，謂有三寶事或別人事。出界者，謂離常住處所有分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有緣須出界者，謂有三寶事或別人事。出界者，謂離常住處所有分齊。

得六夜者，謂得至六夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得六夜者，謂得至六夜。

離衣而宿，謂望村內所寄之衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離衣而宿，謂望村內所寄之衣。

若過，謂至七日明相出時，犯捨墮罪，捨悔法式廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若過，謂至七日明相出時，犯捨墮罪，捨悔法式廣說如上。

此中犯相其事云何？若苾芻於三衣中欲留一衣置村舍內，從阿蘭若界離過六夜，得捨墮罪。若有八難隨一事來，捨去無犯。又無犯者，謂初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若苾芻於三衣中欲留一衣置村舍內，從阿蘭若界離過六夜，得捨墮罪。若有八難隨一事來，捨去無犯。又無犯者，謂初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。

預前求過後用雨浴衣學處第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 預前求過後用雨浴衣學處第二十八

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。如佛所言苾芻應求雨浴衣，時六眾苾芻預前求覓、過後而用，事務繁雜妨廢正修。少欲苾芻遂生嫌賤：「云何汝等故違佛言？」以緣白佛。爾時世尊以此因緣乃至告諸苾芻，「制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。如佛所言苾芻應求雨浴衣，時六眾苾芻預前求覓、過後而用，事務繁雜妨廢正修。少欲苾芻遂生嫌賤：「云何汝等故違佛言？」以緣白佛。爾時世尊以此因緣乃至告諸苾芻，「制其學處，應如是說：

「若復苾芻，春殘一月在應求雨浴衣，齊後半月來應持用。若苾芻未至春殘一月求雨浴衣，至後半月仍持用者，泥薩祇波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻，春殘一月在應求雨浴衣，齊後半月來應持用。若苾芻未至春殘一月求雨浴衣，至後半月仍持用者，泥薩祇波逸底迦。」

若復苾芻者，謂六眾也，若復更有如是流類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂六眾也，若復更有如是流類。

春殘一月者，謂去安居有一月在，即是從四月十六日至五月十五日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春殘一月者，謂去安居有一月在，即是從四月十六日至五月十五日。

應求雨浴衣者，謂洗浴物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應求雨浴衣者，謂洗浴物。

齊後半月來應持用者，指用分齊，謂有半月在當作隨意事。謂從八月一日已去。若苾芻未至春殘一月便預求雨浴衣，至後半月尚持用者，得罪同前。捨悔法式廣如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊後半月來應持用者，指用分齊，謂有半月在當作隨意事。謂從八月一日已去。若苾芻未至春殘一月便預求雨浴衣，至後半月尚持用者，得罪同前。捨悔法式廣如上說。

此中犯相其事云何？若苾芻欲作前安居，即於春殘一月求雨浴衣。若苾芻欲作後安居者，便作是念：「彼尚求衣，我何不求？」若求得者犯捨墮罪。若苾芻作後安居，彼持雨浴衣至八月盡仍尚持衣，若前安居人作如是念：「彼尚持衣至八月盡，我何不持？」若持者得捨墮罪。若苾芻各依自夏求衣、持衣者無犯。又無犯者，最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若苾芻欲作前安居，即於春殘一月求雨浴衣。若苾芻欲作後安居者，便作是念：「彼尚求衣，我何不求？」若求得者犯捨墮罪。若苾芻作後安居，彼持雨浴衣至八月盡仍尚持衣，若前安居人作如是念：「彼尚持衣至八月盡，我何不持？」若持者得捨墮罪。若苾芻各依自夏求衣、持衣者無犯。又無犯者，最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。

迴眾物入己學處第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴眾物入己學處第二十九

爾時佛在釋迦處販葦人聚落。爾時有一長者自起信心深生愛敬，造一住處施與別人聖者羅怙羅。時羅怙羅於此寺中時時住止，因有緣務須往室羅伐城。是時長者聞具壽羅怙羅捨其住處，執持衣鉢往室羅伐城。時彼長者見寺空虛，即便以寺捨入僧伽。時具壽羅怙羅事緣既了，即便還來詣舊住處，聞說長者以其住處施與僧伽。羅怙羅聞斯事已往詣佛所，禮雙足已在一面住，即以上緣具白世尊：「我今欲如之何？」于時世尊告羅怙羅曰：「汝今可詣長者之處作如是語：『長者！豈於我所見身語業有不善處生嫌賤耶？』」時羅怙羅承佛教已，即便往詣長者之處作如是語：「長者！豈於我所見身語業有不善處生嫌賤耶？」是時長者即便禮足作如是語：「我實不於聖者之所見身語業有不善處起嫌賤心。」時羅怙羅呪願長者：「無病長壽。」即便捨去還詣佛所，頂禮佛足在一面住，白佛言：「世尊！我承佛教，至長者所告言：『長者！豈於我所見身語業有不善處生嫌賤耶？』長者答我云：『聖者！我實不於聖者之所見身語業有不善處生嫌賤心。』」于時具壽阿難陀在於佛後執扇扇佛，世尊即告具壽阿難陀曰：「汝今宜往販葦人聚落，告諸苾芻悉令集在常食堂中。」時具壽阿難陀奉命而去具宣佛教，彼苾芻眾皆令集在常食堂中已，還詣佛所頂禮佛足在一面立，白佛言：「世尊！彼聚落中諸苾芻眾，我奉佛教皆已集在常食堂中，唯願知之。」爾時世尊詣彼堂中於所設座就之而坐，告諸苾芻曰：「若有施主以所施物施一別人，後時復迴此物施一別人，此則施者非法，受者亦非法，名不淨受用。如是若更迴與二人、或與三人，或與僧伽，斯等皆名施不如法、受不如法、不淨受用。汝等苾芻！若有施主，以所施物施二別人，後時復迴此物施一別人，此則施者受者俱名非法，所有受用皆是不淨。如是若更迴與二人、三人，或與僧伽，施者受者俱名非法，所有受用皆是不淨。汝等苾芻！若有施主，以所施物施三別人，後時復迴此物施一、二、三人，或與僧伽，施者受者俱名非法，所有受用皆是不淨。汝等苾芻！若有施主，以所施物施與僧伽，後時復迴此物施與一、二、三人，與餘僧伽，施者受者俱名非法，所有受用皆是不淨。汝等苾芻！若其僧伽破為二部，先施此部復將此物迴與彼部，乃至皆是不淨受用。汝等苾芻！若施一人不迴與一人，施者受者皆名如法，所有受用皆名清淨。如是若施二人、三人、僧伽、此部，更不迴與餘者，乃至受用皆名清淨，如上廣說。汝等苾芻！前是施、後非施。汝等苾芻！地屬於王、物屬於主，所有衣鉢等物應囑苾芻。施主所有施 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在釋迦處販葦人聚落。爾時有一長者自起信心深生愛敬，造一住處施與別人聖者羅怙羅。時羅怙羅於此寺中時時住止，因有緣務須往室羅伐城。是時長者聞具壽羅怙羅捨其住處，執持衣鉢往室羅伐城。時彼長者見寺空虛，即便以寺捨入僧伽。時具壽羅怙羅事緣既了，即便還來詣舊住處，聞說長者以其住處施與僧伽。羅怙羅聞斯事已往詣佛所，禮雙足已在一面住，即以上緣具白世尊：「我今欲如之何？」于時世尊告羅怙羅曰：「汝今可詣長者之處作如是語：『長者！豈於我所見身語業有不善處生嫌賤耶？』」時羅怙羅承佛教已，即便往詣長者之處作如是語：「長者！豈於我所見身語業有不善處生嫌賤耶？」是時長者即便禮足作如是語：「我實不於聖者之所見身語業有不善處起嫌賤心。」時羅怙羅呪願長者：「無病長壽。」即便捨去還詣佛所，頂禮佛足在一面住，白佛言：「世尊！我承佛教，至長者所告言：『長者！豈於我所見身語業有不善處生嫌賤耶？』長者答我云：『聖者！我實不於聖者之所見身語業有不善處生嫌賤心。』」于時具壽阿難陀在於佛後執扇扇佛，世尊即告具壽阿難陀曰：「汝今宜往販葦人聚落，告諸苾芻悉令集在常食堂中。」時具壽阿難陀奉命而去具宣佛教，彼苾芻眾皆令集在常食堂中已，還詣佛所頂禮佛足在一面立，白佛言：「世尊！彼聚落中諸苾芻眾，我奉佛教皆已集在常食堂中，唯願知之。」爾時世尊詣彼堂中於所設座就之而坐，告諸苾芻曰：「若有施主以所施物施一別人，後時復迴此物施一別人，此則施者非法，受者亦非法，名不淨受用。如是若更迴與二人、或與三人，或與僧伽，斯等皆名施不如法、受不如法、不淨受用。汝等苾芻！若有施主，以所施物施二別人，後時復迴此物施一別人，此則施者受者俱名非法，所有受用皆是不淨。如是若更迴與二人、三人，或與僧伽，施者受者俱名非法，所有受用皆是不淨。汝等苾芻！若有施主，以所施物施三別人，後時復迴此物施一、二、三人，或與僧伽，施者受者俱名非法，所有受用皆是不淨。汝等苾芻！若有施主，以所施物施與僧伽，後時復迴此物施與一、二、三人，與餘僧伽，施者受者俱名非法，所有受用皆是不淨。汝等苾芻！若其僧伽破為二部，先施此部復將此物迴與彼部，乃至皆是不淨受用。汝等苾芻！若施一人不迴與一人，施者受者皆名如法，所有受用皆名清淨。如是若施二人、三人、僧伽、此部，更不迴與餘者，乃至受用皆名清淨，如上廣說。汝等苾芻！前是施、後非施。汝等苾芻！地屬於王、物屬於主，所有衣鉢等物應囑苾芻。施主所有施

寺等物，若有破落應自修補，不應持此迴施餘人。汝等苾芻！應與羅怙羅先所住處。」時諸苾芻既奉佛教，即便授與羅怙羅先時住處。此是緣起，然佛世尊尚未制戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寺等物，若有破落應自修補，不應持此迴施餘人。汝等苾芻！應與羅怙羅先所住處。」時諸苾芻既奉佛教，即便授與羅怙羅先時住處。此是緣起，然佛世尊尚未制戒。

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。有一乞食比丘，與一長者受三歸依并五學處，後於異時復為長者讚說七種有事福業。長者白言：「聖者！我今隨力欲作少多有事福業。」苾芻問曰：「欲作何事？」白言：「我欲供佛及僧苾芻。」報曰：「頗有少許衣物施不？」白言：「聖者！我是貧人，但有一雙白疊，聖者可為我往稱我名號，請佛及僧明日垂慈來我舍食時乞食。」苾芻便往園中見諸苾芻並皆詳集。時乞食苾芻稱長者名，請佛及僧明當就舍受其供養。時諸苾芻共相謂曰：「此乞食人今於俗家成教化者。」時有問曰：「彼長者家為有施物？為無施物？」報言：「彼是貧人，有一雙疊欲持奉施。」時鄔波難陀聞已作是念：「彼人請佛及僧，以一雙疊擬將奉施，彼必定是貴價之衣。我若不能奪此衣者，我更不名鄔波難陀矣。」作是念已，即於其夜辛苦至明，既天曉已即便著衣持鉢到長者所。見彼長者備辦飲食，問言：「長者！欲作何事？」報言：「我今具膳供佛及僧。」鄔波難陀報言：「長者！如佛善說：『若有眾生於日初分以身語心修諸善業，當知是人名初分善。若有眾生於日中時以身語心修諸善業，當知是人名中分善。若有眾生於日暮時以身語心修諸善業，當知是人名後分善。』仁今獲得三業初善，由供佛僧自手營辦，長者頗有多少施耶？」答言：「我家貧薄，但有一雙白疊。」報言：「長者！暫可將來我觀其狀。」時彼長者即便取衣，報言：「長者！新物善哉！然而長者有捨施福無受用福。何以故？佛之徒眾有千二百五十人，得汝一衣更待獲得千二百四十九衣已方可共分，汝今此衣於桁竿上而取銷盡。又如佛說：『若時僧伽得少食利，如小樹葉平等行之。若得少衣應為燈炷平等共分。』長者！汝所施衣若共分張形狀如是，何有受用之福利耶？」長者報曰：「聖者！我今作何方便，令得施福及受用福？」鄔波難陀報長者曰：「汝若能於釋種之中有出家者、明閑三藏為大法師、善能敷演辯才無礙，汝將此衣持施彼者，便能具足惠施之福及受用福。」長者報言：「聖者！何處得有如此福田我當奉施？」鄔波難陀曰：「我即其人。」是時長者便禮其足以衣授與，報言：「聖者！願慈愍故為受此衣。」鄔波難陀報言：「長者！汝雖解施未體其儀，當待片時佛僧食訖，持此白疊在上座前，告大眾言隨喜，然後當施於我。」長者報曰：「我如是作。」時彼長者即便灑拭庭宇敷以座席，布列香花門安水器，即令使者命佛及僧，白言：「時至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。有一乞食比丘，與一長者受三歸依并五學處，後於異時復為長者讚說七種有事福業。長者白言：「聖者！我今隨力欲作少多有事福業。」苾芻問曰：「欲作何事？」白言：「我欲供佛及僧苾芻。」報曰：「頗有少許衣物施不？」白言：「聖者！我是貧人，但有一雙白疊，聖者可為我往稱我名號，請佛及僧明日垂慈來我舍食時乞食。」苾芻便往園中見諸苾芻並皆詳集。時乞食苾芻稱長者名，請佛及僧明當就舍受其供養。時諸苾芻共相謂曰：「此乞食人今於俗家成教化者。」時有問曰：「彼長者家為有施物？為無施物？」報言：「彼是貧人，有一雙疊欲持奉施。」時鄔波難陀聞已作是念：「彼人請佛及僧，以一雙疊擬將奉施，彼必定是貴價之衣。我若不能奪此衣者，我更不名鄔波難陀矣。」作是念已，即於其夜辛苦至明，既天曉已即便著衣持鉢到長者所。見彼長者備辦飲食，問言：「長者！欲作何事？」報言：「我今具膳供佛及僧。」鄔波難陀報言：「長者！如佛善說：『若有眾生於日初分以身語心修諸善業，當知是人名初分善。若有眾生於日中時以身語心修諸善業，當知是人名中分善。若有眾生於日暮時以身語心修諸善業，當知是人名後分善。』仁今獲得三業初善，由供佛僧自手營辦，長者頗有多少施耶？」答言：「我家貧薄，但有一雙白疊。」報言：「長者！暫可將來我觀其狀。」時彼長者即便取衣，報言：「長者！新物善哉！然而長者有捨施福無受用福。何以故？佛之徒眾有千二百五十人，得汝一衣更待獲得千二百四十九衣已方可共分，汝今此衣於桁竿上而取銷盡。又如佛說：『若時僧伽得少食利，如小樹葉平等行之。若得少衣應為燈炷平等共分。』長者！汝所施衣若共分張形狀如是，何有受用之福利耶？」長者報曰：「聖者！我今作何方便，令得施福及受用福？」鄔波難陀報長者曰：「汝若能於釋種之中有出家者、明閑三藏為大法師、善能敷演辯才無礙，汝將此衣持施彼者，便能具足惠施之福及受用福。」長者報言：「聖者！何處得有如此福田我當奉施？」鄔波難陀曰：「我即其人。」是時長者便禮其足以衣授與，報言：「聖者！願慈愍故為受此衣。」鄔波難陀報言：「長者！汝雖解施未體其儀，當待片時佛僧食訖，持此白疊在上座前，告大眾言隨喜，然後當施於我。」長者報曰：「我如是作。」時彼長者即便灑拭庭宇敷以座席，布列香花門安水器，即令使者命佛及僧，白言：「時至。」

爾時世尊及苾芻僧伽，於日初分執持衣鉢，往長者家依次而坐。時彼長者見眾坐已，便以種種香美飲食，自手供奉佛及大眾。既飽食已長者即便持其白疊，於大眾前口唱隨喜，施與鄔波難陀。爾時世尊自為呪願已，從坐起去便即歸寺。時藏衣苾芻告授事人曰：「可於鄔波難陀處索取白疊。」授事往索，告言：「大德！今日施物可與我來。」鄔波難陀答言：「具壽！汝為持疊至寺，還我來耶？」報言：「不還。」鄔波難陀曰：「何意不還？」彼便答曰：「是大眾物。」鄔波難陀告言：「具壽！汝之衣鉢何故不與？將我衣鉢持施僧伽，我不與汝。」彼乞食苾芻在長者家，告長者曰：「仁今何意此處雷鳴彼處下雨？」長者答言：「聖者！我有何過？」苾芻報曰：「汝先以疊擬施眾僧，何因食訖迴與鄔波難陀？」長者答曰：「我欲如何？大德鄔波難陀來至我所作如是言：『汝有施福無受用福。何以故？佛之徒眾有千二百五十人，得汝一衣更待獲得一千二百四十九衣已方可共分。汝今此衣於桁竿上而取銷盡，并陳佛說均分衣食如小葉燈炷，乃至廣說。求好大德當施此衣，我即其人，宜唱隨喜當施我疊。』我聞此說如言便與，豈有過耶？」時乞食苾芻聞此語已便往寺內，餘苾芻見告曰：「汝乞食人長時教化得一施主，彼便此處震雷別處下雨。」乞食者告曰：「我與長者俱有何過？然有一人往至其家報長者云：『汝有施福無受用福，廣說如上。乃至唱隨喜已當施於我。』時彼長者隨言而作。我及於彼何有過耶？」時有少欲苾芻聞此語已極生嫌賤：「云何苾芻知他施僧物自迴入己？」時諸苾芻以緣白佛。爾時世尊即以此緣集苾芻眾，問鄔波難陀曰：「汝實迴僧物用入己耶？」白言：「實爾。」乃至廣說，「我今為諸苾芻制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊及苾芻僧伽，於日初分執持衣鉢，往長者家依次而坐。時彼長者見眾坐已，便以種種香美飲食，自手供奉佛及大眾。既飽食已長者即便持其白疊，於大眾前口唱隨喜，施與鄔波難陀。爾時世尊自為呪願已，從坐起去便即歸寺。時藏衣苾芻告授事人曰：「可於鄔波難陀處索取白疊。」授事往索，告言：「大德！今日施物可與我來。」鄔波難陀答言：「具壽！汝為持疊至寺，還我來耶？」報言：「不還。」鄔波難陀曰：「何意不還？」彼便答曰：「是大眾物。」鄔波難陀告言：「具壽！汝之衣鉢何故不與？將我衣鉢持施僧伽，我不與汝。」彼乞食苾芻在長者家，告長者曰：「仁今何意此處雷鳴彼處下雨？」長者答言：「聖者！我有何過？」苾芻報曰：「汝先以疊擬施眾僧，何因食訖迴與鄔波難陀？」長者答曰：「我欲如何？大德鄔波難陀來至我所作如是言：『汝有施福無受用福。何以故？佛之徒眾有千二百五十人，得汝一衣更待獲得一千二百四十九衣已方可共分。汝今此衣於桁竿上而取銷盡，并陳佛說均分衣食如小葉燈炷，乃至廣說。求好大德當施此衣，我即其人，宜唱隨喜當施我疊。』我聞此說如言便與，豈有過耶？」時乞食苾芻聞此語已便往寺內，餘苾芻見告曰：「汝乞食人長時教化得一施主，彼便此處震雷別處下雨。」乞食者告曰：「我與長者俱有何過？然有一人往至其家報長者云：『汝有施福無受用福，廣說如上。乃至唱隨喜已當施於我。』時彼長者隨言而作。我及於彼何有過耶？」時有少欲苾芻聞此語已極生嫌賤：「云何苾芻知他施僧物自迴入己？」時諸苾芻以緣白佛。爾時世尊即以此緣集苾芻眾，問鄔波難陀曰：「汝實迴僧物用入己耶？」白言：「實爾。」乃至廣說，「我今為諸苾芻制其學處，應如是說：

「若復苾芻，知他與眾物自迴入己者，泥薩祇波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻，知他與眾物自迴入己者，泥薩祇波逸底迦。」

若復苾芻者，謂鄔波難陀，若更有斯類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂鄔波難陀，若更有斯類。

知者，或自知或因他告。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知者，或自知或因他告。

僧伽者，謂佛聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽者，謂佛聲聞。

眾物者，有二種物：謂食利物、衣利物，此處所言謂是衣利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾物者，有二種物：謂食利物、衣利物，此處所言謂是衣利。

迴者，物定屬他化將入己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴者，物定屬他化將入己。

泥薩祇波逸底迦，捨悔法式廣如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泥薩祇波逸底迦，捨悔法式廣如上說。

此中犯相其事云何？若苾芻知屬一苾芻物，自迴入己，迴時得惡作，得便捨墮。如是乃至知屬二人、三人、或屬僧伽，自迴入己得罪同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若苾芻知屬一苾芻物，自迴入己，迴時得惡作，得便捨墮。如是乃至知屬二人、三人、或屬僧伽，自迴入己得罪同前。

若苾芻知屬一苾芻物，迴與他一人，迴時得惡作，得時亦惡作。如是乃至知屬一人，迴與二人、三人，或迴與僧伽、自迴入己，得罪同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻知屬一苾芻物，迴與他一人，迴時得惡作，得時亦惡作。如是乃至知屬一人，迴與二人、三人，或迴與僧伽、自迴入己，得罪同前。

若苾芻知屬僧伽物，迴與一人，迴時得惡作，得時亦惡作。如是乃至知屬僧伽，迴與二人、三人，迴時惡作，得時亦惡作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻知屬僧伽物，迴與一人，迴時得惡作，得時亦惡作。如是乃至知屬僧伽，迴與二人、三人，迴時惡作，得時亦惡作。

若苾芻知屬一僧伽物，迴與餘僧伽，迴時惡作，得時亦惡作。若知與苾芻僧伽，迴與苾芻尼僧伽；知與苾芻尼僧伽，迴與苾芻僧伽；知與二部僧伽物，迴與苾芻僧伽；知與二部僧伽迴，與苾芻尼僧伽；若知苾芻僧伽物，迴與二部僧伽；知與苾芻尼僧伽物，迴與二部僧伽；若其僧伽破為二部，知與此部迴與彼部；或知與此寺，迴與彼寺；知與此房，迴與彼房；知與此廊，迴與彼廊；或於房廊更互迴與，或與此柱間，迴與彼柱間，或柱間物，迴與門處，或以門物，迴與閣上，如是廣說，乃至展轉相迴，皆得惡作。若苾芻知與此佛像物，迴與餘佛像；若知與此窣覩波物，迴與餘窣覩波；若知與踏道初隥，迴與第二、第三，或迴與塔身，或與檐級；或此畔物迴與餘畔，或迴與覆鉢，或迴與方臺輪相初級，乃至寶瓶法輪立柱，或復從此迴至下基，如上迴互皆得惡作罪。若王力使迴者皆無犯。若與此貧人物，迴與彼貧人，得惡作罪；若覓不得者，迴與無犯。若苾芻，與此傍生食，迴與彼傍生，得惡作罪；若覓不得，迴與無犯。若擬與傍生物迴將與人，擬與人物迴與傍生，得惡作罪。若與出家物迴與俗人，或復翻此，得惡作罪；若覓不得者無犯。如是女、男、半擇迦苾芻尼及下三眾，若多若少與此彼更相迴互，准前應說。若覓不得，雖違本心與餘無犯。又無犯者，謂最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻知屬一僧伽物，迴與餘僧伽，迴時惡作，得時亦惡作。若知與苾芻僧伽，迴與苾芻尼僧伽；知與苾芻尼僧伽，迴與苾芻僧伽；知與二部僧伽物，迴與苾芻僧伽；知與二部僧伽迴，與苾芻尼僧伽；若知苾芻僧伽物，迴與二部僧伽；知與苾芻尼僧伽物，迴與二部僧伽；若其僧伽破為二部，知與此部迴與彼部；或知與此寺，迴與彼寺；知與此房，迴與彼房；知與此廊，迴與彼廊；或於房廊更互迴與，或與此柱間，迴與彼柱間，或柱間物，迴與門處，或以門物，迴與閣上，如是廣說，乃至展轉相迴，皆得惡作。若苾芻知與此佛像物，迴與餘佛像；若知與此窣覩波物，迴與餘窣覩波；若知與踏道初隥，迴與第二、第三，或迴與塔身，或與檐級；或此畔物迴與餘畔，或迴與覆鉢，或迴與方臺輪相初級，乃至寶瓶法輪立柱，或復從此迴至下基，如上迴互皆得惡作罪。若王力使迴者皆無犯。若與此貧人物，迴與彼貧人，得惡作罪；若覓不得者，迴與無犯。若苾芻，與此傍生食，迴與彼傍生，得惡作罪；若覓不得，迴與無犯。若擬與傍生物迴將與人，擬與人物迴與傍生，得惡作罪。若與出家物迴與俗人，或復翻此，得惡作罪；若覓不得者無犯。如是女、男、半擇迦苾芻尼及下三眾，若多若少與此彼更相迴互，准前應說。若覓不得，雖違本心與餘無犯。又無犯者，謂最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。

服過七日藥學處第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 服過七日藥學處第三十

爾時佛在王舍城竹林中住。爾時具壽畢隣陀子弟子門人，所有諸藥自觸、令他觸，或與飲食細末相雜，或更互相和，或自類相雜糅在一處，不知應捨不捨，時與非時任情取食。諸有少欲苾芻見是事已，起嫌賤心作如是語：「云何苾芻所有諸藥自觸令他觸，或與飲食相雜，或更互相和，或自類相雜糅在一處捨與不捨，亦復不知時與非時任情取食？」時諸苾芻以緣白佛。佛以此緣集苾芻眾，知而故問，廣說乃至問畢隣陀子弟子門人：「汝等實爾？所有諸藥自觸令他觸，或與飲食相雜，或更互相和，或自類相雜糅在一處捨與不捨，亦復不知時與非時任情取食耶？」白佛言：「實爾。大德！」于時世尊以種種呵責多欲不足難養難滿，讚歎少欲知足易養易滿，知量而受修杜多行。告諸苾芻曰：「廣說乃至我觀十利，為諸弟子制其學處，應如是說：如世尊說：聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食，謂酥、油、糖蜜，於七日中應自守持觸宿而服。若苾芻過七日服者，泥薩祇波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在王舍城竹林中住。爾時具壽畢隣陀子弟子門人，所有諸藥自觸、令他觸，或與飲食細末相雜，或更互相和，或自類相雜糅在一處，不知應捨不捨，時與非時任情取食。諸有少欲苾芻見是事已，起嫌賤心作如是語：「云何苾芻所有諸藥自觸令他觸，或與飲食相雜，或更互相和，或自類相雜糅在一處捨與不捨，亦復不知時與非時任情取食？」時諸苾芻以緣白佛。佛以此緣集苾芻眾，知而故問，廣說乃至問畢隣陀子弟子門人：「汝等實爾？所有諸藥自觸令他觸，或與飲食相雜，或更互相和，或自類相雜糅在一處捨與不捨，亦復不知時與非時任情取食耶？」白佛言：「實爾。大德！」于時世尊以種種呵責多欲不足難養難滿，讚歎少欲知足易養易滿，知量而受修杜多行。告諸苾芻曰：「廣說乃至我觀十利，為諸弟子制其學處，應如是說：如世尊說：聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食，謂酥、油、糖蜜，於七日中應自守持觸宿而服。若苾芻過七日服者，泥薩祇波逸底迦。」

如世尊者，謂如來、應、正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世尊者，謂如來、應、正等覺。

說者，有所曉示也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說者，有所曉示也。

病苾芻者，謂此法中苾芻身嬰疾病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病苾芻者，謂此法中苾芻身嬰疾病。

所有諸藥隨樂服食者，謂與病狀相宜，清淨堪食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸藥隨樂服食者，謂與病狀相宜，清淨堪食。

酥者，謂諸酥。油謂，諸油。糖，謂沙糖。蜜，謂蜂蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酥者，謂諸酥。油謂，諸油。糖，謂沙糖。蜜，謂蜂蜜。

於七日者，謂七日夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於七日者，謂七日夜。

自守持之觸宿而食者，謂得自取而食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自守持之觸宿而食者，謂得自取而食。

過七日者，謂越限齊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過七日者，謂越限齊也。

泥薩祇波逸底迦者，此物應捨其罪應說悔，故名泥薩祇波逸底迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泥薩祇波逸底迦者，此物應捨其罪應說悔，故名泥薩祇波逸底迦。

此中犯相其事云何？若苾芻月一日得藥，此藥即應於七日內自作守持，或可捨、或與餘人。若不持、不捨、不與餘人，至八日明相出時得泥薩祇波逸底迦。若苾芻一日不得藥、二日不得，三日得乃至七日得，此藥即應於七日內自作守持，或可捨、或與人。若不持、不捨、不與餘人，至八日明相出得捨墮罪。若苾芻一日得藥、二日亦得，於七日內此初日藥應守持，二日藥或捨、或與餘人，或第二日藥自作守持，初日藥或捨、或與餘人。若不持、不捨、不與餘人，至八日明相出時，得捨墮罪。若苾芻如於一日二日相對作法，如是二日三日乃至六七日相對作法，餘如上法。若苾芻月一日得眾多藥，此藥即應於七日內自作守持，或捨、或與人。若不持、不捨、不與餘人，至第八日明相出時，得捨墮罪。若苾芻如於一日，如是乃至七日得眾多藥，此藥應於七日內自作守持，或捨、或與人。若不持、不捨、不與餘人，至第八日明相出時，得捨墮罪。若苾芻一日得眾多藥、二日亦得眾多藥，此初日藥於七日內應守持，二日藥或捨、或與人，或第二日藥自作守持，初日藥或捨、或與人。若不捨、不與餘人，至第八日明相出時，得捨墮罪。若苾芻一日不得眾多藥，二日亦不得眾多藥，乃至第六第七日方得眾多藥，第六日藥於七日內應守持，第七日藥或捨、與人。若不捨、不與人，至第八日明相出時，得捨墮罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？若苾芻月一日得藥，此藥即應於七日內自作守持，或可捨、或與餘人。若不持、不捨、不與餘人，至八日明相出時得泥薩祇波逸底迦。若苾芻一日不得藥、二日不得，三日得乃至七日得，此藥即應於七日內自作守持，或可捨、或與人。若不持、不捨、不與餘人，至八日明相出得捨墮罪。若苾芻一日得藥、二日亦得，於七日內此初日藥應守持，二日藥或捨、或與餘人，或第二日藥自作守持，初日藥或捨、或與餘人。若不持、不捨、不與餘人，至八日明相出時，得捨墮罪。若苾芻如於一日二日相對作法，如是二日三日乃至六七日相對作法，餘如上法。若苾芻月一日得眾多藥，此藥即應於七日內自作守持，或捨、或與人。若不持、不捨、不與餘人，至第八日明相出時，得捨墮罪。若苾芻如於一日，如是乃至七日得眾多藥，此藥應於七日內自作守持，或捨、或與人。若不持、不捨、不與餘人，至第八日明相出時，得捨墮罪。若苾芻一日得眾多藥、二日亦得眾多藥，此初日藥於七日內應守持，二日藥或捨、或與人，或第二日藥自作守持，初日藥或捨、或與人。若不捨、不與餘人，至第八日明相出時，得捨墮罪。若苾芻一日不得眾多藥，二日亦不得眾多藥，乃至第六第七日方得眾多藥，第六日藥於七日內應守持，第七日藥或捨、與人。若不捨、不與人，至第八日明相出時，得捨墮罪。

若苾芻所有諸藥自觸令他觸，或與飲食細末相觸，或更互相和、或同類相雜糅在一處不能分別者，此藥即應與寺家淨人或施求寂。若復苾芻於此諸藥不自觸、不令他觸，不與飲食細末相觸，亦不更互相和，亦不同類相雜，亦不糅在一處。捨與不捨、時與非時能善分別，於七日內自為守持自取服食。應如是守持，應在午前當淨洗手受取其藥，對一同梵行者作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻所有諸藥自觸令他觸，或與飲食細末相觸，或更互相和、或同類相雜糅在一處不能分別者，此藥即應與寺家淨人或施求寂。若復苾芻於此諸藥不自觸、不令他觸，不與飲食細末相觸，亦不更互相和，亦不同類相雜，亦不糅在一處。捨與不捨、時與非時能善分別，於七日內自為守持自取服食。應如是守持，應在午前當淨洗手受取其藥，對一同梵行者作如是說：

「具壽存念！我苾芻某甲有此病緣，清淨醫藥我今守持，於七日內自服。」及同梵行者，第二、第三亦如是說。若已服一日，即告同梵行者云：「我此病藥已服一日，餘有六日在，我當服之。」如是乃至七日皆應告知。若滿七日已尚有餘藥，應捨與淨人或與求寂。若不捨者，至第八日明相出時，犯捨墮罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽存念！我苾芻某甲有此病緣，清淨醫藥我今守持，於七日內自服。」及同梵行者，第二、第三亦如是說。若已服一日，即告同梵行者云：「我此病藥已服一日，餘有六日在，我當服之。」如是乃至七日皆應告知。若滿七日已尚有餘藥，應捨與淨人或與求寂。若不捨者，至第八日明相出時，犯捨墮罪。

若苾芻有捨墮藥不捨與人、不為間隔、罪不說悔，若更得餘藥悉犯捨墮，由前染故。若苾芻犯捨墮，藥雖已捨訖，未為間隔、罪未說悔，若更得餘藥皆犯捨墮，由前染故。若苾芻犯捨墮藥雖已捨訖，已為間隔、罪未說悔，若更得餘藥皆犯捨墮。若苾芻藥犯捨墮未為三事，若更得餘衣鉢網絡腰絛，但是沙門所畜資具活命之物、若受畜者皆犯捨墮，由前染故。若苾芻犯捨墮藥已捨、已為間隔、罪已說悔，更得餘藥者無犯。又無犯者，最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻有捨墮藥不捨與人、不為間隔、罪不說悔，若更得餘藥悉犯捨墮，由前染故。若苾芻犯捨墮，藥雖已捨訖，未為間隔、罪未說悔，若更得餘藥皆犯捨墮，由前染故。若苾芻犯捨墮藥雖已捨訖，已為間隔、罪未說悔，若更得餘藥皆犯捨墮。若苾芻藥犯捨墮未為三事，若更得餘衣鉢網絡腰絛，但是沙門所畜資具活命之物、若受畜者皆犯捨墮，由前染故。若苾芻犯捨墮藥已捨、已為間隔、罪已說悔，更得餘藥者無犯。又無犯者，最初犯人，或癡狂、心亂、痛惱所纏。

「諸大德我已說三十泥薩祇波逸底迦法，今問諸大德是中清淨不？」如是三說。「諸大德是中清淨，默然故，我今如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸大德我已說三十泥薩祇波逸底迦法，今問諸大德是中清淨不？」如是三說。「諸大德是中清淨，默然故，我今如是持。」