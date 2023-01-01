根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毗奈耶卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毗奈耶卷第十七

三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉 制譯

離三衣學處第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離三衣學處第二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時諸苾芻多畜三衣，隨安居處所得衣財，浣染刺已內衣帒中，繫縛使牢寄主人苾芻，便著上下二衣遊行人間。既去之後，主人苾芻為彼藏舉，曝曬開張多有作務，遂廢讀誦攝念思惟。省事苾芻便生嫌賤咸作是語：「如何苾芻多畜長衣妨他正業？」時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集苾芻眾，為諸苾芻讚歎少欲杜多正行，告諸苾芻：「我觀十利廣說如前，為諸苾芻制其學處，應如是說：若復苾芻作衣已竟，羯恥那衣復出，於三衣中離一一衣界外宿，下至一夜，泥薩祇波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時諸苾芻多畜三衣，隨安居處所得衣財，浣染刺已內衣帒中，繫縛使牢寄主人苾芻，便著上下二衣遊行人間。既去之後，主人苾芻為彼藏舉，曝曬開張多有作務，遂廢讀誦攝念思惟。省事苾芻便生嫌賤咸作是語：「如何苾芻多畜長衣妨他正業？」時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集苾芻眾，為諸苾芻讚歎少欲杜多正行，告諸苾芻：「我觀十利廣說如前，為諸苾芻制其學處，應如是說：若復苾芻作衣已竟，羯恥那衣復出，於三衣中離一一衣界外宿，下至一夜，泥薩祇波逸底迦。」

佛在王舍城竹林中住，是時具壽大迦攝波，亦住此城西尼迦窟。此時僧伽同一褒灑陀界，時諸苾芻至十五日，褒灑陀時並皆現集，唯待大迦攝波。時大迦攝波從窟發來，路經賢雨河遇河瀑涱，渡水之時大衣被濕，便綟去水曬曝待乾，遂便晚至往褒灑陀處，於大眾中就座而坐。時諸苾芻白迦攝波曰：「我等諸人至褒灑陀日並已詳集，唯待尊者，何故晚來？」時具壽大迦攝波對大眾中具述前事：「我迦攝波年邁衰老，大衣厚重擎負誠難，為斯來晚，我今不知其事如何？」時諸苾芻以此因緣具白世尊。佛言：「汝諸苾芻！應與大迦攝波苾芻年邁衰老，作不離僧伽胝羯磨。若更有餘如是流類，應如是與。鳴揵稚集眾已，下至四人得為作法。時迦攝波苾芻，隨其大小為敬事已，在上座前蹲踞而住，合掌作如是白：『大德僧伽聽！我迦攝波苾芻年邁衰老，今從眾僧乞不離僧伽胝法。唯願僧伽與我迦攝波苾芻年邁衰老不離僧伽胝法，慈愍故！』如是三說。時諸苾芻應作白羯磨(廣如百一羯磨中具述)。若其僧伽與彼苾芻作不離僧伽胝法已，應著上下二衣人間遊行，勿致疑惑。」是時舍利子亦在此會坐，便白諸苾芻曰：「我有風患，僧伽胝重不能檐荷，其欲如何？」諸苾芻聞已白佛。佛言：「汝等應與舍利子為有風患，作不離僧伽胝法。若更有餘如是流類。如常集眾，乃至四人應入眾乞，准迦攝波乞法及羯磨應作，既得法已同前遊行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城竹林中住，是時具壽大迦攝波，亦住此城西尼迦窟。此時僧伽同一褒灑陀界，時諸苾芻至十五日，褒灑陀時並皆現集，唯待大迦攝波。時大迦攝波從窟發來，路經賢雨河遇河瀑涱，渡水之時大衣被濕，便綟去水曬曝待乾，遂便晚至往褒灑陀處，於大眾中就座而坐。時諸苾芻白迦攝波曰：「我等諸人至褒灑陀日並已詳集，唯待尊者，何故晚來？」時具壽大迦攝波對大眾中具述前事：「我迦攝波年邁衰老，大衣厚重擎負誠難，為斯來晚，我今不知其事如何？」時諸苾芻以此因緣具白世尊。佛言：「汝諸苾芻！應與大迦攝波苾芻年邁衰老，作不離僧伽胝羯磨。若更有餘如是流類，應如是與。鳴揵稚集眾已，下至四人得為作法。時迦攝波苾芻，隨其大小為敬事已，在上座前蹲踞而住，合掌作如是白：『大德僧伽聽！我迦攝波苾芻年邁衰老，今從眾僧乞不離僧伽胝法。唯願僧伽與我迦攝波苾芻年邁衰老不離僧伽胝法，慈愍故！』如是三說。時諸苾芻應作白羯磨(廣如百一羯磨中具述)。若其僧伽與彼苾芻作不離僧伽胝法已，應著上下二衣人間遊行，勿致疑惑。」是時舍利子亦在此會坐，便白諸苾芻曰：「我有風患，僧伽胝重不能檐荷，其欲如何？」諸苾芻聞已白佛。佛言：「汝等應與舍利子為有風患，作不離僧伽胝法。若更有餘如是流類。如常集眾，乃至四人應入眾乞，准迦攝波乞法及羯磨應作，既得法已同前遊行。」

爾時世尊讚歎持戒少欲知足，杜多功德為最端嚴，告諸苾芻曰：「前是創制、後是隨開，為諸苾芻制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚歎持戒少欲知足，杜多功德為最端嚴，告諸苾芻曰：「前是創制、後是隨開，為諸苾芻制其學處，應如是說：

「若復苾芻作衣已竟，羯恥那衣復出，於三衣中離一一衣界外宿，下至一夜，除眾作法，泥薩祇波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻作衣已竟，羯恥那衣復出，於三衣中離一一衣界外宿，下至一夜，除眾作法，泥薩祇波逸底迦。」

衣已竟，羯恥那衣復出，有四句差別，廣如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣已竟，羯恥那衣復出，有四句差別，廣如前說。

言離一一衣者，於僧伽胝、嗢呾羅僧伽、安呾婆娑三衣之中，離一一衣異界而宿，乃至明相出，除僧羯磨，泥薩祇波逸底迦。此犯捨物同前作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言離一一衣者，於僧伽胝、嗢呾羅僧伽、安呾婆娑三衣之中，離一一衣異界而宿，乃至明相出，除僧羯磨，泥薩祇波逸底迦。此犯捨物同前作法。

此中犯相其事云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

一二多舍村、 牆籬塹圍繞、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一二多舍村、 牆籬塹圍繞、

伎樂外道舍、 鋪店及樓場、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伎樂外道舍、 鋪店及樓場、

堂車船林樹， 皆有四不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堂車船林樹， 皆有四不同，

於四威儀中， 護衣應善識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於四威儀中， 護衣應善識。

有一舍村、二舍村、多舍村；牆圍村、籬圍村、塹圍村；一村有一勢分、有多勢分；多村有一勢分、有多勢分；一家有一勢分、有多勢分；多家有一勢分、有多勢分，如是應知。若伎樂家、外道家、若鋪、店、樓及場堂、車、船、林、樹皆有一多勢分，四種不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一舍村、二舍村、多舍村；牆圍村、籬圍村、塹圍村；一村有一勢分、有多勢分；多村有一勢分、有多勢分；一家有一勢分、有多勢分；多家有一勢分、有多勢分，如是應知。若伎樂家、外道家、若鋪、店、樓及場堂、車、船、林、樹皆有一多勢分，四種不同。

云何一舍村？謂山野人同居一舍。此齊幾何是其勢分？謂盡舍內，外有一尋；又復齊其舂擣炒磨、飡噉飲食聚會之處，亦名勢分。若苾芻衣在舍中、身居勢分，或衣居勢分、身在舍中，明相出時此無有犯。若置衣舍內及勢分中，身居異處，乃至明相未出已來得惡作罪，明相出時得泥薩祇波逸底迦。一舍既爾，二舍亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一舍村？謂山野人同居一舍。此齊幾何是其勢分？謂盡舍內，外有一尋；又復齊其舂擣炒磨、飡噉飲食聚會之處，亦名勢分。若苾芻衣在舍中、身居勢分，或衣居勢分、身在舍中，明相出時此無有犯。若置衣舍內及勢分中，身居異處，乃至明相未出已來得惡作罪，明相出時得泥薩祇波逸底迦。一舍既爾，二舍亦然。

云何多舍村？謂村內人家門無次第撩亂而住。此齊幾何名為勢分？為異、為同？答：此村無勢分有異無同。離衣分齊據家為准。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多舍村？謂村內人家門無次第撩亂而住。此齊幾何名為勢分？為異、為同？答：此村無勢分有異無同。離衣分齊據家為准。

云何牆圍村？謂村四面以牆圍繞。此齊幾何名為勢分？謂盡牆內，外有一尋；又復齊其雞飛墜處；又齊懷慚愧人便利之處，是其勢分，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何牆圍村？謂村四面以牆圍繞。此齊幾何名為勢分？謂盡牆內，外有一尋；又復齊其雞飛墜處；又齊懷慚愧人便利之處，是其勢分，餘如前說。

云何籬圍村？謂村四面以籬圍繞。此齊幾何名為勢分？謂盡籬內，外有一尋；又復齊其十二肘梯所及之處；又齊六牛竹車迴轉之處，是其勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何籬圍村？謂村四面以籬圍繞。此齊幾何名為勢分？謂盡籬內，外有一尋；又復齊其十二肘梯所及之處；又齊六牛竹車迴轉之處，是其勢分。

云何塹圍村？謂村四面以塹圍繞。此齊幾何名為勢分？謂盡塹內，外有一尋；又復齊其牛羊足塵所及之處；又齊棄糞掃時麁大塼石所及之處，是其勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何塹圍村？謂村四面以塹圍繞。此齊幾何名為勢分？謂盡塹內，外有一尋；又復齊其牛羊足塵所及之處；又齊棄糞掃時麁大塼石所及之處，是其勢分。

云何一村有一勢分？謂於此村有一園林一神廟眾集之處，是謂一村有一勢分。此齊幾何名為勢分？謂盡園林，外有一尋；又復齊其舂擣炒磨、飡噉飲食聚會之處，是其勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一村有一勢分？謂於此村有一園林一神廟眾集之處，是謂一村有一勢分。此齊幾何名為勢分？謂盡園林，外有一尋；又復齊其舂擣炒磨、飡噉飲食聚會之處，是其勢分。

云何一村有多勢分？謂於此村有多園林多神廟眾集之處，是謂一村有多勢分。此齊幾何名為勢分？為異、為同？答：此無勢分，但齊室中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一村有多勢分？謂於此村有多園林多神廟眾集之處，是謂一村有多勢分。此齊幾何名為勢分？為異、為同？答：此無勢分，但齊室中說。

云何多村有一勢分？謂此多村有一園林一神廟眾集之處，是謂多村有一勢分。此齊幾何名為勢分？村中並是，外各一尋；又復齊其舂擣炒磨、飡噉飲食聚會之處，亦名勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多村有一勢分？謂此多村有一園林一神廟眾集之處，是謂多村有一勢分。此齊幾何名為勢分？村中並是，外各一尋；又復齊其舂擣炒磨、飡噉飲食聚會之處，亦名勢分。

云何多村有多勢分？謂此多村有多園林多神廟眾集之處，是謂多村有多勢分。此齊幾何名為勢分？為異、為同？答：此無勢分。餘並如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多村有多勢分？謂此多村有多園林多神廟眾集之處，是謂多村有多勢分。此齊幾何名為勢分？為異、為同？答：此無勢分。餘並如前。

云何一家有一勢分？謂此家中唯一家長，兄弟不分，是謂一家有一勢分，事並同前一舍村說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一家有一勢分？謂此家中唯一家長，兄弟不分，是謂一家有一勢分，事並同前一舍村說。

云何一家有多勢分？謂此家中有多家長兄弟分別，是謂一家有多勢分。此齊幾何名為勢分？謂齊門來更無勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一家有多勢分？謂此家中有多家長兄弟分別，是謂一家有多勢分。此齊幾何名為勢分？謂齊門來更無勢分。

云何多家有一勢分？謂諸家中唯一家長兄弟不分，是謂多家有一勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多家有一勢分？謂諸家中唯一家長兄弟不分，是謂多家有一勢分。

云何多家有多勢分？謂此諸家有多家長兄弟分別。此齊幾何名為勢分？何共、何別？答：此無勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多家有多勢分？謂此諸家有多家長兄弟分別。此齊幾何名為勢分？何共、何別？答：此無勢分。

云何一伎樂家有一勢分？謂此家中有一家長兄弟不分，是謂一家有一勢分。此齊幾何名為勢分？宅中總是，外有一尋；又復齊其安置竿鼓琵琶簫笛、料理供具聚會飲食處來，亦是勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一伎樂家有一勢分？謂此家中有一家長兄弟不分，是謂一家有一勢分。此齊幾何名為勢分？宅中總是，外有一尋；又復齊其安置竿鼓琵琶簫笛、料理供具聚會飲食處來，亦是勢分。

云何一伎樂家有多勢分？謂此家中有多家長兄弟分別，是謂一家有多勢分。此齊幾何名為勢分？何共、何別？別謂據彼兄弟所居分齊，共謂安置幡竿處來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一伎樂家有多勢分？謂此家中有多家長兄弟分別，是謂一家有多勢分。此齊幾何名為勢分？何共、何別？別謂據彼兄弟所居分齊，共謂安置幡竿處來。

云何多伎樂家有一勢分？謂此諸家唯一家長兄弟不分，是謂多家有一勢分。此齊幾何名為勢分？宅中總是，外有一尋；又復齊其安置竿等，並名勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多伎樂家有一勢分？謂此諸家唯一家長兄弟不分，是謂多家有一勢分。此齊幾何名為勢分？宅中總是，外有一尋；又復齊其安置竿等，並名勢分。

云何多伎樂家有多勢分？謂此諸家有多家長兄弟分別。此齊幾何名為勢分？何共、何別？答：此無勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多伎樂家有多勢分？謂此諸家有多家長兄弟分別。此齊幾何名為勢分？何共、何別？答：此無勢分。

云何一外道家有一勢分？謂此家中同一見解無別意趣。此之勢分，宅中總是，外有一尋；又齊曬曝牛糞，安置柴薪及服君持，祠祀箄杓火爐呪祭，舂擣飲食聚會處來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一外道家有一勢分？謂此家中同一見解無別意趣。此之勢分，宅中總是，外有一尋；又齊曬曝牛糞，安置柴薪及服君持，祠祀箄杓火爐呪祭，舂擣飲食聚會處來。

云何一外道家有多勢分？謂此家中有多見解意趣不同。此之勢分何共、何別？謂齊天祠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一外道家有多勢分？謂此家中有多見解意趣不同。此之勢分何共、何別？謂齊天祠。

云何多外道家有一勢分？謂諸家中同一見解無別意趣。此之勢分，宅中總是，外有一尋；又齊曬曝牛糞等處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多外道家有一勢分？謂諸家中同一見解無別意趣。此之勢分，宅中總是，外有一尋；又齊曬曝牛糞等處。

云何多外道家有多勢分？謂此諸家有多見解意趣不同。此之勢分何共、何別？答：此無勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多外道家有多勢分？謂此諸家有多見解意趣不同。此之勢分何共、何別？答：此無勢分。

云何一鋪有一勢分？謂此鋪中有一家長兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋；又齊安置貨物，計稱量度交易之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一鋪有一勢分？謂此鋪中有一家長兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋；又齊安置貨物，計稱量度交易之處。

云何一鋪有多勢分？謂此鋪中有多家長兄弟分別。此之勢分何共、何別？謂交易坐床。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一鋪有多勢分？謂此鋪中有多家長兄弟分別。此之勢分何共、何別？謂交易坐床。

云何多鋪有一勢分？謂此諸鋪唯一家長兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋；又齊安置貨物等處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多鋪有一勢分？謂此諸鋪唯一家長兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋；又齊安置貨物等處。

云何多鋪有多勢分？謂此諸鋪有多家長或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？答：此無勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多鋪有多勢分？謂此諸鋪有多家長或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？答：此無勢分。

云何一店有一勢分？謂此店中有一家長兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋；又齊安置小麥、大麥、油麻、小豆、粟米、粳米、劫貝、絲綿、衣裳等物，計秤量度交易之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一店有一勢分？謂此店中有一家長兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋；又齊安置小麥、大麥、油麻、小豆、粟米、粳米、劫貝、絲綿、衣裳等物，計秤量度交易之處。

云何一店有多勢分？謂此店中有多店主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？謂著物板床處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一店有多勢分？謂此店中有多店主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？謂著物板床處。

云何多店有一勢分？謂此諸店唯一店主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋；又齊安置麥豆等物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多店有一勢分？謂此諸店唯一店主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋；又齊安置麥豆等物。

云何多店有多勢分？謂此諸店有多店主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？答：此無勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多店有多勢分？謂此諸店有多店主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？答：此無勢分。

云何一樓有一勢分？謂此樓中有一樓主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋；又齊聚會飲食處來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一樓有一勢分？謂此樓中有一樓主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋；又齊聚會飲食處來。

云何一樓有多勢分？謂此樓中有多樓主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？謂安置梯處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一樓有多勢分？謂此樓中有多樓主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？謂安置梯處。

云何多樓有一勢分？謂此諸樓有一樓主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋，聚會飲食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多樓有一勢分？謂此諸樓有一樓主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋，聚會飲食。

云何多樓有多勢分？謂此諸樓有多樓主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？答：此無勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多樓有多勢分？謂此諸樓有多樓主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？答：此無勢分。

云何一場有一勢分？謂此場中有一場主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋，安置穀麥筐斗之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一場有一勢分？謂此場中有一場主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋，安置穀麥筐斗之處。

云何一場有多勢分？謂此場中有多場主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？謂場界畔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一場有多勢分？謂此場中有多場主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？謂場界畔。

云何多場有一勢分？謂此諸場有一場主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋，安置穀麥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多場有一勢分？謂此諸場有一場主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋，安置穀麥。

云何多場有多勢分？謂此諸場有多場主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？答：此無勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多場有多勢分？謂此諸場有多場主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？答：此無勢分。

云何一堂有一勢分？謂此堂中有一堂主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋，謂繫牛馬處剉草棄糞所及之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一堂有一勢分？謂此堂中有一堂主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋，謂繫牛馬處剉草棄糞所及之處。

云何一堂有多勢分？謂此堂中有多堂主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？謂到門內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一堂有多勢分？謂此堂中有多堂主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？謂到門內。

云何多堂有一勢分？謂此諸堂有一堂主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋，謂繫牛馬剉草棄糞所及之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多堂有一勢分？謂此諸堂有一堂主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋，謂繫牛馬剉草棄糞所及之處。

云何多堂有多勢分？謂此諸堂有多堂主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？答：此無勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多堂有多勢分？謂此諸堂有多堂主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？答：此無勢分。

云何一車有一勢分？謂此一車有一車主兄弟不分。此之勢分，謂駕車行住中間總是，外有一尋，飡噉飲食繫牛剉草棄糞及處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一車有一勢分？謂此一車有一車主兄弟不分。此之勢分，謂駕車行住中間總是，外有一尋，飡噉飲食繫牛剉草棄糞及處。

云何一車有多勢分？謂此一車有多車主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？謂齊車軛。何共、何別？共謂軾處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一車有多勢分？謂此一車有多車主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？謂齊車軛。何共、何別？共謂軾處。

云何多車有一勢分？謂此諸車有一車主兄弟不分。此之勢分，謂駕車行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多車有一勢分？謂此諸車有一車主兄弟不分。此之勢分，謂駕車行處。

云何多車有多勢分？謂此諸車有多車主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？答：此無勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多車有多勢分？謂此諸車有多車主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？答：此無勢分。

云何一船有一勢分？謂此一船有一船主兄弟不分。此之勢分，謂船行住中間總是，外有一尋，謂繫船處、飡噉飲食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一船有一勢分？謂此一船有一船主兄弟不分。此之勢分，謂船行住中間總是，外有一尋，謂繫船處、飡噉飲食。

云何一船有多勢分？謂此一船有多船主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？謂齊船邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一船有多勢分？謂此一船有多船主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？謂齊船邊。

云何多船有一勢分？謂此諸船有一船主兄弟不分。此之勢分，謂船行住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多船有一勢分？謂此諸船有一船主兄弟不分。此之勢分，謂船行住。

云何多船有多勢分？謂此諸船有多船主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？答：此無勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多船有多勢分？謂此諸船有多船主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？答：此無勢分。

云何一林有一勢分？謂此林中有一林主兄弟不分。此之勢分，謂此林內中間總是，外有一尋；又復齊其採花之處飡噉飲食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一林有一勢分？謂此林中有一林主兄弟不分。此之勢分，謂此林內中間總是，外有一尋；又復齊其採花之處飡噉飲食。

云何一林有多勢分？謂此一林有多林主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？謂齊井來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一林有多勢分？謂此一林有多林主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？謂齊井來。

云何多林有一勢分？謂此諸林有一林主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋，採花及處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多林有一勢分？謂此諸林有一林主兄弟不分。此之勢分，中間總是，外有一尋，採花及處。

云何多林有多勢分？謂此諸林有多林主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？此無勢分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多林有多勢分？謂此諸林有多林主或兄弟分別。此齊幾何是其勢分？何共、何別？此無勢分。

云何一樹有一勢分？謂枝葉交密所及之處。中間總是，外有一尋；又於五月日正中時樹影及處，若無風時花葉果子墮落之處，及天雨時水渧及處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一樹有一勢分？謂枝葉交密所及之處。中間總是，外有一尋；又於五月日正中時樹影及處，若無風時花葉果子墮落之處，及天雨時水渧及處。

云何一樹有多勢分？謂樹枝葉踈散不交。此齊幾何是其勢分？何共、何別？謂是齊樹根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一樹有多勢分？謂樹枝葉踈散不交。此齊幾何是其勢分？何共、何別？謂是齊樹根。

云何多樹有一勢分？謂此諸樹枝葉相交覆所及處，中間總是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多樹有一勢分？謂此諸樹枝葉相交覆所及處，中間總是。

云何多樹有多勢分？謂此諸樹各各相離枝葉不交。此齊幾何是其勢分？何共、何別？苾芻有犯、無犯？爾時具壽鄔波離白佛言：「世尊大德！若苾芻行住坐臥時，齊幾許來是離衣勢分？」佛言：「如生聞婆羅門種庵沒羅樹，相離七尋花果茂盛。此七樹間有四十九尋，齊此已來是行苾芻不失衣分齊，過此便失。若住坐臥時但一尋內；若二界中間臥時，衣角不離身來，是其勢分。若苾芻離衣宿，應為三事犯不犯。」文並如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多樹有多勢分？謂此諸樹各各相離枝葉不交。此齊幾何是其勢分？何共、何別？苾芻有犯、無犯？爾時具壽鄔波離白佛言：「世尊大德！若苾芻行住坐臥時，齊幾許來是離衣勢分？」佛言：「如生聞婆羅門種庵沒羅樹，相離七尋花果茂盛。此七樹間有四十九尋，齊此已來是行苾芻不失衣分齊，過此便失。若住坐臥時但一尋內；若二界中間臥時，衣角不離身來，是其勢分。若苾芻離衣宿，應為三事犯不犯。」文並如前說。

一月衣學處第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一月衣學處第三

佛在室羅伐城給孤獨園。時諸苾芻多畜衣，有得青衣不即作衣，但知舉畜更望餘者：「若得如是相似之物，我當作衣。」如青既然，黃赤白衣及得厚薄亦皆貯畜。時少欲苾芻共生嫌賤：「云何苾芻多畜衣物，積而貯畜不肯作衣？」時諸苾芻以此因緣具白世尊。佛以此緣具問諸苾芻，諸苾芻言：「實爾。」世尊呵責，廣說如前：「我觀十利，為諸聲聞弟子於毘奈耶制其學處，應如前說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城給孤獨園。時諸苾芻多畜衣，有得青衣不即作衣，但知舉畜更望餘者：「若得如是相似之物，我當作衣。」如青既然，黃赤白衣及得厚薄亦皆貯畜。時少欲苾芻共生嫌賤：「云何苾芻多畜衣物，積而貯畜不肯作衣？」時諸苾芻以此因緣具白世尊。佛以此緣具問諸苾芻，諸苾芻言：「實爾。」世尊呵責，廣說如前：「我觀十利，為諸聲聞弟子於毘奈耶制其學處，應如前說：

「若復苾芻作衣已竟，羯恥那衣復出，得非時衣，欲須應受，受已當疾成衣。若有望處，求令滿足，若不足者，得畜經一月。若過者，泥薩祇波逸底迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻作衣已竟，羯恥那衣復出，得非時衣，欲須應受，受已當疾成衣。若有望處，求令滿足，若不足者，得畜經一月。若過者，泥薩祇波逸底迦。」

若復苾芻衣已竟，羯恥那衣已出，有四句廣如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻衣已竟，羯恥那衣已出，有四句廣如前說。

言得非時衣者，何者是時？何者非時？若住處不張羯恥那衣者一月，謂從八月十六日至九月十五日；若住處張羯恥那衣者五月，謂從八月十六日至正月十五日，是名時，餘名非時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言得非時衣者，何者是時？何者非時？若住處不張羯恥那衣者一月，謂從八月十六日至九月十五日；若住處張羯恥那衣者五月，謂從八月十六日至正月十五日，是名時，餘名非時。

若有望處者，謂衣少更求得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有望處者，謂衣少更求得。

畜一月者，謂有望處，於父母、兄弟、姊妹、師主等處當與我衣。若五年會、若六年會、若頂髻會、若盛年會我當得衣。若足者善，若三衣隨一不足者，得齊一月。若過畜者，泥薩祇波逸底迦，廣如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畜一月者，謂有望處，於父母、兄弟、姊妹、師主等處當與我衣。若五年會、若六年會、若頂髻會、若盛年會我當得衣。若足者善，若三衣隨一不足者，得齊一月。若過畜者，泥薩祇波逸底迦，廣如前說。

此中犯相其事云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

有望無望處， 望斷不同衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有望無望處， 望斷不同衣，

新故糞掃殊， 條數肘量等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新故糞掃殊， 條數肘量等。

若苾芻月一日得少青色衣，未作而畜、有希望處，若得如是同色衣時，我當作衣。即於是日得同色衣。彼苾芻於十日內作衣，應持、應捨、應作法。若不持、不捨、不作法，至十一日明相出，泥薩祇波逸底迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻月一日得少青色衣，未作而畜、有希望處，若得如是同色衣時，我當作衣。即於是日得同色衣。彼苾芻於十日內作衣，應持、應捨、應作法。若不持、不捨、不作法，至十一日明相出，泥薩祇波逸底迦。

若苾芻一日不得餘衣，二日方得衣、三日得衣，乃至十日得衣。彼苾芻於十日內作衣，應持、應捨、應作法。若不持、不捨、不作法，至十一日明相出，泥薩祇波逸底迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻一日不得餘衣，二日方得衣、三日得衣，乃至十日得衣。彼苾芻於十日內作衣，應持、應捨、應作法。若不持、不捨、不作法，至十一日明相出，泥薩祇波逸底迦。

若苾芻十日不得餘衣，十一日不得、十二日不得，乃至十九日不得衣，二十日方得餘衣，即應如前作法，若不作法犯捨墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻十日不得餘衣，十一日不得、十二日不得，乃至十九日不得衣，二十日方得餘衣，即應如前作法，若不作法犯捨墮。

若苾芻二十一日不得餘衣，乃至二十九日得餘衣，三十日內作衣，應持、應捨、應作分別。若不持、不捨、不作分別，三十一日明相出，泥薩祇波逸底迦，由前得衣相染續故。如得青色衣既爾，得餘色衣事皆同此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻二十一日不得餘衣，乃至二十九日得餘衣，三十日內作衣，應持、應捨、應作分別。若不持、不捨、不作分別，三十一日明相出，泥薩祇波逸底迦，由前得衣相染續故。如得青色衣既爾，得餘色衣事皆同此。

若苾芻一日得青色衣，不作而畜、無別望處，便作是念：「若得如是同色衣者，我當作衣。」即於是日得同類衣。時苾芻於十日內作衣，應持、應捨、應作分別。若不作法者，至十一日明相出時，泥薩祇波逸底迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻一日得青色衣，不作而畜、無別望處，便作是念：「若得如是同色衣者，我當作衣。」即於是日得同類衣。時苾芻於十日內作衣，應持、應捨、應作分別。若不作法者，至十一日明相出時，泥薩祇波逸底迦。

若一日不得餘衣、二日得衣，乃至三十日得衣，廣如前說。如得青色衣既爾，得餘色衣等事皆同此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一日不得餘衣、二日得衣，乃至三十日得衣，廣如前說。如得青色衣既爾，得餘色衣等事皆同此。

若苾芻一日得青色衣，不作而畜、有希望處，然希望處時節長遠，不稱所求無力能得，或於是日得青色衣，於十日內應作衣。如是廣說。乃至三十日方得餘色衣，事同前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻一日得青色衣，不作而畜、有希望處，然希望處時節長遠，不稱所求無力能得，或於是日得青色衣，於十日內應作衣。如是廣說。乃至三十日方得餘色衣，事同前說。

若苾芻一日得青色衣，不作而畜、有希望處，其所望處雖未得衣心不斷絕，或於是日得青色衣，如前廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻一日得青色衣，不作而畜、有希望處，其所望處雖未得衣心不斷絕，或於是日得青色衣，如前廣說。

若苾芻一日得青色衣，不作而畜、情有希望。若所望處皆斷絕者，彼苾芻所得之衣，於十日內應持、應捨，如前廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻一日得青色衣，不作而畜、情有希望。若所望處皆斷絕者，彼苾芻所得之衣，於十日內應持、應捨，如前廣說。

爾時具壽鄔波離白佛言：「大德！有幾種衣？」佛言：「有二種：一、新，二、故。新謂新織，故謂曾經四月著用。鄔波離！復有五種衣：一、有施主衣；二、無施主衣；三、往還衣；四、死人衣；五、糞掃衣。云何有施主衣？謂有女、男、半擇迦為其施主。云何無施主衣？謂無女、男、半擇迦為其施主。云何往還衣？如有死人，眷屬哀念，以衣贈送置於屍上，送至燒處。既焚葬已，還持此衣奉施僧眾。云何死人衣？於屍林中死者餘衣，無主攝受。云何糞掃衣？此有五種。云何為五？一、道路棄衣；二、糞掃處衣；三、河邊棄衣；四、蟻所穿衣；五、破碎衣。復有五種：一、火燒衣；二、水所漬衣；三、鼠嚙衣；四、牛嚼衣；五、嬭母棄衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時具壽鄔波離白佛言：「大德！有幾種衣？」佛言：「有二種：一、新，二、故。新謂新織，故謂曾經四月著用。鄔波離！復有五種衣：一、有施主衣；二、無施主衣；三、往還衣；四、死人衣；五、糞掃衣。云何有施主衣？謂有女、男、半擇迦為其施主。云何無施主衣？謂無女、男、半擇迦為其施主。云何往還衣？如有死人，眷屬哀念，以衣贈送置於屍上，送至燒處。既焚葬已，還持此衣奉施僧眾。云何死人衣？於屍林中死者餘衣，無主攝受。云何糞掃衣？此有五種。云何為五？一、道路棄衣；二、糞掃處衣；三、河邊棄衣；四、蟻所穿衣；五、破碎衣。復有五種：一、火燒衣；二、水所漬衣；三、鼠嚙衣；四、牛嚼衣；五、嬭母棄衣。

「若苾芻得新衣欲作衣者，應浣染裁縫，兩重為僧伽胝、兩重為尼師但；一重為嗢呾羅僧伽、一重為安呾婆娑。若苾芻二重為僧伽胝時，若欲更著第三重者，帖時得惡作罪；至十一日明相出時，便犯捨墮。若苾芻於新僧伽胝，摘去舊裏擬將別用，摘時得惡作罪；至十一日明相出，便犯捨墮。若苾芻於新僧伽胝，摘去其裏浣染縫治，還欲安此者無犯；至十一日明相出時，不安了者得泥薩祇。如僧伽胝既然，於尼師但事皆同此。若苾芻有新嗢呾羅僧伽帖第二重，帖時得惡作，至十一日明相出時便犯捨墮。安呾婆娑亦復如是。若苾芻得故衣欲作衣者，應浣染裁縫，四重為僧伽胝、四重為尼師但、兩重為嗢呾羅僧伽及安呾婆娑。若苾芻於二重嗢呾羅僧伽及安呾婆娑，若欲更著第三重者，帖時得惡作罪；十一日明相出時，犯捨墮罪。若苾芻於此重衣，若欲摘去或安不安，有犯無犯廣如上說。若苾芻得有主衣、無主衣、往還衣、死人衣，准其新故重數應知。若糞掃衣，時隨意重數作無齊限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若苾芻得新衣欲作衣者，應浣染裁縫，兩重為僧伽胝、兩重為尼師但；一重為嗢呾羅僧伽、一重為安呾婆娑。若苾芻二重為僧伽胝時，若欲更著第三重者，帖時得惡作罪；至十一日明相出時，便犯捨墮。若苾芻於新僧伽胝，摘去舊裏擬將別用，摘時得惡作罪；至十一日明相出，便犯捨墮。若苾芻於新僧伽胝，摘去其裏浣染縫治，還欲安此者無犯；至十一日明相出時，不安了者得泥薩祇。如僧伽胝既然，於尼師但事皆同此。若苾芻有新嗢呾羅僧伽帖第二重，帖時得惡作，至十一日明相出時便犯捨墮。安呾婆娑亦復如是。若苾芻得故衣欲作衣者，應浣染裁縫，四重為僧伽胝、四重為尼師但、兩重為嗢呾羅僧伽及安呾婆娑。若苾芻於二重嗢呾羅僧伽及安呾婆娑，若欲更著第三重者，帖時得惡作罪；十一日明相出時，犯捨墮罪。若苾芻於此重衣，若欲摘去或安不安，有犯無犯廣如上說。若苾芻得有主衣、無主衣、往還衣、死人衣，准其新故重數應知。若糞掃衣，時隨意重數作無齊限。」

爾時具壽鄔波離白佛言：「大德！僧伽胝有幾種？條數云何？」佛告鄔波離：「有九種別。云何為九？謂九條、十一條、十三條、十五條、十七條、十九條、二十一條、二十三條、二十五條。鄔波離？初三種衣，二長一短。次三種衣，三長一短。次三種衣，四長一短。應作、應持，過此已上便成破納。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時具壽鄔波離白佛言：「大德！僧伽胝有幾種？條數云何？」佛告鄔波離：「有九種別。云何為九？謂九條、十一條、十三條、十五條、十七條、十九條、二十一條、二十三條、二十五條。鄔波離？初三種衣，二長一短。次三種衣，三長一短。次三種衣，四長一短。應作、應持，過此已上便成破納。」

鄔波離白佛言：「大德！衣之大小有幾差別？」佛言：「僧伽胝有三：謂上、中、下。上者竪三肘、橫五肘；下者竪二肘半、橫四肘半；二內名中。若嗢呾羅僧伽及安呾婆娑亦有三種：謂上、中、下，量如僧伽胝說。鄔波離！復有二種安呾婆娑：竪二、橫五；竪二、橫四。若極下安呾婆娑，但蓋三輪，是持衣中最小。若泥薩祇衣最極小者，但齊縱橫一肘。若苾芻犯捨墮，應為三事廣如上說。」又無犯者最初犯人、或癡狂、心亂、痛惱所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄔波離白佛言：「大德！衣之大小有幾差別？」佛言：「僧伽胝有三：謂上、中、下。上者竪三肘、橫五肘；下者竪二肘半、橫四肘半；二內名中。若嗢呾羅僧伽及安呾婆娑亦有三種：謂上、中、下，量如僧伽胝說。鄔波離！復有二種安呾婆娑：竪二、橫五；竪二、橫四。若極下安呾婆娑，但蓋三輪，是持衣中最小。若泥薩祇衣最極小者，但齊縱橫一肘。若苾芻犯捨墮，應為三事廣如上說。」又無犯者最初犯人、或癡狂、心亂、痛惱所纏。

使非親尼浣故衣學處第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使非親尼浣故衣學處第四

爾時菩薩從覩史天下，託生劫比羅城淨飯王家，于時四方有大名稱，云釋迦族生太子。在雪山邊分鹽河側劫比羅仙人所住之處，去斯不遠有婆羅門仙人，名阿私多，善解占相。王召觀察，授記有二種瑞：若在家者，為轉輪王化四天下，為大聖主七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶，千子圓滿有大威力，勇健無雙能降怨敵，盡斯大地窮四海邊，無諸盜賊亦無酷罰，以法理人安隱而住。若出家者，剃除鬚髮以正信心，從家至非家當得成佛、應、正遍知，名聞十方弘濟群品。是時所有諸國大王皆悉聞知釋迦太子生在雪山，乃至名聞十方弘濟群品，各作是念：「我今宜往承事太子，當於後時受其福祿。」又作是念：「今我無緣能見太子，若我承事淨飯王者，即為承事太子身也。」時諸國王咸皆遣使，并持國信至淨飯王所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩從覩史天下，託生劫比羅城淨飯王家，于時四方有大名稱，云釋迦族生太子。在雪山邊分鹽河側劫比羅仙人所住之處，去斯不遠有婆羅門仙人，名阿私多，善解占相。王召觀察，授記有二種瑞：若在家者，為轉輪王化四天下，為大聖主七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶，千子圓滿有大威力，勇健無雙能降怨敵，盡斯大地窮四海邊，無諸盜賊亦無酷罰，以法理人安隱而住。若出家者，剃除鬚髮以正信心，從家至非家當得成佛、應、正遍知，名聞十方弘濟群品。是時所有諸國大王皆悉聞知釋迦太子生在雪山，乃至名聞十方弘濟群品，各作是念：「我今宜往承事太子，當於後時受其福祿。」又作是念：「今我無緣能見太子，若我承事淨飯王者，即為承事太子身也。」時諸國王咸皆遣使，并持國信至淨飯王所。

後時菩薩養在深宮，年漸長大，由見老病死故，心懷憂惱，遂往林中，屏棄人事。時諸國王聞是事已咸作斯念：「我今所以事淨飯王者，意事太子。而今太子既往林中情求出離，我今何事徒為費損？」於是使人及諸國信悉皆斷絕。時憍薩羅國勝光大王與淨飯王國界隣近，信物雖絕使尚往還，於時時間遣使相問，所遣使人是國大臣名曰密護。是時密護至淨飯王所，論國事已便於大臣鄔陀夷舍而為停止。若淨飯王遣使往問勝光王時，便遣大臣鄔陀夷往。時鄔陀夷至室羅伐城，見勝光王論王事已，於密護舍而為停止。時密護有婦名曰笈多，顏貌端嚴人所樂見，是時鄔陀夷便與笈多共行非法。時彼密護聞婦與鄔陀夷私有交密，便作是念：「此二惡人當斷其命。」後更思念：「我若殺者擾亂王城為大驚怖，如何為此罪過婦女殺婆羅門耶？」即便捨而不問。後於異時密護身死，時勝光王以無子故，所有資財收入王庫。時鄔陀夷聞斯事已，便作是念：「我今存在，如何令彼笈多無所憑託？」便於夜中思利害事，曉便往詣淨飯王所，作如是白：「王與勝光王國界隣接，見有如是不穩便事，應遣使人往彼籌度，若不問者當招禍敗。」王便報曰：「若如是者，卿當為使往彼商量。」時鄔陀夷即便往詣室羅伐城，作如是念：「我今為當先見大王？先見臣耶？」作是念已復更思量：「求事之法理從下起。」即便往至國大臣所陳其本意，云：「我啟主欲取笈多，幸願仁恩助我言及。」大臣聞已然可其事。時鄔陀夷即便詣勝光王所共論國事，即白王曰：「幸願大王賜與停處。」王曰：「卿已曾來何處停止？」白言：「我先停在密護之舍。」王曰：「今者宜應還停彼處。」便白王曰：「密護身死。」王曰：「家主雖死，宅豈死耶？」鄔陀夷曰：「宅雖不死，產業皆無。」王命臣曰：「可覓停處安鄔陀夷。」鄔陀夷出已，臣白王曰：「豈鄔陀夷更無停處？然彼先與笈多交通，本意緣斯欲為啟白，王今若能攝受此人，即是攝受淨飯王矣。」時勝光王即令使者命鄔陀夷至，便告之曰：「鄔陀夷！我實不知卿與笈多先有交密，今以笈多與卿為婦，宅及財物亦並相供。」時鄔陀夷拜謝而去，是時笈多聞鄔陀夷來詣其舍，即出當門大聲啼哭。鄔陀夷至門問笈多曰：「何意啼泣？」笈多報曰：「我之所愛夫主身亡，仁豈於今亦當棄我？」鄔陀夷曰：「我本相為而來至此，已白王訖。汝及家資悉皆相與，汝為此住？為向劫比羅城？」笈多自念：「我今若往劫比羅者，婆羅門婦不存我命，我今宜應留住於此於其本宅。」是時鄔陀夷便有兩宅：一在劫比羅，一在室羅伐城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後時菩薩養在深宮，年漸長大，由見老病死故，心懷憂惱，遂往林中，屏棄人事。時諸國王聞是事已咸作斯念：「我今所以事淨飯王者，意事太子。而今太子既往林中情求出離，我今何事徒為費損？」於是使人及諸國信悉皆斷絕。時憍薩羅國勝光大王與淨飯王國界隣近，信物雖絕使尚往還，於時時間遣使相問，所遣使人是國大臣名曰密護。是時密護至淨飯王所，論國事已便於大臣鄔陀夷舍而為停止。若淨飯王遣使往問勝光王時，便遣大臣鄔陀夷往。時鄔陀夷至室羅伐城，見勝光王論王事已，於密護舍而為停止。時密護有婦名曰笈多，顏貌端嚴人所樂見，是時鄔陀夷便與笈多共行非法。時彼密護聞婦與鄔陀夷私有交密，便作是念：「此二惡人當斷其命。」後更思念：「我若殺者擾亂王城為大驚怖，如何為此罪過婦女殺婆羅門耶？」即便捨而不問。後於異時密護身死，時勝光王以無子故，所有資財收入王庫。時鄔陀夷聞斯事已，便作是念：「我今存在，如何令彼笈多無所憑託？」便於夜中思利害事，曉便往詣淨飯王所，作如是白：「王與勝光王國界隣接，見有如是不穩便事，應遣使人往彼籌度，若不問者當招禍敗。」王便報曰：「若如是者，卿當為使往彼商量。」時鄔陀夷即便往詣室羅伐城，作如是念：「我今為當先見大王？先見臣耶？」作是念已復更思量：「求事之法理從下起。」即便往至國大臣所陳其本意，云：「我啟主欲取笈多，幸願仁恩助我言及。」大臣聞已然可其事。時鄔陀夷即便詣勝光王所共論國事，即白王曰：「幸願大王賜與停處。」王曰：「卿已曾來何處停止？」白言：「我先停在密護之舍。」王曰：「今者宜應還停彼處。」便白王曰：「密護身死。」王曰：「家主雖死，宅豈死耶？」鄔陀夷曰：「宅雖不死，產業皆無。」王命臣曰：「可覓停處安鄔陀夷。」鄔陀夷出已，臣白王曰：「豈鄔陀夷更無停處？然彼先與笈多交通，本意緣斯欲為啟白，王今若能攝受此人，即是攝受淨飯王矣。」時勝光王即令使者命鄔陀夷至，便告之曰：「鄔陀夷！我實不知卿與笈多先有交密，今以笈多與卿為婦，宅及財物亦並相供。」時鄔陀夷拜謝而去，是時笈多聞鄔陀夷來詣其舍，即出當門大聲啼哭。鄔陀夷至門問笈多曰：「何意啼泣？」笈多報曰：「我之所愛夫主身亡，仁豈於今亦當棄我？」鄔陀夷曰：「我本相為而來至此，已白王訖。汝及家資悉皆相與，汝為此住？為向劫比羅城？」笈多自念：「我今若往劫比羅者，婆羅門婦不存我命，我今宜應留住於此於其本宅。」是時鄔陀夷便有兩宅：一在劫比羅，一在室羅伐城。

爾時菩薩於六年中，一無所有修苦行已，後便隨意欲受上妙飲食，即以飯食及諸蘇油遍塗身體，以暖湯水而為沐浴，遂便往詣勝軍聚落二牧牛女所：一名歡喜、二名喜力，受十六倍乳糜飽足食已，復詣善行男子所取吉祥草。時黑龍王讚歎菩薩，向菩提樹下手自布草不令聊亂，跏趺而坐，端身正意，心念口言：「若我諸漏未斷盡者，我終不解此跏趺坐。」是時菩薩未解跏趺眾惑皆盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩於六年中，一無所有修苦行已，後便隨意欲受上妙飲食，即以飯食及諸蘇油遍塗身體，以暖湯水而為沐浴，遂便往詣勝軍聚落二牧牛女所：一名歡喜、二名喜力，受十六倍乳糜飽足食已，復詣善行男子所取吉祥草。時黑龍王讚歎菩薩，向菩提樹下手自布草不令聊亂，跏趺而坐，端身正意，心念口言：「若我諸漏未斷盡者，我終不解此跏趺坐。」是時菩薩未解跏趺眾惑皆盡。

爾時世尊降伏三十六億魔軍兵已，證一切智，受梵王請往婆羅痆斯，三轉十二行法輪度五苾芻。及以隨五苾芻已，即便行詣白㲲林中，度六十賢部令住見諦。又至勝軍聚落，度二牧牛女亦令見諦。又至烏盧頻螺林側，度千外道出家受具。又至伽耶山頂，現三神變教化令住安隱涅槃。又至杖林，令摩揭陀主頻毘娑羅王住於見諦，并度八十百千諸來天眾，無量百千摩揭陀國婆羅門等。次至王舍城受竹林精舍，亦與身子、目連出家受具。次往室羅伐城受逝多林給孤獨園，次至憍薩羅說《少年經》令勝光王得見諦已，住逝多林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊降伏三十六億魔軍兵已，證一切智，受梵王請往婆羅痆斯，三轉十二行法輪度五苾芻。及以隨五苾芻已，即便行詣白㲲林中，度六十賢部令住見諦。又至勝軍聚落，度二牧牛女亦令見諦。又至烏盧頻螺林側，度千外道出家受具。又至伽耶山頂，現三神變教化令住安隱涅槃。又至杖林，令摩揭陀主頻毘娑羅王住於見諦，并度八十百千諸來天眾，無量百千摩揭陀國婆羅門等。次至王舍城受竹林精舍，亦與身子、目連出家受具。次往室羅伐城受逝多林給孤獨園，次至憍薩羅說《少年經》令勝光王得見諦已，住逝多林。

時勝光王遣使持書往淨飯王所，白言：「大王！王今慶喜，太子已證無上正覺，亦令有情同飡甘露，今現住在逝多林中。」時淨飯王聞此信已，以手支頰懷憂而歎：「往日一切義成太子修苦行時，我常遣使問其安不？使者尋還報我住處。比令使問，竟無一還。今者云來逝多林內，其事如何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勝光王遣使持書往淨飯王所，白言：「大王！王今慶喜，太子已證無上正覺，亦令有情同飡甘露，今現住在逝多林中。」時淨飯王聞此信已，以手支頰懷憂而歎：「往日一切義成太子修苦行時，我常遣使問其安不？使者尋還報我住處。比令使問，竟無一還。今者云來逝多林內，其事如何？」

時大臣鄔陀夷前詣王所，便白王曰：「大王何故以手支頰懷憂而住？」王曰：「我今豈得不懷憂耶？往日一切義成太子修苦行時，我常遣使問其安不？使者尋還報我住處。比令使問，竟無一還。今有信云：『一切義成太子證無上正覺，亦令有情同飡甘露，來逝多林。』寧不憂也？」時鄔陀夷即白王曰：「若如是者，臣為使去持信還歸。」王曰：「卿今去矣，還於彼住亦不歸來？」鄔陀夷曰：「奉大王命，臣必重來。」時淨飯王自裁書曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大臣鄔陀夷前詣王所，便白王曰：「大王何故以手支頰懷憂而住？」王曰：「我今豈得不懷憂耶？往日一切義成太子修苦行時，我常遣使問其安不？使者尋還報我住處。比令使問，竟無一還。今有信云：『一切義成太子證無上正覺，亦令有情同飡甘露，來逝多林。』寧不憂也？」時鄔陀夷即白王曰：「若如是者，臣為使去持信還歸。」王曰：「卿今去矣，還於彼住亦不歸來？」鄔陀夷曰：「奉大王命，臣必重來。」時淨飯王自裁書曰：

「始從受胎後， 我養於世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「始從受胎後， 我養於世尊，

煩惱火恒燒， 常希最勝樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱火恒燒， 常希最勝樹。

今既長成已， 徒眾數無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今既長成已， 徒眾數無邊，

餘人受安樂， 唯吾獨辛苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘人受安樂， 唯吾獨辛苦。」

書了印訖與鄔陀夷。時鄔陀夷持王勅書往室羅伐，至世尊所奉上勅書。世尊受書便自披讀，時鄔陀夷白世尊曰：「世尊！能向劫比羅城不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書了印訖與鄔陀夷。時鄔陀夷持王勅書往室羅伐，至世尊所奉上勅書。世尊受書便自披讀，時鄔陀夷白世尊曰：「世尊！能向劫比羅城不？」

佛告鄔陀夷：「我共汝去。」時鄔陀夷憶昔太子踰城出家，父王頻召竟不還國，重白佛言：「必若世尊不肯歸者，我今有力自強將去。」爾時世尊聞斯語已，即說伽他報鄔陀夷曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告鄔陀夷：「我共汝去。」時鄔陀夷憶昔太子踰城出家，父王頻召竟不還國，重白佛言：「必若世尊不肯歸者，我今有力自強將去。」爾時世尊聞斯語已，即說伽他報鄔陀夷曰：

「生死愛網若全除， 此即誠無將導者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生死愛網若全除， 此即誠無將導者；

世尊威力無處所， 汝何方便能將去？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊威力無處所， 汝何方便能將去？

生死愛網若全除， 此即誠無將導者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死愛網若全除， 此即誠無將導者；

世尊境界無處所， 汝何方便能將去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊境界無處所， 汝何方便能將去？」