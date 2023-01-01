根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶卷第十一

三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉 制譯

十三僧伽伐尸沙法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三僧伽伐尸沙法

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

泄觸鄙供媒， 小房大寺謗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泄觸鄙供媒， 小房大寺謗，

片似破僧事， 隨從污慢語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 片似破僧事， 隨從污慢語。

故泄精學處第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故泄精學處第一

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時具壽鄔陀夷常所作事，若在聚落村坊寺內止住之處，晨朝早起灑掃庭宇，以新牛糞而塗拭之，方向房外淨洗手足嚼齒木已，於日初分執持衣鉢，入聚落中、或村坊內次行乞食，然不善護身根不住正念。既得食已遂還本處，飯食訖收衣鉢洗足已，便入房中以自消息。若彼欲意現在前時，即手執生支泄精取樂。時有眾多苾芻，看行房舍遂至鄔陀夷所住之處，共相慰問在一面坐。時諸苾芻問鄔陀夷曰：「具壽！堪忍眾事，無諸病惱安樂行不？不以乞食為勞苦也。」即報諸苾芻曰：「我今堪忍眾事無有病惱，乞食易得安樂而住。」諸人問曰：「何意具壽堪忍眾事，得無憂惱安樂而住耶？」鄔陀夷曰：「具壽知不？我之常業若在聚落村坊寺內止住之處，於晨朝早起灑掃庭宇，廣說如前。乃至手執生支泄精取樂，由此因緣得除熱惱安樂而住，不以乞食為苦。」時諸苾芻聞是語已，不喜不嫌捨之而去，往世尊所禮佛足已在一面坐，具以上事白佛。佛以此緣觀二事故集苾芻眾。云何為二？一者欲令我諸聲聞弟子，知所作事是非法故。二者由此為緣，我欲為諸聲聞制學處故。諸佛常法知而故問，乃至廣說爾時世尊知時而問鄔陀夷曰：「汝實作如是不端嚴事耶？」答言：「實爾。」世尊以種種呵責言：「汝所為非沙門，非隨順法、非清淨行，非出家人之所應作。云何癡人於我善說法律之中而為出家，聞說離貪、瞋、癡心慧解脫微妙之法，而汝作斯不善之事？癡人！寧以手執可畏黑蛇，不以染心自捉生支故泄不淨。云何汝癡人以其兩手，受彼信心婆羅門諸長者等所施飲食？云何以手作此非法將為安樂？」世尊作此種種呵責已，告諸苾芻曰：「我觀十利廣說如前，為諸聲聞弟子，於毘奈耶制其學處，當如是說：若復苾芻故泄精者，僧伽伐尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時具壽鄔陀夷常所作事，若在聚落村坊寺內止住之處，晨朝早起灑掃庭宇，以新牛糞而塗拭之，方向房外淨洗手足嚼齒木已，於日初分執持衣鉢，入聚落中、或村坊內次行乞食，然不善護身根不住正念。既得食已遂還本處，飯食訖收衣鉢洗足已，便入房中以自消息。若彼欲意現在前時，即手執生支泄精取樂。時有眾多苾芻，看行房舍遂至鄔陀夷所住之處，共相慰問在一面坐。時諸苾芻問鄔陀夷曰：「具壽！堪忍眾事，無諸病惱安樂行不？不以乞食為勞苦也。」即報諸苾芻曰：「我今堪忍眾事無有病惱，乞食易得安樂而住。」諸人問曰：「何意具壽堪忍眾事，得無憂惱安樂而住耶？」鄔陀夷曰：「具壽知不？我之常業若在聚落村坊寺內止住之處，於晨朝早起灑掃庭宇，廣說如前。乃至手執生支泄精取樂，由此因緣得除熱惱安樂而住，不以乞食為苦。」時諸苾芻聞是語已，不喜不嫌捨之而去，往世尊所禮佛足已在一面坐，具以上事白佛。佛以此緣觀二事故集苾芻眾。云何為二？一者欲令我諸聲聞弟子，知所作事是非法故。二者由此為緣，我欲為諸聲聞制學處故。諸佛常法知而故問，乃至廣說爾時世尊知時而問鄔陀夷曰：「汝實作如是不端嚴事耶？」答言：「實爾。」世尊以種種呵責言：「汝所為非沙門，非隨順法、非清淨行，非出家人之所應作。云何癡人於我善說法律之中而為出家，聞說離貪、瞋、癡心慧解脫微妙之法，而汝作斯不善之事？癡人！寧以手執可畏黑蛇，不以染心自捉生支故泄不淨。云何汝癡人以其兩手，受彼信心婆羅門諸長者等所施飲食？云何以手作此非法將為安樂？」世尊作此種種呵責已，告諸苾芻曰：「我觀十利廣說如前，為諸聲聞弟子，於毘奈耶制其學處，當如是說：若復苾芻故泄精者，僧伽伐尸沙。」

爾時世尊為諸苾芻制學處已，時有諸苾芻於睡夢中泄精，各生追悔心不安樂，共相謂曰：「仁今知不？世尊為諸苾芻於毘奈耶制其學處：若苾芻以故心泄精者，得僧伽伐尸沙。我等睡時夢中泄精，于時有泄精想，豈非我等犯僧伽伐尸沙耶？宜應共詣具壽阿難陀所具陳其事，如彼所說我當奉持。」時諸苾芻即便共詣阿難陀所，到已白言：「具壽阿難陀知不？如佛世尊為諸聲聞於毘奈耶制其學處：若復苾芻故泄精者，僧伽伐尸沙。我等於睡夢中泄精，皆有想心，咸生追悔：『豈非我等犯僧伽伐尸沙耶？』由此故來請問大德！如所陳說我當持之。」時阿難陀聞此語已，將諸苾芻詣世尊所，禮佛足已在一面坐，阿難陀白佛言：「世尊大德為諸苾芻制其學處：若復苾芻故泄精，得僧伽伐尸沙。此諸苾芻於睡夢中泄精，皆有想心。彼諸具壽咸生追悔：『將非我犯僧殘罪耶？』不知諸苾芻為犯不犯？」世尊告阿難陀曰：「彼諸苾芻想心緣慮，我不云無，然在夢中非是實事，應除夢中。」爾時世尊讚能持戒者、讚敬重戒者，為諸苾芻說隨順法，令於善品得增長已，告諸苾芻曰：「前是創制、今是隨開，是故我今為諸苾芻於毘奈耶重制學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為諸苾芻制學處已，時有諸苾芻於睡夢中泄精，各生追悔心不安樂，共相謂曰：「仁今知不？世尊為諸苾芻於毘奈耶制其學處：若苾芻以故心泄精者，得僧伽伐尸沙。我等睡時夢中泄精，于時有泄精想，豈非我等犯僧伽伐尸沙耶？宜應共詣具壽阿難陀所具陳其事，如彼所說我當奉持。」時諸苾芻即便共詣阿難陀所，到已白言：「具壽阿難陀知不？如佛世尊為諸聲聞於毘奈耶制其學處：若復苾芻故泄精者，僧伽伐尸沙。我等於睡夢中泄精，皆有想心，咸生追悔：『豈非我等犯僧伽伐尸沙耶？』由此故來請問大德！如所陳說我當持之。」時阿難陀聞此語已，將諸苾芻詣世尊所，禮佛足已在一面坐，阿難陀白佛言：「世尊大德為諸苾芻制其學處：若復苾芻故泄精，得僧伽伐尸沙。此諸苾芻於睡夢中泄精，皆有想心。彼諸具壽咸生追悔：『將非我犯僧殘罪耶？』不知諸苾芻為犯不犯？」世尊告阿難陀曰：「彼諸苾芻想心緣慮，我不云無，然在夢中非是實事，應除夢中。」爾時世尊讚能持戒者、讚敬重戒者，為諸苾芻說隨順法，令於善品得增長已，告諸苾芻曰：「前是創制、今是隨開，是故我今為諸苾芻於毘奈耶重制學處，應如是說：

「若復苾芻故心泄精，除夢中，僧伽伐尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻故心泄精，除夢中，僧伽伐尸沙。」

苾芻義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻義如上。

故心者，謂故作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故心者，謂故作意。

泄者，謂精正流泄移其本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泄者，謂精正流泄移其本處。

精有五種：謂青、黃、赤、厚、薄。此中青者，謂是輪王及輪王長子，受灌頂法其精俱青。所餘諸子其色皆黃。輪印大臣其色皆赤。已長成人其精厚，未長成人其精薄。若人被女欲所傷、若檐重物、或涉長途、或身根損壞，如斯等類容有五精。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精有五種：謂青、黃、赤、厚、薄。此中青者，謂是輪王及輪王長子，受灌頂法其精俱青。所餘諸子其色皆黃。輪印大臣其色皆赤。已長成人其精厚，未長成人其精薄。若人被女欲所傷、若檐重物、或涉長途、或身根損壞，如斯等類容有五精。

除夢中者，若在夢中無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除夢中者，若在夢中無犯。

僧伽者，若犯此罪，應依僧伽而行其法，及依僧伽而得出罪，不依別人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽者，若犯此罪，應依僧伽而行其法，及依僧伽而得出罪，不依別人。

言伐尸沙者，是餘殘義。若苾芻於四波羅市迦法中，隨犯其一無有餘殘，不得共住。此十三法，苾芻雖犯而有餘殘，是可治故，名曰僧殘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言伐尸沙者，是餘殘義。若苾芻於四波羅市迦法中，隨犯其一無有餘殘，不得共住。此十三法，苾芻雖犯而有餘殘，是可治故，名曰僧殘。

此中犯相其事云何？有五事別：一、為樂故；二、為呪故；三、為種子故；四、為藥故；五、為自試故。云何為樂？若苾芻為泄精樂故，於內色處有染欲心，起方便發動生支而泄精受樂者，得僧伽伐尸沙。雖加方便，若精不泄，得窣吐羅底也。如是若為搖動生支樂故而故泄精，或為摩觸捉搦樂故而故泄精，或為出生支頭樂故而故泄精，得罪輕重廣如上說。如為樂既爾，若為呪、為求種子、為藥、或為試力而泄精者，得罪輕重如上。若苾芻為樂故欲出青精，於內色處有染欲心，起方便而泄其精，或求黃、赤、厚、薄等，得罪如上。內色既爾，外色亦然。攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？有五事別：一、為樂故；二、為呪故；三、為種子故；四、為藥故；五、為自試故。云何為樂？若苾芻為泄精樂故，於內色處有染欲心，起方便發動生支而泄精受樂者，得僧伽伐尸沙。雖加方便，若精不泄，得窣吐羅底也。如是若為搖動生支樂故而故泄精，或為摩觸捉搦樂故而故泄精，或為出生支頭樂故而故泄精，得罪輕重廣如上說。如為樂既爾，若為呪、為求種子、為藥、或為試力而泄精者，得罪輕重如上。若苾芻為樂故欲出青精，於內色處有染欲心，起方便而泄其精，或求黃、赤、厚、薄等，得罪如上。內色既爾，外色亦然。攝頌曰：

若舞及於空， 精動身中泄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若舞及於空， 精動身中泄，

揩摩出時樂， 染意量生支， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 揩摩出時樂， 染意量生支，

或時染心視， 或逆流順流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時染心視， 或逆流順流，

及逆風順風， 應知罪輕重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及逆風順風， 應知罪輕重。

若苾芻因作舞時泄精者，得吐羅罪；若精不泄，得惡作罪。若苾芻故於空中搖胯而泄精者，得窣吐羅底也；若精不泄者，得惡作罪。若苾芻精戰動時，遂便攝意而精泄者，得窣吐羅底也；若不泄者，得惡作罪。若精已泄尚在身中，而加方便使精泄者，得窣吐羅底也；若不泄者，得惡作罪。若苾芻受他揩身因而精泄者，得窣吐羅底也；若有染心而不泄者，得惡作罪。若苾芻量生支作心受樂，因而精泄者，得窣吐羅底也；若不泄者，得惡作罪。若苾芻以染心觀視生支，得惡作罪。若苾芻以染欲心，以己生支逆流而持，得窣吐羅底也；若順流而持，得惡作罪。若苾芻以染欲心，以己生支逆風而持，得窣吐羅底也；若順風持，得惡作罪。無犯者，若走、若跳戲、若浮、若趒坑塹欄楯，若行觸髀、觸衣，若入浴室、若憶故二，若見可愛之色、或搔疥癢，無受樂心而精流泄，斯皆無犯。又無犯者，最初犯人、或癡狂、心亂、痛惱所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻因作舞時泄精者，得吐羅罪；若精不泄，得惡作罪。若苾芻故於空中搖胯而泄精者，得窣吐羅底也；若精不泄者，得惡作罪。若苾芻精戰動時，遂便攝意而精泄者，得窣吐羅底也；若不泄者，得惡作罪。若精已泄尚在身中，而加方便使精泄者，得窣吐羅底也；若不泄者，得惡作罪。若苾芻受他揩身因而精泄者，得窣吐羅底也；若有染心而不泄者，得惡作罪。若苾芻量生支作心受樂，因而精泄者，得窣吐羅底也；若不泄者，得惡作罪。若苾芻以染心觀視生支，得惡作罪。若苾芻以染欲心，以己生支逆流而持，得窣吐羅底也；若順流而持，得惡作罪。若苾芻以染欲心，以己生支逆風而持，得窣吐羅底也；若順風持，得惡作罪。無犯者，若走、若跳戲、若浮、若趒坑塹欄楯，若行觸髀、觸衣，若入浴室、若憶故二，若見可愛之色、或搔疥癢，無受樂心而精流泄，斯皆無犯。又無犯者，最初犯人、或癡狂、心亂、痛惱所纏。

觸女學處第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸女學處第二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時六眾苾芻共相告曰：「我等每於晨朝恒令一人在逝多林門，若有婆羅門長者居士來往經過，為說法要，有論議者我當折伏，令名稱遠聞眾所欽仰。」此六眾苾芻，於六大城所有氏族種類，及諸工巧名諱差別，無處不知、無人不識。時具壽鄔陀夷，於晨朝時嚼齒木，披僧伽胝禮窣覩波已，於逝多門外經行遊適。此城常法，若婆羅門居士、居士婦，共出都城往芳林內，周遍遊觀持諸花果，入逝多林禮世尊足并諸大德。時有眾多居士、居士婦至逝多林，鄔陀夷見已作如是言：「善來姊妹！猶如初月時一現耳。」諸女答曰：「大德！如世尊說：『若人居在八無暇中，於清淨行無容修習。』我之女身多諸障難，鎮營家業復是第九無容暇事。」時鄔陀夷聞是語已，報諸女曰：「汝豈不聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時六眾苾芻共相告曰：「我等每於晨朝恒令一人在逝多林門，若有婆羅門長者居士來往經過，為說法要，有論議者我當折伏，令名稱遠聞眾所欽仰。」此六眾苾芻，於六大城所有氏族種類，及諸工巧名諱差別，無處不知、無人不識。時具壽鄔陀夷，於晨朝時嚼齒木，披僧伽胝禮窣覩波已，於逝多門外經行遊適。此城常法，若婆羅門居士、居士婦，共出都城往芳林內，周遍遊觀持諸花果，入逝多林禮世尊足并諸大德。時有眾多居士、居士婦至逝多林，鄔陀夷見已作如是言：「善來姊妹！猶如初月時一現耳。」諸女答曰：「大德！如世尊說：『若人居在八無暇中，於清淨行無容修習。』我之女身多諸障難，鎮營家業復是第九無容暇事。」時鄔陀夷聞是語已，報諸女曰：「汝豈不聞：

「『昔有娑竭王， 廣營眾事業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『昔有娑竭王， 廣營眾事業；

所作事未畢， 其命已終亡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作事未畢， 其命已終亡。』

汝等營家業， 其事無竟時； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等營家業， 其事無竟時；

死是人共嫌， 寧知忽來至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死是人共嫌， 寧知忽來至。」

諸女聞已答言：「大德！我緣此故來入寺中，禮世尊足并諸上座大德苾芻。」鄔陀夷曰：「善來姊妹！如世尊說：『以不堅身而求堅法。』汝等來入寺中隨喜禮拜實為善事，汝等於此寺中頗請苾芻為引導人，指授房舍及塔廟不？」諸女報曰：「大德！豈我手執明炬而更求燈燭，今捨大德別請餘人為引導耶？」時鄔陀夷便作是念：「若我為其指授房舍廢修善品，若不指授交有所闕，入城乞食誰當見與？雖廢正修宜應指授。」便洗手足即執香華引導而進，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸女聞已答言：「大德！我緣此故來入寺中，禮世尊足并諸上座大德苾芻。」鄔陀夷曰：「善來姊妹！如世尊說：『以不堅身而求堅法。』汝等來入寺中隨喜禮拜實為善事，汝等於此寺中頗請苾芻為引導人，指授房舍及塔廟不？」諸女報曰：「大德！豈我手執明炬而更求燈燭，今捨大德別請餘人為引導耶？」時鄔陀夷便作是念：「若我為其指授房舍廢修善品，若不指授交有所闕，入城乞食誰當見與？雖廢正修宜應指授。」便洗手足即執香華引導而進，說伽他曰：

「若人以真金， 日施百千兩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人以真金， 日施百千兩；

不如暫入寺， 誠心一禮塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如暫入寺， 誠心一禮塔。

「姊妹！此是如來所居香殿，然佛世尊晝夜六時，常以佛眼觀察世間，誰增？誰減？誰遭苦厄？誰向惡道陷沒欲泥？誰堪受化？作何方便拔濟令出，無聖財者令得聖財，以智安膳那破無明膜。無善根者令種善根，有善根者令其增長，安人天路、能盡苦際、趣涅槃城。」時鄔陀夷說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「姊妹！此是如來所居香殿，然佛世尊晝夜六時，常以佛眼觀察世間，誰增？誰減？誰遭苦厄？誰向惡道陷沒欲泥？誰堪受化？作何方便拔濟令出，無聖財者令得聖財，以智安膳那破無明膜。無善根者令種善根，有善根者令其增長，安人天路、能盡苦際、趣涅槃城。」時鄔陀夷說伽他曰：

「假使大海潮， 或失於期限； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使大海潮， 或失於期限；

佛於所化者， 濟度不過時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於所化者， 濟度不過時。

如母有一兒， 常護其身命； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如母有一兒， 常護其身命；

佛於所化者， 愍念過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於所化者， 愍念過於彼。

佛以大悲心， 遍於生死內， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以大悲心， 遍於生死內，

常隨所化者， 如母牛憐犢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常隨所化者， 如母牛憐犢。

「然佛世尊、應、正等覺，具足十力、四無所畏，作師子吼覺悟群迷。汝應至心禮敬尊足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然佛世尊、應、正等覺，具足十力、四無所畏，作師子吼覺悟群迷。汝應至心禮敬尊足。」

次至餘房，而告之曰：「此是上座阿若憍陳如所住之房。諸妹！然此世間盲冥無識，既罕將導長夜輪迴。爾時世尊初成正覺，以妙智藥為開法眼，三轉法輪令其啟悟，於大師眾弟子之中最為上首。耆年宿德善修梵行，受持法衣此為初首。汝應至心禮敬其足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次至餘房，而告之曰：「此是上座阿若憍陳如所住之房。諸妹！然此世間盲冥無識，既罕將導長夜輪迴。爾時世尊初成正覺，以妙智藥為開法眼，三轉法輪令其啟悟，於大師眾弟子之中最為上首。耆年宿德善修梵行，受持法衣此為初首。汝應至心禮敬其足。」

次至尊者大迦葉波所住之房，告言：「諸妹！此是大婆羅門勝妙之族，捨九百九十九具犁牛，二百餘碩碎金大麥，六十億金錢，有十八封邑僕使傭人，有十六聚落興易商估，妻名迦畢梨，身如金色，儀容美麗無與等者，如此眾事並皆棄捨如捐洟唾，於後夜時捨百千上服著麁㲲僧伽胝，歸佛出家住於林藪。假使狂象舉目視之便捨狂醉，少欲知足修杜多行，於大師眾弟子之中，威德尊重最為第一，汝應至心禮敬其足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次至尊者大迦葉波所住之房，告言：「諸妹！此是大婆羅門勝妙之族，捨九百九十九具犁牛，二百餘碩碎金大麥，六十億金錢，有十八封邑僕使傭人，有十六聚落興易商估，妻名迦畢梨，身如金色，儀容美麗無與等者，如此眾事並皆棄捨如捐洟唾，於後夜時捨百千上服著麁㲲僧伽胝，歸佛出家住於林藪。假使狂象舉目視之便捨狂醉，少欲知足修杜多行，於大師眾弟子之中，威德尊重最為第一，汝應至心禮敬其足。」

次至尊者舍利子所住之房，告言：「諸妹！此是貴族婆羅門子，捨俗出家年始十六，帝釋聲明經心悟解，諸外論者並皆摧伏，如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次至尊者舍利子所住之房，告言：「諸妹！此是貴族婆羅門子，捨俗出家年始十六，帝釋聲明經心悟解，諸外論者並皆摧伏，如世尊說：

「『一切世間智， 唯除於如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切世間智， 唯除於如來；

不及身子智， 十六分之一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不及身子智， 十六分之一。

一切人天智， 皆如舍利子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切人天智， 皆如舍利子；

不及如來智， 十六分之一。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不及如來智， 十六分之一。』

「於大師眾弟子之中有大智慧，具足辯才最為第一，汝應至心禮敬其足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於大師眾弟子之中有大智慧，具足辯才最為第一，汝應至心禮敬其足。」

次至尊者大目乾連所住之房，告言：「諸妹！此是輔國大臣婆羅門子，捨貴勝位而為出家有大神力，能以足指動帝釋宮，於大師眾弟子之中有大威德，具大神通最為第一，汝應至心禮敬其足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次至尊者大目乾連所住之房，告言：「諸妹！此是輔國大臣婆羅門子，捨貴勝位而為出家有大神力，能以足指動帝釋宮，於大師眾弟子之中有大威德，具大神通最為第一，汝應至心禮敬其足。」

次至尊者阿尼盧陀所住之房，告言：「諸妹！此是佛堂弟，亦捨貴位隨佛出家有大勢力，曾有商主於大海中遭遇厄難，稱其名字船得安隱，不損珍財還到故居，於大師眾弟子之中，得淨天眼最為第一，汝應至心禮敬其足。」次至尊者阿難陀所住之房，告言：「諸妹！此是佛堂弟，捨位出家，於世尊所親奉供侍。雖經長夜無勞倦心，大智聰明聖所稱歎，如來所說一切經典，聞悉能受如瓶瀉水置之異器，於大師眾弟子之中，多聞總持最為第一，汝應至心禮敬其足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次至尊者阿尼盧陀所住之房，告言：「諸妹！此是佛堂弟，亦捨貴位隨佛出家有大勢力，曾有商主於大海中遭遇厄難，稱其名字船得安隱，不損珍財還到故居，於大師眾弟子之中，得淨天眼最為第一，汝應至心禮敬其足。」次至尊者阿難陀所住之房，告言：「諸妹！此是佛堂弟，捨位出家，於世尊所親奉供侍。雖經長夜無勞倦心，大智聰明聖所稱歎，如來所說一切經典，聞悉能受如瓶瀉水置之異器，於大師眾弟子之中，多聞總持最為第一，汝應至心禮敬其足。」

次至尊者難陀所住之房，告言：「諸妹！此是佛親弟，捨俗出家，若不出家為力輪王，於大師眾弟子之中，善護諸根能防外境最為第一，汝應至心禮敬其足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次至尊者難陀所住之房，告言：「諸妹！此是佛親弟，捨俗出家，若不出家為力輪王，於大師眾弟子之中，善護諸根能防外境最為第一，汝應至心禮敬其足。」

次至具壽羅怙羅所住之房，告言：「諸妹！此是佛之子，捨俗出家，若不出家當為轉輪王，於大師眾弟子之中，愛重學處奉持無失最為第一，汝應至心禮敬其足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次至具壽羅怙羅所住之房，告言：「諸妹！此是佛之子，捨俗出家，若不出家當為轉輪王，於大師眾弟子之中，愛重學處奉持無失最為第一，汝應至心禮敬其足。」

次至難陀、鄔波難陀、阿說迦補捺、婆素迦蘭陀所住之房：「此是我房汝當觀禮。」既觀看已命之令坐。其鄔陀夷是婬染行，於其房中瑩飾莊嚴壁皆彩畫，以㲲綿褥安在臥床，諸妙箱篋用貯資具，於机案上著香水瓶並諸杓器。時鄔陀夷告諸女曰：「姊妹！為先餐小食？為飲蜜漿？」諸女報曰：「大德！豈有河水而逆流耶？理應我等先有供養，寧容反受大德施耶？善哉聖者！我有所須幸當見施。」即便問曰：「爾何所須？」諸女報曰：「未曾聞法、願為我說。」鄔陀夷曰：「善哉姊妹！如世尊說：『於諸世間有其六事，希有難遇。云何為六？一、諸佛出世難可逢遇；二、如來所說微妙法律難可得聞；三、人身難得；四、中國難生；五、諸根難具；六、信心難發。』姊妹！此是難事汝已得之。當起信心，如親對佛坐聽法要，我當為說。」是時諸女即便禮敬鄔陀夷足，在一面坐專心聽法。時鄔陀夷即為說法，隨所說法便生染心，猶如呪師不善呪術呪鬼病者，隨所呪時被鬼所打；其鄔陀夷亦復如是，隨所說法被染觸心，染心既生從坐而起，即便以手摩觸女身。時諸女中有相愛者，染言調戲身手相觸。若不愛者即出房外，徐步檐廊共生嫌賤作譏議言：「誰知水內更出火光，於歸依處反生恐怖。我等昔日謂此僧房安隱涅槃離惱無礙，然更於此有諸災患恐怖憂惱。」彼譏嫌時苾芻聞已，問言：「姊妹！汝嫌罵誰？」答言：「我罵仁等。」報言：「我作何事令汝生嫌？」答言：「我等昔來雖遭賊處及猖狂人，不聞鄙語如鄔陀夷所說，我之身體雖被夫主時有摩觸，未如鄔陀夷強見𣣋逼。若我父母兄弟姊妹夫主聞者，乃至不聽我等望逝多林，況入園中而申禮敬。」諸苾芻報曰：「姊妹！彼苾芻具持禁戒，是大臣子而性多愛欲，作此方便用暢染心。」女人答言：「聖者！如牛角雖利，豈可反破自腹耶？設有染心寧得自虧梵行。」諸苾芻曰：「姊妹且住！我當遮止。」答言：「聖者！若為遮止深是善哉。若不遮者，我等終不以足重來遊踐逝多園林。」苾芻報曰：「我共遮止，不使更然。」時諸女人共嫌而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次至難陀、鄔波難陀、阿說迦補捺、婆素迦蘭陀所住之房：「此是我房汝當觀禮。」既觀看已命之令坐。其鄔陀夷是婬染行，於其房中瑩飾莊嚴壁皆彩畫，以㲲綿褥安在臥床，諸妙箱篋用貯資具，於机案上著香水瓶並諸杓器。時鄔陀夷告諸女曰：「姊妹！為先餐小食？為飲蜜漿？」諸女報曰：「大德！豈有河水而逆流耶？理應我等先有供養，寧容反受大德施耶？善哉聖者！我有所須幸當見施。」即便問曰：「爾何所須？」諸女報曰：「未曾聞法、願為我說。」鄔陀夷曰：「善哉姊妹！如世尊說：『於諸世間有其六事，希有難遇。云何為六？一、諸佛出世難可逢遇；二、如來所說微妙法律難可得聞；三、人身難得；四、中國難生；五、諸根難具；六、信心難發。』姊妹！此是難事汝已得之。當起信心，如親對佛坐聽法要，我當為說。」是時諸女即便禮敬鄔陀夷足，在一面坐專心聽法。時鄔陀夷即為說法，隨所說法便生染心，猶如呪師不善呪術呪鬼病者，隨所呪時被鬼所打；其鄔陀夷亦復如是，隨所說法被染觸心，染心既生從坐而起，即便以手摩觸女身。時諸女中有相愛者，染言調戲身手相觸。若不愛者即出房外，徐步檐廊共生嫌賤作譏議言：「誰知水內更出火光，於歸依處反生恐怖。我等昔日謂此僧房安隱涅槃離惱無礙，然更於此有諸災患恐怖憂惱。」彼譏嫌時苾芻聞已，問言：「姊妹！汝嫌罵誰？」答言：「我罵仁等。」報言：「我作何事令汝生嫌？」答言：「我等昔來雖遭賊處及猖狂人，不聞鄙語如鄔陀夷所說，我之身體雖被夫主時有摩觸，未如鄔陀夷強見𣣋逼。若我父母兄弟姊妹夫主聞者，乃至不聽我等望逝多林，況入園中而申禮敬。」諸苾芻報曰：「姊妹！彼苾芻具持禁戒，是大臣子而性多愛欲，作此方便用暢染心。」女人答言：「聖者！如牛角雖利，豈可反破自腹耶？設有染心寧得自虧梵行。」諸苾芻曰：「姊妹且住！我當遮止。」答言：「聖者！若為遮止深是善哉。若不遮者，我等終不以足重來遊踐逝多園林。」苾芻報曰：「我共遮止，不使更然。」時諸女人共嫌而去。

時具壽鄔陀夷便行笑出房，諸苾芻見而問曰：「大德鄔陀夷！所為鄙媟污辱沙門，何意恣情更為歡笑？」鄔陀夷報曰：「我作何事？我豈飲酒、噉葱蒜耶？」諸苾芻曰：「麁重之事汝尚為之，飲酒噉蒜何疑不作！」報曰：「我作何事？」諸苾芻曰：「此婆羅門居士婦女譏罵而去，豈非過耶？」報曰：「汝等但解執持黑鉢巡家乞求，慳嫉纏心日見增甚，乃至不能為他說四句法，見他演說更起嫉嫌。」諸苾芻曰：「我觀具壽雖數為說，曾無一人能見諦者。」報曰：「且令根熟，漸入諦門。」諸苾芻有少欲者，皆共譏嫌而呵責曰：「云何苾芻所作非理，應懷恥愧，翻起貢高？」時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊因此集諸苾芻，知而故問：「汝鄔陀夷實作如是鄙惡事耶？」白言：「實爾。」佛言：「汝所為非，非沙門、非隨順、不清淨，所不應為。」爾時世尊種種呵責已，告諸苾芻：「我觀十利乃至我今為諸聲聞弟子，於毘奈耶制其學處應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時具壽鄔陀夷便行笑出房，諸苾芻見而問曰：「大德鄔陀夷！所為鄙媟污辱沙門，何意恣情更為歡笑？」鄔陀夷報曰：「我作何事？我豈飲酒、噉葱蒜耶？」諸苾芻曰：「麁重之事汝尚為之，飲酒噉蒜何疑不作！」報曰：「我作何事？」諸苾芻曰：「此婆羅門居士婦女譏罵而去，豈非過耶？」報曰：「汝等但解執持黑鉢巡家乞求，慳嫉纏心日見增甚，乃至不能為他說四句法，見他演說更起嫉嫌。」諸苾芻曰：「我觀具壽雖數為說，曾無一人能見諦者。」報曰：「且令根熟，漸入諦門。」諸苾芻有少欲者，皆共譏嫌而呵責曰：「云何苾芻所作非理，應懷恥愧，翻起貢高？」時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊因此集諸苾芻，知而故問：「汝鄔陀夷實作如是鄙惡事耶？」白言：「實爾。」佛言：「汝所為非，非沙門、非隨順、不清淨，所不應為。」爾時世尊種種呵責已，告諸苾芻：「我觀十利乃至我今為諸聲聞弟子，於毘奈耶制其學處應如是說：

「若復苾芻以染纏心與女人身相觸，若捉手、若捉臂、若捉髮、若觸一一身分，作受樂心者，僧伽伐尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻以染纏心與女人身相觸，若捉手、若捉臂、若捉髮、若觸一一身分，作受樂心者，僧伽伐尸沙。」

若復苾芻者，謂鄔陀夷，或復餘類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂鄔陀夷，或復餘類。

以染纏心者，有是染心而非纏心、有是纏非染、或俱有俱無。云何染而非纏？謂有染心非極染心現在前時。云何纏而非染？謂心緣外境有所繫著未起染心。云何染纏俱心？謂有染心極染心，貪求前境心有繫著。云何染纏俱非？謂除前相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以染纏心者，有是染心而非纏心、有是纏非染、或俱有俱無。云何染而非纏？謂有染心非極染心現在前時。云何纏而非染？謂心緣外境有所繫著未起染心。云何染纏俱心？謂有染心極染心，貪求前境心有繫著。云何染纏俱非？謂除前相。

女人者，若婦、若童女堪行欲事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人者，若婦、若童女堪行欲事。

身相觸者，謂以身就身作摩觸事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身相觸者，謂以身就身作摩觸事。

捉手者，謂腕已前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捉手者，謂腕已前。

捉臂者，謂腕已後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捉臂者，謂腕已後。

捉髮者，謂是頭髮及相繫緵帶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捉髮者，謂是頭髮及相繫緵帶。

一一身分者，謂諸支節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一身分者，謂諸支節。

作受樂心者，情受欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作受樂心者，情受欲樂。

僧伽伐尸沙者，廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽伐尸沙者，廣說如前。

此中犯相其事云何？有其九事。云何為九？謂觸、極觸、憑、捉、牽、曳、上、下、遍抱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？有其九事。云何為九？謂觸、極觸、憑、捉、牽、曳、上、下、遍抱。

云何為觸？若苾芻以染纏心，共堪行婬女人故觸彼頭，無有衣隔，得僧伽伐尸沙；有衣隔者，得窣吐羅底也。如頭既爾，若觸肩、背、臍、𨄔乃至足指，有衣無衣皆如上說。如觸既爾，極觸、憑、捉亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為觸？若苾芻以染纏心，共堪行婬女人故觸彼頭，無有衣隔，得僧伽伐尸沙；有衣隔者，得窣吐羅底也。如頭既爾，若觸肩、背、臍、𨄔乃至足指，有衣無衣皆如上說。如觸既爾，極觸、憑、捉亦復如是。

云何為牽？若苾芻以染纏心捉堪行婬女，從遠牽至近、從近推令遠，得罪同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為牽？若苾芻以染纏心捉堪行婬女，從遠牽至近、從近推令遠，得罪同前。

云何為曳？謂苾芻捉女人，從右畔曳向左邊、或從左邊曳向右畔、或從足至頭、或從頭向足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為曳？謂苾芻捉女人，從右畔曳向左邊、或從左邊曳向右畔、或從足至頭、或從頭向足。

云何為上？謂捉女人，從地舉上過於足指，若無衣隔得根本罪；若有衣隔得方便罪。足指既爾，若過脛、膝及餘身分乃至于頂。若舉上床座、若象馬車輿、或上樓閣，若苾芻有染纏心，而受觸樂作快意想，隨以身分觸著之時，若無衣隔得根本罪；若有衣隔得方便罪，是名舉上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為上？謂捉女人，從地舉上過於足指，若無衣隔得根本罪；若有衣隔得方便罪。足指既爾，若過脛、膝及餘身分乃至于頂。若舉上床座、若象馬車輿、或上樓閣，若苾芻有染纏心，而受觸樂作快意想，隨以身分觸著之時，若無衣隔得根本罪；若有衣隔得方便罪，是名舉上。

云何為下？若苾芻捉堪行婬女，從樓閣上擎令向下、或至象馬車乘床座之上、擎下乃至足指著地，得罪同前，是名為下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為下？若苾芻捉堪行婬女，從樓閣上擎令向下、或至象馬車乘床座之上、擎下乃至足指著地，得罪同前，是名為下。

云何遍抱？若苾芻於堪行婬女人，以手捉搦其項乃至足指，隨觸身分得罪同前。凡觸女身，若是堪行婬者，無衣隔時得根本罪；有衣得方便罪。若不堪者，無衣得麁罪；有衣得惡作。若苾芻以染纏心，觸男黃門堪行婬者，無衣麁罪；有衣惡作。若無堪者，有衣無衣俱得惡作。若觸傍生，堪與無堪並得惡作。若無染心，觸母女姊妹並皆無犯。若見女人被水所漂、或時自縊、或噉毒藥等，為救濟時觸皆無犯。又無犯者，最初犯人、或癡狂、心亂、痛惱所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何遍抱？若苾芻於堪行婬女人，以手捉搦其項乃至足指，隨觸身分得罪同前。凡觸女身，若是堪行婬者，無衣隔時得根本罪；有衣得方便罪。若不堪者，無衣得麁罪；有衣得惡作。若苾芻以染纏心，觸男黃門堪行婬者，無衣麁罪；有衣惡作。若無堪者，有衣無衣俱得惡作。若觸傍生，堪與無堪並得惡作。若無染心，觸母女姊妹並皆無犯。若見女人被水所漂、或時自縊、或噉毒藥等，為救濟時觸皆無犯。又無犯者，最初犯人、或癡狂、心亂、痛惱所纏。

說鄙惡語學處第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說鄙惡語學處第三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時鄔陀夷苾芻緣起同前。乃至隨所說法被染觸心，染心既生便對女人說麁惡語，謂是鄙惡婬欲相應，猶如夫妻論說俗事。時諸女中有相愛者，鄙言調戲身相撫拍。若不愛者便出房外作譏嫌言：「誰知水內更出火光，於歸依處反生恐怖。」廣說如前。乃至「制其學處，應如是說：若復苾芻以染纏心，共女人作鄙惡不軌婬欲相應語，如夫妻者，僧伽伐尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時鄔陀夷苾芻緣起同前。乃至隨所說法被染觸心，染心既生便對女人說麁惡語，謂是鄙惡婬欲相應，猶如夫妻論說俗事。時諸女中有相愛者，鄙言調戲身相撫拍。若不愛者便出房外作譏嫌言：「誰知水內更出火光，於歸依處反生恐怖。」廣說如前。乃至「制其學處，應如是說：若復苾芻以染纏心，共女人作鄙惡不軌婬欲相應語，如夫妻者，僧伽伐尸沙。」

若復苾芻者，謂鄔陀夷，或復餘類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂鄔陀夷，或復餘類。

以染纏心者，有其四句，廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以染纏心者，有其四句，廣說如前。

言女人者，謂婦及童女，於善惡言能解其義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言女人者，謂婦及童女，於善惡言能解其義。

鄙惡語者，有其二種：一是波羅市迦因起、二是僧伽伐尸沙因起。云何名此為鄙惡語？答：「有自性鄙故、因起鄙故。」惡者，謂罪過也，謂說婬欲交會之言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄙惡語者，有其二種：一是波羅市迦因起、二是僧伽伐尸沙因起。云何名此為鄙惡語？答：「有自性鄙故、因起鄙故。」惡者，謂罪過也，謂說婬欲交會之言。

如夫妻者，猶如夫婦說非法語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如夫妻者，猶如夫婦說非法語。

僧伽伐尸沙者，廣如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽伐尸沙者，廣如上說。

此中犯相其事云何？有其九事？謂善說、惡說、直乞、方便乞、直問、曲問、引事、讚歎、瞋罵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？有其九事？謂善說、惡說、直乞、方便乞、直問、曲問、引事、讚歎、瞋罵。

云何善說？若苾芻以染纏心，對堪能女解善惡言作如是說：「姊妹！汝三瘡門，實是善好形狀可愛。」若與葉婆合說之時，得僧伽伐尸沙；若不與葉婆合說者，得窣吐羅底也。是名善說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善說？若苾芻以染纏心，對堪能女解善惡言作如是說：「姊妹！汝三瘡門，實是善好形狀可愛。」若與葉婆合說之時，得僧伽伐尸沙；若不與葉婆合說者，得窣吐羅底也。是名善說。

云何惡說？若苾芻以染纏心，對堪能女解善惡言作如是說：「姊妹！汝三瘡門，實是不好形狀可惡。」若與葉婆合說之時，得僧伽伐尸沙；若不與葉婆合者，得窣吐羅底也。是名惡說(葉婆者，正目西方說男女交合不軌之言。若准此方音者，言多鄙媟。又復方音隨處不定，故存本字。然西方教授說此言時，亦不全道以鄙惡故，但云葉字、婆字耳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何惡說？若苾芻以染纏心，對堪能女解善惡言作如是說：「姊妹！汝三瘡門，實是不好形狀可惡。」若與葉婆合說之時，得僧伽伐尸沙；若不與葉婆合者，得窣吐羅底也。是名惡說(葉婆者，正目西方說男女交合不軌之言。若准此方音者，言多鄙媟。又復方音隨處不定，故存本字。然西方教授說此言時，亦不全道以鄙惡故，但云葉字、婆字耳)。

云何直乞？謂若苾芻乃至作如是語：「姊妹來！共我作如是如是事。」若與葉婆合說之時，得僧伽伐尸沙；若不合說，得窣吐羅底也。是名直乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何直乞？謂若苾芻乃至作如是語：「姊妹來！共我作如是如是事。」若與葉婆合說之時，得僧伽伐尸沙；若不合說，得窣吐羅底也。是名直乞。

云何方便乞？廣說如前，乃至作如是語：「姊妹！若有女人共男子作如是事，此女必為男所愛重。汝若共我作如是事，我今亦當憐愛於汝。」若與葉婆合說，得僧伽伐尸沙；若不合說，得窣吐羅底也。是名方便乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何方便乞？廣說如前，乃至作如是語：「姊妹！若有女人共男子作如是事，此女必為男所愛重。汝若共我作如是事，我今亦當憐愛於汝。」若與葉婆合說，得僧伽伐尸沙；若不合說，得窣吐羅底也。是名方便乞。

云何直問？廣說如前，乃至作如是語：「姊妹！若有男子共女人作如是事，此男子必為女人之所愛念。我今共汝作如是事，汝能於我生憐愛不？」餘並同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何直問？廣說如前，乃至作如是語：「姊妹！若有男子共女人作如是事，此男子必為女人之所愛念。我今共汝作如是事，汝能於我生憐愛不？」餘並同前。

云何曲問？廣說如前，乃至作如是語：「姊妹！若有女人共男子作如是事，此女人必為男子所愛。我今愛汝，汝於我處能作如是事不？」餘並同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何曲問？廣說如前，乃至作如是語：「姊妹！若有女人共男子作如是事，此女人必為男子所愛。我今愛汝，汝於我處能作如是事不？」餘並同前。

云何引事？廣說如前，乃至作如是語：「姊妹！我先曾於某處園中、天祠之所、大眾聚集，共諸女人噉美妙食飲、好蜜漿，布列香華敷勝床座，便於通夜庭列明燈，共彼女人作如是語：『若姊妹！當時來赴集者，我亦共汝作如是事。』」餘並同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何引事？廣說如前，乃至作如是語：「姊妹！我先曾於某處園中、天祠之所、大眾聚集，共諸女人噉美妙食飲、好蜜漿，布列香華敷勝床座，便於通夜庭列明燈，共彼女人作如是語：『若姊妹！當時來赴集者，我亦共汝作如是事。』」餘並同前。

云何讚歎？廣說如前，乃至作如是語：「姊妹！若有男子與汝作如是語：『姊妹！若有男子與汝作如是事，彼得現樂，及受天樂。』我亦共汝作如是如是事，亦得現樂及受天樂。」餘並同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何讚歎？廣說如前，乃至作如是語：「姊妹！若有男子與汝作如是語：『姊妹！若有男子與汝作如是事，彼得現樂，及受天樂。』我亦共汝作如是如是事，亦得現樂及受天樂。」餘並同前。

云何瞋罵？謂若苾芻以染纏心，對堪能女解善惡言作如是說：「汝應共蛇及驢畜等作婬欲事。」作斯罵辱，若與葉婆合說者，得僧伽伐尸沙；若不合說，得窣吐羅底也。是名瞋罵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何瞋罵？謂若苾芻以染纏心，對堪能女解善惡言作如是說：「汝應共蛇及驢畜等作婬欲事。」作斯罵辱，若與葉婆合說者，得僧伽伐尸沙；若不合說，得窣吐羅底也。是名瞋罵。

如前苾芻對婦童女說其九事，若婦童女是堪者，解善惡言，來對苾芻作如是語：「聖者！仁二瘡門，實是善好形狀可愛。」若苾芻聞是說已，以染纏心作受樂意印可而住，隨所說時以言報答，若與葉婆合說，得僧伽伐尸沙；若不合說，得窣吐羅底也。是名善說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前苾芻對婦童女說其九事，若婦童女是堪者，解善惡言，來對苾芻作如是語：「聖者！仁二瘡門，實是善好形狀可愛。」若苾芻聞是說已，以染纏心作受樂意印可而住，隨所說時以言報答，若與葉婆合說，得僧伽伐尸沙；若不合說，得窣吐羅底也。是名善說。

云何惡說？廣說如前，乃至女人來對苾芻作如是語：「聖者！仁二瘡門，實是不好形狀可惡。」餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何惡說？廣說如前，乃至女人來對苾芻作如是語：「聖者！仁二瘡門，實是不好形狀可惡。」餘如上說。

云何直乞？廣說如前，乃至女人來對苾芻作如是語：「聖者！來共我作如是如是事。」餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何直乞？廣說如前，乃至女人來對苾芻作如是語：「聖者！來共我作如是如是事。」餘如上說。

云何方便乞？廣說如前，乃至女人來對苾芻作如是語：「若有男子共女人作如是如是事，此男必為女所愛重。仁若共我作如是如是事，我今亦當極相憐愛。」餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何方便乞？廣說如前，乃至女人來對苾芻作如是語：「若有男子共女人作如是如是事，此男必為女所愛重。仁若共我作如是如是事，我今亦當極相憐愛。」餘如上說。

云何直問？廣說如前，乃至女人來對苾芻作如是語：「聖者！若有女人共男子作如是如是事，此女人必為男子之所愛念。我今共仁作如是事，仁能於我生憐愛不？」餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何直問？廣說如前，乃至女人來對苾芻作如是語：「聖者！若有女人共男子作如是如是事，此女人必為男子之所愛念。我今共仁作如是事，仁能於我生憐愛不？」餘如前說。

云何曲問？廣說如前，乃至作如是語：「聖者！若有男子共女人作如是事，此男子必為女所愛。我今愛仁，仁於我處能作如是事不？」餘並同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何曲問？廣說如前，乃至作如是語：「聖者！若有男子共女人作如是事，此男子必為女所愛。我今愛仁，仁於我處能作如是事不？」餘並同前。

云何引事？廣說如前，乃至作如是語：「聖者！我曾於某處園中天祠之所大眾聚集，共諸男子噉美妙食飲好蜜漿，布列香華敷勝床座，便於通夜庭列明燈，共諸男子作如是事。若聖者當時來赴集者，我亦共仁作如是如是事。」餘並同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何引事？廣說如前，乃至作如是語：「聖者！我曾於某處園中天祠之所大眾聚集，共諸男子噉美妙食飲好蜜漿，布列香華敷勝床座，便於通夜庭列明燈，共諸男子作如是事。若聖者當時來赴集者，我亦共仁作如是如是事。」餘並同前。

云何讚歎？乃至作如是語：「聖者！若有女人共仁作如是事，彼得現樂及受天樂。我亦共仁作如是事，亦得現樂及受天樂。」餘並同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何讚歎？乃至作如是語：「聖者！若有女人共仁作如是事，彼得現樂及受天樂。我亦共仁作如是事，亦得現樂及受天樂。」餘並同前。

云何瞋罵？謂是堪行婬女解善惡言，來對苾芻作如是語：「汝應共驢畜等作婬欲事。」作斯罵辱。若苾芻以染愛心，作受樂意印可而住，隨所說時以言報答，若與葉婆合說，得僧伽伐尸沙；若不合說，得窣吐羅底也。若無力女者，得窣吐羅底也。若男子、半擇迦堪行婬，得窣吐羅底也；不堪者，得惡作。若傍生趣有力無力，皆惡作罪。無犯者，若說葉縛(言「大麥」也！)或說葉摩尼(言「帷幔」也！)，若於方國雖說鄙惡言，然非所諱者，皆非是犯。又無犯者，最初犯人、或癡狂、心亂、痛惱所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何瞋罵？謂是堪行婬女解善惡言，來對苾芻作如是語：「汝應共驢畜等作婬欲事。」作斯罵辱。若苾芻以染愛心，作受樂意印可而住，隨所說時以言報答，若與葉婆合說，得僧伽伐尸沙；若不合說，得窣吐羅底也。若無力女者，得窣吐羅底也。若男子、半擇迦堪行婬，得窣吐羅底也；不堪者，得惡作。若傍生趣有力無力，皆惡作罪。無犯者，若說葉縛(言「大麥」也！)或說葉摩尼(言「帷幔」也！)，若於方國雖說鄙惡言，然非所諱者，皆非是犯。又無犯者，最初犯人、或癡狂、心亂、痛惱所纏。

索供養學處第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 索供養學處第四

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時六眾苾芻常所作事，每於晨朝恒令一人在逝多林門看守而住。時鄔陀夷見諸人眾來入寺中，即便引導指授房舍禮佛及僧，廣說如前。乃至為女說法自讚其身：「姊妹！此是第一供養中最，如我相似持戒修善，應以婬欲法而為供養。」說此語時於女人中，情相許者即便歡笑。其不樂者出譏嫌言，廣說如前。諸苾芻聞已呵責，便往白佛。佛以此緣集諸苾芻，乃至「為諸苾芻制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時六眾苾芻常所作事，每於晨朝恒令一人在逝多林門看守而住。時鄔陀夷見諸人眾來入寺中，即便引導指授房舍禮佛及僧，廣說如前。乃至為女說法自讚其身：「姊妹！此是第一供養中最，如我相似持戒修善，應以婬欲法而為供養。」說此語時於女人中，情相許者即便歡笑。其不樂者出譏嫌言，廣說如前。諸苾芻聞已呵責，便往白佛。佛以此緣集諸苾芻，乃至「為諸苾芻制其學處，應如是說：

「若復苾芻以染纏心，於女人前自歎身言：『姊妹！若苾芻與我相似，具足尸羅有勝善法修梵行者，可持此婬欲法而供養之。』若苾芻如是語者，僧伽伐尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻以染纏心，於女人前自歎身言：『姊妹！若苾芻與我相似，具足尸羅有勝善法修梵行者，可持此婬欲法而供養之。』若苾芻如是語者，僧伽伐尸沙。」

若復苾芻者，謂鄔陀夷，復更有餘如是等類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂鄔陀夷，復更有餘如是等類。

以染纏心者，有其四句，廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以染纏心者，有其四句，廣說如前。

言女人者，謂婦及童女，於善惡言能解其義，謂歎自身求索供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言女人者，謂婦及童女，於善惡言能解其義，謂歎自身求索供養。

言：「姊妹等……此是供養中勝。」者，謂是第一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言：「姊妹等……此是供養中勝。」者，謂是第一也。

與我相似者，自指其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與我相似者，自指其身。

具足尸羅者，謂具戒蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足尸羅者，謂具戒蘊。

有勝善法者，謂具定蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有勝善法者，謂具定蘊。

言梵行者，謂具慧蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言梵行者，謂具慧蘊。

言將此婬欲法者，此中法言目其非法，將此婬欲非餘事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言將此婬欲法者，此中法言目其非法，將此婬欲非餘事也。

婬欲者，謂不淨行。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬欲者，謂不淨行。餘如上說。

此中犯相其事云何？有十八事：謂最、勝、殊、妙、賢、善、應供、可愛、廣博、極最、極勝、極殊、極妙、極賢、極善、極應供、極可愛、極廣博。若苾芻以染纏心，對堪能女作如是語：「姊妹！於供養中此事為最。謂如我類具足戒行，應以婬欲法供養我。」者，得僧伽伐尸沙。如說最言其事既爾，乃至極廣大准說應知。具戒既然，善法、梵行亦復如是，一一別說。或云：「我是具戒善法、具戒梵行；善法具戒、善法梵行；梵行具戒、梵行善法。」二二合說。或云：「我是具戒善法梵行；善法梵行具戒；梵行具戒善法。」三三合說。若云：「如我等類以婬欲法而供養。」者，得僧伽伐尸沙。若苾芻對堪行婬女人，以染纏心作如是說：「姊妹！此供養中最，如我等類具戒之人應可供養。」而不與婬欲法合說者，得窣吐羅底也。如最既爾，乃至極廣大准說應知。如是一一別說、二二合說、三三合說，皆得窣吐羅底也。若苾芻對堪行婬女，以染纏心作如是說：「姊妹！此供養中最，若有苾芻是具戒人應可供養。」與婬欲法合說，不云如我等類者，得窣吐羅底也，餘如前說。若苾芻廣說如前，不云如我等類，不與婬欲法合說者，得突色訖里多。一一別說等准上應知。如對堪行婬女，得根本罪；若對不堪者，得方便罪。若對堪行婬男子、半擇迦，得窣吐羅底也；若對不堪者，得惡作罪。若對傍生類，有力無力，皆唯惡作。又無犯者，最初犯人、癡狂、心亂、痛惱所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？有十八事：謂最、勝、殊、妙、賢、善、應供、可愛、廣博、極最、極勝、極殊、極妙、極賢、極善、極應供、極可愛、極廣博。若苾芻以染纏心，對堪能女作如是語：「姊妹！於供養中此事為最。謂如我類具足戒行，應以婬欲法供養我。」者，得僧伽伐尸沙。如說最言其事既爾，乃至極廣大准說應知。具戒既然，善法、梵行亦復如是，一一別說。或云：「我是具戒善法、具戒梵行；善法具戒、善法梵行；梵行具戒、梵行善法。」二二合說。或云：「我是具戒善法梵行；善法梵行具戒；梵行具戒善法。」三三合說。若云：「如我等類以婬欲法而供養。」者，得僧伽伐尸沙。若苾芻對堪行婬女人，以染纏心作如是說：「姊妹！此供養中最，如我等類具戒之人應可供養。」而不與婬欲法合說者，得窣吐羅底也。如最既爾，乃至極廣大准說應知。如是一一別說、二二合說、三三合說，皆得窣吐羅底也。若苾芻對堪行婬女，以染纏心作如是說：「姊妹！此供養中最，若有苾芻是具戒人應可供養。」與婬欲法合說，不云如我等類者，得窣吐羅底也，餘如前說。若苾芻廣說如前，不云如我等類，不與婬欲法合說者，得突色訖里多。一一別說等准上應知。如對堪行婬女，得根本罪；若對不堪者，得方便罪。若對堪行婬男子、半擇迦，得窣吐羅底也；若對不堪者，得惡作罪。若對傍生類，有力無力，皆唯惡作。又無犯者，最初犯人、癡狂、心亂、痛惱所纏。