根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶卷第八三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶卷第八三藏法師義淨奉 制譯

斷人命學處第三之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷人命學處第三之三

云何溫堂事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何溫堂事？

爾時薄伽梵在曠野林中。苾芻造溫堂事同浴室，於中別者，如世尊言：「事未了者，應可令諸苾芻相助營作。」時諸苾芻於溫堂處助其營作，共舁材木安置梁棟，匠人在下遙共持舉。移木之時苾芻手脫，大木墮落打匠人頭，因此致死。時諸苾芻心生追悔，作如是言：「諸具壽！此乞食人多事營為強作辛苦，緣此營作打殺匠人，豈非我等犯波羅市迦耶？」以此因緣具白世尊。世尊告曰：「汝等無犯。然諸苾芻不應輒舉力不禁物，必有事緣須移轉者，應間著俗人眾共扶舉，若舉、若放相告同時，若苾芻不依教者得越法罪。」如世尊言：「苾芻不應輒移重物力不禁。」者，諸苾芻不知齊何是應舉物？佛言：「若俗人一擔之重，苾芻應分兩人，違者得越法罪。」是謂溫堂事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵在曠野林中。苾芻造溫堂事同浴室，於中別者，如世尊言：「事未了者，應可令諸苾芻相助營作。」時諸苾芻於溫堂處助其營作，共舁材木安置梁棟，匠人在下遙共持舉。移木之時苾芻手脫，大木墮落打匠人頭，因此致死。時諸苾芻心生追悔，作如是言：「諸具壽！此乞食人多事營為強作辛苦，緣此營作打殺匠人，豈非我等犯波羅市迦耶？」以此因緣具白世尊。世尊告曰：「汝等無犯。然諸苾芻不應輒舉力不禁物，必有事緣須移轉者，應間著俗人眾共扶舉，若舉、若放相告同時，若苾芻不依教者得越法罪。」如世尊言：「苾芻不應輒移重物力不禁。」者，諸苾芻不知齊何是應舉物？佛言：「若俗人一擔之重，苾芻應分兩人，違者得越法罪。」是謂溫堂事。

云何黑迦留陀夷？佛在室羅伐城給孤獨園。時具壽黑迦留陀夷，教化旃荼女人令生敬信，為受三歸并五學處。時彼女人頂禮足已請言：「聖者！若有藥食資緣闕乏，我皆奉施。」時迦留陀夷不肯為受，告女人曰：「大妹！世尊之教普利為首，我今意欲饒益多人。」女人白言：「聖者！若不見許受我所請，我今欲為聖者敷設妙座，每乞食來常於此坐，食訖而去。」答言：「可爾。」常於日日就彼坐食，食已便去。時迦留陀夷別有因緣須詣他處，便作是念：「我今宜往，報妹令知。」即便詣彼告言：「大妹！我今欲往人間遊行，汝自將愛。」白言：「聖者！幸可早歸。勿於他處久為留滯令我愁憶。」告已還逝多林將欲行去。爾時世尊欲人間遊行，命具壽阿難陀曰：「汝可告諸苾芻：『我欲人間遊行。』」乃至廣說。時阿難陀告諸苾芻曰：「諸大德！世尊今欲人間遊行。若諸大德樂欲行者，應可料理衣服。」時迦留陀夷聞斯語已作如是念：「隨佛行者有十八種利益：一、無王怖；二、無賊怖；三、無水怖；四、無火怖；五、無敵國怖；六、無師子虎狼惡獸等怖；七、無關寨怖；八、無津稅怖；九、無闕防援怖；十、無人怖；十一、無非人怖；十二、於時時間得見諸天；十三、得聞天聲；十四、見大光明；十五、聞授記音；十六、共受妙法；十七、共受飲食；十八、身無病苦。」時迦留陀夷念曰：「隨佛多益，我今宜應從佛行化。」即便不去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何黑迦留陀夷？佛在室羅伐城給孤獨園。時具壽黑迦留陀夷，教化旃荼女人令生敬信，為受三歸并五學處。時彼女人頂禮足已請言：「聖者！若有藥食資緣闕乏，我皆奉施。」時迦留陀夷不肯為受，告女人曰：「大妹！世尊之教普利為首，我今意欲饒益多人。」女人白言：「聖者！若不見許受我所請，我今欲為聖者敷設妙座，每乞食來常於此坐，食訖而去。」答言：「可爾。」常於日日就彼坐食，食已便去。時迦留陀夷別有因緣須詣他處，便作是念：「我今宜往，報妹令知。」即便詣彼告言：「大妹！我今欲往人間遊行，汝自將愛。」白言：「聖者！幸可早歸。勿於他處久為留滯令我愁憶。」告已還逝多林將欲行去。爾時世尊欲人間遊行，命具壽阿難陀曰：「汝可告諸苾芻：『我欲人間遊行。』」乃至廣說。時阿難陀告諸苾芻曰：「諸大德！世尊今欲人間遊行。若諸大德樂欲行者，應可料理衣服。」時迦留陀夷聞斯語已作如是念：「隨佛行者有十八種利益：一、無王怖；二、無賊怖；三、無水怖；四、無火怖；五、無敵國怖；六、無師子虎狼惡獸等怖；七、無關寨怖；八、無津稅怖；九、無闕防援怖；十、無人怖；十一、無非人怖；十二、於時時間得見諸天；十三、得聞天聲；十四、見大光明；十五、聞授記音；十六、共受妙法；十七、共受飲食；十八、身無病苦。」時迦留陀夷念曰：「隨佛多益，我今宜應從佛行化。」即便不去。

時旃荼舍有別女人誕生一息，是時旃荼告別女曰：「汝可洗浴孩兒，以新白疊嚴飾其身，置仙人座上，令兒長命。」彼便依教置於座中。時迦留陀夷乞得食已詣旃荼舍，然阿羅漢不豫觀察聖智不行，便於舊座放身而坐。時孩兒母忙怖告曰：「聖者！座有孩兒。」彼便急起，兒已命絕，其母見已即便號哭。時迦留陀夷報言：「大妹！汝勿啼哭，汝之孩兒植短命業，如世尊說：『諸行無常是生滅法。』然我今者理應啼泣，雖得阿羅漢果不善觀察。大師世尊！以我為緣，於諸弟子當制學處。」以此因緣告諸苾芻，諸苾芻白佛。佛告諸苾芻：「迦留陀夷無犯。然諸苾芻往俗舍中，不善觀座不應輒坐，不觀而坐得越法罪。」是名迦留陀夷事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時旃荼舍有別女人誕生一息，是時旃荼告別女曰：「汝可洗浴孩兒，以新白疊嚴飾其身，置仙人座上，令兒長命。」彼便依教置於座中。時迦留陀夷乞得食已詣旃荼舍，然阿羅漢不豫觀察聖智不行，便於舊座放身而坐。時孩兒母忙怖告曰：「聖者！座有孩兒。」彼便急起，兒已命絕，其母見已即便號哭。時迦留陀夷報言：「大妹！汝勿啼哭，汝之孩兒植短命業，如世尊說：『諸行無常是生滅法。』然我今者理應啼泣，雖得阿羅漢果不善觀察。大師世尊！以我為緣，於諸弟子當制學處。」以此因緣告諸苾芻，諸苾芻白佛。佛告諸苾芻：「迦留陀夷無犯。然諸苾芻往俗舍中，不善觀座不應輒坐，不觀而坐得越法罪。」是名迦留陀夷事。

云何施醋二緣事？佛在室羅伐城給孤獨園。於此城中有二長者，大富饒財多諸僕使，是時二人共為知友得意相親。於後漸漸二俱貧悴，二人議曰：「昔日富樂，今時貧苦，何用活為？我今宜可俱共出家。」便於善說法律之中剃除鬚髮修出離行。後於異時一人染患、一相看侍，其病漸羸不能復起，便問病者曰：「具壽！在俗之日曾病苦不？」報言：「曾有。」問曰：「何藥對治？」答言：「曾飲鹽醋。」「若爾，今者何不飲之？」答言：「我飲。」彼即為覓鹽醋與之令飲，飲已便死。時彼苾芻因生追悔：「將非我與不相宜藥，令彼命過犯他勝耶？」以此因緣告諸苾芻，諸苾芻白佛。佛告諸苾芻：「彼苾芻無犯。然諸苾芻不問醫人，不應輒與病人藥服；若無醫人應問苾芻曾是醫者；此若無者應問曾與醫人為知識者；此若無者應問曾遭病人；此若無者應問耆舊苾芻。若苾芻不問醫人乃至耆舊，輒以自意與病人藥，得越法罪。」時諸苾芻共生疑念，俱往白佛言：「世尊！有何因緣，彼病苾芻，醋先是藥今服便死？」佛言：「彼昔在家是痰癊病，今是風熱。由此緣故，昔藥今非。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何施醋二緣事？佛在室羅伐城給孤獨園。於此城中有二長者，大富饒財多諸僕使，是時二人共為知友得意相親。於後漸漸二俱貧悴，二人議曰：「昔日富樂，今時貧苦，何用活為？我今宜可俱共出家。」便於善說法律之中剃除鬚髮修出離行。後於異時一人染患、一相看侍，其病漸羸不能復起，便問病者曰：「具壽！在俗之日曾病苦不？」報言：「曾有。」問曰：「何藥對治？」答言：「曾飲鹽醋。」「若爾，今者何不飲之？」答言：「我飲。」彼即為覓鹽醋與之令飲，飲已便死。時彼苾芻因生追悔：「將非我與不相宜藥，令彼命過犯他勝耶？」以此因緣告諸苾芻，諸苾芻白佛。佛告諸苾芻：「彼苾芻無犯。然諸苾芻不問醫人，不應輒與病人藥服；若無醫人應問苾芻曾是醫者；此若無者應問曾與醫人為知識者；此若無者應問曾遭病人；此若無者應問耆舊苾芻。若苾芻不問醫人乃至耆舊，輒以自意與病人藥，得越法罪。」時諸苾芻共生疑念，俱往白佛言：「世尊！有何因緣，彼病苾芻，醋先是藥今服便死？」佛言：「彼昔在家是痰癊病，今是風熱。由此緣故，昔藥今非。」

佛在室羅伐城給孤獨園。時彼摩揭陀影勝王得見諦已，與八萬諸天并摩揭陀國婆羅門居士無量百千眾俱。時影勝王於王舍城擊鼓宣令，普告王城及外來者：「諸人當知，於我國中居住之者不應作賊。若作賊者當遠流擯，所失之直我以庫物而用酬填。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城給孤獨園。時彼摩揭陀影勝王得見諦已，與八萬諸天并摩揭陀國婆羅門居士無量百千眾俱。時影勝王於王舍城擊鼓宣令，普告王城及外來者：「諸人當知，於我國中居住之者不應作賊。若作賊者當遠流擯，所失之直我以庫物而用酬填。」

爾時世尊，為勝光王說《少年經》令生信已，時勝光王於憍薩羅國擊鼓宣令，普告城邑及四方客曰：「諸人當知，於我國中現居住者不應作賊。若作賊者當斷其命，所失之直我以庫物而用酬填。」于時摩揭陀及憍薩羅兩境之賊，聞斯令已咸悉投彼二國中間隨處而住。時二國人皆共聞知，多有賊徒在兩界中群聚而住，邀諸商旅劫物殺人。時摩揭陀有諸商人，欲往憍薩羅國，聞此事已遂多覓援人，持諸賄貨隨路而去，過摩揭國界入憍薩羅境。是時商人告諸人曰：「仁等當知，我聞憍薩羅勝光王雄猛暴烈，我設遭賊能以庫物共相酬補，此防援人可放歸去。」時防援人告別而返。時諸賊侶於其要路安伺候人，時伺候人見諸防援悉皆去已，報賊徒曰：「援人已去。君等宜行入商旅中奪其財物。」是時諸賊於險林中便破商旅，或斷其命或傷支體，或有逃走往至室羅伐城，塵土坌身便詣王所，白言：「大王！我等商人今至王國財物皆失。」王曰：「何意？」白言：「大王！於王國境被賊劫奪。」時勝光王即便勅語毘盧宅迦太子曰：「汝可急往擒彼賊徒并所盜物。」太子既奉勅已，嚴整四兵象馬車步，於險要處尋知賊徒。時彼群賊不覺兵至，於一林中共分財物。于時太子掩其不備，或有當時斬殺，或有逃竄林野，餘所擒獲得六十人。賊既破已，太子便將六十賊徒并所得物送至王所，致敬已白大王曰：「此是賊徒并所盜物。」王問賊曰：「爾豈不聞我宣教令，若作賊者當斷其命，所失之直我以庫物而用酬填。」賊言：「並聞。」王曰：「汝若聞者何因作賊奪彼商人？」白言：「大王！若不作賊，貧窮不活。」王曰：「若爾但取其物，何故殺人？」白言：「欲令其怖，是故須殺。」王曰：「若爾，我今有法，令汝恐怖。曾所未見，今日見之。」王性暴虐，勅大臣曰：「今可將此賊徒至彼屠所斬其手足，被賊商客以我庫物而用酬填。」大臣奉教將諸賊侶往至屍林斬其手足，所盜之物依數酬與。如世尊說告諸苾芻：「汝等當知，於自他損惱、自他安樂應善觀察。何以故？汝諸苾芻！自他損惱、自他安樂，斯等皆是可厭離處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，為勝光王說《少年經》令生信已，時勝光王於憍薩羅國擊鼓宣令，普告城邑及四方客曰：「諸人當知，於我國中現居住者不應作賊。若作賊者當斷其命，所失之直我以庫物而用酬填。」于時摩揭陀及憍薩羅兩境之賊，聞斯令已咸悉投彼二國中間隨處而住。時二國人皆共聞知，多有賊徒在兩界中群聚而住，邀諸商旅劫物殺人。時摩揭陀有諸商人，欲往憍薩羅國，聞此事已遂多覓援人，持諸賄貨隨路而去，過摩揭國界入憍薩羅境。是時商人告諸人曰：「仁等當知，我聞憍薩羅勝光王雄猛暴烈，我設遭賊能以庫物共相酬補，此防援人可放歸去。」時防援人告別而返。時諸賊侶於其要路安伺候人，時伺候人見諸防援悉皆去已，報賊徒曰：「援人已去。君等宜行入商旅中奪其財物。」是時諸賊於險林中便破商旅，或斷其命或傷支體，或有逃走往至室羅伐城，塵土坌身便詣王所，白言：「大王！我等商人今至王國財物皆失。」王曰：「何意？」白言：「大王！於王國境被賊劫奪。」時勝光王即便勅語毘盧宅迦太子曰：「汝可急往擒彼賊徒并所盜物。」太子既奉勅已，嚴整四兵象馬車步，於險要處尋知賊徒。時彼群賊不覺兵至，於一林中共分財物。于時太子掩其不備，或有當時斬殺，或有逃竄林野，餘所擒獲得六十人。賊既破已，太子便將六十賊徒并所得物送至王所，致敬已白大王曰：「此是賊徒并所盜物。」王問賊曰：「爾豈不聞我宣教令，若作賊者當斷其命，所失之直我以庫物而用酬填。」賊言：「並聞。」王曰：「汝若聞者何因作賊奪彼商人？」白言：「大王！若不作賊，貧窮不活。」王曰：「若爾但取其物，何故殺人？」白言：「欲令其怖，是故須殺。」王曰：「若爾，我今有法，令汝恐怖。曾所未見，今日見之。」王性暴虐，勅大臣曰：「今可將此賊徒至彼屠所斬其手足，被賊商客以我庫物而用酬填。」大臣奉教將諸賊侶往至屍林斬其手足，所盜之物依數酬與。如世尊說告諸苾芻：「汝等當知，於自他損惱、自他安樂應善觀察。何以故？汝諸苾芻！自他損惱、自他安樂，斯等皆是可厭離處。」

時諸苾芻憶持佛語，為生厭故多往屍林。時有諸苾芻尼亦詣屍林，見諸群賊手足皆斷。時有一人亦在屍林，共觀群賊作如是語：「若有好心愍斯苦者，可以鹽醋與之令飲，於此死已當更受生飲母新乳。」時諸苾芻尼中有一苾芻尼名曰圓滿，麁壯愚直，聞此語已便作是念：「我於善說法律之中得為出家，云何我今捨斯福聚？我今宜可求覓鹽醋而施與之。」時苾芻尼俱還住處，圓滿獨詣城中求得鹽醋，滿一大瓨并瓦甌六十，持還賊所。時彼諸賊為苦嬰纏，飢渴所逼求活無路。見苾芻尼便作是語：「善哉聖者！我為渴逼，願以瓨水見相救濟。」時苾芻尼作求福心，先與甌已次行鹽醋，人皆滿器得已便飲，皆悉命終。時苾芻尼暮方還寺，寺門已閉，即便扣喚。寺尼問曰：「扣門者誰？」報言：「我是圓滿。」問言：「汝今何故日暮方還？」報言：「姊妹隨喜！姊妹隨喜！」諸苾芻尼問曰：「汝作何事？為得阿羅漢果？為得不還、一來、預流果耶？或為僧伽造住處耶？或為僧伽求得飲食妙衣服耶？」報言：「姊妹！仁等更無所作，唯求飲食衣服？」苾芻尼問曰：「此皆無者，汝作何事？」圓滿報曰：「仁等於屍林處，豈不見彼斬手截足六十人乎？」答言：「我見。」圓滿曰：「我為教化多得鹽醋，人各飽飲悉已命終，於當生處飲母新乳。」諸苾芻尼聞而告曰：「癡人！以他勝罪填滿腹中，而令我等共生隨喜。」於時圓滿聞已追悔，便作是念：「將非我犯他勝罪耶？」以此因緣告諸苾芻，諸苾芻白佛。佛言：「此苾芻尼無犯。若有故心令他死者，得他勝罪。然諸苾芻尼不應於病人處，而與其醋令飲命終。應作是心：『此之病人由斯藥故，令得早差。』者無犯。若苾芻苾芻尼作如是念：『由此藥故當令命終。』若因死者得他勝罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻憶持佛語，為生厭故多往屍林。時有諸苾芻尼亦詣屍林，見諸群賊手足皆斷。時有一人亦在屍林，共觀群賊作如是語：「若有好心愍斯苦者，可以鹽醋與之令飲，於此死已當更受生飲母新乳。」時諸苾芻尼中有一苾芻尼名曰圓滿，麁壯愚直，聞此語已便作是念：「我於善說法律之中得為出家，云何我今捨斯福聚？我今宜可求覓鹽醋而施與之。」時苾芻尼俱還住處，圓滿獨詣城中求得鹽醋，滿一大瓨并瓦甌六十，持還賊所。時彼諸賊為苦嬰纏，飢渴所逼求活無路。見苾芻尼便作是語：「善哉聖者！我為渴逼，願以瓨水見相救濟。」時苾芻尼作求福心，先與甌已次行鹽醋，人皆滿器得已便飲，皆悉命終。時苾芻尼暮方還寺，寺門已閉，即便扣喚。寺尼問曰：「扣門者誰？」報言：「我是圓滿。」問言：「汝今何故日暮方還？」報言：「姊妹隨喜！姊妹隨喜！」諸苾芻尼問曰：「汝作何事？為得阿羅漢果？為得不還、一來、預流果耶？或為僧伽造住處耶？或為僧伽求得飲食妙衣服耶？」報言：「姊妹！仁等更無所作，唯求飲食衣服？」苾芻尼問曰：「此皆無者，汝作何事？」圓滿報曰：「仁等於屍林處，豈不見彼斬手截足六十人乎？」答言：「我見。」圓滿曰：「我為教化多得鹽醋，人各飽飲悉已命終，於當生處飲母新乳。」諸苾芻尼聞而告曰：「癡人！以他勝罪填滿腹中，而令我等共生隨喜。」於時圓滿聞已追悔，便作是念：「將非我犯他勝罪耶？」以此因緣告諸苾芻，諸苾芻白佛。佛言：「此苾芻尼無犯。若有故心令他死者，得他勝罪。然諸苾芻尼不應於病人處，而與其醋令飲命終。應作是心：『此之病人由斯藥故，令得早差。』者無犯。若苾芻苾芻尼作如是念：『由此藥故當令命終。』若因死者得他勝罪。」

佛在室羅伐城給孤獨園。時具壽大目連，將十七眾童子與其出家并授圓具，以鄔波離為首。此十七人若有一人為知事者，彼之十六盡皆相助。彼於異時有法事起通夜誦經，是十七人共來撿校。復於別日僧伽有浴室事起，彼亦詳來共相借助。復於別日中有一人合知寺事，即於是日莊嚴寺宇。時知事人專心看守，中有一人作如是念：「我困且眠，彼十六人豈可不能守護？」時十六人各生是念：「我困且眠。」其十六人並皆熟睡。唯有一知事者，通夜撿校不得眠睡，既至天明屏燈樹開寺門，掃灑房庭觀水淨不？瞻日時候敷設床座，窣堵波處燒香普熏，於寺上閣便鳴揵稚。時十六人聞揵稚聲方始眠覺，各各從房持鉢而出，見彼一人周慞馳走撿校寺事。時十六人共相謂曰：「諸具壽！豈無一人助斯營作？」時有一人作如是語：「我生是念：『我困且眠，餘十六人豈可不能撿校。』」諸人悉皆作如是語，詳聞此已共相謂曰：「此之一人於我等處，凡有所作常為先首，我不相助彼定生瞋，我等食竟從乞歡喜。」食已詳至其所俱共懺摩，其少年者即便禮足，若老大者手撫其肩，告言：「具壽！汝可容恕。」時彼默然而不應對，有親友者以指擊攊，彼笑而告曰：「施喜！施喜！」諸人各念此好方便，若一、若二，乃至諸人悉共擊攊，時彼風氣上衝即便命殞。諸人見死悲號大哭。時諸苾芻怪而問之：「何謂汝今共聚啼哭？」彼便報曰：「大德！我曹昔日有十七眾，今但十六，寧不悲啼！又我得意同梵行死，有愛別離苦，復有他勝罪。云何得不悲惱？」時諸苾芻聞已而去，彼十六人各在一邊懷憂而住。有餘苾芻知其同伴擊櫪致死，見而責曰：「具壽！汝十七眾，如燒草火疾燃疾滅，或時戲樂、或復憂愁。」彼為憂火燎心，雖聞此語竟不酬對。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「彼諸苾芻無殺心故無犯。然諸苾芻不應相擊攊，若擊攊者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城給孤獨園。時具壽大目連，將十七眾童子與其出家并授圓具，以鄔波離為首。此十七人若有一人為知事者，彼之十六盡皆相助。彼於異時有法事起通夜誦經，是十七人共來撿校。復於別日僧伽有浴室事起，彼亦詳來共相借助。復於別日中有一人合知寺事，即於是日莊嚴寺宇。時知事人專心看守，中有一人作如是念：「我困且眠，彼十六人豈可不能守護？」時十六人各生是念：「我困且眠。」其十六人並皆熟睡。唯有一知事者，通夜撿校不得眠睡，既至天明屏燈樹開寺門，掃灑房庭觀水淨不？瞻日時候敷設床座，窣堵波處燒香普熏，於寺上閣便鳴揵稚。時十六人聞揵稚聲方始眠覺，各各從房持鉢而出，見彼一人周慞馳走撿校寺事。時十六人共相謂曰：「諸具壽！豈無一人助斯營作？」時有一人作如是語：「我生是念：『我困且眠，餘十六人豈可不能撿校。』」諸人悉皆作如是語，詳聞此已共相謂曰：「此之一人於我等處，凡有所作常為先首，我不相助彼定生瞋，我等食竟從乞歡喜。」食已詳至其所俱共懺摩，其少年者即便禮足，若老大者手撫其肩，告言：「具壽！汝可容恕。」時彼默然而不應對，有親友者以指擊攊，彼笑而告曰：「施喜！施喜！」諸人各念此好方便，若一、若二，乃至諸人悉共擊攊，時彼風氣上衝即便命殞。諸人見死悲號大哭。時諸苾芻怪而問之：「何謂汝今共聚啼哭？」彼便報曰：「大德！我曹昔日有十七眾，今但十六，寧不悲啼！又我得意同梵行死，有愛別離苦，復有他勝罪。云何得不悲惱？」時諸苾芻聞已而去，彼十六人各在一邊懷憂而住。有餘苾芻知其同伴擊櫪致死，見而責曰：「具壽！汝十七眾，如燒草火疾燃疾滅，或時戲樂、或復憂愁。」彼為憂火燎心，雖聞此語竟不酬對。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「彼諸苾芻無殺心故無犯。然諸苾芻不應相擊攊，若擊攊者得越法罪。」

佛在室羅伐城給孤獨園，去此不遠有一聚落，彼有長者，大富饒財多諸僕使，有淨信心意樂賢善。彼為僧伽造一住處，其狀高大有妙石門，廊宇周環悉皆嚴飾，見者歡喜。於此住處請六十苾芻夏安居竟，作隨意事已任緣而去。時彼施主見寺空虛令人守護，恐有賊徒盜床褥等。復有六十苾芻人間遊行，屆斯聚落求覓停處。時有一人報苾芻曰：「聖者！何不住寺？」報言：「賢首！何處有寺？」答曰：「村外林中有好住處。」苾芻便往見守護人。彼遙見已告言：「善來！」即給與房舍、床褥、被枕，及小坐床并三柜木，告言：「聖者！可先濾水，我今暫往白長者知。」告長者曰：「仁今福德倍更增長，有六十客苾芻來至寺所。」長者聞已驚喜交集，報家人曰：「汝等可取酥、蜜、沙糖、石榴、石蜜、蒲萄、胡椒、乾薑、蓽茇堪作非時漿物持往寺中，有客僧伽來至住處，欲作非時漿令其飽飲。」家人聞已如所處分咸將至寺。時諸苾芻既濾水已，各任威儀隨處而住。是時長者便往寺中，遙見苾芻如蓮花叢充滿寺內，倍益信心深加歸向，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城給孤獨園，去此不遠有一聚落，彼有長者，大富饒財多諸僕使，有淨信心意樂賢善。彼為僧伽造一住處，其狀高大有妙石門，廊宇周環悉皆嚴飾，見者歡喜。於此住處請六十苾芻夏安居竟，作隨意事已任緣而去。時彼施主見寺空虛令人守護，恐有賊徒盜床褥等。復有六十苾芻人間遊行，屆斯聚落求覓停處。時有一人報苾芻曰：「聖者！何不住寺？」報言：「賢首！何處有寺？」答曰：「村外林中有好住處。」苾芻便往見守護人。彼遙見已告言：「善來！」即給與房舍、床褥、被枕，及小坐床并三柜木，告言：「聖者！可先濾水，我今暫往白長者知。」告長者曰：「仁今福德倍更增長，有六十客苾芻來至寺所。」長者聞已驚喜交集，報家人曰：「汝等可取酥、蜜、沙糖、石榴、石蜜、蒲萄、胡椒、乾薑、蓽茇堪作非時漿物持往寺中，有客僧伽來至住處，欲作非時漿令其飽飲。」家人聞已如所處分咸將至寺。時諸苾芻既濾水已，各任威儀隨處而住。是時長者便往寺中，遙見苾芻如蓮花叢充滿寺內，倍益信心深加歸向，說伽他曰：

「若村若林中、 若高若下處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若村若林中、 若高若下處，

眾僧居住者， 令生愛樂心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾僧居住者， 令生愛樂心。」

作非時漿調和既訖，自手授與。諸苾芻眾飽飲漿已，爾時長者禮眾僧足自執香爐，引諸僧眾出遶制底，還歸住處在上座前長跪而住。上坐為說法要，長者白言：「明日中時唯願聖眾，就我宅中哀受微供。」苾芻許之，禮足而去。彼於明日辦諸美膳供養眾僧，眾僧食已為其呪願方歸住處。復於中後設非時漿，既澡漱已長者手執香爐，於上座前白大眾曰：「聖者！此之住處，我不為身亦不為親屬。然本意者但為四方僧伽造立，願見哀愍於此夏安居。」諸苾芻告長者曰：「世尊法主今現住在室羅伐城，於時時中聞說授記：某甲苾芻證阿羅漢，某甲苾芻成不淨觀，勝光大王、勝鬘夫人、仙授世主、毘舍佉母及餘長者婆羅門等並皆敬信。我等往彼，若法若食皆同受用，我等欲往。」長者白言：「受法義利惟仁所知，衣食資身我願供給，幸可留心於此停住，四事供養當無闕乏。」上座告言：「諸具壽！如世尊說：『若其施主有敬信者，應須悲愍增長信心。』我今欲於此住。」既作留意，即便於此內外觀察，遂見香花滿樹美果盈枝，清沼茂林皆可愛樂。上座告曰：「諸具壽！今此住處花果豐盈，若前安居果實未熟，我等宜可作後安居。」既籌議已遂後安居。時彼長者唯造一寺，所有福業皆在其中，於此聚落及餘村坊更無別寺，諸人福業亦皆臻湊。時諸苾芻於此安居多獲利養，隨意事訖於此而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作非時漿調和既訖，自手授與。諸苾芻眾飽飲漿已，爾時長者禮眾僧足自執香爐，引諸僧眾出遶制底，還歸住處在上座前長跪而住。上坐為說法要，長者白言：「明日中時唯願聖眾，就我宅中哀受微供。」苾芻許之，禮足而去。彼於明日辦諸美膳供養眾僧，眾僧食已為其呪願方歸住處。復於中後設非時漿，既澡漱已長者手執香爐，於上座前白大眾曰：「聖者！此之住處，我不為身亦不為親屬。然本意者但為四方僧伽造立，願見哀愍於此夏安居。」諸苾芻告長者曰：「世尊法主今現住在室羅伐城，於時時中聞說授記：某甲苾芻證阿羅漢，某甲苾芻成不淨觀，勝光大王、勝鬘夫人、仙授世主、毘舍佉母及餘長者婆羅門等並皆敬信。我等往彼，若法若食皆同受用，我等欲往。」長者白言：「受法義利惟仁所知，衣食資身我願供給，幸可留心於此停住，四事供養當無闕乏。」上座告言：「諸具壽！如世尊說：『若其施主有敬信者，應須悲愍增長信心。』我今欲於此住。」既作留意，即便於此內外觀察，遂見香花滿樹美果盈枝，清沼茂林皆可愛樂。上座告曰：「諸具壽！今此住處花果豐盈，若前安居果實未熟，我等宜可作後安居。」既籌議已遂後安居。時彼長者唯造一寺，所有福業皆在其中，於此聚落及餘村坊更無別寺，諸人福業亦皆臻湊。時諸苾芻於此安居多獲利養，隨意事訖於此而住。

時有迦栗底迦賊，共相議曰：「我等當作何業，於一歲中不假劬勞衣食豐足？」有作是說：「我等宜應偷苾芻物。」餘賊報曰：「彼一日中過百門閫，辛苦乞索僅得充軀，彼何所有？」中有一賊諳委苾芻，告諸人曰：「汝等不知彼大有物。所以知有，此造寺長者信心淳善唯造一寺，所有福業皆在其中，於此聚落及餘村坊更無別寺，諸人福業亦皆臻湊。時諸苾芻於此安居多獲利養，若不信者可共親觀。」諸人報曰：「若爾，汝可先行，我當後去。」報言：「善好。」即便整理衣服，緩步從容口誦伽他，旋行制底便入寺內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有迦栗底迦賊，共相議曰：「我等當作何業，於一歲中不假劬勞衣食豐足？」有作是說：「我等宜應偷苾芻物。」餘賊報曰：「彼一日中過百門閫，辛苦乞索僅得充軀，彼何所有？」中有一賊諳委苾芻，告諸人曰：「汝等不知彼大有物。所以知有，此造寺長者信心淳善唯造一寺，所有福業皆在其中，於此聚落及餘村坊更無別寺，諸人福業亦皆臻湊。時諸苾芻於此安居多獲利養，若不信者可共親觀。」諸人報曰：「若爾，汝可先行，我當後去。」報言：「善好。」即便整理衣服，緩步從容口誦伽他，旋行制底便入寺內。

時門首有莫訶羅苾芻，賊見禮足而問：「聖者！此是誰寺？房宇莊嚴令人愛樂，願生天者是其梯蹬。」苾芻報言：「賢首！是某長者之所興建。」問言：「聖者！此是毘訶羅？為是毘伽多？」苾芻問曰：「何謂毘訶羅？何謂毘伽多？」報曰：「若資具充滿是毘訶羅，所須闕乏是毘伽多。」苾芻報言：「賢首！若如是者，此是毘訶羅非毘伽多，於此住處資產豐盈受用具足。」賊便報曰：「聖者！若足飯者不應餐土，若足衣者不著樹皮，仁之衣服應有多少？」時莫訶羅稟性愚直，便携賊手共進房中，報言：「汝觀架上衣物多少？」問言：「聖者！此是仁物為僧物耶？」報言：「賢首！是我私物。」問言：「聖者！仁是上座、為是法師？」報言：「賢首！我非上座亦非法師，我是求寂，居僧之下。」報曰：「仁所有物我已知之，然於眾庫有貯積不？」報言：「賢首！我居最下尚什物豐足，何況僧中？」報言：「聖者！大眾厨內煮食之物，為用瓦器為銅釜耶？」苾芻即便將示庫屋，告言：「於此庫中充滿銅器。」既知此已賊便欲出，報言：「聖者！向來廢仁善品妨我生業，今且辭去後更申禮。」報言：「善。」賊乃禮足而去，詣諸賊所告曰：「我於彼寺親已觀察，財物豐贍如富商客，宜可偷取。」中有一人告諸賊曰：「我曾聞說，有六十人善閑弓矢於此出家，不可造次輒為偷劫，若眾集聽經方可入寺。」諸人問曰：「不知何日當欲誦經？」其諳委人告諸賊曰：「八日已過月半當誦。」即便屈指數日而住。至十五日，上座自說波羅底木叉，為長淨已，令誦經者昇師子座，纔誦伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時門首有莫訶羅苾芻，賊見禮足而問：「聖者！此是誰寺？房宇莊嚴令人愛樂，願生天者是其梯蹬。」苾芻報言：「賢首！是某長者之所興建。」問言：「聖者！此是毘訶羅？為是毘伽多？」苾芻問曰：「何謂毘訶羅？何謂毘伽多？」報曰：「若資具充滿是毘訶羅，所須闕乏是毘伽多。」苾芻報言：「賢首！若如是者，此是毘訶羅非毘伽多，於此住處資產豐盈受用具足。」賊便報曰：「聖者！若足飯者不應餐土，若足衣者不著樹皮，仁之衣服應有多少？」時莫訶羅稟性愚直，便携賊手共進房中，報言：「汝觀架上衣物多少？」問言：「聖者！此是仁物為僧物耶？」報言：「賢首！是我私物。」問言：「聖者！仁是上座、為是法師？」報言：「賢首！我非上座亦非法師，我是求寂，居僧之下。」報曰：「仁所有物我已知之，然於眾庫有貯積不？」報言：「賢首！我居最下尚什物豐足，何況僧中？」報言：「聖者！大眾厨內煮食之物，為用瓦器為銅釜耶？」苾芻即便將示庫屋，告言：「於此庫中充滿銅器。」既知此已賊便欲出，報言：「聖者！向來廢仁善品妨我生業，今且辭去後更申禮。」報言：「善。」賊乃禮足而去，詣諸賊所告曰：「我於彼寺親已觀察，財物豐贍如富商客，宜可偷取。」中有一人告諸賊曰：「我曾聞說，有六十人善閑弓矢於此出家，不可造次輒為偷劫，若眾集聽經方可入寺。」諸人問曰：「不知何日當欲誦經？」其諳委人告諸賊曰：「八日已過月半當誦。」即便屈指數日而住。至十五日，上座自說波羅底木叉，為長淨已，令誦經者昇師子座，纔誦伽他曰：

「佛在給園中， 能斷一切惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛在給園中， 能斷一切惑，

諸根皆寂定， 告眾如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根皆寂定， 告眾如是言：

『我於人天眾， 宣示微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『我於人天眾， 宣示微妙法，

聞已如說行， 得盡苦邊際。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已如說行， 得盡苦邊際。』」

于時賊徒扣門而喚，苾芻問曰：「汝是何人？」報言：「聖者！我是善男子。」時諸苾芻便作是念：「或聚落人來此聽法，我為開門。」其門既開賊徒競入爭取財物，苾芻告曰：「汝向報言是善男子，今來入寺便竊我財。」賊便報言：「聖者！我有二名：在外名善男子，入寺名劫賊。」苾芻告曰：「作汝名者非是好人。」偷得物已即便出寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時賊徒扣門而喚，苾芻問曰：「汝是何人？」報言：「聖者！我是善男子。」時諸苾芻便作是念：「或聚落人來此聽法，我為開門。」其門既開賊徒競入爭取財物，苾芻告曰：「汝向報言是善男子，今來入寺便竊我財。」賊便報言：「聖者！我有二名：在外名善男子，入寺名劫賊。」苾芻告曰：「作汝名者非是好人。」偷得物已即便出寺。

時諸苾芻既遭賊已，共相議曰：「諸具壽！如世尊說：『凡𤛓乳者不應令盡。』今此長者若見遭賊，出物供寺復與我等定當傾竭。宜往室羅伐城同梵行處求覓衣服。」曰：「我等形露如何涉途？」一人告曰：「晝入草叢，夜當涉路。」不白長者於是便行，漸至室羅伐城。彼諸苾芻初夜後夜，警覺思惟勤修善品，見露形者來至門前慞惶顧望，彼諸苾芻遙問之曰：「汝等露形拔髮之輩因何至斯？此是毘訶羅非汝住處。」答言：「具壽！我是苾芻，非露形外道。」復問曰：「豈有如是形相？」苾芻答曰：「被賊偷劫。」問曰：「汝名何等？」答曰：「我名佛護、法護、僧護等。」彼便答曰：「善來，善來！具壽！」即為開門，彼便入寺，或以三衣、或以二裙、或僧脚崎、或漉水羅，或鉢腰絛，隨其所有皆共周給。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「凡於夜中未善諳識，不應輒與開門，可問種族名字，若體悉者方為開門。然誦經時應令苾芻而為守護，若知賊至應現驚怖，作叱喝相勿與開門，作如是語：『將揵稚來！并及椎杵、時輪、僧伽胝、七條、五條、衣帒、搭鉤、絛索等物來。』聞是語聲賊便驚去。若眾首上座所有行法，我今制之。凡欲眾集誦經之時，上座應問知事人曰：『門已閉未？寺內遍看不？差守護人未？請誦經人未？大小行處並掃拭未？』若眾上座如前所制，不依行者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻既遭賊已，共相議曰：「諸具壽！如世尊說：『凡𤛓乳者不應令盡。』今此長者若見遭賊，出物供寺復與我等定當傾竭。宜往室羅伐城同梵行處求覓衣服。」曰：「我等形露如何涉途？」一人告曰：「晝入草叢，夜當涉路。」不白長者於是便行，漸至室羅伐城。彼諸苾芻初夜後夜，警覺思惟勤修善品，見露形者來至門前慞惶顧望，彼諸苾芻遙問之曰：「汝等露形拔髮之輩因何至斯？此是毘訶羅非汝住處。」答言：「具壽！我是苾芻，非露形外道。」復問曰：「豈有如是形相？」苾芻答曰：「被賊偷劫。」問曰：「汝名何等？」答曰：「我名佛護、法護、僧護等。」彼便答曰：「善來，善來！具壽！」即為開門，彼便入寺，或以三衣、或以二裙、或僧脚崎、或漉水羅，或鉢腰絛，隨其所有皆共周給。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「凡於夜中未善諳識，不應輒與開門，可問種族名字，若體悉者方為開門。然誦經時應令苾芻而為守護，若知賊至應現驚怖，作叱喝相勿與開門，作如是語：『將揵稚來！并及椎杵、時輪、僧伽胝、七條、五條、衣帒、搭鉤、絛索等物來。』聞是語聲賊便驚去。若眾首上座所有行法，我今制之。凡欲眾集誦經之時，上座應問知事人曰：『門已閉未？寺內遍看不？差守護人未？請誦經人未？大小行處並掃拭未？』若眾上座如前所制，不依行者得越法罪。」

爾時給孤獨園舊住苾芻，告被賊苾芻曰：「諸具壽！我等隨有多少衣鉢共相分給，猶未周贍。然被賊之處造寺長者信心淳厚，宜應往彼重與相見，必以衣服共相濟給。」聞此語已便共籌議：「諸具壽！同梵行者善哉此說，然我等輩前來怱遽不白長者，今可更去告彼令知，或容見濟多少衣服。」即便至長者處。長者見已禮而問曰：「聖者！何不相告遂即他行？」苾芻報曰：「長者，如世尊說：『夫𤛓乳者應留少許。』當時我等作如是念：『寺今遭賊，長者見已出物供寺復給我等，必致傾竭恐相惱觸，故不白知便往室羅伐城，於同梵行處求覓衣服。』」長者白言：「聖者！寺中遭賊，豈我家內亦遭賊耶？善哉聖者！為哀愍我重來相見。」既倍生恭敬，人別各奉十三資具。彼賊聞已還復重來，便於夜中誦經之時扣門而喚。時諸苾芻知是賊至，共相告言：「諸具壽！昔時矯賊今更再來，宜依佛教作大驚咤，莫與開門。」即便高聲唱言：「急將揵稚、槌棒、時輪、僧伽胝、七條、五條、衣袋、搭鉤、絛索物來。」諸賊聞已便大驚惶奔走而散。時有諸天說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時給孤獨園舊住苾芻，告被賊苾芻曰：「諸具壽！我等隨有多少衣鉢共相分給，猶未周贍。然被賊之處造寺長者信心淳厚，宜應往彼重與相見，必以衣服共相濟給。」聞此語已便共籌議：「諸具壽！同梵行者善哉此說，然我等輩前來怱遽不白長者，今可更去告彼令知，或容見濟多少衣服。」即便至長者處。長者見已禮而問曰：「聖者！何不相告遂即他行？」苾芻報曰：「長者，如世尊說：『夫𤛓乳者應留少許。』當時我等作如是念：『寺今遭賊，長者見已出物供寺復給我等，必致傾竭恐相惱觸，故不白知便往室羅伐城，於同梵行處求覓衣服。』」長者白言：「聖者！寺中遭賊，豈我家內亦遭賊耶？善哉聖者！為哀愍我重來相見。」既倍生恭敬，人別各奉十三資具。彼賊聞已還復重來，便於夜中誦經之時扣門而喚。時諸苾芻知是賊至，共相告言：「諸具壽！昔時矯賊今更再來，宜依佛教作大驚咤，莫與開門。」即便高聲唱言：「急將揵稚、槌棒、時輪、僧伽胝、七條、五條、衣袋、搭鉤、絛索物來。」諸賊聞已便大驚惶奔走而散。時有諸天說伽陀曰：

「兩足牟尼能說教， 令諸弟子恐怖賊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩足牟尼能說教， 令諸弟子恐怖賊；

口出驚喚善防身， 五百群寇皆奔散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口出驚喚善防身， 五百群寇皆奔散。」

時諳悉苾芻者告賊伴曰：「仁等何故輒自驚？」走賊徒答曰：「汝豈不聞，有六十人出家皆善弓矢，如何我等不奔走耶？然而我輩先不曾聞揵稚棒等，如是器仗必當相殺。」彼便答曰：「此等皆非是實器仗。」諸賊問曰：「此是何物？」報曰：「揵稚木鳴以集僧，棒槌是打揵稚物，時輪用觀日影，僧伽胝等及以絛索是衣服所須，袋擬盛貯三衣，搭鉤開門之鑰。我等不應驚怖，還可共偷。」于時群賊悉皆復寺，彼有賊帥登梯而上。是時寺內有摩訶羅苾芻為守護者，見彼昇梯便作是念：「此之頑賊劫我衣鉢令使露形，今若縱捨還令我等露形而住，我當與彼現恐怖相。」即便徐行取揵稚木打賊頭上，賊被木打落梯而死。摩訶羅即便大喚：「有賊！有賊！」時諸苾芻便廢聽經爭昇上閣，問言：「賊在何處？」摩訶羅報曰：「於此寺邊昇梯而上，我示驚怖並已逃奔。」諸人報曰：「令賊逃奔斯為甚善。」天曉開門尋賊上處，便見賊頭流血而死。眾既見已各懷驚怖，共相告曰：「前非遭賊，今是遭賊。由打殺人遂令我輩犯他勝罪。」時諸苾芻便生追悔，以緣白佛。佛言：「汝等無犯。然諸苾芻不應作如是心打彼身上，其所擲物可在傍邊或於背後，欲令恐怖作驚呼聲。若苾芻作如是心打彼身者，得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諳悉苾芻者告賊伴曰：「仁等何故輒自驚？」走賊徒答曰：「汝豈不聞，有六十人出家皆善弓矢，如何我等不奔走耶？然而我輩先不曾聞揵稚棒等，如是器仗必當相殺。」彼便答曰：「此等皆非是實器仗。」諸賊問曰：「此是何物？」報曰：「揵稚木鳴以集僧，棒槌是打揵稚物，時輪用觀日影，僧伽胝等及以絛索是衣服所須，袋擬盛貯三衣，搭鉤開門之鑰。我等不應驚怖，還可共偷。」于時群賊悉皆復寺，彼有賊帥登梯而上。是時寺內有摩訶羅苾芻為守護者，見彼昇梯便作是念：「此之頑賊劫我衣鉢令使露形，今若縱捨還令我等露形而住，我當與彼現恐怖相。」即便徐行取揵稚木打賊頭上，賊被木打落梯而死。摩訶羅即便大喚：「有賊！有賊！」時諸苾芻便廢聽經爭昇上閣，問言：「賊在何處？」摩訶羅報曰：「於此寺邊昇梯而上，我示驚怖並已逃奔。」諸人報曰：「令賊逃奔斯為甚善。」天曉開門尋賊上處，便見賊頭流血而死。眾既見已各懷驚怖，共相告曰：「前非遭賊，今是遭賊。由打殺人遂令我輩犯他勝罪。」時諸苾芻便生追悔，以緣白佛。佛言：「汝等無犯。然諸苾芻不應作如是心打彼身上，其所擲物可在傍邊或於背後，欲令恐怖作驚呼聲。若苾芻作如是心打彼身者，得越法罪。」

云何老苾芻？佛在室羅伐給孤獨園，於此城中有一長者，於同類族娶女為妻。後誕一男年漸長大，是時長者貲財損失，親族乖離其妻既亡，便告子曰：「我今衰老，不復能知家中事業，我欲別汝情希出家。」子白父曰：「若如是者，我亦出家。」父報子曰：「斯亦善哉。」遂即父子相隨詣給園中，至一苾芻處，即禮足已白言：「聖者！我欲出家。」苾芻問曰：「豈此童子亦願出家。」答曰：「亦願。」問無障難俱與出家。佛教常式，老者受利、小者知事，是時父子二人常被驅役。子白父曰：「我被眾欺常令作務為無學業，今可共往他方受習經典。」父言：「善哉！與汝同去。」所到之處為其年小，還被驅馳即令知事。子白父曰：「室羅伐城雖令知事，然法主世尊親在於彼，於時時中聞說授記：某甲苾芻證阿羅漢、某甲苾芻成不淨觀、勝光大王、勝鬘夫人、仙授世主、毘舍佉母及餘長者婆羅門等，並皆敬信。我等至彼若法若食皆同受用，今欲還彼。」便棄餘方至室羅伐。欲到住處午時既逼，聞揵稚聲便報父曰：「揵稚聲促宜應急往。」父老疲困不能速行，其子強推令其進路。子作是念：「推行有益。」復更強推，是時老父面覆於地塵土滿口，因即命終。子見父死遂大號哭，置之路左，持其衣鉢往逝多林。諸苾芻見告言：「善來摩訶羅子！汝之老父今在何處？」彼便啼哭，苾芻問曰：「具壽！何故啼哭？」報言：「我父已死。」諸苾芻告曰：「具壽！諸行無常是生滅法，汝於善說法律捨家出家，當自裁抑勿生憂苦。」報言：「我推父倒地，因即命終，我當殺父。」苾芻報曰：「如汝所言深合啼哭，一得無間罪，二得波羅市迦，在阿鼻地獄長時受苦。」時諸苾芻以緣白佛。佛言：「彼無有犯。然諸苾芻不應在行路中，有困乏者強推令去。我今為諸行路苾芻制其行法。若道行時見疲極者，當與按摩解勞，為擎衣鉢及諸資具，能去者善；若不能去當可先行，至住處已洗鉢請葉，觀察無蟲可為請食。不能來者持食往迎勿令絕食，若在非時送非時漿。道行苾芻如我所制，不依行者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何老苾芻？佛在室羅伐給孤獨園，於此城中有一長者，於同類族娶女為妻。後誕一男年漸長大，是時長者貲財損失，親族乖離其妻既亡，便告子曰：「我今衰老，不復能知家中事業，我欲別汝情希出家。」子白父曰：「若如是者，我亦出家。」父報子曰：「斯亦善哉。」遂即父子相隨詣給園中，至一苾芻處，即禮足已白言：「聖者！我欲出家。」苾芻問曰：「豈此童子亦願出家。」答曰：「亦願。」問無障難俱與出家。佛教常式，老者受利、小者知事，是時父子二人常被驅役。子白父曰：「我被眾欺常令作務為無學業，今可共往他方受習經典。」父言：「善哉！與汝同去。」所到之處為其年小，還被驅馳即令知事。子白父曰：「室羅伐城雖令知事，然法主世尊親在於彼，於時時中聞說授記：某甲苾芻證阿羅漢、某甲苾芻成不淨觀、勝光大王、勝鬘夫人、仙授世主、毘舍佉母及餘長者婆羅門等，並皆敬信。我等至彼若法若食皆同受用，今欲還彼。」便棄餘方至室羅伐。欲到住處午時既逼，聞揵稚聲便報父曰：「揵稚聲促宜應急往。」父老疲困不能速行，其子強推令其進路。子作是念：「推行有益。」復更強推，是時老父面覆於地塵土滿口，因即命終。子見父死遂大號哭，置之路左，持其衣鉢往逝多林。諸苾芻見告言：「善來摩訶羅子！汝之老父今在何處？」彼便啼哭，苾芻問曰：「具壽！何故啼哭？」報言：「我父已死。」諸苾芻告曰：「具壽！諸行無常是生滅法，汝於善說法律捨家出家，當自裁抑勿生憂苦。」報言：「我推父倒地，因即命終，我當殺父。」苾芻報曰：「如汝所言深合啼哭，一得無間罪，二得波羅市迦，在阿鼻地獄長時受苦。」時諸苾芻以緣白佛。佛言：「彼無有犯。然諸苾芻不應在行路中，有困乏者強推令去。我今為諸行路苾芻制其行法。若道行時見疲極者，當與按摩解勞，為擎衣鉢及諸資具，能去者善；若不能去當可先行，至住處已洗鉢請葉，觀察無蟲可為請食。不能來者持食往迎勿令絕食，若在非時送非時漿。道行苾芻如我所制，不依行者得越法罪。」

時諸苾芻悉皆有疑，俱往白佛言：「世尊！何因緣故彼摩訶羅子，斷父命根非無間罪，亦非波羅市迦？」佛言：「汝諸苾芻！此人非但今日殺父無罪，於往昔時已曾殺父不得重罪。汝等應聽。於過去世一聚落中有浣衣人，唯有一子年漸長大。時聚落中有大節會，時人多併洗濯衣服。是時父子多得垢衣，父告子曰：『既洗多衣不能歸食，汝可持飯向彼池邊。』子於後時持食而去，父既食已告其子曰：『汝當浣衣，我困且眠。』即便睡著。然父頭上無髮，多有蚊蟲來唼其頂，子浣衣已來至父邊，見其頭上多有蚊蚋，即便為拂。蚊子貪血打去還來，怒而言曰：『今我存在，豈使蚊蟲飲我父血。』將浣衣棒以打蚊蟲，蚊雖散飛父頭遂破，因而命絕。于時有天說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻悉皆有疑，俱往白佛言：「世尊！何因緣故彼摩訶羅子，斷父命根非無間罪，亦非波羅市迦？」佛言：「汝諸苾芻！此人非但今日殺父無罪，於往昔時已曾殺父不得重罪。汝等應聽。於過去世一聚落中有浣衣人，唯有一子年漸長大。時聚落中有大節會，時人多併洗濯衣服。是時父子多得垢衣，父告子曰：『既洗多衣不能歸食，汝可持飯向彼池邊。』子於後時持食而去，父既食已告其子曰：『汝當浣衣，我困且眠。』即便睡著。然父頭上無髮，多有蚊蟲來唼其頂，子浣衣已來至父邊，見其頭上多有蚊蚋，即便為拂。蚊子貪血打去還來，怒而言曰：『今我存在，豈使蚊蟲飲我父血。』將浣衣棒以打蚊蟲，蚊雖散飛父頭遂破，因而命絕。于時有天說伽陀曰：

「『寧與智者為怨惡， 不共愚人結親友； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『寧與智者為怨惡， 不共愚人結親友；

猶如癡子拂蚊蟲， 棒打父頭因命過。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如癡子拂蚊蟲， 棒打父頭因命過。』

「汝諸苾芻勿生異念，彼時浣衣老人者即莫訶羅是；彼時子者即推父苾芻是。往時雖復殺父非無間罪；今時亦爾，雖斷父命非無間罪，不犯波羅市迦。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂痛惱所纏。」故斷人命學處了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝諸苾芻勿生異念，彼時浣衣老人者即莫訶羅是；彼時子者即推父苾芻是。往時雖復殺父非無間罪；今時亦爾，雖斷父命非無間罪，不犯波羅市迦。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂痛惱所纏。」故斷人命學處了。