根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶卷第七三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶卷第七三藏法師義淨奉 制譯

斷人命學處第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷人命學處第三之二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時彼城中有一長者，於同類族娶女為妻，歡娛未久便誕一息，年漸長大母遂身亡。其父於後更娶繼室，于時長者告後妻曰：「汝頗能於不親生子而存養育同苦樂不？」答言：「我能。」未經多月婦遂有娠，便生惡念：「我若生子，當以彼兒用充僕使，不應令彼起傲慢心。」便給麁衣惡食加以鞭杖苦楚。子告父曰：「父今知不？繼親於我以惡衣食而見濟給，數加鞭杖苦楚非常。」父報子曰：「我當為汝誡勅於母不使更然。」便告妻曰：「賢首！我於先時已相告語：『能於不親生子而存養育同苦樂不？』汝答言：『能。』何故今時不順前語，便於此子以惡衣食而見濟給，數加鞭杖苦楚非常？」答言：「我為教詔欲令勝進，恐有世人怪笑於我，實無異心。」夫曰：「汝不須教，更不得以惡衣食加諸楚毒令生怨苦。」報云：「更不如是。」不久之間便誕一子，遂於前子倍生惡意同前苦楚。子便生念：「我父於母不能止遏，還復踵前苦治於我，今可捨出家。」便至父所白言：「繼親於我不垂愍念，父雖止遏尚不慈憐，今欲出家願見聽許，豈能於此受苦命終。」長者便念：「我此後婦為性不仁，雖頻勸誡仍不悛改，從彼出家冀全其命。」便告子曰：「我今放汝隨意出家。」蒙父許已往逝多林，投一苾芻而請出家。時彼苾芻與出家已，并授圓具告言：「具壽！凡出家人有二種業：所謂禪、誦。我比修定，汝樂何業？」白言：「鄔波馱耶！我樂讀誦。」報曰：「善哉！汝學三藏。」彼便生念：「三藏教法文義深廣，我之本師心樂靜慮，誰當於此教授我耶？我今宜可別往他處。」白師曰：「欲往他方習學三藏。」報言：「甚善！隨汝意去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時彼城中有一長者，於同類族娶女為妻，歡娛未久便誕一息，年漸長大母遂身亡。其父於後更娶繼室，于時長者告後妻曰：「汝頗能於不親生子而存養育同苦樂不？」答言：「我能。」未經多月婦遂有娠，便生惡念：「我若生子，當以彼兒用充僕使，不應令彼起傲慢心。」便給麁衣惡食加以鞭杖苦楚。子告父曰：「父今知不？繼親於我以惡衣食而見濟給，數加鞭杖苦楚非常。」父報子曰：「我當為汝誡勅於母不使更然。」便告妻曰：「賢首！我於先時已相告語：『能於不親生子而存養育同苦樂不？』汝答言：『能。』何故今時不順前語，便於此子以惡衣食而見濟給，數加鞭杖苦楚非常？」答言：「我為教詔欲令勝進，恐有世人怪笑於我，實無異心。」夫曰：「汝不須教，更不得以惡衣食加諸楚毒令生怨苦。」報云：「更不如是。」不久之間便誕一子，遂於前子倍生惡意同前苦楚。子便生念：「我父於母不能止遏，還復踵前苦治於我，今可捨出家。」便至父所白言：「繼親於我不垂愍念，父雖止遏尚不慈憐，今欲出家願見聽許，豈能於此受苦命終。」長者便念：「我此後婦為性不仁，雖頻勸誡仍不悛改，從彼出家冀全其命。」便告子曰：「我今放汝隨意出家。」蒙父許已往逝多林，投一苾芻而請出家。時彼苾芻與出家已，并授圓具告言：「具壽！凡出家人有二種業：所謂禪、誦。我比修定，汝樂何業？」白言：「鄔波馱耶！我樂讀誦。」報曰：「善哉！汝學三藏。」彼便生念：「三藏教法文義深廣，我之本師心樂靜慮，誰當於此教授我耶？我今宜可別往他處。」白師曰：「欲往他方習學三藏。」報言：「甚善！隨汝意去。」

時彼弟子辭往他方，遍學三藏博通文義，為大法師詞辯分明演說無礙。便自思念：「如世尊說：『父母於子有大劬勞，護持長養資以乳哺，贍部洲中教示我者最為第一。假使其子左肩擔父、右肩擔母，經於百年不生疲倦，或滿大地末尼、真珠、琉璃、珂貝、璧玉、珊瑚、金銀、馬瑙、牟薩羅寶、赤珠右旋，如是諸珍咸持供養令受安樂，雖作此事亦未能報父母之恩。若父母無信心者令住正信，若無戒者令持禁戒，若性慳者令行惠施，無智慧者令起智慧。子能如是於父母處勸喻策勵，令安住者方曰報恩。』然而我父於三寶中未生信敬，我今宜往為說法要。」便持衣鉢往室羅伐城，漸次遊行既至本國住逝多林，名稱普聞眾人讚仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼弟子辭往他方，遍學三藏博通文義，為大法師詞辯分明演說無礙。便自思念：「如世尊說：『父母於子有大劬勞，護持長養資以乳哺，贍部洲中教示我者最為第一。假使其子左肩擔父、右肩擔母，經於百年不生疲倦，或滿大地末尼、真珠、琉璃、珂貝、璧玉、珊瑚、金銀、馬瑙、牟薩羅寶、赤珠右旋，如是諸珍咸持供養令受安樂，雖作此事亦未能報父母之恩。若父母無信心者令住正信，若無戒者令持禁戒，若性慳者令行惠施，無智慧者令起智慧。子能如是於父母處勸喻策勵，令安住者方曰報恩。』然而我父於三寶中未生信敬，我今宜往為說法要。」便持衣鉢往室羅伐城，漸次遊行既至本國住逝多林，名稱普聞眾人讚仰。

彼長者子既出家已，便遊他國博通三藏還逝多林。時彼長者既聞此說心生歡慰：「我子出家遠遊他國遍閑三藏，今得旋歸住逝多林，我今宜往共申喜慶。」即便往詣逝多林中，遂見其子告曰：「善來苾芻！自汝離我遍閑佛教，今還故居我深喜悅。」作是語已在一面坐。時彼苾芻為說種種微妙句義，其父聞法起深信心，為受三歸并五學處。時彼長者即請苾芻明當就食，彼默然受。父禮而去中路生念：「我向倉卒不善思量，請子歸家明當設食，我婦為人稟性踈慢，勿於我子無敬重心，今欲如何？」復更思念：「已為言請，不可重收，我今宜可善言誘喻勿令瞋忿。」至家告曰：「賢首！有子逃亡、身死、出家，此之三事為一、為異？」報言：「三事無異。」告曰：「賢首！汝之前子離我出俗為善苾芻，遊適他方妙閑三藏，今者來至逝多林中。」其妻報曰：「若如是者，何不請來就舍而食？」答言：「我已請訖，宜應具辦美膳。」時彼婦人心生喜悅，冷熱隨時悉皆具辦，旦令使者往逝多林，白言：「大德！飲食已備，宜可知時。」時彼苾芻於日初分，執持衣鉢行詣父舍，到已洗足於所設座就之而坐，洗手滌鉢。長者及妻自手授與上妙飲食，食既飽滿澡漱已盛鉢器。時彼父母禮足而坐聽說法要，時彼繼母聞說法已深生敬信，請受三歸并五學處。爾時彼家既受化已，諸苾芻、苾芻尼皆來集會，猶如渴者奔驟泉池，但有捨施修營咸於二部僧處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼長者子既出家已，便遊他國博通三藏還逝多林。時彼長者既聞此說心生歡慰：「我子出家遠遊他國遍閑三藏，今得旋歸住逝多林，我今宜往共申喜慶。」即便往詣逝多林中，遂見其子告曰：「善來苾芻！自汝離我遍閑佛教，今還故居我深喜悅。」作是語已在一面坐。時彼苾芻為說種種微妙句義，其父聞法起深信心，為受三歸并五學處。時彼長者即請苾芻明當就食，彼默然受。父禮而去中路生念：「我向倉卒不善思量，請子歸家明當設食，我婦為人稟性踈慢，勿於我子無敬重心，今欲如何？」復更思念：「已為言請，不可重收，我今宜可善言誘喻勿令瞋忿。」至家告曰：「賢首！有子逃亡、身死、出家，此之三事為一、為異？」報言：「三事無異。」告曰：「賢首！汝之前子離我出俗為善苾芻，遊適他方妙閑三藏，今者來至逝多林中。」其妻報曰：「若如是者，何不請來就舍而食？」答言：「我已請訖，宜應具辦美膳。」時彼婦人心生喜悅，冷熱隨時悉皆具辦，旦令使者往逝多林，白言：「大德！飲食已備，宜可知時。」時彼苾芻於日初分，執持衣鉢行詣父舍，到已洗足於所設座就之而坐，洗手滌鉢。長者及妻自手授與上妙飲食，食既飽滿澡漱已盛鉢器。時彼父母禮足而坐聽說法要，時彼繼母聞說法已深生敬信，請受三歸并五學處。爾時彼家既受化已，諸苾芻、苾芻尼皆來集會，猶如渴者奔驟泉池，但有捨施修營咸於二部僧處。

長者異時身嬰重病，子聞父患便作是念：「我當為父說法冀得痊除。」如是時時到其父所，白言：「父於今時勿復憂慮。所以者何？父今因我為善知識，歸佛法僧受五學處，布施持戒廣修諸福，捨此苦身當生善道，天堂解脫如隔輕幔。」答言：「實爾！我因子故發信敬心，捨此身已冀生勝處。」時子苾芻為說法已捨之而去，父作是念：「我子善閑三藏為大法師，智慧聰敏辯才無礙，有所宣陳並皆真實。我今病重苦惱非常，宜可方便自斷其命。」復更思念：「我今病重，何有餘人能為斷命？」其家有婢名波利迦，麁壯愚鈍。復生是念：「此波利迦必能殺我，更無別人能作斯事。」去此不遠有居士子為婚娶事，時長者婦被召相看，將波利迦隨後而去。婚姻既了，時長者妻告波利迦曰：「汝宜還家警覺長者勿令晝睡，待我辭別隨後即行。」其婢承命歸家至長者所，長者告曰：「汝何處來？」波利迦具以事白。問言：「婚姻好不？」答曰：「善好。」告曰：「我今與汝作此婚姻，汝意喜不？」答言：「甚喜。」復告曰：「隨我所言汝皆作者，知汝心喜。」答曰：「隨言皆作。」長者曰：「今有非人入我腹內，汝為我出。」問曰：「欲於何處令鬼出耶？」報曰：「先從脚按次腨及膝乃至胸頸，宜可急扼雖動勿放。」時彼愚婢承言即作，長者被扼既急便生悔心：「若波利迦得重相放斯為極善。」時波利迦憶先言教，雖見動搖不肯相放，因斯苦劇遂即命終。時有天人，見此事已於虛空中說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者異時身嬰重病，子聞父患便作是念：「我當為父說法冀得痊除。」如是時時到其父所，白言：「父於今時勿復憂慮。所以者何？父今因我為善知識，歸佛法僧受五學處，布施持戒廣修諸福，捨此苦身當生善道，天堂解脫如隔輕幔。」答言：「實爾！我因子故發信敬心，捨此身已冀生勝處。」時子苾芻為說法已捨之而去，父作是念：「我子善閑三藏為大法師，智慧聰敏辯才無礙，有所宣陳並皆真實。我今病重苦惱非常，宜可方便自斷其命。」復更思念：「我今病重，何有餘人能為斷命？」其家有婢名波利迦，麁壯愚鈍。復生是念：「此波利迦必能殺我，更無別人能作斯事。」去此不遠有居士子為婚娶事，時長者婦被召相看，將波利迦隨後而去。婚姻既了，時長者妻告波利迦曰：「汝宜還家警覺長者勿令晝睡，待我辭別隨後即行。」其婢承命歸家至長者所，長者告曰：「汝何處來？」波利迦具以事白。問言：「婚姻好不？」答曰：「善好。」告曰：「我今與汝作此婚姻，汝意喜不？」答言：「甚喜。」復告曰：「隨我所言汝皆作者，知汝心喜。」答曰：「隨言皆作。」長者曰：「今有非人入我腹內，汝為我出。」問曰：「欲於何處令鬼出耶？」報曰：「先從脚按次腨及膝乃至胸頸，宜可急扼雖動勿放。」時彼愚婢承言即作，長者被扼既急便生悔心：「若波利迦得重相放斯為極善。」時波利迦憶先言教，雖見動搖不肯相放，因斯苦劇遂即命終。時有天人，見此事已於虛空中說伽他曰：

「若被愚人扼， 或時遭鼈咬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若被愚人扼， 或時遭鼈咬，

波利迦急按， 豈有得全生！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波利迦急按， 豈有得全生！」

既命終已，便以衾疊通身而覆。長者婦歸問其婢曰：「令汝前來警覺長者，何故不看令其晝睡？」時婦即便手搖病人欲令警覺，其婢報曰：「不須警覺，我為大家於長者腹中按出惡鬼，由斯暫得安隱眠睡。」時長者婦遂作是念：「我試觀察此之惡鬼其狀如何？」舉衾視之見已命過，便作是念：「非是我夫自斷其命，定是前妻之子解三藏者，由彼為其說如是法：『父勿憂慮。所以者何？父今因我為善知識故，歸佛法僧受五學處，布施持戒廣修諸福，捨此苦身當生善道，天堂解脫如隔輕幔。』今既身死必得生天。苾芻若來我當共活，所有家務令其檢校。」作是念已憂苦纏懷，具飾凶儀送屍林野，焚燒事畢憂恨而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既命終已，便以衾疊通身而覆。長者婦歸問其婢曰：「令汝前來警覺長者，何故不看令其晝睡？」時婦即便手搖病人欲令警覺，其婢報曰：「不須警覺，我為大家於長者腹中按出惡鬼，由斯暫得安隱眠睡。」時長者婦遂作是念：「我試觀察此之惡鬼其狀如何？」舉衾視之見已命過，便作是念：「非是我夫自斷其命，定是前妻之子解三藏者，由彼為其說如是法：『父勿憂慮。所以者何？父今因我為善知識故，歸佛法僧受五學處，布施持戒廣修諸福，捨此苦身當生善道，天堂解脫如隔輕幔。』今既身死必得生天。苾芻若來我當共活，所有家務令其檢校。」作是念已憂苦纏懷，具飾凶儀送屍林野，焚燒事畢憂恨而住。

時三藏子聞父身亡便作是念：「一切諸行皆悉無常，我今宜往為彼繼親宣說法要。」既至家已，其母遙見即便罵言：「汝前婦兒今得來至，由解三藏說生天法令父命終，今可還家與我共活，所有家務汝並知之。」時彼苾芻聞是語已，心懷愧恥捨之而去，便生悔恨作如是念：「豈非我今是勸死耶？」即以此事告諸苾芻，諸苾芻白佛。佛言：「諸苾芻！彼苾芻無犯。然諸苾芻不應對彼重病人前說如是法，能令病者聞已樂死。若苾芻說如是法，令彼病人欲求死者得越法罪。」此是緣起，未制學處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時三藏子聞父身亡便作是念：「一切諸行皆悉無常，我今宜往為彼繼親宣說法要。」既至家已，其母遙見即便罵言：「汝前婦兒今得來至，由解三藏說生天法令父命終，今可還家與我共活，所有家務汝並知之。」時彼苾芻聞是語已，心懷愧恥捨之而去，便生悔恨作如是念：「豈非我今是勸死耶？」即以此事告諸苾芻，諸苾芻白佛。佛言：「諸苾芻！彼苾芻無犯。然諸苾芻不應對彼重病人前說如是法，能令病者聞已樂死。若苾芻說如是法，令彼病人欲求死者得越法罪。」此是緣起，未制學處。

佛在廣嚴城勝慧河側娑羅雉林，為諸苾芻說不淨觀、讚修不淨觀：「汝諸苾芻！應修不淨觀，由於此觀修習多修習故得大果利。」如世尊說教諸苾芻修不淨觀得大果利，時諸苾芻便修不淨觀，既修習已於膿血身深生厭患，或持刀自殺、或服毒藥、或以繩自縊、或自墜高崖、或展轉相害。有一苾芻於膿血身深生厭離，便往詣彼鹿杖梵志沙門所作如是言：「汝來賢首！與汝衣鉢，當斷我命。」是時梵志即斷其命，便持血刀往勝慧河側就水而洗。時有天魔從水涌出，告梵志曰：「善哉賢首！汝今所作多獲福德，汝於沙門具戒具德，未度者令度、未脫者令脫、未安者令安、未涅槃者令得涅槃，更有餘利得彼衣鉢。」時彼梵志轉更增益罪惡之見，便作是念：「我今實爾獲諸功德，能於沙門具戒行者，度脫安樂至涅槃處，復有餘利獲彼衣鉢。」時彼梵志便挾利刀，詣僧住處及餘房院經行之所，而告之曰：「若有苾芻具足戒行，我當度脫安樂令至涅槃。」時有一苾芻厭恥自身，便出房外告梵志曰：「賢首！我未度脫安樂涅槃，汝當令我得涅槃處。」時彼梵志即便就殺。如是二、三乃至六十苾芻，悉皆斷命。爾時苾芻眾漸減少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在廣嚴城勝慧河側娑羅雉林，為諸苾芻說不淨觀、讚修不淨觀：「汝諸苾芻！應修不淨觀，由於此觀修習多修習故得大果利。」如世尊說教諸苾芻修不淨觀得大果利，時諸苾芻便修不淨觀，既修習已於膿血身深生厭患，或持刀自殺、或服毒藥、或以繩自縊、或自墜高崖、或展轉相害。有一苾芻於膿血身深生厭離，便往詣彼鹿杖梵志沙門所作如是言：「汝來賢首！與汝衣鉢，當斷我命。」是時梵志即斷其命，便持血刀往勝慧河側就水而洗。時有天魔從水涌出，告梵志曰：「善哉賢首！汝今所作多獲福德，汝於沙門具戒具德，未度者令度、未脫者令脫、未安者令安、未涅槃者令得涅槃，更有餘利得彼衣鉢。」時彼梵志轉更增益罪惡之見，便作是念：「我今實爾獲諸功德，能於沙門具戒行者，度脫安樂至涅槃處，復有餘利獲彼衣鉢。」時彼梵志便挾利刀，詣僧住處及餘房院經行之所，而告之曰：「若有苾芻具足戒行，我當度脫安樂令至涅槃。」時有一苾芻厭恥自身，便出房外告梵志曰：「賢首！我未度脫安樂涅槃，汝當令我得涅槃處。」時彼梵志即便就殺。如是二、三乃至六十苾芻，悉皆斷命。爾時苾芻眾漸減少。

佛於十五日褒灑陀時，於如常座既安坐已，觀苾芻眾，告具壽阿難陀曰：「何故苾芻數漸減少，存者無幾？」時阿難陀白世尊曰：「佛於一時為諸苾芻讚修不淨觀，若於此觀修習多修習者得大果利。時諸苾芻便修不淨觀已，於膿血身深生厭患，或有自殺或求他斷命，魔來勸喻乃至殺盡六十苾芻，由此緣故僧眾減少。」佛告諸苾芻：「展轉教殺是事實不？」白佛言：「世尊！實爾。」爾時世尊告諸苾芻：「汝所為非，非沙門、非隨順行、是不清淨，非出家者所應為事。」作種種呵責已，告諸苾芻曰：「我觀十利，從攝取於僧乃至正法久住利益人天。我今為諸聲聞弟子，於毘奈耶制其學處，應如是說：若復苾芻，若人、若人胎，故自手斷其命、或持刀授與、或自持刀、或求持刀者，若勸死、讚死，語言：『咄男子！何用此罪累不淨惡活為？汝今寧死，死勝生。』隨自心念以餘言說勸讚令死，彼因死者，此苾芻亦得波羅市迦，不應共住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於十五日褒灑陀時，於如常座既安坐已，觀苾芻眾，告具壽阿難陀曰：「何故苾芻數漸減少，存者無幾？」時阿難陀白世尊曰：「佛於一時為諸苾芻讚修不淨觀，若於此觀修習多修習者得大果利。時諸苾芻便修不淨觀已，於膿血身深生厭患，或有自殺或求他斷命，魔來勸喻乃至殺盡六十苾芻，由此緣故僧眾減少。」佛告諸苾芻：「展轉教殺是事實不？」白佛言：「世尊！實爾。」爾時世尊告諸苾芻：「汝所為非，非沙門、非隨順行、是不清淨，非出家者所應為事。」作種種呵責已，告諸苾芻曰：「我觀十利，從攝取於僧乃至正法久住利益人天。我今為諸聲聞弟子，於毘奈耶制其學處，應如是說：若復苾芻，若人、若人胎，故自手斷其命、或持刀授與、或自持刀、或求持刀者，若勸死、讚死，語言：『咄男子！何用此罪累不淨惡活為？汝今寧死，死勝生。』隨自心念以餘言說勸讚令死，彼因死者，此苾芻亦得波羅市迦，不應共住。」

苾芻義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻義如上。

言人者，謂於母腹已具六根，所謂眼耳鼻舌身意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言人者，謂於母腹已具六根，所謂眼耳鼻舌身意。

人胎者，謂初入母腹，但有三根謂身、命、意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人胎者，謂初入母腹，但有三根謂身、命、意。

故者，謂是故心非錯誤等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故者，謂是故心非錯誤等。

自手者，謂自手行殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自手者，謂自手行殺。

斷命者，令彼命根不得相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷命者，令彼命根不得相續。

或持刀授與者，若知彼人欲得自殺，便以大刀、剃刀、刺刀等而安其處欲令自害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或持刀授與者，若知彼人欲得自殺，便以大刀、剃刀、刺刀等而安其處欲令自害。

或自持刀者，謂自力劣不能行殺，但自執刀令他捉手而斷人命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或自持刀者，謂自力劣不能行殺，但自執刀令他捉手而斷人命。

或求持刀者，謂覓男、女、半擇迦等命其行殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或求持刀者，謂覓男、女、半擇迦等命其行殺。

言勸死者，於三種人勸之令死：謂破戒人、持戒人及以病人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言勸死者，於三種人勸之令死：謂破戒人、持戒人及以病人。

云何勸破戒？如有苾芻於破戒苾芻有所求覓，若衣鉢絡囊水羅絛帶，及餘沙門命緣資具。時彼苾芻作如是念：「若彼破戒命存在者，彼衣鉢等無由能得，我應詣彼勸之令死。」即便往彼作如是言：「具壽！知不？汝今破戒作諸罪業，身語意三常造眾惡。具壽！乃至汝命得長存者，所作惡業轉更增多，由惡增故於彼長時受地獄苦。」若破戒者聞此語已，作如是問：「具壽！我今欲何所作？」彼便報曰：「應可捨身自斷其命。」若彼苾芻或可捨身、或時自殺，彼苾芻得波羅市迦。若破戒苾芻不受勸者，彼苾芻得窣吐羅底也。時勸死者雖說如前勸死語已，心生追悔，便往詣彼破戒苾芻所作如是言：「具壽！當知我前所說，猶如愚小不善分別、不審思量，倉卒而說。具壽！若能親近善友說除先罪，汝之所作三業不善，由彼力故而得清淨。由清淨故捨此身已當生天上。」若破戒者或問彼曰：「具壽！我今欲何所作？」答言：「汝勿捨身汝勿自殺。」若不自殺者，彼苾芻得窣吐羅底也。若破戒人雖聞前語，不用其言而便自殺，其勸死者亦得窣吐羅底也。是謂苾芻勸破戒人死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何勸破戒？如有苾芻於破戒苾芻有所求覓，若衣鉢絡囊水羅絛帶，及餘沙門命緣資具。時彼苾芻作如是念：「若彼破戒命存在者，彼衣鉢等無由能得，我應詣彼勸之令死。」即便往彼作如是言：「具壽！知不？汝今破戒作諸罪業，身語意三常造眾惡。具壽！乃至汝命得長存者，所作惡業轉更增多，由惡增故於彼長時受地獄苦。」若破戒者聞此語已，作如是問：「具壽！我今欲何所作？」彼便報曰：「應可捨身自斷其命。」若彼苾芻或可捨身、或時自殺，彼苾芻得波羅市迦。若破戒苾芻不受勸者，彼苾芻得窣吐羅底也。時勸死者雖說如前勸死語已，心生追悔，便往詣彼破戒苾芻所作如是言：「具壽！當知我前所說，猶如愚小不善分別、不審思量，倉卒而說。具壽！若能親近善友說除先罪，汝之所作三業不善，由彼力故而得清淨。由清淨故捨此身已當生天上。」若破戒者或問彼曰：「具壽！我今欲何所作？」答言：「汝勿捨身汝勿自殺。」若不自殺者，彼苾芻得窣吐羅底也。若破戒人雖聞前語，不用其言而便自殺，其勸死者亦得窣吐羅底也。是謂苾芻勸破戒人死。

云何勸持戒人死？如有苾芻於持戒苾芻有所求覓，若衣鉢等廣說，乃至即便往彼作如是言：「具壽！知不？汝既持戒修諸善法，又能展手施、恒常施、愛樂施、廣大施、分布施。具壽！汝有此福必生天上。」若持戒人聞此語已作如是問：「具壽！我今欲何所作？」彼便報曰：「應可捨身自斷其命。」若彼苾芻聞是語已便自斷命，彼苾芻得波羅市迦。若持戒苾芻不受勸者，彼苾芻得窣吐羅底也。時勸死者雖說如是勸死語已、心生追悔，便往詣彼持戒苾芻所作如是言：「具壽！當知我前所說，猶如愚小不善分別、不審思量，倉卒而說。具壽！既能持戒修諸善法，乃至必生天上。」若持戒者或問彼曰：「我今欲何所作？」報言：「具壽！汝勿捨身汝勿自殺。」若不自殺者，彼苾芻得窣吐羅底也。若雖聞前語，不用其言而便自殺，彼苾芻亦得窣吐羅底也。是謂苾芻勸持戒人死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何勸持戒人死？如有苾芻於持戒苾芻有所求覓，若衣鉢等廣說，乃至即便往彼作如是言：「具壽！知不？汝既持戒修諸善法，又能展手施、恒常施、愛樂施、廣大施、分布施。具壽！汝有此福必生天上。」若持戒人聞此語已作如是問：「具壽！我今欲何所作？」彼便報曰：「應可捨身自斷其命。」若彼苾芻聞是語已便自斷命，彼苾芻得波羅市迦。若持戒苾芻不受勸者，彼苾芻得窣吐羅底也。時勸死者雖說如是勸死語已、心生追悔，便往詣彼持戒苾芻所作如是言：「具壽！當知我前所說，猶如愚小不善分別、不審思量，倉卒而說。具壽！既能持戒修諸善法，乃至必生天上。」若持戒者或問彼曰：「我今欲何所作？」報言：「具壽！汝勿捨身汝勿自殺。」若不自殺者，彼苾芻得窣吐羅底也。若雖聞前語，不用其言而便自殺，彼苾芻亦得窣吐羅底也。是謂苾芻勸持戒人死。

云何勸病人死？如有苾芻於病苾芻有所希求，若衣鉢等命緣資具，時彼苾芻作如是念：「彼重病人命存在者，彼衣鉢等無由能得，我應往彼勸之令死。」即便往彼作如是言：「具壽！知不？汝既重病極受苦惱，汝若久存病轉增劇常受辛苦。」若病苾芻聞此語已作如是問：「我今欲何所作？」彼便報曰：「應可捨身自斷其命。」若病苾芻聞是語已，恐更辛苦便自斷命，彼苾芻得波羅市迦。若病苾芻不受勸者，彼苾芻得窣吐羅底也。時彼苾芻雖說如前勸死方便已，心生追悔，便往詣彼病苾芻所作如是言：「具壽！當知我前所說，猶如愚小不善分別、不審思量，倉卒而說。具壽！汝今宜可覓善知識，能為汝求應病之藥供給飲食，如法相看隨順不逆。若能爾者，不久便當病愈安樂，氣力平復隨意遊行。」若病苾芻或問彼曰：「具壽！汝今令我欲何所作？」報言：「汝勿捨身，汝勿自殺。」若不自殺者，彼苾芻得窣吐羅底也。若病苾芻雖聞前語，不用其言而便自殺，彼苾芻亦得窣吐羅罪。是謂苾芻勸病者死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何勸病人死？如有苾芻於病苾芻有所希求，若衣鉢等命緣資具，時彼苾芻作如是念：「彼重病人命存在者，彼衣鉢等無由能得，我應往彼勸之令死。」即便往彼作如是言：「具壽！知不？汝既重病極受苦惱，汝若久存病轉增劇常受辛苦。」若病苾芻聞此語已作如是問：「我今欲何所作？」彼便報曰：「應可捨身自斷其命。」若病苾芻聞是語已，恐更辛苦便自斷命，彼苾芻得波羅市迦。若病苾芻不受勸者，彼苾芻得窣吐羅底也。時彼苾芻雖說如前勸死方便已，心生追悔，便往詣彼病苾芻所作如是言：「具壽！當知我前所說，猶如愚小不善分別、不審思量，倉卒而說。具壽！汝今宜可覓善知識，能為汝求應病之藥供給飲食，如法相看隨順不逆。若能爾者，不久便當病愈安樂，氣力平復隨意遊行。」若病苾芻或問彼曰：「具壽！汝今令我欲何所作？」報言：「汝勿捨身，汝勿自殺。」若不自殺者，彼苾芻得窣吐羅底也。若病苾芻雖聞前語，不用其言而便自殺，彼苾芻亦得窣吐羅罪。是謂苾芻勸病者死。

言讚死者，若有苾芻於樂死人前作讚死語，「咄男子」者，是呼召言。「汝今何用如是罪累，乃至死勝於生」者，皆是出輕毀言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言讚死者，若有苾芻於樂死人前作讚死語，「咄男子」者，是呼召言。「汝今何用如是罪累，乃至死勝於生」者，皆是出輕毀言。

隨自心念者，謂隨自心而生異念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨自心念者，謂隨自心而生異念。

以餘言說者，謂以眾多方便勸彼令死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以餘言說者，謂以眾多方便勸彼令死。

讚者，於病人前說讚美言，欲令必死心無所顧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚者，於病人前說讚美言，欲令必死心無所顧。

若彼由此方便而命終者，謂彼苾芻由此所說方便而致命終。不由餘事，謂非此餘善心等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼由此方便而命終者，謂彼苾芻由此所說方便而致命終。不由餘事，謂非此餘善心等事。

苾芻者，謂有苾芻性。苾芻性者，謂受圓具，廣如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻者，謂有苾芻性。苾芻性者，謂受圓具，廣如上說。

波羅市迦義亦如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅市迦義亦如上。

此中犯相其事云何？攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？攝頌曰：

有時以內身， 或用於外物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有時以內身， 或用於外物，

或內外二合， 是名為殺相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或內外二合， 是名為殺相。

云何內身殺？謂若苾芻有殺心，若以一指打彼女、男、半擇迦等，由此方便而命終者，此苾芻得波羅市迦；或當時不死，由此為緣後乃死者，此苾芻亦得波羅市迦；若當時不死、後亦不死者，得窣吐羅底也。如以一指，若以五指、拳、腕、頭、肩及餘身分，乃至足指而打於彼欲令斷命，若彼死者此苾芻得波羅市迦；若當時不死、後由此死者，苾芻亦得波羅市迦；若不死者，得窣吐羅底也。是名內身行殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何內身殺？謂若苾芻有殺心，若以一指打彼女、男、半擇迦等，由此方便而命終者，此苾芻得波羅市迦；或當時不死，由此為緣後乃死者，此苾芻亦得波羅市迦；若當時不死、後亦不死者，得窣吐羅底也。如以一指，若以五指、拳、腕、頭、肩及餘身分，乃至足指而打於彼欲令斷命，若彼死者此苾芻得波羅市迦；若當時不死、後由此死者，苾芻亦得波羅市迦；若不死者，得窣吐羅底也。是名內身行殺。

云何外物殺？若苾芻有殺心，以竹、鐵等箭射彼女、男、半擇迦等，由此方便而命終者，此苾芻得波羅市迦；不即命終、後方死者，亦得波羅市迦；若當時不死、後亦不死者，得窣吐羅底也。若矛矟、輪鑹及餘兵刃，乃至棗核遙擲彼人，作殺害心欲令其死，由此方便而命終者，此苾芻得波羅市迦；不即命終、後方死者，亦得波羅市迦；若當時不死、後亦不死者，得窣吐羅底也。是名外物殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何外物殺？若苾芻有殺心，以竹、鐵等箭射彼女、男、半擇迦等，由此方便而命終者，此苾芻得波羅市迦；不即命終、後方死者，亦得波羅市迦；若當時不死、後亦不死者，得窣吐羅底也。若矛矟、輪鑹及餘兵刃，乃至棗核遙擲彼人，作殺害心欲令其死，由此方便而命終者，此苾芻得波羅市迦；不即命終、後方死者，亦得波羅市迦；若當時不死、後亦不死者，得窣吐羅底也。是名外物殺。

云何內外合殺？若苾芻有殺心，手執大刀殺彼女、男、半擇迦等，由此方便而命終者，此苾芻得波羅市迦；不即命終、後方死者，亦得波羅市迦；若當時不死、後亦不死者，得窣吐羅底也。如大刀既爾，諸餘兩刃、半刃、矟杖之類，乃至草莛打斫於彼，作殺害心欲令其死，由此方便而命終者，得波羅市迦，或得窣吐羅底也。廣如上說。是名內外合殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何內外合殺？若苾芻有殺心，手執大刀殺彼女、男、半擇迦等，由此方便而命終者，此苾芻得波羅市迦；不即命終、後方死者，亦得波羅市迦；若當時不死、後亦不死者，得窣吐羅底也。如大刀既爾，諸餘兩刃、半刃、矟杖之類，乃至草莛打斫於彼，作殺害心欲令其死，由此方便而命終者，得波羅市迦，或得窣吐羅底也。廣如上說。是名內外合殺。

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

若以毒藥粖， 及在二依處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以毒藥粖， 及在二依處，

或時以諸酒， 機關等害人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時以諸酒， 機關等害人。

云何以毒藥殺？若苾芻有殺心，若以毒藥、若毒和食，謂餅飯等，殺女、男、半擇迦。由此方便而命終者，得波羅市迦，或得窣吐羅底也。廣說如上。是名毒藥殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何以毒藥殺？若苾芻有殺心，若以毒藥、若毒和食，謂餅飯等，殺女、男、半擇迦。由此方便而命終者，得波羅市迦，或得窣吐羅底也。廣說如上。是名毒藥殺。

云何毒粖殺？若苾芻有殺心，以諸毒粖或用摩身、或將洗浴、或和塗香、或坌香鬘、或雜香煙，殺彼女、男、半擇迦等。由此方便而命終者，此苾芻得波羅市迦，或得窣吐羅底也。廣說如上。是名毒粖殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何毒粖殺？若苾芻有殺心，以諸毒粖或用摩身、或將洗浴、或和塗香、或坌香鬘、或雜香煙，殺彼女、男、半擇迦等。由此方便而命終者，此苾芻得波羅市迦，或得窣吐羅底也。廣說如上。是名毒粖殺。

云何依處殺？此有二種：一因地稽留、二因木稽留。何謂因地稽留？若苾芻有殺心，掘地作穽於內置機，羈絆其脚欲殺男、女、半擇迦，因此而死；或放師子、虎豹、鵰鷲鳥等而噉食之；或以風吹日曝形質銷盡，或令飢渴羸瘦。由此方便而命終者，此苾芻得波羅市迦；若不死者，得窣吐羅底也。餘如上說。如脚既爾，若脛、若髀、若腰、若胸，乃至於頸而為羈絆，或時欲令師子等食，乃至飢渴羸瘦。由此方便而命終者，得波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。是名因地稽留殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何依處殺？此有二種：一因地稽留、二因木稽留。何謂因地稽留？若苾芻有殺心，掘地作穽於內置機，羈絆其脚欲殺男、女、半擇迦，因此而死；或放師子、虎豹、鵰鷲鳥等而噉食之；或以風吹日曝形質銷盡，或令飢渴羸瘦。由此方便而命終者，此苾芻得波羅市迦；若不死者，得窣吐羅底也。餘如上說。如脚既爾，若脛、若髀、若腰、若胸，乃至於頸而為羈絆，或時欲令師子等食，乃至飢渴羸瘦。由此方便而命終者，得波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。是名因地稽留殺。

云何因木稽留殺？若苾芻故心欲殺女、男、半擇迦等，或於大木、若柱、若橛，以濕繩索而繫其足，因此而死；或時欲令師子等食乃至飢渴銷瘦。由此方便而命終者，得波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。是名因木稽留殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何因木稽留殺？若苾芻故心欲殺女、男、半擇迦等，或於大木、若柱、若橛，以濕繩索而繫其足，因此而死；或時欲令師子等食乃至飢渴銷瘦。由此方便而命終者，得波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。是名因木稽留殺。

云何酒醉殺？若苾芻故心欲殺女、男、半擇迦等，與米酒令飲，因此致死；或令師子等食，乃至飢渴羸瘦。由此方便而致命終，得波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。如米酒既爾，乃至根、莖、花、葉、果酒，或呪其酒、或以藥酒，飲令心亂癡無所識。由此方便而致命終，或由醉故欲令王賊、怨家而斷其命，得波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。是名以酒殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何酒醉殺？若苾芻故心欲殺女、男、半擇迦等，與米酒令飲，因此致死；或令師子等食，乃至飢渴羸瘦。由此方便而致命終，得波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。如米酒既爾，乃至根、莖、花、葉、果酒，或呪其酒、或以藥酒，飲令心亂癡無所識。由此方便而致命終，或由醉故欲令王賊、怨家而斷其命，得波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。是名以酒殺。

云何機弓殺？若苾芻故心欲殺女、男、半擇迦等，便設機弓施以鐵箭，或安諸刀等置於路側，若彼女、男及半擇迦從此而過，便截手足或復斬頭及餘身分。由此方便而致命終者，此苾芻得波羅市迦或窣吐羅底也。如機弓既爾，若作蹋發及餘機關欲斷人命事罪同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何機弓殺？若苾芻故心欲殺女、男、半擇迦等，便設機弓施以鐵箭，或安諸刀等置於路側，若彼女、男及半擇迦從此而過，便截手足或復斬頭及餘身分。由此方便而致命終者，此苾芻得波羅市迦或窣吐羅底也。如機弓既爾，若作蹋發及餘機關欲斷人命事罪同前。

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

若起全半屍， 墮胎并作呪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若起全半屍， 墮胎并作呪，

推落及水火， 遣使寒熱殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 推落及水火， 遣使寒熱殺。

云何起屍殺？若苾芻故心欲殺女、男、半擇迦等，便於黑月十四日詣屍林所，覓新死屍乃至蟻子未傷損者，便以黃土揩拭、香水洗屍，以新疊一雙遍覆身體，以酥塗足誦呪呪之，于時死屍頻申欲起，安在兩輪車上，以二銅鈴繫於頸下，以兩刃刀置於手中。其屍即起，便問呪師曰：「汝欲令我殺害誰耶？」呪師報曰：「汝頗識彼某甲女、男、半擇迦不？」答言：「我識。」報曰：「汝可往彼斷其命根。」若命斷者，苾芻得波羅市迦。若於彼家以諸藥草而為鬘帶，橫繫門上及置水瓶、或門繫牸牛并同色犢子、或繫牸羊并同色羊羔、或家有磨藥石并有石軸、或門有因陀羅杙、或火常不滅、或家安形像、或有佛真身，或轉輪王、或轉輪王母、或懷輪王胎、或有菩薩、或有菩薩母、或有懷菩薩胎、或將欲誦戒或正誦戒時、或將欲誦《四阿笈摩經》或正誦時，若復大經欲誦正誦，謂《小空、大空經》、《增五、增三經》、《幻網經》、《影勝王迎佛經》、《勝幡經》。若有如是等事守護之時，彼所起屍不能得入者，此苾芻皆得窣吐羅底也；或不善解起屍之法，起屍却來殺其呪師，此苾芻得窣吐羅底也；若呪師苾芻殺彼起屍，亦得窣吐羅底也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何起屍殺？若苾芻故心欲殺女、男、半擇迦等，便於黑月十四日詣屍林所，覓新死屍乃至蟻子未傷損者，便以黃土揩拭、香水洗屍，以新疊一雙遍覆身體，以酥塗足誦呪呪之，于時死屍頻申欲起，安在兩輪車上，以二銅鈴繫於頸下，以兩刃刀置於手中。其屍即起，便問呪師曰：「汝欲令我殺害誰耶？」呪師報曰：「汝頗識彼某甲女、男、半擇迦不？」答言：「我識。」報曰：「汝可往彼斷其命根。」若命斷者，苾芻得波羅市迦。若於彼家以諸藥草而為鬘帶，橫繫門上及置水瓶、或門繫牸牛并同色犢子、或繫牸羊并同色羊羔、或家有磨藥石并有石軸、或門有因陀羅杙、或火常不滅、或家安形像、或有佛真身，或轉輪王、或轉輪王母、或懷輪王胎、或有菩薩、或有菩薩母、或有懷菩薩胎、或將欲誦戒或正誦戒時、或將欲誦《四阿笈摩經》或正誦時，若復大經欲誦正誦，謂《小空、大空經》、《增五、增三經》、《幻網經》、《影勝王迎佛經》、《勝幡經》。若有如是等事守護之時，彼所起屍不能得入者，此苾芻皆得窣吐羅底也；或不善解起屍之法，起屍却來殺其呪師，此苾芻得窣吐羅底也；若呪師苾芻殺彼起屍，亦得窣吐羅底也。

云何起半屍事？並同前，於中別者，車但一輪、一鈴繫頸、刀唯一刃，乃至結罪廣如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何起半屍事？並同前，於中別者，車但一輪、一鈴繫頸、刀唯一刃，乃至結罪廣如上說。

云何墮胎殺？苾芻欲殺懷胎母不欲殺子，即便蹂蹋其腹。若母死非胎者，苾芻得波羅市迦；若胎死非母者，得窣吐羅底也；若二俱死，於母得波羅市迦；若二俱不死，得窣吐羅底也。若苾芻欲殺於胎不欲殺母，即便蹂蹋其腹。若胎死非母，苾芻得波羅市迦；若母死非胎，得窣吐羅底也；若二俱死，得波羅市迦；若二俱不死，得窣吐羅底也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何墮胎殺？苾芻欲殺懷胎母不欲殺子，即便蹂蹋其腹。若母死非胎者，苾芻得波羅市迦；若胎死非母者，得窣吐羅底也；若二俱死，於母得波羅市迦；若二俱不死，得窣吐羅底也。若苾芻欲殺於胎不欲殺母，即便蹂蹋其腹。若胎死非母，苾芻得波羅市迦；若母死非胎，得窣吐羅底也；若二俱死，得波羅市迦；若二俱不死，得窣吐羅底也。

云何作呪殺？若苾芻有殺心，起方便欲殺女、男、半擇迦，作曼荼羅安置火鑪，燃火投木口誦禁呪，作如是念：「若燒木盡，令彼女、男、半擇迦命根即斷。」若火中木纔始燒半彼命斷者，此苾芻得窣吐羅底也；若木燒盡彼命終者，得波羅市迦。若苾芻有殺心，起方便欲殺女、男、半擇迦，以油麻芥子各一升置於臼中擣之，口誦禁呪作如是念：「若臼中物擣若成末令彼命終。」未末已來彼命終者，此苾芻得窣吐羅底也；若碎成末彼命終者，苾芻得波羅市迦。若苾芻有殺心，起方便以黃牛乳一升置於器中，以指攪乳口誦禁呪，作如是念：「若器中乳盡變成血，即令彼人命根斷絕。」若乳未盡成血彼命終者，得窣吐羅底也；若盡成血彼命終者，得波羅市迦。若苾芻欲殺人，起方便以五色線刺僧伽胝，口誦禁呪作如是念：「作此衣了令彼命終。」若衣未了彼命終者，得窣吐羅底也；衣了死者，得波羅市迦。若苾芻欲殺人，起方便以指畫地，口誦禁呪作如是念：「畫滿七數令彼命終。」若未滿七彼命終者，得窣吐羅底也；滿七死者得波羅市迦。是名作呪殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何作呪殺？若苾芻有殺心，起方便欲殺女、男、半擇迦，作曼荼羅安置火鑪，燃火投木口誦禁呪，作如是念：「若燒木盡，令彼女、男、半擇迦命根即斷。」若火中木纔始燒半彼命斷者，此苾芻得窣吐羅底也；若木燒盡彼命終者，得波羅市迦。若苾芻有殺心，起方便欲殺女、男、半擇迦，以油麻芥子各一升置於臼中擣之，口誦禁呪作如是念：「若臼中物擣若成末令彼命終。」未末已來彼命終者，此苾芻得窣吐羅底也；若碎成末彼命終者，苾芻得波羅市迦。若苾芻有殺心，起方便以黃牛乳一升置於器中，以指攪乳口誦禁呪，作如是念：「若器中乳盡變成血，即令彼人命根斷絕。」若乳未盡成血彼命終者，得窣吐羅底也；若盡成血彼命終者，得波羅市迦。若苾芻欲殺人，起方便以五色線刺僧伽胝，口誦禁呪作如是念：「作此衣了令彼命終。」若衣未了彼命終者，得窣吐羅底也；衣了死者，得波羅市迦。若苾芻欲殺人，起方便以指畫地，口誦禁呪作如是念：「畫滿七數令彼命終。」若未滿七彼命終者，得窣吐羅底也；滿七死者得波羅市迦。是名作呪殺。

云何推墮殺？若苾芻欲殺人，於崖岸危險等處推彼令墮，由此死者得波羅市迦；當時不死、後因此死，亦得波羅市迦；當時不死、後亦不死，得窣吐羅底也。如崖既爾，或於牆樹處、或於象馬、車輿、床座、頭肩、腰背、髀膝、腨足，及餘身分而推墮時，由此死者得波羅市迦；若當時不死、後因此死，亦得波羅市迦；若當時不死、後亦不死，得窣吐羅底也。是名推墮殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何推墮殺？若苾芻欲殺人，於崖岸危險等處推彼令墮，由此死者得波羅市迦；當時不死、後因此死，亦得波羅市迦；當時不死、後亦不死，得窣吐羅底也。如崖既爾，或於牆樹處、或於象馬、車輿、床座、頭肩、腰背、髀膝、腨足，及餘身分而推墮時，由此死者得波羅市迦；若當時不死、後因此死，亦得波羅市迦；若當時不死、後亦不死，得窣吐羅底也。是名推墮殺。

云何於水殺？若苾芻欲殺人推置水中，因此死者得，波羅市迦；不死者，窣吐羅底也。廣如上說。水謂河、海、池、井、泉，乃至以水一掬投彼口中令死，是名於水殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於水殺？若苾芻欲殺人推置水中，因此死者得，波羅市迦；不死者，窣吐羅底也。廣如上說。水謂河、海、池、井、泉，乃至以水一掬投彼口中令死，是名於水殺。

云何於火殺？若苾芻欲殺人推置火中，因此而死，苾芻得波羅市迦。廣如上說。火謂若燒村、林、城邑，乃至以火炭置彼口中令死，是名火殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於火殺？若苾芻欲殺人推置火中，因此而死，苾芻得波羅市迦。廣如上說。火謂若燒村、林、城邑，乃至以火炭置彼口中令死，是名火殺。

云何驅使殺？若苾芻欲殺人，即遣其人向險難處，而致死者，得波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。險難處者，謂賊、怨家、虎豹、師子等處，使人經過令其致死，是名驅使殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何驅使殺？若苾芻欲殺人，即遣其人向險難處，而致死者，得波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。險難處者，謂賊、怨家、虎豹、師子等處，使人經過令其致死，是名驅使殺。

云何寒凍殺？若苾芻欲殺人，於極寒時猛風嚴烈，若晝安置陰中、若夜置於露地令坐濕草，因此而死，苾芻得波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。是名寒凍殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何寒凍殺？若苾芻欲殺人，於極寒時猛風嚴烈，若晝安置陰中、若夜置於露地令坐濕草，因此而死，苾芻得波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。是名寒凍殺。

云何炎熱殺？若苾芻欲殺人，於極熱時身生沸瘡，若晝置於露地、若夜安密室中，熏以烟火、覆以席薦及毛緂等，因此而死，苾芻得波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。是名炎熱殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何炎熱殺？若苾芻欲殺人，於極熱時身生沸瘡，若晝置於露地、若夜安密室中，熏以烟火、覆以席薦及毛緂等，因此而死，苾芻得波羅市迦或窣吐羅底也。廣如上說。是名炎熱殺。

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

浴室及溫堂， 迦留不觀座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浴室及溫堂， 迦留不觀座，

施醋有二別， 十七惱令亡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施醋有二別， 十七惱令亡，

蘭若老苾芻， 重輕隨事識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘭若老苾芻， 重輕隨事識。

云何浴室事？爾時世尊住曠野林中，是時有一乞食苾芻，於得意居士家時時往詣為說妙法，令彼居士生敬信心，為受三歸并五學處。後時復往為說七有事福業，居士白言：「聖者！我欲為僧作有依福業事。」苾芻答曰：「甚善！此事應作。」白言：「聖者！欲何所作？」答言：「僧今現無浴室，宜可為作。」白言：「聖者！我有財物無撿校人。」答言：「我為撿校修營福業。」白言：「甚善！」時彼居士多與財物任其營作，苾芻即為修造。時曠野林中有大節會，諸傭作人皆不來集，時彼苾芻召彼傭人而告之曰：「賢首！汝等今日何故不來？」白言：「聖者！今日諸人為大歡會，緣此不來。」報曰：「賢首！諸有福人可為歡會，汝等客作活命何歡會耶？汝來為作倍與價直。」白言：「聖者！彼有福人常為歡會，我傭力者時復一逢，設令兩倍酬我價直亦不能作。」言已便去，時彼居士作如是念：「我今往觀所作福業為至幾何？」晨旦往觀並未營作，到苾芻所禮已，白言：「聖者！何意傭人今日不作？」報言：「居士！彼不肯作。」白言：「何意？」報曰：「彼傭力人作如是語：『今日世人共為歡會，我不能作。』」居士白言：「聖者！彼客作人有何歡會？豈非聖者不酬價直彼不肯耶？」報言：「居士！我酬一倍仍不肯作。便報我言：『諸有福人常為歡會，我傭力者時復一逢，設與兩倍亦不能作。』」居士言：「聖者！我修此福不為自身不為親屬。善哉聖者！為我助成勿令廢闕。」時彼苾芻以事白佛。佛言：「事未了者，令諸苾芻助彼修造。」時諸苾芻依世尊教，即助營造展轉擲甎，執不牢固甎遂墮落，打苾芻頭因而致死。時諸苾芻心生追悔作如是言：「諸具壽！此乞食者，多事營為強自辛苦，我之所愛同梵行者非分致死。」共生疑念：「豈非緣此我等共犯波羅市迦耶？」時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊告曰：「汝諸苾芻皆無有犯。然諸苾芻不應展轉擲甎，應以手相授。若甎有璺裂告知方授，不爾者得越法罪。」佛言：「應助作業。」時諸苾芻盡日而作，諸婆羅門居士等咸生譏議：「云何苾芻終日作業猶若傭人？」時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊告曰：「不應終日而作，應可半日營其事業。」時諸苾芻於炎夏時午後營作，於寒冬時午前而作，佛言：「不應爾，於寒冬時午後而作，於炎夏時午前而作。」彼諸苾芻臨至食時方休作務，泥土污身便行乞食。諸不信者見而譏笑曰：「聖者！仁等作務過傭力人，彼客作者未至食時尚知休息，仁等營為臨食方止。」時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊告曰：「准量日時早須休作，若乞食者當整容 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何浴室事？爾時世尊住曠野林中，是時有一乞食苾芻，於得意居士家時時往詣為說妙法，令彼居士生敬信心，為受三歸并五學處。後時復往為說七有事福業，居士白言：「聖者！我欲為僧作有依福業事。」苾芻答曰：「甚善！此事應作。」白言：「聖者！欲何所作？」答言：「僧今現無浴室，宜可為作。」白言：「聖者！我有財物無撿校人。」答言：「我為撿校修營福業。」白言：「甚善！」時彼居士多與財物任其營作，苾芻即為修造。時曠野林中有大節會，諸傭作人皆不來集，時彼苾芻召彼傭人而告之曰：「賢首！汝等今日何故不來？」白言：「聖者！今日諸人為大歡會，緣此不來。」報曰：「賢首！諸有福人可為歡會，汝等客作活命何歡會耶？汝來為作倍與價直。」白言：「聖者！彼有福人常為歡會，我傭力者時復一逢，設令兩倍酬我價直亦不能作。」言已便去，時彼居士作如是念：「我今往觀所作福業為至幾何？」晨旦往觀並未營作，到苾芻所禮已，白言：「聖者！何意傭人今日不作？」報言：「居士！彼不肯作。」白言：「何意？」報曰：「彼傭力人作如是語：『今日世人共為歡會，我不能作。』」居士白言：「聖者！彼客作人有何歡會？豈非聖者不酬價直彼不肯耶？」報言：「居士！我酬一倍仍不肯作。便報我言：『諸有福人常為歡會，我傭力者時復一逢，設與兩倍亦不能作。』」居士言：「聖者！我修此福不為自身不為親屬。善哉聖者！為我助成勿令廢闕。」時彼苾芻以事白佛。佛言：「事未了者，令諸苾芻助彼修造。」時諸苾芻依世尊教，即助營造展轉擲甎，執不牢固甎遂墮落，打苾芻頭因而致死。時諸苾芻心生追悔作如是言：「諸具壽！此乞食者，多事營為強自辛苦，我之所愛同梵行者非分致死。」共生疑念：「豈非緣此我等共犯波羅市迦耶？」時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊告曰：「汝諸苾芻皆無有犯。然諸苾芻不應展轉擲甎，應以手相授。若甎有璺裂告知方授，不爾者得越法罪。」佛言：「應助作業。」時諸苾芻盡日而作，諸婆羅門居士等咸生譏議：「云何苾芻終日作業猶若傭人？」時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊告曰：「不應終日而作，應可半日營其事業。」時諸苾芻於炎夏時午後營作，於寒冬時午前而作，佛言：「不應爾，於寒冬時午後而作，於炎夏時午前而作。」彼諸苾芻臨至食時方休作務，泥土污身便行乞食。諸不信者見而譏笑曰：「聖者！仁等作務過傭力人，彼客作者未至食時尚知休息，仁等營為臨食方止。」時諸苾芻以此因緣具白世尊。世尊告曰：「准量日時早須休作，若乞食者當整容

儀方行乞食，若僧食者亦應豫辦赴常食處。」如世尊言：「整理威儀方行乞食及赴食處。」者，諸苾芻不知何者是豫整威儀？佛言：「乃至得洗手足，并洗鉢器已來是名豫辦。凡諸苾芻若營造時，所有行法我今為說。若撿校人者，知彼諸人晨朝執作宜辦小食，若午後時為覓非時漿及塗手足油。若撿校人不依教者得越法罪。」是名浴室事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儀方行乞食，若僧食者亦應豫辦赴常食處。」如世尊言：「整理威儀方行乞食及赴食處。」者，諸苾芻不知何者是豫整威儀？佛言：「乃至得洗手足，并洗鉢器已來是名豫辦。凡諸苾芻若營造時，所有行法我今為說。若撿校人者，知彼諸人晨朝執作宜辦小食，若午後時為覓非時漿及塗手足油。若撿校人不依教者得越法罪。」是名浴室事。