根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶卷第四三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶卷第四三藏法師義淨奉 制譯

不與取學處第二之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與取學處第二之三

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園，為諸苾芻說供養法門，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園，為諸苾芻說供養法門，而說頌曰：

「若人不作福， 常受於苦報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人不作福， 常受於苦報；

若能修福者， 今世後世樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能修福者， 今世後世樂。」

時諸苾芻既聞斯說多行乞匃，於佛法僧廣興供養，時佛教法漸更增廣。於此城中有一長者，娶妻未久誕生一子，既漸長大遂便出家，時諸苾芻作如是念：「今此城中多有苾芻，乞求難得。我今宜可行詣餘方，為佛法僧而興供養。」便於他處隨意乞求，多獲種種繒綵之物，盛滿衣帒還室羅伐。路次稅關，稅人問曰：「聖者！頗有稅物不？」答言：「賢首！我無稅物。」告言：「且住！可將物來試為觀察。」纔披衣帒，見雜色物填滿帒中。稅官告曰：「若此帒盛不合稅者，豈待駝負方輸稅耶？」苾芻告曰：「賢首！此非我物。」問言：「誰物？」答言：「一是佛物、二是法物、三是僧物。」報言：「我復寧知佛法僧事，但須與稅方任前行。」久住稽留取其稅直放之而去。遂至室羅伐城心生追悔，白諸苾芻。苾芻白佛，佛言：「此人無犯，不應但作此語云是三寶物。應對稅官作如是說讚佛、法、僧。云何讚佛？所謂薄伽梵、如來、應、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，是名讚佛。云何讚法？所謂世尊善說法要，於現法中得無熱惱，隨機演說令趣涅槃，內證三明智慧圓滿，是謂讚法。云何讚僧？世尊所有聲聞弟子，安住正理直心恭敬隨順勝法，於眾僧中，有得預流向、預流果者，有得一來向、一來果者，有得不還向、不還果者，有得阿羅漢向、阿羅漢果者，此八大人皆尸羅圓滿、三摩地圓滿、般若圓滿、解脫圓滿、解脫知見圓滿，是合歸依是應恭敬，是諸世間勝上福田，是謂讚僧。如是讚歎三寶之時，放去者善；若不放者，應與稅直而去。若不與者，得窣吐羅罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻既聞斯說多行乞匃，於佛法僧廣興供養，時佛教法漸更增廣。於此城中有一長者，娶妻未久誕生一子，既漸長大遂便出家，時諸苾芻作如是念：「今此城中多有苾芻，乞求難得。我今宜可行詣餘方，為佛法僧而興供養。」便於他處隨意乞求，多獲種種繒綵之物，盛滿衣帒還室羅伐。路次稅關，稅人問曰：「聖者！頗有稅物不？」答言：「賢首！我無稅物。」告言：「且住！可將物來試為觀察。」纔披衣帒，見雜色物填滿帒中。稅官告曰：「若此帒盛不合稅者，豈待駝負方輸稅耶？」苾芻告曰：「賢首！此非我物。」問言：「誰物？」答言：「一是佛物、二是法物、三是僧物。」報言：「我復寧知佛法僧事，但須與稅方任前行。」久住稽留取其稅直放之而去。遂至室羅伐城心生追悔，白諸苾芻。苾芻白佛，佛言：「此人無犯，不應但作此語云是三寶物。應對稅官作如是說讚佛、法、僧。云何讚佛？所謂薄伽梵、如來、應、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，是名讚佛。云何讚法？所謂世尊善說法要，於現法中得無熱惱，隨機演說令趣涅槃，內證三明智慧圓滿，是謂讚法。云何讚僧？世尊所有聲聞弟子，安住正理直心恭敬隨順勝法，於眾僧中，有得預流向、預流果者，有得一來向、一來果者，有得不還向、不還果者，有得阿羅漢向、阿羅漢果者，此八大人皆尸羅圓滿、三摩地圓滿、般若圓滿、解脫圓滿、解脫知見圓滿，是合歸依是應恭敬，是諸世間勝上福田，是謂讚僧。如是讚歎三寶之時，放去者善；若不放者，應與稅直而去。若不與者，得窣吐羅罪。」

時有苾芻供養三寶故，持諸雜物過稅關處，雖對稅者讚歎三寶。然此稅官不肯虛放，從索稅直，是時苾芻隨持一分而授與之。佛言：「應可均分，不應偏與。」苾芻均物，時節延遲遂失商旅，便被盜賊虎豹所傷。佛言：「不應在路而作分判，隨持一分與彼稅官，至住處已均分其物。若異此者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有苾芻供養三寶故，持諸雜物過稅關處，雖對稅者讚歎三寶。然此稅官不肯虛放，從索稅直，是時苾芻隨持一分而授與之。佛言：「應可均分，不應偏與。」苾芻均物，時節延遲遂失商旅，便被盜賊虎豹所傷。佛言：「不應在路而作分判，隨持一分與彼稅官，至住處已均分其物。若異此者得越法罪。」

佛在室羅伐城給孤獨園，於此城中有一苾芻，明解三藏眾所識知，善能說法辯才無滯，遊行人間至王舍城。三月安居竟，欲求商旅往室羅伐城禮世尊足。時有商主欲持財貨往室羅伐，苾芻聞已詣商主處，為說三種勝福業事，謂施、戒、修。說此法時令彼商主心生敬信，遂請苾芻家中供養，并持妙疊而奉上之，便禮雙足作如是語：「聖者，令我欲作何事？」苾芻曰：「賢首！我今欲往室羅伐城禮世尊足，可於我所起悲愍心而為護念。」答言：「極善！」便與商主隨路而行。商主告曰：「仁為乞食我為修福，從王舍城乃至室羅伐，於此中間衣服飲食臥具醫藥，所有資緣幸不須慮。」苾芻許之。路次稅關，商主所有財貨並輸稅訖，便作是念：「我物輸訖。聖者白疊猶未輸稅，若索稅者物從我出，應取彼疊安我物中。」告苾芻曰：「聖者白疊可見與我。」答曰：「仁所施物情生悔耶？」答曰：「我無悔心，然我之物已輸稅訖，仁疊未輸，若索稅者物從我出。」答曰：「賢首！世尊已制學處，苾芻有物持過稅關，不輸直者犯根本罪。」是時商主便念：「察斯意趣，不肯與疊，我自知時。」告言：「聖者！我於今朝情有擾亂不及營食，仁可入村隨緣求覓。」苾芻聞語行詣村中，商主取疊安己物中，既至稅所。稅人問曰：「聖者！仁衣帒中有稅物不？」苾芻曰：「我有一疊。」答曰：「將來試為觀察。」苾芻開帒不見其疊，便現愁容反手而歎，是時稅者告苾芻曰：「何故愁顏反手長歎？」苾芻曰：「我有一疊被賊偷去。」稅者曰：「何但仁被賊偷，我亦被偷，由失此物我無所得。」是時苾芻過稅處已，商主告曰：「何故憂愁情有不樂？」答曰：「仁有施福，無受用福。」答曰：「何意如此？」苾芻曰：「仁所施疊被賊將去。」答曰：「非賊將去，我恐稅處從索稅直，權將此物安我貨中，必若須者我今見授。」答曰：「賢首！寧被賊偷，不由此故令我犯罪。」答曰：「聖者！仁於此物不起三業，豈有罪耶？」苾芻聞已心生悔恨，次至室羅伐城。諸苾芻曰：「善來具壽！行李安不？」苾芻具以事告諸苾芻。諸苾芻白佛，佛言：「彼苾芻無犯。然於行路所有軌式，我今說之。行路苾芻入村乞食，所有衣物應作記驗，迴還之時應好觀察。若不依者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城給孤獨園，於此城中有一苾芻，明解三藏眾所識知，善能說法辯才無滯，遊行人間至王舍城。三月安居竟，欲求商旅往室羅伐城禮世尊足。時有商主欲持財貨往室羅伐，苾芻聞已詣商主處，為說三種勝福業事，謂施、戒、修。說此法時令彼商主心生敬信，遂請苾芻家中供養，并持妙疊而奉上之，便禮雙足作如是語：「聖者，令我欲作何事？」苾芻曰：「賢首！我今欲往室羅伐城禮世尊足，可於我所起悲愍心而為護念。」答言：「極善！」便與商主隨路而行。商主告曰：「仁為乞食我為修福，從王舍城乃至室羅伐，於此中間衣服飲食臥具醫藥，所有資緣幸不須慮。」苾芻許之。路次稅關，商主所有財貨並輸稅訖，便作是念：「我物輸訖。聖者白疊猶未輸稅，若索稅者物從我出，應取彼疊安我物中。」告苾芻曰：「聖者白疊可見與我。」答曰：「仁所施物情生悔耶？」答曰：「我無悔心，然我之物已輸稅訖，仁疊未輸，若索稅者物從我出。」答曰：「賢首！世尊已制學處，苾芻有物持過稅關，不輸直者犯根本罪。」是時商主便念：「察斯意趣，不肯與疊，我自知時。」告言：「聖者！我於今朝情有擾亂不及營食，仁可入村隨緣求覓。」苾芻聞語行詣村中，商主取疊安己物中，既至稅所。稅人問曰：「聖者！仁衣帒中有稅物不？」苾芻曰：「我有一疊。」答曰：「將來試為觀察。」苾芻開帒不見其疊，便現愁容反手而歎，是時稅者告苾芻曰：「何故愁顏反手長歎？」苾芻曰：「我有一疊被賊偷去。」稅者曰：「何但仁被賊偷，我亦被偷，由失此物我無所得。」是時苾芻過稅處已，商主告曰：「何故憂愁情有不樂？」答曰：「仁有施福，無受用福。」答曰：「何意如此？」苾芻曰：「仁所施疊被賊將去。」答曰：「非賊將去，我恐稅處從索稅直，權將此物安我貨中，必若須者我今見授。」答曰：「賢首！寧被賊偷，不由此故令我犯罪。」答曰：「聖者！仁於此物不起三業，豈有罪耶？」苾芻聞已心生悔恨，次至室羅伐城。諸苾芻曰：「善來具壽！行李安不？」苾芻具以事告諸苾芻。諸苾芻白佛，佛言：「彼苾芻無犯。然於行路所有軌式，我今說之。行路苾芻入村乞食，所有衣物應作記驗，迴還之時應好觀察。若不依者得越法罪。」

佛在給孤獨園，有二苾芻：一老、一少，共為伴侶人間遊行。老者多有衣物資生之具，少者資具寡少。于時老者欲至稅關，物合輸稅，作是念：「我有可稅之物，若彼問時我若言無，得故妄語。若我道有，必索稅直。作何方便免斯二事？」即作是念：「可持我物與彼少年，待過稅關我當自取。」語彼少年曰：「可暫借我擎物。」少年便念：「豈非老人身生疲惓令我持物？」遂便受取在前而去。稅者問曰：「聖者有可稅物不？」答言：「我無稅物。」稅官放過。老者空手隨後而至，稅官不問。過稅所已語言：「具壽！還我衣鉢。」少年問曰：「上座！今者勞已歇耶？」答曰：「我不為勞令汝持物，但為我有稅物作如是念：『若彼稅官問我有稅物不？我若言無得故妄語，若言有者定輸稅直。為此方便，令汝持物行過稅所。』今既過已，當可相還。」「若如是者，上座自身得免稅直，令我得罪。」答曰：「汝不相知，何因得罪？」時少苾芻心生悔恨，至室羅伐城到毘訶羅。諸苾芻見告言：「善來具壽！行路安樂不？」答曰：「何有安樂？」問言：「何意？」具以上緣告諸苾芻。諸苾芻白佛，佛言：「彼苾芻無犯。然諸苾芻行路之時，若不問知不應為他持物。若為持時應須具問：『此中無有可稅物不？』如是問者善；若不問者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在給孤獨園，有二苾芻：一老、一少，共為伴侶人間遊行。老者多有衣物資生之具，少者資具寡少。于時老者欲至稅關，物合輸稅，作是念：「我有可稅之物，若彼問時我若言無，得故妄語。若我道有，必索稅直。作何方便免斯二事？」即作是念：「可持我物與彼少年，待過稅關我當自取。」語彼少年曰：「可暫借我擎物。」少年便念：「豈非老人身生疲惓令我持物？」遂便受取在前而去。稅者問曰：「聖者有可稅物不？」答言：「我無稅物。」稅官放過。老者空手隨後而至，稅官不問。過稅所已語言：「具壽！還我衣鉢。」少年問曰：「上座！今者勞已歇耶？」答曰：「我不為勞令汝持物，但為我有稅物作如是念：『若彼稅官問我有稅物不？我若言無得故妄語，若言有者定輸稅直。為此方便，令汝持物行過稅所。』今既過已，當可相還。」「若如是者，上座自身得免稅直，令我得罪。」答曰：「汝不相知，何因得罪？」時少苾芻心生悔恨，至室羅伐城到毘訶羅。諸苾芻見告言：「善來具壽！行路安樂不？」答曰：「何有安樂？」問言：「何意？」具以上緣告諸苾芻。諸苾芻白佛，佛言：「彼苾芻無犯。然諸苾芻行路之時，若不問知不應為他持物。若為持時應須具問：『此中無有可稅物不？』如是問者善；若不問者得越法罪。」

佛言：「不應持可稅物而過稅關，若持過者得越法罪。」時有六十苾芻，人間遊行至一聚落。有一長者，大富饒財多諸受用，深懷敬信，見諸苾芻請就家食。食已人各施一雙白疊，苾芻告曰：「長者！佛遮我等持稅物過關。云何我今得取此物？」長者默然不復施與。時諸苾芻為呪願已，隨路而去。至室羅伐已，諸苾芻告言：「善來具壽！行路安樂不？」答曰：「行路安樂，然有施主延請我等就宅而食，食竟人各欲施一雙白疊，我等不受。由佛制戒不聽苾芻持稅物過關，因失斯利。」諸苾芻聞已白佛，佛言：「應受，受已應染。」時有苾芻得物欲染，為求染汁、柴盆、釜器，因此延遲遂失商旅，被虎狼等之所傷害。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「應以水灑捩令破裂，隨意持去。」既至稅所，仍不免稅，佛言：「應用水洗或以牛糞汁而為壞色。」仍不免稅，佛言：「乃至應截縷𦆠。若有難緣，我所開者於無難時即不應用，若常用者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不應持可稅物而過稅關，若持過者得越法罪。」時有六十苾芻，人間遊行至一聚落。有一長者，大富饒財多諸受用，深懷敬信，見諸苾芻請就家食。食已人各施一雙白疊，苾芻告曰：「長者！佛遮我等持稅物過關。云何我今得取此物？」長者默然不復施與。時諸苾芻為呪願已，隨路而去。至室羅伐已，諸苾芻告言：「善來具壽！行路安樂不？」答曰：「行路安樂，然有施主延請我等就宅而食，食竟人各欲施一雙白疊，我等不受。由佛制戒不聽苾芻持稅物過關，因失斯利。」諸苾芻聞已白佛，佛言：「應受，受已應染。」時有苾芻得物欲染，為求染汁、柴盆、釜器，因此延遲遂失商旅，被虎狼等之所傷害。時諸苾芻以緣白佛，佛言：「應以水灑捩令破裂，隨意持去。」既至稅所，仍不免稅，佛言：「應用水洗或以牛糞汁而為壞色。」仍不免稅，佛言：「乃至應截縷𦆠。若有難緣，我所開者於無難時即不應用，若常用者得越法罪。」

佛在室羅伐城給孤獨園。時有苾芻在王舍城，夏三月安居竟未及分衣，欲向室羅伐城禮世尊足。時諸苾芻告曰：「何事忩遽？待分衣利方可遊行。」時彼苾芻情不樂住，有一苾芻便將一疊贈之而去。彼受疊已便作是念：「我若壞色，無暇得與同梵行者而為告別，應與知識苾芻令其壞色。」便持此疊與彼令染，報云：「為我染訖安衣帒中，我暫巡房與苾芻別。」時彼知識情懷懶惰不能為染，還依本色安著帒中。時彼苾芻持衣而去，行至稅處，時彼稅人問苾芻曰：「聖者！頗有多少可稅物不？」苾芻報曰：「賢首！我無稅物。」稅官曰：「但且將來試為觀察。」彼便將示，纔開衣帒見一大疊，報言：「聖者！仁於善說法律之中以信出家，寧容為一張疊故作妄語？」報言：「賢首！我實不知，然我臨途他與我疊，我持此疊令知識者為我壞色安衣帒中。我與諸人共為告別，彼懷懶惰不作壞色而安帒中。」稅人答曰：「彼非仁知識、是我知識，由此緣故令我得物，可還稅直隨意前行。」時彼苾芻與直而去，心懷悔恨順路而行。至室羅伐城苾芻住處，諸苾芻見而告曰：「善來具壽！行路安樂不？」答曰：「何有安樂？」諸苾芻曰：「如何不樂？」具以上事告諸苾芻，諸苾芻白佛，佛言：「此苾芻無犯。然此苾芻應問彼苾芻然後取物，應問彼言：『與我染未？』若不問而取者，得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城給孤獨園。時有苾芻在王舍城，夏三月安居竟未及分衣，欲向室羅伐城禮世尊足。時諸苾芻告曰：「何事忩遽？待分衣利方可遊行。」時彼苾芻情不樂住，有一苾芻便將一疊贈之而去。彼受疊已便作是念：「我若壞色，無暇得與同梵行者而為告別，應與知識苾芻令其壞色。」便持此疊與彼令染，報云：「為我染訖安衣帒中，我暫巡房與苾芻別。」時彼知識情懷懶惰不能為染，還依本色安著帒中。時彼苾芻持衣而去，行至稅處，時彼稅人問苾芻曰：「聖者！頗有多少可稅物不？」苾芻報曰：「賢首！我無稅物。」稅官曰：「但且將來試為觀察。」彼便將示，纔開衣帒見一大疊，報言：「聖者！仁於善說法律之中以信出家，寧容為一張疊故作妄語？」報言：「賢首！我實不知，然我臨途他與我疊，我持此疊令知識者為我壞色安衣帒中。我與諸人共為告別，彼懷懶惰不作壞色而安帒中。」稅人答曰：「彼非仁知識、是我知識，由此緣故令我得物，可還稅直隨意前行。」時彼苾芻與直而去，心懷悔恨順路而行。至室羅伐城苾芻住處，諸苾芻見而告曰：「善來具壽！行路安樂不？」答曰：「何有安樂？」諸苾芻曰：「如何不樂？」具以上事告諸苾芻，諸苾芻白佛，佛言：「此苾芻無犯。然此苾芻應問彼苾芻然後取物，應問彼言：『與我染未？』若不問而取者，得越法罪。」

佛在室羅伐城給孤獨園。時六眾苾芻難陀向鄔波難陀作如是語：「彼諸黑鉢者，皆以獼猴脂用塗其足。若欲行時多獲利養，迴還之時復受客利，眾人愛念悉皆敬重。我等事同井蛙不曾出入，我等如何能獲利養，得使眾人皆共欽仰？我今宜去同諸苾芻。」鄔波難陀問曰：「欲何處去？」難陀答曰：「我今且去求覓商旅。」遂遇商旅欲詣北方，告曰：「仁等欲何所詣？」答曰：「我等欲向北方。」難陀報曰：「我願同行。」商人曰：「北方居處其地磽确，多有惡犬人性麁踈。仁等於彼未能愛樂。」難陀曰：「土地雖惡情樂觀方。」商人曰：「若樂去者可共同行。」難陀、鄔波難陀遂與商旅同至北方。初到之時心便不樂，遂於清旦行詣廛中，時彼商人俱來禮足，問言：「聖者！北方何似？生愛樂不？」報言：「賢首！我初到時情生不樂。」商人曰：「豈不先時以事相報，北方居處其地磽确，多有惡犬人性麁踈，仁等於彼未能愛樂。聖者今既不樂欲還中國耶？」報商人曰：「我今欲還。」商人曰：「我近至此，未有交易不及即還，有餘知識交易已了欲歸中國，仁可隨去。我今將仁投寄知識。」難陀曰：「善。」即入商營隨路而去。六眾性畏風塵，或前或後。商旅前去，別遇賈客從中國來，共相慰問：「仁自何方？」答云：「我從中國。」又問：「中國交易得利多少？於諸關稅無疲勞耶？」答言：「中國交易雖多獲利，然於關戍索稅極多，事同劫賊，實言相告終不見容，所有貨物盡奪將去。」時北方商人，聞此語已各懷憂惱，以手柱頤沈吟路傍。是時六眾尋後來至，問商人曰：「諸君何為以手拄頤懷愁而住？」商人曰：「聖者！我等常為寒熱飢渴所逼，蚊虻風雨蛇虺所害，勤勞辛苦無暫休息，欲求財物安樂受用，由是我等遠詣中國。今聞商旅傳彼消息，中國興易獲利雖多，然關稅處皆被欺奪，事同劫賊，所有資貨侵掠皆盡。我等聞此寧得不憂？」六眾報曰：「仁等是我知識，何事須憂？」商人曰：「聖者！豈能為我啟白王知不枉輸稅？」六眾曰：「我亦不能為君啟王，然室羅伐城王有制令，其不知者不從索稅。有十八大門、三十六小門，於彼小門我當共入。」商人聞已歡喜而去。去城不遠有一聚落，於彼停住，六眾報曰：「人等且應歇息駝馬，待至日暮方可入城。」時室羅伐掌稅諸人，聞有北方商旅欲至於城門處，祭祀藥叉守門而住，六眾告曰：「今既日暮可趣小門共入城內。」是時商旅爭驅鞍馱俱入城中，既至天明，於市店上張設北方貨物。時有一人不及前徒從大門入，稅官見已問曰：「爾從何來？」答曰：「我從某聚落來。」問曰：「 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城給孤獨園。時六眾苾芻難陀向鄔波難陀作如是語：「彼諸黑鉢者，皆以獼猴脂用塗其足。若欲行時多獲利養，迴還之時復受客利，眾人愛念悉皆敬重。我等事同井蛙不曾出入，我等如何能獲利養，得使眾人皆共欽仰？我今宜去同諸苾芻。」鄔波難陀問曰：「欲何處去？」難陀答曰：「我今且去求覓商旅。」遂遇商旅欲詣北方，告曰：「仁等欲何所詣？」答曰：「我等欲向北方。」難陀報曰：「我願同行。」商人曰：「北方居處其地磽确，多有惡犬人性麁踈。仁等於彼未能愛樂。」難陀曰：「土地雖惡情樂觀方。」商人曰：「若樂去者可共同行。」難陀、鄔波難陀遂與商旅同至北方。初到之時心便不樂，遂於清旦行詣廛中，時彼商人俱來禮足，問言：「聖者！北方何似？生愛樂不？」報言：「賢首！我初到時情生不樂。」商人曰：「豈不先時以事相報，北方居處其地磽确，多有惡犬人性麁踈，仁等於彼未能愛樂。聖者今既不樂欲還中國耶？」報商人曰：「我今欲還。」商人曰：「我近至此，未有交易不及即還，有餘知識交易已了欲歸中國，仁可隨去。我今將仁投寄知識。」難陀曰：「善。」即入商營隨路而去。六眾性畏風塵，或前或後。商旅前去，別遇賈客從中國來，共相慰問：「仁自何方？」答云：「我從中國。」又問：「中國交易得利多少？於諸關稅無疲勞耶？」答言：「中國交易雖多獲利，然於關戍索稅極多，事同劫賊，實言相告終不見容，所有貨物盡奪將去。」時北方商人，聞此語已各懷憂惱，以手柱頤沈吟路傍。是時六眾尋後來至，問商人曰：「諸君何為以手拄頤懷愁而住？」商人曰：「聖者！我等常為寒熱飢渴所逼，蚊虻風雨蛇虺所害，勤勞辛苦無暫休息，欲求財物安樂受用，由是我等遠詣中國。今聞商旅傳彼消息，中國興易獲利雖多，然關稅處皆被欺奪，事同劫賊，所有資貨侵掠皆盡。我等聞此寧得不憂？」六眾報曰：「仁等是我知識，何事須憂？」商人曰：「聖者！豈能為我啟白王知不枉輸稅？」六眾曰：「我亦不能為君啟王，然室羅伐城王有制令，其不知者不從索稅。有十八大門、三十六小門，於彼小門我當共入。」商人聞已歡喜而去。去城不遠有一聚落，於彼停住，六眾報曰：「人等且應歇息駝馬，待至日暮方可入城。」時室羅伐掌稅諸人，聞有北方商旅欲至於城門處，祭祀藥叉守門而住，六眾告曰：「今既日暮可趣小門共入城內。」是時商旅爭驅鞍馱俱入城中，既至天明，於市店上張設北方貨物。時有一人不及前徒從大門入，稅官見已問曰：「爾從何來？」答曰：「我從某聚落來。」問曰：「

我聞北方有大商旅在彼居停，其事虛實？」報云：「彼即是我同伴商旅，我獨在後，彼已入城。」稅官聞已心生忿惱，作如是言：「我在城門佇立而待，曾不見過，何處入耶？」彼人報曰：「若不信者與我同行，至廛肆中目驗虛實。」是時稅官即共彼人行至店中，見諸商客出北方貨羅列交易，稅人見已問曰：「誰將汝等入此城耶？」答言：「我足。」報云：「我亦知君足行而入，我今欲問誰將君入？入在何門？」答言：「我從私門。」問曰：「我今與仁義同親友，幸可實言誰相引導？」答云：「聖者六眾。」稅官聞已便起譏嫌罵云：「此釋迦子是大惡賊非真沙門，知是他財方便偷盜。」諸苾芻聞已白佛，佛言：「苾芻不應教他私路不輸稅直。若教他者得越法罪。」是時稅官便作斯念：「此之六眾皆是豪俠沙門，應共結親知令其心喜。」鄔波難陀日初分時，執持衣鉢入城乞食，是時稅官見而往就，作如是語：「我畔睇聖者！」鄔波難陀答曰：「賢首！願爾無病長壽。」稅官問曰：「鉢中有食不？我欲暫看。」報曰：「賢首！汝欲於我鉢中覓稅物耶？」「聖者！我自盟誓實無此心，若有美味當惠少許，我欲食之。」報曰：「豈見河水而倒流乎？仁應與我、非我與仁。」「聖者！我戲言耳！願過我舍。」鄔波難陀即至其家，彼以上妙食滿鉢授與，頂禮雙足作如是白：「聖者！我是大德給侍之人，有事當告，我悉奉行。」報曰：「賢首！願無病長壽。」捨之而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞北方有大商旅在彼居停，其事虛實？」報云：「彼即是我同伴商旅，我獨在後，彼已入城。」稅官聞已心生忿惱，作如是言：「我在城門佇立而待，曾不見過，何處入耶？」彼人報曰：「若不信者與我同行，至廛肆中目驗虛實。」是時稅官即共彼人行至店中，見諸商客出北方貨羅列交易，稅人見已問曰：「誰將汝等入此城耶？」答言：「我足。」報云：「我亦知君足行而入，我今欲問誰將君入？入在何門？」答言：「我從私門。」問曰：「我今與仁義同親友，幸可實言誰相引導？」答云：「聖者六眾。」稅官聞已便起譏嫌罵云：「此釋迦子是大惡賊非真沙門，知是他財方便偷盜。」諸苾芻聞已白佛，佛言：「苾芻不應教他私路不輸稅直。若教他者得越法罪。」是時稅官便作斯念：「此之六眾皆是豪俠沙門，應共結親知令其心喜。」鄔波難陀日初分時，執持衣鉢入城乞食，是時稅官見而往就，作如是語：「我畔睇聖者！」鄔波難陀答曰：「賢首！願爾無病長壽。」稅官問曰：「鉢中有食不？我欲暫看。」報曰：「賢首！汝欲於我鉢中覓稅物耶？」「聖者！我自盟誓實無此心，若有美味當惠少許，我欲食之。」報曰：「豈見河水而倒流乎？仁應與我、非我與仁。」「聖者！我戲言耳！願過我舍。」鄔波難陀即至其家，彼以上妙食滿鉢授與，頂禮雙足作如是白：「聖者！我是大德給侍之人，有事當告，我悉奉行。」報曰：「賢首！願無病長壽。」捨之而去。

爾時六眾苾芻凡在住處多遊門首，意欲為諸來往沙門婆羅門宣說法要，有論議者當折伏之：「我等六眾名稱遠聞利養增廣。」時鄔波難陀所居之房與路相近，於高閣上初夜後夜警覺思惟：「時有偷稅人，去寺不遠夜行而過。」時鄔波難陀明解聲相，既聞商旅行過之聲與常不同，而遙問曰：「行者是誰？」彼便默爾。遂疾下重閣詣行人處，而問之曰：「君等何人夜行而過？」報言：「聖者！我是偷稅商人。」鄔波難陀報言：「癡人！勝光大王恒於此寺供養眾僧，常令充足。上座憍陳如，親自為王而作呪願，願大王所有資生受用珍玩，未有者令有，已有者常令增廣。汝有貨物合大路入城，今既夜行欲偷稅直，我今豈得捨而不言，我當與汝作無利事。」時彼商人懼而告曰：「聖者！仁懷大慈願見容恕，我於聖者不敢忘恩。」報曰：「汝等欲何所作？」答曰：「有少食直，我當持奉。」報曰：「汝若能與，隨汝意去。」彼行稍遠自相議曰：「勝光大王所有稅直我尚不與，況此鄔波難陀無髮禿人！我能還彼飲食直耶？」即便夜入室羅伐城，旦詣廛中貨易而去。時鄔波難陀疾疾食竟，門前洗鉢顧望四方。時有少年苾芻，見彼四顧，問曰：「上座何故瞻視四方？」報言：「具壽！我有知識商人，持諸貨物入室羅伐城，我今望彼。」少年報曰：「上座食時彼人已去。」時鄔波難陀心生忿怒作如是念：「我亦被欺。彼無知人，以拳投刃以針刺石。我於彼輩所應作者當自知之。」時彼賈人不久還來，同前捉得，告言：「我亦被汝之所調誑。」白言：「聖者！我於前時有少急事，不遑就禮，願重相容，前後之恩悉皆報謝。」報言：「賢首！若實與者，隨汝意去。」既去稍遠同前議曰：「勝光大王我不與稅，豈禿沙門我能相與！」鄔波難陀作如是念：「前已許我不來報恩，無更於今還復相誑。」作是念已早起持鉢，詣市廛內見彼商人，交易財賄現彼相貌。商人報曰：「聖者！物未出手待交易訖，不敢違命願且相容。」賈人交易持貨而去不過寺門。鄔波難陀疾歸住處，食訖洗鉢廣說如前，乃至商人已去。鄔波難陀聞是語已，轉增忿恨攘臂怒曰：「無識小人更復調我，若更見者我當執縛，令彼終身不為賈客。」時經未久還復重來，鄔波難陀同前捉得，告曰：「汝等數數詭誑於我，今我所作令汝知之。」白言：「大德！願見容恕，我等賈人事多閙亂，雖復失期更不敢爾，前二恩直并及此迴，待貨易訖一時俱送。」鄔波難陀遂生念曰：「我若苦言彼便知覺。」作是念已告曰：「賢首！能實與不？」報言：「定與。」「若如是者，汝等且住！我先為汝觀其道路，勿令 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時六眾苾芻凡在住處多遊門首，意欲為諸來往沙門婆羅門宣說法要，有論議者當折伏之：「我等六眾名稱遠聞利養增廣。」時鄔波難陀所居之房與路相近，於高閣上初夜後夜警覺思惟：「時有偷稅人，去寺不遠夜行而過。」時鄔波難陀明解聲相，既聞商旅行過之聲與常不同，而遙問曰：「行者是誰？」彼便默爾。遂疾下重閣詣行人處，而問之曰：「君等何人夜行而過？」報言：「聖者！我是偷稅商人。」鄔波難陀報言：「癡人！勝光大王恒於此寺供養眾僧，常令充足。上座憍陳如，親自為王而作呪願，願大王所有資生受用珍玩，未有者令有，已有者常令增廣。汝有貨物合大路入城，今既夜行欲偷稅直，我今豈得捨而不言，我當與汝作無利事。」時彼商人懼而告曰：「聖者！仁懷大慈願見容恕，我於聖者不敢忘恩。」報曰：「汝等欲何所作？」答曰：「有少食直，我當持奉。」報曰：「汝若能與，隨汝意去。」彼行稍遠自相議曰：「勝光大王所有稅直我尚不與，況此鄔波難陀無髮禿人！我能還彼飲食直耶？」即便夜入室羅伐城，旦詣廛中貨易而去。時鄔波難陀疾疾食竟，門前洗鉢顧望四方。時有少年苾芻，見彼四顧，問曰：「上座何故瞻視四方？」報言：「具壽！我有知識商人，持諸貨物入室羅伐城，我今望彼。」少年報曰：「上座食時彼人已去。」時鄔波難陀心生忿怒作如是念：「我亦被欺。彼無知人，以拳投刃以針刺石。我於彼輩所應作者當自知之。」時彼賈人不久還來，同前捉得，告言：「我亦被汝之所調誑。」白言：「聖者！我於前時有少急事，不遑就禮，願重相容，前後之恩悉皆報謝。」報言：「賢首！若實與者，隨汝意去。」既去稍遠同前議曰：「勝光大王我不與稅，豈禿沙門我能相與！」鄔波難陀作如是念：「前已許我不來報恩，無更於今還復相誑。」作是念已早起持鉢，詣市廛內見彼商人，交易財賄現彼相貌。商人報曰：「聖者！物未出手待交易訖，不敢違命願且相容。」賈人交易持貨而去不過寺門。鄔波難陀疾歸住處，食訖洗鉢廣說如前，乃至商人已去。鄔波難陀聞是語已，轉增忿恨攘臂怒曰：「無識小人更復調我，若更見者我當執縛，令彼終身不為賈客。」時經未久還復重來，鄔波難陀同前捉得，告曰：「汝等數數詭誑於我，今我所作令汝知之。」白言：「大德！願見容恕，我等賈人事多閙亂，雖復失期更不敢爾，前二恩直并及此迴，待貨易訖一時俱送。」鄔波難陀遂生念曰：「我若苦言彼便知覺。」作是念已告曰：「賢首！能實與不？」報言：「定與。」「若如是者，汝等且住！我先為汝觀其道路，勿令

汝等致招罪責我得惡名。」去寺不遠商人被賊，彼諸商人隨語而住。鄔波難陀疾往詣彼稅官之處，竊聽其言。是時稅人警覺而坐，共相議曰：「我等如何得不愁惱？多有賈人數數偷稅，從小門入不輸其利。計會時至王性暴烈必不容許，我之妻子及餘親屬定當獄死。」時鄔波難陀至眾人所告曰：「仁等何故懷憂？」報言：「聖者！我等寧得不憂，多有賈人數數偷稅，從小門入不輸利直，計會時至王性暴烈不許分踈。具述如上。」鄔波難陀告曰：「癡人！誰令汝作掌稅官人，唯合多與杖木常令負土，或復擔樵，如何於偷稅人不能奪取財物？」彼便白言：「聖者！室羅伐城王舊有令，知者稅、不知者不稅，無極重稅，云何總奪？」鄔波難陀曰：「汝無智人！室羅伐城有極重稅知而方稅。」彼便白言：「我等久作稅官，常索稅直，唯聞知而取稅，不聞有極重稅。我今如何作極重稅？」鄔波難陀曰：「汝等宜住！我旦迴還放偷稅賊，汝當捉取總奪其財。賈人若云：『室羅伐城知而方稅，無極重稅。』者，汝等當告：『有極重稅知而方稅。』若云：『我等久為商客，不曾聞有極重稅。今有極重稅生，君等可來共往廛中詣平斷處。』若作是語者必莫隨言，應可將向王處。若王作如是語：『我久為王不聞室羅伐城有極重稅。何故今時有極重稅生？』應白王曰：『古昔大王梵摩達多，與諸商賈及聚落人共為制令：「若從某園、某天祠處、或眾人集處而入城者，知而方稅不知無稅。若不從此園及天祠處、眾人集處而入城者，合極重稅總沒其物。」』若言：『此制今何所在者？』當報王曰：『在某庫內安某箱中，於赤銅鍱上分明書記，王當遣取親自檢之。』」是時稅官依鄔波難陀語，即便奪彼賈人所有財貨。賈人曰：「君等何故強奪我財？室羅伐城知而方稅無極重稅，宜依分數取已放我。」稅官告曰：「室羅伐城偷路賈人當極重稅，我不放汝。」賈人報曰：「我等久為商客，唯聞此城知而取稅、無極重稅。如何今日有極重稅生？今可相隨詣平斷處。」稅官告曰：「我不能向尋常斷處，可將汝等直向王所。」時諸賈人高聲大喚，詣平斷處告諸人曰：「諸君知不？我有財貨並被奪去，願見救濟。」時平斷人共詣王所，而白王曰：「今有賈客來至城中，所有財貨並被稅官收奪將去，願王准法而見救濟。」是時大王命近臣曰：「喚稅官來。」奉命追至。王曰：「汝等何意於彼賈人盡奪財貨？」皆白王曰：「此等諸人是偷稅者，室羅伐城有極重罰，由此緣故我等稅人盡取其物。」王曰：「我久為王，不知此城有極重罰，何意今時有極重罰？宜可依實而取稅直，放賈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等致招罪責我得惡名。」去寺不遠商人被賊，彼諸商人隨語而住。鄔波難陀疾往詣彼稅官之處，竊聽其言。是時稅人警覺而坐，共相議曰：「我等如何得不愁惱？多有賈人數數偷稅，從小門入不輸其利。計會時至王性暴烈必不容許，我之妻子及餘親屬定當獄死。」時鄔波難陀至眾人所告曰：「仁等何故懷憂？」報言：「聖者！我等寧得不憂，多有賈人數數偷稅，從小門入不輸利直，計會時至王性暴烈不許分踈。具述如上。」鄔波難陀告曰：「癡人！誰令汝作掌稅官人，唯合多與杖木常令負土，或復擔樵，如何於偷稅人不能奪取財物？」彼便白言：「聖者！室羅伐城王舊有令，知者稅、不知者不稅，無極重稅，云何總奪？」鄔波難陀曰：「汝無智人！室羅伐城有極重稅知而方稅。」彼便白言：「我等久作稅官，常索稅直，唯聞知而取稅，不聞有極重稅。我今如何作極重稅？」鄔波難陀曰：「汝等宜住！我旦迴還放偷稅賊，汝當捉取總奪其財。賈人若云：『室羅伐城知而方稅，無極重稅。』者，汝等當告：『有極重稅知而方稅。』若云：『我等久為商客，不曾聞有極重稅。今有極重稅生，君等可來共往廛中詣平斷處。』若作是語者必莫隨言，應可將向王處。若王作如是語：『我久為王不聞室羅伐城有極重稅。何故今時有極重稅生？』應白王曰：『古昔大王梵摩達多，與諸商賈及聚落人共為制令：「若從某園、某天祠處、或眾人集處而入城者，知而方稅不知無稅。若不從此園及天祠處、眾人集處而入城者，合極重稅總沒其物。」』若言：『此制今何所在者？』當報王曰：『在某庫內安某箱中，於赤銅鍱上分明書記，王當遣取親自檢之。』」是時稅官依鄔波難陀語，即便奪彼賈人所有財貨。賈人曰：「君等何故強奪我財？室羅伐城知而方稅無極重稅，宜依分數取已放我。」稅官告曰：「室羅伐城偷路賈人當極重稅，我不放汝。」賈人報曰：「我等久為商客，唯聞此城知而取稅、無極重稅。如何今日有極重稅生？今可相隨詣平斷處。」稅官告曰：「我不能向尋常斷處，可將汝等直向王所。」時諸賈人高聲大喚，詣平斷處告諸人曰：「諸君知不？我有財貨並被奪去，願見救濟。」時平斷人共詣王所，而白王曰：「今有賈客來至城中，所有財貨並被稅官收奪將去，願王准法而見救濟。」是時大王命近臣曰：「喚稅官來。」奉命追至。王曰：「汝等何意於彼賈人盡奪財貨？」皆白王曰：「此等諸人是偷稅者，室羅伐城有極重罰，由此緣故我等稅人盡取其物。」王曰：「我久為王，不知此城有極重罰，何意今時有極重罰？宜可依實而取稅直，放賈

人去。」稅官白言：「古昔大王梵摩達多，與諸商賈及聚落人共為制令。具說如前。」王告稅官曰：「若是我父所作教令，是帝釋令、是梵王令，斯為定量。」便告掌庫人曰：「將銅鍱勅來。」奉教取來對王讀訖，王聞父令悲不自勝，泣而言曰：「若我先王所作教令，是帝釋令、是梵王令，總奪財貨斯為善取。」時諸賈人遂便絕望啼泣而出，便問稅官曰：「誰報仁等道我來耶？」彼便報曰：「無人見語我自聞知，然我昔來非不知有，為懷悲愍不能盡奪，汝今過分我不能忍。」賈人報曰：「仁等何處得有悲心？今我與君事同知友，幸當見報誰先語君？」彼見苦言便告之曰：「聖者六眾相告。」時彼賈人咸共譏罵出諸惡言：「此釋迦子是大惡賊非真沙門，如是教他奪我財物。」諸苾芻聞已白佛，佛言：「苾芻不應教他奪賈人物，若教奪者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人去。」稅官白言：「古昔大王梵摩達多，與諸商賈及聚落人共為制令。具說如前。」王告稅官曰：「若是我父所作教令，是帝釋令、是梵王令，斯為定量。」便告掌庫人曰：「將銅鍱勅來。」奉教取來對王讀訖，王聞父令悲不自勝，泣而言曰：「若我先王所作教令，是帝釋令、是梵王令，總奪財貨斯為善取。」時諸賈人遂便絕望啼泣而出，便問稅官曰：「誰報仁等道我來耶？」彼便報曰：「無人見語我自聞知，然我昔來非不知有，為懷悲愍不能盡奪，汝今過分我不能忍。」賈人報曰：「仁等何處得有悲心？今我與君事同知友，幸當見報誰先語君？」彼見苦言便告之曰：「聖者六眾相告。」時彼賈人咸共譏罵出諸惡言：「此釋迦子是大惡賊非真沙門，如是教他奪我財物。」諸苾芻聞已白佛，佛言：「苾芻不應教他奪賈人物，若教奪者得越法罪。」

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

無足及二足、 四足并多足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無足及二足、 四足并多足，

若盜如是類， 輕重准應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若盜如是類， 輕重准應知。

言無足者，謂蛇、蛭、鱓，此之三種是弄蛇人、王家醫人及山野人之所貯畜。何謂弄蛇人？謂取其蛇弄以活命。何謂王家醫人？謂諸醫人以蛭療病而為活命。何謂山野人？如山中人，取無足蟲與藥令吐，瓦中熟爆以供飲酒。若苾芻盜此等蟲時，應准其價，滿五，得根本罪；不滿，得方便罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言無足者，謂蛇、蛭、鱓，此之三種是弄蛇人、王家醫人及山野人之所貯畜。何謂弄蛇人？謂取其蛇弄以活命。何謂王家醫人？謂諸醫人以蛭療病而為活命。何謂山野人？如山中人，取無足蟲與藥令吐，瓦中熟爆以供飲酒。若苾芻盜此等蟲時，應准其價，滿五，得根本罪；不滿，得方便罪。

言二足者，謂人及鳥。若盜人時有三方便：期處、定時、現相。云何期處？報彼人云：「汝若見我在某園中，或眾人集處、或在天祠，當爾之時知事成就。」是謂期處。云何定時？「汝若晨朝、或午時、或晡時，遙見我者知事成就。」是謂定時。云何現相？「汝若見我新剃鬚髮、著赤色衣、持鉢執錫、盛滿蘇油沙糖石蜜，見此相時知事成就。」是謂現相。如是盜時，應准其價得罪同前。若盜鳥時有二方便：謂從地擎舉、若空中墮落。云何擎舉？鳥在地上擎舉偷去，滿不滿如上說。云何空墮？如捕鳥人火燎原澤，為欲取鳥被烟火逼，時墮在苾芻經行之處、或門屋前，若苾芻盜心取時，滿不滿如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言二足者，謂人及鳥。若盜人時有三方便：期處、定時、現相。云何期處？報彼人云：「汝若見我在某園中，或眾人集處、或在天祠，當爾之時知事成就。」是謂期處。云何定時？「汝若晨朝、或午時、或晡時，遙見我者知事成就。」是謂定時。云何現相？「汝若見我新剃鬚髮、著赤色衣、持鉢執錫、盛滿蘇油沙糖石蜜，見此相時知事成就。」是謂現相。如是盜時，應准其價得罪同前。若盜鳥時有二方便：謂從地擎舉、若空中墮落。云何擎舉？鳥在地上擎舉偷去，滿不滿如上說。云何空墮？如捕鳥人火燎原澤，為欲取鳥被烟火逼，時墮在苾芻經行之處、或門屋前，若苾芻盜心取時，滿不滿如上說。

云何四足？謂象馬、駝驢、牛羊、麞鹿、猪兔等。若欲盜時有二方便：謂從群處、或於繫處。苾芻於象群中盜象去時，齊眼見處來得窣吐羅底也；至不見處，得根本罪。云何繫處？若象繫柱、若樹、若牆柵內，苾芻解放得罪如上。盜象既爾，自餘馬等，苾芻盜時如前應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何四足？謂象馬、駝驢、牛羊、麞鹿、猪兔等。若欲盜時有二方便：謂從群處、或於繫處。苾芻於象群中盜象去時，齊眼見處來得窣吐羅底也；至不見處，得根本罪。云何繫處？若象繫柱、若樹、若牆柵內，苾芻解放得罪如上。盜象既爾，自餘馬等，苾芻盜時如前應知。

云何多足？所謂蠐螬、蝗蛾、諸蜂蟻蝎等。此中所須者謂於三處：謂斷事官、守城者、海商客。何謂斷事官？謂斷事人畜養多足，謂蜂蠍等貯在瓮內，見被罰人不臣伏時，令以手足內彼瓮中，被蜇痛時疾臣其事，或多出錢物。何謂守城者？謂掌城者，於坏瓮內多貯諸蜂，若怨敵來與之共戰。若不退者，可於城頭放其蜂瓮，賊被蜂蜇四散逃走。何謂海商客？謂人入海為求珍貨，坏瓦器中多養諸蜂以防急難，賊來共戰。若勝者善，若不如者，便持蜂瓮遙擲賊船，不能復戰四散而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何多足？所謂蠐螬、蝗蛾、諸蜂蟻蝎等。此中所須者謂於三處：謂斷事官、守城者、海商客。何謂斷事官？謂斷事人畜養多足，謂蜂蠍等貯在瓮內，見被罰人不臣伏時，令以手足內彼瓮中，被蜇痛時疾臣其事，或多出錢物。何謂守城者？謂掌城者，於坏瓮內多貯諸蜂，若怨敵來與之共戰。若不退者，可於城頭放其蜂瓮，賊被蜂蜇四散逃走。何謂海商客？謂人入海為求珍貨，坏瓦器中多養諸蜂以防急難，賊來共戰。若勝者善，若不如者，便持蜂瓮遙擲賊船，不能復戰四散而去。

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

旃荼羅及蘇陀夷， 取衣比身無盜想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旃荼羅及蘇陀夷， 取衣比身無盜想；

師牟不語婆蘇多， 作自己分持小鉢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師牟不語婆蘇多， 作自己分持小鉢。

月護知他欲取衣， 難勝持將得麁罪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月護知他欲取衣， 難勝持將得麁罪；

南國中方不相領， 拾得他物速應還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南國中方不相領， 拾得他物速應還。

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。有二苾芻共為知友，得意相親同住一處：一名旃荼羅、二名蘇陀夷。其栴荼羅眾所識知，有大福德而形矬小，多有衣鉢網絡腰絛等。其蘇陀夷少有知識，其形長大但有三衣，而復故弊形體多露。諸苾芻告曰：「具壽！汝今少欲衣破露形，為有利養？為無利養？」答言：「無利。」彼便報曰：「何不乞求？」答言：「誰當捨彼佛法僧田而施於我？」彼便報曰：「其栴荼羅苾芻是汝親友，多諸知識，有長衣鉢網絡腰絛，何不從覓？」答言：「彼不肯與。」復問：「汝已從彼而乞求耶？」答言：「未乞。」報曰：「豈聞水聲而便脫鞋耶？汝宜乞求，彼應見惠。」既被勸喻便詣栴荼羅處，彼行不在，便作是念：「此栴荼羅其形短小，取彼僧伽胝我試量度，若與我身量得相似者我當從覓，若不相當何事忓忤？」便入彼房觀其衣物，於衣笐上見僧伽胝，即便取彼便看長短。時栴荼羅從外忽至，見而報曰：「汝以賊心取我衣著，得波羅市迦。」答言：「具壽！我無盜心取此衣物，但作是念：『栴荼羅其形卑小，取彼僧伽胝試復量度，若與我身量得相稱者我當從覓，若不應量者，何用如是煩惱資具耶？』」彼便報曰：「具壽！不須強諱謾作分䟽，汝以賊心取我衣著，得波羅市迦。」聞此語已便生追悔：「豈非我犯重罪耶？」告諸苾芻。諸苾芻白佛，佛言：「苾芻汝以何心？」彼便以實具白世尊。佛言：「此苾芻若作量度心者無犯。然諸苾芻不應非親友處為親友想。有三種親友：謂下、中、上。於下親友作下心委寄、若中親友作中下心委寄、若上親友作上中下心委寄。若苾芻於非親友作親友心相委寄者，得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。有二苾芻共為知友，得意相親同住一處：一名旃荼羅、二名蘇陀夷。其栴荼羅眾所識知，有大福德而形矬小，多有衣鉢網絡腰絛等。其蘇陀夷少有知識，其形長大但有三衣，而復故弊形體多露。諸苾芻告曰：「具壽！汝今少欲衣破露形，為有利養？為無利養？」答言：「無利。」彼便報曰：「何不乞求？」答言：「誰當捨彼佛法僧田而施於我？」彼便報曰：「其栴荼羅苾芻是汝親友，多諸知識，有長衣鉢網絡腰絛，何不從覓？」答言：「彼不肯與。」復問：「汝已從彼而乞求耶？」答言：「未乞。」報曰：「豈聞水聲而便脫鞋耶？汝宜乞求，彼應見惠。」既被勸喻便詣栴荼羅處，彼行不在，便作是念：「此栴荼羅其形短小，取彼僧伽胝我試量度，若與我身量得相似者我當從覓，若不相當何事忓忤？」便入彼房觀其衣物，於衣笐上見僧伽胝，即便取彼便看長短。時栴荼羅從外忽至，見而報曰：「汝以賊心取我衣著，得波羅市迦。」答言：「具壽！我無盜心取此衣物，但作是念：『栴荼羅其形卑小，取彼僧伽胝試復量度，若與我身量得相稱者我當從覓，若不應量者，何用如是煩惱資具耶？』」彼便報曰：「具壽！不須強諱謾作分䟽，汝以賊心取我衣著，得波羅市迦。」聞此語已便生追悔：「豈非我犯重罪耶？」告諸苾芻。諸苾芻白佛，佛言：「苾芻汝以何心？」彼便以實具白世尊。佛言：「此苾芻若作量度心者無犯。然諸苾芻不應非親友處為親友想。有三種親友：謂下、中、上。於下親友作下心委寄、若中親友作中下心委寄、若上親友作上中下心委寄。若苾芻於非親友作親友心相委寄者，得越法罪。」