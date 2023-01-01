根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶卷第三三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶卷第三三藏法師義淨奉 制譯

不與取學處第二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與取學處第二之二

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

若在於地上， 或時在器中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在於地上， 或時在器中，

或復在場篅， 田處諸根藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復在場篅， 田處諸根藥。

若苾芻，知他重物安在地上，所謂頸珠、臂釧、真珠、瓔珞諸莊嚴具，苾芻盜心起方便，從床座起整衣而去，乃至未觸著來，得惡作罪；若觸、未移處，得窣吐羅底也；若舉離處，是謂為盜。隨時准價，若滿五磨灑，得波羅市迦；若不滿五磨灑，得窣吐羅底也。若其地平一段細滑，是謂一處。若地皮起或復破裂，或為大縫、或時書字種種彩畫，是謂異處。若盤器等一段細滑，是謂一處。若有破裂乃至彩畫，是謂異處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻，知他重物安在地上，所謂頸珠、臂釧、真珠、瓔珞諸莊嚴具，苾芻盜心起方便，從床座起整衣而去，乃至未觸著來，得惡作罪；若觸、未移處，得窣吐羅底也；若舉離處，是謂為盜。隨時准價，若滿五磨灑，得波羅市迦；若不滿五磨灑，得窣吐羅底也。若其地平一段細滑，是謂一處。若地皮起或復破裂，或為大縫、或時書字種種彩畫，是謂異處。若盤器等一段細滑，是謂一處。若有破裂乃至彩畫，是謂異處。

若人重物安在場中，所謂頸珠乃至瓔珞，苾芻盜心起方便，乃至未觸著來得惡作罪；若觸、未移處，得窣吐羅底也；若舉離處，是謂為盜。隨時准價，若滿五者，得波羅市迦；若不滿者，得窣吐羅底也。若場上穀麥等，平總為一色者，是謂一處。若穀麥等高下不平作種種色，是謂異處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人重物安在場中，所謂頸珠乃至瓔珞，苾芻盜心起方便，乃至未觸著來得惡作罪；若觸、未移處，得窣吐羅底也；若舉離處，是謂為盜。隨時准價，若滿五者，得波羅市迦；若不滿者，得窣吐羅底也。若場上穀麥等，平總為一色者，是謂一處。若穀麥等高下不平作種種色，是謂異處。

若他重物安篅窖中，謂諸寶物瓔珞之具。若苾芻起盜心興方便，乃至未觸著來得惡作罪；若觸、未移處，得窣吐羅底也；若舉離處、滿五，得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。若人重物安在篅窖內，若篅窖中穀麥等，與口平滿總為一色，是謂一處。若穀麥等不與口齊，高下不平作種種色，或復有木及席薦等為障隔者，是謂異處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若他重物安篅窖中，謂諸寶物瓔珞之具。若苾芻起盜心興方便，乃至未觸著來得惡作罪；若觸、未移處，得窣吐羅底也；若舉離處、滿五，得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。若人重物安在篅窖內，若篅窖中穀麥等，與口平滿總為一色，是謂一處。若穀麥等不與口齊，高下不平作種種色，或復有木及席薦等為障隔者，是謂異處。

若人田中有諸根藥，謂雀頭香、黃薑、白薑，及諸根藥烏頭等類，苾芻興方便起盜心，乃至未觸已來得惡作罪；若觸、未移處，得窣吐羅底也；若離本處、滿五，得根本罪；不滿，得窣吐羅底也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人田中有諸根藥，謂雀頭香、黃薑、白薑，及諸根藥烏頭等類，苾芻興方便起盜心，乃至未觸已來得惡作罪；若觸、未移處，得窣吐羅底也；若離本處、滿五，得根本罪；不滿，得窣吐羅底也。

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

屋等處有三， 鳥物復三種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屋等處有三， 鳥物復三種，

禁呪取伏藏， 此有三不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禁呪取伏藏， 此有三不同。

若是人物雜色之衣安在屋上，若苾芻起盜心興方便，安梯隥以物鉤斲而昇其上，乃至未觸已來得惡作罪；若觸著衣而未離處，得窣吐羅底也；若舉離處，是名為盜，應准其價得罪同前。若浣衣人屋上曬衣，被風吹去墮在苾芻經行之處或落門傍，若苾芻起盜心興方便，乃至未觸已來得惡作罪；若觸著時得窣吐羅底也；若舉離處得罪同前。若人重物安在樓上，謂諸寶物瓔珞之具，若苾芻起盜心興方便，安梯隥以物鉤斲而昇其上，乃至未觸已來得惡作罪；若觸、未離本處，得窣吐羅底也；若舉離處得罪同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是人物雜色之衣安在屋上，若苾芻起盜心興方便，安梯隥以物鉤斲而昇其上，乃至未觸已來得惡作罪；若觸著衣而未離處，得窣吐羅底也；若舉離處，是名為盜，應准其價得罪同前。若浣衣人屋上曬衣，被風吹去墮在苾芻經行之處或落門傍，若苾芻起盜心興方便，乃至未觸已來得惡作罪；若觸著時得窣吐羅底也；若舉離處得罪同前。若人重物安在樓上，謂諸寶物瓔珞之具，若苾芻起盜心興方便，安梯隥以物鉤斲而昇其上，乃至未觸已來得惡作罪；若觸、未離本處，得窣吐羅底也；若舉離處得罪同前。

若人於舍宅內或園池邊種花果樹，於節會日以上妙物而嚴飾之，所謂諸寶瓔珞之具及雜繒綵。時有飛鳥謂珠是肉，銜之而去。若苾芻起盜心興方便而捉彼鳥，乃至未觸瓔珞已來得惡作罪；若觸、未離本處，作鳥物想，得惡作罪；若舉離處，是名為盜。應准其價，若滿五者，得窣吐羅底也；若不滿者，得惡作罪。若苾芻作如是念：「此是人物，寧容禽鳥得有瓔珞？」若雖觸著、未舉離處，得窣吐羅底也；舉離處時，若滿五者，得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。若人以諸寶物及瓔珞具，置箱中安屋上，時有飛鳥持物將去。若苾芻起盜心興方便而捉彼鳥，乃至未觸瓔珞已來得惡作罪；若觸彼物時未離本處，作鳥物想，得惡作罪；若舉離處，是名為盜。應准其價，若滿五者，得窣吐羅底也；若不滿者，得惡作罪。若苾芻作如是念：「此是人物，寧容禽鳥得有瓔珞？」雖觸著、未舉離處，得窣吐羅底也；舉離處時，若滿五者，得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於舍宅內或園池邊種花果樹，於節會日以上妙物而嚴飾之，所謂諸寶瓔珞之具及雜繒綵。時有飛鳥謂珠是肉，銜之而去。若苾芻起盜心興方便而捉彼鳥，乃至未觸瓔珞已來得惡作罪；若觸、未離本處，作鳥物想，得惡作罪；若舉離處，是名為盜。應准其價，若滿五者，得窣吐羅底也；若不滿者，得惡作罪。若苾芻作如是念：「此是人物，寧容禽鳥得有瓔珞？」若雖觸著、未舉離處，得窣吐羅底也；舉離處時，若滿五者，得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。若人以諸寶物及瓔珞具，置箱中安屋上，時有飛鳥持物將去。若苾芻起盜心興方便而捉彼鳥，乃至未觸瓔珞已來得惡作罪；若觸彼物時未離本處，作鳥物想，得惡作罪；若舉離處，是名為盜。應准其價，若滿五者，得窣吐羅底也；若不滿者，得惡作罪。若苾芻作如是念：「此是人物，寧容禽鳥得有瓔珞？」雖觸著、未舉離處，得窣吐羅底也；舉離處時，若滿五者，得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。

若人舍中或在池內，為戲樂故養畜諸鳥，謂鸚鵡、舍利、俱抧羅鳥、命命鳥等，便以種種諸瓔珞具而莊飾之。苾芻見已起盜心興方便遂捉彼鳥，乃至未觸莊嚴具來得惡作罪；若觸彼物時未離本處，作鳥物想，亦得惡作罪；若舉離處，是名為盜。應准其價，若滿五者，得窣吐羅底也；若不滿者，得惡作罪。若於此物作人物想非鳥物想，雖觸著、未離本處，得窣吐羅底也；若舉離處，滿五者，得根本罪；不滿五者，得麁罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人舍中或在池內，為戲樂故養畜諸鳥，謂鸚鵡、舍利、俱抧羅鳥、命命鳥等，便以種種諸瓔珞具而莊飾之。苾芻見已起盜心興方便遂捉彼鳥，乃至未觸莊嚴具來得惡作罪；若觸彼物時未離本處，作鳥物想，亦得惡作罪；若舉離處，是名為盜。應准其價，若滿五者，得窣吐羅底也；若不滿者，得惡作罪。若於此物作人物想非鳥物想，雖觸著、未離本處，得窣吐羅底也；若舉離處，滿五者，得根本罪；不滿五者，得麁罪。

若有苾芻，於二伏藏：一是有主、一是無主。苾芻意欲取彼有主伏藏，從床而起整帶衣服，作曼荼羅於彼四方釘朅地羅木，以五色線而圍繫之，於火鑪內然諸雜木，口誦禁呪作如是言：「有主伏藏應來，無主伏藏勿來。」若於彼時有主伏藏隨言來者，乃至未見已來得窣吐羅底也。若眼見時，是名為盜。應准其價，若滿五者，得根本罪；若不滿者，得麁罪。若作是言：「無主伏藏應來，有主伏藏勿來。」若於彼時無主伏藏隨言來者，乃至未見已來得惡作罪。若眼見時，是名為盜。應准其價，若滿五者，得窣吐羅底也；若不滿者，得惡作罪。若於有主、無主伏藏，各於異時別別作法而盜取者，隨事重輕如上得罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有苾芻，於二伏藏：一是有主、一是無主。苾芻意欲取彼有主伏藏，從床而起整帶衣服，作曼荼羅於彼四方釘朅地羅木，以五色線而圍繫之，於火鑪內然諸雜木，口誦禁呪作如是言：「有主伏藏應來，無主伏藏勿來。」若於彼時有主伏藏隨言來者，乃至未見已來得窣吐羅底也。若眼見時，是名為盜。應准其價，若滿五者，得根本罪；若不滿者，得麁罪。若作是言：「無主伏藏應來，有主伏藏勿來。」若於彼時無主伏藏隨言來者，乃至未見已來得惡作罪。若眼見時，是名為盜。應准其價，若滿五者，得窣吐羅底也；若不滿者，得惡作罪。若於有主、無主伏藏，各於異時別別作法而盜取者，隨事重輕如上得罪。

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

若物在氈席， 或於石板等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若物在氈席， 或於石板等，

花果奇妙樹， 隨處事應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花果奇妙樹， 隨處事應知。

若人重物安在氈席及地敷上，所謂諸寶及瓔珞具。若苾芻起盜心興方便，乃至未觸已來得惡作罪；若觸彼物、未離本處，得窣吐羅底也；若舉離處是名為盜，隨時准價得罪同前。若彼草敷同一色者，是名一處。若種種色別異不同，是名異處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人重物安在氈席及地敷上，所謂諸寶及瓔珞具。若苾芻起盜心興方便，乃至未觸已來得惡作罪；若觸彼物、未離本處，得窣吐羅底也；若舉離處是名為盜，隨時准價得罪同前。若彼草敷同一色者，是名一處。若種種色別異不同，是名異處。

若人重物安在石上，乃至不滿，得窣吐羅底也。若石細滑總為一段者，是名一處。若剝裂縫開，或時書字，或種種彩畫，是謂異處。石上既爾，乃至板木、牆壁、薦席、蓋覆衣幞、衣櫃、衣笐、象牙、杙床、座處，若四足經架、若門門閫，安物之時事並同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人重物安在石上，乃至不滿，得窣吐羅底也。若石細滑總為一段者，是名一處。若剝裂縫開，或時書字，或種種彩畫，是謂異處。石上既爾，乃至板木、牆壁、薦席、蓋覆衣幞、衣櫃、衣笐、象牙、杙床、座處，若四足經架、若門門閫，安物之時事並同前。

若三種樹：謂華樹、果樹、奇妙樹。苾芻斬截盜花樹等，價滿不滿得罪同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若三種樹：謂華樹、果樹、奇妙樹。苾芻斬截盜花樹等，價滿不滿得罪同前。

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

若物在鞍韀， 及象馬車輿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若物在鞍韀， 及象馬車輿，

肥瘦應隨處， 偷船事差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肥瘦應隨處， 偷船事差別。

如人重物置在鞍處，所謂諸寶眾瓔珞具。苾芻起盜心興方便，乃至未昇未觸已來得惡作罪；若觸著物、未移本處，得窣吐羅底也；若移處時，價若滿五得罪同前。若於鞍上以一色物而蓋覆者，是謂一處。若雜色物而蓋覆者，是謂別處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人重物置在鞍處，所謂諸寶眾瓔珞具。苾芻起盜心興方便，乃至未昇未觸已來得惡作罪；若觸著物、未移本處，得窣吐羅底也；若移處時，價若滿五得罪同前。若於鞍上以一色物而蓋覆者，是謂一處。若雜色物而蓋覆者，是謂別處。

若人重物安在象上，所謂諸寶眾瓔珞具。若苾芻起盜心興方便，乃至未昇未觸已來得惡作罪；若觸著物、未移處，得窣吐羅底也；若移處時，價若滿五得罪同前。若其此象皮肉、血脈皆充滿者，是謂一處。若其身羸瘦，若牙耳鼻及腹肋脊腰據一一處，是謂別處。移離處時皆得本罪；若不移處，得窣吐羅底也。若於象上莊飾幰帳，於此帳上安諸寶物眾瓔珞具。若苾芻起盜心興方便，乃至未昇未觸已來得惡作罪；若觸著物、未離處，得窣吐羅底也；若移處、價若滿五，得罪同前。若此帳上以一色物而蓋覆者，是謂一處。若異色物蓋是謂別處。如象既爾，馬車步車牛車乃至諸輿，亦並同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人重物安在象上，所謂諸寶眾瓔珞具。若苾芻起盜心興方便，乃至未昇未觸已來得惡作罪；若觸著物、未移處，得窣吐羅底也；若移處時，價若滿五得罪同前。若其此象皮肉、血脈皆充滿者，是謂一處。若其身羸瘦，若牙耳鼻及腹肋脊腰據一一處，是謂別處。移離處時皆得本罪；若不移處，得窣吐羅底也。若於象上莊飾幰帳，於此帳上安諸寶物眾瓔珞具。若苾芻起盜心興方便，乃至未昇未觸已來得惡作罪；若觸著物、未離處，得窣吐羅底也；若移處、價若滿五，得罪同前。若此帳上以一色物而蓋覆者，是謂一處。若異色物蓋是謂別處。如象既爾，馬車步車牛車乃至諸輿，亦並同前。

若苾芻見船以纜繫之於橛，有心盜去，搖動之時得惡作罪；若解隨流，乃至眼見已來，得窣吐羅底也；至不見處，價若滿五得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。若逆水而上，准與河闊分齊相似者得根本罪；未及其處，得窣吐羅底也。若從此岸盜向彼岸，眼見分齊與前無異。若牽船上岸盜而去者，亦准眼見分齊。若沈在泥中後時將去，泥掩之時此即成盜，得罪同前。若苾芻於盜物時，或藏泥中、若燒、若穿、若破，作如是念：「勿令此物屬汝屬我。」者，得窣吐羅底也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻見船以纜繫之於橛，有心盜去，搖動之時得惡作罪；若解隨流，乃至眼見已來，得窣吐羅底也；至不見處，價若滿五得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。若逆水而上，准與河闊分齊相似者得根本罪；未及其處，得窣吐羅底也。若從此岸盜向彼岸，眼見分齊與前無異。若牽船上岸盜而去者，亦准眼見分齊。若沈在泥中後時將去，泥掩之時此即成盜，得罪同前。若苾芻於盜物時，或藏泥中、若燒、若穿、若破，作如是念：「勿令此物屬汝屬我。」者，得窣吐羅底也。

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

營田有三種、 船有三種殊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 營田有三種、 船有三種殊，

鵝鴈及池花， 獵漁并盜水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鵝鴈及池花， 獵漁并盜水，

弟子教賊處， 三種事不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子教賊處， 三種事不同。

若人秋時營作田業，所謂稻、蔗、鹽田。苾芻見自田中恐水乏少，遂於共有渠內，塞他水口決己田畦，作如是念：「令我田好，彼勿成熟。」若自成他損，准價滿五，得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。若見水多，於共渠內泄他水口、塞己田畦，作如是念：「令我田好，勿彼成熟。」若自成他損，若滿五者得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人秋時營作田業，所謂稻、蔗、鹽田。苾芻見自田中恐水乏少，遂於共有渠內，塞他水口決己田畦，作如是念：「令我田好，彼勿成熟。」若自成他損，准價滿五，得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。若見水多，於共渠內泄他水口、塞己田畦，作如是念：「令我田好，勿彼成熟。」若自成他損，若滿五者得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。

物有四種不同：一、體重價重；二、體輕價重；三、體重價輕；四、體輕價輕。云何體重價重？謂末尼、真珠吠、琉璃、珂貝、璧玉、珊瑚、金銀、馬碯、硨磲、赤珠、右旋是。云何體輕價重？謂繒綵及絲、欝金香、蘇泣迷羅是。云何體重價輕？謂鐵、錫是。云何體輕價輕？謂毛、麻、木綿、劫貝、絮是。若以上諸物置三種船中：謂甕船、木船、皮船。若以體重價重、體輕價輕隨置一船，若船破時物主告曰：「水上浮者任取，若沈沒者屬我。」若苾芻起盜心興方便入水沈沒，乃至未觸物來得惡作罪；若觸著者，得窣吐羅底也；若舉離處，價滿五者得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。若沈泥中復擬取者，准前得罪。若作非自他心沈之於泥，不使其物屬彼屬我者，准前得罪。以下諸戒准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 物有四種不同：一、體重價重；二、體輕價重；三、體重價輕；四、體輕價輕。云何體重價重？謂末尼、真珠吠、琉璃、珂貝、璧玉、珊瑚、金銀、馬碯、硨磲、赤珠、右旋是。云何體輕價重？謂繒綵及絲、欝金香、蘇泣迷羅是。云何體重價輕？謂鐵、錫是。云何體輕價輕？謂毛、麻、木綿、劫貝、絮是。若以上諸物置三種船中：謂甕船、木船、皮船。若以體重價重、體輕價輕隨置一船，若船破時物主告曰：「水上浮者任取，若沈沒者屬我。」若苾芻起盜心興方便入水沈沒，乃至未觸物來得惡作罪；若觸著者，得窣吐羅底也；若舉離處，價滿五者得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。若沈泥中復擬取者，准前得罪。若作非自他心沈之於泥，不使其物屬彼屬我者，准前得罪。以下諸戒准此應知。

若以體輕價重、體重價輕物隨置一船，若船破時物主告曰：「水內沈者任取，水上浮者屬我。」若苾芻起盜心興方便，浮水而取，乃至未觸物來得惡作罪；若觸著者，得窣吐羅底也；若舉離處，應准其價，得罪同前。若沈泥中復擬取者准前得罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以體輕價重、體重價輕物隨置一船，若船破時物主告曰：「水內沈者任取，水上浮者屬我。」若苾芻起盜心興方便，浮水而取，乃至未觸物來得惡作罪；若觸著者，得窣吐羅底也；若舉離處，應准其價，得罪同前。若沈泥中復擬取者准前得罪。

若人於家中或泉池所，為戲玩故安置種種雜類諸鳥、鵝鴈、鴛鴦等，以眾瓔珞而莊飾之。苾芻起盜心興方便，入水中捉彼諸鳥，乃至未觸瓔珞以來得惡作罪；若觸著時，作如是念：「我取鳥物。」亦惡作罪；若離本處，應准其價，若滿五者，得窣吐羅底也；若不滿者，得惡作罪。若作是念：「我取人物，寧容禽鳥得有瓔珞？」若觸物時得窣吐羅底也；若離本處，應准其價，滿五根本；不滿，得窣吐羅底也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於家中或泉池所，為戲玩故安置種種雜類諸鳥、鵝鴈、鴛鴦等，以眾瓔珞而莊飾之。苾芻起盜心興方便，入水中捉彼諸鳥，乃至未觸瓔珞以來得惡作罪；若觸著時，作如是念：「我取鳥物。」亦惡作罪；若離本處，應准其價，若滿五者，得窣吐羅底也；若不滿者，得惡作罪。若作是念：「我取人物，寧容禽鳥得有瓔珞？」若觸物時得窣吐羅底也；若離本處，應准其價，滿五根本；不滿，得窣吐羅底也。

若於池中有水生花，所謂青蓮花、嗢鉢羅花、白蓮花、拘牟頭分陀利迦香花、時花，眾人所愛。苾芻起盜心興方便，入池盜花，乃至未觸以來得惡作罪；若觸其花採折持去，結之為束，乃至未離處來，得窣吐羅底也；若舉離處，同前得罪。於池四邊種種陸生花樹，所謂阿地木、多迦占博、迦波吒羅、婆利師迦、摩利迦，如是等種種花樹。苾芻起方便興盜心，欲盜彼花，乃至未觸已來得惡作罪；若昇樹採折其花置衣裾內，乃至未離處及離處來，准前得罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於池中有水生花，所謂青蓮花、嗢鉢羅花、白蓮花、拘牟頭分陀利迦香花、時花，眾人所愛。苾芻起盜心興方便，入池盜花，乃至未觸以來得惡作罪；若觸其花採折持去，結之為束，乃至未離處來，得窣吐羅底也；若舉離處，同前得罪。於池四邊種種陸生花樹，所謂阿地木、多迦占博、迦波吒羅、婆利師迦、摩利迦，如是等種種花樹。苾芻起方便興盜心，欲盜彼花，乃至未觸已來得惡作罪；若昇樹採折其花置衣裾內，乃至未離處及離處來，准前得罪。

若有獵師及彼徒黨，於林野處安諸獵具，謂羂索等，為捕諸獸為殺害業。苾芻盜心取獵具，准價得罪。若起悲心毀獵具，作如是念：「勿由此故令眾多命而置傷害，令彼獵徒獲無量罪。」者，得惡作罪。以下諸戒同此應知。苾芻盜心見在弶鹿而解放者，價若滿五，得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。若捕魚人及彼徒黨，於河陂處截其要口，安置梁筌殺諸魚類，苾芻盜心取彼筌時同前得罪；若作悲心同前得罪。若於筌中盜彼魚者，應准其價同前得罪。若多商旅持眾貨物過彼險途，其水難得，以眾器具持水而行，若甕、若瓨、若瓶、若皮囊，然於人畜水有分齊，苾芻起盜心興方便，若取人水分，未觸及觸准前得罪。若傍生分，滿五，得窣吐羅底也；不滿，得惡作罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有獵師及彼徒黨，於林野處安諸獵具，謂羂索等，為捕諸獸為殺害業。苾芻盜心取獵具，准價得罪。若起悲心毀獵具，作如是念：「勿由此故令眾多命而置傷害，令彼獵徒獲無量罪。」者，得惡作罪。以下諸戒同此應知。苾芻盜心見在弶鹿而解放者，價若滿五，得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。若捕魚人及彼徒黨，於河陂處截其要口，安置梁筌殺諸魚類，苾芻盜心取彼筌時同前得罪；若作悲心同前得罪。若於筌中盜彼魚者，應准其價同前得罪。若多商旅持眾貨物過彼險途，其水難得，以眾器具持水而行，若甕、若瓨、若瓶、若皮囊，然於人畜水有分齊，苾芻起盜心興方便，若取人水分，未觸及觸准前得罪。若傍生分，滿五，得窣吐羅底也；不滿，得惡作罪。

如贍部洲人，共結商旅持眾貨物，昇舶入海欲求珍寶，為無水故以種種器藏貯其水，所謂甕瓨、瓶囊，然其水分，人與傍生請受有別。苾芻起盜心興方便，盜人分時准前得罪；取傍生分亦准前得罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如贍部洲人，共結商旅持眾貨物，昇舶入海欲求珍寶，為無水故以種種器藏貯其水，所謂甕瓨、瓶囊，然其水分，人與傍生請受有別。苾芻起盜心興方便，盜人分時准前得罪；取傍生分亦准前得罪。

時有弟子與其二師隨路行去，師有衣物持付弟子。于時弟子有盜心故徐行不進，乃至眼見處來得窣吐羅底也；至不見處，若滿五者，得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。若弟子棄師在前急去，齊眼見不見處來，准前得罪。若弟子有盜心，欲取師衣從房中趣閣上、若從閣上往房中、或從閣上下至門櫩階下，或於寺三層棚上向下而出，斯皆乃至眼見不見處來，同前得罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有弟子與其二師隨路行去，師有衣物持付弟子。于時弟子有盜心故徐行不進，乃至眼見處來得窣吐羅底也；至不見處，若滿五者，得根本罪；若不滿者，得窣吐羅底也。若弟子棄師在前急去，齊眼見不見處來，准前得罪。若弟子有盜心，欲取師衣從房中趣閣上、若從閣上往房中、或從閣上下至門櫩階下，或於寺三層棚上向下而出，斯皆乃至眼見不見處來，同前得罪。

若有苾芻在阿蘭若處住，有破村賊，到苾芻所作如是問：「大德！頗知某村某家處不？」苾芻答言：「我知其處。」賊復問言：「彼家多女人少男子、無惡犬無多叢棘、易入易出於我無害取得物不？若得稱意，我當與大德共分其物。」若彼苾芻答言：「仁者，我知某甲舍，多女人少男子，無惡狗叢棘易入易出，於汝無傷能得其物。」苾芻作是教已，賊還與物，乃至未取分已來得窣吐羅底也；若取賊分，得罪輕重同前。若其苾芻共彼盜賊作是語已，於賊去後遂生追悔，就彼賊處作如是語：「仁等知不？我意造次不審思量便作是語，如愚小癡昧，不善其事妄為詶對，然彼家內少女人多男子，多惡狗叢棘難入難出，不令汝等無傷取物。」隨彼賊徒去與不去，苾芻得窣吐羅底也。若此苾芻見其賊黨欲劫村邑，往到彼家作如是語：「仁等警覺好自謹慎，今夜必有盜賊來入，勿令財物皆被賊將，或容身命亦遭傷殺。」隨彼盜賊來與不來，苾芻亦得窣吐羅底也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有苾芻在阿蘭若處住，有破村賊，到苾芻所作如是問：「大德！頗知某村某家處不？」苾芻答言：「我知其處。」賊復問言：「彼家多女人少男子、無惡犬無多叢棘、易入易出於我無害取得物不？若得稱意，我當與大德共分其物。」若彼苾芻答言：「仁者，我知某甲舍，多女人少男子，無惡狗叢棘易入易出，於汝無傷能得其物。」苾芻作是教已，賊還與物，乃至未取分已來得窣吐羅底也；若取賊分，得罪輕重同前。若其苾芻共彼盜賊作是語已，於賊去後遂生追悔，就彼賊處作如是語：「仁等知不？我意造次不審思量便作是語，如愚小癡昧，不善其事妄為詶對，然彼家內少女人多男子，多惡狗叢棘難入難出，不令汝等無傷取物。」隨彼賊徒去與不去，苾芻得窣吐羅底也。若此苾芻見其賊黨欲劫村邑，往到彼家作如是語：「仁等警覺好自謹慎，今夜必有盜賊來入，勿令財物皆被賊將，或容身命亦遭傷殺。」隨彼盜賊來與不來，苾芻亦得窣吐羅底也。

若苾芻如前所作，偷盜方便有三種事。何謂為三？謂田事、宅事、店事。田事有二種取：一、言訟取；二、圍繞取。何謂言訟取？若苾芻為共俗人爭地詣斷事官所，若苾芻不如、俗人勝者，得窣吐羅底也。若苾芻得勝，乃至俗人心未息來，苾芻得窣吐羅底也。若彼俗人心息者，應准其價同前得罪，是謂言訟取。何謂圍繞取？若苾芻於他田處，若以樹枝若以席障，若作塹坑、若以牆壁圍繞，乃至圍未合來得窣吐羅底也。若其圍合得罪同前，是名圍繞盜。田事既爾，宅事、店事如上應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苾芻如前所作，偷盜方便有三種事。何謂為三？謂田事、宅事、店事。田事有二種取：一、言訟取；二、圍繞取。何謂言訟取？若苾芻為共俗人爭地詣斷事官所，若苾芻不如、俗人勝者，得窣吐羅底也。若苾芻得勝，乃至俗人心未息來，苾芻得窣吐羅底也。若彼俗人心息者，應准其價同前得罪，是謂言訟取。何謂圍繞取？若苾芻於他田處，若以樹枝若以席障，若作塹坑、若以牆壁圍繞，乃至圍未合來得窣吐羅底也。若其圍合得罪同前，是名圍繞盜。田事既爾，宅事、店事如上應知。

攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝頌曰：

稅物持寄他， 將他物前去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稅物持寄他， 將他物前去，

不受便強著， 為父母持行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不受便強著， 為父母持行；

又為三寶故， 與直後均分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又為三寶故， 與直後均分，

衣主為持將， 令他染不染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣主為持將， 令他染不染，

將稅入小門， 總奪商人物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將稅入小門， 總奪商人物。

爾時世尊，初證無上智教未廣被，時諸苾芻難過關稅、俗人易過。時有眾多苾芻，與大商旅遊行他國，路次稅關。諸苾芻告賈人曰：「賢者！我等現有少多應稅之物，仁為我等持行過關方可與我，勿令我分入彼稅官。」賈人曰：「爾。」遂與持物過關，還彼苾芻。苾芻漸行至一住處，先住苾芻見客初至，便遙問言：「善來具壽！行李安不？山河關稅無勞擾耶？」答曰：「極善來，大德！隨我行來無他惱亂。」問曰：「豈諸具壽無應稅物？」答曰：「我有得意賈人，為持過關方授與我。」諸苾芻告曰：「合作如是至關稅處藏物過耶？」答曰：「縱令不合，我已過竟。」時行路苾芻心懷追悔：「我將不犯波羅市迦？」以此因緣白諸苾芻，諸苾芻白佛，佛言：「諸苾芻無犯，然諸苾芻不應持物私過稅處，違者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，初證無上智教未廣被，時諸苾芻難過關稅、俗人易過。時有眾多苾芻，與大商旅遊行他國，路次稅關。諸苾芻告賈人曰：「賢者！我等現有少多應稅之物，仁為我等持行過關方可與我，勿令我分入彼稅官。」賈人曰：「爾。」遂與持物過關，還彼苾芻。苾芻漸行至一住處，先住苾芻見客初至，便遙問言：「善來具壽！行李安不？山河關稅無勞擾耶？」答曰：「極善來，大德！隨我行來無他惱亂。」問曰：「豈諸具壽無應稅物？」答曰：「我有得意賈人，為持過關方授與我。」諸苾芻告曰：「合作如是至關稅處藏物過耶？」答曰：「縱令不合，我已過竟。」時行路苾芻心懷追悔：「我將不犯波羅市迦？」以此因緣白諸苾芻，諸苾芻白佛，佛言：「諸苾芻無犯，然諸苾芻不應持物私過稅處，違者得越法罪。」

爾時世尊於杖林中，令摩揭陀影勝王得見諦已，便往室羅伐城，為喬薩羅勝光王說《少年經》，令得調伏。時彼二王各宣教令：「於我國中所有苾芻，同王太子放免稅直，諸苾芻尼同後宮人亦免稅事。」由此苾芻及苾芻尼，越過關河無輸稅事。是時世尊教法弘廣，時諸苾芻易過關稅、俗人難過。時有苾芻隨他商旅，出外遊行至於稅處。時諸賈人禮苾芻足作如是語：「聖者！我於長時為寒熱所逼，風熱毒蟲蚊虻等害，求諸財物懃勞辛苦，其所獲利皆為三寶興設供養。我今所有輸稅之物，仁等為我持過稅關當還與我。」時諸苾芻為持過已還與賈人。苾芻漸行至室羅伐，時諸苾芻告曰：「善來具壽！行李安不？」廣如上說。答言：「大德！我亦為他施作恩益，豈復自身得有勞苦！」諸苾芻曰：「其事如何？」時彼苾芻以事具白，諸苾芻曰：「合作如是至關稅處藏物過耶？」答曰：「縱令不合，我已過竟。」時此苾芻心懷追悔：「我將不犯波羅市迦？」以此因緣白諸苾芻，諸苾芻白佛，佛言：「此苾芻無犯，然諸苾芻不應持物私越稅處，違者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於杖林中，令摩揭陀影勝王得見諦已，便往室羅伐城，為喬薩羅勝光王說《少年經》，令得調伏。時彼二王各宣教令：「於我國中所有苾芻，同王太子放免稅直，諸苾芻尼同後宮人亦免稅事。」由此苾芻及苾芻尼，越過關河無輸稅事。是時世尊教法弘廣，時諸苾芻易過關稅、俗人難過。時有苾芻隨他商旅，出外遊行至於稅處。時諸賈人禮苾芻足作如是語：「聖者！我於長時為寒熱所逼，風熱毒蟲蚊虻等害，求諸財物懃勞辛苦，其所獲利皆為三寶興設供養。我今所有輸稅之物，仁等為我持過稅關當還與我。」時諸苾芻為持過已還與賈人。苾芻漸行至室羅伐，時諸苾芻告曰：「善來具壽！行李安不？」廣如上說。答言：「大德！我亦為他施作恩益，豈復自身得有勞苦！」諸苾芻曰：「其事如何？」時彼苾芻以事具白，諸苾芻曰：「合作如是至關稅處藏物過耶？」答曰：「縱令不合，我已過竟。」時此苾芻心懷追悔：「我將不犯波羅市迦？」以此因緣白諸苾芻，諸苾芻白佛，佛言：「此苾芻無犯，然諸苾芻不應持物私越稅處，違者得越法罪。」

時有苾芻隨商旅遊行至於稅所，時諸賈人禮苾芻足作如是語：「聖者！我於長時為寒熱飢渴所逼，廣說如上。其所獲利皆為三寶興設供養，我今所有輸稅之物，仁等為我持過稅關當還與我。」苾芻曰：「佛已制戒，苾芻不應至輸稅處不與直過。我今不敢持物過稅。」是時賈人便作斯念：「苾芻不肯持過，我等宜應矯設方便。」告苾芻曰：「聖者！我輩今朝情有擾亂不能辦食，仁等入村隨緣自乞。」時諸苾芻咸詣村中。苾芻去後，諸人各取苾芻衣帒鉢囊并雜物帒安己稅物。苾芻得食還歸商旅，食事既了，持己衣鉢同過稅處。時諸賈人皆來開解苾芻衣物，苾芻告曰：「何故仁等輒觸我物？」諸人報曰：「聖者！我以稅物安仁帒中，我今欲取。」苾芻告曰：「賢首！汝等故心令我犯罪。」彼便報曰：「仁等於此不起三業，何有過耶？」時諸苾芻心生惡作：「豈非我等得波羅市迦？」時諸苾芻漸至室羅伐，舊住苾芻見而告曰：「善來具壽！行李安不？」廣說如上。答曰：「我無辛苦，然我在路入村乞食，同伴商人開我衣帒，以諸稅物私內帒中，我等不知持過稅處。後時見已便生惡作，豈非我犯波羅市迦？」時諸苾芻以此因緣具白世尊，世尊告曰：「苾芻無犯，然諸苾芻所有衣鉢，若無看者不應捨去，應留守護人。若不看者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有苾芻隨商旅遊行至於稅所，時諸賈人禮苾芻足作如是語：「聖者！我於長時為寒熱飢渴所逼，廣說如上。其所獲利皆為三寶興設供養，我今所有輸稅之物，仁等為我持過稅關當還與我。」苾芻曰：「佛已制戒，苾芻不應至輸稅處不與直過。我今不敢持物過稅。」是時賈人便作斯念：「苾芻不肯持過，我等宜應矯設方便。」告苾芻曰：「聖者！我輩今朝情有擾亂不能辦食，仁等入村隨緣自乞。」時諸苾芻咸詣村中。苾芻去後，諸人各取苾芻衣帒鉢囊并雜物帒安己稅物。苾芻得食還歸商旅，食事既了，持己衣鉢同過稅處。時諸賈人皆來開解苾芻衣物，苾芻告曰：「何故仁等輒觸我物？」諸人報曰：「聖者！我以稅物安仁帒中，我今欲取。」苾芻告曰：「賢首！汝等故心令我犯罪。」彼便報曰：「仁等於此不起三業，何有過耶？」時諸苾芻心生惡作：「豈非我等得波羅市迦？」時諸苾芻漸至室羅伐，舊住苾芻見而告曰：「善來具壽！行李安不？」廣說如上。答曰：「我無辛苦，然我在路入村乞食，同伴商人開我衣帒，以諸稅物私內帒中，我等不知持過稅處。後時見已便生惡作，豈非我犯波羅市迦？」時諸苾芻以此因緣具白世尊，世尊告曰：「苾芻無犯，然諸苾芻所有衣鉢，若無看者不應捨去，應留守護人。若不看者得越法罪。」

時有苾芻隨商旅行入村乞食，留一人看物。時看守人須去便利，或復取水。時諸賈人各以稅物，置苾芻衣鉢帒中，同前過關來取稅物，乃至告諸苾芻。諸苾芻白佛，佛言：「諸苾芻無犯，若看守物應留二苾芻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有苾芻隨商旅行入村乞食，留一人看物。時看守人須去便利，或復取水。時諸賈人各以稅物，置苾芻衣鉢帒中，同前過關來取稅物，乃至告諸苾芻。諸苾芻白佛，佛言：「諸苾芻無犯，若看守物應留二苾芻。」

時有苾芻留二苾芻看守其物，時一苾芻或因便利或復取水，時諸賈人共詣看守一苾芻所，有執手者有捉足者，便以稅物置衣帒中，苾芻念曰：「同梵行者來我當告知。」諸苾芻乞食而還，時賈人等矯設方便現閙亂相，令彼苾芻不獲相告。既過稅處各來取物。苾芻告曰：「何故仁等輒觸我物？」賈人告曰：「我以稅物，安此帒中。」時諸苾芻告曰：「今令汝二人看守衣物，云何更令我等共犯罪耶？」時二苾芻，具陳其事。時諸苾芻心生惡作：「將無我犯波羅市迦？」具以其事白諸苾芻。苾芻白佛，佛言：「無犯，其看物人見他安物，應令俗人或使求寂拔出其物。若無此輩，應自抽出各付彼人。若異此者得越法罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有苾芻留二苾芻看守其物，時一苾芻或因便利或復取水，時諸賈人共詣看守一苾芻所，有執手者有捉足者，便以稅物置衣帒中，苾芻念曰：「同梵行者來我當告知。」諸苾芻乞食而還，時賈人等矯設方便現閙亂相，令彼苾芻不獲相告。既過稅處各來取物。苾芻告曰：「何故仁等輒觸我物？」賈人告曰：「我以稅物，安此帒中。」時諸苾芻告曰：「今令汝二人看守衣物，云何更令我等共犯罪耶？」時二苾芻，具陳其事。時諸苾芻心生惡作：「將無我犯波羅市迦？」具以其事白諸苾芻。苾芻白佛，佛言：「無犯，其看物人見他安物，應令俗人或使求寂拔出其物。若無此輩，應自抽出各付彼人。若異此者得越法罪。」

佛在室羅伐城給孤獨園，時彼城中有一長者令子出家，因向他方得兩張㲲，遂作是念：「如世尊說：『雖復出家，於父母處應須濟給。』我此二㲲，一擬與父、一擬與母。」是時苾芻棄餘住處還歸故居，往室羅伐路次稅關，稅人問曰：「聖者！頗有可稅物不？」答言：「賢首！我無稅物。」告言：「且住，可將物來試為觀察。」纔披衣帒見兩張㲲，告言：「聖者！仁於善說法律而為出家，寧容為此兩㲲作故妄語？」告言：「賢首！此非我物。」問言：「誰物？」答曰：「一是父物、一是母物。」報言：「父亦我不識、母亦我不識，還我稅直方可聽行。」久住稽留取其稅直遂放令去。彼至城已心生惡作，告諸苾芻。苾芻白佛，佛言：「無犯。不應但作此語云是父母而已。應對稅官作如是語：『賢首！如世尊說：「父母於子有大勞苦，護持長養資以乳哺，贍部洲中為教導者，假使其子一肩持母、一肩持父，經於百年不生疲倦，或滿此大地末尼、真珠、琉璃、珂貝、珊瑚、瑪瑙、金銀、璧玉、牟薩羅寶、赤珠、右旋，如是諸寶咸持供養令得富樂，或居尊位，雖作此事亦未能報父母之恩。若其父母無信心者令住正信，若無戒者令住禁戒，若性慳者令行惠施，無智慧者令起智慧。子能如是於父母處，善巧勸喻令安住者方曰報恩。父母既有如是深厚之德，今欲持此物往報其恩。」』若作如是讚說父母恩惠之時，放去者善；若不放者與稅而去。若不與者，得窣吐羅罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城給孤獨園，時彼城中有一長者令子出家，因向他方得兩張㲲，遂作是念：「如世尊說：『雖復出家，於父母處應須濟給。』我此二㲲，一擬與父、一擬與母。」是時苾芻棄餘住處還歸故居，往室羅伐路次稅關，稅人問曰：「聖者！頗有可稅物不？」答言：「賢首！我無稅物。」告言：「且住，可將物來試為觀察。」纔披衣帒見兩張㲲，告言：「聖者！仁於善說法律而為出家，寧容為此兩㲲作故妄語？」告言：「賢首！此非我物。」問言：「誰物？」答曰：「一是父物、一是母物。」報言：「父亦我不識、母亦我不識，還我稅直方可聽行。」久住稽留取其稅直遂放令去。彼至城已心生惡作，告諸苾芻。苾芻白佛，佛言：「無犯。不應但作此語云是父母而已。應對稅官作如是語：『賢首！如世尊說：「父母於子有大勞苦，護持長養資以乳哺，贍部洲中為教導者，假使其子一肩持母、一肩持父，經於百年不生疲倦，或滿此大地末尼、真珠、琉璃、珂貝、珊瑚、瑪瑙、金銀、璧玉、牟薩羅寶、赤珠、右旋，如是諸寶咸持供養令得富樂，或居尊位，雖作此事亦未能報父母之恩。若其父母無信心者令住正信，若無戒者令住禁戒，若性慳者令行惠施，無智慧者令起智慧。子能如是於父母處，善巧勸喻令安住者方曰報恩。父母既有如是深厚之德，今欲持此物往報其恩。」』若作如是讚說父母恩惠之時，放去者善；若不放者與稅而去。若不與者，得窣吐羅罪。」