根本說一切有部毘奈耶

根本說一切有部毘奈耶卷第二三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本說一切有部毘奈耶卷第二三藏法師義淨奉 制譯

不淨行學處第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨行學處第一之二

爾時孫陀羅難陀，即便下乘欲入其舍。是時賢首疾下高樓，出門迎接俯身相就，引入舍中安置妙床。令止息已問其名字，答曰：「我字孫陀羅難陀。」賢首答曰：「善哉！立名與身相稱，若仁父母不立此名，我今為爾名作孫陀羅難陀。」時孫陀羅難陀曰：「汝字何等？」答曰：「我字賢首。」報曰：「善哉！名實相稱，向使汝父母不立此名，我今為爾立賢首名。」時孫陀羅難陀問賢首曰：「同居一宿當酬幾何？」女曰：「何意同彼凡人出言庸淺。」侍女告曰：「一夜止宿須五百金錢。」孫陀羅難陀報從者曰：「汝可每日常送五百金錢。」因即共彼歡娛而住。凡貪欲之人難有厭足，雖淹多日無棄捨心，常使家人日送錢直。諸人議曰：「我等商主去已多時，今何所在更不相見，既承父囑應可尋求。」便問家人：「商主何在？」家人報曰：「仁等今日憶商主耶？初至即便往婬女舍。」商人曰：「我等何容捨而不問？還歸之日必被父瞋。」令使往喚。商主聞已尋欲出門，是時賢首執彼衣裾告言：「君今知不？世有二人可行欲樂：一、顏容美麗；二、盛壯少年。汝既兩兼且受欲樂，年衰髮白可覓貲財。」既被留連，報使者曰：「汝可前去，我即隨行。」使者以緣具報商客，眾人集會佇望歸還，久待不來俱行就彼。既至門已報門人曰：「汝可入室報商主知，同侶眾人並居門首，宜可暫出有所評論。」使人報已，商主欲出，時彼賢首復執衣裾告言：「且住！彼諸商客情欲求我，共來相喚不許淹停，凡貪欲者日增繫縛。」時孫陀羅難陀便報使曰：「仁等且去！待我情足方可歸還。」使者以言出報，商客聞已共相告曰：「觀此情況無可奈何。」即共交易賣所來貨，更收餘物整命徒侶循路而歸，送物之人於斯斷絕。後時賢首遇見使人，告言：「何意更不送物？」使者報曰：「商旅已歸，何處求物？」女復問曰：「豈可孫陀羅難陀物亦並持歸。」報言：「亦去。」時彼賢首聞此語已，便共孫陀羅難陀經二三宿，告言：「我無田業及以工商，但藉諸人而為活命，應須計日與我貲財。若不爾者汝宜速去，容他後人。」孫陀羅難陀曰：「汝曾無有相顧戀心。」報言：「爾！可不聞世人有語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時孫陀羅難陀，即便下乘欲入其舍。是時賢首疾下高樓，出門迎接俯身相就，引入舍中安置妙床。令止息已問其名字，答曰：「我字孫陀羅難陀。」賢首答曰：「善哉！立名與身相稱，若仁父母不立此名，我今為爾名作孫陀羅難陀。」時孫陀羅難陀曰：「汝字何等？」答曰：「我字賢首。」報曰：「善哉！名實相稱，向使汝父母不立此名，我今為爾立賢首名。」時孫陀羅難陀問賢首曰：「同居一宿當酬幾何？」女曰：「何意同彼凡人出言庸淺。」侍女告曰：「一夜止宿須五百金錢。」孫陀羅難陀報從者曰：「汝可每日常送五百金錢。」因即共彼歡娛而住。凡貪欲之人難有厭足，雖淹多日無棄捨心，常使家人日送錢直。諸人議曰：「我等商主去已多時，今何所在更不相見，既承父囑應可尋求。」便問家人：「商主何在？」家人報曰：「仁等今日憶商主耶？初至即便往婬女舍。」商人曰：「我等何容捨而不問？還歸之日必被父瞋。」令使往喚。商主聞已尋欲出門，是時賢首執彼衣裾告言：「君今知不？世有二人可行欲樂：一、顏容美麗；二、盛壯少年。汝既兩兼且受欲樂，年衰髮白可覓貲財。」既被留連，報使者曰：「汝可前去，我即隨行。」使者以緣具報商客，眾人集會佇望歸還，久待不來俱行就彼。既至門已報門人曰：「汝可入室報商主知，同侶眾人並居門首，宜可暫出有所評論。」使人報已，商主欲出，時彼賢首復執衣裾告言：「且住！彼諸商客情欲求我，共來相喚不許淹停，凡貪欲者日增繫縛。」時孫陀羅難陀便報使曰：「仁等且去！待我情足方可歸還。」使者以言出報，商客聞已共相告曰：「觀此情況無可奈何。」即共交易賣所來貨，更收餘物整命徒侶循路而歸，送物之人於斯斷絕。後時賢首遇見使人，告言：「何意更不送物？」使者報曰：「商旅已歸，何處求物？」女復問曰：「豈可孫陀羅難陀物亦並持歸。」報言：「亦去。」時彼賢首聞此語已，便共孫陀羅難陀經二三宿，告言：「我無田業及以工商，但藉諸人而為活命，應須計日與我貲財。若不爾者汝宜速去，容他後人。」孫陀羅難陀曰：「汝曾無有相顧戀心。」報言：「爾！可不聞世人有語：

「『倡女本求財， 無財便棄捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『倡女本求財， 無財便棄捨；

猶如無果樹， 鳥棄不停留。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如無果樹， 鳥棄不停留。』」

時孫陀羅難陀聞此語已，復報之曰：「若與汝財即隨男意，如其物盡便生棄心。」女曰：「汝豈不聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時孫陀羅難陀聞此語已，復報之曰：「若與汝財即隨男意，如其物盡便生棄心。」女曰：「汝豈不聞：

「『若其天降雨， 山河並注流； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若其天降雨， 山河並注流；

男子與貲財， 倡女隨情轉。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男子與貲財， 倡女隨情轉。』」

孫陀羅難陀曰：「倡女為人，不可付信。」女報之曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫陀羅難陀曰：「倡女為人，不可付信。」女報之曰：

「倡女至日暮， 觀他若己身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「倡女至日暮， 觀他若己身；

夜闌心漸薄， 天明棄如草。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜闌心漸薄， 天明棄如草。」

孫陀羅難陀曰：「賢首！有財男子汝即相親，無物之人頓能見棄。」女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫陀羅難陀曰：「賢首！有財男子汝即相親，無物之人頓能見棄。」女曰：

「若人有貲財， 倡女皆同愛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人有貲財， 倡女皆同愛；

如牛噉臑草， 無財誰重觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如牛噉臑草， 無財誰重觀？」

時孫陀羅難陀知其情異即便欲出，倡女思念：「此孫陀羅難陀顏貌超絕更覓難求，乃至諸餘男子未持物來，宜可且留勿令即去。」便急牽衣不使其出，報言：「仁之家內可不戲言耶？我出戲言，何因見怪？」彼性耽婬隨言即住。時有男子持五百金錢來入其舍，女知彼意，即對孫陀羅難陀前共為非法。孫陀羅難陀見已生念：「苦哉！倡女何太無情！對我目前便行鄙媟。」尋即棄去，不諳道路躑躅街衢失其所趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時孫陀羅難陀知其情異即便欲出，倡女思念：「此孫陀羅難陀顏貌超絕更覓難求，乃至諸餘男子未持物來，宜可且留勿令即去。」便急牽衣不使其出，報言：「仁之家內可不戲言耶？我出戲言，何因見怪？」彼性耽婬隨言即住。時有男子持五百金錢來入其舍，女知彼意，即對孫陀羅難陀前共為非法。孫陀羅難陀見已生念：「苦哉！倡女何太無情！對我目前便行鄙媟。」尋即棄去，不諳道路躑躅街衢失其所趣。

時有苾芻從城乞食而出，彼既見已隨後而行。時彼苾芻既至寺已，安其食鉢并置水羅抖擻僧伽胝，濯足洗手濾水觀蟲作曼荼羅，取其落葉布地而食。時孫陀羅難陀在前而立，苾芻問曰：「汝豈能食我殘食耶？」彼便自念：「我若不食飢困當死。」報言：「願食。」即以鉢餘令食。食訖，問曰：「賢首！汝從何來？」報言：「聖者！我是嗢逝尼城商主難陀之子，名孫陀羅難陀。我從本舍多持財物，遠共徒侶來此經求，比為欲情在婬女舍，所有財貨皆並喪亡，唯獨一身受茲艱苦。」苾芻報曰：「若如是者何不出家？」時孫陀羅難陀念曰：「我若歸鄉被人所笑，不如今者隨處安身。」即報苾芻：「我求出家。」時彼苾芻如法如律，便與出家并受圓具。於二三日教行法已，報言：「賢首！汝可不聞鹿不養鹿，室羅伐城極甚寬廣，隨應行處乞食自資。」既受教已，於日初分執持衣鉢入城乞食。時彼婬女心生追悔：「我所為非，彼孫陀羅難陀顏貌端嚴盛年少壯，不可多得。我為錢財便見驅遣。」報使女曰：「汝若重見孫陀羅難陀，宜請入來。」時孫陀羅難陀先不諳知乞食之處，巡行至彼婬女之家，使女遙見即疾走歸，報大家曰：「孫陀羅難陀今在門外。」報言：「喚入。」使女曰：「今已出家。」報云：「縱使出家，亦宜喚入。」便引令進，賢首見已椎胸告曰：「聖者！何故棄我出家？」孫陀羅難陀報曰：「汝薄情懷貪覓財物，如何對我為非禮乎？既被欺輕寧不捨俗。」報言：「聖者！女人體多過失，我之一罪幸可相容，我身及財皆屬尊者，幸當共我同昔交歡。」孫陀羅難陀曰：「汝無智物，先有錢財已被汝費，今時更欲破我戒耶？」女曰：「若在內揩於外泄，或在外揩於內泄者，未成破戒。」孫陀羅難陀聞已生念：「豈非苾芻行乞食時作如是事；若不爾者，此何得知？」時孫陀羅難陀為人好色，便置衣鉢隨語行非，既暢欲情一面而住。時彼婬女，即盛種種上妙飲食滿鉢授與，報言：「聖者！若有所須當數來此。」便持鉢食還向寺中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有苾芻從城乞食而出，彼既見已隨後而行。時彼苾芻既至寺已，安其食鉢并置水羅抖擻僧伽胝，濯足洗手濾水觀蟲作曼荼羅，取其落葉布地而食。時孫陀羅難陀在前而立，苾芻問曰：「汝豈能食我殘食耶？」彼便自念：「我若不食飢困當死。」報言：「願食。」即以鉢餘令食。食訖，問曰：「賢首！汝從何來？」報言：「聖者！我是嗢逝尼城商主難陀之子，名孫陀羅難陀。我從本舍多持財物，遠共徒侶來此經求，比為欲情在婬女舍，所有財貨皆並喪亡，唯獨一身受茲艱苦。」苾芻報曰：「若如是者何不出家？」時孫陀羅難陀念曰：「我若歸鄉被人所笑，不如今者隨處安身。」即報苾芻：「我求出家。」時彼苾芻如法如律，便與出家并受圓具。於二三日教行法已，報言：「賢首！汝可不聞鹿不養鹿，室羅伐城極甚寬廣，隨應行處乞食自資。」既受教已，於日初分執持衣鉢入城乞食。時彼婬女心生追悔：「我所為非，彼孫陀羅難陀顏貌端嚴盛年少壯，不可多得。我為錢財便見驅遣。」報使女曰：「汝若重見孫陀羅難陀，宜請入來。」時孫陀羅難陀先不諳知乞食之處，巡行至彼婬女之家，使女遙見即疾走歸，報大家曰：「孫陀羅難陀今在門外。」報言：「喚入。」使女曰：「今已出家。」報云：「縱使出家，亦宜喚入。」便引令進，賢首見已椎胸告曰：「聖者！何故棄我出家？」孫陀羅難陀報曰：「汝薄情懷貪覓財物，如何對我為非禮乎？既被欺輕寧不捨俗。」報言：「聖者！女人體多過失，我之一罪幸可相容，我身及財皆屬尊者，幸當共我同昔交歡。」孫陀羅難陀曰：「汝無智物，先有錢財已被汝費，今時更欲破我戒耶？」女曰：「若在內揩於外泄，或在外揩於內泄者，未成破戒。」孫陀羅難陀聞已生念：「豈非苾芻行乞食時作如是事；若不爾者，此何得知？」時孫陀羅難陀為人好色，便置衣鉢隨語行非，既暢欲情一面而住。時彼婬女，即盛種種上妙飲食滿鉢授與，報言：「聖者！若有所須當數來此。」便持鉢食還向寺中。

爾時世尊於大眾中為說法要，所謂離貪、瞋、癡心慧解脫。孫陀羅難陀聞說法時，心懷愁悶極生追悔，起惡作心默爾無言，𧹞容伏面憂思而住，形容萎悴無有威光，如刈生葦曝之於日。諸苾芻問曰：「具壽孫陀羅難陀！汝為身病為心病乎？」彼既羞慚默然無報。時有醫人來過其所，諸苾芻告曰：「賢首！暫為觀察，此少苾芻有何疾患？」醫為診已報諸人曰：「此具壽身無所苦，心有焦熱。」苾芻問曰：「如何心熱？」報言：「聖者！我之醫人，但療身病不治於心，仁等苾芻解除心病。」便捨而去。時諸苾芻問言：「具壽！汝無父母宗親，但唯我等同梵行者是汝親識，汝可實陳我為瞻養。」即以鄙事告之。諸苾芻曰：「誰謂春花遂遭霜雹，汝始圓具瘡疱便生。」時諸苾芻聞其語已，不喜不瞋捨之而去，行詣佛所禮雙足已在一面坐，具以白佛。佛言：「此愚癡人犯波羅市迦。若苾芻作行欲心為受樂意，以己生支置小便道，內揩外泄、外揩內泄，得波羅市迦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於大眾中為說法要，所謂離貪、瞋、癡心慧解脫。孫陀羅難陀聞說法時，心懷愁悶極生追悔，起惡作心默爾無言，𧹞容伏面憂思而住，形容萎悴無有威光，如刈生葦曝之於日。諸苾芻問曰：「具壽孫陀羅難陀！汝為身病為心病乎？」彼既羞慚默然無報。時有醫人來過其所，諸苾芻告曰：「賢首！暫為觀察，此少苾芻有何疾患？」醫為診已報諸人曰：「此具壽身無所苦，心有焦熱。」苾芻問曰：「如何心熱？」報言：「聖者！我之醫人，但療身病不治於心，仁等苾芻解除心病。」便捨而去。時諸苾芻問言：「具壽！汝無父母宗親，但唯我等同梵行者是汝親識，汝可實陳我為瞻養。」即以鄙事告之。諸苾芻曰：「誰謂春花遂遭霜雹，汝始圓具瘡疱便生。」時諸苾芻聞其語已，不喜不瞋捨之而去，行詣佛所禮雙足已在一面坐，具以白佛。佛言：「此愚癡人犯波羅市迦。若苾芻作行欲心為受樂意，以己生支置小便道，內揩外泄、外揩內泄，得波羅市迦。」

爾時佛在室羅伐城給孤獨園。時此城中有一長者，初始婚娶婦即命終，第二、第三乃至第七悉皆命過。時人並皆喚為妨婦，因以為名。自茲已後更欲取妻，人皆不與，作如是說：「我今豈可令女死耶？我不能與。」復求寡女欲娶為妻，彼便告曰：「我不惜命入汝舍乎？」時彼長者求妻不得，自知家事。後於異時有一知友來過其宅，問曰：「仁何所為？」報曰：「我營家事。」告曰：「何意汝今自知家務？」報言：「已娶七婦皆並喪亡。」友曰：「何不求餘？」答言：「比日雖求，人不見與，皆云：『我豈不惜女耶？』」「若如是者，何不更求諸餘寡女？」長者具答如前。友曰：「去斯不遠有老婬女，君何不求？」報云：「今我家室豈作婬坊。」友曰：「彼女久來已捨惡法，試往求之。」便到彼宅，問言：「比得安不？」彼報曰：「善來，欲何所覓？」答曰：「故來相求。汝何所屬？」答言：「與我衣食我便屬。」彼報言：「昔汝為過能悛改不？」答曰：「我豈不見諸餘丈夫，而我本心久離惡法。」報言：「若能爾者，與我同居給爾衣食，所有家務咸代我知。」即隨至舍。所有家業並皆分付，告曰：「此是汝宅，汝所與者我當受用。」婦知家事衣食豐盈，未久之間身極肥盛。於彼門前有諸倡女，相隨欲往逝多林中。問諸女曰：「汝欲何去？」報云：「往逝多林觀看功德。」告云：「且住！待我莊飾與汝俱行。」整服未周諸女便過，出門不見急步相尋。諸女前行皆已入寺，然此寺中有一苾芻，開戶而睡，衣裳撩亂生支遂起。時諸婬女巡房觀看，既見是事眾皆大笑而出。時老婬女見諸女人行笑而出，告曰：「汝何所笑？豈不聞乎若寺中笑者得齲齒報？」時彼諸女默然捨去。老女念曰：「豈非諸女於此寺中巡行觀看，或見雞鬪、或覩獼猴，由是諠笑？」時彼老女入寺巡看，於一房內見有苾芻開戶而睡，身體露現婬情既起，遂便於上而作非法，苾芻睡著不自覺知。時彼女人便作是念：「我等婬女解六十四能，此出家人解六十五，不作言語得受欲樂。」時彼老女既暢婬情，遂便以手覺彼苾芻，報言：「聖者！我之家第在某坊中，若有所須宜當見就。」苾芻報曰：「汝愚癡人污僧住處，今我無心受斯惡事，誰能更復向汝家中？」女聞默去。時彼苾芻情生惡作：「豈非我犯他勝罪耶？」白諸苾芻，苾芻白佛。佛告苾芻：「汝有受樂心不？」白言：「我時睡重無受樂心。」佛告諸苾芻：「此人無犯，由無樂心。然我為諸苾芻近村坊住者制其行法。汝等諦聽！若諸苾芻寺近村坊，晝日睡者應扂閉門，或令苾芻守護、或以下裙急相絞繫。若不依者，脇著 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在室羅伐城給孤獨園。時此城中有一長者，初始婚娶婦即命終，第二、第三乃至第七悉皆命過。時人並皆喚為妨婦，因以為名。自茲已後更欲取妻，人皆不與，作如是說：「我今豈可令女死耶？我不能與。」復求寡女欲娶為妻，彼便告曰：「我不惜命入汝舍乎？」時彼長者求妻不得，自知家事。後於異時有一知友來過其宅，問曰：「仁何所為？」報曰：「我營家事。」告曰：「何意汝今自知家務？」報言：「已娶七婦皆並喪亡。」友曰：「何不求餘？」答言：「比日雖求，人不見與，皆云：『我豈不惜女耶？』」「若如是者，何不更求諸餘寡女？」長者具答如前。友曰：「去斯不遠有老婬女，君何不求？」報云：「今我家室豈作婬坊。」友曰：「彼女久來已捨惡法，試往求之。」便到彼宅，問言：「比得安不？」彼報曰：「善來，欲何所覓？」答曰：「故來相求。汝何所屬？」答言：「與我衣食我便屬。」彼報言：「昔汝為過能悛改不？」答曰：「我豈不見諸餘丈夫，而我本心久離惡法。」報言：「若能爾者，與我同居給爾衣食，所有家務咸代我知。」即隨至舍。所有家業並皆分付，告曰：「此是汝宅，汝所與者我當受用。」婦知家事衣食豐盈，未久之間身極肥盛。於彼門前有諸倡女，相隨欲往逝多林中。問諸女曰：「汝欲何去？」報云：「往逝多林觀看功德。」告云：「且住！待我莊飾與汝俱行。」整服未周諸女便過，出門不見急步相尋。諸女前行皆已入寺，然此寺中有一苾芻，開戶而睡，衣裳撩亂生支遂起。時諸婬女巡房觀看，既見是事眾皆大笑而出。時老婬女見諸女人行笑而出，告曰：「汝何所笑？豈不聞乎若寺中笑者得齲齒報？」時彼諸女默然捨去。老女念曰：「豈非諸女於此寺中巡行觀看，或見雞鬪、或覩獼猴，由是諠笑？」時彼老女入寺巡看，於一房內見有苾芻開戶而睡，身體露現婬情既起，遂便於上而作非法，苾芻睡著不自覺知。時彼女人便作是念：「我等婬女解六十四能，此出家人解六十五，不作言語得受欲樂。」時彼老女既暢婬情，遂便以手覺彼苾芻，報言：「聖者！我之家第在某坊中，若有所須宜當見就。」苾芻報曰：「汝愚癡人污僧住處，今我無心受斯惡事，誰能更復向汝家中？」女聞默去。時彼苾芻情生惡作：「豈非我犯他勝罪耶？」白諸苾芻，苾芻白佛。佛告苾芻：「汝有受樂心不？」白言：「我時睡重無受樂心。」佛告諸苾芻：「此人無犯，由無樂心。然我為諸苾芻近村坊住者制其行法。汝等諦聽！若諸苾芻寺近村坊，晝日睡者應扂閉門，或令苾芻守護、或以下裙急相絞繫。若不依者，脇著

床時得惡作罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 床時得惡作罪。」

佛在室羅伐城給孤獨園。時此城中有一苾芻，在阿蘭若中得四靜慮。時彼數來禮世尊足，及諸耆老尊宿苾芻。時蘭若苾芻身患瘡疥，有少年苾芻先與相識，白言：「上座！身患瘡疥，何不問醫而為治療？」上座報曰：「未來有法，必定將至。世間之人共不愛樂，共所嫌賤人皆不免，所謂是死。此之瘡疥及我己身相隨而去，何須療治？」少年曰：「如世尊說：『持戒之人若久存者，有多福業而得增長，福業增故久受天樂。』應問醫人。」時彼上座便就醫處。醫人問曰：「聖者！身有瘡疥？」答曰：「爾。」告曰：「何不療治？」答曰：「為此故來，可示方藥。」告曰：「聖者！食好食已，取芥子油遍塗其身，於日中坐必當得損。」苾芻曰：「施我辛油。」醫曰：「聖者！我說其方不以藥施，若來問者咸皆與藥，我之衣食交見貧窮。然有某甲長者患此瘡疥，我為煎油，從彼乞求必應可得。」苾芻曰：「彼不肯與。」報言：「聖者！彼人信敬，必當相授。」苾芻曰：「賢首！願爾無病，即是汝施。」便捨而去，即往詣彼長者之宅。彼人見已問言：「聖者！身多瘡疥。」答言：「如是。」「可用辛油塗身於日中坐。」苾芻報曰：「為此故來，聞仁有油，幸能見遺當招福果。」長者曰：「共立要契，若其今日受我供養，我當施與。」答言：「住食。」即以好食而供奉之，食了便以小鉢盛滿辛油持與苾芻，苾芻報言：「願得無病。」捨之而去，至阿蘭若著麁弊衣，油遍塗身於日中坐，身有樂觸倚臥而睡，於其根內有嗢指徵伽蟲齧彼生支，因斯遂起，衣裳撩亂。時有肥壯婦女，為覓牛糞來至其傍，見彼形露便起欲心，即於其上行非法事，苾芻睡覺身體羸劣不能遮止。女暢欲情，報言：「聖者！我住某處，仁有所須當行詣彼。」苾芻報曰：「汝愚癡人污阿蘭若，我現無心受此惡法，況能重更過爾宅耶？」女人默而捨去。苾芻情生惡作：「豈非我犯他勝罪耶？」具以其事白諸苾芻，諸苾芻白佛。佛告苾芻：「汝有受樂心不？」白佛言：「我已離欲無受樂心。」佛告諸苾芻：「此人無犯，無欲心故。然我為諸苾芻住阿蘭若處者制其行法。汝等應聽！若在阿蘭若處，於舍四邊應以柵籬蕀刺編障，若欲睡時應令苾芻守護，或以裙裾急相絞繫。若不依者得惡作罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在室羅伐城給孤獨園。時此城中有一苾芻，在阿蘭若中得四靜慮。時彼數來禮世尊足，及諸耆老尊宿苾芻。時蘭若苾芻身患瘡疥，有少年苾芻先與相識，白言：「上座！身患瘡疥，何不問醫而為治療？」上座報曰：「未來有法，必定將至。世間之人共不愛樂，共所嫌賤人皆不免，所謂是死。此之瘡疥及我己身相隨而去，何須療治？」少年曰：「如世尊說：『持戒之人若久存者，有多福業而得增長，福業增故久受天樂。』應問醫人。」時彼上座便就醫處。醫人問曰：「聖者！身有瘡疥？」答曰：「爾。」告曰：「何不療治？」答曰：「為此故來，可示方藥。」告曰：「聖者！食好食已，取芥子油遍塗其身，於日中坐必當得損。」苾芻曰：「施我辛油。」醫曰：「聖者！我說其方不以藥施，若來問者咸皆與藥，我之衣食交見貧窮。然有某甲長者患此瘡疥，我為煎油，從彼乞求必應可得。」苾芻曰：「彼不肯與。」報言：「聖者！彼人信敬，必當相授。」苾芻曰：「賢首！願爾無病，即是汝施。」便捨而去，即往詣彼長者之宅。彼人見已問言：「聖者！身多瘡疥。」答言：「如是。」「可用辛油塗身於日中坐。」苾芻報曰：「為此故來，聞仁有油，幸能見遺當招福果。」長者曰：「共立要契，若其今日受我供養，我當施與。」答言：「住食。」即以好食而供奉之，食了便以小鉢盛滿辛油持與苾芻，苾芻報言：「願得無病。」捨之而去，至阿蘭若著麁弊衣，油遍塗身於日中坐，身有樂觸倚臥而睡，於其根內有嗢指徵伽蟲齧彼生支，因斯遂起，衣裳撩亂。時有肥壯婦女，為覓牛糞來至其傍，見彼形露便起欲心，即於其上行非法事，苾芻睡覺身體羸劣不能遮止。女暢欲情，報言：「聖者！我住某處，仁有所須當行詣彼。」苾芻報曰：「汝愚癡人污阿蘭若，我現無心受此惡法，況能重更過爾宅耶？」女人默而捨去。苾芻情生惡作：「豈非我犯他勝罪耶？」具以其事白諸苾芻，諸苾芻白佛。佛告苾芻：「汝有受樂心不？」白佛言：「我已離欲無受樂心。」佛告諸苾芻：「此人無犯，無欲心故。然我為諸苾芻住阿蘭若處者制其行法。汝等應聽！若在阿蘭若處，於舍四邊應以柵籬蕀刺編障，若欲睡時應令苾芻守護，或以裙裾急相絞繫。若不依者得惡作罪。」

時諸苾芻咸皆有疑，請世尊曰：「阿蘭若苾芻坐得四禪離於欲染，何故生支尚起？」世尊告曰：「有五因緣未離欲人生支得起：謂大小便逼、風勢所持、嗢指徵伽蟲所齧、欲染現前，是名為五。有四因緣離欲人生支起：謂大小便逼、風勢所持，為蟲所齧，是名為四。時彼苾芻被嗢指徵伽蟲所齧而生支起，非欲染也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻咸皆有疑，請世尊曰：「阿蘭若苾芻坐得四禪離於欲染，何故生支尚起？」世尊告曰：「有五因緣未離欲人生支得起：謂大小便逼、風勢所持、嗢指徵伽蟲所齧、欲染現前，是名為五。有四因緣離欲人生支起：謂大小便逼、風勢所持，為蟲所齧，是名為四。時彼苾芻被嗢指徵伽蟲所齧而生支起，非欲染也。」

時諸苾芻又復有疑，請問世尊：「唯願大慈為斷疑惑，何意蘇陣那羯蘭鐸迦子苾芻，於無過失無瘡疱時，最初生疱作不淨行？」世尊告曰：「汝諸苾芻！非但今日最初生疱，乃往過去無瘡疱時亦最初生疱。汝等應聽！然此世界將壞之時，多諸有情生光音天，妙色意成支體圓滿諸根無缺，身有光明騰空自在，喜樂為食長壽而住。爾時大地為一海水。汝諸苾芻！此大海水由風鼓激，和合一類猶如熟乳。既其冷已有凝結生，上有地味色香美味悉皆具足，色若生酥味甜如蜜。汝諸苾芻！此界成時一類有情福命俱盡，從光音天歿而來於此人同分中，妙色意成諸根具足，身有光耀乘空往來，以喜樂為食長壽而住。爾時此世界中無有日月星辰度數晝夜，剎那、臘婆、須臾、半月、一月、半年、一年、男女之別。但相喚言：『薩埵！薩埵！』是時眾內有一有情稟性耽嗜，忽以指端甞彼地味，隨甞之時情生愛著，隨愛著故段食是資，爾時方名初受段食。諸餘有情見此食時，即便相學食其地味。時諸有情既飡地味，身漸堅重光明隱沒，爾時世界皆悉黑闇。汝諸苾芻！世界闇時，法爾即有日月、星辰、度數、晝夜、剎那、臘婆、須臾、年月等別。彼諸有情食此地味長壽而住，若少食者身有光明，若多食者身無光彩。由食多少形有勝劣，由勝劣故更互相輕：『我光色勝，汝容顏劣。』由相慢故惡法便生，由惡生故地味便沒。汝諸苾芻！地味沒故，時彼有情共集一處憂愁而住，皆悉唱言：『奇哉美味！奇哉美味！』猶若今人曾食好食，後追念時作如是語：『奇哉美味！奇哉美味！』彼諸有情地味沒時咸作是說：『奇哉美味！』然而不知此語所詮何義？汝諸苾芻！地味沒已，時諸有情由福力故，有地餅出，色香味具，色如少女花，味如新熟蜜。食此地餅長壽而住，若少食者身有光明，因相輕慢如前廣說。乃至地餅沒故，時諸有情共集一處憂愁而住，作如是語：『苦哉！苦哉！』由如有人先遭苦事，重憶念時作如是語：『苦哉！苦哉！我昔曾遭如是惡事。』是諸有情地餅沒時亦復如是，然而不知此言所詮何義？汝諸苾芻！地餅沒已，時諸有情由福力故有林藤出，色香味具，色如雍菜花，味如新熟蜜，食此林藤長壽而住。若少食者身有光明，因相輕慢廣如前說，乃至林藤沒故，時諸有情共集一處憂愁而住，作如是語：『汝離我前！汝離我前！』由如有人極相瞋恨不許當前，廣說如上。汝諸苾芻！林藤沒已，時諸有情由福力故有妙香稻，不種自生無糠穢，長四指，旦暮收穫苗則隨生，至暮旦時米便成熟，雖復數取而無異狀，以此充食長壽而住。時彼有情由段食故，滓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻又復有疑，請問世尊：「唯願大慈為斷疑惑，何意蘇陣那羯蘭鐸迦子苾芻，於無過失無瘡疱時，最初生疱作不淨行？」世尊告曰：「汝諸苾芻！非但今日最初生疱，乃往過去無瘡疱時亦最初生疱。汝等應聽！然此世界將壞之時，多諸有情生光音天，妙色意成支體圓滿諸根無缺，身有光明騰空自在，喜樂為食長壽而住。爾時大地為一海水。汝諸苾芻！此大海水由風鼓激，和合一類猶如熟乳。既其冷已有凝結生，上有地味色香美味悉皆具足，色若生酥味甜如蜜。汝諸苾芻！此界成時一類有情福命俱盡，從光音天歿而來於此人同分中，妙色意成諸根具足，身有光耀乘空往來，以喜樂為食長壽而住。爾時此世界中無有日月星辰度數晝夜，剎那、臘婆、須臾、半月、一月、半年、一年、男女之別。但相喚言：『薩埵！薩埵！』是時眾內有一有情稟性耽嗜，忽以指端甞彼地味，隨甞之時情生愛著，隨愛著故段食是資，爾時方名初受段食。諸餘有情見此食時，即便相學食其地味。時諸有情既飡地味，身漸堅重光明隱沒，爾時世界皆悉黑闇。汝諸苾芻！世界闇時，法爾即有日月、星辰、度數、晝夜、剎那、臘婆、須臾、年月等別。彼諸有情食此地味長壽而住，若少食者身有光明，若多食者身無光彩。由食多少形有勝劣，由勝劣故更互相輕：『我光色勝，汝容顏劣。』由相慢故惡法便生，由惡生故地味便沒。汝諸苾芻！地味沒故，時彼有情共集一處憂愁而住，皆悉唱言：『奇哉美味！奇哉美味！』猶若今人曾食好食，後追念時作如是語：『奇哉美味！奇哉美味！』彼諸有情地味沒時咸作是說：『奇哉美味！』然而不知此語所詮何義？汝諸苾芻！地味沒已，時諸有情由福力故，有地餅出，色香味具，色如少女花，味如新熟蜜。食此地餅長壽而住，若少食者身有光明，因相輕慢如前廣說。乃至地餅沒故，時諸有情共集一處憂愁而住，作如是語：『苦哉！苦哉！』由如有人先遭苦事，重憶念時作如是語：『苦哉！苦哉！我昔曾遭如是惡事。』是諸有情地餅沒時亦復如是，然而不知此言所詮何義？汝諸苾芻！地餅沒已，時諸有情由福力故有林藤出，色香味具，色如雍菜花，味如新熟蜜，食此林藤長壽而住。若少食者身有光明，因相輕慢廣如前說，乃至林藤沒故，時諸有情共集一處憂愁而住，作如是語：『汝離我前！汝離我前！』由如有人極相瞋恨不許當前，廣說如上。汝諸苾芻！林藤沒已，時諸有情由福力故有妙香稻，不種自生無糠穢，長四指，旦暮收穫苗則隨生，至暮旦時米便成熟，雖復數取而無異狀，以此充食長壽而住。時彼有情由段食故，滓

穢在身為欲蠲除便生二道。由斯遂有男女根生，更相染著。生染著故，遂相親近因造非法。諸餘有情見此事時，競以糞掃瓦石而棄擲之，作如是語：『汝是可惡有情作此非法。咄！汝今何故污辱有情？』始從一宿乃至七宿，不共同居擯於眾外，猶如今日初為嫁娶，皆以香華雜物而散擲之，願言：『常得安樂。』汝諸苾芻！昔時非法今將為法，昔時非律今將為律，昔所嫌賤今為美妙。由彼時人驅擯出故，樂行惡法遂共聚集，造立房舍而作非法，此為最初營立家宅，便有家室名生。時有有情不行惡法，降伏諸根名勝人也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢在身為欲蠲除便生二道。由斯遂有男女根生，更相染著。生染著故，遂相親近因造非法。諸餘有情見此事時，競以糞掃瓦石而棄擲之，作如是語：『汝是可惡有情作此非法。咄！汝今何故污辱有情？』始從一宿乃至七宿，不共同居擯於眾外，猶如今日初為嫁娶，皆以香華雜物而散擲之，願言：『常得安樂。』汝諸苾芻！昔時非法今將為法，昔時非律今將為律，昔所嫌賤今為美妙。由彼時人驅擯出故，樂行惡法遂共聚集，造立房舍而作非法，此為最初營立家宅，便有家室名生。時有有情不行惡法，降伏諸根名勝人也。」

佛告諸苾芻：「汝等勿生異念，往時劫初創造非法，穢污有情生瘡疱者，今蘇陣那是。於我教中先無瘡疱，最初造惡，行不淨行污清淨眾。是故諸苾芻應當降伏染瞋癡心，勿為放逸！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸苾芻：「汝等勿生異念，往時劫初創造非法，穢污有情生瘡疱者，今蘇陣那是。於我教中先無瘡疱，最初造惡，行不淨行污清淨眾。是故諸苾芻應當降伏染瞋癡心，勿為放逸！」

不與取學處第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與取學處第二之一

佛在王舍城羯闌鐸迦池竹林園中。時有但尼迦苾芻，先是陶師之子，於阿蘭若草室中住。時但尼迦入王舍城，於可行處次第乞食。時此城中牧牛羊人、取薪草人，正道活命、邪道活命人，苾芻去後打破其室取草木去。但尼迦還見其室破悉將草木，即便更造新室。如是再三，被諸人等同前打破。但尼迦便即思惟：「嗚呼甚苦。嗚呼極苦！我纔乞食，便被諸人打破我室，如是至三。我自善解祖父已來工巧之事，何不造作全成瓦室？」但尼迦即自掘土，以無蟲水和作熟泥，先造室基次起牆壁，安中棚覆上蓋衣笐，竿象牙杙床枮方座。窓牖門樞泥既乾已，將諸彩色而圖畫之，用乾柴牛糞并草燒之，極善成熟，其色紅赤如金錢花。時但尼迦苾芻作如是念：「我室善成形色可愛，宜可自為歡慶。」時但尼迦於隨近苾芻囑為看室，執持衣鉢行化人間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城羯闌鐸迦池竹林園中。時有但尼迦苾芻，先是陶師之子，於阿蘭若草室中住。時但尼迦入王舍城，於可行處次第乞食。時此城中牧牛羊人、取薪草人，正道活命、邪道活命人，苾芻去後打破其室取草木去。但尼迦還見其室破悉將草木，即便更造新室。如是再三，被諸人等同前打破。但尼迦便即思惟：「嗚呼甚苦。嗚呼極苦！我纔乞食，便被諸人打破我室，如是至三。我自善解祖父已來工巧之事，何不造作全成瓦室？」但尼迦即自掘土，以無蟲水和作熟泥，先造室基次起牆壁，安中棚覆上蓋衣笐，竿象牙杙床枮方座。窓牖門樞泥既乾已，將諸彩色而圖畫之，用乾柴牛糞并草燒之，極善成熟，其色紅赤如金錢花。時但尼迦苾芻作如是念：「我室善成形色可愛，宜可自為歡慶。」時但尼迦於隨近苾芻囑為看室，執持衣鉢行化人間。

世尊常法，乃至未入涅槃已來，持身安隱，為化有情故時時往觀地獄、傍生、餓鬼、天處、人間、蘭若、屍林、山海及餘住處。爾時世尊欲按行住處，告具壽阿難陀曰：「汝去告諸苾芻，如來今欲往觀住處，汝等苾芻有樂隨行者宜可持衣。」時阿難陀奉世尊教，即往林樹、若寺內、若外房及經行處，告諸苾芻曰：「今者世尊欲觀住處，若仁等有樂隨行者宜可持衣。」時諸苾芻聞是語已，各各持衣詣世尊所。爾時世尊與諸苾芻，隨次巡行往但尼迦住處。世尊至已，見但尼迦房全以瓦成，其色紅赤如金錢花，見已告諸苾芻曰：「此是誰房？」諸苾芻白佛言：「是但尼迦苾芻陶師之子自造此室。」佛告諸苾芻：「可破此室。由此緣故，諸外道等謗讟於我言：『沙門喬答摩現在住世，而聲聞眾中有作如是有漏法者，何況滅度？』」時諸苾芻奉世尊教打破其室。爾時世尊見破室已，遂捨之而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊常法，乃至未入涅槃已來，持身安隱，為化有情故時時往觀地獄、傍生、餓鬼、天處、人間、蘭若、屍林、山海及餘住處。爾時世尊欲按行住處，告具壽阿難陀曰：「汝去告諸苾芻，如來今欲往觀住處，汝等苾芻有樂隨行者宜可持衣。」時阿難陀奉世尊教，即往林樹、若寺內、若外房及經行處，告諸苾芻曰：「今者世尊欲觀住處，若仁等有樂隨行者宜可持衣。」時諸苾芻聞是語已，各各持衣詣世尊所。爾時世尊與諸苾芻，隨次巡行往但尼迦住處。世尊至已，見但尼迦房全以瓦成，其色紅赤如金錢花，見已告諸苾芻曰：「此是誰房？」諸苾芻白佛言：「是但尼迦苾芻陶師之子自造此室。」佛告諸苾芻：「可破此室。由此緣故，諸外道等謗讟於我言：『沙門喬答摩現在住世，而聲聞眾中有作如是有漏法者，何況滅度？』」時諸苾芻奉世尊教打破其室。爾時世尊見破室已，遂捨之而去。

時但尼迦苾芻來見室破，即告隨近苾芻曰：「誰破我室？」諸苾芻曰：「是大師教令苾芻打破。」但尼迦曰：「法主世尊勅令破者，斯為善破。」爾時王舍城中有掌木大臣，是但尼迦苾芻先時知友，言談得意。時但尼迦便作是念：「掌木大臣是我親友，我從覓木更造木舍。」作是念已詣大臣處，白言：「仁今知不？摩揭陀國勝身之子未生怨王先與我木，我欲取用，可見相授。」大臣答曰：「聖者！若大王與木，斯成大善，隨意將去。」但是城中所有諸木，皆是未生怨王之所掌守，極牢藏護，為欲修補王舍大城破落之處，亦為難事而貯此木，不許與他。時但尼迦苾芻遂取一木割截將去。是時守城大臣巡行街衢，見一大木被截將去，見此事已極大驚怖，便作是念：「豈非摩揭陀國未生怨王將有怨賊欲入城耶？此木乃是王所掌護，不許與他。何故有人輒便將去？」見是事已，即便詣彼掌木臣所告言：「大臣知不？我向巡行街衢，見一大木被截將去。我時見已，極大驚怖身毛皆竪，豈非未生怨王將有怨賊欲入城耶？或掌木官將此大木與餘人耶？」大臣告曰：「我不曾以此木與人。然我曾見但尼迦苾芻作如是語：『未生怨王與我此木，仁當見與。』我時答曰：『聖者！若是大王曾與木者，幸即將去隨意所用。』豈非是彼將此木耶？」是時守城大臣，即便往白未生怨王：「王今知不？我向巡行街衢，見有一木是大王所須，擬用修補并為難事，遂被他人斬截將去。我既見已，極大驚怖身毛皆竪，豈非大王將有怨家盜賊當入城耶？即便問彼掌木大臣曰：『君不將木與他人不？』彼便答云：『我不曾以此木與人。然我曾見但尼迦苾芻言：「王與木。」時掌木官報云：「王若與者可隨意取。」』時彼苾芻即便斬截大木將去。豈復大王曾憶將木與餘人耶？」王曰：「我不曾憶。」即命掌木大臣。大臣奉命欲詣王所，爾時但尼迦苾芻因有少事入王舍城，時掌木官遙見但尼迦苾芻報言：「聖者知不？為仁取木，王今喚我。」苾芻報言：「汝可先行，吾當隨去。」時掌木官即便先行，但尼迦後至，并與來使俱詣王門，到已而住。時彼使者便詣王所白言：「大王！其掌木官今在門外。其苾芻雖不被喚亦來在門。」王曰：「掌木之人且勿令入，其出家者應可喚來。」使者出喚苾芻，入見申手願言：「大王無病長壽。」在一面住。時王告但尼迦苾芻曰：「聖者！他不與木，合輒取耶？」但尼迦言：「不合。」王曰：「若爾，何故取我木去？」但尼迦言：「是王先與。」王曰：「我不曾憶；仁若憶者為我憶之。」但尼迦言：「王豈不憶，初受灌頂位時，於大眾中作師子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時但尼迦苾芻來見室破，即告隨近苾芻曰：「誰破我室？」諸苾芻曰：「是大師教令苾芻打破。」但尼迦曰：「法主世尊勅令破者，斯為善破。」爾時王舍城中有掌木大臣，是但尼迦苾芻先時知友，言談得意。時但尼迦便作是念：「掌木大臣是我親友，我從覓木更造木舍。」作是念已詣大臣處，白言：「仁今知不？摩揭陀國勝身之子未生怨王先與我木，我欲取用，可見相授。」大臣答曰：「聖者！若大王與木，斯成大善，隨意將去。」但是城中所有諸木，皆是未生怨王之所掌守，極牢藏護，為欲修補王舍大城破落之處，亦為難事而貯此木，不許與他。時但尼迦苾芻遂取一木割截將去。是時守城大臣巡行街衢，見一大木被截將去，見此事已極大驚怖，便作是念：「豈非摩揭陀國未生怨王將有怨賊欲入城耶？此木乃是王所掌護，不許與他。何故有人輒便將去？」見是事已，即便詣彼掌木臣所告言：「大臣知不？我向巡行街衢，見一大木被截將去。我時見已，極大驚怖身毛皆竪，豈非未生怨王將有怨賊欲入城耶？或掌木官將此大木與餘人耶？」大臣告曰：「我不曾以此木與人。然我曾見但尼迦苾芻作如是語：『未生怨王與我此木，仁當見與。』我時答曰：『聖者！若是大王曾與木者，幸即將去隨意所用。』豈非是彼將此木耶？」是時守城大臣，即便往白未生怨王：「王今知不？我向巡行街衢，見有一木是大王所須，擬用修補并為難事，遂被他人斬截將去。我既見已，極大驚怖身毛皆竪，豈非大王將有怨家盜賊當入城耶？即便問彼掌木大臣曰：『君不將木與他人不？』彼便答云：『我不曾以此木與人。然我曾見但尼迦苾芻言：「王與木。」時掌木官報云：「王若與者可隨意取。」』時彼苾芻即便斬截大木將去。豈復大王曾憶將木與餘人耶？」王曰：「我不曾憶。」即命掌木大臣。大臣奉命欲詣王所，爾時但尼迦苾芻因有少事入王舍城，時掌木官遙見但尼迦苾芻報言：「聖者知不？為仁取木，王今喚我。」苾芻報言：「汝可先行，吾當隨去。」時掌木官即便先行，但尼迦後至，并與來使俱詣王門，到已而住。時彼使者便詣王所白言：「大王！其掌木官今在門外。其苾芻雖不被喚亦來在門。」王曰：「掌木之人且勿令入，其出家者應可喚來。」使者出喚苾芻，入見申手願言：「大王無病長壽。」在一面住。時王告但尼迦苾芻曰：「聖者！他不與木，合輒取耶？」但尼迦言：「不合。」王曰：「若爾，何故取我木去？」但尼迦言：「是王先與。」王曰：「我不曾憶；仁若憶者為我憶之。」但尼迦言：「王豈不憶，初受灌頂位時，於大眾中作師子

吼唱如是言：『於我國中，若沙門婆羅門，持戒修善不行竊盜者，我之境內所有草木及水隨意取用。』」王曰：「我據無主物作如是語，此木乃是他所掌物，因何輒取？」但尼迦曰：「王言據無主者，此乃何干王事？」王聞此語發大瞋怒，額起三峯、攢眉嚬蹙、張目振手曰：「沙門！汝今合死，我不能殺，汝即宜速去，從今已往更不得如此。」是時人眾共出大聲作如是語：「希奇！摩揭陀國未生怨王，稟性暴烈所為造次。沙門合死，但以言責而便放免。」時但尼迦還到住處，白諸苾芻：「我向幾被未生怨王所殺。」諸苾芻問其故，但尼迦具以因緣告諸苾芻。時諸苾芻以此因緣往白世尊，世尊命具壽阿難陀曰：「汝可著僧伽胝衣將一苾芻，入王舍城街衢之所眾人聚處，若婆羅門居士，或村邑聚落商主富人，若信不信，於如是等皆當具問：『盜幾許物犯王國法合當死罪？』」時阿難陀受佛教已入王舍城，如佛所教具問諸人：「盜幾許物王法應死？」諸人報曰：「若五磨灑、若過五磨灑是當合死。」阿難陀問已，出王舍城至世尊所，禮雙足已在一面立，白世尊言：「大德！如佛所教，遍問諸人：『齊何合死？』彼皆報我：『若盜五磨灑、若過五磨灑王法合死。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吼唱如是言：『於我國中，若沙門婆羅門，持戒修善不行竊盜者，我之境內所有草木及水隨意取用。』」王曰：「我據無主物作如是語，此木乃是他所掌物，因何輒取？」但尼迦曰：「王言據無主者，此乃何干王事？」王聞此語發大瞋怒，額起三峯、攢眉嚬蹙、張目振手曰：「沙門！汝今合死，我不能殺，汝即宜速去，從今已往更不得如此。」是時人眾共出大聲作如是語：「希奇！摩揭陀國未生怨王，稟性暴烈所為造次。沙門合死，但以言責而便放免。」時但尼迦還到住處，白諸苾芻：「我向幾被未生怨王所殺。」諸苾芻問其故，但尼迦具以因緣告諸苾芻。時諸苾芻以此因緣往白世尊，世尊命具壽阿難陀曰：「汝可著僧伽胝衣將一苾芻，入王舍城街衢之所眾人聚處，若婆羅門居士，或村邑聚落商主富人，若信不信，於如是等皆當具問：『盜幾許物犯王國法合當死罪？』」時阿難陀受佛教已入王舍城，如佛所教具問諸人：「盜幾許物王法應死？」諸人報曰：「若五磨灑、若過五磨灑是當合死。」阿難陀問已，出王舍城至世尊所，禮雙足已在一面立，白世尊言：「大德！如佛所教，遍問諸人：『齊何合死？』彼皆報我：『若盜五磨灑、若過五磨灑王法合死。』」

爾時世尊以此因緣集苾芻僧伽，知而故問、非不知問；時而問、非時不問；有利故問、無利不問，破決隄防斷除疑惑，為利益故知時而問：「汝但尼迦苾芻陶師之子，汝實作如此不端嚴事取王木耶？」但尼迦言：「實爾。大德！」世尊呵責曰：「汝之所為，非沙門、非淨行、非隨順行，非出家者所應作事。」世尊種種呵責已，告諸苾芻曰：「我觀十利，乃至正法久住，為諸聲聞弟子於毘奈耶制其學處，應如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以此因緣集苾芻僧伽，知而故問、非不知問；時而問、非時不問；有利故問、無利不問，破決隄防斷除疑惑，為利益故知時而問：「汝但尼迦苾芻陶師之子，汝實作如此不端嚴事取王木耶？」但尼迦言：「實爾。大德！」世尊呵責曰：「汝之所為，非沙門、非淨行、非隨順行，非出家者所應作事。」世尊種種呵責已，告諸苾芻曰：「我觀十利，乃至正法久住，為諸聲聞弟子於毘奈耶制其學處，應如是說：

「若復苾芻，若在聚落、若空閑處，他不與物以盜心取。如是盜時，若王、若大臣，若捉、若殺、若縛驅擯、若呵責言：『咄！男子汝是賊！癡、無所知，作如是盜。』如是盜者，此苾芻亦得波羅市迦，不應共住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復苾芻，若在聚落、若空閑處，他不與物以盜心取。如是盜時，若王、若大臣，若捉、若殺、若縛驅擯、若呵責言：『咄！男子汝是賊！癡、無所知，作如是盜。』如是盜者，此苾芻亦得波羅市迦，不應共住。」

若復苾芻者，謂但尼迦，餘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復苾芻者，謂但尼迦，餘義如上。

若聚落者，謂牆柵內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聚落者，謂牆柵內。

空閑處者，謂牆柵外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空閑處者，謂牆柵外。

他者，謂女、男、黃門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他者，謂女、男、黃門。

不與者，謂無人授與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與者，謂無人授與。

物，謂金等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 物，謂金等。

以盜心取者，謂他不與物，賊心而取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以盜心取者，謂他不與物，賊心而取。

如是盜時者，若五磨灑、或過五磨灑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是盜時者，若五磨灑、或過五磨灑。

若王者，謂剎帝利、若婆羅門、若薜舍、若戍達羅，受剎帝利王灌頂位者，皆名為王。若有女人受灌頂位，亦名為王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若王者，謂剎帝利、若婆羅門、若薜舍、若戍達羅，受剎帝利王灌頂位者，皆名為王。若有女人受灌頂位，亦名為王。

若大臣者，謂王輔相，為王圖議政事以自存活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若大臣者，謂王輔相，為王圖議政事以自存活。

捉者，謂執將來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捉者，謂執將來。

殺者，謂斷其命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺者，謂斷其命。

縛者，有三種縛：謂鐵、木、繩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縛者，有三種縛：謂鐵、木、繩。

驅擯者，謂逐令出國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驅擯者，謂逐令出國。

作如是呵責：「咄！男子汝是賊！汝癡無所知」者，是輕毀言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作如是呵責：「咄！男子汝是賊！汝癡無所知」者，是輕毀言。

若此者，指行盜人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此者，指行盜人。

苾芻者，謂得苾芻性。云何苾芻性？謂受圓具。云何圓具？謂白四羯磨，於所作事如法成就究竟滿足，其進受人以圓滿心，希求具足要祈誓受情無恚恨，以言表白語業彰顯，故名圓具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻者，謂得苾芻性。云何苾芻性？謂受圓具。云何圓具？謂白四羯磨，於所作事如法成就究竟滿足，其進受人以圓滿心，希求具足要祈誓受情無恚恨，以言表白語業彰顯，故名圓具。

波羅市迦者，是極重罪極可厭惡，是可嫌賤不可愛樂。若人犯此罪時亦纔犯已，即非沙門非釋迦子，失苾芻性乖涅槃性，墮落崩倒被他所勝不可救濟，如截多羅樹頭，不能欝茂增長廣大，名波羅市迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅市迦者，是極重罪極可厭惡，是可嫌賤不可愛樂。若人犯此罪時亦纔犯已，即非沙門非釋迦子，失苾芻性乖涅槃性，墮落崩倒被他所勝不可救濟，如截多羅樹頭，不能欝茂增長廣大，名波羅市迦。

不應共住者，此人不得與諸餘苾芻而作共住，若褒灑陀、若隨意事、若單白、白二、白四羯磨、若十二種人羯磨，並不應差，由此故名不應共住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應共住者，此人不得與諸餘苾芻而作共住，若褒灑陀、若隨意事、若單白、白二、白四羯磨、若十二種人羯磨，並不應差，由此故名不應共住。

此中犯相其事云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中犯相其事云何？

總攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總攝頌曰：

自取於地上， 或在空中墮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自取於地上， 或在空中墮，

氈乘及營田， 輸稅并無足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氈乘及營田， 輸稅并無足，

旃荼羅世羅， 總收於十事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旃荼羅世羅， 總收於十事。

別攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別攝頌曰：

自取不與取， 盜心他掌物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自取不與取， 盜心他掌物，

及作他物想， 有三五不同； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及作他物想， 有三五不同；

復有四四殊， 并二五差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四四殊， 并二五差別，

斯皆據重物， 隨處事應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯皆據重物， 隨處事應知。

有三種相，若苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。云何為三？謂自取、或看取、或遣使取。云何自取？謂自盜取，或自引取舉離本處。云何看取？謂自看盜取，或自看引取舉離本處。云何遣使取？謂自遣使取，或遣使引取離本處。若苾芻以此三緣，於他重物不與而取，得波羅市迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三種相，若苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。云何為三？謂自取、或看取、或遣使取。云何自取？謂自盜取，或自引取舉離本處。云何看取？謂自看盜取，或自看引取舉離本處。云何遣使取？謂自遣使取，或遣使引取離本處。若苾芻以此三緣，於他重物不與而取，得波羅市迦。

復有三緣，苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。云何為三？謂他不與、體是重物、離本處。云何不與取？曾無男女黃門授與其物，是謂不與取。云何體是重物？若滿五磨灑、若過五磨灑。云何離本處？謂從此處移向餘處。苾芻以此三緣於他重物不與而取，得波羅市迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三緣，苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。云何為三？謂他不與、體是重物、離本處。云何不與取？曾無男女黃門授與其物，是謂不與取。云何體是重物？若滿五磨灑、若過五磨灑。云何離本處？謂從此處移向餘處。苾芻以此三緣於他重物不與而取，得波羅市迦。

復有三緣，苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。云何為三？謂起盜心、興方便、離本處。云何起盜心？謂有賊心欲盜他物。云何興方便？若手、若足而興進趣。離處等如前應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三緣，苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。云何為三？謂起盜心、興方便、離本處。云何起盜心？謂有賊心欲盜他物。云何興方便？若手、若足而興進趣。離處等如前應知。

復有三緣，苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。云何為三？謂他所掌物、體是重物、離本處。云何他所掌物？謂是重物若女男黃門攝為己有，是名他所掌物。重物、離處如前應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三緣，苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。云何為三？謂他所掌物、體是重物、離本處。云何他所掌物？謂是重物若女男黃門攝為己有，是名他所掌物。重物、離處如前應知。

復有三緣，苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。云何為三？作他掌物想、體是重物、離本處。云何他掌物想？若苾芻作如是念：「此物是他女男等所掌。」作他物想。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三緣，苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。云何為三？作他掌物想、體是重物、離本處。云何他掌物想？若苾芻作如是念：「此物是他女男等所掌。」作他物想。餘如上說。

復有四緣，苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。謂他所掌物、作他物想、是重物、離本處，苾芻得波羅市迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四緣，苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。謂他所掌物、作他物想、是重物、離本處，苾芻得波羅市迦。

復有四緣，苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。云何為四？謂有盜心、起方便、是重物、離本處。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四緣，苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。云何為四？謂有盜心、起方便、是重物、離本處。餘如上說。

復有四緣，苾芻於他物不與取，得波羅市迦。云何為四？是他所護、作屬己想、是重物、舉離處。何謂他所護？如人有重物安在器中，若自守護、或令四兵而共防護。云何屬己想？人有重物置箱器等中，作屬己想：「此是我物。」餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四緣，苾芻於他物不與取，得波羅市迦。云何為四？是他所護、作屬己想、是重物、舉離處。何謂他所護？如人有重物安在器中，若自守護、或令四兵而共防護。云何屬己想？人有重物置箱器等中，作屬己想：「此是我物。」餘如上說。

復有四緣，苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。謂有守護無屬己想、或無守護有屬己想、重物、離處。何謂有守護無屬己想？如有盜賊破諸城邑逃竄林野，時守路人奪得彼物，聚在一處而守護之，不執屬己。何謂無守護有屬己想？如有重物安在箱器等中，無人馬等兵而為守護，有屬己想不與而取。重物、離處、得罪同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四緣，苾芻於他重物不與而取，得波羅市迦。謂有守護無屬己想、或無守護有屬己想、重物、離處。何謂有守護無屬己想？如有盜賊破諸城邑逃竄林野，時守路人奪得彼物，聚在一處而守護之，不執屬己。何謂無守護有屬己想？如有重物安在箱器等中，無人馬等兵而為守護，有屬己想不與而取。重物、離處、得罪同前。

復有五緣，苾芻他物不與取，得波羅市迦。云何為五？非己物想、非親友想、非暫用想、取時不語他、有盜心，得波羅市迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五緣，苾芻他物不與取，得波羅市迦。云何為五？非己物想、非親友想、非暫用想、取時不語他、有盜心，得波羅市迦。

復有五緣，苾芻無犯。云何為五？作己有想、親友想、暫用想、取時語他、無盜心者，無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五緣，苾芻無犯。云何為五？作己有想、親友想、暫用想、取時語他、無盜心者，無犯。