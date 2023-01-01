大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二十

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

生無量功德果報品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生無量功德果報品第二十七

爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！所有一切真言廣大儀軌一切祕密明，若有修行者，生無量功德獲一切果報。我今為修行者稱量成就速疾之義。若有多生於此儀軌曾修行者，法易成就，而此成就為最為上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！所有一切真言廣大儀軌一切祕密明，若有修行者，生無量功德獲一切果報。我今為修行者稱量成就速疾之義。若有多生於此儀軌曾修行者，法易成就，而此成就為最為上。

「童子！若有眾生，能依次第修習祕密明法者，是最上修行是大智者。若不依法無以得成，若依法修行相應和合，得最上句，若依法修行誦真言者，不得令口有聲，若口有聲誦為非誦，須默然持誦當得成就。彼持誦行人求法成就者，當須食三白食及諸菓藥，若如是食者決定得最上法成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！若有眾生，能依次第修習祕密明法者，是最上修行是大智者。若不依法無以得成，若依法修行相應和合，得最上句，若依法修行誦真言者，不得令口有聲，若口有聲誦為非誦，須默然持誦當得成就。彼持誦行人求法成就者，當須食三白食及諸菓藥，若如是食者決定得最上法成就。

「又若一心觀想決定，當得安靜無惱。若食不依法及不專注，所求真言不得成就，至於梵王及彼帝釋所有真言，不能成就，何況諸佛菩薩所有真言。及彼慳貪我慢及性懈怠，恒樂世法不能離慾，如此之人無成就分。至於天人阿修羅等真言之法，若不依儀則及不專注，亦不得作降伏等法。若作者返得迷惑及與愚癡，或作法人有如是相者，將來當感惡趣之果。若或見有如是等者，當以佛部真言作降伏法而與救護，得解脫已，彼人復以專注次第再持誦者亦得成就，以彼真言威德力故。及得大善寂靜，復得不空成就，與作降伏救護者，我說此人是眾生善友，速能成就三乘平等寂靜之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若一心觀想決定，當得安靜無惱。若食不依法及不專注，所求真言不得成就，至於梵王及彼帝釋所有真言，不能成就，何況諸佛菩薩所有真言。及彼慳貪我慢及性懈怠，恒樂世法不能離慾，如此之人無成就分。至於天人阿修羅等真言之法，若不依儀則及不專注，亦不得作降伏等法。若作者返得迷惑及與愚癡，或作法人有如是相者，將來當感惡趣之果。若或見有如是等者，當以佛部真言作降伏法而與救護，得解脫已，彼人復以專注次第再持誦者亦得成就，以彼真言威德力故。及得大善寂靜，復得不空成就，與作降伏救護者，我說此人是眾生善友，速能成就三乘平等寂靜之道。

「又有專注身心依法念誦難成就者，是人宿有輪迴之業，更須重重懺悔求罪消滅必得解脫。過是已後於真言中當得成就，得見果報所作不虛。若有因即有果，若無因者定是無果，因果和合有生有滅，因儀則法生寂靜界，以彼專心親近善友，行於佛法作大佛事生大善性。彼持誦行人，若於末法之世人心顛倒之時，於此法中得成就者，於當來世亦得成就，乃至究竟大善寂靜，為於世間宣說無造無作寂靜之句。諸佛如來清淨之義，一切諸佛不可言說，而於其中說於祕密成就之句。彼祕密句，是佛如來無性自性之所生出，以大法力為於世間，當令眾生決定成就。若復眾生於末法時，修真言行求佛菩提，於真如空相不能成就者，當宜疾速於時時中不得間斷，依於儀則作法修行，承真言功決定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有專注身心依法念誦難成就者，是人宿有輪迴之業，更須重重懺悔求罪消滅必得解脫。過是已後於真言中當得成就，得見果報所作不虛。若有因即有果，若無因者定是無果，因果和合有生有滅，因儀則法生寂靜界，以彼專心親近善友，行於佛法作大佛事生大善性。彼持誦行人，若於末法之世人心顛倒之時，於此法中得成就者，於當來世亦得成就，乃至究竟大善寂靜，為於世間宣說無造無作寂靜之句。諸佛如來清淨之義，一切諸佛不可言說，而於其中說於祕密成就之句。彼祕密句，是佛如來無性自性之所生出，以大法力為於世間，當令眾生決定成就。若復眾生於末法時，修真言行求佛菩提，於真如空相不能成就者，當宜疾速於時時中不得間斷，依於儀則作法修行，承真言功決定成就。

「此教法中有諸行人，於佛在時修真言行，速得最上成就；於佛滅後像法之時，修真言行得中品成就；於末法時得下品成就。於諸時中善能修習真言法行，必定獲得三種大果。若佛在時於如來族恒得成就，於佛滅後唯蓮華族而得成就，於末法時唯金剛族最得成就。彼觀自在菩薩、妙吉祥菩薩、多羅菩薩、部里俱胝菩薩、金剛手菩薩，如是等菩薩以願力故，令諸眾生於真言中得決定成就。若一切時有諸行人，於真言中深心愛樂決定修習，若為求諸聖賢，及降伏一切夜叉羅剎，用上品心決定成就。若有行人於末法時，依幖幟說，世間所有諸仙人、阿修羅、夜叉、羅剎、迦樓羅、毘舍左，乃至部多眾及彼宿曜、人非人類住欲界者，於人世間作不饒益者而作調伏，決定成就。所有大福德者，梵王、帝釋及嚕捺囉，乃至伊舍那天、那羅延天，如是大福大力天等，於諸行人一切所作皆悉隨願；至於一切極惡部多，於諸人中作惱亂者，以真言力而調伏之皆得隨願。若於末法之時大怖之中，於諸真言無上品心，不能於法精勤修習，不得果報者，於他世中亦不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此教法中有諸行人，於佛在時修真言行，速得最上成就；於佛滅後像法之時，修真言行得中品成就；於末法時得下品成就。於諸時中善能修習真言法行，必定獲得三種大果。若佛在時於如來族恒得成就，於佛滅後唯蓮華族而得成就，於末法時唯金剛族最得成就。彼觀自在菩薩、妙吉祥菩薩、多羅菩薩、部里俱胝菩薩、金剛手菩薩，如是等菩薩以願力故，令諸眾生於真言中得決定成就。若一切時有諸行人，於真言中深心愛樂決定修習，若為求諸聖賢，及降伏一切夜叉羅剎，用上品心決定成就。若有行人於末法時，依幖幟說，世間所有諸仙人、阿修羅、夜叉、羅剎、迦樓羅、毘舍左，乃至部多眾及彼宿曜、人非人類住欲界者，於人世間作不饒益者而作調伏，決定成就。所有大福德者，梵王、帝釋及嚕捺囉，乃至伊舍那天、那羅延天，如是大福大力天等，於諸行人一切所作皆悉隨願；至於一切極惡部多，於諸人中作惱亂者，以真言力而調伏之皆得隨願。若於末法之時大怖之中，於諸真言無上品心，不能於法精勤修習，不得果報者，於他世中亦不成就。

「妙吉祥！我今與汝受記，汝於末法大怖之世，可於是時救度化導善根眾生，於佛法僧歸信供養之者，乃至於彼修真言行人而作擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！我今與汝受記，汝於末法大怖之世，可於是時救度化導善根眾生，於佛法僧歸信供養之者，乃至於彼修真言行人而作擁護。」

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經說印儀則品第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經說印儀則品第二十八

爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天眾，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！諦聽，汝最上祕密真言及彼印法，不得為無信眾生及於佛教無信重者宣說，乃至不入曼拏羅三昧者、斷三寶族者、不親近善友者、無福無德者、親近惡人者、親近罪友者、遠離佛法者、一切虛妄者、於此儀軌不依阿闍梨教者、不受灌頂者、於汝童子最上祕密曼拏羅三昧不見者、不依如來族者，如是人等皆不得為說。何以故？如是之人所持真言，一切部多而不信受及不依行故，為以心不信佛法、遠離菩提道故，所有印法儀軌不得傳付如是等人，復不得於是人等而顯現故。或有大愚迷者、深貪愛者亦不得傳付，若妄傳付者，彼人於法不得成就。彼持誦人是心顛倒，彼人若得或輒有為作，乃於自身速得破壞。若是心信善者、於三昧真如而獲得者、歸重三寶常供養者、於佛法中行儀軌者、或有發菩提心，知莊嚴菩提心，恒行菩提道，如是人等可與宣說印法儀則。又有行於真言儀軌法求三昧次第者，為欲求成大菩提道，又復發菩薩辟支佛聲聞等心求正法者，得為宣說祕密印法。若以信心離大慳妬，依於佛法行無礙行者，當與宣說祕密印法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天眾，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！諦聽，汝最上祕密真言及彼印法，不得為無信眾生及於佛教無信重者宣說，乃至不入曼拏羅三昧者、斷三寶族者、不親近善友者、無福無德者、親近惡人者、親近罪友者、遠離佛法者、一切虛妄者、於此儀軌不依阿闍梨教者、不受灌頂者、於汝童子最上祕密曼拏羅三昧不見者、不依如來族者，如是人等皆不得為說。何以故？如是之人所持真言，一切部多而不信受及不依行故，為以心不信佛法、遠離菩提道故，所有印法儀軌不得傳付如是等人，復不得於是人等而顯現故。或有大愚迷者、深貪愛者亦不得傳付，若妄傳付者，彼人於法不得成就。彼持誦人是心顛倒，彼人若得或輒有為作，乃於自身速得破壞。若是心信善者、於三昧真如而獲得者、歸重三寶常供養者、於佛法中行儀軌者、或有發菩提心，知莊嚴菩提心，恒行菩提道，如是人等可與宣說印法儀則。又有行於真言儀軌法求三昧次第者，為欲求成大菩提道，又復發菩薩辟支佛聲聞等心求正法者，得為宣說祕密印法。若以信心離大慳妬，依於佛法行無礙行者，當與宣說祕密印法。

「妙吉祥！我說真言印法定量，正滿八百不增不減，乃至過去諸佛亦同此量。汝，妙吉祥！大儀軌法平等無別，所有一切佛真言藏所說亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！我說真言印法定量，正滿八百不增不減，乃至過去諸佛亦同此量。汝，妙吉祥！大儀軌法平等無別，所有一切佛真言藏所說亦爾。

「妙吉祥！凡有所作利益成就，當須真言及印一一和合，如車二輪不得闕一，若闕一者無能運轉，一切真言無印所作亦復如是。若真言及印相應和合，事速成就，轉彼三界一切天人阿修羅等不為難事，何況求作人間之事。若依法修行決定得果。印有真言二種相應，求清淨儀則制伏部多。若依第一佛子真言及印修行者，於三種事如在掌中，誦者得大地富貴一切隨意。所有真言定印及印定真言，真言不得闕印，印亦不得闕於真言，印及真言須具和合，凡所作事必獲果證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！凡有所作利益成就，當須真言及印一一和合，如車二輪不得闕一，若闕一者無能運轉，一切真言無印所作亦復如是。若真言及印相應和合，事速成就，轉彼三界一切天人阿修羅等不為難事，何況求作人間之事。若依法修行決定得果。印有真言二種相應，求清淨儀則制伏部多。若依第一佛子真言及印修行者，於三種事如在掌中，誦者得大地富貴一切隨意。所有真言定印及印定真言，真言不得闕印，印亦不得闕於真言，印及真言須具和合，凡所作事必獲果證。

「彼真言印互相依倚，如因成果、如果酬因，持誦行人若依法用作，無法不成。若依儀則，以一切定印所印真言，作請召事無有不成，乃至最上世界及輪迴中所有眾生，用請召者亦無不成。若或於此請召之事有不成者，當依儀則請大力諸菩薩乃至十地菩薩為作擁護，使一切部多等作障難者，不能得見不能得近，當令行人得法成就。若具此一切佛真言法印，於行住中得為擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼真言印互相依倚，如因成果、如果酬因，持誦行人若依法用作，無法不成。若依儀則，以一切定印所印真言，作請召事無有不成，乃至最上世界及輪迴中所有眾生，用請召者亦無不成。若或於此請召之事有不成者，當依儀則請大力諸菩薩乃至十地菩薩為作擁護，使一切部多等作障難者，不能得見不能得近，當令行人得法成就。若具此一切佛真言法印，於行住中得為擁護。

「又一切真言中有印，一切印中亦有真言，印與真言互相生出。若修行者依法念誦及作護摩，一切聖道此中生出。若彼行人精勤修習，不懈不怠復不退屈，得一切真言不空成就。佛之所言言不虛妄，若依儀軌恒修行者，有大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又一切真言中有印，一切印中亦有真言，印與真言互相生出。若修行者依法念誦及作護摩，一切聖道此中生出。若彼行人精勤修習，不懈不怠復不退屈，得一切真言不空成就。佛之所言言不虛妄，若依儀軌恒修行者，有大利益。

「妙吉祥童子！此儀軌王真言印法，我皆重重宣說，所有廣大利益果報亦重重宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥童子！此儀軌王真言印法，我皆重重宣說，所有廣大利益果報亦重重宣說。」

如是宣說此最上祕密廣大真言印決定法時，彼妙吉祥以童子相現熙怡顏，問於世尊最上牟尼：「何因菩薩變化所生，得大精進十地之位？又此廣大真言義法，過去諸佛之所宣說，今釋師子為何亦說？我今有疑唯願開示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是宣說此最上祕密廣大真言印決定法時，彼妙吉祥以童子相現熙怡顏，問於世尊最上牟尼：「何因菩薩變化所生，得大精進十地之位？又此廣大真言義法，過去諸佛之所宣說，今釋師子為何亦說？我今有疑唯願開示。」

爾時，如來最上牟尼以迦陵頻伽微妙梵音，說於菩薩得十地位，又說真言利益等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來最上牟尼以迦陵頻伽微妙梵音，說於菩薩得十地位，又說真言利益等事。

「妙吉祥！我於過去多劫之前為菩薩時，有佛號開花王如來。我於彼佛得此祕密大儀軌王，即為眾生作其利益，以悲愍心發其大願，願於最上如來佛法中生，於末法時以此教法轉彼法輪。我以如是經無量時為於眾生，得十地位。於次後時，此儀軌王我傳於汝。我入滅後世間空虛，南閻浮提遠離如是佛法之藏。汝於是時末法之中，教彼眾生作此儀軌。汝以此廣大儀軌王，為於眾生發起大行。若於末法大怖之時，或有眾生無正道心，及有人王不行正法，恒以惡心惱害眾生。又有一切惡人非人，於此大教欲作破壞妄加毀謗。當為此等不饒益者，說此一切調伏法藏祕密真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！我於過去多劫之前為菩薩時，有佛號開花王如來。我於彼佛得此祕密大儀軌王，即為眾生作其利益，以悲愍心發其大願，願於最上如來佛法中生，於末法時以此教法轉彼法輪。我以如是經無量時為於眾生，得十地位。於次後時，此儀軌王我傳於汝。我入滅後世間空虛，南閻浮提遠離如是佛法之藏。汝於是時末法之中，教彼眾生作此儀軌。汝以此廣大儀軌王，為於眾生發起大行。若於末法大怖之時，或有眾生無正道心，及有人王不行正法，恒以惡心惱害眾生。又有一切惡人非人，於此大教欲作破壞妄加毀謗。當為此等不饒益者，說此一切調伏法藏祕密真言。

「童子！汝此過去為利益故，發菩薩行求於儀軌，乃至於彼佛涅盤後，以佛遺教而作佛事，於世世中作童子形，隨我行處以真言相教化眾生。童子！此是汝之過去所作願力，汝今復為童子，得我為說。童子！汝復又於別佛剎土無佛世時，為於眾生以真言相，為於一切愚癡之者，教導開化使知佛法求解脫道，當復施與一切富貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！汝此過去為利益故，發菩薩行求於儀軌，乃至於彼佛涅盤後，以佛遺教而作佛事，於世世中作童子形，隨我行處以真言相教化眾生。童子！此是汝之過去所作願力，汝今復為童子，得我為說。童子！汝復又於別佛剎土無佛世時，為於眾生以真言相，為於一切愚癡之者，教導開化使知佛法求解脫道，當復施與一切富貴。

「童子！我滅度後末法之時，為於世間一切眾生，現汝最上童子之形，當於大野雪地及適悅地，乃至跋提河岸我涅盤處，如是諸處隨大願心而作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！我滅度後末法之時，為於世間一切眾生，現汝最上童子之形，當於大野雪地及適悅地，乃至跋提河岸我涅盤處，如是諸處隨大願心而作佛事。」