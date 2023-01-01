大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十九

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

如來藏大法寶法界相無數功德祥瑞品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來藏大法寶法界相無數功德祥瑞品第二十六

爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天眾，告妙吉祥童子言：「童子！彼如來藏法界相大法寶最上祕密勅，當令眾生一一依行，所有求成智證祥瑞幖幟稱量種種之事，及成就受用之物，識一切部多等語，非想等眾生音聲，及知見在不在一切真言法則種種之事，乃至佛一切法中用最上聲具真實義，用非常聲具無常義，於如是義要離繁雜。又諸真言所闕，重輕及中三種之事。若音聲殊妙乃是持明天音，得文句全足。於經典語及世俗語中，揀別真實義具真言義，及別法行離諸繁雜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天眾，告妙吉祥童子言：「童子！彼如來藏法界相大法寶最上祕密勅，當令眾生一一依行，所有求成智證祥瑞幖幟稱量種種之事，及成就受用之物，識一切部多等語，非想等眾生音聲，及知見在不在一切真言法則種種之事，乃至佛一切法中用最上聲具真實義，用非常聲具無常義，於如是義要離繁雜。又諸真言所闕，重輕及中三種之事。若音聲殊妙乃是持明天音，得文句全足。於經典語及世俗語中，揀別真實義具真言義，及別法行離諸繁雜。

「於諸世間所有真言，或以一字二字成於文句言音殊妙，或以六七八字或九字十字乃至十重字，得成真言音義具足。或二十字至於百字，此真言量隨彼文字多少結真言句，乃至了解一字之義，即全一切真言之義如來所說，乃成上品廣大真言。若彼佛子所說是為中品。若彼世間一切人天所說，斯為下品。或以佛之所說一字或二字斯有千義，此是佛菩薩等真言之量。彼真言法所用文字音聲，皆具真實之義，善法嚴持。彼真言行人或求成就，用音聲相作成就法，依彼五音，離諸訛略不正言音，若得言音具足方為圓滿，乃得相應成就；若不依法及聲義不全，於諸真言不得成就。而彼行人長時不間默然持誦，久久之間必得不空成就，至於他世於法易得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸世間所有真言，或以一字二字成於文句言音殊妙，或以六七八字或九字十字乃至十重字，得成真言音義具足。或二十字至於百字，此真言量隨彼文字多少結真言句，乃至了解一字之義，即全一切真言之義如來所說，乃成上品廣大真言。若彼佛子所說是為中品。若彼世間一切人天所說，斯為下品。或以佛之所說一字或二字斯有千義，此是佛菩薩等真言之量。彼真言法所用文字音聲，皆具真實之義，善法嚴持。彼真言行人或求成就，用音聲相作成就法，依彼五音，離諸訛略不正言音，若得言音具足方為圓滿，乃得相應成就；若不依法及聲義不全，於諸真言不得成就。而彼行人長時不間默然持誦，久久之間必得不空成就，至於他世於法易得。

「若持誦行人於三品修行事業，要當悉知，乃至下品一切世間所有人及非人一切部多等嫉妬之者，所說真言文字一二三數，或種種邊地之語及中國語，各如本行結自語聲，各各所說有百千種，或一四句偈頌文義有定體式，及定伽陀句義亦然。各隨本義互相依用而得為上，或缺少文字是為聲義闕，或訛略不正是為不分明闕，或文字不全是為點畫闕。彼諸智者當須遠離，如是諸國土中隨方言音，於真言中少有闕減，於一切法不能成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若持誦行人於三品修行事業，要當悉知，乃至下品一切世間所有人及非人一切部多等嫉妬之者，所說真言文字一二三數，或種種邊地之語及中國語，各如本行結自語聲，各各所說有百千種，或一四句偈頌文義有定體式，及定伽陀句義亦然。各隨本義互相依用而得為上，或缺少文字是為聲義闕，或訛略不正是為不分明闕，或文字不全是為點畫闕。彼諸智者當須遠離，如是諸國土中隨方言音，於真言中少有闕減，於一切法不能成就。

「今此復說有漏無漏，一切真言相。若真言多舍字，以唵字為上義，怛字為其相，此決定於中品得成就。若真言先用唵字後用摩字，以舍字為添句，此聲相具足，決定於最上得成就。左字具四方相，別無添句字，多字囉字二音具足，彼二乘者多以多字等真言為成就法。吽字為德生，左字四方義者，蓋有能成就真言之義。若婆字囉字相合，摩字為後，音合於摩字，或合曩字等，此真言者亦說為最上。若一切真言中有多字多者，此真言說為最善。若吽字是焰魔天，若多字多真言，是帝釋天及風天。若縛字是水天，能利益世間而作增益。若真言曀字多者，是摩呬捺囉天。若真言有先歸命三寶語，此是息災作諸快樂。若歸命別一切天，各用彼天本師真言作一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此復說有漏無漏，一切真言相。若真言多舍字，以唵字為上義，怛字為其相，此決定於中品得成就。若真言先用唵字後用摩字，以舍字為添句，此聲相具足，決定於最上得成就。左字具四方相，別無添句字，多字囉字二音具足，彼二乘者多以多字等真言為成就法。吽字為德生，左字四方義者，蓋有能成就真言之義。若婆字囉字相合，摩字為後，音合於摩字，或合曩字等，此真言者亦說為最上。若一切真言中有多字多者，此真言說為最善。若吽字是焰魔天，若多字多真言，是帝釋天及風天。若縛字是水天，能利益世間而作增益。若真言曀字多者，是摩呬捺囉天。若真言有先歸命三寶語，此是息災作諸快樂。若歸命別一切天，各用彼天本師真言作一切事。

「若真言多用捺字及頗吒字吽字等者，此為大忿怒有大力勢，當於一切極惡眾生而為使用，為能作破壞及斷命故，彼諸持誦行人當一心遠離，若輒有所作當感重罪。作有二義，若為息災及增益事，可剎那之中為作。彼持誦人於此真言，先須念誦有大功力。若為一切息災、增益，可於俱迦河岸調伏一切罪業之處作，不得於金剛族中作，調伏法佛所不許。若夜叉王所說真言，為調伏眾生，而能變現大力為降伏相。又一切法中所說有三種族，復有八種族，唯如來亦自成就三種，而得配上中下品三種，所謂息災法、增益法、調伏法。此真言儀軌所修行力唯說，不得為調伏用，蓋此下品事以斷眾生命故，我一切智之所不許。今此所說儀軌王中真言體相，大力功用甚深廣大，若依作法無有闕事者，得大聖力，超越世間及出世間一切真言等，彼恒當得無數功德真言成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若真言多用捺字及頗吒字吽字等者，此為大忿怒有大力勢，當於一切極惡眾生而為使用，為能作破壞及斷命故，彼諸持誦行人當一心遠離，若輒有所作當感重罪。作有二義，若為息災及增益事，可剎那之中為作。彼持誦人於此真言，先須念誦有大功力。若為一切息災、增益，可於俱迦河岸調伏一切罪業之處作，不得於金剛族中作，調伏法佛所不許。若夜叉王所說真言，為調伏眾生，而能變現大力為降伏相。又一切法中所說有三種族，復有八種族，唯如來亦自成就三種，而得配上中下品三種，所謂息災法、增益法、調伏法。此真言儀軌所修行力唯說，不得為調伏用，蓋此下品事以斷眾生命故，我一切智之所不許。今此所說儀軌王中真言體相，大力功用甚深廣大，若依作法無有闕事者，得大聖力，超越世間及出世間一切真言等，彼恒當得無數功德真言成就。

「妙吉祥！我今顯說無數之數，乃至唯佛如來智所知量，我今具說。數始之一，自一至十，乃至二十三十，次四十五十，次六十七十八十九十直至滿百。妙吉祥！百數滿已，十十說之，十百為千，十千為摩庾多，十摩庾多為一洛叉，十洛叉為大洛叉，十大洛叉為俱胝，十俱胝為大俱胝，十大俱胝為阿里沒捺，十阿里沒捺為大阿里沒捺，十大阿里沒捺為渴誐，十渴誐為大渴誐，十大渴誐為渴里嚩，十渴里嚩為大渴里嚩，十大渴里嚩為鉢納摩，十鉢納摩為大鉢納摩，十大鉢納摩為尾嚩賀，十尾嚩賀為大尾嚩賀，十大尾嚩賀為摩野，十摩野為大摩野，十大摩野為三母捺囉，如上為智算數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！我今顯說無數之數，乃至唯佛如來智所知量，我今具說。數始之一，自一至十，乃至二十三十，次四十五十，次六十七十八十九十直至滿百。妙吉祥！百數滿已，十十說之，十百為千，十千為摩庾多，十摩庾多為一洛叉，十洛叉為大洛叉，十大洛叉為俱胝，十俱胝為大俱胝，十大俱胝為阿里沒捺，十阿里沒捺為大阿里沒捺，十大阿里沒捺為渴誐，十渴誐為大渴誐，十大渴誐為渴里嚩，十渴里嚩為大渴里嚩，十大渴里嚩為鉢納摩，十鉢納摩為大鉢納摩，十大鉢納摩為尾嚩賀，十尾嚩賀為大尾嚩賀，十大尾嚩賀為摩野，十摩野為大摩野，十大摩野為三母捺囉，如上為智算數。

「十三母捺羅為大三母捺囉，十大三母捺囉為娑誐囉，十娑誐囉為大娑誐囉，十大娑誐囉為鉢囉伽囉，十鉢囉伽囉為大鉢囉伽囉，十大鉢囉伽囉為阿世沙，十阿世沙為大阿世沙，十大阿世沙為僧𬾍(切身)。如上是量算數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十三母捺羅為大三母捺囉，十大三母捺囉為娑誐囉，十娑誐囉為大娑誐囉，十大娑誐囉為鉢囉伽囉，十鉢囉伽囉為大鉢囉伽囉，十大鉢囉伽囉為阿世沙，十阿世沙為大阿世沙，十大阿世沙為僧𬾍(切身)。如上是量算數。

「十僧𬾍(同上)為大僧𬾍，十大僧𬾍為阿弭旦，十阿弭旦為大阿弭旦，及千阿弭旦為路迦，十路迦為大路迦，十大路迦為娑摩娑，十娑摩娑為大娑摩娑，十大娑摩娑為祖底，十祖底為大祖底，十大祖底為摩賀囉世，十摩賀囉世為深，十深為體囉，十體囉為大體囉，十大體囉為嚩護摩怛，十嚩護摩怛為他曩，十他曩為大他曩。如上為勇猛智算數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十僧𬾍(同上)為大僧𬾍，十大僧𬾍為阿弭旦，十阿弭旦為大阿弭旦，及千阿弭旦為路迦，十路迦為大路迦，十大路迦為娑摩娑，十娑摩娑為大娑摩娑，十大娑摩娑為祖底，十祖底為大祖底，十大祖底為摩賀囉世，十摩賀囉世為深，十深為體囉，十體囉為大體囉，十大體囉為嚩護摩怛，十嚩護摩怛為他曩，十他曩為大他曩。如上為勇猛智算數。

「十大他曩為阿弭多，乃至弭多為摩賀囉貪，摩賀囉貪為酥酥嚕多，酥酥嚕多為摩賀囉拏嚩，摩賀囉拏嚩為鉢囉他摩，鉢囉他摩為摩賀鉢囉他摩，摩賀鉢囉他摩為悉里瑟姹，悉里瑟姹為濟瑟姹，濟瑟姹為曼儞囉娑，曼儞囉娑為阿進𭝔(切身)，阿進𭝔(切身)為大阿進𭝔(同上)，大阿進𭝔(同上)為具囉，具囉為捺囉𭞱(切身)，捺囉𭞱為儞𮟉(切身)鉢多，儞𮟉鉢多為輸婆，輸婆為大地多，大地多為弭多，弭多為唧多，唧多為尾剎波，尾剎波為阿鼻路𭰿(切身)，阿鼻路𭰿為曩鼻囉𭰿，曩鼻囉𭰿為𡥸(切身)摩，𡥸摩為大𡥸摩，大𡥸摩為闇嚩囉，闇嚩囉為大闇嚩囉，大闇嚩囉為佉里嚩，佉里嚩為大佉里嚩。如上是息災、增益之處功德算數。後大智者於沒里瑟吒及烏捺迦心生迷處，是為最上極最上乃至佛剎最上，如是算數非世間人所能知故，唯佛如來算知其數。復以佛剎最上者，以恒河沙等佛剎微塵之數為譬喻法而為算數，此算數量是一切智智無礙之所知量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十大他曩為阿弭多，乃至弭多為摩賀囉貪，摩賀囉貪為酥酥嚕多，酥酥嚕多為摩賀囉拏嚩，摩賀囉拏嚩為鉢囉他摩，鉢囉他摩為摩賀鉢囉他摩，摩賀鉢囉他摩為悉里瑟姹，悉里瑟姹為濟瑟姹，濟瑟姹為曼儞囉娑，曼儞囉娑為阿進𭝔(切身)，阿進𭝔(切身)為大阿進𭝔(同上)，大阿進𭝔(同上)為具囉，具囉為捺囉𭞱(切身)，捺囉𭞱為儞𮟉(切身)鉢多，儞𮟉鉢多為輸婆，輸婆為大地多，大地多為弭多，弭多為唧多，唧多為尾剎波，尾剎波為阿鼻路𭰿(切身)，阿鼻路𭰿為曩鼻囉𭰿，曩鼻囉𭰿為𡥸(切身)摩，𡥸摩為大𡥸摩，大𡥸摩為闇嚩囉，闇嚩囉為大闇嚩囉，大闇嚩囉為佉里嚩，佉里嚩為大佉里嚩。如上是息災、增益之處功德算數。後大智者於沒里瑟吒及烏捺迦心生迷處，是為最上極最上乃至佛剎最上，如是算數非世間人所能知故，唯佛如來算知其數。復以佛剎最上者，以恒河沙等佛剎微塵之數為譬喻法而為算數，此算數量是一切智智無礙之所知量。

「妙吉祥！我於如是數量，過去諸正覺所已曾供養，復於不思議劫而為菩薩，為諸眾生今得成佛。我今所說真言最上第一儀軌較量功德，乃至過去未來現在一切正覺亦同此說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！我於如是數量，過去諸正覺所已曾供養，復於不思議劫而為菩薩，為諸眾生今得成佛。我今所說真言最上第一儀軌較量功德，乃至過去未來現在一切正覺亦同此說。

「童子！我於末法之時，為於世間說此真言廣大儀軌王，若能依此修行，所有一切天人阿修羅，乃至大力那羅延天，及世間出世間一切大力賢聖，與此相應者皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！我於末法之時，為於世間說此真言廣大儀軌王，若能依此修行，所有一切天人阿修羅，乃至大力那羅延天，及世間出世間一切大力賢聖，與此相應者皆得成就。

「妙吉祥！所有世間及出世間，一切工巧技能、虛空界相、種種算數、內明法儀軌等，陰陽法吉凶祥瑞，一切部多言語善惡心行幖幟界處，乃至一切眾生因果，及圍陀典籍歌戲等事，香藥方術種種之事，我於過去為菩薩時，為利益一切眾生，常說如是之事而為教導。又為一切眾生處於輪迴及在饑饉久久住者，隨彼眾生之所好樂，我皆為作使得如心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！所有世間及出世間，一切工巧技能、虛空界相、種種算數、內明法儀軌等，陰陽法吉凶祥瑞，一切部多言語善惡心行幖幟界處，乃至一切眾生因果，及圍陀典籍歌戲等事，香藥方術種種之事，我於過去為菩薩時，為利益一切眾生，常說如是之事而為教導。又為一切眾生處於輪迴及在饑饉久久住者，隨彼眾生之所好樂，我皆為作使得如心。

「妙吉祥！如我為善住作利益法，彼善住種種業成就，受種種眾生身。我為彼說相應義法，令得破壞種種眾生身業，彼如法作獲，得色相具足富貴壽命。妙吉祥！我所利益皆悉如是。又復我於過去之時，用大悲心、大慈心、大願心，愍諸眾生持誦種種法，以利益心轉諸色相，或作梵王相或作帝釋相，或作大自在天或若那羅延天，及彼財主乃里多天，又作星宿種種形相，知眾生心隨所好樂，一一次第令得安居，寂靜快樂。我於長時輪轉遊行，觀察世間一切眾生，而為宣說了義祕密真言之相。復依儀軌次第修行觀智，於久遠時轉生佛族，又住無我決定之行，如是依行成佛菩提，得最上安樂，無諸病惱無事無憂，寂靜涅盤一切解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！如我為善住作利益法，彼善住種種業成就，受種種眾生身。我為彼說相應義法，令得破壞種種眾生身業，彼如法作獲，得色相具足富貴壽命。妙吉祥！我所利益皆悉如是。又復我於過去之時，用大悲心、大慈心、大願心，愍諸眾生持誦種種法，以利益心轉諸色相，或作梵王相或作帝釋相，或作大自在天或若那羅延天，及彼財主乃里多天，又作星宿種種形相，知眾生心隨所好樂，一一次第令得安居，寂靜快樂。我於長時輪轉遊行，觀察世間一切眾生，而為宣說了義祕密真言之相。復依儀軌次第修行觀智，於久遠時轉生佛族，又住無我決定之行，如是依行成佛菩提，得最上安樂，無諸病惱無事無憂，寂靜涅盤一切解脫。

「我今為諸眾生，現生此界轉於法輪，為諸行人演說如是真言之法廣大儀軌。而彼誦者於此廣大儀軌，不得虛妄傳授，乃至世間真言儀軌，皆須信重供養，遠離一切輕慢毀謗。又諸行人於此廣大儀軌，陰陽祥瑞吉祥法義，不得妄說當住正心。譬如諸藥物等得其成就是得果報，是故於佛最上伽陀說吉祥義微細了解。白月吉日合白星宿起首持誦求真言成就眾善法則，當須遠離諸不善事。是故我於過去，為持誦者，乃至所有了解世間陰陽術法，及解諸儀法因果正論調伏法等，我說如是種種諸法，當為利益一切眾生，令彼一切受持真言行人，因此成就之法得趣佛道，於諸法中皆得解脫。如是受持真言行人，所有成就之法不得妄作，乃至所有世間及出世間一切最上真言明，不得以不正心而加毀謗，當以誠諦心恭信供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今為諸眾生，現生此界轉於法輪，為諸行人演說如是真言之法廣大儀軌。而彼誦者於此廣大儀軌，不得虛妄傳授，乃至世間真言儀軌，皆須信重供養，遠離一切輕慢毀謗。又諸行人於此廣大儀軌，陰陽祥瑞吉祥法義，不得妄說當住正心。譬如諸藥物等得其成就是得果報，是故於佛最上伽陀說吉祥義微細了解。白月吉日合白星宿起首持誦求真言成就眾善法則，當須遠離諸不善事。是故我於過去，為持誦者，乃至所有了解世間陰陽術法，及解諸儀法因果正論調伏法等，我說如是種種諸法，當為利益一切眾生，令彼一切受持真言行人，因此成就之法得趣佛道，於諸法中皆得解脫。如是受持真言行人，所有成就之法不得妄作，乃至所有世間及出世間一切最上真言明，不得以不正心而加毀謗，當以誠諦心恭信供養。

「又此真言三昧諸有教師，行佛等引調諸佛子，入佛曼拏羅及與三昧，當使決定滅除過去見在未來三世諸不善業，於他所得非聖真言亦不得輕慢，況於不空成就之者，乃至世間大力真言。若有煩惱所生邪道色相，彼不空成就者不得妄與傳授，至於心常瞋怒多於言語，亦不得傳於此法。若或傳授及與為作，決定不得所求果報。若或心住寂靜恒修等引，依法念誦一真言者，定獲果報。若復一一如所儀則，起決定最上殊勝之心，持誦為作之者，於一切法無不成就。又復有人久修善業心恒清淨，於佛法中發殊勝心信重三寶者，若求成就，決定獲得最上成就功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此真言三昧諸有教師，行佛等引調諸佛子，入佛曼拏羅及與三昧，當使決定滅除過去見在未來三世諸不善業，於他所得非聖真言亦不得輕慢，況於不空成就之者，乃至世間大力真言。若有煩惱所生邪道色相，彼不空成就者不得妄與傳授，至於心常瞋怒多於言語，亦不得傳於此法。若或傳授及與為作，決定不得所求果報。若或心住寂靜恒修等引，依法念誦一真言者，定獲果報。若復一一如所儀則，起決定最上殊勝之心，持誦為作之者，於一切法無不成就。又復有人久修善業心恒清淨，於佛法中發殊勝心信重三寶者，若求成就，決定獲得最上成就功德。」