大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

妙吉祥六字心真言品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥六字心真言品第二十三

爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！復有第七儀則不空成就法。彼有得成得大果報利益安樂，所有一切惡業惡趣苦惱皆得消除，當來決定獲得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！復有第七儀則不空成就法。彼有得成得大果報利益安樂，所有一切惡業惡趣苦惱皆得消除，當來決定獲得無上菩提。

「妙吉祥！我今說汝六字心真言，此真言微妙不可思議力無等等，解脫六道一切輪迴，及免三苦大海久久沈溺，解脫一切纏縛，不染世間一切有情，一切部多無能得見。於輪迴道而得清淨，得佛法分諸佛隨喜。於一切真言最尊最上，復於一切為大富貴。」即說六字心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！我今說汝六字心真言，此真言微妙不可思議力無等等，解脫六道一切輪迴，及免三苦大海久久沈溺，解脫一切纏縛，不染世間一切有情，一切部多無能得見。於輪迴道而得清淨，得佛法分諸佛隨喜。於一切真言最尊最上，復於一切為大富貴。」即說六字心真言曰：

「唵嚩(引) 枳曳(二合引) 那曩摩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩(引) 枳曳(二合引) 那曩摩」

「妙吉祥！我今說此六字心成就法。若有求成就者，當以菜菓為食或乞食，一日三時澡浴三時換衣，身心清淨不得散亂，誦真言一洛叉為先行，不得中闕一遍，若是闕少法不成就，須是專注心不異緣。如是先行成已，用織成帛不截茸頭，大小應量不剩不少。如是得已然覓畫人，仍令清淨持戒。如是潔淨已，用上好彩色畫此聖像。於㡧內先畫妙吉祥菩薩，作童子相坐蓮華座說法之相，偏袒右肩以種種微妙而為嚴飾。左邊畫聖觀自在菩薩，左手持蓮華、右手執白拂；右邊畫聖普賢菩薩。上面畫雲，雲中畫天人，持鬘雨花而作供養。於前下面畫持誦行人，隨自相狀手執香罏，作瞻仰妙吉祥菩薩相。周匝畫山。下面畫蓮池，於內隨意種種嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！我今說此六字心成就法。若有求成就者，當以菜菓為食或乞食，一日三時澡浴三時換衣，身心清淨不得散亂，誦真言一洛叉為先行，不得中闕一遍，若是闕少法不成就，須是專注心不異緣。如是先行成已，用織成帛不截茸頭，大小應量不剩不少。如是得已然覓畫人，仍令清淨持戒。如是潔淨已，用上好彩色畫此聖像。於㡧內先畫妙吉祥菩薩，作童子相坐蓮華座說法之相，偏袒右肩以種種微妙而為嚴飾。左邊畫聖觀自在菩薩，左手持蓮華、右手執白拂；右邊畫聖普賢菩薩。上面畫雲，雲中畫天人，持鬘雨花而作供養。於前下面畫持誦行人，隨自相狀手執香罏，作瞻仰妙吉祥菩薩相。周匝畫山。下面畫蓮池，於內隨意種種嚴飾。

「畫像畢已，於舍利塔所面西安置，就白月吉日獻大供養，以酥燃燈，復以惹帝花八千，一誦一擲散妙吉祥面，直至散盡。若得成就，或聞吽字聲，或得像振動。若得聞吽字聲，即得最上尊貴；若得像振動，即於一切論者中得為最上，又能了知世間一切義論。若不得如上成就者，當於一切持誦法中得力。若以濕沈香木為柴如中指長，復以佉禰囉木柴，於黑月夜搵都嚕瑟迦(二合)油，作護摩直至日出，必定當得見於聖妙吉祥菩薩。若得見已，持誦行人所有勝願求者必得，唯於貪欲不得求乞。或於黑月夜燒白檀，不間斷直至日出，得菩薩來說甚深法而令信解。得信解已於一切病當得解脫，決定獲得菩薩之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畫像畢已，於舍利塔所面西安置，就白月吉日獻大供養，以酥燃燈，復以惹帝花八千，一誦一擲散妙吉祥面，直至散盡。若得成就，或聞吽字聲，或得像振動。若得聞吽字聲，即得最上尊貴；若得像振動，即於一切論者中得為最上，又能了知世間一切義論。若不得如上成就者，當於一切持誦法中得力。若以濕沈香木為柴如中指長，復以佉禰囉木柴，於黑月夜搵都嚕瑟迦(二合)油，作護摩直至日出，必定當得見於聖妙吉祥菩薩。若得見已，持誦行人所有勝願求者必得，唯於貪欲不得求乞。或於黑月夜燒白檀，不間斷直至日出，得菩薩來說甚深法而令信解。得信解已於一切病當得解脫，決定獲得菩薩之地。

「復有法用赤檀木刻作蓮華，可六指量，并莖皆赤檀作塗以千葉加持千遍已，於月十五日就像前，著荷葉上安置手按，誦真言至焰出，執之須臾轉身，如十五六男子色如真金，瑩淨光明過日天子，得一切天人奉重供養，住壽一大劫，命終之後往生極樂世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有法用赤檀木刻作蓮華，可六指量，并莖皆赤檀作塗以千葉加持千遍已，於月十五日就像前，著荷葉上安置手按，誦真言至焰出，執之須臾轉身，如十五六男子色如真金，瑩淨光明過日天子，得一切天人奉重供養，住壽一大劫，命終之後往生極樂世界。

「復有法取太陽直日，以白菖蒲根，五淨水洗得清淨已，於菩提葉上安置，誦真言直至三相現。若得熱相得一切人愛重，於一切論者中得勝；若得煙相獲隱身成就，住壽三萬歲；若焰出得虛空行，住壽一大劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有法取太陽直日，以白菖蒲根，五淨水洗得清淨已，於菩提葉上安置，誦真言直至三相現。若得熱相得一切人愛重，於一切論者中得勝；若得煙相獲隱身成就，住壽三萬歲；若焰出得虛空行，住壽一大劫。

「復有法用有犢黃牛乳取酥，以銅器盛，於七菩提葉上安置，誦真言直至三相現。若熱得聞持，煙隱身，焰虛空行，如前無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有法用有犢黃牛乳取酥，以銅器盛，於七菩提葉上安置，誦真言直至三相現。若熱得聞持，煙隱身，焰虛空行，如前無異。

「復有法以蓮子口含，於太陰直日誦真言，直至振動，復以三金裹口中含，如前誦至振動得隱身。若出口中蓮子，一切人得見。若以丁香口含，誦六洛叉已，凡與人言一切愛重。若食酥誦十二洛叉，得為天人。若乞食默誦一洛叉，得隱身。若誦百俱胝，得說法如妙吉祥菩薩，復如十地菩薩。若恒誦持，得一切義增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有法以蓮子口含，於太陰直日誦真言，直至振動，復以三金裹口中含，如前誦至振動得隱身。若出口中蓮子，一切人得見。若以丁香口含，誦六洛叉已，凡與人言一切愛重。若食酥誦十二洛叉，得為天人。若乞食默誦一洛叉，得隱身。若誦百俱胝，得說法如妙吉祥菩薩，復如十地菩薩。若恒誦持，得一切義增長。

「復有法以一切香藥作人形像，斷之作護摩，七夜內得愛重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有法以一切香藥作人形像，斷之作護摩，七夜內得愛重。

「復有法以安息香作丸，如小蓮子大，搵酥百千作護摩，得錢一洛叉。又法持誦人或入河海，以蓮華百千擲水中作護摩，得大伏藏不可窮盡。若以白芥子供俱摩香和合，八千作護摩得囉惹愛重。若以麻油和酥蜜酪，作團百千作護摩，得大長者一切施與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有法以安息香作丸，如小蓮子大，搵酥百千作護摩，得錢一洛叉。又法持誦人或入河海，以蓮華百千擲水中作護摩，得大伏藏不可窮盡。若以白芥子供俱摩香和合，八千作護摩得囉惹愛重。若以麻油和酥蜜酪，作團百千作護摩，得大長者一切施與。

「復有法若以不墮地衢摩夷作曼拏羅，以阿提目訖多華獻大供養，誦八百遍，然讀誦大乘經法，一月之內得大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有法若以不墮地衢摩夷作曼拏羅，以阿提目訖多華獻大供養，誦八百遍，然讀誦大乘經法，一月之內得大智慧。

「復以牛黃誦八百已點於眉間，得一切人愛重。若加持頭頂誦七遍，一切人不輕慢。若用枳里花一萬作護摩，得一切病除。若日日誦七遍，一切惡業決定滅盡。若臨命終時誦百八遍，得妙吉祥菩薩面前出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以牛黃誦八百已點於眉間，得一切人愛重。若加持頭頂誦七遍，一切人不輕慢。若用枳里花一萬作護摩，得一切病除。若日日誦七遍，一切惡業決定滅盡。若臨命終時誦百八遍，得妙吉祥菩薩面前出現。」

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經修行地位時節儀則品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經修行地位時節儀則品第二十四

爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！汝有大輪明王等，及諸佛頂等一切真言儀則成就地位，我今略說諸明王得成就處。彼支那國及大支那國，妙吉祥菩薩真言而得成就。彼龜茲國中，烏尼也(二合)曩國中，迦濕彌羅國中，及西印度并雪山四面北方一境，得佛頂王最上成就，所有過去佛說、今佛所傳、當來佛亦說，若為息災前一切處得成就。彼雪山及中國人間，善心之地作息災者，於蓮華族、金剛族及寶族等真言而得成就。又半支迦藥叉及訶利帝藥叉女，巘達哩嚩等所有真言亦得成就。又迦微國及摩伽陀國周遍內外，迦摩嚕播國周遍內外，路呬儞也(二合引)適悅河岸，而彼諸處亦得成就。東印度一切處，金毘羅神及寶賢大將得成就。海岸洲一切多水際處，師子國適悅之地，得一切真言成就。彼賢聖多囉毘俱胝、大吉祥白傘蓋等，一切真言四童女，大海中得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！汝有大輪明王等，及諸佛頂等一切真言儀則成就地位，我今略說諸明王得成就處。彼支那國及大支那國，妙吉祥菩薩真言而得成就。彼龜茲國中，烏尼也(二合)曩國中，迦濕彌羅國中，及西印度并雪山四面北方一境，得佛頂王最上成就，所有過去佛說、今佛所傳、當來佛亦說，若為息災前一切處得成就。彼雪山及中國人間，善心之地作息災者，於蓮華族、金剛族及寶族等真言而得成就。又半支迦藥叉及訶利帝藥叉女，巘達哩嚩等所有真言亦得成就。又迦微國及摩伽陀國周遍內外，迦摩嚕播國周遍內外，路呬儞也(二合引)適悅河岸，而彼諸處亦得成就。東印度一切處，金毘羅神及寶賢大將得成就。海岸洲一切多水際處，師子國適悅之地，得一切真言成就。彼賢聖多囉毘俱胝、大吉祥白傘蓋等，一切真言四童女，大海中得成就。

「又東印度周遍地位，泯地也(二合)大野山中，及摩呬捺囉(二合)山周遍，彼童子天及妙吉祥得成就。或有與持誦人作諸障難者，變形如象一牙大力，或作馬等形狀及種種相貌，或作伊舍那天子最上種種相貌，亦說真言法得成就地。如上作障者，於一切深山大野中能為障難，仍說種種麼多羅極惡宿曜，及餓鬼趣餓鬼王，樂人食者成就之地，又復說一切部多成就之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又東印度周遍地位，泯地也(二合)大野山中，及摩呬捺囉(二合)山周遍，彼童子天及妙吉祥得成就。或有與持誦人作諸障難者，變形如象一牙大力，或作馬等形狀及種種相貌，或作伊舍那天子最上種種相貌，亦說真言法得成就地。如上作障者，於一切深山大野中能為障難，仍說種種麼多羅極惡宿曜，及餓鬼趣餓鬼王，樂人食者成就之地，又復說一切部多成就之地。

「復有南方鬼王住處，閻魔真言而得成就，并諸外道求極惡法之地，彼金剛手亦說作惡法真言，於南方求得成就，當感罪業得不善果。又彼南方唯日天所說真言，及伊舍那天所說真言，乃可於彼而求成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有南方鬼王住處，閻魔真言而得成就，并諸外道求極惡法之地，彼金剛手亦說作惡法真言，於南方求得成就，當感罪業得不善果。又彼南方唯日天所說真言，及伊舍那天所說真言，乃可於彼而求成就。

「西方得最上成就大力藥叉王是一切財主，得一切部多愚癡迷惑者施財。若有行人依法修所求法得成，當為財主得大富貴。又此大地中金剛手藥叉菩薩真言，得最上成就十地菩薩之位。金剛手一切真言，得生蓮華族。如是八族真言八方得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方得最上成就大力藥叉王是一切財主，得一切部多愚癡迷惑者施財。若有行人依法修所求法得成，當為財主得大富貴。又此大地中金剛手藥叉菩薩真言，得最上成就十地菩薩之位。金剛手一切真言，得生蓮華族。如是八族真言八方得成就。

「佛所說真言北方得成就，及東方亦得成就。蓮華族所說真言南方得成就，金剛族西方得成就，彼那吒不定方所，彼寶賢族西北方得成就，西南方一切藥叉族得成就，東南方一切聲聞大德族得成就，東北方辟支佛族得成就，復有上方一切善行得成就，下方世間一切入地真言得成就。彼八族中彼佛頂及出世間一切真言得成就。又佛頂大輪等，於上方一切處亦得成就。又金剛手於一切處得成就。如是別真言王，一切金剛族、蓮華族生者，於一切時中亦決定得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛所說真言北方得成就，及東方亦得成就。蓮華族所說真言南方得成就，金剛族西方得成就，彼那吒不定方所，彼寶賢族西北方得成就，西南方一切藥叉族得成就，東南方一切聲聞大德族得成就，東北方辟支佛族得成就，復有上方一切善行得成就，下方世間一切入地真言得成就。彼八族中彼佛頂及出世間一切真言得成就。又佛頂大輪等，於上方一切處亦得成就。又金剛手於一切處得成就。如是別真言王，一切金剛族、蓮華族生者，於一切時中亦決定得成就。

「我以說一切成就地位，今復說得生時節。若於一切佛真言求成就者，及欲生蓮華族、金剛族者，當須三生中專注誠諦持誦修行得最上成就，乃得生彼。又或一心愛樂歸信三寶，發菩提心修行大智，又於真言儀軌一一了知，又復持菩薩戒行菩薩行專心無二稟信奉行，於一生中亦能生彼。而此真言如佛所說，一切愚癡眾生永不能見聞，何況於法而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我以說一切成就地位，今復說得生時節。若於一切佛真言求成就者，及欲生蓮華族、金剛族者，當須三生中專注誠諦持誦修行得最上成就，乃得生彼。又或一心愛樂歸信三寶，發菩提心修行大智，又於真言儀軌一一了知，又復持菩薩戒行菩薩行專心無二稟信奉行，於一生中亦能生彼。而此真言如佛所說，一切愚癡眾生永不能見聞，何況於法而得成就。

「此真言王廣大儀軌，我最上佛月第七如來之所宣說。妙吉祥！汝當諦聽。汝為第一佛子，是大菩薩有大威力。汝之真言大力行義，同佛世尊恒在於世，如佛所說大輪佛頂王、光聚佛頂王、最勝白傘蓋。如是等佛頂王在於世間，如轉輪王於南閻浮提出生之時，復如法王、正等正覺、二足之尊在於世間，所說真言於一切事皆得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言王廣大儀軌，我最上佛月第七如來之所宣說。妙吉祥！汝當諦聽。汝為第一佛子，是大菩薩有大威力。汝之真言大力行義，同佛世尊恒在於世，如佛所說大輪佛頂王、光聚佛頂王、最勝白傘蓋。如是等佛頂王在於世間，如轉輪王於南閻浮提出生之時，復如法王、正等正覺、二足之尊在於世間，所說真言於一切事皆得成就。」

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經執魅者儀則品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經執魅者儀則品第二十五

爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天，告妙吉祥童子言：「諦聽，童子！我先所說眾生之句，今復說彼所行之事善惡祥瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天，告妙吉祥童子言：「諦聽，童子！我先所說眾生之句，今復說彼所行之事善惡祥瑞。」

是時，童子即從坐起，以彼頭頂禮世尊足，合掌恭信白世尊言：「善哉！世尊！願為說彼眾多眾生變於己身生於他身而作惱亂，所謂：聖人、天人、乾闥婆、夜叉、羅剎、毘舍左、摩睺羅伽，乃至部多等及諸人非人類，種種乘法所作之身，住種種心行三昧，有無數幖幟種種之相。世尊、天中之天！今正是時，願為說之。」彼妙吉祥童子如是請已，還復本座默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，童子即從坐起，以彼頭頂禮世尊足，合掌恭信白世尊言：「善哉！世尊！願為說彼眾多眾生變於己身生於他身而作惱亂，所謂：聖人、天人、乾闥婆、夜叉、羅剎、毘舍左、摩睺羅伽，乃至部多等及諸人非人類，種種乘法所作之身，住種種心行三昧，有無數幖幟種種之相。世尊、天中之天！今正是時，願為說之。」彼妙吉祥童子如是請已，還復本座默然而住。

爾時，世尊釋迦牟尼佛說於眾生種種根本心行祥瑞幖幟時節，及呼召遍入他身一切眾生真言之法，斯有眾生以貪食故執魅於人者，復有會遇過去怨家恨心瞋怒執魅人者，乃至世間大地之中惱亂於人一切極惡之者。彼有離欲最上善人住悲愍心，降臨世間而為救度。彼最上善人法相具足有大力勢，為救世間行於教化，臨照於世如彼日天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛說於眾生種種根本心行祥瑞幖幟時節，及呼召遍入他身一切眾生真言之法，斯有眾生以貪食故執魅於人者，復有會遇過去怨家恨心瞋怒執魅人者，乃至世間大地之中惱亂於人一切極惡之者。彼有離欲最上善人住悲愍心，降臨世間而為救度。彼最上善人法相具足有大力勢，為救世間行於教化，臨照於世如彼日天。

「若復有人具最上善業知其法要，具足清淨精勤修習，於白月時日沒之際，或初夜分見彼降臨。彼大力離欲上人，或在世間清淨國土，以白月或圓滿月十五日，或白星宿時吉日吉辰來降世間而有幖幟。若來之時形如多羅樹，住虛空中不至於地，結跏趺坐而乃發聲，由如梵音言說最上無等等法，而彼上人頂相具足，住剎那間降於大地。彼持誦者如是見已，用惹帝花、白檀、供俱摩等和合，作閼伽水禮拜奉獻，復以伎樂而為供養，誦者發虔志心，唯為利益求其所願。彼離欲上人慈心清淨，乃為言說無數最上所樂正法。得聞是已，分明了知，慈心悲愍，不得生怖，但念妙吉祥菩薩及結五髻印及別頂印，而作結界亦結上下界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人具最上善業知其法要，具足清淨精勤修習，於白月時日沒之際，或初夜分見彼降臨。彼大力離欲上人，或在世間清淨國土，以白月或圓滿月十五日，或白星宿時吉日吉辰來降世間而有幖幟。若來之時形如多羅樹，住虛空中不至於地，結跏趺坐而乃發聲，由如梵音言說最上無等等法，而彼上人頂相具足，住剎那間降於大地。彼持誦者如是見已，用惹帝花、白檀、供俱摩等和合，作閼伽水禮拜奉獻，復以伎樂而為供養，誦者發虔志心，唯為利益求其所願。彼離欲上人慈心清淨，乃為言說無數最上所樂正法。得聞是已，分明了知，慈心悲愍，不得生怖，但念妙吉祥菩薩及結五髻印及別頂印，而作結界亦結上下界。

「彼如是時，所有一切言說初中後善，至於過去現在未來皆如實知。彼天上人目視不眴觀照慈愍，凡所言說真實不虛，所求真言成就藥物成就，及生善趣至於應供，乃至決定證大菩提，所有求問如前祥瑞時節等事，彼大力上人一切皆說。彼持誦人如實知已，於一剎那中作相應觀，於自所求一切皆得，至於所求真言速疾成就，及一切富貴隨意皆得。誦者然後獻閼伽水禮拜發遣，此後如是作諸擁護，依於儀則無不成就。若或有人忽然倒地不自穌省者，用佛所說真言及頂印或五髻印而作擁護，被執之人須臾即起而得安樂。一切眾生無大力勢、無福威德，被此諸惡眾生而作執魅，彼大力上人與作擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼如是時，所有一切言說初中後善，至於過去現在未來皆如實知。彼天上人目視不眴觀照慈愍，凡所言說真實不虛，所求真言成就藥物成就，及生善趣至於應供，乃至決定證大菩提，所有求問如前祥瑞時節等事，彼大力上人一切皆說。彼持誦人如實知已，於一剎那中作相應觀，於自所求一切皆得，至於所求真言速疾成就，及一切富貴隨意皆得。誦者然後獻閼伽水禮拜發遣，此後如是作諸擁護，依於儀則無不成就。若或有人忽然倒地不自穌省者，用佛所說真言及頂印或五髻印而作擁護，被執之人須臾即起而得安樂。一切眾生無大力勢、無福威德，被此諸惡眾生而作執魅，彼大力上人與作擁護。

「又大力上人言彼色界究竟天，乃至欲界自在天等，有諸天人欲來下趣生人國中，所有色相及與幖幟，一一皆見生在彼地宮殿之處，所有言語一一辯察可知真實。若彼迦尸國并摩迦陀國，所有執魅乃至言語，是夜叉執魅、若摩睺羅伽、若緊曩羅等者，皆作東印度語。彼大力迦樓羅生東印度，亦作東印度語，彼緊曩羅亦作東印度語。若是聖人、天人及辟支迦，乃至諸五通仙等皆作滿城語。所有舍里摩多河邊言語，及賀里計羅城言語，不分明及不正，多以羅字為言，以捺字為語末，此是毘舍左語。若有作曩尼計羅州、嚩嚕沙州，裸形外道及海中舍婆國，及諸洲國住者，眾生言語不正，多以羅字為言，語澁及不分明，此為瞋怒鬼語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又大力上人言彼色界究竟天，乃至欲界自在天等，有諸天人欲來下趣生人國中，所有色相及與幖幟，一一皆見生在彼地宮殿之處，所有言語一一辯察可知真實。若彼迦尸國并摩迦陀國，所有執魅乃至言語，是夜叉執魅、若摩睺羅伽、若緊曩羅等者，皆作東印度語。彼大力迦樓羅生東印度，亦作東印度語，彼緊曩羅亦作東印度語。若是聖人、天人及辟支迦，乃至諸五通仙等皆作滿城語。所有舍里摩多河邊言語，及賀里計羅城言語，不分明及不正，多以羅字為言，以捺字為語末，此是毘舍左語。若有作曩尼計羅州、嚩嚕沙州，裸形外道及海中舍婆國，及諸洲國住者，眾生言語不正，多以羅字為言，語澁及不分明，此為瞋怒鬼語。

「若有作南印度阿捺囉國、迦囉拏吒國、捺囉弭拏國、俱薩羅國等，及師子國及別海洲所生眾生，多以拏字為言，此為羅剎語。若有作西印度吠儞世國，及摩羅嚩國語言，唯愛勇猛，此是大力摩多囉語。若有作捺舍羅嚩山、吉祥山、矯惹里山如是諸山言者，此是日天及諸星曜語。若有作西印度阿里部捺國，及香醉山及邊地生者人言，乃至作隨方之言，彼是俱瑟摩拏語。若以設字為語，此是仙人語。若以野囉羅嚩此四字為語，以伽字為添句，彼是阿脩羅語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有作南印度阿捺囉國、迦囉拏吒國、捺囉弭拏國、俱薩羅國等，及師子國及別海洲所生眾生，多以拏字為言，此為羅剎語。若有作西印度吠儞世國，及摩羅嚩國語言，唯愛勇猛，此是大力摩多囉語。若有作捺舍羅嚩山、吉祥山、矯惹里山如是諸山言者，此是日天及諸星曜語。若有作西印度阿里部捺國，及香醉山及邊地生者人言，乃至作隨方之言，彼是俱瑟摩拏語。若以設字為語，此是仙人語。若以野囉羅嚩此四字為語，以伽字為添句，彼是阿脩羅語。

「若迦濕彌羅國，及迦尾國，是最上真言族及金剛手族，生彼國中作彼中語。若有作中印度族姓儀則言行幖幟者，是蓮華族生彼國中作彼國語。若欲驗知者，當用佛部真言而試驗之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若迦濕彌羅國，及迦尾國，是最上真言族及金剛手族，生彼國中作彼中語。若有作中印度族姓儀則言行幖幟者，是蓮華族生彼國中作彼國語。若欲驗知者，當用佛部真言而試驗之。

「又恒河北岸一切雪地，是夜叉及乾闥婆、仙人等，變彼人身作彼地語。又恒河南岸大野之地，及吉祥山中，是羅剎、烏多迦、餓鬼及惡形作障難者摩多囉等，乃至大惡星宿害人命者，變彼人身作彼中語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又恒河北岸一切雪地，是夜叉及乾闥婆、仙人等，變彼人身作彼地語。又恒河南岸大野之地，及吉祥山中，是羅剎、烏多迦、餓鬼及惡形作障難者摩多囉等，乃至大惡星宿害人命者，變彼人身作彼中語。

「復次，彼離欲上人於上所說一切皆知，一切悉同諸佛如來。如先所說，諸國土中所有眾多作惡惱亂人者，諸惡之輩所有本形，及彼言語善惡幖幟，及種種心行種種生地，乃至時節我已具說。若於眾生有如是惱亂之事者，彼離欲大上人而來擁護與作安樂，當以妙吉祥童子六字心真言而作種種儀法，復用五髻大印同作擁護，使眾生等獲得無量最上快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彼離欲上人於上所說一切皆知，一切悉同諸佛如來。如先所說，諸國土中所有眾多作惡惱亂人者，諸惡之輩所有本形，及彼言語善惡幖幟，及種種心行種種生地，乃至時節我已具說。若於眾生有如是惱亂之事者，彼離欲大上人而來擁護與作安樂，當以妙吉祥童子六字心真言而作種種儀法，復用五髻大印同作擁護，使眾生等獲得無量最上快樂。」