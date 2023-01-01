大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十七

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第二十二

爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天眾，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！汝別有畫像儀則成就法，能成就一切事業。妙吉祥！汝一字心真言，或汝六字根本麼字真言，或六字心，或唵字真言，如是等真言儀軌王，於佛滅後末法之時，佛剎空虛世間無主無人救度，此儀軌王為主救度令得安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天眾，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！汝別有畫像儀則成就法，能成就一切事業。妙吉祥！汝一字心真言，或汝六字根本麼字真言，或六字心，或唵字真言，如是等真言儀軌王，於佛滅後末法之時，佛剎空虛世間無主無人救度，此儀軌王為主救度令得安住。

「妙吉祥！我今宣說儀軌次第。如前用不截茸線新帛清淨無垢，長七肘闊三肘，以白檀、龍腦水調彩色，畫我世尊釋迦牟尼佛坐蓮華座作說法，目觀妙吉祥童子相。於右邊次第畫妙財菩薩、真實菩薩、聖無盡意菩薩、妙吉祥童子頂禮世尊相。左邊次第畫普賢菩薩、聖觀自在菩薩、賢護菩薩等。所有如來相好一一具足，諸菩薩相殊妙最上。佛菩薩身量隨㡧相稱，其聖觀自在及妙財二菩薩，手執白拂，諸餘菩薩各各執華瞻仰如來，種種莊嚴微妙第一。於前下面畫一地天，手捧寶匣從地涌出，半身出地半身不現。於上面空中畫二天人，手持華鬘雨散天華，如上佛菩薩等各有身光互相晃耀，內外輝映一一嚴潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！我今宣說儀軌次第。如前用不截茸線新帛清淨無垢，長七肘闊三肘，以白檀、龍腦水調彩色，畫我世尊釋迦牟尼佛坐蓮華座作說法，目觀妙吉祥童子相。於右邊次第畫妙財菩薩、真實菩薩、聖無盡意菩薩、妙吉祥童子頂禮世尊相。左邊次第畫普賢菩薩、聖觀自在菩薩、賢護菩薩等。所有如來相好一一具足，諸菩薩相殊妙最上。佛菩薩身量隨㡧相稱，其聖觀自在及妙財二菩薩，手執白拂，諸餘菩薩各各執華瞻仰如來，種種莊嚴微妙第一。於前下面畫一地天，手捧寶匣從地涌出，半身出地半身不現。於上面空中畫二天人，手持華鬘雨散天華，如上佛菩薩等各有身光互相晃耀，內外輝映一一嚴潔。

「彩畫畢已，持此畫像就舍利塔所如法安置畫像訖，彼持誦行人內外嚴潔心不散亂，於此像前面西而坐，誦妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉，自初起首直至成就，一日三時洗浴三時換衣，持戒清淨默然乞食，或菜或果無諸葷雜，所乞得食分作四分：一分奉獻三寶、一分奉獻妙吉祥菩薩、一分施一切有情、一分充自食。勿令身心有所苦惱，發如來意為諸眾生不起少心，獨為自己作是觀想求願圓滿。念真言獻香華燈塗，乃至食等及沐浴諸聖，沐浴者以香水沐浴諸聖像影，然後於佛像前以諸華香食等恒常供獻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彩畫畢已，持此畫像就舍利塔所如法安置畫像訖，彼持誦行人內外嚴潔心不散亂，於此像前面西而坐，誦妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉，自初起首直至成就，一日三時洗浴三時換衣，持戒清淨默然乞食，或菜或果無諸葷雜，所乞得食分作四分：一分奉獻三寶、一分奉獻妙吉祥菩薩、一分施一切有情、一分充自食。勿令身心有所苦惱，發如來意為諸眾生不起少心，獨為自己作是觀想求願圓滿。念真言獻香華燈塗，乃至食等及沐浴諸聖，沐浴者以香水沐浴諸聖像影，然後於佛像前以諸華香食等恒常供獻。

「每獻食供養先普獻三寶，後獻慈氏，次觀自在，次普賢，乃至虛空藏、無盡意、月光童子、除蓋障、聖金剛手、聖多羅、大孔雀明王、聖無能勝、佛母般若波羅蜜多。香華塗香食等一切如是彼先獻已，然後施從外一重地位，一切駝驢象馬形作障礙者，以白蟻封土作彼形像，作形像已與種種飲食及菜果等，如是施已發遣遠離。然後以吉祥草為座，座已發最上善心，念一切佛名號。然後只於測近清淨處，布吉祥草於上臥，及喫食來往經行等，遠離尋常諸臥具等，一日三時念佛名號及作觀想。若是得見殊勝好夢，不得去他人處說，可於佛前言白，如是依次第速疾誦真言一洛叉，餘時常讀誦佛母般若波羅蜜多。若念誦時瞻仰妙吉祥童子，若作念誦莫令文句闕少，若遍數滿足已然起作禮，復以種種供養獻佛，如是儀則先行精熟已，持彼畫像隨於處所求諸成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「每獻食供養先普獻三寶，後獻慈氏，次觀自在，次普賢，乃至虛空藏、無盡意、月光童子、除蓋障、聖金剛手、聖多羅、大孔雀明王、聖無能勝、佛母般若波羅蜜多。香華塗香食等一切如是彼先獻已，然後施從外一重地位，一切駝驢象馬形作障礙者，以白蟻封土作彼形像，作形像已與種種飲食及菜果等，如是施已發遣遠離。然後以吉祥草為座，座已發最上善心，念一切佛名號。然後只於測近清淨處，布吉祥草於上臥，及喫食來往經行等，遠離尋常諸臥具等，一日三時念佛名號及作觀想。若是得見殊勝好夢，不得去他人處說，可於佛前言白，如是依次第速疾誦真言一洛叉，餘時常讀誦佛母般若波羅蜜多。若念誦時瞻仰妙吉祥童子，若作念誦莫令文句闕少，若遍數滿足已然起作禮，復以種種供養獻佛，如是儀則先行精熟已，持彼畫像隨於處所求諸成就。

「此先行成已，復以白檀作妙吉祥菩薩坐蓮華座，左手執佛母般若波羅蜜多經，右手執果。如是作已，於殊勝清淨之地面西安置，於彼像前作護摩爐，為一切法作四方爐，深二尺，用五穀作泥飾護摩爐，如是儀則用阿濕嚩他木濕柴，或用無憂樹木濕柴，以如是等柴著火。復用粳米和酥乳酪蜜等都盛一銅器中，然後誦真言八千遍，滿杓作護摩。如是作已然後為所求事，取月一日起首作法，用尼俱陀樹濕柴著火，得見無煙已，用真言請召火天。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此先行成已，復以白檀作妙吉祥菩薩坐蓮華座，左手執佛母般若波羅蜜多經，右手執果。如是作已，於殊勝清淨之地面西安置，於彼像前作護摩爐，為一切法作四方爐，深二尺，用五穀作泥飾護摩爐，如是儀則用阿濕嚩他木濕柴，或用無憂樹木濕柴，以如是等柴著火。復用粳米和酥乳酪蜜等都盛一銅器中，然後誦真言八千遍，滿杓作護摩。如是作已然後為所求事，取月一日起首作法，用尼俱陀樹濕柴著火，得見無煙已，用真言請召火天。真言曰：

「阿誐蹉賀里閉訥婆羅儞鉢哆(二合) 𡁠賀嚩(二合) 路呬哆叉禰呬捺捺(引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿誐蹉賀里閉訥婆羅儞鉢哆(二合) 𡁠賀嚩(二合) 路呬哆叉禰呬捺捺(引)賀」

「誦此真言三遍。請召護摩已，然後請召妙吉祥菩薩。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言三遍。請召護摩已，然後請召妙吉祥菩薩。真言曰：

「阿誐蹉誐蹉俱摩(引) 囉部多薩里嚩(二合) 薩怛嚩(二合引) 囉他(二合) 母儞野(二合) 覩憾娑賀焰迦囉波(二合) 野獻淡補瑟半度半左鉢囉(二合) 底仡里(二合) 恨拏(二合) 娑嚩(二合引) 賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿誐蹉誐蹉俱摩(引) 囉部多薩里嚩(二合) 薩怛嚩(二合引) 囉他(二合) 母儞野(二合) 覩憾娑賀焰迦囉波(二合) 野獻淡補瑟半度半左鉢囉(二合) 底仡里(二合) 恨拏(二合) 娑嚩(二合引) 賀」

「誦此真言伸請召已，獻諸供養香華閼伽水等，然後作護摩七遍七擲團食。如是滿七日，復用粳米油麻及酥乳等，作粥奉獻及常自食足此，後決定得見妙吉祥童子。後用濕白檀長二指，作柴八千片作護摩，日日燒一百片至數滿足，決定受人間最上施主供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言伸請召已，獻諸供養香華閼伽水等，然後作護摩七遍七擲團食。如是滿七日，復用粳米油麻及酥乳等，作粥奉獻及常自食足此，後決定得見妙吉祥童子。後用濕白檀長二指，作柴八千片作護摩，日日燒一百片至數滿足，決定受人間最上施主供養。

「或用惹帝花一洛叉作護摩，決定得最上施主愛重。或以蓮華一千，搵酥蜜酪作護摩，得大財寶。若以三弭木濕柴，著火油麻作護摩，得大財主。若早晨於河中以水作護摩，得一切人愛重。或以阿里迦木濕柴，搵酥蜜酪一洛叉作護摩，得千人受用豐足。或用阿波末里誐木濕柴作護摩，得一切病消除。或用有乳木濕柴著火，用油麻作團食一洛叉，作護摩所求皆得。若有國王求國土，用蓮華一洛叉作護摩，得願滿足。或用大麥一洛叉作護摩，得五穀受用無盡。或用安息香必里焰虞香，和酥作護摩，得子息。若以惹帝華捻一一華，水中作護摩，以餘華與人，彼人嗅之得愛重。或以供俱摩華、麝香、丁香口含之，念誦人所見皆愛重。或以胡椒誦八千遍已，口含作瞋怒言，彼自愛重。若以結界，得成隱身。若見怨家，意念之，怨心自息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或用惹帝花一洛叉作護摩，決定得最上施主愛重。或以蓮華一千，搵酥蜜酪作護摩，得大財寶。若以三弭木濕柴，著火油麻作護摩，得大財主。若早晨於河中以水作護摩，得一切人愛重。或以阿里迦木濕柴，搵酥蜜酪一洛叉作護摩，得千人受用豐足。或用阿波末里誐木濕柴作護摩，得一切病消除。或用有乳木濕柴著火，用油麻作團食一洛叉，作護摩所求皆得。若有國王求國土，用蓮華一洛叉作護摩，得願滿足。或用大麥一洛叉作護摩，得五穀受用無盡。或用安息香必里焰虞香，和酥作護摩，得子息。若以惹帝華捻一一華，水中作護摩，以餘華與人，彼人嗅之得愛重。或以供俱摩華、麝香、丁香口含之，念誦人所見皆愛重。或以胡椒誦八千遍已，口含作瞋怒言，彼自愛重。若以結界，得成隱身。若見怨家，意念之，怨心自息。

「若恒持誦，得一切人愛重。若於早晨以惹帝華并淨水，地上作護摩，得真言成就，無敢違犯。若有怖畏者，意念即除。若有怨怒者，覩面自息。若為他人以一切香華作護摩，彼獲愛重。或以水誦七遍早晨飲，惡業苦惱決定除滅。或將清水誦七遍洗面，世間一切見者悉皆愛重。若加持華與人得，彼人愛重。若以粳米作護摩一洛叉，得人間第一尊貴。以油麻及蓮華一千作護摩，得錢一千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若恒持誦，得一切人愛重。若於早晨以惹帝華并淨水，地上作護摩，得真言成就，無敢違犯。若有怖畏者，意念即除。若有怨怒者，覩面自息。若為他人以一切香華作護摩，彼獲愛重。或以水誦七遍早晨飲，惡業苦惱決定除滅。或將清水誦七遍洗面，世間一切見者悉皆愛重。若加持華與人得，彼人愛重。若以粳米作護摩一洛叉，得人間第一尊貴。以油麻及蓮華一千作護摩，得錢一千。

「若不酬價買安息香并娑惹囉娑香及吉祥香等，與香水和合作護摩五日，六箇月內得一千功德。若一七日三時，用曼陀羅華作護摩得牛，用阿里迦華得穀，用世里沙華得馬，用無憂華得金，用尾部里多吉華得衣。又復若以惹帝花護摩及諸上妙華，於水中作護摩，但心中所求一切上衣皆得。若加持眼藥七遍點眼，貧者亦得大富。若於夜分坐持誦，於眠睡中得吉祥夢境。若求極貴人愛重者，求足下土與白芥子油麻和合，作護摩七日，每日三時作必得。若求貴重之人愛重者，用婆羅怛迦和油麻，作護摩七日七夜獲得。或求婆羅門愛重者，用乳粥并酥作護摩一切皆得。若欲毘舍愛重者，用大麥砂糖作護摩。若欲首陀愛重者，用團食作護摩即得。若為救病誦八百遍，摩病者頂一切得差，一切病加持線繫身皆差。若癭病加持白蟻土，塗之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不酬價買安息香并娑惹囉娑香及吉祥香等，與香水和合作護摩五日，六箇月內得一千功德。若一七日三時，用曼陀羅華作護摩得牛，用阿里迦華得穀，用世里沙華得馬，用無憂華得金，用尾部里多吉華得衣。又復若以惹帝花護摩及諸上妙華，於水中作護摩，但心中所求一切上衣皆得。若加持眼藥七遍點眼，貧者亦得大富。若於夜分坐持誦，於眠睡中得吉祥夢境。若求極貴人愛重者，求足下土與白芥子油麻和合，作護摩七日，每日三時作必得。若求貴重之人愛重者，用婆羅怛迦和油麻，作護摩七日七夜獲得。或求婆羅門愛重者，用乳粥并酥作護摩一切皆得。若欲毘舍愛重者，用大麥砂糖作護摩。若欲首陀愛重者，用團食作護摩即得。若為救病誦八百遍，摩病者頂一切得差，一切病加持線繫身皆差。若癭病加持白蟻土，塗之即差。

「復有七種儀則。第一畫像儀則最上法，如先所說求新帛清淨無雜，畫聖妙吉祥菩薩，如童子相身肉紅色，坐蓮華座種種莊嚴。右邊畫聖觀自在菩薩，左邊畫普賢菩薩，身量小如妙吉祥菩薩。畫像成已，求清淨之地及佛舍利塔處如法念誦，滿一俱胝已得囉惹之福。若用濕白檀柴，搵供俱摩香水，護摩一洛叉同前。若用濕沈香柴，搵酥蜜酪護摩同前。若以惹帝華，和酥蜜酪作護摩同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有七種儀則。第一畫像儀則最上法，如先所說求新帛清淨無雜，畫聖妙吉祥菩薩，如童子相身肉紅色，坐蓮華座種種莊嚴。右邊畫聖觀自在菩薩，左邊畫普賢菩薩，身量小如妙吉祥菩薩。畫像成已，求清淨之地及佛舍利塔處如法念誦，滿一俱胝已得囉惹之福。若用濕白檀柴，搵供俱摩香水，護摩一洛叉同前。若用濕沈香柴，搵酥蜜酪護摩同前。若以惹帝華，和酥蜜酪作護摩同前。

「若用蓮華聚作護摩，得錢如華聚大小。若用尾部里哆吉果，一洛叉作護摩得大財主。若用濕柴安息香，同護摩八千得穀。若恒以脂麻護摩，得穀無盡。若以粳米一洛叉護摩，得衣食廕庇千人。若以多子者菓子及舍弭菓子作護摩，得妙童女供事。若以舍弭樹葉作護摩一切如意，以阿誐悉帝華，搵乳作護摩，得淨行者奉重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若用蓮華聚作護摩，得錢如華聚大小。若用尾部里哆吉果，一洛叉作護摩得大財主。若用濕柴安息香，同護摩八千得穀。若恒以脂麻護摩，得穀無盡。若以粳米一洛叉護摩，得衣食廕庇千人。若以多子者菓子及舍弭菓子作護摩，得妙童女供事。若以舍弭樹葉作護摩一切如意，以阿誐悉帝華，搵乳作護摩，得淨行者奉重。

「若用白迦囉尾囉華及迦尾迦囉華作護摩，得最上人愛重。用曼陀羅華作護摩，得最上人愛重。用曼陀羅花作護摩，得一切首陀愛重。用阿里迦華，搵酥蜜酪作護摩，救一切病。若以如是儀則，用香華一洛叉，獻佛足下常受快樂。若以菩提樹濕柴著火，用舍弭華一千作護摩，能除一切星曜所執。若以牛黃書真言，頂戴入軍陣，一切器仗不傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若用白迦囉尾囉華及迦尾迦囉華作護摩，得最上人愛重。用曼陀羅華作護摩，得最上人愛重。用曼陀羅花作護摩，得一切首陀愛重。用阿里迦華，搵酥蜜酪作護摩，救一切病。若以如是儀則，用香華一洛叉，獻佛足下常受快樂。若以菩提樹濕柴著火，用舍弭華一千作護摩，能除一切星曜所執。若以牛黃書真言，頂戴入軍陣，一切器仗不傷。

「若以真言成就妙吉祥菩薩乘象，在軍陣前，他軍見之自退。若以童子相菩薩坐金孔雀，安幢上擎於陣前，他軍見之自退。若以惹帝華一洛叉獻佛足，即於彼處布吉祥草臥，於夢中所求皆見。若燃燈一千盞，其中一盞用藕絲纏甘草為心，然燈供養，彼人決定得見妙吉祥菩薩，如一切讚歎殊妙之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以真言成就妙吉祥菩薩乘象，在軍陣前，他軍見之自退。若以童子相菩薩坐金孔雀，安幢上擎於陣前，他軍見之自退。若以惹帝華一洛叉獻佛足，即於彼處布吉祥草臥，於夢中所求皆見。若燃燈一千盞，其中一盞用藕絲纏甘草為心，然燈供養，彼人決定得見妙吉祥菩薩，如一切讚歎殊妙之相。

「又有求成第二儀則。用一生金銀未曾別用者，作妙吉祥童子，右手作施願、左手持佛母般若波羅蜜多經。如是作已，於舍利塔前安置，對像誦真言一洛叉滿已，於晨朝獻大供養，以童男童女作諸歌舞，自讀誦大乘經法，供養畢獻三朵妙華及閼伽水，獻已發遣，先所說儀法有請召、發遣等印。若念誦時結蓮華印，若請召用幢印，若獻座用吉祥印，若獻閼伽用滿印，若獻華用一尊印，若獻燈用願印，獻香用合掌印，獻塗香用孔雀坐印，獻食用杖印。凡作念誦前諸儀軌，皆用此諸印法，自初起首至法成就，應是請召及諸供養、發遣，皆用印法，直至畢日。若以惹帝華獻佛及獻閼伽已，於佛前臥，於夢中得見佛作說法相，有菩薩圍遶。若為作如是種種之事，當須持戒不得散亂，於白月一日起首，以吉祥香和蜜作護摩，得最上尊貴。若誦一俱胝，得親見妙吉祥如人語話。若得說法及得光照，得不退菩薩位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有求成第二儀則。用一生金銀未曾別用者，作妙吉祥童子，右手作施願、左手持佛母般若波羅蜜多經。如是作已，於舍利塔前安置，對像誦真言一洛叉滿已，於晨朝獻大供養，以童男童女作諸歌舞，自讀誦大乘經法，供養畢獻三朵妙華及閼伽水，獻已發遣，先所說儀法有請召、發遣等印。若念誦時結蓮華印，若請召用幢印，若獻座用吉祥印，若獻閼伽用滿印，若獻華用一尊印，若獻燈用願印，獻香用合掌印，獻塗香用孔雀坐印，獻食用杖印。凡作念誦前諸儀軌，皆用此諸印法，自初起首至法成就，應是請召及諸供養、發遣，皆用印法，直至畢日。若以惹帝華獻佛及獻閼伽已，於佛前臥，於夢中得見佛作說法相，有菩薩圍遶。若為作如是種種之事，當須持戒不得散亂，於白月一日起首，以吉祥香和蜜作護摩，得最上尊貴。若誦一俱胝，得親見妙吉祥如人語話。若得說法及得光照，得不退菩薩位。

「復有第三儀則。用赤檀作童子相，一邊作愛子，次摩耶夫人手攀無憂樹，一邊安置鹽及白黑芥子和合，以赤檀作彼形相。作已截斷作護摩，彼自愛重。或以尼俱律陀樹子作護摩，若為他作他得愛重。或以優鉢羅子，若為他作護摩，他得愛重。或用棗子為人作護摩，彼人得愛重。若以烏曇鉢羅子，為彼人作護摩，彼人得愛重。若以悉哩巘吒迦木作護摩，得婆羅門愛重。若以藕作護摩，得剎帝利愛重。若以龍花作護摩，得毘舍愛重。若以稻穀作護摩，得首陀愛重。若以鹽及乳糖，和為團八千，作護摩一日三時，七日滿畢，若為他作，彼得愛重。若以苦楝葉、芥子和油護摩，一日三時，七日為滿，得彼愛重。若以蓮華一洛叉，作護摩得金。若以迦羅惹里迦花八千，作護摩得大聚落。若以波吒羅花作護摩，得穀無盡。若以吉祥花作護摩，得金。若以菖蒲根，搵酥蜜酪作護摩，與一切論者論議得勝。或沒囉憾弭藥，酥和盛銅器中，誦真言直至一萬，然後自喫，得於一切論者中得勝。若有嗔怒者誦八千已，觀彼自息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有第三儀則。用赤檀作童子相，一邊作愛子，次摩耶夫人手攀無憂樹，一邊安置鹽及白黑芥子和合，以赤檀作彼形相。作已截斷作護摩，彼自愛重。或以尼俱律陀樹子作護摩，若為他作他得愛重。或以優鉢羅子，若為他作護摩，他得愛重。或用棗子為人作護摩，彼人得愛重。若以烏曇鉢羅子，為彼人作護摩，彼人得愛重。若以悉哩巘吒迦木作護摩，得婆羅門愛重。若以藕作護摩，得剎帝利愛重。若以龍花作護摩，得毘舍愛重。若以稻穀作護摩，得首陀愛重。若以鹽及乳糖，和為團八千，作護摩一日三時，七日滿畢，若為他作，彼得愛重。若以苦楝葉、芥子和油護摩，一日三時，七日為滿，得彼愛重。若以蓮華一洛叉，作護摩得金。若以迦羅惹里迦花八千，作護摩得大聚落。若以波吒羅花作護摩，得穀無盡。若以吉祥花作護摩，得金。若以菖蒲根，搵酥蜜酪作護摩，與一切論者論議得勝。或沒囉憾弭藥，酥和盛銅器中，誦真言直至一萬，然後自喫，得於一切論者中得勝。若有嗔怒者誦八千已，觀彼自息。

「復有第四儀則。如前以新帛清淨無垢已，令畫人持戒，用最上彩色，畫聖妙吉祥菩薩，坐蓮座作說法相。右邊畫聖大彌佉羅，左邊畫聖佛母般若波羅蜜多菩薩，端嚴相身著白衣一切嚴飾。下面畫蓮華池，池中蓮華種種繁滿，畫龍王出半身相，手執蓮華莖。右邊畫消除障難聖無能勝大明王相，口出火焰作顰眉相。左邊畫聖鉢囉拏舍嚩里明王，手執羂索鉞斧眼紅黑色，擁護持誦行人。次畫持誦人，隨自顏色形相，手捧蓮華鬘，作瞻仰妙吉祥菩薩相。於上面畫持花鬘散華天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有第四儀則。如前以新帛清淨無垢已，令畫人持戒，用最上彩色，畫聖妙吉祥菩薩，坐蓮座作說法相。右邊畫聖大彌佉羅，左邊畫聖佛母般若波羅蜜多菩薩，端嚴相身著白衣一切嚴飾。下面畫蓮華池，池中蓮華種種繁滿，畫龍王出半身相，手執蓮華莖。右邊畫消除障難聖無能勝大明王相，口出火焰作顰眉相。左邊畫聖鉢囉拏舍嚩里明王，手執羂索鉞斧眼紅黑色，擁護持誦行人。次畫持誦人，隨自顏色形相，手捧蓮華鬘，作瞻仰妙吉祥菩薩相。於上面畫持花鬘散華天人。

「以此畫像，於有佛舍利塔處面西安置。行人於此像前，誦真言一俱胝，滿已獻，大燈供養。獻已，復誦聖般若波羅蜜多菩薩滿一萬遍，注意瞻仰妙吉祥菩薩相。若得此畫像動者，得人間第一尊貴。若得眼動，得作天人。若笑，得輪囉惹。若得言語，證得初地菩薩位，入諸佛會聽法。若於此像前，[((土/口)*殳)/牛]有犢黃牛乳取酥，得酥已盛於銅器中，誦真言直至三種相現。若得熱相，誦者得大智慧大聞持等。若得煙出，證隱身自在。若是焰出，當獲神通。復有以菖蒲根用惹帝花纏，用坯器盛已誦真言，直至苗出，誦人取喫得聞持，誦一俱胝得親見妙吉祥聽聞說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此畫像，於有佛舍利塔處面西安置。行人於此像前，誦真言一俱胝，滿已獻，大燈供養。獻已，復誦聖般若波羅蜜多菩薩滿一萬遍，注意瞻仰妙吉祥菩薩相。若得此畫像動者，得人間第一尊貴。若得眼動，得作天人。若笑，得輪囉惹。若得言語，證得初地菩薩位，入諸佛會聽法。若於此像前，[((土/口)*殳)/牛]有犢黃牛乳取酥，得酥已盛於銅器中，誦真言直至三種相現。若得熱相，誦者得大智慧大聞持等。若得煙出，證隱身自在。若是焰出，當獲神通。復有以菖蒲根用惹帝花纏，用坯器盛已誦真言，直至苗出，誦人取喫得聞持，誦一俱胝得親見妙吉祥聽聞說法。

「若以金作百葉蓮華已，於像前右膝著地，誦真言直至焰出，手執得天輪王，他人不能得見。若以雄黃或雌黃，合眼藥用吉祥菓盛，誦真言直至作聲，用少許點眼中，所有地行一切夜叉羅剎及毘舍左等類中當得為主。若以上等劍無損缺者，於像前手按，誦真言直至如蛇起頭，若執之得天輪王，住壽一劫。若復以雄黃用三種金裹，雄黃丸子口中含，誦真言直至振動，誦人得隱身，復得六天自在。若作此儀者，其持誦行人當須一切善法具足不得貪欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以金作百葉蓮華已，於像前右膝著地，誦真言直至焰出，手執得天輪王，他人不能得見。若以雄黃或雌黃，合眼藥用吉祥菓盛，誦真言直至作聲，用少許點眼中，所有地行一切夜叉羅剎及毘舍左等類中當得為主。若以上等劍無損缺者，於像前手按，誦真言直至如蛇起頭，若執之得天輪王，住壽一劫。若復以雄黃用三種金裹，雄黃丸子口中含，誦真言直至振動，誦人得隱身，復得六天自在。若作此儀者，其持誦行人當須一切善法具足不得貪欲。

「復有取舍弭樹子及菩提樹子，三金裹已口中含，誦真言直至振動，得隱身，復得神通，壽命千歲。復以銀作輪，持於脩羅窟前誦，直至輪擊脩羅窟門開，入中無障，彼脩羅女出迎，誦者入中壽命一劫。復有用鐵作三戟叉，持誦行人若持於阿脩羅窟前作念誦，一切障難破壞，彼自出迎。若欲住彼得壽一劫，當得見於彌勒世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有取舍弭樹子及菩提樹子，三金裹已口中含，誦真言直至振動，得隱身，復得神通，壽命千歲。復以銀作輪，持於脩羅窟前誦，直至輪擊脩羅窟門開，入中無障，彼脩羅女出迎，誦者入中壽命一劫。復有用鐵作三戟叉，持誦行人若持於阿脩羅窟前作念誦，一切障難破壞，彼自出迎。若欲住彼得壽一劫，當得見於彌勒世尊。

「復有第五儀則。若用白阿里迦木，作拇指大妙吉祥菩薩，作已獻阿里迦花一洛叉，得貴人之位。若用白迦囉尾囉根拇指許大，作妙吉祥菩薩，以迦囉尾囉花獻一洛叉，得真言成就。若以迦囉賀吒木，作妙吉祥菩薩一尺許大，以賀吒花獻一洛叉，得多人愛重得為軍主。若用白檀作五寸大妙吉祥菩薩，以惹帝花獻一洛叉，得貴人位。若以菩提樹木作一指長像，獻淨水一瓮，得多人愛重。若以一切香作像，獻一切香花，所求皆得。若恒時以沈香木濕柴作護摩，一切持誦人中得尊重，恒時持誦除大五逆罪，命終之後得親見妙吉祥聽法。若急誦八百，於一切眾生中得隱身，得為持念主，一切瞻仰愛重。若為他作一切皆得。如是童子儀則種種之事，皆悉得作唯除貪欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有第五儀則。若用白阿里迦木，作拇指大妙吉祥菩薩，作已獻阿里迦花一洛叉，得貴人之位。若用白迦囉尾囉根拇指許大，作妙吉祥菩薩，以迦囉尾囉花獻一洛叉，得真言成就。若以迦囉賀吒木，作妙吉祥菩薩一尺許大，以賀吒花獻一洛叉，得多人愛重得為軍主。若用白檀作五寸大妙吉祥菩薩，以惹帝花獻一洛叉，得貴人位。若以菩提樹木作一指長像，獻淨水一瓮，得多人愛重。若以一切香作像，獻一切香花，所求皆得。若恒時以沈香木濕柴作護摩，一切持誦人中得尊重，恒時持誦除大五逆罪，命終之後得親見妙吉祥聽法。若急誦八百，於一切眾生中得隱身，得為持念主，一切瞻仰愛重。若為他作一切皆得。如是童子儀則種種之事，皆悉得作唯除貪欲。

「復有第六調伏儀則。如是所說於末法時，當為利益眾生使得成就。我更與說第七儀則，當為濁惡之時利益薄福眾生，與傳此法令得菩薩三乘之道，令解方便上下品事。復為末法時一切眾生，貪愛迷惑及瞋濁重者，及為所繫縛者，當為解脫道勝善果報。如來所說真言儀軌，有大力勢具大精進，當為廣大利益。末法之時一切眾生，使得不空成就。我釋師子人中最上、天中之天，當於妙吉祥法中略說如是最上利益之法，令得一切所作成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有第六調伏儀則。如是所說於末法時，當為利益眾生使得成就。我更與說第七儀則，當為濁惡之時利益薄福眾生，與傳此法令得菩薩三乘之道，令解方便上下品事。復為末法時一切眾生，貪愛迷惑及瞋濁重者，及為所繫縛者，當為解脫道勝善果報。如來所說真言儀軌，有大力勢具大精進，當為廣大利益。末法之時一切眾生，使得不空成就。我釋師子人中最上、天中之天，當於妙吉祥法中略說如是最上利益之法，令得一切所作成就。」