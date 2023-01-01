大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十六西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十六西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

略說一字大輪明王畫像成就品第二十之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說一字大輪明王畫像成就品第二十之餘

「如是略說儀則，所有金剛手儀則及觀自在儀則，乃至求梵天大自在天等，世間、出世間一切真言成就者，若不得成就，當以此真言同誦，決定當得成就。若更不成就，當於如上大自在天等前持誦，七晝夜內須現，彼若不現頭破七分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是略說儀則，所有金剛手儀則及觀自在儀則，乃至求梵天大自在天等，世間、出世間一切真言成就者，若不得成就，當以此真言同誦，決定當得成就。若更不成就，當於如上大自在天等前持誦，七晝夜內須現，彼若不現頭破七分。

「若求藥成就者，或以酥及墨作點眼藥。或求雄黃雌黃等成就，先得彼藥已，然求人乳同磨作五丸，及與沈香、白芥子等同丸，於日月直日作大供養，及出生供養彼日月天。若得芥子作聲是最上第一成就，當得世間一切眾生愛重，及世間一切降伏所求皆得。若得藥有煙出，當於一切隱身中為王，壽命一中劫。若得光焰出，得變身如十五六童子，顏貌如日初出，得為天中王，壽命一大劫。或求點眼藥，用素嚕(二合)丹惹曩藥、青蓮花、木香、白檀香等，和合為藥，於一赤銅器中盛，於太陰直日誦真言加持直至煙出。彼藥點眼得神通及隱身，轉身如欲色界天人之相，於一切隱身中為王。或求金剛杵，用鑌鐵作三股長十六指，或求劍等乃至三叉、輪、箭一切器仗，及衣鉢革屣絡腋等，當於二月十三日或十九日，於舍利塔所安像作大供養，燃酥燈百盞，復出生食供養已，於像前坐吉祥草，然後手執器仗及諸物等，誦真言直至振動，得一切天人中王。若得光出得天輪王，如金剛手等力，壽命一大劫，命終生金剛世界，彼助伴等見者亦得神通。若求息災，作爐如蓮花相，依法用濕柴著火作護摩，以滿杓酥同著火為上。復以酥蜜酪食等作團數滿八千，作護摩若三晝夜者，得身及助伴息災。若七晝夜，得一聚落息大災難，若以舍儞囉木八千或優曇木亦得，以酥蜜酪和合作護摩，息一切災及救天旱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求藥成就者，或以酥及墨作點眼藥。或求雄黃雌黃等成就，先得彼藥已，然求人乳同磨作五丸，及與沈香、白芥子等同丸，於日月直日作大供養，及出生供養彼日月天。若得芥子作聲是最上第一成就，當得世間一切眾生愛重，及世間一切降伏所求皆得。若得藥有煙出，當於一切隱身中為王，壽命一中劫。若得光焰出，得變身如十五六童子，顏貌如日初出，得為天中王，壽命一大劫。或求點眼藥，用素嚕(二合)丹惹曩藥、青蓮花、木香、白檀香等，和合為藥，於一赤銅器中盛，於太陰直日誦真言加持直至煙出。彼藥點眼得神通及隱身，轉身如欲色界天人之相，於一切隱身中為王。或求金剛杵，用鑌鐵作三股長十六指，或求劍等乃至三叉、輪、箭一切器仗，及衣鉢革屣絡腋等，當於二月十三日或十九日，於舍利塔所安像作大供養，燃酥燈百盞，復出生食供養已，於像前坐吉祥草，然後手執器仗及諸物等，誦真言直至振動，得一切天人中王。若得光出得天輪王，如金剛手等力，壽命一大劫，命終生金剛世界，彼助伴等見者亦得神通。若求息災，作爐如蓮花相，依法用濕柴著火作護摩，以滿杓酥同著火為上。復以酥蜜酪食等作團數滿八千，作護摩若三晝夜者，得身及助伴息災。若七晝夜，得一聚落息大災難，若以舍儞囉木八千或優曇木亦得，以酥蜜酪和合作護摩，息一切災及救天旱。

「若乞食先誦三洛叉數，就三長月十五日太陰直日起首，三晝夜專注身心清淨無染，以黑牛乳汁作護摩，誦百遍已得安居。若以捺里嚩草和酥蜜酪，作護摩八千滿十晝夜，得息中天兼得延壽。若加持幢及螺等，於軍陣前執持吹作聲，彼軍若見若聞當自退散。若以五穀及諸香作閼伽水滿瓶，當加持八百遍，應有魔所執持作障難者，以水洗浴決定解脫，當得吉祥。若作曼拏羅以此水作灌頂者，滅一切罪。若被星曜執持者，當加持孔雀尾拂身當得除解。若眼病用加持水洗即差，若瘧病加持線繫即差，若誦真言與印同用，當破壞阿脩羅禁鎖。若以佉儞囉木濕柴八千片，兩頭搵酥蜜酪等作護摩，得大伏藏。若入海及河，以赤檀香搵蓮花百千擲入海及河中，得蓮花為積聚，得大珍寶庫藏使用無盡。若以吉祥果搵酥蜜酪八千作護摩，得大富貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若乞食先誦三洛叉數，就三長月十五日太陰直日起首，三晝夜專注身心清淨無染，以黑牛乳汁作護摩，誦百遍已得安居。若以捺里嚩草和酥蜜酪，作護摩八千滿十晝夜，得息中天兼得延壽。若加持幢及螺等，於軍陣前執持吹作聲，彼軍若見若聞當自退散。若以五穀及諸香作閼伽水滿瓶，當加持八百遍，應有魔所執持作障難者，以水洗浴決定解脫，當得吉祥。若作曼拏羅以此水作灌頂者，滅一切罪。若被星曜執持者，當加持孔雀尾拂身當得除解。若眼病用加持水洗即差，若瘧病加持線繫即差，若誦真言與印同用，當破壞阿脩羅禁鎖。若以佉儞囉木濕柴八千片，兩頭搵酥蜜酪等作護摩，得大伏藏。若入海及河，以赤檀香搵蓮花百千擲入海及河中，得蓮花為積聚，得大珍寶庫藏使用無盡。若以吉祥果搵酥蜜酪八千作護摩，得大富貴。

「或求成天人，當用濕沈香木柴搵酥蜜酪八千作護摩，日三時，滿二十一晝夜，滿已獲得。若以酥蜜酪和合粳米作護摩，得夜叉調伏。又降伏夜叉用安悉香作丸，搵酥蜜酪護摩得成就。若降伏乾闥婆用乳香作護摩，降餓鬼用吉祥香作護摩，若緊曩羅用娑哩惹囉娑香作護摩。若為一切各各作障難，各逐所用物八百作護摩，滿七日當得除滅。若求囉惹奉重，以上好白芥子和油八百，作護摩一日三時，滿七晝夜成就；若面向日誦一洛叉，得滅一切罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或求成天人，當用濕沈香木柴搵酥蜜酪八千作護摩，日三時，滿二十一晝夜，滿已獲得。若以酥蜜酪和合粳米作護摩，得夜叉調伏。又降伏夜叉用安悉香作丸，搵酥蜜酪護摩得成就。若降伏乾闥婆用乳香作護摩，降餓鬼用吉祥香作護摩，若緊曩羅用娑哩惹囉娑香作護摩。若為一切各各作障難，各逐所用物八百作護摩，滿七日當得除滅。若求囉惹奉重，以上好白芥子和油八百，作護摩一日三時，滿七晝夜成就；若面向日誦一洛叉，得滅一切罪。

「若求一切明增益成就者，當清齋以烏世囉草作形相已，用白花作供養，以乳汁八百遍作護摩，亦以乳汁洗浴燒沈香，誦真言得增益。若一作法得自擁護，第二作法得擁護他人，第三作法當擁護一聚落。若有被他禁呪損壞者，以烏世囉草作形相，以白花作供養，於佛頂王像前，以白芥子酥蜜酪等和八千作護摩。彼為呪者解除，若不解除必當自損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求一切明增益成就者，當清齋以烏世囉草作形相已，用白花作供養，以乳汁八百遍作護摩，亦以乳汁洗浴燒沈香，誦真言得增益。若一作法得自擁護，第二作法得擁護他人，第三作法當擁護一聚落。若有被他禁呪損壞者，以烏世囉草作形相，以白花作供養，於佛頂王像前，以白芥子酥蜜酪等和八千作護摩。彼為呪者解除，若不解除必當自損。

「若有持誦行人，於所持誦微少及有忘失者，取最上樺皮，用牛黃書彼明誦八百遍，於明王獻大供養，以一字明同誦八千遍，於像前布吉祥草臥，於所求事夢中一一來說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有持誦行人，於所持誦微少及有忘失者，取最上樺皮，用牛黃書彼明誦八百遍，於明王獻大供養，以一字明同誦八千遍，於像前布吉祥草臥，於所求事夢中一一來說。

「或有求蓮花成就，以赤檀香作蓮花，於明王獻大供養，於三晝夜清淨專注已，右手執蓮花誦真言，直至光焰出得天輪王，成無能勝行，命終之後生極樂世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有求蓮花成就，以赤檀香作蓮花，於明王獻大供養，於三晝夜清淨專注已，右手執蓮花誦真言，直至光焰出得天輪王，成無能勝行，命終之後生極樂世界。

「或求成金剛杵者，用白蟻土或沙土作獨股金剛杵，作已默然乞食心不疑慮，執金剛杵誦真言八十洛叉，以杵安白芥子中，取大陰直日誦真言，直至芥子作聲是得成就。然誦者執此金剛杵已，能作一切事無不隨意，欲破大山頂者，擬之即破；若擬龍，龍即心破；可使河泉來潮；一切龍毒指即消滅；或有魑魅惱亂有情者，心想即除，所有世間一切禁鎖悉能破壞。此佛頂大輪成就獨股金剛杵，凡有所作無有能障難者，每持誦時以決定心，依佛頂儀則持誦，恒先誦佛眼明，如是誦持皆得成就。若於本尊獻蓮華誦一洛叉，或入河海所要珍寶皆得。或獻蓮華誦三洛叉，得一切人尊重。若獻蓮華誦五洛叉，得南閻浮提人尊重，或欲入山窟，於窟前安像誦三洛叉，一切不能障礙入中無疑，於窟求聖藥得已却出，或住其中一切不怖，乃至那羅延天輪亦能破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或求成金剛杵者，用白蟻土或沙土作獨股金剛杵，作已默然乞食心不疑慮，執金剛杵誦真言八十洛叉，以杵安白芥子中，取大陰直日誦真言，直至芥子作聲是得成就。然誦者執此金剛杵已，能作一切事無不隨意，欲破大山頂者，擬之即破；若擬龍，龍即心破；可使河泉來潮；一切龍毒指即消滅；或有魑魅惱亂有情者，心想即除，所有世間一切禁鎖悉能破壞。此佛頂大輪成就獨股金剛杵，凡有所作無有能障難者，每持誦時以決定心，依佛頂儀則持誦，恒先誦佛眼明，如是誦持皆得成就。若於本尊獻蓮華誦一洛叉，或入河海所要珍寶皆得。或獻蓮華誦三洛叉，得一切人尊重。若獻蓮華誦五洛叉，得南閻浮提人尊重，或欲入山窟，於窟前安像誦三洛叉，一切不能障礙入中無疑，於窟求聖藥得已却出，或住其中一切不怖，乃至那羅延天輪亦能破壞。

「若於白月一日起首，一日三時持誦，以惹帝迦華著足大指下踏，誦真言直至足指光出。彼光迴旋却入誦者身，彼誦人於一剎那間轉身如童子為天中王，并諸眷屬皆得神通住壽一大劫。若於海岸邊安像面西，以龍木柴燒火，以龍華一洛叉作護摩，海水來潮現諸祥瑞，不得怖畏，直至海中，有一人出如婆羅門相，來問言：『欲我何作？』誦者報言：『降我。』每來之時令作皆得遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於白月一日起首，一日三時持誦，以惹帝迦華著足大指下踏，誦真言直至足指光出。彼光迴旋却入誦者身，彼誦人於一剎那間轉身如童子為天中王，并諸眷屬皆得神通住壽一大劫。若於海岸邊安像面西，以龍木柴燒火，以龍華一洛叉作護摩，海水來潮現諸祥瑞，不得怖畏，直至海中，有一人出如婆羅門相，來問言：『欲我何作？』誦者報言：『降我。』每來之時令作皆得遣。

「畫地作千葉蓮華，誦者於中坐，誦大明一千遍，地即破裂。誦者得神通、得一千眷屬，住壽一大劫，得天中為王，身具光明照於他人，可五十由旬悉皆晃耀。或有於三長月白月一日起首，以惹帝華獻佛頂誦一洛叉，直至佛頂光出入持誦者身中，於一剎那間得五神通。若誦十洛叉，求證如如皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畫地作千葉蓮華，誦者於中坐，誦大明一千遍，地即破裂。誦者得神通、得一千眷屬，住壽一大劫，得天中為王，身具光明照於他人，可五十由旬悉皆晃耀。或有於三長月白月一日起首，以惹帝華獻佛頂誦一洛叉，直至佛頂光出入持誦者身中，於一剎那間得五神通。若誦十洛叉，求證如如皆得成就。

「此佛頂若與彼明同誦，若召彼明決定得來，彼若不來當自破壞。此佛頂大輪一字真言，乃是如來真實最上祕密天上人間一切真言明王，亦是如來白傘蓋及光聚等眷屬，一切佛頂王成就儀軌諸佛頂王，於一切真言得用，當成就一切儀軌，是最上成就法。若於非處不得用，若用不得成就。或有欲開伏藏者，到彼處已，用白色賢瓶用白檀作水滿盛，復以諸香作塗香塗瓶，誦八千遍已於伏藏處安置。若有伏藏彼地自裂，掘深一肘已來可見彼物，若有多人來者皆各見水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛頂若與彼明同誦，若召彼明決定得來，彼若不來當自破壞。此佛頂大輪一字真言，乃是如來真實最上祕密天上人間一切真言明王，亦是如來白傘蓋及光聚等眷屬，一切佛頂王成就儀軌諸佛頂王，於一切真言得用，當成就一切儀軌，是最上成就法。若於非處不得用，若用不得成就。或有欲開伏藏者，到彼處已，用白色賢瓶用白檀作水滿盛，復以諸香作塗香塗瓶，誦八千遍已於伏藏處安置。若有伏藏彼地自裂，掘深一肘已來可見彼物，若有多人來者皆各見水。

「或有求師子成就者，以白蟻土捏作師子，用牛黃塗師子身，於座上安置作大供養，誦真言直至振動是得成就，得成就已才乘師子，得轉身如童子，與五眷屬俱得神通，得為梵天壽命千歲，能往一切天中；若求象馬牛等亦爾。若師子吼者，震動一切天人之座。若或於蓮華池側，以蓮華一洛叉作供養，得最上尊貴，一切所求得最上成就。此大輪佛頂王，若至帝釋天帝釋離座迎接，一切天人遠見驚怖，於一由旬內一切天人隱除光明。此大輪佛頂王同於如來，天上人間一切儀軌王悉皆降伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有求師子成就者，以白蟻土捏作師子，用牛黃塗師子身，於座上安置作大供養，誦真言直至振動是得成就，得成就已才乘師子，得轉身如童子，與五眷屬俱得神通，得為梵天壽命千歲，能往一切天中；若求象馬牛等亦爾。若師子吼者，震動一切天人之座。若或於蓮華池側，以蓮華一洛叉作供養，得最上尊貴，一切所求得最上成就。此大輪佛頂王，若至帝釋天帝釋離座迎接，一切天人遠見驚怖，於一由旬內一切天人隱除光明。此大輪佛頂王同於如來，天上人間一切儀軌王悉皆降伏。」

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經一字根本心真言儀則品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經一字根本心真言儀則品第二十一

爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天一切天眾，及菩薩辟支聲聞等，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！一切如來咸說此根本真實法藏，同如意寶為滿世間一切願故，而彼佛剎諸佛如來入涅槃時及末法時法欲滅時，為令擁護如來一切真言之藏。童子！汝真言儀軌王由如伏藏，能令一切眾生各各平等意願圓滿。童子！汝儀軌王，於諸如來儀軌王中得為第一，若有念此大輪一字明王，由如誦彼一切如來大明王已。童子！汝一字儀軌王，是第一句是最上句。乃往過去六十二殑伽沙數劫，彼時有佛號無量壽智決定光明王如來、應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。若有眾生暫得聞此如來名者，消除五逆之罪。若有念此如來名者，決定當得無上菩提，何況更於真言以決定心求成就者。若有一切持誦行人，欲得真言成就者，先當於此無量壽智決定王如來作如是念言：『歸依世尊無量壽智決定王如來、應供、正等正覺，及無量光佛寶幢佛等一切如來。』而於諸佛各各作禮已，隨意誦真言，所求皆得。若為增長福德，當念三如來名號及禮一切如來，決定獲得無量福德。彼持誦行人若得真言成就者，於一切善法當得圓滿，得菩薩位，當來決定獲得無上菩提，得見無量壽智決定王如來、應供、正等正覺。此一字真言是一切如來心，於一切儀軌中最尊最上，能成就一切事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天一切天眾，及菩薩辟支聲聞等，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！一切如來咸說此根本真實法藏，同如意寶為滿世間一切願故，而彼佛剎諸佛如來入涅槃時及末法時法欲滅時，為令擁護如來一切真言之藏。童子！汝真言儀軌王由如伏藏，能令一切眾生各各平等意願圓滿。童子！汝儀軌王，於諸如來儀軌王中得為第一，若有念此大輪一字明王，由如誦彼一切如來大明王已。童子！汝一字儀軌王，是第一句是最上句。乃往過去六十二殑伽沙數劫，彼時有佛號無量壽智決定光明王如來、應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。若有眾生暫得聞此如來名者，消除五逆之罪。若有念此如來名者，決定當得無上菩提，何況更於真言以決定心求成就者。若有一切持誦行人，欲得真言成就者，先當於此無量壽智決定王如來作如是念言：『歸依世尊無量壽智決定王如來、應供、正等正覺，及無量光佛寶幢佛等一切如來。』而於諸佛各各作禮已，隨意誦真言，所求皆得。若為增長福德，當念三如來名號及禮一切如來，決定獲得無量福德。彼持誦行人若得真言成就者，於一切善法當得圓滿，得菩薩位，當來決定獲得無上菩提，得見無量壽智決定王如來、應供、正等正覺。此一字真言是一切如來心，於一切儀軌中最尊最上，能成就一切事業。

「妙吉祥！汝儀軌王，最尊最上祕密甚深，為於世間作大利益。若是眾生非佛弟子及無正心，不信如來所說之教，又於佛法而加毀謗者，此大乘儀軌不得傳授。復有我慢惡人，不信如來所說經教，唯於聲聞辟支佛而興供養，如此人輩亦不得傳授，此人於真言成就無有見分。若復有人發最上善心信於大乘，於佛菩薩心常供養，如此人輩是真行人，乃可傳授此如來所說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！汝儀軌王，最尊最上祕密甚深，為於世間作大利益。若是眾生非佛弟子及無正心，不信如來所說之教，又於佛法而加毀謗者，此大乘儀軌不得傳授。復有我慢惡人，不信如來所說經教，唯於聲聞辟支佛而興供養，如此人輩亦不得傳授，此人於真言成就無有見分。若復有人發最上善心信於大乘，於佛菩薩心常供養，如此人輩是真行人，乃可傳授此如來所說

「妙吉祥！大輪一字王真言儀軌，而此真言能與快樂，此真言王是一切佛心，一切真言此中生出，復是過去六十七俱胝佛之所宣說，能為眾生作大利益，常為眾生滅諸罪業，常與眾生斷諸迷倒，當令安住真言妙覺法界之相，傳此大力一字明王令久住世，為令法眼常觀世間，此一字王能成就一切事，能除滅一切惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！大輪一字王真言儀軌，而此真言能與快樂，此真言王是一切佛心，一切真言此中生出，復是過去六十七俱胝佛之所宣說，能為眾生作大利益，常為眾生滅諸罪業，常與眾生斷諸迷倒，當令安住真言妙覺法界之相，傳此大力一字明王令久住世，為令法眼常觀世間，此一字王能成就一切事，能除滅一切惡。

「若有依法作廣大善事，常持誦一千八遍，決定獲得種種吉祥。彼昔無量壽智決定王佛，說妙吉祥心𤚥字種子義，兼烏字合為一號，與為種子流傳世間，佛滅度後末法之時，依法念誦速得成就。彼無量壽智決定王如來，住彼佛剎名無量壽，於彼剎中住無量劫轉妙法輪，而彼如來以此真言付最上第一佛子大力大精進大勤勇菩薩。彼菩薩復付普賢，彼普賢付佛子妙吉祥。今我如來復為汝說此真言第一儀軌王，最上法王之所宣說，我為利益一切有情，復說佛名：曩謨無量壽決定智王如來、應、正等覺，曩謨娑羅華王如來、應、正等覺，曩謨無量壽無量光如來、應、正等覺，乃至寶幢如來、應、正等覺。如是歸命頂禮三遍，然後持誦一字真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有依法作廣大善事，常持誦一千八遍，決定獲得種種吉祥。彼昔無量壽智決定王佛，說妙吉祥心𤚥字種子義，兼烏字合為一號，與為種子流傳世間，佛滅度後末法之時，依法念誦速得成就。彼無量壽智決定王如來，住彼佛剎名無量壽，於彼剎中住無量劫轉妙法輪，而彼如來以此真言付最上第一佛子大力大精進大勤勇菩薩。彼菩薩復付普賢，彼普賢付佛子妙吉祥。今我如來復為汝說此真言第一儀軌王，最上法王之所宣說，我為利益一切有情，復說佛名：曩謨無量壽決定智王如來、應、正等覺，曩謨娑羅華王如來、應、正等覺，曩謨無量壽無量光如來、應、正等覺，乃至寶幢如來、應、正等覺。如是歸命頂禮三遍，然後持誦一字真言。

「云何彼聖眾？彼無量壽智決定王如來、應、正等覺說，無量壽世界中，為利益一切眾生使得快樂，復悲愍未來眾多眾生，法末之後法欲滅時，有諸惡人毀謗三寶，為欲調伏如是之人，彼一切如來有第一佛子得大勤勇菩薩摩訶薩，復傳普賢菩薩摩訶薩，彼普賢菩薩摩訶薩傳付妙吉祥童子。童子！我今復為一切眾生深生悲愍，復想未來法末之時法欲滅時，為令擁護如來法藏，令修如是最上真言儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何彼聖眾？彼無量壽智決定王如來、應、正等覺說，無量壽世界中，為利益一切眾生使得快樂，復悲愍未來眾多眾生，法末之後法欲滅時，有諸惡人毀謗三寶，為欲調伏如是之人，彼一切如來有第一佛子得大勤勇菩薩摩訶薩，復傳普賢菩薩摩訶薩，彼普賢菩薩摩訶薩傳付妙吉祥童子。童子！我今復為一切眾生深生悲愍，復想未來法末之時法欲滅時，為令擁護如來法藏，令修如是最上真言儀軌。

「童子！諦聽，我今復說汝真言大力儀軌。若欲成就諸事業者，先於山上清淨之處，誦真言三十洛叉為先行法，為令身心法行俱得純熟，以乳為食默然持誦，不得於別真言法而起思想，當須發菩提心歸命三尊清淨持戒，復更請受菩薩戒。如是修清淨已，方得作諸最上成就之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！諦聽，我今復說汝真言大力儀軌。若欲成就諸事業者，先於山上清淨之處，誦真言三十洛叉為先行法，為令身心法行俱得純熟，以乳為食默然持誦，不得於別真言法而起思想，當須發菩提心歸命三尊清淨持戒，復更請受菩薩戒。如是修清淨已，方得作諸最上成就之法。

「欲作法者先求畫人，心本清淨兼與受戒，兼求上好第一彩色。如是得已，方可作㡧。其㡧闊佛一肘量長四尺。如是作已，用檀香、龍腦、恭俱摩等香水灑淨訖，其畫人令潔淨，食三白食著新淨衣，取白月吉星直日或十五日，於日初出時起首畫至午時，午後便住。日日如是直至畢手。其㡧上先畫無量壽世界，其地遍畫諸寶蓮華，或大青寶或頗胝迦寶大綠色寶，以如是寶上下嚴飾，中畫大寶宮殿，幢幡繖蓋諸供養具，皆悉殊妙復有光焰，各各覆上嚴麗。第一殿內中心畫師子座，座上畫無量壽智決定王如來作說法相，佛身紅色光明四照。左邊畫寶優鉢羅華座，座上畫大勤勇菩薩摩訶薩作瞻仰如來相，右手執白拂、左手持天菓，作淺綠色光明普遍，以種種莊嚴而嚴飾之。右邊畫普賢菩薩摩訶薩，坐寶優鉢羅華座，身淺綠色，頂戴寶冠著上妙青衣，真珠瓔珞寶鬘絡腋，光焰普遍一切莊嚴。右邊次畫聖妙吉祥菩薩，坐寶優鉢羅華座，身黃金色，如童子相首有五髻，面目端嚴諸相具足，著妙青衣以真珠寶，而為瓔珞及為絡腋莊嚴身相，歡喜合掌瞻仰如來。次下畫持誦行人，隨自儀容莊嚴鮮潔，右膝著地手持蓮華鬘，低頭作奉獻相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲作法者先求畫人，心本清淨兼與受戒，兼求上好第一彩色。如是得已，方可作㡧。其㡧闊佛一肘量長四尺。如是作已，用檀香、龍腦、恭俱摩等香水灑淨訖，其畫人令潔淨，食三白食著新淨衣，取白月吉星直日或十五日，於日初出時起首畫至午時，午後便住。日日如是直至畢手。其㡧上先畫無量壽世界，其地遍畫諸寶蓮華，或大青寶或頗胝迦寶大綠色寶，以如是寶上下嚴飾，中畫大寶宮殿，幢幡繖蓋諸供養具，皆悉殊妙復有光焰，各各覆上嚴麗。第一殿內中心畫師子座，座上畫無量壽智決定王如來作說法相，佛身紅色光明四照。左邊畫寶優鉢羅華座，座上畫大勤勇菩薩摩訶薩作瞻仰如來相，右手執白拂、左手持天菓，作淺綠色光明普遍，以種種莊嚴而嚴飾之。右邊畫普賢菩薩摩訶薩，坐寶優鉢羅華座，身淺綠色，頂戴寶冠著上妙青衣，真珠瓔珞寶鬘絡腋，光焰普遍一切莊嚴。右邊次畫聖妙吉祥菩薩，坐寶優鉢羅華座，身黃金色，如童子相首有五髻，面目端嚴諸相具足，著妙青衣以真珠寶，而為瓔珞及為絡腋莊嚴身相，歡喜合掌瞻仰如來。次下畫持誦行人，隨自儀容莊嚴鮮潔，右膝著地手持蓮華鬘，低頭作奉獻相。

「次前於㡧角上右邊畫二佛：一名無量光、二名福光。左邊畫二佛：一名娑羅華王、二名寶幢。此四如來身如金色光明晃耀，坐白蓮華座眾華莊嚴，種種嚴飾微妙第一，結跏趺坐作說法相。於諸佛上畫種種雲，雲中畫一菩薩名為妙眼，身相具足光明普照，右手作施願、左手執袈裟角，如彼行相而於雲中雨種種華供養如來之相。此世尊無量壽智決定王如來、應、正等覺畫㡧儀則，與彼一字真言，及最上佛頂王大輪佛頂王力等精進等，不可思議廣大功德最上之力，我已略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次前於㡧角上右邊畫二佛：一名無量光、二名福光。左邊畫二佛：一名娑羅華王、二名寶幢。此四如來身如金色光明晃耀，坐白蓮華座眾華莊嚴，種種嚴飾微妙第一，結跏趺坐作說法相。於諸佛上畫種種雲，雲中畫一菩薩名為妙眼，身相具足光明普照，右手作施願、左手執袈裟角，如彼行相而於雲中雨種種華供養如來之相。此世尊無量壽智決定王如來、應、正等覺畫㡧儀則，與彼一字真言，及最上佛頂王大輪佛頂王力等精進等，不可思議廣大功德最上之力，我已略說。

「我先廣說一切佛頂王大輪一字所有儀軌，一切所作皆能成就。若有行人欲作成就之法，至於不修先行，所作念誦一切能成，何況於先行法而有功績！凡有修持隨喜得果，或求富貴一切皆得。若有於此世尊無量壽智決定王如來成就像前虔心一隨喜者，此人當來決定證得無上菩提。以此無量壽智決定王如來，及一切如來心威德故，此為一切佛頂大輪王，此為妙吉祥童子心一字大輪王，略說如來力不思議，威德不思議，神通變化不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我先廣說一切佛頂王大輪一字所有儀軌，一切所作皆能成就。若有行人欲作成就之法，至於不修先行，所作念誦一切能成，何況於先行法而有功績！凡有修持隨喜得果，或求富貴一切皆得。若有於此世尊無量壽智決定王如來成就像前虔心一隨喜者，此人當來決定證得無上菩提。以此無量壽智決定王如來，及一切如來心威德故，此為一切佛頂大輪王，此為妙吉祥童子心一字大輪王，略說如來力不思議，威德不思議，神通變化不思議。

「若有行人作調伏法，或不修先行或不持戒，乃至食酒肉等亦得法成就，除不發菩提心及不信重乃至毀謗三寶，如是等人若作破壞并調伏法，必不能成，何況修中品上品之事！凡持誦人一持念擁護自身、二持念擁護他人、三持念作大擁護已，至於十地菩薩亦不能動，何況餘力而能得動！若四持念可救一切眾生諸苦惱事；若五持念已，觀想佛世尊所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有行人作調伏法，或不修先行或不持戒，乃至食酒肉等亦得法成就，除不發菩提心及不信重乃至毀謗三寶，如是等人若作破壞并調伏法，必不能成，何況修中品上品之事！凡持誦人一持念擁護自身、二持念擁護他人、三持念作大擁護已，至於十地菩薩亦不能動，何況餘力而能得動！若四持念可救一切眾生諸苦惱事；若五持念已，觀想佛世尊所求皆得。

「若於月星吉日，依法於佛菩薩像前，或經法及舍利塔前，先沐浴著新淨衣，預持戒一晝夜，然後取無蟲清淨新水、白香華等，於作法處地位作灑淨，燒白檀香、恭俱摩香、龍腦香，燒如是等香作護摩法。若為剎帝利，用阿濕嚩他濕柴著火。若為婆羅門，用鉢羅舍濕柴著火。若為毘舍，用佉儞囉濕柴著火。若為首陀，用阿波摩里誐濕柴著火，如是等皆隨力，兼用稻穀華同作護摩，作降伏法最為第一，於後作法准此應知。若為降伏怨家，各隨彼彼所用濕柴八千片作護摩，後用酥八千作護摩，後復捻灰擲彼惡心怨家安居方所。又擲灰時結佛頂大輪一字王印，更用優鉢羅印得怨家退壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於月星吉日，依法於佛菩薩像前，或經法及舍利塔前，先沐浴著新淨衣，預持戒一晝夜，然後取無蟲清淨新水、白香華等，於作法處地位作灑淨，燒白檀香、恭俱摩香、龍腦香，燒如是等香作護摩法。若為剎帝利，用阿濕嚩他濕柴著火。若為婆羅門，用鉢羅舍濕柴著火。若為毘舍，用佉儞囉濕柴著火。若為首陀，用阿波摩里誐濕柴著火，如是等皆隨力，兼用稻穀華同作護摩，作降伏法最為第一，於後作法准此應知。若為降伏怨家，各隨彼彼所用濕柴八千片作護摩，後用酥八千作護摩，後復捻灰擲彼惡心怨家安居方所。又擲灰時結佛頂大輪一字王印，更用優鉢羅印得怨家退壞。

「或別有大災難及有心苦惱事，以此得迴，如是更有別事隨意作法，如有病人與加持衣令著得身安樂。若加持眼藥點眼，得一切人愛重。若面南加持七遍，一切怒面觀察，皆悉善心愛重，或以華菓及彼妙香，加持七遍奉與他人，彼人嗅之心自降重，或更有他人見者亦皆降重。一切病者及身疼痛，加持溫水洗浴當得安樂。此調伏法於苦惱眾生皆不得作。或無主無依之人，持誦者亦須悲愍，於女人、愚人、病人、貧者、苦惱者，乃至賤人及二根人皆不得作。若於上人有勇猛精進者、大慳貪者、大財大力者、極我慢者，如是人處可得為作。復有惡人毀謗賢善，壞亂正法偷盜他財，作諸惡事者亦可為作。復有不信一切真言，及相應法等惡心邪見，如是等處當可為作。若有歸命三寶具正見，有道心處不得用作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或別有大災難及有心苦惱事，以此得迴，如是更有別事隨意作法，如有病人與加持衣令著得身安樂。若加持眼藥點眼，得一切人愛重。若面南加持七遍，一切怒面觀察，皆悉善心愛重，或以華菓及彼妙香，加持七遍奉與他人，彼人嗅之心自降重，或更有他人見者亦皆降重。一切病者及身疼痛，加持溫水洗浴當得安樂。此調伏法於苦惱眾生皆不得作。或無主無依之人，持誦者亦須悲愍，於女人、愚人、病人、貧者、苦惱者，乃至賤人及二根人皆不得作。若於上人有勇猛精進者、大慳貪者、大財大力者、極我慢者，如是人處可得為作。復有惡人毀謗賢善，壞亂正法偷盜他財，作諸惡事者亦可為作。復有不信一切真言，及相應法等惡心邪見，如是等處當可為作。若有歸命三寶具正見，有道心處不得用作。

「復有法若有遠離佛僧常作嗔怒，當於彼處擲灰加持，自然迴向，若是大力怨家亦可破壞。若有大災難不得作此法，當作三七日內得成就法，可破逆一切怨家，初一七日彼得心煩，二七日已彼自受病，若至三七日彼自破壞遠離，及去他處不相遇會。若有能作此法，如是一向為化眾生，不為他故可得為作。若違佛意害於有情，作一切事佛所不許。諸佛所說種種大業黑白二果，若作黑不善叢雜之業，定得不善叢雜之報，持誦之人宜應遠離叢雜黑業，當修清淨善白之業，得成善白清淨果報。若害眾生當感地獄，彼持誦人當勤憶念斷如是法。持誦之人遠離殺生感最上報，當生天上得解脫樂。又持誦者若得真言成就，得天中天得一切智，為教化眾生，起種種行修種種因，作千事業隨意成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有法若有遠離佛僧常作嗔怒，當於彼處擲灰加持，自然迴向，若是大力怨家亦可破壞。若有大災難不得作此法，當作三七日內得成就法，可破逆一切怨家，初一七日彼得心煩，二七日已彼自受病，若至三七日彼自破壞遠離，及去他處不相遇會。若有能作此法，如是一向為化眾生，不為他故可得為作。若違佛意害於有情，作一切事佛所不許。諸佛所說種種大業黑白二果，若作黑不善叢雜之業，定得不善叢雜之報，持誦之人宜應遠離叢雜黑業，當修清淨善白之業，得成善白清淨果報。若害眾生當感地獄，彼持誦人當勤憶念斷如是法。持誦之人遠離殺生感最上報，當生天上得解脫樂。又持誦者若得真言成就，得天中天得一切智，為教化眾生，起種種行修種種因，作千事業隨意成就。

「若作調伏法專心念誦，依法護摩得下品成就，於中品法少許成就，但持誦法說上中下，若持誦最上得最上報，若持誦得中獲中品報，若持誦下品得下品報，於護摩法亦說三種稱量時節，凡持誦護摩當勤修習最上無等等事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作調伏法專心念誦，依法護摩得下品成就，於中品法少許成就，但持誦法說上中下，若持誦最上得最上報，若持誦得中獲中品報，若持誦下品得下品報，於護摩法亦說三種稱量時節，凡持誦護摩當勤修習最上無等等事業。」