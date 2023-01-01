大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十五

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣天息災奉 詔譯

略說大輪一字品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說大輪一字品第十九

爾時，世尊釋迦牟尼佛復告諸宿曜天并諸眷屬言：「汝等諦聽，此妙吉祥童子真言儀軌灌頂曼拏羅法護摩儀則，汝等一切不得違犯。彼持誦行人於最上儀軌求明成就者，汝陰陽行步日辰星宿會遇之者，汝等宿曜勿令無智諸惡等輩而為障礙，當令佛法一切奉行。汝諸天眾為作擁護，所有一切諸惡等輩當須降伏發遣勿使得便，令諸行人依法而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復告諸宿曜天并諸眷屬言：「汝等諦聽，此妙吉祥童子真言儀軌灌頂曼拏羅法護摩儀則，汝等一切不得違犯。彼持誦行人於最上儀軌求明成就者，汝陰陽行步日辰星宿會遇之者，汝等宿曜勿令無智諸惡等輩而為障礙，當令佛法一切奉行。汝諸天眾為作擁護，所有一切諸惡等輩當須降伏發遣勿使得便，令諸行人依法而住。」

爾時，世尊釋迦牟尼佛入三摩地，名為出生一切佛頂消除一切眾生諸惡障難。是時，世尊釋迦牟尼佛入三摩地已，乃有十方世界一切如來集詣淨光天上。來集會已，咸共觀見世尊釋迦牟尼佛在三摩地。是時，諸佛各各前詣世尊釋迦牟尼佛所，同聲讚請世尊不可思議大威德者，以大無畏利益世間，善說一切真言儀軌，與諸如來所說無異：「世尊！彼佛頂大輪一字明王，具大精進有大力勢最尊最上，於末法時能於世間作大利益，決定能破一切部多及惡星宿，乃至摩多囉等起於惡心作障難者，當宜宣說。復為悲愍一切眾生；又復擁護持誦行人令得如願。彼佛頂大輪一字明王，具大精進一切自在。唯願如來為利樂故，說彼明王及與儀軌。」彼諸如來作是請已，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛入三摩地，名為出生一切佛頂消除一切眾生諸惡障難。是時，世尊釋迦牟尼佛入三摩地已，乃有十方世界一切如來集詣淨光天上。來集會已，咸共觀見世尊釋迦牟尼佛在三摩地。是時，諸佛各各前詣世尊釋迦牟尼佛所，同聲讚請世尊不可思議大威德者，以大無畏利益世間，善說一切真言儀軌，與諸如來所說無異：「世尊！彼佛頂大輪一字明王，具大精進有大力勢最尊最上，於末法時能於世間作大利益，決定能破一切部多及惡星宿，乃至摩多囉等起於惡心作障難者，當宜宣說。復為悲愍一切眾生；又復擁護持誦行人令得如願。彼佛頂大輪一字明王，具大精進一切自在。唯願如來為利樂故，說彼明王及與儀軌。」彼諸如來作是請已，默然而住。

是時，佛會及三千大千世界，佛神力故現大光明如大火聚，於諸世間光所照處無一有情不快樂者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛會及三千大千世界，佛神力故現大光明如大火聚，於諸世間光所照處無一有情不快樂者。

爾時，世尊釋迦牟尼佛周遍觀察，告淨光天所住一切天眾，并一切聲聞辟支佛等，及諸菩薩摩訶薩，乃至在會諸如來言：「一切大眾善聽，此佛頂大輪一字明王儀軌，乃是一切如來無邊威力無能勝最上大輪大明王，我今當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛周遍觀察，告淨光天所住一切天眾，并一切聲聞辟支佛等，及諸菩薩摩訶薩，乃至在會諸如來言：「一切大眾善聽，此佛頂大輪一字明王儀軌，乃是一切如來無邊威力無能勝最上大輪大明王，我今當說。」

爾時，佛言：「我三界大師，於末法時能調難調，一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、緊曩羅、摩睺羅伽等，乃至種種異類諸惡眾生，所有供養及種種事，能令行人一切皆得。我說佛頂大輪一字明王，於末法時法欲滅時為法擁護。若有於此大輪一字明王得成就者，乃至於諸如來法欲滅時能為佛事，復能擁護諸佛如來一切法藏，汝諸天眾及一切眾生，當以深心諦聽諦受。」即說佛頂大輪一字明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛言：「我三界大師，於末法時能調難調，一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、緊曩羅、摩睺羅伽等，乃至種種異類諸惡眾生，所有供養及種種事，能令行人一切皆得。我說佛頂大輪一字明王，於末法時法欲滅時為法擁護。若有於此大輪一字明王得成就者，乃至於諸如來法欲滅時能為佛事，復能擁護諸佛如來一切法藏，汝諸天眾及一切眾生，當以深心諦聽諦受。」即說佛頂大輪一字明曰：

「部林(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「部林(二合)」

「天等！此大輪一字明王，乃是諸佛世尊一切智智真言之相，住大悲行、一切眾生之師，為吉祥真言之主。此佛頂一字法界，如摩尼珠隨色變異。佛說二種界，謂有漏、無漏界。如來之身具足相界，生於世間為有相尊，說有漏色身分；法界無相，說為最上是無相界，為住大悲行於世間，而彼法界說為無漏分。諸天等！此真言之相摩尼無異，一切智智亦復如是，而此真言諸佛皆說。若為大地一切之事皆能成就，我今略說，若能依法作一切事所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天等！此大輪一字明王，乃是諸佛世尊一切智智真言之相，住大悲行、一切眾生之師，為吉祥真言之主。此佛頂一字法界，如摩尼珠隨色變異。佛說二種界，謂有漏、無漏界。如來之身具足相界，生於世間為有相尊，說有漏色身分；法界無相，說為最上是無相界，為住大悲行於世間，而彼法界說為無漏分。諸天等！此真言之相摩尼無異，一切智智亦復如是，而此真言諸佛皆說。若為大地一切之事皆能成就，我今略說，若能依法作一切事所求皆得。

「復次，此大輪佛頂一字明王，於佛滅後末法之時行於世間，為無能勝諸真言主。諸佛菩薩悉所受持，乃是過去佛菩薩等之所傳說，此最上儀軌我今略說。若復所在有彼行人專心持誦此大明者，於彼所在五由旬內地界之中，所有一切諸惡宿曜不能侵近，乃至一切諸惡不能為害，至於天人聖人亦不敢近，彼持誦者當自隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，此大輪佛頂一字明王，於佛滅後末法之時行於世間，為無能勝諸真言主。諸佛菩薩悉所受持，乃是過去佛菩薩等之所傳說，此最上儀軌我今略說。若復所在有彼行人專心持誦此大明者，於彼所在五由旬內地界之中，所有一切諸惡宿曜不能侵近，乃至一切諸惡不能為害，至於天人聖人亦不敢近，彼持誦者當自隨意。

「若復更有他人於世間出世間求成就者，彼人所有法則種種呪法悉能解除。或以吉祥草一把握已，誦真言八百遍，得數滿已以刀截斷或令自斷。若為呪法，彼皆得斷。若以吉祥草縛為人，用紅線繫，彼人必縛。若將瓦器呪八百遍，瓦器破壞彼亦破壞。若將芥子以人血染散於地上，復以迦尾囉木枝打，彼人授打。先所說一切調伏法可依法作。若為息災，當以乳汁作護摩，用酥亦得，或增益法亦同此作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復更有他人於世間出世間求成就者，彼人所有法則種種呪法悉能解除。或以吉祥草一把握已，誦真言八百遍，得數滿已以刀截斷或令自斷。若為呪法，彼皆得斷。若以吉祥草縛為人，用紅線繫，彼人必縛。若將瓦器呪八百遍，瓦器破壞彼亦破壞。若將芥子以人血染散於地上，復以迦尾囉木枝打，彼人授打。先所說一切調伏法可依法作。若為息災，當以乳汁作護摩，用酥亦得，或增益法亦同此作。

「若作拳可，禁一切真言。若欲解者心念自解。或欲求真言成就者，如彼禁成一切皆得成就。或求別儀軌成就者，同此亦得。若此真言成就，當用請召或用發遣，乃至擁護悉皆可得，至於隱身亦可能得。若不依呪勅事不成者，以酥蜜酪并脂麻合和，作護摩八千遍，一日三時至七日，必得成就必依呪勅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作拳可，禁一切真言。若欲解者心念自解。或欲求真言成就者，如彼禁成一切皆得成就。或求別儀軌成就者，同此亦得。若此真言成就，當用請召或用發遣，乃至擁護悉皆可得，至於隱身亦可能得。若不依呪勅事不成者，以酥蜜酪并脂麻合和，作護摩八千遍，一日三時至七日，必得成就必依呪勅。

「若求成天人，用濕松木柴八百片，作護摩七夜得成。若為降龍，用酥蜜酪作護摩來降。若降夜叉，用酪飯作護摩來降。若降夜叉女，所用亦然。若降一切乾闥婆，用無憂樹木柴及必哩演虞木柴兼花，得降；及降夜叉女、龍女等法同。若為星曜，用白芥子；若為王事亦同。若為婆羅門，用花。若為吠舍，用酥乳酪；為首陀用糠及塵土；為女人用鹽作護摩；若為童女用米綠豆同煮粥護摩。若以稻穀花并脂麻，和酥作護摩，得一切降伏。若一日三時作護摩滿七日七夜，於一切事皆得如願。如是作已，如佛頂如來教彼天眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求成天人，用濕松木柴八百片，作護摩七夜得成。若為降龍，用酥蜜酪作護摩來降。若降夜叉，用酪飯作護摩來降。若降夜叉女，所用亦然。若降一切乾闥婆，用無憂樹木柴及必哩演虞木柴兼花，得降；及降夜叉女、龍女等法同。若為星曜，用白芥子；若為王事亦同。若為婆羅門，用花。若為吠舍，用酥乳酪；為首陀用糠及塵土；為女人用鹽作護摩；若為童女用米綠豆同煮粥護摩。若以稻穀花并脂麻，和酥作護摩，得一切降伏。若一日三時作護摩滿七日七夜，於一切事皆得如願。如是作已，如佛頂如來教彼天眾。」

爾時，釋迦牟尼佛為於世間說清淨法，告最上第一佛子言：「妙吉祥大菩薩！我此所說大輪一字明王一分儀軌，廣大尊勝如來天中天，若經劫數說不能盡，我今為利益諸眾生故略而宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛為於世間說清淨法，告最上第一佛子言：「妙吉祥大菩薩！我此所說大輪一字明王一分儀軌，廣大尊勝如來天中天，若經劫數說不能盡，我今為利益諸眾生故略而宣說。」

爾時，妙吉祥大菩薩及十方一切諸如來等，於彼淨光天上請大無畏正等正覺兩足之尊，為利益末法一切眾生故，請說如是廣大無畏大明王真言所有儀則，速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥大菩薩及十方一切諸如來等，於彼淨光天上請大無畏正等正覺兩足之尊，為利益末法一切眾生故，請說如是廣大無畏大明王真言所有儀則，速得成就。

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經略說一字大輪明王畫像成就品第二十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經略說一字大輪明王畫像成就品第二十之一

爾時，世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天，告妙吉祥童子言：「妙吉祥諦聽，所有最上大輪一字明王儀軌先已廣說。我今復為末法之時，懈怠眾生鈍根無智，不能修習廣大儀法而求成就，今為悲愍諸眾生故，更略宣說，同最上法當得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天，告妙吉祥童子言：「妙吉祥諦聽，所有最上大輪一字明王儀軌先已廣說。我今復為末法之時，懈怠眾生鈍根無智，不能修習廣大儀法而求成就，今為悲愍諸眾生故，更略宣說，同最上法當得成就。

「妙吉祥童子！若有持誦行人求最上成就者，先求新帛不截茸線者，當去塵髮令純清淨。以上妙綵色畫一切世間主最上法王、調御丈夫、二足世尊寶幢如來轉法輪相，圓光晃耀周遍莊嚴。於佛前左面，畫聖金剛手菩薩，次畫梵王；右面畫持鬘天人，次畫持誦行人。於此像前每日三時，燒沈水香誦真言十洛叉，數圓滿已然後成辦諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥童子！若有持誦行人求最上成就者，先求新帛不截茸線者，當去塵髮令純清淨。以上妙綵色畫一切世間主最上法王、調御丈夫、二足世尊寶幢如來轉法輪相，圓光晃耀周遍莊嚴。於佛前左面，畫聖金剛手菩薩，次畫梵王；右面畫持鬘天人，次畫持誦行人。於此像前每日三時，燒沈水香誦真言十洛叉，數圓滿已然後成辦諸法。

「若有行人求輪成就者，先用鑌鐵作輪，具十二輻，就三長月吉日起首，於像前一日三時燒沈水香，誦真言滿十洛叉。數滿畢已，於十五日獻種種供養燒沈香，以手按輪誦真言，直至輪上光出，其功得成就。彼持誦人執輪為持明輪王，若他人於光出時得見者，彼人亦得神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有行人求輪成就者，先用鑌鐵作輪，具十二輻，就三長月吉日起首，於像前一日三時燒沈水香，誦真言滿十洛叉。數滿畢已，於十五日獻種種供養燒沈香，以手按輪誦真言，直至輪上光出，其功得成就。彼持誦人執輪為持明輪王，若他人於光出時得見者，彼人亦得神通。

「若人求繖蓋成就者，作清淨殊妙白繖蓋，上安金輪。如法作已，於像前繖蓋下坐誦真言，直至自起日日三時燒沈香，誦真言十洛叉數滿畢已，於十五日獻種種供養，手擎繖蓋誦真言，直至光焰出，手執得成持明大輪王。但是三長月，就五日或十五日皆得成就。於此成就之間，得了知一切法、得一切神通、得諸佛菩薩護念、得一切眾生尊重，於世間中得千輪王為眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人求繖蓋成就者，作清淨殊妙白繖蓋，上安金輪。如法作已，於像前繖蓋下坐誦真言，直至自起日日三時燒沈香，誦真言十洛叉數滿畢已，於十五日獻種種供養，手擎繖蓋誦真言，直至光焰出，手執得成持明大輪王。但是三長月，就五日或十五日皆得成就。於此成就之間，得了知一切法、得一切神通、得諸佛菩薩護念、得一切眾生尊重，於世間中得千輪王為眷屬。

「若有求佛頂成就者，當作杖可長一肘，用金銀或銅或摩尼等作已，手按誦真言直至光出，長受持，得隨意為一切眾生說法，壽命一大劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有求佛頂成就者，當作杖可長一肘，用金銀或銅或摩尼等作已，手按誦真言直至光出，長受持，得隨意為一切眾生說法，壽命一大劫。

「或求寶瓶成就者，用金作瓶滿盛五寶五穀五藥，用白繒蓋口，於三長月吉日起首作法，於次月得成就，於彼瓶中所求皆得無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或求寶瓶成就者，用金作瓶滿盛五寶五穀五藥，用白繒蓋口，於三長月吉日起首作法，於次月得成就，於彼瓶中所求皆得無盡。

「或求如意寶成就者，當以金作珠，或以玻胝迦珠，以白繒蓋，如儀誦持得成就，於所思求皆得如願，如是得住天人中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或求如意寶成就者，當以金作珠，或以玻胝迦珠，以白繒蓋，如儀誦持得成就，於所思求皆得如願，如是得住天人中。

「若有持佛無能勝真言滿一俱胝，獲得神通，身如淨光天人，壽命一大劫。世尊此佛頂王白傘蓋等若誦十洛叉，凡所作事皆得成就，如是無能勝佛頂，依別經中儀軌，所作所求皆亦得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有持佛無能勝真言滿一俱胝，獲得神通，身如淨光天人，壽命一大劫。世尊此佛頂王白傘蓋等若誦十洛叉，凡所作事皆得成就，如是無能勝佛頂，依別經中儀軌，所作所求皆亦得成就。

「次以佛頂大輪誦十洛叉，能成一切真言明大輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次以佛頂大輪誦十洛叉，能成一切真言明大輪王。

「若有求金剛杵成就者，當用赤檀作獨股金剛杵，或作鑌鐵金剛杵。作成已於三長月十五日，先以五淨水自洗浴訖，於像前獻種種供養，燃酥燈一百盞，然後復以香水浴金剛杵訖，然以自身奉上諸佛菩薩，及此佛頂王白繖蓋，及光聚等眷屬，然更結界，自作擁護亦擁護同修行人。作擁護已，右手執金剛杵於像前坐，澄寂身心過夜初分，於夜第二分時專注虔誠誦真言，直至杵上光出。彼一切持明天及龍、藥叉，乃至一切天人皆來集會，讚歎迎請歸於天上作天輪王，得身如金剛手菩薩金剛力等，於一剎那或須臾間，直上色究竟天上住壽一大劫，得見慈氏菩薩瞻禮聽法，彼命終後隨願得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有求金剛杵成就者，當用赤檀作獨股金剛杵，或作鑌鐵金剛杵。作成已於三長月十五日，先以五淨水自洗浴訖，於像前獻種種供養，燃酥燈一百盞，然後復以香水浴金剛杵訖，然以自身奉上諸佛菩薩，及此佛頂王白繖蓋，及光聚等眷屬，然更結界，自作擁護亦擁護同修行人。作擁護已，右手執金剛杵於像前坐，澄寂身心過夜初分，於夜第二分時專注虔誠誦真言，直至杵上光出。彼一切持明天及龍、藥叉，乃至一切天人皆來集會，讚歎迎請歸於天上作天輪王，得身如金剛手菩薩金剛力等，於一剎那或須臾間，直上色究竟天上住壽一大劫，得見慈氏菩薩瞻禮聽法，彼命終後隨願得生。

「或有求劍成就者，當求第一妙好之劍鋒利無缺者。得已收掌先持戒，然後就善月吉日於佛獻大供養，手執如前誦法，直至光出是得成就。得成就已，并及助伴皆得神通，復變自身如十五六歲，得飛行自在住壽一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有求劍成就者，當求第一妙好之劍鋒利無缺者。得已收掌先持戒，然後就善月吉日於佛獻大供養，手執如前誦法，直至光出是得成就。得成就已，并及助伴皆得神通，復變自身如十五六歲，得飛行自在住壽一劫。

「或有求雄黃成就者，以無畏心於鬼宿直日，收買上好雄黃，不得酬價隨索便與。得已於三晝夜，淨持戒行。復設食齋僧已，求哀呪願。如是作已更獻種種供養，然酥燈一千盞。又三晝夜齋戒，於一切有情發慈悲心，以自身奉獻諸佛并大菩薩，然誦真言加持雄黃，直至三種相現是法成就，所謂熱相、煙相、光焰相，思惟如前某事成就。若熱相成就者，以芥子大點於眉間，得一切天、龍、藥叉、部多、畢舍遮等住南瞻部洲者常來擁護由如侍從，壽命千歲。若煙出成就者，以芥子子大點眉間，得隱身成就。若欲入天龍之中隱身即入，得於一切隱身中為王，壽命三千歲。若光焰出，用點眉間，得成持明天王，變身如天童子相端正第一，超過一切天人，并諸眷屬皆得神通，住壽一劫，命終之後生兜率天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有求雄黃成就者，以無畏心於鬼宿直日，收買上好雄黃，不得酬價隨索便與。得已於三晝夜，淨持戒行。復設食齋僧已，求哀呪願。如是作已更獻種種供養，然酥燈一千盞。又三晝夜齋戒，於一切有情發慈悲心，以自身奉獻諸佛并大菩薩，然誦真言加持雄黃，直至三種相現是法成就，所謂熱相、煙相、光焰相，思惟如前某事成就。若熱相成就者，以芥子大點於眉間，得一切天、龍、藥叉、部多、畢舍遮等住南瞻部洲者常來擁護由如侍從，壽命千歲。若煙出成就者，以芥子子大點眉間，得隱身成就。若欲入天龍之中隱身即入，得於一切隱身中為王，壽命三千歲。若光焰出，用點眉間，得成持明天王，變身如天童子相端正第一，超過一切天人，并諸眷屬皆得神通，住壽一劫，命終之後生兜率天。

「若求三戟叉成就者，當用鑌鐵作三戟叉，先誦真言受持一年，後起一沙塔獻大供養，別出眾生食施一切可受此食者，然結跏趺坐，右手執三戟叉，誦真言直至所座振動百千光明出現，是法成就。於須臾間轉身，如第二大自在天為持明天王，面有三目具大神通威德自在，得大自在天及一切天人等來雨花供養，又得一切持明天及一切天人悉來雨花供養，彼天人等皆共圍遶，住壽一大劫，命終之後得生極樂世界。若有人見此成就之時，能瞻禮者亦獲得神通。或是起惡心者，彼瞻視之間即皆自退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求三戟叉成就者，當用鑌鐵作三戟叉，先誦真言受持一年，後起一沙塔獻大供養，別出眾生食施一切可受此食者，然結跏趺坐，右手執三戟叉，誦真言直至所座振動百千光明出現，是法成就。於須臾間轉身，如第二大自在天為持明天王，面有三目具大神通威德自在，得大自在天及一切天人等來雨花供養，又得一切持明天及一切天人悉來雨花供養，彼天人等皆共圍遶，住壽一大劫，命終之後得生極樂世界。若有人見此成就之時，能瞻禮者亦獲得神通。或是起惡心者，彼瞻視之間即皆自退。

「或有求屍成就者，於屍林中收一屍未損壞者，於遍身亦不得有瘢痕，仍須身肢具足者，得已用佉禰囉木四橛釘之。彼持誦人於屍上坐，用寶粖作護摩，擲粖入口中。彼屍從舌出如意寶，見寶出已收之，收得寶已成天輪王。或所欲諸般器仗，心所思惟皆悉能得，寶光明出照百由旬，皆悉晃耀得大隨意。若壽命盡，隨樂得生。若生人間得四輪王位，命終之後復生無垢世界。復有屍成就法，當求如前不壞之屍，用四棗木橛釘之，擲粖入口中作護摩，得舌出已截取，收得已與一百眷屬同得神通，住壽一中劫，居妙高山頂受大快樂，命終之後復生人間得大自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有求屍成就者，於屍林中收一屍未損壞者，於遍身亦不得有瘢痕，仍須身肢具足者，得已用佉禰囉木四橛釘之。彼持誦人於屍上坐，用寶粖作護摩，擲粖入口中。彼屍從舌出如意寶，見寶出已收之，收得寶已成天輪王。或所欲諸般器仗，心所思惟皆悉能得，寶光明出照百由旬，皆悉晃耀得大隨意。若壽命盡，隨樂得生。若生人間得四輪王位，命終之後復生無垢世界。復有屍成就法，當求如前不壞之屍，用四棗木橛釘之，擲粖入口中作護摩，得舌出已截取，收得已與一百眷屬同得神通，住壽一中劫，居妙高山頂受大快樂，命終之後復生人間得大自在。

「若有求鉤成就者，以吉祥草作鉤可長一肘，作已取黑月一日夜，用五淨水洗一夜，得潔淨已，於佛并金剛手菩薩獻大供養，燃酥燈一百盞。或求金剛鉤亦然，以光聚白繖蓋先自作擁護，依曼拏羅儀則結界，先加持橛誦七遍，然取四方下位釘之。結界訖，於夜第二分時一心專注結跏趺坐，以鉤及香花并種種供養，禮拜奉獻諸佛菩薩已，右手執鉤誦真言，直至地獄一切有情罪苦消滅已自得神通，再禮諸佛菩薩，禮已手執聖鉤行，如天人一切天龍藥叉等遙見作禮，住壽一劫，命終之後得見金剛手菩薩住金剛手宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有求鉤成就者，以吉祥草作鉤可長一肘，作已取黑月一日夜，用五淨水洗一夜，得潔淨已，於佛并金剛手菩薩獻大供養，燃酥燈一百盞。或求金剛鉤亦然，以光聚白繖蓋先自作擁護，依曼拏羅儀則結界，先加持橛誦七遍，然取四方下位釘之。結界訖，於夜第二分時一心專注結跏趺坐，以鉤及香花并種種供養，禮拜奉獻諸佛菩薩已，右手執鉤誦真言，直至地獄一切有情罪苦消滅已自得神通，再禮諸佛菩薩，禮已手執聖鉤行，如天人一切天龍藥叉等遙見作禮，住壽一劫，命終之後得見金剛手菩薩住金剛手宮。

「若求㡧成就，若得光明出得天輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求㡧成就，若得光明出得天輪王。

「若求真言成就，誦彼大輪一字明滿一洛叉畢已，一夜清淨身心無諸雜亂，獻大供養已，用阿里迦木柴著火，用脂麻及酥蜜酪等和作八千團作護摩，護摩畢真言王自來常如侍從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求真言成就，誦彼大輪一字明滿一洛叉畢已，一夜清淨身心無諸雜亂，獻大供養已，用阿里迦木柴著火，用脂麻及酥蜜酪等和作八千團作護摩，護摩畢真言王自來常如侍從。

「或有求大自在天成就者，於大自在天獻大供養，以阿里迦木柴八千片著火作護摩。彼大自在天即來，來時作大惡聲不得驚怖，有言問行人何求，誦者白言：『大自在天！我求一切明成就。』天言：『如汝所求一切皆得。』言訖不現。如是所求那羅延天，及大梵天等皆得如願。先所說彼天等成就儀則，若作時先深自擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有求大自在天成就者，於大自在天獻大供養，以阿里迦木柴八千片著火作護摩。彼大自在天即來，來時作大惡聲不得驚怖，有言問行人何求，誦者白言：『大自在天！我求一切明成就。』天言：『如汝所求一切皆得。』言訖不現。如是所求那羅延天，及大梵天等皆得如願。先所說彼天等成就儀則，若作時先深自擁護。

「或有求降夜叉女，念彼夜叉女名七晝夜，用無憂樹華作護摩，即來降伏，作七晝夜竟決定須來。來時或求作母，或求作姊妹或求作妻，或若不來得病頭裂。或降龍女亦同夜叉女儀則。若降夜叉當三月用酪飯作護摩畢已，一夜身心清淨不得雜亂，作大供養獻佛，復出大眾生食奉夜叉，但意中作念令彼夜叉降我。若以酥蜜奉和合八千團，近尼俱陀樹作護摩，彼毘沙門等夜叉來現，當奉獻阿里迦花閼伽水等，毘沙門問言：『欲何所求？』誦者言：『當日日遣一夜叉來，當要役使我，於百由旬內凡有所須當隨我願，我所樂去處要當隨意，及藥成就所要皆作。』彼報言：『一切皆得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有求降夜叉女，念彼夜叉女名七晝夜，用無憂樹華作護摩，即來降伏，作七晝夜竟決定須來。來時或求作母，或求作姊妹或求作妻，或若不來得病頭裂。或降龍女亦同夜叉女儀則。若降夜叉當三月用酪飯作護摩畢已，一夜身心清淨不得雜亂，作大供養獻佛，復出大眾生食奉夜叉，但意中作念令彼夜叉降我。若以酥蜜奉和合八千團，近尼俱陀樹作護摩，彼毘沙門等夜叉來現，當奉獻阿里迦花閼伽水等，毘沙門問言：『欲何所求？』誦者言：『當日日遣一夜叉來，當要役使我，於百由旬內凡有所須當隨我願，我所樂去處要當隨意，及藥成就所要皆作。』彼報言：『一切皆得。』

「或有求見金剛手菩薩得願成就者，當先持誦精熟已依法修行。或三或七重重求法成就，於三長月十五日作大供養，奉獻如來及獻金剛手菩薩，齋設眾僧，如是作已過夜初分，於夜第二分時澄心思惟，觀想金剛手菩薩如在目前，以安息香丸如蓮子大，作護摩成。夜一分時若得菩薩衣動，及地震動或聞雷聲，是諸天人先來下降雨花，次金剛手菩薩與一切明王，及最上明王等眷屬，乃至一切天、龍、藥叉、彥達縛、緊那羅等，前後圍遶來至誦所。菩薩來已，彼在地獄一切有情受大苦惱者，於一剎那頃皆得解脫。誦者得見菩薩祥瑞，便禮拜獻閼伽水請菩薩住，彼菩薩乃謂誦者言：『汝求何事？』誦者曰或求作天輪王，或求入脩羅窟，或求一切天人中輪王，乃至求金剛身及菩薩住處亦得，至於求金剛手一切器仗，思惟之間悉得生出，住壽一大劫，命終之後得生金剛世界乃至諸天悉得如願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有求見金剛手菩薩得願成就者，當先持誦精熟已依法修行。或三或七重重求法成就，於三長月十五日作大供養，奉獻如來及獻金剛手菩薩，齋設眾僧，如是作已過夜初分，於夜第二分時澄心思惟，觀想金剛手菩薩如在目前，以安息香丸如蓮子大，作護摩成。夜一分時若得菩薩衣動，及地震動或聞雷聲，是諸天人先來下降雨花，次金剛手菩薩與一切明王，及最上明王等眷屬，乃至一切天、龍、藥叉、彥達縛、緊那羅等，前後圍遶來至誦所。菩薩來已，彼在地獄一切有情受大苦惱者，於一剎那頃皆得解脫。誦者得見菩薩祥瑞，便禮拜獻閼伽水請菩薩住，彼菩薩乃謂誦者言：『汝求何事？』誦者曰或求作天輪王，或求入脩羅窟，或求一切天人中輪王，乃至求金剛身及菩薩住處亦得，至於求金剛手一切器仗，思惟之間悉得生出，住壽一大劫，命終之後得生金剛世界乃至諸天悉得如願。