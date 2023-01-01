大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十四

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

陰陽善惡徵應品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰陽善惡徵應品第十八

爾時，世尊釋迦牟尼佛告一切世界所有一切十方住者、一切大力最上諸宿曜天言：「聖者！汝當諦聽，我今演說一切真言法義。有諸求成就者，兼承汝等宿曜之力當獲成就。諸宿曜天！今此妙吉祥大儀軌王教勅及諸儀軌，汝等當住亦當依行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛告一切世界所有一切十方住者、一切大力最上諸宿曜天言：「聖者！汝當諦聽，我今演說一切真言法義。有諸求成就者，兼承汝等宿曜之力當獲成就。諸宿曜天！今此妙吉祥大儀軌王教勅及諸儀軌，汝等當住亦當依行。」

爾時，世尊釋迦牟尼佛為利益一切眾生說彼宿曜運行合於善惡。彼持誦行人於真言義及一切智求成就者，或得成就及不成就事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛為利益一切眾生說彼宿曜運行合於善惡。彼持誦行人於真言義及一切智求成就者，或得成就及不成就事。

「星宿天！若彼羊宮，奎宿、婁宿、胃宿此三宿直，又合火星直日，彼持誦人於上中下三品之事，一切所求皆不成就。何以故？緣彼惡星所障礙故。若復昴宿、畢宿、嘴宿、參宿、井宿、鬼宿、柳宿、星宿、張宿、翼宿、軫宿、角宿、亢宿、氐宿、房宿、心宿、尾宿、箕宿、斗宿、牛宿、女宿，如上眾宿悉皆吉善，於持誦人而有利益。若危宿、室宿、壁宿此三宿直日，若為惡事當得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「星宿天！若彼羊宮，奎宿、婁宿、胃宿此三宿直，又合火星直日，彼持誦人於上中下三品之事，一切所求皆不成就。何以故？緣彼惡星所障礙故。若復昴宿、畢宿、嘴宿、參宿、井宿、鬼宿、柳宿、星宿、張宿、翼宿、軫宿、角宿、亢宿、氐宿、房宿、心宿、尾宿、箕宿、斗宿、牛宿、女宿，如上眾宿悉皆吉善，於持誦人而有利益。若危宿、室宿、壁宿此三宿直日，若為惡事當得成就。

「又復奎宿直日人，若生者具大福德，有大勇猛及多所知。又若虛宿直日，福德正行皆得成就。餘有最上星宿，末法之時不為災福。所謂：帝灑野(二合)烏波波捺星、迦儞瑟吒(二合)星、儞瑟吒(二合)星、阿路迦星、部誐捺星、輸婆捺星、阿儞嚕馱星、夜輸星、帝惹囉吒星、囉惹星及路迦星，如是眾多星等數有六萬四千。此星等於末法時彼無有力，我今所說大儀軌王，當有大力利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復奎宿直日人，若生者具大福德，有大勇猛及多所知。又若虛宿直日，福德正行皆得成就。餘有最上星宿，末法之時不為災福。所謂：帝灑野(二合)烏波波捺星、迦儞瑟吒(二合)星、儞瑟吒(二合)星、阿路迦星、部誐捺星、輸婆捺星、阿儞嚕馱星、夜輸星、帝惹囉吒星、囉惹星及路迦星，如是眾多星等數有六萬四千。此星等於末法時彼無有力，我今所說大儀軌王，當有大力利益眾生。

「而彼世間劫初成時，一切眾生於虛空中自在行住，而於彼時無老無死。又彼之時無宿曜無日月，亦無時節亦無陰陽，亦無天人阿修羅等。又彼之時雖有眾生未有族姓，人皆清淨無善無惡。亦無所食亦無食者，亦無持齋亦無呪法。彼多眾生但有世間之想，以過去業牽因墮於地不能飛空，是時便有所食便有貪悋。身既重濁大力乃失，是時便有日月星宿，遂分晝夜乃有時節及與陰陽，乃說天上人間勝劣有異，故有天人阿修羅等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而彼世間劫初成時，一切眾生於虛空中自在行住，而於彼時無老無死。又彼之時無宿曜無日月，亦無時節亦無陰陽，亦無天人阿修羅等。又彼之時雖有眾生未有族姓，人皆清淨無善無惡。亦無所食亦無食者，亦無持齋亦無呪法。彼多眾生但有世間之想，以過去業牽因墮於地不能飛空，是時便有所食便有貪悋。身既重濁大力乃失，是時便有日月星宿，遂分晝夜乃有時節及與陰陽，乃說天上人間勝劣有異，故有天人阿修羅等。

「我於爾時身為菩薩，見彼眾生有如是已，心悲愍故而現異身。所謂：現作仙人之身，或現梵王之身、大自在天身、那羅延身、迦樓羅身，乃至夜叉、羅剎、毘舍左等種種之身，於生生中為一切眾生恒常解說菩提行義。又復我於過去為菩薩時，世間一切眾生愚癡黑闇無智無慧。我為此等說於世間一切工巧技藝，陰陽算數圍陀典籍，正法邪法戒律本行，乃至聲明論等。我雖如是過去之世為於世間說如此事，我亦無有所得所知，但為菩提及解脫等，如是雖在輪迴中行，而彼輪迴不能繫縛。於是久久之間，樂求寂靜涅盤無著無滅真正之句，常依於法修其因行，乃得自生之智，成解脫業得佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於爾時身為菩薩，見彼眾生有如是已，心悲愍故而現異身。所謂：現作仙人之身，或現梵王之身、大自在天身、那羅延身、迦樓羅身，乃至夜叉、羅剎、毘舍左等種種之身，於生生中為一切眾生恒常解說菩提行義。又復我於過去為菩薩時，世間一切眾生愚癡黑闇無智無慧。我為此等說於世間一切工巧技藝，陰陽算數圍陀典籍，正法邪法戒律本行，乃至聲明論等。我雖如是過去之世為於世間說如此事，我亦無有所得所知，但為菩提及解脫等，如是雖在輪迴中行，而彼輪迴不能繫縛。於是久久之間，樂求寂靜涅盤無著無滅真正之句，常依於法修其因行，乃得自生之智，成解脫業得佛菩提。

「又復過去為於菩提，由如饑饉於外道處求脫輪迴而不能得，於菩提道倍復甚難。我以樂行善業得自生智，復得涅盤，依此修行而恒說於諸論，誘喻眾生得解脫成就。彼不知法人，被此輪迴業緣長繩所縛，以此業力不能解脫善惡因果，我故說此一法陰陽星宿分於善惡，及說四護世等地水火風，而此四大和合所作，發生眾生種種集因，而為彼時修真言行令得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復過去為於菩提，由如饑饉於外道處求脫輪迴而不能得，於菩提道倍復甚難。我以樂行善業得自生智，復得涅盤，依此修行而恒說於諸論，誘喻眾生得解脫成就。彼不知法人，被此輪迴業緣長繩所縛，以此業力不能解脫善惡因果，我故說此一法陰陽星宿分於善惡，及說四護世等地水火風，而此四大和合所作，發生眾生種種集因，而為彼時修真言行令得成就。

「彼持誦人專心護持修善破惡，於諸世間最尊最上，於末法時得真言成就，又令帝釋及自在天等之所出現。於如是時，佛亦現汝大智妙吉祥童子相，行於世間悲愍一切眾生，為令眾生於時時中得法成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼持誦人專心護持修善破惡，於諸世間最尊最上，於末法時得真言成就，又令帝釋及自在天等之所出現。於如是時，佛亦現汝大智妙吉祥童子相，行於世間悲愍一切眾生，為令眾生於時時中得法成就。

「妙吉祥！有陰陽宿曜法，二十八宿十二宮分各各分別，彼宿曜等與宮相合，隨諸有情各各生處宮分之位，彼宿曜等或行或住或逆或順生善惡果。若有眾生生於羊宮，合於婁宿、胃宿，此等諸宿有力，最宜貨易，財寶豐溢。若彼具足遇者得富貴自在。若生時或值日沒，彼人得惡事多歷險難，受身瘦薄又好綺語。若生時見日作紅色，及大地紅色剎那瞬息之間，彼有重德。若復生背宿曜無所見者，是彼種種眾生叢雜生處雜行所生，亦得叢雜快樂富盛。又如是時生處，說三十種善惡果報。若火星直日是惡生處，然彼人大腹姿容潤澤，長眼愛語又足心力。若木星直日卯時生者，及得日月星宿於晝夜分合其本位，乃是賢聖生處。若復生時宿曜逆倒，果感不實事多邪惡。若復生時得其正順必感善果，於彼生地而得安住。若復身相白色是其上人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！有陰陽宿曜法，二十八宿十二宮分各各分別，彼宿曜等與宮相合，隨諸有情各各生處宮分之位，彼宿曜等或行或住或逆或順生善惡果。若有眾生生於羊宮，合於婁宿、胃宿，此等諸宿有力，最宜貨易，財寶豐溢。若彼具足遇者得富貴自在。若生時或值日沒，彼人得惡事多歷險難，受身瘦薄又好綺語。若生時見日作紅色，及大地紅色剎那瞬息之間，彼有重德。若復生背宿曜無所見者，是彼種種眾生叢雜生處雜行所生，亦得叢雜快樂富盛。又如是時生處，說三十種善惡果報。若火星直日是惡生處，然彼人大腹姿容潤澤，長眼愛語又足心力。若木星直日卯時生者，及得日月星宿於晝夜分合其本位，乃是賢聖生處。若復生時宿曜逆倒，果感不實事多邪惡。若復生時得其正順必感善果，於彼生地而得安住。若復身相白色是其上人。

「若有眾生生於牛宮，合於昴宿、畢宿，此為上宮吉星所照，須臾之間而彼眾生生者，得富貴吉祥忍辱具足，長壽多子豐饒財寶，復得為君主，此之生人作成就法，於須臾間而知善惡。若遇參宿有法知解，為世間人之所愛見。若遇昴宿者，於三海中為主。若生時宿曜分明，得為一小國之主。若生時宿曜具足重重臨照，得為大地主，或五年或十年處彼大位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生生於牛宮，合於昴宿、畢宿，此為上宮吉星所照，須臾之間而彼眾生生者，得富貴吉祥忍辱具足，長壽多子豐饒財寶，復得為君主，此之生人作成就法，於須臾間而知善惡。若遇參宿有法知解，為世間人之所愛見。若遇昴宿者，於三海中為主。若生時宿曜分明，得為一小國之主。若生時宿曜具足重重臨照，得為大地主，或五年或十年處彼大位。

「若於陰陽宮生，合於婆里誐嚩星直日，又與嘴宿、參宿、井宿合日生者，此人癡愚善惡不分，好樂女人復多邪染，受身黑色或復紫色。然不慳悋好大捨財。若土星直日於此宮中生者，於彼日中或復夜中，隨彼時分乃至須臾得值遇者，大富自在有大心力，其餘善惡稱量說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於陰陽宮生，合於婆里誐嚩星直日，又與嘴宿、參宿、井宿合日生者，此人癡愚善惡不分，好樂女人復多邪染，受身黑色或復紫色。然不慳悋好大捨財。若土星直日於此宮中生者，於彼日中或復夜中，隨彼時分乃至須臾得值遇者，大富自在有大心力，其餘善惡稱量說之。

「若於蟹宮合鬼宿、柳宿生者，此所生人而有尊重是第一生處，若得夜半時生是最上人，此人受身金色或紫色，清淨吉祥殊妙有異兼有大智。若依法為因得一切義成就，至於大財大位皆不難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於蟹宮合鬼宿、柳宿生者，此所生人而有尊重是第一生處，若得夜半時生是最上人，此人受身金色或紫色，清淨吉祥殊妙有異兼有大智。若依法為因得一切義成就，至於大財大位皆不難得。

「若於師子宮合於星宿、張宿，及得太陽值日生者，此人有大勇猛復貪肉食，亦復於深山險難之處得為其王亦獲自在。若具如上之事及於彼處為王者，此決定是日出時生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於師子宮合於星宿、張宿，及得太陽值日生者，此人有大勇猛復貪肉食，亦復於深山險難之處得為其王亦獲自在。若具如上之事及於彼處為王者，此決定是日出時生。

「若於雙女宮生，合於翼宿及軫宿者，此人有勇猛好為盜，心常散亂樂行邪染，亦得為王或得為軍主。若依此宮生者，或得木星合者，及得木為本命者此為最上，常得護持遇惡皆吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於雙女宮生，合於翼宿及軫宿者，此人有勇猛好為盜，心常散亂樂行邪染，亦得為王或得為軍主。若依此宮生者，或得木星合者，及得木為本命者此為最上，常得護持遇惡皆吉。

「若於秤宮合於角宿、亢宿、氐宿生者，此之生人注短仁義，此宮非善，若得月照及得金土同此宿分生者，又在夜初分生者，或得為王或有富貴。若人生時不定或不貴者，為性貪愛亦多瞋怒，若於禁呪好於飲博，亦得大人愛樂見重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於秤宮合於角宿、亢宿、氐宿生者，此之生人注短仁義，此宮非善，若得月照及得金土同此宿分生者，又在夜初分生者，或得為王或有富貴。若人生時不定或不貴者，為性貪愛亦多瞋怒，若於禁呪好於飲博，亦得大人愛樂見重。

「若人生於蠍宮，合房宿、心宿、尾宿生者，又得火星為本命，此人主慈心學業成就，復多勇猛不怖危難，能忍勞苦。若得於日中時生者，或得為王於大戰陣決定得勝。若彼火星如童子形，一剎那間臨照此宮，彼地彼時所有人主，而誕異子宜應護持，必具大智聰明多記孝順有力，復好朋友壽命延長。若火星逆倒，事即差異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人生於蠍宮，合房宿、心宿、尾宿生者，又得火星為本命，此人主慈心學業成就，復多勇猛不怖危難，能忍勞苦。若得於日中時生者，或得為王於大戰陣決定得勝。若彼火星如童子形，一剎那間臨照此宮，彼地彼時所有人主，而誕異子宜應護持，必具大智聰明多記孝順有力，復好朋友壽命延長。若火星逆倒，事即差異。

「若人生於人馬宮，合箕宿、斗宿生者，及得木為本命，若人於午後及夜分生者，或求王位必破自族然後得成，當在中年而得富貴，雖得富貴須在小處。譬如人過中年如日過午，而於大位大財稍更難得。若是宿曜逆倒而見生之人，事宜種種差異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人生於人馬宮，合箕宿、斗宿生者，及得木為本命，若人於午後及夜分生者，或求王位必破自族然後得成，當在中年而得富貴，雖得富貴須在小處。譬如人過中年如日過午，而於大位大財稍更難得。若是宿曜逆倒而見生之人，事宜種種差異。

「若生於摩竭宮，合於牛宿、女宿生者，及得土為本命，又或得在初夜及中夜早晨生者，又更別有大吉星曜同照臨者，當得王位。又此人生處不擇一切貴賤之族，稟性柔和法主眼赤，受身紫色或黑色，有勇猛不怖畏，或得王位，合在多水之國而為其主，然長壽能忍勞苦。若或星曜逆倒，所有之事而必差忒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若生於摩竭宮，合於牛宿、女宿生者，及得土為本命，又或得在初夜及中夜早晨生者，又更別有大吉星曜同照臨者，當得王位。又此人生處不擇一切貴賤之族，稟性柔和法主眼赤，受身紫色或黑色，有勇猛不怖畏，或得王位，合在多水之國而為其主，然長壽能忍勞苦。若或星曜逆倒，所有之事而必差忒。

「若人於寶瓶宮生，合於虛宿、危宿生者，又得土為本命，此人若得生於夜分及早晨時，又得月或金星臨照者，是人得惡業清淨有大智慧，富貴自在受用快樂。如是星曜逆倒所臨照人，得貧病苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人於寶瓶宮生，合於虛宿、危宿生者，又得土為本命，此人若得生於夜分及早晨時，又得月或金星臨照者，是人得惡業清淨有大智慧，富貴自在受用快樂。如是星曜逆倒所臨照人，得貧病苦惱。

「若人生雙魚宮，合於室宿、畢宿、奎宿生者，又得金為本命，又在夜半及日中時，或過中少分已來生者，及得金星及別吉曜同照臨者，法合梵行清淨有大智慧，具最上善知法吉祥。此之生人身黃白色顏貌殊妙，稟性仁孝眷屬和睦，凡所為事精進堅固，長壽大福一切稱意，合於東小國為主。彼地少寒及地多卑濕，多居水中，以宮分所主之故。若得土木臨照此為最上，或得為大國主。若如是者，此乃決定知其生時，宮中多有最上吉祥種種之星。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人生雙魚宮，合於室宿、畢宿、奎宿生者，又得金為本命，又在夜半及日中時，或過中少分已來生者，及得金星及別吉曜同照臨者，法合梵行清淨有大智慧，具最上善知法吉祥。此之生人身黃白色顏貌殊妙，稟性仁孝眷屬和睦，凡所為事精進堅固，長壽大福一切稱意，合於東小國為主。彼地少寒及地多卑濕，多居水中，以宮分所主之故。若得土木臨照此為最上，或得為大國主。若如是者，此乃決定知其生時，宮中多有最上吉祥種種之星。

「又復更說年月日時壽命之量。初一日至十五日為白月，十六日至三十日為黑月，二半月成一月，十二月為一年，於此一年分六時或分三時。末法之時人正壽命百歲，於此壽量之數，亦或短或長中夭不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復更說年月日時壽命之量。初一日至十五日為白月，十六日至三十日為黑月，二半月成一月，十二月為一年，於此一年分六時或分三時。末法之時人正壽命百歲，於此壽量之數，亦或短或長中夭不定。

「又復人間多有非人侵害壽命，行諸惡事而作驚怖。又彼天人阿修羅等，若行不善相鬪戰時，此時人間現諸惡相，所謂非時地動，忽作風雹閃電異常，天火黑煙處處皆起，是彼計都星作日月蝕。若有如是種種諸惡相現，所現之國必定眾生感有重重疾病，饑饉夭柱國王崩喪，一切人民皆大憂惶，諸出家人亦大怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復人間多有非人侵害壽命，行諸惡事而作驚怖。又彼天人阿修羅等，若行不善相鬪戰時，此時人間現諸惡相，所謂非時地動，忽作風雹閃電異常，天火黑煙處處皆起，是彼計都星作日月蝕。若有如是種種諸惡相現，所現之國必定眾生感有重重疾病，饑饉夭柱國王崩喪，一切人民皆大憂惶，諸出家人亦大怖畏。

「又復分別說諸地動。若復婁宿、井宿、星宿此等宿日及宮分之地方所地動者，彼之國內盜賊惡人，處處皆起而為侵害，南方國王注有大災。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復分別說諸地動。若復婁宿、井宿、星宿此等宿日及宮分之地方所地動者，彼之國內盜賊惡人，處處皆起而為侵害，南方國王注有大災。

「又復胃宿、昂宿、畢宿、參宿此等宿日及彼宮分有地動者，人民大怖及彼邊方一切惡人競為賊盜，國外四境諸小王等互相侵害而為冤家，病疾流行死者非數，又主西方國王崩喪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復胃宿、昂宿、畢宿、參宿此等宿日及彼宮分有地動者，人民大怖及彼邊方一切惡人競為賊盜，國外四境諸小王等互相侵害而為冤家，病疾流行死者非數，又主西方國王崩喪。

「又復觜宿、鬼宿、柳宿、張宿及彼翼宿此等宿日及彼宮分若地動者，國內大亂人民不安，因彼饑饉互相侵奪，還被繫縛受大苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復觜宿、鬼宿、柳宿、張宿及彼翼宿此等宿日及彼宮分若地動者，國內大亂人民不安，因彼饑饉互相侵奪，還被繫縛受大苦惱。

「又復軫宿、角宿、亢宿、氐宿、房宿、心宿此等宿日及彼宿分有地動者，雪山周迴遍有惡人，及儞波羅國境內邊地一切小王決定互相侵奪相殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復軫宿、角宿、亢宿、氐宿、房宿、心宿此等宿日及彼宿分有地動者，雪山周迴遍有惡人，及儞波羅國境內邊地一切小王決定互相侵奪相殺。

「又復尾宿、箕宿此等宿日及彼宮分有地動者，於彼東方滿城國、烏吒國、迦摩嚕國、鑁誐羅國，如是諸國王等崩喪不疑。又矯拏國主侵犯他國，自致其病或復崩喪。又海岸及恒河岸住者，一切人民注有漂汎，及一切疾疫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復尾宿、箕宿此等宿日及彼宮分有地動者，於彼東方滿城國、烏吒國、迦摩嚕國、鑁誐羅國，如是諸國王等崩喪不疑。又矯拏國主侵犯他國，自致其病或復崩喪。又海岸及恒河岸住者，一切人民注有漂汎，及一切疾疫。

「若斗宿、牛宿、女宿、危宿、室宿、壁宿、奎宿此等宿日及宮分之地若日中時有地動者，分野之地所有眾山一切崩壞。彼北印土、西印土、南印土周迴四境住者互相侵奪，有大災起處處饑饉以至國破。若早晨動者國內災息人民安樂。若上時有惡地動者，彼摩竭陀國中內外上人皆受苦惱，國王有難。若過午後或晚際若有動者，國境之內一切出家之人有病疾起，或瘧病或瘡癤等苦惱之事，七晝夜後災沴乃退。若日過時地動者，四姓修行上人受苦惱事，或王及重臣知法者有災。又或婆羅門、剎帝利、毘舍、首陀，乃至最上工巧之人，於第一義善能分別了解及修行，乃至多聞多記之者皆得病苦。若晚後日沒之時地動者，雜類畜生等疫死。若初夜分時地動者，及彼初夜前後動者，兼現不祥有大風雨及降大雹者，必有他兵侵擾逼奪大位。若初夜第二分時地動者，他兵入境自患腹病，及陽毒陰毒諸疾疫病乃至致死，自境人民逃亡異地。若夜第二分中間時地動及有大風者，帝宮之內樓閣臺謝皆悉傾壞，及彼樹木亦皆摧折，乃至城壁及寺舍殿堂及以山間傍生住處皆悉破壞。若夜半時地動者，東方國主有子大災，兼彼國內人民饑饉。若過半夜後地動者，大地災息一切安樂。若半夜後分地動者，中國王必病至崩，後有苦惱惡事互相侵害。若夜第三分時動者，凡是微賤之人而得快樂，唯蚊䗈蛺蝶之類一切皆死唯得時熟。若早晨地動者，國中有大火災。若一切州日出時地動者，中國一切處賊起互有侵奪，乃至國中七日後有王崩喪，若是過七日不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若斗宿、牛宿、女宿、危宿、室宿、壁宿、奎宿此等宿日及宮分之地若日中時有地動者，分野之地所有眾山一切崩壞。彼北印土、西印土、南印土周迴四境住者互相侵奪，有大災起處處饑饉以至國破。若早晨動者國內災息人民安樂。若上時有惡地動者，彼摩竭陀國中內外上人皆受苦惱，國王有難。若過午後或晚際若有動者，國境之內一切出家之人有病疾起，或瘧病或瘡癤等苦惱之事，七晝夜後災沴乃退。若日過時地動者，四姓修行上人受苦惱事，或王及重臣知法者有災。又或婆羅門、剎帝利、毘舍、首陀，乃至最上工巧之人，於第一義善能分別了解及修行，乃至多聞多記之者皆得病苦。若晚後日沒之時地動者，雜類畜生等疫死。若初夜分時地動者，及彼初夜前後動者，兼現不祥有大風雨及降大雹者，必有他兵侵擾逼奪大位。若初夜第二分時地動者，他兵入境自患腹病，及陽毒陰毒諸疾疫病乃至致死，自境人民逃亡異地。若夜第二分中間時地動及有大風者，帝宮之內樓閣臺謝皆悉傾壞，及彼樹木亦皆摧折，乃至城壁及寺舍殿堂及以山間傍生住處皆悉破壞。若夜半時地動者，東方國主有子大災，兼彼國內人民饑饉。若過半夜後地動者，大地災息一切安樂。若半夜後分地動者，中國王必病至崩，後有苦惱惡事互相侵害。若夜第三分時動者，凡是微賤之人而得快樂，唯蚊䗈蛺蝶之類一切皆死唯得時熟。若早晨地動者，國中有大火災。若一切州日出時地動者，中國一切處賊起互有侵奪，乃至國中七日後有王崩喪，若是過七日不定。

「若地動時或兼霹靂電光白色者，亦大不祥。若無地動恒常霹靂，電光白者吉善。若地動時電光赤色，有火及有黑煙者，王當崩喪。若地動時霹靂，電光作黃色及黃赤雜間色者，有大災難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若地動時或兼霹靂電光白色者，亦大不祥。若無地動恒常霹靂，電光白者吉善。若地動時電光赤色，有火及有黑煙者，王當崩喪。若地動時霹靂，電光作黃色及黃赤雜間色者，有大災難。

「彼持誦人若於國中行時，聞美妙音有所魔難，若聞鼓聲美善者即善，若聲惡者即惡，而彼地處有極惡事，將來必定有穀貴饑饉之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼持誦人若於國中行時，聞美妙音有所魔難，若聞鼓聲美善者即善，若聲惡者即惡，而彼地處有極惡事，將來必定有穀貴饑饉之事。

「若持誦之人行於人間，遇斯徵祥及宿曜之者，宜以成就之法而為利益。若作法者，須求吉善宿曜直日方可作法，吉善星者：婁宿、胃宿、鬼宿、室宿、壁宿、奎宿、房宿，如上宿曜直日為最上吉善。若得此日修成就法有成就義，或結壇亦得。此宿曜中黃白色星直日最為上吉。若十五日及月盡日，或出往他處所為不成，亦不得作一切真言曼拏羅儀軌必不得成就，此日於真言必有魔難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若持誦之人行於人間，遇斯徵祥及宿曜之者，宜以成就之法而為利益。若作法者，須求吉善宿曜直日方可作法，吉善星者：婁宿、胃宿、鬼宿、室宿、壁宿、奎宿、房宿，如上宿曜直日為最上吉善。若得此日修成就法有成就義，或結壇亦得。此宿曜中黃白色星直日最為上吉。若十五日及月盡日，或出往他處所為不成，亦不得作一切真言曼拏羅儀軌必不得成就，此日於真言必有魔難。

「若月一日、三日、五日及十三日、十七日結壇吉，若作護摩求法成就者，若得吉日吉星當獲成就，若得木星金星月星水星者吉，合此等吉星宜為一切事，常四日臨照世間，所有大地作成就法處障難不成，諸惡解脫翻惡為善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若月一日、三日、五日及十三日、十七日結壇吉，若作護摩求法成就者，若得吉日吉星當獲成就，若得木星金星月星水星者吉，合此等吉星宜為一切事，常四日臨照世間，所有大地作成就法處障難不成，諸惡解脫翻惡為善。

「今說時分之量，自一彈指至一百彈指為一初分時，四初分時為一中分時，四中分時為一移分時，四移分時為一日，倍此為一晝夜分。我今復說時分之量，入滅眴息最為疾速，以十入息為一滅分，十滅為一剎那分，十剎那為一須臾分，一百須臾為一晝夜分，彼知法者當須了知此時分之量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今說時分之量，自一彈指至一百彈指為一初分時，四初分時為一中分時，四中分時為一移分時，四移分時為一日，倍此為一晝夜分。我今復說時分之量，入滅眴息最為疾速，以十入息為一滅分，十滅為一剎那分，十剎那為一須臾分，一百須臾為一晝夜分，彼知法者當須了知此時分之量。

「又復以一日分為三時，若作念誦護摩求成就者，所有坐臥洗浴及彼食飲，如是時分當須了知。又一晝一夜名為一日，十五日為半月，兩半月為一月，陰陽者當了知，如是六月為羅睺障時，十二月為一年，十二年為大年，如是一切星曜及阿修羅，於此大年之中或順或逆作諸善惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復以一日分為三時，若作念誦護摩求成就者，所有坐臥洗浴及彼食飲，如是時分當須了知。又一晝一夜名為一日，十五日為半月，兩半月為一月，陰陽者當了知，如是六月為羅睺障時，十二月為一年，十二年為大年，如是一切星曜及阿修羅，於此大年之中或順或逆作諸善惡。

「又白月分十五日月滿之時，羅睺阿修羅王現全蝕日月者，大地中有大刀兵會，當須了知如是之事。若現如是大惡相時，有無數障難，至末法後世間之人不修福事，是令日月全被障蝕。若於尾宿之分或日沒之際，或月沒之際或日月中時，如是之時蝕者，乃是羅睺阿修羅王影之所障，東方之王決定崩喪，必有東方邊地之主而來侵害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又白月分十五日月滿之時，羅睺阿修羅王現全蝕日月者，大地中有大刀兵會，當須了知如是之事。若現如是大惡相時，有無數障難，至末法後世間之人不修福事，是令日月全被障蝕。若於尾宿之分或日沒之際，或月沒之際或日月中時，如是之時蝕者，乃是羅睺阿修羅王影之所障，東方之王決定崩喪，必有東方邊地之主而來侵害。

「若婁宿、畢宿、胃宿，此等星宿之分日月蝕者，彼烏姹國主及一切人生種種病，所謂陰病、陽病、風病及發眾病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若婁宿、畢宿、胃宿，此等星宿之分日月蝕者，彼烏姹國主及一切人生種種病，所謂陰病、陽病、風病及發眾病。

「若星宿、張宿、翼宿、軫宿、亢宿、氐宿此等宿分若日月蝕者，亦決定羅睺為障。此東方羅拏國主、鑁誐吒國及摩竭陀國等，王患眼病王子有大災，仍有惡心怨家來集極甚怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若星宿、張宿、翼宿、軫宿、亢宿、氐宿此等宿分若日月蝕者，亦決定羅睺為障。此東方羅拏國主、鑁誐吒國及摩竭陀國等，王患眼病王子有大災，仍有惡心怨家來集極甚怖畏。

「若參宿、觜宿、井宿、鬼宿、柳宿如是星宿之分若見日月蝕者，彼摩竭陀國王而被侵害，及忠臣乃至人民等，合有病苦怖畏之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若參宿、觜宿、井宿、鬼宿、柳宿如是星宿之分若見日月蝕者，彼摩竭陀國王而被侵害，及忠臣乃至人民等，合有病苦怖畏之事。

「若房宿、心宿之分若見蝕者，一切人民合有役病，一切上人有種種苦惱，及禁縛侵害之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若房宿、心宿之分若見蝕者，一切人民合有役病，一切上人有種種苦惱，及禁縛侵害之事。

「若箕宿、斗宿、女宿如是之分有日蝕者，及月有赤暈者，彼地分定有饑饉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若箕宿、斗宿、女宿如是之分有日蝕者，及月有赤暈者，彼地分定有饑饉。

「若斗宿、牛宿、室宿、危宿如是之分若有蝕者，是羅睺障蝕，一切人民有王所逼迫及賊盜之怖，及國界之內處處饑饉人民憂苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若斗宿、牛宿、室宿、危宿如是之分若有蝕者，是羅睺障蝕，一切人民有王所逼迫及賊盜之怖，及國界之內處處饑饉人民憂苦。

「若奎宿、壁宿之分若有蝕者，若先月蝕後有日蝕者，於半月中摩竭陀國王位損失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若奎宿、壁宿之分若有蝕者，若先月蝕後有日蝕者，於半月中摩竭陀國王位損失。

「今此所說大地動處，兼羅睺所現禎祥。星宿之分日月之蝕，於彼彼處國界之內，生起禎應作大災難顯其善惡。若地動處有煙起及大陰雨，若如是者五日，中部嚩國有大災難，彼恒河北邊一切人民疫病亡歿，乃至人王亦有崩喪，乃至雪山四周深山之內，彼有國土君主及大臣等，有種種憂苦崩喪，乃至王子妃后亦主亡歿。若星宿之分有地動，彼處有煙現無雨，過五日不晴，或多日人互不相見，及不見人所住處，彼人互相各大驚怖者，彼國及王俱說崩喪。若地動時或有霹靂驚怖一切，或有所說二三大惡，夜中或現白虹，若於白月時現白色烏，或見怪異飛禽，及不吉時節現飛禽怪異，彼之所在有大怖畏。復有二足、四足、無足、多足飛禽傍生之類而為怪者，令人大怖必有大禍。如是眾多無數怪異所現之時起諸災難，所有如是善惡禎祥感應之事，無不皆因眾生過去之時所作所修之業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此所說大地動處，兼羅睺所現禎祥。星宿之分日月之蝕，於彼彼處國界之內，生起禎應作大災難顯其善惡。若地動處有煙起及大陰雨，若如是者五日，中部嚩國有大災難，彼恒河北邊一切人民疫病亡歿，乃至人王亦有崩喪，乃至雪山四周深山之內，彼有國土君主及大臣等，有種種憂苦崩喪，乃至王子妃后亦主亡歿。若星宿之分有地動，彼處有煙現無雨，過五日不晴，或多日人互不相見，及不見人所住處，彼人互相各大驚怖者，彼國及王俱說崩喪。若地動時或有霹靂驚怖一切，或有所說二三大惡，夜中或現白虹，若於白月時現白色烏，或見怪異飛禽，及不吉時節現飛禽怪異，彼之所在有大怖畏。復有二足、四足、無足、多足飛禽傍生之類而為怪者，令人大怖必有大禍。如是眾多無數怪異所現之時起諸災難，所有如是善惡禎祥感應之事，無不皆因眾生過去之時所作所修之業。」